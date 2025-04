Confira lista com 98 concursos abertos e 15.593 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 98 concursos e 15.593 vagas, além de cadastro reserva. NoDistrito Federal, há três concursos abertos com 404 vagas. Para o Centro-Oeste, há 16 seleções abertas com 2.346 oportunidades. Nos conselhosregionais e municipais, são nove concursos com 33 postos vagos. Entre os nacionais, há 11 certames abertos para 5.395 oportunidades. Há ainda15 seleções de concursos estaduais com 5.281 vagas. Já para os municipais, há 21 concursos e 1.500 vagas. Nas universidades federais, são noveprocessos seletivos e 166 oportunidades. Nos institutos federais, há 14 certames abertos com 468 vagas.





DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL — PM DF

Inscrições até 23 de abril pelo site: https://shre.ink/M3gD. Concurso com 49 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). Salário: de R$ 14.451,93 até R$ 17.034,85. Taxa de inscrição: R$ 163.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — FUB

Inscrições de 11 até 30 de abril pelo site: https://shre.ink/MtS1. Concurso com 273 vagas, para os cargos de: administrador (20); arquiteto e urbanista (1); auditor (1); biólogo (1); contador (3); engenheiro agrônomo (1); engenheiro de produção (1); engenheiro eletricista (1); farmacêutico (1); médico do trabalho (2); produtor cultural (1); técnico em assuntos educacionais (15); tecnólogo em produção audiovisual (1); tecnólogo em sistemas de telecomunicações (1); assistente em administração (200); técnico de laboratório - análises clínicas (1); técnico de laboratório - industrial (3); técnico de tecnologia da informação (12); técnico em contabilidade (7). Salário: de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04, além de benefícios e incentivo a qualificação. Taxa de inscrição: de R$ 66,40 até R$ 112,30.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL — CAESB

Inscrições prorrogadas até 9 de abril pelo site: https://shre.ink/MZ61. Concurso com 82 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: advogado (1); biólogo (1); engenheiro agrimensor (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (9); engenheiro eletricista (2); engenheiro eletrônico (2); engenheiro florestal (1); engenheiro mecânico (5); engenheiro químico (4); geógrafo (1); químico (1); administrador (4); analista de sistemas (3); contador (1); economista (1); estatístico (1); pedagogo (1); técnico em edificações (9); técnico de saneamento (9); técnico de telecomunicações (1); técnico eletricista (5); técnico eletrônico (2); técnico em hidrologia (1); técnico mecânico (4); técnico químico (1); operador de estação de tratamento (4); assistente administrativo (6). Salário: de R$ 4.426,60 a R$ 10.873,95. Taxa de inscrição: de R$ 71 até R$ 92.

NACIONAIS

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO (TRF1)

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://shre.ink/MyHs. Concurso com 50 vagas para os cargos de: juiz (a) federal substituto (a). Salário: R$37.765,55. Taxa: R$120.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL — MPF

Inscrições até 23 de abril pelo site: https://shre.ink/MuOw. Concurso com 58 vagas para o cargo de procurador da República. Salário: R$ 39.753,22. Taxa: R$ 250.

MARINHA DO BRASIL — COLÉGIO NAVAL

Inscrições até 29 de abril pelo site: marinha.mil.br/sspm/.Concurso com 153 vagas, sendo 141 vagas para o sexo masculino e 12 vagas para o sexo feminino. Salário: R$ 1.398,30. Taxa: R$ 100.

COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS (CPESFN)

Inscrições até 16 de maio pelo site: marinha.mil.br/cgcfn/. Concurso com 32 vagas para o curso de formação de sargentos músicos do corpo de fuzileiros navais, para as especialidades de: flauta em dó (1); clarinete em sib (5); oboé em dó (1); saxofone—alto em mib (4); saxofone—tenor em sib (2); contrabaixo acústico (1); trompa em fá (3); .trompete em sib (4); trombone—tenor em dó (2); eufônio em sib (3); bombardão em sib (1); tímpanos (1); percussão (bateria completa) (4). Salário: não divulgado. Taxa: R$ 90.

COMANDO DA AERONÁUTICA

Inscrições até 28 de abril pelo site: fab.mil.br/ingresso/. Concurso com 50 vagas, distribuídas entre os seguintes cursos: curso de formação de oficiais aviadores (cfoav) — 5 vagas; curso de formação de oficiais intendentes (cfoint) — 25 vagas; curso de formação de oficiais de infantaria (cfoinf) — 20 vagas. Salário: não divulgado. Taxa: R$ 120.

COMANDO DA ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO (ESPCEX)

Inscrições até 9 de maio pelo site: espcex.eb.mil.br/. Concurso com 440 vagas para o curso de formação e graduação de oficiais de carreira da linha de ensino militar bélico. Salário: não divulgado. Taxa: R$ 100.

EXÉRCITO BRASILEIRO - ESA

Inscrições até 18 de maio pelo site: esa.eb.mil.br. Concurso com 1.125 vagas, distribuídas entre as seguintes áreas: área geral - combatente, logística-técnica e aviação: masculino: 910 vagas (sendo 182 reservadas para candidatos autodeclarados negros, feminino (somente para comunicações, intendência e material bélico): 105 vagas (21 reservadas para negros); área música (ambos os sexos) 30 vagas: clarineta: 8 vagas, saxofone: 4 vagas, trombone: 7 vagas, trompa: 1 vaga, trompete/cornetim/flugelhorn: 6 vagas, tuba: 4 vagas; área saúde (ambos os sexos) 80 vagas. Salário: não divulgado. Taxa: R$ 95.

ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ESFCEX)

Inscrições até 20 de junho pelo site: esfcex.eb.mil.b/http://esfcex.eb.mil.b/. Concurso com 165 vagas distribuídas conforme respectivo edital: cfo - s - esfcex: médicos: anestesiologia (3); cirurgia de cabeça e pescoço (1); cirurgia geral (3); cirurgia de mão (1); cirurgia pediátrica (1); cirurgia vascular (5); clínica médica (3); endocrinologia (3); endoscopia digestiva (2); geriatria (1); ginecologia e obstetrícia (5); infectologia (1); mastologia (1); medicina da família - saúde da família (10); nefrologia (3); oftalmologia (3); ortopedia e traumatologia (6); ortopedia e traumatologia - cirurgia de joelho (3); ortopedia e traumatologia - cirurgia de ombro (1); otorrinolaringologia (1); pediatria (5); pneumologia (2); proctologia (2); radiologia (2); reumatologia (2); sem especialidade (19); urologia (3); demais vagas: farmacêutico (7); dentista - cirurgia e traumatologia buco - máxilo - facial (3); dentista - dentística restauradora (1); dentista - endodontia (2). Médicos regionalizados: cancerologia/oncologia (7); cardiologia (7); cardiologia intervencionista - hemodinâmica (9); hematologia e hemoterapia (7); medicina intensiva (10); medicina intensiva pediátrica (3); neonatologia (3); neurologia (2); patologia (5); psiquiatria (7). Salário: não divulgado. Taxa: R$ 150.

