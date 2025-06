Confira lista com 90 concursos abertos e 8.159 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 90 concursos e 8.159 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há dois concursos abertos e uma vaga. Para o Centro—Oeste, há 15 seleções abertas com 963 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são oito concursos com 35 postos vagos. Entre os nacionais, há 12 certames abertos para 2.704 oportunidades. Há ainda 11 seleções de concursos estaduais com 442 vagas. Já para os municipais, há 21 concursos e 3.247 vagas. Nas universidades federais, são 15 processos seletivos e 681 oportunidades. Nos institutos federais há seis certames abertos com 86 vagas.

DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB)

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/emW3. Concurso com 1 vaga para o cargo de: professor substituto. Salário: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: Não informada.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — UNB

Inscrições até 18 de junho pelo site: https://shre.ink/eQ9A. Concurso com número indeterminado de vagas para professor substituto, além de formar cadastro reserva, junto ao departamento de artes cênicas. Salário: R$ 5.949,07. Taxa: não informada.

NACIONAIS

POLÍCIA FEDERAL

Inscrições prorrogadas até 17 de junho pelo site: https://shre.ink/emcJ. Concurso com 1000 vagas em diversas áreas. Salário: de R$ 14.164,81 a R$ 26.800. Taxa: R$ 180 a R$ 250.

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AGSUS

Inscrições até 25 de junho pelo site: https://www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 500 vagas para o cargo de: médico de família e comunidade. Salário: R$ 16.500. Taxa: R$ 180.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Inscrições até 18 de junho de 2025, pelo seguinte endereço de e-mail: o ran.sede@icmbio.gov.br , mediante o envio da ficha de inscrição e da documentação comprobatória. Concurso com cinco vagas para o cargo de agente temporário ambiental, destinadas à área de manejo, pesquisa e monitoramento de unidade de conservação, da biodiversidade e do patrimônio espeleológico, distribuídas entre as cidades de Goiânia (4) e Nova Lima/MG (1). Salário: dois salários mínimos e meio, acrescida de auxílios legais. Taxa: não divulgada.

EXÉRCITO BRASILEIRO — DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Inscrições até 9 de julho pelo site: www.ime.eb.mil.br/. Concurso com 100 vagas, sendo entre elas 35 para reserva militar de curso de formação e graduação da reserva (35), e 65 para população ativa do curso de formação e graduação da ativa (65). Salário: R$ 1.334. Taxa: R$ 140.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO — TCU

Inscrições até 17 de junho pelo site: https://shre.ink/e5wD. Concurso com 40 vagas para o cargo de Técnico Federal de Controle Externo TEFC. Salário: R$ 15.128,26. Taxa: R$ 70.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS — ANPD

Inscrições até 15 de junho pelo site: https://www.iades.com.br/inscricao. Concurso com 213 vagas para os cargos de: atividades técnicas de complexidade gerencial: direito (14); tecnologia da informação (8); ciências contábeis (1); administração/gestão pública/administração pública/engenharia de produção (12); qualquer área de formação (15); atividades técnicas de complexidade intelectual: direito (36); tecnologia da informação (13); ciências contábeis (6); administração/gestão pública/administração pública (15); qualquer área de formação (22); economia (2); estatística (2); relações internacionais (2); arquivologia/biblioteconomia (1); comunicação social (2); atividades técnicas de suporte: direito (8); tecnologia da informação (7); ciências contábeis (7); administração (8); qualquer área de formação (18); psicologia (2); biblioteconomia (1); atividades de apoio operacional: nível técnico em administração (11). Salário: R$ 1.853 a R$ 9.047. Taxa: R$ 40 a R$ 80.

ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ESFCEX)

Inscrições até 20 de junho pelo site: esfcex.eb.mil.b/. Concurso com 165 vagas distribuídas conforme respectivo edital: cfo — s — esfcex: médicos: anestesiologia (3); cirurgia de cabeça e pescoço (1); cirurgia geral (3); cirurgia de mão (1); cirurgia pediátrica (1); cirurgia vascular (5); clínica médica (3); endocrinologia (3); endoscopia digestiva (2); geriatria (1); ginecologia e obstetrícia (5); infectologia (1); mastologia (1); medicina da família — saúde da família (10); nefrologia (3); oftalmologia (3); ortopedia e traumatologia (6); ortopedia e traumatologia — cirurgia de joelho (3); ortopedia e traumatologia — cirurgia de ombro (1); otorrinolaringologia (1); pediatria (5); pneumologia (2); proctologia (2); radiologia (2); reumatologia (2); sem especialidade (19); urologia (3); demais vagas: farmacêutico (7); dentista — cirurgia e traumatologia buco — máxilo — facial (3); dentista — dentística restauradora (1); dentista — endodontia (2). Médicos regionalizados: cancerologia/oncologia (7); cardiologia (7); cardiologia intervencionista — hemodinâmica (9); hematologia e hemoterapia (7); medicina intensiva (10); medicina intensiva pediátrica (3); neonatologia (3); neurologia (2); patologia (5); psiquiatria (7). Salário: não divulgado. Taxa: R$ 150.

EXÉRCITO BRASILEIRO — CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO COMPLEMENTAR (CFO/QC) E CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO DE CAPELÃES MILITARES (CFO/QCM)

Inscrições até 20 de junho pelo site: esfcex.eb.mil.br/. Concurso com 66 vagas para diferentes áreas de atuação: cfo/qc administração (4); ciências contábeis (4); comunicação social (jornalismo) (1); direito (5); economia (2); enfermagem (15); estatística (1); informática (4); psicologia (1); pedagogia (1); veterinária (1); magistério biologia (2); magistério geografia (3); magistério história (2); magistério inglês (3); magistério matemática (4); magistério português (5); magistério química (3); magistério física (2); cfo/qcm — padre católico apostólico romano (2); pastor evangélico (1). Salário: não divulgado. Taxa: R$150.

MARINHA

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://shre.ink/ekhy. Concurso com 400 vagas para os cargos: administração (145); administração hospitalar (14); contabilidade (4); edificações (3); enfermagem (54); estatística (20); geodésia e cartografia (5); gráfica (4); higiene dental (8); meteorologia (2); nutrição e dietética (1); patologia clínica (3); processamento de dados (74); prótese dentária (1); química (2); radiologia médica (3); telecomunicações (3); eletrônica (18); eletrotécnica (5); estruturas navais (2); marcenaria (1); mecânica (20); metalurgia (5); motores (3). Salário: não divulgado. Taxa: R$ 70.

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA — IME

Inscrições até 9 de julho pelo site: www.ime.eb.mil.br/. Concurso com 35 vagas para engenheiros nas especialidades de: engenheiro cartográfico (2); engenheiro da computação (7); engenheiro de comunicações (4); engenheiro eletrônico (3); engenheiro eletricista (4); engenheiro de fortificação e construção (engenharia civil) (8); engenheiro de materiais (1); engenheiro mecânico (2); engenheiro químico (1); engenheiro de produção (1); engenheiro aeronáutico (1); engenheiro nuclear (1). Salário: R$ 8.245,00. Taxa: R$ 150.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA — ITA

Inscrições até 13 de julho pelo site: https://shre.ink/ekCR. Concurso com 180 vagas para o concurso de admissão ao curso de graduação de 2026. Salário: não informado. Taxa: R$ 195.

