Confira lista com 70 concursos abertos e 26.540 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 70 concursos e 26.540 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há um concurso aberto com 12 vagas. Para o Centro—Oeste, há cinco seleções abertas com 730 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são seis concursos com 44 postos vagos. Entre os nacionais, há 3 certames abertos para 167 oportunidades. Há ainda 12 seleções de concursos estaduais com 20.873 vagas. Já para os municipais, há 18 concursos e 2.833 vagas. Nas universidades federais, são 7 processos seletivos e 355 oportunidades. Nos institutos federais há sete certames abertos com 1.186 vagas.

DISTRITO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL (CRM-DF)

Inscrições até 1 de setembro pelo site: https://shre.ink/xHrw. Concurso com 12 vagas para os cargos de: advogado (2); analista de gestão (1); analista de t.i. (1); contador (1); médico fiscal (1); assistente administrativo (3); técnico em arquivologia (1); e técnico de t.i (2). Salário: R$ 7.500 a R$ 11.000. Taxa: R$ 50 a R$ 70.



NACIONAIS

MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 30 de julho pelo site: www.marinha.mil.br/sspm/. Concurso com 10 vagas para os cargos: sexo masculino: eletroeletrônica - sistemas de controle e eletricidade (2); mecânica - sistemas de máquina e propulsão e motores (6). sexo feminino: eletroeletrônica - sistemas de controle e eletricidade (1); mecânica - motores (1). Salário: R$ 1.414,82. Taxa: R$ 80.

EXÉRCITO BRASILEIRO - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 1ª REGIÃO MILITAR

Inscrições até 6 de agosto presencialmente, ou por procuração na CRO/1, localizada na Praça Duque de Caxias, 25, Centro, Palácio Duque de Caxias, Ala Marcílio Dias, 5º Andar, Rio de Janeiro. Concurso com três vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: engenheiro civil (pleno) (1); arquiteto (pleno) (1); desenhista (pleno) (1). Salário: R$ 4.600,14 a R$ 8.513,58. Taxa: Não informada.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA — ITA 2

Inscrições até 8 de agosto pelo site: https://encurtador.com.br/q3gMJ. Concurso com 151 vagas para os cargos de professor do magistério superior, pesquisador, tecnologista e técnico da carreira de desenvolvimento tecnológico. Salário: R$ 4.577,18 a R$ 14.192,64. Taxa: R$ 180 a R$ 200.

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE MISSÃO VELHA - GO

Inscrições até 1 de agosto pelo site: https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 165 vagas para diversos cargos. Salário: R$ 1.412,00 a R$ 6.694,33. Taxa: R$ 70 a R$ 140.

PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT

Inscrições até 28 de julho presencialmente, das 7h às 13h, na Prefeitura Municipal, situada na Rua Augusta de Souza, nº 171. Concurso com 20 vagas para os cargos de: motorista ii (2), técnico em raio x, recepcionista, vigilante (1), zeladora, serviços gerais (4), orientador social, agente administrativo, psicólogo com especialização em aba (1), psicólogo (1), nutricionista, dentista, farmacêutico bioquímico, enfermeiro, técnico em enfermagem, professor, terapeuta ocupacional (1), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), técnico agrícola, apoio administrativo educacional (merenda e limpeza), médico veterinário, instrutor de esportes (1), agente de pátio (2), técnico de informática (2), professor de língua inglesa (1), biomédico (1), zeladora (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 5.476,40. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT

Inscrições até 28 de julho presencialmente, no prédio da Prefeitura de Novo São Joaquim, localizada na Rua Cachoeira da Fumaça, nº 77, Jardim das Palmeiras. Concurso com 31 vagas para os cargos de: motorista (5); agente de serviços gerais (6); bioquímico/farmacêutico (1); psicólogo (1); enfermeiro (1); agente de serviços gerais (faxineira) (3); professor de educação física (1); operador de escavadeira hidráulica (2); operador de motoniveladora (2); operador de retroescavadeira (2); cuidador de idoso (2); merendeira (2); cozinheira (2) lavadeira/passadeira (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 5.585,75. Taxa: não informada.

CÂMARA DE PORANGATU - GO

inscrições até 30 de julho pelo site: https://.institutoverbena.ufg.br/porangatu. Concurso com 15 vagas para os cargos de: analista de controle interno (1); assistente de gestão (4); auxiliar de serviços gerais (4); motorista (2); vigilante (4). Salário: R$ 1.540 a R$ 3.110. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE RIO VERDE - GO

Inscrições reabertas até 18 de agosto pelo site: https://www.unirv.edu.br/. Concurso com 499 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo - rio verde (383); auxiliar administrativo - distrito de ouroana (2); atendente plantonista (98); monitor de transporte coletivo urbano (16). Salário: R$ 2.113. Taxa: R$ 180.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 22ª REGIÃO (CREF10)

Inscrições até 18 de agosto pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com duas vagas para os cargos de: assistente administrativo i e agente de fiscal de postura i. Salário: R$ 2.310 a R$ 4.500. Taxa: R$ 60 a R$ 70.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 6ª REGIÃO

Inscrições até 14 de agosto pelo site: https://ibade.org.br/. Concurso com três vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: auxiliar administrativo e agente fiscal (3). Salário: R$ 3.100 a R$ 4.608. Taxa: R$ 40 a R$ 61.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO (CRP-SP)

Inscrições até 6 de agosto pelo site: www.quadrix.org.br/. Concurso com seis vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: profissional de suporte administrativo/a nas seguintes unidades de atuação: sede; alto tietê; subsede assis; subsede baixada santista e vale do ribeira; subsede bauru; subsede campinas (1); subsede grande abc; subsede metropolitana (1); subsede ribeirão preto; subsede são josé do rio preto; subsede sorocaba; subsede vale do paraíba e litoral norte; técnico especializado em suporte administrativo nas áreas de administração; arquivologia; contabilidade; secretariado; segurança do trabalho; tecnologia da informação e comunicação; analista em gestão em administrador/a; analista financeiro; compras e licitações; comunicação; especialista em gestão - advogado/a (1); contador/a; documental; psicólogo/a organizacional; tecnologia da informação e comunicação; especialista técnico psicólogo/a unidade de atuação: subsede alto tietê; subsede assis (1); subsede baixada santista e vale do ribeira (1); subsede bauru (1); subsede campinas; subsede grande abc; subsede metropolitana; subsede ribeirão preto; subsede são josé do rio preto; subsede sorocaba; subsede vale do paraíba e litoral norte. Salário: R$ 4.659,07 a R$ 9.453,19. Taxa: R$ 58 a R$ 63.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO - CRO

