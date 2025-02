Confira lista com 71 concursos abertos e 10.384 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 70 concursos e 10.384 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há sete concursos abertos com 114 vagas. Para o Centro—Oeste, há 16 seleções abertas com 762 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são sete concursos com 138 postos vagos. Entre os nacionais, há nove certames abertos para 3.472 oportunidades. Há ainda 10 seleções de concursos estaduais com 1.260 vagas. Já para os municipais, há 11 concursos e 3.216 vagas. Nas universidades federais, são seis processos seletivos e 893 oportunidades. Nos institutos federais há quatro certames abertos com 529 vagas.

DISTRITO FEDERAL

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 1

Inscrições até 7 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bu8L. Concurso com uma vaga para o cargo de professor efetivo de língua espanhola no Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução (LET). Salário: R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240,40

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 2

Inscrições até 7 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bu88. Concurso com uma vaga e cadastro reserva para o cargo de professor de magistério superior na área de desempenho no esporte. Salário: de R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 3

Inscrições até 7 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bu8k. Concurso com uma vaga para o cargo de professor de magistério superior na área de epidemiologia clínica. Salário: R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 4

Inscrições até 7 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/b50E. Concurso com uma vaga e cadastro reserva para o cargo de professor de magistério superior na área de terapia ocupacional. Salário: R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 5

Inscrições até 7 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/b50X. Concurso com uma vaga e cadastro reserva para o cargo de professor adjunto A na área de Fisiologia Comparada. Salário: R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB)

Inscrições prorrogadas de 3 até 24 de fevereiro pelo site: https://acesse.dev/YDcLo. Concurso com 82 vagas para os cargos de: advogado (1); biólogo (1); engenheiro agrimensor (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (9); engenheiro eletricista (2); engenheiro eletrônico (2); engenheiro florestal (1); engenheiro mecânico (5); engenheiro químico (4); geógrafo (1); químico (1); administrador (4); analista de sistemas (3); contador (1); economista (1); estatístico (1); pedagogo (1); técnico em edificações (9); técnico de saneamento (9); técnico de telecomunicações (1); técnico eletricista (5); técnico eletrônico (2); técnico em hidrologia (1); técnico mecânico (4); técnico químico (1); operador de estação de tratamento (4); assistente administrativo (6). Salário: de R$ 4.426,60 até R$ 10.873,95. Taxa: de R$ 71 até R$ 92.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL (CRCDF)

NACIONAIS

MARINHA DO BRASIL

Inscrições a 13 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bquN. Concurso com 800 vagas para as Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM/2025) sendo 704 para homens e 96 para mulheres. Salário: R$ 1.303,90 até R$ 2.294,50. Taxa: R$ 50.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA)

Inscrições a 18 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/b79K. Concurso com 460 vagas para cargos de nível superior, nas áreas: analista administrativo (130); analista ambiental - proteção, conservação, licenciamento, monitoramento e qualidade ambiental (318); analista ambiental - manejo, conservação e reabilitação da fauna silvestre (12). Salário: R$ 9.994,60. Taxa: R$ 95.

COMANDO DA AERONÁUTICA

Inscrições até 7 de março pelo site: https://shre.ink/bu8b. Concurso com 1.680 vagas para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN) para as Turmas I e II/2026 com oportunidades distribuidas para as localidades: turma I: Unidades da MB no Rio de Janeiro (623); Unidades da MB em Brasília - DF (24); .Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande - RS (7); 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas Belém - PA (25); 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas - Ladário - MS (10); 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas - Manaus - AM (96); Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal - RN (30); Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador - BA (10); Unidades da MB em São Paulo (15); e Turma II: Unidades da MB no Rio de Janeiro (549); Unidades da MB em Brasília - DF (40); Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande - RS (16); 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas - Belém - PA (53); 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas - Ladário - MS (29); .1º Batalhão de Operações Ribeirinhas Manaus - AM (89); Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal - RN (32); Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador - BA (25); Unidades da MB em São Paulo (7). Salário: de R$ 1.303,90. Após a formação, o salário inicial do Soldado Fuzileiro Naval será de R$ 2.294,50. Taxa: R$ 40.

COMANDO DA AERONÁUTICA

Inscrições até 14 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bu8z. Concurso com 194 vagas para os cargos de: BCO comunicações (20); BEP estrutura e pintura (10); BEV equipamento de voo (6); BMA mecânica de aeronaves (45); BMB material bélico (16); BMT meteorologia (20); SAI informações aeronáutica (12); SCF cartografia (2); SGS guarda e segurança (13); BCT - controle de tráfego aéreo (50). Salário: não informado. Taxa: R$ 95.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO — MPU

Inscrições até 27 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/buT1. Concurso com 172 vagas para os cargos de: analista do MPU - direito (66); técnico do MPU - administração (66); técnico do MPU - polícia institucional (8); analista do MPU - atuarial (1); analista do MPU - biblioteconomia (1); analista do MPU - clínica médica (1); analista do MPU - comunicação social (1); analista do MPU - desenvolvimento de sistemas (1); analista do MPU - enfermagem (1); analista do MPU - ginecologia (1); analista do MPU - odontologia (1); analista do MPU - oftalmologia (1); analista do MPU - perito em antropologia (1); analista do MPU - perito em arquitetura (1); analista do MPU - perito em biologia (1); analista do MPU - perito em contabilidade (1); analista do MPU - perito em economia (1); analista do MPU - perito em engenharia agronômica (1); analista do MPU - perito em engenharia civil (1); analista do MPU - perito em engenharia de seg. do trabalho (1); analista do MPU - perito em engenharia elétrica (1); analista do MPU - perito em engenharia florestal (1); analista do MPU - perito em engenharia mecânica (1); analista do MPU - perito em engenharia sanitária (1); analista do MPU - perito em geografia (1); analista do MPU - perito em geologia (1); analista do MPU - perito em medicina do trabalho (1); analista do MPU - perito em oceanografia (1); analista do MPU - perito em tecnologia da informação e comunicação (1); analista do MPU - psicologia (1); analista do MPU - serviço social (1); analista do MPU - suporte e infraestrutura (1); analista do MPU - junta médica em psiquiatria (1); analista do MPU - arquivologia (1); técnico do MPU - enfermagem (1). Salário: de R$ 8.529,65 até R$ 13.994,78. Taxa: de R$ 95 até R$ 120.

AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA — AEB

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/b7n7. Concurso com 30 vagas e cadastro reserva para os cargos de: analista em ciência e tecnologia - cooperação internacional (1); analista em ciência e tecnologia - qualquer área de formação (14); tecnologista júnior - desenvolvimento tecnológico (13); tecnologista júnior - tecnologia da informação (2). Salário: de R$ 6.662,68 até R$ 10.823,89. Taxa: R$ 100.

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS — FUNAI

Inscrições até 6 de março pelo site: https://shre.ink/bqub. Concurso com 25 vagas para os cargos de: analista socioambiental (10); analista ambiental (10); analista em regularização fundiária de terras indígena (1); analista em georreferenciamento de terras indígenas (1); gestor em licenciamento ambiental (2); gestor em regularização fundiária de terras indígenas (1). Salário: de R$ 6.681,70 a R$ 9.047,00, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000, auxílio-transporte e assistência pré-escolar. Taxa: de R$ 70 até R$ 80.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO — TRF5

Inscrições até 10 de março pelo site: https://shre.ink/b7nT. Concurso com 11 vagas e cadastro reserva para o cargo de: juiz substituto. Salário: R$ 35.845,21. Taxa: R$ 330.

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A - PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A. (PPSA)

Inscrições de 5 de fevereiro até 17 de março pelo site: https://www.idcap.org.br/informacoes/175/. Concurso com 100 vagas entre as seguintes áreas de atuação: advogado: jurídico (4); analista de gestão corporativa: recursos humanos (5); licitações e contratos (3); administração geral (4); controle contábil (5); finanças (3); gestão tributária, fiscal e paralegal contábil (4); comercialização de petróleo e gás (2); comunicação e ouvidoria (2); planejamento corporativo (1); integridade riscos e controles internos (1); gestão de projetos e contratos em óleo e gás (4); acompanhamento e controle da produção de óleo e gás (2); analista de tecnologia da informação: segurança da informação (2); infraestrutura de ti (2); desenvolvimento de sistemas (2); governança de ti (1); projetos de ti (1); especialista em petróleo e gás: comercialização de petróleo e gás natural (4); petrofísica (2); engenharia de reservatórios (4); geofísica de reservatórios (3); geologia de reservatórios (4); engenharia de instalações marítimas (5); engenharia de poços (5); engenharia submarina (4); geologia de exploração (4); geofísica exploração (4); engenharia de operações de produção (4); análise e controle da produção de óleo e gás (2); gestão de projetos e contratos em óleo e gás (5); e avaliação econômica (2). Salário: entre R$ 8.240 a R$ 19.610. Taxa: de R$ 100 a R$ 150.

EXAME NACIONAL DE CARTÓRIOS (ENAC)

Inscrições até 27 de fevereiro pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Salário: não divulgado. Taxa de inscrição: R$ 150

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE NOVA CANAÃ DO NORTE — MT

Inscrições até 3 de fevereiro até pelo site: https://shre.ink/bAnP. Concurso com 28 vagas para os cargos de: auxiliar de consultório dentário (3); auxiliar administrativo (2); auxiliar de serviços gerais (4); coveiro (2); merendeira (1); motorista; zeladoria; agente comunitário de saúde; apoio administrativo educacional merendeira; apoio administrativo educacional motorista (4); apoio administrativo educacional zeladora (3); cuidador de criança e adolescente; técnico em desenvolvimento infantil (3); técnico administrativo educacional; técnico em enfermagem (3); técnico em vigilância sanitária; assistente social; enfermeiro psf (2); farmacêutico / bioquímico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo (1); médico veterinário; nutricionista (1); odontólogo (1); psicólogo (2); professor pedagogo cras (1); professor pedagogo; professor de educação física; enfermeiro pronto atendimento (1); técnico em enfermagem - pronto atendimento (2). salário: de R$ 1.518 a R$ 6.500,60. Taxa de inscrição: de R$ 30 até R$ 70.

PREFEITURA DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS — GO

Inscrições até 3 de fevereiro presencialmente na Sede da Secretaria Municipal de Educação de Alto Paraíso de Goiás, situada à Rua Francisco Carlos, APM 01, Quadra 01, Lote 01, Setor Novo Horizonte. Concurso com 38 vagas para os cargos de: professor pedagogo (3); professor de educação física (1); professor de língua estrangeira moderna - inglês (1); monitor escolar (3); psicólogo escolar (1); secretário escolar (2); auxiliar de higiene e alimentação (4); motorista do transporte escolar (3); motorista (3); entrevistador social (2); professor pedagogo (3); monitor escolar (1); auxiliar de higiene e alimentação (4); secretário escolar (1); motorista transporte escolar (6). Salário: de R$ 1.518,00 a R$ 4.573,10. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE CAMPINÁPOLIS — MT

Inscrições até 4 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bug8. Concurso com 145 vagas para os cargos de: nutrição (21), limpeza (17), professor (106), pedagogo, professor de inglês, professor de robótica, psicólogo, terapeuta ocupacional (1), agente de limpeza SUS e intérprete da língua Xavante. Salário: de R$ 1.518 a R$ 3.933,86. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE ITAGUARU — GO

Inscrições até 4 de fevereiro até pelo site: https://shre.ink/gUJm. Concurso com 40 vagas para os seguintes cargos: auxiliar de serviços gerais (8); coveiro (1); pedreiro (2); vigilante (1); motorista (4); operador de máquinas leves (1); operador de máquinas pesadas (2); coletor de tributo (1); técnico em enfermagem (3); técnico em radiologia (1); enfermeiro (1); nutricionista (1); professor nível i (10); psicólogo (2); fiscal de obras, posturas e meio ambiente (1) e fisioterapeuta (1). salário: R$ 1.412 a R$ 4.318,18. taxa: de R$ 70 a R$ 120.

CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS — GO

Inscrições até 10 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/buDx. Concurso com 24 vagas para os cargos de: agente de copa e cozinha (1); agente de manutenção geral (1); agente de serviços de tesouraria (1); agente de serviços gerais (3); agente de transporte (3); analista de ti (1); assistente administrativo (4); assistente técnico parlamentar (1); auxiliar de compras licitações e contratos (1); auxiliar de departamento de pessoal (1); controlador interno (1); controller (1); gestor de pessoal (1); jardineiro (1); procurador jurídico (1); telefonista (2). Salário: de R$ 1.517,35 a R$ 5.123,06. Taxa: de R$ 75 a R$ 150.

PREFEITURA DE CRISTIANÓPOLIS — GO

Inscrições até 4 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/buDI. Concurso com 36 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (3); operador de máquinas leves; operador de máquinas pesadas (1); auxiliar de mecânico; cozinheira (1); vigilante; motorista (4); faxineiro (2); auxiliar de almoxarifado (1); pedreiro (1); mecânico; eletricista; mestre de obras; auxiliar de higiene bucal; agente administrativo (2); agente de combate a endemias; agente comunitário de saúde (2); assistente administrativo (2); auxiliar de educação; técnico em informática; executor administrativo (1); escriturário; fiscal de atividades urbanas, fiscal e controle ambiental (3); técnico em higiene bucal; atendente hospitalar; técnico de enfermagem (3); agente arrecadador (1); farmacêutico (1); enfermeiro (1); médico (1); odontólogo; monitor infantil (4); professor de matemática; professor pedagogo (2); professor de história; professor de português; professor de informática; professor de educação física; professor de geografia; professor de ciências; professor de biologia. Salário: de R$ 1.435,52 a R$ 6.595,21. Taxa: de R$ 70 até R$ 140.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS — GO

Inscrições até 6 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/b50B. Concurso com sete vagas para o cargo de analista de gestão governamental na área jurídica. Salário: R$ 5.907,21. Taxa: R$ 110.

PREFEITURA DE LAMPARI D’OESTE — MT

Inscrições até 13 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bAn3. Concurso com cinco vagas para cargos de: agente comunitário de saúde (5) e agente combate à endemias. Salário: R$ 2.824. Taxa: R$ 60.

PREFEITURA DE FAINA — GO

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: www.itame.com.br. Concurso com 123 vagas para cargos de: agente de alimentação e limpeza (3); agente de limpeza da saúde (4); agente de limpeza e conservação (12); agente de vigilância (2); auxiliar de lavanderia (2); auxiliar de máquina (2); auxiliar de pedreiro (3); coveiro (2); cozinheiro (2); eletricista (1); motorista ambulância (2); motorista de veículo pesado (3); motorista do psf (2); motorista (2); operador de máquina (1); pedreiro (3); porteiro do hospital (3); porteiro/vigia/zelador (6); agente administrativo (5); agente administrativo - saae (2); auxiliar de consultório dentário (1); auxiliar de secretaria (2); auxiliar de tesouraria (2); encanador (2); recepcionista (2); técnico em enfermagem (7); técnico em informática (2); técnico em raio - x (3); analista administrador (1); assistente social (3); biomédico (1); controlador interno (1); enfermeiro (2); enfermeiro plantonista (3); fonoaudiólogo (1); gerente municipal de convênios - gmc (1); médico plantonista (7); médico - psf (1); médico veterinário (1); nutricionista (2); odontólogo (1); professor p-iii (pedagogo) (11); psicólogo (2); psicopedagogo (1); e terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 1.412 a R$ 12.429,70. Taxa: de R$ 80 a R$ 150

PREFEITURA DE CAMPO VERDE — MT

Inscrições até 5 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bugQ. Concurso com 35 vagas para cargos de: mecânico (2), operador de máquinas (3), auxiliar administrativo (10), cuidador social (4), instrutor cultural - dança (1), técnico em enfermagem (5), intérprete de libras (3), médico clínico geral/PSF (3), professor de educação física SMCLE (2) e outros. Salário: de R$ 2.487,55 a R$ 10.237,73. Taxa: de R$ 45 a R$ 75.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO — MS

Inscrições até 5 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bA92. Concurso com nove vagas para o cargo de analista de desenvolvimento socioeconômico. Salário: R$ 8.285,40. Taxa: não informada.

SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO — GO

Inscrições até 6 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/b50H. Concurso com cinco vagas para os cargos de: produtor de eventos (1) e turismólogo (4). Salário: não informado. Taxa: R$ 50.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E A DE SAÚDE — MS

Inscrições até 10 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bAH8. Concurso com seis vagas para os cargos de: farmacêutico (3) e técnico de higiene dental (3). Salário: de R$ 1.793,06 até R$ 2.572,66. Taxa: não informada.

SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO — GO

Inscrições até 14 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/b56h. Concurso com doze vagas para os cargos de: analista de ciência, tecnologia e inovação área II (1); analista de empreendedorismo inovador startups e clusters produtivos (1); analista de projetos de transformação digital área I (2); analista de projetos de transformação digital área ii (2); analista de projetos de transformação digital área iii (1); analista de projetos de transformação digital área iv (1); analista de projetos de transformação digital área v (1); analista de sustentabilidade (1); especialista em ambientes inovadores (2). Salário: de R$ 4.900 a R$ 8.300, além do auxilio alimentação no valor de R$ 500. Taxa: de R$ 50 até R$ 70.

PREFEITURA DE FLORES DE GOIÁS

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://institutoverbena.ufg.br/. Concurso com 161 vagas e formar cadastro reserva para cargos de nível fundamental, médio/técnico e superior, nas áreas: agente de combate a endemias (2); agente comunitário de saúde (4); agente de desporto e lazer (1); agente de serviços gerais (22); agente de serviços gerais (3); agente de vigilância sanitária; analista de departamento pessoal (1); arquiteto (1); assistente de consultório dentário (2); assistente de controle interno (1); assistente social (3); auxiliar administrativo (6); auxiliar de licitação (1); cozinheiro(a)/merendeiro (8); educador(a) físico (1); eletricista (1); enfermeiro (6); engenheiro(a) agrônomo (1); engenheiro(a) civil (1); engenheiro(a) ambiental (1); farmacêutico (1); fiscal ambiental (1); fiscal de posturas (1); fiscal de tributos (2); fisioterapeuta (1); mecânico (1); médico(a) veterinário (1); motorista - categoria b (5); motorista - categoria d (10); motorista - categoria e (1); motorista de ambulância (5); nutricionista (1); odontólogo (2); operador(a) de máquinas (5); operador(a) de máquinas pesadas (3); pedreiro (1); professor(a) p-2 pedagogia - zona urbana (8); professor(a) p-2 língua portuguesa - zona rural (8); professor(a) p-2 matemática - zona rural (4); professor(a) p-2 história - zona rural (2); professor(a) p-2 geografia - zona rural (2); professor(a) p-2 ciências naturais - zona rural (2); professor(a) p-2 ciências biológicas - zona rural (2); psicólogo (4); recepcionista (1); técnico(a) agrícola (1); técnico(a) de enfermagem (15); técnico(a) em informática (1); técnico(a) em meio ambiente (1); vigia (3). Salário: de R$ 1.412 a R$ 4.184,40. Taxa: de R$ 80 a R$ 140.

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL (SANESUL)

Inscrições até 6 de março pelo site: https://shre.ink/b3YK. Concurso com 88 vagas nas áreas: agente em saneamento (33); assistente administrativo (3); técnico em agrimensura; técnico em análise e tratamento (10); técnico em automação (1); técnico em edificações (5); técnico em enfermagem do trabalho; técnico em recursos humanos (1); técnico em manutenção eletromecânica (9); técnico em saneamento (9); técnico em segurança do trabalho (1); administrador (1); advogado (1); analista de tecnologia da informação (1); biólogo (1); contador (1); economista (1); engenheiro civil (1); engenheiro de segurança do trabalho; engenheiro eletricista; engenheiro mecânico; engenheiro sanitarista e ambiental (1); geólogo (1); psicólogo (1); químico; tecnólogo em saneamento ambiental (6). Salário: R$ 1.999,88 a r$ 7.863,77. Taxa: de R$ 80 a R$ 120.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – CRP 13ª região

Inscrições até 3 de fevereiro pelo e-mail: https://shre.ink/bqZg. Concurso com duas vagas para os cargos de: psicóloga agente de orientação e fiscalização (1) e psicóloga agente de ética profissional (1). Salário: R$ 4.750. Taxa de inscrição: não informada.

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA – CFBIO 1

Inscrições até 10 de fevereiro pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 95 vagas, sendo duas efetivas e 93 para formação de cadastro reserva, para o cargo de nível médio: agente administrativo; e cargos de nível superior: analista de desenvolvimento e analista de sistemas. Salário: de R$ 5.645,25 a R$ 7.219,39, além dos benefícios: vale-refeição, no valor de R$ 1.389,66; plano de saúde médico, hospitalar e odontológico. Taxa: R$ 1.389,66.

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA – CFBIO 2

Inscrições até 10 de fevereiro pelo site: https://www.quadrix.org.br/ Concurso com duas vagas e formar cadastro reserva para cargos de nível médio e superior, nas áreas: agente administrativo (1); analista de desenvolvimento; analista de sistemas (1). Salário: de R$ 5.645,25 a R$ 7.219,39. Taxa: de R$ 55 a R$ 60.

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA – CFBIO 3

Inscrições até 12 de fevereiro pelo site: https://www.quadrix.org.br/ Concurso com duas vagas e formar cadastro reserva para cargos de nível médio e superior, nas áreas: agente administrativo (1); analista de desenvolvimento; analista de sistemas (1). Salário: de R$ 5.645,25 a R$ 7.219,39. Taxa: de R$ 55 a R$ 60.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - MA

