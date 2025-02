Confira lista com 85 concursos abertos e 14.377 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 85 concursos e 14.377 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há quatro concursos abertos com 209 vagas. Para o Centro—Oeste, há 13 seleções abertas com 948 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são cinco concursos com 17 postos vagos. Entre os nacionais, há sete certames abertos para 5.614 oportunidades. Há ainda 19 seleções de concursos estaduais com 5.416 vagas. Já para os municipais, há 27 concursos e 1.786 vagas. Nas universidades federais, são sete processos seletivos e 327 oportunidades. Nos institutos federais há três certames abertos com 60 vagas.

DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS — FUNAI

Inscrições até 6 de março pelo site: https://shre.ink/bqub. Concurso com 25 vagas para os cargos de: analista socioambiental (10); analista ambiental (10); analista em regularização fundiária de terras indígena (1); analista em georreferenciamento de terras indígenas (1); gestor em licenciamento ambiental (2); gestor em regularização fundiária de terras indígenas (1). Salário: de R$ 6.681,70 a R$ 9.047,00, além de auxílio—alimentação no valor de R$ 1.000, auxílio—transporte e assistência pré—escolar. Taxa: de R$ 70 até R$ 80.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB)

Inscrições prorrogadas até 24 de fevereiro pelo site: https://acesse.dev/YDcLo. Concurso com 82 vagas para os cargos de: advogado (1); biólogo (1); engenheiro agrimensor (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (9); engenheiro eletricista (2); engenheiro eletrônico (2); engenheiro florestal (1); engenheiro mecânico (5); engenheiro químico (4); geógrafo (1); químico (1); administrador (4); analista de sistemas (3); contador (1); economista (1); estatístico (1); pedagogo (1); técnico em edificações (9); técnico de saneamento (9); técnico de telecomunicações (1); técnico eletricista (5); técnico eletrônico (2); técnico em hidrologia (1); técnico mecânico (4); técnico químico (1); operador de estação de tratamento (4); assistente administrativo (6). Salário: de R$ 4.426,60 até R$ 10.873,95. Taxa: de R$ 71 até R$ 92.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL (CRCDF)

Inscrições até 17 de março pelo site: https://shre.ink/buxA. Concurso com 27 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo — motorista — São Luís/sede (1); agente administrativo área administrativa — Barra do corda (1); agente administrativo área administrativa — Chapadinha (1); agente administrativo área administrativa — pinheiro (1); agente administrativo área administrativa — santa inês (1); agente administrativo área administrativa — São Luís/sede (14); agente administrativo — técnico em designer gráfico — São Luís/sede (1); agente administrativo — técnico em informática — São Luís/sede (1); analista fiscal — Chapadinha (1); analista fiscal — Codó (1); analista fiscal — presidente dutra (1); analista fiscal — santa inês (1); analista fiscal — agronomia — balsas (1); analista administrativo — administração — São Luís/sede (1); agente administrativo área administrativa — açailândia; agente administrativo área administrativa — bacabal; agente administrativo área administrativa — balsas ; agente administrativo área administrativa — caxias; agente administrativo — area administrativa — Codó; agente administrativo área administrativa — imperatriz; agente administrativo área administrativa — pedreiras; agente administrativo área administrativa — presidente dutra; agente administrativo área administrativa — timon; advogado — advocacia pública — São Luís/sede; analista fiscal — açailândia; analista fiscal — bacabal; analista fiscal — Barra do corda; analista fiscal — caxias; analista fiscal — imperatriz; analista fiscal — pedreiras; analista fiscal — pinheiro; analista fiscal — São Luís/sede; analista fiscal — timon; analista fiscal — engenharia civil — São Luís/sede; analista fiscal — engenharia elétrica — São Luís/sede; analista fiscal — engenharia mecânica — São Luís/sede; analista administrativo — São Luís/sede; analista administrativo — contabilidade — São Luís/sede; analista administrativo — psicologia — São Luís/sede; analista administrativo — tecnologia da informação — São Luís/sede. Salário: de R$ 1.903,86 a R$ 11.530. Taxa: de R$ 55 até R$ 150.

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS — Susep

Inscrições até 10 de março pelo site: https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com 75 vagas para o cargo de analista técnico nas áreas de: contabilidade pública (3); direito, políticas públicas e desenho institucional (12); supervisão e regulação de mercados (30); tecnologia da informação e ciência de dados (30). Salário: R$ 18.033,52. Taxa: R$ 150.

NACIONAIS

FORÇA AÉREA BRASILEIRA — FAB

Inscrições até 17 de março pelo site: https://shre.ink/bdPJ. Concurso com 345 vagas para o exame de admissão aos cursos de adaptação de Dentistas, Farmacêuticos e Médicos, aos Estágios de Adaptação de Oficiais de Apoio e Engenheiros, e ao Estágio de Instrução e Adaptação de Capelães da Aeronáutica do ano de 2026 (EA CADAR/ CAFAR/ CAMAR/ EAOAP/ EAOEAR/ EIAC 2026). Salário: não informado. Taxa: R$ 150.

COMANDO DA AERONÁUTICA

Inscrições até 7 de março pelo site: https://shre.ink/bu8b. Concurso com 1.680 vagas para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (C—FSD—FN) para as Turmas I e II/2026 com oportunidades distribuidas para as localidades: turma I: Unidades da MB no Rio de Janeiro (623); Unidades da MB em Brasília — DF (24); .Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande — RS (7); 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas Belém — PA (25); 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas — Ladário — MS (10); 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas — Manaus — AM (96); Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal — RN (30); Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador — BA (10); Unidades da MB em São Paulo (15); e Turma II: Unidades da MB no Rio de Janeiro (549); Unidades da MB em Brasília — DF (40); Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande — RS (16); 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas — Belém — PA (53); 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas — Ladário — MS (29); .1º Batalhão de Operações Ribeirinhas Manaus — AM (89); Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal — RN (32); Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador — BA (25); Unidades da MB em São Paulo (7). Salário: de R$ 1.303,90. Após a formação, o salário inicial do Soldado Fuzileiro Naval será de R$ 2.294,50. Taxa: R$ 40.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO — MPU

