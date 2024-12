Confira lista com 88 concursos abertos e 13.847 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 88 concursos e 13.847 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há quatro concursos abertos com 88 vagas. Para o Centro-Oeste, há 16 seleções abertas com 1.941 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são seis concursos com 122 postos vagos. Entre os nacionais, há 14 certames abertos para 3.159 oportunidades. Há ainda 14 seleções de concursos estaduais com 2.474 vagas. Já para os municipais, há 27 concursos e 5.143 vagas. Nas universidades federais, são 10 processos seletivos e 346 oportunidades. Nos institutos federais, há 10 certames abertos com 160 vagas.

DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS (SENAPPEN)

Inscrições até 29 de dezembro pelo site: https://selecon.org.br/. Concurso com 76 vagas para os cargos: analista técnico em direito (26); analista técnico em administração (14); analista técnico em contabilidade (14); analista técnico em ciências políticas (10); analista técnico em ciência social (6); analista técnico em comunicação social (2); analista técnico em economia (2); analista técnico em tecnologia de informação (2). Salário: de R$ 4.142 até R$ 6.681,70, além de benefícios. Taxa: R$ 60.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 1

Inscrições até 3 de janeiro de 2025 pelo site: https://encr.pw/m6KO7. Concurso com uma vaga para o cargo de professor de magistério superior na área de química orgânica. Salário: de R$ 4.875,18 até R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 2

Inscrições até 3 de janeiro de 2025 pelo site: https://encr.pw/m6KO7. Concurso com 82 vagas para os cargos de: advogado (1); biólogo (1); engenheiro agrimensor (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (9); engenheiro eletricista (2); engenheiro eletrônico (2); engenheiro florestal (1); engenheiro mecânico (5); engenheiro químico (4); geógrafo (1); químico (1); administrador (4); analista de sistemas (3); contador (1); economista (1); estatístico (1); pedagogo (1); técnico em edificações (9); técnico de saneamento (9); técnico de telecomunicações (1); técnico eletricista (5); técnico eletrônico (2); técnico em hidrologia (1); técnico mecânico (4); técnico químico (1); operador de estação de tratamento (4); assistente administrativo (6). Salário: de R$ 4.426,60 até R$ 10.873,95. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 3

Inscrições até 10 de janeiro pelo site: https://shre.ink/gnuO. Concurso com uma vaga e formar cadastro reserva para o cargo de professor substituto na área de fisioterapia traumato-ortopédica. Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 3.046,99. Taxa: não divulgada.

NACIONAIS

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO)

Inscrições até 3 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/gafL. Concurso com 350 vagas para profissionais de nível superior, nos seguintes cargos: analista administrativo (120); analista ambiental (230). Salário: R$ 8.817,72. Taxa: de R$ 93 a R$ 99.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN)

Inscrições até 7 de janeiro de 2025 pelo site: https://encr.pw/kdrbJ. Concurso com 31 vagas para os cargos: analista ambiental (5); antropologia (2); arqueologia (15); arquitetura e urbanismo (2); educação patrimonial (2); geoprocessamento (5). Salário: de R$ 6.681,70 a R$ 9.047,00, além de benefícios como: auxílio—alimentação, assistência pré—escolar e auxílio—transporte. Taxa: R$ 110.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO (TRT 10)

Inscrições até 17 de janeiro pelo site: https://shre.ink/gU4f. Concurso com nove vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário. Salário: de R$ 8.529,65 a R$ 16.035,69. Taxa: de R$ 90 a R$ 120.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA)

inscrições até 7 de janeiro de 2025 pelo site: https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com 1.027 vagas para diversos cargos.Salário: não divulgado, com benefícios como assistência médica, seguro de vida em grupo, auxílio transporte, auxílio alimentação/refeição, auxílio pré-escola, entre outros. Taxas: pesquisador: R$ 170; analista: R$ 150; técnico: R$ 80; assistente: R$ 60.

MARINHA DO BRASIL — 6º DISTRITO NAVAL

inscrições até 6 de janeiro de 2025 pelo site: https://acesse.dev/KrYJg. Concurso com 19 vagas para os cargos de: cirurgião-dentista (clínico geral) (1); cirurgião-dentista (dentística (1); veterinária (1); farmácia (1); enfermagem (3); fisioterapia (1); ciências contábeis (1); comunicação social (1); direito (1); psicologia (1); serviço social (1); vistoriador naval nível 1 (1); engenharia cartográfica (1); engenharia civil (1); engenharia elétrica (1); engenharia mecânica (1); engenharia de produção (1). Salário: não divulgado. Taxa de inscrição: R$ 140.

MARINHA DO BRASIL — 2º DISTRITO NAVAL

inscrições até 6 de janeiro de 2025 pelo site: https://acesse.dev/2AEAM. Concurso com 43 vagas para os cargos de: farmácia (4); enfermagem (5); fonoaudiologia (1); direito (2); psicologia (2); geografia (1); pedagogia (1); engenharia civil (1); engenharia de produção (1); engenharia elétrica (2); engenharia eletrônica (1); engenharia mecânica (2); engenharia naval (1); segurança do tráfego aquaviário sta (1) (1); vistoriador naval nível 1 (2) (1); médico - anestesiologia (2); médico coloproctologia (1); médico - dermatologia (1); médico - endocrinologia (1); médico - gastroenterologia com endoscopia (1); médico - mastologia (1); médico - medicina intensiva (1); médico - neurologia (2); médico - ortopedia (2); médico - pediatria (1); médico - psiquiatria (1); médico - radiologia (2); médico - urologia (1). Salário: não divulgado. Taxa de inscrição: R$ 140.

MARINHA DO BRASIL — 8º DISTRITO NAVAL

inscrições até 6 de janeiro de 2025 pelo site: https://acesse.dev/dAbmv. Concurso com 76 vagas para os cargos de: odontologia (3); odontologia - ortodontia (1); odontologia - prótese dentária (1); enfermagem (2); fisioterapia (1); administração (8); ciências contábeis (3); comunicação social (1); direito (3); informática (2); psicologia (2); serviço social (1); segurança do tráfego aquaviário - inspetor (4); segurança do tráfego aquaviário - vistoriador (3); pedagogia (1); português (1); matemática (1); inglês - letras (1); arquitetura e urbanismo (1); engenharia civil (2); engenharia de produção (4); engenharia de sistemas da computação (3); engenharia elétrica (6); engenharia eletrônica (3); engenharia mecânica (5); engenharia mecatrônica (1); engenharia naval (6); engenharia química (6). Salário: não divulgado. Taxa de inscrição: R$ 140.

MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 6 de janeiro pelo site da Marinha, nas áreas de saúde, administrativa, TI, jurídica, técnica, magistério, engenharia, entre outras. Concurso com 533 vagas para ingresso no Serviço Militar Voluntário para oficiais temporários da Marina do Brasil (SMV). Salário: R$9 mil. Taxa: não divulgada.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (MPS)

Inscrições até 9 de janeiro de 2025 pelo site: https://acesse.dev/SJUYC. Concurso com 250 vagas para o cargo de perito médico federal nas seguintes localidades: Acre (1); Alagoas (16); Amapá (2); Amazonas (10); Bahia (25); Ceará (40); Distrito Federal (2); Espírito Santo (3); Goiás (5); Maranhão (25); Mato Grosso (12); Mato Grosso do Sul (3); Minas Gerais (12); Pará (12); Paraíba (6); Paraná (4); Pernambuco (20); Piauí (15); Rio de Janeiro (2); Rio Grande do Norte (4); Rio Grande do Sul (2); Rondônia (10); Roraima (1); Santa Catarina (2); São Paulo (2); Sergipe (8); Tocantins (6). Salário: R$ 14.166,99. Taxa: R$ 120.

EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIODERIVADOS (HEMOBRÁS)

Inscrições até 23 de janeiro de 2025 pelo site: https://encr.pw/QPRmJ. Concurso com número de vagas indeterminado para os cargos de: assistente administrativo; arquivo; técnico industrial e de gestão corporativa: ambiental; automação industrial; controle de qualidade; elétrica; fracionamento do plasma; logística; mecânica; refrigeração; segurança do trabalho; tecnologia da informação e operação; analista administrativo de assuntos corporativos: administração de pessoal; analista de contrato; analista jurídico; assessoria administrativa; auditoria interna; compras nacionais e internacionais; contabilidade; desenvolvimento de pessoas; gestão de riscos e conformidade; inteligência de mercado; jornalismo; licitação e contratos; logística farmacêutica; orçamento e finanças; planejamento estratégico; tecnologia da informação; analista industrial de hemoderivados e biotecnologia: armazenamento e distribuição de medicamentos; assuntos regulatórios; controle da qualidade 1; controle da qualidade 2; controle da qualidade 3; engenharia ambiental; engenharia de automação e controle; engenharia mecânica; engenharia química e de bioprocessos; fracionamento industrial do plasma 1; fracionamento industrial do plasma 2; garantia da qualidade 2; planejamento e controle de produção; plasma e hemocomponentes; tecnologia da informação e operação. Salário: de R$ 3.808,82 até R$ 8.912,54, com o acréscimo de benefícios. Taxa: de R$ 60 até R$ 80.