Inscrições até 6 de agosto pelo site: www.quadrix.org.br/. Concurso com 15 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: agente fiscal (5); auxiliar administrativo (2); advogado/procurador jurídico (2); analista contábil (1); analista de controle interno (1); analista jurídico (2); assistente contábil (1); auditor odontológico (1); analista de desenvolvimento de sistemas de informação; analista de infraestrutura de tecnologia de informação; analista de licitações e compras; analista de recursos humanos; analista de suporte de tecnologia de informação; assistente administrativo; assistente de comunicação; assistente para eventos; fiscal. Salário: R$ 3.965,17 a R$ 9.043,98. Taxa: R$ 80 a R$ 100.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO (CRA - MT)

Inscrições até 11 de agosto pelo site: abconcursospublicos.org/. Concurso com quatro vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: assistente administrativo (2); profissional da administração (2). Salário: R$ 2.169,65 a R$ 3.143,37. Taxa: R$ 46 a R$ 80.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRECI/4ª REGIÃO)

Inscrições até 18 de agosto pelo site: abconcursospublicos.org/. Concurso com 14 vagas para os seguintes cargos e localidades: assistente administrativo: araxá; belo horizonte (4); betim; contagem; divinópolis; governador valadares; ipatinga; itajubá; juiz de fora; lagoa santa; montes claros; nova lima; patos de minas; poços de caldas; pouso alegre; sete lagoas; teófilo otoni (1); uberaba; uberlândia; varginha; viçosa; assistente de ti: belo horizonte; assistente técnico/contabilidade: belo horizonte; fiscal: araxá; belo horizonte (2); betim; divinópolis; governador valadares (1); ipatinga; juiz de fora (1); montes claros; patos de minas (1); poços de caldas (1); pouso alegre (1); sete lagoas (1); teófilo otoni; uberaba; uberlândia; varginha (1); viçosa. Salário: R$ 3.149,82 a R$ 5.363,44. Taxa: R$ 70 a R$ 85.

LOCAIS — ESTADUAIS

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 31 de julho pelo site: conhecimento.fgv.br/. Concurso com 45 vagas para os cargos de: analista de procuradoria - especialidade direito (24); analista de procuradoria - especialidade gestão (14); analista de procuradoria - especialidade comunicação (1); analista de procuradoria - especialidade administrativa (2); analista de procuradoria (2); analista legislativo - especialidade direito (2). Salário: R$ 7.405,92 a R$ 10.206,07. Taxa: R$ 100.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PM

Inscrições até 14 de agosto pelo site: l1nk.dev/6mdfN. Concurso com 868 vagas para os cargos de: auxiliar de turno (106); auxiliar de biblioteca (45); auxiliar de cantina (190); auxiliar de manutenção predial (90); auxiliar de secretaria (204); auxiliar de serviços gerais (206); assistente de secretaria (9); pedagogia (8); comunicação social (1); relações internacionais (2); serviço social (7). Salário: R$ 1.822,15 a R$ 4.309,47. Taxa: Não será cobrada.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS - SEE

Inscrições até 21 de agosto pelo site: l1nq.com/zof4x. Concurso com 13.795 vagas para os cargos de: professor de educação básica - arte; professor de educação básica - biologia/ciências; professor de educação básica - educação física; professor de educação básica - ensino religioso; professor de educação básica - filosofia; professor de educação básica - física; professor de educação básica - geografia; professor de educação básica - história; professor de educação básica - língua inglesa; professor de educação básica - língua portuguesa; professor de educação básica - matemática; professor de educação básica - química; professor de educação básica - sociologia; professor de educação básica para atuar na educação especial; supervisor pedagógico / orientador educacional; analista educacional - administrativo/pedagógico - para atuar nas áreas técnico administrativas e técnico-pedagógicas; analista educacional - nutricionista; analista educacional - bibliotecário; analista educacional na função de inspetor escolar; analista de educação básica - psicólogo - para atuar nos núcleos de acolhimento educacional nae e nos centros de referência em educação inclusiva - crei; analista de educação básica - assistente social - para atuar nos núcleos de acolhimento educacional - nae; analista de educação básica - terapeuta ocupacional - para atuar nos centros de referência em educação inclusiva - crei; técnico da educação; assistente técnico de educação básica. Salário: R$ 1.917,11 a R$ 6.937,06. Taxa: R$ 21 a R$ 33.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Inscrições até 4 de agosto pelo site: www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 6.000 vagas para o cargo de professor nas seguintes áreas do conhecimento: letras/português (1.178); letras/inglês (319); letras/espanhol (230); artes (245 vagas); educação física (602); matemática (91); biologia (439 vagas); física (218 vagas); química (257); geografia (433); história (562); sociologia (122); filosofia (138); ensino religioso (30); educação especial (213); anos iniciais do ensino fundamental - língua kaingang (15); anos iniciais do ensino fundamental - língua guarani (9); anos iniciais do ensino fundamental - língua kaingang - letras (3); educação indígena - ciências da natureza (1 vaga); educação indígena - educação física (2); educação indígena - geografia (1); educação indígena - matemática (2); administração (33); informática (31). Salário: R$ 2.433,89 a R$ 2.555,52 + VA R$ 400. Taxa: R$ 110.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Inscrições até 20 de agosto pelo site l1nq.com/Kc9Wl. Concurso com 25 vagas para os cargos de: auditor de controle externo - especialidade: arquitetura (1); auditor de controle externo - especialidade: ciências contábeis (15); auditor de controle externo - especialidade: engenharia civil (4); auditor de controle externo - especialidade: tecnologia da informação (5); oficial de controle externo - especialidade: oficial instrutivo (20). Salário: R$ 9.801,07 a R$ 20.572,72. Taxa: R$ 118,79 a R$ 270,84.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA BAIXADA FLUMINENSE

Inscrições até 28 de julho pelo site: www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com uma vaga para o cargo de técnico administrativo. Salário: R$ 1.600. Taxa: R$ 59.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

Inscrições até 5 de agosto pelo site: concursos.ibfc.org.br/. Concurso com 50 vagas destinadas ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de analista judiciário e oficial de justiça avaliador. Salário: de R$ 5.858,86 a R$ 7.634,45. Taxa: R$ 100 a R$ 140.