Inscrições até 27 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/buT1. Concurso com 172 vagas para os cargos de: analista do MPU — direito (66); técnico do MPU — administração (66); técnico do MPU — polícia institucional (8); analista do MPU — atuarial (1); analista do MPU — biblioteconomia (1); analista do MPU — clínica médica (1); analista do MPU — comunicação social (1); analista do MPU — desenvolvimento de sistemas (1); analista do MPU — enfermagem (1); analista do MPU — ginecologia (1); analista do MPU — odontologia (1); analista do MPU — oftalmologia (1); analista do MPU — perito em antropologia (1); analista do MPU — perito em arquitetura (1); analista do MPU — perito em biologia (1); analista do MPU — perito em contabilidade (1); analista do MPU — perito em economia (1); analista do MPU — perito em engenharia agronômica (1); analista do MPU — perito em engenharia civil (1); analista do MPU — perito em engenharia de seg. do trabalho (1); analista do MPU — perito em engenharia elétrica (1); analista do MPU — perito em engenharia florestal (1); analista do MPU — perito em engenharia mecânica (1); analista do MPU — perito em engenharia sanitária (1); analista do MPU — perito em geografia (1); analista do MPU — perito em geologia (1); analista do MPU — perito em medicina do trabalho (1); analista do MPU — perito em oceanografia (1); analista do MPU — perito em tecnologia da informação e comunicação (1); analista do MPU — psicologia (1); analista do MPU — serviço social (1); analista do MPU — suporte e infraestrutura (1); analista do MPU — junta médica em psiquiatria (1); analista do MPU — arquivologia (1); técnico do MPU — enfermagem (1). Salário: de R$ 8.529,65 até R$ 13.994,78. Taxa: de R$ 95 até R$ 120.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO — TRF5

Inscrições até 10 de março pelo site: https://shre.ink/b7nT. Concurso com 11 vagas e cadastro reserva para o cargo de: juiz substituto. Salário: R$ 35.845,21. Taxa: R$ 330.

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR — CNEN

Inscrições até 16 de março pelo site: https://shre.ink/bkdE. Concurso com 150 vagas para os cargos de: pesquisador classe B padrão I - desenvolvimento nuclear (11); pesquisador classe B padrão I - regulação e fiscalização (4); analista em ciência e tecnologia classe A padrão I - gestão e governança técnico (25); tecnologista classe A padrão I - desenvolvimento nuclear ou gestão e governança técnica (42); tecnologista classe A padrão I regulação e fiscalização (38); técnico classe A padrão I - desenvolvimento nuclear ou gestão e governança técnica (22); técnico classe A padrão I - regulação e fiscalização (8). Salário: de R$ 3.867,27 a R$ 14.734,44. Taxa: de R$ 90 até R$ 130.

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A — PRÉ—SAL PETRÓLEO S.A. (PPSA)

Inscrições até 17 de março pelo site: https://www.idcap.org.br/informacoes/175/. Concurso com 100 vagas entre as seguintes áreas de atuação: advogado: jurídico (4); analista de gestão corporativa: recursos humanos (5); licitações e contratos (3); administração geral (4); controle contábil (5); finanças (3); gestão tributária, fiscal e paralegal contábil (4); comercialização de petróleo e gás (2); comunicação e ouvidoria (2); planejamento corporativo (1); integridade riscos e controles internos (1); gestão de projetos e contratos em óleo e gás (4); acompanhamento e controle da produção de óleo e gás (2); analista de tecnologia da informação: segurança da informação (2); infraestrutura de ti (2); desenvolvimento de sistemas (2); governança de ti (1); projetos de ti (1); especialista em petróleo e gás: comercialização de petróleo e gás natural (4); petrofísica (2); engenharia de reservatórios (4); geofísica de reservatórios (3); geologia de reservatórios (4); engenharia de instalações marítimas (5); engenharia de poços (5); engenharia submarina (4); geologia de exploração (4); geofísica exploração (4); engenharia de operações de produção (4); análise e controle da produção de óleo e gás (2); gestão de projetos e contratos em óleo e gás (5); e avaliação econômica (2). Salário: entre R$ 8.240 a R$ 19.610. Taxa: de R$ 100 a R$ 150.

CENSO CIDADES ESTUDANTIL BRASIL

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/bkTR. Concurso com 3156 vagas para Mato Grosso: agente recenseador - administrativo (13); agente recenseador - área de educação (130); agente recenseador - área de saúde (78); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (39); Mato Grosso do Sul: agente recenseador - administrativo (9); agente recenseador - área de educação (90); agente recenseador - área de saúde (54); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (27); Sergipe: agente recenseador - administrativo (8); agente recenseador - área de educação (80); agente recenseador - área de saúde (48); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (24); Ceará: agente recenseador - administrativo (13); agente recenseador - área de educação (130); agente recenseador - área de saúde (78); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (39); Maranhão: agente recenseador - administrativo (15); agente recenseador - área de educação (150); agente recenseador - área de saúde (90); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (45); Rio de Janeiro: agente recenseador - administrativo (7); agente recenseador - área de educação (70); agente recenseador - área de saúde (42); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (21); Espírito Santo: agente recenseador - administrativo (7); agente recenseador - área de educação (70); agente recenseador - área de saúde (42); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (21); Minas Gerais: agente recenseador - administrativo (63); agente recenseador - área de educação (630); agente recenseador - área de saúde (378); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (189); Paraíba: agente recenseador - administrativo (16); agente recenseador - área de educação (160); agente recenseador - área de saúde (96); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (48); e em Alagoas: agente recenseador - administrativo (8); agente recenseador - área de educação (80); agente recenseador - área de saúde (48). Salário: de R$ 1.970 até R$ 2.100. Taxa: de R$ 54,50 até R$ 68,50.

CENTRO—OESTE

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL — SANESUL 1

Inscrições até 24 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bWUW. Concurso com quatro vagas para o cargo de assistente administrativo. Salário: R$ 3.070,12. Taxa: R$ 80.

PREFEITURA DE DAMIANÓPOLIS — GO

Inscrições até 1º de março pelo site: https://shre.ink/bdCI. Concurso com 14 vagas para os cargos de: agente de serviços em saúde (1); bombeiro hidráulico (2); mecânico (1); pintor (1); eletricista (1); serralheiro (1); pedreiro (1); gari (6). Salário: de R$ 1.412,00 até R$ 2.053,46. Taxa de inscrição: de R$ 65 até R$ 75.

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL — SANESUL 2

Inscrições até 6 de março pelo site: https://shre.ink/b3YK. Concurso com 88 vagas nas áreas: agente em saneamento (33); assistente administrativo (3); técnico em agrimensura; técnico em análise e tratamento (10); técnico em automação (1); técnico em edificações (5); técnico em enfermagem do trabalho; técnico em recursos humanos (1); técnico em manutenção eletromecânica (9); técnico em saneamento (9); técnico em segurança do trabalho (1); administrador (1); advogado (1); analista de tecnologia da informação (1); biólogo (1); contador (1); economista (1); engenheiro civil (1); engenheiro de segurança do trabalho; engenheiro eletricista; engenheiro mecânico; engenheiro sanitarista e ambiental (1); geólogo (1); psicólogo (1); químico; tecnólogo em saneamento ambiental (6). Salário: R$ 1.999,88 a r$ 7.863,77. Taxa: de R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE ITUMBIARA — GO

Inscrições até 6 de março pelo site: https://institutoverbena.ufg.br. Concurso com 295 vagas para os cargos de: agente administrativo escolar (15); agente de apoio ao docente (100); agente de trânsito e transporte (10); analista ambiental (3); assistente social (2); especialista em controle interno (3); inspetor escolar (2); procurador municipal (9); professor de educação básica — peb i — pedagogia (120); professor de educação básica — peb ii — educação artística (2); professor de educação básica — peb ii — ciências (2); professor de educação básica — peb ii — educação física (10); professor de educação básica — peb ii — geografia (2); professor de educação básica — peb ii — história (2); professor de educação básica — peb ii — língua inglesa (2); professor de educação básica — peb ii — língua portuguesa (2); professor de educação básica — peb ii — matemática (2); psicólogo (2); técnico em libras (5). Salário: de R$ 1.918,63 a R$ 8.089,38. Para os cargos de professor e inspetor escolar o valor do salário será de R$ 21,81 a hora—aula. Taxa: de R$ 100 a R$ 140.

