Confira lista com 96 concursos abertos e 15.025 vagas em todo o país

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 96 concursos e 15.025 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há três concursos abertos com 5 vagas. Para o Centro—Oeste, há 10 seleções abertas com 589 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são 5 concursos com 26 postos vagos. Entre os nacionais, há 12 certames abertos para 2.349 oportunidades. Há ainda 14 seleções de concursos estaduais com 5.685 vagas. Já para os municipais, há 28 concursos e 6.148 vagas. Nas universidades federais, são 12 processos seletivos e 147 oportunidades. Nos institutos federais há 12 certames abertos com 76 vagas.

DISTRITO FEDERAL

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB - DF) 1

Inscrições até 12 de maio pelo site: https://encr.pw/GnOmg. Concurso com uma vaga para o cargo de: professor substituto (Literatura brasileira). Salário: R$ 5.949,07. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB - DF) 2

Inscrições até 14 de maio pelo site: https://encr.pw/GnOmg. Concurso com uma vaga para o cargo de: professor substituto (Radiologia Médica). Salário: R$ 4.326,60 a R$ 4.975,59. Taxa: Não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB)

Inscrições até 16 de maio pelo site: ifb.edu.br/samambaia. Concurso com 3 vagas para o cargo de professor substituto, com candidatos que possuam ensino superior no campus Samambaia, nas áreas de língua portuguesa (1 vaga); música (1 vaga); engenharia civil (1 vaga). Salário: de R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29. Taxa: não divulgada.

NACIONAIS

MARINHA DO BRASIL 1

Inscrições até 14 de maio pelo site: https://encr.pw/MEPHG. Concurso com 174 vagas para os cargos de: cp-csm-cd: endodontia (1); implantodontia (1); ortodontia (1); prótese dentária (1).cpcapnav: pastor da igreja batista (1). cp-csm-s: enfermagem (2); farmácia (1); fisioterapia (2); fonoaudióloga (1); nutrição (1). cp-cem: engenharia aeronáutica (1); engenharia civil (1); engenharia de produção (4); engenharia de sistemas de computação (1); engenharia de telecomunicações (2); engenharia elétrica (1); engenharia eletrônica (2); engenharia mecânica (5); engenharia mecânica aeronáutica (1); engenharia mecatrônica (1); engenharia nuclear (5); engenharia química (1). cp-t: arqueologia (1); comunicação social (2); direito (10); estatística (1); história (1); informática - banco de dados (5); informática - desenvolvimento de sistemas (5); informática - infraestrutura de ti (5); informática - segurança da informação (5); letras português licenciatura (3); oceanografia (1); pedagogia (11); psicologia (6); serviço social (1); segurança do tráfego aquaviário (5); clínica médica: alergologia (1); cancerologia (2); cardiologia (3); clínica médica (3); endocrinologia/metabologia (4); gastroenterologia (2); geriatria (2); hematologia (2); infectologia (1); medicina intensiva (3); medicina legal (2); anatomia patológica (2); pneumologia (2); reumatologia (3); - cirurgia geral: cirurgia cardíaca (1); cirurgia geral (1); oftalmologia (1); otorrinolaringologia (1); urologia (1); - anestesiologia: anestesiologia (5); - ginecologia e obstetrícia: ginecologia e obstetrícia (2); - pediatria: pediatria (4); - psiquiatria: psiquiatria (1); - radiologia: radiologia (2); radioterapia (1); medicina nuclear (1); ortopedia e traumatologia: ortopedia e traumatologia (3); - medicina de emergência: medicina de emergência (3). comando do 2º distrito naval - salvador - ba: clínica médica (2); anestesiologia (1). comando do 3º distrito naval - natal - rn: pediatria (1). comando do 4º distrito naval - belém - pa: clínica médica (1); anestesiologia (1). comando do 5º distrito naval - rio grande - rs: psiquiatria (1); radiologia (1). comando do 6º distrito naval - ladário - ms: clínica médica (1); anestesiologia (1); ginecologia e obstetrícia (1); pediatria (1); radiologia (1). comando do 9º distrito naval - amazonas - am: clínica médica (1); ginecologia e obstetrícia (1); radiologia (1). Salário: R$ 9.070,60. Taxa: R$ 140.

MARINHA DO BRASIL 2

Inscrições até 12 de maio pelo site: https://shre.ink/MmFZ. Concurso com 25 vagas para os cargos de: concentração em eletrônica (1 vaga); concentração em máquinas (1 vaga); concentração em sistemas de armas (1 vaga); concentração em máquinas (3 vagas); concentração em eletrônica (1 vaga); concentração em educação física (3 vagas); concentração em cartografia (1 vaga); concentração em química (1 vaga); concentração em biologia (1 vaga); concentração em sistemas de armas (3 vagas); e administração/ciências contábeis/economia (9 vagas). Salário: não informado. Taxa: R$ 140.

MARINHA DO BRASIL — CPAEN

Inscrições até 12 de maio pelo site: https://shre.ink/MmFZ. Concurso com 66 vagas para admissão à Escola Naval em 2025 para o sexo feminino (12) e masculino (54). Salário: de R$ 1.574,12. Taxa: R$ 100.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO (TRF 4ª REGIÃO)

Inscrições até 14 de maio pelo site: https://encurtador.com.br/W5X5G. Concurso com vagas para os cargos de: analista judiciário — judiciária; analista judiciário — judiciária — oficial de justiça avaliador federal; analista judiciário — apoio especializado — análise de sistemas informação; analista judiciário — apoio especializado — governança e gestão de tecnologia da informação; analista judiciário — apoio especializado — segurança da informação; analista judiciário — apoio especializado — suporte em tecnologia da informação; analista judiciário — apoio especializado — contabilidade; analista judiciário — apoio especializado — engenharia mecânica; analista judiciário — apoio especializado — psicologia; analista judiciário — apoio especializado — medicina do trabalho; analista judiciário — apoio especializado — enfermagem; analista judiciário — apoio especializado — serviço social; técnico judiciário — administrativa; técnico judiciário — administrativa — agente da polícia judicial; técnico judiciário — apoio especializado — desenvolvimento de sistemas de informação; técnico judiciário — apoio especializado — suporte técnico; técnico judiciário — apoio especializado — edificações; técnico judiciário — apoio especializado — contabilidade. Salário: R$ 8.520,65 a R$ 14.852,66. Taxa: R$ 80 a R$ 100.

TRIBUNAL MARÍTIMO

Inscrições até 13 de maio pelo site: https://encr.pw/yoJwU. Concurso com uma vaga para o cargo de juiz. Salário: R$ 18.484,54. Taxa: R$ 300.

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A — PRÉ—SAL PETRÓLEO S.A. (PPSA)

Inscrições prorrogadas até 14 de maio pelo site: https://shre.ink/MS3k. Concurso com 100 vagas para profissionais de nível superior, para os seguintes cargos: advogado: jurídico (4); analista de gestão corporativa: recursos humanos (5); licitações e contratos (3); administração geral (4); controle contábil (5); finanças (3); gestão tributária, fiscal e paralegal contábil (4); comercialização de petróleo e gás (2); comunicação e ouvidoria (2); planejamento corporativo (1); integridade riscos e controles internos (1); gestão de projetos e contratos em óleo e gás (4); acompanhamento e controle da produção de óleo e gás (2); analista de tecnologia da informação: segurança da informação (2); infraestrutura de ti (2); desenvolvimento de sistemas (2); governança de ti (1); projetos de ti (1); especialista em petróleo e gás: comercialização de petróleo e gás natural (4); petrofísica (2); engenharia de reservatórios (4); geofísica de reservatórios (3); geologia de reservatórios (4); engenharia de instalações marítimas (5); engenharia de poços (5); engenharia submarina (4); geologia de exploração (4); geofísica exploração (4); engenharia de operações de produção (4); análise e controle da produção de óleo e gás (2); gestão de projetos e contratos em óleo e gás (5); e avaliação econômica (2). Salário: de R$ 8.240 a R$ 19.610. Taxa: de R$ 100 a R$ 150.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO — CONAB

Inscrições até 15 de maio pelo site: https://encr.pw/XcPYE. Concurso com 403 vagas para os cargos de: assistente (34); e analista (369). Salário: R$ 3.459,87 a R$ 8.140,88. Taxa: R$ 50 a R$ 80.

COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS (CPESFN)

Inscrições até 16 de maio pelo site: marinha.mil.br/cgcfn/. Concurso com 32 vagas para o curso de formação de sargentos músicos do corpo de fuzileiros navais, para as especialidades de: flauta em dó (1); clarinete em sib (5); oboé em dó (1); saxofone—alto em mib (4); saxofone—tenor em sib (2); contrabaixo acústico (1); trompa em fá (3); .trompete em sib (4); trombone—tenor em dó (2); eufônio em sib (3); bombardão em sib (1); tímpanos (1); percussão (bateria completa) (4). Salário: não divulgado. Taxa: R$ 90.

EXÉRCITO BRASILEIRO — ESA

Inscrições até 18 de maio pelo site: esa.eb.mil.br. Concurso com 1.125 vagas, distribuídas entre as seguintes áreas: área geral — combatente, logística—técnica e aviação: masculino: 910 vagas (sendo 182 reservadas para candidatos autodeclarados negros, feminino (somente para comunicações, intendência e material bélico): 105 vagas (21 reservadas para negros); área música (ambos os sexos) 30 vagas: clarineta: 8 vagas, saxofone: 4 vagas, trombone: 7 vagas, trompa: 1 vaga, trompete/cornetim/flugelhorn: 6 vagas, tuba: 4 vagas; área saúde (ambos os sexos) 80 vagas. Salário: não divulgado. Taxa: R$ 95.

POLÍCIA FEDERAL

Inscrições até 21 de maio pelo site: https://shre.ink/Mmyg. Concurso com 192 vagas para as vagas: agente administrativo (100 vagas); administrador (6 vagas); assistente social (13 vagas); contador (9 vagas); enfermeiro (3 vagas); estatístico (4 vagas); farmacêutico (2 vagas); médico clínico (11 vagas); médico ortopedista (5 vagas); médico psiquiatra (19 vagas); nutricionista (1 vaga); psicólogo clínico (4 vagas); psicólogo organizacional (2 vagas); técnico em assuntos educacionais área: pedagogia (10 vagas); técnico em comunicação social (3 vagas). Salário: de R$ 2.707,86 a R$ 3.576,67, acrescida de gratificação de R$ 2.931 a R$ 5.798. Os contratados também farão jus a auxílio saúde no valor de R$ 211,36 a R$ 321,04, assistência pré-escolar de R$ 484,90, e auxílio alimentação de R$ 1.000. Taxa: de R$ 90 até R$ 110.

ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ESFCEX)

Inscrições até 20 de junho pelo site: esfcex.eb.mil.b/. Concurso com 165 vagas distribuídas conforme respectivo edital: cfo — s — esfcex: médicos: anestesiologia (3); cirurgia de cabeça e pescoço (1); cirurgia geral (3); cirurgia de mão (1); cirurgia pediátrica (1); cirurgia vascular (5); clínica médica (3); endocrinologia (3); endoscopia digestiva (2); geriatria (1); ginecologia e obstetrícia (5); infectologia (1); mastologia (1); medicina da família — saúde da família (10); nefrologia (3); oftalmologia (3); ortopedia e traumatologia (6); ortopedia e traumatologia — cirurgia de joelho (3); ortopedia e traumatologia — cirurgia de ombro (1); otorrinolaringologia (1); pediatria (5); pneumologia (2); proctologia (2); radiologia (2); reumatologia (2); sem especialidade (19); urologia (3); demais vagas: farmacêutico (7); dentista — cirurgia e traumatologia buco — máxilo — facial (3); dentista — dentística restauradora (1); dentista — endodontia (2). Médicos regionalizados: cancerologia/oncologia (7); cardiologia (7); cardiologia intervencionista — hemodinâmica (9); hematologia e hemoterapia (7); medicina intensiva (10); medicina intensiva pediátrica (3); neonatologia (3); neurologia (2); patologia (5); psiquiatria (7). Salário: não divulgado. Taxa: R$ 150.

EXÉRCITO BRASILEIRO — CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO COMPLEMENTAR (CFO/QC) E CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO DE CAPELÃES MILITARES (CFO/QCM)

Inscrições até 20 de junho pelo site: esfcex.eb.mil.br/. Concurso com 66 vagas para diferentes áreas de atuação: cfo/qc administração (4); ciências contábeis (4); comunicação social (jornalismo) (1); direito (5); economia (2); enfermagem (15); estatística (1); informática (4); psicologia (1); pedagogia (1); veterinária (1); magistério biologia (2); magistério geografia (3); magistério história (2); magistério inglês (3); magistério matemática (4); magistério português (5); magistério química (3); magistério física (2); cfo/qcm — padre católico apostólico romano (2); pastor evangélico (1). Salário: não divulgado. Taxa: R$150.

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE PEDRA PRETA - MT

Inscrições de 12 a 16 de maio pelo site: pedrapreta.mt.gov.br. Concurso com 18 vagas para cargos de: Contínua/Merendeira (1); Monitor (3); Motorista (1); Professor Educação Infantil e de Ensino Fundamental até o 5º Ano (1); Contínua/Merendeira (1); Motorista (1); Motorista (1); Auxiliar de Saúde Bucal (1); Médico de Hospital (4); Odontólogo (1); Auxiliar de Saúde Bucal (1); Motorista (1); Odontólogo (1). Salário: de R$ 1.518 a R$ 18.315,11. Taxa: gratuita.

PREFEITURA DE RIO VERDE — GO

Inscrições até 22 de maio pelo site: https://shre.ink/Myfn. Concurso com 10 vagas para os cargos de: fiscal de edificações e loteamentos. Salário: R $7.513,29. Taxa: R$290.

PREFEITURA DE FLORES DE GOIÁS

Inscrições prorrogadas até 21 de maio pelo site: institutoverbena.ufg.br. Concurso com 166 vagas e formar cadastro reserva para cargos de nível fundamental, médio/técnico e superior, em diversas áreas. Salário: de R$ 1.412 a R$ 4.184,40. Taxa: de R$ 80 a R$ 140.

PREFEITURA DE MATRINCHÃ - GO

Inscrições até 18 de maio pelo site: concursos.msconc.com.br. Concurso com 109 vagas para ensino fundamental: agente de alimentação (5 vagas); auxiliar de serviços gerais - educação (5 vagas); auxiliar de serviços gerais - administração (3 vagas); auxiliar de serviços gerais - gari (13 vagas); auxiliar de serviços gerais - saúde (7 vagas); motorista de veículos leves (2 vagas); motorista de transporte escolar (5 vagas); operador de máquinas leves (2 vagas); operador de máquinas pesadas (3 vagas); jardineiro (5 vagas); vigilante (2 vagas); ensino médio: agente de apoio educacional (12 vagas); eletricista de manutenção (1 vaga); executor administrativo (6 vagas); pedreiro (4 vagas); agente de combate a endemias (2 vagas); agente comunitário de saúde (2 vagas); técnico em enfermagem (4 vagas); ensino superior: professor (18 vagas); agente administrativo (1 vaga); agente de controle interno (1 vaga); analista ambiental (2 vagas); fiscal de meio ambiente (1 vaga); fiscal de obras e posturas (1 vaga); fiscal de tributos (1 vaga); fiscal de vigilância sanitária (1 vaga). Salário: de R$ 1.600 a R$ 3.469,78. Taxa: de R$ 70 a R$ 120.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOIÁS

Inscrições até 19 de maio pelo site: selecao.go.gov.br. Concurso com 94 vagas para profissionais de níveis médio/técnico superior, nos seguintes cargos: analista social pleno (29 vagas); assistente social pleno (7 vagas); psicólogo pleno (13 vagas); recreador (6 vagas); técnico de enfermagem (26 vagas); arquiteto pleno (1 vaga); assessor jurídico pleno (7 vagas); engenheiro civil pleno (2 vagas); engenheiro eletricista sênior (1 vaga); intérprete de libras (2 vagas). Salário: de R$ 3.037,33 a R$ 10.800, além do auxilio-alimentação no valor de R$ 500. Taxa: de R$ 40 a R$ 80.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS

Inscrições até 19 de maio pelo site: https://shre.ink/e4xF. Concurso com 3 vagas para o cargo de professor substituto, para as seguintes áreas: letras língua portuguesa/literatura brasileira (1 vaga); educação (1 vaga); engenharia civil/saneamento, estruturas e infraestrutura de transportes (1 vaga). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 8.058,29.Taxa: R$ 40.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Inscrições até 25 de maio pelo site: concurso.fapec.org. Concurso com 48 vagas para assistente em administração (27 vagas); técnico de enfermagem (3 vagas); .técnico de laboratório / geoprocessamento (1 vaga); técnico de laboratório / biologia (5 vagas); técnico de laboratório / física / matemática / química (1 vaga); analista de tecnologia de informação - desenvolvimento de software (2 vagas); .analista de tecnologia de informação - segurança, operações e infraestrutura de redes (1 vaga); .psicólogo (2 vagas); zootecnista (1 vaga); auditor (1 vaga); bibliotecário-documentalista (1 vaga); .engenheiro agrônomo (1 vaga); médico/pediatra (1 vaga); médico (1 vaga). Salário: de R$ 3.029,90 a R$ 4.761,98. Taxa: R$ 120.

PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES - MT

Inscrições até 12 de maio pelo site: selecon.org.br. Concurso com 17 vagas disponíveis são para os cargos de agente comunitário de saúde (16 vagas) e agente de combate às endemias (1 vaga), para atuarem nas seguintes áreas/microáreas: esf assari: subárea: nova fernandópolis; esf jardim oriente; esf joão oenning; esf maria benedita dos santos; esf maria luiza marcelo dias prates; esf primavera; esf sadi boécio cervo; esf sérgio pereira de arruda, zonas rurais e vigilância em saúde.

PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO

Inscrições até 14 de maio de maneira presencial, na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Concurso com 30 vagas disponíveis são para os cargos de: Professor (15); Agente de Desenvolvimento Infantil (15). Salário: R$ 1.883,16 a R$ 4.588,50.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - GO

Inscrições até 19 de maio pelo site: https://selecao.go.gov.br. Concurso com 94 vagas disponíveis para os cargos de: Analista Social Pleno (29); Assistente Social Pleno (7); Psicólogo Pleno (13); Recreador (6); Técnico de Enfermagem (26); Arquiteto Pleno (1); Assessor Jurídico Pleno (7); Engenheiro Civil Pleno (2); Engenheiro Eletricista Sênior (1); Intérprete de Libras (2). Salário: R$ 3.037,33 a R$ 10.800 + VA. Taxa: R$ 40 a R$ 80.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 16ª REGIÃO — CREF 16

Inscrições até 21 de maio pelo site: https://encr.pw/L89vB. Concurso com quatro vagas para os cargos de: auxiliar administrativo: natal (3 vagas); mossoró (1 vaga) e agente de fiscalização: natal; mossoró. Salário: de R$ 1.800 até R$ 3.058,78, além de auxílio alimentação no valor diário de R$ 59,09 e auxílio transporte. Taxa: de R$ 120 até R$ 150.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE

Inscrições até 20 de junho pelo site: quadrix.org.br. Concurso com uma vaga e cadastro reserva para cargos de nível médio e nível superior, para: auxiliar administrativo; analista de sistemas; contador (1 vaga); médico fiscal. Salário: de R$ 2.887,58 a R$ 6.275,81. Taxa: de R$ 65 a R$ 90.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 16ª REGIÃO — CREF 16

Inscrições até 12 de maio pelo site: https://shre.ink/MaK5. Concurso com cinco vagas para os cargos de: administrador (1 vaga); agente fiscal (1 vaga); analista de sistemas (1 vaga); advogado (1 vaga); assistente administrativo (1 vaga). Salário: de R$ 2.000 até R$ 5.850, além de benefícios como auxílio-alimentação e vale-transporte. Taxa: de R$ 40 até R$ 63,10.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE — CRC SP

Inscrições até 5 de junho pelo site: https://shre.ink/MWlz. Concurso com 14 vagas para os cargos de: Assistente Administrativo (4); Advogado (2); Analista Administrativo (2); Analista Contábil; Analista de Desenvolvimento; Assistente Web e Multimídia; Auditor Interno (1); Fiscal (5); Jornalista.. Salário: de R$4.011 a R$11.683. Taxa: de R$ 62 a R$ 65.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE — CRO AC

Inscrições até 5 de junho pelo site: https://shre.ink/MWlz. Concurso com duas vagas, além de cadastro reserva para os cargos de: assistente administrativo; fiscal; técnico em tecnologia da informação; advogado; analista administrativo; assessor de comunicação (1); contador (1). Salário: R$ 1.684,78 a R$ 4.011. Taxa: de R$59 a R$69.

LOCAIS — ESTADUAIS

SSPDS, AESP E SEPLAG — CE 1

Inscrições até 12 de maio pelo site: https://encr.pw/6qRpy. Concurso com 1.000 vagas para o cargo de soldado da carreira de praças da polícia militar do estado. Salário: R$ 2.773,35 e de R$ 5.568,64. Taxa: R$ 180.

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (SSP BA)

Inscrições até 22 de maio pelo site: https://l1nk.dev/C0j6N. Concurso com 98 vagas para os cargos de: técnico de nível superior: engenharia civil (23); engenharia elétrica (6); engenharia civil orçamentista (3); engenharia civil estruturalista (2); engenharia mecânica (1); engenharia civil geológica (1); arquitetura (13); técnico de nível médio: técnico em redes (2); tecnologia da informação (3); técnico de cftv (2); técnico em telefonia (1); técnico em edificações (33); técnico em eletroeletrônica (8). Salário: R$ 2.806,56 a R$ 7.016,22. Taxa: Não informada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJ CE)

Inscrições até 22 de maio pelo site: https://l1nq.com/QM2tc. Concurso com 30 vagas para o cargo de: juiz substituto. Salário: R$ 35.877,27. Taxa: R$ 358,77.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO — SEED PR

Inscrições até 18 de maio pelo site: https://shre.ink/M1Fx. Concurso com 500 vagas para os cargos de: professor, professor pedagogo e tradutor e intérprete para a rede pública estadual de ensino. Salário: não informado. Taxa: de R$ 17,19 até R$ 24,56.

FUNDAÇÃO RENASCER — SE

Inscrições até 5 de junho pelo site: https://www.idcap.org.br/. Concurso com 32 vagas para os cargos de: agente socioeducativo masculino (19 vagas); agente socioeducativo feminino (6 vagas); orientador social: serviço social (2 vagas); orientador social: pedagogia (2 vagas); orientador social: psicologia (3 vagas). Salário: de R$ 2.582,83 a R$ 3.308,76. Taxa: R$ 90 até R$120.

SEAD E IDEMA - RN

Inscrições até 6 de junho pelo site: https://encr.pw/YO2Ey. Concurso com 180 vagas para os cargos de: analista ambiental: aquicultura (2); antropologia (1); arqueologia (1); arte educador (1); arquitetura (5); biologia (14); ecologia (2); agronomia (8); engenharia ambiental (8); engenharia civil (5); engenharia elétrica (4); engenharia florestal (7); engenharia de minas (4); engenharia de petróleo e gás (5); engenharia química (5); engenharia sanitária (4); engenharia de segurança do trabalho (3); geografia (8); geologia (14); gestão ambiental (4); oceanografia (2); pedagogia (2); química (4); fiscal ambiental (40); analista administrativo: administração (4); direito (3); biblioteconomia (1); contabilidade (6); ciência da computação (3); economia (3); engenharia de produção (1); estatística (2); jornalista (2); psicologia (2). Salário: R$ 5.118,52. Taxa: R$ 150.

NITERÓI PREV - RJ

Inscrições até 22 de junho pelo site: https://l1nq.com/xoXEp. Concurso com 25 vagas para os cargos de: procurador autárquico (2); analista de mercado financeiro (1); analista de sistema (1); analista previdenciário (1); arquivista (1); assistente social (1); atuário (1); contador (1); técnico em informática (2); técnico previdenciário (14). Salário: R$ 2.932,97 a R$ 12.903,03. Taxa: R$ 80 a R$ 150.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — PR

Inscrições até 12 de maio pelo site: https://shre.ink/M1zR. Concurso com 600 vagas para o cargo de soldado bombeiro militar. Salário: de R$ 2.530,12 para para Aluno-Soldado de 3ª Classe até R$ 6.101,87 para Soldado de 1ª Classe, além de auxílio-alimentação de R$ 834,74 para todos os níveis. Taxa: R$ 130

SSPDS, AESP E SEPLAG - CE 2

Inscrições até 16 de maio pelo site: https://encr.pw/7CCLB. Concurso com 425 vagas para o cargo de oficial investigador da polícia civil. Salário: R$ 6.732,71. Taxa: R$ 200.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ — TJ CE

Inscrições até 22 de maio pelo site: https://shre.ink/M1iv. Concurso com 30 vagas, além de cadastro reserva, para o cargo de juiz substituto. Salário: R$ 35.877,27. Taxa: R$ 358,77.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ (MP — PI)

Inscrições até 23 de maio pelo site: https://encurtador.com.br/NsgYI. Concurso com 30 vagas para os cargos de: analista ministerial área administrativa (1); analista ministerial área arquitetura (1); analista ministerial área serviço social especialidade assistente social (1); analista ministerial área contabilidade especialidade contabilidade (1); analista ministerial área engenharia — especialidade engenharia civil (1); analista ministerial área saúde especialidade medicina (2); analista ministerial área saúde especialidade psicologia (1); analista ministerial área processual (5); analista ministerial área tecnologia da informação (2); técnico ministerial área administrativa (15). Salário: R$ 5.407,39 a R$ 8.388,73. Taxa: R$ 120 a R$ 160.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO — PE

Inscrições até 11 de maio pelo site: http://www.upenet.com.br/. Concurso com 725 vagas para os cargos de: professor da educação profissional (411) e analista de produção de objetos de aprendizagem/analista de monitoramento polo de apoio presencial/tutor da educação profissional polo/ead (314). Salário: de R$ 2.229,42 até R$ 4.580,57. Taxa: R$ 30.

FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA — RJ

Inscrições até 12 de maio pelo site: https://www.idcap.org.br/. Concurso com 10 vagas para os cargos de: Analista em Ciência e Tecnologia; Administração (1); Contabilidade (1); Engenharia Civil (1); Tecnologia da Informação (1); Tecnologista Arquitetura (1); Arquivologia (1); Museologia (1); Pesquisador Filologia e Letras (1); História (1); Políticas Culturais (1). Salário: de R$6.223,63 a R$14.579,91. Taxa: R$100 a R$150.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ — PM PR

Inscrições de 13 de maio pelo site: https://ibfc.selecao.net.br/informacoes/476/. Concurso com 2.000 vagas além de formar cadastro reserva, para o cargo de Aluno—Soldado Policial Militar de 3ª Classe. Salário: de R$2.530,12 a R$6.101,87. Taxa de inscrição: R$130.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE CAMPINAS - SP

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://encr.pw/XuNZZ. Concurso com 40 vagas para os cargos de: agente de manutenção predial (6); agente operacional (10); analista de gestão de pessoas (2); condutor de veículos e máquinas (5); especialista cultural e turístico história (1); especialista em informação (1); especialista em in formação arquivologia (3); especialista em informação biblioteconomia (2); instrutor de práticas desportivas (10). Salário: R$ 2.321,76 a R$ 7.481,28. Taxa: R$ 54,90 a R$ 98,80.

PREFEITURA DE CARUARU — PE

Inscrições até 15 de maio pelo site: https://shre.ink/eJxf. Concurso com 36 vagas para os cargos de: bibliotecário (1 vaga); engenheiro, arquiteto em engenharia de segurança do trabalho (1 vaga); auxiliar de serviços administrativos (24 vagas); fiscal do procon (2 vagas); inspetor sanitário (1 vaga); técnico em arquivo (2 vagas); e analista de controle interno (5 vagas). Salário: de R$ 1.518 até R$ 5.000. Taxa: de R$ 72 ou R$ 97.

PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RO

Inscrições até 5 de junho pelo site: https://l1nq.com/LKM73. Concurso com 4 vagas para os cargos de: auditor fiscal (2); agente administrativo tributário (2). Salário: R$ 1.866,25 a R$ 5.488,97. Taxa: R$ 90 a R$ 140.

PREFEITURA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS - TO

Inscrições até 26 de maio pelo site: https://l1nq.com/EQaPs. Concurso com 19 vagas para os cargos de: fiscal de tributos (2); fiscal de vigilância sanitária (2); fiscal de agricultura e meio ambiente (1); guarda civil municipal (9); guarda civil municipal feminino (2); guarda civil municipal pcd (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 1.900. Taxa: R$ 110.

PREFEITURA DE MARITUBA - PA

Inscrições até 13 de junho pelo site: https://l1nq.com/ofB4u. Concurso com 60 vagas para os cargos de: guarda civil. Salário: R$ 1.800. Taxa: R$ 75.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

Inscrições até 25 de maio pelo site: https://encr.pw/0g3xI. Concurso com 218 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (25); motorista (10); motorista d (10); merendeira (10); operador de máquinas pesadas (1); porteiro (16 ); vigilante (16); agente administrativo (10); condutor de ambulância (1); agente de vigilância sanitária (1); técnico em enfermagem (4); assistente social (4); profissional de educação física (1 ); enfermeiro (4); enfermeiro emad (2); farmacêutico (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2 ); nutricionista (3 ); médico veterinário (1); médico psf (2 ); médico emad (1 ); psicólogo (4); odontólogo esf (5); odontólogo ceo (1); terapeuta ocupacional (1); psicopedagogo (2); auditor fiscal (1); professor básico i (20); professor básico i - educação infantil (20); professor básico ii - português (6); professor básico ii - educação física (1); professor básico ii - arte (1); professor básico ii - língua inglesa (2); professor básico ii - matemática (5 ); professor básico ii - história (5); professor básico ii - geografia (5); professor básico ii - ciências (5); professor básico ii - libras (2); supervisor escolar (4). Salário: r$ 1.518 a r$ 7.000. Taxa: R$ 60 a R$ 105.

PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RO

Inscrições até 5 de junho pelo site: https://l1nq.com/LKM73. Concurso com quatro vagas para os cargos de: auditor fiscal (2); agente administrativo tributário (2). Salário: R$ 1.866,25 a R$ 5.488,97. Taxa: R$ 90 a R$ 140.

PREFEITURA DE CAPIVARI - SP

Inscrições até 20 de maio pelo site: https://encr.pw/hTCm9. Concurso com 43 vagas para os cargos de: biólogo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro florestal (1); fiscal ambiental (3); fiscal de posturas municipal (3); técnico desportivo em ginástica rítmica (1);carpinteiro (3); jardineiro (2); operador de máquinas (4); operador de motosserra (2); pedreiro i (5); pintor (6); serralheiro (3); servente de pedreiro (8). Salário: R$ 2.275,76 a R$ 7.109,01. Taxa: R$ 56 a R$ 100,50

PREFEITURA DE ARAPIRACA — AL

Inscrições até 11 de maio pelo site: https://l1nq.com/cAZYN. Concurso com 48 vagas para o cargo de guarda civil municipal 3ª classe. Salário: R$ 1.781,63. Taxa: R$ 125.

PREFEITURA DE IGARASSU - PE

Inscrições até 12 de maio pelo site: institutoindec.org.br. Concurso com 398 vagas, além de formar cadastro de reserva, para profissionais de níveis médio e superior, para os seguintes cargos: guarda civil municipal inicial (27 vagas); procurador municipal; professor (6º ao 9º ano) de artes (6 vagas); professor (6º ao 9º ano) de ciências (16 vagas); professor (6º ao 9º ano) de educação física (14 vagas); professor (6º ao 9º ano) de geografia (19 vagas); professor (6º ao 9º ano) de história (20 vagas); professor (6º ao 9º ano) de informática (1 vaga); professor (6º ao 9º ano) de inglês (4 vagas); professor (6º ao 9º ano) de língua portuguesa (41 vagas); professor (6º ao 9º ano) de matemática (33 vagas); professor (1º ao 5º ano) polivalente (217 vagas). Salário: de R$ 3.655,26 a R$ 5.200. Taxa: de R$ 125 a R$ 140.

PREFEITURA DE AROAZES - PI

Inscrições até 19 de maio pelo site: legatus.org.br. Concurso com 112 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior, para os seguintes cargos: agente ambiental (1 vaga); agente de controle interno (1 vaga); assistente social (2 vagas); cirurgião dentista (1 vaga); educador físico (1 vaga); enfermeiro (3 vagas); engenheiro agrônomo (1 vaga); fisioterapeuta (1 vaga); fonoaudiólogo (1 vaga); médico (2 vagas); nutricionista (1 vaga); psicólogo (3 vagas); psicopedagogo (1 vaga); professor - educação infantil (4 vagas); professor - ensino fundamental i (8 vagas); professor - língua portuguesa (2 vagas); professor matemática (2 vagas); professor ciências (1 vaga); professor história (1 vaga); professor - educação física (1 vaga); terapeuta ocupacional (1 vaga); agente comunitário de saúde (1 vaga); agente de combate a endemias (1 vaga); agente de saneamento (1 vaga); agente de vigilância sanitária (1 vaga); auxiliar administrativo (4 vagas); brigadista (2 vagas); cuidador infantil (6 vagas); fiscal ambiental (1 vaga); fiscal de obras (1 vaga); inspetor tributário (1 vaga); técnico agrícola (1 vaga); técnico em enfermagem (6 vagas); técnico em saúde bucal (2 vagas); agente de limpeza urbana (5 vagas); merendeira (12 vagas); motorista (10 vagas); operador de máquinas pesadas (1 vaga); vigia (8 vagas); zelador (9 vagas). Salário: de R$ 1.518 a R$ 4.318. Taxa: R$ 93 a R$ 140.

