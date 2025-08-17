Confira lista com 71 concursos abertos e 19.895 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 71 concursos e 19.895 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há dois concursos abertos com 13 vagas. Para o Centro—Oeste, há seis seleções abertas com 790 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são quatro concursos com 23 postos vagos. Entre os nacionais, há cinco certames abertos para 263 oportunidades. Há ainda 12 seleções de concursos estaduais com 14.015 vagas. Já para os municipais, há 26 concursos e 3.730 vagas. Nas universidades federais, são 12 processos seletivos e 342 oportunidades. Nos institutos federais há quatro certames abertos com 719 vagas.





DISTRITO FEDERAL



POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PM - DF)



Inscrições até 28 de agosto pelo site: http://www.idecan.org.br/. Concurso Público de admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC), com oferta de uma vaga para o cargo de Oficial Policial Militar Capelão, para participar, é necessário ter curso superior em teologia, nacionalidade brasileira, idade entre 18 e 35 anos, ser sacerdote da igreja católica apostólica romana há pelo menos dois anos, com comprovação por documento oficial da igreja.Salário: R$ 9.623,97 a R$ 11.435,59. Taxa: R$150.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL (CRM-DF)

Inscrições até 1 de setembro pelo site: https://shre.ink/xHrw. Concurso com 12 vagas para os cargos de: advogado (2); analista de gestão (1); analista de t.i. (1); contador (1); médico fiscal (1); assistente administrativo (3); técnico em arquivologia (1); e técnico de t.i (2). Salário: R$ 7.500 a R$ 11.000. Taxa: R$ 50 a R$ 70.

NACIONAIS



BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL



Inscrições até 11 de setembro pelo site: https://bit.ly/45yxtyz. Concurso com 13 vagas para os cargos de: analista de projetos - administrador (1); analista de projetos - agronomia; analista de projetos - contador (1); analista de projetos - direito; analista de projetos - economista; analista de projetos engenharia (engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico); analista de sistemas subárea ciência de dados; analista de sistemas subárea desenvolvimento de sistemas; analista de sistemas subárea suporte (6); analista de sistemas subárea administração de banco de dados (1); assistente administrativo (4). Salário: R$ 4.036,74 a R$ 11.833,06. Taxa: R$ 118,79 a R$ 270,85.



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 5ª REGIÃO

Inscrições até 11 de setembro pelo site: https://concursos.access.org.br/. Concurso com 3 vagas imediatas para os cargos de: assistente administrativo (1); agente de contratação (1); analista contábil (1). Salário: R$ 2.889,26 e R$ 3.646. Taxa: R$ 45 e R$ 56.



REGIÃO (CREFITO)



Inscrições até 8 de setembro pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 2 vagas para os cargos: agente administrativo (1) e agente fiscal (1). salário: r$ R$ 2.046,36 a R$ 5.618,34. taxa: R$ 59 a R$ 62.



AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AGSUS)



Inscrições até 25 de agosto pelo site: https://l1nq.com/5neUf. Concurso com 130 vagas para os cargos: analista de gestão - agsus: administrativo (45); advogado (4); arquiteto (1); comunicação social (1); contabilidade (3); designer gráfico (1); enfermeiro do trabalho (1); engenharia civil (1); engenharia de segurança no trabalho (1); engenharia elétrica (1); medicina do trabalho (1); psicologia (3); saúde pública (40); tecnologia da informação (3); auxiliar de gestão - agsus (24). Salário: R$ 4.000 a R$ 16.663,50. Taxa: R$ 70 a R$ 120.

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS (CPRM)



Inscrições até 2 de setembro pelo site: https://l1nq.com/dZy5D. Concurso com 115 vagas para os cargos de: pesquisador em geociências: engenharia ambiental (1); geologia/levantamento geológico e de recursos minerais (21); geologia/ordenamento territorial/área de risco (6); geologia/ sedimentologia, estratigrafia e análise tectônica de bacias sedimentares (2); hidrogeologia (7); hidrologia (6); paleontologia (2); analista em geociências: administração (26); análise e desenvolvimento de sistemas (2); arquitetura (1); arquivologia (1); biblioteconomia (2); biologia (1); cartografia (1); comunicação - produção e divulgação de conteúdo audiovisual (1); comunicação - produção e divulgação de conteúdo textual (1); comunicação - produção e divulgação de conteúdo visual/gráfico (1); conservação e restauração (1); contabilidade (2); design gráfico (2); direito (2); educação (1); engenharia agronômica (1); engenharia elétrica (1); engenharia eletrônica (1 vaga); engenharia civil (1 vaga); física (2 vagas); geografia (1 vaga); geoprocessamento (1 vaga); letras (1); museologia (1); química (5); técnico em geociências: assistente administrativo (1); geologia/mineração (6); hidrologia (3). Salário: R$4.442,68 a R$10.577,48. Taxa: R$ 100 a R$ 180.





CENTRO—OESTE



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA - CISMA



Inscrições até 25 de agosto pelo site: https://encr.pw/myfn1. Concurso com 103 vagas para os cargos de: ensino médio: atendente (8); auxiliar administrativo (6); técnico de enfermagem (60). ensino superior: agente administrativo (8); assistente de controlador interno (1); assistente social (1); contador (1); enfermeiro (10); farmacêutico (2); fisioterapeuta (4); nutricionista (2). Salário: R$ 2.500 a R$ 6.750. Taxa: R$ 70 a R$ 80.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (TCE-MS)



Inscrições abertas até 21 de agosto pelo site: https://l1nq.com/91SIe. Concurso com seis vagas para para os cargos de: servidor: analista de controle externo área: direito (1); auditor de controle externo área: ciências contábeis (1); auditor de controle externo área: direito (1); auditor de controle externo área: engenharia civil (1); auditor de controle externo área: tecnologia da informação (1); conselheiro: conselheiro substituto (1). Salário: R$10.352,75 a R$41.845,49. Taxa: R$ 150 a R$ 380.





PREFEITURA DE ACREÚNA - GO



Inscrições abertas de 18 a 27 de agosto pelo site: acreuna.go.gov.br/. Concurso com 76 vagas para para os cargos de: monitor de acompanhamento escolar (10); professor de educação básica i (4); professor de educação básica i - língua inglesa (1); agente de serviços gerais de escola (9); cozinheiro (3); terapeuta ocupacional (1); analista em saúde - fonoaudiólogo (1); odontopediatra (1); musicoterapeuta (1); analista em assuntos sociais - assistente social (1); técnico em mamografia (1); cozinheiro (3); auxiliar de limpeza geral (5); auxiliar de serviços operacionais e obras públicas (8); artífice de obras públicas (2); auxiliar de serviços gerais (6); vigia (2); auxiliar de serviços operacionais e obras públicas (6); auxiliar de serviços gerais (2); facilitador de oficinas (2); educador social (2); visitador do programa criança feliz (5). Salário: R$ 1.518 a R$ 8.000. Taxa: Não informada.

PREFEITURA DE RIO VERDE - GO



Inscrições reabertas até 18 de agosto pelo site: www.unirv.edu.br/. Concurso com 499 vagas para para os cargos de: auxiliar administrativo - rio verde (383); auxiliar administrativo - distrito de ouroana (2). atendente plantonista (98); monitor de transporte coletivo urbano (16). Salário: R$ 2.113. Taxa: R$ 180.