EXÉRCITO BRASILEIRO - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO COMPLEMENTAR (CFO/QC) E CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO DE CAPELÃES MILITARES (CFO/QCM)

Inscrições até 20 de junho pelo site: esfcex.eb.mil.br/. Concurso com 66 vagas para diferentes áreas de atuação: cfo/qc administração (4); ciências contábeis (4); comunicação social (jornalismo) (1); direito (5); economia (2); enfermagem (15); estatística (1); informática (4); psicologia (1); pedagogia (1); veterinária (1); magistério biologia (2); magistério geografia (3); magistério história (2); magistério inglês (3); magistério matemática (4); magistério português (5); magistério química (3); magistério física (2); cfo/qcm - padre católico apostólico romano (2); pastor evangélico (1). Salário: não divulgado. Taxa: R$ 150.

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A — PRÉ—SAL PETRÓLEO S.A. (PPSA)

Inscrições prorrogadas até 14 de maio pelo site: https://shre.ink/MS3k. Concurso com 100 vagas para profissionais de nível superior, para os seguintes cargos: advogado: jurídico (4); analista de gestão corporativa: recursos humanos (5); licitações e contratos (3); administração geral (4); controle contábil (5); finanças (3); gestão tributária, fiscal e paralegal contábil (4); comercialização de petróleo e gás (2); comunicação e ouvidoria (2); planejamento corporativo (1); integridade riscos e controles internos (1); gestão de projetos e contratos em óleo e gás (4); acompanhamento e controle da produção de óleo e gás (2); analista de tecnologia da informação: segurança da informação (2); infraestrutura de ti (2); desenvolvimento de sistemas (2); governança de ti (1); projetos de ti (1); especialista em petróleo e gás: comercialização de petróleo e gás natural (4); petrofísica (2); engenharia de reservatórios (4); geofísica de reservatórios (3); geologia de reservatórios (4); engenharia de instalações marítimas (5); engenharia de poços (5); engenharia submarina (4); geologia de exploração (4); geofísica exploração (4); engenharia de operações de produção (4); análise e controle da produção de óleo e gás (2); gestão de projetos e contratos em óleo e gás (5); e avaliação econômica (2). Salário: de R$ 8.240 a R$ 19.610. Taxa: de R$ 100 a R$ 150.

CENSO CIDADES ESTUDANTIL BRASIL

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/bkTR. Concurso com 3.156 vagas para Mato Grosso: agente recenseador — administrativo (13); agente recenseador — área de educação (130); agente recenseador — área de saúde (78); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (39); Mato Grosso do Sul: agente recenseador — administrativo (9); agente recenseador — área de educação (90); agente recenseador — área de saúde (54); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (27); Sergipe: agente recenseador — administrativo (8); agente recenseador — área de educação (80); agente recenseador — área de saúde (48); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (24); Ceará: agente recenseador — administrativo (13); agente recenseador — área de educação (130); agente recenseador — área de saúde (78); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (39); Maranhão: agente recenseador — administrativo (15); agente recenseador — área de educação (150); agente recenseador — área de saúde (90); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (45); Rio de Janeiro: agente recenseador — administrativo (7); agente recenseador — área de educação (70); agente recenseador — área de saúde (42); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (21); Espírito Santo: agente recenseador — administrativo (7); agente recenseador — área de educação (70); agente recenseador — área de saúde (42); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (21); Minas Gerais: agente recenseador — administrativo (63); agente recenseador — área de educação (630); agente recenseador — área de saúde (378); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (189); Paraíba: agente recenseador — administrativo (16); agente recenseador — área de educação (160); agente recenseador — área de saúde (96); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (48); e em Alagoas: agente recenseador — administrativo (8); agente recenseador — área de educação (80); agente recenseador — área de saúde (48). Salário: de R$ 1.970 até R$ 2.100. Taxa: de R$ 54,50 até R$ 68,50.

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE NOVA VENEZA — GO

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://shre.ink/MqXj. Concurso com 178 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (50); coveiro (1); cozinheiro (3); gari (20); guarda noturno (10); merendeiro (4); vigia (4); auxiliar de alimentação (5); motorista categoria i (5); motorista categoria ii (15); operador de máquinas (5); agente administrativo (5); agente educativo (14); técnico de enfermagem (6); enfermeiro psf (3); professor de educação física (1); professor de libras (1); professor de língua inglesa (1); professor pii (25). Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.445,65. Taxa: de R$ 30 até R$ 100.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS — GO

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/MqZe. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto na área de informática. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa de inscrição: R$ 40.

PREFEITURA DE SANTA CARMEN — MT

Inscrições até 7 de abril presencialmente na Prefeitura Municipal. Concurso com três vagas para os cargos de: agente de vigilância e manutenção (1); apoio educacional e serviços gerais; auxiliar de sala (1); professor de ensino fundamental ii de educação física (1). Salário: de R$ 1.518 até R$ 1.793 ou R$ 38,23 por hora—aula. Taxa de inscrição: não informada.

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO — MS

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/MqK9. Concurso com 27 vagas para os cargos de: gestor de educação na saúde (4); médico pediatra (17) e médico intensivista pediátrico (6). Salário: de R$ 2.863,12 a R$ 5.402,59, com possibilidade de adicional de função de R$ 3.149,43. Taxa de inscrição: não informada.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO — MS

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/MteW. Concurso com 23 vagas para os cargos de: atendente de visitante/condutor (10); atendente de visitante/condutor bilíngue (5); gestor de atividades ambientais (6); técnico de atividades ambientais (2). Salário: de R$ 3.232,82 a R$ 5.500. Taxa de inscrição: não informada.

PREFEITURA DE ITABERAÍ — GO

Inscrições de 7 até 11 de abril presencialmente, na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Capitão Caldas, esquina com a Rua Ministro Guimarães Natal, Qd. 09, Lt. 01, Centro. Concurso com 20 vagas para os cargos de: assistente social (4); nutricionista (1); psicólogo (2); orientador social (4); entrevistador/digitador; visitador (4); facilitador de oficinas — práticas artísticas (1); facilitador de oficinas — educador físico (1); facilitador de oficinas — músicos (1); motorista (2). Salário: de R$ 1.518 até R$ 3.552,59. Taxa de inscrição: não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL – CORUMBÁ MS

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://shre.ink/MqCL. Concurso com duas vagas para o cargo de professor substituto nas áreas de: português/inglês e sociologia. Salário: de R$ 5.326,60 a R$ 9.058,29. Taxa: R$ 50.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO – MT

Inscrições de 10 de abril até 8 de maio pelo site: https://shre.ink/MtbX. Concurso com 1.500 vagas para o cargo de professor da educação básica para as seguintes áreas: arte; física; inglês; língua portuguesa; sociologia; matemática; ciências; física; química; história; educação física; filosofia; geografia; biologia. Salário: de R$ 3.671,84 a R$ 7.005,09. Taxa: R$ 150.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS — (MP — GO)

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://l1nq.com/XljSc. Concurso com duas vagas para o cargo de: secretário auxiliar. Salário: R$ 3.910,20. Taxa: R$ 62,02.

