Confira lista com 82 concursos abertos e 8.094 vagas em todo o país

DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB) 1

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/emW3. Concurso com 1 vaga para o cargo de: professor substituto. Salário: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB) 2

Inscrições até 26 de junho pelo site: https://shre.ink/x6Ny. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto, na área de artes. Salário: de R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29, acrescida de auxílio alimentação no valor de R$ 1.000 e auxílio pré-escolar. Taxa: não informada.

NACIONAIS

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AGSUS

Inscrições até 25 de junho pelo site: https://www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 500 vagas para o cargo de: médico de família e comunidade. Salário: R$ 16.500. Taxa: R$ 180.

EXÉRCITO BRASILEIRO — DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Inscrições até 9 de julho pelo site: www.ime.eb.mil.br/. Concurso com 100 vagas, sendo entre elas 35 para reserva militar de curso de formação e graduação da reserva (35), e 65 para população ativa do curso de formação e graduação da ativa (65). Salário: R$ 1.334. Taxa: R$ 140.

MARINHA

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://shre.ink/ekhy. Concurso com 400 vagas para os cargos: administração (145); administração hospitalar (14); contabilidade (4); edificações (3); enfermagem (54); estatística (20); geodésia e cartografia (5); gráfica (4); higiene dental (8); meteorologia (2); nutrição e dietética (1); patologia clínica (3); processamento de dados (74); prótese dentária (1); química (2); radiologia médica (3); telecomunicações (3); eletrônica (18); eletrotécnica (5); estruturas navais (2); marcenaria (1); mecânica (20); metalurgia (5); motores (3). Salário: não divulgado. Taxa: R$ 70.

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA — IME

Inscrições até 9 de julho pelo site: www.ime.eb.mil.br/. Concurso com 35 vagas para engenheiros nas especialidades de: engenheiro cartográfico (2); engenheiro da computação (7); engenheiro de comunicações (4); engenheiro eletrônico (3); engenheiro eletricista (4); engenheiro de fortificação e construção (engenharia civil) (8); engenheiro de materiais (1); engenheiro mecânico (2); engenheiro químico (1); engenheiro de produção (1); engenheiro aeronáutico (1); engenheiro nuclear (1). Salário: R$ 8.245. Taxa: R$ 150.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA — ITA

Inscrições até 13 de julho pelo site: https://shre.ink/ekCR. Concurso com 180 vagas para o concurso de admissão ao curso de graduação de 2026. Salário: não informado. Taxa: R$ 195.

CENTRO—OESTE

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO MATO GROSSO DO SUL - SAD, JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SED

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://l1nk.dev/zqme0. Concurso com 22 vagas para o cargo de: gestor de atividades educacionais - nutrição. Salário: R$ 4.509,13. Taxa: Não informada.

SAD - SEJUSP- CBMMS

Inscrições até 26 de junho pelo site: https://l1nk.dev/dD2lu. Concurso com 230 vagas para os cargo de: soldado auxiliar de operações de bombeiro militar. Salário: R$ 3.815,88. Taxa: R$ 50.

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GO

Inscrições até 10 de julho pelo site: https://encurtador.com.br/2De9O. Concurso com 66 vagas para os cargos de: agente educativo (25); analista ambiental (1); auxiliar de serviços gerais (2); enfermeiro (2); fiscal ambiental (1); fiscal de vigilância sanitária (1); gari (4); merendeira (1); motorista (3); técnico em enfermagem (4); vigia (1); professor pedagogo nível iii (15); agente de combate às endemias (1); agente comunitário de saúde (4 ); auditor fiscal municipal (1). Salário: R$ 1.695,10 a R$ 4.140,03. Taxa: R$ 50.

PREFEITURA DE BRITÂNIA - GO

Inscrições até 24 de junho na secretaria municipal de educação, endereço sito na avenida 6, das 8h às 11h. Concurso com 20 vagas para os cargos de: professor de educação básica (19); nutricionista (1). Salário: R$ 3.600 a R$ 3.650,38. Taxa: Não informada.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS (CREMEGO)

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://l1nq.com/RKf5v. Concurso com duas vagas para os cargos de: assessor de imprensa (jornalista) (1); contador (1). Salário: R$ 3.822,36 a R$ 5.123,70. Taxa: R$ 58 a R$ 65.

PREFEITURA DE GOIÁS — GO

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://encr.pw/WnIcm. Concurso com 79 vagas para os cargos de: agente de apoio escolar (30); agente fiscal de obras, posturas, ambiental, trânsito e transportes, do consumidor e outros serviços (3); agente fiscal de tributos (3); agente fiscal sanitário; técnico em enfermagem (11); enfermeiro (2); professor p—iii (30). Salário: R$ 1.541,20 a R$ 3.846,41. Taxa: R$ 90 a R$ 120.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - MT

Inscrições até 27 de junho nos locais elencados no edital. Concurso com 150 vagas para o cargo de: brigadista temporário. Salário: R$ 2.600. Taxa: não informada.

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS (SEEGO)

Inscrições até 10 de julho pelo site: https://l1nq.com/a1qim . Concurso com 200 vagas para os cargos de: auditor—fiscal da receita estadual, classe a, padrão 1. Salário: R$ 28.563,30. Taxa: R$250.

CONSELHOS

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV

Inscrições até 13 de julho pelo site: encr.pw/th8qj. Concurso com 21 vagas + 160 vagas para cadastro reserva para os cargos de: assistente administrativo (7); técnico de informática (ni) (2); advogado (ns) (2); analista administração (ns) (1); analista marketing (1); analista-análise de sistema (ns) opção de prova 1 desenvolvimento de sistemas (2); analista-análise de sistema (ns) opção de prova 2 infraestrutura de tic (1); analista contabilidade (3); analista-médico veterinário (2). Salário: R$ 5.871,54 a R$ 11.031,91. Taxa: R$ 54 a R$ 56.