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO — RIO GRANDE DO SUL

Inscrições até 17 de junho pelo site: encurtador.com.br/g2SRWhttps://encurtador.com.br/g2SRW Concurso com vagas de cadastro reserva para profissionais de nível médio, técnico e superior. Salário: R$ 3.058,20 a R$ 28.406,40. Taxa: R$ 79,90 a R$ 144,90.

CENTRO—OESTE

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://l1nq.com/RKf5v. Concurso com duas vagas para os cargos de: assessor de imprensa (jornalista) (1); contador (1). Salário: R$ 3.822,36 a R$ 5.123,70. Taxa: R$ 58 a R$ 65.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS — UEG

Inscrições até 16 de junho pelo site: www.nucleodeselecao.ueg.br/. Concurso com vagas para o cargo de professor substituto de ensino superior, nas áreas de: Intérprete de Libras; Escrevente/Ledor; Enfermagem; Ciências Biológicas; Farmácia; Fisioterapia; Educação Física; Geografia; História; Letras; Matemática; Pedagogia; Arquitetura e Urbanismo; Engenharia Civil; Química Industrial e Licenciatura; Sistemas de Informação; Sistemas para Internet; CST em Agroecologia; CST em Agroindústria; Agronomia; Medicina Veterinária; Bacharelado em Direito; CST em Logística. Salário: R$ 783,23 a R$ 3.132,92 + VA de R$ 500.. Taxa: Não haverá cobrança.

PREFEITURA DE TRÊS RANCHOS — GO

Inscrições até 16 de junho, presencialmente, no Setor de Licitações e Contratos, junto à Comissão Organizadora, localizado na Av. Coronel Levino Lopes, nº 10, Centro. Concurso com 15 vagas para os cargos de: Centro de Atendimento Psicossocial CAPS: Neuropsicólogo (1); Médico Psiquiatra (1); Fonoaudiólogo (1); Técnico de Informática (1); Oficineiro (1); Técnico de Enfermagem (1); Psicopedagogo (1 vaga); Assistente Terapêutico (1); Fisioterapeuta (1); Estratégia de Saúde da Família - ESF: Odontólogo (2); Técnico de Higiene Bucal (1); Centro de Referência em Assistência Social CRAS: Psicólogo (2); Assistente Social (1). Salário: R$ 2.200 e R$ 9.315,68. Taxa: Não informada.

PREFEITURA DE RIALMA — GO

Inscrições até 19 de junho pelo site: portal.imperioconcursos.com.br/. Concurso com 5 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: Agente Comunitário de Saúde (1), Analista Ambiental (2), Fiscal de Vigilância Sanitária (2). Salário: R$ 1.578,48 a R$ 3.343,58. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE PIRANHAS — GO

Inscrições até 16 de junho, presencialmente, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Alvares Puga, nº 1.525, Qd. 01, Lt. 02, Setor Jardim Primavera. Concurso com 14 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: Motorista Escolar (10); Agente de Manutenção Escolar (2); Agente de Serviços Gerais Escolar (2). Salário: R$ 1.518 a R$ 1.800. Taxa: Não informada

PREFEITURA DE MATRINCHÃ — GO

Inscrições prorrogadas até 19 de junho pelo site: matrincha.go.gov.br/. Concurso com 109 vagas para os cargos de: Agente de Alimentação (5); Auxiliar de Serviços Gerais - Educação (5); Auxiliar de Serviços Gerais - Administração (3); Auxiliar de Serviços Gerais - Gari (13); Auxiliar de Serviços Gerais - Saúde (7); Motorista de Veículos Leves (2); Motorista de Transporte Escolar (5); Operador de Máquinas Leves (2); Operador de Máquinas Pesadas (3); Jardineiro (5); Vigilante (2); Agente de Apoio Educacional (12); Eletricista de Manutenção (1); Executor Administrativo (6); Pedreiro (4); Agente de Combate a Endemias (2); Agente Comunitário de Saúde (2); Técnico em Enfermagem (4); Professor (18); Agente Administrativo (1); Agente de Controle Interno (1); Analista Ambiental (2); Fiscal de Meio Ambiente (1); Fiscal de Obras e Posturas (1); Fiscal de Tributos (1); Fiscal de Vigilância Sanitária (1). Salário: R$ 1.600 a R$ 3.469,78. Taxa: R$ 70 a R$ 120.

PREFEITURA DE ITUMBIARA — GO

Inscrições até 16 de junho pelo site: encurtador.com.br/3Y4Fy Concurso com 295 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: Agente Administrativo Escolar (15); Agente de Apoio ao Docente (100); Agente de Trânsito e Transporte (10); Analista Ambiental (3); Assistente Social (2 vagas); Especialista em Controle Interno (3); Inspetor Escolar (2); Procurador Municipal (9); Professor de Educação Básica - PEB I - Pedagogia (120); Professor de Educação Básica - PEB II - Educação Artística (2); Professor de Educação Básica - PEB II - Ciências (2); Professor de Educação Básica - PEB II - Educação Física (10); Professor de Educação Básica - PEB II - Geografia (2); Professor de Educação Básica - PEB II - História (2); Professor de Educação Básica - PEB II - Língua Inglesa (2); Professor de Educação Básica - PEB II - Língua Portuguesa (2); Professor de Educação Básica - PEB II - Matemática (2); Psicólogo (2); Técnico em Libras (5). Salário: R$ 1.918,63 a R$ 8.089,38. Taxa: Não informada.

PREFEITURA DE CRISTALINA — GO

Inscrições até 19 de junho pelo site: encurtador.com.br/T8C96 Concurso com 306 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: Professor P II Ciências/Biologia; Professor P II Educação Física; Professor P II Geografia; Professor P II História; Professor P II Língua Portuguesa/Letras; Professor P II Matemática; Professor P II Pedagogia/Normal Superior (306); Professor P II Ensino Especial/Educação Especialização em Braille; Professor P II Ensino Especial/Educação Especialização em Libras. Salário: R$ 4.867,77. Taxa: R$ 50.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - IF GOIANO

Inscrições até 17 de junho pelo site: encurtador.com.br/p4G71. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto, na área de Linguagens e na área de atuação de Português/Espanhol. Além de formar cadastro reserva. Salário: R$ 5.949,07. Taxa: R$ 50.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH

Inscrições até 16 de junho pelo site: encurtador.com.br/17r85. Concurso com uma vaga, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: Analista em Saúde/Enfermeiro I Tutor; Técnico em Saúde / Enfermagem (1); Analista em Saúde/Biomédico ou Farmacêutico Bioquímico. Salário: R$ 3.325 a R$ 5.744,08. Taxa: Não informada.

FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - UNIRV

Inscrições até 17 de junho pelo site: encurtador.com.br/5rlCF. Concurso com 174 vagas para o cargo de professor substituto nas áreas de: Administração e Marketing (8); Agronomia (14); Design Gráfico (6); Arquitetura e Urbanismo (4); Ciências Contábeis (5); Direito (5); Enfermagem (8); Engenharia de Software (8); Fisioterapia (10); Medicina Veterinária (10); Odontologia (5); Psicologia (10); Pedagogia (3); Medicina: Campus Luziânia (19); Campus Formosa (12); Campus Goianésia (20); Campus Rio Verde (13); Campus Aparecida de Goiânia (14). Salário: R$ 52,62 por hora/aula. Taxa: R$ 280.