PREFEITURA DE CONQUISTA D’OESTE — MT

Inscrições até 11 de abril presencialmente na Coordenadoria de Gestão de Pessoas na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida dos Oitis, nº 1200, centro ou por e—mail: https://shre.ink/MqKA. Concurso com três vagas para os cargos de: motorista (1); técnico em análises clínicas (1); técnico em higiene dental (1). Salário: de R$ 2.615,06 até R$ 3.268,82. Taxa: não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL – MS

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/Mw4s. Concurso com 61 vagas para os cargos de: assistente de alunos (4); assistente em administração (18); técnico de laboratório — agropecuária (1); técnico de laboratório — biologia (2); técnico de laboratório — biologia/física/química (1); técnico de laboratório — edificações (1); técnico de laboratório — informática (10); técnico de tecnologia da informação (13); técnico em agropecuária (1); técnico em contabilidade (2); analista de tecnologia da informação (2); enfermeiro (1); médico/médico do trabalho (1); nutricionista (1); técnico em assuntos educacionais (1); tecnólogo em gestão pública (2). Salário: de R$ 2.483,52 a R$ 4.967,04. Taxa: de R$ 80 até R$ 110.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE MATO GROSSO DO SUL

Inscrições até 14 de abril pelo site:https://www.quadrix.org.br/. Concurso com uma vaga e formar cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio e superior, para as oportunidades: auxiliar administrativo; agente fiscal; assistente administrativo; advogado; analista administrativo; analista de informática; contador; controlador interno; médico fiscal (1). Salário: R$ 2.536,21 a R$ 8.538,29. Taxa: de R$ 40 a R$ 70.

PREFEITURA DE RESERVA DO CABAÇAL — MT

Inscrições até 17 de abril pelo site: https://shre.ink/Mquz. Concurso com 14 vagas para os cargos de: professor graduado em pedagogia (9); professor licenciado em pedagogia com habilitação em educação especial psicopedagogo ou nas áreas relacionadas ao aee (1) e agente comunitário de saúde (4). Salário: de R$ 2.902,26 até R$ 3.036. Taxa de inscrição: R$ 60.

PREFEITURA DE RIO VERDE — GO 1

Inscrições até 29 de abril pelo site: https://shre.ink/Mypc. Concurso com 499 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo (383); auxiliar administrativo (2); atendente plantonista (98); monitor de transporte coletivo urbano (16). Salário: R$2.113. Taxa: R$180.

PREFEITURA DE RIO VERDE — GO 2

Inscrições até 22 de maio pelo site: https://shre.ink/Myfn. Concurso com 10 vagas para os cargos de: fiscal de edificações e loteamentos. Salário: R $7.513,29. Taxa: R$290.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO — MT

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://l1nq.com/sgIsH. Concurso com duas vagas para o cargo de: professor substituto. Salário: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: Não informado.



CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS — CORE BA

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/MYIB. Concurso com cinco vagas para cargos de: atendente; auxiliar administrativo (5); fiscal; técnico de informática e assistente jurídico; contador. Salário: de R$ 2.166,71 até R$ 8.325,11. Taxa: de R$ 55 até R$ 90.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA — CRMV TO

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/MVTC. Concurso com duas vagas para os cargos de: assistente administrativo (2); fiscal — agente de fiscalização; fiscal — médico veterinário; fiscal — zootecnista. Salário: de R$ 2.304,96 até R$ 4.831,51. Taxa de inscrição: de R$ 55 até R$ 60.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA — CREA SE

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/MVNT. Concurso com oito vagas para os cargos de: profissional de suporte administrativo (5); analista de tecnologia da informação; analista técnico (3); e analista de controle interno. Salário: entre R$ 2.791,03 até R$ 8.775,90. Taxa: de R$ 70 a R$ 140.

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS — SC

Inscrições até 14 de abril pela internet. Concurso com uma vaga, bem como formar cadastro reserva, com profissionais de níveis médio, técnico e superior, para atuarem na cidade de florianópolis, para: técnico administrativo; assistente técnico; nutricionista fiscal; nutricionista assistente (1); analista de departamento pessoal e recursos humanos; analista de comunicação. Salário: de R$ 2.836,47 até R$ 5.705,49, mais benefícios. Taxa: de R$ 46 a R$ 80.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA — ES

Inscrições até 22 de abril pela internet. Concurso com uma vaga, além de cadastro reserva, para os cargos de: advogado, agente administrativo (1); agente fiscal. Salário: de R$ 2.175,12 a R$ 5.241,33. Taxa: R$ 61.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — MG

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://l1nq.com/FC14t. Concurso com nove vagas para os cargos de: arquiteto e urbanista (3); assistente administrativo e financeiro (1); assistente de fiscalização e atendimento (5); advogado; contador. Salário: de R$ 4.393,81 a R$ 12.903,39. Taxa: R$ 70 a R$ 120.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO JOÃO DO OESTE — SC

Inscrições até 18 de abril pelo site: https://l1nq.com/OTSk2. Concurso com três vagas para o cargo de: Membro do Conselho Tutelar. Salário: R$2.176,48. Taxa: Não informado.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE — CRC SC

Inscrições até 25 de abril pelo site: https://shre.ink/MtMv. Concurso com uma vaga, além de cadastro reserva, para os cargos de: advogado; contador; fiscal; assistente de suporte em informática; auxiliar técnico (1). Salário: de R$ 2.600,00 a R$ 6.286,60. Taxa: de R$ 95 até R$ 100.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PERNAMBUCO — CRMV PE

Inscrições até 5 de maio pelo site: https://encr.pw/L89vB. Concurso com três vagas para os cargos de: assistente administrativo; técnico agropecuário (2); médico veterinário (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.000. Taxa: R$ 60 a R$ 80.

LOCAIS — ESTADUAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA — SC

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/Mj7u. Concurso com quatro vagas para os cargos de: médico especialista em anestesiologia (1); médico especialista em ginecologia e obstetrícia (2); médico especialista em radiologia e diagnóstico por imagem (1). Salário: R$ 10.243,36. Taxa: não informada.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — SEGOV RJ

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/Muwj. Concurso com 1.212 vagas para os cargos de agente civil voluntário (1.068) e assistente civil voluntário (144). Salário: dois salários mínimos, além de R$ 350 a título de alimentação. Taxa: R$ 63.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ — PC CE

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://shre.ink/MuVG. Concurso com 100 vagas para o cargo de delegado. Salário: R$ 22.165,53. Taxa: de R$ 300.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PIAUÍ — SEFAZ PI

Inscrições até 22 de abril pelo site. Concurso com 80 vagas para os cargos e especialidades de agente de tributos: área geral (30); tecnologia da informação (10); analista do tesouro estadual: área geral (8); tecnologia da informação (2); auditor fiscal da fazenda estadual: área geral (17); tecnologia da informação (3); auditor governamental: área geral (5); tecnologia da informação (2) e engenharia (3). Salário: de R$ 10.042,57 a R$ 27.625,52. Taxa: de R$ 160 até R$ 200.

