Confira a lista com 77 concursos abertos e 9.583 vagas em todo país

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 77 concursos e 9.583 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há um concurso aberto e uma vaga. Para o Centro—Oeste, há cinco seleções abertas com 237 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são cinco concursos com 25 postos vagos. Entre os nacionais, há 10 certames abertos para 2.048 oportunidades. Há ainda 13 seleções de concursos estaduais com 957 vagas. Já para os municipais, há 23 concursos e 5.522 vagas. Nas universidades federais, são 12 processos seletivos e 486 oportunidades. Nos institutos federais há oito certames abertos com 307 vagas.

DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

Inscrições até 4 de junho pelo site: https://shre.ink/e8ar. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto na área de mecânica. Salário: de R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29, além de auxílio alimentação no valor de R$ 1.000 e auxílio pré-escolar. Taxa: não divulgada.

NACIONAIS

POLÍCIA FEDERAL

Inscrições até 13 de junho pelo site: www.cebraspe.org.br/concursos/PF_25. Concurso com 1000 vagas de nível superior para os cargos de: agente de polícia federal (630); escrivão de polícia federal (160); papiloscopista policial federal (21); delegado de polícia federal (120); perito criminal federal de contábil-financeira (16); perito criminal federal de engenharia elétrica/eletrônica (1); perito criminal federal de informática forense (24); perito criminal federal de geologia forense (5); perito criminal federal de engenharia civil (2); perito criminal federal de engenharia cartográfica (1); perito criminal federal de medicina legal (1); perito criminal federal de física forense (1); perito criminal federal de engenharia de minas (1); perito criminal federal de genética forense (1); perito criminal federal de engenharia ambiental (1); perito criminal federal de antropologia forense (1); perito criminal federal de meio ambiente (14). Salário: R$ 14.164,81 a R$ 26.800. Taxa: R$ 180 a R$ 250.

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA - IME

Inscrições até 9 de julho pelo site: www.ime.eb.mil.br/. Concurso com 35 vagas para engenheiros nas especialidades de: engenheiro cartográfico (2); engenheiro da computação (7); engenheiro de comunicações (4); engenheiro eletrônico (3); engenheiro eletricista (4); engenheiro de fortificação e construção (engenharia civil) (8); engenheiro de materiais (1); engenheiro mecânico (2); engenheiro químico (1); engenheiro de produção (1); engenheiro aeronáutico (1); engenheiro nuclear (1). Salário: R$ 8.245,00. Taxa: R$ 150.

EXÉRCITO BRASILEIRO — DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Inscrições até 9 de julho pelo site: www.ime.eb.mil.br/. Concurso com 100 vagas, sendo entre elas 35 para reserva militar de curso de formação e graduação da reserva (35), e 65 para população ativa do curso de formação e graduação da ativa (65). Salário: R$ 1.334. Taxa: R$ 140.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO — TCU

Inscrições de 30 de maio até 17 de junho pelo site: https://shre.ink/e5wD. Concurso com 40 vagas para o cargo de Técnico Federal de Controle Externo TEFC. Salário: R$ 15.128,26. Taxa: R$ 70.

FORÇA AÉREA BRASILEIRA

Inscrições até 2 de junho pelo site: https://shre.ink/eANi. Concurso com cinco vagas para o cargo de médico voluntário nas especialidades de: anestesiologia (1); cancerologia (2); cirurgia torácica (1); urologia (1). Salário: não informado. Taxa: não informada.

INSTITUTO RIO BRANCO

Inscrições até 2 de junho pelo site: l1nq.com/zGTgN. Concurso com 50 vagas para o cargo de diplomata na classe inicial de terceiro candidato. A seleção ocorrerá em duas etapas, a primeira será realizada em todas as capitais e no Distrito Federal, enquanto a segunda fase será realizada nas capitais estaduais e no Distrito Federal, desde que haja candidatos aprovados nessas cidades. Salário: R$ 22.558,56. Taxa: R$ 229.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS — ANPD

Inscrições até 15 de junho pelo site: https://www.iades.com.br/inscricao. Concurso com 213 vagas para os cargos de: Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial: Direito (14); Tecnologia da Informação (8); Ciências Contábeis (1); Administração/Gestão Pública/Administração Pública/Engenharia de Produção (12); Qualquer área de formação (15); Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual: Direito (36); Tecnologia da Informação (13); Ciências Contábeis (6); Administração/Gestão Pública/Administração Pública (15); Qualquer área de formação (22); Economia (2); Estatística (2); Relações Internacionais (2); Arquivologia/Biblioteconomia (1); Comunicação Social (2); Atividades Técnicas de Suporte: Direito (8); Tecnologia da Informação (7); Ciências Contábeis (7); Administração (8); Qualquer área de Formação (18); Psicologia (2); Biblioteconomia (1); Atividades de Apoio Operacional: Nível Técnico em Administração (11). Salário: R$ 1.853 a R$ 9.047. Taxa: R$ 40 a R$ 80.

MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 2 de junho pelo site: https://l1nq.com/eTBlp. Concurso com 374 vagas para os cargos de: oficial de máquinas da marinha mercante (fomq) e oficial de náutica da marinha mercante (font). Salário: Não informado. Taxa: R$ 100.

ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ESFCEX)

Inscrições até 20 de junho pelo site: esfcex.eb.mil.b/. Concurso com 165 vagas distribuídas conforme respectivo edital: cfo — s — esfcex: médicos: anestesiologia (3); cirurgia de cabeça e pescoço (1); cirurgia geral (3); cirurgia de mão (1); cirurgia pediátrica (1); cirurgia vascular (5); clínica médica (3); endocrinologia (3); endoscopia digestiva (2); geriatria (1); ginecologia e obstetrícia (5); infectologia (1); mastologia (1); medicina da família — saúde da família (10); nefrologia (3); oftalmologia (3); ortopedia e traumatologia (6); ortopedia e traumatologia — cirurgia de joelho (3); ortopedia e traumatologia — cirurgia de ombro (1); otorrinolaringologia (1); pediatria (5); pneumologia (2); proctologia (2); radiologia (2); reumatologia (2); sem especialidade (19); urologia (3); demais vagas: farmacêutico (7); dentista — cirurgia e traumatologia buco — máxilo — facial (3); dentista — dentística restauradora (1); dentista — endodontia (2). Médicos regionalizados: cancerologia/oncologia (7); cardiologia (7); cardiologia intervencionista — hemodinâmica (9); hematologia e hemoterapia (7); medicina intensiva (10); medicina intensiva pediátrica (3); neonatologia (3); neurologia (2); patologia (5); psiquiatria (7). Salário: não divulgado. Taxa: R$ 150.

EXÉRCITO BRASILEIRO — CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO COMPLEMENTAR (CFO/QC) E CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO DE CAPELÃES MILITARES (CFO/QCM)

Inscrições até 20 de junho pelo site: esfcex.eb.mil.br/. Concurso com 66 vagas para diferentes áreas de atuação: cfo/qc administração (4); ciências contábeis (4); comunicação social (jornalismo) (1); direito (5); economia (2); enfermagem (15); estatística (1); informática (4); psicologia (1); pedagogia (1); veterinária (1); magistério biologia (2); magistério geografia (3); magistério história (2); magistério inglês (3); magistério matemática (4); magistério português (5); magistério química (3); magistério física (2); cfo/qcm — padre católico apostólico romano (2); pastor evangélico (1). Salário: não divulgado. Taxa: R$150.

CENTRO—OESTE

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS (CREMEGO)

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://l1nq.com/RKf5v. Concurso com duas vagas para os cargos de: assessor de imprensa (jornalista) (1); contador (1). Salário: R$ 3.822,36 a R$ 5.123,70. Taxa: R$ 58 a R$ 65.

PREFEITURA DE GOIÁS - GO

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://encr.pw/WnIcm. Concurso com 79 vagas para os cargos de: agente de apoio escolar (30); agente fiscal de obras, posturas, ambiental, trânsito e transportes, do consumidor e outros serviços (3); agente fiscal de tributos (3); agente fiscal sanitário; técnico em enfermagem (11); enfermeiro (2); professor p-iii (30). Salário: R$ 1.541,20 a R$ 3.846,41. Taxa: R$ 90 a R$ 120.

AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ARIS - MT)

Inscrições até 9 de junho pelo site: https://l1nq.com/ZpWaU. Concurso com sete vagas para os cargos de: engenharia civil (1); engenharia sanitária e/ou ambiental (1); biologia; ciências econômicas (1); advogado (1); contador (1); controlador interno (1); assistente administrativo (1). Salário: R$ 3.269,72 a R$ 6.539,08. Taxa: R$ 80 a R$ 130.

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS (SEEGO)

Inscrições até 10 de julho pelo site: https://l1nq.com/a1qim. Concurso com 200 vagas para os cargos de: auditor-fiscal da receita estadual, classe a, padrão 1. Salário: R$ 28.563,30. Taxa: R$250.

SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ)

Inscrições a partir de 26 de julho pelo site: https://l1nq.com/Znlsv. Concurso com 28 vagas para o cargo de: auditor-fiscal da receita estadual, classe a, padrão i. Salário: R$ 20.940,62. Taxa: R$ 200.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAZONAS - CREMAM

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://encr.pw/nn9Ez. Concurso com 7 vagas para os cargos de: assistente administrativo (5); agente de fiscalização; assistente de tecnologia da informação; administrador; advogado (1); bibliotecário; contador; médico fiscal (1). Salário: R$ 2.211,02 a R$ 7.171,22. Taxa: R$ 70 a R$ 80.

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 2ª REGIÃO (CONRERP-2/ SP-PR)

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://l1nq.com/nn9Ez. Concurso com uma vaga para o cargo de: assistente administrativo e agente de fiscalização (1). Salário: R$ 3.000 a R$ 3.200. Salário: R$ 3.000 a R$ 3.200.Taxa: R$ 60 a R$ 65.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE

Inscrições até 20 de junho pelo site: quadrix.org.br. Concurso com uma vaga e cadastro reserva para cargos de nível médio e nível superior, para: auxiliar administrativo; analista de sistemas; contador (1); médico fiscal. Salário: de R$ 2.887,58 a R$ 6.275,81. Taxa: de R$ 65 a R$ 90.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE — CRC SP

Inscrições até 5 de junho pelo site: https://shre.ink/MWlz. Concurso com 14 vagas para os cargos de: Assistente Administrativo (4); Advogado (2); Analista Administrativo (2); Analista Contábil; Analista de Desenvolvimento; Assistente Web e Multimídia; Auditor Interno (1); Fiscal (5); Jornalista (1). Salário: de R$4.011 a R$11.683. Taxa: de R$ 62 a R$ 65.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE — CRO AC

Inscrições até 5 de junho pelo site: https://shre.ink/MWlz. Concurso com duas vagas, além de cadastro reserva para os cargos de: assistente administrativo; fiscal; técnico em tecnologia da informação; advogado; analista administrativo; assessor de comunicação (1); contador (1). Salário: R$ 1.684,78 a R$ 4.011. Taxa: de R$59 a R$69.

LOCAIS — ESTADUAIS

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - RIO GRANDE DO SUL

Inscrições até 17 de junho pelo site: https://encurtador.com.br/g2SRW Concurso com vagas de cadastro reserva para profissionais de nível médio, técnico e superior. Salário: R$ 3.058,20 a R$ 28.406,40. Taxa: R$ 79,90 a R$ 144,90.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (TJPR)

Inscrições até 7 de julho pelo site: www.institutoaocp.org.br/concursos/650. Concurso com 60 vagas para o cargo de técnico judiciário Salário: R$ 9.582,99. Taxa: R$ 80.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARÁ — CBMCE

Inscrições até 2 de junho pelo site: https://shre.ink/e38O. Concurso com 450 vagas para o cargo de soldado do quadro de praças bombeiros militares (QPBM). Salário: de R$ 2.935,04 até R$ 5.893,30. Taxa: R$ 180.

