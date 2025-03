Confira lista com 80 concursos abertos e 14.430 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 80 concursos e 13.430 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há dois concursos abertos com 332 vagas. Para o Centro—Oeste, há nove seleções abertas com 845 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são cinco concursos com 17 postos vagos. Entre os nacionais, há cinco certames abertos para 5.059 oportunidades. Há ainda 17 seleções de concursos estaduais com 4.714 vagas. Já para os municipais, há 33 concursos e 2.255 vagas. Nas universidades federais, são seis processos seletivos e 203 oportunidades. Nos institutos federais há três certames abertos com cinco vagas.

DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL — SES DF

Inscrições até 23 de março pelo site: https://shre.ink/MZ6s. Concurso com 250 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: Médico Neonatologista (50) e generalista (200). Salário: R$ 10.077,02. Taxa de inscrição: não informada.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL — CAESB

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://shre.ink/MZ61. Concurso com 82 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: advogado (1); biólogo (1); engenheiro agrimensor (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (9); engenheiro eletricista (2); engenheiro eletrônico (2); engenheiro florestal (1); engenheiro mecânico (5); engenheiro químico (4); geógrafo (1); químico (1); administrador (4); analista de sistemas (3); contador (1); economista (1); estatístico (1); pedagogo (1); técnico em edificações (9); técnico de saneamento (9); técnico de telecomunicações (1); técnico eletricista (5); técnico eletrônico (2); técnico em hidrologia (1); técnico mecânico (4); técnico químico (1); operador de estação de tratamento (4); assistente administrativo (6). Salário: de R$ 4.426,60 a R$ 10.873,95. Taxa de inscrição: de R$ 71 até R$ 92.

NACIONAIS

MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 28 de março pelo site: https://shre.ink/MYr7. Concurso com 1.680 vagas para admissão ao curso de formação de soldados fuzileiros navais (C-FSD-FN) para as turmas I e II/2026. Salário: R$ 2.294,50. Taxa de inscrição: R$40.

CENSO CIDADES ESTUDANTIL BRASIL

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/bkTR. Concurso com 3.156 vagas para Mato Grosso: agente recenseador - administrativo (13); agente recenseador - área de educação (130); agente recenseador - área de saúde (78); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (39); Mato Grosso do Sul: agente recenseador - administrativo (9); agente recenseador - área de educação (90); agente recenseador - área de saúde (54); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (27); Sergipe: agente recenseador - administrativo (8); agente recenseador - área de educação (80); agente recenseador - área de saúde (48); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (24); Ceará: agente recenseador - administrativo (13); agente recenseador - área de educação (130); agente recenseador - área de saúde (78); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (39); Maranhão: agente recenseador - administrativo (15); agente recenseador - área de educação (150); agente recenseador - área de saúde (90); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (45); Rio de Janeiro: agente recenseador - administrativo (7); agente recenseador - área de educação (70); agente recenseador - área de saúde (42); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (21); Espírito Santo: agente recenseador - administrativo (7); agente recenseador - área de educação (70); agente recenseador - área de saúde (42); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (21); Minas Gerais: agente recenseador - administrativo (63); agente recenseador - área de educação (630); agente recenseador - área de saúde (378); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (189); Paraíba: agente recenseador - administrativo (16); agente recenseador - área de educação (160); agente recenseador - área de saúde (96); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (48); e em Alagoas: agente recenseador - administrativo (8); agente recenseador - área de educação (80); agente recenseador - área de saúde (48). Salário: de R$ 1.970 até R$ 2.100. Taxa: de R$ 54,50 até R$ 68,50.

SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA SA — NAV BRASIL

Inscrições até 3 de abril pelo site: https://shre.ink/MVlg. Concurso com 93 vagas para os cargos de: advogado i (3); advogado ii (1); analista de conformidade e integridade (1); analista de gestão de riscos e controles internos (2); analista de planejamento estratégico (1); analista de redes e de comunicação de dados rio de janeiro (1); contador i (1); contador ii (1); engenheiro eletricista com ênfase em eletrotécnica (1); engenheiro mecânico (1); médico (2); meteorologista (10); pedagogo (1); técnico de edificações (1); técnico de eletricidade/eletrotécnica (1); técnico de enfermagem do trabalho (1); técnico de mecânica (1); técnico em contabilidade (1); técnico em informática (1); técnico em segurança do trabalho (3); profissional de tráfego aéreo i (31); profissional de tráfego aéreo ii (22). Salário: de R$ 2.786,30 até R$ 10.302 Taxa: de R$ 50 até R$ 70.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM)

Inscrições até 4 de abril pelo site: https://shre.ink/bnWE. Concurso com 80 vagas e formar cadastro de reserva com profissionais de nível superior para os cargos: analista judiciário - área: administrativa (5); analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: administração (4); analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: análise de sistemas (16); analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: comunicação social; analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: contabilidade (3); analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: suporte em tecnologia da informação (7); analista judiciário - área: judiciária (15); técnico judiciário - área: administrativa (8); técnico judiciário - área: administrativa - especialidade: agente da polícia judicial (11); técnico judiciário - área: apoio especializado - especialidade: contabilidade (11). Salário: R$ 9.052,51 a R$ 14.852,66. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO (TRF1)

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://shre.ink/MyHs. Concurso com 50 vagas para os cargos de: juiz (a) federal substituto (a). Salário: R$37.765,55. Taxa: R$120.

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE IACIARA — GO

Inscrições até 28 de março pelo site: https://shre.ink/bBUU. Concurso com 171 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior, para os seguintes cargos: auxiliar de serviços gerais (20); eletricista (2); gari (20); operador de máquinas leves (4); operador de máquinas pesadas (3); recepcionista (4); mecânico (2); motorista de ambulância (10); motorista (5); agente administrativo (5); atendente de farmácia (2); auxiliar administrativo (10); fiscal de obras (2); fiscal de posturas (1); fiscal de rendas (2); profissionais de apoio escolar (12); técnico em enfermagem (6); técnico em higiene dental (6); técnico em radiologia (2); assistente social (2); educador físico (2); enfermeiro (5); farmacêutico/bioquímico (1); fisioterapeuta (3); médico cardiologista (2); médico cirurgião geral (2); médico clínico geral (3); médico obstetra/ginecologista (2); médico ortopedista (2); médico pediatra (2); nutricionista (2); odontólogo (3); professor pii — pedagogo (20); psicólogo (2). Salário: R$ 1.422 a R$ 4.000. Taxa: de R$ 70 até R$ 120.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL – MS

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/Mw4s. Concurso com 61 vagas para os cargos de: assistente de alunos (4); assistente em administração (18); técnico de laboratório - agropecuária (1); técnico de laboratório - biologia (2); técnico de laboratório - biologia/física/química (1); técnico de laboratório - edificações (1); técnico de laboratório - informática (10); técnico de tecnologia da informação (13); técnico em agropecuária (1); técnico em contabilidade (2); analista de tecnologia da informação (2); enfermeiro (1); médico/médico do trabalho (1); nutricionista (1); técnico em assuntos educacionais (1); tecnólogo em gestão pública (2). Salário: de R$ 2.483,52 a R$ 4.967,04. Taxa: de R$ 80 até R$ 110.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE MATO GROSSO DO SUL

Inscrições até 14 de abril pelo site:https://www.quadrix.org.br/. Concurso com uma vaga e formar cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio e superior, para as oportunidades: auxiliar administrativo; agente fiscal; assistente administrativo; advogado; analista administrativo; analista de informática; contador; controlador interno; médico fiscal (1). Salário: R$ 2.536,21 a R$ 8.538,29. Taxa: de R$ 40 a R$ 70.

CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS - GO

Inscrições até 26 de março pelo site: https://shre.ink/MyB0. Concurso com 19 vagas para os cargos de: agente de manutenção geral (1); agente de serviços de tesouraria (1); agente de serviços gerais (3); agente de transporte (3); analista de ti (1); assistente administrativo (2); auxiliar de compras licitações e contratos (1); contador (1); controlador interno (1); controller (1); gestor de pessoal (1); jardineiro (1); procurador jurídico (1); recepcionista (1). Salário: de R $1.517,35 a R$5.123,06. Taxa: de R $75 a R $150.

PREFEITURA DE RIO VERDE - GO

Inscrições até 29 de abril pelo site: https://shre.ink/Mypc. Concurso com 499 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo (383); auxiliar administrativo (2); atendente plantonista (98); monitor de transporte coletivo urbano (16). Salário: R$2.113. Taxa: R$180.

PREFEITURA DE RIO VERDE - GO

Inscrições até 22 de maio pelo site: https://shre.ink/Myfn. Concurso com 10 vagas para os cargos de: fiscal de edificações e loteamentos. Salário: R $7.513,29. Taxa: R$290.

PREFEITURA DE COTRIGUAÇU - MT

Inscrições até 27 de março pelo site: https://shre.ink/MyeV. Concurso com 4 vagas para os cargos de: assistente social; enfermeiro (1); engenheiro civil; farmacêutico; biomédico/bioquímico; odontólogo (1); psicólogo; fisioterapeuta; técnico municipal em radiologia; técnico enfermagem (1); técnico sanitarista; assistente administrativo; auxiliar em saúde bucal; orientador social municipal; condutor de ambulância (1); motorista cat. b; motorista cat. d; professor licenciado em pedagogia; professor licenciado em outras licenciaturas; técnico administrativo educacional; professor nível médio; apoio operacional. Salário: entre R$1.322,77 e R$5.031,84.Taxa: R$30 a R$70.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (SEPLAG)

Inscrições até 1º de abril pelo site: https://shre.ink/MyeT. Concurso com 44 vagas para os cargos de: analista de gestão de dados (2); analista de inteligência artificial (1); arquiteto de software (1); analista de banco de dados/dba (2); analista de gestão de projetos digitais (2); analista de gestão da segurança da informação (1); analista de gestão da tecnologia da informação (1); analista de gestão da inovação (2); analista de teste e qualidade de software (1); analista de requisitos (4); analista de devops (1); analista de infraestrutura (3); analista de métricas e desempenho digital (2); analista de comunicação digital (2); desenvolvedor java - back-end (10); desenvolvedor pl/sql (1); desenvolvedor full stack (2); desenvolvedor php (4); desenvolvedor genexus (1); desenvolvedor front-end (1). Salário: de R$7.845,50 a R$18.585,22. Taxa: Não informado.

PREFEITURA DE CHAPADÃO DO CÉU - GO

Inscrições até 30 de março pelo site: https://shre.ink/MyxS. Concurso com 36 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (14); professor nível 1 ciências (2); professor nível 1 educação física (2); professor nível 1 educação infantil (4); professor nível 1 geografia (1); professor nível 1 história (1); professor nível 1 letras português/ literatura (1); professor nível 1 letras português/inglês (1); e professor nível 1 - pedagogia séries iniciais (10). Salário: R$2.285,85 a R$4.793,62. Taxa: Não informado.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS — CORE BA

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/MYIB. Concurso com cinco vagas para cargos de: atendente; auxiliar administrativo (5); fiscal; técnico de informática e assistente jurídico; contador. Salário: de R$ 2.166,71 até R$ 8.325,11. Taxa: de R$ 55 até R$ 90.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA — CRMV TO

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/MVT . Concurso com duas vagas para os cargos de: assistente administrativo (2); fiscal - agente de fiscalização; fiscal - médico veterinário; fiscal - zootecnista. Salário: de R$ 2.304,96 até R$ 4.831,51. Taxa de inscrição: de R$ 55 até R$ 60.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA — CREA SE

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/MVNT. Concurso com oito vagas para os cargos de: profissional de suporte administrativo (5); analista de tecnologia da informação; analista técnico (3); e analista de controle interno. Salário: entre R$ 2.791,03 até R$ 8.775,90. Taxa: de R$ 70 a R$ 140.

CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO — SC

Inscrições até 14 de abril pela internet. Concurso com uma vaga, bem como formar cadastro reserva, com profissionais de níveis médio, técnico e superior, para atuarem na cidade de florianópolis, para: técnico administrativo; assistente técnico; nutricionista fiscal; nutricionista assistente (1); analista de departamento pessoal e recursos humanos; analista de comunicação. Salário: de R$ 2.836,47 até R$ 5.705,49, mais benefícios. Taxa: de R$ 46 a R$ 80.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA — ES

Inscrições até 22 de abril pela internet. Concurso com uma vaga, além de cadastro reserva, para os cargos de: advogado, agente administrativo (1); agente fiscal. Salário: de R$ 2.175,12 a R$ 5.241,33. Taxa: R$ 61.

LOCAIS — ESTADUAIS

AGÊNCIA ESTADULA DE RECURSOS HÍDRICOS — ES

Inscrições até 23 de março pelo site: https://shre.ink/MVdY. Concurso com oito vagas para os cargos de: agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos - engenheiro agronômico (1); agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos - engenheiro ambiental (1); agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos - engenheiro civil (1); agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos - engenheiro de minas (1); agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos - geólogo (1); agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos - engenheiro hidrológico, hidráulico ou hídrico (1); técnico em desenvolvimento ambiental e recursos hídricos (2). Salário: de R$ 3.663,72 a R$ 7.222,76, além de auxílio alimentação no valor de R$ 600. Taxa: não informada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO — RJ

Inscrições até 24 de março pelo site: https://shre.ink/MZy3. Concurso com número indeterminado de vagas para os cargos de: analista judiciário - área judiciária; .analista judiciário - área judiciária - especialidade oficial de justiça avaliador federal; analista judiciário - área administrativa - especialidade contabilidade; analista judiciário - área apoio especializado - especialidade arquivologia; analista judiciário - área apoio especializado - especialidade biblioteconomia; analista judiciário - área apoio especializado - especialidade enfermagem do trabalho; analista judiciário - área apoio especializado - especialidade engenharia civil; analista judiciário - área apoio especializado - especialidade engenharia elétrica; analista judiciário - área apoio especializado - especialidade engenharia mecânica; analista judiciário - área apoio especializado - especialidade estatística; analista judiciário - área apoio especializado - especialidade medicina; analista judiciário - área apoio especializado - especialidade medicina (cardiologia); analista judiciário - área apoio especializado - especialidade medicina do trabalho; analista judiciário - área apoio especializado - especialidade medicina (psiquiatria); analista judiciário - área apoio especializado - especialidade psicologia; analista judiciário - área apoio especializado - especialidade serviço social; analista judiciário - área apoio especializado - especialidade tecnologia da informação; técnico judiciário - área administrativa; técnico judiciário - área administrativa - agente da polícia judicial; técnico judiciário - área apoio especializado - especialidade enfermagem do trabalho; técnico judiciário - área apoio especializado - especialidade tecnologia da informação. Salário: de R$ 9.052,51 a R$ 14.852,66, Para alguns cargos pode haver gratificação de até R$ 2.166,01. Taxa: de R$ 90 até R$ 110.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PIAUÍ — SEFAZ PI

