Confira lista com 84 concursos abertos e 9.560 vagas em todo o país

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 84 concursos e 9.560 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há um concurso aberto com 12 vagas. Para o Centro—Oeste, há duas seleções abertas com 76 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são dois concursos com 24 postos vagos. Entre os nacionais, há cinco certames abertos para 553 oportunidades. Há ainda 17 seleções de concursos estaduais com 642 vagas. Já para os municipais, há 47 concursos e 7.720 vagas. Nas universidades federais, são oito processos seletivos e 356 oportunidades. Nos institutos federais há quatro certames abertos com 177 vagas.



DISTRITO FEDERAL



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL (CRM-DF)

Inscrições até 1 de setembro pelo site: https://shre.ink/xHrw. Concurso com 12 vagas para os cargos de: advogado (2); analista de gestão (1); analista de t.i. (1); contador (1); médico fiscal (1); assistente administrativo (3); técnico em arquivologia (1); e técnico de t.i (2). Salário: R$ 7.500 a R$ 11.000. Taxa: R$ 50 a R$ 70.



NACIONAIS



COLÉGIOS MILITARES

Concurso com 420 vagas para ingresso em colégios militares de todo o país. Estão disponíveis 370 vagas para alunos do 6° ano do ensino fundamental, e 50 vagas para 1° ano do ensino médio, nas seguintes localidades: Belém (Cmbel) (25); Belo Horizonte (Cmbh) (50); Brasília (Cmb) (35); Campo Grande (Cmcg) (10); Curitiba (Cmc) (40); Fortaleza (Cmf) (30); .Juiz De Fora (Cmjf) (30); Manaus (20); Porto Alegre (Cmpa) (30); Recife (Cmr) (30); Rio De Janeiro (Cmrj) (35); Salvador (Cms) (20); Santa Maria (Cmsm) (40); São Paulo (Cmsp) (20); Vila Militar/Rj (Cmvm) (5). Inscrições a partir de 1° de setembro, mediante pagamento da taxa de R$ 95. Os interessados podem se inscrever presencialmente, nas seguintes localidades: Belém: Av. Almirante Barroso, 4348 Souza; Belo Horizonte: Av. Mal Espiridião Rosas, 400 - São Francisco; Brasília: Setor de Grandes Áreas Isoladas Norte / Q902 / 905; Campo Grande: Av. Presidente Vargas, 2.800 - Santa Carmélia; Curitiba: Pr. Cons. Thomas Coelho, 1 Tarumã; Fortaleza: Av. Santos Dumont s/nº - Aldeota; Juiz de Fora: Av. Juscelino Kubitscheck, 5200 - Nova Era; Manaus: Rua José Clemente, 157 Centro; Porto Alegre: Av. José Bonifácio, 363 Farroupilha; Recife: Av. Visconde São Leopoldo, 198 - Engenho do Meio; Rio de Janeiro: Rua São Francisco Xavier, 267 Tijuca; Salvador: Rua das Hortênsias s/nº - Pituba; Santa Maria: Rua Radialista Osvaldo Nobre, 1130 - Juscelino Kubitscheck; São Paulo: Rua Alfredo Pujol, 681 Santana; Vila Militar: Rua João Vicente, 2179 Deodoro.

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL



Inscrições até 11 de setembro pelo site: https://bit.ly/45yxtyz. Concurso com 13 vagas para os cargos de: analista de projetos - administrador (1); analista de projetos - agronomia; analista de projetos - contador (1); analista de projetos - direito; analista de projetos - economista; analista de projetos engenharia (engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico); analista de sistemas subárea ciência de dados; analista de sistemas subárea desenvolvimento de sistemas; analista de sistemas subárea suporte (6); analista de sistemas subárea administração de banco de dados (1); assistente administrativo (4). Salário: R$ 4.036,74 a R$ 11.833,06. Taxa: R$ 118,79 a R$ 270,85.



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 5ª REGIÃO

Inscrições até 11 de setembro pelo site: https://concursos.access.org.br/. Concurso com 3 vagas imediatas para os cargos de: assistente administrativo (1); agente de contratação (1); analista contábil (1). Salário: R$ 2.889,26 e R$ 3.646. Taxa: R$ 45 e R$ 56.



CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13ª REGIÃO

Inscrições até 8 de setembro pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 2 vagas para os cargos: agente administrativo (1) e agente fiscal (1). salário: r$ R$ 2.046,36 a R$ 5.618,34. taxa: R$ 59 a R$ 62.



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS (CPRM)



Inscrições até 2 de setembro pelo site: https://l1nq.com/dZy5D. Concurso com 115 vagas para os cargos de: pesquisador em geociências: engenharia ambiental (1); geologia/levantamento geológico e de recursos minerais (21); geologia/ordenamento territorial/área de risco (6); geologia/ sedimentologia, estratigrafia e análise tectônica de bacias sedimentares (2); hidrogeologia (7); hidrologia (6); paleontologia (2); analista em geociências: administração (26); análise e desenvolvimento de sistemas (2); arquitetura (1); arquivologia (1); biblioteconomia (2); biologia (1); cartografia (1); comunicação - produção e divulgação de conteúdo audiovisual (1); comunicação - produção e divulgação de conteúdo textual (1); comunicação - produção e divulgação de conteúdo visual/gráfico (1); conservação e restauração (1); contabilidade (2); design gráfico (2); direito (2); educação (1); engenharia agronômica (1); engenharia elétrica (1); engenharia eletrônica (1 vaga); engenharia civil (1 vaga); física (2 vagas); geografia (1 vaga); geoprocessamento (1 vaga); letras (1); museologia (1); química (5); técnico em geociências: assistente administrativo (1); geologia/mineração (6); hidrologia (3). Salário: R$4.442,68 a R$10.577,48. Taxa: R$ 100 a R$ 180.



CENTRO—OESTE



PREFEITURA DE JAURU - MS

Inscrições abertas até 8 de setembro pelo site: portal.institutoatame.org.br/. Concurso com 61 vagas para para os cargos de: apoio administrativo educacional (9); assistente social (1); auxiliar de desenvolvimento infantil - adi (3); auxiliar de serviços gerais (2); borracheiro (1); braçal (3); eletricista de automotivo (1); eletricista predial (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); mecânico de carros e caminhões (1); motorista ii (8); operador de máquinas pesadas i (1); operador de máquinas pesadas ii (2); operador de máquinas pesadas iii (2); professor de pedagogia (10); psicólogo (1); técnico administrativo educacional (1); técnico em desenvolvimento infantil (10); procurador jurídico - câmara (1); assistente administrativo; nutricionista. agente de combate às endemias (1); agente comunitário de saúde. Salário: R$ 1.395,11 a R$ 9.448,23. Taxa: R$ 50 a R$ 70.



TJ-MS

Inscrições até 18 de setembro pelo site: https://bit.ly/4oS3Gnh. Concurso com 15 vagas para o cargo: Juiz Substituto. Salário: R$ 32.289,54. Taxa: R$ 320.



CONSELHOS



CREA-PB (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraíba)



Inscrições até 22 de setembro pelo site: https://institutodarwin.org/. Concurso com 20 vagas para os cargos de: assistente administrativo (6); fiscal (7); técnico operacional (1); advogado (1); analista administrativo (1); analista de sistema (1); auditor (1); contador (1); engenheiro (1). Salário R$ 1.895,15 a R$ 11.382,08. Taxa:R$ 90 a R$ 105.



CORE-RS (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Sul)

Inscrições até 22 de setembro pelo site: https://www.quadrix.org.br. Concurso com 4 vagas imediatas para os cargos de: fiscal. Salário: R$ 5.000 + benefícios. Taxa: R$ 70.



LOCAIS — ESTADUAIS



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO (TRF 6ª REGIÃO)



inscrições até 2 de outubro pelo site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/trf6. Concurso com 28 vagas para o cargo de: juiz federal substituto. Salário: R$ 37.765,55. Taxa: R$ 377.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (TJ - RS)



Inscrições até 26 de setembro pelo site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjrs25. Concurso com vagas para os cargos de: analista do poder judiciário - área administrativa; analista do poder judiciário - área judiciária; técnico do poder judiciário - área administrativa judiciária. Salário: R$ 4.843,63 a R$ 9.226,01. Taxa: R$ 118,79 a R$ 270,84.



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC-PI



Inscrições até 9 de setembro pelo site: https://nucepe.uespi.br/seduc2025.php. Concurso com vagas para os cargos de: professor substituto; técnico de nível superior: direito; técnico de nível superior: contador; técnico de nível superior: administrador; técnico de nível superior: psicólogo; técnico de nível superior: assistente social; técnico de nível superior: bibliotecário; técnico de nível superior: psicopedagogo; técnico de nível superior: nutricionista; técnico de nível superior: fonoaudiólogo; técnico de nível superior: fisioterapeuta; técnico de nível superior: terapeuta ocupacional; técnico de nível superior: musicoterapeuta; técnico de nível superior: musicografia braile; técnico de nível superior: psicomotricista; técnico de nível superior: intérprete de libras; técnico de nível superior: instrutor de libras; engenheiro civil; engenheiro eletricista; engenheiro agrônomo; engenheiro agrimensor; técnico ambiental; arquiteto; estatístico/analista de dados/cientista de dados; técnico de nível médio: intérprete de libras; técnico de nível médio: instrutor de libras; profissional de apoio (escolas); cadista; eletrotécnico. Salário: R$ 1.518 a R$ 3.700. Taxa: R$ 90 a R$ 110.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - DPE SC



Inscrições até 15 de setembro pelo site: www.fundatec.org.br/. Concurso com 150 vagas para os cargos de: analista jurídico (7) e técnico administrativo (7). Salário: R$ 5.423,72 a R$ 9.355,73. Taxa: R$ 100 a R$ 170.



