Confira lista com 81 concursos abertos e 11.482 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 81 concursos e 11.482 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há dois concursos abertos com 131 vagas. Para o Centro-Oeste, há nove seleções abertas com 655 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são oito concursos com 32 postos vagos. Entre os nacionais, há cinco certames abertos para 3.437 oportunidades. Há ainda 22 seleções de concursos estaduais com 5.766 vagas. Já para os municipais, há 21 concursos e 1.209 vagas. Nas universidades federais, são nove processos seletivos e 173 oportunidades. Nos institutos federais há seis certames abertos com 79 vagas.

DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL — PM DF

Inscrições até 23 de abril pelo site: https://shre.ink/M3gD. Concurso com 49 vagas, para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). Salário: de R$ 14.451,93 até R$ 17.034,85. Taxa de inscrição: R$ 163.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL — CAESB

Inscrições prorrogadas até 9 de abril pelo site: https://shre.ink/MZ61. Concurso com 82 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: advogado (1); biólogo (1); engenheiro agrimensor (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (9); engenheiro eletricista (2); engenheiro eletrônico (2); engenheiro florestal (1); engenheiro mecânico (5); engenheiro químico (4); geógrafo (1); químico (1); administrador (4); analista de sistemas (3); contador (1); economista (1); estatístico (1); pedagogo (1); técnico em edificações (9); técnico de saneamento (9); técnico de telecomunicações (1); técnico eletricista (5); técnico eletrônico (2); técnico em hidrologia (1); técnico mecânico (4); técnico químico (1); operador de estação de tratamento (4); assistente administrativo (6). Salário: de R$ 4.426,60 a R$ 10.873,95. Taxa de inscrição: de R$ 71 até R$ 92.

NACIONAIS

SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA (NAV BRASIL)

Inscrições até 3 de abril pelo site: https://shre.ink/MVlg. Concurso com 93 vagas para os cargos de: advogado i (3); advogado ii (1); analista de conformidade e integridade (1); analista de gestão de riscos e controles internos (2); analista de planejamento estratégico (1); analista de redes e de comunicação de dados rio de janeiro (1); contador i (1); contador ii (1); engenheiro eletricista com ênfase em eletrotécnica (1); engenheiro mecânico (1); médico (2); meteorologista (10); pedagogo (1); técnico de edificações (1); técnico de eletricidade/eletrotécnica (1); técnico de enfermagem do trabalho (1); técnico de mecânica (1); técnico em contabilidade (1); técnico em informática (1); técnico em segurança do trabalho (3); profissional de tráfego aéreo i (31); profissional de tráfego aéreo ii (22). Salário: de R$ 2.786,30 até R$ 10.302 Taxa: de R$ 50 até R$ 70.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM)

Inscrições até 4 de abril pelo site: https://shre.ink/bnWE. Concurso com 80 vagas e formar cadastro de reserva com profissionais de nível superior para os cargos: analista judiciário — área: administrativa (5); analista judiciário — área: apoio especializado — especialidade: administração (4); analista judiciário — área: apoio especializado — especialidade: análise de sistemas (16); analista judiciário — área: apoio especializado — especialidade: comunicação social; analista judiciário — área: apoio especializado — especialidade: contabilidade (3); analista judiciário — área: apoio especializado — especialidade: suporte em tecnologia da informação (7); analista judiciário — área: judiciária (15); técnico judiciário — área: administrativa (8); técnico judiciário — área: administrativa — especialidade: agente da polícia judicial (11); técnico judiciário — área: apoio especializado — especialidade: contabilidade (11). Salário: R$ 9.052,51 a R$ 14.852,66. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO (TRF1)

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://shre.ink/MyHs. Concurso com 50 vagas para os cargos de: juiz (a) federal substituto (a). Salário: R$37.765,55. Taxa: R$120.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL — MPF

Inscrições até 23 de abril pelo site: https://shre.ink/MuOw. Concurso com 58 vagas para o cargo de procurador da República. Salário: R$ 39.753,22. Taxa: R$ 250.

CENSO CIDADES ESTUDANTIL BRASIL

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/bkTR. Concurso com 3.156 vagas para Mato Grosso: agente recenseador — administrativo (13); agente recenseador — área de educação (130); agente recenseador — área de saúde (78); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (39); Mato Grosso do Sul: agente recenseador — administrativo (9); agente recenseador — área de educação (90); agente recenseador — área de saúde (54); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (27); Sergipe: agente recenseador — administrativo (8); agente recenseador — área de educação (80); agente recenseador — área de saúde (48); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (24); Ceará: agente recenseador — administrativo (13); agente recenseador — área de educação (130); agente recenseador — área de saúde (78); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (39); Maranhão: agente recenseador — administrativo (15); agente recenseador — área de educação (150); agente recenseador — área de saúde (90); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (45); Rio de Janeiro: agente recenseador — administrativo (7); agente recenseador — área de educação (70); agente recenseador — área de saúde (42); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (21); Espírito Santo: agente recenseador — administrativo (7); agente recenseador — área de educação (70); agente recenseador — área de saúde (42); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (21); Minas Gerais: agente recenseador — administrativo (63); agente recenseador — área de educação (630); agente recenseador — área de saúde (378); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (189); Paraíba: agente recenseador — administrativo (16); agente recenseador — área de educação (160); agente recenseador — área de saúde (96); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (48); e em Alagoas: agente recenseador — administrativo (8); agente recenseador — área de educação (80); agente recenseador — área de saúde (48). Salário: de R$ 1.970 até R$ 2.100. Taxa: de R$ 54,50 até R$ 68,50.

CENTRO—OESTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS — (MP - GO)

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://l1nq.com/XljSc. Concurso com 2 vagas para o cargo de: secretário auxiliar. Salário: R$ 3.910,20. Taxa: R$ 62,02.