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 3ª REGIÃO (CORECON - PE)

Inscrições até 14 de julho pelo site: www.institutoibest.org.br/. Concurso com uma vaga, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: Assessor Jurídico (1); Fiscal da Profissão de Economista. Salário: R$ 3.152,96 a R$ 5.924,87. Taxa: R$ 60.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS (CRECI-SC)

Inscrições até 30 de junho pelo site: https://l1nq.com/RKf5v. Concurso com 10 vagas para os cargos de: advogado; analista de ti; contador; especialista em serviços contábeis; especialista serviços de desenvolvimento humano; especialista serviços jurídicos (3); especialista em serviços técnico-administrativos (3); fiscal (1); assistente administrativo (3); assistente de ti. Salário: R$ 2.976,02 a R$ 3.798,24. Taxa: R$ 48 e R$ 62.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 1ª REGIÃO (CREFITO)

Inscrições até 16 de julho pelo site: https://encr.pw/xoXEp. Concurso com cinco vagas para os cargos de: advogado (1) e assistente administrativo (4). Salário: R$ 2.410,73 a R$ 7.872,91. Taxa: R$ 80.

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 1ª REGIÃO - CRBM 1

Inscrições até 21 de julho pelo site: https://encr.pw/Ekmul. Concurso com nove vagas para o cargo de fiscal biomédico. Salário: R$ 10.520,83. Taxa: R$ 90.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAZONAS — CREMAM

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://encr.pw/nn9Ez. Concurso com sete vagas para os cargos de: assistente administrativo (5); agente de fiscalização; assistente de tecnologia da informação; administrador; advogado (1); bibliotecário; contador; médico fiscal (1). Salário: R$ 2.211,02 a R$ 7.171,22. Taxa: R$ 70 a R$ 80.

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 2ª REGIÃO (CONRERP—2/ SP—PR)

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://l1nq.com/nn9Ez. Concurso com uma vaga para o cargo de: assistente administrativo e agente de fiscalização (1). Salário: R$ 3.000 a R$ 3.200. Salário: R$ 3.000 a R$ 3.200.Taxa: R$ 60 a R$ 65.

LOCAIS — ESTADUAIS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (MP - SP)

Inscrições até 22 de julho pelo site: https://shre.ink/xw5e. Concurso com o objetivo de formar cadastro reserva para o cargo de analista jurídico. Salário: R$ 5.842,64. Taxa: R$ 165.

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

Inscrições até 3 de julho pelo site: www.fundatec.org.br/portal/concursos/. Concurso com quatro vagas, para os seguintes cargos: analista de administração e RH pleno (1); analista de planejamento e projetos pleno (1); assistente administrativo II (1); assistente de planejamento e projetos II (1). Salário: R$ 3.386,72 a R$ 6.489,32. Taxa: R$ 67 a R$ 129.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP - PR

Inscrições até 22 de junho pelo site: portal.imperioconcursos.com.br. Concurso com 17 vagas, além de formar cadastro reserva, para os seguintes cargos: condutor socorrista (2); condutor socorrista (rodovias); técnico de enfermagem (5); técnico de enfermagem (rodovias); enfermeiro; enfermeiro (rodovias); assistente administrativo (4); farmacêutico; tele atendente de regulação médica (tarm) (6). Salário: R$ 1.697,75 e R$ 4.873,97. Taxa: R$ 30 a R$ 50.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA - CIOP 1

Inscrições até 22 de junho pelo site: www.consesp.com.br/. Concurso com 61 vagas, além de formar cadastro reserva, para os seguintes cargos e localidades: presidente prudente/sp: educador físico; motorista operador de britador móvel; psicólogo. cidade da criança presidente prudente/sp: técnico em segurança do trabalho; zootecnista. álvares machado/sp: fonoaudiólogo; motorista; técnico de farmácia; regulador de transporte sanitário (1). presidente epitácio/sp: cuidador em saúde (1); presidente venceslau: agente de apoio educacional (30); cuidador em saúde; motorista de transporte escolar (1). quatá/sp: cuidador em saúde; técnico de enfermagem. rancharia/sp: auxiliar de farmácia; agente de conservação e infraestrutura (12); enfermeiro; técnico de enfermagem; técnico em segurança do trabalho. regente feijó/sp: enfermeiro (1). rosana/sp: agente de limpeza pública (6); jardineiro (2); motorista operacional (caminhão caçamba e basculante) (2); motorista de serviços públicos (1); oficineiro; operador de máquinas (1); serviços gerais; técnico administrativo (1); técnico em segurança do trabalho (1); tratorista de serviços públicos (1). Salário: R$ 1.467,29 a R$ 3.504,51. Taxa: R$ 50 a R$ 80.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA - CIOP 2

Inscrições até 22 de junho pelo site: www.consesp.com.br/. Concurso com 13 vagas, além de formar cadastro reserva, para os seguintes cargos: agente de limpeza pública rosana (6); jardineiro rosana (2); motorista operacional (caminhão caçamba e basculante) rosana (2); operador máquinas rosana (1); técnico administrativo rh rosana (1); tratorista serviços públicos rosana (1); motorista serviços públicos rosana; oficineiro rosana; serviços gerais rosana; técnico em segurança do trabalho sesmt rosana. Salário: R$ 1.520 a R$ 2.560. Taxa: R$ 50 a R$ 60.

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - AGESAN

Inscrições prorrogadas até 25 de junho pelo site: encr.pw/SYAiG. Concurso com 11 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: agente de controle financeiro/contábil (1); agente administrativo (5); agente de fiscalização (5). Salário: R$ 5.591,26 a R$ 7.827,78. Taxa: R$ 180.

SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA CATARINA

Inscrições até 26 de junho pelo site: https://shre.ink/emlj. Concurso com quatro vagas para o cargo de médico especialista em pediatria. Salário: R$ 10.455,81. Taxa: não há.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (TJPR)

Inscrições até 7 de julho pelo site: www.institutoaocp.org.br/concursos/650. Concurso com 60 vagas para o cargo de técnico judiciário Salário: R$ 9.582,99. Taxa: R$ 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA

Inscrições até 3 de julho pelo site: shre.ink/eQkA. Concurso com 7 vagas para outorga de serventias extrajudiciais de notas e registro.Salário: não divulgado. Taxa: R$ 450.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 9 de julho pelo site: portal.fgv.br. Concurso com 69 cargos vagos em toda a carreira, sendo 11 na classe inicial, com possibilidade de surgimento de novas vagas a serem disponibilizadas no curso do certame e durante seu prazo de validade. Salário: R$ 37.765,53. Taxa: R$ 350.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 7 de julho pelo site: idecan.org.br. Concurso com 144 vagas para o efetivo de soldado BM, na qualificação de bombeiro militar particular 1 busca e salvamento. Salário: R$ 2.956,40. Taxa: R$ 54.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA CULTURA DA PARAÍBA — PB