Inscrições até 14 de fevereiro pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 27 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo - motorista - são luís/sede (1); agente administrativo área administrativa - barra do corda (1); agente administrativo área administrativa - chapadinha (1); agente administrativo área administrativa - pinheiro (1); agente administrativo área administrativa - santa inês (1); agente administrativo área administrativa - são luís/sede (14); agente administrativo - técnico em designer gráfico - são luís/sede (1); agente administrativo - técnico em informática - são luís/sede (1); analista fiscal - chapadinha (1); analista fiscal - codó (1); analista fiscal - presidente dutra (1); analista fiscal - santa inês (1); analista fiscal - agronomia - balsas (1); analista administrativo - administração - são luís/sede (1); agente administrativo área administrativa - açailândia; agente administrativo área administrativa - bacabal; agente administrativo área administrativa - balsas ; agente administrativo área administrativa - caxias; agente administrativo - area administrativa - codó; agente administrativo área administrativa - imperatriz; agente administrativo área administrativa - pedreiras; agente administrativo área administrativa - presidente dutra; agente administrativo área administrativa - timon; advogado - advocacia pública - são luís/sede; analista fiscal - açailândia; analista fiscal - bacabal; analista fiscal - barra do corda; analista fiscal - caxias; analista fiscal - imperatriz; analista fiscal - pedreiras; analista fiscal - pinheiro; analista fiscal - são luís/sede; analista fiscal - timon; analista fiscal - engenharia civil - são luís/sede; analista fiscal - engenharia elétrica - são luís/sede; analista fiscal - engenharia mecânica - são luís/sede; analista administrativo - são luís/sede; analista administrativo - contabilidade - são luís/sede; analista administrativo - psicologia - são luís/sede; analista administrativo - tecnologia da informação - são luís/sede. Salário: de R$ 1.903,86 a R$ 11.530. Taxa: de R$ 55 a R$ 150.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - MS

Inscrições até 21 de fevereiro pelo site: https://institutoselecao.org.br/. Concurso com 6 vagas disponíveis para contratação imediata, além de formação de cadastro reserva, nas seguintes áreas: agente administrativo (5); agente de fiscalização; procurador jurídico; contador; profissional do sistema confea/crea (1); jornalista; publicitário; analista de tecnologia da informação. Salário: R$ 2.289,98 a R$ 7.669,05, além de benefícios. Taxa: R$ 70 a R$100.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RS

Inscrições até 21 de fevereiro de forma on-line. Concurso para cargos de nível superior, com o objetivo de formar cadastro reserva, para as funções de contador e fiscal contador. Salário: R$ 7.346,34. Taxa: R$ 100.

LOCAIS — ESTADUAIS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 4 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bqif. Concurso com 50 vagas para o cargo de Cadete BM do 1º ano do Curso de Formação de Oficiais. Salário: R$ 4.227,16. Taxa: R$ 90

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP - MA).

Inscrições até 4 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bo17. Concurso para formar cadastro reserva com candidatos com curso de ensino médio ou profissionalizante para os cargos de: auxiliar penitenciário. Salário: R$ 1.717,77. Os candidatos deverão doar um livro paradidático, que pode ser novo ou usado, como parte do processo de inscrição.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE 2

Inscrições até 5 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bCZq. Concurso com cinco vagas para os cargos de: endocrinologia (1), psiquiatria (1); oficial do quadro QOOPM (2) e oficial do quadro QOMVPM (1). Taxa: de R$ 120 até R$ 160. Salário: não informado.

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE

Inscrições até 5 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bZS7. Concurso com 55 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: técnico bancário i (35); técnico bancário iii - desenvolvimento (20); técnico bancário iii - suporte. Salário: de R$ 2.916,30 a R$ 5.720,79, além de benefícios como vale alimentação, vale refeição, auxílio-creche, vale transporte, entre outros. Taxa: R$ 80 a R$ 100.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

Inscrições até 4 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bCOm. Concurso com 26 vagas para o cargo de Juiz de direito substituto do Estado do Amazonas. Salário: não informado. Taxa: R$ 350.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP

Inscrições até 10 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bZST. Concurso com 274 vagas para profissionais de nível superior: assistente social judiciário (137); psicólogo judiciário (137). Salário: R$ 9.061,53. Taxa: R$ 96.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

Inscrições até 4 de fevereiro pelo site: https://www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 600 vagas para cargos de nível superior, nas áreas: professor da educação infantil (45); professor da educação infantil -integral (70); professor de educação fundamental anos finais - 6º ao 9º ano - arte (7); professor de educação fundamental anos finais - 6º ao 9º ano - ciências (22); professor de educação fundamental anos finais - 6º ao 9º ano educação física (15); professor de educação fundamental anos finais - 6º ao 9º ano - ensino religioso (8); professor de educação fundamental anos finais - 6º ao 9º ano - filosofia (7); professor de educação fundamental anos finais - 6º ao 9º ano geografia (14); professor de educação fundamental anos finais - 6º ao 9º ano - historia (17); professor de educação fundamental anos finais - 6º ao 9º ano - língua inglesa (23); professor de educação fundamental anos finais - 6º ao 9º ano - língua portuguesa (37); professor de educação fundamental anos finais - 6º ao 9º ano matemática (34); professor de educação fundamental anos iniciais - 1º ao 5º ano (93); professor de educação fundamental anos iniciais - 1º ao 5º ano - integral (27); professor de educação fundamental atendimento educacional especializado (70); professor suporte pedagógico (111). Salário: R$ 3.121,19 a R$ 6.242,40. Taxa: R$ 100.

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA (SEASIC)

Inscrições de 3 de fevereiro até 6 de março pelo site: https://shre.ink/b7mb. Concurso com 90 vagas para cargos de nível superior, distribuídas da seguinte forma: assistente social (35); engenheiro agrônomo (8); nutricionista (14); pedagogo (8); psicólogo (15); tradutor e intérprete de libras (10). Salário: de R$ 3.060 a R$ 5.457,10 ao mês. Taxa: R$ 120.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO

Inscrições de 5 de fevereiro até 6 de março pelo site: https://shre.ink/boUC. Concurso com 87 vagas com candidatos de nível médio e superior, para as funções de: analista do ministério público área: administrativa (10 vagas); analista do ministério público área: administrativa - tecnologia da informação (8 vagas); analista do ministério público área: processual (14 vagas); técnico do ministério público área administrativa (54 vagas); técnico do ministério público área: notificação e atos intimatórios (1 vaga). Salário: de R$ 5.853,42 a R$ 9.534,57. Taxa: de R$ 100 a R$ 120.

SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

Inscrições de 7 de fevereiro até 28 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/boUI. Concurso com 73 vagas para os seguintes cargos: auditor fiscal (45 vagas); analista em finanças públicas especialidade: administrativo-financeira (5 vagas); analista em finanças públicas especialidade: contábil-financeira (15 vagas); analista em finanças públicas especialidade: econômico-financeira (8 vagas). Salário: R$ 5.387,39, com acréscimo em razão da existência do prêmio de produtividade fiscal, no valor de R$ 22.043,55. já para a função de analista em finanças públicas, a remuneração será de R$ 6.788,13. Taxa: de R$ 222 a R$ 252.

LOCAIS — MUNICIPAIS

AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MINAS GERAIS — ARISB

Inscrições de 18 de fevereiro até 21 de março pelo site: https://shre.ink/b3ko. Concurso com 30 vagas e cadastro reserva para os cargos de: assistente administrativo (6); técnico de informática (1); advogado (2); agente administrativo (2); analista de fiscalização e regulação - administrador (1); analista de fiscalização e regulação - ciências biológicas (1); analista de fiscalização e regulação - contador (3); analista de fiscalização e regulação - economista (1); analista de fiscalização e regulação - engenharia ambiental (4); analista de fiscalização e regulação - engenharia civil (5); analista de fiscalização e regulação - engenharia de produção (1); analista de fiscalização e regulação - engenharia química (1); analista de fiscalização e regulação - geografia (1); contador (1). Salário: de R$ 3.866 até R$ 10.405,67. Taxa: de R$ 70 até R$ 150.

PREFEITURA DE IBERTIOGA - MG

Inscrições até 10 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/g9xw. Concurso com 151 vagas com candidatos de nível fundamental incompleto, fundamental completo, médio e superior, para os cargos de: agente de fiscal sanitário (1); assistente social (2); auxiliar administrativo i (12); auxiliar administrativo iii (3); auxiliar de serviços gerais (30); controlador interno (1); coveiro (2); eletricista (1); enfermeiro da ubs (1); farmacêutico (1); faxineiro (3); fiscal tributário (2); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2); médico clínico geral (2); médico regulador (1); médico veterinário (2); monitor da educação infantil (6); monitor de apoio (10); motorista (10); nutricionista (1); operador de motoniveladora (2); operador de retroescavadeira (4); pedreiro (3); professor i (30); psicólogo (2); psicólogo - educação (1); secretário escolar (2); supervisor pedagógico (1); tratorista (4); vigia (6). Salário: de R$ 1.412 a R$ 5.448,39.Taxa:de R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU — RJ

Inscrições até 10 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bZCm. Concurso com 20 vagas para os cargos de: analista de controle interno de projetos (4); analista de controle interno jurídico (4); auditor municipal de controle interno (4); técnico programador de computação (1); técnico de controle interno (7). Salário: de R$ 3.315,69 a R$ 7.327,10, além de auxílio transporte no valor de R$ 220 e demais benefícios aplicáveis aos servidores.Taxa de inscrição: de R$ 57,50 a R$ 70.

PREFEITURA DE PORTO GRANDE - AP

Inscrições até 10 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/gnlU. Concurso com 141 vagas destinadas à contratação de profissionais, em caráter efetivo, entre os seguintes cargos: administrador (1); agente de portaria (12); analista administrativo (1); analista ambiental (1); analista tributário (1); assessor jurídico (2); assistente administrativo (8); assistente social (3); auxiliar de disciplina (3); auxiliar de serviços gerais (11); biólogo (1); biomédico (1); contador (2); cozinheira (2); cuidador educacional (5); educador ambiental (1); enfermeiro (2); farmacêutico (1); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (2); geólogo (1); lavadeira (1); manipulador de alimentos escolar (7); massoterapeuta (1); médico neurologista; médico oftalmologista; médico psiquiatra; médico veterinário (1); motorista b (1); motorista d (4); nutricionista (2); odontólogo (2); operador de máquinas pesadas (8); pedagogo (3); professor auxiliar de sala educação especial (3); professor de artes (2); professor de ciências (2); professor de educação especial aee (4); professor de educação física (1); professor de geografia (2); professor de história (2); professor de língua estrangeira francês (2); professor de língua estrangeira-inglês (2); professor de língua portuguesa (2); professor de matemática (2); professor ef e ei (4); profissional de educação física (1); psicólogo (2); psicopedagogo (1); publicitário (1); sociólogo (1); técnico agrícola (1); técnico em enfermagem (5); técnico em finanças (1); técnico em laboratório (2); tecnólogo em recursos humanos (4); e terapeuta ocupacional (1). Salário: entre R$ 1.596,37 a R$ 10.000. Taxa:entre R$ 85 a R$ 150.

PREFEITURA DE LORENA — SP

Inscrições até 10 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bqhr. Concurso com 60 vagas para o cargo de professor de Ensino Básico I na educação infantil e ensino fundamental nos anos iniciais PEB I. Salário: R$ 3.487,61. Taxa: R$ 79.