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL — (PM - DF)

Inscrições até 23 de abril pelo site: https://l1nq.com/836Rf. Concurso com 49 vagas para curso de formação de oficiais (cfo). Salário de R$ 8.007,76 a R$ 14.451,93. Taxa: R$ 163.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL – MS

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/Mw4s. Concurso com 61 vagas para os cargos de: assistente de alunos (4); assistente em administração (18); técnico de laboratório — agropecuária (1); técnico de laboratório — biologia (2); técnico de laboratório — biologia/física/química (1); técnico de laboratório — edificações (1); técnico de laboratório — informática (10); técnico de tecnologia da informação (13); técnico em agropecuária (1); técnico em contabilidade (2); analista de tecnologia da informação (2); enfermeiro (1); médico/médico do trabalho (1); nutricionista (1); técnico em assuntos educacionais (1); tecnólogo em gestão pública (2). Salário: de R$ 2.483,52 a R$ 4.967,04. Taxa: de R$ 80 até R$ 110.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE MATO GROSSO DO SUL

Inscrições até 14 de abril pelo site:https://www.quadrix.org.br/ . Concurso com uma vaga e formar cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio e superior, para as oportunidades: auxiliar administrativo; agente fiscal; assistente administrativo; advogado; analista administrativo; analista de informática; contador; controlador interno; médico fiscal (1). Salário: R$ 2.536,21 a R$ 8.538,29. Taxa: de R$ 40 a R$ 70.

PREFEITURA DE RIO VERDE — GO

Inscrições até 29 de abril pelo site: https://shre.ink/Mypc. Concurso com 499 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo (383); auxiliar administrativo (2); atendente plantonista (98); monitor de transporte coletivo urbano (16). Salário: R$2.113. Taxa: R$180.

PREFEITURA DE RIO VERDE — GO

Inscrições até 22 de maio pelo site: https://shre.ink/Myfn. Concurso com 10 vagas para os cargos de: fiscal de edificações e loteamentos. Salário: R $7.513,29. Taxa: R$290.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (SEPLAG)

Inscrições até 1º de abril pelo site: https://shre.ink/MyeT. Concurso com 44 vagas para os cargos de: analista de gestão de dados (2); analista de inteligência artificial (1); arquiteto de software (1); analista de banco de dados/dba (2); analista de gestão de projetos digitais (2); analista de gestão da segurança da informação (1); analista de gestão da tecnologia da informação (1); analista de gestão da inovação (2); analista de teste e qualidade de software (1); analista de requisitos (4); analista de devops (1); analista de infraestrutura (3); analista de métricas e desempenho digital (2); analista de comunicação digital (2); desenvolvedor java — back—end (10); desenvolvedor pl/sql (1); desenvolvedor full stack (2); desenvolvedor php (4); desenvolvedor genexus (1); desenvolvedor front—end (1). Salário: de R$7.845,50 a R$18.585,22. Taxa: Não informado.

PREFEITURA DE CHAPADÃO DO CÉU — GO

Inscrições até 30 de março pelo site: https://shre.ink/MyxS. Concurso com 36 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (14); professor nível 1 ciências (2); professor nível 1 educação física (2); professor nível 1 educação infantil (4); professor nível 1 geografia (1); professor nível 1 história (1); professor nível 1 letras português/ literatura (1); professor nível 1 letras português/inglês (1); e professor nível 1 — pedagogia séries iniciais (10). Salário: R$2.285,85 a R$4.793,62. Taxa: Não informado.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO — MT

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://l1nq.com/sgIsH. Concurso com 2 vagas para o cargo de: professor substituto. Salário: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: Não informado.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS — CORE BA

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/MYIB. Concurso com cinco vagas para cargos de: atendente; auxiliar administrativo (5); fiscal; técnico de informática e assistente jurídico; contador. Salário: de R$ 2.166,71 até R$ 8.325,11. Taxa: de R$ 55 até R$ 90.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA — CRMV TO

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/MVTC. Concurso com duas vagas para os cargos de: assistente administrativo (2); fiscal — agente de fiscalização; fiscal — médico veterinário; fiscal — zootecnista. Salário: de R$ 2.304,96 até R$ 4.831,51. Taxa de inscrição: de R$ 55 até R$ 60.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA — CREA SE

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/MVNT. Concurso com oito vagas para os cargos de: profissional de suporte administrativo (5); analista de tecnologia da informação; analista técnico (3); e analista de controle interno. Salário: entre R$ 2.791,03 até R$ 8.775,90. Taxa: de R$ 70 a R$ 140.

CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO — SC

Inscrições até 14 de abril pela internet. Concurso com uma vaga, bem como formar cadastro reserva, com profissionais de níveis médio, técnico e superior, para atuarem na cidade de florianópolis, para: técnico administrativo; assistente técnico; nutricionista fiscal; nutricionista assistente (1); analista de departamento pessoal e recursos humanos; analista de comunicação. Salário: de R$ 2.836,47 até R$ 5.705,49, mais benefícios. Taxa: de R$ 46 a R$ 80.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA — ES

Inscrições até 22 de abril pela internet. Concurso com uma vaga, além de cadastro reserva, para os cargos de: advogado, agente administrativo (1); agente fiscal. Salário: de R$ 2.175,12 a R$ 5.241,33. Taxa: R$ 61.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — MG

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://l1nq.com/FC14t. Concurso com 9 vagas para os cargos de: arquiteto e urbanista (3); assistente administrativo e financeiro (1); assistente de fiscalização e atendimento (5); advogado; contador. Salário: de R$ 4.393,81 a R$ 12.903,39. Taxa: R$ 70 a R$ 120.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO JOÃO DO OESTE — SC

Inscrições até 18 de abril pelo site: https://l1nq.com/OTSk2. Concurso com 3 vagas para o cargo de: Membro do Conselho Tutelar. Salário: R$2.176,48. Taxa: Não informado.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PERNAMBUCO — CRMV PE

Inscrições até 5 de maio pelo site: https://encr.pw/L89vB. Concurso com 3 vagas para os cargos de: assistente administrativo; técnico agropecuário (2); médico veterinário (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.000. Taxa: R$ 60 a R$ 80.