CÂMARA DE ITAJÁ - GO

Inscrições até 20 de junho pelo site: https://l1nq.com/63vMi. Concurso com quatro vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (1); motorista i (1); auxiliar administrativo (1); controlador interno (1). Salário: R$ 2.486,32 a R$ 6.603,03. Taxa: R$ 70 a R$ 145.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS (CREMEGO)

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://l1nq.com/RKf5v. Concurso com duas vagas para os cargos de: assessor de imprensa (jornalista) (1); contador (1). Salário: R$ 3.822,36 a R$ 5.123,70. Taxa: R$ 58 a R$ 65.

PREFEITURA DE GOIÁS — GO

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://encr.pw/WnIcm. Concurso com 79 vagas para os cargos de: agente de apoio escolar (30); agente fiscal de obras, posturas, ambiental, trânsito e transportes, do consumidor e outros serviços (3); agente fiscal de tributos (3); agente fiscal sanitário; técnico em enfermagem (11); enfermeiro (2); professor p—iii (30). Salário: R$ 1.541,20 a R$ 3.846,41. Taxa: R$ 90 a R$ 120.

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS (SEEGO)

Inscrições até 10 de julho pelo site: https://l1nq.com/a1qim. Concurso com 200 vagas para os cargos de: auditor—fiscal da receita estadual, classe a, padrão 1. Salário: R$ 28.563,30. Taxa: R$250.

SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ)

Inscrições a partir de 26 de julho pelo site: https://l1nq.com/Znlsv. Concurso com 28 vagas para o cargo de: auditor—fiscal da receita estadual, classe a, padrão i. Salário: R$ 20.940,62. Taxa: R$ 200.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE - CREMESE

Inscrições até 20 de junho pelo site: www.quadrix.org.br/. Concurso com uma vaga, além de formação de cadastro reserva, para os cargos de: Auxiliar Administrativo; Analista de Sistemas; Contador (1); Médico Fiscal. Salário: R$ 2.887,58 a R$ 6.275,81. Taxa: R$ 65 a R$ 90.

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 3ª REGIÃO (CORECON - PE)

Inscrições até 14 de julho pelo site: www.institutoibest.org.br/. Concurso com uma vaga, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: Assessor Jurídico (1); Fiscal da Profissão de Economista. Salário: R$ 3.152,96 a R$ 5.924,87. Taxa: R$ 60.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS (CRECI-SC)

Inscrições até 30 de junho pelo site: https://l1nq.com/RKf5v. Concurso com 10 vagas para os cargos de: advogado; analista de ti; contador; especialista em serviços contábeis; especialista serviços de desenvolvimento humano; especialista serviços jurídicos (3); especialista em serviços técnico-administrativos (3); fiscal (1); assistente administrativo (3); assistente de ti. Salário: R$ 2.976,02 a R$ 3.798,24. Taxa: R$ 48 e R$ 62.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 1ª REGIÃO (CREFITO)

Inscrições até 16 de julho pelo site: https://encr.pw/xoXEp. Concurso com cinco vagas para os cargos de: advogado (1) e assistente administrativo (4). Salário: R$ 2.410,73 a R$ 7.872,91. Taxa: R$ 80.

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 1ª REGIÃO - CRBM 1

Inscrições até 21 de julho pelo site: https://encr.pw/Ekmul. Concurso com nove vagas para o cargo de fiscal biomédico. Salário: R$ 10.520,83. Taxa: R$ 90.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAZONAS — CREMAM

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://encr.pw/nn9Ez. Concurso com sete vagas para os cargos de: assistente administrativo (5); agente de fiscalização; assistente de tecnologia da informação; administrador; advogado (1); bibliotecário; contador; médico fiscal (1). Salário: R$ 2.211,02 a R$ 7.171,22. Taxa: R$ 70 a R$ 80.

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 2ª REGIÃO (CONRERP—2/ SP—PR)

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://l1nq.com/nn9Ez. Concurso com uma vaga para o cargo de: assistente administrativo e agente de fiscalização (1). Salário: R$ 3.000 a R$ 3.200. Salário: R$ 3.000 a R$ 3.200.Taxa: R$ 60 a R$ 65.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE

Inscrições até 20 de junho pelo site: quadrix.org.br. Concurso com uma vaga e cadastro reserva para cargos de nível médio e nível superior, para: auxiliar administrativo; analista de sistemas; contador (1); médico fiscal. Salário: de R$ 2.887,58 a R$ 6.275,81. Taxa: de R$ 65 a R$ 90.

LOCAIS — ESTADUAIS

SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA CATARINA

Inscrições até 26 de junho pelo site: https://shre.ink/emlj Concurso com quatro vagas para o cargo de médico especialista em pediatria. Salário: R$ 10.455,81. Taxa: não há.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (TJPR)

Inscrições até 7 de julho pelo site: www.institutoaocp.org.br/concursos/650. Concurso com 60 vagas para o cargo de técnico judiciário Salário: R$ 9.582,99. Taxa: R$ 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA

Inscrições até 3 de julho pelo site: shre.ink/eQkA. Concurso com 7 vagas para outorga de serventias extrajudiciais de notas e registro.Salário: não divulgado. Taxa: R$ 450.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 9 de julho pelo site: portal.fgv.br. Concurso com 69 cargos vagos em toda a carreira, sendo 11 na classe inicial, com possibilidade de surgimento de novas vagas a serem disponibilizadas no curso do certame e durante seu prazo de validade. Salário: R$ 37.765,53. Taxa: R$ 350.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 7 de julho pelo site: idecan.org.br. Concurso com 144 vagas para o efetivo de soldado BM, na qualificação de bombeiro militar particular 1 busca e salvamento. Salário: R$ 2.956,40. Taxa: R$ 54.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL — MP RS

Inscrições até 20 de junho pelo site: https://shre.ink/eAE6. Concurso com 69 vagas para os editais e cargos: edital nº 60/2025 — analista do mp: arquitetura (1); engenharia elétrica (1); engenharia mecânica (1); engenharia florestal (1); edital nº 61/2025: analista do mp (arquivologia) (1); técnico do mp (60). e para o edital nº 62/2025 — analista do mp: psicologia (1); enfermagem (1); medicina/psiquiatria (1); medicina do trabalho (1). Salário: de R$ 4.843,65 a R$ 9.226,03. Taxa: de R$ 150 até R$ 200.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA CULTURA DA PARAÍBA — PB

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/e3fs. Concurso com 33 vagas, além de cadastro reserva, para os cargo de: analista em gestão cultural (2); analista em gestão cultural teatro (1); analista em gestão cultural dança (1); analista em gestão cultural circo (1); analista em gestão cultural artes (1); analista em gestão cultural audiovisual (1); analista em gestão cultural música (1); analista em gestão cultural literatura (1); analista em gestão cultural produtor cultural (1); antropólogo (2); arqueólogo (3); museólogo (5); paleontólogo (3); restaurador (4); arquivista (3); analista bibliotecário (2); historiador (1). Salário: de R$ 3.500 e auxílio—alimentação de R$ 600. Taxa: R$ 120.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO — TCE PE

Inscrições até 3 de julho pelo site: https://shre.ink/ekin. Concurso com 36 vagas para os cargos de: auditor de controle externo (7); analista de controle externo (19); analista de gestão (10); procurador do tribunal de contas. Salário: de R$ 17.419,63, 15 até R$ 35.937,32. Taxa: de R$ 150 até R$ 250.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 17 de junho pelo site: selecao.es.gov.br. Concurso com vagas para cadastro reserva para o cargo de técnico de enfermagem. Salário: R$ 2.871,02, acrescida de auxílio alimentação no valor de R$ 800. Taxa: não divulgada.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARANÁ — CBMPR