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/e3fs. Concurso com 33 vagas, além de cadastro reserva, para os cargo de: analista em gestão cultural (2); analista em gestão cultural teatro (1); analista em gestão cultural dança (1); analista em gestão cultural circo (1); analista em gestão cultural artes (1); analista em gestão cultural audiovisual (1); analista em gestão cultural música (1); analista em gestão cultural literatura (1); analista em gestão cultural produtor cultural (1); antropólogo (2); arqueólogo (3); museólogo (5); paleontólogo (3); restaurador (4); arquivista (3); analista bibliotecário (2); historiador (1). Salário: de R$ 3.500 e auxílio—alimentação de R$ 600. Taxa: R$ 120.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO — TCE PE

Inscrições até 3 de julho pelo site: https://shre.ink/ekin. Concurso com 36 vagas para os cargos de: auditor de controle externo (7); analista de controle externo (19); analista de gestão (10); procurador do tribunal de contas. Salário: de R$ 17.419,63, 15 até R$ 35.937,32. Taxa: de R$ 150 até R$ 250.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARANÁ — CBMPR

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://shre.ink/eAET. Concurso com 20 vagas para o cargo de cadete bombeiro militar. Salário: de de R$ 3.994,86 até R$ 14.566,35, incluindo auxílio—alimentação. Taxa: R$ 195.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO

Inscrições até 27 de junho pelo site: https://shre.ink/emaE. Concurso com vagas para cadastro reserva para o cargo de auxiliar penitenciário masculino, na unidade prisional da cidade de governador nunes freire. Salário: R$ 1.717,77. Taxa: não divulgada.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE SANTANA DO MANHUAÇU - MG

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://shre.ink/emSZ. Concurso com 295 vagas para os cargos de: advogado (1); agente comunitário de saúde (4); agente epidemiológico (2); assistente social (2); assistente social cras (1); assistente social escolar (1); auxiliar administrativo i (12); auxiliar de serviços gerais (50); contador (1); coveiro (3); enfermeiro (6 ); enfermeiro - psf (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (3); gari (5); mecânico de máquinas pesadas e leves (2); médico psf (3); monitor pedagógico (18); motorista (30); nutricionista (1); odontólogo psf (1); operador de máquinas pesadas (2); operário (14); pedagogo (3 ); pedreiro (8); professor pi (32); professor pii - educação física (4); profissional de apoio (30); psicólogo escolar (1); reciclador de resíduos sólidos (10); técnico de enfermagem (13); técnico de enfermagem plantonista (21); técnico de enfermagem psf (1); técnico de saúde bucal - psf (2); técnico em radiologia (2); vigia (4). Salário: R$ 1.518 a R$ 8.875,78. Taxa: R$ 60 a R$ 80.

PREFEITURA DE PESQUEIRA - PE

Inscrições até 26 de junho pelo site: https://shre.ink/emxo. Concurso com 700 vagas para os cargos de: auxiliar de merenda (32); auxiliar de serviços gerais (108); carpinteiro (2); eletricista (4); encanador (2); marceneiro (3); mecânico de veículo de grande porte (4); mecânico de veículo de pequeno porte (2); merendeira (43); pedreiro (5); pintor (4); porteiro (54); servente de pedreiro (9); vigia (27); assistente educacional (16); auxiliar administrativo (55); auxiliar de informática (3); motorista de transporte escolar (22); motorista "b" (6); motorista "d" (7); auxiliar de biblioteca (17); técnico de edificações (2); assistente social (3); bibliotecário (2); nutricionista (2); psicólogo (5); psicopedagogo (22). Salário: R$ 1.518 e R$ 2.500. Taxa: R$ 40.

PREFEITURA DE CAJATI - SP

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/emf1. Concurso com 22 vagas para os cargos de: agente de defesa civil; auxiliar de saúde bucal (1); fiscal ambiental; lubrificador (1); médico plantonista; coordenador pedagógico (6); professor de educação básica i (5); professor de educação básica ii (5); diretor técnico da atenção primária em saúde (1); diretor técnico da unidade de pronto atendimento (1); motorista categoria e (1); operador de máquinas pesadas (1). Salário: R$ 2.066,11 a R$ 25.557,82. Taxa: R$ 56 a R$ 116.

PREFEITURA DE SANTOS - SP

Inscrições até 30 de junho pelo site: https://shre.ink/emfA. Concurso com 52 vagas para os cargo de: professor adjunto. Salário: R$ 2.719,38. Taxa: R$ 92.

PREFEITURA DE APIAÍ - SP

Inscrições até 6 de julho pelo site: concursos.access.org.br. Concurso com 158 vagas para profissionais de nível fundamental incompleto, médio, técnico ou superior, para os seguintes cargos: advogado (1); assistente social (4); biomédico (1); contador (1); controlador interno (1); dentista (9); educador físico (1); enfermeiro (20); engenheiro civil (3); farmacêutico (5); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2); médico veterinário (1); nutricionista (1); psicólogo (6); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional (2); técnico agrícola (1); técnico de enfermagem (20); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em laboratório (1); atendente de farmácia (2); auxiliar de saúde bucal (5); escriturário (21); secretário de escola (3); motorista (31); operador de máquinas (9); operador de máquinas agrícolas (2 vagas). Salário: de R$ 1.617,62 a R$ 3.922,54. Taxa: de R$ 50 a R$ 75.

PREFEITURA DE ARARAQUARA - SP

Inscrições até 16 de julho on-line, pelo IBRAM. Concurso com 273 profissionais de nível fundamental, médio e superior, para os cargos de: agente de apoio ao estudante da educação especial (29); agente escolar (20); coordenador pedagógico (6); diretor de escola (10); professor i - educação infantil (20); professor ii - matemática (5); professor ii - artes visuais e plásticas (7); professor ii - educação integral balé clássico (1); professor ii - educação integral dança contemporânea (2); professor ii - educação integral sapateado (2); analista de procuradoria (1); arquiteto urbanista (1); auxiliar de cuidador social (9); carpinteiro (5); cuidador social (49); eletricista (5); encanador (5); fiscal do procon (1); fonoaudiólogo (1); inspetor de posturas (5); marceneiro (2); médico especialista - clínica médica (1); médico especialista - pediatria (1); médico especialista - ginecologia e obstetrícia (1); médico especialista - pediatria (1); médico especialista - psiquiatra (1); médico especialista horista - ginecologia e obstetrícia (1); médico especialista horista - pediatria (1); motorista (10); motorista socorrista (5); museólogo (1 vaga); operador de máquinas (5 ); orientador social (23); pedreiro (7); pintor (5); servente de obras (12); técnico de enfermagem (5); técnico de luz, som e imagem (3); telefonista (2 ); tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais - libras (2). Salário: de R$ 1.803,33 a R$ 7.046,30. Taxa: de R$ 65,30 a R$ 114.

