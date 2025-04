Confira lista com 107 concursos abertos e 14.013 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 107 concursos e 14.013 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há cinco concursos abertos com 328 vagas. Para o Centro—Oeste, há 10 seleções abertas com 2.448 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são sete concursos com 61 postos vagos. Entre os nacionais, há 13 certames abertos para 2.643 oportunidades. Há ainda 17 seleções de concursos estaduais com 5.482 vagas. Já para os municipais, há 33 concursos e 2.542 vagas. Nas universidades federais, são seis processos seletivos e 52 oportunidades. Nos institutos federais há 16 certames abertos com 457 vagas.

DISTRITO FEDERAL

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES — EBSERH

Inscrições de 14 até 15 de abril pelo site: https://concursos.unb.br/. Concurso com quatro vagas para o cargo de advogado. Salário: R$ 10.481,64. Taxa de inscrição: não informada.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — UnB 1

Inscrições até 17 de abril pelo site: https://concursos.unb.br/. Concurso com uma vaga para o cargo de professor visitante. Salário: R$ 10.481,64. Taxa de inscrição: não informada.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — UnB 2

Inscrições até 24 de abril pelo site: https://shre.ink/MDP3 . Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto. Salário: R$ 3.863,04. Taxa de inscrição: não informada.

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL — PM DF

Inscrições até 23 de abril pelo site: https://shre.ink/M3gD . Concurso com 49 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). Salário: de R$ 14.451,93 até R$ 17.034,85. Taxa de inscrição: R$ 163.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — FUB

Inscrições até 30 de abril pelo site: https://shre.ink/MtS1. Concurso com 273 vagas, para os cargos de: administrador (20); arquiteto e urbanista (1); auditor (1); biólogo (1); contador (3); engenheiro agrônomo (1); engenheiro de produção (1); engenheiro eletricista (1); farmacêutico (1); médico do trabalho (2); produtor cultural (1); técnico em assuntos educacionais (15); tecnólogo em produção audiovisual (1); tecnólogo em sistemas de telecomunicações (1); assistente em administração (200); técnico de laboratório - análises clínicas (1); técnico de laboratório - industrial (3); técnico de tecnologia da informação (12); técnico em contabilidade (7). Salário: de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04, além de benefícios e incentivo a qualificação. Taxa de inscrição: de R$ 66,40 até R$ 112,30.



NACIONAIS

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO (TRF 4ª REGIÃO)

Inscrições de 14 de abril até 14 de maio pelo site: https://encurtador.com.br/W5X5G. Concurso com vagas para os cargos de: analista judiciário - judiciária; analista judiciário - judiciária - oficial de justiça avaliador federal; analista judiciário - apoio especializado - análise de sistemas informação; analista judiciário - apoio especializado - governança e gestão de tecnologia da informação; analista judiciário - apoio especializado - segurança da informação; analista judiciário - apoio especializado - suporte em tecnologia da informação; analista judiciário - apoio especializado - contabilidade; analista judiciário - apoio especializado - engenharia mecânica; analista judiciário - apoio especializado - psicologia; analista judiciário - apoio especializado - medicina do trabalho; analista judiciário - apoio especializado - enfermagem; analista judiciário - apoio especializado - serviço social; técnico judiciário - administrativa; técnico judiciário - administrativa - agente da polícia judicial; técnico judiciário - apoio especializado - desenvolvimento de sistemas de informação; técnico judiciário - apoio especializado - suporte técnico; técnico judiciário - apoio especializado - edificações; técnico judiciário - apoio especializado - contabilidade. Salário: R$ 8.520,65 a R$ 14.852,66. Taxa: R$ 80 a R$ 100.

TRIBUNAL MARÍTIMO

Inscrições de 14 de abril até 13 de maio pelo site: https://encr.pw/yoJwU. Concurso com uma vaga para o cargo de juiz. Salário: R$ 18.484,54. Taxa: R$ 300.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO — CONAB

Inscrições até 15 de maio pelo site: https://encr.pw/XcPYE. Concurso com 403 vagas para os cargos de: assistente (34); e analista (369). Salário: R$ 3.459,87 a R$ 8.140,88. Taxa: R$ 50 a R$ 80.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO (TRF1)

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://shre.ink/MyHs. Concurso com 50 vagas para os cargos de: juiz (a) federal substituto (a). Salário: R$37.765,55. Taxa: R$120.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL — MPF

Inscrições até 23 de abril pelo site: https://shre.ink/MuOw. Concurso com 58 vagas para o cargo de procurador da República. Salário: R$ 39.753,22. Taxa: R$ 250.

MARINHA DO BRASIL — COLÉGIO NAVAL

Inscrições até 29 de abril pelo site: marinha.mil.br/sspm/.Concurso com 153 vagas, sendo 141 vagas para o sexo masculino e 12 vagas para o sexo feminino. Salário: R$ 1.398,30. Taxa: R$ 100.

COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS (CPESFN)

Inscrições até 16 de maio pelo site: marinha.mil.br/cgcfn/. Concurso com 32 vagas para o curso de formação de sargentos músicos do corpo de fuzileiros navais, para as especialidades de: flauta em dó (1); clarinete em sib (5); oboé em dó (1); saxofone—alto em mib (4); saxofone—tenor em sib (2); contrabaixo acústico (1); trompa em fá (3); .trompete em sib (4); trombone—tenor em dó (2); eufônio em sib (3); bombardão em sib (1); tímpanos (1); percussão (bateria completa) (4). Salário: não divulgado. Taxa: R$ 90.

COMANDO DA AERONÁUTICA

Inscrições até 28 de abril pelo site: fab.mil.br/ingresso/. Concurso com 50 vagas, distribuídas entre os seguintes cursos: curso de formação de oficiais aviadores (cfoav) — 5 vagas; curso de formação de oficiais intendentes (cfoint) — 25 vagas; curso de formação de oficiais de infantaria (cfoinf) — 20 vagas. Salário: não divulgado. Taxa: R$ 120.

COMANDO DA ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO (ESPCEX)

Inscrições até 9 de maio pelo site: espcex.eb.mil.br/. Concurso com 440 vagas para o curso de formação e graduação de oficiais de carreira da linha de ensino militar bélico. Salário: não divulgado. Taxa: R$ 100.

EXÉRCITO BRASILEIRO - ESA

Inscrições até 18 de maio pelo site: esa.eb.mil.br. Concurso com 1.125 vagas, distribuídas entre as seguintes áreas: área geral - combatente, logística-técnica e aviação: masculino: 910 vagas (sendo 182 reservadas para candidatos autodeclarados negros, feminino (somente para comunicações, intendência e material bélico): 105 vagas (21 reservadas para negros); área música (ambos os sexos) 30 vagas: clarineta: 8 vagas, saxofone: 4 vagas, trombone: 7 vagas, trompa: 1 vaga, trompete/cornetim/flugelhorn: 6 vagas, tuba: 4 vagas; área saúde (ambos os sexos) 80 vagas. Salário: não divulgado. Taxa: R$ 95.

ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ESFCEX)

Inscrições até 20 de junho pelo site: esfcex.eb.mil.b/. Concurso com 165 vagas distribuídas conforme respectivo edital: cfo - s - esfcex: médicos: anestesiologia (3); cirurgia de cabeça e pescoço (1); cirurgia geral (3); cirurgia de mão (1); cirurgia pediátrica (1); cirurgia vascular (5); clínica médica (3); endocrinologia (3); endoscopia digestiva (2); geriatria (1); ginecologia e obstetrícia (5); infectologia (1); mastologia (1); medicina da família - saúde da família (10); nefrologia (3); oftalmologia (3); ortopedia e traumatologia (6); ortopedia e traumatologia - cirurgia de joelho (3); ortopedia e traumatologia - cirurgia de ombro (1); otorrinolaringologia (1); pediatria (5); pneumologia (2); proctologia (2); radiologia (2); reumatologia (2); sem especialidade (19); urologia (3); demais vagas: farmacêutico (7); dentista - cirurgia e traumatologia buco - máxilo - facial (3); dentista - dentística restauradora (1); dentista - endodontia (2). Médicos regionalizados: cancerologia/oncologia (7); cardiologia (7); cardiologia intervencionista - hemodinâmica (9); hematologia e hemoterapia (7); medicina intensiva (10); medicina intensiva pediátrica (3); neonatologia (3); neurologia (2); patologia (5); psiquiatria (7). Salário: não divulgado. Taxa: R$ 150.