CEMIG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS



Inscrições até 2 de outubro pelo site: www.gestaodeconcursos.com.br/. Concurso com 150 vagas para o cargo de eletricista. Salário: R$ 3.332,24. Taxa: R$ 70.



MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A



Inscrições até 15 de setembro pelo site: https://www.ibfc.org.br/. Concurso com vagas para o cargo de:carregador; capineiro; auxiliar de cozinha; copeiro/garçom; cozinheiro; auxiliar de serviços gerais; auxiliar de limpeza de laboratório; camareiro hospitalar; servente escolar; oficial de manutenção escolar; oficial de manutenção predial; cantineiro; coveiro; agente de serviços de parque habilitado ab; viveirista; auxiliar de cozinha industrial; rurícola; tratador de animais; cozinheiro industrial; jardineiro; operador de máquinas pesadas i (agrícola); operador de máquinas pesadas ii (construção civil); porteiro escolar; porteiro/vigia; monitor ambiental habilitado ab; vigia; motorizado motorista b; motorista d; operador industrial; técnico contábil; técnico em edificação. Salário: R$ 1.649,12 a R$ 2.945,13. Taxa: R$ 50,00 a R$ 59.



PGE - TO



Inscrições até 19 de setembro pelo site: https://www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 10 vagas para o cargo de: procurador do estado nível I. Salário: R$ 36.882,86. Taxa: R$ 295.



ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA (SPDM) UBERLÂNDIA - MG



Inscrições até 5 de setembro pelo site: https://www.consesp.com.br/. Concurso com vagas para os cargos de: administrativo: analista de contas a pagar jr; analista de gestão de pessoas jr; analista de patrimônio; analista de pessoal jr; analista de suporte jr; assistente de contratos; auxiliar de contabilidade; assistente de custos; auxiliar administrativo; auxiliar de almoxarifado; auxiliar de farmácia; auxiliar de manutenção; auxiliar de serviços gerais; comprador jr; copeiro; eletricista; farmacêutico; faturista; nutricionista; oficial de manutenção; técnico ambiental; técnico de segurança do trabalho; técnico eletrônico; telefonista;enfermagem: enfermeiro; enfermeiro da qualidade; enfermeiro do trabalho; enfermeiro júnior; enfermeiro psf; maqueiro; técnico de enfermagem; técnico de enfermagem do trabalho;médicos: médico clínico; médico do trabalho; médico especialista acupunturista; médico especialista cardiologista; médico especialista endocrinologista; médico especialista geriatra; médico especialista - ginecologista e obstetra; médico especialista - obstetra em pré-natal de alto risco; médico especialista homeopata; médico especialista infectologista; médico especialista oftalmologista; médico especialista ortopedista; médico especialista pediatra; médico especialista pneumologista; médico especialista psiquiatra; médico especialista radiologista; médico especialista reumatologista; médico especialista ultrassonografia; médico psf; técnicos: agente comunitário de saúde; assistente social; auxiliar de saúde bucal; conselheiro em dependência química; dentista; educador físico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; oficineiro; psicólogo; técnico de radiologia; técnico em saúde bucal; terapeuta ocupacional. Salário: R$ 1.386,96 a R$ 19.297,36. Taxa: R$54,20 a R$ 78,65.



SESI - MA



Inscrições até 4 de setembro pelo site: https://sistemas.fiema.org.br/seletivos/. processo seletivo com vagas para os cargos de: sesi 12/2025 são luís: suporte técnico – serviços de manutenção (nível médio); analista superior – enfermeiro do trabalho (2) e analista superior – pedagogo (1).imperatriz: cirurgião-dentista – clínico geral (1) e analista superior – psicólogo escolar (1). caxias: analista superior – especialista a (consultor de vendas) (1).sesi 13/2025 oferece uma vaga em são luís, para nível médio: assistente técnico – assistente administrativo (1). Salário de R$ 2.425,11 a R$ 5.185,60. Taxa: não informada.



POLÍCIA MILITAR - CE



Inscrições até 11 de setembro pelo site: https://selecon.org.br/. Concurso com 24 vagas para os cargos de: médico clínico geral (não especialista) (5); médico anestesista (1); médico cirurgião geral (2); médico urologista (1); médico ortopedista (2); médico psiquiatra (2); médico cardiologista (1); médico pediatra (1); médico ginecologista e obstetra (1); cirurgião dentista - periodontia (1); cirurgião dentista - dtm (disfunção temporomandibular) (1); capelania - evangélico (1); capelania - católico apostólico romano (1); fisioterapia - cardiorrespiratório (1); fisioterapia - traumato-ortopédica (1); veterinária - pequenos animais (1); veterinária - grandes animais (1). Salário R$ 9.469,93. Taxa: R$ 200.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA (MP-BA)



Inscrições até 18 de setembro pelo site: https://bit.ly/3jbzjfi. Concurso com 20 vagas para o cargo de: promotor de justiça substituto. Salário R$ 31.975,77. taxa: R$340.



FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA (HEMOBA)



inscrições até 9 de setembro pelo site: https://www.idcap.org.br/. concurso com 199 vagas para os cargos de: técnico-administrativo área de atuação "administração" (17); técnico de enfermagem (21); técnico em patologia clínica (40); técnico em higiene dental (2); técnico administrativo área de atuação "análise de sistemas" (2); técnico administrativo área de atuação "segurança do trabalho" (1); analista técnico área de atuação "análise de sistemas" (3); analista técnico área de atuação "administração" (3); analista técnico área de atuação "faturamento" (1); analista técnico área de atuação "contabilidade" (1); assistente social (7); enfermeiro (17); farmacêutico (1); farmacêutico bioquímico (23); médico área de atuação "clínica geral" (15); médico área de atuação "hematologia/hemoterapia" (12); médico área de atuação "hematologia/hemoterapia" (3); médico área de atuação "pediatria" (6); médico área de atuação "ortopedia" (2); médico área de atuação "cardiologia" (2); médico área de atuação "neurologia" (4); médico área de atuação "radiologia" (4); médico área de atuação "oftalmologia" (4); nutricionista (2); psicólogo (4); odontólogo (2).salárior$ 1.219,04 a r$ 6.697,16 taxa: r$ 41,50 a r$ 58,50.



SEFAZ - SP

Inscrições até 2 de outubro pelo site: https://www.nossorumo.org.br/. Concurso com 12 vagas para o cargo de: especialista contábil. Salário: R$ 6.117,26. Taxa: R$ 105.





DPE - SC



Inscrições até 15 de setembro pelo site: https://www.fundatec.org.br/. Concurso com 14 vagas para os cargos: analista jurídico (7) e técnico administrativo (7). Salário: R$ 5.423,72 a R$ 9.355,73. Taxa: R$ 100 a R$ 170.





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (MP - SP)



Inscrições até 15 de setembro pelo site: https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 15 vagas para os cargos: analista de promotoria ii - agente de promotoria. Salário: R$ 13.581,75. Taxa: R$ 181.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (TJ-SP)

Inscrições até 22 de setembro pelo site: https://www.vunesp.com.br. Concurso público com vagas para o cargo de escrevente técnico judiciário (CR). Salário: R$ 6.345,94.Taxa: R$ 81.



LOCAIS — MUNICIPAIS



PREFEITURA DE SENADOR CANEDO - GO



Inscrições até 10 de setembro pelo site do município. Concurso com 536 vagas para os cargos de: assistente administrativo (168); assistente operacional - jardineiro (60); auxiliar administrativo (217); auxiliar operacional (70); condutor de veículos (21). Salário: R$ 1.782,11 a R$ 2.488,06. Taxa: não há cobrança de taxa de inscrição.





PREFEITURA DE ANGELIM - PE



Inscrições até 18 de setembro pelo site: www.funvapi.com.br/. Concurso com 131 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços educacionais (14); assistente administrativo educacional (4); cuidadores de alunos especiais (15); motorista escolar (5); professor i educação infantil e anos iniciais 1º ao 5º ano (15 vagas); professor ii 6º ao 9º ano língua portuguesa (3); professor ii 6º ao 9º ano língua estrangeira (inglês) (2); professor ii 6º ao 9º ano matemática (3); professor ii 6º ao 9º ano ciências (1); professor ii 6º ao 9º ano educação física (1); pedagogo com especialização em linguagem brasileira de sinais (libras) (1 vaga); agente comunitário de saúde (5); auxiliar administrativo (19); auxiliar de serviços gerais (16); enfermeiro (6); engenheiro civil (1); médico plantonista (1); médico ambulatorial (1); médico ginecologista (1); médico pediatra (1); motorista categoria b (5); odontólogo (4); técnico em enfermagem (7). Salário: R$ 1.518 a R$ 7.500. Taxa: R$ 62,60 a R$ 92,60.