PREFEITURA DE OSASCO - SP

Inscrições até 9 de julho pelo site: vunesp.com.br. Concurso com 56 vagas para a função de agente comunitário de saúde. Salário: R$ 3.036. Taxa: R$ 67,90.

PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://shre.ink/xw7f. Concurso com 284 vagas para os cargos de: coordenador pedagógico (5); coordenador pedagógico (polo) (3); professores educação infantil (7); professores educação infantil (5); professores educação infantil indígena (12); vigia (15); vigia (20); monitor de apoio ao transporte escolar (8); professor de atendimento educacional especializado (18); intérprete de libras (2); professor de libras (1); professor de braille (1); auxiliar terapêutico (25); auxiliar terapêutico (15); nutricionista (2); médico pediatra (2); médico obstetra (1); médico anestesista (2); médico cirurgião geral (2); médico ortopedista (1); médico clínico geral (2); médico psiquiatra (1); enfermeiro (15); cirurgião dentista em geral (3); terapeuta ocupacional (4); fonoaudiólogo (3); psicólogo clínico (3); fisioterapeuta (2); técnico em enfermagem (20); auxiliar de serviços gerais (15); educador físico (2); técnico em radiologia (3); assistente social (6); eletricista (2); fiscal de obras e posturas (2); fiscal de tributo (2); coveiro (2); técnico em informática (2); técnico em segurança do trabalho (2); agente de portaria (2); pedreiro (4); servente de pedreiro (6); analista ambiental (1); fiscal ambiental (1); perito ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro agrônomo (1); arquiteto (1); agente administrativo (15); motorista categoria d (2); técnico em agrimensura (1); técnico em edificações (1); técnico em química (1). edital nº 02/2025: guarda municipal (3 vagas); bombeiro civil. Salário: R$ 1.518 a R$ 8.000. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA - MG

Inscrições até 15 de setembro pelo site: https://shre.ink/emsa. Concurso com 172 vagas para os cargos de: nível superior - áreas diversas: analista em controle interno (1); arquiteto (1); assistente social (1); auditor fiscal tributário (1); bibliotecário (1); biólogo (1); conservador-restaurador (1); contador (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); farmacêutico-bioquímico (1); fonoaudiólogo (1); geógrafo (1); médico do trabalho (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); profissional de educação física (1); programador visual (1); psicólogo (1); zootecnista (1); nível superior - procuradoria: procurador municipal (1); analista pedagógico (10); inspetor escolar; intérprete educacional (4); professor de arte (7); professor de história (3); professor de inglês (2); professor de libras; professor de língua portuguesa (5); professor de matemática (13); nível técnico: fiscal de abastecimento (1); fiscal de obras (1); fiscal sanitário/alimentos (1); fiscal sanitário/enfermagem (1); fiscal sanitário/farmácia (1); profissional de apoio escolar (50 ); técnico em agropecuária (1); técnico em alimentos (1); técnico em enfermagem (1); nível médio: agente da autoridade de trânsito (1); assistente técnico de som (1); desenhista (1); fiscal de defesa do consumidor (1); fiscal de transportes (1); músico instrumentista/bombardino (1); músico instrumentista/clarone (1); músico instrumentista/fagote (1); músico instrumentista/flauta; músico instrumentista/flugelhoren; músico instrumentista/oboé; músico instrumentista/percussionista; músico instrumentista/saxofone alto; músico instrumentista/saxofone soprano; músico instrumentista/saxofone tenor; músico instrumentista/trombone baixo; músico instrumentista/trombone tenor (1); músico instrumentista/trompa (1 ); oficial administrativo (20); nível fundamental: agente de apoio operacional; agente de segurança patrimonial (10); oficial de manutenção/carpinteiro (1); oficial de manutenção/marceneiro (1); oficial de manutenção/pintor (1); oficial de manutenção/serralheiro (1); operador de teleatendimento (2). Salário: R$ 1.605,59 a R$ 4.269,42. Taxa: R$ 43 a R$ 59.

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE — MG

Inscrições até 2 de julho pelo site: https://shre.ink/eg4U. Concurso com 582 vagas disponíveis são para os cargos de cirurgião dentista — clínico geral (18); enfermeiro (21); médico — anátomo patologia / citopatologia (1); médico — angiologia / cirurgia vascular (1); médico cardiologia (2); médico — cirurgia geral (5); médico clínica médica (2); médico coloproctologista (2); médico — endocrinologia e metabologia (1); médico gastroenterologia (1); médico — gastroenterologia pediátrica (1); médico — gastroenterologia pediátrica (1); médico — ginecologia e obstetrícia (15); médico — hematologia / hemoterapia pediátrica (1); médico — medicina de emergência (1); médico — medicina de emergência (10); médico neurologia (1); médico neurologia pediátrica (6); médico — ortopedia e traumatologia (6); médico otorrinolaringologia (1); médico pediatria (45); médico pneumologia (4); médico psiquiatria (18); médico — psiquiatria infantil (3); médico — radiologia e diagnóstico por imagem (1); médico reumatologia (2); médico reumatologia pediátrica (1); médico (124); técnico de serviços de saúde — técnico de laboratório (1); técnico de serviços de saúde — técnico de saúde bucal (30); técnico de serviços de saúde — técnico em enfermagem (155); técnico de serviços de saúde — técnico em farmácia (15); técnico de serviços de saúde — técnico em óptica (2); técnico de serviços de saúde — técnico em prótese dentária (1); técnico superior de saúde — assistente social (22); técnico superior de saúde — farmacêutico bioquímico medicamentos (8); técnico superior de saúde — nutricionista (10); técnico superior de saúde — psicólogo (31); técnico superior de saúde — terapia ocupacional (1). Salário: de R$ 1.908,77 a R$ 11.747,78. Taxa: de R$ 61,55 a R$ 71,98.