EXÉRCITO BRASILEIRO - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO COMPLEMENTAR (CFO/QC) E CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO DE CAPELÃES MILITARES (CFO/QCM)

Inscrições até 20 de junho pelo site: esfcex.eb.mil.br/. Concurso com 66 vagas para diferentes áreas de atuação: cfo/qc administração (4); ciências contábeis (4); comunicação social (jornalismo) (1); direito (5); economia (2); enfermagem (15); estatística (1); informática (4); psicologia (1); pedagogia (1); veterinária (1); magistério biologia (2); magistério geografia (3); magistério história (2); magistério inglês (3); magistério matemática (4); magistério português (5); magistério química (3); magistério física (2); cfo/qcm - padre católico apostólico romano (2); pastor evangélico (1). Salário: não divulgado. Taxa: R$ 150.

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A — PRÉ—SAL PETRÓLEO S.A. (PPSA)

Inscrições prorrogadas até 14 de maio pelo site: https://shre.ink/MS3k. Concurso com 100 vagas para profissionais de nível superior, para os seguintes cargos: advogado: jurídico (4); analista de gestão corporativa: recursos humanos (5); licitações e contratos (3); administração geral (4); controle contábil (5); finanças (3); gestão tributária, fiscal e paralegal contábil (4); comercialização de petróleo e gás (2); comunicação e ouvidoria (2); planejamento corporativo (1); integridade riscos e controles internos (1); gestão de projetos e contratos em óleo e gás (4); acompanhamento e controle da produção de óleo e gás (2); analista de tecnologia da informação: segurança da informação (2); infraestrutura de ti (2); desenvolvimento de sistemas (2); governança de ti (1); projetos de ti (1); especialista em petróleo e gás: comercialização de petróleo e gás natural (4); petrofísica (2); engenharia de reservatórios (4); geofísica de reservatórios (3); geologia de reservatórios (4); engenharia de instalações marítimas (5); engenharia de poços (5); engenharia submarina (4); geologia de exploração (4); geofísica exploração (4); engenharia de operações de produção (4); análise e controle da produção de óleo e gás (2); gestão de projetos e contratos em óleo e gás (5); e avaliação econômica (2). Salário: de R$ 8.240 a R$ 19.610. Taxa: de R$ 100 a R$ 150.

CENTRO—OESTE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO – MT

Inscrições até 8 de maio pelo site: https://shre.ink/MtbX. Concurso com 1.500 vagas para o cargo de professor da educação básica para as seguintes áreas: arte; física; inglês; língua portuguesa; sociologia; matemática; ciências; física; química; história; educação física; filosofia; geografia; biologia. Salário: de R$ 3.671,84 a R$ 7.005,09. Taxa: R$ 150.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE MATO GROSSO DO SUL

Inscrições até 14 de abril pelo site:https://www.quadrix.org.br/. Concurso com uma vaga e formar cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio e superior, para as oportunidades: auxiliar administrativo; agente fiscal; assistente administrativo; advogado; analista administrativo; analista de informática; contador; controlador interno; médico fiscal (1). Salário: R$ 2.536,21 a R$ 8.538,29. Taxa: de R$ 40 a R$ 70.

PREFEITURA DE RESERVA DO CABAÇAL — MT

Inscrições até 17 de abril pelo site: https://shre.ink/Mquz. Concurso com 14 vagas para os cargos de: professor graduado em pedagogia (9); professor licenciado em pedagogia com habilitação em educação especial psicopedagogo ou nas áreas relacionadas ao aee (1) e agente comunitário de saúde (4). Salário: de R$ 2.902,26 até R$ 3.036. Taxa de inscrição: R$ 60.

PREFEITURA DE RIO VERDE — GO 1

Inscrições até 29 de abril pelo site: https://shre.ink/Mypc. Concurso com 499 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo (383); auxiliar administrativo (2); atendente plantonista (98); monitor de transporte coletivo urbano (16). Salário: R$2.113. Taxa: R$180.

PREFEITURA DE RIO VERDE — GO 2

Inscrições até 22 de maio pelo site: https://shre.ink/Myfn . Concurso com 10 vagas para os cargos de: fiscal de edificações e loteamentos. Salário: R $7.513,29. Taxa: R$290.

PREFEITURA DE CRISTALINA - GO

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://shre.ink/MrUY. Concurso com 80 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de nível fundamental incompleto, para os seguintes cargos: coletor de lixo (20); gari (60). Salário: de R$ 1.455,63, além de complemento de R$ 62,37 e insalubridade de R$ 436,68. Taxa: não divulgada.

PREFEITURA DE BOM JESUS - GO

Inscrições até 17 de abril, no horário das 8h às 11h e das 13h30 às 17h, presencialmente, na secretaria municipal de assistência social, localizada na rua 01, nº 190, centro. Concurso com 25 vagas para profissionais de níveis médio e superior, para os seguintes cargos: assistente social (4); psicólogo (4 vagas; facilitador de oficinas educado físico (1); orientador social (7); facilitador de oficinas artes (1); visitador (5); entrevistador/digitador (3). Salário: de R$ 1.875 a R$ 3.850. Taxa: não divulgada.

PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA DE GOIÁS

Inscrições até 14 de abril de 2025, das 8h às 10h e das 13h às 16h, na sede da secretaria municipal de educação e cultura, situada na avenida antônio moreira sobrinho, na quadra 52, lote 01, centro. Concurso com 67 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível médio e superior, para os cargos de: profissional de educação i - língua estrangeira moderna - inglês - temporário (1); profissional de educação i - educação infantil - temporário (17); profissional de educação i - ensino fundamental anos iniciais - temporário (13); profissional de educação i - educação física - temporário (1); psicólogo educacional - temporário (1); nutricionista educacional - temporário (1); profissional de apoio escolar (15); secretária escolar (3); gerência pedagógica de educação fundamental (1); gerência pedagógica de educação infantil (1); gerência pedagógica de inclusão, diversidade e cidadania (1); motorista transporte escolar (1); servente escolar (2); auxiliar de merendeira escolar (7); técnico de informática (2). Salário: de R$ 1.518 a R$ 3.535,12. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Inscrições de 17 de abril até 7 de maio pelo site: sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/. Concurso com 26 vagas para professor do magistério federal, com candidatos de nível superior, para as áreas de: câmpus da região metropolitana de goiânia: ciência e tecnologia de produtos de origem animal (1); hidráulica e saneamento/subárea: hidráulica (1); história da arte e da imagem (1); geofísica e mapeamento geológico (1); gestão de operações e pesquisa operacional (1); materiais poliméricos e seus compósitos (1); petrologia ígnea e mapeamento geológico (1); topografia, geoprocessamento e representação gráfica (1); história pública e humanidades digitais (1); teorias e técnicas de relações públicas (1); libras, línguas indígenas de sinais e ensino (1); emergências clínicas/clínica médica (1); endocrinologia e metabologia (1); ginecologia e obstetrícia (1); alimentos e nutrição básica (1); nutrição clínica (1); cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial - ctbmf (1); odontopediatria (1); prótese dentária (1); anatomia animal (1); dermatologia (1); doenças infecciosas e parasitárias (1); química inorgânica (1); química orgânica/subárea: química de produtos naturais (1). câmpus goiás: administração geral e/ou contabilidade (1); prática jurídica (1). Salário: de R$ 3.090,43 a R$ 6.180,86. Taxa: de R$ 60 a R$ 240.