SECRETARIA DE SAÚDE DE SERGIPE

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://shre.ink/bndZ. Concurso com 878 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis médio/técnico e superior, para os seguintes cargos: técnico de enfermagem (72); técnico em radiologia (13); assistente social (20); biólogo (5); cirurgião—dentista bucomaxilofacial (10); cirurgião—dentista odontólogo (15); enfermeiro do trabalho (1); enfermeiro epidemiologista (2); enfermeiro generalista (40); enfermeiro intensivista (10); enfermeiro obstétrico (10); enfermeiro sanitarista (2); enfermeiro urgência e emergência (15); farmacêutico (2); farmacêutico bioquímico (3); fisioterapeuta (9); fonoaudiólogo (3); médico alergologista (5); médico anestesiologista (10); médico angiologista (3); médico cardiologista (25); médico cardiologista pediatra (2); médico cirurgião cabeça e pescoço (2); médico cirurgião captador de órgãos (2); médico cirurgião de mão (2); médico cirurgião geral (31); médico cirurgião oncológico (5); médico cirurgião pediátrico (2); médico cirurgião plástico (2); médico cirurgião torácico (2); médico cirurgião vascular (5); médico clínico geral (204); médico coloproctologista (5); médico da dor (2); médico dermatologista (5); médico do trabalho (5); médico ecocardiografista (2); médico emergencista (15); médico endocrinologista (5); médico endoscopista (4); médico fisiatra (2); médico gastroenterologista (10); médico gastroenterologista pediatra (4); médico geneticista (2); médico ginecologista—obstetra (29); médico hematologista (5); médico hematologista pediatra (2); médico infectologista (4); médico intensivista (10); médico intensivista pediatra (5); médico mastologista (10); médico nefrologista (6); médico nefrologista pediatra (3); médico neonatologista (10); médico neurocirurgião (5); médico neurologista (5); médico neurologista fisiatra (2); médico neurologista pediatra (5); médico nutrólogo (5); médico oftalmologista (16); médico oncologista clínico (10); médico oncologista pediatra (5); médico ortopedista e traumatologista (29); médico ortopedista e traumatologista pediatra (5); médico ortopedista oncológico (5); médico otorrinolaringologista (12); médico paliativista (1); médico patologista (2); médico pediatra (41); médico pneumologista (3); médico psiquiatra (10); médico radiologista e diagnóstico por imagem (2); médico radioterapeuta (2);médico regulador (5); médico ultrassonografista geral (5); médico urologista (5); nutricionista (3); psicólogo (12); sanitarista (1); terapeuta ocupacional (3). Salário: R$ 3.615,96 a R$ 8.294,28. Taxa: de R$ 80 a R$ 150.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERGIPE

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/bndq. Concurso com sete vagas para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Salário: R$ 12.430,69. Taxa: R$ 190.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E SECRETARAIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA — RN 1

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/MJMD. Concurso com 259 vagas para os cargos de: assistente técnico em saúde/área administrativa (16); assistente técnico em saúde/área técnico em informática (29); técnico em anatomia e necrópsia (1); técnico em enfermagem (188); técnico em enfermagem/área enfermagem do trabalho (16); técnico em farmácia; técnico em hemoterapia (1); técnico de laboratório (1); técnico em nutrição e dietética (2); técnico em radiologia (1); técnico em saúde bucal; técnico em segurança do trabalho (4); técnico em vigilância em saúde. Salário: R$ 1.647,77. Taxa: R$ 100.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA — RN 2

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/MJMh. Concurso com 306 vagas para os cargos de: arquiteto (1); assistente social (2); auditor fiscal da vigilância sanitária (3); auditor em saúde (1); biólogo (4); biomédico (3); cirurgião dentista (2); cirurgião dentista / área buco—maxilo facial (2); cirurgião dentista / área odontologia hospitalar (6); comunicador social (1); educador físico; farmacêutico (5); farmacêutico/área analista clínico; fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); psicólogo (1); terapeuta ocupacional; enfermeiro (50); enfermeiro / área enfermeiro do trabalho (2); enfermeiro/ área enfermeiro obstetra (2); engenheiro de segurança do trabalho; engenheiro / área biomédico; engenheiro / área civil; engenheiro / área clínico; engenheiro / área eletricista; médico anestesiologista (16); médico cardiologista (1); médico cardiologista pediátrico (1); médico — cirurgião de cabeça e pescoço (2); médico — cirurgião geral (16); médico cirurgião pediátrico (2); médico cirurgião plástico (1); médico cirurgião torácico (2); médico — cirurgião vascular (4); médico clínico geral (16); médico dermatologista (4); médico encefalografista (1); médico endocrinologista (2); médico endoscopista (2); médico gastroenterologista (1); médico gastroenterologista pediátrico (1); médico geneticista (2); médico ginecologista e obstetra (12); médico hematologista (2); médico infectologista (8); médico infectologista pediátrico (2); médico intensivista adulto (10); médico intensivista neonatal (4); médico intensiva pediátrico (8); médico do trabalho (8); médico nefrologista (2); médico nefrologista pediátrico (2); médico neonatologista (8); médico neurocirurgião (4); médico neurologista (4); médico neurologista pediátrico (3); médico nutrólogo (1); médico oftalmologista (2); médico ortopedista (8); médico otorrinolaringologista (2); médico patologista (1); médico pediatra (16); médico pneumologista (4); médico psiquiatra (8); médico psiquiatra pediátrico (2); médico radiologista (4); médico reumatologista (2); médico ultrassonografista (2); médico urologista (2); técnico administrativo em saúde/área administrador de redes; técnico administrativo em saúde/administrador (1); técnico administrativo em saúde/administrador público (1); técnico administrativo em saúde/ analista de dados; técnico administrativo em saúde/ analista de segurança da informação (1); técnico administrativo em saúde/analista de sistemas (1); técnico administrativo em saúde/arquivologia; técnico administrativo em saúde/biblioteconomista; técnico administrativo em saúde/contador (1); técnico administrativo em saúde/desenvolvedor de software (1); técnico administrativo em saúde/estatístico; técnico administrativo em saúde/gestor ambiental; técnico administrativo em saúde/gestor hospitalar (1); técnico administrativo em saúde/gestor público (1); técnico administrativo em saúde/historiador; técnico administrativo em saúde/pedagogo (1); técnico administrativo em saúde/psicopedagogo; técnico administrativo em saúde/sanitarista (2); técnico administrativo em saúde/sociólogo. Salário: de R$ 1.830,85 até R$ 4.270,05. Taxa: R$ 150.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE TOCANTINS — PM TO

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://shre.ink/MuVI. Concurso com 660 vagas para os cargos de: Cadete I (60); Curso de Formação de Praças: Aluno—Praça do QPE Músicos: Clarinete (1); Trombone (1); Trombone Baixo (1); Trompete (1); Trompa (2); Euphonium/Bombardino (1); Sax Alto (2); Flauta Transversal em Dó (2); Flautim (1); Contrabaixo Elétrico (1); Guitarra (1); Violão/Viola Caipira (1); Teclado/Acordeon (1); Bateria/Percussão (2); Canto Vocal de Mezzo—Soprano a Soprano (1); Canto Vocal de Barítono a Tenor (1); Curso de Formação de Praças: Comando de Policiamento da Capital — (CPC) (145); Comando Regional de Policiamento 1ª Região (CRP — 1) (174); Comando Regional de Policiamento 2ª Região (CRP—2) (145); Comando Regional de Policiamento 3ª Região (CRP—3) (116). Salário: de R$ 2.881,53 até R$ 10.842,13. Taxa de inscrição: de R$ 120 até R$ 150.