Inscrições de 24 de março até 22 de abril pelo site. Concurso com 80 vagas para os cargos e especialidades de agente de tributos: área geral (30); tecnologia da informação (10); analista do tesouro estadual: área geral (8); tecnologia da informação (2); auditor fiscal da fazenda estadual: área geral (17); tecnologia da informação (3); auditor governamental: área geral (5); tecnologia da informação (2) e engenharia (3). Salário: de R$ 10.042,57 a R$ 27.625,52. Taxa: de R$ 160 até R$ 200.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA — SEC BA

Inscrições até 25 de março pelo site: https://shre.ink/MJer. Concurso com 1.487 vagas para os cargos de: professor da educação profissional (668); professor da educação indígena (152) e mediador (667). Salário: de R$ 1.113,95 até R$ 3.064,55. Taxa: de R$ 70 até R$ 110.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CEARÁ

Inscrições até 26 de março pelo site: https://shre.ink/beGT. Concurso com nove vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de analista de regulação, para as seguintes áreas: especialista contábil financeiro (1); especialista econômico financeiro (1); especialista em gás canalizado (1); especialista em gestão governamental e administração pública (2); especialista em saneamento básico (2); especialista em transportes (2). Salário: R$ 7.675,53. Taxa: R$ 200.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ — SEAD PI

Inscrições até 31 de março pelo site: https://shre.ink/MZ6Y. Concurso com cinco vagas para os cargos de: técnico de nível superior com habilitação em engenharia civil (1); técnico de nível superior com habilitação em engenharia elétrica (1); técnico de nível superior com habilitação em direito (1); técnico de nível superior com habilitação em contabilidade (1); técnico de nível superior com habilitação em economia (1). Salário: de R$ 2.559,79 até R$ 4.763,02. Taxa: não informada.

DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO

Inscroções até 3 de abril pelo site: https://shre.ink/bnTI. Concurso com 20 vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de defensor público. Salário: R$ 25.879,50. Taxa: R$ 290.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS — MA

Inscrições até 23 de março pelo site: https://shre.ink/MJe4. Concurso com 190 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (100) e agente de combate às endemias (83). Salário: R$ 1717,77. Taxa: R$ 80.

SECRETARIA DE SAÚDE DE SERGIPE

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://shre.ink/bndZ. Concurso com 878 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis médio/técnico e superior, para os seguintes cargos: técnico de enfermagem (72); técnico em radiologia (13); assistente social (20); biólogo (5); cirurgião-dentista bucomaxilofacial (10); cirurgião-dentista odontólogo (15); enfermeiro do trabalho (1); enfermeiro epidemiologista (2); enfermeiro generalista (40); enfermeiro intensivista (10); enfermeiro obstétrico (10); enfermeiro sanitarista (2); enfermeiro urgência e emergência (15); farmacêutico (2); farmacêutico bioquímico (3); fisioterapeuta (9); fonoaudiólogo (3); médico alergologista (5); médico anestesiologista (10); médico angiologista (3); médico cardiologista (25); médico cardiologista pediatra (2); médico cirurgião cabeça e pescoço (2); médico cirurgião captador de órgãos (2); médico cirurgião de mão (2); médico cirurgião geral (31); médico cirurgião oncológico (5); médico cirurgião pediátrico (2); médico cirurgião plástico (2); médico cirurgião torácico (2); médico cirurgião vascular (5); médico clínico geral (204); médico coloproctologista (5); médico da dor (2); médico dermatologista (5); médico do trabalho (5); médico ecocardiografista (2); médico emergencista (15); médico endocrinologista (5); médico endoscopista (4); médico fisiatra (2); médico gastroenterologista (10); médico gastroenterologista pediatra (4); médico geneticista (2); médico ginecologista-obstetra (29); médico hematologista (5); médico hematologista pediatra (2); médico infectologista (4); médico intensivista (10); médico intensivista pediatra (5); médico mastologista (10); médico nefrologista (6); médico nefrologista pediatra (3); médico neonatologista (10); médico neurocirurgião (5); médico neurologista (5); médico neurologista fisiatra (2); médico neurologista pediatra (5); médico nutrólogo (5); médico oftalmologista (16); médico oncologista clínico (10); médico oncologista pediatra (5); médico ortopedista e traumatologista (29); médico ortopedista e traumatologista pediatra (5); médico ortopedista oncológico (5); médico otorrinolaringologista (12); médico paliativista (1); médico patologista (2); médico pediatra (41); médico pneumologista (3); médico psiquiatra (10); médico radiologista e diagnóstico por imagem (2); médico radioterapeuta (2);médico regulador (5); médico ultrassonografista geral (5); médico urologista (5); nutricionista (3); psicólogo (12); sanitarista (1); terapeuta ocupacional (3). Salário: R$ 3.615,96 a R$ 8.294,28. Taxa: de R$ 80 a R$ 150.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERGIPE

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/bndq. Concurso com sete vagas para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Salário: R$ 12.430,69. Taxa: R$ 190.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E SECRETARAIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA — RN 1

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/MJMD. Concurso com 259 vagas para os cargos de: assistente técnico em saúde/área administrativa (16); assistente técnico em saúde/área técnico em informática (29); técnico em anatomia e necrópsia (1); técnico em enfermagem (188); técnico em enfermagem/área enfermagem do trabalho (16); técnico em farmácia; técnico em hemoterapia (1); técnico de laboratório (1); técnico em nutrição e dietética (2); técnico em radiologia (1); técnico em saúde bucal; técnico em segurança do trabalho (4); técnico em vigilância em saúde. Salário: R$ 1.647,77. Taxa: R$ 100.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E SECRETARAIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA — RN 2