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE — EMPARN

Inscrições até 2 de junho pelo site: https://shre.ink/e3px. Concurso com 16 vagas para pesquisador: meteorologia (modelagem dinâmica/estocástica em tempo e clima) (1); produção animal (forragicultura) (1); produção animal (avicultura) (1); produção vegetal (fitotecnia/melhoramento vegetal) (1); produção vegetal (fitotecnia/fitossanidade) (1); aquicultura (sistemas de produção aquícola e interações ambientais aquáticas) (1); analista: contabilidade (1); administração (2); direito (1); gestão de pessoas (1); gestão estratégica (1); técnico agrícola/agropecuária (1); técnico em laboratório (1); assistente administrativo (2). Salário: de R$ 2.184,38 até R$ 9.714,41. Taxa: de R$ 100 até R$ 150.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE SANTA CATARINA — SES SC

Inscrições até 2 de junho pelo site: https://shre.ink/eARA. Concurso com oito vagas para os cargos de: agente de manutenção (1); enfermeiro (2); médico especialista em anestesiologia (1); médico especialista em clínica médica (1); médico especialista em ginecologia e obstetrícia (1); médico especialista em cirurgia vascular (1); médico especialista em endocrinologia (1). Salário: de R$ 1.770,44 até R$ 2.360,61, mais benefícios conforme edital. Taxa: não informada.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO — MA

Inscrições até 4 de junho pelo site: https://shre.ink/e3IT. Concurso com 10 vagas para o cargo de promotor de justiça substituto. Salário: R$ 32.350,30. Taxa: R$ 350.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJM SP)

Inscrições até 9 de junho pelo site: www.vunesp.com.br. Concurso com quatro vagas para os cargos de: Técnico em Informática Judiciário (1); Analista de Banco de Dados Judiciário (1); Analista de Segurança da Informação Judiciário (2); Analista em Comunicação e Processamento de Dados Judiciário. Salário: R$ 7.552,65 a R$ 8.514,27. Taxa: R$ 67,90 a R$ 98,80.

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ — PR

Inscrições até 9 de junho pelo site: https://shre.ink/eAMg. Concurso com 90 vagas para o cargo de cadete da PM. Salário: de R$ 3.994,86 até R$ 13.731,61. Taxa: R$ 195.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PM-SP)

Inscrições até 2 de junho pelo site: https://encr.pw/fOqxZ. Concurso com 165 vagas para o cargo de Aluno-Oficial PM. Salário: R$ 4.833,27. Taxa: R$ 150.

FUNDAÇÃO RENASCER — SE

Inscrições até 9 de junho pelo site: https://www.idcap.org.br/. Concurso com 32 vagas para os cargos de: agente socioeducativo masculino (19); agente socioeducativo feminino (6); orientador social: serviço social (2); orientador social: pedagogia (2); orientador social: psicologia (3). Salário: de R$ 2.582,83 a R$ 3.308,76. Taxa: R$ 90 até R$120.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL — MP RS

Inscrições até 20 de junho pelo site: https://shre.ink/eAE6. Concurso com 69 vagas para os editais e cargos: edital nº 60/2025 - analista do mp: arquitetura (1); engenharia elétrica (1); engenharia mecânica (1); engenharia florestal (1); edital nº 61/2025: analista do mp (arquivologia) (1); técnico do mp (60). e para o edital nº 62/2025 - analista do mp: psicologia (1); enfermagem (1); medicina/psiquiatria (1); medicina do trabalho (1). Salário: de R$ 4.843,65 a R$ 9.226,03. Taxa: de R$ 150 até R$ 200.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA CULTURA DA PARAÍBA — PB

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/e3fs. Concurso com 33 vagas, além de cadastro reserva, para os cargo de: analista em gestão cultural (2); analista em gestão cultural teatro (1); analista em gestão cultural dança (1); analista em gestão cultural circo (1); analista em gestão cultural artes (1); analista em gestão cultural audiovisual (1); analista em gestão cultural música (1); analista em gestão cultural literatura (1); analista em gestão cultural produtor cultural (1); antropólogo (2); arqueólogo (3); museólogo (5); paleontólogo (3); restaurador (4); arquivista (3); analista bibliotecário (2); historiador (1). Salário: de R$ 3.500 e auxílio-alimentação de R$ 600. Taxa: R$ 120.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARANÁ — CBMPR

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://shre.ink/eAET. Concurso com 20 vagas para o cargo de cadete bombeiro militar. Salário: de de R$ 3.994,86 até R$ 14.566,35, incluindo auxílio-alimentação. Taxa: R$ 195.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE NITERÓI - RJ

Inscrições prorrogadas até 19 de junho pelo site: selecon.org.br. Concurso com 58 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de nível médio , técnico e superior, para os cargos de: assistente administrativo (10); advogado (3); analista de Informática (5); analista de recursos humanos (4); arquiteto (5); contador (3); engenheiro Ambiental (4); engenheiro civil (6); Engenheiro Eletricista (4); engenheiro mecânico (2); geógrafo (1); técnico em contabilidade (3); técnico em hidrologia (2); técnico em informática (3); técnico em topografia (3). Salário: R$ 2.300,40 a R$ 12.002. Taxa: R$ 80 a R$ 110.

PREFEITURA DE PIRACICABA - SP

Inscrições até 13 de junho pelo site: vunesp.com.br. Concurso com 120 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de nível médio na modalidade normal, magistério ou superior, para professor substituto de educação infantil (70 vagas); professor substituto de ensino fundamental (50 vagas). Salário: R$ 26,62 por hora-aula. Taxa: R$ 67,90.