TRIBUNAL ELEITORAL DE TOCANTINS — TRE TO

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://shre.ink/MZF1. Concurso com duas vagas, além de cadastro reserva para os cargos de: área judiciária (2); área administrativa — contabilidade; área de apoio especializado — tecnologia da informação; área administrativa; área administrativa — agente da polícia judicial; área de apoio especializado — programação de sistemas. Salário: de R$ 9.052,51 até R$ 14.852,66, além de benefícios. Taxa de inscrição: de R$ 85 até R$ 110.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — BANRISUL

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/MZVp. Concurso com 100 vagas, além de cadastro reserva para os cargos de: administração de banco de dados (8); desenvolvimento de software (40); tecnologia: segurança, infra e operação (14); transformação digital e gestão de TI (38). Salário: de R$ 5.012,25, além de benefícios como: gratificação semestral, correspondente a um ordenado por semestre com pagamento de 1/6 deste valor a cada mês; auxílio cesta—alimentação, no valor de R$ 1.284,24; auxílio—refeição de R$ 1.110,12. Taxa de inscrição: R$ 132.

BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — RS

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/MZOE. Concurso com 1.200 vagas para o cargo soldado de primeira classe. Salário: não informado. Taxa de inscrição: R$ 118,79.

TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO — TCE SP

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/MZJZ. Concurso com 63 vagas para os cargos de: auditor de controle externo (59); auditor de controle externo administração (4). Salário: R$ 17.743,05. Taxa de inscrição: R$ 82.

DEFENSORIA PÚBLICA DE AMAZONAS — DPE AM

Inscrições até 24 de abril pelo site: https://shre.ink/MjA9. Concurso com 10 vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de defensor público de classe 4ª. Salário: R$ 19.134,33. Taxa: R$ 290.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO — CBM RS

Inscrições até 24 de abril pelo site: https://shre.ink/Mjj4. Concurso com 400 vagas para o cargo de Soldado Bombeiro Militar Primeira Classe QPBM. Salário: R$ 5.944,85. Taxa: R$ 118,79.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE NOVA PRATA — RS

Inscrições até 30 de abril pelo site: https://encr.pw/wqGMC. Concurso com 27 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde — esf clivatti (1); agente comunitário de saúde — esf sagrada família (2); analista de planejamento de tráfego e transporte (1); atendente de creche (10); fonoaudiólogo (1 ); médico cardiologista (1); médico clínico geral (1); médico geriatra (1); médico ginecologista e obstetra (1); médico pediatra (1); médico psf (2); oficial financeiro e contábil (1); operário (2); servente (2); agente comunitário de saúde — esf rio branco; arquiteto; atendente em serviços de saúde; auxiliar de limpeza; auxiliar de saúde bucal; biólogo; cozinheira; enfermeiro; enfermeiro psf; engenheiro agrônomo; engenheiro civil; engenheiro; farmacêutico; médico neurologista; médico veterinário; monitor para alunos especiais; monitor social; nutricionista; odontólogo; odontólogo psf; operador de máquinas; pedreiro; professor de artes; professor de educação infantil; professor de língua inglesa; psicólogo; secretário de escola. Salário: R$ 1.355,96 a R$ 19.637,84. Taxa: R$ 60 a R$ 140.

PREFEITURA DE UMBUZEIRO — PB

Inscrições até 4 de maio pelo site: https://l1nq.com/ct5Pv. Concurso com 179 vagas para os cargos de: agente administrativo (2); agente comunitário de saúde (2); assistente social (2); assistente social educacional (1 ); auxiliar de creche (3); auxiliar de serviços gerais (27); auxiliar de serviços gerais pne (2); auxiliar em saúde bucal (2); bibliotecário escolar (1); biomédico (1); cirurgião dentista (1); cirurgião dentista pne (1); condutor socorrista (4); coveiro (1 ); educador físico (1 ); educador social (3 ); educador social pne (1); eletricista (1); enfermeiro (2); enfermeiro emergencista (4); farmacêutico (1 ); fisioterapeuta (4 ); fonoaudiólogo (2); guarda sanitário (1); instrutor de banda musical (2); intérprete de libras (1); motorista b (9); motorista b pne (1); motorista de transporte escolar (4); nutricionista (3); odontólogo (2 ); operador de máquinas pesadas (1); porteiro (5 ); porteiro pne (1); professor de educação infantil (18); professor de educação infantil pne (2 ); professor do ensino fundamental anos finais: artes (1); professor do ensino fundamental anos finais: ciências (1 ); professor do ensino fundamental anos finais: educação física (1); professor do ensino fundamental anos finais: espanhol (1); professor do ensino fundamental anos finais: geografia (1); professor do ensino fundamental anos finais: história (1); professor do ensino fundamental anos finais: informática (1); professor do ensino fundamental anos finais: inglês (1); professor do ensino fundamental anos finais: língua portuguesa (2); professor do ensino fundamental anos finais: matemática (2); professor do ensino fundamental: anos iniciais (19); professor do ensino fundamental: anos iniciais pne (1); psicólogo (3); psicólogo educacional (2); psicopedagogo (1); recepcionista (5); recepcionista pne (1); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em enfermagem (2); técnico em enfermagem emergencista (4); técnico em farmácia (1); técnico em raio—x (1); técnico em saúde bucal (1); técnico em veterinária (1); terapeuta ocupacional (2); técnico em tecnologia da informação (1 ); orientador educacional (1 ); supervisor educacional (1). Salário: R$ 1.518,00 a R$ 3.673,14. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE ACARI — RN

Inscrições até 7 de abril pelo e—mail: cpmpss.acari@gmail.com. Concurso com número indeterminado de vagas para o cargo de farmacêutico. Salário: R$1.700,00. Taxa: Não informada.

PREFEITURA DE FARIAS BRITO — CE

Inscrições até 27 de abril pelo site: https://encr.pw/mUkVq. Concurso com 246 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (26); auxiliar administrativo (35); motorista d (10); orientador social (6); técnico de enfermagem (28); técnico de radiologia (2 ); técnico em farmácia (3); técnico em higiene bucal (5); advogado (1); analista ambiental (1); assistente social (2); biomédico (1); enfermeiro (6); enfermeiro plantonista (1); farmacêutico (1); fiscal ambiental (2); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (3); médico (2); nutricionista (2); odontólogo (5); odontólogo endodontista (1); professor aee (2); professor educação infantil/creche (24); professor fundamental i — 1º ao 5º ano (27); professor fundamental ii — ciências (3); professor fundamental ii — educação física (2); professor fundamental ii — geografia (2); professor fundamental ii — história (3); professor fundamental ii — inglês (2); professor fundamental ii — matemática (8); professor fundamental ii — português (7); psicólogo (4); psicopedagogo (2); técnico auxiliar de controle interno (1); agente comunitário de endemias (2); agente comunitário de saúde (6). Salário: R$ 1.518,00 a R$ 9.460,40 ou R$ 641,26 por plantão. Taxa: R$ 80 a R$ 150.