PREFEITURA DE VARGINHA - MG

Inscrições prorrogadas até 8 de setembro pelo site: www.avancasp.org.br/. Concurso com 849 vagas para os cargos de: motorista (8); operador de veículos pesados (2); tratorista (2); agente fiscal (8); auxiliar de creche (60); auxiliar de dentista (15); desenhista (2); oficial de administração (70); técnico em enfermagem urgência e emergência (8); técnico em enfermagem (41); técnico em informática (1); técnico em laboratório (3); técnico em raio x (1); administrador (2); arquiteto (2); artista design (1); assistente social (7); assistente social escolar (4); auditor fiscal tributário (1); biólogo (2); contador (1); dentista cirurgião de saúde da família (19); dentista - endodontista (2); dentista - odontologia para pacientes com necessidades especiais (1); dentista - odontopediatra (2); dentista - ortodontista (1); dentista - periodontista (1); economista (2); educador infantil (78); enfermeiro (25); enfermeiro urgência e emergência (10); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (2); engenheiro de tráfego (1); engenheiro eletricista (1); farmacêutico bioquímico (6); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (5); inspetor escolar (2); médico - acupunturista (1); médico - alergologista pediatra (1); médico - angiologista (2); médico - cardiologista (4); médico - cardiologista pediatra (1); médico - cirurgião cabeça e pescoço (1); médico - cirurgião geral (4); médico - cirurgião geral (plantonista) (5); médico - clínico geral (69); médico - clínico geral (plantonista) (9); médico - clínico regulador (2); médico da família psf (36); médico - dermatologista (1); médico do trabalho (1); médico - endocrinologista (5); médico - endocrinologista pediatra (1); médico - gastroenterologista (1); médico - gastroenterologista pediatra (1); médico - geriatra (5); médico - ginecologista (10); médico - hematologista (1); médico - infectologista (1); médico - neurologista (2); médico - neuropediatra (2); médico - oftalmologista (2); médico - ortopedista (4); médico - otorrinolaringologista (2); médico - pediatra (15); médico - pediatra (plantonista) (12); médico - pneumologista (2); médico - pneumologista pediatra (1); médico - psiquiatra (10); médico - radiologista (2); médico - urologista (3); nutricionista (5); orientador escolar (6); paisagista (1); professor pii (119); professor pii - arte (5); professor pii - ciências (3); professor pii - educação física (8); professor pii - ensino religioso (5); professor pii - geografia (4); professor pii - história (2); professor pii - língua inglesa (5); professor pii - língua portuguesa (5); professor pii - matemática (5); psicólogo (9); psicólogo escolar e educacional (4); psicopedagogo (1); supervisor pedagógico (20); técnico desportivo (13); terapeuta ocupacional (2); veterinário (4). Salário: R$ 1.973,95 a R$ 12.949,26. Taxa: R$ 55 a R$ 97.

PREFEITURA DE TEFÉ - AM

Inscrições até 18 de setembro pelo site: portal.imeso.com.br/. Concurso com 1454 vagas para os cargos de: assistente social (zona urbana) (educação) (1); bibliotecário (zona urbana) (educação) (1); fonoaudiólogo (zona urbana) (educação) (1); nutricionista (zona urbana) (educação) (1); pedagogo (zona rural) (16); pedagogo (zona urbana) (32); professor de braile (1); psicólogo (zona urbana) (educação) (1); auxiliar vida escolar (zona rural) (11); auxiliar vida escolar (zona urbana) (32); nstrutor de informática (zona urbana) educação (5); instrutor musical (educação) (1); intérpretes de libras (zonas rural) educação (1); intérpretes de libras (zonas urbana) educação (1); professor de educação infantil (zona rural) (95); professor de educação infantil (zona urbana) (148); professor educação de jovens e adultos (anos iniciais fases 1ª a 4ª etapa (zona urbana) (5); professor ensino fundamental - i (anos iniciais 1º ao 5º) (zona urbana) (5); professor ensino fundamental - ii (anos iniciais 1º ao 5º) (zona rural) (105); professor ensino fundamental - ii artes (anos finais 6 ao 9º ano) (zona urbana) (5); professor ensino fundamental - ii artes (anos finais 6 ao 9º ano) (zona rural) (1); professor ensino fundamental - ii ciências (anos finais 6 ao 9º ano) (zona urbana) (8); professor ensino fundamental - ii ciências (anos finais 6 ao 9º ano) (zona rural) (21); professor ensino fundamental - ii educação física (anos finais 6 ao 9º ano) (zona urbana) (16); professor ensino fundamental - i educação física (anos iniciais 1º ao 5º) (zona rural) (4); professor ensino fundamental - ii educação física (anos finais 6 ao 9º ano) (zona rural) (5); professor ensino fundamental - ii ensino religioso (anos finais 6 ao 9º ano) (zona urbana) (3); professor ensino fundamental - ii ensino religioso (anos finais 6 ao 9º ano) (zona rural) (2); professor ensino fundamental - ii geografia (anos finais 6 ao 9º ano) (zona urbana) (8); professor ensino fundamental - ii geografia (anos finais 6 ao 9º ano) (zona rural) (16); professor ensino fundamental - ii história (anos finais 6 ao 9º ano) (zona urbana) (8); professor ensino fundamental - ii história (anos finais 6 ao 9º ano) (zona rural) (21); professor ensino fundamental - ii inglês (anos finais 6 ao 9º ano) (zona urbana) (5); professor ensino fundamental - ii inglês (anos finais 6 ao 9º ano) (zona rural) (11); professor ensino fundamental - ii letras (anos finais 6 ao 9º ano) (zona urbana) (11); professor ensino fundamental - ii letras (anos finais 6 ao 9º ano) (zona rural) (26); professor ensino fundamental - ii matemática (anos finais 6 ao 9º ano) (zona urbana) (11); professor ensino fundamental - ii matemática (anos finais 6 ao 9º ano) (zona rural) (32); professor indígena (zona rural) (16); técnico administrativo (educação) (105); técnico agrícola (educação) (1); guarda civil municipal (105); técnico administrativo (105); auxiliar de serviços urbanos (garis) (105); motorista (11); vigia (53); vigia (educação) (53); auxiliar de serviços gerais (53); auxiliar de serviços gerais (educação) (105); merendeira (53). Salário: R$ 1.584 a R$ 3.400. Taxa: R$ 60,00 a R$ 100.

PREFEITURA DE CHAPECÓ - SC

Inscrições até 11 de setembro pelo site: 2025agenteeducachapeco.fepese.org.br/. Concurso com 100 vagas para o cargo de agente de apoio educacional. Salário: R$ 2.666,10. Taxa: R$ 130.

PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU - RJ

Inscrições até 18 de setembro pelo site: conhecimento.fgv.br/concursos/. Concurso com 452 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (326); agente de combate de endemias (61); analista técnico em planejamento de serviços de saúde (1); analista técnico em qualificação, seleção e fiscalização de entidades prestadoras de saúde médico (1); analista técnico em qualificação, seleção e fiscalização de entidades prestadoras de saúde enfermeiro (1); analista técnico em qualificação, seleção e fiscalização de entidades prestadoras de saúde jurídico (1); analista técnico em qualificação, seleção e fiscalização de entidades prestadoras de saúde contábil (1); fiscal sanitário - ciências biológicas (2); fiscal sanitário - farmácia (4); fiscal sanitário - medicina veterinária (20); fiscal sanitário - medicina (5); fiscal sanitário - enfermagem (10); fiscal sanitário - odontologia (5); fiscal sanitário - fisioterapia (4); fiscal sanitário - nutrição (2); fiscal sanitário - assistência social (2); fiscal sanitário - engenharia civil (2); fiscal sanitário - física (2); fiscal sanitário - educação física (2). Salário: R$ 3.036 a R$ 5.000. Taxa: R$ 100 a R$ 250.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO - SP

Inscrições até 5 de setembro pelo site: https://www.aplicativa.net.br/. Concurso com 17 vagas para os cargos de: leiturista (2); operador de tratamento de água e esgoto (4); operador de máquinas (1); serviços gerais (9); contador (1). Salário: R$ 1.850 a R$ 5.428,82. Taxa: R$ 30 R$ 50.

PREFEITURA E CÂMARA DE RIO CLARO - SP

Inscrições até 16 de setembro pelo site: www.avancasp.org.br/. Concurso com 105 vagas para os cargos de: professor de educação básica i peb i (38); professor de educação básica i peb i para projeto de reforço e recuperação (15); professor de educação básica i peb i para projeto de reforço e recuperação (4); professor de educação básica ii ciências (1); professor de educação básica ii educação especial (6); professor de educação básica ii educação física (15); professor de educação básica ii geografia (1); professor de educação básica ii história (1); professor de educação básica ii inglês (1); professor de educação básica ii língua portuguesa (1); professor de educação básica ii matemática (1); concurso público (fundação municipal de saúde): motorista (1); técnico em segurança do trabalho (1); fonoaudiólogo (1); médico especialista auditor; médico especialista cardiologista (1); médico especialista cirurgião de cabeça e pescoço; médico especialista cirurgião geral (1); médico especialista endocrinologista (1); médico especialista fisiatra (1); médico especialista gastroenterologista (1); médico especialista geriatra; médico especialista infectologista; médico especialista mastologista; médico especialista nefrologista; médico especialista neurologista (1); médico especialista neuropediatra (1); médico especialista otorrinolaringologista; médico especialista pediatra infecto; médico especialista pneumologista (1); médico especialista proctologista; médico especialista psiquiatra (1); médico especialista ultrassonografista (1); médico plantonista pediatra (5); médico plantonista psiquiatra (1); terapeuta ocupacional (1); concurso público (câmara municipal): controlador interno (1). Salário: R$ 1.999,71 a R$ 4.160,99. Taxa: R$ 51 a R$ 84.