PREFEITURA DE ALAGOA GRANDE - PB 1

Inscrições até 16 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/gnaQ. Concurso com 388 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior, para os seguintes cargos: agente de limpeza urbana (10); auxiliar de serviços gerais (16); coveiro (2); cozinheira (4); eletricista (3); encanador (2); merendeira (33); operador de máquinas (3); pedreiro (5); porteiro - saúde (6); trabalhador braçal (20); tratorista (2); vigilante - zona rural (15); vigilante - zona urbana (15); agente administrativo (27); agente arrecadador (3); agente comunitário de saúde (8); agente de trânsito (10); guarda municipal (10); monitor de creche (13); motorista - condutor socorrista (8); motorista d (10); técnico em enfermagem (14); técnico em farmácia (2); técnico em laboratório (1); técnico em radiologia (5); técnico em saúde bucal (12); assistente social (3); biomédico (4); bioquímico (1); enfermeiro (atenção primária) (8); enfermeiro plantonista (14); enfermeiro samu (9); farmacêutico (3); fisioterapeuta (6); fonoaudiólogo (2); médico psf (3); nutricionista (3); odontólogo psf (6); procurador municipal (1); psicólogo (2); terapeuta ocupacional (2); pedagogo (5); professor classe a (39); professor de ciências (2); professor de educação física (2); professor de geografia (2); professor de história (6); professor de inglês (2); professor de matemática (3); psicopedagogo (1). Salário: de R$ 1.412 a R$ 11.200. Taxa:de R$ 75 a R$ 115.

PREFEITURA DE BREJO SANTO - CE

Inscrições até 6 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/buSH. Concurso com 332 vagas para as áreas: professor pleno i - educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (85); professor pleno ii - língua portuguesa (40); inglês (13); educação física (17); humanas (13); matemática (41); arte (3); ciências (7); antropologia (1); interprete de libras (1); vigia (20); fonoaudiólogo (1); assistente social (1); psicólogo escolar (13); psicopedagogo clínico (9); motoristas de transporte escolar (36); médico generalista (10); médico psiquiatra (3); enfermeiro (6); enfermeiro saúde mental (1); dentista (2); cirurgião dentista cirurgia oral menor (2); cirurgião dentista bucomaxilofacial (1); cirurgião dentista endodontista (2); cirurgião dentista pne (2); cirurgião dentista periodontia (1); fisioterapeuta (5); nutricionista (1); fonoaudiólogo (2); psicólogo (3); terapeuta ocupacional (1); educador físico (1); pedagogo (1); assistente social; auxiliar saúde bucal (4); auxiliar de farmácia (1); técnico de enfermagem (5); motorista tipo i; motorista de ambulância; fiscal ambiental (1). Salário: de R$ 1.412 a R$ 13.377,59. Taxa: R$ 120 a R$ 200.

PREFEITURA DE MORROS - MA

Inscrições até 6 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/buoU. Concurso com 162 vagas para os cargos de: assessor jurídico (1); assistente social (2); biomédico (2); dentista (2); enfermeiro (6); engenheiro ambiental (2); engenheiro civil (2); farmacêutico (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico - clínico geral (2); médico ginecologista (1); médico ultrassono grafista (1); médico veterinário (1); professor de educação especial (2); professor de educação infantil (13); professor de ens. fund. i - 1º ao 5º ano (13); professor de ens. fund. ii (6º ao 9º ano) - educação física (5); professor de ens. fund. ii (6º ao 9º ano) - língua inglesa (8); professor de ens. fund. ii - 6º ao 9º ano - arte (5); professor de ens. fund. ii - 6º ao 9º ano - geografia (4); professor de ens. fund. ii (6º ao 9º ano) - história (4); professor de ens. fund. ii (6º ao 9º ano) - ciências (4); professor de ens. fund. ii (6º ao 9º ano) - matemática (6); professor de ens. fund. ii (6º ao 9º ano) - língua portuguesa (8); psicólogo (4); psicopedagogo (1); agente de combate a endemias (3); agente comunitário de saúde (3); auxiliar administrativo (3); auxiliar de consultório dentário (2); auxiliar de laboratório (2); motorista (4); técnico agrícola (2); técnico em enfermagem (8); técnico em informática (3); técnico em meio ambiente (2); técnico em prótese dentária (1); técnico em saúde bucal (2); aosd (10); cuidador de estudantes portadores de necessidades especiais (5); vigia (8). Salário: R$ 1.412 a R$ 5.000. Taxa: de R$ 69 a R$ 116.

PREFEITURA DE JOÃO ALFREDO - PE

Inscrições até 23 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/buqN. Concurso com 803 vagas para diversas áreas em secretarias do município. Salário: de R$ 1.412 a R$ 8.000. Taxa: de R$ 79,63 a R$ 112,33.

PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS - RJ

Inscrições até 20 de fevereiro de forma on-line. Concurso com 466 vagas para os cargos de: agente de combate às endemias (238); e agente comunitário de saúde (228). Salário: dois salários mínimos. Taxa: R$ 39,90.