LOCAIS — ESTADUAIS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO PERNAMBUCO — SAD PE

Inscrições até 30 de março pelo site: https://shre.ink/MuN5. Concurso com duas vagas para o cargo de: médico perito. Salário: R$ 7.164,14. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS — MA

Inscrições até 30 de março presencialmente no São Luís Coworking Cohafuma Posto IL Plaza - Avenida Jerônimo de Albuquerque, nº 110 - Sala 08 - Calhau, São Luís - MA pelo site: https://shre.ink/Mj51. Concurso com 190 vagas, além de cadastro reserva, para os cargo de: agente comunitário de saúde (100 vagas); agente de combate às endemias (83 vagas). Salário: R$ 3.036. Taxa: R$ 80.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ — SEAD PI

Inscrições até 31 de março pelo site: https://shre.ink/MZ6Y. Concurso com cinco vagas para os cargos de: técnico de nível superior com habilitação em engenharia civil (1); técnico de nível superior com habilitação em engenharia elétrica (1); técnico de nível superior com habilitação em direito (1); técnico de nível superior com habilitação em contabilidade (1); técnico de nível superior com habilitação em economia (1). Salário: de R$ 2.559,79 até R$ 4.763,02. Taxa: não informada.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE SÃO PAULO — SES SP

Inscrições até 31 de março pelo site: https://shre.ink/Muwr. Concurso com oito vagas para os cargos de: agente técnico de assistência à saúde - terapeuta ocupacional (4 vagas); médico I - psiquiatria (4 vagas). Salário: de R$ 1.640 até R$ 3.489,75. Taxa de inscrição: R$ 122,17.

PREFEITURA DE VITÓRIA — ES

Inscrições até 31 de março pelo site: https://shre.ink/Mjjj. Concurso com uma vaga para o cargo de psicólogo. Salário: R$ 4.109,52. Taxa de inscrição: não informada.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA — SC

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/Mj7u. Concurso com quatro vagas para os cargos de: médico especialista em anestesiologia (1 vaga); médico especialista em ginecologia e obstetrícia (2 vagas); médico especialista em radiologia e diagnóstico por imagem (1 vaga). Salário: R$ 10.243,36. Taxa: não informada.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — SEGOV RJ

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/Muwj. Concurso com 1.212 vagas para os cargos de agente civil voluntário (1.068) e assistente civil voluntário (144). Salário: dois salários mínimos, além de R$ 350 a título de alimentação. Taxa: R$ 63.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ — PC CE

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://shre.ink/MuVG. Concurso com 100 vagas para o cargo de delegado. Salário: R$ 22.165,53. Taxa: de R$ 300.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PIAUÍ — SEFAZ PI

Inscrições até 22 de abril pelo site. Concurso com 80 vagas para os cargos e especialidades de agente de tributos: área geral (30); tecnologia da informação (10); analista do tesouro estadual: área geral (8); tecnologia da informação (2); auditor fiscal da fazenda estadual: área geral (17); tecnologia da informação (3); auditor governamental: área geral (5); tecnologia da informação (2) e engenharia (3). Salário: de R$ 10.042,57 a R$ 27.625,52. Taxa: de R$ 160 até R$ 200.

DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO — DPE PE

Inscroções até 3 de abril pelo site: https://shre.ink/bnTI. Concurso com 20 vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de defensor público. Salário: R$ 25.879,50. Taxa: R$ 290.

SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SES) DE PERNAMBUCO — PE

Inscroções até 3 de abril pelo e-mail: selecionases.saude.pe.gov.br. Concurso com 259 vagas para os cargos de: médico anatomopatologista (6 vagas); médico cardiologista pediátrico (2 vagas); médico cirurgião geral (18 vagas); médico cirurgião pediátrico (6 vagas); médico cirurgião plástico diarista (2 vagas); médico cirurgião plástico plantonista (2 vagas); médico cirurgião vascular (18 vagas); médico clínico geral diarista (13 vagas); médico clínico geral plantonista (11 vagas); médico coloproctologista (3 vagas); médico endocrinologista (upaer) (2 vagas); médico endoscopista (8 vagas); médico geriatra (2 vagas); médico infectologista (3 vagas); médico intensivista adulto (5 vagas); médico neonatologista (33 vagas); médico neurocirurgião (8 vagas); médico pediatra diarista (4 vagas); médico pediatra plantonista (29 vagas); médico pneumologista diarista (2 vagas); médico pneumologista plantonista (2 vagas); médico psiquiatra diarista (5 vagas); médico psiquiatra plantonista (5 vagas); médico radiologista (5 vagas); médico reumatologista (upaer) (1 vaga); médico tocoginecologista (11 vagas); médico urologista plantonista (5 vagas); médico urologista diarista (3 vagas); cirurgião bucomaxilofacial diarista (7 vagas); cirurgião bucomaxilofacial plantonista (12 vagas); analista em saúde fonoaudiólogo audiologista (1 vaga); analista em saúde médico cirurgião dentista (7 vagas); analista em saúde neuropsicólogo (2 vagas); analista em saúde terapeuta ocupacional (2 vagas); assistente em saúde técnico de histologia (2 vagas); assistente em saúde técnico de laboratório (7 vagas); assistente em saúde técnico de patologia (5 vagas). Salário: de R$ 1.518 até R$ 11.548,95. Taxa: R$ 290.