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://shre.ink/eAET. Concurso com 20 vagas para o cargo de cadete bombeiro militar. Salário: de de R$ 3.994,86 até R$ 14.566,35, incluindo auxílio—alimentação. Taxa: R$ 195.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO

Inscrições até 27 de junho pelo site: https://shre.ink/emaE. Concurso com vagas para cadastro reserva para o cargo de auxiliar penitenciário masculino, na unidade prisional da cidade de governador nunes freire. Salário: R$ 1.717,77. Taxa: não divulgada.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE SANTANA DO MANHUAÇU - MG

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://shre.ink/emSZ. Concurso com 295 vagas para os cargos de: advogado (1); agente comunitário de saúde (4); agente epidemiológico (2); assistente social (2); assistente social cras (1); assistente social escolar (1); auxiliar administrativo i (12); auxiliar de serviços gerais (50); contador (1); coveiro (3); enfermeiro (6 ); enfermeiro - psf (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (3); gari (5); mecânico de máquinas pesadas e leves (2); médico psf (3); monitor pedagógico (18); motorista (30); nutricionista (1); odontólogo psf (1); operador de máquinas pesadas (2); operário (14); pedagogo (3 ); pedreiro (8); professor pi (32); professor pii - educação física (4); profissional de apoio (30); psicólogo escolar (1); reciclador de resíduos sólidos (10); técnico de enfermagem (13); técnico de enfermagem plantonista (21); técnico de enfermagem psf (1); técnico de saúde bucal - psf (2); técnico em radiologia (2); vigia (4). Salário: R$ 1.518 a R$ 8.875,78. Taxa: R$ 60 a R$ 80.

Prefeitura de Pesqueira - PE

Inscrições até 26 de junho pelo site: https://shre.ink/emxo. Concurso com 700 vagas para os cargos de: auxiliar de merenda (32); auxiliar de serviços gerais (108); carpinteiro (2); eletricista (4); encanador (2); marceneiro (3); mecânico de veículo de grande porte (4); mecânico de veículo de pequeno porte (2); merendeira (43); pedreiro (5); pintor (4); porteiro (54); servente de pedreiro (9); vigia (27); assistente educacional (16); auxiliar administrativo (55); auxiliar de informática (3); motorista de transporte escolar (22); motorista "b" (6); motorista "d" (7); auxiliar de biblioteca (17); técnico de edificações (2); assistente social (3); bibliotecário (2); nutricionista (2); psicólogo (5); psicopedagogo (22). Salário: R$ 1.518 e R$ 2.500. Taxa: R$ 40.

PREFEITURA DE POCINHOS - PB

Inscrições até 15 de junho pelo site: https://shre.ink/emen. Concurso com 76 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (8); agente de combate às endemias (2 ); agente fiscal sanitário (1); auxiliar administrativo (5); auxiliar de serviços gerais (4); condutor socorrista (2); cozinheira (2); cuidador caps (1); enfermeiro caps (1); enfermeiro clínica de vacinação (1); enfermeiro samu (5); enfermeiro policlínica (1); enfermeiro atenção primária à saúde (1); médico clínico geral - atenção primária à saúde (5); motorista b (3); odontólogo - atenção primária à saúde (9); odontólogo bucomaxilofacial ceo (1); odontólogo endodontista ceo (1); odontólogo ortodontista ceo (1); odontólogo periodontista ceo (1); odontólogo para portadores de necessidades especiais ceo (1); oficineiro caps (1); profissional de educação física (2); técnico de enfermagem - atenção primária à saúde (5); técnico em laboratório de análises clínicas (1); técnico em ponto eletrônico (1); técnico em saúde bucal (5); vigilante (5). Salário: R$ 1.518 a R$ 5.000.

PREFEITURA DE CAJATI - SP

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/emf1. Concurso com 22 vagas para os cargos de: agente de defesa civil; auxiliar de saúde bucal (1); fiscal ambiental; lubrificador (1); médico plantonista; coordenador pedagógico (6); professor de educação básica i (5); professor de educação básica ii (5); diretor técnico da atenção primária em saúde (1); diretor técnico da unidade de pronto atendimento (1); motorista categoria e (1); operador de máquinas pesadas (1). Salário: R$ 2.066,11 a R$ 25.557,82. Taxa: R$ 56 a R$ 116.

PREFEITURA DE SANTOS - SP

Inscrições até 30 de junho pelo site: https://shre.ink/emfA. Concurso com 52 vagas para os cargo de: professor adjunto. Salário: R$ 2.719,38. Taxa: R$ 92.

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA - MG

Inscrições até 15 de setembro pelo site: https://shre.ink/emsa. Concurso com 172 vagas para os cargos de: nível superior - áreas diversas: analista em controle interno (1); arquiteto (1); assistente social (1); auditor fiscal tributário (1); bibliotecário (1); biólogo (1); conservador-restaurador (1); contador (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); farmacêutico-bioquímico (1); fonoaudiólogo (1); geógrafo (1); médico do trabalho (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); profissional de educação física (1); programador visual (1); psicólogo (1); zootecnista (1); nível superior - procuradoria: procurador municipal (1); analista pedagógico (10); inspetor escolar; intérprete educacional (4); professor de arte (7); professor de história (3); professor de inglês (2); professor de libras; professor de língua portuguesa (5); professor de matemática (13); nível técnico: fiscal de abastecimento (1); fiscal de obras (1); fiscal sanitário/alimentos (1); fiscal sanitário/enfermagem (1); fiscal sanitário/farmácia (1); profissional de apoio escolar (50 ); técnico em agropecuária (1); técnico em alimentos (1); técnico em enfermagem (1); nível médio: agente da autoridade de trânsito (1); assistente técnico de som (1); desenhista (1); fiscal de defesa do consumidor (1); fiscal de transportes (1); músico instrumentista/bombardino (1); músico instrumentista/clarone (1); músico instrumentista/fagote (1); músico instrumentista/flauta; músico instrumentista/flugelhoren; músico instrumentista/oboé; músico instrumentista/percussionista; músico instrumentista/saxofone alto; músico instrumentista/saxofone soprano; músico instrumentista/saxofone tenor; músico instrumentista/trombone baixo; músico instrumentista/trombone tenor (1); músico instrumentista/trompa (1 ); oficial administrativo (20); nível fundamental: agente de apoio operacional; agente de segurança patrimonial (10); oficial de manutenção/carpinteiro (1); oficial de manutenção/marceneiro (1); oficial de manutenção/pintor (1); oficial de manutenção/serralheiro (1); operador de teleatendimento (2). Salário: R$ 1.605,59 a R$ 4.269,42. Taxa: R$ 43 a R$ 59.