PREFEITURA DE FLORES DE GOIÁS — GO

Inscrições até 7 de março pelo site: https://shre.ink/bdCj. Concurso com 161 vagas para os cargos de: agente de combate a endemias (2); agente comunitário de saúde (4); agente de desporto e lazer (1); agente de serviços gerais (22); agente de serviços gerais (3); agente de vigilância sanitária; analista de departamento pessoal (1); arquiteto (1); assistente de consultório dentário (2); assistente de controle interno (1); assistente social (3); auxiliar administrativo (6); auxiliar de licitação (1); cozinheiro(a)/merendeiro (8); educador(a) físico (1); eletricista (1); enfermeiro (6); engenheiro(a) agrônomo (1); engenheiro(a) civil (1); engenheiro(a) ambiental (1); farmacêutico (1); fiscal ambiental (1); fiscal de posturas (1); fiscal de tributos (2); fisioterapeuta (1); mecânico (1); médico(a) veterinário (1); motorista - categoria b (5); motorista - categoria d (10); motorista - categoria e (1); motorista de ambulância (5); nutricionista (1); odontólogo (2); operador(a) de máquinas (5); operador(a) de máquinas pesadas (3); pedreiro (1); professor(a) p-2 pedagogia - zona urbana (8); professor(a) p-2 língua portuguesa - zona rural (8); professor(a) p-2 matemática - zona rural (4); professor(a) p-2 história - zona rural (2); professor(a) p-2 geografia - zona rural (2); professor(a) p-2 ciências naturais - zona rural (2); professor(a) p-2 ciências biológicas - zona rural (2); psicólogo (4); recepcionista (1); técnico(a) agrícola (1); técnico(a) de enfermagem (15); técnico(a) em informática (1); técnico(a) em meio ambiente (1); vigia (3). Salário: de R$ 1.412,00 até R$ 4.184,40. Taxa: de R$ 80 até R$ 140.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS

Inscrições até 28 de fevereiro pelo site: https://www.mpgo.mp.br/portal/. Concurso com três vagas para os cargos: oficial d promotoria (1) e secretário auxiliar (2). Salário: R$ 3.910,20. Taxa: R$ 62,02.

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA — MT

Inscrições até 12 de março presencialmente, na sede da Câmara Municipal, situada na Rua Assembleia de Deus, Qd 63, Lt 04, s/n, Centro ou pelo site: https://shre.ink/bsbi. Concurso com quatro vagas para os cargos de: advogado (1); controlador interno; motorista (1); vigia (1); zeladora (1). Salário: de R$ 1.861,53 até R$ 7.377,50. Taxa: de R$ 50 até R$ 100.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABÁ — CIDES

Inscrições até 13 de março pelo site: https://selecon.org.br/. Concurso com 29 vagas para os seguintes cargos: auxiliar de serviços gerais (3); assistente administrativo (3); motorista (3); técnico em licitação (2); agente de crédito (2); contador (2); engenheiro agrônomo (2); engenheiro civil (2); engenheiro sanitarista (2); médico veterinário (2); nutricionista (2); técnico em agrimensura (com experiência em georreferenciamento) (2); técnico em agronegócios (2). Salário: R$ 1.540 a R$ 5.250. Taxa: de R$ 75 a R$ 95.

PREFEITURA DE NIOAQUE — MS

Inscrições até 26 de fevereiro no horário das 10h às 13h, presencialmente, na secretaria municipal de saúde, situada à avenida general klinger, nº 170, centro. Concurso com 152 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior, para os seguintes cargos: psicólogo (3); assistente social (1); enfermeiro (9); bioquímico (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (2); fisioterapeuta (3); farmacêutico (2); odontólogo (5); médico veterinário (3); assistente administrativo (5); auxiliar de consultório dentário (3); técnico de enfermagem (18); técnico de laboratório (2); técnico em radiologia (2); agente de combate às endemias (5); recepcionista (12); cozinheiro (4); auxiliar de serviços gerais (18); vigia (13); motorista i (10) e motorista de ambulância (10); agente comunitário de saúde (20). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.809,72. Taxa: não divulgada.

PREFEITURA DE PIRES DO RIO — GO

Inscrições até 13 de março presencialmente na Prefeitura Municipal de Pires do Rio, localizada na Praça Francisco Felipe Machado, nº 37, Centro. Concurso com 15 vagas, para os cargos de: assistente social (4); educador físico (1); educador social (1); facilitador de oficinas (1); cuidador (5); psicólogo (3).. Salário: de R$ 1.518,00 até R$ 3.471,43. Taxa de inscrição: não informada.

PREFEITURA DE ARAGARÇAS — GO

Inscrições até 13 de março presencialmente na Secretaria Municipal de Educação. Concurso com oito vagas para os cargos de: professor de educação física (1); professor de língua portuguesa (1); professor de ciências (1); professor de matemática (1); professor de arte (1); instrutor de informática (1); instrutor de horta e jardinagem (1); culinarista escolar (1). Salário: de R$ 1.518,00 a R$ 2.433,88. Taxa de inscrição: não informada.

PREFEITURA DE IACIARA — GO

Inscrições de 24 de fevereiro até 28 de março pelo site: https://shre.ink/bBUU. Concurso com 171 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior, para os seguintes cargos: auxiliar de serviços gerais (20); eletricista (2); gari (20); operador de máquinas leves (4); operador de máquinas pesadas (3); recepcionista (4); mecânico (2); motorista de ambulância (10); motorista (5); agente administrativo (5); atendente de farmácia (2); auxiliar administrativo (10); fiscal de obras (2); fiscal de posturas (1); fiscal de rendas (2); profissionais de apoio escolar (12); técnico em enfermagem (6); técnico em higiene dental (6); técnico em radiologia (2); assistente social (2); educador físico (2); enfermeiro (5); farmacêutico/bioquímico (1); fisioterapeuta (3); médico cardiologista (2); médico cirurgião geral (2); médico clínico geral (3); médico obstetra/ginecologista (2); médico ortopedista (2); médico pediatra (2); nutricionista (2); odontólogo (3); professor pii — pedagogo (20); psicólogo (2). Salário: R$ 1.422 a R$ 4.000. Taxa: de R$ 70 a R$ 120.