PREFEITURA DE CAMPO GRANDE

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/Mrc3. Concurso com 226 vagas destinadas a profissionais de nível superior, para os seguintes cargos: advogado (13); assistente social (80); assistente social/sesau (30); psicólogo (80); psicólogo/sesau (20); terapeuta ocupacional (3). Salário: R$ 3.000. Taxa: não há.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS — SC

Inscrições até 14 de abril pela internet. Concurso com uma vaga, bem como formar cadastro reserva, com profissionais de níveis médio, técnico e superior, para atuarem na cidade de florianópolis, para: técnico administrativo; assistente técnico; nutricionista fiscal; nutricionista assistente (1); analista de departamento pessoal e recursos humanos; analista de comunicação. Salário: de R$ 2.836,47 até R$ 5.705,49, mais benefícios. Taxa: de R$ 46 a R$ 80.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA — ES

Inscrições até 22 de abril pela internet. Concurso com uma vaga, além de cadastro reserva, para os cargos de: advogado, agente administrativo (1); agente fiscal. Salário: de R$ 2.175,12 a R$ 5.241,33. Taxa: R$ 61.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — MG

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://l1nq.com/FC14t. Concurso com nove vagas para os cargos de: arquiteto e urbanista (3); assistente administrativo e financeiro (1); assistente de fiscalização e atendimento (5); advogado; contador. Salário: de R$ 4.393,81 a R$ 12.903,39. Taxa: R$ 70 a R$ 120.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO JOÃO DO OESTE — SC

Inscrições até 18 de abril pelo site: https://l1nq.com/OTSk2. Concurso com três vagas para o cargo de: Membro do Conselho Tutelar. Salário: R$2.176,48. Taxa: Não informado.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE — CRC SC

Inscrições até 25 de abril pelo site: https://shre.ink/MtMv. Concurso com uma vaga, além de cadastro reserva, para os cargos de: advogado; contador; fiscal; assistente de suporte em informática; auxiliar técnico (1). Salário: de R$ 2.600,00 a R$ 6.286,60. Taxa: de R$ 95 até R$ 100.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PERNAMBUCO — CRMV PE

Inscrições até 5 de maio pelo site: https://encr.pw/L89vB. Concurso com três vagas para os cargos de: assistente administrativo; técnico agropecuário (2); médico veterinário (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.000. Taxa: R$ 60 a R$ 80.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL — CREA RS

Inscrições até 8 de maio pelo site: https://shre.ink/Mrdj. Concurso com 43 vagas para os cargos de: agente fiscal (10); analista de processos (todas as engenharias) (2); analista de sistemas - ênfase em análise e desenvolvimento de software (2); analista de sistemas - ênfase em analista de infraestrutura (1); assistente de informática (1); assistente administrativo (24); contador (2); engenheiro civil (1); procurador jurídico (1). Salário: de R$ 3.331,23 a R$ 13.662. Taxa: de R$ 83,39 a R$ 104,24.

LOCAIS — ESTADUAIS

SAD E SEE - PB

Inscrições até 8 de maio pelo site: https://shre.ink/Mr80. Concurso com 2.000 vagas para os cargos de professor da educação básica. Salário: R$ 6.944,09. Taxa: R$ 120.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR (FAMESP) — SP

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://encurtador.com.br/k7aKT. Concurso com uma vaga para o cargo de vigia. Salário: R$ 1.771,71. Taxa: Gratuita.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ (MP - PI)

Inscrições até 23 de maio pelo site: https://encurtador.com.br/NsgYI. Concurso com 30 vagas para os cargos de: analista ministerial área administrativa (1); analista minis terial área arquitetura (1); analista ministerial área serviço social especialidade assistente social (1); analista ministerial área contabilidade especialidade contabilidade (1); analista ministerial área engenharia - especialidade engenharia civil (1); analista ministerial área saúde especialidade medicina (2); analista ministerial área saúde especialidade psicologia (1); analista ministerial área processual (5); analista ministerial área tecnologia da informação (2); técnico ministerial área administrativa (15). Salário: R$ 5.407,39 a R$ 8.388,73. Taxa: R$ 120 a R$ 160.

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET - MG)

Inscrições até 13 de abril pelo site: https://encurtador.com.br/gwC0J . Concurso com duas vagas para os cargos de: professor substituto. Salário: Não informado. Taxa: Não informada.

FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA (FESF - SUS) — BA

Inscrições até 10 de abril pelo e-mail: medico.svo@fesfsus.ba.gov.br. Concurso com duas vagas para o cargo de médico. Salário: r$ 8.324,40. Taxa: Não informada.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ (SEDUC-PA)

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://encurtador.com.br/9qRRV. Concurso com 349 vagas para os cargos de: administrador (21); estatístico (6); economista (6); engenheiro civil (81); engenheiro elétrica (48); arquitetura e urbanismo (7); nutrição (10); serviço social (28); psicologia (27); ciências contábeis (73); biblioteconomista (12); assistente governamental e educacional (30). Salário: de R$ 1.664,42 a R$ 3.096,24. Taxa: Não informada.

CEMMIL AMPARO — SP

Inscrições até 29 de abril pelo site: https://l1nq.com/dbMl5. Concurso com 18 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo (5); coletor de lixo (1); eletricista (1); encanador (1); jardineiro (1); mecânico geral (1); motorista (1); operador de máquinas (1); operador de motosserra (1); pedreiro (1); pintor (1); serviços gerais (2) e vigia (1). Salário: R$ 1.800 a R$ 3.000. Taxa: R$ 32.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PIAUÍ — SEFAZ PI

Inscrições até 22 de abril pelo site. Concurso com 80 vagas para os cargos e especialidades de agente de tributos: área geral (30); tecnologia da informação (10); analista do tesouro estadual: área geral (8); tecnologia da informação (2); auditor fiscal da fazenda estadual: área geral (17); tecnologia da informação (3); auditor governamental: área geral (5); tecnologia da informação (2) e engenharia (3). Salário: de R$ 10.042,57 a R$ 27.625,52. Taxa: de R$ 160 até R$ 200.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E SECRETARAIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA — RN 1

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/MJMD. Concurso com 259 vagas para os cargos de: assistente técnico em saúde/área administrativa (16); assistente técnico em saúde/área técnico em informática (29); técnico em anatomia e necrópsia (1); técnico em enfermagem (188); técnico em enfermagem/área enfermagem do trabalho (16); técnico em farmácia; técnico em hemoterapia (1); técnico de laboratório (1); técnico em nutrição e dietética (2); técnico em radiologia (1); técnico em saúde bucal; técnico em segurança do trabalho (4); técnico em vigilância em saúde. Salário: R$ 1.647,77. Taxa: R$ 100.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA — RN 2

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/MJMh. Concurso com 306 vagas para os cargos de: arquiteto (1); assistente social (2); auditor fiscal da vigilância sanitária (3); auditor em saúde (1); biólogo (4); biomédico (3); cirurgião dentista (2); cirurgião dentista / área buco—maxilo facial (2); cirurgião dentista / área odontologia hospitalar (6); comunicador social (1); educador físico; farmacêutico (5); farmacêutico/área analista clínico; fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); psicólogo (1); terapeuta ocupacional; enfermeiro (50); enfermeiro / área enfermeiro do trabalho (2); enfermeiro/ área enfermeiro obstetra (2); engenheiro de segurança do trabalho; engenheiro / área biomédico; engenheiro / área civil; engenheiro / área clínico; engenheiro / área eletricista; médico anestesiologista (16); médico cardiologista (1); médico cardiologista pediátrico (1); médico — cirurgião de cabeça e pescoço (2); médico — cirurgião geral (16); médico cirurgião pediátrico (2); médico cirurgião plástico (1); médico cirurgião torácico (2); médico — cirurgião vascular (4); médico clínico geral (16); médico dermatologista (4); médico encefalografista (1); médico endocrinologista (2); médico endoscopista (2); médico gastroenterologista (1); médico gastroenterologista pediátrico (1); médico geneticista (2); médico ginecologista e obstetra (12); médico hematologista (2); médico infectologista (8); médico infectologista pediátrico (2); médico intensivista adulto (10); médico intensivista neonatal (4); médico intensiva pediátrico (8); médico do trabalho (8); médico nefrologista (2); médico nefrologista pediátrico (2); médico neonatologista (8); médico neurocirurgião (4); médico neurologista (4); médico neurologista pediátrico (3); médico nutrólogo (1); médico oftalmologista (2); médico ortopedista (8); médico otorrinolaringologista (2); médico patologista (1); médico pediatra (16); médico pneumologista (4); médico psiquiatra (8); médico psiquiatra pediátrico (2); médico radiologista (4); médico reumatologista (2); médico ultrassonografista (2); médico urologista (2); técnico administrativo em saúde/área administrador de redes; técnico administrativo em saúde/administrador (1); técnico administrativo em saúde/administrador público (1); técnico administrativo em saúde/ analista de dados; técnico administrativo em saúde/ analista de segurança da informação (1); técnico administrativo em saúde/analista de sistemas (1); técnico administrativo em saúde/arquivologia; técnico administrativo em saúde/biblioteconomista; técnico administrativo em saúde/contador (1); técnico administrativo em saúde/desenvolvedor de software (1); técnico administrativo em saúde/estatístico; técnico administrativo em saúde/gestor ambiental; técnico administrativo em saúde/gestor hospitalar (1); técnico administrativo em saúde/gestor público (1); técnico administrativo em saúde/historiador; técnico administrativo em saúde/pedagogo (1); técnico administrativo em saúde/psicopedagogo; técnico administrativo em saúde/sanitarista (2); técnico administrativo em saúde/sociólogo. Salário: de R$ 1.830,85 até R$ 4.270,05. Taxa: R$ 150.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE TOCANTINS — PM TO