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PR

Inscrições até 30 de julho pelo site: fundacaofafipa.org.br/. Concurso com quatro vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: técnico em políticas de ciência, tecnologia e inovação (1); técnico de tecnologia da informação júnior (1); analista em políticas de ciência, tecnologia e inovação (1); procurador (1). Salário: R$ 3.218,46 a R$ 11.141,29. Taxa: R$ 80 a R$ 150.

SECRETARIA DA SAÚDE DE SANTA CATARINA

Inscrições até 8 de agosto pelo site: https://shre.ink/x7C3. Concurso com 18 vagas para profissionais de níveis técnico e superior, para diversas especialidades. Salário: de R$ 1.850,11 a R$ 2.466,84 mais benefícios, que somados podem alcançar os R$ 10.349,59. Taxa: não há.

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Inscrições até 30 de julho pelo site: fundatec.org.br. Concurso com 62 vagas para profissionais de níveis médio e superior completo ou em andamento, para os seguintes cargos: analista técnico/engenheiro de segurança do trabalho (1 vaga); analista em computação/ênfase em análise de sistemas/gerência de projetos de ti (11 vagas); analista em computação/ênfase em programação de sistemas na tecnologia java (21 vagas); analista em computação/ênfase em programação de sistemas na tecnologia microsoft (21 vagas); analista em computação/ênfase em suporte em banco de dados (2 vagas); analista em computação/ ênfase em gerenciamento de projetos na área operacional (2 vagas); analista em computação/ ênfase em segurança da informação (2 vagas); assistente administrativo (2 vagas). Salário: de R$ 4.007,93 a R$ 13.646. Taxa: de R$ 70 a R$ 160.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MP

Inscrições até 4 de agosto pelo site: www.vunesp.com.br/. Concurso com 5 vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de auxiliar de promotoria ii - motorista. Salário: R$ 5.634,14. Taxa: R$ 118.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ

Inscrições até 21 de agosto pelo site: https://www.concursosfcc.com.br/. Concurso destinado a formar cadastro reserva para o cargo de oficial combatente. Salário: R$ 10.000. Taxa: R$ 120.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE VERMELHO NOVO - MG

Inscrições até 31 de julho pelo site: www.institutoconsulplan.org.br. Concurso com 75 vagas para os cargos de: ajudante de serviços gerais (3); auxiliar de serviços gerais (1); mecânico (1); motorista (6); motorista do conselho tutelar e do cras (1); oficial de obras (pedreiro) (3); operador de máquinas (4); servente escolar (4); soldador (1); vigia (3); zelador de cemitério (1); auxiliar de saúde bucal (1); agente administrativo (5); atendente de biblioteca (1); fiscal (1); fiscal sanitário (1); monitor de transporte escolar (2); recepcionista (4); tesoureiro (1); auxiliar de creche (4); técnico em desenvolvimento educacional especializado (5); técnico em enfermagem (1); técnico em higiene dental (3); assistente social da educação (1); contador (1); enfermeiro (2); especialista em educação (1); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (2); monitor de creche (3); nutricionista (1); professor de inglês (1); psicólogo da educação (1); técnico em informática (1); terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 1.723,93 a R$ 9.541,32. Taxa: R$ 80 a R$ 100.

PREFEITURA DE UBERABA - MG

Inscrições até 7 de agosto pelo site: www.avalia.org.br. Concurso com 81 vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de agente comunitário de saúde. Salário: R$ 3.036. Taxa: R$ 65.

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Inscrições até 3 de agosto pelo site: www.consesp.com.br. Concurso com 27 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: agente de apoio educacional; educador infantil (15); professor de educação infantil (12). Salário: R$ 1.978,13 a R$ 2.418,94. Taxa: R$ 35 a R$ 50.

PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO - PR

Inscrições até 5 de agosto pelo site: www.fundacaofafipa.org.br/. Concurso com 273 vagas para contratar e formar cadastro reserva de profissionais de níveis fundamental, médio/técnico e superior, para as seguintes funções: motorista (4); operador de máquinas (1); agente administrativo (10); atendente de farmácia (não foi especificado o número de); auxiliar de saúde bucal (1); educador social (2); inspetor sanitário (2); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (10); técnico em segurança do trabalho (não foi especificado o número de); professor da rede municipal (70); professor da rede municipal (100); professor da rede municipal 20h - arte (10); professor da rede municipal 20h - educação física (10); professor da rede municipal 20h - inglês (10); assistente social - classe 2 (1); contador (1); enfermeiro (10); engenheiro agrônomo (não foi especificado o número de); engenheiro civil (1); farmacêutico classe 2 (não foi especificado o número de); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (2); médico generalista (10); médico ginecologista (3); médico pediatra (3); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo esb (5); profissional de educação física (não foi especificado o número de); psicólogo classe 1 (1); psicólogo classe 2 (não foi especificado o número de); terapeuta ocupacional (2). Salário: R$ 1.772,26 a R$ 17.589,65. Taxa: R$ 100 a R$ 150.