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA — GO

Inscrições até 10 de março pelo site: https://shre.ink/bBUN. Concurso com quatro vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis médio e superior, para os seguintes cargos: analista administrativo (2); fonoaudiólogo fiscal (1); auxiliar administrativo (1). Salário: de R$ 1.917,84 a R$ 6.676,30. Taxa: de R$ 50 a R$ 68.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DO MARANHÃO — MA

Inscrições até 10 de março pelo site: https://shre.ink/b2Wr. Concurso com duas vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: auxiliar administrativo (1); fiscal - cnh categoria "b" ou superior (1). Salário: de R$ 1.977,36 a R$ 4.000, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 800, auxílio-saúde e auxílio-transporte. Taxa: de R$ 58 até R$ 65.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA — MS

Inscrições até 20 de março pelo site: https://shre.ink/bxzP. Concurso com três vagas nos seguintes cargos: assistente administrativo (2); técnico em contabilidade; advogado; contador; farmacêutico fiscal (1). Salário: de R$ 1.641 a R$ 4.133, além de benefícios. Taxa: de R$ 58 a R$ 64.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA — MG

Inscrições até 12 de março de forma online. Concurso com duas vagas para profissionais de nível superior, nos seguintes cargos: analista de departamento pessoal e contábil (1); analista de licitação (1). Salário: R$ 7.789,13, além de benefícios como: vale refeição e/ou alimentação, no valor de R$ 1.589,74 por mês; auxílio creche, no valor de R$ 423,22 por mês e por filho até cinco anos, 11 meses e 29 dias; plano de saúde; e vale—transporte. Taxa: R$ 75.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA — BA

Inscrições até 12 de março pelo site: https://shre.ink/bxzh. Concurso com oito vagas para cargos de níveis médio e superior, nas áreas: assistente administrativo (2); assistente fiscal (3); advogado (1); contador (1); médico veterinário fiscal (1). Salário: de R$ 3.471,95 até R$ 8.000. Taxa: de R$ 77 a R$ 100.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA — TO

Inscrições até 12 de março pelo site: https://shre.ink/b2WU. Concurso com duas vagas, além de castro reserva, para cargos de: assistente administrativo (2); fiscal - agente de fiscalização; fiscal - médico veterinário; fiscal - zootecnista. Salário: de R$ 2.304,96 até R$ 4.831,51. Taxa: de R$ 55 até R$ 60.

LOCAIS — ESTADUAIS

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 1

Inscrições até 24 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bksf. Concurso com 14 vagas para as cidades de Blumenau: gerência regional de saúde: agente auxiliar de saúde pública (1); biólogo (1); técnico em enfermagem (1); Chapecó: gerência regional de saúde: farmacêutico (1); técnico em laboratório (1); Concórdia: gerência regional de saúde: agente auxiliar de saúde pública (1); criciúma: gerência regional de saúde: médico (1); Itajaí: gerência regional de saúde: enfermeiro (1); médico (1); Joaçaba: gerência regional de saúde: técnico em laboratório (1); Rio do Sul: gerência regional de saúde: biólogo (1); farmacêutico (1); São Miguel do Oeste: gerência regional de saúde: agente auxiliar de saúde pública (1) e em Tubarão: gerência regional de saúde: enfermeiro (1). Salário: de R$ 3.772,19 até R$ 9.063,06. Taxa de inscrição: não informada.

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 2

Inscrições até 25 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bkBP. Concurso com seis vagas para os cargos de: engenheiro eletricista (1); médico especialista em anestesiologia (1); médico especialista em ginecologia e obstetrícia (1); médico especialista em infectologia (1); médico especialista em pediatria - neonatologia (1); médico especialista em pediatria (1). Salário: de R$ 4.775,48 a R$ 10.243,36. Taxa de inscrição: não informada.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES — EBSERH PB

Inscrições até 17 de março pelo site: https://shre.ink/bkWN. Concurso com duas vagas para o cargfo de médico nas especialidades de: infectologia pediátrica (1) e cardiologia - eletrofisiologia clínica e invasiva (1). Salário: R$ 10.787,12. Taxa de inscrição: não informada.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE MINAS — HEMOMINAS

Inscrições até 26 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bIeM. Concurso com 347 vagas para os cargos de: assistente técnico de hematologia e hemoterapia — athh — nível i (65); assistente técnico de hematologia e hemoterapia — athh — nível ii (175); analista de hematologia e hemoterapia — anhh — nível i (68) e médico da área de hematologia e hemoterapia — medhh — nível iii (39). Salário: entre R$ 1.230,80 e R$ 6.387,13. Taxa: de R$ 14,50 até R$ 44.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO — DPE

Inscrições até 27 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bIx5. Concurso com 400 vagas para o cargo de analista de defensoria pública. Salário: R$ 9.123,70. Taxa de inscrição: R$ 150.

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL — SEJURI SC

Inscrições até 27 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bpEg. Concurso com 55 vagas para os seguintes cargos: assistente social (22); psicólogo (22); técnico em atividades administrativas (11). Salário: de R$ 4.981,34 até R$ 5.187,30. Taxa de inscrição: não informada.

SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 28 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/boUI. Concurso com 73 vagas para os seguintes cargos: auditor fiscal (45); analista em finanças públicas especialidade: administrativo—financeira (5); analista em finanças públicas especialidade: contábil—financeira (15); analista em finanças públicas especialidade: econômico—financeira (8). Salário: R$ 5.387,39, com acréscimo em razão da existência do prêmio de produtividade fiscal, no valor de R$ 22.043,55. já para a função de analista em finanças públicas, a remuneração será de R$ 6.788,13. Taxa: de R$ 222 a R$ 252.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 6 de março pelo site: https://shre.ink/behe. Concurso com 87 vagas com candidatos de nível médio e superior para as funções de: analista do ministério público área: administrativa (10); analista do ministério público área: administrativa — tecnologia da informação (8); analista do ministério público área: processual (14); técnico do ministério público área administrativa (54); técnico do ministério público área: notificação e atos intimatórios (1). Salário: de R$ 5.853,42 a R$ 9.534,57. Taxa: R$ 100 a R$ 120.