PREFEITURA DE PARACATU - MG

Inscrições até 7 de julho pelo site: cotec-fadenor.selecao.net.br. Concurso com 51 vagas para o cargo de agente comunitário de saúde. Salário: R$ 2.824,80. Taxa: R$ 80.

PREFEITURA DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE

Inscrições até 27 de junho pelo e-mail selecao2025seducetaquaritinga@gmail.com. Concurso com 282 vagas para cargos de: auxiliar da educação infantil (45); auxiliar de transporte escolar (12); nutricionista (2); professor de geografia (1); professor de história (2); professor de língua portuguesa (1); professor de inglês (2); professor de matemática (5); professor de ciências (3); professor de educação infantil e creche (10); professor do 1º ao 5º ano anos iniciais (12); professor de educação física (2); psicólogo (1); vigilante (18); assistente social (1); profissional de apoio escolar da educação especial (80); condutor de transporte escolar (20); professor da sala de atendimento educacional especializado (4); auxiliar de serviços gerais (20); assistente administrativos (15); merendeiro (15); intérprete de libras (2); porteiro (8); psicopedagogo (1). Salário: R$ 1.518,00 a r$ 4.563,53. Taxa: não informada.

BOA ESPERANÇA - MG

Inscrições até 29 de julho pelo site: Concurso com 245 vagas para profissionais de níveis fundamental incompleto, médio, técnico e superior em diversas áreas. Salário: de R$ 1.518 a R$ 4.796. Taxa: de R$ 45 a R$ 90.

PREFEITURA DE ARANTINA - MG

Inscrições até 24 de julho pelo site: novo.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 60 vagas com candidatos de nível alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior, para os cargos de: ajudante de serviços gerais (7); auxiliar administrativo i (1); auxiliar de serviços gerais (7); motorista (10); operador de motoniveladora (1); pedreiro (2); tratorista (2); assistente administrativo (4); recepcionista (3); agente de combate às endemias (2); auxiliar administrativo cras (1); fiscal vigilância sanitária (2 vagas); técnico de enfermagem (5); assistente social cras (1); assistente social educação (1); assistente social saúde (1); controlador interno (1); dentista ubs (1); enfermeiro (2); engenheiro civil (1); farmacêutico ubs (1); fisioterapeuta ubs (1); fonoaudiólogo ubs (1); psicólogo cras (1); psicólogo educação (1). Salário: de R$ 1.518 a R$ 4.115. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.

NITERÓI PREV — RJ

Inscrições até 22 de junho pelo site: https://l1nq.com/xoXEp. Concurso com 25 vagas para os cargos de: procurador autárquico (2); analista de mercado financeiro (1); analista de sistema (1); analista previdenciário (1); arquivista (1); assistente social (1); atuário (1); contador (1); técnico em informática (2); técnico previdenciário (14). Salário: R$ 2.932,97 a R$ 12.903,03. Taxa: R$ 80 a R$ 150.

PREFEITURA DE PINHALÃO — PR

Inscrições até 22 de junho pelo site: https://shre.ink/eKDy. Concurso com 39 vagas para os cargos: assistente social (3); contador (1); dentista (1); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); farmacêutico bioquímico (1); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (1); pedagogo (1); professor de inglês (1); professor educação infantil (2); professor ensino fundamental (5); psicólogo (3); agente administrativo (2); agente de endemias (1); agente comunitário de saúde (2); técnico agrícola (1); técnico de enfermagem (1); técnico em higiene dental (1); motorista (5). Salário: de R$ 1.593,57 até R$ 15.000. Taxa: de R$ 60 até R$ 150.

PREFEITURA DE FRANCISCO ALVES - PR

Inscrições até 16 de julho pelo site: objetivas.com.br/home. Concurso com 124 vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de profissionais, em regime estatutário, entre os seguintes cargos: agente comunitário de saúde (4); agente de combate a endemias (4); assistente administrativo i (3); assistente social (1); auxiliar de educação infantil (10); auxiliar de laboratório (1); auxiliar de limpeza e ordem pública (15); auxiliar de serviços gerais (14); dentista (1); enfermeiro padrão (3); engenheiro civil (1); farmacêutico (1 vaga); farmacêutico bioquímico (1); fonoaudiólogo (2); médico (1); monitor social (1); motorista categoria "d" (6); nutricionista (1); operador de máquina pesada (1); pedagogo (2); professor de educação física (1); professor do ensino fundamental, de 1º ao 5º ano das séries iniciais e de educação infantil (28); profissional de educação física bacharel (1); psicólogo (1); recepcionista (3); técnico em enfermagem (11); técnico em higiene dentária (1); vigia (5). Salário: entre R$ 1.518 e R$ 18.471,71. Taxa: de R$ 40 a R$ 100.

PREFEITURA DE CAMPINAS — SP

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://encr.pw/XuNZZ. Concurso com 40 vagas para os cargos de: agente de manutenção predial (6); agente operacional (10); analista de gestão de pessoas (2); condutor de veículos e máquinas (5); especialista cultural e turístico história (1); especialista em informação (1); especialista em in formação arquivologia (3); especialista em informação biblioteconomia (2); instrutor de práticas desportivas (10). Salário: R$ 2.321,76 a R$ 7.481,28. Taxa: R$ 54,90 a R$ 98,80.

PREFEITURA DE CAMPO — SP

Inscrições até 23 de junho pelo site: https://shre.ink/eWRJ. Concurso com 79 vagas para os cargos de: agente administrativo (3); agente comunitario de saude (1); assistente social (1); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de serviços gerais (16); calceteiro (1); cirurgião dentista — psb (1); coveiro (1); eletricista (1); enfermeiro — esf (3); farmacêutico—bioquímico (1); fisioterapeuta (1); gari (2); motorista b (4); motorista d (4); nutricionista (1); operador de máquina pesada (1); operador de trator (1); pedreiro (1); professor — educação física (1); professor — geografia (1); professor — história (1); professor — língua portuguesa (1); professor — matemática (1); professor — inglês (1); professor — pedagogo (10); psicólogo (1); recepcionista (2); servente de pedreiro (1); técnico de enfermagem (5); vigilante (2); visitador do pcf (7). Salário: de R$ 1.518 a R$ 3.036. Taxa: de R$ 50 até R$ 70.