PREFEITURA DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

Inscrições até 16 de setembro pelo site: www.vunesp.com.br/. Concurso com 22 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (4); agente de saneamento (1); agente escolar (16); químico (1). Salário: R$ 3.927. Taxa: R$ 70 a R$ 100.

PREFEITURA DE TARABAI - SP

Inscrições até 16 de setembro pelo site: www.inepam.org.br/. Concurso com 19 vagas para os cargos de: auxiliar de limpeza pública, auxiliar de serviços gerais, cuidador da residência terapêutica, escriturário "a", merendeira, trabalhador braçal, auxiliar de desenvolvimento infantil (8), atendente, motorista, assessor pedagógico (6), contador (1), diretor da educação infantil (2), diretor de escola (1), médico esf, psicólogo e vice-diretor (1). Salário: R$ 1.578,00 a R$ 13.604,26. Taxa: R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE PAULÍNIA - SP

Inscrições até 24 de setembro pelo site: www.vunesp.com.br/. Concurso com 10 vagas para os cargos de: analista de procuradoria (6); procurador do município (4). Salário: R$ 4.946,63 a R$ 16.732,80. Taxa: R$ 98,80.

PREFEITURA DE JARINU - SP

Inscrições até 22 de setembro pelo site: www.institutomais.org.br/. Concurso com 32 vagas para os cargos de: inspetor de alunos (1); motorista de ônibus escolar (1); auxiliar de desenvolvimento infantil (adi) (1); coordenador de transporte escolar; monitor de informática (1); coordenador de escola de educação básica; diretor de escola de educação básica; professor de educação básica i peb i (1); professor de educação básica ii peb ii artes; professor de educação básica ii peb i educação física; professor de educação básica ii peb ii língua estrangeira inglês; professor de educação infantil i (1); professor de jornada ampliada i (1); vice-diretor de escola de educação básica; condutor socorrista; agente de combate às endemias; auxiliar administrativo da saúde (1); auxiliar de enfermagem; auxiliar de saúde bucal (1); técnico de enfermagem; técnico de higiene bucal; técnico de gesso; técnico de raio-x; assistente jurídico (na assistência social); dentista 20h (1); dentista pediatra; enfermeiro; médico auditor; médico cardiologista; médico clínico geral; médico dermatologista; médico esf; médico especialista em saúde mental; médico generalista; médico ginecologista; médico ginecologista especialista em adolescentes; médico hebiatra; médico infectologista; médico neurologista; médico oftalmologista; médico ortopedista; médico otorrinolaringologista; médico pediatra; médico pediatra socorrista; médico pequenas cirurgias; médico psiquiatra; médico reumatologista; médico socorrista; médico urologista; médico vascular; psicopedagogo (1); procurador jurídico (1). Salário: R$ 2.106 a R$ 13.455. Taxa: R$ 59 a R$ 85.

PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA - SP

Inscrições até 22 de setembro pelo site: www.shdias.com.br/. Concurso com 39 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: guarda municipal 4ª classe (feminino) (12); guarda municipal 4ª classe (masculino) (28). Salário: R$ 3.874,13. Taxa: R$ 63,25.



PREFEITURA DE CRUZEIRO - SP

Inscrições até 25 de setembro pelo site: www.publiconsult.com.br/. Concurso com 39 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: coordenador pedagógico (10); diretor escolar (10); inspetor de alunos (5); professor peb i (5); professor peb ii - artes (1); professor peb ii - ciências; professor peb ii educação física; professor de educação especial aee; professor peb ii - geografia; professor peb ii - história; professor peb ii inglês; professor peb ii língua portuguesa; professor peb ii - matemática; professor de libras; secretário de escola; técnico em desenvolvimento escolar - tde (8). Salário: R$ 1.632,84 a R$ 6.084,71 ou de R$ 24,33 a hora-aula. Taxa: R$ 14,80 a R$ 20,72.

PREFEITURA DE OLÍMPIA - SP

Inscrições até 25 de setembro pelo site: www.nossorumo.org.br/. Concurso com 108 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: professor de educação básica ii - professor de educação especial; professor de educação básica ii - professor de educação especial - braille; professor de educação básica ii - professor de educação especial - libras; professor de educação básica i; professor de educação básica ii - arte; professor de educação básica ii - ciências; professor de educação básica ii educação física; professor de educação básica ii - geografia; professor de educação básica ii - história; professor de educação básica ii letras (português/ inglês); professor de educação básica ii - matemática; auxiliar de educação (60); apoio escolar (48). Salário: R$ 1.674 a R$ 26,73 por hora aula. Taxa: R$ 67 a R$ 92.



PREFEITURA DE MATARACA - PB

Inscrições até 14 de setembro pelo site: https://bit.ly/3hxyamb. Concurso com 89 vagas para os cargos: nível fundamental incompleto: operador de máquinas pesadas (2); monitor de transporte escolar (5); motorista (10); nível médio completo: agente administrativo (4); agente de combate às endemias (1) auxiliar de saúde bucal ubs (2); fiscal ambiental (1); fiscal de obras (1); fiscal de tributos municipais (1); monitor de creche (4); técnico em enfermagem (1); técnico em enfermagem caps (1); nível superior completo: assistente social (3); assistente social caps (1); auditor fiscal de tributos municipal (1); enfermeiro (2); enfermeiro caps (1); enfermeiro ubs (2); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (3); médico ubs (3); nutricionista (2); odontólogo ubs (1); pedagogo caps (1); psicólogo (1); psicólogo caps (1); nível superior - magistério completo: assistente social educacional (1); professor b (15); professor c artes (1); professor c ciências (1); professor c - educação física (2); professor c geografia (1); professor c história (1); professor c - língua inglesa (1); professor c - língua portuguesa (2); professor c matemática (2); professor do atendimento educacional especializado (aee) (1); psicopedagogo (1 vaga) psicólogo escolar (2). Salário: R$ 1.518 a R$ 11.000. Taxa: R$ 75,00 a R$ 115.



PREFEITURA DE CRATO - CE

Inscrições até 4 de setembro pelo site: https://pss.crato.ce.gov.br/. Concurso com vagas para os cargos: ajudante de carga e descarga; secretário escolar; nutricionista; técnico de informática; monitor de transporte escolar; cuidador escolar; auxiliar de sala; porteiro; motorista de transporte escolar; visitador social; supervisor social; entrevistador social do cadúnico; monitor de oficina; psicólogo; professor de projetos comunitários; professor de iniciação esportiva; nutricionista; auxiliar de serviço de campo/capinação; coveiro; operador de máquinas pesadas - motoniveladora; operador de máquinas pesadas - retroescavadeira; motorista de veículo pesado - caminhão; psicólogo; médico cirurgião cabeça e pescoço; médico generalista; médico neuropediatra; médico psiquiatra da infância e da adolescência; médico plantonista; médico cirurgia pediatra; médico mastologista; médico reumatologista; médico ultrassonografia; médico oncologista; médico pneumologista; cirurgião dentista da estratégia saúde da família; cirurgião dentista especialista em periodontia; cirurgião dentista especialista em endodontia; cirurgião dentista especialista em odontopediatra; cirurgião dentista especialista em pacientes com necessidades especiais; cirurgião dentista especialista em bucomaxilo facial; cirurgião dentista especialista ou pósgraduado em disfunção temporomandibular e dor orofacial; enfermeiro; enfermeiro estomaterapeuta; fonoaudiólogo; fisioterapeuta; nutricionista; psicólogo; farmacêutico; terapeuta ocupacional; tecnólogo de alimentos; tecnólogo em saneamento ambiental; técnico de enfermagem; técnico de informática; auxiliar de saúde bucal; atendente de farmácia; agente do projeto boa noite; tecnólogo em construção civil: topografia e estradas; psicólogo; nutricionista; médico generalista; tecnólogo em construção civil: topografia e estradas. Salário: R$ r$ 1.518 a R$ 4.200.Taxa: não informada.



PREFEITURA DE BEBERIBE - CE



Inscrições até 28 de setembro pelo site: http://consulpam.com.br/. Concurso com 305 vagas para os cargos de: edital nº 01/2025: auxiliar de administração (23); auxiliar de serviços gerais (50); guarda patrimonial (20); agente de alimentação escolar (25); motorista escolar (5); agente de defesa civil (2); auxiliar de farmácia (3 vagas); auxiliar pedagógico (22); cadastrador imobiliário (3); fiscal de obras e posturas (6); guarda-vidas (6); secretário escolar (6); técnico em edificações (3); técnico de enfermagem (10); técnico de informática (3); orientador social (5 vagas); técnico em saúde bucal (6 vagas); assistente social (8); cirurgião dentista (9); enfermeiro (7); farmacêutico (2); fisioterapeuta (4); fonoaudiólogo (4); nutricionista (3); psicólogo (10 vagas); terapeuta ocupacional (3); médico veterinário (1); analista ambiental (2); turismólogo (1); fiscal ambiental (3). edital nº 02/2025: agente municipal de trânsito e transporte (7) edital nº 03/2025: agente comunitário de saúde (3). edital nº 04/2025: professor de educação básica peb ii (40).Salário R$ 1.557,56 a R$ 5.534,83. Taxa: R$ 68 a R$ 148.