PREFEITURA DE JARAGUÁ - GO



Inscrições abertas de 18 a 20 de agosto, presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (SEDEC), situada na Avenida Cel Tubertino Rios, nº 373-423, Setor Central.. Concurso com 45 vagas para para os cargos de: profissional do magistério superior (pedagogo) (30) e profissional de apoio escolar (15). Salário: R$ 2.485 a R$ 3.496,67. Taxa: Não informada.

PREFEITURA DE JAURU - MS



Inscrições abertas até 8 de setembro pelo site: portal.institutoatame.org.br/. Concurso com 61 vagas para para os cargos de: apoio administrativo educacional (9); assistente social (1); auxiliar de desenvolvimento infantil - adi (3); auxiliar de serviços gerais (2); borracheiro (1); braçal (3); eletricista de automotivo (1); eletricista predial (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); mecânico de carros e caminhões (1); motorista ii (8); operador de máquinas pesadas i (1); operador de máquinas pesadas ii (2); operador de máquinas pesadas iii (2); professor de pedagogia (10); psicólogo (1); técnico administrativo educacional (1); técnico em desenvolvimento infantil (10); procurador jurídico - câmara (1); assistente administrativo; nutricionista. agente de combate às endemias (1); agente comunitário de saúde. Salário: R$ 1.395,11 a R$ 9.448,23. Taxa: R$ 50 a R$ 70.



CONSELHOS



CORE-RS (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Sul)

Inscrições até 22 de setembro pelo site: https://www.quadrix.org.br. Concurso com 4 vagas imediatas para os cargos de: fiscal. Salário: R$ 5.000 + benefícios. Taxa: R$ 70.



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 25 de agosto pelo site: www.quadrix.org.br. Concurso com 7 vagas para os cargos de: agente administrativo (2); agente fiscal; auxiliar administrativo (1); técnico administrativo (1); técnico de ti (1); advogado; analista de tecnologia da informação; arquivista; contador (1); jornalista; médico fiscal (1). Salário: R$ 2.383,62 a R$ 12.954,24. Taxa: R$ 65 a R$ 70.



CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO - CAU

Inscrições até 25 de agosto pelo site: www.quadrix.org.br. Concurso com 5 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo e financeiro (1); auxiliar de fiscalização e atendimento (1); assistente de tecnologia da informação (1); analista de comunicação (1); arquiteto e urbanista (1). Salário: R$ 2.074,85 a R$ 9.054. Taxa: R$ 61 a R$ 64.



LOCAIS — ESTADUAIS



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE E A ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ



Inscrições até 20 de agosto pelo site: http://www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 11 vagas para os cargos: técnico de contabilidade (1); técnico de segurança do trabalho (1); técnico administrativo (2); advogado (2); administrador (3); contador (1); economista (1). Salário: R$ 1.518,00 a R$ 2.256,52. Taxa: R$ 70 a R$ 100.





POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ (PM - AP)



Inscrições até 21 de agosto pelo site: https://www.concursosfcc.com.br/. Concurso com vagas para o cargo de oficial combatente da polícia militar do estado do amapá qopmc. salário: não informado. taxa: R$ 120.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (TCE-MS)



Inscrições até 21 de agosto pelo site: https://bit.ly/4oaidvz Concurso com 6 vagas para os cargos: edital nº 1/2025 - servidor: analista de controle externo área: direito (1); auditor de controle externo área: ciências contábeis (1); auditor de controle externo área: direito (1); auditor de controle externo área: engenharia civil (1); auditor de controle externo área: tecnologia da informação (1). edital nº 1/2025 - conselheiro: conselheiro substituto (1). Salário: R$ 10.352,75 a R$ 41.845,49. Taxa: R$ 150 a R$ 380.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (TCE - RS)

Inscrições até 20 de agosto pelo site: https://bit.ly/4oaidvz. concurso com 45 vagas para os cargos: auditor de controle externo - especialidade: arquitetura (1); auditor de controle externo - especialidade: ciências contábeis (15); auditor de controle externo - especialidade: engenharia civil (4); auditor de controle externo - especialidade: tecnologia da informação (5); oficial de controle externo - especialidade: oficial instrutivo (20). Salário: R$ 9.801,07 a R$ 20.572,72. taxa: R$ 118,79 a R$ 270,84.





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (MP - SP)



Inscrições até 15 de setembro pelo site: https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 15 vagas para os cargos: analista de promotoria ii - agente de promotoria. Salário: R$ 13.581,75. Taxa: R$ 181.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (TJ-SP)

Inscrições até 22 de setembro pelo site: https://www.vunesp.com.br. Concurso público com vagas para o cargo de escrevente técnico judiciário (CR). Salário: R$ 6.345,94.Taxa: R$ 81.



SEAD e SEFAZ - SE



Inscrições até 20 de agosto pelo site: https://l1nq.com/tyz5w. concurso com 10 vagas para os cargos de: auditor fiscal tributário geral (6); auditor fiscal tributário - tecnologia da informação (3); auditor fiscal tributário - tributação (1). Salário: até R$ 22.541,47. Taxa: R$ 200.



CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO (CAU-MA)



Inscrições até 25 de agosto pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 5 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo e financeiro (1); auxiliar de fiscalização e atendimento (1); assistente de tecnologia da informação (1); analista de comunicação (1); arquiteto e urbanista (1). salário: R$ 2.074,85 a R$ 9.054. Taxa: R$ 61 a R$ 64.



SEE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

Inscrições até 21 de agosto pelo site: l1nq.com/zof4x. Concurso com 13.795 vagas para os cargos de: professor de educação básica - arte; professor de educação básica - biologia/ciências; professor de educação básica - educação física; professor de educação básica - ensino religioso; professor de educação básica - filosofia; professor de educação básica - física; professor de educação básica - geografia; professor de educação básica - história; professor de educação básica - língua inglesa; professor de educação básica - língua portuguesa; professor de educação básica - matemática; professor de educação básica - química; professor de educação básica - sociologia; professor de educação básica para atuar na educação especial; supervisor pedagógico / orientador educacional; analista educacional - administrativo/pedagógico - para atuar nas áreas técnico administrativas e técnico-pedagógicas; analista educacional - nutricionista; analista educacional - bibliotecário; analista educacional na função de inspetor escolar; analista de educação básica - psicólogo - para atuar nos núcleos de acolhimento educacional nae e nos centros de referência em educação inclusiva - crei; analista de educação básica - assistente social - para atuar nos núcleos de acolhimento educacional - nae; analista de educação básica - terapeuta ocupacional - para atuar nos centros de referência em educação inclusiva - crei; técnico da educação; assistente técnico de educação básica. Salário: R$ 1.917,11 a R$ 6.937,06. Taxa: R$ 21 a R$ 33.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Inscrições até 20 de agosto pelo site: l1nq.com/Kc9Wl. Concurso com 25 vagas para os cargos de: auditor de controle externo - especialidade: arquitetura (1); auditor de controle externo - especialidade: ciências contábeis (15); auditor de controle externo - especialidade: engenharia civil (4); auditor de controle externo - especialidade: tecnologia da informação (5); oficial de controle externo - especialidade: oficial instrutivo (20). Salário: R$ 9.801,07 a R$ 20.572,72. Taxa: R$ 118,79 a R$ 270,84.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA - MT

Inscrições até 25 de agosto pelo site: encr.pw/MyFn1. Concurso com 103 vagas para os cargos de: atendente (8); auxiliar administrativo (6); técnico de enfermagem (60); agente administrativo (8); assistente de controlador interno (1); assistente social (1); contador (1); enfermeiro (10); farmacêutico (2); fisioterapeuta (4); nutricionista (2). Salário: R$ 2.500 a R$ 6.750. Taxa: R$ 70 a R$ 80.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ

Inscrições até 21 de agosto pelo site: https://www.concursosfcc.com.br/. Concurso destinado a formar cadastro reserva para o cargo de oficial combatente. Salário: R$ 10.000. Taxa: R$ 120.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE GUARUJÁ – SP

Inscrições até o dia 22 pelo site: https://www.ibamsp-concursos.org.br. Concurso com 168 vagas para professor de educação básica i (75), professor de educação especial deficiência intelectual (67), agente de operação e fiscalização de trânsito e transporte (25) e analista de transporte e trânsito (1). Carga horária de 36 a 240 horas mensais/semanais, remuneração de R$ 19,52 a R$ 38,37 por hora. Taxa: R$ 80 a R$ 99.