PREFEITURA DE POMBAL — PB

Inscrições até 11 de maio pelo site: https://shre.ink/MgbP. Concurso com 213 vagas para os cargos de: agente de limpeza urbana (4); auxiliar de serviços gerais (15); coveiro — zona rural (1); coveiro — zona urbana (1); operário (5); servente de pedreiro (1); pedreiro (2); artesão (1); condutor de transporte de emergência (1); eletricista (1); guarda municipal (20); maqueiro (1); monitor de saúde mental (2); motorista (5); agente comunitário de saúde (5); agente administrativo (10); agente de combate às endemias (3); agente de trânsito (2); auxiliar de saúde bucal (1); cuidador (zona urbana) (31); educador social (2); entrevistador social (2); fiscal ambiental (1); fiscal de limpeza urbana (1); fiscal sanitário (1); instrutor de música (1); recepcionista (4); técnico em enfermagem (4); técnico em laboratório (análises clínicas) (1); técnico em radiologia (3); arquiteto (1); arquivista (1); assistente socia (3); bioquímico (1); cirurgião dentista protesista (1); contador (1); educador físico (1); enfermeiro (6); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (2); engenheiro de alimentos (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (2); médico auditor (1); médico especialista cardiologista (1); médico clínico geral (2); médico especialista dermatologista (1); médico especialista endocrinologista (1); médico especialista gastroenterologista pediatra (1); médico especialista gastroenterologista (1); médico especialista geriatra (1); médico especialista ginecologista (1); médico especialista neurologista (1); médico especialista neurologista pediatra (1); médico especialista obstetra (1); médico especialista oftalmologista (1); médico especialista ortopedista (1); médico especialista pediatra (1); médico plantonista (5); médico especialista pneumologista (1); médico psf (2); médico especialista psiquiatra (2); médico especialista radiologista (2); médico especialista urologista (1); médico veterinário (1); nutricionista (2); odontólogo (pacientes especiais) (1); odontólogo (2); procurador do município (1); psicólogo (3); psicopedagogo clínico (1); terapeuta ocupacional (2); assistente social educacional (1); professor aee (1); professor da educação básica i (mag i) (3); professor da educação básica ii (mag ii) — artes (1); professor da educação básica ii (mag ii) — ciências (1); professor da educação básica ii (mag ii) — educação física (1); professor da educação básica ii (mag ii) — geografia (1); professor da educação básica ii (mag ii) — língua portuguesa (1); psicólogo educacional (1); psicopedagogo (3); supervisor escolar (1). Salário: de R$ 1.518 a R$ 4.137,25. Taxa: de R$ 75 até R$ 115.

PREFEITURA DE GUARUJÁ - SP

Inscrições 12 de maio até pelo site: novo.ibamsp-concursos.org.br/. Concurso com 1.092 vagas para profissionais de níveis médio, técnico e superior, para os seguintes cargos: atendente administrativo (328 vagas); assistente social (4 vagas); auxiliar de farmácia (68 vagas); auxiliar de saúde bucal (53 vagas); cuidador em saúde mental (20 vagas); enfermeiro (194 vagas); farmacêutico (43 vagas); fisioterapeuta (4 vagas); fonoaudiólogo (8 vagas); nutricionista (4 vagas); odontólogo (47 vagas); oficineiro (10 vagas); psicólogo (4 vagas); técnico de enfermagem (292 vagas); terapeuta ocupacional (13 vagas). Salário: de R$ 1.754,39 a R$ 4.941,19. Taxa: de R$ 80 a R$ 99.

PREFEITURA DE SÃO VICENTE

Inscrições até 28 de maio pelo site: novo.ibamsp-concursos.org.br. Concurso com 276 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis médio/técnico e superior, para os seguintes cargos: médico anestesiologista (8 vagas); médico cardiologista (1 vaga); médico cirurgião geral (4 vagas); médico clínico geral (6 vagas); médico do trabalho (3 vagas); médico endocrinologista (1 vaga); médico gastroenterologista (1 vaga); médico ginecologista obstetra (11 vagas); médico infectologista (1 vaga); médico intensivista (1 vaga); médico neurocirurgião (2 vagas); médico neurologista (3 vagas); médico neurologista infantil (1 vaga); médico pediatra (9 vagas); médico pediatra neonatologista (6 vagas); médico pneumologista (2 vagas); médico psiquiatra (5 vagas); médico reumatologista (1 vaga); médico traumaortopedista (8 vagas); médico ultrassonografista (4 vagas); médico urologista (2 vagas); médico veterinário (1 vaga); guarda civil municipal de 2ª classe (70 vagas); dentista clínico geral (7 vagas); dentista radiologista (1 vaga); enfermeiro generalista (8 vagas); enfermeiro psf (12 vagas); fonoaudiólogo (4 vagas); técnico de enfermagem (70 vagas); técnico de laboratório (2 vagas); terapeuta ocupacional (8 vagas); auditor de controle interno (5 vagas); contador (8 vagas). Salário: de R$ 2.378,93 a R$ 10.224,30. Taxa: de R$ 88,70 a R$ r$ 118,60.

PREFEITURA DE OSASCO - SP

Inscrições até 22 de maio pelo site: vunesp.com.br/. Concurso com 131 vagas disponíveis são para os cargos de condutor de veículos de urgência samu (30 vagas); rádio operador samu (5 vagas); telefonista auxiliar de regulação médica samu (5 vagas); técnico de enfermagem intervencionista samu (50 vagas); enfermeiro de estratégia de saúde da família esf (36 vagas); enfermeiro intervencionista samu (5 vagas). Salário: de R$ 1.589,80 a R$ 7.214,80 por mês. Taxa: de R$ 54,90 a R$ 98,80.

CÂMARA DE PRAIA GRANDE — SP

Inscrições até 15 de maio pelo site: https://www.vunesp.com.br/CMPG2402 . Concurso com 6 vagas para os cargos de: Técnico Audiovisual (1); Agente de Contratação (1); Analista de Recursos Humanos (1); Analista de Gestão Pública (1); Analista Legislativo (1); Controlador Interno (1). Salário: R$4.432,30 até R$16.413,82. Taxa:67,90 até R$98,80.

CIMP — SP

Inscrições até 11 de maio pelo site:https://www.consesp.com.br/. Concurso com 1 vaga para o cargo de Terapeuta Ocupacional. Salário: R$3.350,65. Taxa: R$80.

PREFEITURA DE NITEROI — RJ

Inscrições até 12 de maio pelo site:https://selecon.org.br/. Concurso com 58 vagas para os seguintes cargos: Assistente Administrativo (10); Advogado (3); Analista de Informática (5); Analista de Recursos Humanos (4); Arquiteto (5); Contador (3); Engenheiro Ambiental (4); Engenheiro Civil (6); Engenheiro Eletricista (4); Engenheiro Mecânico (2); Geógrafo (1); Técnico em Contabilidade (3); Técnico e (2); Técnico em Informática (3); Técnico em Topografia (3). Salário: R$2.300,40 a R$12.002. Taxa: R$80.

PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS - RJ

Inscrições até 12 de maio pelo site: idib.org.br. Concurso com 400 vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 1.456,25. Taxa: R$ 160.