PREFEITURA DE GRAVATÁ



Inscrições até 5 de setembro pelo site: https://bit.ly/3htecvf. Processo seletivo com 154 vagas para os cargos de: agente social do cadúnico (17); assistente social (11); auxiliar administrativo (11); auxiliar de cuidador (8); auxiliar de serviços gerais (expediente) (18); auxiliar de serviços gerais (plantonista) (2); copeiro (cozinheiro) (12); cuidador social (8); educador social (14); educador social - oficineiro de música (1); educador social - oficineiro de dança (1); educador social - oficineiro de capoeira e artes marciais (1); motorista (8); pedagogo (2); psicólogo (10); vigilante (expediente) (15 vagas); vigilante (plantonista) (15). Salário: R$ 1.518 a R$ 2.100. Taxa: não há cobrança de taxa para participar.



PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO - SP



Inscrições até 15 de setembro pelo site: www.institutomais.org.br/. Concurso com 87 vagas para os cargos: coordenador(a) pedagógico (25); diretor(a) de escola (25); orientador educacional (10); professor de atendimento educacional especializado (10); professor bilíngue libras (5); supervisor(a) de ensino (6). Salário: R$ 4.015,75 a R$ 7.331. Taxa: R$ 78.

PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR



Inscrições até 15 de setembro pelo site: concursos.unioeste.br/. Concurso com 150 vagas para o cargo de profissional de apoio escolar (PAE). Salário: R$ 1.882,90. Taxa: R$ 30.

PREFEITURA DE BOA VISTA DA APARECIDA - PR



Inscrições até 4 de setembro pelo site: concursos.unioeste.br/. Concurso com 181 vagas para os cargos de: agente de limpeza pública (10); operador de máquinas rodoviárias (8); operador de máquinas agrícolas (1); auxiliar de creche (10); auxiliar de serviços gerais (25); cozinheiro (7); guardião (3); lavador e lubrificador de veículos (1); motorista carro leve (4); motorista "c" (6); motorista "d" (7); agente de endemias (2); agente comunitário de saúde (2); assistente administrativo (3); atendente de serviços em saúde (3); atendente de farmácia (1); motorista de ambulância socorrista (2); técnico de enfermagem (7); técnico em radiologia (1); técnico em saúde bucal (1); analista administrativo (3); assistente social (3); dentista (3); enfermeiro (3); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); professor (50); profissional de educação física (1); psicólogo (3); psicopedagogo (1); técnico desportivo (2); terapeuta ocupacional (2). Salário: R$ 1.669,80 a R$ 6.023,59. Taxa: R$ 50 a R$ 150.



PREFEITURA DE BOA VISTA - RR



Inscrições até 4 de setembro pelo site: https://bit.ly/4oMrKYr. Concurso com 672 vagas para os cargos de: analista - especialidade: clínico (2 ); assistente social (3 ); enfermeiro (59 ); enfermeiro do trabalho (1 ); enfermeiro intensivista pediátrico (12 ); engenheiro em segurança do trabalho (1 ); especialista em epidemiologia e vigilância em saúde (3 ); farmacêutico (26 ); fisioterapeuta (26 ); fisioterapeuta - especialidade: terapia intensiva neonatal e pediátrica (12 ); fonoaudiólogo (9 ); nutricionista (17 ); psicólogo (1 ); terapeuta ocupacional (6 ); cirurgião-dentista - especialidade: bucomaxilofacial (2 ); cirurgião-dentista - especialidade: clínico geral (14 ); cirurgião-dentista - especialidade: endodontista (3 ); cirurgião-dentista - especialidade: especialista em pacientes pcd (1 ); cirurgião-dentista - especialidade: estomatologista (1 ); cirurgião-dentista - especialidade: odontopediatra (2 ); cirurgião-dentista - especialidade: protesista (1 ); médico - especialidade: anestesiologista (3 ); médico - especialidade: cirurgião pediátrico (3 ); médico - especialidade: cirurgião plástico (1 ); médico - especialidade: cirurgião torácico (1 ); médico - especialidade: cirurgião vascular (2 ); médico - especialidade: clínico-geral (23 ); médico - especialidade: dermatologista (2 ); médico - especialidade: endocrinologista pediátrico (2 ); médico - especialidade: gastroenterologista pediátrico (2 ); médico - especialidade: gineco/obstetra (2 ); médico - especialidade: intensivista pediátrico (10 ); médico - especialidade: médico do trabalho (5 ); médico - especialidade: nefrologista pediátrico (2 ); médico - especialidade: neurocirurgião pediátrico (2 ); médico - especialidade: neurologista (2 ); médico - especialidade: oncologista pediátrico (1 ); médico - especialidade: ortopedista (2 ); médico - especialidade: otorrinolaringologista (2 ); médico - especialidade: pediatra (20 ); médico - especialidade: psiquiatra (1 ); médico - especialidade: ultrassonografista (2 ); médico - especialidade: urologista (2 ); médico - especialidade: urologista pediátrico (2 ); assistente técnico - especialidade: técnico em enfermagem (279 ); assistente técnico - especialidade: técnico em imobilização ortopédica (5 ); assistente técnico - especialidade: técnico em laboratório (8 ); assistente técnico - especialidade: técnico em nutrição e dietética (3 ); assistente técnico - especialidade: técnico em patologia (1 ); assistente técnico - especialidade: técnico em radiologia (4 ); assistente técnico - especialidade: técnico em saúde bucal (25 ); assistente técnico - especialidade: técnico em segurança do trabalho (1 ); assistente administrativo - especialidade: assistente administrativo (50 ). Salário: R$ 1.971,03 a R$ 7.506,17. Taxa: R$ 80 a R$ 100.



PREFEITURA DE BOA VISTA - PB



Inscrições até 21 de setembro pelo site: http://www.apiceconsultoria.com/. Concurso com 99 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (3); agente de combate às endemias (1); assistente social (2); assistente social educacional (2); auxiliar administrativo educacional (2); auxiliar de consultório dentário (2); auxiliar de serviços gerais (6); biomédico (2); bioquímico (1); enfermeiro (3); enfermeiro do trabalho (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (2); farmacêutico (1); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta (1); médico clínico geral (2); médico ortopedista (1); médico ginecologista (1); médico pediatra (1); médico endocrinologista (1); médico neurologista (1 vaga); médico psiquiatra (1); médico do trabalho (1); médico veterinário (2); merendeira (3); motorista b (4); motorista "d" ou "e" - saúde (2); motorista "d" ou "e" - educação (2); nutricionista (1); operador de máquina pesada - tratorista (1); operador de motoniveladora (2); operador de retroescavadeira (1); orientador educacional (2); pedreiro (2); professor classe p1 polivalente (9); professor classe p2 educação básica ii ciências biológicas (1); professor classe p2 educação básica ii educação artística (1); professor classe p2 educação básica ii educação física (1); professor classe p2 educação básica ii - filosofia (1); professor classe p2 educação básica ii - geografia (2); professor classe p2 educação básica ii - letras (2); professor classe p2 educação básica ii - matemática (2); psicólogo (1); secretário escolar (2); sepultador (2); supervisor escolar (2); técnico em segurança do trabalho (1); trabalhador braçal (7); vigia (3). Salário: R$ 1.532,52 a R$ 4.020,19. Taxa: R$ R$ 34 a R$ 70.



PREFEITURA DE UBERLÂNDIA - MG



Inscrições até 15 de setembro pelo site www.institutoconsulplan.org.br. Concurso com 172 vagas, para o cargo de: nível superior - áreas diversas: analista em controle interno (1); arquiteto (1); assistente social (1); auditor fiscal tributário (1); bibliotecário (1); biólogo (1); conservador-restaurador (1); contador (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); farmacêutico-bioquímico (1); fonoaudiólogo (1); geógrafo (1); médico do trabalho (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); profissional de educação física (1); programador visual (1); psicólogo (1); zootecnista (1); nível superior - procuradoria: procurador municipal (1); nível superior - educação: analista pedagógico (10); inspetor escolar; intérprete educacional (4); professor de arte (7); professor de história (3); professor de inglês (2); professor de libras; professor de língua portuguesa (5); professor de matemática (13); nível técnico: fiscal de abastecimento (1); fiscal de obras (1); fiscal sanitário/alimentos (1); fiscal sanitário/enfermagem (1 vaga); fiscal sanitário/farmácia (1); profissional de apoio escolar (50); técnico em agropecuária (1); técnico em alimentos (1); técnico em enfermagem (1); nível médio: agente da autoridade de trânsito (1); assistente técnico de som (1); desenhista (1); fiscal de defesa do consumidor (1); fiscal de transportes (1); músico instrumentista/bombardino (1); músico instrumentista/clarone (1); músico instrumentista/fagote (1 vaga); músico instrumentista/flauta; músico instrumentista/flugelhoren; músico instrumentista/oboé; músico instrumentista/percussionista; músico instrumentista/saxofone alto; músico instrumentista/saxofone soprano; músico instrumentista/saxofone tenor; músico instrumentista/trombone baixo; músico instrumentista/trombone tenor (1); músico instrumentista/trompa (1); oficial administrativo (20); nível fundamental: agente de apoio operacional; agente de segurança patrimonial (10); oficial de manutenção/carpinteiro (1); oficial de manutenção/marceneiro (1); oficial de manutenção/pintor (1); oficial de manutenção/serralheiro (1); operador de teleatendimento (2). Salário: R$ 1.605,59 a R$ 4.269,42. Taxa: R$ 43,00 a R$ 59



PREFEITURA DE ANGELIM - PE



Inscrições até 18 de setembro pelo site https://www.funvapi.com.br/. Concurso com 131 vagas, para o cargo de: secretaria municipal de educação: auxiliar de serviços educacionais (14); assistente administrativo educacional (4); cuidadores de alunos especiais (15); motorista escolar (5); professor i educação infantil e anos iniciais 1º ao 5º ano (15); professor ii 6º ao 9º ano língua portuguesa (3); professor ii 6º ao 9º ano língua estrangeira (inglês) (2); professor ii 6º ao 9º ano matemática (3); professor ii 6º ao 9º ano ciências (1); professor ii 6º ao 9º ano educação física (1); pedagogo com especialização em linguagem brasileira de sinais (libras) (1); demais cargos: agente comunitário de saúde (5); auxiliar administrativo (19); auxiliar de serviços gerais (16); enfermeiro (6); engenheiro civil (1 vaga); médico plantonista (1); médico ambulatorial (1 vaga); médico ginecologista (1 vaga); médico pediatra (1 vaga); motorista categoria b (5); odontólogo (4); técnico em enfermagem (7). Salário:1.518,00 a R$ 7.500,00 ou de R$ 28,56 por h/a. Taxa: 62,60 a R$ 92,60.