MARINHA DO BRASIL — 1º DISTRITO NAVAL

inscrições até 6 de janeiro de 2025 pelo site: https://acesse.dev/VLryV. Concurso com 276 vagas para os cargos de: medicina - medicina de emergência (2); medicina - pediatria (3); medicina - ginecologia e obstetrícia (1); odontologia (5); odontologia - endodontia (1); odontologia - implantodontia (1); odontologia - odontopediatria (2); odontologia - periodontia (1); odontologia - prótese dentária (3); odontologia - para pacientes com necessidades especiais (1); farmácia - análises clínicas (3); farmácia - gestão farmacêutica (2); farmácia - farmacêutico industrial (1); farmácia - farmacoepidemiologia (1); farmácia - oncologia (1); farmácia (1); veterinária (1); biologia (1); enfermagem (24); enfermagem - auditoria (5); enfermagem - emergência (2); enfermagem - nefrologia (2); enfermagem - obstetrícia (2); enfermagem - terapia intensiva (2); enfermagem - neonatologia (2); enfermagem - oncologia (2); enfermagem - cardiovascular (2); enfermagem - estomaterapia (2); enfermagem - gerontologia (1); enfermagem - centro cirúrgico (2); enfermagem - central de material e esterilização (2); fisioterapia (12); fonoaudiologia (1); nutrição (6); terapia ocupacional (1); administração (17); arquivologia (2); biblioteconomia (4); biologia ambiental (1); ciências contábeis (11); comunicação social (5); direito (16); educação física (8); estatística (2); física (1); geologia (2); história (1); informática - segurança da informação (3); informática - infraestrutura (9); informática - desenvolvimento de sistema (13); museologia (1); oceanografia (4); psicologia (6); serviço social (5); segurança de tráfego aquaviário -sta (6); segurança de tráfego aquaviário -sta (1); teologia católica (2); espanhol (letras) (2); física (1); história (1); inglês (letras) (6); matemática (2); pedagogia (6); português (letras) (2); engenharia ambiental (1); arquitetura e urbanismo (5); engenharia cartográfica (1); engenharia civil (6); engenharia de produção (6); engenharia de sistema de computação (4); engenharia de telecomunicações (1); engenharia elétrica (3); engenharia eletrônica (3); engenharia mecânica (4); engenharia naval (1). Salário: não divulgado. Taxa de inscrição: R$ 140.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)

Inscrições até 20 de janeiro pelo site: https://shre.ink/gU4l. Concurso com 198 profissionais de nível superior na área médica, nas áreas: médico - anestesiologia (5 vagas); médico - dor (1 vaga); médico - cardiologia (2 vagas); médico - cardiologia - eletrofisiologia clínica invasiva (1 vaga); médico - cardiologia - ergometria (1 vaga); médico - ecocardiografia (2 vagas); médico - hemodinâmica e cardiologia intervencionista (3 vagas); médico - cirurgia cardiovascular; médico - angiorradiologia e cirurgia endovascular; médico - cirurgia crânio-maxilo-facial; médico - cirurgia de cabeça e pescoço (2 vagas); médico - cirurgia do aparelho digestivo (1 vaga); médico - cirurgia do aparelho digestivo - cirurgia videolaparoscópica; médico - cirurgia geral (11 vagas); médico - cirurgia oncológica; médico - cirurgia pediátrica (10 vagas); médico - cirurgia plástica (1 vaga); médico - cirurgia torácica; médico - cirurgia vascular; médico - coloproctologia; médico - ecografia vascular com doppler; médico - endoscopia (1 vaga); médico - endoscopia digestiva (1 vaga); médico - endoscopia respiratória; médico - urologia; médico - clínica médica (36 vagas); médico - endocrinologia e metabologia; médico - gastroenterologia; médico - geriatria; médico - hematologia e hemoterapia; médico - hepatologia; médico - medicina paliativa (1 vaga); médico - nutrologia; médico - pneumologia; médico - reumatologia; médico - dermatologia; médico - genética médica; médico - endoscopia ginecológica; médico - ginecologia e obstetrícia (7 vagas); médico - mamografia; médico - mastologia (1 vaga); médico - medicina fetal; médico - medicina de emergência (7 vagas); médico - medicina do trabalho (2 vagas); médico - medicina física e reabilitação; médico - medicina intensiva (16 vagas); médico - densitometria óssea; médico - medicina nuclear; médico - neurocirurgia (2 vagas); médico - medicina do sono; médico - neurofisiologia clínica; médico - neurologia; médico - oftalmologia (3 vagas); médico - ortopedia e traumatologia; médico - cirurgia da mão; médico - otorrinolaringologia (2 vagas); médico - patologia (3 vagas); médico - patologia clínica/medicina laboratorial; médico - alergia e imunologia; médico - angiologia; médico - transplante de medula óssea; médico - neonatologia (11 vagas); médico - psicoterapia; médico - psiquiatria (2 vagas); médico - psiquiatria da infância e adolescência; médico - neurorradiologia; médico - radiologia e diagnóstico por imagem (10 vagas); médico - radiologia intervencionista e angiorradiologia; médico - diagnóstico por imagem - ultrassonografia geral (1 vaga); médico - radioterapia (1 vaga).Salário: R$ 10.787,14 a R$ 17.978,62. Taxa: R$ 150.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH) 2

Inscrições até 20 de janeiro pelo site: https://shre.ink/gU4n. Concurso com 347 vagas com profissionais de nível médio/técnico e superior nas áreas assistencial e administrativa: assistente social; biomédico; cirurgião-dentista; cirurgião-dentista e traumatologia bucomaxilofaciais; cirurgião-dentista - dentística; cirurgião-dentista - endodontia; cirurgião-dentista - estomatologia; cirurgião-dentista - imaginologia dentomaxilofacial; cirurgião-dentista - odontopediatria; cirurgião-dentista - periodontia; cirurgião-dentista - prótese bucomaxilofacial; cirurgião-dentista - prótese dentária; cirurgião-dentista - radiologia odontológica e imaginologia; cirurgião-dentista - odontologia para pacientes com necessidades especiais; cirurgião-dentista - ortodontia; enfermeiro; enfermeiro - auditoria; enfermeiro - cardiologia; enfermeiro - cardiologia - hemodinâmica; enfermeiro - cardiologia - perfusionista; enfermeiro - centro cirúrgico; enfermeiro - dermatológica - estomaterapia; enfermeiro - educação em enfermagem; enfermeiro - educação em enfermagem - pesquisa; enfermeiro - gerenciamento/gestão - gestão da qualidade em saúde; enfermeiro - gerenciamento/gestão - administração hospitalar; enfermeiro - gerenciamento/gestão - gestão de saúde; enfermeiro - gerenciamento/gestão - home care; enfermeiro - hematologia e hemoterapia; enfermeiro - infecção hospitalar; enfermeiro - nefrologia; enfermeiro - neurologia; enfermeiro - oncologia; enfermeiro - saúde da criança e adolescente; enfermeiro - saúde da criança e adolescente - neonatologia; enfermeiro - saúde da criança e adolescente - pediatria; enfermeiro - saúde da mulher; enfermeiro - saúde da mulher - obstetrícia; enfermeiro - saúde do trabalhador; enfermeiro - saúde indígena; enfermeiro - saúde mental; enfermeiro - terapia intensiva; enfermeiro - terapia intensiva neonatal; enfermeiro - terapia intensiva pediátrica; enfermeiro - transplantes; enfermeiro - vigilância; enfermeiro - vigilância - epidemiológica; farmacêutico; farmacêutico - farmácia clínica em oncologia; físico - física médica - medicina nuclear; físico - física médica - radiodiagnóstico; físico - física médica - radioterapia; fisioterapeuta; fisioterapeuta - especialista profissional em fisioterapia cardiovascular; fisioterapeuta - especialista profissional em fisioterapia em terapia intensiva; fisioterapeuta - especialista profissional em fisioterapia em terapia intensiva - área de atuação: assistência fisioterapêutica no adulto; fisioterapeuta - especialista profissional em fisioterapia em terapia intensiva - área de atuação: assistência fisioterapêutica em neonatologia; fisioterapeuta - especialista profissional em fisioterapia em terapia intensiva - área de atuação: assistência fisioterapêutica em pediatria; fisioterapeuta - especialista profissional em fisioterapia na saúde da mulher fisioterapeuta - especialista profissional em fisioterapia respiratória; fonoaudiólogo; nutricionista; pedagogo; profissional de educação física; psicólogo - psicologia hospitalar; psicólogo - psicologia organizacional e do trabalho; psicólogo - neuropsicologia; técnico em análises clínicas; técnico em citopatologia; técnico em enfermagem; técnico em enfermagem - especialização técnica em saúde do trabalhador; técnico em farmácia; técnico em necropsia ; técnico em prótese dentária; técnico em radiologia; técnico em radiologia - especialização técnica em radioterapia; técnico em saúde bucal; tecnólogo em radiologia; tecnólogo em radiologia - radioterapia; terapeuta ocupacional; advogado; analista administrativo - administração; analista administrativo - administração hospitalar; analista administrativo - gestão em saúde; analista administrativo - gestão hospitalar; analista administrativo - qualquer nível superior; analista administrativo - saúde coletiva; analista administrativo - publicidade e propaganda; analista administrativo - relações públicas; jornalista; analista administrativo - contabilidade; analista administrativo - economia; analista administrativo - estatística; arquiteto; engenheiro civil; engenheiro eletricista; engenheiro mecânico; engenheiro clínico; engenheiro de produção; engenheiro de segurança do trabalho; analista de tecnologia da informação; técnico em segurança do trabalho; assistente administrativo. Salário: R$ 3.995,97 a R$ 10.941,60. Taxa: de R$ 85 a R$ 110.

CENTRO—OESTE

SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD — GO)

Inscrições até 3 de janeiro de 2025 pelo site: https://acesse.one/e9Dd5. Concurso com 47 vagas para os cargos de: arquiteto pleno (2); arquiteto sênior (1); assessor de eventos (2); biblioteconomista (2); engenheiro civil júnior (1); engenheiro civil pleno (2); especialista em cooperativismo (2); especialista em logística reversa (3); museólogo (2); médico veterinário júnior (20); médico veterinário pleno (10). Salário: de R$ 2.929,36 a R$ 10.800. Taxa de inscrição: de R$ 40 até R$ 80.