PREFEITURA DE ARRAIAL DO CABO - RJ

Inscrições até 7 de setembro pelo site: www.ibam-concursos.org.br/. Concurso com 303 vagas para os cargos de: pedagogo (4); professor de educação especial (16); professor docente i ciências (3); professor docente i educação artística (4); professor docente i educação física (11); professor docente i geografia (6); professor docente i história (8); professor docente i língua inglesa (2); professor docente i língua portuguesa (8); professor docente i matemática; professor inspetor escolar (5); professor orientador educacional (4); professor supervisor escolar (10); professor docente ii (150); inspetor de alunos (67); secretário escolar (5). Salário: R$ 2.098,10 a R$ 3.438,65. Taxa: R$ 80 a R$ 100.



PREFEITURA DE CATURAMA (BA)

Inscrições até 27 de agosto pelo site: https://candidato.legalleconcursos.com.br. Concurso com 35 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, arquiteto projetista, assistente social, bioquímico, dentista, eletricista, enfermeiro, farmacêutico, fiscal de meio ambiente, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, professor de anos iniciais, professor de educação infantil, professor de educação infantil e anos iniciais, professor de história, professor de matemática, psicólogo, psicopedagogo, técnico agrícola, técnico em enfermagem, veterinário. Salário: R$ 1.518 a R$ 4.000. Taxa: R$ 100 a R$ 150.



PREFEITURA DE CERQUILHO



Inscrições até 25 de agosto pelo site: https://www.avancasp.org.br/. Concurso com 151 vagas, para os cargos de:nível fundamental: almoxarife (1); atendente (6); auxiliar de escritório (8); auxiliar de laboratório; auxiliar de limpeza (10); carpinteiro (1); coveiro (1); cozinheira (5); eletricista (1); eletricista para autos; encanador (1); funileiro (1); lavador (1); merendeira servente (10); motorista de veículos pesados (5); operador de máquinas pesadas (3); operário de serviços gerais (20); padeiro confeiteiro; pedreiro i (2); pintor (2); soldador (2); tratorista; nível médio/técnico: agente comunitário de saúde ubsf centro (1); agente comunitário de saúde - ubsf di napoli (1); agente comunitário de saúde ubsf nova cerquilho (1); agente comunitário de saúde ubsf parque alvorada (1); agente comunitário de saúde ubsf parque das árvores (1); agente comunitário de saúde ubsf são josé (1); agente comunitário de saúde ubsf são francisco (1); agente comunitário de saúde ubsf vila pedroso (1); agente de controle de endemias (1); agente de organização escolar (1); agente operacional (10); auxiliar de farmácia (1); auxiliar em saúde bucal; fiscal de obras e posturas; mecânico (1); operador de computador (1); técnico de enfermagem (9); técnico de laboratório (1); técnico em segurança do trabalho; nível superior: assistente social (3); bibliotecário; biomédico (1); contador; dentista (3); enfermeiro ii (8); engenheiro civil; farmacêutico (2); fiscal de rendas; fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); gestor ambiental; médico de estratégia da saúde da família (2); médico do trabalho; médico veterinário; nutricionista; peb educação infantil/creche (1); peb pré-escola (1); peb i (1); peb ii artes; peb ii ciências; peb ii educação especial; peb ii educação física; peb ii geografia; peb ii história (1); peb ii inglês; peb ii língua portuguesa (1); peb ii matemática (1); procurador jurídico municipal; psicólogo (4); terapeuta ocupacional (2); tesoureiro geral do município; edital nº 002/2025: guarda civil municipal (feminino) classe iii (5); guarda civil municipal (masculino) classe ii (5). Salário: R$ 1.592,37 a R$ 17.745,11. Taxa: R$ 55 a R$ 86.

PREFEITURA DE DIADEMA

Inscrições prorrogadas até 27 de agosto pelo site: https://www.institutomais.org.br/. Concurso com 100 vagas, para participar, é necessário que o candidato tenha ensino médio completo ou equivalente; estatura mínima de 1,55m (feminino) ou 1,60m (masculino); cnh categoria "a" ou "c" (há mais de dois anos) estando apto a dirigir; e idade mínima de 21 anos no dia do encerramento das inscrições. Salário: R$ 2.707,25, acrescida de benefícios. Taxa: não informada.



PREFEITURA DE CAMBORIÚ - SC



Inscrições até 3 de setembro pelo site: https://concursos.furb.br/. Concurso com 75 vagas para os cargos de:auxiliar de cadastro (1); auxiliar odontológico (1); cadastrador (1); coveiro (1); cozinheiro (1); jardineiro (1); merendeira; motorista (1); operador de escavadeira hidráulica (1); operador de retroescavadeira (1); operador de trator agrícola (1); operário braçal (1); pedreiro (1); pintor (1); recepcionista (1); servente (1); soldador (1); vigia (1); analista de sistemas (1); assistente de farmácia (1); assistente educacional (2); auxiliar administrativo (5); digitador (1); fiscal de obras/tributos/saúde/postura (1); técnico de enfermagem (1); técnico de gesso (1); técnico de segurança do trabalho (1); tradutor e intérprete de libras (1); agente de controle (4); analista jurídico (1); arquiteto (1); assistente social (1); auditor (1); controlador interno (1); educador físico (1); enfermeiro (5); engenheiro civil (1); engenheiro elétrico (1); fonoaudiólogo (1); médico cardiologista (1); médico dermatologista (1); médico endocrinologista (1); médico infectologista (1); médico neurologista (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico psiquiatra (1); médico reumatologista (1); médico urologista (1); médico veterinário (1); orientador educacional (1); procurador municipal (1); professor de anos iniciais (2); professor de arte (1); professor de atendimento educacional especializado (aee) (1); professor de educação infantil (2); professor de ensino religioso (1); professor de inglês (1); professor de língua portuguesa (1); supervisor escolar (1); terapeuta ocupacional (1); topógrafo (1). Salário: R$1.335,44 a R$ 9.307,67. Taxa: R$ 75 a R$ 135



PREFEITURA DE SANTA CECÍLIA - PB



Inscrições até 24 de agosto pelo site: https://educapb.com.br/. Concurso com 97 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (10); coveiro (1); gari (5); motorista d (10); operador de máquinas (1); vigilante (4); agente comunitário de saúde (3) gente de combate às endemias (1); assistente de sala (2); assistente administrativo (2); auxiliar de consultório dentário (1); fiscal de obras (1); guarda municipal (10); técnico em enfermagem psf (2); técnico em enfermagem plantonista (2); assistente social (1); enfermeiro psf (2); enfermeiro plantonista (3); fiscal de tributos (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); médico veterinário (1); médico clínico geral psf (3); médico plantonista (3); psicólogo (1); cirurgião dentista (2); profissional de educação física (1); terapeuta ocupacional (1); professor a (8); professor b português (2); professor b língua inglesa (1); professor b matemática (2); professor b história (1); professor b geografia (1); professor b ciências (1); psicopedagogo (1); supervisor escolar (2). Salário: R$ 1.518 a R$ 5.000. Taxa: R$ 60 a R$ 100.