PREFEITURA DE RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

Inscrições até 5 de fevereiro pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/ . Concurso com 663 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos: motorita de ambulância - veículos pesados (1); auxiliar em saúde bucal (2); técnico em enfermagem (312); técnico em laboratório (2); técnico em patologia clínica (1); técnico em prótese dentária (1); técnico em radiologia (10); técnico em saúde bucal (1); cirurgião dentista (2); enfermeiro (20); farmacêutico (12); fisioterapeuta; fonoaudiólogo (6); médico de supervisão hospitalar (1); médico generalista (10); médico generalista plantonista (56); médico regulador (2); médico veterinário (3); fiscal de saúde pública (8); médico alergologista (1); médico anestesista plantonista (14); médico angiologista (1); médico auditor (1); médico cardiologista (3); médico cardiologista pediátrico (1); médico cirurgião geral ambulatorial (2); médico cirurgião geral plantonista (21); médico cirurgião plástico (1); médico cirurgião vascular (1); médico dermatologista (1); médico endocrinologista pediátrico (1); médico endoscopista (1); médico epidemiologista (1); médico gastroenterologista; médico gastroenterologista pediátrico (1); médico geriatra (1); médico ginecologista obstetra (9); médico hematologista (1); médico infectologista (5); médico intensivista (7); médico mastologista (1); médico nefrologista (1); médico neurologista (2); médico neurologista plantonista (2); médico neuropediatra (2); médico obstetra (1); médico obstetra plantonista (14); médico oftalmologista (5); médico ortopedista (3); médico ortopedista plantonista (21); médico otorrinolaringologista; médico pediatra (14); médico pediatra plantonista (49); médico pneumologista; - médico pneumologista pediátrico (2); médico proctologista (1); médico psiquiatra (18); médico radiologista; médico reumatologista (1); médico ultrassonografista (1); médico urologista (2). Salário: R$ 1.700 a R$ 7.045,04. Taxa: R$ 50 a R$ 120.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

Inscrições até 2 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/gaDy. Concurso com 27 vagas para o cargo de professor da carreira do magistério superior, para as seguintes áreas: ciência social e aplicada/economia (1); físico-química (1); química orgânica (2); educação especial (1); teoria e métodos em arqueologia (1); linguística aplicada/sociolinguística e dialetologia/línguas indígenas (1); estatística (1); engenharia mecânica (1); medicina da família e comunidade (2); engenharia civil: estruturas (1); engenharia civil: geotécnicas e fundações (1); engenharia civil: materiais (1); produção animal (1); engenharia agrícola (2); fisiologia vegetal (2); engenharias (1); ciências e tecnologia dos alimentos (1); física para ciências agrárias (1); fitotecnia (1); ciências, matemática e gestão financeira da escola (1); ensino aprendizagem (1); engenharia de software (1); matemática computacional (1). Salário: R$ 4.924,53 a R$ 11.481,64. Taxa: R$ 180.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

Inscrições até 3 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bqKo. Concurso com 714 vagas para o cargo de professor em ensino a distância (EAD). Salário: não informado. Taxa: R$ 100.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA — BA 1

Inscrições até 13 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bqXp. Concurso com 51 vagas para os cargos de: auxiliar de biblioteca (11); editor de animação - motion designer (1); técnico agrícola (1); técnico agrícola (3); técnico em arquivologia (2); técnico em edificações (2); técnico em informática (2); técnico em laboratório (3); técnico em química (4); técnico de streaming - transmissões ao vivo (1); técnico de nível superior - antropologia (1); técnico de nível superior - arquivologia (5); técnico de nível superior - designer gráfico - diagramador, editoração e arte finalista (3); técnico de nível superior - especialista em atendimento educacional especializado (2); técnico de nível superior - jornalismo (4); técnico de nível superior - medicina veterinária (4); técnico de nível superior - social media (2). Salário: de R$ 2.507,83 a R$ 3.373,21. Haverá na remuneração, o acréscimo por dia útil trabalhado, de auxílio-refeição de R$ 13,00 a R$ 20. Taxa: de R$ 70 até R$ 80.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA — BA 2

Inscrições até 13 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bqZ0. Concurso com duas vagas para o cargo de técnico em saúde bucal. Salário: de R$ 1.125,66, acrescido de gratificação de função equivalente a R$ 769,67. Além disso, haverá auxílio refeição no valor de R$ 13. Taxa: R$ 70.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA — UFSC

Inscrições até 13 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/gaDy. Concurso com 73 vagas para o cargo de técnico-administrativo em educação (TAE) para os seguintes locais: campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Florianópolis: assistente em administração (70) e no campus de Blumenau: assistente em administração (3). Salário: R$ 4.924,53 a R$ 11.481,64. Taxa: R$ 180.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO — UFPE

Inscrições até 31 de março pelo site: https://www.ufpe.br/. Concurso com 26 vagas para o cargo de professores visitantes brasileiros e estrangeiros nas áreas de: projetos estratégicos de pesquisa (8), fortalecimento dos programas de pós-graduação (12), projetos institucionais de inovação (3) e internacionalização (3). Salário: de R$ 12.862,13 a R$ 22.374,72. Taxa: não informada.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

Inscrições até 27 de fevereiro pelo site: https://www.fundatec.org.br/. Concurso com 41 vagas nas áreas: engenheiro/área: elétrica (1); médico/área: clínica (2); nutricionista (1); assistente em administração (2); técnico de laboratório - área informática (2); técnico de laboratório - área mecânica (2); técnico de laboratório - área química (1); técnico em tecnologia da informação (2); professores: administração: finanças (1); agronomia: fitotecnia/fruticultura (1); atendimento educacional especializado (16); automação: robótica, controle e sistemas de manufatura (1); biologia: botânica (1); biologia: zoologia (1): direito (1); eletrônica analógica (1); enfermagem (1); letras: português/espanhol (1); mecanização e tecnologias agrícolas (1); pedagogia (2). Salário: de R$ 2.667,19 a R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 100 a R$ 200.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE OSASCO

Inscrições até 6 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bZrZ. Concurso com 28 vagas, bem como a formação de cadastro reserva, entre os seguintes cargos: almoxarife (1); técnico previdenciário (21); analista financeiro (1); analista previdenciário (1); contador (1); e médico perito (1). Salário: entre R$ 2.130,50 e R$ 8.764,94, acrescido vale alimentação. Taxa: de R$ 63 a R$ 75.

INSTITUTO MARIA SCHMITT - SC

Inscrições até 30 de dezembro de 2025 no e-mail recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).