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE — MG

Inscrições até 2 de julho pelo site: https://shre.ink/eg4U. Concurso com 582 vagas disponíveis são para os cargos de cirurgião dentista — clínico geral (18); enfermeiro (21); médico — anátomo patologia / citopatologia (1); médico — angiologia / cirurgia vascular (1); médico cardiologia (2); médico — cirurgia geral (5); médico clínica médica (2); médico coloproctologista (2); médico — endocrinologia e metabologia (1); médico gastroenterologia (1); médico — gastroenterologia pediátrica (1); médico — gastroenterologia pediátrica (1); médico — ginecologia e obstetrícia (15); médico — hematologia / hemoterapia pediátrica (1); médico — medicina de emergência (1); médico — medicina de emergência (10); médico neurologia (1); médico neurologia pediátrica (6); médico — ortopedia e traumatologia (6); médico otorrinolaringologia (1); médico pediatria (45); médico pneumologia (4); médico psiquiatria (18); médico — psiquiatria infantil (3); médico — radiologia e diagnóstico por imagem (1); médico reumatologia (2); médico reumatologia pediátrica (1); médico (124); técnico de serviços de saúde — técnico de laboratório (1); técnico de serviços de saúde — técnico de saúde bucal (30); técnico de serviços de saúde — técnico em enfermagem (155); técnico de serviços de saúde — técnico em farmácia (15); técnico de serviços de saúde — técnico em óptica (2); técnico de serviços de saúde — técnico em prótese dentária (1); técnico superior de saúde — assistente social (22); técnico superior de saúde — farmacêutico bioquímico medicamentos (8); técnico superior de saúde — nutricionista (10); técnico superior de saúde — psicólogo (31); técnico superior de saúde — terapia ocupacional (1). Salário: de R$ 1.908,77 a R$ 11.747,78. Taxa: de R$ 61,55 a R$ 71,98.

PREFEITURA DE NITERÓI — RJ

Inscrições prorrogadas até 19 de junho pelo site: selecon.org.br. Concurso com 58 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de nível médio , técnico e superior, para os cargos de: assistente administrativo (10); advogado (3); analista de Informática (5); analista de recursos humanos (4); arquiteto (5); contador (3); engenheiro Ambiental (4); engenheiro civil (6); Engenheiro Eletricista (4); engenheiro mecânico (2); geógrafo (1); técnico em contabilidade (3); técnico em hidrologia (2); técnico em informática (3); técnico em topografia (3). Salário: R$ 2.300,40 a R$ 12.002. Taxa: R$ 80 a R$ 110.

NITERÓI PREV — RJ

Inscrições até 22 de junho pelo site: https://l1nq.com/xoXEp. Concurso com 25 vagas para os cargos de: procurador autárquico (2); analista de mercado financeiro (1); analista de sistema (1); analista previdenciário (1); arquivista (1); assistente social (1); atuário (1); contador (1); técnico em informática (2); técnico previdenciário (14). Salário: R$ 2.932,97 a R$ 12.903,03. Taxa: R$ 80 a R$ 150.

PREFEITURA DE PINHALÃO — PR

Inscrições até 22 de junho pelo site: https://shre.ink/eKDy. Concurso com 39 vagas para os cargos: assistente social (3); contador (1); dentista (1); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); farmacêutico bioquímico (1); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (1); pedagogo (1); professor de inglês (1); professor educação infantil (2); professor ensino fundamental (5); psicólogo (3); agente administrativo (2); agente de endemias (1); agente comunitário de saúde (2); técnico agrícola (1); técnico de enfermagem (1); técnico em higiene dental (1); motorista (5). Salário: de R$ 1.593,57 até R$ 15.000. Taxa: de R$ 60 até R$ 150.

PREFEITURA DE CAMPINAS — SP

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://encr.pw/XuNZZ. Concurso com 40 vagas para os cargos de: agente de manutenção predial (6); agente operacional (10); analista de gestão de pessoas (2); condutor de veículos e máquinas (5); especialista cultural e turístico história (1); especialista em informação (1); especialista em in formação arquivologia (3); especialista em informação biblioteconomia (2); instrutor de práticas desportivas (10). Salário: R$ 2.321,76 a R$ 7.481,28. Taxa: R$ 54,90 a R$ 98,80.

PREFEITURA DE CAMPO — SP

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/eWRJ. Concurso com 79 vagas para os cargos de: agente administrativo (3); agente comunitario de saude (1); assistente social (1); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de serviços gerais (16); calceteiro (1); cirurgião dentista — psb (1); coveiro (1); eletricista (1); enfermeiro — esf (3); farmacêutico—bioquímico (1); fisioterapeuta (1); gari (2); motorista b (4); motorista d (4); nutricionista (1); operador de máquina pesada (1); operador de trator (1); pedreiro (1); professor — educação física (1); professor — geografia (1); professor — história (1); professor — língua portuguesa (1); professor — matemática (1); professor — inglês (1); professor — pedagogo (10); psicólogo (1); recepcionista (2); servente de pedreiro (1); técnico de enfermagem (5); vigilante (2); visitador do pcf (7). Salário: de R$ 1.518,00 a R$ 3.036. Taxa: de R$ 50 até R$ 70.

PREFEITURA DE URUCARÁ — AM

Inscrições até 23 de junho pelo site: merkabah.selecao.net.br. Concurso com 150 vagas de nível superior para professor — educação infantil (41); professor — ensino fundamental I (75); orientador educacional (8); ensino fundamental ii nas disciplinas de: língua portuguesa (5); matemática (4); história (2); geografia (3); língua estrangeira inglês (3); ciências (2); educação física (7). Salário: R$ 2.433,88. Taxa: R$ 60,84.

PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL — SC

Inscrições até 17 de junho pelo site: https://shre.ink/ek6Z. Concurso com 18 vagas para os cargos de: Agente de Alimentação e Nutrição - REDA (1); Auxiliar de Biblioteca - REDA (1); Auxiliar de Sala - REDA (1); Profissional de Apoio Escolar - REDA (1); Profissional de Apoio Escolar - REDA (1); Secretário de Unidade Escolar - REDA (1); Tradutor e Intérprete de LIBRAS de Nível Médio REDA (1); Administrador Escolar - REDA (1); Coordenador Pedagógico - REDA - para atuação em CMEIs e EMEBs (1); Pedagogo - AEE (Atendimento Educacional Especializado) - REDA (1); Pedagogo - SAP (Sala de Atendimento PedagÛgico) - REDA (1); Professor de Educação Infantil - REDA - para atuação em regência de turma ou com aulas de literatura infantil em EMEBs e CMEIs, conforme disponibilidade das vagas (1); Professor de Ensino Fundamental - REDA - Anos Iniciais - para atuação em regência de turma, ou Educação Financeira ou Letramento LinguÌstico/Letramento Matemático, conforme disponibilidade das vagas (1); Professor de Ensino Fundamental - REDA - Educação Física - atuação EMEBs e CMEIs (1); Professor de Ensino Fundamental - REDA - Geografia (1); Professor de Ensino Fundamental - REDA - Língua Portuguesa (1); Professor de Ensino Fundamental - REDA - Matemática (1); Professor de Ensino Fundamental - REDA - Música (1). Salário: de R$ 1.672,41 até R$ 4.867,77, além de benefícios como auxílio-refeição de R$ 22,72 por dia trabalho. Taxa: de R$ 40 a R$ 75.

PREFEITURA DE CRISTALÂNDIA — TO

Inscrições até 18 de junho pelo site: idescassessoria.org.br. Concurso com 96 vagas para os cargos de auxiliar de limpeza urbana (10); auxiliar de serviços gerais (20); merendeira (3); motorista (2); operador de máquinas pesadas (2); vigia (10); agente de vigilância sanitária (2); assistente administrativo (10); fiscal de postura (2); fiscal tributário (1); monitor de transporte escolar (3); monitor escolar (16); assistente social (2); técnico em enfermagem (8); enfermeiro (2); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1vaga); nutricionista (1). Salário: de R$ 1.518 a R$ 3.500. Taxa: de R$ 80 a R$ 150.