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://shre.ink/MuVI. Concurso com 660 vagas para os cargos de: Cadete I (60); Curso de Formação de Praças: Aluno—Praça do QPE Músicos: Clarinete (1); Trombone (1); Trombone Baixo (1); Trompete (1); Trompa (2); Euphonium/Bombardino (1); Sax Alto (2); Flauta Transversal em Dó (2); Flautim (1); Contrabaixo Elétrico (1); Guitarra (1); Violão/Viola Caipira (1); Teclado/Acordeon (1); Bateria/Percussão (2); Canto Vocal de Mezzo—Soprano a Soprano (1); Canto Vocal de Barítono a Tenor (1); Curso de Formação de Praças: Comando de Policiamento da Capital — (CPC) (145); Comando Regional de Policiamento 1ª Região (CRP — 1) (174); Comando Regional de Policiamento 2ª Região (CRP—2) (145); Comando Regional de Policiamento 3ª Região (CRP—3) (116). Salário: de R$ 2.881,53 até R$ 10.842,13. Taxa de inscrição: de R$ 120 até R$ 150.

TRIBUNAL ELEITORAL DE TOCANTINS — TRE TO

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://shre.ink/MZF1. Concurso com duas vagas, além de cadastro reserva para os cargos de: área judiciária (2); área administrativa — contabilidade; área de apoio especializado — tecnologia da informação; área administrativa; área administrativa — agente da polícia judicial; área de apoio especializado — programação de sistemas. Salário: de R$ 9.052,51 até R$ 14.852,66, além de benefícios. Taxa de inscrição: de R$ 85 até R$ 110.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — BANRISUL

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/MZVp. Concurso com 100 vagas, além de cadastro reserva para os cargos de: administração de banco de dados (8); desenvolvimento de software (40); tecnologia: segurança, infra e operação (14); transformação digital e gestão de TI (38). Salário: de R$ 5.012,25, além de benefícios como: gratificação semestral, correspondente a um ordenado por semestre com pagamento de 1/6 deste valor a cada mês; auxílio cesta—alimentação, no valor de R$ 1.284,24; auxílio—refeição de R$ 1.110,12. Taxa de inscrição: R$ 132.

BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — RS

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/MZOE. Concurso com 1.200 vagas para o cargo soldado de primeira classe. Salário: não informado. Taxa de inscrição: R$ 118,79.

TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO — TCE SP

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/MZJZ. Concurso com 63 vagas para os cargos de: auditor de controle externo (59); auditor de controle externo administração (4). Salário: R$ 17.743,05. Taxa de inscrição: R$ 82.

DEFENSORIA PÚBLICA DE AMAZONAS — DPE AM

Inscrições até 24 de abril pelo site: https://shre.ink/MjA9. Concurso com 10 vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de defensor público de classe 4ª. Salário: R$ 19.134,33. Taxa: R$ 290.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO — CBM RS

Inscrições até 24 de abril pelo site: https://shre.ink/Mjj4. Concurso com 400 vagas para o cargo de Soldado Bombeiro Militar Primeira Classe QPBM. Salário: R$ 5.944,85. Taxa: R$ 118,79.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE TERRA RICA — PR

Inscrições até 13 de abril pelo site: http://www.terrarica.pr.gov.br/. Concurso com sete vagas para os cargos de: professor da rede municipal 40h (3); professor da rede municipal 20h (3); profissional da área de educação física (1). Salário: de R$ 2.433,91 a R$ 4.867,81. Taxa: não informada.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA — CE

Inscrições até 13 de abril pelo site: https://shre.ink/Mrdm. Concurso com cinco vagas para os cargos de: agente de manutenção predial (1); assistente legislativo (2); técnico de tecnologia da informação (1); analista legislativo ciências contábeis (1). Salário: de R$ 1.518,00 a R$ 2.600. Taxa: de R$ 80 até R$ 150.

PREFEITURA DE SILVES — AM

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://www.icece.org.br/. Concurso com 27 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (2); auxiliar de consultório dentário da estratégia de saúde da família (1); cirurgião-dentista da estratégia de saúde da família (2); enfermeiro da estratégia de saúde da família (2); fonoaudiólogo (1); técnico de enfermagem (3); técnico de enfermagem da estratégia de saúde da família (8); técnico agropecuário (3); auxiliar de serviços gerais conservação de vias e logradouros públicos (4); assistente social (1); psicólogo (1); instrutor de educação física convivência do idoso (1); cadastrador social (1); assistente social convivência do idoso (1). Salário: de R$ 1.518 até R$ 6.050. Taxa: de R$ 40 até R$ 60.

PREFEITURA DE OTACÍLIO COSTA — SC

Inscrições até 14 de abril presencialmente, na Fundação Municipal de Cultura, localizada na Rua Hilton Pereira, s/nº, Bairro Poço Rico (Centro de Convivência dos Idosos). Concurso com duas vagas para os cargos de: instrutor de acordeon (1) e instrutor de artesanato (1). Salário: entre R$ 1.624,26 e R$ 1.809,33. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE SERRA NEGRA — SP

Inscrições até 14 de abril presencialmente, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal (Centro de Convenções), situada à Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 630, Centro. Concurso com 44 vagas para os cargos de: coveiro (1); jardineiro (6); pedreiro (2); servidor braçal (35). Salário: de R$ 1.596,42 a R$ 1.732,99. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAPA — MG

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/Mr2d. Concurso com oito vagas para os cargos de: assistente social; atendente de farmácia; auxiliar em saúde bucal; cirurgião dentista; cirurgião dentista especialista em cirurgia; cirurgião dentista periodontista; contador; enfermeiro plantonista; enfermeiro (programa saúde da família) (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta; fonoaudiólogo (1); médico veterinário; motorista carteira d; motorista de ambulância; nutricionista; porteiro (serviços de saúde); profissional de educação física; psicólogo; recepcionista (serviços de saúde); técnico de enfermagem equipe vacina; técnico de enfermagem plantonista; técnico de enfermagem (psf) (3); técnico em contabilidade; técnico de saúde bucal; terapeuta ocupacional (2). Salário: de R$ 1.518,00 a R$ 8.285,90. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE INDEPENDÊNCIA — CE

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://www.icece.org.br/. Concurso com 33 vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. Salário: R$ 3.036. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE CASTELO — ES

Inscrições de 14 até 16 de abril presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Giovani Piassi, nº 254, Bairro Exposição. Concurso com uma vaga para o cargo de psicólogo. Salário: R$ 3.428,96. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE ASSIS BRASIL — AC

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/M89f. Concurso com 105 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (23); assistente educacional (30); assistente social (1); atendente de farmácia (1); auxiliar administrativo (1); biomédico (1); educador físico (1); educador social (1); engenheiro civil (1); entrevistador social (1); farmacêutico (1); fiscal sanitário (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico - clínico geral (3); monitor social (2); neuropsicólogo (1); nutricionista (1); pedagogo (1); professor mediador (30); psicólogo (1); psicólogo (aba) (1); psicopedagogo (1); supervisor do programa criança feliz (1); técnico agrícola (1); técnico ambiental (1); técnico em laboratório (2); técnico florestal (1); terapeuta ocupacional (1); visitador social (1). Salário: de R$ 1.518 até R$ 10.000. Taxa: de R$ 50 até R$ 95.