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/MJMh. Concurso com 306 vagas para os cargos de: arquiteto (1); assistente social (2); auditor fiscal da vigilância sanitária (3); auditor em saúde (1); biólogo (4); biomédico (3); cirurgião dentista (2); cirurgião dentista / área buco-maxilo facial (2); cirurgião dentista / área odontologia hospitalar (6); comunicador social (1); educador físico; farmacêutico (5); farmacêutico/área analista clínico; fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); psicólogo (1); terapeuta ocupacional; enfermeiro (50); enfermeiro / área enfermeiro do trabalho (2); enfermeiro/ área enfermeiro obstetra (2); engenheiro de segurança do trabalho; engenheiro / área biomédico; engenheiro / área civil; engenheiro / área clínico; engenheiro / área eletricista; médico anestesiologista (16); médico cardiologista (1); médico cardiologista pediátrico (1); médico - cirurgião de cabeça e pescoço (2); médico - cirurgião geral (16); médico cirurgião pediátrico (2); médico cirurgião plástico (1); médico cirurgião torácico (2); médico - cirurgião vascular (4); médico clínico geral (16); médico dermatologista (4); médico encefalografista (1); médico endocrinologista (2); médico endoscopista (2); médico gastroenterologista (1); médico gastroenterologista pediátrico (1); médico geneticista (2); médico ginecologista e obstetra (12); médico hematologista (2); médico infectologista (8); médico infectologista pediátrico (2); médico intensivista adulto (10); médico intensivista neonatal (4); médico intensiva pediátrico (8); médico do trabalho (8); médico nefrologista (2); médico nefrologista pediátrico (2); médico neonatologista (8); médico neurocirurgião (4); médico neurologista (4); médico neurologista pediátrico (3); médico nutrólogo (1); médico oftalmologista (2); médico ortopedista (8); médico otorrinolaringologista (2); médico patologista (1); médico pediatra (16); médico pneumologista (4); médico psiquiatra (8); médico psiquiatra pediátrico (2); médico radiologista (4); médico reumatologista (2); médico ultrassonografista (2); médico urologista (2); técnico administrativo em saúde/área administrador de redes; técnico administrativo em saúde/administrador (1); técnico administrativo em saúde/administrador público (1); técnico administrativo em saúde/ analista de dados; técnico administrativo em saúde/ analista de segurança da informação (1); técnico administrativo em saúde/analista de sistemas (1); técnico administrativo em saúde/arquivologia; técnico administrativo em saúde/biblioteconomista; técnico administrativo em saúde/contador (1); técnico administrativo em saúde/desenvolvedor de software (1); técnico administrativo em saúde/estatístico; técnico administrativo em saúde/gestor ambiental; técnico administrativo em saúde/gestor hospitalar (1); técnico administrativo em saúde/gestor público (1); técnico administrativo em saúde/historiador; técnico administrativo em saúde/pedagogo (1); técnico administrativo em saúde/psicopedagogo; técnico administrativo em saúde/sanitarista (2); técnico administrativo em saúde/sociólogo. Salário: de R$ 1.830,85 até R$ 4.270,05. Taxa: R$ 150.

TRIBUNAL ELEITORAL DE TOCANTINS — TRE TO

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://shre.ink/MZF1. Concurso com duas vagas, além de cadastro reserva para os cargos de: área judiciária (2); área administrativa - contabilidade; área de apoio especializado - tecnologia da informação; área administrativa; área administrativa - agente da polícia judicial; área de apoio especializado - programação de sistemas. Salário: de R$ 9.052,51 até R$ 14.852,66, além de benefícios. Taxa de inscrição: de R$ 85 até R$ 110.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — BANRISUL

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/MZVp. Concurso com 100 vagas, além de cadastro reserva para os cargos de: administração de banco de dados (8); desenvolvimento de software (40); tecnologia: segurança, infra e operação (14); transformação digital e gestão de TI (38). Salário: de R$ 5.012,25, além de benefícios como: gratificação semestral, correspondente a um ordenado por semestre com pagamento de 1/6 deste valor a cada mês; auxílio cesta-alimentação, no valor de R$ 1.284,24; auxílio-refeição de R$ 1.110,12. Taxa de inscrição: R$ 132.

BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — RS

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/MZOE. Concurso com 1.200 vagas para o cargo soldado de primeira classe. Salário: não informado. Taxa de inscrição: R$ 118,79.

TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO — TCE SP

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/MZJZ. Concurso com 63 vagas para os cargos de: auditor de controle externo (59); auditor de controle externo administração (4). Salário: R$ 17.743,05. Taxa de inscrição: R$ 82.

POLÍCIA CIVIL — CE

Inscrições até 28 de março pelo site: https://l1nq.com/JRqBH. Concurso com 100 vagas para os cargos de: delegado. Salário: R$22.165,53. Taxa: R$ 300.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE ACARI — RN

Inscrições até 23 de março pelo e-mail cpmpss.acari@gmail.com. Concurso com número indeterminado de vagas para o cargo de terapeuta ocupacional. Salário: R$ 1.700. Taxa de inscrição: não informada.

PREFEITURA DE ALTO PARAÍSO — RO

Inscrições até 23 de março pelo site: https://shre.ink/MR5r. Concurso com 19 vagas para os cargos de: médico clínico geral (6); médico pediatra (1); odontólogo (1); fonoaudiólogo (1); psicólogo (1); fisioterapeuta (1); nutricionista (1); assistente social (1); bioquímico/farmacêutico (1); enfermeiro (1); terapeuta ocupacional (1); técnico de enfermagem vacinador (1); técnico de enfermagem (2). Salário: de R$ 1.463,11 até R$ 6.217,20 Taxa de inscrição: não informada.

PREFEITURA DE PORTALEGRE — RN

Inscrições até 24 de março presencialmente, no Departamento de Recursos Humanos, localizado na Prefeitura Municipal de Portalegre/RN. Concurso com duas vagas para os cargos de: bioquímico (1) e farmacêutico (1). Salário: R$ 2.200. Taxa de inscrição: não informada.

PREFEITURA DE CAREIRO DA VÁRZEA — AM

Inscrições até 24 de março presencialmente na Rua Marechal Rondon, s/n - Centro - Setor Biblioteca do Município. Concurso com 283 vagas para os cargos de: médico clínico geral (6); enfermeiro da estratégia saúde da família (20); cirurgião dentista (11); assistente social (10); médico veterinário (1); farmacêutico (3); fonoaudiólogo (2); psicólogo (3); fisioterapeuta multiprofissional (2); nutricionista (2); educador físico (2); agente comunitário de saúde (8); auxiliar de consultório dentário (12); técnico de enfermagem (68); técnico de laboratório (3); fiscal da vigilância sanitária (4); cadastrador/digitador (1); digitador e-sus (1); digitador sisreg (1); microscopista (8); agente administrativo (7); marinheiro fluvial de convés (1); marinheiro de máquina (1); contramestre (1); motorista cnh cat ''b'' (5); motorista cnh cat ''d'' (4); vigia (9); auxiliar de serviços gerais (12); cozinheiro (13); enfermeiro especialista em saúde do idoso (1); técnico em enfermagem - centro do idoso (1); auxiliar de serviços gerais - centro do idoso (1); enfermeiro - unidade hospitalar (7); farmacêutico - unidade hospitalar (2); biomédico - unidade hospitalar (1); assistente social - unidade hospitalar (2); técnico em enfermagem - unidade hospitalar (13); técnico em radiologia - unidade hospitalar (3); auxiliar de farmácia - unidade hospitalar (2); auxiliar de consultório dentário - unidade hospitalar (3); agente administrativo - unidade hospitalar (4); almoxarifado - unidade hospitalar (2); same - unidade hospitalar (1); vigia - unidade hospitalar (4); recepcionista - unidade hospitalar (4); cozinheiro - unidade hospitalar (4); lavadeira - unidade hospitalar (2); auxiliar de serviços gerais - unidade hospitalar (5). Salário: de R$ 1.518 até R$ 12.432. Taxa de inscrição: não informada.