SECRETARIA DE SAÚDE DE SERGIPE

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://shre.ink/bndZ. Concurso com 878 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis médio/técnico e superior, para os seguintes cargos: técnico de enfermagem (72); técnico em radiologia (13); assistente social (20); biólogo (5); cirurgião—dentista bucomaxilofacial (10); cirurgião—dentista odontólogo (15); enfermeiro do trabalho (1); enfermeiro epidemiologista (2); enfermeiro generalista (40); enfermeiro intensivista (10); enfermeiro obstétrico (10); enfermeiro sanitarista (2); enfermeiro urgência e emergência (15); farmacêutico (2); farmacêutico bioquímico (3); fisioterapeuta (9); fonoaudiólogo (3); médico alergologista (5); médico anestesiologista (10); médico angiologista (3); médico cardiologista (25); médico cardiologista pediatra (2); médico cirurgião cabeça e pescoço (2); médico cirurgião captador de órgãos (2); médico cirurgião de mão (2); médico cirurgião geral (31); médico cirurgião oncológico (5); médico cirurgião pediátrico (2); médico cirurgião plástico (2); médico cirurgião torácico (2); médico cirurgião vascular (5); médico clínico geral (204); médico coloproctologista (5); médico da dor (2); médico dermatologista (5); médico do trabalho (5); médico ecocardiografista (2); médico emergencista (15); médico endocrinologista (5); médico endoscopista (4); médico fisiatra (2); médico gastroenterologista (10); médico gastroenterologista pediatra (4); médico geneticista (2); médico ginecologista—obstetra (29); médico hematologista (5); médico hematologista pediatra (2); médico infectologista (4); médico intensivista (10); médico intensivista pediatra (5); médico mastologista (10); médico nefrologista (6); médico nefrologista pediatra (3); médico neonatologista (10); médico neurocirurgião (5); médico neurologista (5); médico neurologista fisiatra (2); médico neurologista pediatra (5); médico nutrólogo (5); médico oftalmologista (16); médico oncologista clínico (10); médico oncologista pediatra (5); médico ortopedista e traumatologista (29); médico ortopedista e traumatologista pediatra (5); médico ortopedista oncológico (5); médico otorrinolaringologista (12); médico paliativista (1); médico patologista (2); médico pediatra (41); médico pneumologista (3); médico psiquiatra (10); médico radiologista e diagnóstico por imagem (2); médico radioterapeuta (2);médico regulador (5); médico ultrassonografista geral (5); médico urologista (5); nutricionista (3); psicólogo (12); sanitarista (1); terapeuta ocupacional (3). Salário: R$ 3.615,96 a R$ 8.294,28. Taxa: de R$ 80 a R$ 150.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERGIPE

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/bndq. Concurso com sete vagas para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Salário: R$ 12.430,69. Taxa: R$ 190.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E SECRETARAIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA — RN 1

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/MJMD. Concurso com 259 vagas para os cargos de: assistente técnico em saúde/área administrativa (16); assistente técnico em saúde/área técnico em informática (29); técnico em anatomia e necrópsia (1); técnico em enfermagem (188); técnico em enfermagem/área enfermagem do trabalho (16); técnico em farmácia; técnico em hemoterapia (1); técnico de laboratório (1); técnico em nutrição e dietética (2); técnico em radiologia (1); técnico em saúde bucal; técnico em segurança do trabalho (4); técnico em vigilância em saúde. Salário: R$ 1.647,77. Taxa: R$ 100.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E SECRETARAIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA — RN 2

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/MJMh. Concurso com 306 vagas para os cargos de: arquiteto (1); assistente social (2); auditor fiscal da vigilância sanitária (3); auditor em saúde (1); biólogo (4); biomédico (3); cirurgião dentista (2); cirurgião dentista / área buco—maxilo facial (2); cirurgião dentista / área odontologia hospitalar (6); comunicador social (1); educador físico; farmacêutico (5); farmacêutico/área analista clínico; fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); psicólogo (1); terapeuta ocupacional; enfermeiro (50); enfermeiro / área enfermeiro do trabalho (2); enfermeiro/ área enfermeiro obstetra (2); engenheiro de segurança do trabalho; engenheiro / área biomédico; engenheiro / área civil; engenheiro / área clínico; engenheiro / área eletricista; médico anestesiologista (16); médico cardiologista (1); médico cardiologista pediátrico (1); médico — cirurgião de cabeça e pescoço (2); médico — cirurgião geral (16); médico cirurgião pediátrico (2); médico cirurgião plástico (1); médico cirurgião torácico (2); médico — cirurgião vascular (4); médico clínico geral (16); médico dermatologista (4); médico encefalografista (1); médico endocrinologista (2); médico endoscopista (2); médico gastroenterologista (1); médico gastroenterologista pediátrico (1); médico geneticista (2); médico ginecologista e obstetra (12); médico hematologista (2); médico infectologista (8); médico infectologista pediátrico (2); médico intensivista adulto (10); médico intensivista neonatal (4); médico intensiva pediátrico (8); médico do trabalho (8); médico nefrologista (2); médico nefrologista pediátrico (2); médico neonatologista (8); médico neurocirurgião (4); médico neurologista (4); médico neurologista pediátrico (3); médico nutrólogo (1); médico oftalmologista (2); médico ortopedista (8); médico otorrinolaringologista (2); médico patologista (1); médico pediatra (16); médico pneumologista (4); médico psiquiatra (8); médico psiquiatra pediátrico (2); médico radiologista (4); médico reumatologista (2); médico ultrassonografista (2); médico urologista (2); técnico administrativo em saúde/área administrador de redes; técnico administrativo em saúde/administrador (1); técnico administrativo em saúde/administrador público (1); técnico administrativo em saúde/ analista de dados; técnico administrativo em saúde/ analista de segurança da informação (1); técnico administrativo em saúde/analista de sistemas (1); técnico administrativo em saúde/arquivologia; técnico administrativo em saúde/biblioteconomista; técnico administrativo em saúde/contador (1); técnico administrativo em saúde/desenvolvedor de software (1); técnico administrativo em saúde/estatístico; técnico administrativo em saúde/gestor ambiental; técnico administrativo em saúde/gestor hospitalar (1); técnico administrativo em saúde/gestor público (1); técnico administrativo em saúde/historiador; técnico administrativo em saúde/pedagogo (1); técnico administrativo em saúde/psicopedagogo; técnico administrativo em saúde/sanitarista (2); técnico administrativo em saúde/sociólogo. Salário: de R$ 1.830,85 até R$ 4.270,05. Taxa: R$ 150.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE TOCANTINS — PM TO