PREFEITURA DE MARABÁ — PA

Inscrições de 14 até 16 de abril pelo site: https://shre.ink/M8nh. Concurso com 17 vagas para os cargos de: bibliotecário; educador musical - musicalização infantil (2); educador musical - musicalização e flauta doce (2); educador musical - regente de prática de banda; educador musical - violão (1); educador musical - bateria; educador musical - fanfarra (2); educador musical - teclado (1); educador musical - violino; educador musical - viola; educador musical - regente de canto coral (2); educador musical - violoncelo (2); educador musical - contrabaixo acústico; educador musical - orientação musical (1); instrutor de música - violão; instrutor de música - bateria; instrutor de música - fanfarra; instrutor de música - musicalização e flauta doce; instrutor de música - musicalização infantil; instrutor de música - prática de banda; instrutor de música - teclado (2); instrutor de música - violino; instrutor de música - viola; instrutor de música - canto coral (2); instrutor de música - violoncelo; instrutor de música - contrabaixo acústico; monitor sócio-educador; auxiliar técnico; assistente administrativo; psicólogo; assistente social; agente de portaria; agente de serviços gerais; cozinheiro; botânico; geólogo; historiador; museólogo; professor de artes cênicas; professor de dança; professor de audiovisual. Salário: não informado. Taxa: não informada.

PREFEITURA DA PRAINHA — PA

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/M81n. Concurso com 373 vagas para os cargos de: agente de portaria (25); serviços gerais (109); serviços gerais - auxiliar de transporte escolar (21 vagas); vigia (42); auxiliar/ agente administrativo (32); professor nível i - pedagogo (43); professor nível ii - artes (1); professor nível ii - ciências, física e biologia (14); professor nível ii - educação física (29); professor nível ii - geografia (9); professor nível ii - história (8); professor nível ii - língua inglesa (2); professor nível ii - língua portuguesa (20); professor nível ii - matemática (18). Salário: de R$ 1.518 até R$ 2.433,88. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE MIRANTE DA SERRA — RO

Inscrições até 14 de abril pelo e-mail: https://shre.ink/M81P. Concurso com três vagas para os cargos de: assistente social (1), psicólogo social (1) e fisioterapeuta (1). Salário: de R$ 1.558,19 a R$ 3.739,67. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE TAGUATINGA DO NORTE — PE

Inscrições até 15 de abril presencialmente, das 9h às 13h, na Secretaria de Administração, situada à Rua Padre Berenguer, Centro, Taquaritinga do Norte - PE. Concurso com 111 vagas para os cargos de: técnico veterinário (1); médico veterinário (1); encanador (4); servente de pedreiro (22); pedreiro (9); gari (24); motorista cat d (11 vagas); jardineiro (4); eletricista (8); vigilante (17); magarefe (10). Salário: de R$ 1.518 até R$ 2500. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE CRAVOLÂNDIA — BA

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://www.inppec.org.br/. Concurso com duas vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. Salário: R$ 3.036. Taxa: R$ 55.

PREFEITURA DE DIVINÉSIA — MG

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://shre.ink/MrQL. Concurso com 130 vagas para os cargos de: agente administrativo (2); agente comunitário de saúde (5); agente de combate às endemias (2); assistente administrativo (2); assistente social (2); auxiliar administrativo (3); auxiliar de serviços gerais (25); cuidador (10); enfermeiro (2); farmacêutico (1); faxineiro (2); fiscal ambiental (1); fiscal municipal (1); fiscal sanitário (1); médico clínico geral (2); monitor de creche (6); monitor de transporte escolar (7); motorista cnh "a" (1); motorista cnh "b" (3); motorista cnh "d" (12); operador de máquinas agrícolas (2); operador de máquina pesada - motoniveladora (1); operador de máquina pesada - retroescavadeira (2); operário (4); pedreiro (3); professor (11 vagas); professor de educação física (3); psicólogo da educação (1); servente escolar (7); supervisor pedagógico (1); técnico em enfermagem (4); veterinário (1). Salário: de R$ 1.412,00 a R$ 15.632,97. Taxa: de R$ 60 até R$ 100.

PREFEITURA DE SALTO VELOSO — SC

Inscrições até 18 de abril pelo site: https://shre.ink/M8Pa. Concurso com seis vagas para os cargos de: assistente social (1); assistente social - saúde (1); auxiliar de biblioteca (1); fiscal de obras e posturas (1); médico (1); nutricionista - saúde (1); técnico em recursos humanos; técnico de enfermagem. Salário: entre R$ 1.979,62 e R$ 24.534,48. Taxa: de R$ 100 até R$ 130.

PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL — SC

Inscrições até 18 de abril pelo site: https://shre.ink/Mr1S. Concurso com 18 vagas para os cargos de: agente de alimentação e nutrição-reda (1); motorista de veículos pesados e ambulância reda (1); auxiliar de sala - reda (1); profissional de apoio escolar - reda 20h (1); profissional de apoio escolar - reda 40h (1); administrador escolar - reda (1); coordenador pedagógico-reda (para atuação em cmeis e emebs) (1); pedagogo - aee - reda (1); pedagogo - sap - reda (1); professor de educação infantil - reda (1); professor de educação infantil-reda (para atuação literatura infantil em emebs cmeis) (1); professor de ensino fundamental-reda anos iniciais (educação financeira ou letramento linguístico/letramento matemático) (1); professor de ensino fundamental-reda anos iniciais (1); professor de ensino fundamental-reda educação física (atuação emebs e cmeis) (1); professor de ensino fundamental-reda ensino religioso (1); professor de ensino fundamental-reda língua inglesa (1); professor de ensino fundamental - reda língua portuguesa (1); professor de ensino fundamental - reda música (1). Salário: de R$ 1.594,75 a R$ 4.580,57, além de auxílio refeição e serviços de saúde. Taxa: de R$ 40 até R$ 75.

PREFEITURA DE NOVA PRATA — RS

Inscrições até 30 de abril pelo site: https://encr.pw/wqGMC. Concurso com 27 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde — esf clivatti (1); agente comunitário de saúde — esf sagrada família (2); analista de planejamento de tráfego e transporte (1); atendente de creche (10); fonoaudiólogo (1 ); médico cardiologista (1); médico clínico geral (1); médico geriatra (1); médico ginecologista e obstetra (1); médico pediatra (1); médico psf (2); oficial financeiro e contábil (1); operário (2); servente (2); agente comunitário de saúde — esf rio branco; arquiteto; atendente em serviços de saúde; auxiliar de limpeza; auxiliar de saúde bucal; biólogo; cozinheira; enfermeiro; enfermeiro psf; engenheiro agrônomo; engenheiro civil; engenheiro; farmacêutico; médico neurologista; médico veterinário; monitor para alunos especiais; monitor social; nutricionista; odontólogo; odontólogo psf; operador de máquinas; pedreiro; professor de artes; professor de educação infantil; professor de língua inglesa; psicólogo; secretário de escola. Salário: R$ 1.355,96 a R$ 19.637,84. Taxa: R$ 60 a R$ 140.