PREFEITURA DE GUARUJÁ -SP



inscrições até 22 de setembro pelo site https://www.ibamsp-concursos.org.br/. Concurso com 168 vagas, para o cargo de: edital nº 01/2025 (secretaria municipal de educação): professor de educação básica i (75); professor de educação especial deficiência intelectual (67); edital nº 02/2025 (secretaria municipal de mobilidade urbana): agente de operação e fiscalização de trânsito e transporte (25); analista de transporte e trânsito (1). Salário: R$ 19,52 a R$ 29,37 por hora. Taxa: R$ 80 a R$ 99.



PREFEITURA DE MAUÁ DA SERRA - PR



Inscrições até 16 de setembro pelo site: www.gamaconsult.com.br/. Concurso com 20 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (feminino) (4); coveiro (1); cozinheiro (3); pedreiro (4); operador de máquinas pesadas (2); vigia (7); motorista (10); agente administrativo i (2); agente administrativo ii (2); agente administrativo iii (2); atendente de berçário (2); atendente de consultório (1); inspetor de alunos (2); técnico de enfermagem (2); técnico de radiologia (1); advogado (1); auditor fiscal da receita municipal (1); analista de sistemas (1); assistente social (2); contador (1); dentista (1); enfermeiro (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (2); fiscal tributário (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (1); nutricionista (1); professor (3); psicólogo (2); veterinário (1); professor de educação física; psicólogo 40h (1). Salário: R$ 1.664,92 a R$ 12.640,27. Taxa: R$ 60 a R$ 150.

PREFEITURA DE MANDAGUARI - PR

Inscrições até 9 de setembro pelo site www.omniinstituto.org.br/. Concurso com 20 vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de guarda civil municipal Salário: R$ 2.500. Taxa: R$ 100.

PREFEITURA DE CARMO DA MATA - MG



Inscrições até 3 de setembro presencialmente, no Paço Municipal, Setor de Protocolo, localizado na Avenida Ambraulino Leandro, Barbosa, nº 284, Centro. Concurso com 79 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (10); monitor de apoio (pcd e creche) (40); professor de arte (1); professor de ciências; professor de educação física (5); professor de ensino religioso; professor de geografia; professor de história; professor de inglês; professor de matemática; professor de português; professor regente i (educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental) (20); psicopedagogo (1); orientador (1); supervisor (1). Salário: R$ 1.537,29 a R$ 3.049,86. Taxa: Não informada.

PREFEITURA DE CARMO DA MATA - MG (2)



Inscrições até 10 de setembro pelo site: portal.exodusaudiadm.com.br/. Concurso com seis vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: agente comunitário de saúde (5) e agente de combate a endemias (1). Salário: R$ 2.995,37. Taxa: Não informada.

PREFEITURA DE CARNEIRINHO - MG



Inscrições até 16 de setembro pelo site: www.inepam.org.br/. Concurso com 83 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (14); auxiliar de creche (10); auxiliar de secretaria (2); assistente pedagógico infantil (18); cuidador de alunos com necessidades especiais (3); inspetor de alunos (4); monitor de aluno no transporte escolar (1); motorista (3); motorista vila gracilândia (1); professor i (24); professor ii educação física (3). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.714,63. Taxa: R$ 55 a R$ 75.

PREFEITURA DE SAPUCAÍ MIRIM - MG



Inscrições até 4 de setembro pelo site: encurtador.com.br/CjkDV. Concurso com 18 vagas para os cargos de: jardineiro (1); motorista (1); operário (1); técnico de enfermagem (3); enfermeiro (1); médico pediatra (1); médico ginecologista (1); psicólogo escolar (1); psicólogo (1); assistente social escolar (1); assistente social (1); professor mediador (1); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional (1); fisioterapeuta (1); e médico psiquiatra (1). Salário: R$ 1.606,62 a R$ 5.393.97. Taxa: R$ 50 a R$ 80.

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DE MINAS - MG



Inscrições até 10 de setembro pelo site: www.concursosjcm.com.br/. Concurso com 54 vagas para os cargos de: agente de administração (1); agente de combate às endemias (1); assistente social (escola) (1); auxiliar administrativo (cras) (1); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de serviços internos/externos (5); bibliotecário (1); contador (1); cozinheiro (2); dentista (1); enfermeiro (1); enfermeiro psf (1); engenheiro civil (1); farmacêutico assistente (1); fiscal de posturas (1); fisioterapeuta (1); médico cardiologista (1); médico clínico geral (1); médico ginecologista (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); médico psf (3); monitor educacional (4); nutricionista escolar (1); oficial especializado i encanador (2); operário ii coveiro (1); professor de educação básica - pré-escolar e séries iniciais (5); professor de educação básica - séries finais do ensino fundamental ciências (1); professor de educação básica - séries finais do ensino fundamental geografia (1); professor de educação básica - séries finais do ensino fundamental história (1); professor de educação básica - séries finais do ensino fundamental - língua inglesa (1); professor de educação básica - séries finais do ensino fundamental matemática (1); professor de educação física (2); psicólogo (cras) (1); psicólogo (escola) (1); supervisor pedagógico (2); técnico em enfermagem (1). Salário: R$ 1.553,20 a R$ 8.977,99. Taxa: R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE RIO DOCE - MG



Inscrições até 17 de setembro pelo site: www.exameconsultores.com.br/. Concurso com 23 vagas para os cargos de: assistente social (1); auxiliar de obras (2 vagas); auxiliar de saúde bucal (1); enfermeiro (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (1); monitor escolar (7); nutricionista (1); professor (4); professor de educação física (1); professor de música (1); psicólogo (1); supervisor de obras e serviços (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 17.400. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE TANGUÁ - RJ

Inscrições até 4 de setembro pelo site: www.ibdoprojetos.org.br/. Concurso com cinco vagas para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 1.542,81. Taxa: R$ 80.

PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU - RJ

Inscrições até 7 de setembro pelo site: www.ibam-concursos.org.br/. Concurso com quatro vagas para o cargo de procurador municipal. Salário: R$ 4.875. Taxa: R$ 90. Taxa: R$ 80 a R$ 99.



PREFEITURA DE CONGO - PB



Inscrições até 3 de setembro pelo site: https://facetconcursos.com.br/. Concurso com 32 vagas para os cargos de:assistente social (1); digitador (1); enfermeiro (2); farmacêutico (1); fiscal de tributos (1); médico (2); monitor de creche (2); motorista (5); nutricionista (1); odontólogo (1); pedagogo (4); professor licenciado em ciências (1); professor licenciado em educação física (1); professor licenciado em geografia (1); professor licenciado em inglês (1); professor licenciado em matemática (1); professor licenciado em português (1); psicólogo (2); recepcionista (2); técnico em enfermagem (2). Salário: R$ 1.518 a R$ 12.000. Taxa: R$ 95 a R$ 115.

PREFEITURA DE ARRAIAL DO CABO - RJ

Inscrições até 7 de setembro pelo site: www.ibam-concursos.org.br/. Concurso com 303 vagas para os cargos de: pedagogo (4); professor de educação especial (16); professor docente i ciências (3); professor docente i educação artística (4); professor docente i educação física (11); professor docente i geografia (6); professor docente i história (8); professor docente i língua inglesa (2); professor docente i língua portuguesa (8); professor docente i matemática; professor inspetor escolar (5); professor orientador educacional (4); professor supervisor escolar (10); professor docente ii (150); inspetor de alunos (67); secretário escolar (5). Salário: R$ 2.098,10 a R$ 3.438,65. Taxa: R$ 80 a R$ 100.