PREFEITURA DE FELIZ NATAL — MT

Inscrições até 4 de janeiro de 2025 pelo site: https://acesse.one/JUndc. Concurso com 46 para os cargos de: professor de educação básica (27); técnico em desenvolvimento infantil - TDI (1); técnico em desenvolvimento infantil - TDI - creche (15); técnico administrativo educacional - secretária (1); professor de educação física (2), com oportunidades tanto para a zona urbana quanto rural, incluindo escolas indígenas. Salário: de R$ 1.825,76 até R$ 4.748,19. Taxa de inscrição: não informada.

PREFEITURA DE SORRISO — MT

Inscrições até 4 de janeiro de 2025 pelo site: https://acesse.one/dnvDg. Concurso com 133 para as seguintes unidades de lotação: Sede: professor de arte (2); professor de ciências (2); professor de ciências (2); professor de educação física (11); professor de educação física (8); professor de educação física (4); professor de geografia (4); professor de inglês (5); professor de história (4); professor de língua portuguesa (3); professor de língua portuguesa (3); professor de matemática (2); professor de matemática (2); professor de matemática (2); professor de pedagogia (11); professor de pedagogia (17); professor de pedagogia (17); psicólogo (2); técnico administrativo i (11); professor de formação continuada de tecnologias educacionais (1); desenvolvedor de tecnologias educacionais (4); assistente social (2); intérprete de libras (1); Sede de Boa Esperança do Norte: professor de ciências; professor de educação física (1); professor de história; professor de língua portuguesa; professor de matemática; professor de pedagogia (2); professor de pedagogia (2); técnico administrativo I (2); Distrito de Caravágio: professor de ciências; professor de inglês; professor de história (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); professor de pedagogia; professor de pedagogia; técnico administrativo I (1); Distrito de Primavera: professor de educação física; professor de história (1); professor de geografia; professor de língua portuguesa; professor de língua portuguesa; professor de matemática; professor de matemática; professor de pedagogia; professor de pedagogia; técnico administrativo I (1); Assentamento Jonas Pinheiro: professor de pedagogia; professor de educação física; e na Comunidade de Morocó: professor de pedagogia. Salário: de R$ 3.147,62 até R$ 8.342,54. Taxa de inscrição: não informada.

PREFEITURA DE BURITI DE GOIÁS — GO

Inscrições até 6 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/gbhc. Concurso com 55 profissionais para atuar no poder executivo do município, nas áreas: auxiliar de serviços gerais (10); cozinheiro (1); merendeira (2); motorista i (2); operador de máquina (1); pedreiro (2); coveiro (1); eletricista (1); operador de máquina agrícola (2); recepcionista (3); servente de pedreiro (2); agente comunitário de saúde; agente de combate às endemias; auxiliar administrativo (2); auxiliar de saúde bucal (1); fiscal municipal (1); jardineiro paisagista (1); monitor de transporte escolar (1); monitor de creche (3); técnico em enfermagem (1); técnico em gesso (1); técnico em radiologia (2); assistente de esporte (1); assistente social (1); enfermeiro padrão (2); nutricionista (1); profissional de apoio (3); professor pi — educação física (1); professor pi — letras (1); professor pi — pedagogo (3); técnico de informática (1); técnico em recursos humanos (1).

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GRANDE DOURADOS (UFGD) — MS

Inscrições até 6 de janeiro de 2025 pelo site: https://l1nq.com/YYdGD. Concurso com 60 vagas para os cargos de: Administrador (1); Analista de Tecnologia da Informação/Área: Desenvolvimento e Sustentação de software (2); Analista de Tecnologia da Informação/Área: Infraestrutura em segurança da informação, redes e data center (1); Analista de Tecnologia da Informação/Área: Ciência de dados (1); Arquivista (2); Contador (1); Economista (2); Engenheiro/Área: Eletricista (1); Engenheiro de Segurança do Trabalho (1); Produtor Cultural (1); Técnico em Assuntos Educacionais (10); Assistente em Administração (30); Técnico de Laboratório/Área: Bioterismo (1); Técnico de Laboratório/Área: Educação Física (1); Técnico de Laboratório/Área: Engenharia de Alimentos (1); Técnico em Tecnologia da Informação/Área: Atendimento e suporte ao usuário (2); Técnico em Tecnologia da Informação/Área: Desenvolvimento e sustentação de software (1); Técnico em Tecnologia da Informação/Área: Infraestrutura em segurança da informação, redes e data center (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92. Taxa de inscrição: de R$ 120 até R$ 150.

PREFEITURA DE CROMÍNIA — GO

Inscrições até 21 de janeiro de 2025 pelo site: https://l1nq.com/faa9H. Concurso com 116 vagas para os cargos de: motorista i (3); motorista ii (3); auxiliar de saúde bucal (5); eletricista de instalações (3); operador de máquinas agrícolas (3); operador de máquinas rodoviárias (3); agente de endemias (8); assistente administrativo i (3); avaliador de bens (3); fiscal de tributos municipais (3); recepcionista (3); técnico em enfermagem (14); técnico em radiologia (3); vigilante (3); assistente social (3); biomédico (3); educador físico (3); enfermeiro (8); farmacêutico (3); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (3); médico plantonista (8); odontólogo (5); professor iii (14); psicólogo (3). Salário: de R$ 1.412 até R$ 8.000. Taxa: de R$ 70 até R$ 120.

PREFEITURA DE ITAGUARU — GO

Inscrições de 6 de janeiro até 4 de fevereiro até pelo site: https://shre.ink/gUJm. Concurso com 40 vagas para os seguintes cargos: auxiliar de serviços gerais (8 vagas); coveiro (1 vaga); pedreiro (2 vagas); vigilante (1 vaga); motorista (4 vagas); operador de máquinas leves (1 vaga); operador de máquinas pesadas (2 vagas); coletor de tributo (1 vaga); técnico em enfermagem (3 vagas); técnico em radiologia (1 vaga); enfermeiro (1 vaga); nutricionista (1 vaga); professor nível i (10 vagas); psicólogo (2 vagas); fiscal de obras, posturas e meio ambiente (1) e fisioterapeuta (1). salário: R$ 1.412 a R$ 4.318,18. taxa: de R$ 70 a R$ 120.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS

Inscrições até 13 de janeiro pelo site: https://ns.ueg.br/. Concurso com 36 vagas para o cargo de docente de ensino superior especialistas - nível i, com candidatos com graduação e pós-graduação, em várias áreas. Salário: de R$ 2.918,21 a R$ 5.175. Taxa: R$ 250.

FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS — MS

Inscrições até 11 de janeiro pelo site: https://shre.ink/gU03. Concurso com 425 vagas para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior, para os seguintes cargos auxiliar de cozinha (1 vaga); auxiliar de farmácia (12 vagas); auxiliar de saúde bucal (2 vagas); auxiliar de serviços gerais i - higienização e hotelaria (27 vagas); auxiliar de serviços gerais ii - manutenção (3 vagas); copeira (12 vagas); telefonista (5 vagas); assistente administrativo (52 vagas); cozinheiro (3 vagas); motorista hospitalar (2 vagas); vigia (12 vagas); técnico de contabilidade (4 vagas); técnico em enfermagem (178 vagas); técnico em hemoterapia (3 vagas); técnico em imobilização ortopédica (3 vagas); técnico em informática (1 vaga); técnico em segurança do trabalho (2 vagas); técnico em radiologia (6 vagas); analista de controle interno i; analista de controle interno ii; analista de planejamento (1 vaga); engenheiro do trabalho (1 vaga); assistente social (5 vagas); biomédico (3 vagas); enfermeiro (52 vagas); enfermeiro do trabalho (1 vaga); farmacêutico (12 vagas); fisioterapeuta (13 vagas); médico do trabalho (1 vaga); médico infectologista (1 vaga); nutricionista (3 vagas); odontologista (1 vaga); psicólogo (3 vagas). Salário: R$ 1.454,40 a R$ 10.320. Taxa: entre R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ — MS

Inscrições até 31 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gU0I. Concurso com 66 vagas com candidatos de nível médio e superior, para os seguintes cargos: auxiliar de atividades auxiliares (31 vagas); regente de sala de anos iniciais (19 vagas); regente de sala de aula educação infantil (4 vagas); componente curricular língua inglesa (4 vagas); componente curricular educação física (3 vagas); componente curricular arte (3 vagas); componente curricular língua portuguesa (2 vagas). Salário: de R$ 1.412 a R$ 3.481,36.Taxa: de R$ 45 a R$ 75.