PREFEITURA DE UMBUZEIRO — PB

Inscrições até 4 de maio pelo site: https://l1nq.com/ct5Pv. Concurso com 179 vagas para os cargos de: agente administrativo (2); agente comunitário de saúde (2); assistente social (2); assistente social educacional (1 ); auxiliar de creche (3); auxiliar de serviços gerais (27); auxiliar de serviços gerais pne (2); auxiliar em saúde bucal (2); bibliotecário escolar (1); biomédico (1); cirurgião dentista (1); cirurgião dentista pne (1); condutor socorrista (4); coveiro (1 ); educador físico (1 ); educador social (3 ); educador social pne (1); eletricista (1); enfermeiro (2); enfermeiro emergencista (4); farmacêutico (1 ); fisioterapeuta (4 ); fonoaudiólogo (2); guarda sanitário (1); instrutor de banda musical (2); intérprete de libras (1); motorista b (9); motorista b pne (1); motorista de transporte escolar (4); nutricionista (3); odontólogo (2 ); operador de máquinas pesadas (1); porteiro (5 ); porteiro pne (1); professor de educação infantil (18); professor de educação infantil pne (2 ); professor do ensino fundamental anos finais: artes (1); professor do ensino fundamental anos finais: ciências (1 ); professor do ensino fundamental anos finais: educação física (1); professor do ensino fundamental anos finais: espanhol (1); professor do ensino fundamental anos finais: geografia (1); professor do ensino fundamental anos finais: história (1); professor do ensino fundamental anos finais: informática (1); professor do ensino fundamental anos finais: inglês (1); professor do ensino fundamental anos finais: língua portuguesa (2); professor do ensino fundamental anos finais: matemática (2); professor do ensino fundamental: anos iniciais (19); professor do ensino fundamental: anos iniciais pne (1); psicólogo (3); psicólogo educacional (2); psicopedagogo (1); recepcionista (5); recepcionista pne (1); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em enfermagem (2); técnico em enfermagem emergencista (4); técnico em farmácia (1); técnico em raio—x (1); técnico em saúde bucal (1); técnico em veterinária (1); terapeuta ocupacional (2); técnico em tecnologia da informação (1 ); orientador educacional (1 ); supervisor educacional (1). Salário: R$ 1.518,00 a R$ 3.673,14. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE POMBAS — PB

Inscrições até 11 de maio pelo site: https://shre.ink/MgbP. Concurso com 213 vagas para os cargos de: agente de limpeza urbana (4); auxiliar de serviços gerais (15); coveiro - zona rural (1); coveiro - zona urbana (1); operário (5); servente de pedreiro (1); pedreiro (2); artesão (1); condutor de transporte de emergência (1); eletricista (1); guarda municipal (20); maqueiro (1); monitor de saúde mental (2); motorista (5); agente comunitário de saúde (5); agente administrativo (10); agente de combate às endemias (3); agente de trânsito (2); auxiliar de saúde bucal (1); cuidador (zona urbana) (31 vagas); educador social (2); entrevistador social (2); fiscal ambiental (1); fiscal de limpeza urbana (1); fiscal sanitário (1); instrutor de música (1); recepcionista (4); técnico em enfermagem (4); técnico em laboratório (análises clínicas) (1); técnico em radiologia (3); arquiteto (1); arquivista (1); assistente socia (3); bioquímico (1); cirurgião dentista protesista (1); contador (1); educador físico (1); enfermeiro (6); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (2); engenheiro de alimentos (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (2); médico auditor (1); médico especialista cardiologista (1); médico clínico geral (2); médico especialista dermatologista (1); médico especialista endocrinologista (1); médico especialista gastroenterologista pediatra (1); médico especialista gastroenterologista (1); médico especialista geriatra (1); médico especialista ginecologista (1); médico especialista neurologista (1); médico especialista neurologista pediatra (1); médico especialista obstetra (1); médico especialista oftalmologista (1); médico especialista ortopedista (1); médico especialista pediatra (1); médico plantonista (5); médico especialista pneumologista (1); médico psf (2); médico especialista psiquiatra (2); médico especialista radiologista (2); médico especialista urologista (1); médico veterinário (1); nutricionista (2); odontólogo (pacientes especiais) (1); odontólogo (2); procurador do município (1); psicólogo (3); psicopedagogo clínico (1); terapeuta ocupacional (2); assistente social educacional (1); professor aee (1); professor da educação básica i (mag i) (3); professor da educação básica ii (mag ii) - artes (1); professor da educação básica ii (mag ii) - ciências (1); professor da educação básica ii (mag ii) - educação física (1); professor da educação básica ii (mag ii) - geografia (1); professor da educação básica ii (mag ii) - língua portuguesa (1); psicólogo educacional (1); psicopedagogo (3); supervisor escolar (1). Salário: de R$ 1.518,00 a R$ 4.137,25. Taxa: de R$ 75 até R$ 115.

PREFEITURA DE CARUARU — PE

Inscrições até 15 de maio pelo site: https://shre.ink/MbDl. Concurso com 36 vagas para os cargos de: bibliotecário (1); engenheiro, arquiteto em engenharia de segurança do trabalho (1); auxiliar de serviços administrativos (24); fiscal do procon (2); inspetor sanitário (1); técnico em arquivo (2) e analista de controle interno (5). Salário: de R$ 1.518 até R$ 2500. Taxa: de R$ 72 até R$ 97.

PREFEITURA DE FARIAS BRITO — CE

Inscrições até 27 de abril pelo site: https://encr.pw/mUkVq. Concurso com 246 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (26); auxiliar administrativo (35); motorista d (10); orientador social (6); técnico de enfermagem (28); técnico de radiologia (2 ); técnico em farmácia (3); técnico em higiene bucal (5); advogado (1); analista ambiental (1); assistente social (2); biomédico (1); enfermeiro (6); enfermeiro plantonista (1); farmacêutico (1); fiscal ambiental (2); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (3); médico (2); nutricionista (2); odontólogo (5); odontólogo endodontista (1); professor aee (2); professor educação infantil/creche (24); professor fundamental i — 1º ao 5º ano (27); professor fundamental ii — ciências (3); professor fundamental ii — educação física (2); professor fundamental ii — geografia (2); professor fundamental ii — história (3); professor fundamental ii — inglês (2); professor fundamental ii — matemática (8); professor fundamental ii — português (7); psicólogo (4); psicopedagogo (2); técnico auxiliar de controle interno (1); agente comunitário de endemias (2); agente comunitário de saúde (6). Salário: R$ 1.518,00 a R$ 9.460,40 ou R$ 641,26 por plantão. Taxa: R$ 80 a R$ 150.

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ — BA

Inscrições até 27 de abril pelo site: https://shre.ink/M8mz. Concurso com 301 vagas para os cargos de: almoxarife (2); assistente social (3); auxiliar administrativo (5); auxiliar em saúde bucal ou técnico em saúde bucal (14); auxiliar de farmácia (5); auxiliar de lavanderia (2); auxiliar de manutenção predial (1); biomédico (4); cirurgião-dentista (17); condutor i (20); condutor ii (20); copeira (1); cozinheira (2); enfermeiro (30); farmacêutico (5); fisioterapeuta (18); fonoaudiólogo (2); nutricionista (5); operador de sistema (19); porteiro (6); profissional de educação física (2); profissional de educação física (2); psicólogo (12); psicopedagogo (1); recepcionista (20); serviços gerais (30); técnico de enfermagem (47); técnico em análises clínicas (1); técnico em radiologia (2); técnico em segurança (1); 3 terapeuta ocupacional (1); vigilante (1). Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.318,18. Taxa: de R$ 70 até R$ 120.

PREFEITURA DE TIANGUÁ — CE

Inscrições até 13 de abril pelo site: https://l1nk.dev/f8oHc. Concurso com 270 vagas para os cargos de: ajudante geral (2); engenheiro de tráfego (1); artesão; cuidador de saúde; auditor de obras de engenharia; auditor de gestão pública; atendente de consultório dentário (auxiliar de saúde bucal) (2); cozinheiro (2); motorista/ categoria b; motorista/ categoria d (2); técnico em informática (ti) (1); bombeiro hidráulico; capataz (13); carpinteiro; eletricista; pedreiro (1); vigia (18); serviços gerais (15); porteiro (2); agente administrativo (2); assistente social (6); educador físico; psicólogo (7); terapeuta ocupacional; veterinário; pedagogo; fiscal de transportes; recepcionista (1); jardineiro (2); engenheiro agrônomo; zootecnista; técnico agrícola; agente cultural; monitor de transporte (10); auxiliar de sala (55); cuidador (55); secretário escolar; bibliotecário; psicopedagogo; fiscal de tributos (3); auditor de tributos (2); fiscal de obras; técnico em edificações; operador de máquinas pesadas (3); engenheiro civil; cadista; técnico de laboratório; biólogo; médico auditor; farmacêutico; fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (3); médico cirurgião geral; médico clínico geral; médico pediatra; neuropsicólogo; fiscal de vigilância sanitária; protético (técnico em prótese dentária); socorrista; técnico em enfermagem (7); técnico em laboratório de análise clínica; técnico em laboratório de análise clínica (1); enfermeiro (2); enfermeiro auditor; enfermeiro de urgência e emergência; enfermeiro do trabalho; enfermeiro de saúde mental; médico psf (8); médico psiquiatra; nutricionista; odontólogo (3); neurologista; bioquímico; médico ginecologista; médico do trabalho; técnico em turismo; turismólogo; cuidador social (10); entrevistador/ digitador (3); orientador com habilidade (2); orientador social (7); visitador (2); pedagogo com especialidade em psicopedagogia (1); supervisor (2); supervisor criança feliz; técnico ambiental; arquiteto; analista ambiental e de projetos; fiscal ambiental; fiscal de limpeza pública; fiscal de proteção animal; geógrafo; motorista/ categoria d (12). Salário: R$ 1.518,00 a R$ 15.612,50. Taxa: R$ 65 a R$ 140.