PREFEITURA DE SALTINHO — SP

Inscrições prorrogadas até 25 de março pelo site: https://shre.ink/MzCS. Concurso com 10 vagas para os cargos de: médico cardiologista (2); médico clínico geral (2); médico ginecologista (2); médico pediatra (1); médico psiquiatra (2) e motorista (ambulância, veículos de passeio, van e micro-ônibus) (1). Salário: de R$ 2.490 até R$ 7.932, além de vale alimentação no valor de R$ 760. Taxa: de R$ 40 até R$ 80.

PREFEITURA DE PAULISTA — PE

Inscrições até 25 de março presencialmente na sede da Secretaria de Saúde, situada à Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, nº 222 Maranguape I ou pelo site: https://shre.ink/MRok. Concurso com 40 vagas para os cargos de: cirurgião dentista plantonista (5); auxiliar de saúde (5); assistente social (1); médico pediatra emergencista (1); médico ginecologista/colposcopista (1); médico cardiologista (1); profissional de educação física (1); médico psiquiatra infantil (1); médico psiquiatra adulto (1); médico neuropediatra (1); médico nefrologista (1); médico pneumologista (1); médico ortopedista (1); terapeuta ocupacional (2); fonoaudiólogo (2); médico dermatologista (1); médico endocrinologista (1); médico mastologista (1); médico neurologista (1); médico urologista (1); condutor socorrista (1); médico reumatologista (1); psicomotricista (1); cuidador (1); farmacêutico (1); auxiliar de farmácia (1); fisioterapeuta (1); técnico de enfermagem motolância (1); psicólogo (1); médico emergencista (1). Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.800. Taxa de inscrição: não informada.

PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL — SC

Inscrições até 26 de março pelo site: https://shre.ink/MRAA. Concurso com 16 vagas para os locais: secretaria municipal de saúde - auxiliar de operações (1); fonoaudiólogo (2); médico cardiologista; médico endocrinologista; médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico oftalmologista (1); médico otorrinolaringologista; médico psiquiatra (1); secretaria municipal de educação - agente de alimentação escolar; atendente de educação inclusiva; auxiliar de operações (5); professor anos finais alemão - habilitado; professor anos finais alemão não habilitado; professor de educação especial libras habilitado; professor de educação especial libras não habilitado; professor de educação especial braille habilitado; professor de educação especial braille não habilitado; professor anos finais arteterapia; professor de educação especial - habilitado; professor de educação especial - não habilitado; secretaria municipal de administração - auxiliar de operações (3); secretaria municipal de obras e serviços urbanos - auxiliar de operações; zelador de cemitérios (1); e na secretaria municipal de planejamento e urbanismo - analista de mobilidade urbana. Salário: de R$ 1.878,92 a R$ 19.805,13. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ — PA

Inscrições até 27 de março pelo site: https://shre.ink/MJAn. Concurso com 53 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (49); agente de combate a endemias (4). Salário: R$ 3.036. Taxa: R$ 65.

PREFEITURA DE CAJAZEIRAS DO PIAUÍ — PI

Inscrições até 27 de março pelo site: https://shre.ink/MJoA. Concurso com 30 vagas para os cargos de: merendeira (2); zelador (1); agente comunitário de saúde (1); agente de endemias (1); auxiliar administrativo (1); motorista ab (1); motorista d (1); técnico em enfermagem (3); técnico em saúde bucal (1); controlador geral (1); dentista (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); médico (1); nutricionista (1); procurador (1); professor de ciências (1); professor de geografia (1); professor de história (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); professor de séries iniciais do ensino fundamental e educação infantil (4); psicólogo (1). Salário: de R$ 1.518,00 a R$ 11.000. Taxa: de R$ 80 até R$ 120.

PREFEITURA DE TREMEMBÉ — SP

Inscrições prorrogadas até 27 de março pelo site: https://shre.ink/MwVR. Concurso com 126 vagas para os cargos de: auxiliar de desenvolvimento infantil (8); inspetor de alunos (10); merendeiro (34); oficial de escola (5); secretário de escola (1); assistente social (1); psicólogo (1); nutricionista (1); professor de educação básica i (14); professor i - educação integral (9); professor de educação básica ii - ensino fundamental - artes (4); professor de educação básica ii - ensino fundamental 6º ao 9º ano - ciências (4); professor de educação básica ii - ensino fundamental educação física (6); professor de educação básica ii - ensino fundamental 6º ao 9º ano - geografia (5); professor de educação básica ii - ensino fundamental 6º ao 9º ano - história (3); professor de educação básica ii - ensino fundamental inglês (5); professor de educação básica ii - ensino fundamental 6º ao 9º ano língua portuguesa (8); professor de educação básica ii - ensino fundamental 6º ao 9º ano - matemática (7). Salário: de R$ 1.465,30 até R$ 4.981,72. Taxa: de R$ 54,90 até R$ 98,80.

PREFEITURA DE MORRO CABEÇA NO TEMPO — PI

Inscrições até 29 de março pelo site: https://shre.ink/MRoy. Concurso com 29 vagas para os cargos de: monitor escolar - sede/zona rural (14); cuidador anos iniciais (11); professor de educação física escola m. cruz (1); professor de educação física escola m. morro c. tempo (1); professor língua inglesa escola m. cruz (1); professor língua inglesa escola m. morro c. tempo (1); auxiliar de serviços gerais - sede/zona rural; merendeira - sede/zona rural; motorista sede/zona rural; vigia secretaria de educação; auxiliar de secretária/administrativo - secretaria de educação; digitador - secretaria de educação; treinador de futebol - sede/zona rural; assistente social - sede secretaria de educação; nutricionista - secretaria de educação; pedagogo sede secretaria de educação; professor de educação física demais escolas; professor educação infantil e 1º ao 5º ano sede/zona rural; professor língua inglesa - demais escolas; professor séries finais - sede/zona rural; psicólogo secretaria de educação; psicopedagogo secretaria de educação. Salário: de R$ 759 até R$ 2.433,88. Taxa: de R$ 50 até R$ 90.

PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL — RS

Inscrições até 30 de março pelo site: https://shre.ink/MRLB. Concurso com 55 vagas para os cargos de: auxiliar de infraestrutura (20); auxiliar de saúde bucal; eletricista; engenheiro civil; fiscal municipal; médico coloproctologista (1); médico neurologista pediatra (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico psiquiatra da infância e adolescência (1); professor g1ai (30); professor de ciências; professor de educação física; professor de história; professor de língua estrangeira inglês; professor de matemática; professor de português; secretário de escola; técnico em radiologia. Salário: de R$ 2.401,94 até R$ 10.808,79, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 854,70. Taxa: de R$ 60 até R$ 130.