PREFEITURA DE FRANCISCO AYRES - PI

Inscrições até 5 de agosto pelo site: fundacaofafipa.org.br. Concurso com 273 vagas para contratar e formar cadastro reserva de profissionais de níveis fundamental, médio/técnico e superior, para as seguintes funções: motorista (4); operador de máquinas (1); agente administrativo (10); atendente de farmácia (não foi especificado o número de vagas); auxiliar de saúde bucal (1); educador social (2); inspetor sanitário (2); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (10); técnico em segurança do trabalho; professor da rede municipal (70); professor da rede municipal (100); professor da rede municipal 20h - arte (10); professor da rede municipal 20h - educação física (10); professor da rede municipal 20h - inglês (10); assistente social - classe 2 (1); contador (1); enfermeiro (10); engenheiro agrônomo (não foi especificado o número de vagas); engenheiro civil (1); farmacêutico classe 2; fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (2); médico generalista (10); médico ginecologista (3); médico pediatra (3); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo esb (5 vagas); profissional de educação física; psicólogo classe 1 (1); psicólogo classe 2 ;terapeuta ocupacional (2). Salário: de R$ 1.772,26 a R$ 17.589,65. Taxa: de R$ 100 a R$ 150.

PREFEITURA DE BALBINOS - SP

Inscrições até 2 de agosto pelo site: www.ipell.com.br/. Concurso com 19 vagas para os cargos de: ajudante geral (1); faxineira (1); pedreiro (1); agente da vig. sanitária (1); escriturário i (1); motorista (1); tec. enfermagem (1); educador físico (1); enfermeiro (1); professor a.e.e. (1); professor de ed. básica i (8); professor de inglês (1). Salário: R$ 1.099,63 a R$ 3.268,52. Taxa: R$ 35 a R$ 95.

PREFEITURA DE BEBEDOURO - SP

Inscrições até 12 de agosto pelo site: www.novo.ibamsp-concursos.org.br/. Concurso com 96 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: agente sanitário (3); fonoaudiólogo (4); médico (pediatria) (1); médico (endocrinologia) (1); médico (reumatologia) (1); médico (urologia clínica) (1); médico (dermatologia) (1); médico (proctologia) (1); médico (cardiologia pediátrica) (1); médico (endocrinologia pediátrica) (1); médico (ginecologia-obstetra) (1); médico (otorrinolaringologia) (1); médico (angiologia) (1); médico (hematopediatria) (1); médico (cirurgia vascular) (1); médico da estratégia de saúde da família (1); técnico em enfermagem (10); terapeuta ocupacional (2); assistente social (2); coveiro (5); cozinheiro (3); cuidador de idosos (5); cuidador de referência (5); engenheiro de segurança do trabalho (1); eletricista (3); funileiro/pintor de veículos (1); mecânico (1); mecânico de máquinas pesadas (1); orientador social (5); braçal (30); tapeceiro de veículos (1). Salário: um salário mínimo a R$ 15.663,13. Taxa: R$ 56 a R$ 94.

PREFEITURA DE BEBEDOURO - SP (2)

Inscrições até 12 de agosto pelo site: www.novo.ibamsp-concursos.org.br/. Concurso com 217 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: monitor de transporte escolar (30); professor de educação especial (4); professor de educação infantil ii (oficinas curriculares) (12); professor de ensino fundamental i (oficinas curriculares) (25); professor de ensino fundamental ii inglês (1 vaga); professor de ensino fundamental ii - música (2); profissional de apoio escolar (120); supervisor de ensino (2); motorista (10); oficineiro (para oficinas de música) (3); oficineiro (para oficinas de dança) (3); oficineiro (para oficinas de artesanato) (5). Salário: R$ 1.566,32 a R$ 7.397,72. Taxa:R$ 74 a R$ 116.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA - MG

Inscrições até 13 de agosto pelo site: www.idepi.org.br/. Concurso com 17 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (13) e agente de combate às endemias (4). Salário: R$ 3.036. Taxa: R$ 60.

PREFEITURA DE RIO ACIMA - MG

Inscrições até 14 de agosto pelo site: www.idepi.org.br/. Concurso com 12 vagas para os cargos de: arquiteto (2); fiscal ambiental (2); fiscal de obras (2); fiscal de posturas (2); fiscal de tributos (2); fiscal sanitário (2). Salário: R$ 3.530,46 a R$ 4.535,69. Taxa: R$ 100.

PREFEITURA DE BIGUAÇU - SC

Inscrições até 7 de agosto pelo site: concursos.furb.br/. Concurso com 75 vagas para os cargos de: motorista i veículos leves (5); motorista ii veículos leves e utilitários (2); recepcionista (3); operador de máquinas e equipamentos pesados (1); operador de patrola (1); operador de retroescavadeira (1); agente de cadastro (1); agente fazendário (4); escriturário (5); técnico em edificações (2); técnico em enfermagem i (1); técnico em enfermagem ii (1); técnico em saneamento (2); técnico em topografia (2); arquiteto (2); contador (1); enfermeiro i (1); enfermeiro ii (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (3); engenheiro sanitarista (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal do procon (1); fiscal sanitário i (4); fiscal sanitário ii (2); fiscal sanitário iii (2); fiscal sanitário iv (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); geólogo (1); médico especialista i - cardiologista (1); médico especialista ii - ginecologista (2); médico especialista ii - oftalmologista (1); médico especialista iii - ortopedista (1); médico especialista iv - pediatra (1); médico especialista v - dermatologista (1); médico especialista viii - neurologista (1); médico especialista x - urologista (1); médico especialista xi - psiquiatra (2); médico veterinário (2); oceanógrafo (1); procurador do município (1); terapeuta ocupacional (1); coveiro; motorista iv caminhões; almoxarife; auxiliar de veterinário ii; operador de trator agrícola; auxiliar de consultório dentário; auxiliar de consultório dentário; fiscal do meio ambiente; técnico em veterinária; advogado creas/suas; bacharel em turismo (turismólogo); biólogo; engenharia eletricista; farmacêutico; farmacêutico; fiscal de tributos municipais ii; jornalista; médico especialista vii - infectologista; odontólogo i; odontólogo ii; odontólogo especialista i - endodontia; odontólogo especialista ii - odontopediatria; odontólogo especialista iii - cirurgia em buco-maxilo; odontólogo especialista v - periodontia; odontólogo especialista vi - próteses; profissional de educação física na saúde; sociólogo; fiscal agropecuário (1). Salário: R$ 1.738,57 a R$ 9.818. Taxa: R$ 85 a R$ 150.