NITERÓI PREV - RJ

Inscrições até 22 de junho pelo site: https://l1nq.com/xoXEp. Concurso com 25 vagas para os cargos de: procurador autárquico (2); analista de mercado financeiro (1); analista de sistema (1); analista previdenciário (1); arquivista (1); assistente social (1); atuário (1); contador (1); técnico em informática (2); técnico previdenciário (14). Salário: R$ 2.932,97 a R$ 12.903,03. Taxa: R$ 80 a R$ 150.

PREFEITURA DE PINHALÃO — PR

Inscrições até 22 de junho pelo site: https://shre.ink/eKDy. Concurso com 39 vagas para os cargos: assistente social (3); contador (1); dentista (1); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); farmacêutico bioquímico (1); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (1); pedagogo (1); professor de inglês (1); professor educação infantil (2); professor ensino fundamental (5); psicólogo (3); agente administrativo (2); agente de endemias (1); agente comunitário de saúde (2); técnico agrícola (1); técnico de enfermagem (1); técnico em higiene dental (1); motorista (5). Salário: de R$ 1.593,57 até R$ 15.000. Taxa: de R$ 60 até R$ 150.

PREFEITURA DE CAMPINAS - SP

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://encr.pw/XuNZZ. Concurso com 40 vagas para os cargos de: agente de manutenção predial (6); agente operacional (10); analista de gestão de pessoas (2); condutor de veículos e máquinas (5); especialista cultural e turístico história (1); especialista em informação (1); especialista em in formação arquivologia (3); especialista em informação biblioteconomia (2); instrutor de práticas desportivas (10). Salário: R$ 2.321,76 a R$ 7.481,28. Taxa: R$ 54,90 a R$ 98,80.

PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RO

Inscrições até 5 de junho pelo site: https://l1nq.com/LKM73. Concurso com quatro vagas para os cargos de: auditor fiscal (2); agente administrativo tributário (2). Salário: R$ 1.866,25 a R$ 5.488,97. Taxa: R$ 90 a R$ 140.

PREFEITURA DE MARITUBA - PA

Inscrições até 13 de junho pelo site: https://l1nq.com/ofB4u. Concurso com 60 vagas para os cargos de: guarda civil. Salário: R$ 1.800. Taxa: R$ 75.

PREFEITURA DE BELFORD ROXO - RJ

Inscrições até 9 de junho pelo site: portal.ian.org.br. Concurso com 1.723 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis médio e superior, para os seguintes cargos: auxiliar administrativo (238); professor ii (educação infantil ao 5º ano) (1.056); professor i - arte (36); professor i - ciência (35); professor i - educação física (37); professor i - geografia (52); professor i - história (49); professor i - língua inglesa (45); professor i - língua portuguesa (83); professor i - matemática (92). Salário: R$ 1.518 a R$ 2.300. Taxa: de R$ 100 a R$ 110.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PR

Inscrições até 5 de junho pelo site: concursosfau.com.br/novo. Concurso com 90 vagas e formar cadastro reserva de profissionais de níveis fundamental, médio/técnico e superior, nas áreas: analista administrativo; arquiteto; assistente social (2); contador (1); enfermeiro (2); enfermeiro plantonista (2); engenheiro civil; farmacêutico; fisioterapeuta (1); médico (2); médico veterinário; nutricionista (2); odontólogo; procurador; professor (14); psicólogo (3); treinador esportivo; agente comunitário de saúde (8); agente de endemias (1); agente administrativo (8). auxiliar de saneamento (1); cuidador social; fiscal de tributos; recepcionista plantonista (4); técnico em enfermagem plantonista (2); técnico em enfermagem (2); técnico em informática (1); técnico em radiologia; agente de apoio educacional (15); motorista (4); operador de máquinas (3); operário (4); pedreiro (1); servente de serviços gerais plantonista (7). Salário: de R$ 1.677,68 a R$ 30.160,96. Taxa: de R$ 80 a R$ 200.

PREFEITURA DE PIÇARRA - PA

Inscrições até 2 de junho pelo site: agata.selecao.net.br. Concurso com 270 vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva, com candidatos de nível fundamental, médio e superior, para os cargos de: auxiliar de limpeza pública (5); auxiliar de obras e instalações (6); auxiliar de serviços gerais (41); auxiliar de vigilância (20); pedreiro (1); pintor (1); tratorista (1); eletricista (1); eletricista veicular (1); lanterneiro (1); mecânico (1); motorista - categoria ab (10); motorista - categoria d (5); operador de máquinas pesadas (4); agente administrativo (35); agente de fiscalização de meio ambiente (1); analista de logística (1); auxiliar de vigilância sanitária (1); fiscal de tributos (2); monitor de transporte escolar (4); técnico agropecuário (2); técnico de enfermagem (12); técnico em análises clínicas (1); técnico em radiologia (1); técnico em saúde bucal (1); técnico em segurança do trabalho (1); agente de contratação (1); assistente social (2); biólogo (1); bioquímico (1); coordenador pedagógico (2); enfermeiro (4); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (2); engenheiro de minas (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro florestal (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); geólogo (1); médico veterinário (2); nutricionista (2); odontólogo (2); pregoeiro (1); procurador municipal (1); professor de apoio (6); professor de artes (2); professor de educação física (3); professor de geografia (2); professor de história (3); professor de informática (3); professor de língua inglesa (3); professor de língua portuguesa (2); professor de matemática (1); professor em educação no campo (3); professor pedagogo (47); psicólogo (4); psicopedagogo (1). Salário: de R$ 1.518 e R$ 4.867,77. Taxa: R$ 70 a R$ 90.