PREFEITURA DE MONTE NEGRO — RO 1

Inscrições até 31 de março pelo site: https://shre.ink/MJAR. Concurso com 13 vagas para os cargos de: agente Comunitário de Saúde (ACS) - UBS Urbana - Área Urbana (4); Agente Comunitário de Saúde (ACS) - UBS KM 74 - Área Rural Microárea 02 (1); Agente Comunitário de Saúde (ACS) - UBS KM 74 - Área Rural Microárea 03 (1); Agente Comunitário de Saúde (ACS) - UBS KM 74 - Área Rural Microárea 04 (1); Agente Comunitário de Saúde (ACS) - UBS KM 74 - Área Rural Microárea 05 (1); Agente Comunitário de Saúde (ACS) - UBS LINHA C-35 - Área Rural Microárea 01 (1); Agente Comunitário de Saúde (ACS) - UBS Massangana - Área Rural Microárea 01 (1); Agente Comunitário de Saúde (ACS) - UBS Massangana - Área Rural Microárea 08 (1); Agente Comunitário de Saúde (ACS) - UBS Setor 04 Área Rural Microárea 06 (1); Agente de Combate às Endemias (ACE) (1); Agente Comunitário de Saúde (ACS) - UBS José Olímpio Fogaça; Agente Comunitário de Saúde (ACS) - UBS Massangana - Área Rural Microárea 02. Salário: R$ 3.036. Taxa: R$ 100.

PREFEITURA DE MONTE NEGRO — RO 2

Inscrições até 31 de março pelo site: https://shre.ink/MNHw. Concurso com 190 vagas para os cargos de: agente de limpeza e conservação - zelador(a) - saúde (2); agente de limpeza e conservação - zelador(a) - social (1); agente de limpeza e conservação - zelador (1); agente de vigilância - vigia (1); agente de vigilância - vigia - saúde (1); artífice em borracharia (1); artífice em limpeza - gari (2); artífice em serviços gerais - braçal (3); artífice soldador (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar administrativo - saúde (2); cozinheiro (1); cozinheiro(a) - saúde (2); cozinheiro(a) - social (1); 5 coveiro (2); jardineiro/podador (1); merendeira (1); motorista de transporte coletivo (1); motorista de veículos leves i - ii - saúde (1); motorista de veículos leves i - ii - social (3); motorista de veículos pesados (4); operador de escavadeira hidráulica (1); operador de motoniveladora/patrol (2); operador de motosserra (1); operador de pá-carregadeira (2); operador de retroescavadeira (3); operador de trator agrícola; agente administrativo i - ii (2); agente administrativo i - ii - saúde (1); agente administrativo i - ii - social; agente de contratação (2); agente de fiscalização municipal (1); auxiliar em saúde bucal (1); cuidador (21); fiscal municipal (3); microscopista (1); técnico administrativo ii; técnico agrícola (1); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (6); técnico em enfermagem - aps (4); técnico em enfermagem - vacinador(a) - aps (1); técnico em informática (1); técnico em informática - saúde (1); técnico em laboratório i - ii (2); técnico em programação de sistemas (1); técnico em radiologia i (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em segurança do trabalho - saúde (1); analista ambiental (1); analista de licitação (1); arquiteto; arquiteto (1); assistente social - saúde (1); auditor fiscal tributário (1); contador (1); controlador interno; educador físico (2); enfermeiro - aps (2); enfermeiro (2); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); engenheiro elétrico em alta e baixa tensão; engenheiro florestal (1); farmacêutico/bioquímico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (1); médico clínico geral - aps (1); médico veterinário (1); nutricionista; odontólogo (1); pedagogo em orientação educacional (1); procurador do município; professor nível ii - ciências (2); professor nível ii - educação física; professor nível ii geografia (1); professor nível ii - história (2); professor nível ii - língua portuguesa (1); professor nível ii - pedagogo educação infantil (19); professor nível ii - pedagogo séries iniciais (24); professor nível ii - língua portuguesa/inglesa (2); psicólogo - saúde; psicólogo - social (1); técnico em desenvolvimento escolar - assistente social (1); técnico em desenvolvimento escolar - nutricionista (1); técnico em desenvolvimento escolar - psicólogo (1); terapeuta ocupacional (1); enfermeiro especialista em saúde mental (1); médico anestesiologista (1); médico cirurgião geral (1); médico ginecologista e obstetra (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico ultrassonografista (1); professor nível ii - orientador (2); professor nível ii - pedagogo educação especial (4); professor nível ii - psicopedagogo (3). Salário: de R$ 1.227,91 até R$ 11.184,87. Taxa: de R$ 80 até R$ 120.

PREFEITURA DE THEOBROMA — RO

Inscrições até 31 de março pelo site: https://shre.ink/MR57. Concurso com duas vagas para os cargos de: farmacêutico bioquímico (1) e assistente social (1). Salário: de R$ 1.701,30 até R$ 2.550. Taxa de inscrição: não informada.

PREFEITURA DE MARABÁ — PA

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://shre.ink/MJLv. Concurso com 126 vagas para o cargo de guarda municipal. Salário: R$ 1.839,39. Taxa de inscrição: não informada.

CÂMARA DE UBERABA — MG

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://shre.ink/MygC . Concurso com 12 vagas para os cargos de: advogado (3); agente administrativo (2); analista de apoio às comissões permanentes (2); bacharel em sistemas de informação (1); cinegrafista (2); repórter de tv (1); telefonista (1). Salário: de R$ 1.918,64 a R$ 5.263,42 . Taxa de inscrição: de R$ 50 até R$ 100.

PREFEITURA DE SUZANO — SP

Inscrições até 3 de abril pelo site: https://suzano.sp.gov.br/. Concurso com 68 vagas para os cargos de: ajudante geral (8); carpinteiro (1); eletricista (1); frentista (1); motorista (5); operador de máquinas (2); pintor (1); agente fiscal de trânsito (2); assistente social (2); engenheiro civil (1); psicólogo (2); técnico em enfermagem (10); enfermeiro (3); médico clínico geral (4); médico ginecologista (2); médico ortopedista (1). Salário: R$ 1.908,55 até R$ 10.935,17. Taxa: de R$ 58,16 a R$ 101,77.

PREFEITURA DE ANAJÁS — PA

Inscrições até 4 de abril pelo site: https://shre.ink/MRAP. Concurso com 91 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde ACS (33); e agente de combate às endemias ACE (58). Salário: R$ 3.036. Taxa de inscrição: R$ 108.

PREFEITURA DE PORTO BARREIRO — PR

Inscrições até 4 de abril pelo site: https://shre.ink/MOPw. Concurso com 32 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: assistente social; bacharel em educação física (1); contador (1); controlador interno; enfermeiro (1); engenheiro civil (1); farmacêutico; fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral i (3); médico geriatra (1); médico obstetra (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico veterinário i (1); nutricionista (1); professor ii (4);psicólogo ii; técnico em licitação (1); agente administrativo; atendente de creche (2); atendente de farmácia; gestor de recursos humanos (1); motorista de caminhão (1); motorista de ônibus (1); motorista de veículo de passeio (1); operador de escavadeira hidráulica (2); operador de motoniveladora; operador de retroescavadeira (1); operador de rolo compactador (1); técnico em agropecuária; técnico em enfermagem (2); técnico em informática. Salário: de R$ 1.782,82 a R$ 10.966,06. Taxa de inscrição: de R$ 100 até R$ 150.