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://shre.ink/MuVI. Concurso com 660 vagas para os cargos de: Cadete I (60 vagas); Curso de Formação de Praças: Aluno-Praça do QPE Músicos: Clarinete (1 vaga); Trombone (1 vaga); Trombone Baixo (1 vaga); Trompete (1 vaga); Trompa (2 vagas); Euphonium/Bombardino (1 vaga); Sax Alto (2 vagas); Flauta Transversal em Dó (2 vagas); Flautim (1 vaga); Contrabaixo Elétrico (1 vaga); Guitarra (1 vaga); Violão/Viola Caipira (1 vaga); Teclado/Acordeon (1 vaga); Bateria/Percussão (2 vagas); Canto Vocal de Mezzo-Soprano a Soprano (1 vaga); Canto Vocal de Barítono a Tenor (1 vaga); Curso de Formação de Praças: Comando de Policiamento da Capital - (CPC) (145 vagas); Comando Regional de Policiamento 1ª Região (CRP - 1) (174 vagas); Comando Regional de Policiamento 2ª Região (CRP-2) (145 vagas); Comando Regional de Policiamento 3ª Região (CRP-3) (116 vagas). Salário: de R$ 2.881,53 até R$ 10.842,13. Taxa de inscrição: de R$ 120 até R$ 150.

TRIBUNAL ELEITORAL DE TOCANTINS — TRE TO

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://shre.ink/MZF1. Concurso com duas vagas, além de cadastro reserva para os cargos de: área judiciária (2); área administrativa — contabilidade; área de apoio especializado — tecnologia da informação; área administrativa; área administrativa — agente da polícia judicial; área de apoio especializado — programação de sistemas. Salário: de R$ 9.052,51 até R$ 14.852,66, além de benefícios. Taxa de inscrição: de R$ 85 até R$ 110.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — BANRISUL

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/MZVp. Concurso com 100 vagas, além de cadastro reserva para os cargos de: administração de banco de dados (8); desenvolvimento de software (40); tecnologia: segurança, infra e operação (14); transformação digital e gestão de TI (38). Salário: de R$ 5.012,25, além de benefícios como: gratificação semestral, correspondente a um ordenado por semestre com pagamento de 1/6 deste valor a cada mês; auxílio cesta—alimentação, no valor de R$ 1.284,24; auxílio—refeição de R$ 1.110,12. Taxa de inscrição: R$ 132.

BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — RS

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/MZOE. Concurso com 1.200 vagas para o cargo soldado de primeira classe. Salário: não informado. Taxa de inscrição: R$ 118,79.

TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO — TCE SP

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/MZJZ. Concurso com 63 vagas para os cargos de: auditor de controle externo (59); auditor de controle externo administração (4). Salário: R$ 17.743,05. Taxa de inscrição: R$ 82.

DEFENSORIA PÚBLICA DE AMAZONAS — DPE AM

Inscroções até 24 de abril pelo site: https://shre.ink/MjA9. Concurso com 10 vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de defensor público de classe 4ª. Salário: R$ 19.134,33. Taxa: R$ 290.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO — CBM RS

Inscroções até 24 de abril pelo site: https://shre.ink/Mjj4. Concurso com 400 vagas para o cargo de Soldado Bombeiro Militar Primeira Classe QPBM. Salário: R$ 5.944,85. Taxa: R$ 118,79.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL — RS

Inscrições até 30 de março pelo site: https://shre.ink/MRLB. Concurso com 55 vagas para os cargos de: auxiliar de infraestrutura (20); auxiliar de saúde bucal; eletricista; engenheiro civil; fiscal municipal; médico coloproctologista (1); médico neurologista pediatra (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico psiquiatra da infância e adolescência (1); professor g1ai (30); professor de ciências; professor de educação física; professor de história; professor de língua estrangeira inglês; professor de matemática; professor de português; secretário de escola; técnico em radiologia. Salário: de R$ 2.401,94 até R$ 10.808,79, além de auxílio—alimentação no valor de R$ 854,70. Taxa: de R$ 60 até R$ 130.

PREFEITURA DE MONTE NEGRO — RO 1

Inscrições até 31 de março pelo site: https://shre.ink/MJAR. Concurso com 13 vagas para os cargos de: agente Comunitário de Saúde (ACS) — UBS Urbana — Área Urbana (4); Agente Comunitário de Saúde (ACS) — UBS KM 74 — Área Rural Microárea 02 (1); Agente Comunitário de Saúde (ACS) — UBS KM 74 — Área Rural Microárea 03 (1); Agente Comunitário de Saúde (ACS) — UBS KM 74 — Área Rural Microárea 04 (1); Agente Comunitário de Saúde (ACS) — UBS KM 74 — Área Rural Microárea 05 (1); Agente Comunitário de Saúde (ACS) — UBS LINHA C—35 — Área Rural Microárea 01 (1); Agente Comunitário de Saúde (ACS) — UBS Massangana — Área Rural Microárea 01 (1); Agente Comunitário de Saúde (ACS) — UBS Massangana — Área Rural Microárea 08 (1); Agente Comunitário de Saúde (ACS) — UBS Setor 04 Área Rural Microárea 06 (1); Agente de Combate às Endemias (ACE) (1); Agente Comunitário de Saúde (ACS) — UBS José Olímpio Fogaça; Agente Comunitário de Saúde (ACS) — UBS Massangana — Área Rural Microárea 02. Salário: R$ 3.036. Taxa: R$ 100.