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

Inscrições até 25 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bejk. Concurso com 3778 vagas destinadas à contratação de profissionais, em regime especial de direito administrativo (reda), entre os seguintes cargos: técnico—administrativo (802); técnico de enfermagem (1396); técnico em patologia clínica (27); técnico em radiologia (28); analista técnico (346); assistente social (61); biólogo (4); enfermeiro (647); farmacêutico (163); farmacêutico bioquímico (7); fisioterapeuta (94); fonoaudiólogo (11); médico veterinário (5); nutricionista (60); psicólogo (33); sanitarista (21); e terapeuta ocupacional (73). Salário: entre R$ 1.143,57 a R$ 2.584,12, acrescido de gratificação de R$ 783,78 a R$ 3.333,05. Taxa: de R$ 41,50 a R$ 58,50.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO

Inscrições até 9 de março online. Concurso com 53 vagas para os cargos de: arquiteto (15); engenheiro civil (4); engenheiro civil orçamentista (3); engenheiro elétrico (2); advogado (20); contador (9). Salário: de R$ 3.300 a R$ 5.200. Taxa: não divulgada.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CEARÁ

Inscrições até 26 de março pelo site: https://shre.ink/beGT. Concurso com nove vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de analista de regulação, para as seguintes áreas: especialista contábil financeiro (1); especialista econômico financeiro (1); especialista em gás canalizado (1); especialista em gestão governamental e administração pública (2); especialista em saneamento básico (2); especialista em transportes (2). Salário: R$ 7.675,53. Taxa: R$ 200.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA

Inscrições até 5 de março pelo site: https://shre.ink/behA. Concurso com 20 vagas destinadas à contratação de juiz substituto, em caráter efetivo, a fim de ingressar na carreira da magistratura do estado de santa catarina. Salário: R$ 32.350,06. Taxa: R$ 323.

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA (SEASIC) — SE

Inscrições até 6 de março pelo site: https://shre.ink/b7mb. Concurso com 90 vagas para cargos de nível superior, distribuídas da seguinte forma: assistente social (35); engenheiro agrônomo (8); nutricionista (14); pedagogo (8); psicólogo (15); tradutor e intérprete de libras (10). Salário: de R$ 3.060 a R$ 5.457,10 ao mês. Taxa: R$ 120.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Inscrições até 18 de março pelo site: https://shre.ink/bpNV. Concurso com 50 vagas para o cargo de analista de sistemas judiciário na Comarca da capital de São Paulo. Salário: R$ 8.108,80. Taxa: R$ 96.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Inscrições até 18 de março pelo site: https://shre.ink/bkps. Concurso com 327 vagas para outorga de delegações de notas e de registro. Salário: não informado. Taxa: R$ 340.

SECRETARIA ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA — SEAP PR

Inscrições até 20 de março pelo site: https://shre.ink/bkpw. Concurso com 50 vagas para o cargo de auditor fiscal. Salário: R$ 16.953,96. Taxa de inscrição: R$ 160.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA — DPE

Inscrições até 20 de março pelo site: https://shre.ink/bkWM. Concurso com oito vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: técnico administrativo classe a (2); técnico em informática classe a (2); técnico em contabilidade classe a; técnico em audiovisual classe a; técnico em artes gráficas classe a (1); técnico em segurança do trabalho classe a; analista em administração classe a; analista jurídico classe a; analista em assistência social classe a (1); analista contábil classe a; analista em psicologia classe a (1); analista em comunicação social (jornalismo) classe a; analista em comunicação social (publicidade e propaganda) classe a; analista em redação classe a; analista em pedagogia classe a; analista de sistemas classe b; analista programador classe b (1); analista de redes e comunicação de dados classe b; analista em engenharia civil classe b; analista em engenharia elétrica classe b. Salário: de R$ 3.567,95 a R$ 9.104,86. Taxa de inscrição: de R$ 70 até R$ 120.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — DPE RS

Inscrições até 20 de março pelo site: https://shre.ink/bkBp. Concurso com 20 vagas para o cargo de defensor público em classe inicial. Salário: R$ 30.505,37. Taxa de inscrição: R$ 320.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL — MP RS

Inscrições até 20 de março pelo site: https://shre.ink/b2QZ. Concurso com 27 vagas nas áreas de: direito (20); engenharia civil (1); engenharia de segurança do trabalho (1); serviço social (1); biologia (1); contabilidade (1); informática (1) e informática (1). Salário: de R$ 4.843,65 a R$ 9.226,03. Taxa de inscrição: de R$ 150 até R$ 200.

LOCAIS — MUNICIPAIS

AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MINAS GERAIS — ARISB

Inscrições até 21 de março pelo site: https://shre.ink/b3ko. Concurso com 30 vagas e cadastro reserva para os cargos de: assistente administrativo (6); técnico de informática (1); advogado (2); agente administrativo (2); analista de fiscalização e regulação — administrador (1); analista de fiscalização e regulação — ciências biológicas (1); analista de fiscalização e regulação — contador (3); analista de fiscalização e regulação — economista (1); analista de fiscalização e regulação — engenharia ambiental (4); analista de fiscalização e regulação — engenharia civil (5); analista de fiscalização e regulação — engenharia de produção (1); analista de fiscalização e regulação — engenharia química (1); analista de fiscalização e regulação — geografia (1); contador (1). Salário: de R$ 3.866 até R$ 10.405,67. Taxa: de R$ 70 até R$ 150.

PREFEITURA DE JOÃO ALFREDO — PE

Inscrições até 23 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/buqN. Concurso com 803 vagas para diversas áreas em secretarias do município. Salário: de R$ 1.412 a R$ 8.000. Taxa: de R$ 79,63 a R$ 112,33.

PREFEITURA DE CAMPINAS — SP

Inscrições prorrogadas até 21 de março pelo site: https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 85 vagas para os cargos de: agente de fiscalização (11); analista de processos (1); arquiteto (4); assistente social escolar (15); contador (1); engenheiro civil (4); engenheiro de saúde e segurança do trabalho (2); professor adjunto i — educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (10); professor peb ii — anos iniciais do ensino fundamental (10); professor peb iv — educação especial (10); psicólogo escolar (15); técnico em segurança do trabalho (2). Salário: de R$ 3.698,67 a R$ 9.416,11. Taxa: de R$ 67,90 a R$ 98,80.

PREFEITURA DE MAUÁ — SP

Inscrições até 6 de março pelo site: https://shre.ink/bp6W. Concurso para formação de cadastro reserva nos cargos de: auxiliar de apoio à educação inclusiva; auxiliar de desenvolvimento infantil; merendeira; professor de educação básica i; professor de educação básica ii — artes, ciências, educação física, geografia, história, inglês, matemática, português, atendimento educacional especializado. Salário: de R$ 2.377,94 a R$ 3.393,75, ou R$ 27,15 por hora/aula. Taxa: de R$ 56 a R$ 92.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAJU — SP

Inscrições até 2 de março pelo site: https://shre.ink/bp6H. Concurso com uma vaga para o cargo de: analista administrativo. Salário: R$ 4.322,35. Taxa: R$ 45.