PREFEITURA DE CALIFÓRNIA — PR

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://encr.pw/KsGxw. Concurso com 26 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (10); gari (10); pedreiro (2); vigia (4). Salário: R$ 1.518,00 a R$ 2.166,33. Taxa: Gratuito.

PREFEITURA DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ — PI

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://shre.ink/MreC. Concurso com 14 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (1); auxiliar de saúde bucal (1); técnico em enfermagem (5); dentista (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1vaga); psicólogo (2); nutricionista (1); educador físico (1). Salário: de R$ 1.518 até R$ 3.500. Taxa: de R$ 49 até R$ 66,50.

PREFEITURA DE BOREBI — SP

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://encr.pw/eKrFI. Concurso com 10 vagas para os cargos de: motorista (1); atendente (1); técnico de defesa civil (1); controlador interno (1); dentista (1); professor ii educação física (1); professor ii língua portuguesa (1); professor ii matemática (1); professor ii espanhol (1); coordenador educacional (1). Salário: R$ 1.819,02 a R$ 4.556,11. Taxa: R$ 40,00 a R$ 80,00.

CÂMARA DE VEREADORES DE VICTOR GRAEFF — SC

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/Mte4. Concurso com uma vaga para o cargo de contador. Salário: de R$ 3.930,86 a R$ 4.237,36. Taxa: de R$ 71,80 a R$ 209,80.

PREFEITURA DE AMÉRICO DE CAMPOS — SP

Inscrições até 27 de abril pelo site: https://encr.pw/x2imG. Concurso com 23 vagas para os cargos de: operador braçal (7); auxiliar administrativo (2); orientador social (4); serviços gerais (6); assistente social (3); psicólogo (1). Salário: R$ 1.594,16 a R$ 2.877. Taxa: de R$ 37,50 a R$ 87,50.

PREFEITURA DE BAURU — SP

Inscrições até 17 de abril pelo site: https://l1nk.dev/qTfj8. Concurso com o objetivo de preencher uma vaga para o cargo de agente esportivo. Salário: R$ 1.481,71. Taxa: R$ 35.

PREFEITURA DE MORRO DA GARÇA — MG

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://shre.ink/MOPf. Concurso com 143 vagas e cadastro reserva para os cargos de: agente fiscal de vigilância sanitária (2); almoxarife (1); assistente social (2); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de saúde bucal esf (1); auxiliar administrativo ii (15); auxiliar de serviços de educação (2); auxiliar de serviços gerais i (26); coveiro (1); cozinheira (5); dentista (1); dentista esf (1); educador de saúde (1); eletricista (1); enfermeiro (1); enfermeiro esf (1); especialista em educação supervisor (5); lavador/lubrificador (2); médico esf (1); monitor de transporte escolar (7); motorista transporte ambulância (7); motorista de obras (5); motorista de transporte escolar (6); motorista de transporte geral (3); nutricionista (2); operador de máquinas (4); operador de motoniveladora (1); operário (4); pedreiro (1); professor peb i (15); professor peb i inclusiva (3); professor peb i educação física (1); professor peb ii — inclusiva (2); professor peb ii — ciências (1); professor peb ii — educação física (1); técnico em enfermagem (3); técnico em enfermagem esf (1); vigia (4); agente fiscal de tributos (1); mecânico (1). Salário: de R$ 1.412 até R$ 12.952,39. Taxa: de R$ 65 até R$ 100.

PREFEITURA DE MARILÉIA — MG

Inscrições até 25 de abril pelo site: https://shre.ink/MzCY. Concurso com 70 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços públicos i (27); motorista de veículos pesados i (12); operador de máquina pesada i (3); agente administrativo (1); agente comunitário de saúde i (2); agente de combate a endemias i (1); assistente de tributos (1); assistente técnico (2); fiscal municipal (1); técnico de enfermagem (3); analista de suporte técnico e redes i (1); analista de educação básica — assistente social (1); analista de educação básica — psicologia (1); docente nível superior i (4); docente nível superior i educador físico (1); enfermeiro psf i (3); médico psf i (2); nutricionista (1); odontólogo psf i (2); pedagogo (1). Salário: de R$ 1.518 até R$ 15.860,75. Taxa: de R$ 60 até R$ 110.

PREFEITURA DE SÃO BENTO — MA

Inscrições até 30 de abril pelo site: https://shre.ink/MgMG. Concurso com 90 vagas para os cargos de: assistente social (2); cirurgião dentista (2); engenheiro civil (1); psicólogo (2); terapeuta ocupacional (2); professor de educação infantil (5); professor de ensino fundamental 1º ao 5º ano (10); professor de ensino fundamental ii anos finais (6º ao 9º ano) língua portuguesa (1); professor de ensino fundamental ii anos finais (6º ao 9º ano) matemática (1); professor de ensino fundamental ii anos finais (6º ao 9º ano) ciências (1); professor de ensino fundamental ii anos finais (6º ao 9º ano) educação física (2); auxiliar administrativo (10); técnico em informática (manutenção) (2); técnico em eletricidade (1); técnico agrícola (2); auxiliar operacional de serviços diversos (20); operador de máquina pesada (2); motorista categoria d (3); agente de portaria (5); vigia (5); mecânico de máquinas pesadas (2); soldador (1); cuidador (8). Salário: de R$ 1.518 até R$ 3.010. Taxa: de R$ 73 até R$ 105.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA — UFRR

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://encr.pw/IfgMn. Concurso com duas vagas para o cargo de: professor substituto, na área de estudos da tradução e interpretação em língua de sinais. Salário: R$ 3.412,63. Taxa: R$ 50.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — UERJ

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://encr.pw/L8WQ. Concurso com duas vagas para o cargo de: Procurador. Salário: R$ 5.746,56. Taxa: R$ 330.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA MARINGÁ — UEM

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://prh.uem.br/res. Concurso com 19 vagas para os cargos: analista de informática (5); contador (2); enfermeiro do trabalho (1); bioquímico (1); fonoaudiólogo (1); instrutor de idiomas (língua japonesa) (1); técnico em higiene dental (3); técnico em informática (1); técnico em laboratório (1); técnico em laboratório (química e análise de alimentos) (1); técnico em segurança do trabalho (2). Salário: de R$ 4.231,60 a R$ 7.616,88. Taxa: de R$ 84,63 a R$ 152,33.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI — UFCA

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://shre.ink/MrTB. Concurso com três vagas para o cargo de professor substituto nas áreas de: ciências biológicas e da saúde (1); ensino das ciências (1); linguística da libras (1). Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 5.692,37. Taxa: de R$ 110 até R$ 142.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA — UEPB

Inscrições até 27 de abril pelo site: https://shre.ink/M3MC. Concurso com cinco vagas para os cargos: técnico em laboratório (física) — campus vii — patos (1); técnico em laboratório (histopatologia oral) — campus i — campina grande (1); técnico em laboratório (manutenção de equipamentos odontológicos) — campus i — campina grande (1); técnico em laboratório (saneamento) — campus i — campina grande (2). Salário: R$ 2.824,80. Taxa: de R$ 95 até R$ 115.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL — UFRGS

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://shre.ink/MrtX. Concurso com 21 vagas para os cargos de professor do magistério superior nas áreas de: aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural (1); artes visuais: cerâmica (1); ciência do solo: fertilidade do solo (1); criptografia (1); desenvolvimento rural (2); energia e fenômenos de transporte (1); ensino de filosofia: epistemologia e metafísica (1); estatística (2); estruturas: modelagem computacional da interação solo-estrutura - aplicações em problemas de engenharia de túneis (1); estruturas: patologia e análise experimental de estruturas (1); farmácia: imunologia clínica e micologia clínica (1); geologia ambiental (1); gestão de pessoas e relações de trabalho (1); medicina de família e comunidade (2); medicina veterinária: clínica médica e/ou cirúrgica de equídeos, com exclusão de reprodução animal (andrologia e ginecologia equina) (1); mineralogia (2); psicologia: avaliação psicológica (1). Salário: R$ 3.046,99 a R$ 10.481,64. Taxa de: R$76,00 a R$ 262,00.