PREFEITURA DE BARRA DO CORDA — AM

Inscrições até 16 de junho site: consulpam.com.br. Concurso com 284 vagas para: coordenador pedagógico (5); coordenador pedagógico (polo) (3); professores educação infantil (7); professores educação infantil (5); professores educação infantil indígena (12); vigia (15); vigia (20); monitor de apoio ao transporte escolar (8); professor de atendimento educacional especializado (18); intérprete de libras (2); professor de libras (1); professor de braille (1); auxiliar terapêutico (25); auxiliar terapêutico (15); nutricionista (2); médico pediatra (2); médico obstetra (1); médico anestesista (2); médico cirurgião geral (2); médico ortopedista (1); médico clínico geral (2); médico psiquiatra (1); enfermeiro (15); cirurgião dentista em geral (3); terapeuta ocupacional (4); fonoaudiólogo (3); psicólogo clínico (3); fisioterapeuta (2); técnico em enfermagem (20); auxiliar de serviços gerais (15); educador físico (2); técnico em radiologia (3); assistente social (6); eletricista (2); fiscal de obras e posturas (2); fiscal de tributo (2); coveiro (2); técnico em informática (2); técnico em segurança do trabalho (2); agente de portaria (2); pedreiro (4); servente de pedreiro (6); analista ambiental (1); fiscal ambiental (1); perito ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro agrônomo (1); arquiteto (1); agente administrativo (15); motorista categoria d (2); técnico em agrimensura (1); técnico em edificações (1); técnico em química (1); guarda municipal (3); bombeiro civil (3). Salário: de R$ 1.518 a R$ 8.000. Taxa: de R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE ITAITINGA — CE

Inscrições até 22 de junho pelo site: consulpam.com.br. Concurso com 275 vagas para cargos de nível superior, para professor da educação básica (270) e procurador (5). Salário: R$ 2.290,28 a R$ 4.580,57. Taxa: R$ 145.

PREFEITURA DE PÃO DE AÇÚCAR — AL

Inscrições prorrogadas até 3 de julho pelo site: https://shre.ink/ekJn. Concurso com 123 vagas para os cargos de: analista de sistemas (1); assistente social (1); biólogo (1); fiscal de tributos (2); médico psf (3); psicólogo (1); zootecnista (1); assistente social educacional (2); inspetor escolar (2); intérprete de libras (1); nutricionista educacional (1); professor de atendimento escolar especializado (5); professor de educação infantil e do 1º ao 5º ano (40); professor de artes (1); professor de ciências (3); professor de geografia (3); professor de história (3); professor de inglês (2); professor de língua portuguesa (4); professor de matemática (5); professor de educação física (3); psicólogo educacional (3); psicopedagogo educacional (2); auxiliar de sala (10); secretário escolar (5); técnico em informática (4); técnico agrícola/agropecuário (2); técnico em agroindústria (1); fiscal de obras (2); técnico em estradas (1); assistente administrativo (8). Salário: de R$ 1.518 até R$ 3.042,36. Taxa: de R$ 100 até R$ 120.

PREFEITURA DE JAPARATINGA — AL

Inscrições prorrogadas até 6 de julho pelo site: https://shre.ink/e8HE. Concurso com 134 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior em diversas áreas. Salário: de R$ 1.518 a R$ 4.000. Taxa: R$ 86 a R$ 126.

CÂMARA DE TATUÍ — SP

Inscrições prorrogadas até 8 de julho pelo site: https://www.vunesp.com.br/. Concurso com nove vagas para os cargos de: agente legislativo de gestão — operador de multimídia (1); agente legislativo de gestão — técnico em gestão (1); agente legislativo de gestão — técnico em tecnologia da informação (1); agente legislativo de serviços operacionais motorista (1); analista legislativo — controle interno (1); analista legislativo — gestão administrativa (3); analista legislativo — processo legislativo (1). Salário: de R$ 3.955,36 até R$ 11.289,97. Taxa: de R$ 67,90 a R$ 98,80.

CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS — BA

Inscrições até 2 de julho pelo site: https://shre.ink/ekOW. Concurso com 18 vagas disponíveis são para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (4); contínuo (1); radialista (1); sonoplasta (1); repórter (1); fotógrafo (1); técnico administrativo (1); técnico em informática (1); técnico legislativo (1); jornalista (1); técnico em contabilidade (1); gestor de recursos humanos (1); analista legislativo (1); analista jurídico (1); procurador jurídico legislativo (1). Salário: de R$ 2.201,05 até R$ 10.000. Taxa: de R$ 90 até R$ 120.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP - JABOTICABAL

Inscrições até 26 de junho pelo site: www.vunesp.com.br/. Concurso com 12 vagas para a contratação de docentes de ensino médio nas seguintes áreas: Culturas Anuais e Floricultura (1); Agricultura e Olericultura (1); Gestão e Planejamento Agropecuário (1); Informática (1); Máquinas e Mecanização Agrícola (1); Sanidade Animal (1); Física (1); Geografia (1); Inglês (1); Língua Portuguesa (1); Matemática (1); Química (1). Salário: R$ 2.987,04 a R$ 4.939,79. Taxa: R$ 202.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP

Inscrições até 26 de junho pelo site: www.vunesp.com.br/. Concurso com 44 vagas para a contratação de docentes nas seguintes áreas e localidades: Campus de Bauru: Docente de Ensino Médio I - Eletrônica (6); Docente de Ensino Médio I - Gestão de Negócios (1); Docente de Ensino Médio I Informática (7); Docente de Ensino Médio I - Legislação Aplicada e Ética Profissional (1); Docente de Ensino Médio I Mecânica (6); Docente de Ensino Médio I - Normas Técnicas e de Segurança (1); Docente de Ensino Médio II - Educação Física (1); Docente de Ensino Médio II Filosofia (1); Docente de Ensino Médio II Física (2); Docente de Ensino Médio II - Geografia (1); Docente de Ensino Médio II Inglês (1); Docente de Ensino Médio II - Matemática 40h (1); Docente de Ensino Médio II - Matemática 30h (1). Campus de Guaratinguetá: Docente de Ensino Médio I - Eletrônica 40h (5); Docente de Ensino Médio I - Eletrônica 20h (1); Docente de Ensino Médio I - Mecânica 40h (2); Docente de Ensino Médio I - Mecânica 20h (2); Docente de Ensino Médio II Biologia (1); Docente de Ensino Médio II - Educação Física (1); Docente de Ensino Médio II Filosofia (1); Docente de Ensino Médio II - Geografia (1). Salário: R$ 2.987,04 a R$ 6.586,38. Taxa: R$ 202.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

Inscrições até 25 de junho pelo site: encurtador.com.br/Trn1K. Concurso com 24 vagas para o cargo de professor do magistério superior nas seguintes áreas: Arquivologia (2); Banco de Dados (1); Informática Aplicada (1); Ciências Biológicas: Botânica Sistemática e Ecológica: ênfase em vegetação marinha e costeira (1); Computação e Comunicações Quânticas (1); Educação Física Escolar (1); Engenharia de Produção: Pesquisa Operacional e Ciência de Dados (1); Farmácia: Farmacocinética e Legislação Profissional Farmacêutica (1); Física Experimental: Fotônica (1); Física Teórica: Física de Partículas: Fenomenologia da Física do Modelo Padrão e suas extensões (1); Ensino de Física (1); Física de Plasmas (1); Fundamentos de Algoritmos e Correção de Programas (1); Letras: Ensino de Língua Portuguesa (1); Linguística, Subárea: Linguística de Línguas de Sinais (1); Morfologia, Subárea: Anatomia Humana (1 vaga); Museologia, Subárea: Cibermuseologia (1 vaga); Música, Subárea: Violino (1 vaga); Patologia: Patologia Humana Geral e Aplicada (1 vaga); Sedimentologia e Ambientes de Sedimentação (2); Mineralogia e Petrologia (1 vaga); Serviço Social (1 vaga). Salário: 4.867,43 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 76 a R$ 262.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU

Inscrições até 19 de junho pelo site: www.portalselecao.ufu.br/servicos/. Concurso com nove vagas para o cargo de professor visitante nas seguintes áreas e localidades: Campus Santa Mônica (Uberlândia): relações internacionais (1); Filosofia (1); Física Médica/Física da Radioterapia ou Física do Radiodiagnóstico ou Imagens Médicas (Ressonância Magnética Nuclear, Ultrassonografia, Física da Medicina Nuclear) (1); Português Língua Estrangeira ou Língua Adicional/Ensino aprendizagem de Português Língua Estrangeira ou Língua Adicional (2); Ciências Sociais Aplicadas (1). Campus Umuarama (Uberlândia): Genética e Bioquímica (1). Campus Santa Mônica e Glória (Uberlândia): Engenharias/Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica ou Engenharia de Materiais (1). Campus Araras (Monte Carmelo): Engenharia I/Hidráulica (1). Salário: de R$ 12.862,13 a R$ 22.377,72. Taxa: R$ 190.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU

Inscrições até 19 de junho pelo site: www.portalselecao.ufu.br/servicos/. Concurso com sete vagas para o cargo de professor substituto nas seguintes áreas: ciências contábeis/contabilidade geral e societária (1); odontologia/dentística e materiais ++odontológicos (1); área engenharias I/engenharia civil (1); psicologia (1); economia (1); elétrica/eletrônica (1); odontologia/cirurgia traumatologia bucomaxilofaciais (1). Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 6.356,02. Auxílio alimentação: de R$ 500 a R$ 1.000. Taxa: R$ 110.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) - RS

Inscrições até 27 de junho pelo site: www.ufsm.br/trabalhe-na-ufsm. Concurso com 11 vagas para o cargo de professor visitante nas seguintes áreas e localidades: Santa Maria: Cuidado e Educação em Enfermagem e Saúde e Trabalho, Gestão em Enfermagem e Saúde (1); Direito/ Teoria do Direito (1); Ciências Sociais Aplicadas (1); Administração/ Estratégia e Sustentabilidade (1); Engenharias/ Engenharia Elétrica (1); Ciências Sociais Aplicadas / Arquitetura e Urbanismo (1); Gerência da Produção / Inteligência Organizacional (1); Fenômenos de Transporte e Energia / Mecânica dos Fluidos (1); Matemática/ Probabilidade e Estatística/ Álgebra/ Equações Diferenciais Aplicadas e Geometria Diferencial (1); Ciências do Movimento e Reabilitação (Educação Física e/ou Fisioterapia) (1). Palmeira das Missões: Multidisciplinar/ Interdisciplinar/ Políticas e Desenvolvimento de Territórios (1). Salário: de R$ 8.075,27 a R$ 24.802,62. Taxa: Não informada./

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA

Inscrições até 30 de junho pelo site: encurtador.com.br/6Gh8q Concurso com 28 vagas para o cargo de professor do magistério superior nas seguintes áreas e localidades: Campus de São Luís: Engenharia de Transportes (1); Educação / Educação das Relações Étnico Raciais (1); Teoria Econômica (1); Comunicação/Relações Públicas (1); Práticas Médicas/Gastroenterologia/Eixo Integrador (1); Pneumologia (1); Medicina/Obstetrícia (1). Campus de Balsas: Engenharia Elétrica/Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos: Controle de Processos Eletrônicos, Retroalimentação (1); Engenharia Elétrica/Telecomunicações (1). Campus de Chapadinha: Ciências Biológicas/Biologia Geral (1); Educação/Fundamentos da Educação (1); Zootecnia/Reprodução Animal, com atuação complementar em Melhoramento animal e Microbiologia. (1). Campus de Imperatriz: Direito Privado (2); Direito Público (1); Comunicação, Mídia e Inovação (1); Psiquiatria (1); Pediatria (1). Campus de Pinheiro: Práticas Médicas V (Ginecologia e Obstetrícia/Eixo Integrador) (1); Práticas Médicas III (Oncologia/Eixo Integrador) (1); Práticas Médicas IV (Otorrinolaringologia/Eixo Integrador) (1); Enfermagem/Enfermagem nas Ciências da Saúde e Interdisciplinaridade (2s). Campus de Codó: Educação/Fundamentos da Educação (1); Física / Física Geral ou Ensino/Ensino de Física (1). Campus de Bacabal: Literaturas de Língua Portuguesa (1); Libras (1); Ciências Morfológicas (Citologia, Histologia, Embriologia, Anatomia) e Microbiologia (1). Salário: de R$ 3.399,47 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 300.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA - UNILA

Inscrições até 30 de junho pelo site: encurtador.com.br/6Gh8q Concurso com 10 vagas para o cargo de professor do magistério superior nas seguintes áreas de atuação: Música (1); Cirurgia e Subespecialidades Cirúrgica (1); Clínica Médica (1); Clínica Médica e Subespecialidade Clínica (2); Medicina de Família e Comunidade (2); Pediatria (3). Salário: R$ 4.326,60 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 215.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE — UFF

Inscrições até 7 de julho pelo site: encurtador.com.br/wiNDe. Concurso com 105 vagas para os seguintes cargos e municípios: Angra dos Reis: Bibliotecário—Documentarista (1) Campos dos Goytacazes: Técnico de Tecnologia da Informação (1); Niterói: Arquivista (5); Assistente em Administração (46); Auditor (2); Bibliotecário—Documentarista (2); Biólogo (1); Contador (3); Engenheiro: Elétrica (1); Engenheiro: Florestal (1); Engenheiro: Mecânica (2); Farmacêutico (1); Médico: Cardiologia (1); Médico: Dermatologia (1); Médico: Endocrinologia e Metabologia (1); Médico: Medicina do Trabalho (1); Produtor Cultural (2); Psicólogo: Organizacional e do Trabalho (2); Técnico de Laboratório: Eletrônica (1); Técnico de Laboratório: Eletrotécnica (1); Técnico de Laboratório: Química (5); Técnico de Tecnologia da Informação (17); Técnico em Contabilidade (1); Rio das Ostras: Bibliotecário—Documentarista (1); Técnico de Laboratório: Biotério (1); Técnico de Tecnologia da Informação (1); Santo Antônio de Pádua: Bibliotecário—Documentarista (1); Volta Redonda: Bibliotecário—Documentarista (1); Médico: Clínica Médica (1). Salário: de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. Taxa: R$ 145 a R$ 195.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE — UFRN

Inscrições até 17 de junho pelo site: sigrh.ufrn.br/sigrh/public/home.jsf. Concurso com 66 vagas para o cargo de professor do magistério superior em diversas áreas. Salário: R$ 3.090,43 a R$ 6.180,86. Taxa: R$ 150 a R$ 220.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL — UEMS