PREFEITURA DE MONTE NEGRO — RO 2

Inscrições até 31 de março pelo site: https://shre.ink/MNHw. Concurso com 190 vagas para os cargos de: agente de limpeza e conservação — zelador(a) — saúde (2); agente de limpeza e conservação — zelador(a) — social (1); agente de limpeza e conservação — zelador (1); agente de vigilância — vigia (1); agente de vigilância — vigia — saúde (1); artífice em borracharia (1); artífice em limpeza — gari (2); artífice em serviços gerais — braçal (3); artífice soldador (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar administrativo — saúde (2); cozinheiro (1); cozinheiro(a) — saúde (2); cozinheiro(a) — social (1); 5 coveiro (2); jardineiro/podador (1); merendeira (1); motorista de transporte coletivo (1); motorista de veículos leves i — ii — saúde (1); motorista de veículos leves i — ii — social (3); motorista de veículos pesados (4); operador de escavadeira hidráulica (1); operador de motoniveladora/patrol (2); operador de motosserra (1); operador de pá—carregadeira (2); operador de retroescavadeira (3); operador de trator agrícola; agente administrativo i — ii (2); agente administrativo i — ii — saúde (1); agente administrativo i — ii — social; agente de contratação (2); agente de fiscalização municipal (1); auxiliar em saúde bucal (1); cuidador (21); fiscal municipal (3); microscopista (1); técnico administrativo ii; técnico agrícola (1); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (6); técnico em enfermagem — aps (4); técnico em enfermagem — vacinador(a) — aps (1); técnico em informática (1); técnico em informática — saúde (1); técnico em laboratório i — ii (2); técnico em programação de sistemas (1); técnico em radiologia i (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em segurança do trabalho — saúde (1); analista ambiental (1); analista de licitação (1); arquiteto; arquiteto (1); assistente social — saúde (1); auditor fiscal tributário (1); contador (1); controlador interno; educador físico (2); enfermeiro — aps (2); enfermeiro (2); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); engenheiro elétrico em alta e baixa tensão; engenheiro florestal (1); farmacêutico/bioquímico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (1); médico clínico geral — aps (1); médico veterinário (1); nutricionista; odontólogo (1); pedagogo em orientação educacional (1); procurador do município; professor nível ii — ciências (2); professor nível ii — educação física; professor nível ii geografia (1); professor nível ii — história (2); professor nível ii — língua portuguesa (1); professor nível ii — pedagogo educação infantil (19); professor nível ii — pedagogo séries iniciais (24); professor nível ii — língua portuguesa/inglesa (2); psicólogo — saúde; psicólogo — social (1); técnico em desenvolvimento escolar — assistente social (1); técnico em desenvolvimento escolar — nutricionista (1); técnico em desenvolvimento escolar — psicólogo (1); terapeuta ocupacional (1); enfermeiro especialista em saúde mental (1); médico anestesiologista (1); médico cirurgião geral (1); médico ginecologista e obstetra (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico ultrassonografista (1); professor nível ii — orientador (2); professor nível ii — pedagogo educação especial (4); professor nível ii — psicopedagogo (3). Salário: de R$ 1.227,91 até R$ 11.184,87. Taxa: de R$ 80 até R$ 120.

PREFEITURA DE THEOBROMA — RO

Inscrições até 31 de março pelo site: https://shre.ink/MR57. Concurso com duas vagas para os cargos de: farmacêutico bioquímico (1) e assistente social (1). Salário: de R$ 1.701,30 até R$ 2.550. Taxa de inscrição: não informada.

PREFEITURA DE MARABÁ — PA

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://shre.ink/MJLv. Concurso com 126 vagas para o cargo de guarda municipal. Salário: R$ 1.839,39. Taxa de inscrição: não informada.

CÂMARA DE UBERABA — MG

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://shre.ink/MygC. Concurso com 12 vagas para os cargos de: advogado (3); agente administrativo (2); analista de apoio às comissões permanentes (2); bacharel em sistemas de informação (1); cinegrafista (2); repórter de tv (1); telefonista (1). Salário: de R$ 1.918,64 a R$ 5.263,42 . Taxa de inscrição: de R$ 50 até R$ 100.

PREFEITURA DE SUZANO — SP

Inscrições até 3 de abril pelo site: https://suzano.sp.gov.br/. Concurso com 68 vagas para os cargos de: ajudante geral (8); carpinteiro (1); eletricista (1); frentista (1); motorista (5); operador de máquinas (2); pintor (1); agente fiscal de trânsito (2); assistente social (2); engenheiro civil (1); psicólogo (2); técnico em enfermagem (10); enfermeiro (3); médico clínico geral (4); médico ginecologista (2); médico ortopedista (1). Salário: R$ 1.908,55 até R$ 10.935,17. Taxa: de R$ 58,16 a R$ 101,77.

PREFEITURA DE ANAJÁS — PA

Inscrições até 4 de abril pelo site: https://shre.ink/MRAP. Concurso com 91 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde ACS (33); e agente de combate às endemias ACE (58). Salário: R$ 3.036. Taxa de inscrição: R$ 108.

PREFEITURA DE PORTO BARREIRO — PR

Inscrições até 4 de abril pelo site: https://shre.ink/MOPw. Concurso com 32 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: assistente social; bacharel em educação física (1); contador (1); controlador interno; enfermeiro (1); engenheiro civil (1); farmacêutico; fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral i (3); médico geriatra (1); médico obstetra (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico veterinário i (1); nutricionista (1); professor ii (4);psicólogo ii; técnico em licitação (1); agente administrativo; atendente de creche (2); atendente de farmácia; gestor de recursos humanos (1); motorista de caminhão (1); motorista de ônibus (1); motorista de veículo de passeio (1); operador de escavadeira hidráulica (2); operador de motoniveladora; operador de retroescavadeira (1); operador de rolo compactador (1); técnico em agropecuária; técnico em enfermagem (2); técnico em informática. Salário: de R$ 1.782,82 a R$ 10.966,06. Taxa de inscrição: de R$ 100 até R$ 150.