PREFEITURA DE DEODÁPOLIS — MS

Inscrições até 30 de dezembro pelo site: . Concurso com 15 vagas com candidatos de nível médio e superior para os seguintes cargos: inspetor de alunos; profissional de apoio pedagógico especializado — AEE; professor de artes; professor de educação infantil; professor de educação física; professor de ensino fundamental I; professor de inglês; professor de EJA — artes; professor de EJA — ciência; professor de EJA — educação física; professor de EJA — geografia; professor de EJA — história; professor de EJA — inglês; professor de EJA — matemática; professor de EJA — português. Salário: de R$ 1.908,05 a R$ 3.435,48. Taxa de inscrição: não informada.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

Inscrições até 17 de janeiro pelo site: https://ead4.uems.br/. Concurso com 13 vagas para o cargo de professor de ensino superior, nas áreas: direito (3 vagas); direito - núcleo de práticas jurídicas (1 vaga); ciências biológicas i e ii (1 vaga); ciências biológicas i e iii (1 vaga); ensino de ciências e biologia (1 vaga); agronomia (1 vaga); administração (2 vaga); ensino de história (1 vaga); geografia física ou geociências (1 vaga); geografia humana (1 vaga). Salário: R$ 10.580,69. Taxa: R$ 203,32.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

Inscrições até 9 de janeiro pelo site: https://shre.ink/gU6z. Concurso com 15 vagas destinadas à contratação de professores substitutos, entre as seguintes áreas, linguagens (1 vaga); biologia (1 vaga); administração (1 vaga); história (1 vaga); matemática (2 vagas); zootecnia (1 vaga); informática (1 vaga); história (1 vaga); engenharia elétrica e automação (1 vaga); engenharia elétrica (1 vaga); ciências humanas (1 vaga); biologia (1 vaga); linguagens (1 vaga); informática (1 vaga). Salário: R$ 2.437,59 a R$ 6.356,02, acrescido de auxílio-alimentação e auxílio-transporte. Taxa: não divulgada.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COCALINHO — MT

Inscrições até 16 de janeiro pelo site: https://shre.ink/gU6U. Concurso com 69 vagas para cargos diversos, entre as vagas oferecidas estão: professor pedagogia (zona urbana e rural) (16 vagas); professor letras/inglês (1 vaga); psicólogo (1 vaga); assistente social (1 vaga); técnico de desenvolvimento infantil (tdi) (18 vagas); técnico administrativo educacional (2 vagas); inspetor escolar (4 vagas); apoio administrativo educacional (15 vagas); motorista educacional (11 vagas). Salário: de R$ 1.697,89 a R$ 4.775,33. Taxa: de R$ 70 a R$ 100.

PREFEITURA DE NOVA BRAZILÂNDIA - MT

Inscrições até 15 de janeiro pelo site: http://ibdoprojetos.org.br/. Concurso com 83 vagas para profissionais com ensino fundamental, médio e superior, para os cargos: agente de limpeza escolar (10 vagas); motorista escolar - cat "d" (4 vagas); mecânico (2 vagas); operador de motoniveladora (3 vagas); operador de pá carregadeira (2 vagas); operador de retroescavadeira (2 vagas); operador de escavadeira hidráulica (2 vagas); motorista - cat "d" (7 vagas); agente administrativo (6 vagas); auxiliar de consultório dentário (1 vagas); almoxarife (1 vaga); atendente de farmácia (1 vaga); fiscal sanitário (1 vaga); técnico em radiologia (2 vagas); ouvidor (1 vaga); técnico administrativo educacional (1 vaga); técnico em desenvolvimento infantil (1 vaga); técnico em enfermagem (1 vaga); enfermeiro (3 vagas); assistente social (2 vagas); biomédico (1 vaga); engenheiro agrônomo (1 vaga); engenheiro civil (1 vaga); fonoaudiólogo (1 vaga); fisioterapeuta (1 vaga); veterinário (1 vaga); psicólogo (1 vaga); controlador interno (1 vaga); professor pedagogia - educação infantil (3 vagas); professor pedagogia - 1º ao 5º ano (12 vagas); serviço autônomo de água e esgoto: agente administrativo (1 vaga); agente de limpeza pública (1 vaga); agente de manutenção de rede de água (1 vaga); agente operacional da eta (3 vagas); leiturista de hidrômetro (1 vaga). Salário: de R$ 1.500 a R$ 5.350. Taxa: R$ 50 a R$ 120.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT

Inscrições até 9 de janeiro pelo site: https://selecon.org.br/. Concurso com 82 oportunidades são para: professor ii: educação física (1 vaga); professor ii: pedagogia (19 vagas); motorista (4 vagas); auxiliar de serviços internos (18 vagas); auxiliar de serviços externos (7 vagas); agente de serviços gerais (19 vagas); assistente social (2 vagas); agente administrativo (9 vagas); educador físico (2 vagas); fonoaudiólogo (1 vagas); bioquímico; farmacêutico; fisioterapeuta; técnico em enfermagem; técnico em laboratório; operador de máquinas ii; veterinário; técnico em agropecuária. Salário de R$ 1.377,54 a R$ 4.699,22. Taxa: de R$ 60 a R$ 95.

PREFEITURA DE SINOP - MT

Inscrições até 9 de janeiro pelo site: https://shre.ink/gU47. Concurso com 655 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior, para os seguintes cargos: analista de sistema (1 vaga); analista em políticas de saúde (1 vaga); arquiteto (2 vagas); assistente social (15 vagas); bibliotecário (2 vagas); biólogo (1 vaga); cirurgião dentista (2 vagas); contador (6 vagas); enfermeiro (20 vagas); engenheiro agrônomo (1 vaga); engenheiro civil (10 vagas); engenheiro eletricista (2 vagas); engenheiro sanitarista (2 vagas); farmacêutico/bioquímico (5 vagas); fiscal ambiental (4 vagas); fiscal de obras, posturas e urbanismo (5 vagas); fiscal sanitário (5 vagas); fiscal tributário (10 vagas); fisioterapeuta (8 vagas); fonoaudiólogo (2 vagas); jornalista (4 vagas); laboratorista de solo (1 vaga); médico ginecologista (1 vaga); médico ortopedista (1 vaga); médico psiquiatra (1 vaga); médico veterinário (2 vagas); motorista ii (13 vagas); motorista iii (4 vagas); motorista iv (30 vagas); nutricionista (12 vagas); operador de motoniveladora (3 vagas); operador de pá-carregadeira (5 vagas); operador de retroescavadeira (3 vagas); operador de trator de pneus (11 vagas); professor - licenciatura em educação física (15 vagas); professor - licenciatura em pedagogia (300 vagas); psicólogo (13 vagas); psicopedagogo (2 vagas); técnico administrativo educacional - administração escolar (20 vagas); técnico administrativo educacional - auxiliar de coordenação pedagógica (15 vagas); técnico administrativo educação - multimeios didáticos (10 vagas); técnico administrativo educacional - técnico de desenvolvimento infantil (20 vagas); técnico agrícola (2 vagas); técnico de enfermagem (50 vagas); técnico de laboratório (2 vagas); técnico de segurança do trabalho (4 vagas); terapeuta ocupacional (2 vagas); topógrafo (1 vaga); procurador jurídico (4 vagas). Salário: R$ 1.979,99 a R$ 8.172,54. Taxa: de R$ 50 a R$ 200.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS

Inscrições até 8 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/gkW4. Concurso com oito vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível médio e superior para os cargos de: auxiliar administrativo (2); fiscal nível médio (2); analista de comunicação (1); analista de recursos humanos (1); analista financeiro (1); analista jurídico (1). Salário: de R$ 1.800 a R$ 3.800 Taxa: de R$ 62 a R$ 67.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO

Inscrições até 13 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/gkWb. uma vaga e formar cadastro reserva para o cargo de advogado. Salário: R$ 4.000. Taxa: R$ 150.

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA (CRBio) — 5ª REGIÃO

Inscrições até 12 de janeiro pelo site: https://l1nq.com/z5qds. Concurso com uma vaga para o cargo de agente fiscal. Salário: R$ 1.755,37. Taxa: R$ 80.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA BAHIA

Inscrições até 13 de janeiro pelo site: https://shre.ink/gkW7. Concurso com 17 vagas e formar cadastro reserva para cargos de nível médio e superior, nas áreas: analista organizacional / agente de controle interno; analista organizacional / arquivo (1); analista organizacional / analista de compras e contratos (1); analista organizacional / analista financeiro (1); analista organizacional / analista ti (2); psicóloga — orientador fiscal (1); assistente organizacional — assistente de atendimento (1); assistente organizacional — assistente de atendimento — subsede (6); assistente organizacional — assistente de contas a pagar (1); assistente organizacional — assistente de contas a receber (3). Salário: de R$ 2.158 a R$ 4.394. Taxa: de R$ 57 a R$ 58.

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA – CFBIO

Inscrições até 10 de fevereiro pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 95 vagas, sendo 2 efetivas e 93 para formação de cadastro reserva, para o cargo de nível médio: agente administrativo; e cargos de nível superior: analista de desenvolvimento e analista de sistemas. Salário: de R$ 5.645,25 a R$ 7.219,39, além dos benefícios: vale-refeição, no valor de R$ 1.389,66; plano de saúde médico, hospitalar e odontológico. Taxa: R$ 1.389,66.

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA – CFBIO 2

Inscrições até 10 de fevereiro pelo site: https://www.quadrix.org.br/ Concurso com duas vagas e formar cadastro reserva para cargos de nível médio e superior, nas áreas: agente administrativo (1 vaga); analista de desenvolvimento; analista de sistemas (1 vaga). Salário: de R$ 5.645,25 a R$ 7.219,39. Taxa:de R$ 55 a R$ 60.

LOCAIS — ESTADUAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO (SEAP — PE)

Inscrições até 30 de dezembro pelo site: https://acesse.one/2VMBO. Concurso com 57 vagas para os cargos: técnico em suporte de informática (6); técnico em suporte de rede (2); analista de sistemas (2); analista de dados (2); analista contábil (4); analista em economia (3); analista estatístico (1); arquiteto (2); engenheiro civil (2); engenheiro calculista (2); engenheiro orçamentista (3); engenheiro mecânico (2); engenheiro elétrico (2); analista sanitarista de obras (2); engenheiro topógrafo (2); técnico em topografia (2); técnico em eletrotécnica (2); técnico em mecânica (2); técnico em saneamento (2); técnico em edificações (6); cadista (2); técnico eletricista (2); técnico em hidráulica (2). Salário: de R$ 1.412,00 a R$ 5.618. Taxa de inscrição: não informada.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO

Inscrições até 10 de janeiro pelo site: https://shre.ink/gUOy. Concurso com vagas para cadastro reserva para o cargo de auxiliar penitenciário. Salário: R$ 1.717,77. Taxa: não divulgada.