PREFEITURA DE MUNDO NOVO - MS



Inscrições até 20 de agosto pelo site: https://encr.pw/23ZMw. Concurso com 166 vagas para os cargos de: motorista especializado (6); operador de trator e implementos agrícolas (2); operador de máquinas (2); assistente de educação (9); agente administrativo (2); agente comunitário de saúde unidade saúde da família i (12); agente comunitário de saúde unidade saúde da família ii (7); agente comunitário de saúde unidade saúde da família iii (9); agente comunitário de saúde pedro ramalho (3); agente de combate às endemias (10); atendente de farmácia (1); auxiliar de dentista (3); fiscal de obras e postura (1); fiscal de tributos municipais (2); fiscal de vigilância sanitária (3); orientador social (4); secretário de escola (5); técnico de laboratório (2); técnico em agrimensura (1); técnico em enfermagem (3); advogado; analista de fiscalização de obras e posturas (1); analista de proteção e defesa do consumidor (1); analista de serviços públicos (3); analista de tecnologia da informação (1); arquiteto e urbanista (1); assistente social (4); bioquímico/farmacêutico (1); contador (1); controlador interno (1); enfermeiro padrão (5); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); médico (4); nutricionista (2); odontólogo (2); psicólogo (4); terapeuta ocupacional (1); orientador educacional (2); professor de arte (4); professor de educação física; professor de educação infantil (6); professor de ensino fundamental (24); professor de letras/inglês (4); psicopedagogo (2). Salario: R$ 1.776,15 a R$ 6.121,35. Taxa: 80 a R$ 120.



A PREFEITURA DE APARECIDA DO RIO DOCE - GO



Inscrições até 30 de setembro pelo site: https://l1nq.com/4wQZh. Concurso com 64 vagas com candidatos de nível fundamental, médio e superior. Segundo o edital, as oportunidades são para os cargos de: gari (3); guarda noturno (3); eletricista (1); merendeira (2); motorista de transporte escolar (6); motorista da saúde (4); operador de máquinas (1); auxiliar de dentista (2); lactarista (1); monitor escolar (6); técnico em enfermagem (4); técnico em radiologia (1 gente de contratação (1); agente de recursos humanos (1); assistente social (1); enfermeiro (1); farmacêutico (2); fiscal arrecadador (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); nutricionista (2); odontólogo (2); professor nível iii língua inglesa (1); professor nível iii língua portuguesa (1); professor nível iii matemática (1); professor nível iii pedagogia (10); psicólogo (2); secretário escolar (1).Salário: R$ 1.383,47 a R$ 5.366,71. Taxa: R$ 80 a R$ 130.



PREFEITURA DE SÃO BENTO ABADE - MG



Inscrições até 13 de outubro pelo site: https://encr.pw/CFDk7. Concurso com 160 vagas para profissionais alfabetizados e de níveis fundamental, médio, técnico e superior. De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos: agente administrativo de curso superior (8); agente sanitário (1); assistente social municipal (1); auxiliar administrativo (20); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de serviços gerais (32); cantineira (5); cirurgião dentista municipal (1); contador (1); enfermeiro esf (2); enfermeiro rt (1); enfermeiro ubs (2); farmacêutico (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal sanitário (1); fisioterapeuta municipal (2); fonoaudiólogo (1); médico de psf (3); monitor de educação infantil (14); motorista geral (20); nutricionista (1); operador de máquina pesada (4); professor de apoio (7); professor de educação física (2); professor de informática (1); professor de música (1); professor regente (12); psicólogo municipal (4); supervisor pedagógico (1); técnico em enfermagem (8); técnico em radiologia (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 12.000. Taxa: R$ 70 a R$ 150.

PREFEITURA DE VARGINHA - MG

Inscrições até 25 de agosto pelo site: www.idepi.org.br/. Concurso com 849 vagas para os cargos de: motorista (8); operador de veículos pesados (2); tratorista (2); agente fiscal (8); auxiliar de creche (60); auxiliar de dentista (15); desenhista (2); oficial de administração (70); técnico em enfermagem urgência e emergência (8); técnico em enfermagem (41); técnico em informática (1); técnico em laboratório (3); técnico em raio x (1); administrador (2); arquiteto (2); artista design (1); assistente social (7); assistente social escolar (4); auditor fiscal tributário (1); biólogo (2); contador (1); dentista cirurgião de saúde da família (19); dentista - endodontista (2); dentista - odontologia para pacientes com necessidades especiais (1); dentista - odontopediatra (2); dentista - ortodontista (1); dentista - periodontista (1); economista (2); educador infantil (78); enfermeiro (25); enfermeiro urgência e emergência (10); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (2); engenheiro de tráfego (1); engenheiro eletricista (1); farmacêutico bioquímico (6); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (5); inspetor escolar (2); médico - acupunturista (1); médico - alergologista pediatra (1); médico - angiologista (2); médico - cardiologista (4); médico - cardiologista pediatra (1); médico - cirurgião cabeça e pescoço (1); médico - cirurgião geral (4); médico - cirurgião geral (plantonista) (5); médico - clínico geral (69); médico - clínico geral (plantonista) (9); médico - clínico regulador (2); médico da família psf (36); médico - dermatologista (1); médico do trabalho (1); médico - endocrinologista (5); médico - endocrinologista pediatra (1); médico - gastroenterologista (1); médico - gastroenterologista pediatra (1); médico - geriatra (5); médico - ginecologista (10); médico - hematologista (1); médico - infectologista (1); médico - neurologista (2); médico - neuropediatra (2); médico - oftalmologista (2); médico - ortopedista (4); médico - otorrinolaringologista (2); médico - pediatra (15); médico - pediatra (plantonista) (12); médico - pneumologista (2); médico - pneumologista pediatra (1); médico - psiquiatra (10); médico - radiologista (2); médico - urologista (3); nutricionista (5); orientador escolar (6); paisagista (1); professor pii (119); professor pii - arte (5); professor pii - ciências (3); professor pii - educação física (8); professor pii - ensino religioso (5); professor pii - geografia (4); professor pii - história (2); professor pii - língua inglesa (5); professor pii - língua portuguesa (5); professor pii - matemática (5); psicólogo (9); psicólogo escolar e educacional (4); psicopedagogo (1); supervisor pedagógico (20); técnico desportivo (13); terapeuta ocupacional (2); veterinário (4). Salário: R$ 1.973,95 a R$ 8.632,82.