PREFEITURA DE PARANAVAÍ - PR

Inscrições até 25 de maio pelo site: fundacaofafipa.org.br. Concurso com 89 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior, para os seguintes cargos: agente de manutenção geral (1 vaga); ajudante geral (16 vagas); cozinheira (2 vagas); motorista geral; operador de veículos de tração; agente comunitário de saúde; agente administrativo; agente de combate a endemias (22 vagas); agente de trânsito; atendente de gabinete dentário; auxiliar de farmácia; cuidador (9 vagas); educador social (1 vaga); eletricista iii; fiscal ambiental; fiscal de postura e cadastro imobiliário (1 vaga); fiscal do procon (1 vaga); fiscal sanitário; técnico de enfermagem geral; técnico em informática; técnico em segurança do trabalho; topógrafo; analista administrativo (1 vaga); arquiteto; assistente social; auditor de controle interno; bibliotecário; contador; enfermeiro geral; engenheiro agrônomo; engenheiro de segurança do trabalho; engenheiro eletricista (1 vaga); farmacêutico (1 vaga); fonoaudiólogo (1 vaga); nutricionista (1 vaga); pedagogo; professor de educação física; psicólogo; terapeuta ocupacional; médico pediatra (3 vagas); médico plantonista clínico geral (1 vaga); médico plantonista pediatra (1 vaga); médico plantonista (upa) (1 vaga); médico psiquiatra (3 vagas); médico ginecologista e obstetra; médico do trabalho; médico clínico geral; médico veterinário; guarda municipal (22 vagas). Salário: R$ 1.518 a R$ 20.634,38. Taxa: de R$ 50 a R$ 120.

PREFEITURA DE VACARIA - RS

Inscrições até 14 de maio pelo site: candidato.legalleconcursos.com.br. Concurso com 63 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior, aos seguintes cargos: agente comunitário de saúde (26 vagas); agente de combate a endemias (1 vaga); arquiteto (1 vaga); assistente social (1 vaga); atendente de creche (1 vaga); auditor fiscal (1 vaga); bibliotecário (1 vaga); borracheiro (1 vaga); eletricista (1 vaga); engenheiro civil (1 vaga); fiscal de obras (1 vaga); fiscal sanitário (1 vaga); fonoaudiólogo (1 vaga); guarda municipal (1 vaga); instalador (1 vaga); mecânico (1 vaga); médico cardiologista (1 vaga); médico clínico geral (1 vaga); médico de estratégia de saúde da família (1 vaga); médico ginecologista-obstetra (1 vaga); médico oftalmologista (1 vaga); médico pediatra (1 vaga); motorista (1 vaga); nutricionista (1 vaga); odontólogo (1 vaga); operador de máquinas (1 vaga); pintor (1 vaga); professor de educação infantil: creche e pré-escola (1 vaga); professor de educação infantil e ensino fundamental (1 vaga); professor de ensino fundamental - anos finais: artes (1 vaga); professor de ensino fundamental - anos finais: ciências (1 vaga); professor de ensino fundamental - anos finais: língua estrangeira moderna - inglês (1 vaga); professor de ensino fundamental - anos finais: língua portuguesa (1 vaga); psicólogo (2 vagas); soldador (1 vaga); técnico agrícola (1 vaga); técnico de enfermagem (1 vaga). Salário: entre R$ 1.461,73 a R$ 8.120,70. Taxa: de R$ 44,30 a R$ 211,48.

PREFEITURA DE JAPARATINGA - AL

Inscrições até 21 de maio pelo site: igeduc.selecao.net.br/informacoes/95.Concurso com 134 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior, para os seguintes cargos: nível fundamental: auxiliar de serviços gerais (8 vagas); coveiro (1 vaga); auxiliar de serviços educacionais (14 vagas); eletricista (2 vagas); nível médio: tratorista (1 vaga); operador de máquinas pesadas (1 vaga); motorista cnh b (5 vagas); motorista cnh d ou e (4 vagas); agente administrativo (8 vagas); fiscal de meio ambiente (1 vaga); fiscal sanitário (3 vagas); auxiliar de saúde bucal (2 vagas); guarda municipal (25 vagas); nível técnico: técnico em enfermagem (2 vagas); fiscal de obras (1 vaga); nível superior: assistente social (1 vaga); auditor fiscal (1 vaga); cirurgião dentista (1 vaga); enfermeiro (2 vagas); fiscal de tributos (1 vaga); fisioterapeuta (2 vagas); médico clínico geral (1 vaga); nutricionista (2 vagas); psicólogo (2 vagas); professores: professor i de educação infantil e creche (10 vagas); professor i de anos iniciais do ensino fundamental (10 vagas); professor ii de ciências (2 vagas); professor ii de educação física (3 vagas); professor ii de geografia (2 vagas); professor ii de história (2 vagas); professor ii de língua inglesa (2 vagas); professor ii de língua portuguesa (6 vagas); professor ii de matemática (6 vagas). Salário: de R$ 1.518 a R$ 4.000. Taxa: de R$ 86 a R$ 126.

PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO — SP

Inscrições até 12 de maio pelo site: https://www.institutomais.org.br/ . Concurso com 28 vagas para os cargos de: Professor de Arte (2); Secretário de Escola (1); Professor Auxiliar de Desenvolvimento Infantil PAD (1)I; Professor de Educação Física (1); Agente de Fiscalização (4); Educador Social (2); Fiscal de Meio Ambiente (2); Fiscal de Obras e Área Pública (2); Fiscal de Postura (4); Técnico em Biblioteconomia (1); Analista de Desenvolvimento de Sistemas (1); Analista de Suporte (2); Arquiteto (2); Biólogo (1); Engenheiro Agrônomo (1); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro de Mobilidade (1); Engenheiro Florestal (1); Motorista; Agente de Defesa Civil (1); Agente de Trânsito (1); Assistente Técnico de Nutrição (1); Oficial Administrativo (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Assistente Social (1); Auditor Fiscal (1); Nutricionista (1); Psicólogo (1); Guarda Civil Municipal (1). Salário: de R$1.985,98 a R$7.159,78. Taxa: R$54 a R$78.

PREFEITURA DE ITATIBA — SP

Inscrições até 15 de maio pelo site: https://www.vunesp.com.br/PMTA2404. Concurso com 286 vagas para os cargos de: Agente de Trânsito (2); Agente Fiscal Ambiental (2); Agente Social (2); Almoxarife (2); Analista de Procurador (2); Analista de Recursos Humanos (1); Assistente Social (2); Auditor Fiscal de Rendas Municipais (2); Auxiliar Administrativo (20); Auxiliar de Controlador Geral (2); Auxiliar de Farmácia (1); Auxiliar de Saúde Bucal (1); Auxiliar de Serviços Gerais (2); Auxiliar de Veterinária (2); Biólogo (2); Calceteiro (1); Condutor de Ambulância (2); Contador (2); Controlador Geral (1); Coordenador de Eventos Esportivos (1); Coordenador Pedagógico (15); Coveiro (2); Cuidador de Idosos (1); Dentista Endodontista (1); Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial (1); Dentista Clínico Geral/Cirurgião Dentista (1); Dentista Periodontista (1); Diretor de Escola (2); Educador Ambiental (1); Eletricista (2); Eletricista de Veículo Automotor (1); Encanador (2); Enfermeiro (2); Enfermeiro do Trabalho (1 vaga); Enfermeiro II (2) Engenheiro Agrimensor (1); Engenheiro Agrônomo (1 vaga); Engenheiro Ambiental (2); Engenheiro Civil (2); Engenheiro Civil com Especialização em Hidráulica (1); Engenheiro Florestal (1); Engenheiro Civil com Especialização em Cálculo Estrutural (1); Farmacêutico (2); Fiscal de Obras (2); Fiscal de Saúde (2); Fisioterapeuta (2); Fonoaudiólogo (2); Geólogo (1 vaga); Gerontólogo (1); Guarda Municipal (20); Historiador (1); Inspetor de Alunos (9); Instrutor de Informática (3); Jardineiro (2); Marceneiro (2); Mecânico de Manutenção (2); Médico Veterinário Cirurgião (2); Monitor de Transporte Escolar (15); Motorista Categoria E (2); Nutricionista (2 vagas); Operador de Máquinas (2); Operador de Rádio dos Serviços de Emergência (2); Orientador Educacional (1). Orientador Social (2); Professor de Desenvolvimento Infantil (14); PEB I Efetivo (33); PEB I Substituto (1); PEB II Artes Substituto (1); PEB II Artes Titular (3); PEB II Ciências Substituto (1); PEB II Ciências Titular (1); PEB II Educação Física Substituto (1); PEB II Educação Física - Titular (4); PEB II Geografia Substituto (1); PEB II Geografia Titular (1); PEB II História Substituto (1); PEB II História Titular (1); PEB II Inglês Substituto (1); PEB II Inglês Titular (1); PEB II Língua Portuguesa Substituto (1); PEB II Língua Portuguesa Titular (5); PEB II Matemática Substituto (1); PEB II Matemática Titular (3); Pedreiro (2); Pintor (1); Pintor/Letrista (1); Professor de Música Bateria (1); Professor de Música Contrabaixo (1); Professor de Música Flauta Transversal/Doce (1); Professor de Música Guitarra (1 vaga); Professor de Música Piano (1); Professor de Música Teclado (1); Professor de Música Viola Caipira (1); Professor de Música Vila Erudita (1); Professor de Música Violino (1); Psicólogo (2); Psicopedagogo (1); Servente de Pedreiro (1); Supervisor de Ensino (1); Técnico Agrícola (2); Técnico de Enfermagem (2); Técnico de Enfermagem do Trabalho (1); Técnico de Enfermagem II (2); Técnico de Informática (1); Técnico de Segurança do Trabalho (2); Técnico Desportivo II (1); Técnico m Edificações (1); Técnico em Higiene Bucal (1); Técnico em Prótese Dentária (1); Técnico Tributário (1); Terapeuta Ocupacional (2); Zootecnista (1). Salário: de R$1.985,98 a R$7.159,78. Taxa: R$54,90 a R$98,80.