PREFEITURA DE BEZERROS - CE

Inscrições até 3 de junho pelo site: institutodarwin.orginstitutodarwin.org. Concurso com 306 vagas para profissionais de níveis médio, técnico e superior, para os cargos de: secretaria de educação: auxiliar administrativo (50); secretaria de saúde: assistente social (14); auxiliar administrativo (50); auxiliar de saúde bucal (33); cirurgião dentista (10); farmacêutico (10); fonoaudiólogo (6); psicólogo (18); técnico em laboratório (4); técnico em segurança do trabalho (2); terapeuta ocupacional (4).

PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS - RJ

Inscrições prorrogadas até 9 de junho pelo site: https://shre.ink/eg4v. Concurso com 400 vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 2.000. Taxa: R$ 160.

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

Inscrições até 2 de julho pelo site: https://shre.ink/eg4U. Concurso com 582 vagas disponíveis são para os cargos de cirurgião dentista - clínico geral (18 vagas); enfermeiro (21 vagas); médico - anátomo patologia / citopatologia (1 vaga); médico - angiologia / cirurgia vascular (1 vaga); médico cardiologia (2 vagas); médico - cirurgia geral (5 vagas); médico clínica médica (2 vagas); médico coloproctologista (2 vagas); médico - endocrinologia e metabologia (1 vaga); médico gastroenterologia (1 vaga); médico - gastroenterologia pediátrica (1 vaga); médico - gastroenterologia pediátrica (1 vaga); médico - ginecologia e obstetrícia (15 vagas); médico - hematologia / hemoterapia pediátrica (1 vaga); médico - medicina de emergência (1 vaga); médico - medicina de emergência (10 vagas); médico neurologia (1 vaga); médico neurologia pediátrica (6 vagas); médico - ortopedia e traumatologia (6 vagas); médico otorrinolaringologia (1 vaga); médico pediatria (45 vagas); médico pneumologia (4 vagas); médico psiquiatria (18 vagas); médico - psiquiatria infantil (3 vagas); médico - radiologia e diagnóstico por imagem (1 vaga); médico reumatologia (2 vagas); médico reumatologia pediátrica (1 vaga); médico (124 vagas); técnico de serviços de saúde - técnico de laboratório (1 vaga); técnico de serviços de saúde - técnico de saúde bucal (30 vagas); técnico de serviços de saúde - técnico em enfermagem (155 vagas); técnico de serviços de saúde - técnico em farmácia (15 vagas); técnico de serviços de saúde - técnico em óptica (2 vagas); técnico de serviços de saúde - técnico em prótese dentária (1 vaga); técnico superior de saúde - assistente social (22 vagas); técnico superior de saúde - farmacêutico bioquímico medicamentos (8 vagas); técnico superior de saúde - nutricionista (10 vagas); técnico superior de saúde - psicólogo (31 vagas); técnico superior de saúde - terapia ocupacional (1 vaga). Salário: de R$ 1.908,77 a R$ 11.747,78. Taxa: de R$ 61,55 a R$ 71,98.

PREFEITURA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

Inscrições até 13 de junho, no horário das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30, presencialmente, no centro administrativo vereador dirceu pavoni , localizado na rua maurício rosemann, nº 15, cachoeira. Concurso com 80 vagas para o cargo de atendente infantil. Salário: R$ 1.894,73. Taxa: não divulgada.

PREFEITURA DE PINHAIS - PR

Inscrições até 1º de junho pelo site: fundacaofafipa.org.br. Concurso com 112 vagas para os cargos de: professor da educação infantil (55 vagas); intérprete de libras (1 vaga); pedagogo (16 vagas); professor (40 vagas). Salário: de R$ 2.773,23 a R$ 4.867,79. Taxa: de R$ 85 a R$ 120.

PREFEITURA DE URUCARÁ - AM

Inscrições até 23 de junho pelo site: merkabah.selecao.net.br. Concurso com 150 vagas de nível superior para professor - educação infantil (41 vagas); professor - ensino fundamental I (75 vagas); orientador educacional (8 vagas); ensino fundamental ii nas disciplinas de: língua portuguesa (5 vagas); matemática (4 vagas); história (2 vagas); geografia (3 vagas); língua estrangeira inglês (3 vagas); ciências (2 vagas); educação física (7 vagas). Salário: R$ 2.433,88. Taxa: R$ 60,84.

PREFEITURA DE JURUTI - PA

Inscrições até 10 de junho pelo site: agata.selecao.net.br/informacoes/79. Concurso com 96 vagas destinadas à contratação de profissionais, em caráter temporário, entre os seguintes cargos: apoio escolar i - cuidador (30); apoio escolar ii - cuidador (30); professor de artes (2); professor de ciências biológicas (3); professor de educação física (4); professor de educação geral (5); professor de ensino religioso (3); professor de geografia (3); professor de história (4); professor de inglês (2); professor de língua portuguesa (3); professor de matemática (3); e professor de educação especial - aee (4). Salário: entre R$ 2.194,20 e R$ 2.628,60. Taxa: de R$ 70 a R$ 80.

PREFEITURA DE CRISTALÂNDIA - TO

Inscrições até 18 de junho pelo site: idescassessoria.org.br. Concurso com 96 vagas para os cargos de auxiliar de limpeza urbana (10 vagas); auxiliar de serviços gerais (20 vagas); merendeira (3 vagas); motorista (2 vagas); operador de máquinas pesadas (2 vagas); vigia (10 vagas); agente de vigilância sanitária (2 vagas); assistente administrativo (10 vagas); fiscal de postura (2 vagas); fiscal tributário (1 vaga); monitor de transporte escolar (3 vagas); monitor escolar (16 vagas); assistente social (2 vagas); técnico em enfermagem (8 vagas); enfermeiro (2 vagas); farmacêutico (1 vaga); fisioterapeuta (1vaga); nutricionista (1 vaga). Salário: de R$ 1.518 a R$ 3.500. Taxa: de R$ 80 a R$ 150.

PREFEITURA DE JAPARATINGA - AL

Inscrições prorrogadas até 6 de julho pelo site: https://shre.ink/e8HE. Concurso com 134 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior em diversas áreas. Salário: de R$ 1.518 a R$ 4.000. Taxa: R$ 86 a R$ 126.

PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - AM

Inscrições até 16 de junho site: consulpam.com.br. Concurso com 284 vagas para: coordenador pedagógico (5 vagas); coordenador pedagógico (polo) (3 vagas); professores educação infantil (7 vagas); professores educação infantil (5 vagas); professores educação infantil indígena (12 vagas); vigia (15 vagas); vigia (20 vagas); monitor de apoio ao transporte escolar (8 vagas); professor de atendimento educacional especializado (18 vagas); intérprete de libras (2 vagas); professor de libras (1 vaga); professor de braille (1 vaga); auxiliar terapêutico (25 vagas); auxiliar terapêutico (15 vagas); nutricionista (2 vagas); médico pediatra (2 vagas); médico obstetra (1 vaga); médico anestesista (2 vagas); médico cirurgião geral (2 vagas); médico ortopedista (1 vaga); médico clínico geral (2 vagas); médico psiquiatra (1 vaga); enfermeiro (15 vagas); cirurgião dentista em geral (3 vagas); terapeuta ocupacional (4 vagas); fonoaudiólogo (3 vagas); psicólogo clínico (3 vagas); fisioterapeuta (2 vagas); técnico em enfermagem (20 vagas); auxiliar de serviços gerais (15 vagas); educador físico (2 vagas); técnico em radiologia (3 vagas); assistente social (6 vagas); eletricista (2 vagas); fiscal de obras e posturas (2 vagas); fiscal de tributo (2 vagas); coveiro (2 vagas); técnico em informática (2 vagas); técnico em segurança do trabalho (2 vagas); agente de portaria (2 vagas); pedreiro (4 vagas); servente de pedreiro (6 vagas); analista ambiental (1 vaga); fiscal ambiental (1 vaga); perito ambiental (1 vaga); engenheiro civil (1 vaga); engenheiro agrônomo (1 vaga); arquiteto (1 vaga); agente administrativo (15 vagas); motorista categoria d (2 vagas); técnico em agrimensura (1 vaga); técnico em edificações (1 vaga); técnico em química (1 vaga); guarda municipal (3 vagas); bombeiro civil (3 vagas). Salário: de R$ 1.518 a R$ 8.000. Taxa: de R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE ITAITINGA - CE

Inscrições até 22 de junho pelo site: consulpam.com.br. Concurso com 275 vagas para cargos de nível superior, para professor da educação básica (270 vagas) e procurador (5 vagas). Salário: R$ 2.290,28 a R$ 4.580,57. Taxa: R$ 145.

PREFEITURA DE GUADALUPE

Inscrições prorrogadas até 12 de junho pelo site: objetivas.com.br/home. Concurso com 175 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental, médio e superior: agente administrativo (20 vagas); agente comunitário de saúde (4 vagas); agente de combate às endemias (3 vagas); agente fiscal da vigilância sanitária (1 vaga); assistente social (4 vagas); auxiliar de classe (20 vagas); auxiliar de serviços gerais (5 vagas); auxiliar em saúde bucal (5 vagas); dentista (1 vaga); dentista esf (4 vagas); educador físico (1 vaga); enfermeiro (5 vagas); enfermeiro esf (2 vagas); farmacêutico (1 vaga); fisioterapeuta (4 vagas); médico esf (4 vagas); motorista (10 vagas); nutricionista (2 vagas); pediatra (1 vaga); professor - anos iniciais (8 vagas); professor - artes (1 vaga); professor - ciências da natureza (1 vaga); professor - educação física (3 vagas); professor - educação infantil (15 vagas); professor - geografia (1 vaga); professor - história (1 vaga); professor - inglês (1 vaga); professor - matemática (2 vagas); professor - português (3 vagas); psicólogo (4 vagas); psiquiatra (1 vaga); técnico agrícola (1 vaga); técnico de enfermagem (13 vagas); técnico em prótese dentária (1 vaga); técnico em saúde bucal (1 vaga); vigia (20 vagas); fonoaudiólogo (1 vaga). Salário: de R$ 1.518 a R$ 7.000. Taxa: de R$ 46 a R$ 60.

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA — PB

Inscrições até 2 de junho pelo site: https://www.idecan.org.br/. Concurso com 403 vagas para os cargos de: professor de educação básica i (155); professor de educação básica ii - dança (5); professor de educação básica ii - música (5); professor de educação básica ii - artes visuais (5); professor de educação básica ii - teatro (5); professor de educação básica ii - ciências (18); professor de educação básica ii - educação física (18); professor de educação básica ii - ensino religioso (20); professor de educação básica ii - geografia (14); professor de educação básica ii - história (12); professor de educação básica ii - inglês (30); professor de educação básica ii - matemática (21); professor de educação básica ii - português (20); assistente social escolar (9); psicólogo escolar (9); pedagogo (55); bibliotecário (2). Salário: de R$ 1.946,79 a R$ 4.567,31, além de gratificação para alguns cargos. Taxa: R$ 120.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN

Inscrições até 17 de junho pelo site: sigrh.ufrn.br/sigrh/public/home.jsf. Concurso com 66 vagas para o cargo de professor do magistério superior em diversas áreas. Salário: R$ 3.090,43 a R$ 6.180,86. Taxa: R$ 150 a R$ 220.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Inscrições até 20 de junho presencialmente nas secretarias responsáveis de cada campus da universidade. Concurso com 16 vagas para o cargo de professor substituto nas áreas de: Química Inorgânica (1); Melhoramento Genético Animal (1); Organização do Trabalho Pedagógico e Alfabetização (2); Língua Inglesa (1); Fundamentos da Terapia Ocupacional e Práticas da Terapia Ocupacional no Campo Social (1); Saúde Funcional Adulta (1); Embriologia (1); Anatomia Humana (1); Audiologia (1); Comunicação Digital em Relações Públicas (1); Literatura em Língua Inglesa (1); História da África (1); Estágio Supervisionado em Ciências das Religiões (1); Fundamentos Sócio-históricos da Educação (1); Política Educacional (1). Salário: R$ 5.367,43 a R$ 14.288,85. Taxa: R$ 60 a R$ 160.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Inscrições de 2 a 11 de junho presencialmente nas secretarias responsáveis de cada campus da universidade. Concurso com 14 vagas para o cargo de professor substituto nas áreas de: Campus I João Pessoa: Letras Clássicas (1); Língua Espanhola Aplicada às Negociações Internacionais (1); Hematologia e Hemoterapia/Internato (1); Pneumologia (1); Gestão Educacional (1); Microbiologia (1); Fisiologia (1); Saúde Funcional e Contexto Hospitalar (1); Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais (1). Campus III Bananeiras: Produção Vegetal (1); Ciência de Alimentos / Tecnologia de Alimentos / Engenharia de Alimentos / Engenharia Agrícola / Nutrição (1). Campus IV Rio Tinto: Teoria, História e Práticas do Design (1); Letras Língua Inglesa (1). Campus IV Mamanguape: Ciências Contábeis (1). Salário: R$ 3.090,40 a R$ 4.326,60. Taxa: R$ 60 a R$ 85.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL - UEMS

Inscrições até 26 de junho pelo site: www.uems.br/editais. Concurso com 12 vagas para o cargo de professor universitário nas áreas de: Ciências Florestais, Letras (Língua Inglesa), Engenharias, Administração, Entomologia Agrícola, Agricultura de Precisão e Mecanização Agrícola, Gestão Ambiental, Direito e Pedagogia. As vagas estão distribuídas entre os municípios de Aquidauana, Cassilândia, Dourados, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí e Paranaíba. Salário: R$ 11.116,07. Taxa: R$ 209,84.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

Inscrições até 4 de junho pelo site: www.ceps.ufpa.br. Concurso com duas vagas para o cargo de professor visitante nas áreas de: Direito Internacional Ambiental e Climático a partir de uma abordagem teórica-empírica de Direitos Humanos (1); Ecoetologia (1). Salário: de R$ 14.019,74 a R$ 24.802,62. Taxa: R$ 180,00.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Inscrições até 17 de junho pelo site: www.cops.uel.br. Concurso com 102 vagas para o cargo de professor adjunto de ensino superior em diversas áreas, prescritas no anexo 1 do edital. Salário: de R$ 17.400. Taxa: de R$ 484,84.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR

Inscrições até 10 de junho pelo link: https://encurtador.com.br/Cc1Kc. Concurso com 10 vagas para o cargo de professor assistente, nas áreas de: Nutrição/Alimentação Coletiva (1); Cirurgia/Anestesiologia(1); Construção Civil (1); Algoritmos e Estrutura e Dados (1); Pediatria Social (1); Dermatologia Pediátrica (1); Ensino de Geografia/Metodologia de Ensino/Prática de Docência em Geografia na Educação Básica/Estágio Supervisionado (1); Língua Japonesa (1); Comunicação Social/Produção Laboratorial Multimídia, com ênfase na produção sonora e audiovisual (1); Oceanografia Biológica na área de Ictiologia (1). Salário: de R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85. Taxa: de R$ 329 a R$ 658.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ

Inscrições até 13 de junho pelo site: https://prossim.uerj.br/. Concurso com uma vaga para o cargo de professor adjunto na área de educação/estudos da infância. Salário: R$ 6.581,01. Taxa: R$ 329,05.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO

Inscrições até 11 de junho pelo site: institutoaocp.org.br. Concurso com 158 vagas nas seguintes áreas: técnico profissional de nível médio tpnm: agrícola e agropecuária (4); bioquímica (1); desenho técnico (1); edificações (2); geomecânica (1); imunologia e patologia experimental (1); informática (2); instrumentação (1); química (4); técnico em saúde e segurança do trabalho (2); assistente administrativo (50); meio ambiente (2); técnico profissional de nível superior tpns: administração de empresas (1); análise de planejamento (1); análise de sistema e suporte (3); apoio acadêmico (20); biblioteca (8); biologia estrutural (1); ciências contábeis (3); ciências econômicas (2); comunicação social (2); educação (1); engenharia agronômica (4); engenharia civil (2); engenharia elétrica (1); engenharia eletrônica (1); engenharia de materiais (1); engenharia mecânica (2); engenharia de petróleo (1); engenharia química (1); engenheiro de segurança no trabalho (1); estatística e pesquisa operacional (1); geofísica (1); geoinformática (3); história (2); internacionalista (1); manutenção e controle em automação (1); matemática (1); medicina veterinária (4); médico do trabalho (1); meteorologia (1); multimídia (1); nutricionista (1); petrofísica (1); psicólogo (3); química (4); serviço social (4); zootecnia (1). Salário: de R$ 2.571,58 a R$ 3.938,79. Taxa: R$ 120.

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM)