PREFEITURA DE TIANGUÁ — CE

Inscrições até 13 de abril pelo site: https://l1nk.dev/f8oHc. Concurso com 270 vagas para os cargos de: ajudante geral (2); engenheiro de tráfego (1); artesão; cuidador de saúde; auditor de obras de engenharia; auditor de gestão pública; atendente de consultório dentário (auxiliar de saúde bucal) (2); cozinheiro (2); motorista/ categoria b; motorista/ categoria d (2); técnico em informática (ti) (1); bombeiro hidráulico; capataz (13); carpinteiro; eletricista; pedreiro (1); vigia (18); serviços gerais (15); porteiro (2); agente administrativo (2); assistente social (6); educador físico; psicólogo (7); terapeuta ocupacional; veterinário; pedagogo; fiscal de transportes; recepcionista (1); jardineiro (2); engenheiro agrônomo; zootecnista; técnico agrícola; agente cultural; monitor de transporte (10); auxiliar de sala (55); cuidador (55); secretário escolar; bibliotecário; psicopedagogo; fiscal de tributos (3); auditor de tributos (2); fiscal de obras; técnico em edificações; operador de máquinas pesadas (3); engenheiro civil; cadista; técnico de laboratório; biólogo; médico auditor; farmacêutico; fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (3); médico cirurgião geral; médico clínico geral; médico pediatra; neuropsicólogo; fiscal de vigilância sanitária; protético (técnico em prótese dentária); socorrista; técnico em enfermagem (7); técnico em laboratório de análise clínica; técnico em laboratório de análise clínica (1); enfermeiro (2); enfermeiro auditor; enfermeiro de urgência e emergência; enfermeiro do trabalho; enfermeiro de saúde mental; médico psf (8); médico psiquiatra; nutricionista; odontólogo (3); neurologista; bioquímico; médico ginecologista; médico do trabalho; técnico em turismo; turismólogo; cuidador social (10); entrevistador/ digitador (3); orientador com habilidade (2); orientador social (7); visitador (2); pedagogo com especialidade em psicopedagogia (1); supervisor (2); supervisor criança feliz; técnico ambiental; arquiteto; analista ambiental e de projetos; fiscal ambiental; fiscal de limpeza pública; fiscal de proteção animal; geógrafo; motorista/ categoria d (12). Salário: R$ 1.518,00 a R$ 15.612,50. Taxa: R$ 65 a R$ 140.

PREFEITURA DE ASSIS BRASIL — AC

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://l1nk.dev/5un8X. Concurso com 105 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (1); assistente educacional (30); assistente social (1); atendente de farmácia (1); auxiliar administrativo (1); biomédico (1); educador físico (1); educador social (5); engenheiro civil (1); entrevistador social (3); farmacêutico (3); fiscal sanitário (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (1); médico — clínico geral (3); monitor social (2); neuropsicólogo (2); nutricionista (1); pedagogo (1); professor mediador (30); psicólogo, psicopedagogo (2); supervisor do programa criança feliz (1); técnico agrícola (1); técnico ambiental (1); técnico em laboratório (2); técnico florestal (1); terapeuta ocupacional (2); visitador social (3). Salário: de R$ 1.518,00 a R$ 10.000. Taxa: R$ 50. a R$ 95.

PREFEITURA DE CALIFÓRNIA — PR

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://encr.pw/KsGxw. Concurso com 26 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (10); gari (10); pedreiro (2); vigia (4). Salário: R$ 1.518,00 a R$ 2.166,33. Taxa: Gratuito.

PREFEITURA DE BOREBI — SP

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://encr.pw/eKrFI. Concurso com 10 vagas para os cargos de: motorista (1); atendente (1); técnico de defesa civil (1); controlador interno (1); dentista (1); professor ii educação física (1); professor ii língua portuguesa (1); professor ii matemática (1); professor ii espanhol (1); coordenador educacional (1). Salário: R$ 1.819,02 a R$ 4.556,11. Taxa: R$ 40,00 a R$ 80,00.

CÂMARA DE VEREADORES DE VICTOR GRAEFF — SC

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/Mte4. Concurso com uma vaga para o cargo de contador. Salário: de R$ 3.930,86 a R$ 4.237,36. Taxa: de R$ 71,80 a R$ 209,80.

PREFEITURA DE AMÉRICO DE CAMPOS — SP

Inscrições até 27 de abril pelo site: https://encr.pw/x2imG. Concurso com 23 vagas para os cargos de: operador braçal (7); auxiliar administrativo (2); orientador social (4); serviços gerais (6); assistente social (3); psicólogo (1). Salário: R$ 1.594,16 a R$ 2.877. Taxa: de R$ 37,50 a R$ 87,50.

PREFEITURA DE BAURU — SP

Inscrições até 17 de abril pelo site: https://l1nk.dev/qTfj8. Concurso com o objetivo de preencher uma vaga para o cargo de agente esportivo. Salário: R$ 1.481,71. Taxa: R$ 35.

PREFEITURA DE MOGEIRO — PB

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://shre.ink/MVJv. Concurso com 33 vagas para os cargos de: assistente social (2); fiscal de tributos (2); orientador escolar (1); professor de ensino infantil (10); professor fundamental anos iniciais (10); psicólogo educacional (3); psicopedagogo institucional (3); supervisor escolar (2). Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.004,74. Taxa de inscrição: R$ 95.

PREFEITURA DE EPITACOLÂNDIA — AC

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://www.ufac.br/. Concurso com 19 vagas para os cargos de: enfermeiro (2); médico (1); professor p2 ensino fundamental i (2); professor p3 (2); professor p4 (2); agente administrativo (3); fiscal de obras (2); fiscal de tributos (1); técnico em enfermagem (2); motorista (2). Salário: de R$ 1.820,46 até R$ 7.490,12. Taxa de inscrição: de R$ 60 até R$ 100.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES — EBSERH SE

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/MjS9. Concurso com dez vagas para os cargos de: médico cirurgia geral (8); médico nutrologia (1); médico cirurgia torácica (1). Salário: R$ 10.787,12. Taxa de inscrição: não informada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO — MA

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://shre.ink/MRqU. Concurso com 30 vagas para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 1.800. Taxa: de R$ 80.

AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (ARES — PCJ) — SP

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://l1nq.com/cQgrB. Concurso com 10 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (1); assistente administrativo (1); analista de fiscalização e regulação — contábil/economia/administração (1); analista de fiscalização e regulação/biologia/química (1); analista de fiscalização e regulação — eng. ambiental/eng. química (1); analista de fiscalização e regulação — eng. civil /sanitária (1); contador (1); analista de ouvidoria (1); procurador jurídico (2). Salário: de R$ 1.802, 13 a R$ 13 mil. Taxa: R$ 54,90 a R$ 98,80

PREFEITURA DE AGRESTINA — PE

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/MJom. Concurso com 11 vagas para o cargo de guarda municipal. Salário: R$ 1.518. Taxa: de R$ 95.

PREFEITURA DE HUMBERTO DE CAMPOS — MA

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/MJqi. Concurso com nove vagas para o cargo de agente comunitário da saúde. Salário: R$ 3.036. Taxa: de R$ 90.