PREFEITURA DE URUCARÁ — AM

Inscrições até 23 de junho pelo site: merkabah.selecao.net.br. Concurso com 150 vagas de nível superior para professor — educação infantil (41); professor — ensino fundamental I (75); orientador educacional (8); ensino fundamental ii nas disciplinas de: língua portuguesa (5); matemática (4); história (2); geografia (3); língua estrangeira inglês (3); ciências (2); educação física (7). Salário: R$ 2.433,88. Taxa: R$ 60,84.

PREFEITURA DE ITAITINGA — CE

Inscrições até 22 de junho pelo site: consulpam.com.br. Concurso com 275 vagas para cargos de nível superior, para professor da educação básica (270) e procurador (5). Salário: R$ 2.290,28 a R$ 4.580,57. Taxa: R$ 145.

PREFEITURA DE PÃO DE AÇÚCAR — AL

Inscrições prorrogadas até 3 de julho pelo site: https://shre.ink/ekJn. Concurso com 123 vagas para os cargos de: analista de sistemas (1); assistente social (1); biólogo (1); fiscal de tributos (2); médico psf (3); psicólogo (1); zootecnista (1); assistente social educacional (2); inspetor escolar (2); intérprete de libras (1); nutricionista educacional (1); professor de atendimento escolar especializado (5); professor de educação infantil e do 1º ao 5º ano (40); professor de artes (1); professor de ciências (3); professor de geografia (3); professor de história (3); professor de inglês (2); professor de língua portuguesa (4); professor de matemática (5); professor de educação física (3); psicólogo educacional (3); psicopedagogo educacional (2); auxiliar de sala (10); secretário escolar (5); técnico em informática (4); técnico agrícola/agropecuário (2); técnico em agroindústria (1); fiscal de obras (2); técnico em estradas (1); assistente administrativo (8). Salário: de R$ 1.518 até R$ 3.042,36. Taxa: de R$ 100 até R$ 120.

PREFEITURA DE JAPARATINGA — AL

Inscrições prorrogadas até 6 de julho pelo site: https://shre.ink/e8HE. Concurso com 134 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior em diversas áreas. Salário: de R$ 1.518 a R$ 4.000. Taxa: R$ 86 a R$ 126.

PREFEITURA DE NOVA PALMEIRA - PB

Inscrições até 20 de julho pelo site: https://shre.ink/x6RX. Concurso com 97 vagas para profissionais com escolaridade em níveis fundamental, médio/técnico e superior, para os seguintes cargos: nível fundamental completo: agente de limpeza urbana (2); assistente administrativo (5); auxiliar de pedreiro (1); auxiliar de serviços gerais (13); motorista (12); operador de máquinas pesadas (2); pedreiro (1); nível médio completo: agente administrativo (3); agente comunitário de saúde (1); auxiliar de consultório dentário (1); eletricista (1 vaga); fiscal de tributos (1); fiscal de vigilância sanitária (2); profissional de apoio ao estudante com deficiência (12); técnico em enfermagem (4); vacinador (1); nível superior completo: assistente social (1); enfermeiro (3 vagas); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo (1); procurador municipal (1); psicólogo (1); psicólogo do cras (1); psicólogo do creas (1); terapeuta ocupacional (1); professor de artes (1); professor de educação física (1 vaga); professor de geografia (1); professor de história (1); professor de inglês (1); professor de matemática (1); professor de português (1); professor polivalente (10 vagas); psicólogo educacional (1). Salário: de R$ 1.518 a R$ 4.563,53. Taxa: de R$ 75 a R$ 115.

PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE

Inscrições até 9 de julho pelo site: funvapi.com.br. Concurso com 100 vagas para profissionais de nível médio e superior, para os seguintes cargos: assistente administrativo educacional (8); educador físico (4); professor ii - educação infantil (40); professor ii - séries iniciais (1º ao 5º ano) (25); professor ii - séries finais (6º ao 9º ano) língua portuguesa (4); professor ii - séries finais (6º ao 9º ano) matemática (4 professor ii - séries finais (6º ao 9º ano) história (1); professor ii - séries finais (6º ao 9º ano) educação física (2 ); professor ii - séries finais (6º ao 9º ano) língua inglesa (2); psicólogo escolar (10). Salário: de R$ 2.200 a R$ 4.867,77. Taxa: de R$ 70 a R$ 95.

PREFEITURA DE BOM JARDIM - PE

Inscrições até 3 de julho pelo site: facetconcursos.com.br. Concurso com 454 vagas com candidatos de nível fundamental, médio e superior, para os cargos de: advogado (1); agente administrativo (30); agente de apoio ao desenvolvimento escolar especial aadee (45); agente de apoio ao desenvolvimento escolar infantil aadei (40); agente municipal de segurança guarda municipal (14); assistente social (3); auxiliar de farmácia (2); auxiliar de limpeza urbana (10); auxiliar de saúde bucal (5); auxiliar de serviços gerais (40); cirurgião dentista ambulatorial (2); cirurgião dentista - psf (4); coveiro (4); cozinheiro hospitalar (2); enfermeiro plantonista (6 vagas); enfermeiro psf (8); fisioterapeuta (7); fonoaudiólogo (3); médico clínico geral (1); médico psf (11); merendeira (25); motorista cnh categoria "b" ou "c" (6); motorista transporte escolar (12); motorista socorrista (2); operador de máquina pesada tipo a (2); operador de máquina pesada tipo b (2); pedagogo (1); porteiro escolar (10); professor i - educação fundamental (65); professor i educação infantil (30); professor ii artes (1); professor ii educação física (1); professor ii geografia (1); professor ii história (1); professor ii informática (1); professor ii língua portuguesa (1); professor ii matemática (1); professor ii música (1); professor ii - tradutor de libras (1); profissional de educação física (2); psicólogo (5); psicopedagogo (1); recepcionista (2); técnico agrícola (1); técnica em enfermagem plantonista (8); técnico em enfermagem psf (6); terapeuta ocupacional (1); tratorista (2); e vigia (25). Salário: de R$ 1.518 a R$ 8.000. Taxa: de R$ 85 a R$ 115.

CÂMARA DE TATUÍ — SP

Inscrições prorrogadas até 8 de julho pelo site: https://www.vunesp.com.br/. Concurso com nove vagas para os cargos de: agente legislativo de gestão — operador de multimídia (1); agente legislativo de gestão — técnico em gestão (1); agente legislativo de gestão — técnico em tecnologia da informação (1); agente legislativo de serviços operacionais motorista (1); analista legislativo — controle interno (1); analista legislativo — gestão administrativa (3); analista legislativo — processo legislativo (1). Salário: de R$ 3.955,36 até R$ 11.289,97. Taxa: de R$ 67,90 a R$ 98,80.

CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS — BA

Inscrições até 2 de julho pelo site: https://shre.ink/ekOW. Concurso com 18 vagas disponíveis são para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (4); contínuo (1); radialista (1); sonoplasta (1); repórter (1); fotógrafo (1); técnico administrativo (1); técnico em informática (1); técnico legislativo (1); jornalista (1); técnico em contabilidade (1); gestor de recursos humanos (1); analista legislativo (1); analista jurídico (1); procurador jurídico legislativo (1). Salário: de R$ 2.201,05 até R$ 10.000. Taxa: de R$ 90 até R$ 120.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 28 de novembro pelo site: https://shre.ink/xwAh. Concurso com uma vaga para o cargo de professor titular na área de língua e literatura armênia. Salário: R$ 23.039,56. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP - JABOTICABAL

Inscrições até 26 de junho pelo site: www.vunesp.com.br/. Concurso com 12 vagas para a contratação de docentes de ensino médio nas seguintes áreas: culturas anuais e floricultura (1); agricultura e olericultura (1); gestão e planejamento agropecuário (1); informática (1); máquinas mecanização agrícola (1); sanidade animal (1); física (1); geografia (1); inglês (1); língua portuguesa (1); matemática (1); química (1). Salário: R$ 2.987,04 a R$ 4.939,79. Taxa: R$ 202.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP

Inscrições até 26 de junho pelo site: www.vunesp.com.br/. Concurso com 44 vagas para a contratação de docentes nas seguintes áreas e localidades: campus de bauru: docente de ensino médio i - eletrônica (6); docente de ensino médio i - gestão de negócios (1); docente de ensino médio i informática (7); docente de ensino médio i - legislação aplicada e ética profissional (1); docente de ensino médio i mecânica (6); docente de ensino médio i - normas técnicas e de segurança (1); docente de ensino médio ii - educação física (1); docente de ensino médio ii filosofia (1); docente de ensino médio ii física (2); docente de ensino médio ii - geografia (1); docente de ensino médio ii inglês (1); docente de ensino médio ii - matemática 40h (1); docente de ensino médio ii - matemática 30h (1). campus de guaratinguetá: docente de ensino médio i - eletrônica 40h (5); docente de ensino médio i - eletrônica 20h (1); docente de ensino médio i - mecânica 40h (2); docente de ensino médio i - mecânica 20h (2); docente de ensino médio ii biologia (1); docente de ensino médio ii - educação física (1); docente de ensino médio ii filosofia (1); docente de ensino médio ii - geografia (1). Salário: R$ 2.987,04 a R$ 6.586,38. Taxa: R$ 202.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

Inscrições até 25 de junho pelo site: encurtador.com.br/trn1k. Concurso com 24 vagas para o cargo de professor do magistério superior nas seguintes áreas: arquivologia (2); banco de dados (1); informática aplicada (1); ciências biológicas: botânica sistemática e ecológica: ênfase em vegetação marinha e costeira (1); computação e comunicações quânticas (1); educação física escolar (1); engenharia de produção: pesquisa operacional e ciência de dados (1); farmácia: farmacocinética e legislação profissional farmacêutica (1); física experimental: fotônica (1); física teórica: física de partículas: fenomenologia da física do modelo padrão e suas extensões (1); ensino de física (1); física de plasmas (1); fundamentos de algoritmos e correção de programas (1); letras: ensino de língua portuguesa (1); linguística, subárea: linguística de línguas de sinais (1); morfologia, subárea: anatomia humana (1 vaga); museologia, subárea: cibermuseologia (1 vaga); música, subárea: violino (1 vaga); patologia: patologia humana geral e aplicada (1 vaga); sedimentologia e ambientes de sedimentação (2); mineralogia e petrologia (1 vaga); serviço social (1 vaga). Salário: R$ 4.867,43 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 76 a r$ 262.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) - RS

Inscrições até 27 de junho pelo site: www.ufsm.br/trabalhe-na-ufsm. Concurso com 11 vagas para o cargo de professor visitante nas seguintes áreas e localidades: santa maria: cuidado e educação em enfermagem e saúde e trabalho, gestão em enfermagem e saúde (1); direito/ teoria do direito (1); ciências sociais aplicadas (1); administração/ estratégia e sustentabilidade (1); engenharias/ engenharia elétrica (1); ciências sociais aplicadas / arquitetura e urbanismo (1); gerência da produção / inteligência organizacional (1); fenômenos de transporte e energia / mecânica dos fluidos (1); matemática/ probabilidade e estatística/ álgebra/ equações diferenciais aplicadas e geometria diferencial (1); ciências do movimento e reabilitação (educação física e/ou fisioterapia) (1). palmeira das missões: multidisciplinar/ interdisciplinar/ políticas e desenvolvimento de territórios (1). Salário: de R$ 8.075,27 a R$ 24.802,62. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA

Inscrições até 30 de junho pelo site: encurtador.com.br/6gh8q. Concurso com 28 vagas para o cargo de professor do magistério superior nas seguintes áreas e localidades: campus de são luís: engenharia de transportes (1); educação / educação das relações étnico raciais (1); teoria econômica (1); comunicação/relações públicas (1); práticas médicas/gastroenterologia/eixo integrador (1); pneumologia (1); medicina/obstetrícia (1). campus de balsas: engenharia elétrica/eletrônica industrial, sistemas e controles eletrônicos: controle de processos eletrônicos, retroalimentação (1); engenharia elétrica/telecomunicações (1). campus de chapadinha: ciências biológicas/biologia geral (1); educação/fundamentos da educação (1); zootecnia/reprodução animal, com atuação complementar em melhoramento animal e microbiologia. (1). campus de imperatriz: direito privado (2); direito público (1); comunicação, mídia e inovação (1); psiquiatria (1); pediatria (1). campus de pinheiro: práticas médicas v (ginecologia e obstetrícia/eixo integrador) (1); práticas médicas iii (oncologia/eixo integrador) (1); práticas médicas iv (otorrinolaringologia/eixo integrador) (1); enfermagem/enfermagem nas ciências da saúde e interdisciplinaridade (2s). campus de codó: educação/fundamentos da educação (1); física / física geral ou ensino/ensino de física (1). campus de bacabal: literaturas de língua portuguesa (1); libras (1); ciências morfológicas (citologia, histologia, embriologia, anatomia) e microbiologia (1). Salário: de R$ 3.399,47 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 300.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA - UNILA