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA - MG

Inscrições até 15 de setembro pelo site: https://shre.ink/emsa. Concurso com 172 vagas para os cargos de: nível superior - áreas diversas: analista em controle interno (1); arquiteto (1); assistente social (1); auditor fiscal tributário (1); bibliotecário (1); biólogo (1); conservador-restaurador (1); contador (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); farmacêutico-bioquímico (1); fonoaudiólogo (1); geógrafo (1); médico do trabalho (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); profissional de educação física (1); programador visual (1); psicólogo (1); zootecnista (1); nível superior - procuradoria: procurador municipal (1); analista pedagógico (10); inspetor escolar; intérprete educacional (4); professor de arte (7); professor de história (3); professor de inglês (2); professor de libras; professor de língua portuguesa (5); professor de matemática (13); nível técnico: fiscal de abastecimento (1); fiscal de obras (1); fiscal sanitário/alimentos (1); fiscal sanitário/enfermagem (1); fiscal sanitário/farmácia (1); profissional de apoio escolar (50 ); técnico em agropecuária (1); técnico em alimentos (1); técnico em enfermagem (1); nível médio: agente da autoridade de trânsito (1); assistente técnico de som (1); desenhista (1); fiscal de defesa do consumidor (1); fiscal de transportes (1); músico instrumentista/bombardino (1); músico instrumentista/clarone (1); músico instrumentista/fagote (1); músico instrumentista/flauta; músico instrumentista/flugelhoren; músico instrumentista/oboé; músico instrumentista/percussionista; músico instrumentista/saxofone alto; músico instrumentista/saxofone soprano; músico instrumentista/saxofone tenor; músico instrumentista/trombone baixo; músico instrumentista/trombone tenor (1); músico instrumentista/trompa (1 ); oficial administrativo (20); nível fundamental: agente de apoio operacional; agente de segurança patrimonial (10); oficial de manutenção/carpinteiro (1); oficial de manutenção/marceneiro (1); oficial de manutenção/pintor (1); oficial de manutenção/serralheiro (1); operador de teleatendimento (2). Salário: R$ 1.605,59 a R$ 4.269,42. Taxa: R$ 43 a R$ 59.

PREFEITURA DE INDAIATUBA - SP

Inscrições reabertas até 4 de setembro pelo site: www.institutoconsulplan.org.br. Concurso com 203 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: agente de manutenção pedreiro (5); agente de serviços administrativos (5); agente de serviços operacionais (20); guarda vidas (1); mecânico (1); motorista (5); operador de máquinas - máquina pesada munck (1); agente comunitário de saúde (16); agente de administração escolar (5); agente de combate de endemias (1); agente de monitoramento (2); agente de operação e fiscalização de trânsito e transporte (5); agente de organização escolar (2); agente de serviços de saúde (2); agente fiscal municipal (5); assistente de serviços administrativos (10); auxiliar de desenvolvimento educacional (11); auxiliar de saúde bucal (1); cuidador social (1); instrutor de ação cultural (1); secretário escolar (2); técnico de serviços administrativos (5); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em agrimensura (1); técnico em análise clínicas (1); técnico em edificações (1); técnico em tecnologia da informação - hardware e suporte ao usuário (1); técnico em tecnologia da informação redes (1); técnico em turismo (1); técnico de enfermagem (2); técnico de farmácia (1); técnico em radiologia (1); assistente de procuradoria (1); auditor fiscal tributário (1); procurador do município (1); assistente social escolar (1); professor docente ii arte (3); professor docente ii - educação física (4); professor docente ii filosofia (1); professor docente iii - educação inclusiva (5); psicólogo escolar (1); analista clínico (1); dentista (1); dentista - buco maxilo (1); dentista endodontista (1); dentista - especialista em pacientes especiais (1); dentista implantodontista (1); dentista odontopediatra (1); dentista periodontista (1); enfermeiro da família (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico anestesista (1); médico cardiologista (1); médico - cirurgião geral (1); médico - cuidados paliativos (1); médico endocrinologista (1); médico endocrinopediatra (1); médico - especialista em necrópsia (1); médico gastropediatra (1); médico ginecologista (1); médico hematopediatra (1); médico hepatologista (1); médico infectologista (1); médico - intensivista uti (1); médico nefrologista (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1); médico pneumologista (1); médico reumatologista (1); médico trabalho (1); médico urologista (1); médico vascular (1); médico da família (1); médico plantonista pediatra (1); analista ambiental (1); analista cultural (1); analista de arquivo (1); arquiteto (1); bibliotecário (1); engenheiro agrimensor (1); especialista em comunicação (1); especialista em tecnologia da informação - hardware e suporte ao usuário (1); especialista em tecnologia da informação redes (1); historiador (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); orientador social (1); profissional de educação física atletismo (1); profissional de educação física basquete (1); profissional de educação física - futebol de campo (1); profissional de educação física futsal (1); profissional de educação física - ginástica de academia (1); profissional de educação física - ginástica de trampolim (1); profissional de educação física - ginástica rítmica (1); profissional de educação física hidroginástica (1); profissional de educação física - jiu jitsu (1); profissional de educação física judô (1); profissional de educação física natação (1); profissional de educação física skate (1); profissional de educação física tênis (1); profissional de educação física voleibol (1); psicólogo (2). Salário: R$ 1.994,55 a R$ 26.244,09. Taxa: R$ 46 a R$ 48.

NITTRANS - NITERÓI TRÂNSITO S.A.

Inscrições até 21 de agosto pelo site: encr.pw/YMIAO. Concurso com 59 vagas para os cargos de: advogado (1); administrador (1); arquiteto (1); contador (1); engenheiro civil (1); técnico de segurança do trabalho (1); técnico contábil (1); técnico em estradas (1); técnico em geoprocessamento (1); assistente administrativo; agente da autoridade de trânsito (50). Salário: R$ 2.300,40 a R$ 12.002. Taxa: R$ 90 a R$ 125.



PREFEITURA DE SANTOS - SP



Inscrições até 25 de agosto pelo site: www.novo.ibamsp-concursos.org.br. Concurso com 61 vagas para os cargos de: terapêutico (1); auxiliar saúde bucal (1); técnico de enfermagem (13); técnico de farmácia (2); técnico de laboratório (1); cirurgião dentista generalista (6); cirurgião dentista protesista (1); fonoaudiólogo (1); terapeuta ocupacional (2); médico anestesiologista (1); médico cardiologista infantil (1); médico cirurgião pediátrico (1); médico endocrinologista e metabologista (1); médico endocrinologista infantil (1); médico fisiatra (1); médico generalista ambulatorial (2); médico generalista saúde da família (1); médico generalista saúde mental (raps) (1); médico generalista urgência e emergência (1); médico geriatra (1); médico ginecologista obstetra - ambulatório (1); médico hebiatra (1); médico intensivista (2); médico nefrologista (1); médico neonatologista (1); médico neurologista (2); médico neuropediatra (1); médico nutrólogo (1); médico pneumologista (1); médico proctologista (1); médico psiquiatra (2); médico reumatologista (1); médico do trabalho (5); médico ultrassonografista (1). Salário: R$ 2.799,21 a R$ 11.421,06. Taxa: R$ 54,30 a R$ 92.

PREFEITURA DE MAGÉ - RJ



Inscrições até 25 de agosto pelo site: portal.ian.org.br. Concurso com 20 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: fiscal de posturas e estética urbana (2); fiscal de meio ambiente (2); fiscal de obras e instalações (2); fiscal de transportes urbanos (2); fiscal tributarista (10); fiscal sanitarista (2). Salário: R$ 2.100. Taxa: R$ 100 a R$ 110.