PREFEITURA DE MARECHAL FLORIANO — ES

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/MR7x. Concurso com 277 vagas para os cargos de: assistente social (1); nutricionista (1); professor pa educação infantil e ensino fundamental anos iniciais (125); professor pb anos iniciais e finais do ensino fundamental arte (6); professor pb anos finais do ensino fundamental ciências (2); professor pb anos iniciais e finais do ensino fundamental educação física (6); professor pb anos finais do ensino fundamental geografia (2); professor pb anos finais do ensino fundamental história (2); professor pb anos iniciais e finais do ensino fundamental inglês (2); professor pb anos finais do ensino fundamental língua portuguesa (5); professor pb anos finais do ensino fundamental matemática (5); psicólogo (2); professor pp supervisor escolar (7); auxiliar de atendimento educacional especializado (15); auxiliar de creche (30); auxiliar de secretaria escolar (9); monitor de transporte escolar (2); merendeira (9); servente (36); motorista (5); vigia (5). Salário: de R$ 1.144,95 até R$ 2.229,24. Taxa: de R$ 40 até R$ 60.

PREFEITURA DE MORRO DA GARÇA — MG

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/MOPf. Concurso com 143 vagas e cadastro reserva para os cargos de: agente fiscal de vigilância sanitária (2); almoxarife (1); assistente social (2); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de saúde bucal esf (1); auxiliar administrativo ii (15); auxiliar de serviços de educação (2); auxiliar de serviços gerais i (26); coveiro (1); cozinheira (5); dentista (1); dentista esf (1); educador de saúde (1); eletricista (1); enfermeiro (1); enfermeiro esf (1); especialista em educação supervisor (5); lavador/lubrificador (2); médico esf (1); monitor de transporte escolar (7); motorista transporte ambulância (7); motorista de obras (5); motorista de transporte escolar (6); motorista de transporte geral (3); nutricionista (2); operador de máquinas (4); operador de motoniveladora (1); operário (4); pedreiro (1); professor peb i (15); professor peb i inclusiva (3); professor peb i educação física (1); professor peb ii — inclusiva (2); professor peb ii — ciências (1); professor peb ii — educação física (1); técnico em enfermagem (3); técnico em enfermagem esf (1); vigia (4); agente fiscal de tributos (1); mecânico (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 12.952,39. Taxa: de R$ 65 até R$ 100.

PREFEITURA DE MARILÉIA — MG

Inscrições até 25 de abril pelo site: https://shre.ink/MzCY. Concurso com 70 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços públicos i (27); motorista de veículos pesados i (12); operador de máquina pesada i (3); agente administrativo (1); agente comunitário de saúde i (2); agente de combate a endemias i (1); assistente de tributos (1); assistente técnico (2); fiscal municipal (1); técnico de enfermagem (3); analista de suporte técnico e redes i (1); analista de educação básica — assistente social (1); analista de educação básica — psicologia (1); docente nível superior i (4); docente nível superior i educador físico (1); enfermeiro psf i (3); médico psf i (2); nutricionista (1); odontólogo psf i (2); pedagogo (1). Salário: de R$ 1.518 até R$ 15.860,75. Taxa: de R$ 60 até R$ 110.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA — UFRR

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://encr.pw/IfgMn. Concurso com duas vagas para o cargo de: professor substituto, na área de estudos da tradução e interpretação em língua de sinais. Salário: R$ 3.412,63. Taxa: R$ 50.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA — UFRR

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://encr.pw/IfgMn. Concurso com onze vagas para o cargo de professor substituto: medicina (6); língua portuguesa e língua espanhola (1); música (1); administração (1); pedagogia (1); artes visuais, laboratório de expressão tridimensional/seminários temáticos i e ii, laboratório de criatividade, laboratório de cerâmica (1). Salário: R$3.412,63 a R$ 4.692,37. Taxa: R$ 50,00.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — UERJ

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://encr.pw/L8WQ. Concurso com duas vagas para o cargo de: Procurador. Salário: R$ 5.746,56. Taxa: R$ 330.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE — FURG

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/MyDu. Concurso com cinco vagas para o cargo de assistente em administração. Salário: R$ 3.029,90. Taxa: R$ 90.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS — UFAL

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://shre.ink/MNmT. Concurso com 16 vagas para os cargos de técnico especializado em língua brasileira de sinais (Libras). Salário: R$ 4.967,04. Taxa: R$ 120.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://shre.ink/MVwU. Concurso com 52 vagas para os cargos: assistente em administração (9); técnico de laboratório — área: anatomia e necropsia (2); técnico de laboratório — área: química (1); técnico de laboratório — área: química (1); técnico de laboratório — área: alimentos (1); técnico de laboratório — área: agropecuária (1); técnico de laboratório — área: têxtil (1); técnico de laboratório — área: análises clínicas (1); técnico de laboratório — área: eletroeletrônica (1); bibliotecário — documentalista (3); arquivista (1); administrador (2); estatístico (1); analista de tecnologia da informação — ciência de dados (1); analista de tecnologia da informação — desenvolvimento (1); pedagogo (1); nutricionista (1); fonoaudiólogo (2); farmacêutico (1); médico — área família e comunidade (3); médico — área medicina do trabalho (2); médico — área psiquiatria (2); médico — área psiquiatria (2); médico — área clínica médica (1); médico — área cirurgia geral (2); médico — área ginecologia e obstetrícia (2); médico — área infectologia (1); médico — área endocrinologia (1); médico — área oftalmologia (1); médico — área gastroenterologia (1); médico — área pneumologia (1); médico — área dermatologia (1). Salário: de R$ 3.787,37 até R$ 8.692,32. Taxa: de R$ 120 até R$ 180.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO — UNIVESP

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/M3eT. Concurso com 54 vagas para o cargo de supervisor pedagógico nas áreas de: administração (5); computação (5); educação com foco em educação especial ou inclusiva (3); educação matemática (3); engenharia de computação (5); engenharia de produção (5); letras, linguística e áreas de língua inglesa (3); letras, linguística e áreas de língua portuguesa (3); matemática (3); pedagogia (3); geral (16). Salário: R$ 7.000. Taxa: R$ 175.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA MARINGÁ — UEM

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://prh.uem.br/res. Concurso com 19 vagas para os cargos: analista de informática (5); contador (2); enfermeiro do trabalho (1); bioquímico (1); fonoaudiólogo (1); instrutor de idiomas (língua japonesa) (1); técnico em higiene dental (3); técnico em informática (1); técnico em laboratório (1); técnico em laboratório (química e análise de alimentos) (1); técnico em segurança do trabalho (2). Salário: de R$ 4.231,60 a R$ 7.616,88. Taxa: de R$ 84,63 a R$ 152,33.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA — UEPB

Inscrições até 27 de abril pelo site: https://shre.ink/M3MC. Concurso com cinco vagas para os cargos: técnico em laboratório (física) — campus vii — patos (1); técnico em laboratório (histopatologia oral) — campus i — campina grande (1); técnico em laboratório (manutenção de equipamentos odontológicos) — campus i — campina grande (1); técnico em laboratório (saneamento) — campus i — campina grande (2). Salário: R$ 2.824,80. Taxa: de R$ 95 até R$ 115.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE — IFRN

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/M3tI. Concurso com uma vaga para o cargo de professor visitante. Salário: não informado. Taxa de inscrição: R$ 260.

INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS — RS

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://shre.ink/M3S6. Concurso com 40 vagas para o cargo de papilocopista. Salário: R$ 8.930,74. Taxa de inscrição: R$ 270,84.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE

Inscrições até 11 de abril pelo site: concursos.iff.edu.br/. Concurso com 12 vagas para o cargo de professor substituto, com candidatos de nível superior, para as áreas de: administração (1); artes; automação industrial i; automação industrial ii; construção civil i (1); construção civil ii (1); construção naval (1); educação física (1); eletrotécnica; engenharia ambiental; engenharia de produção; gastronomia; história; informática (1); inglês (1); língua portuguesa/inglês (1); língua portuguesa/literatura (1); mecânica i; mecânica ii (1); mecânica iii (1); química i; química ii; segurança do trabalho; teatro (1). Salário: de R$ 4.580,57 a R$ 6.356,02. Taxa: R$ 70.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 13 de abril pelo site: https://shre.ink/Mth2. Concurso com duas vagas para o cargo de professor substituto, por tempo determinado, junto ao campus montanha, para as áreas de física (1) e letras: português-espanhol (1). Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 4.692,37, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar para filhos menores de seis anos. Taxa: não divulgada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS

Inscrições até 22 de abril pelo e-mail: cgp.aracuai@ifnmg.edu.br. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto, com candidato de nível superior. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: não divulgada.

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Inscrições até 22 de abril on-line. Concurso com três vagas para o cargo de professor substituto, para as seguintes áreas de atuação: arte (1); biologia (1); letras/português (1). Salário: de R$ 3.412,63, além de retribuição por titulação no valor de R$ 255,94 a R$ 2.943,39, e auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

Inscrições até 25 de abril pelo e-mail: pssg.cco@ifam.edu.br . Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto na área de economia. Salário: R$ 3.090,43. Taxa: R$ 50.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ

Inscrições nos dias 9, 11, 14 e 15 de abril, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na sala dos professores do campus Vigia.Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto, junto ao campus vigia, na área de engenharia de pesca. Salário: de R$ 5.758,04, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.000, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. Taxa: não divulgada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

Inscrições até 13 de abril pelo site: concursos.ifpb.edu.br/. Concurso com oito vagas para o cargo de professor substituto, com candidatos de nível superior, para as áreas de: matemática (1); design gráfico (1); pedagogia/metodologia (1); controle e processos industriais (1); direito (1); infraestrutura - construção civil (1); língua inglesa (1); meio ambiente (1). Salário: R$ 3.130,85. Taxa: R$ 100.

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR DO CEARÁ

Inscrições até 22 de abril pelo site: consulpam.com.br/. Concurso com 49 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível fundamental, médio e superior, para os cargos de: auxiliar de equipamentos biomédicos (2); auxiliar de manutenção (5); auxiliar mecânico de refrigeração (1); auxiliar de farmácia (3); auxiliar de laboratório (2); auxiliar de logística (2); bombeiro hidráulico (1); copeiro (4); eletricista (4); recepcionista (5); técnico em enfermagem (11); técnico em enfermagem do trabalho (1); técnico em laboratório - agência transfusional (1); técnico de segurança do trabalho (1); mecânico em refrigeração (1); enfermeiro (2); enfermeiro - emergencista (2); farmacêutico (1); auxiliar de serviços gerais; porteiro; técnico de informática; técnico em radiologia; analista clínico; assistente social; farmacêutico - aps; fonoaudiólogo; fisioterapeuta; nutricionista; psicólogo hospitalar. Salário: de R$ 1.518 a R$ 5.600,37. Taxa: de R$ 40 a R$ 120.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

Inscrições até 15 de abril pelo e-mail: profsubstituto.eun@ifba.edu.br. Concurso com nove vagas para o cargo de professor substituto, com candidatos de nível superior, na cidade de eunápolis, para as áreas de: economia (1); engenharia ambiental (1); assistência estudantil especializada - aee (1); língua portuguesa/ português (1); biologia (1); topografia (1); ciências da computação (1); pedagogia/ educação matemática (1); artes (1). Salário: de R$ 2.681,35 a R$ 3.924,53, além de benefícios como auxílio-alimentação de até R$ 1.000, auxílio-transporte e assistência pré-escolar. Taxa: não divulgada.

INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA (IMIP)

Inscrições até 11 de abril pelo e-mail: saudeindigenaselecaodseipe@imip.org.br. Concurso com 15 oportunidades são para os cargos de agente de combate às endemias (1); auxiliar de saúde bucal (3); cirurgião dentista (1); enfermeiro (1); farmacêutico; fisioterapeuta; médico (2); psicólogo (1); técnico de enfermagem (1); engenheiro (civil ou sanitarista) (1); técnico em química (1); técnico em edificações (3); técnico em saneamento e controle ambiental (2); técnico em eletrotécnica. Salário: de R$ 2.800 a R$ 17.700. Taxa: não divulgada.

INSTITUTO PROJETO ESPORTIVO CULTURAL BEIRA RIO

Inscrições até 15 de abril pelo site: institutoreferencia.org.br/. Concurso com 326 vagas disponíveis para os seguintes cargos de acordo com os editais: cambuci - processo seletivo: assistente administrativo (3); auxiliar de serviços gerais (2); controlador de documentos (1); assistente de recursos humanos (2); assistente de controle interno (2); auxiliar de compras (2); técnico de operações de campo (10); supervisor de campo (5); operador de nível de campo (10); assistente de logística de campo (5); auxiliar de operações de campo (15); guarda parques (120); socorrista (20); técnico em resgate (15); operador de equipamento de resgate (10); assistente de resgate (5); resgatista (20); especialista em salvamento em altura (5); especialista em salvamento aquático (5); motorista de resgate (10); analista financeiro (1); analista de recursos humanos (1); analista de compras (1); auditor interno (1); analista de compliance (1); analista de gestão de riscos (1); analista de indicadores (1); especialista de controle de processo (1); analista de operações de campo (3); chefe de equipe de campo (10); analista de segurança e resgate (3); supervisor de brigada de resgate (5); chefe de brigada de resgate (10); coordenador de resgate (3); supervisor de resgate (5); secretária executiva (1); contador (1); biólogo (5); engenheiro ambiental (5); valença - processo seletivo: assistente administrativo (3); auxiliar de serviços gerais (2); controlador de documentos (1); assistente de recursos humanos (2); assistente de controle interno (2); auxiliar de compras (2); técnico de operações de campo (10); supervisor de campo (5); operador de nível de campo (10); assistente de logística de campo (5); auxiliar de operações de campo (15); guarda parques (120); socorrista (20); técnico em resgate (15); operador de equipamento de resgate (10); assistente de resgate (5); resgatista (20); especialista em salvamento em altura (5); especialista em salvamento aquático (5); motorista de resgate (10); analista financeiro (1); analista de recursos humanos (1); analista de compras (1); auditor interno (1); analista de compliance (1); analista de gestão de riscos (1); analista de indicadores (1); especialista de controle de processo (1); analista de operações de campo (3); chefe de equipe de campo (10); analista de segurança e resgate (3); supervisor de brigada de resgate (5); chefe de brigada de resgate (10); coordenador de resgate (3); supervisor de resgate (5); secretária executiva (1); contador (1); biólogo (5); engenheiro ambiental (5). Salário: de R$ 1.800 a R$ 8.155. Taxa: R$ 120.

INSTITUTO MARIA SCHMITT — SC

Inscrições até 30 de dezembro de 2025 no e—mail recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).