INSTITUTOS

INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS — RS

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://shre.ink/M3S6. Concurso com 40 vagas para o cargo de papilocopista. Salário: R$ 8.930,74. Taxa de inscrição: R$ 270,84.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 13 de abril pelo site: https://shre.ink/Mth2. Concurso com duas vagas para o cargo de professor substituto, por tempo determinado, junto ao campus montanha, para as áreas de física (1) e letras: português-espanhol (1). Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 4.692,37, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar para filhos menores de seis anos. Taxa: não divulgada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS

Inscrições até 22 de abril pelo e-mail: cgp.aracuai@ifnmg.edu.br. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto, com candidato de nível superior. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: não divulgada.

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Inscrições até 22 de abril on-line. Concurso com três vagas para o cargo de professor substituto, para as seguintes áreas de atuação: arte (1); biologia (1); letras/português (1). Salário: de R$ 3.412,63, além de retribuição por titulação no valor de R$ 255,94 a R$ 2.943,39, e auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

Inscrições até 25 de abril pelo e-mail: pssg.cco@ifam.edu.br. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto na área de economia. Salário: R$ 3.090,43. Taxa: R$ 50.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ

Inscrições entre 14 e 15 de abril, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na sala dos professores do campus Vigia.Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto, junto ao campus vigia, na área de engenharia de pesca. Salário: de R$ 5.758,04, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.000, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. Taxa: não divulgada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

Inscrições até 13 de abril pelo site: concursos.ifpb.edu.br/. Concurso com oito vagas para o cargo de professor substituto, com candidatos de nível superior, para as áreas de: matemática (1); design gráfico (1); pedagogia/metodologia (1); controle e processos industriais (1); direito (1); infraestrutura - construção civil (1); língua inglesa (1); meio ambiente (1). Salário: R$ 3.130,85. Taxa: R$ 100.

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR DO CEARÁ

Inscrições até 22 de abril pelo site: consulpam.com.br/. Concurso com 49 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível fundamental, médio e superior, para os cargos de: auxiliar de equipamentos biomédicos (2); auxiliar de manutenção (5); auxiliar mecânico de refrigeração (1); auxiliar de farmácia (3); auxiliar de laboratório (2); auxiliar de logística (2); bombeiro hidráulico (1); copeiro (4); eletricista (4); recepcionista (5); técnico em enfermagem (11); técnico em enfermagem do trabalho (1); técnico em laboratório - agência transfusional (1); técnico de segurança do trabalho (1); mecânico em refrigeração (1); enfermeiro (2); enfermeiro - emergencista (2); farmacêutico (1); auxiliar de serviços gerais; porteiro; técnico de informática; técnico em radiologia; analista clínico; assistente social; farmacêutico - aps; fonoaudiólogo; fisioterapeuta; nutricionista; psicólogo hospitalar. Salário: de R$ 1.518 a R$ 5.600,37. Taxa: de R$ 40 a R$ 120.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

Inscrições até 15 de abril pelo e-mail: profsubstituto.eun@ifba.edu.br. Concurso com nove vagas para o cargo de professor substituto, com candidatos de nível superior, na cidade de eunápolis, para as áreas de: economia (1); engenharia ambiental (1); assistência estudantil especializada - aee (1); língua portuguesa/ português (1); biologia (1); topografia (1); ciências da computação (1); pedagogia/ educação matemática (1); artes (1). Salário: de R$ 2.681,35 a R$ 3.924,53, além de benefícios como auxílio-alimentação de até R$ 1.000, auxílio-transporte e assistência pré-escolar. Taxa: não divulgada.

INSTITUTO PROJETO ESPORTIVO CULTURAL BEIRA RIO

Inscrições até 15 de abril pelo site: institutoreferencia.org.br/. Concurso com 326 vagas disponíveis para os seguintes cargos de acordo com os editais: cambuci - processo seletivo: assistente administrativo (3); auxiliar de serviços gerais (2); controlador de documentos (1); assistente de recursos humanos (2); assistente de controle interno (2); auxiliar de compras (2); técnico de operações de campo (10); supervisor de campo (5); operador de nível de campo (10); assistente de logística de campo (5); auxiliar de operações de campo (15); guarda parques (120); socorrista (20); técnico em resgate (15); operador de equipamento de resgate (10); assistente de resgate (5); resgatista (20); especialista em salvamento em altura (5); especialista em salvamento aquático (5); motorista de resgate (10); analista financeiro (1); analista de recursos humanos (1); analista de compras (1); auditor interno (1); analista de compliance (1); analista de gestão de riscos (1); analista de indicadores (1); especialista de controle de processo (1); analista de operações de campo (3); chefe de equipe de campo (10); analista de segurança e resgate (3); supervisor de brigada de resgate (5); chefe de brigada de resgate (10); coordenador de resgate (3); supervisor de resgate (5); secretária executiva (1); contador (1); biólogo (5); engenheiro ambiental (5); valença - processo seletivo: assistente administrativo (3); auxiliar de serviços gerais (2); controlador de documentos (1); assistente de recursos humanos (2); assistente de controle interno (2); auxiliar de compras (2); técnico de operações de campo (10); supervisor de campo (5); operador de nível de campo (10); assistente de logística de campo (5); auxiliar de operações de campo (15); guarda parques (120); socorrista (20); técnico em resgate (15); operador de equipamento de resgate (10); assistente de resgate (5); resgatista (20); especialista em salvamento em altura (5); especialista em salvamento aquático (5); motorista de resgate (10); analista financeiro (1); analista de recursos humanos (1); analista de compras (1); auditor interno (1); analista de compliance (1); analista de gestão de riscos (1); analista de indicadores (1); especialista de controle de processo (1); analista de operações de campo (3); chefe de equipe de campo (10); analista de segurança e resgate (3); supervisor de brigada de resgate (5); chefe de brigada de resgate (10); coordenador de resgate (3); supervisor de resgate (5); secretária executiva (1); contador (1); biólogo (5); engenheiro ambiental (5). Salário: de R$ 1.800 a R$ 8.155. Taxa: R$ 120.

INSTITUTO MARIA SCHMITT — SC

Inscrições até 30 de dezembro de 2025 no e-mail recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE

Inscrições até 11 de abril de 2025 pelo site: https://shre.ink/M8T5. Concurso com 12 vagas para a função de professor substituto com candidatos de nível superior para as áreas de: administração (1); artes; automação industrial I; automação industrial II; construção civil I (1); construção civil II (1); construção naval (1); educação física (1); eletrotécnica; engenharia ambiental; engenharia de produção; gastronomia; história; informática (1); inglês (1); língua portuguesa/inglês (1); língua portuguesa/literatura (1); mecânica I; mecânica II (1); mecânica III (1); química I; química II; segurança do trabalho; teatro (1). Salário: R$ 4.580,57 a R$ 6.356,02. Taxa: R$70..

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

Inscrições até 16 de maio pelo e-mail: cgp.riodosul@ifc.edu.br. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto na área de agrimensura. Salário: R$ 4.867,77 a R$ 8.058,29. Taxa: R$ 20.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ

Inscrições até 17 de abril pelo site: https://shre.ink/Mrrl. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto na área de ensino básico, técnico e tecnológico. Salário: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02.. Taxa: R$ 50.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Inscrições até 30 de abril pelo site https://shre.ink/MrMJ. Concurso com duas vagas para o cargo de professor substituto nas áreas de engenharia civil/ construção civil (1) e história (1). Salário: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: R$50.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Inscrições até 2 de julho pelo site: https://shre.ink/MrDM. Concurso com uma vaga para o cargo de auxiliar administrativo com candidatos de nível superior. Salário de R$ 3.339,40. Taxa: R$64,60.