PREFEITURA DE ITAITINGA - CE

Inscrições reabertas até 27 de julho pelo site: https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 275 vagas para os cargos de: professor da educação básica (270) e procurador (5). Salário: R$ 2.290,28 a R$ 4.580,57. Taxa: R$ 145.

PREFEITURA DE PATOS - PB

Inscrições até 28 de julho pelo site: sistemas.cpcon.uepb.edu.br. Concurso com 215 vagas para os cargos de: professor de educação infantil (100); professor de ensino fundamental - anos iniciais (50); fonoaudiólogo (6); ginecologista (2); hematologista (2); infectologista (2); mastologista (1); médico do trabalho (1); obstetra (2); oftalmologista (2); ortopedista (3); otorrino (4); patologista clínico (2); pneumologista (2); proctologista (1); psiquiatra (1); radiologista (2); reumatologista (2); terapeuta ocupacional (6); ultrassonografista (4); urologista (2); engenheiro civil (1); fiscal de defesa do consumidor (2); fiscal de obras e urbanismo (2); topógrafo (1); guarda civil municipal (10); procurador municipal (2). Salário: R$ 1.518 a R$ 2.500. Taxa: R$ 110 a R$ 150.

PREFEITURA DE BOA ESPERANÇA — MG

Inscrições até 29 de julho pelo site: encurtador.com.br/HqyQv. Concurso com 239 vagas para os cargos de: agente de serviços administrativos (40); agente de serviços públicos vigilante (5); auxiliar de serviços públicos apreendedor de animais (1); auxiliar de serviços públicos bombeiro (1); auxiliar de serviços públicos calceteiro (1); agente sanitário (2); assistente de gestão administrativa (4); assistente de serviços públicos eletricista (1); assistente de serviços públicos mecânico de veículos e máquinas pesadas (1); assistente de serviços públicos operador de máquinas pesadas (3); assistente de serviços públicos pedreiro (2); auxiliar administrativo educacional (3); auxiliar de dentista (2); auxiliar de odontologia psf (4); soldador (1); motorista (6); orientador social (8); técnico fuleiro/lanterneiro (1); técnico eletricista de autos (1); agente fiscal (2); cuidador de crianças e adolescentes de abrigo institucional (4); educador infantil (35); instrutor de informática (2); técnico de enfermagem (6); técnico de enfermagem psf (8); técnico em contabilidade (2); técnico de nível médio segurança do trabalho (1); técnico em meio ambiente (1); analista contábil (1); analista financeiro (1); analista tributário (1); fiscal tributário (4); professor de educação básica i (30); professor de educação física (licenciatura) (2); supervisor escolar (3); advogado (1); assistente social (4); dentista (2); enfermeiro (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); médico clínico geral (1); médico psf (13); nutricionista (2); odontólogo psf (4); psicólogo (1); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional (1); veterinário (1); educador físico (2); cardiologista (1); endocrinologista (1); gastroenterologista (1); ginecologista/obstetra (1); neurologista (1); ortopedista (1); pediatra (1); psiquiatra (2); urologista (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.796. Taxa: R$ 45 a R$ 90.

PREFEITURA DE SANTANA DO MANHUAÇU - MG

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://shre.ink/emSZ. Concurso com 295 vagas para os cargos de: advogado (1); agente comunitário de saúde (4); agente epidemiológico (2); assistente social (2); assistente social cras (1); assistente social escolar (1); auxiliar administrativo i (12); auxiliar de serviços gerais (50); contador (1); coveiro (3); enfermeiro (6 ); enfermeiro - psf (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (3); gari (5); mecânico de máquinas pesadas e leves (2); médico psf (3); monitor pedagógico (18); motorista (30); nutricionista (1); odontólogo psf (1); operador de máquinas pesadas (2); operário (14); pedagogo (3 ); pedreiro (8); professor pi (32); professor pii - educação física (4); profissional de apoio (30); psicólogo escolar (1); reciclador de resíduos sólidos (10); técnico de enfermagem (13); técnico de enfermagem plantonista (21); técnico de enfermagem psf (1); técnico de saúde bucal - psf (2); técnico em radiologia (2); vigia (4). Salário: R$ 1.518 a R$ 8.875,78. Taxa: R$ 60 a R$ 80.

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA - MG

Inscrições até 15 de setembro pelo site: https://shre.ink/emsa. Concurso com 172 vagas para os cargos de: nível superior - áreas diversas: analista em controle interno (1); arquiteto (1); assistente social (1); auditor fiscal tributário (1); bibliotecário (1); biólogo (1); conservador-restaurador (1); contador (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); farmacêutico-bioquímico (1); fonoaudiólogo (1); geógrafo (1); médico do trabalho (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); profissional de educação física (1); programador visual (1); psicólogo (1); zootecnista (1); nível superior - procuradoria: procurador municipal (1); analista pedagógico (10); inspetor escolar; intérprete educacional (4); professor de arte (7); professor de história (3); professor de inglês (2); professor de libras; professor de língua portuguesa (5); professor de matemática (13); nível técnico: fiscal de abastecimento (1); fiscal de obras (1); fiscal sanitário/alimentos (1); fiscal sanitário/enfermagem (1); fiscal sanitário/farmácia (1); profissional de apoio escolar (50 ); técnico em agropecuária (1); técnico em alimentos (1); técnico em enfermagem (1); nível médio: agente da autoridade de trânsito (1); assistente técnico de som (1); desenhista (1); fiscal de defesa do consumidor (1); fiscal de transportes (1); músico instrumentista/bombardino (1); músico instrumentista/clarone (1); músico instrumentista/fagote (1); músico instrumentista/flauta; músico instrumentista/flugelhoren; músico instrumentista/oboé; músico instrumentista/percussionista; músico instrumentista/saxofone alto; músico instrumentista/saxofone soprano; músico instrumentista/saxofone tenor; músico instrumentista/trombone baixo; músico instrumentista/trombone tenor (1); músico instrumentista/trompa (1 ); oficial administrativo (20); nível fundamental: agente de apoio operacional; agente de segurança patrimonial (10); oficial de manutenção/carpinteiro (1); oficial de manutenção/marceneiro (1); oficial de manutenção/pintor (1); oficial de manutenção/serralheiro (1); operador de teleatendimento (2). Salário: R$ 1.605,59 a R$ 4.269,42. Taxa: R$ 43 a R$ 59.