PREFEITURA DE BELFORD ROXO - RJ

Inscrições até 9 de junho pelo site: portal.ian.org.br. Concurso com 1.723 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis médio e superior, para os seguintes cargos: auxiliar administrativo (238 vagas); professor ii (educação infantil ao 5º ano) (1.056 vagas); professor i - arte (36 vagas); professor i - ciência (35 vagas); professor i - educação física (37 vagas); professor i - geografia (52 vagas); professor i - história (49 vagas); professor i - língua inglesa (45 vagas); professor i - língua portuguesa (83 vagas); professor i - matemática (92 vagas). Salário: R$ 1.518 a R$ 2.300. Taxa: de R$ 100 a R$ 110.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PR

Inscrições até 5 de junho pelo site: concursosfau.com.br/novo. Concurso com 90 vagas e formar cadastro reserva de profissionais de níveis fundamental, médio/técnico e superior, nas áreas: analista administrativo; arquiteto; assistente social (2 vagas); contador (1 vaga); enfermeiro (2 vagas); enfermeiro plantonista (2 vagas); engenheiro civil; farmacêutico; fisioterapeuta (1 vaga); médico (2 vagas); médico veterinário; nutricionista (2 vagas); odontólogo; procurador; professor (14 vagas); psicólogo (3 vagas); treinador esportivo; agente comunitário de saúde (8 vagas); agente de endemias (1 vaga); agente administrativo (8 vagas). auxiliar de saneamento (1 vaga); cuidador social; fiscal de tributos; recepcionista plantonista (4 vagas); técnico em enfermagem plantonista (2 vagas); técnico em enfermagem (2 vagas); técnico em informática (1 vaga); técnico em radiologia; agente de apoio educacional (15 vagas); motorista (4 vagas); operador de máquinas (3 vagas); operário (4 vagas); pedreiro (1 vaga); servente de serviços gerais plantonista (7 vagas). Salário: de R$ 1.677,68 a R$ 30.160,96. Taxa: de R$ 80 a R$ 200.

PREFEITURA DE PIÇARRA - PA

Inscrições até 2 de junho pelo site: agata.selecao.net.br. Concurso com 270 vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva, com candidatos de nível fundamental, médio e superior, para os cargos de: auxiliar de limpeza pública (5 vagas); auxiliar de obras e instalações (6 vagas); auxiliar de serviços gerais (41 vagas); auxiliar de vigilância (20 vagas); pedreiro (1 vaga); pintor (1 vaga); tratorista (1 vaga); eletricista (1 vaga); eletricista veicular (1 vaga); lanterneiro (1 vaga); mecânico (1 vaga); motorista - categoria ab (10 vagas); motorista - categoria d (5 vagas); operador de máquinas pesadas (4 vagas); agente administrativo (35 vagas); agente de fiscalização de meio ambiente (1 vaga); analista de logística (1 vaga); auxiliar de vigilância sanitária (1 vaga); fiscal de tributos (2 vagas); monitor de transporte escolar (4 vagas); técnico agropecuário (2 vagas); técnico de enfermagem (12 vagas); técnico em análises clínicas (1 vaga); técnico em radiologia (1 vaga); técnico em saúde bucal (1 vaga); técnico em segurança do trabalho (1 vaga); agente de contratação (1 vaga); assistente social (2 vagas); biólogo (1 vaga); bioquímico (1 vaga); coordenador pedagógico (2 vagas); enfermeiro (4 vagas); engenheiro agrônomo (1 vaga); engenheiro ambiental (1 vaga); engenheiro civil (2 vagas); engenheiro de minas (1 vaga); engenheiro eletricista (1 vaga); engenheiro florestal (1 vaga); farmacêutico (1 vaga); fisioterapeuta (1 vaga); fonoaudiólogo (1 vaga); geólogo (1 vaga); médico veterinário (2 vagas); nutricionista (2 vagas); odontólogo (2 vagas); pregoeiro (1 vaga); procurador municipal (1 vaga); professor de apoio (6 vagas); professor de artes (2 vagas); professor de educação física (3 vagas); professor de geografia (2 vagas); professor de história (3 vagas); professor de informática (3 vagas); professor de língua inglesa (3 vagas); professor de língua portuguesa (2 vagas); professor de matemática (1 vaga); professor em educação no campo (3 vagas); professor pedagogo (47 vagas); psicólogo (4 vagas); psicopedagogo (1 vaga). Salário: de R$ 1.518 e R$ 4.867,77. Taxa: R$ 70 a R$ 90.

PREFEITURA DE BEZERROS - CE

Inscrições até 3 de junho pelo site: institutodarwin.org. Concurso com 306 vagas para profissionais de níveis médio, técnico e superior, para os cargos de: secretaria de educação: auxiliar administrativo (50 vagas); secretaria de saúde: assistente social (14 vagas); auxiliar administrativo (50 vagas); auxiliar de saúde bucal (33 vagas); cirurgião dentista (10 vagas); farmacêutico (10 vagas); fonoaudiólogo (6 vagas); psicólogo (18 vagas); técnico em laboratório (4 vagas); técnico em segurança do trabalho (2 vagas); terapeuta ocupacional (4 vagas).

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR

Inscrições de 12 de maio a 10 de junho pelo link: https://encurtador.com.br/Cc1Kc. Concurso com 10 vagas para o cargo de professor assistente, nas áreas de: Nutrição/Alimentação Coletiva (1); Cirurgia/Anestesiologia(1); Construção Civil (1); Algoritmos e Estrutura e Dados (1); Pediatria Social (1); Dermatologia Pediátrica (1); Ensino de Geografia/Metodologia de Ensino/Prática de Docência em Geografia na Educação Básica/Estágio Supervisionado (1); Língua Japonesa (1); Comunicação Social/Produção Laboratorial Multimídia, com ênfase na produção sonora e audiovisual (1); Oceanografia Biológica na área de Ictiologia (1). Salário: de R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85. Taxa: de R$ 329 a R$ 658.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ

Inscrições de 13 de maio a 13 de junho pelo site: https://prossim.uerj.br/. Concurso com uma vaga para o cargo de professor adjunto na área de educação/estudos da infância. Salário: R$ 6.581,01. Taxa: R$ 329,05.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Inscrições até 13 de maio pelo site: https://shre.ink/MW19. Concurso com 25 vagas para profissionais de níveis médio e superior, para os seguintes cargos: técnico de laboratório área industrial (1); técnico de laboratório área química (2); biólogo (1); engenheiro de segurança do trabalho (2); estatístico (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico da família (1); médico oftalmologista (1); médico psiquiatra (3); médico clínico geral (2); médico veterinário anestesiologia (1); nutricionista (4); terapeuta ocupacional (2). Salário: de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92. Taxa: de R$ 130 a R$ 180.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Inscrições até 15 de maio pelo site: dcmop.ufs.br/pagina/22458 . Concurso com 11 vagas para a contratação de profissionais com nível superior em tempo determinado, entre os seguintes departamentos e áreas: enfermagem — ciclos ii, iii, iv e v (1); medicina — todos os ciclos do curso de medicina (sessões tutoriais, conferências, aulas em laboratórios, habilidades médicas e práticas de ensino na comunidade) com ênfase em clínica médica (1); terapia ocupacional — ii, iii e iv ciclos de terapia ocupacional (1); terapia ocupacional — i, ii, iii e iv ciclos de terapia ocupacional (terapia ocupacional: pessoa com deficiência: saúde física e funcional) (1); arquitetura e urbanismo — teoria e história da arquitetura e do urbanismo (1); farmácia — análises clínicas citológicas e análises clínicas bioquímicas (1); história — história antiga e história medieval (1); letras libras (1); psicologia — psicologia social e institucional (1); química — química analítica e química i (1); teatro — práticas cênicas (1). Salário: R$ 4.326,60 a R$ 6.180,86, além da retribuição por titulação de R$ 1.622,47 a R$ 7.107,99. Taxa: R$ 150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS — UFMG