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU (DAE) — SP

Inscrições até 25 de fevereiro pelo site: https://www.daebauru.sp.gov.br/. Concurso com uma vaga para o cargo de: operador de rádio e telefonia. Salário: R$ 1.988,28. Taxa: R$ 50.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA (CIOP) — SP

Inscrições até 23 de fevereiro pelo site: https://www.consesp.com.br/. Concurso com 52 vagas para os cargos de: técnico de enfermagem volante diurno e noturno (4); auxiliar de enfermagem (1); agente de conservação e infraestrutura urbana (24); agente de limpeza, conservação e apoio escolar (20); almoxarife (1); cozinheira (2); tratorista. Salário: de R$ 1.520 a R$ 2.260,70. Taxa: R$ 60

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA (Hortoprev) — SP

Inscrições até 5 de março pelo site: https://www.igece.com.br/. Concurso com cinco vagas e cadastro reserva para os cargos de: analista de controle interno (1); analista previdenciário administrativo/financeiro (1); analista previdenciário benefícios (1); analista previdenciário recursos humanos (1); analista previdenciário — tecnologia da informação (1). Salário: de R$ 4.027,92 até R$ 8.055,84. Taxa: R$ 90.

PREFEITURA DE SERRA NEGRA — SP

Inscrições até 26 de fevereiro no Setor de Protocolo da Prefeitura no endereço: Rua Nossa Senhora do Rosário, 630, Centro. Concurso com 33 vagas para os cargos de: coveiro (1); faxineira (2); jardineiro (5); merendeira (2); motorista de ambulância (2); motorista de caminhão (3); motorista de transporte escolar (2); pedreiro (4); servidor braçal (5); atendente de puericultura (3); técnico de enfermagem (2); fonoaudiólogo (2). Salário: de R$ 1.505,20 até R$ 3.141,07.

PREFEITURA DE CARAPICUÍBA — SP

Inscrições até 7 de março pelo site: https://shre.ink/bpYp. Concurso com 33 vagas para os cargos de: técnico de enfermagem (6); dentista (3); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (3); médico cardiologista (2); médico clínico geral (3); médico infectologista (2); médico neurologista (2); médico ortopedista (1); médico pediatra (3); médico pneumologista (1); médico veterinário (1); terapeuta ocupacional (3). Salário: de R$ 1.412 até R$ 16.598,84. Taxa: de R$ 25 até R$ 29.

PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA — SP

Inscrições até 5 de março pelo site: https://www.shdias.com.br/ . Concurso com seis vagas para os cargos de: analista de gestão (1); analista jurídico (1); analista jurídico de assistência social (1); assistente social (1); contador (1); psicólogo (1). Salário: R$ 6.693,04. Taxa: R$ 72,50.

PREFEITURA DE ITAPIRA — SP

Inscrições até 6 de março pelo site: https://shre.ink/b3ko. Concurso com nove vagas e cadastro reserva para os cargos de: inspetor de alunos (1); secretário de escola (2); professor adjunto de educação infantil (1); professor de educação infantil I (1); professor de educação de jovens e adultos II (1); professor de ensino fundamental II — artes (1); professor de ensino fundamental II — educação física (1); psicopedagogo (1). Salário: R$ 1.631,77 até R$ 4.848,15. Taxa: de R$ 63 a R$ 75.

PREFEITURA DE MACATUBA — SP

Inscrições até 9 de março pelo site: https://www.consesp.com.br/. Concurso com quatro vagas e cadastro reserva para os cargos de: auxiliar de administração escolar (1); facilitador de inclusão educacional (1); farmacêutico (1); nutricionista (1); operador de máquinas (1); professor de atendimento educacional especializado (AEE) (1). Salário: R$ 1.875,41 até R$ 5.509,09. Taxa: R$ 18,38 a R$ 53,99.

PREFEITURA DE SILVEIRAS — SP

Inscrições até 26 de fevereiro pelo site: http://www.agirh.org/. Concurso com 26 vagas para os cargos de: auxiliar de crech (2); atendente de consultório odontológico (1); enfermeiro (3); técnico de enfermagem (4); enfermeiro da estratégia saúde da família (3); monitor de transporte escolar (5); agente de combate às endemias (3); professor de educação básica ii — educação física (1); professor de educação básica i (4). Salário: R$ 1.547,92 até R$ 4.182,45. Taxa: de R$ 38 a R$ 55.

PREFEITURA DE SUZANO — SP

Inscrições até 3 de abril pelo site: https://suzano.sp.gov.br/. Concurso com 68 vagas para os cargos de: ajudante geral (8); carpinteiro (1); eletricista (1); frentista (1); motorista (5); operador de máquinas (2); pintor (1); agente fiscal de trânsito (2); assistente social (2); engenheiro civil (1); psicólogo (2); técnico em enfermagem (10); enfermeiro (3); médico clínico geral (4); médico ginecologista (2); médico ortopedista (1). Salário: R$ 1.908,55 até R$ 10.935,17. Taxa: de R$ 58,16 a R$ 101,77.

PREFEITURA DE MONTE CARMELO — MG

Inscrições até 14 de março pelo site: https://shre.ink/bBm3. Concurso com 131 vagas e cadastro reserva para os cargos de: motorista (15); operador de máquinas (4); agente de serviços gerais (10); agente administrativo (20); fiscal ambiental (1); fiscal de obras (1); fiscal sanitário (1); secretário escolar (4); analista de proteção de dados (2); assistente social (8); especialista da educação municipal (4); professor de escola municipal (40); psicólogo (8). Salário: de R$ 1.412,40 até R$ 6.122,13. Taxa: de R$ 70 até R$ 120.

PREFEITURA DE SANTA MARGARIDA — MG

Inscrições até 11 de março pelo site: https://shre.ink/bBm8. Concurso com 22 vagas e cadastro reserva para os cargos de: assistente de educação básica (1); auxiliar de serviços da educação básica (5); assistente social da educação básica (1); fonoaudiólogo da educação básica (1); nutricionista da educação básica (1); psicólogo da educação básica (1); professor de educação básica (8). Salário: de R$ 1.412,00 até R$ 3.545,86. Taxa: de R$ 50 até R$ 80

CÂMARA DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE — MG

Inscrições até 4 de março pelo site: https://shre.ink/bBm8. Concurso com cinco vagas e cadastro reserva para os cargos de: advogado (1); contador (1); oficial administrativo (1); agente legislativo (1); auxiliar de serviços gerais (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.541,98. Taxa: de R$ 50 até R$ 80.

PREFEITURA DE SABINÓPOLIS — MG

Inscrições até 19 de março pelo site: https://shre.ink/bB1Z. Concurso com 146 vagas e cadastro reserva para os cargos de: ajudante geral (26); auxiliar de serviços gerais (19); bombeiro hidráulico (1); calceteiro (2); carpinteiro (1); coveiro (2); eletricista (1); jardineiro (1); mecânico de manutenção (1); mestre de obras (1); motorista (16); operador de máquinas (2); pedreiro (4); pintor (2); tratorista (1); vigia (2); agente de vigilância sanitária (2); auxiliar administrativo (19); auxiliar de secretaria (3); monitor de creche (1); técnico de enfermagem (2); técnico em agropecuária (1); técnico em contabilidade (1); técnico em informática (2); técnico em segurança do trabalho (1); analista ambiental (1); cirurgião dentista psf (2); contador (2); enfermeiro (2); médico psf (4); professor de educação básica — educação infantil e séries iniciais da educação fundamental — pii (16); professor de educação física — pii (1); engenheiro civil; psicólogo (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 16.961,61. Taxa: de R$ 80 até R$ 120.