PREFEITURA DE ITABIRINHA - MG

Inscrições até 13 de agosto pelo site: www.reisauditores.com.br/. Concurso com 155 vagas para os cargos de: agente administrativo (2); agente de combate a endemias ii (2); agente de saúde (23); auxiliar de atividades sociais (1); auxiliar de saúde (2); auxiliar de serviços gerais (25); coordenador escolar (1); coveiro (1); enfermeiro (5); fiscal tributário (1); fisioterapeuta (2); mecânico (1); mestre de obras (1); monitor de transporte escolar (7); motorista i (5); motorista ii (2); motorista iii (2); nutricionista (1); nutricionista (educação) (1); odontólogo (2); oficial de serviços especializados (10); operador de máquinas leves (2); operador de máquinas pesadas (2); professor de apoio (5); professor de educação física (1); professor i (20); psicólogo (1); psicólogo clínico (educação) (1); recepcionista (4); serviçal escolar (15); técnico em enfermagem (5); técnico em saúde bucal (2); bioquímico (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.650,83. Taxa: R$ 60 a R$ 90.

PREFEITURA DE INDAIATUBA - SP

Inscrições reabertas até 4 de setembro pelo site: www.institutoconsulplan.org.br. Concurso com 203 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: agente de manutenção pedreiro (5); agente de serviços administrativos (5); agente de serviços operacionais (20); guarda vidas (1); mecânico (1); motorista (5); operador de máquinas - máquina pesada munck (1); agente comunitário de saúde (16); agente de administração escolar (5); agente de combate de endemias (1); agente de monitoramento (2); agente de operação e fiscalização de trânsito e transporte (5); agente de organização escolar (2); agente de serviços de saúde (2); agente fiscal municipal (5); assistente de serviços administrativos (10); auxiliar de desenvolvimento educacional (11); auxiliar de saúde bucal (1); cuidador social (1); instrutor de ação cultural (1); secretário escolar (2); técnico de serviços administrativos (5); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em agrimensura (1); técnico em análise clínicas (1); técnico em edificações (1); técnico em tecnologia da informação - hardware e suporte ao usuário (1); técnico em tecnologia da informação redes (1); técnico em turismo (1); técnico de enfermagem (2); técnico de farmácia (1); técnico em radiologia (1); assistente de procuradoria (1); auditor fiscal tributário (1); procurador do município (1); assistente social escolar (1); professor docente ii arte (3); professor docente ii - educação física (4); professor docente ii filosofia (1); professor docente iii - educação inclusiva (5); psicólogo escolar (1); analista clínico (1); dentista (1); dentista - buco maxilo (1); dentista endodontista (1); dentista - especialista em pacientes especiais (1); dentista implantodontista (1); dentista odontopediatra (1); dentista periodontista (1); enfermeiro da família (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico anestesista (1); médico cardiologista (1); médico - cirurgião geral (1); médico - cuidados paliativos (1); médico endocrinologista (1); médico endocrinopediatra (1); médico - especialista em necrópsia (1); médico gastropediatra (1); médico ginecologista (1); médico hematopediatra (1); médico hepatologista (1); médico infectologista (1); médico - intensivista uti (1); médico nefrologista (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1); médico pneumologista (1); médico reumatologista (1); médico trabalho (1); médico urologista (1); médico vascular (1); médico da família (1); médico plantonista pediatra (1); analista ambiental (1); analista cultural (1); analista de arquivo (1); arquiteto (1); bibliotecário (1); engenheiro agrimensor (1); especialista em comunicação (1); especialista em tecnologia da informação - hardware e suporte ao usuário (1); especialista em tecnologia da informação redes (1); historiador (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); orientador social (1); profissional de educação física atletismo (1); profissional de educação física basquete (1); profissional de educação física - futebol de campo (1); profissional de educação física futsal (1); profissional de educação física - ginástica de academia (1); profissional de educação física - ginástica de trampolim (1); profissional de educação física - ginástica rítmica (1); profissional de educação física hidroginástica (1); profissional de educação física - jiu jitsu (1); profissional de educação física judô (1); profissional de educação física natação (1); profissional de educação física skate (1); profissional de educação física tênis (1); profissional de educação física voleibol (1); psicólogo (2). Salário: R$ 1.994,55 a R$ 26.244,09. Taxa: R$ 46 a R$ 48.

NITTRANS - NITERÓI TRÂNSITO S.A.

Inscrições até 21 de agosto pelo site: encr.pw/YMIAO. Concurso com 59 vagas para os cargos de: advogado (1); administrador (1); arquiteto (1); contador (1); engenheiro civil (1 vaga); técnico de segurança do trabalho (1); técnico contábil (1); técnico em estradas (1); técnico em geoprocessamento (1); assistente administrativo; agente da autoridade de trânsito (50). Salário: R$ 2.300,40 a R$ 12.002. Taxa: R$ 90 a R$ 125.



PREFEITURA DE HIDROLÂNDIA



Inscrições até 5 de agosto presencialmente na: Prefeitura Municipal de Hidrolândia, sitiada na Rua Dirceu Mendonça, nº 369, Centro. Concurso com 20 vagas para os cargos de: psicólogo (3); assistente social (2); facilitador de oficinas karatê (1); facilitador de oficinas dança modalidade stred dança (2); facilitador de oficinas jiu jitsu (1); cadastrador/digitador (1 vaga); costureira (1); orientador (1); cuidador diurno (2); cuidador noturno (2); facilitador de trabalhos manuais (1); visitador no programa primeira infância criança feliz (2); facilitador de oficinas (1). Salario: R$ 1.629,85 a R$ 3.151. Taxa: Não informada.