Inscrições até 26 de maio pelo site: https://shre.ink/MaOE. Concurso com 16 vagas para a contratação para os cargos de: técnico de laboratório - eletrotécnica (1 vaga); técnico de laboratório - química (2 vagas); técnico em enfermagem (3 vagas); técnico em farmácia (1 vaga); técnico em radiologia (3 vagas); bibliotecário - documentalista (2 vagas); engenheiro agrônomo (1 vaga); médico - medicina do trabalho (1 vaga); produtor cultural (2 vagas). Salário: de R$ 3.029,90 até R$ 4.967,04. Taxa: de R$ 110 até R$ 165.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Inscrições até 30 de maio pelo site: www.ufabc.edu.br/. Concurso com 10 vagas para a contratação para o cargo de professor do magistério superior, para as áreas e subáreas de ciência da computação — ciência da computação (2); ciência da computação — computação gráfica (1); ciência da computação — engenharia de software e interação humano—computador (1); ciência de dados — ciência de dados computacional (2); engenharia de produção — projeto da fábrica para manufatura avançada (1); estatística — estatística teórica e estatística aplicada (2); física — fenomenologia da física além do modelo padrão (1). Salário: de R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 15 de maio pelo site: www.cepuerj.uerj.br/. Concurso com 4 vagas para a contratação de professor assistente na área de libras. Salário: de R$ 4.957,60. Taxa: R$ 247,88.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 23 de maio pelo site: www.cepuerj.uerj.br/. Concurso com 10 vagas para a contratação dos cargos de: Dentista: Cirurgião Dentista (1); Radiologia Odontológica e Imaginologia (1); Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (1); Fonoaudiólogo (1); Médico: Alergia e Imunologia (1); Cuidados Paliativos (1); Gastroenterologia Endoscopia Digestiva (1); Geriatria (1); Mastologia (1); UTI Pediátrica (1). Salário: de R$5.746,56. Taxa: R$250.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Inscrições até 15 de maio pelo site: www.cepuerj.uerj.br/. Concurso com 48 vagas de nível técnico/médio e superior para os cargos de: Assistente em Administração (27); Técnico de Enfermagem (3); .Técnico de Laboratório / Geoprocessamento (1); Técnico de Laboratório / Biologia (5); Técnico de Laboratório / Física / Matemática / Química (1); Analista de Tecnologia de Informação - Desenvolvimento de Software (2); .Analista de Tecnologia de Informação - Segurança, Operações e Infraestrutura de Redes (1); .Psicólogo (2); Zootecnista (1); Auditor (1); Bibliotecário-Documentalista (1); .Engenheiro Agrônomo (1); Médico/Pediatra (1); Médico (1). Salário: de R$3.029,90 a R$4.761,98. Taxa: R$120.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA

Inscrições até 21 de maio pelo site: https://ceps.ufpa.br/. Concurso com 5 vagas para o cargo de professor substituto nas áreas de: Francês (1); Educação Geral Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil (1); Pesquisa em Educação em Ciências e Biologia (1); Circuitos Elétricos e Análise de Sistemas Lineares (1); Materiais e Processos de Fabricação (1). Salário: de R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29. Taxa: de R$ 80,00.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA

Inscrições até 24 de maio pelo site: https://ceps.ufpa.br/. Concurso com 3 vagas para o cargo de professor com carreira do magistério superior nas áreas de: Planejamento e Gestão de Sistemas e Unidades Educacionais (1 vaga); Linguística e Ensino (1 vaga); Ensino Aprendizagem de Língua Portuguesa (1 vaga). Salário: de R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 180,00.

UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

Inscrições até 22 de maio pelo site: https://inscricoes.unesp.br/. Concurso com 4 vagas para a contratação de professor substituto na área de: Ciência Política (2); Sociologia (2). Salário: de R$ 2.686,58 a R$ 8.130,38. Taxa: R$ 202.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE — IFC

Inscrições até 12 de maio pelo seguinte endereço de e-mail: cgp.sbs@ifc.edu.br . Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto na área de inforática. Salário: R$ 4.867,77 a R$ 8.058,29. Taxa: R$ 20.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE (IFSUL-RIO-GRANDENSE)

Inscrições até 13 de maio pelo site: https://l1nq.com/Cz4bq. Concurso com duas vagas para os cargos de professor substituto para as áreas de: informação e comunicação (1) e pedagogia (1).

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ (IFPR) 1

Inscrições até 21 de maio pelo seguinte endereço de e-mail: segepe.pinhais@ifpr.edu.br. Concurso com uma vaga para o cargo de: professor substituto, na área de matemática.Salário: R$ 4.326,60. Taxa: R$ 64,90

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ (IFPR) 2

Inscrições até 20 de maio pelo pelo seguinte endereço de e-mail: segepe.telemaco@ifpr.edu.br. Concurso com uma vaga para o cargo de: professor substituto (matemática/engenharia elétrica). Salário: R$ 3.412,63. Taxa: R$ 51,19

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS (IFTO)

Inscrições até 12 de maio pelo e-mail: seletivo.lagoadaconfusao@ifto.edu.br. Concurso com uma vaga para o cargo de: professor substituto de educação física. Salário: R$ 3.412,63 a R$ 7.811,16. Taxa: Não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG)

Inscrições até 15 de maio pelo e-mail: concursos.ifnmg@gmail.com. Concurso com uma vaga para o cargo de: professor visitante (filosofia/sociologia). Salário: R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29. Taxa: Não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFRN

Inscrições até 3 de junho pelo site: https://l1nq.com/cgCSW. Concurso com 52 vagas para os cargos de: administração contábil e financeira (2); biologia (1); desenho técnico de jogos digitais (1); didática (2); educação física (1); eletroeletrônica (1); filosofia (4); física (2); fundamentos da administração, gestão de negócios, logística, marketing, cooperativismo, terceiro setor e empreendedorismo (3); geografia (2); gestão ambiental (1); história (1); língua inglesa (1); língua portuguesa e literatura brasileira (4); manutenção e suporte em informática (4); matemática (2); moda e produção de vestuário (1); políticas e gestão escolar (3); processamento de alimentos (2); projetos agrícolas e agricultura de precisão (1); química (4); redes de computadores (2); sistemas de informação (6). Salário: R$ 6.180,86 a R$ 7.107,99. Taxa: R$ 200.

INSTITUTO BUTANTAN — SP

Inscrições até 23 de maio pelo site: vunesp.com.br/INBT2501. Concurso com 11 vagas para a contratação de pesquisador científico I, distribuídas entre as seguintes áreas de especialização: anticorpos monoclonais para uso médico (1); biotecnologia (1); desenvolvimento de processo (1); desenvolvimento de plataformas de vacinas de nova geração (1); estudos não clínicos (1); formulação de produtos biológicos (1); museologia (1); vacinologia (1); vacinologia de sistemas (1); virologia (1); toxinologia (1). Salário: R$ 5.037,04, acrescido de prêmio de incentivo de R$ 984. Taxa: R$ 122,17.

INSTITUTO MARIA SCHMITT — SC

Inscrições até 30 de dezembro de 2025 no e—mail recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Inscrições até 2 de julho pelo site: https://shre.ink/MrDM. Concurso com uma vaga para o cargo de auxiliar administrativo com candidatos de nível superior. Salário de R$ 3.339,40. Taxa: R$64,60.

IF GOIANO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Inscrições até 19 de maio pelo site: http://www.ifg.edu.br/concursos. Concurso com três vagas para o cargo de professor substituto para as áreas de: Letras Língua Portuguesa/Literatura Brasileira (1); Educação (1); Engenharia Civil/Saneamento, Estruturas e Infraestrutura de Transportes (1). Salário: R$3.090,43 a R$8.058,29. Taxa: R$40.

IFG - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS

Inscrições até 12 de maio pelo site: http://www.ifg.edu.br/concursos. Concurso com duas vagas para o cargo de professor substituto para as áreas de: Engenharia Civil/Transportes (1) e Filosofia (1). Salário: R$3.090,43 a R$8.058,29. Taxa: R$40.