Inscrições até 26 de junho pelo site: www.uems.br/editais. Concurso com 12 vagas para o cargo de professor universitário nas áreas de: Ciências Florestais, Letras (Língua Inglesa), Engenharias, Administração, Entomologia Agrícola, Agricultura de Precisão e Mecanização Agrícola, Gestão Ambiental, Direito e Pedagogia. As vagas estão distribuídas entre os municípios de Aquidauana, Cassilândia, Dourados, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí e Paranaíba. Salário: R$ 11.116,07. Taxa: R$ 209,84.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA — UEL

Inscrições até 17 de junho pelo site: www.cops.uel.br. Concurso com 102 vagas para o cargo de professor adjunto de ensino superior em diversas áreas, prescritas no anexo 1 do edital. Salário: de R$ 17.400. Taxa: de R$ 484,84.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO

Inscrições prorrogadas até 23 de junho pelo site: institutoaocp.org.br. Concurso com 158 vagas nas seguintes áreas: técnico profissional de nível médio tpnm: agrícola e agropecuária (4); bioquímica (1); desenho técnico (1); edificações (2); geomecânica (1); imunologia e patologia experimental (1); informática (2); instrumentação (1); química (4); técnico em saúde e segurança do trabalho (2); assistente administrativo (50); meio ambiente (2); técnico profissional de nível superior tpns: administração de empresas (1); análise de planejamento (1); análise de sistema e suporte (3); apoio acadêmico (20); biblioteca (8); biologia estrutural (1); ciências contábeis (3); ciências econômicas (2); comunicação social (2); educação (1); engenharia agronômica (4); engenharia civil (2); engenharia elétrica (1); engenharia eletrônica (1); engenharia de materiais (1); engenharia mecânica (2); engenharia de petróleo (1); engenharia química (1); engenheiro de segurança no trabalho (1); estatística e pesquisa operacional (1); geofísica (1); geoinformática (3); história (2); internacionalista (1); manutenção e controle em automação (1); matemática (1); medicina veterinária (4); médico do trabalho (1); meteorologia (1); multimídia (1); nutricionista (1); petrofísica (1); psicólogo (3); química (4); serviço social (4); zootecnia (1). Salário: de R$ 2.571,58 a R$ 3.938,79. Taxa: R$ 120.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Inscrições pelo site: progesp.ufam.edu.br. Concurso com 77 vagas para o cargo de professor do magistério superior, nas unidades acadêmicas da capital e do interior, em diversas áreas. Salário: R$ 3.090,43 a R$ 6.180,86. Taxa: de R$ 90 a R$ 180.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Inscrições até 20 de junho presencialmente, na secretaria do departamento responsável pela área objeto do certame. Concurso com 16 vagas para o cargo de professor do magistério superior, entre as seguintes áreas de atuação: química inorgânica (1); melhoramento genético animal (1); organização do trabalho pedagógico e alfabetização (2); língua inglesa (1); fundamentos da terapia ocupacional e práticas da terapia ocupacional no campo social (1); saúde funcional adulta (1); embriologia (1); anatomia humana (1); audiologia (1); comunicação digital em relações públicas (1); literatura em língua inglesa (1); história da áfrica (1); estágio supervisionado em ciências das religiões (1); fundamentos sócio—históricos da educação (1); política educacional (1). Salário: de R$ 5.367,43 a R$ 14.288,85. Taxa: de R$ 60 a R$ 160.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP

Inscrições prorrogadas até 18 de junho pelo site: concursopublico.ifsp.edu.br/. Concurso com 75 vagas para o cargo de professor substituto, nas seguintes áreas e localidades: Campus Araraquara: Indústria (1); Sociologia (1). Campus Avaré: Biologia (1); Mecânica (1); Pedagogia (1); Sociologia (1). Campus Barretos: Agronomia (1); Informática (1). Campus Birigui: Letras: Português e Inglês (1); Mecânica (1). Campus Boituva: Física (1); Letras: Português (1). Campus Bragança Paulista: Pedagogia (1). Campus Campinas: Eletrônica (1). Campus Campos do Jordão: Pedagogia (1). Campus Capivari: Engenharia Química (1). Campus Catanduva: Informática (1); Matemática (1). Campus Hortolândia: Filosofia (1); Informática (2). Campus Guarulhos: Educação Física (1); Eletrônica (1); Gestão (1); Informática (1). Campus Itapetininga: Filosofia (1). Campus Itaquaquecetuba: Física (1); Matemática (1); Mecânica (1). Campus Jacareí: Contabilidade (1); Letras: Português e Inglês (1); Filosofia (1); Informática (1). Campus Jundiaí: Artes (1). Campus Matão: Engenharia Mecânica (1); Letras: Português e Espanhol (1). Campus Piracicaba: Informática (1); Campus Pirituba: Filosofia (1); Pedagogia (1). Campus Presidente Epitácio: Construção Civil (1); Elétrica (1); Matemática (1); Pedagogia (1). Campus Registro: Arquitetura (1); Construção CIvil (2); Educação Física (1); Física (1); Eletroeletrônica / Mecatrônica (2). Campus Salto: Eletrônica (1); Informática (1); Matemática (1). Campus São Carlos: Engenharia Aeronáutica (1); Informática (1). Campus São João da Boa vista: História (1); Informática (1). Campus São José do Rio Preto: Controle e Automação (1). Campus São José dos Campos: Eletrotécnica (1); Mecânica (1). Campus São Miguel Paulista: Informática (1); Produção de Áudio e Vídeo (1). Campus São Paulo: Eletrônica (1); Informática (2). Campus São Roque: Biologia (1); Educação Física (1); Pedagogia (1); Química (1); Sociologia (1). Campus Suzano: Pedagogia (1). Campus Tupã: Artes (1); Eletrônica (1). Campus Votuporanga: Informática (1); Português e Libras (1). Salário: R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29. Taxa: R$ 90.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG)

Inscrições até 30 de junho pelo site: portal.concursos.ifmg.edu.br/ Concurso com sete para os cargos de Analista de Tecnologia da Informação/Área Infraestrutura e Redes (1); Assistente Social (1); Técnico de Laboratório / Área Informática (1); Técnico em Laboratório/Área Edificações (1); Técnico em Laboratório/Área Química (1); Técnico de Laboratório/ Área Física (1); Assistente de Aluno (1). Salário: R$ 3.483,52 a R$ 5.967,04. Taxa: Não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG)

Inscrições até 16 de junho pelo site: https://encr.pw/WrQPq. Concurso com uma vaga para o cargo de: professor substituto. Salário: R$ 4.867,77 a E$ 8.058,29. Taxa: R$ 50.

INSTITUTO MARIA SCHMITT — SC

Inscrições até 30 de dezembro de 2025 no e—mail recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Inscrições até 2 de julho pelo site: https://shre.ink/MrDM. Concurso com uma vaga para o cargo de auxiliar administrativo com candidatos de nível superior. Salário de R$ 3.339,40. Taxa: R$64,60.

INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA

Inscrições até 20 de junho pelo e-mail: saudeindigenaselecao.dseial@imip.org.br. Concurso com 12 vagas para cargos de nível médio e superior, para: auxiliar de saúde bucal; técnico em enfermagem (1 vaga); psicólogo; técnico em edificações (1 vaga); técnico em eletrotécnica (1 vaga); técnico em química (1 vaga); técnico em saneamento e controle ambiental (1 vaga); auxiliar administrativo (7 vagas). Salário: de R$ 2.800 a R$ 7.060. Taxa: não divulgada.