PREFEITURA DE RECIFE

Inscrições até 6 de janeiro pelo site: https://shre.ink/gagL. Concurso com 400 vagas para o cargo de agente de apoio ao desenvolvimento escolar especial. Salário: R$ 1.904,23. Taxa: R$ 70.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

Inscrições até 16 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/ge1V. Concurso com 37 vagas para profissionais de níveis médio e superior, para os seguintes cargos: técnico bancário (31); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro mecânico (1); técnico em informática — banco de dados (1); técnico em informática — desenvolvimento de sistema e acompanhamento de projetos (1); técnico em informática — suporte (1). Salário: de R$ 3.851,57 a R$ 10.136,29.Taxa: de R$ 62 a R$ 85.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE (TJ—SE)

Inscrições até 16 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/gary. Concurso com uma vaga para o cargo de juiz substituto, além de formar cadastro reserva. Salário: R$ 34.052,96. Taxa: R$ 340.

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Inscrições até 16 de janeiro pelo site: https://acesse.dev/cPULE. Concurso com 50 vagas para os cargos de: auditor municipal de controle interno - área de especialização geral (40); auditor municipal de controle interno - área de especialização correição (6); auditor municipal de controle interno - área de especialização infraestrutura (4). Salário: R$ 16.413,63. Taxa: R$ 170.

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS

Inscrições até 6 de janeiro de 2025 pelo site: https://acesse.dev/MQTlY. Concurso com 32 vagas para os cargos de: gestão, finanças e controladorias (13); infraestrutura e segurança cibernética (5); engenharias (4); sistemas, arquitetura de soluções e dados (10). Salário: R$ 9.571,25.Taxa: R$ 114.

PROCURADORIA—GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (PGE—CE)

Inscrições até 8 de janeiro de 2025 pelo site: https://www.cev.uece.br/. Concurso com 40 vagas para o cargo de técnico de representação judicial. Salário: R$ 5.938,70. Taxa de inscrição: R$ 25.

POLÍCIA E CORPO DE BOMBEIROS DA BAHIA

Inscrições até 5 de janeiro de 2025 pelo site: http://www.cfopmbm2024.uneb.br/. Concurso com 130 vagas para os cursos de: formação de oficiais da Polícia Militar da Bahia (100) e de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (30). Salário: de R$ 2.630,83 até R$ 3.507,78. Taxa: R$ 150.

SECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (SEGER) E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDU) — ES

Inscrições até 21 de janeiro de 2025 pelo site: https://encr.pw/cPULE. Concurso com 1.290 vagas para os cargos: professor B - Arte (50); professor B - biologia/ciências (75); professor B — educação física (50); professor b - filosofia (30); professor b - física (40); professor b - geografia (65); professor b - história (65); professor b - língua inglesa (55); professor b - língua portuguesa (200); professor b - matemática (240); professor b - química (40); professor b - sociologia (30); professor p - pedagogo (60) e agente de suporte educacional (290). Salário: de R$ 2.661,13 até R$ 6.018,32. Taxa de inscrição: de R$ 70 até R$ 85.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FHEMIG)

Inscrições até 9 de janeiro pelo site: https://www.fhemig.mg.gov.br/. Concurso com uma vaga para médico psiquiatra especialista em psiquiatria intervencionista. Salário: R$ 6.680,12, além de benefícios como ajuda de custo e gratificação por eficiência. Taxa: não divulgada.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA (SES - SC)

Inscrições contínuas, até o preenchimento das vagas, de forma presencial, no 13º batalhão bombeiros de balneário camboriú, localizado na alameda dos estados, policial luiz carlos da rosa, nº 25 - Balneário Camboriú. Concurso com seis vagas para o cargo de médico regulador de urgências. Salário: R$ 9.063,06, incluindo remuneração base, gratificações, auxílio-alimentação e adicional de insalubridade. Taxa: não divulgada.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE

Inscrições até 1° de fevereiro pelo site: selecon.org.br. Concurso com 330 vagas para os cargos de: soldado PM 3ª Classe (combatente) e oficial PM. Salário: (ver edital) Taxa: de R$ 120 a R$ 160.

PREFEITURA DE SALVADOR

Inscrições até 3 de janeiro pelo site: https://shre.ink/gUJF. Concurso com 100 vagas entre os cargos de professor - educação infantil ao 5º ano (50 vagas); professor - educação física (10 vagas); professor - artes plásticas (10 vagas) e coordenador pedagógico (30 vagas). Salário: de R$ 2.688,75 a R$ 5.377,54 ao mês. Taxa: R$ 50

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE CARIACICA — ES

Inscrições até 20 de janeiro de 2025 pelo site: https://idesg.org.br/. Concurso com 452 vagas para os cargos de: agente administrativo (50); assistente educacional (200); auxiliar de veterinário (1); educador social (3); técnico de enfermagem (70); técnico em defesa civil (2); técnico em saúde bucal (2); analista do executivo municipal - administração (3); analista do executivo municipal - direito (4); analista do executivo municipal - economia (2); analista do executivo municipal - estatística (1); analista do executivo municipal - geógrafo (1); analista do executivo municipal - geoprocessamento (3); analista em tecnologia da informação - sistema da informação. (1); analista em tecnologia da informação - suporte e infraestrutura (1); analista em tecnologia da informação - segurança da informação (1); arquiteto e urbanista (7); assistente social (10); auditor interno - formação em direito (1); cientista social (2); cirurgião dentista - área de atuação: buco maxilo facial (1); cirurgião dentista - clínico geral (1); cirurgião dentista - área de atuação: paciente especial (1); educador físico (6); enfermeiro (15); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (2); engenheiro civil (7); engenheiro geólogo (1); engenheiro de trânsito (1); engenheiro eletricista (2); engenheiro químico (1); engenheiro sanitarista (1); farmacêutico (5); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (3); médico - área de atuação: angiologia (1); médico - área de atuação: cardiologia (2); médico - área de atuação: endocrinologia (2); médico - área de atuação: gastroenterologia (1); médico - área de atuação: geriatria (1); médico - área de atuação: ginecologia (2); médico - área de atuação: neurologia (1); médico - área de atuação: neurologia pediátrica (2); médico - área de atuação: ortopedia (1); médico - área de atuação: otorrinolaringologia (1); médico - área de atuação: pneumologia (1); médico - área de atuação: psiquiatria (2); médico - área de atuação: psiquiatria infantil (2); médico veterinário (2); nutricionista (3); psicólogo (10); terapeuta ocupacional (2). Salário: de R$ 1.785 até R$ 7.875. Taxa: de R$ 70 até R$ 90.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA — SP

Inscrições até 14 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/gkdW. Concurso com 15 vagas para os cargos de: analista de controle interno (1); analista em comunicação social (2); analista em comunicação visual (1); analista em gestão de pessoas; analista em informação; analista legislativo (2); cerimonialista (1); consultor legislativo (1); contador; jornalista (3); tradutor e intérprete de Libras (2); procurador; técnico em informática; agente administrativo (1); condutor de veículo (1). Salário: de R$ 3.785,97 a R$ 8.112,82. Taxa: de R$ 40 a R$ 65.



PREFEITURA DE NAZAREZINHO — PB

Inscrições até 12 de janeiro de 2025 pelo site: https://acesse.dev/Rmh4i. Concurso com 58 vagas para os cargos de: auxiliar operacional de serviços diversos (7); merendeira (3); motorista (4); vigilante (1); agente administrativo (2); agente de combate às endemias (2); agente comunitário de saúde (3); atendente (2); monitor de creche (2); técnico em enfermagem (5); assessor jurídico (1); assistente social (2); psicólogo (3); fisioterapeuta (1); fiscal de tributos (1); enfermeiro (5); médico (6); médico veterinário (1); nutricionista (2); odontólogo (2); professor de educação básica i — creche (2); professor de educação básica ii — matemática (1). Salário: de R$ 1.412 a R$ 4.122,50. Taxa de inscrição: de R$ 75 até R$ 115.

PREFEITURA DE CHOROZINHO - CE

Inscrições até 6 de janeiro pelo site: https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 181 vagas para os seguintes cargos: administrador de poço (3); agente administrativo (6); fiscal tributário (1); auxiliar operacional de serviços diversos - aosd (25); assistente social (1); auxiliar de creche (8); auxiliar de farmácia (3); enfermeiro hospitalar (3); enfermeiro psf (2); farmacêutico (1); fiscal de meio ambiente (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); gari (2); analista (licenciamento ambiental) (1); fiscal de licenciamento ambiental (1); médico cardiologista (1); médico ginecologista (1); médico psiquiatra (1); médico trauma-ortopedista (1); médico ultrassonografista (1); médico dermatologista (1); neuropediatra (1); médico veterinário (1); motorista (8); nutricionista (1); odontólogo psf (2); otorrinolaringologista (1); psicólogo (2); secretário escolar (2); técnico de saúde bucal (1); terapeuta ocupacional (2); vigilante (4); técnico de enfermagem (10); psicopedagogo (1); professor graduado - nível a - 100hrs (45); professor graduado - nível a - 100hrs - língua portuguesa, arte e inglês (8); professor graduado - nível a - 100hrs - matemática e ciências da natureza (6); professor graduado - nível a - 100hrs - ciências humanas e ensino religioso (5); professor graduado - nível a - 100hrs - educação física (2); agente comunitário de saúde (3); agente de endemias (2); guarda municipal (5); agente de transito (1). Salário: de R$ 1.412 a R$ 5.750 ou de R$ 244,38 por plantão.Taxa: de R$ 55 a R$ 145.

PREFEITURA DE MORADA NOVA - CE

Inscrições até 30 de dezembro pelo site: https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 320 vagas e formar cadastro reserva para cargos de nível médio e superior, para: professor de educação infantil (25); professor fundamental i (53); professor de português (27); professor de matemática (29); professor de empreendedorismo (7); professor de ciências (18); professor de educação ambiental (7); professor de geografia (5); professor de história (7); professor de filosofia (7); professor de ciências de computação (7); professor de artes (7); professor de música (7); professor socioemocional (15); psicólogo (4); assistente social (4); intérprete de libras (5); merendeira (21); auxiliar de serviços gerais (65). Salário: de R$ 1.412 a R$ 3.500,78,Taxa: R$ 100 a R$ 140.