PREFEITURA DE MOGEIRO — PB

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://shre.ink/MVJv. Concurso com 33 vagas para os cargos de: assistente social (2); fiscal de tributos (2); orientador escolar (1); professor de ensino infantil (10); professor fundamental anos iniciais (10); psicólogo educacional (3); psicopedagogo institucional (3); supervisor escolar (2). Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.004,74. Taxa de inscrição: R$ 95.

PREFEITURA DE EPITACOLÂNDIA — AC

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://www.ufac.br/. Concurso com 19 vagas para os cargos de: enfermeiro (2); médico (1); professor p2 ensino fundamental i (2); professor p3 (2); professor p4 (2); agente administrativo (3); fiscal de obras (2); fiscal de tributos (1); técnico em enfermagem (2); motorista (2). Salário: de R$ 1.820,46 até R$ 7.490,12. Taxa de inscrição: de R$ 60 até R$ 100.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES — EBSERH SE

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/MjS9. Concurso com dez vagas para os cargos de: médico cirurgia geral (8 vagas); médico nutrologia (1 vaga); médico cirurgia torácica (1 vaga). Salário: R$ 10.787,12. Taxa de inscrição: não informada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO — MA

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://shre.ink/MRqU. Concurso com 30 vagas para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 1.800. Taxa: de R$ 80.

AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (ARES — PCJ) — SP

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://l1nq.com/cQgrB. Concurso com 10 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (1); assistente administrativo (1); analista de fiscalização e regulação — contábil/economia/administração (1); analista de fiscalização e regulação/biologia/química (1); analista de fiscalização e regulação — eng. ambiental/eng. química (1); analista de fiscalização e regulação — eng. civil /sanitária (1); contador (1); analista de ouvidoria (1); procurador jurídico (2). Salário: de R$ 1.802, 13 a R$ 13 mil. Taxa: R$ 54,90 a R$ 98,80

PREFEITURA DE AGRESTINA — PE

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/MJom. Concurso com 11 vagas para o cargo de guarda municipal. Salário: R$ 1.518. Taxa: de R$ 95.

PREFEITURA DE HUMBERTO DE CAMPOS — MA

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/MJqi. Concurso com nove vagas para o cargo de agente comunitário da saúde. Salário: R$ 3.036. Taxa: de R$ 90.

PREFEITURA DE MARECHAL FLORIANO — ES

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/MR7x. Concurso com 277 vagas para os cargos de: assistente social (1); nutricionista (1); professor pa educação infantil e ensino fundamental anos iniciais (125); professor pb anos iniciais e finais do ensino fundamental arte (6); professor pb anos finais do ensino fundamental ciências (2); professor pb anos iniciais e finais do ensino fundamental educação física (6); professor pb anos finais do ensino fundamental geografia (2); professor pb anos finais do ensino fundamental história (2); professor pb anos iniciais e finais do ensino fundamental inglês (2); professor pb anos finais do ensino fundamental língua portuguesa (5); professor pb anos finais do ensino fundamental matemática (5); psicólogo (2); professor pp supervisor escolar (7); auxiliar de atendimento educacional especializado (15); auxiliar de creche (30); auxiliar de secretaria escolar (9); monitor de transporte escolar (2); merendeira (9); servente (36); motorista (5); vigia (5). Salário: de R$ 1.144,95 até R$ 2.229,24. Taxa: de R$ 40 até R$ 60.

PREFEITURA DE MORRO DA GARÇA — MG

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/MOPf. Concurso com 143 vagas e cadastro reserva para os cargos de: agente fiscal de vigilância sanitária (2); almoxarife (1); assistente social (2); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de saúde bucal esf (1); auxiliar administrativo ii (15); auxiliar de serviços de educação (2); auxiliar de serviços gerais i (26); coveiro (1); cozinheira (5); dentista (1); dentista esf (1); educador de saúde (1); eletricista (1); enfermeiro (1); enfermeiro esf (1); especialista em educação supervisor (5); lavador/lubrificador (2); médico esf (1); monitor de transporte escolar (7); motorista transporte ambulância (7); motorista de obras (5); motorista de transporte escolar (6); motorista de transporte geral (3); nutricionista (2); operador de máquinas (4); operador de motoniveladora (1); operário (4); pedreiro (1); professor peb i (15); professor peb i inclusiva (3); professor peb i educação física (1); professor peb ii — inclusiva (2); professor peb ii — ciências (1); professor peb ii — educação física (1); técnico em enfermagem (3); técnico em enfermagem esf (1); vigia (4); agente fiscal de tributos (1); mecânico (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 12.952,39. Taxa: de R$ 65 até R$ 100.

PREFEITURA DE MARILÉIA — MG

Inscrições até 25 de abril pelo site: https://shre.ink/MzCY. Concurso com 70 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços públicos i (27); motorista de veículos pesados i (12); operador de máquina pesada i (3); agente administrativo (1); agente comunitário de saúde i (2); agente de combate a endemias i (1); assistente de tributos (1); assistente técnico (2); fiscal municipal (1); técnico de enfermagem (3); analista de suporte técnico e redes i (1); analista de educação básica — assistente social (1); analista de educação básica — psicologia (1); docente nível superior i (4); docente nível superior i educador físico (1); enfermeiro psf i (3); médico psf i (2); nutricionista (1); odontólogo psf i (2); pedagogo (1). Salário: de R$ 1.518 até R$ 15.860,75. Taxa: de R$ 60 até R$ 110.

PREFEITURA DE PINHAL DE SÃO BENTO — PR

Inscrições até 4 de abril pelo site https://acesse.one/1WXyK. Concurso com sete vagas para os cargos de: enfermeiro; professor; professor de educação infantil; psicólogo (1); técnico em enfermagem; assistente de administração; auxiliar de consultório dentário (1); auxiliar de serviços gerais (5). Salário: R$1.518,00 a R$ 4.998,53. Taxa: Gratuita.