PREFEITURA DE MANDIRITUBA



Inscrições até 7 de agosto pelo site: https://shre.ink/xHSD. Concurso com 35 vagas para os cargos de: assistente social (2); enfermeiro (6); fisioterapeuta (2); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); nutricionista (1); odontólogo (2); psicólogo (2); técnico em saúde bucal (2); técnico em enfermagem (10); técnico em radiologia (2); médico esf (2); fonoaudiólogo (1); terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 3.030,68 a R$ 18.706,27. Taxa: Não informada.



UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Inscrições até 7 de agosto pelo site: concursos.access.org.br/. Concurso com 32 vagas para os cargos de: técnico em laboratório - área: anatomia humana (2); técnico em laboratório - área: anatomia animal (1); técnico em laboratório - área: entomologia (1); técnico em tecnologia da informação (4); analista de tecnologia da informação (2); estatístico (1); pedagogo (1); técnico em assuntos educacionais (14); tecnólogo - área construção civil (1); técnico em laboratório - área: química (1); bibliotecário documentalista (1); técnico em assuntos educacionais (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.761,96, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000. Taxa: R$ 90 a R$ 150.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP) - BAURU

Inscrições até 29 de julho pelo site: www.vunesp.com.br/. Concurso com duas vagas para o cargo de assistente de suporte acadêmico II. Salário: R$ 6.291,18. Taxa: R$ 136.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 28 de novembro pelo site: shre.ink/xwAh. Concurso com uma vaga para o cargo de professor titular na área de língua e literatura armênia. Salário: R$ 23.039,56. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS (UNEAL)

Inscrições até 3 de agosto pelo site: www.uneal.edu.br/concurso. Concurso com 127 vagas para o cargo de professor do ensino superior nas seguintes áreas de atuação e localidades: Arapiraca: administração 1 (3); administração 2 (1); bioquímica (1); genética (1); ciências contábeis 1 (2); ciências contábeis 2 (1); ciências contábeis 3 (1); teoria e aplicação do direito privado (2); teoria e aplicação do direito público (2); geografia física (1); letras - língua e literatura inglesa (1); letras - língua e literatura francesa (2); literatura portuguesa e literatura brasileira (1); letras - língua portuguesa: sincronia e diacronia (1); letras - libras (1); matemática 1 (3); matemática 2 (1); matemática 3 (2); educação - diversidade e inclusão (1); educação - didática e políticas (2); educação - psicologia (1); educação - ciências sociais (1); química analítica (1); química inorgânica (2); química orgânica (1); química - estágio curricular supervisionado (2). Santana do Ipanema: ensino de ciências (1); zoologia (1); genética geral (1); botânica (1); ciências: matemática e estatística (1); educação - filosofia (1); educação 1 (2); educação 2 (2); educação 3 (1); educação - matemática (1); educação - linguagem (1); educação - psicologia (1); zootecnia 1 (2); zootecnia 2 (1). Palmeira dos Índios: ciências biológicas 1 (2); ciências biológicas 2 (1); ciências biológicas 3 (1); ciências biológicas - educação (1); ciências biológicas 4 (1); geografia física (1); geografia - pesquisa e ensino (1); história do brasil e alagoas (1); história geral e ensino de história (2); letras - estágio em língua portuguesa (1); letras - língua portuguesa (1); língua portuguesa - libras (1); letras - estágio em língua inglesa (1); letras - língua inglesa (2); matemática 1 (3); matemática 2 (1); ensino e aprendizagem (2); educação, linguagem e inclusão (1); educação, diversidade e ciências humanas (2); educação - psicologia (1); educação - ensino da matemática (1); química geral (2); química - ensino (2); química fundamental e avançada (1). São Miguel dos Campos: ciências contábeis 1 (2); ciências contábeis 2 (2); ciências contábeis 3 (1); letras - língua portuguesa e suas literaturas (2); letras - prática pedagógica (1); letras - língua espanhola e suas literaturas (1); letras - prática pedagógica em língua espanhola (1); letras - língua inglesa e suas literaturas (1); letras - libras (1). União dos Palmares: geografia - ensino e educação (2); geografia física (1); geografia regional e alagoana (2); letras - língua inglesa (4); letras literatura brasileira (1); letras linguística (2); letras - libras (1); educação - psicologia (1); educação 1 (4); educação - história (1); educação - matemática (1); educação 2 (1). Maceió: direito civil e direito processual civil (2); teoria e aplicação do direito penal (2); física 01 (1); física 02 (1). Salário: R$ 8.678,35. Taxa: R$ 250.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

Inscrições até 7 de agosto pelo site: funcamp.selecao.net.br/. Concurso com 14 vagas para os cargos de: médico anestesiologista (1); médico do trabalho (1); médico cardiologista (1); médico cirurgião do aparelho digestivo (1); médico ortopedista (1); profissional de apoio cultural e comunicação músico (instrumento: violino) (1); profissional de apoio cultural e comunicação produtor de eventos culturais (1); psicólogo (3); químico (2); químico (1); biólogo (1). Salário: R$ 6.971,26 a R$ 9.295,09. Taxa: R$ 200.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)