PREFEITURA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU – PR

Inscrições até 13 de janeiro de 2025, de forma presencial no departamento municipal de protocolo, prédio da prefeitura municipal, rua vereador valmor gomes, 11/59. Concurso com 51 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior, nas áreas: agente de apoio administrativo (3); auxiliar de serviços gerais (15); enfermeiro (2); motorista (3); professor (20); técnico em enfermagem (7); vigia (1). Salário: de R$ 1.457,70 a R$ 2.955,70. Taxa: não divulgada.

PREFEITURA DE ITAPEVI - SP

Inscrições até 9 de janeiro pelo site: https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 212 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis médio/técnico e superior, para os seguintes cargos: agente comunitário de saúde (10); recepcionista de unidade de saúde (30); técnico em enfermagem; técnico em farmácia; técnico em saúde bucal (2); enfermeiro (20); fisioterapeuta neurológico (1); fonoaudiólogo (1); médico cirurgião geral - emergência (2); médico clínico geral ubs; médico ginecologista (5); médico pediatra - ubs (5); médico pediatra - urgência e emergência (10); médico psiquiatra (5); médico do trabalho (1); médico urgência e emergência (30); terapeuta ocupacional (1); agente de serviços (10); agente de administração pública; agente de inclusão escolar (50); condutor de veículos (10); cuidador social orientador social; técnico em agrimensura; advogado de creas (1); assistente social (5); auditor (1); professor de educação básica ii - especial (5); professor de educação básica ii - inglês (5); professor de educação básica ii - artes (2); professor de educação básica ii - educação física. Salário: de R$ 1.836,07 a R$ 11.915,18, e de R$ 59, 58 por hora (para o cargo de médico). Taxa: de R$ 67,90 a R$ 98,80.

PREFEITURA DE NITERÓI - RJ

Inscrições até 9 de janeiro pelo site: https://selecon.org.br/. Concurso com 209 vagas destinadas à contratação de guarda civil municipal. Salário: R$ 4.858,28. Taxa: R$ 90.

PREFEITURA DE TANGUÁ - RJ

Inscrições até 1° de janeiro pelo site: https://shre.ink/g9Mb. Concurso com 67 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível médio e superior, para os cargos de: professor i - 1º segmento do ensino fundamental (6); professor i - educação infantil (10); professor auxiliar de educação infantil (10); professor mediador - pne (10); professor ii - artes (2); professor ii - ciências (2); professor ii - educação física (1); professor ii - geografia (3); professor ii - língua portuguesa (6); professor ii - matemática (2); professor especialista em coordenação (6); professor especialista em orientação (6); professor especialista em supervisão (3); professor ii - inglês; professor ii - história. Salário: de R$ 2.230,30 a R$ 4.055,22. Taxa: R$ 80 a R$ 88.

PREFEITURA DE BANDEIRA DO SUL - MG

Inscrições até 10 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/g9Mm. Concurso com 103 vagas com candidatos alfabetizados, com ensino fundamental, médio, técnico e superior, para os cargos de: agente de serviço i - auxiliar de serviços gerais (10); agente de serviço i - servente escolar (2); agente de serviço iii - coveiro (1); agente de serviço iii - merendeira (2); agente de serviço iii - operário (4); agente de serviço iv - pintor (2); agente de serviço v - motorista (6); agente de serviço v - operador de máquinas (1); agente de serviço v - tratorista (1); agente de serviço vi - operador de máquinas pesadas (1); agente administrativo i - auxiliar de arquivo (1); agente administrativo ii - auxiliar de serviços administrativos (7); agente administrativo iii - auxiliar de serviços administrativos (2); agente administrativo iv - auxiliar de serviços administrativos (2); agente de serviço iv - agente de defesa civil (1); agente de serviço iv - monitor de creche e de atividade complementar de tempo integral (15); agente fiscal i - fiscal sanitário (1); agente fiscal ii - fiscal de postura (2); agente fiscal iii - fiscal de obras (1); agente fiscal iv - fiscal de tributos (1); agente técnico i - auxiliar em consultório odontológico (1); agente administrativo v - técnico em contabilidade (1); agente técnico i - atendente de farmácia (1); agente técnico ii - técnico em enfermagem (6); agente administrativo vi - assistente da administração (1); agente administrativo vi - contador (1); agente administrativo vii - tesoureiro (1); agente de educação i - assistente de desenvolvimento infantil (adi) (2); agente de educação ii - professor anos iniciais (3); agente de educação iv - professor de educação física (1); agente de educação iv - professor de inglês e literatura infantil (1); agente de educação v - coordenador e supervisor escolar (1); agente de serviço vii - engenheiro civil (1); agente fiscal vii - engenheiro do meio ambiente (1); agente técnico iv - assistente social (2); agente técnico iv - dentista (1); agente técnico iv - enfermeiro (2); agente técnico iv - farmacêutico (1); agente técnico iv - fisioterapeuta (1); agente técnico iv - fonoaudiólogo (1); agente técnico iv - nutricionista (2); agente técnico iv - psicólogo (2); agente técnico vi - médico clínico (1); agente técnico vi - médico cardiologista (1); agente técnico vi - médico ginecologista (1); agente técnico vi - médico pediatra (1); agente técnico vi - médico psiquiatra (1); agente técnico vii - médico regulador e do trabalho (1). Salário: de R$ 1.432,60 a R$ 7.360,60. Taxa: de R$ 50 a R$ 150.

PREFEITURA DE CAPITÓLIO - MG

Inscrições até 9 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/g9eo. Concurso com 98 vagas, para os cargos de cantineira (3); carpinteiro (1); fiscal municipal (2); guarda (2); mecânico (1); motorista (2); operador de máquinas; operário (8); pedreiro (1); servente (10); zelador (1); agente administrativo (9); agente comunitário de saúde - ubs josé pereira de melo (rural) (1); agente comunitário de saúde - ubs pedro domingos machado (4); agente comunitário de saúde - ubs terezinha rattis (1); agente de combate às endemias (3); agente de turismo (1); fiscal de tributos (1); fiscal sanitário (1); auxiliar de creche (20); técnico em enfermagem (1); assistente social (1); enfermeiro psf; engenheiro civil (2); farmacêutico bioquímico (1); fisioterapeuta; médico programa saúde da família (1); médico veterinário (1); nutricionista; professor de educação básica a (10); professor de educação básica b - música (1); professor de educação básica c (2); psicólogo; supervisor escolar (1); professor de educação física (1); técnico desportivo ii (3); dentista (1). Salário: de R$ 1.417 a R$ 16.197. Taxa: de R$ 50 a R$ 90.

PREFEITURA DE JOAQUIM DE BICAS - MG

Inscrições até 6 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/g9eQ. Concurso com 424 oportunidades são para os cargos de auxiliar de serviços (23); coletor de lixo (17); coveiro (2); gari (101); motorista (14); operador de máquina pesada (2); vigia (36); agente de defesa civil (2); auxiliar cuidador (6); auxiliar de higienização (14); oficineiro (9); porteiro (3); auxiliar administrativo iii (61); auxiliar de consultório dentário (2); cuidador (4); educador social (4); entrevistador (3); fiscal; fiscal sanitário; fiscal tributário (1); supervisor de endemias; supervisor de cadastro único (1); técnico em enfermagem (25); técnico em raio x (2); técnico em saúde bucal (1); técnico em segurança do trabalho (1); advogado (2); arquiteto (2); assistente social (8); assistente social ii (10); biólogo (1); cirurgião dentista do ceo (1); cirurgião dentista do psf (6); enfermeiro (1); enfermeiro ii (11); enfermeiro plantonista (2); enfermeiro psf (2); engenheiro; farmacêutico (2); farmacêutico ii (2); fisioterapeuta (9); fisioterapeuta ii (1); fonoaudiólogo (1); médico i - clínico (1); médico ii - clínico; médico v - clínico (1); médico vi - clínico (2); médico plantonista; médico veterinário; nutricionista; odontólogo (6); pedagogo do suas (1); psicólogo (7); psicólogo ii (5); terapeuta ocupacional (1); enfermeiro do trabalho; epidemiólogo; médico do trabalho; médico iv - cardiologista; médico iv - clínico; médico iv - ginecologista (3); médico iv - neurologista; médico iv - ortopedista (1); médico iv - pneumologista (1) e médico iv - urologista. Salário:entre R$ 1.557,83 e R$ 6.999,21 por mês, ou de R$ 302,77 a R$ 900,11 por plantão. Taxa: de R$ 60 a R$ 95.

PREFEITURA DE IBERTIOGA - MG

Inscrições até 10 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/g9xw. 151 vagas com candidatos de nível fundamental incompleto, fundamental completo, médio e superior, para os cargos de: agente de fiscal sanitário (1); assistente social (2); auxiliar administrativo i (12); auxiliar administrativo iii (3); auxiliar de serviços gerais (30); controlador interno (1); coveiro (2); eletricista (1); enfermeiro da ubs (1); farmacêutico (1); faxineiro (3); fiscal tributário (2); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2); médico clínico geral (2); médico regulador (1); médico veterinário (2); monitor da educação infantil (6); monitor de apoio (10); motorista (10); nutricionista (1); operador de motoniveladora (2); operador de retroescavadeira (4); pedreiro (3); professor i (30); psicólogo (2); psicólogo - educação (1); secretário escolar (2); supervisor pedagógico (1); tratorista (4); vigia (6). Salário: de R$ 1.412 a R$ 5.448,39.Taxa:de R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE JAÍBA - MG

Inscrições até 9 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/g9x3. Concurso com 282 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior para diversos cargos. Salário: de R$ 1.505,57 a R$ 18.695,30. Taxa: R$ 50 a R$ 90.