PREFEITURA DE BOA ESPERANÇA - MG



Inscrições até 25 de agosto pelo site: novo.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 245 vagas para os cargos de: agente de serviços administrativos (40); agente de serviços públicos vigilante (5); auxiliar de serviços públicos apreendedor de animais (1); auxiliar de serviços públicos bombeiro (1); auxiliar de serviços públicos calceteiro (1); agente sanitário (2); assistente de gestão administrativa (4); assistente de serviços públicos eletricista (1); assistente de serviços públicos mecânico de veículos e máquinas pesadas (1); assistente de serviços públicos operador de máquinas pesadas (3); assistente de serviços públicos pedreiro (2); auxiliar de dentista (2); auxiliar de odontologia psf (4); soldador (1); motorista (6); orientador social (8); técnico fuleiro/lanterneiro (1); técnico eletricista de autos (1); agente fiscal (2); cuidador de crianças e adolescentes de abrigo institucional (4); educador infantil (35); instrutor de informática (2); técnico de enfermagem (6); técnico de enfermagem psf (8); técnico em contabilidade (2); técnico de nível médio segurança do trabalho (1); técnico em meio ambiente (1); analista contábil (1); analista financeiro (1); analista tributário (1); fiscal tributário (4); professor de educação básica i (30); professor de educação física (licenciatura) (2); supervisor escolar (3); advogado (1); assistente social (4); dentista (2); enfermeiro (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); médico psf (13); nutricionista (2); odontólogo psf (4); psicólogo (1); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional (1); veterinário (1); educador físico (2); auxiliar administrativo educacional (3); cardiologista (1); endocrinologista (1); gastroenterologista (1); ginecologista/obstetra (1); neurologista (1); ortopedista (1); pediatra (1); psiquiatra (2); urologista (1); médico clínico geral (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.796. Taxa: R$ 45 a R$ 90.

PREFEITURA DE DIONÍSIO - MG



Inscrições até 28 de agosto pelo site: www.exameconsultores.com.br. Concurso com 72 vagas para os cargos de: agente administrativo de tributos e rendas (1); assistente odontológico (2); assistente social (1); auxiliar de serviço administrativo (1); auxiliar de serviços gerais (3); coletor de lixo (2); dentista psf (2); eletricista (1); encarregado de serviço administrativo (5); encarregado de serviço de água (3 vagas); enfermeiro psf (2); fisioterapeuta (2); gari (3); mecânico (1 vaga); motorista c (10); operador de máquinas a (2); operador de máquinas b (2); operário (8); pedreiro (2); professor (6); psicólogo (2); servente da usina de reciclagem de lixo (2); servente escolar (4); técnico administrativo (1); técnico de enfermagem (3); vigilante (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 2.980,69. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE DOURADOQUARA - MG



Inscrições até 15 de setembro pelo site: portal.versatilsolucoesadm.com.br. Concurso com 139 vagas para os cargos de: assistente social (2); auxiliar administrativo (12); auxiliar de saúde (3); auxiliar de saúde bucal (2); auxiliar de serviços gerais (29); dentista (3); encanador (1); encarregado de manutenção (1); enfermeiro padrão (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (3); gari (20); guarda noturno (2); motorista (18); nutricionista (1); oficial administrativo (2); operador de máquinas (2); pedreiro (3); procurador (3); professor pi (4); psicólogo (3); recepcionista (4); técnico em contabilidade (2); técnico de enfermagem (15). Salário: R$ 1.518 a R$ 2.650. Taxa: R$ 30 a R$ 80.

PREFEITURA DE ESTRELA DALVA - MG



Inscrições até 28 de agosto pelo site: concursos.access.org.br/. Concurso com 95 vagas para os cargos de: artífice capela mortuária (1); artífice limpeza de córrego (3); artífice limpeza de rua (6); artífice pedreiro (3); auxiliar de serviço (22); coveiro (3); jardineiro (1); merendeira (6); motorista de veículos pesados (2); operador de máquinas (2); motorista (7); auxiliar administrativo (20); fiscal (1); fiscal em vigilância sanitária (1); técnico de enfermagem (3); vigilante (2 vagas); assistente social (2); enfermeiro (3); nutricionista (1); psicólogo (2 vagas); agente de combate às endemias (1); médico (1); odontólogo (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.566,27. Taxa: R$ 70 a R$ 160.

PREFEITURA DE POÇOS DE CALDAS - MG



Inscrições até 4 de setembro pelo site: www.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 50 vagas para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 2.094,75. Taxa: R$ 73,32.

PREFEITURA DE CASTELO - ES



Inscrições até 25 de agosto pelo site: ibade.org.br. Concurso com 187 vagas para os cargos de: Azulejista (2); Borracheiro (1); Cozinheiro (6); Operador de Serviços de Apoio às Unidades Escolares (10); Operador de Serviços Gerais (30); Operador de Serviços de Higiene Asseio e Limpeza (2); Operador de Serviços de Obras Públicas (5); Auxiliar de Consultório Odontológico (3); Carpinteiro (1); Eletricista (1); Eletricista de Veículos (1); Mecânico (1); Motorista D (16); Motorista D Socorrista (12); Operador de Serviços Administrativos (10); Operador de Escavadeira, máquinas e veículos especiais (1); Operador de Motoniveladora, máquinas e veículos especiais (2); Operador de Retroescavadeira, Máquinas e Veículos Especiais (4); Pedreiro (2); Pintor (2); Serralheiro (1); Assistente de Serviço de Educação (10); Assistente de Serviços de Educação Social (1); Cuidador Infantojuvenil (1); Cuidador de Idosos (1); Secretário Escolar (2); Técnico de Manutenção de Máquinas e Equipamentos (1); Técnico em Enfermagem (10); Técnico em Informática (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Técnico em Topografia (1); Agente Fiscal de Obras (1); Agente Fiscal de Tributos Municipais (1); Analista de Sistemas (1); Arquivista (1); Assistente Social (2); Auditor Público Interno (1); Bibliotecário (1); Biólogo (1); Cirurgião Dentista ESF (1); Cirurgião Dentista Endodontia (1); Cirurgião Dentista Odontopediatria (1); Cirurgião Dentista Periodontia (1); Contador (1); Economista Doméstico (1); Educador Físico (1); Enfermeiro (2); Enfermeiro ESF (1); Engenheiro Agrimensor (1); Engenheiro Agrônomo (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Eletricista (1); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (2); Fonoaudiólogo (1); Médico Cardiologista (1); Médico (1); Médico Dermatologista (1); Médico do Trabalho (1); Médico ESF (2); Médico Ginecologista (1); Médico Neurologista (1); Médico Ortopedista (1); Médico Otorrinolaringologista (1); Médico Pediatra (1); Médico Psiquiatra (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (1); Orientador Social (1); Procurador Municipal (1); Psicólogo (1); Terapeuta Ocupacional (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 11.953,25. Taxa: R$ 70 a R$ 105.

PREFEITURA DE CACEQUI - RS



Inscrições até 23 de agosto pelo site: portal.editais.legalleconcursos.com.br. Concurso com 155 vagas para os cargos de: agente administrativo auxiliar (1); agente comunitário de saúde (5); arquiteto (1); assistente social (1); auxiliar de consultório dentário (1); contador (1); dentista (1); eletricista (2); enfermeiro (3); engenheiro civil (1); fiscal ambiental (1); fiscal sanitário (1); fiscal tributário (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); instalador hidráulico (1); médico ii (1); médico veterinário (1); monitor do centro integrado da criança e do adolescente (cica) (1); motorista de carro leve (2); motorista de veículo pesado (3); nutricionista (1); operador de máquinas (2); operário (6); pedreiro (2); procurador jurídico (1); professor de artes visuais (1); professor de ciências (3); professor de educação especial (3); professor de educação física (3); professor de educação infantil (24); professor de ensino religioso (1); professor de espanhol (1); professor de geografia (2); professor de história (2); professor de língua inglesa (1); professor de matemática (3); professor de português (3); professor de séries iniciais (22); profissional de apoio pedagógico à educação infantil e inclusiva (6); psicólogo (3); servente (8); técnico de enfermagem (5); técnico de informática (área de rede e suporte) (1); técnico em agropecuária (1); técnico em contabilidade (1); terapeuta ocupacional (1); tesoureiro (1); visitador do pim (10); zelador (5); farmacêutico (1). Salário: R$ 1.253,18 a R$ 7.793,61. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE VIAMÃO - RS