PREFEITURA DE CAMBORIÚ - SC



Inscrições até 3 de setembro pelo site: https://concursos.furb.br/. Concurso com 75 vagas para os cargos de:auxiliar de cadastro (1); auxiliar odontológico (1); cadastrador (1); coveiro (1); cozinheiro (1); jardineiro (1); merendeira; motorista (1); operador de escavadeira hidráulica (1); operador de retroescavadeira (1); operador de trator agrícola (1); operário braçal (1); pedreiro (1); pintor (1); recepcionista (1); servente (1); soldador (1); vigia (1); analista de sistemas (1); assistente de farmácia (1); assistente educacional (2); auxiliar administrativo (5); digitador (1); fiscal de obras/tributos/saúde/postura (1); técnico de enfermagem (1); técnico de gesso (1); técnico de segurança do trabalho (1); tradutor e intérprete de libras (1); agente de controle (4); analista jurídico (1); arquiteto (1); assistente social (1); auditor (1); controlador interno (1); educador físico (1); enfermeiro (5); engenheiro civil (1); engenheiro elétrico (1); fonoaudiólogo (1); médico cardiologista (1); médico dermatologista (1); médico endocrinologista (1); médico infectologista (1); médico neurologista (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico psiquiatra (1); médico reumatologista (1); médico urologista (1); médico veterinário (1); orientador educacional (1); procurador municipal (1); professor de anos iniciais (2); professor de arte (1); professor de atendimento educacional especializado (aee) (1); professor de educação infantil (2); professor de ensino religioso (1); professor de inglês (1); professor de língua portuguesa (1); supervisor escolar (1); terapeuta ocupacional (1); topógrafo (1). Salário: R$1.335,44 a R$ 9.307,67. Taxa: R$ 75 a R$ 135



PREFEITURA DE APARECIDA DO RIO DOCE - GO



Inscrições até 30 de setembro pelo site: https://l1nq.com/4wQZh. Concurso com 64 vagas com candidatos de nível fundamental, médio e superior. Segundo o edital, as oportunidades são para os cargos de: gari (3); guarda noturno (3); eletricista (1); merendeira (2); motorista de transporte escolar (6); motorista da saúde (4); operador de máquinas (1); auxiliar de dentista (2); lactarista (1); monitor escolar (6); técnico em enfermagem (4); técnico em radiologia (1 gente de contratação (1); agente de recursos humanos (1); assistente social (1); enfermeiro (1); farmacêutico (2); fiscal arrecadador (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); nutricionista (2); odontólogo (2); professor nível iii língua inglesa (1); professor nível iii língua portuguesa (1); professor nível iii matemática (1); professor nível iii pedagogia (10); psicólogo (2); secretário escolar (1).Salário: R$ 1.383,47 a R$ 5.366,71. Taxa: R$ 80 a R$ 130.



PREFEITURA DE SÃO BENTO ABADE - MG



Inscrições até 13 de outubro pelo site: https://encr.pw/CFDk7. Concurso com 160 vagas para profissionais alfabetizados e de níveis fundamental, médio, técnico e superior. De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos: agente administrativo de curso superior (8); agente sanitário (1); assistente social municipal (1); auxiliar administrativo (20); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de serviços gerais (32); cantineira (5); cirurgião dentista municipal (1); contador (1); enfermeiro esf (2); enfermeiro rt (1); enfermeiro ubs (2); farmacêutico (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal sanitário (1); fisioterapeuta municipal (2); fonoaudiólogo (1); médico de psf (3); monitor de educação infantil (14); motorista geral (20); nutricionista (1); operador de máquina pesada (4); professor de apoio (7); professor de educação física (2); professor de informática (1); professor de música (1); professor regente (12); psicólogo municipal (4); supervisor pedagógico (1); técnico em enfermagem (8); técnico em radiologia (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 12.000. Taxa: R$ 70 a R$ 150.

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA - MG

Inscrições até 15 de setembro pelo site: https://shre.ink/emsa. Concurso com 172 vagas para os cargos de: nível superior - áreas diversas: analista em controle interno (1); arquiteto (1); assistente social (1); auditor fiscal tributário (1); bibliotecário (1); biólogo (1); conservador-restaurador (1); contador (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); farmacêutico-bioquímico (1); fonoaudiólogo (1); geógrafo (1); médico do trabalho (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); profissional de educação física (1); programador visual (1); psicólogo (1); zootecnista (1); nível superior - procuradoria: procurador municipal (1); analista pedagógico (10); inspetor escolar; intérprete educacional (4); professor de arte (7); professor de história (3); professor de inglês (2); professor de libras; professor de língua portuguesa (5); professor de matemática (13); nível técnico: fiscal de abastecimento (1); fiscal de obras (1); fiscal sanitário/alimentos (1); fiscal sanitário/enfermagem (1); fiscal sanitário/farmácia (1); profissional de apoio escolar (50 ); técnico em agropecuária (1); técnico em alimentos (1); técnico em enfermagem (1); nível médio: agente da autoridade de trânsito (1); assistente técnico de som (1); desenhista (1); fiscal de defesa do consumidor (1); fiscal de transportes (1); músico instrumentista/bombardino (1); músico instrumentista/clarone (1); músico instrumentista/fagote (1); músico instrumentista/flauta; músico instrumentista/flugelhoren; músico instrumentista/oboé; músico instrumentista/percussionista; músico instrumentista/saxofone alto; músico instrumentista/saxofone soprano; músico instrumentista/saxofone tenor; músico instrumentista/trombone baixo; músico instrumentista/trombone tenor (1); músico instrumentista/trompa (1 ); oficial administrativo (20); nível fundamental: agente de apoio operacional; agente de segurança patrimonial (10); oficial de manutenção/carpinteiro (1); oficial de manutenção/marceneiro (1); oficial de manutenção/pintor (1); oficial de manutenção/serralheiro (1); operador de teleatendimento (2). Salário: R$ 1.605,59 a R$ 4.269,42. Taxa: R$ 43 a R$ 59.

PREFEITURA DE INDAIATUBA - SP

Inscrições reabertas até 4 de setembro pelo site: www.institutoconsulplan.org.br. Concurso com 203 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: agente de manutenção pedreiro (5); agente de serviços administrativos (5); agente de serviços operacionais (20); guarda vidas (1); mecânico (1); motorista (5); operador de máquinas - máquina pesada munck (1); agente comunitário de saúde (16); agente de administração escolar (5); agente de combate de endemias (1); agente de monitoramento (2); agente de operação e fiscalização de trânsito e transporte (5); agente de organização escolar (2); agente de serviços de saúde (2); agente fiscal municipal (5); assistente de serviços administrativos (10); auxiliar de desenvolvimento educacional (11); auxiliar de saúde bucal (1); cuidador social (1); instrutor de ação cultural (1); secretário escolar (2); técnico de serviços administrativos (5); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em agrimensura (1); técnico em análise clínicas (1); técnico em edificações (1); técnico em tecnologia da informação - hardware e suporte ao usuário (1); técnico em tecnologia da informação redes (1); técnico em turismo (1); técnico de enfermagem (2); técnico de farmácia (1); técnico em radiologia (1); assistente de procuradoria (1); auditor fiscal tributário (1); procurador do município (1); assistente social escolar (1); professor docente ii arte (3); professor docente ii - educação física (4); professor docente ii filosofia (1); professor docente iii - educação inclusiva (5); psicólogo escolar (1); analista clínico (1); dentista (1); dentista - buco maxilo (1); dentista endodontista (1); dentista - especialista em pacientes especiais (1); dentista implantodontista (1); dentista odontopediatra (1); dentista periodontista (1); enfermeiro da família (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico anestesista (1); médico cardiologista (1); médico - cirurgião geral (1); médico - cuidados paliativos (1); médico endocrinologista (1); médico endocrinopediatra (1); médico - especialista em necrópsia (1); médico gastropediatra (1); médico ginecologista (1); médico hematopediatra (1); médico hepatologista (1); médico infectologista (1); médico - intensivista uti (1); médico nefrologista (1); médico neurologista (1); médico neuropediatra (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1); médico pneumologista (1); médico reumatologista (1); médico trabalho (1); médico urologista (1); médico vascular (1); médico da família (1); médico plantonista pediatra (1); analista ambiental (1); analista cultural (1); analista de arquivo (1); arquiteto (1); bibliotecário (1); engenheiro agrimensor (1); especialista em comunicação (1); especialista em tecnologia da informação - hardware e suporte ao usuário (1); especialista em tecnologia da informação redes (1); historiador (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); orientador social (1); profissional de educação física atletismo (1); profissional de educação física basquete (1); profissional de educação física - futebol de campo (1); profissional de educação física futsal (1); profissional de educação física - ginástica de academia (1); profissional de educação física - ginástica de trampolim (1); profissional de educação física - ginástica rítmica (1); profissional de educação física hidroginástica (1); profissional de educação física - jiu jitsu (1); profissional de educação física judô (1); profissional de educação física natação (1); profissional de educação física skate (1); profissional de educação física tênis (1); profissional de educação física voleibol (1); psicólogo (2). Salário: R$ 1.994,55 a R$ 26.244,09. Taxa: R$ 46 a R$ 48.



PREFEITURA DE DOURADOQUARA - MG



Inscrições até 15 de setembro pelo site: portal.versatilsolucoesadm.com.br. Concurso com 139 vagas para os cargos de: assistente social (2); auxiliar administrativo (12); auxiliar de saúde (3); auxiliar de saúde bucal (2); auxiliar de serviços gerais (29); dentista (3); encanador (1); encarregado de manutenção (1); enfermeiro padrão (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (3); gari (20); guarda noturno (2); motorista (18); nutricionista (1); oficial administrativo (2); operador de máquinas (2); pedreiro (3); procurador (3); professor pi (4); psicólogo (3); recepcionista (4); técnico em contabilidade (2); técnico de enfermagem (15). Salário: R$ 1.518 a R$ 2.650. Taxa: R$ 30 a R$ 80.

PREFEITURA DE POÇOS DE CALDAS - MG



Inscrições até 4 de setembro pelo site: www.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 50 vagas para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 2.094,75. Taxa: R$ 73,32.