Inscrições até 30 de junho pelo site: encurtador.com.br/6Gh8q. Concurso com 10 vagas para o cargo de professor do magistério superior nas seguintes áreas de atuação: Música (1); Cirurgia e Subespecialidades Cirúrgica (1); Clínica Médica (1); Clínica Médica e Subespecialidade Clínica (2); Medicina de Família e Comunidade (2); Pediatria (3). Salário: R$ 4.326,60 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 215.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE — UFF

Inscrições até 7 de julho pelo site: encurtador.com.br/winde. Concurso com 105 vagas para os seguintes cargos e municípios: angra dos reis: bibliotecário—documentarista (1) campos dos goytacazes: técnico de tecnologia da informação (1); niterói: arquivista (5); assistente em administração (46); auditor (2); bibliotecário—documentarista (2); biólogo (1); contador (3); engenheiro: elétrica (1); engenheiro: florestal (1); engenheiro: mecânica (2); farmacêutico (1); médico: cardiologia (1); médico: dermatologia (1); médico: endocrinologia e metabologia (1); médico: medicina do trabalho (1); produtor cultural (2); psicólogo: organizacional e do trabalho (2); técnico de laboratório: eletrônica (1); técnico de laboratório: eletrotécnica (1); técnico de laboratório: química (5); técnico de tecnologia da informação (17); técnico em contabilidade (1); rio das ostras: bibliotecário—documentarista (1); técnico de laboratório: biotério (1); técnico de tecnologia da informação (1); santo antônio de pádua: bibliotecário—documentarista (1); volta redonda: bibliotecário—documentarista (1); médico: clínica médica (1). Salário: de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. Taxa: R$ 145 a R$ 195.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL — UEMS

Inscrições até 26 de junho pelo site: www.uems.br/editais. Concurso com 12 vagas para o cargo de professor universitário nas áreas de: ciências florestais, letras (língua inglesa), engenharias, administração, entomologia agrícola, agricultura de precisão e mecanização agrícola, gestão ambiental, direito e pedagogia. as vagas estão distribuídas entre os municípios de aquidauana, cassilândia, dourados, maracaju, mundo novo, naviraí e paranaíba. Salário: R$ 11.116,07. taxa: R$ 209,84.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO

Inscrições prorrogadas até 23 de junho pelo site: institutoaocp.org.br. Concurso com 158 vagas nas seguintes áreas: técnico profissional de nível médio tpnm: agrícola e agropecuária (4); bioquímica (1); desenho técnico (1); edificações (2); geomecânica (1); imunologia e patologia experimental (1); informática (2); instrumentação (1); química (4); técnico em saúde e segurança do trabalho (2); assistente administrativo (50); meio ambiente (2); técnico profissional de nível superior tpns: administração de empresas (1); análise de planejamento (1); análise de sistema e suporte (3); apoio acadêmico (20); biblioteca (8); biologia estrutural (1); ciências contábeis (3); ciências econômicas (2); comunicação social (2); educação (1); engenharia agronômica (4); engenharia civil (2); engenharia elétrica (1); engenharia eletrônica (1); engenharia de materiais (1); engenharia mecânica (2); engenharia de petróleo (1); engenharia química (1); engenheiro de segurança no trabalho (1); estatística e pesquisa operacional (1); geofísica (1); geoinformática (3); história (2); internacionalista (1); manutenção e controle em automação (1); matemática (1); medicina veterinária (4); médico do trabalho (1); meteorologia (1); multimídia (1); nutricionista (1); petrofísica (1); psicólogo (3); química (4); serviço social (4); zootecnia (1). Salário: de R$ 2.571,58 a R$ 3.938,79. Taxa: R$ 120.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Inscrições pelo site: progesp.ufam.edu.br. Concurso com 77 vagas para o cargo de professor do magistério superior, nas unidades acadêmicas da capital e do interior, em diversas áreas. Salário: R$ 3.090,43 a R$ 6.180,86. Taxa: de R$ 90 a R$ 180.

INSTITUTOS

INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT (IBC)

inscrições até 29 de julho pelo site: https://www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 14 vagas para os cargos de: professor da carreira de ensino básico, técnico e tecnológico: educação precoce (2); corpo e movimento (1); educação infantil (4); anos iniciais do ensino fundamental (5); surdocegueira (1); técnico administrativo em educação nível superior: analista de tecnologia da informação (1); técnico administrativo em educação nível médio: técnico de tecnologia da informação (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 6.180,86. Taxa: R$ 100 a R$ 180.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) - PR

Inscrições até 6 de julho pelo site: l1nk.dev/GTNIR. Concurso com seis vagas para o cargo de agente temporário ambiental, para os seguintes níveis: nível I brigadista (4), nível II chefe de esquadrão (2). Salário: Salário mínimo a um salário mínimo e meio. Taxa: Não informada.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) - RJ

Inscrições até 6 de julho presencialmente, na sede administrativa do núcleo de gestão integrada icmbio paraty, na base avançada do núcleo de gestão integrada icmbio paraty em mambucaba ou por meio de endereço eletrônico: esec.tamoios@icmbio.gov.br. Concurso com sete para o cargo de profissional de nível i, na área temática de gestão de unidade de conservação, para atuar nas seguintes localidades: sede do ngi icmbio paraty em paraty/rj (1); base avançada do ngi icmbio paraty em mambucaba/rj (6). Salário: salário mínimo. Taxa: não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG)

Inscrições até 30 de junho pelo site: portal. Concursos.ifmg.edu.br/ concurso com sete para os cargos de analista de tecnologia da informação/área infraestrutura e redes (1); assistente social (1); técnico de laboratório / área informática (1); técnico em laboratório/área edificações (1); técnico em laboratório/área química (1); técnico de laboratório/ área física (1); assistente de aluno (1). Salário: R$ 3.483,52 a R$ 5.967,04. Taxa: não informada.

INSTITUTO MARIA SCHMITT — SC

Inscrições até 30 de dezembro de 2025 no e—mail recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Inscrições até 2 de julho pelo site: https://shre.ink/MrDM . Concurso com uma vaga para o cargo de auxiliar administrativo com candidatos de nível superior. Salário de R$ 3.339,40. Taxa: R$64,60.