PREFEITURA DE BALSA NOVA — PR

Inscrições até 31 de março pelo site: https://encr.pw/odzIn. Concurso com uma vaga para o cargo de: médico veterinário. Salário: R$6.537,12. Taxa: Não informado.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA — UFRR

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://encr.pw/IfgMn. Concurso com duas vagas para o cargo de: professor substituto, na área de estudos da tradução e interpretação em língua de sinais. Salário: R$ 3.412,63. Taxa: R$ 50,00.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA — UFRR

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://encr.pw/IfgMn. Concurso com onze vagas para o cargo de professor substituto: medicina (6); língua portuguesa e língua espanhola (1); música (1); administração (1); pedagogia (1); artes visuais, laboratório de expressão tridimensional/seminários temáticos i e ii, laboratório de criatividade, laboratório de cerâmica (1). Salário: R$3.412,63 a R$ 4.692,37. Taxa: R$ 50,00.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — UERJ

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://encr.pw/L8WQ. Concurso com duas vagas para o cargo de: Procurador. Salário: R$ 5.746,56. Taxa: R$ 330.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE — FURG 2

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/MyDu. Concurso com cinco vagas para o cargo de assistente em administração. Salário: R$ 3.029,90. Taxa: R$ 90.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO — UFPE

Inscrições até 31 de março pelo site: https://www.ufpe.br/. Concurso com 26 vagas para o cargo de professores visitantes brasileiros e estrangeiros nas áreas de: projetos estratégicos de pesquisa (8), fortalecimento dos programas de pós—graduação (12), projetos institucionais de inovação (3) e internacionalização (3). Salário: de R$ 12.862,13 a R$ 22.374,72. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL)

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://shre.ink/MNmT. Concurso com 16 vagas para os cargos de técnico especializado em língua brasileira de sinais (Libras). Salário: R$ 4.967,04. Taxa: R$ 120.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://shre.ink/MVwU. Concurso com 52 vagas para os cargos: assistente em administração (9); técnico de laboratório — área: anatomia e necropsia (2); técnico de laboratório — área: química (1); técnico de laboratório — área: química (1); técnico de laboratório — área: alimentos (1); técnico de laboratório — área: agropecuária (1); técnico de laboratório — área: têxtil (1); técnico de laboratório — área: análises clínicas (1); técnico de laboratório — área: eletroeletrônica (1); bibliotecário — documentalista (3); arquivista (1); administrador (2); estatístico (1); analista de tecnologia da informação — ciência de dados (1); analista de tecnologia da informação — desenvolvimento (1); pedagogo (1); nutricionista (1); fonoaudiólogo (2); farmacêutico (1); médico — área família e comunidade (3); médico — área medicina do trabalho (2); médico — área psiquiatria (2); médico — área psiquiatria (2); médico — área clínica médica (1); médico — área cirurgia geral (2); médico — área ginecologia e obstetrícia (2); médico — área infectologia (1); médico — área endocrinologia (1); médico — área oftalmologia (1); médico — área gastroenterologia (1); médico — área pneumologia (1); médico — área dermatologia (1). Salário: de R$ 3.787,37 até R$ 8.692,32. Taxa: de R$ 120 até R$ 180.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO — UNIVESP

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/M3eT. Concurso com 54 vagas para o cargo de supervisor pedagógico nas áreas de: administração (5 vagas); computação (5 vagas); educação com foco em educação especial ou inclusiva (3 vagas); educação matemática (3 vagas); engenharia de computação (5 vagas); engenharia de produção (5 vagas); letras, linguística e áreas de língua inglesa (3 vagas); letras, linguística e áreas de língua portuguesa (3 vagas); matemática (3 vagas); pedagogia (3 vagas); geral (16 vagas). Salário: R$ 7.000. Taxa: R$ 175.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA — UEPB

Inscrições até 27 de abril pelo site: https://shre.ink/M3MC. Concurso com cinco vagas para os cargos: técnico em laboratório (física) - campus vii - patos (1 vaga); técnico em laboratório (histopatologia oral) - campus i - campina grande (1 vaga); técnico em laboratório (manutenção de equipamentos odontológicos) - campus i - campina grande (1 vaga); técnico em laboratório (saneamento) - campus i - campina grande (2 vagas). Salário: R$ 2.824,80. Taxa: de R$ 95 até R$ 115.

INSTITUTOS

INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ — RS

Inscrições até 31 de março pelo site: https://shre.ink/Mj7T. Concurso com 22 vagas para os cargos de: especialista em orizicultura - técnico superior orizícola - extensão rural (10 vagas); especialista em orizicultura - técnico superior orizícola - pesquisa científica (10 vagas); analista administrativo - técnico superior administrativo administração (2 vagas). Salário: entre R$ 9.000 e R$ 10.000. Taxa de inscrição: não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ — IFCE

Inscrições até 3 de abril pelo site: https://shre.ink/M3xc. Concurso com cinco vagas para o cargo de professor substituto para as áreas de: geografia humana (1), licenciatura em letras português/espanhol (1), língua portuguesa (2) e química geral (1). Salário: não informado. Taxa de inscrição: R$ 150.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE — ICMBio AM

Inscrições entre 3 e 4 de abril presencialmente no Centro Multifuncional de Apuí, localizado na Rua Bahia. Concurso com 11 vagas para os cargos de: agentes ambientais de níveis I, II e III. Salário: não informado. Taxa de inscrição: não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE — IFRN

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/M3tI. Concurso com uma vaga para o cargo de professor visitante. Salário: não informado. Taxa de inscrição: R$ 260.

INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS — RS

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://shre.ink/M3S6. Concurso com 40 vagas para o cargo de papilocopista. Salário: R$ 8.930,74. Taxa de inscrição: R$ 270,84.

INSTITUTO MARIA SCHMITT — SC

Inscrições até 30 de dezembro de 2025 no e—mail recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).