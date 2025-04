IgesDF abre processo seletivo com salários de até R$ 17 mil; inscrições até 21/4

JC Júlia Christine

O IgesDF é responsável pela gestão de importantes unidades de saúde da capital; incrições para o processo seletivo até 21 de abril - (crédito: Divulgação/IgesDF)

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) abriu, nesta segunda-feira (14), um processo seletivo simplificado com salários que podem chegar a R$ 17.281,01 e carga horária mínima de 12 horas semanais. As inscrições estão abertas até 21 de abril e devem ser feitas exclusivamente pelo site.

As vagas são para formação de cadastro reserva nos cargos de: médico intensivista adulto plantonista, médico anestesiologista, médico cardiologista, médico oncologista, assistente social e fonoaudiólogo neonatal e pediátrico. Além da remuneração, os profissionais terão direito a auxílio transporte, auxílio alimentação, acesso a clube de benefícios com descontos em estabelecimentos parceiros e folga no dia do aniversário.

Para participar, é necessário possuir diploma reconhecido pelo Ministério da Educação ( MEC), registro ativo no conselho profissional correspondente e, no caso dos médicos, residência médica com RQE e certificação na área de atuação, além de experiência mínima de seis meses para todos os cargos.

O IgesDF é responsável pela gestão de importantes unidades de saúde da capital, como o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), o Hospital Cidade do Sol (HSol) e 13 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).