PREFEITURA DE BRASILÂNDIA DE MINAS — MG

Inscrições até 11 de março pelo site: https://shre.ink/bB1n. Concurso com 45 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (32); agente de combate às endemias (13). Salário: R$ 2.824. Taxa: R$ 50.

PREFEITURA DE POÇO FUNDO — MG

Inscrições 13 de março pelo site: https://shre.ink/bBU6. Concurso com 36 vagas e cadastro reserva para os cargos de: auxiliar odontológico (1); calceteiro (1); cirurgião—dentista geral (1); cirurgião—dentista ortodontista (1); cirurgião—dentista periodontista (1); coveiro (1); educador infantil (1); enfermeiro (1); fonoaudiólogo (1); jardineiro (1); lixeiro (1); motorista ii (8); operador de máquinas leves (2); operador de máquinas pesadas (2); professor de nível superior (1); profissional braçal (6); profissional de serviços gerais (2); psicólogo (2); psicopedagogo (1); servente escolar (1). Salário: de R$ 1.518 até R$ 3.539,32. Taxa: de R$ 30 até R$ 100.

PREFEITURA DE SAPOPEMA — PR

Inscrições até 24 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bBUz. Concurso com 18 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (2); auxiliar de serviços gerais (5); eletricista (1); fonoaudiólogo (1); monitor de transporte escolar (8); motorista (1). Salário: de R$ 1.518 até R$ 3.036. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE SÃO MATEUS DO SUL — PR

Inscrições até 10 de março pelo site: https://shre.ink/bBUZ. Concurso com 79 vagas e cadastro reserva para os cargos de: agente comunitário de saúde (5); agente administrativo (5); motorista i (2); operador de máquinas (4); técnico agrícola (1); técnico em enfermagem (5); médico (2); professor (5). Salário: de R$ 1.866,55 até R$ 13.755,01. Taxa: de R$ 100 até R$ 150.

PREFEITURA DE PORTO AMAZONAS — PR

Inscrições 4 de março pelo site: https://shre.ink/bBU7. Concurso com 40 vagas e cadastro reserva para os cargos de: contador (1); farmacêutico (1); educador infantil (1); motorista ii (7); operador de máquinas pesadas (2); pedreiro (2); vigia (1). Salário: de R$ 1.399,56 até R$ 5.125,29. Taxa: de R$ 80 até R$ 120.

PREFEITURA DE EREBANGO — RS

Inscrições até 3 de março pelo site: https://shre.ink/bBUl. Concurso com quatro vagas e cadastro reserva para os cargos de: digitador; enfermeiro esf (1); inspetor tributário e de obras; médico clínico geral psf (1); pedagogo; professor de artes; técnico em enfermagem; auxiliar de administração; motorista operário (1); operador/operário de máquinas (1). Salário: De R$ 2.361,59 até R$ 19.005,31. Taxa: De R$ 105 até R$ 255.

PREFEITURA DE ARVOREZINHA — RS

Inscrições até 3 de março pelo site: https://objetivas.com.br/home. Concurso com 16 vagas e cadastro reserva para os cargos de: agente comunitário de saúde; atendentes de creche; auxiliar de administração (1); auxiliar de saúde bucal (1); contador; cozinheira; doméstica; enfermeiro; engenheiro civil; farmacêutico; fiscal ambiental (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal sanitário (1); fisioterapeuta; fonoaudiólogo (1); gari; licenciador ambiental (1); médico; médico veterinário; motorista; nutricionista; odontólogo; operador de máquinas; operário; operário especializado (1); professor — anos iniciais e/ou educação infantil (1); professor — artes (1); professor — ciências; professor — educação física (1); professor — geografia (1); professor — história (1); professor — inglês; professor — língua portuguesa (1); professor — matemática (1); psicólogo; técnico em enfermagem; tesoureiro; vigia (1). Salário: de R$ 1.593,69 até R$ 12.000,82. Taxa: R$ 33,07.

PREFEITURA DE IGREJINHA — RS

Inscrições até 13 de março pelo site: Concurso com 88 vagas e cadastro reserva para os cargos de: assistente administrativo (1); assistente social (1); auxiliar administrativo (20); auxiliar de educação (40); auxiliar de farmácia de manipulação (1); cirurgião—dentista (1); educador físico (1); educador multimeios (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); fiscal municipal (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico gineco/obstetra (1); médico para atenção básica/esf (1); médico pediatra (1); professor de atendimento educacional especializado (1); professor de anos finais — artes (1); professor de anos finais — ciências (1); professor de anos finais — educação física (1); professor de anos finais — geografia (1); professor de anos finais — história (1); professor de anos finais — inglês (1); professor de anos finais — matemática (1); professor de anos iniciais (1); psicólogo (1); psicopedagogo (1); técnico em enfermagem (1); técnico em saúde bucal (1); terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 1.762,96 até R$ 14.108,18. Taxa: De R$ 122 até R$ 244.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO — UFPE

Inscrições até 31 de março pelo site: https://www.ufpe.br/. Concurso com 26 vagas para o cargo de professores visitantes brasileiros e estrangeiros nas áreas de: projetos estratégicos de pesquisa (8), fortalecimento dos programas de pós—graduação (12), projetos institucionais de inovação (3) e internacionalização (3). Salário: de R$ 12.862,13 a R$ 22.374,72. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Inscrições até 10 de março pelo site: https://www2.ufjf.br/propp/. Concurso com 30 vagas para professores efetivos, nas áreas: microeconomia (1); redes de comunicações. (1); tecnologia e inovação (1); projetos de máquinas e mecânica dos sólidos (1); doenças infecciosas e parasitárias (dip); temas integradores em clínica ampliada (tica); semiologia médica (1); inspeção e tecnologia de produtos de origem animal e estágio obrigatório em serviço na área (1); medicina veterinária de animais silvestres e estágio obrigatório em serviço na área. (1); doenças parasitárias de animais domésticos e estágio obrigatório em serviço na área (1); experimentação e produção de não ruminantes e estágio obrigatório em serviço na área (1); cirurgia veterinária e estágio obrigatório em serviço na área (1); epidemiologia, métodos epidemiológicos, análises de dados em estudos epidemiológicos, tópicos avançados em epidemiologia, temas integradores da clínica ampliada (tica) (1); prótese, oclusão e clínicas integradas (1); fundamentos do trabalho profissional do serviço social (1); estado, política social e gestão pública (1); história, teoria e crítica de arte com ênfase em instituições artísticas (1); música e educação musical: instrumentos musicalizadores (1); informática na educação (1); ensino de física (1); tratamento e prevenção psicológica, intervenção terapêutica, distúrbios psicossomáticos (1); bioquímica básica e bioquímica fisiológica (1); anatomia humana (1); comportamento motor, atividades aquáticas, orientação de trabalho de conclusão de curso e orientação de estágios (1); psicologia do esporte e da atividade física, voleibol, orientação de trabalho de conclusão de curso e orientação de estágios (1); fisioterapia na saúde da mulher, fisioterapia dermatofuncional e estágio supervisionado (1); gastroenterologia (1); ginecologia e obstetrícia (1); cirurgia bucomaxilofacial (1); diagnóstico bucal e maxilofacial, estomatologia, patologia oral e maxilofacial e ergonomia (1); contabilidade societária, sistemas de informação e tecnologias em contabilidade e prática contábil (1); direitos sociais, direito do trabalho, direito processual do trabalho, prática trabalhista (1). Salário: R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 180.