Inscrições prorrogadas até 22 de agosto pelo site: www.fundatec.org.br. Concurso com 33 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: médico atenção integrada de saúde da família; médico esf/atenção básica; médico ginecologista e obstetra; médico neuropediatra; médico pediatra; médico psiquiatra; médico veterinário; pedagogo (2); professor de educação infantil (10); professor de educação física (2); professor de inglês (2); professor de matemática (2); professor de series iniciais (10); terapeuta ocupacional; profissionais do magistério para educação infantil (5); acompanhante terapêutico; agente comunitário de saúde; agente de combate as endemias; auxiliar administrativo; técnico em enfermagem; auxiliar de saúde bucal. Salário: R$ 2.230,78 a R$ 17.188,97. Taxa: R$ 65 a R$ 180.

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA - SC



Inscrições prorrogadas até 27 de agosto pelo site: institutofucap.selecao.net.br. Concurso com 71 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: assistente social educacional (1); nutricionista (1); psicólogo educacional (1); professor de aee atendimento educacional especializado (1); professor de alemão (1); professor de artes; professor de educação especial (segundo professor) (6); professor de educação física (2); professor de geografia (1); professor de história; professor de inglês (1); professor de matemática (1); professor (anos/séries iniciais); professor (anos/séries iniciais) - escola reunida rural; professor (auxiliar de ensino) (6); professor (educação infantil) (8); monitor de educação básica (4); agente de contratação pública; assistente social cras (1); analista de departamento pessoal (1); auditor-fiscal de tributos municipais (1); bibliotecário; contador (1); dentista (1); enfermeiro - esf (1); engenheiro agrônomo; engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico clínico geral - 20h; médico clínico geral 30h (1); médico clínico geral esf (2); médico ginecologista obstetra (1); médico pediatra (1); médico veterinário; psicólogo - cras (1); psicólogo - ubs (1); tesoureiro (1); agente administrativo (2); agente de vigilância epidemiológica (1); agente de combate a endemias; agente comunitário de saúde (2); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de vigilância sanitária; técnico em enfermagem (3); motorista (8); operador de máquinas leves (2); operador de máquinas pesadas (2). Salário: R$ 1.274,95 a R$ 14.586,53. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE (UFCSPA) – RS

Inscrições até 29 de agosto pelo site: https://www.ufcspa.edu.br. Concurso com três vagas para docente efetivo nas áreas de medicina de família e comunidade (1), cirurgia geral (1) e epidemiologia (1). Jornada de 40 horas semanais ou dedicação exclusiva, remuneração de R$ 5.949,07 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 125 a R$ 175.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - RS

Inscrições até 25 de agosto, pelo site: guri.unipampa.edu.br/. Concurso com 14 vagas para o cargo de professor do magistério superior nas seguintes áreas: engenharia de software (1); engenharia de energia (1); botânica (1); fruticultura (1 vaga); zoologia de invertebrados (1); anatomia e fisiologia animal (1); cirurgia geral (1); clínica médica saúde do adulto (2); ginecologia e obstetrícia (1); medicina de família e comunidade (2); pediatria (2). Salário: R$ 4.975,59 a R$ 13.288,85, além de auxílio-alimentação de até R$ 1.000. Taxa: R$ 180.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - SP

Inscrições até 25 de agosto, pelo site: www.vunesp.com.br/. Concurso com 14 vagas para o cargo de professor do magistério superior nas seguintes áreas: profissional de apoio universitário - perfil biólogo (1); profissional de apoio universitário - perfil biotecnologista (1). profissional de apoio universitário - perfil engenheiro agrícola (1). profissional de apoio universitário - perfil engenheiro agrônomo (1); médico - perfil médico anestesiologista (2); médico - perfil médico anatomopatologista (2).médico - perfil médico urologista (1).médico - perfil médico clínico geral (2).médico - perfil médico plantonista (1). profissional de apoio cultural e comunicação - perfil músico (1). técnico de enfermagem - perfil técnico de enfermagem do trabalho (1). técnico de enfermagem - perfil técnico de enfermagem do trabalho (1). técnico de serviços de saúde - perfil técnico em radiologia e imagenologia (1). técnico de serviços de saúde - perfil técnico em nutrição e dietética (1). Salário: R$ 4.929,44 a R$ 9.759,85. Taxa: R$ 135 a R$ 200.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) – MG

Inscrições até 12 de setembro, pelo site: https://sig.ufla.br/modulos/publico/editaisservidores. Concurso com 34 vagas para técnico-administrativos em educação nas áreas de assistente em administração (14), técnico em tecnologia da informação (3), analista de tecnologia da informação (1), enfermeiro (2), médico/medicina generalista (1), médico/clínica médica (1), médico/medicina da família e comunidade (1), médico/pediatria (1) e técnico em assuntos educacionais (10). São 34 vagas com jornada de 20 a 40 horas semanais e salário de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. Taxa: R$ 120 a R$ 200.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT)

Inscrições até 1º de setembro pelo site: https://www.uft.edu.br. Concurso público para o cargo de professor do magistério superior, nas áreas de: engenharia de bioprocessos e biotecnologia (1), engenharia florestal (3), medicina veterinária (2), psicologia (2), arquitetura e urbanismo (1), ciências contábeis (1), enfermagem (1), filosofia (1), medicina (1), ciências biológicas (1), ciências sociais (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 6.180,86. Taxa: R$ 260.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)



Inscrições até 9 de setembro pelo site: https://www.fuvest.br/. Concurso com 26 vagas para os cargos de: enfermeiro são paulo (7);técnico de laboratório (especialidade: autópsia) são paulo (2); técnico de laboratório (especialidade: química) ribeirão preto (2); piracicaba (3); são paulo (5); lorena (2); técnico em informática são carlos (3) e são paulo (2). Salário: R$ 6.027,72 até 11.334,47. Taxa: R$ 175 a R$ 230.



UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG)



Inscrições até 29 de setembro pelo site: https://www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 178 vagas para os cargos de: técnico universitário: apoio administrativo geral (46); laboratórios de ciências naturais (10); técnico laboratório de informática (23); analista universitário: biblioteconomia (19); ciências sociais aplicadas (55); contabilidade (1); direito (1); geral: formação superior (18); instalações prediais (engenharia civil ou elétrica; arquitetura) (2); psicologia (2); tecnologia da informação (1). Salário: R$ 1.209,03 a R$ 2.639,23. Taxa: R$ 30 a R$ 40



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS)