Inscrições até 6 de junho presencialmente: Campus de Diamantina: divisão de seleção de pessoas da pró-reitoria de gestão de pessoas/progep, localizada rodovia mgt 367 km 583, n.º 5000 alto da jacuba, segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30, exceto sábados, domingos, feriados e pontos facultativos; campus do Mucuri em Teófilo Otoni: divisão de seleção de pessoas da pró-reitoria de gestão de pessoas/progep, localizada no prédio administrativo/biblioteca do campus do mucuri, rua do cruzeiro, nº 01 - bairro jardim são paulo, segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30, exceto sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.Concurso com 12 vagas para o cargo de professor de magistério superior, para as seguintes áreas: ciências da saúde/ saúde coletiva/ saúde da família (6); ciências da saúde/ medicina/ clínica médica (1); ciências da saúde/ medicina/ ginecologia e obstetrícia (1); ciências da saúde/ medicina/ ginecologia e obstetrícia - saúde da mulher (1); ciencias da saude / medicina / neurologia-neurocirurgia (1); ciências biológicas/ farmacologia fisiologia/ farmacologia geral fisiologia da digestão (1); linguística, letras e artes/linguística e letras/linguística aplicada, línguas e literaturas estrangeiras modernas - espanhol (1). Salário: de r$ 3.090,43 a r$ 13.288,85. Taxa: de R$ 75 a R$ 200.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Inscrições até pelo site: progesp.ufam.edu.brhttp://progesp.ufam.edu.br/. Concurso com 77 vagas para o cargo de professor do magistério superior, nas unidades acadêmicas da capital e do interior, em diversas áreas. Salário: R$ 3.090,43 a R$ 6.180,86. Taxa: de R$ 90 a R$ 180.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Inscrições até 20 de junho presencialmente, na secretaria do departamento responsável pela área objeto do certame. Concurso com 16 vagas para o cargo de professor do magistério superior, entre as seguintes áreas de atuação: química inorgânica (1); melhoramento genético animal (1); organização do trabalho pedagógico e alfabetização (2); língua inglesa (1); fundamentos da terapia ocupacional e práticas da terapia ocupacional no campo social (1); saúde funcional adulta (1); embriologia (1); anatomia humana (1); audiologia (1); comunicação digital em relações públicas (1); literatura em língua inglesa (1); história da áfrica (1); estágio supervisionado em ciências das religiões (1); fundamentos sócio-históricos da educação (1); política educacional (1). Salário: de R$ 5.367,43 a R$ 14.288,85. Taxa: de R$ 60 a R$ 160.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG)

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://encr.pw/WrQPq. Concurso com uma vaga para o cargo de: professor substituto. Salário: R$ 4.867,77 a E$ 8.058,29. Taxa: R$ 50.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)

Inscrições até 4 de junho pelo site: https://l1nq.com/O1h0N. Concurso com 71 vagas para os cargos de: indústria (1); sociologia (1); biologia (1); mecânica (1); pedagogia (1 ); sociologia (1); informática (1); letras: português e inglês (1); mecânica (1); física (1); letras português (1); pedagogia (1); eletrônica (1); pedagogia (1); engenharia química (1); informática (1); matemática (1); filosofia (1 ); informática (2); educação física (1); eletrônica (1); gestão (1); informática (1); filosofia (1); física (1); matemática (1); mecânica (1 ); contabilidade (1); letras: português e inglês (1); artes (1); engenharia mecânica (1); letras: português e espanhol (1 ); filosofia (1 ); pedagogia (1); construção civil (1); elétrica (1 ); matemática (1 ); pedagogia (1); arquitetura (1); construção civil (2); educação física (1); física (1); eletroeletrônica / mecatrônica (2); eletrônica (1); informática (1); matemática (1). engenharia aeronáutica (1); informática (1); história (1 ); informática (1); controle e automação (1); eletrotécnica (1); mecânica (1); informática (1); produção de áudio e vídeo (1); eletrônica (1); informática (2); biologia (1); educação física (1); pedagogia (1); química (1); sociologia (1); pedagogia (1); artes (1); eletrônica (1); informática (1). Salário: R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29. Taxa: R$ 90.

INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA

Inscrições até 9 de junho pelo site: selecao.es.gov.br. Concurso com duas vagas para o cargo de técnico de nível superior nas áreas de: Ciências Contábeis (1) e Ciências Econômicas (1). Salário de R$ 5.589,89. Taxa: Não informado.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFRN

Inscrições até 3 de junho pelo site: https://l1nq.com/cgCSW. Concurso com 52 vagas para os cargos de: administração contábil e financeira (2); biologia (1); desenho técnico de jogos digitais (1); didática (2); educação física (1); eletroeletrônica (1); filosofia (4); física (2); fundamentos da administração, gestão de negócios, logística, marketing, cooperativismo, terceiro setor e empreendedorismo (3); geografia (2); gestão ambiental (1); história (1); língua inglesa (1); língua portuguesa e literatura brasileira (4); manutenção e suporte em informática (4); matemática (2); moda e produção de vestuário (1); políticas e gestão escolar (3); processamento de alimentos (2); projetos agrícolas e agricultura de precisão (1); química (4); redes de computadores (2); sistemas de informação (6). Salário: R$ 6.180,86 a R$ 7.107,99. Taxa: R$ 200.

INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA - SP

Inscrições até 6 de junho presencialmente na unidade detentora do certame. Concurso com quatro vagas para o cargo de médico na especialidade de dermatologia. Salário de R$ 2.093,36. Taxa: R$ 122,17.

INSTITUTO MARIA SCHMITT — SC

Inscrições até 30 de dezembro de 2025 no e—mail recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Inscrições até 2 de julho pelo site: https://shre.ink/MrDM. Concurso com uma vaga para o cargo de auxiliar administrativo com candidatos de nível superior. Salário de R$ 3.339,40. Taxa: R$64,60.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE — IDEMA RN

Inscrições até 6 de junho pelo site: https://encr.pw/YO2Ey. Concurso com 180 vagas para os cargos de: analista ambiental: aquicultura (2); antropologia (1); arqueologia (1); arte educador (1); arquitetura (5); biologia (14); ecologia (2); agronomia (8); engenharia ambiental (8); engenharia civil (5); engenharia elétrica (4); engenharia florestal (7); engenharia de minas (4); engenharia de petróleo e gás (5); engenharia química (5); engenharia sanitária (4); engenharia de segurança do trabalho (3); geografia (8); geologia (14); gestão ambiental (4); oceanografia (2); pedagogia (2); química (4); fiscal ambiental (40); analista administrativo: administração (4); direito (3); biblioteconomia (1); contabilidade (6); ciência da computação (3); economia (3); engenharia de produção (1); estatística (2); jornalista (2); psicologia (2). Salário: R$ 5.118,52. Taxa: R$ 150.