UNIVERSIDADE DE CAMPINAS (UNICAMP)

Inscrições até 10 de março pelo site: https://funcamp.selecao.net.br/. Concurso com oito vagas para cargos de nível superior, nas áreas: profissional de apoio administrativo administrativo — analista de recursos humanos (6), profissional de apoio universitário — perfil engenheiro eletricista pela carreira de profissionais de apoio ao ensino, pesquisa e extensão — paepe (1), médico neurologista (1). Salário: R$ 8.809,68 a R$ 9.250,17. Taxa: R$ 200.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 19 de março pelo site: https://shre.ink/bB1O. Concurso com 17 vagas para profissionais nas áreas: analista de sistemas (especialidade: ciência de dados) (1); educador (especialidade: educação física e esporte) (1); educador (especialidade: matemática) (1); engenheiro (área: civil; especialidade: obras e serviços de engenharia) (7); especialista em laboratório (especialidade: genética, biologia celular e molecular) (3); especialista em laboratório (especialidade: ciência de dados) (2); técnico de laboratório (especialidade: estruturas) (1); técnico de laboratório (especialidade: bioquímica) (1). Salário: R$ 5.712,95 e R$ 10.742.56. Taxa: especificada em cada edital.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Inscrições até 13 de março pelo site: https://shre.ink/bxOw. Concurso com 77 profissionais para atuarem como agente universitário profissional e agente universitário de execução, nas seguintes áreas: técnico administrativo (41); técnico em informática (3); técnico em laboratório/biologia (3); técnico em anatomia e necrópsia (1); técnico em enfermagem (1); agente universitário profissional: administrador (4); advogado (5); analista de informática desenvolvimento de sistemas (1); analista de informática — infraestrutura e redes (1); arquiteto (1); assistente social (1); bibliotecário (1); biólogo (1); comunicador social (2); contador (3); enfermeiro (2); engenheiro civil (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); psicólogo (2). Salário: R$ 4.231,60 a R$ 7.616,88. Taxa: entre R$ 150 e R$ 250.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Inscrições até 6 de março online. Concurso com 59 vagas, com candidatos de nível médio e superior, para as áreas: agente universitário de execução — técnico administrativo (33); técnico de informática (11); técnico de enfermagem (1); técnico em laboratório de química (1); agente universitário profissional — intérprete da língua brasileira de sinais/libras (7); psicólogo (5); químico (1). Salário: R$ 4.231,60 a R$ 7.616,88. Taxa: R$ 150 a R$ 200.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ

Inscrições até 24 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/bxOq. Concurso com 110 vagas para profissionais de níveis médio/técnico e superior, para os seguintes cargos: assistente em administração (33); técnico de tecnologia da informação (10); técnico em contabilidade (1); técnico de laboratório audiovisual (1); técnico de laboratório eletrônica (1); técnico de laboratório mineração (1); técnico de laboratório eletromecânica (2); técnico de laboratório design e editoração (1); técnico de laboratório química (1); técnico de laboratório automação industrial (1); administrador (15); analista de tecnologia da informação — área desenvolvimento de software (13); arquiteto e urbanista (2); assistente social (1); bibliotecário documentalista (4); contador (2); engenheiro civil (2); engenheiro mecânico (1); engenheiro elétrico (1); médico veterinário diagnóstico por imagem (1); pedagogo geral (5); pedagogo educação especial (2); produtor cultural (1); técnico em assuntos educacionais (8). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04, além de auxílio—alimentação no valor de R$ 1.000, auxílio—transporte, assistência suplementar à saúde e assistência pré—escolar no valor de R$ 484,90 (por dependente até cinco anos de idade). Taxa: de R$ 100 a R$ 110.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

Inscrições até 27 de fevereiro pelo site: https://www.fundatec.org.br/. Concurso com 41 vagas nas áreas: engenheiro/área: elétrica (1); médico/área: clínica (2); nutricionista (1); assistente em administração (2); técnico de laboratório — área informática (2); técnico de laboratório — área mecânica (2); técnico de laboratório — área química (1); técnico em tecnologia da informação (2); professores: administração: finanças (1); agronomia: fitotecnia/fruticultura (1); atendimento educacional especializado (16); automação: robótica, controle e sistemas de manufatura (1); biologia: botânica (1); biologia: zoologia (1): direito (1); eletrônica analógica (1); enfermagem (1); letras: português/espanhol (1); mecanização e tecnologias agrícolas (1); pedagogia (2). Salário: de R$ 2.667,19 a R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 100 a R$ 200.

INSTITUTO MARIA SCHMITT — SC

Inscrições até 30 de dezembro de 2025 no e—mail recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

Inscrições até 5 de março online. Concurso com 19 vagas com candidatos de nível técnico e superior, nos cargos: analista de tecnologia da informação — reitoria/manaus (3); assistente social — são gabriel da cachoeira (1); enfermeiro — presidente figueiredo (1); engenheiro — área elétrica — reitoria/manaus (1); engenheiro agrônomo — eirunepé (1); tecnólogo em gestão financeira — eirunepé (1); tecnólogo em gestão pública — maués (1); técnico em contabilidade — tabatinga (1); técnico em contabilidade — são gabriel da cachoeira (1); técnico em contabilidade — manaus distrito industrial (1); técnico de laboratório — área construção civil — manaus centro (1); técnico de laboratório — área informática — itacoatiara (1); técnico de laboratório — área informática — eirunepé (1); técnico de laboratório — área informática — tabatinga (1); técnico de laboratório — área informática — tefé (1); técnico de laboratório — área química — são gabriel da cachoeira (1); técnico de laboratório — recursos pesqueiros — tabatinga (1). Salário: de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04, além de benefícios como auxílio—alimentação de R$ 1.000, auxílio creche e pré—escolar de R$ 484,90 e vale—transporte. Taxa: de R$ 100 a R$ 120.