Inscrições abertas até 1 de setembro pelo site: https://www.concursos.ufms.br/. Concurso com 57 vagas o cargo de professor do magistério superior. De acordo com o edital, as oportunidades são para as seguintes áreas de atuação e localidades: campo grande: ciências sociais aplicadas / economia (1); linguística, letras e artes / artes / desenho (1); linguística, letras e artes / artes / cinema (1); linguística, letras e artes / artes / música (2); ciências biológicas / farmacologia / farmacologia geral (1); ciências exatas e da terra / ciência da computação / metodologia e técnicas da computação (1); ciências da saúde / medicina / clínica médica (1); ciências da saúde / medicina / cancerologia (1); ciências da saúde / medicina / gastroenterologia (1); ciências da saúde / medicina / pediatria (1); ciências da saúde / medicina / cirurgia (1); ciências da saúde / odontologia / clínica odontológica (1); ciências da saúde / odontologia / clínica odontológica (1); ciências da saúde / odontologia / ortodontia (1); ciências exatas e da terra / física / física geral (1); ciências da saúde / enfermagem / enfermagem pediátrica (1); ciências exatas e da terra / matemática (2); ciências exatas e da terra / química / química analítica (1); aquidauana: linguística, letras e artes / linguística / teoria e análise linguística (1); linguística, letras e artes / letras / línguas estrangeiras modernas (1); corumbá: ciências biológicas / zoologia (1); ciências biológicas / botânica (1); ciências biológicas / bioquímica (1); ciências sociais aplicadas / administração / ciências contábeis (1); ciências humanas / geografia / geografia humana (1); ciências humanas / história / história moderna e contemporânea (1); .ciências sociais aplicadas / direito (1); ciências exatas e da terra / geociências / geografia física (1); ciências humanas / história / história antiga e medieval (1); ciências exatas e da terra / matemática / matemática aplicada (1); ciências exatas e da terra / ciência da computação / linguagens de programação (1); três lagoas: ciências da saúde / enfermagem / enfermagem de saúde pública (2); ciências da saúde / medicina / ginecologia e obstetrícia (1); ciências da saúde / medicina / pediatria (2); ciências da saúde / medicina / ortopedia (1); ciências da saúde / medicina / clínica médica (2); ciências biológicas / microbiologia (1); coxim: ciências da saúde / enfermagem / enfermagem médico-cirúrgica (2); paranaíba: ciências agrárias / medicina veterinária / clínica cirúrgica animal (1); ciências agrárias / medicina veterinária / clínica veterinária (1); .ciências sociais aplicadas / economia / economia geral (1); ciências exatas e da terra / matemática / matemática aplicada (1); ciências agrárias / medicina veterinária / reprodução animal (1) ciências humanas / psicologia / psicologia do ensino e da aprendizagem (1); ciências humanas / psicologia / tratamento e prevenção psicológica (1); chapadão do sul: ciências agrárias / recursos florestais e engenharia florestal (1); ciências agrárias / recursos florestais e engenharia florestal / proteção florestal (1); nova andradina: ciências sociais aplicadas / administração / ciências contábeis (1); engenharias / engenharia química / processos industriais de engenharia química (1); ponta porã: multidisciplinar / ensino / ensino de ciências e matemática (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 6.180,86. Taxa: R$ 300

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 28 de novembro pelo site: shre.ink/xwAh. Concurso com uma vaga para o cargo de professor titular na área de língua e literatura armênia. Salário: R$ 23.039,56. Taxa: não informada.

INSTITUTOS



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO (IFPE)



Inscrições até 28 de agosto pelo site: https://funcern.br/concursos/ifpe-docente-2025. Concurso 100 vagas para as oportunidades nas áreas de: gestão e negócios (administração geral) (2); gestão e negócios (administração financeira) (1); gestão e negócios (logística) (2); gestão e negócios (contabilidade) (1); gestão e negócios (economia) (1); gestão e negócios (direito) (1); ambiente e saúde (enfermagem - cuidados intensivos) (1); ambiente e saúde (enfermagem - urgência e emergência (1); ambiente e saúde (enfermagem - cirúrgica (1); ambiente e saúde (enfermagem - neonatal e pediátrica) (1); ambiente e saúde (enfermagem - gestão em serviços de saúde) (1); ambiente e saúde (enfermagem - assistência hospitalar) (1); ambiente e saúde (gestão ambiental) (1); ambiente e saúde (psicologia) (1); ambiente e saúde (radiologia) (1); ciências da natureza e suas tecnologias (biologia) (2); ciências da natureza e suas tecnologias (física) (2); ciências da natureza e suas tecnologias (química) (2); ciências humanas e suas tecnologias (filosofia) (3); ciências humanas e suas tecnologias (geografia) (2); ciências humanas e suas tecnologias (história) (4); ciências humanas e suas tecnologias (sociologia) (3); ciências humanas e suas tecnologias (pedagogia) (3); controle e processos industriais (automação) (1); controle e processos industriais (eletrotécnica) (1); controle e processos industriais (eletroeletrônica) (1); controle e processos industriais (mecânica) (1); controle e processos industriais (refrigeração) (1); produção cultural e design (design e interação) (1); produção cultural e design (música/piano) (1); produção cultural e design (animação e jogos) (1); produção cultural e design (música) (1); produção cultural e design (artes visuais) (1); produção cultural e design (audiovisual) (1); informação e comunicação (desenvolvimento) (6); informação e comunicação (desenvolvimento) (1); informação e comunicação (redes) (2); informação e comunicação (sistemas digitais e segurança de dados (2); infraestrutura (ambiental) (1); infraestrutura (arquitetura) (1); infraestrutura (estruturas) (1); infraestrutura (engenharia civil) (3); infraestrutura (topografia e geoprocessamento) (1); linguagens, códigos e suas tecnologias (português) (5); linguagens, códigos e suas tecnologias (espanhol) (3); linguagens, códigos e suas tecnologias (inglês) (2); linguagens, códigos e suas tecnologias (libras) (1); linguagens, códigos e suas tecnologias (educação física) (3); linguagens, códigos e suas tecnologias (artes) (2); matemática e suas tecnologias (matemática) (5); recursos naturais (produção alimentícia) (1); recursos naturais (produção animal) (1); recursos naturais (agroecologia) (1); produção industrial (engenharia de produção) (1); produção industrial (engenharia química) (1); segurança do trabalho (1); desenvolvimento social e educacional (atendimento educacional especializado - aee) (6). Salário: R$ 1.777,00 a R$ 7.107,99. Taxa: R$ 220.

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO (IFMA)

Inscrições até 9 de setembro de 2025, pelo site: https://www.fsaduconcursos.org.br/c/central/. Concurso com 95 vagas para os cargos de professor do ensino básico, técnico e tecnológico nas áreas de ciências agrárias (1), arte (4), biologia (7), ciência de alimentos (3), ciência da computação (7), design (1), educação (6), educação física (4), engenharia (11), filosofia (2), física (8), geografia (6), história (4), letras (3), matemática (17), química (3), recursos pesqueiros (1), sociologia (4) e zootecnia (3). São 100 vagas com jornada de 40 horas semanais e salário de R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 160.



DEGASE - DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS

Inscrições prorrogadas até 20 de agosto pelo site: www.idecan.org.br/. Concurso com 524 vagas, além de 2445 vagas de cadastro reserva, para os cargos de: agente administrativo (60), agente de segurança socioeducativa feminino (25), agente de segurança socioeducativa masculino (387), analista de tecnologia da informação (2), assistente social (8), arquivologista, bibliotecário (7), contador (1), enfermeiro do trabalho, enfermeiro, estatístico, farmacêutico, médico clínico (1), médico psiquiatra (1), musicoterapeuta, nutricionista (1), odontólogo (1), pedagogo (6), professor degase de ed. física, psicólogo (8), técnico de contabilidade (2), técnico de enfermagem (1), técnico de segurança do trabalho (2), técnico em suporte e comunicação em ti (10), terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 3.634,25 a R$ 4.441,89. Taxa: R$ 90 a R$ 120.

INSTITUTO MARIA SCHMITT — SC

Inscrições até 30 de dezembro de 2025 pelo e-mail: recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).