Inscrições até 12 de agosto pelo site: www.cops.uel.br/. Concurso com 102 vaga para o cargo de professor de ensino superior nas seguintes áreas de atuação: prática de ensino de história (1); história moderna e contemporânea (1); antropologia/teoria antropológica (1); ciência política/comportamento político (1); letras/francês: linguística/linguística aplicada/línguas estrangeiras modernas/literaturas estrangeiras modernas/literatura comparada (2); metodologia e prática de ensino de língua portuguesa e literaturas (1); filosofia/metodologia do ensino de filosofia (1); morfologia e anatomia (2); psicologia social (1); microbiologia geral (1); matemática/análise (1); matemática/otimização ou análise numérica (1); educação matemática (3); matemática/sistemas dinâmicos (1); ensino de física (1); física da matéria condensada (1); química analítica/espectrometria de massas (1); físico-química (1); química inorgânica (2); química orgânica (1); geografia/cartografia e geotecnologias (1); geografia/análise e planejamento ambiental (1); geografia regional (1); geografia agrária (1); biotecnologia/biorreatores (1); biotecnologia/bioinformática (1); teoria da computação (1); computação/ciência de dados e banco de dados (2); computação/inteligência artificial (3); computação/visão computacional, processamento de imagens e computação gráfica (1); direito privado/direito comercial/empresarial/direito civil e direito internacional privado (2); economia/microeconomia (2); economia/econometria (2); contabilidade geral (3); administração geral (1); mercadologia/marketing (1); administração da produção (1); serviço social (4); enfermagem pediátrica (1); enfermagem perioperatória e centro de materiais e esterilização (1); imunologia clínica (1); nutrição clínica (1); fisioterapia e terapia ocupacional/fisioterapia em pediatria e neonatologia (1); saúde coletiva/saúde pública (1); saúde coletiva/epidemiologia (1); farmácia/análise e controle de medicamentos (1); educação/ensino-aprendizagem (1); relações públicas (2); ciências sociais aplicadas/ciência da informação/arquivologia (1); ciências sociais aplicadas/ciência da informação/biblioteconomia (1); artes visuais/expressão em mídias tecnológicas (1); design de moda/projeto de produto de moda (1); música/percussão/educação musical (1); música /educação musical (1); ciência e tecnologia de alimentos/tecnologia de alimentos (1); ciência e tecnologia de alimentos/ciência de alimentos (1); clínica e cirurgia animal (1); reprodução animal/fisiopatologia da reprodução animal (1); clínica cirúrgica animal (1); radiologia/diagnóstico por imagem em medicina veterinária (1); agronomia/ciência do solo/fertilidade do solo e adubação (1); agronomia/ciência do solo/química do solo (1); agronomia/ciência do solo/manejo e conservação do solo (1); agrometeorologia (1); agronomia/fitotecnia/mecanização agrícola (1); agronomia/fitotecnia/produção e beneficiamento de sementes (1); recursos florestais e engenharia florestal/silvicultura (1); agronomia/fitotecnia/manejo e tratos culturais (1); agronomia/fitotecnia/fisiologia das plantas cultivadas (1); medicina veterinária/inspeção de produtos de origem animal (1); medicina veterinária/epidemiologia animal (1); medicina veterinária/doenças parasitárias de animais (1); medicina veterinária/doenças infecciosas de animais (1); zootecnia/produção animal: avicultura (1); zootecnia/produção animal: suinocultura (1); arquitetura e urbanismo/planejamento urbano e regional/métodos e técnicas do planejamento urbano e regional (1); engenharia civil/hidráulica/instalações prediais (1); construção civil/processos construtivos/materiais e componentes de construção (1); atividade física e saúde (3); organização curricular e saberes docentes na formação de professores de educação física (1); avaliação e inovação no esporre (1); treinamento esportivo: iniciação e especialização em modalidades coletivas e individuais (2). Salário: R$ 17.400,01. Taxa: R$ 484,84.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Inscrições pelo site: progesp.ufam.edu.br. Concurso com 77 vagas para o cargo de professor do magistério superior, nas unidades acadêmicas da capital e do interior, em diversas áreas. Salário: R$ 3.090,43 a R$ 6.180,86. Taxa: de R$ 90 a R$ 180.

INSTITUTOS

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA (CEFET - RJ)

Inscrições até 30 de julho pelo site: www.cefet-rj.br/index.php/docentes. Concurso com cinco vagas para o cargo de professor substituto nas seguintes áreas: engenharia de produção - contabilidade gerencial e custos (1); geografia (1); engenharia de telecomunicações (1); turismo (1); administração - engenharia de produção (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 6.433,02. Taxa: R$ 80.

COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC

Inscrições até 1º de agosto pelo site: encr.pw/3E9dW. Concurso com 462 vagas para o cargo de motorista de veículos padron. Salário: R$ 3.420,16. Taxa: Não informada.

DEGASE - DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS

Inscrições até 5 de agosto pelo site: www.idecan.org.br/. Concurso com 524 vagas para os cargos de: agente administrativo (60), agente de segurança socioeducativa feminino (25), agente de segurança socioeducativa masculino (387), analista de tecnologia da informação (2), assistente social (8), arquivologista, bibliotecário (7), contador (1), enfermeiro do trabalho, enfermeiro, estatístico, farmacêutico, médico clínico (1), médico psiquiatra (1), musicoterapeuta, nutricionista (1), odontólogo (1), pedagogo (6), professor degase de ed. física, psicólogo (8), técnico de contabilidade (2), técnico de enfermagem (1), técnico de segurança do trabalho (2), técnico em suporte e comunicação em ti (10), terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 3.634,25 a R$ 4.441,89. Taxa: R$ 90 a R$ 120.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ (IFPA)

Inscrições até 27 de julho pelo site: encurtador.com.br/fgnvP. Concurso com 180 vagas para os cargos de: administração (10); .arquitetura (1); artes (11); .biologia (10); economia (1); educação do campo (14); educação física (14); .engenharia civil (10); .engenharia mecânica (1); .estatística (14); .filosofia (10); física (9); geografia (3); .história (14); informática (5); letras / espanhol (14); letras / inglês (3); letras / português (3); matemática (5); pedagogia (14); química (6); sociologia sociologia (14). Salário: R$ 6.180,86. Taxa: R$ 130.

INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT (IBC)

inscrições até 29 de julho pelo site: www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 14 vagas para os cargos de: professor da carreira de ensino básico, técnico e tecnológico: educação precoce (2); corpo e movimento (1); educação infantil (4); anos iniciais do ensino fundamental (5); surdocegueira (1); técnico administrativo em educação nível superior: analista de tecnologia da informação (1); técnico administrativo em educação nível médio: técnico de tecnologia da informação (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 6.180,86. Taxa: R$ 100 a R$ 180.

INSTITUTO MARIA SCHMITT — SC

Inscrições até 30 de dezembro de 2025 pelo e-mail: recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

Inscrições até 29 de julho pelo e-mail cgp.sbs@ifc.edu.brConcurso com uma vaga para professor substituto, com candidato de nível superior. Salário: de R$ 4.867,77 a R$ 8.058,29. Taxa: R$ 20.