UNIVERSIDADES

UFU-MG



Inscrições até 10 de setembro pelo site: http://www.portalselecao.ufu.br/. Concurso com 9 vagas para os cargos de: biodinâmica do movimento humano/comportamento motor (1); formação em educação física e fundamentos socioculturais e político-pedagógicos dos esportes (1); engenharia civil/engenharia hidráulica e hidrologia (1); odontologia/odontologia preventiva e social (2); teatro/perspectivas decoloniais, afroindígenas e queer: o estágio supervisionado em teatro na educação básica (1); educação matemática (1); geografia/geografia humana e regional (1); geografia/epistemologia da geografia e história do pensamento geográfico (1). Salário R$ 3.090,43 a R$ 6.180,66. Taxa: R$ 309.



FACULDADE DE PETROLINA (FACAPE)



Inscrições até 8 de setembro pelo site: https://bit.ly/45vXYzP. Concurso com 51 vagas para o cargo de professor de magistério superior. Salario: até R$ 16.000. Taxa: não informada.





UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) – MG

Inscrições até 12 de setembro, pelo site:https://sig.ufla.br/modulos/publico/editaisservidores. Concurso com 34 vagas para técnico-administrativos em educação nas áreas de assistente em administração (14), técnico em tecnologia da informação (3), analista de tecnologia da informação (1), enfermeiro (2), médico/medicina generalista (1), médico/clínica médica (1), médico/medicina da família e comunidade (1), médico/pediatria (1) e técnico em assuntos educacionais (10). São 34 vagas com jornada de 20 a 40 horas semanais e salário de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. Taxa: R$ 120 a R$ 200.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT)

Inscrições até 1º de setembro pelo site: https://www.uft.edu.br. Concurso público para o cargo de professor do magistério superior, nas áreas de: engenharia de bioprocessos e biotecnologia (1), engenharia florestal (3), medicina veterinária (2), psicologia (2), arquitetura e urbanismo (1), ciências contábeis (1), enfermagem (1), filosofia (1), medicina (1), ciências biológicas (1), ciências sociais (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 6.180,86. Taxa: R$ 260.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)



Inscrições até 9 de setembro pelo site: https://www.fuvest.br/. Concurso com 26 vagas para os cargos de: enfermeiro são paulo (7);técnico de laboratório (especialidade: autópsia) são paulo (2); técnico de laboratório (especialidade: química) ribeirão preto (2); piracicaba (3); são paulo (5); lorena (2); técnico em informática são carlos (3) e são paulo (2). Salário: R$ 6.027,72 até 11.334,47. Taxa: R$ 175 a R$ 230.



UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG)



Inscrições até 29 de setembro pelo site: https://www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 178 vagas para os cargos de: técnico universitário: apoio administrativo geral (46); laboratórios de ciências naturais (10); técnico laboratório de informática (23); analista universitário: biblioteconomia (19); ciências sociais aplicadas (55); contabilidade (1); direito (1); geral: formação superior (18); instalações prediais (engenharia civil ou elétrica; arquitetura) (2); psicologia (2); tecnologia da informação (1). Salário: R$ 1.209,03 a R$ 2.639,23. Taxa: R$ 30 a R$ 40



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS)



Inscrições abertas até 1 de setembro pelo site: https://www.concursos.ufms.br/. Concurso com 57 vagas o cargo de professor do magistério superior. De acordo com o edital, as oportunidades são para as seguintes áreas de atuação e localidades: campo grande: ciências sociais aplicadas / economia (1); linguística, letras e artes / artes / desenho (1); linguística, letras e artes / artes / cinema (1); linguística, letras e artes / artes / música (2); ciências biológicas / farmacologia / farmacologia geral (1); ciências exatas e da terra / ciência da computação / metodologia e técnicas da computação (1); ciências da saúde / medicina / clínica médica (1); ciências da saúde / medicina / cancerologia (1); ciências da saúde / medicina / gastroenterologia (1); ciências da saúde / medicina / pediatria (1); ciências da saúde / medicina / cirurgia (1); ciências da saúde / odontologia / clínica odontológica (1); ciências da saúde / odontologia / clínica odontológica (1); ciências da saúde / odontologia / ortodontia (1); ciências exatas e da terra / física / física geral (1); ciências da saúde / enfermagem / enfermagem pediátrica (1); ciências exatas e da terra / matemática (2); ciências exatas e da terra / química / química analítica (1); aquidauana: linguística, letras e artes / linguística / teoria e análise linguística (1); linguística, letras e artes / letras / línguas estrangeiras modernas (1); corumbá: ciências biológicas / zoologia (1); ciências biológicas / botânica (1); ciências biológicas / bioquímica (1); ciências sociais aplicadas / administração / ciências contábeis (1); ciências humanas / geografia / geografia humana (1); ciências humanas / história / história moderna e contemporânea (1); .ciências sociais aplicadas / direito (1); ciências exatas e da terra / geociências / geografia física (1); ciências humanas / história / história antiga e medieval (1); ciências exatas e da terra / matemática / matemática aplicada (1); ciências exatas e da terra / ciência da computação / linguagens de programação (1); três lagoas: ciências da saúde / enfermagem / enfermagem de saúde pública (2); ciências da saúde / medicina / ginecologia e obstetrícia (1); ciências da saúde / medicina / pediatria (2); ciências da saúde / medicina / ortopedia (1); ciências da saúde / medicina / clínica médica (2); ciências biológicas / microbiologia (1); coxim: ciências da saúde / enfermagem / enfermagem médico-cirúrgica (2); paranaíba: ciências agrárias / medicina veterinária / clínica cirúrgica animal (1); ciências agrárias / medicina veterinária / clínica veterinária (1); .ciências sociais aplicadas / economia / economia geral (1); ciências exatas e da terra / matemática / matemática aplicada (1); ciências agrárias / medicina veterinária / reprodução animal (1) ciências humanas / psicologia / psicologia do ensino e da aprendizagem (1); ciências humanas / psicologia / tratamento e prevenção psicológica (1); chapadão do sul: ciências agrárias / recursos florestais e engenharia florestal (1); ciências agrárias / recursos florestais e engenharia florestal / proteção florestal (1); nova andradina: ciências sociais aplicadas / administração / ciências contábeis (1); engenharias / engenharia química / processos industriais de engenharia química (1); ponta porã: multidisciplinar / ensino / ensino de ciências e matemática (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 6.180,86. Taxa: R$ 300

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 28 de novembro pelo site: shre.ink/xwAh. Concurso com uma vaga para o cargo de professor titular na área de língua e literatura armênia. Salário: R$ 23.039,56. Taxa: não informada.

INSTITUTOS



IFSULDEMINAS



Inscrições até 18 de setembro, pelo site: https://bit.ly/46by44y. Concurso com vagas para os cargos: edital nº 233/2025: nutricionista (1 vaga). edital nº 234/2025: professor do ensino básico, técnico e tecnológico, nas áreas de informática (1 vaga); filosofia (1 vaga); enfermagem (3 vagas); atendimento educacional especializado (1 vaga). Salário: R$4.967,04 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 120 a R$ 200.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO)

Inscrições até 3 de setembro de 2025 pelo e-mail: parnaserradabocaina@icmbio.gov.br. Concurso com cinco vagas para a função de agente temporário ambiental, para atuar por 24 meses no Núcleo de Gestão Integrada ICMBio Paraty e na Base Avançada de São José do Barreiro, nos seguintes cargos: nível I (3) e nível III (2). Salário: 1 a 2,5 salários mínimos.



INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO (IFMA)

Inscrições até 9 de setembro de 2025, pelo site: https://www.fsaduconcursos.org.br/c/central/. Concurso com 95 vagas para os cargos de professor do ensino básico, técnico e tecnológico nas áreas de ciências agrárias (1), arte (4), biologia (7), ciência de alimentos (3), ciência da computação (7), design (1), educação (6), educação física (4), engenharia (11), filosofia (2), física (8), geografia (6), história (4), letras (3), matemática (17), química (3), recursos pesqueiros (1), sociologia (4) e zootecnia (3). São 100 vagas com jornada de 40 horas semanais e salário de R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 160.

INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO (IFPE)

Inscrições até 4 de setembro de 2025, pelo site: funcern.br/concursos/ifpe-tae-2025/. Concurso com 77 vagas para os cargos de: assistente de alunos (3); assistente de administração (22); técnico de laboratório áudio e vídeo (1); técnico de laboratório edificações (1); técnico de laboratório eletroeletrônica (1); técnico de laboratório eventos (1); técnico de laboratório gastronomia (1); técnico de laboratório hospedagem (1); técnico de laboratório manutenção e suporte em informática (2); técnico de laboratório mecânica (1); técnico de laboratório química (1); técnico de laboratório redes de computadores (2); técnico de laboratório segurança do trabalho (1); técnico de laboratório tecnologia da informação (1); técnico de tecnologia da informação (8); técnico em agropecuária (1); técnico em contabilidade (6); técnico em enfermagem (3); administrador (2); analista de tecnologia da informação desenvolvimento (2); analista de tecnologia da informação infraestrutura e segurança (1); assistente social (2); contador (2); engenheiro civil (1); engenheiro elétrico (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); medicina do trabalho (1); médico psiquiatra (1); tecnólogo formação gestão de pessoas (2); tecnólogo formação de gestão de tecnologia da informação (1); tecnólogo formação gestão desportiva e lazer (1); tecnólogo formação gestão pública (1); tecnólogo formação produção audiovisual (1). Salário: R$ 2.483,52 a R$ 4.967,04. Taxa: R$ 75 a R$ 150.

INSTITUTO MARIA SCHMITT — SC

Inscrições até 30 de dezembro de 2025 pelo e-mail: recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).