PREFEITURA DE MOGEIRO — PB

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://shre.ink/MVJv. Concurso com 33 vagas para os cargos de: assistente social (2); fiscal de tributos (2); orientador escolar (1); professor de ensino infantil (10); professor fundamental anos iniciais (10); psicólogo educacional (3); psicopedagogo institucional (3); supervisor escolar (2). Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.004,74. Taxa de inscrição: R$ 95.

PREFEITURA DE EPITACOLÂNDIA — AC

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://www.ufac.br/. Concurso com 19 vagas para os cargos de: enfermeiro (2); médico (1); professor p2 ensino fundamental i (2); professor p3 (2); professor p4 (2); agente administrativo (3); fiscal de obras (2); fiscal de tributos (1); técnico em enfermagem (2); motorista (2). Salário: de R$ 1.820,46 até R$ 7.490,12. Taxa de inscrição: de R$ 60 até R$ 100.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO — MA

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://shre.ink/MRqU. Concurso com 30 vagas para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 1.800. Taxa: de R$ 80.

AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (ARES - PCJ) — SP

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://l1nq.com/cQgrB. Concurso com 10 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (1); assistente administrativo (1); analista de fiscalização e regulação - contábil/economia/administração (1); analista de fiscalização e regulação/biologia/química (1); analista de fiscalização e regulação - eng. ambiental/eng. química (1); analista de fiscalização e regulação - eng. civil /sanitária (1); contador (1); analista de ouvidoria (1); procurador jurídico (2). Salário: de R$ 1.802, 13 a R$ 13 mil. Taxa: R$ 54,90 a R$ 98,80

PREFEITURA DE AGRESTINA — PE

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/MJom. Concurso com 11 vagas para o cargo de guarda municipal. Salário: R$ 1.518. Taxa: de R$ 95.

PREFEITURA DE HUMBERTO DE CAMPOS — MA

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/MJqi. Concurso com nove vagas para o cargo de agente comunitário da saúde. Salário: R$ 3.036. Taxa: de R$ 90.

PREFEITURA DE MARECHAL FLORIANO — ES

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/MR7x. Concurso com 277 vagas para os cargos de: assistente social (1); nutricionista (1); professor pa educação infantil e ensino fundamental anos iniciais (125); professor pb anos iniciais e finais do ensino fundamental arte (6); professor pb anos finais do ensino fundamental ciências (2); professor pb anos iniciais e finais do ensino fundamental educação física (6); professor pb anos finais do ensino fundamental geografia (2); professor pb anos finais do ensino fundamental história (2); professor pb anos iniciais e finais do ensino fundamental inglês (2); professor pb anos finais do ensino fundamental língua portuguesa (5); professor pb anos finais do ensino fundamental matemática (5); psicólogo (2); professor pp supervisor escolar (7); auxiliar de atendimento educacional especializado (15); auxiliar de creche (30); auxiliar de secretaria escolar (9); monitor de transporte escolar (2); merendeira (9); servente (36); motorista (5); vigia (5). Salário: de R$ 1.144,95 até R$ 2.229,24. Taxa: de R$ 40 até R$ 60.

PREFEITURA DE CAMPINA VERDE — MG

Inscrições até 25 de março pelo site: https://shre.ink/MOPl. Concurso com 117 vagas e cadastro reserva para os cargos de: agente comunitário de saúde (2); agente de combate às endemias (2); ajudante de serviços gerais (1); atendente de consultório odontológico (1); auxiliar de limpeza pública (1); auxiliar operacional de serviços diversos (1); coveiro (1); cozinheiro (1); cozinheira escolar (2); motorista d (16); operador de máquinas (2); operador de trator agrícola (1); servente escolar (6); zelador (4); agente de administração (1); assistente de aluno (2); fiscal (1); fiscal sanitário (1); monitor de creche (8); secretário escolar (5); técnico em enfermagem (9); técnico em farmácia (1); técnico em higiene dental (1); técnico em manutenção de computadores (1); técnico em segurança do trabalho (1); assistente social (4); cirurgião dentista (3); contador (1); enfermeiro (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (1); nutricionista (1); professor de educação infantil (7); professor i - regente de sala (4); professor ii - artes (1); professor ii - ciências (1); professor ii - educação física (1); professor ii - ensino religioso (1); professor ii - língua portuguesa (1); professor ii - matemática (1); psicólogo (4); supervisor escolar (4); terapeuta ocupacional (1); médico ginecologista (1); médico ortopedista e traumatologista (1) e médico pediatra (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 6.084,05 ou R$ 71,48 por hora. Taxa: de R$ 50 até R$ 100.

PREFEITURA DE MORRO DA GARÇA — MG

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/MOPf. Concurso com 143 vagas e cadastro reserva para os cargos de: agente fiscal de vigilância sanitária (2); almoxarife (1); assistente social (2); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de saúde bucal esf (1); auxiliar administrativo ii (15); auxiliar de serviços de educação (2); auxiliar de serviços gerais i (26); coveiro (1); cozinheira (5); dentista (1); dentista esf (1); educador de saúde (1); eletricista (1); enfermeiro (1); enfermeiro esf (1); especialista em educação supervisor (5); lavador/lubrificador (2); médico esf (1); monitor de transporte escolar (7); motorista transporte ambulância (7); motorista de obras (5); motorista de transporte escolar (6); motorista de transporte geral (3); nutricionista (2); operador de máquinas (4); operador de motoniveladora (1); operário (4); pedreiro (1); professor peb i (15); professor peb i inclusiva (3); professor peb i educação física (1); professor peb ii - inclusiva (2); professor peb ii - ciências (1); professor peb ii - educação física (1); técnico em enfermagem (3); técnico em enfermagem esf (1); vigia (4); agente fiscal de tributos (1); mecânico (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 12.952,39. Taxa: de R$ 65 até R$ 100.

PREFEITURA DE MARILÉIA — MG

Inscrições até 25 de abril pelo site: https://shre.ink/MzCY. Concurso com 70 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços públicos i (27); motorista de veículos pesados i (12); operador de máquina pesada i (3); agente administrativo (1); agente comunitário de saúde i (2); agente de combate a endemias i (1); assistente de tributos (1); assistente técnico (2); fiscal municipal (1); técnico de enfermagem (3); analista de suporte técnico e redes i (1); analista de educação básica - assistente social (1); analista de educação básica - psicologia (1); docente nível superior i (4); docente nível superior i educador físico (1); enfermeiro psf i (3); médico psf i (2); nutricionista (1); odontólogo psf i (2); pedagogo (1). Salário: de R$ 1.518 até R$ 15.860,75. Taxa: de R$ 60 até R$ 110.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA (HCFAMEMA) — SP