PREFEITURA DE MIRAGUAÍ – RS

Inscrições até 5 de janeiro pelo site: https://shre.ink/g9tz ou presencialmente, na câmara municipal de vereadores, localizada na avenida santo ângelo, nº 26, centro, giruá. o atendimento é de segunda a quinta-feira das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 e na sexta-feira das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h. Concurso com 61 vagas destinadas à contratação de profissionais, em regime estatutário, entre os seguintes cargos: agente administrativo (1); agente de controle patrimonial (1); agente fazendário; assistente social (1); atendente de biblioteca (1); atendente de emei (6); auxiliar administrativo (2); controlador interno (1); costureira (1); enfermeiro; engenheiro civil; farmacêutico; fiscal tributário; fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); gestor administrativo educacional (1); médico clínico geral (2); médico veterinário (1); merendeira (4); monitor de escola (2); monitor de informática (2); motorista (4); nutricionista (1); operador de máquinas e equipamentos agrícolas (2); operador de máquinas e equipamentos rodoviários (2); pedreiro (1);professor de anos iniciais (4); professor de artes (1); professor de atendimento educacional especializado - aee (2); professor de ciências (1); professor de educação física (2); professor de educação infantil (3); professor de espanhol; professor de geografia (1); professor de história (1); professor de inglês (1); professor de matemática (1); professor de português (1); psicólogo; secretário de escola (2); servente (2); serviços gerais; técnico em enfermagem; tesoureiro; vigilante (1); e vigilante sanitário. Salário: entre R$ 1.425,78 a R$ 5.506,58. Taxa: R$ 120.

PREFEITURA DE SEDE NOVA – RS

Inscrições até 15 de janeiro pelo site: https://www.fundatec.org.br/. Concurso com 69 vagas para os cargos de assistente social; contador (1); dentista (1); enfermeiro; farmacêutico (1); fisioterapeuta; médico - 14hs (1); nutricionista (1); professor de computação (1); professor de história (1); psicólogo (1); técnico de controle interno; auxiliar de enfermagem; monitor de informática; técnico contábil; técnico em agropecuária (2); almoxarife (1); atendente educacional (8); auxiliar de dentista (1); inspetor sanitário e ambiental; inspetor tributário (1); monitor de escola; oficial administrativo (2); oficial administrativo (10); secretário de escola (1); tesoureiro; auxiliar de administração (2); operário especializado (2); faxineira (5); merendeira (2); motorista (3); operador de máquinas (9); operário (11); servente - poder legislativo (1). Salário: de R$ 1.602,25 a R$ 12.553,52.Taxa: entre R$ 70 a R$ 140.

PREFEITURA DE PORTO GRANDE - AP

Inscrições até 10 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/gnlU. Concurso com 141 vagas destinadas à contratação de profissionais, em caráter efetivo, entre os seguintes cargos: administrador (1); agente de portaria (12); analista administrativo (1); analista ambiental (1); analista tributário (1); assessor jurídico (2); assistente administrativo (8); assistente social (3); auxiliar de disciplina (3); auxiliar de serviços gerais (11); biólogo (1); biomédico (1); contador (2); cozinheira (2); cuidador educacional (5); educador ambiental (1); enfermeiro (2); farmacêutico (1); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (2); geólogo (1); lavadeira (1); manipulador de alimentos escolar (7); massoterapeuta (1); médico neurologista; médico oftalmologista; médico psiquiatra; médico veterinário (1); motorista b (1); motorista d (4); nutricionista (2); odontólogo (2); operador de máquinas pesadas (8); pedagogo (3); professor auxiliar de sala educação especial (3); professor de artes (2); professor de ciências (2); professor de educação especial aee (4); professor de educação física (1); professor de geografia (2); professor de história (2); professor de língua estrangeira francês (2); professor de língua estrangeira-inglês (2); professor de língua portuguesa (2); professor de matemática (2); professor ef e ei (4); profissional de educação física (1); psicólogo (2); psicopedagogo (1); publicitário (1); sociólogo (1); técnico agrícola (1); técnico em enfermagem (5); técnico em finanças (1); técnico em laboratório (2); tecnólogo em recursos humanos (4); e terapeuta ocupacional (1). Salário: entre R$ 1.596,37 a R$ 10.000. Taxa:entre R$ 85 a R$ 150.

PREFEITURA DE HUMAITÁ - AM

Inscrições até 2 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/gnaN. Concurso com 142 vagas efetivas, além de cadastro reserva, para diversos cargos na área da educação, divididos em três categorias principais: 96 vagas para suporte técnico administrativo (incluindo serventes, merendeiros, porteiros, monitores e técnicos); 13 vagas para suporte técnico educacional (como assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas e pedagogos) e 33 vagas para professores (educação infantil, ensino fundamental e áreas específicas) Salário: de R$ 1.412 a R$ 5.447,62. Taxa: não há.

PREFEITURA DE ALAGOA GRANDE - PB

Inscrições até 16 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/gnaQ. Concurso com 388 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior, para os seguintes cargos: agente de limpeza urbana (10); auxiliar de serviços gerais (16); coveiro (2); cozinheira (4); eletricista (3); encanador (2); merendeira (33); operador de máquinas (3); pedreiro (5); porteiro - saúde (6); trabalhador braçal (20); tratorista (2); vigilante - zona rural (15); vigilante - zona urbana (15); agente administrativo (27); agente arrecadador (3); agente comunitário de saúde (8); agente de trânsito (10); guarda municipal (10); monitor de creche (13); motorista - condutor socorrista (8); motorista d (10); técnico em enfermagem (14); técnico em farmácia (2); técnico em laboratório (1); técnico em radiologia (5); técnico em saúde bucal (12); assistente social (3); biomédico (4); bioquímico (1); enfermeiro (atenção primária) (8); enfermeiro plantonista (14); enfermeiro samu (9); farmacêutico (3); fisioterapeuta (6); fonoaudiólogo (2); médico psf (3); nutricionista (3); odontólogo psf (6); procurador municipal (1); psicólogo (2); terapeuta ocupacional (2); pedagogo (5); professor classe a (39); professor de ciências (2); professor de educação física (2); professor de geografia (2); professor de história (6); professor de inglês (2); professor de matemática (3); psicopedagogo (1). Salário: de R$ 1.412 a R$ 11.200. Taxa:de R$ 75 a R$ 115.

PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO - PB

Inscrições até 18 de janeiro pelo site: https://educapb.com.br/. Concurso com 255 vagas para profissionais de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior, para os seguintes cargos: gari (8); auxiliar de serviços diversos (60); operador de máquinas agrícolas (2); motorista (9); coveiro (3); técnico de laboratório (2); fiscal sanitário (3); auxiliar administrativo (29); fiscal de obra e postura (4); atendente de consultório dentário (3); técnico em raio x (2); técnico em gesso (2); técnico em enfermagem (9); encanador (1); médico psf (9); cirurgião dentista odontólogo (4); fisioterapeuta (2); bioquímico/farmacêutico bioquímico (3); psicólogo (5); assistente social (3); nutricionista (1); enfermeiro (16); enfermeiro psf (3); fiscal de tributos (3); fonoaudiólogo (2); farmacêutico (2); terapeuta ocupacional (2); professor a (43); professor b - matemática (4); professor b - língua portuguesa (4); professor b - geografia (2); professor b - história (2); professor b - inglês (2); professor b - educação física (2); professor b - artes (2); professor b - ciências (2). Salário: de R$ 1.412 a R$ 5.336,36. Taxa: de R$ 28 a R$ 60.

PREFEITURA DE SÃO CAETANO - PE

Inscrições até 6 de janeiro pelo site: https://institutoindec.org.br/. Concurso com 175 vagas distribuídas em diferentes áreas do ensino, para os cargos de: professor educação infantil - creche (12); professor educação infantil - 4º e 5º ano (23); professor anos iniciais - 1º e 2º ano (11); professor anos iniciais - 3º ao 5º ano (21); professor - educação de jovens e adultos - anos iniciais (7); professor educação especial (11); professor - educação do campo - multisseriada (20); professor anos finais do ensino fundamental e eja 2º segmento - língua portuguesa (15); professor anos finais do ensino fundamental e eja 2º segmento - educação física (11); professor anos finais do ensino fundamental e eja 2º segmento - língua portuguesa/libras (1); professor anos finais do ensino fundamental e eja 2º segmento - matemática (18); professor anos finais do ensino fundamental e eja 2º segmento - ciências (7); professor anos finais do ensino fundamental e eja 2º segmento - história (2); professor anos finais do ensino fundamental e eja 2º segmento - geografia (3); professor anos finais do ensino fundamental e eja 2º segmento - inglês (5); professor - todas as etapas e modalidades - música (8). Salário: entre R$ 1.904,85 e R$ 2.331,15. Taxa: 60.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 13 de janeiro pelo site da UERJ. Concurso com três vagas para o cargo de professor assistente, com candidato com mestrado, junto ao departamento de patologia e laboratórios da faculdade de ciências médicas, na área de anatomia patológica. Salário: R$ 4.957,60. Taxa: R$ 247,88.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 13 de janeiro pelos e-mails: genética: departamento.biologia.alegre@ufes.br; ciências da computação: sud.ccens@ufes.br; direito: sud.ccje@ufes.br; engenharia elétrica: departamento.engenhariaeletrica@ufes.br. Concurso com quatro vagas para professor do magistério superior, para as áreas de: genética/genética molecular e de microorganismos, genética vegetal, genética animal e genética humana, e medicina (1); ciência da computação processamento gráfico (1); direito/direito civil (1); engenharia elétrica/medidas elétricas, magnéticas e eletrônicas, instrumentação, circuitos elétricos, magnéticos e eletrônicos, eletrônica industrial, sistemas e controles eletrônicos (1). Salário: R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 250.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ — PR