Inscrições até 25 de março pelo site https://l1nq.com/cQgrB. Concurso com 333 vagas para os cargos de: agente técnico de assistência à saúde (farmacêutico) (19); agente técnico de assistência à saúde (fisioterapeuta) (29); agente técnico de assistência à saúde (fonoaudiólogo) (5); agente técnico de assistência à saúde (nutricionista) (5); agente técnico de assistência à saúde (psicólogo) (3); cirurgião dentista (1); enfermeiro (50); técnico de enfermagem (147); técnico de radiologia (13); tecnólogo em radiologia (4); médico (especialidade: anestesiologia) (10); médico (especialidade: cardiologia pediátrica) (1); médico (especialidade: cirurgia de cabeça e pescoço) (1); médico (especialidade: cirurgia geral) (3); médico (especialidade: cirurgia pediátrica) (2); médico (especialidade: cirurgia plástica) (1); médico (especialidade: cirurgia torácica) (2); médico (especialidade: cirurgia vascular) (1); médico (especialidade: clínica médica) (1); médico (especialidade: endocrinologia e metabologia) (1); médico (especialidade: gastroenterologia) (1); médico (especialidade: gastroenterologia pediátrica) (1); médico (especialidade: ginecologia e obstetrícia) (2); médico i (especialidade: hematologia e hemoterapia) (1);médico (especialidade: hematologia e hemoterapia pediátrica) (1); médico(especialidade: infectologia) (1); médico (especialidade: medicina do trabalho) (1); médico (especialidade: medicina intensiva pediátrica) (2); médico (especialidade: nefrologia) (1); médico (especialidade: nefrologia pediátrica) (1); médico (especialidade: neonatologia) (2); médico (especialidade: neurologia) (1); médico (especialidade: neurologia pediátrica) (1); médico (especialidade: oftalmologia) (2); médico (especialidade: oncologia cirúrgica) (1); médico (especialidade: oncologia clínica) (2); médico (especialidade: ortopedia e traumatologia) (3); médico (especialidade: pediatria) (4); médico (especialidade: pneumologia) (1); médico (especialidade: psiquiatria) (2); médico (especialidade: psiquiatria pediátrica) (1); médico (especialidade: radioterapia) (1); médico (especialidade: reumatologia) (1). Salário: de r$ 81,44 a r$ 122,17. Taxa: 81,44 a R$ 122,17.

PREFEITURA DE PINHAL DE SÃO BENTO — PR

Inscrições até 4 de abril pelo site https://acesse.one/1WXyK. Concurso com sete vagas para os cargos de: enfermeiro; professor; professor de educação infantil; psicólogo (1); técnico em enfermagem; assistente de administração; auxiliar de consultório dentário (1); auxiliar de serviços gerais (5). Salário: R$1.518,00 a R$ 4.998,53. Taxa: Gratuita.

PREFEITURA DE BALSA NOVA — PR

Inscrições até 31 de março pelo site: https://encr.pw/odzIn. Concurso com uma vaga para o cargo de: médico veterinário. Salário: R$6.537,12. Taxa: Não informado.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE — FURG 1

Inscrições até 25 de março pelo site: https://shre.ink/MyD8. Concurso com duas vagas para os cargos de: físico (1) e químico (1). Salário: de R$ 4.967,04, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000. Taxa: R$ 140.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE — FURG 2

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/MyDu. Concurso com cinco vagas para o cargo de assistente em administração. Salário: R$ 3.029,90. Taxa: R$ 90.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO — UFPE

Inscrições até 31 de março pelo site: https://www.ufpe.br/. Concurso com 26 vagas para o cargo de professores visitantes brasileiros e estrangeiros nas áreas de: projetos estratégicos de pesquisa (8), fortalecimento dos programas de pós—graduação (12), projetos institucionais de inovação (3) e internacionalização (3). Salário: de R$ 12.862,13 a R$ 22.374,72. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB) E UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA (UFOB)

Inscrições até 24 de março pelo site: https://www.idecan.org.br/. Concurso com 102 vagas para os cargos de: assistente em administração (21); técnico de laboratório - análises clínicas (1); técnico de laboratório - química (2); técnico em enfermagem (1); técnico de tecnologia da informação (2); administrador (20); . .analista de tecnologia da informação (3); arquivista (2); assistente social (1); bibliotecário - documentalista (1); biólogo (1); enfermeiro (4); engenheiro civil (1); engenheiro de segurança no trabalho (1); .médico/psiquiatria (1); nutricionista (3); pedagogo (4); psicólogo (2); assistente em administração (7); técnico de laboratório/audiovisual (1); técnico de laboratório/edificações (1); técnico em enfermagem (2); técnico de tecnologia da informação (1); administrador (1); .biomédico (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro de segurança no trabalho (1); .físico (1); .fisioterapeuta (1); médico/psiquiatria (1); médico veterinário (1); .psicólogo (2); químico (1); técnico em assuntos educacionais (3); técnico em assuntos educacionais/física (1); técnico em assuntos educacionais/química (1); técnico em assuntos educacionais/educação física (1); técnico em assuntos educacionais/licenciatura em matemática (1); técnico em assuntos educacionais/libras (1). Salário: de R$ 3.029,90 até R$ 4.967,04. Taxa: de R$ 120 até R$ 150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL)

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://shre.ink/MNmT. Concurso com 16 vagas para os cargos de técnico especializado em língua brasileira de sinais (Libras). Salário: R$ 4.967,04. Taxa: R$ 120.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://shre.ink/MVwU. Concurso com 52 vagas para os cargos: assistente em administração (9); técnico de laboratório - área: anatomia e necropsia (2); técnico de laboratório - área: química (1); técnico de laboratório - área: química (1); técnico de laboratório - área: alimentos (1); técnico de laboratório - área: agropecuária (1); técnico de laboratório - área: têxtil (1); técnico de laboratório - área: análises clínicas (1); técnico de laboratório - área: eletroeletrônica (1); bibliotecário - documentalista (3); arquivista (1); administrador (2); estatístico (1); analista de tecnologia da informação - ciência de dados (1); analista de tecnologia da informação - desenvolvimento (1); pedagogo (1); nutricionista (1); fonoaudiólogo (2); farmacêutico (1); médico - área família e comunidade (3); médico - área medicina do trabalho (2); médico - área psiquiatria (2); médico - área psiquiatria (2); médico - área clínica médica (1); médico - área cirurgia geral (2); médico - área ginecologia e obstetrícia (2); médico - área infectologia (1); médico - área endocrinologia (1); médico - área oftalmologia (1); médico - área gastroenterologia (1); médico - área pneumologia (1); médico - área dermatologia (1). Salário: de R$ 3.787,37 até R$ 8.692,32. Taxa: de R$ 120 até R$ 180.

INSTITUTOS

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO E BIODIVERSIDADE — ICMBio MG

Inscrições até 24 de março presencialmente, na sede administrativa do Parque Nacional da Serra da Canastra, localizada Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 498, bairro Centro, São Roque de Minas/MG, pelo site: https://shre.ink/MyUu ou por e-mail: parnacanastra@icmbio.gov.br. Concurso com uma vaga para o cargo de agente temporário ambiental. Salário: não informado. Taxa de inscrição: não informada.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO E BIODIVERSIDADE — ICMBio AM

Inscrições até 26 de março presencialmente, no Escritório do NGI ICMBio Maués, localizado na Rua Eduardo Ribeiro, nº 2.859, Jauary I, na cidade de Itacoatiara/AM. Aqueles que preferirem podem realizar as inscrições pelo seguinte endereço eletrônico: ngi.maues@icmbio.gov.br. Concurso com quatro vagas para o cargo de agente temporário ambiental. Salário: não informado. Taxa de inscrição: não informada.

INSTITUTO MARIA SCHMITT — SC

Inscrições até 30 de dezembro de 2025 no e-mail recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).