Inscrições até 9 de janeiro de 2025 pelo site: https://prh.uem.br/res. Concurso com 65 vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de professor temporário, para as seguintes áreas: entomologia (1); silvicultura (1); solos e nutrição de plantas (3); extensão rural e produção e beneficiamento de sementes (1); matemática, física geral e topografia agrícola (1); engenharia na agricultura (1); fisiologia humana e animal comparada (1); probabilidade e estatística (1); química geral (1); serviço social (1); audiovisual em comunicação e multimeios (1); educação (1); ensino de história (1); teorias da história (1); libras (1); educação musical, violão e matérias teóricas (1); montagem cênica (1); fundamentos da educação e gestão da educação (1); fundamentos da psicologia (1); psicologia do trabalho (1); psicologia escolar (1); psicologia, saúde e processos clínicos (2); disciplinas pedagógicas (1); teoria literária (1); didático—pedagógico em educação física (1); educação física com ênfase na saúde (1); esportes (1); estudos do tempo livre, lazer, jogo e recreação (1); ginástica, manifestações rítmicas e dançantes (1); treinamento e aspectos motores do movimento humano (1); clínica integrada — endodontia (1); oclusão (1); saúde coletiva (3); contabilidade geral (3); prática processual civil e contratual e processo administrativo (1); instituições de direito (1); teoria econômica (1); projeto de representações arquitetônicas (1); urbanismo e paisagismo (1); design de produto de moda (1); gestão e comunicação de moda (2); transportes e geotecnia (1); engenharia do trabalho e sustentabilidade (1); processos de fabricação mecânica (1); projetos mecânicos (2); fundamentos de engenharia química (1); engenharia da computação (1); fenômenos de transporte (1); pesquisa operacional (1); ciência da computação / algoritmos (1); ciência da computação / engenharia de software (1); ecotoxicologia, saúde ambiental e recuperação de áreas degradadas (1); estatística (1); fundamentos de computação (1); arquitetura (1); gastronomia (1). Salário: de R$ 1.803 a R$ 10.687. Taxa: R$ 209,34.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)

Inscrições até 30 de janeiro pelo site: https://shre.ink/garD. Concurso com oito vagas para professor do magistério superior, nas áreas: biotecnologia (1); ensino de ciências humanas (1); ensino de ciências humanas (1); ensino de ciências humanas (2); física (1); políticas públicas (1); química (1). Salário: de R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64 em carga horária de 40 horas semanais.Taxa: R$ 240.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS — MG

Inscrições até 6 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/garl. Concurso com 20 vagas para o cargo de professor adjunto a, com candidatos com doutorado, nas áreas de: agricultura geral (1); anestesiologia veterinária (1); avaliação de alimentos e formulação de rações para animais monogástricos (1); bioinformática e estatística aplicada à produção de animais não ruminantes (1); clínica médica de grandes animais (com ênfase em ruminantes) e toxicologia veterinária (1); comunicação integrada (1); comunicação visual (1); direito administrativo (1); direito do trabalho e direito processual do trabalho (1); direito tributário (1); estruturas (1); geotecnia (1); inspeção de produtos de origem animal - inspeção de leite e produtos derivados (1); instrumentação, automação e controle (1); letramento acadêmico - ensino de língua portuguesa (1); métodos quantitativos aplicados ao setor público (1); nutrição mineral de plantas (1); ortopedia (1); produção audiovisual e tecnologias em comunicação (1); produção de textos (1). Salário: R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Inscrições até 29 de dezembro pelo site: https://shre.ink/ga8r. Concurso com 25 vagas para contratação de professor adjunto e professor assistente, distribuídas por áreas de atuação: administração (4); administração e/ou ciências econômicas (1); agronomia (2); artes visuais (1); automação e controle (1); ciência de alimentos (1); ciências da natureza (1); ciências do solo (1); ciências humanas - licenciatura (1); ciências humanas - pedagogia (2); ciências sociais aplicadas - administração (1); dança - criação e análise do movimento (1); economia ou contabilidade (1); energia eólica (1); energia solar (1); engenharia ambiental/sanitarista ou gestão ambiental (1); engenharia de alimentos (1); música (1); pedagogia (1); produção vegetal (1). Salário: de R$ 8.217,69 a R$ 10.212,85. Taxa: R$ 258,66.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

Inscrições até 2 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/gaDy. Concurso com 27 vagas para o cargo de professor da carreira do magistério superior, para as seguintes áreas: ciência social e aplicada/economia (1); físico-química (1); química orgânica (2); educação especial (1); teoria e métodos em arqueologia (1); linguística aplicada/sociolinguística e dialetologia/línguas indígenas (1); estatística (1); engenharia mecânica (1); medicina da família e comunidade (2); engenharia civil: estruturas (1); engenharia civil: geotécnicas e fundações (1); engenharia civil: materiais (1); produção animal (1); engenharia agrícola (2); fisiologia vegetal (2); engenharias (1); ciências e tecnologia dos alimentos (1); física para ciências agrárias (1); fitotecnia (1); ciências, matemática e gestão financeira da escola (1); ensino aprendizagem (1); engenharia de software (1); matemática computacional (1). Salário: R$ 4.924,53 a R$ 11.481,64. Taxa: R$ 180.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Inscrições até 29 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gaDl. Concurso com 75 profissionais de nível médio e superior para os cargos de: assistente social (4); educador físico (2); enfermeiro obstetra (3); odontólogo pediátrico (2); psicólogo (4); psicólogo infantil (4); tecnólogo em radiologia (20); técnico em farmácia (7); técnico em informática (5); técnico em administração (24). Salário:de R$ 1.412 a R$ 2.112. Taxa: R$ 80 para cargos de nível superior e R$ 50 para nível médio.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - CE

Inscrições até 30 de dezembro pelo site: https://forms.ufca.edu.br/. Concurso com três vagas para cargo de professor de magistério superior, nas áreas: administração da produção, operações e processos (1); contabilidade societária (1); fundamentos da educação de surdos (1).Salário: de R$ 4.875,18 a R$ 11.139,64. Taxa: de R$ 207 a R$ 287.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://shre.ink/gs2e. Concurso 53 vagas para o cargo de professor substituto em diversas áreas. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: R$ 75.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BRODOWSKI (SISPREV) - SP

Inscrições até 7 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/gn5y. Concurso com duas vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis médio/técnico e superior, para os seguintes cargos: auxiliar administrativo previdenciário (1) e contador (1). Salário:de R$ 1.640 a R$ 2.500 Taxa: de R$ 60 a R$ 90.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 20 de janeiro pelo site: https://shre.ink/gncu. Concurso com duas vagas para o cargo de professor substituto para as seguintes áreas: matemática (1) e português (1). Salário: R$ 4.692,37, além de auxílio alimentação no valor de R$ 1.000, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar (para filhos menores de seis anos de idade). Taxa: não divulgada.

INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT (IBC) - RJ

Inscrições até 14 de janeiro pelo site: https://shre.ink/gn53. quatro vagas para o cargo de professor substituto, para atuar com pessoas com deficiência visual (cegas ou com baixa visão) e deficiência múltipla associada à deficiência visual incluindo crianças, jovens e adultos, junto ao departamento de educação, na área de educação especial - educação digital. Salário: R$ 3.412,63, podendo haver retribuição por titulação de até R$ 2.943,39. Taxa: não há.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

Inscrições até 2 de janeiro de 2025, no e-mail selecao.upt@iftm.edu.br. Concurso com duas vagas para o cargo de professor substituto, com candidato de nível superior, para as áreas de informática (1), e engenharia de computação - elétrica/mecatrônica/automação (1). Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: não divulgada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

Inscrições até 22 de janeiro pelo site: https://www.fundatec.org.br/. Concurso com 28 vagas para o cargo de professor do ensino básico, técnico e tecnológico, nas áreas: agronomia/ fitotecnia e defesa fitossanitária (1); arquitetura e urbanismo/ planejamento urbano e regional (1); artes (1); biologia/botânica (1); ciência e tecnologia alimentos (2); contabilidade (1); enfermagem (3); engenharia elétrica (1); física (1); filosofia (3); geografia (2); gastronomia (1); .informática geral (1); informática: redes de computadores e sistema distribuído (1); letras - inglês (1); letras - português/ inglês (2); .pedagogia (3); química (1); sociologia (1).Salário: de R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 180.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) – AM

Inscrições até 10 de janeiro de 2025, presencialmente, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na sede do icmbio de Carauari, rua arcanjo pessoa, 100, centro, ou pela internet, no e-mail resexmj@icmbio.gob.br. Concurso com cinco vagas para o cargo de agente temporário ambiental, além de formar cadastro reserva, na reserva extrativista médio Juruá. Salário:de um a dois salários mínimos e meio, além dos auxílios legais. Taxa: não há.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

Inscrições até 17 de janeiro pelo site: https://shre.ink/gnA5. Concurso com sete vagas para o cargo de professor substituto, para as seguintes áreas: artes (1); atendimento educacional especializado (1); engenharia civil (1); língua portuguesa (2); informática (2). Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 3.924,53, além de auxílio alimentação no valor de R$ 500 a R$ 1.000.Taxa: não divulgada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Inscrições até 3 de janeiro pelo site: https://shre.ink/gnAH. Concurso com duas vagas para o cargo de professor substituto, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível superior, nas áreas de: engenharia de pesca (1); e zootecnia (1). Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02, além de benefícios como auxílio-transporte e auxílio-alimentação de R$ 1.000.Taxa: R$ 80.