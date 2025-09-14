Confira lista com 118 concursos abertos e 16.624 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 118 concursos e 16.624 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há quatro concursos abertos com 366 vagas. Para o Centro—Oeste, há quatro seleções abertas com 258 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são 11 concursos com 821 postos vagos. Entre os nacionais, há um certames abertos para 420 oportunidades. Há ainda 20 seleções de concursos estaduais com 4.387 vagas. Já para os municipais, há 57 concursos e 9.788 vagas. Nas universidades federais, são 9 processos seletivos e 512 oportunidades.Nos institutos federais há 11 certames abertos com 72 vagas.







DISTRITO FEDERAL



INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF)



Inscrições até 14 de setembro pelo site: https://processoseletivo.igesdf.org.br/. Concurso com vagas para o cargo de: edital nº 129: médico patologista; edital nº 130: técnico em radiologia; edital nº 131: técnico em radiologia hemodinâmica; edital nº 132: técnico em radiologia ressonância magnética; edital nº 133: técnico de segurança do trabalho; edital nº 134: médico cirurgião pediátrico; edital nº 135: médico anestesiologista; edital nº 136: médico neonatologista; edital nº 137: médico do trabalho; edital nº 138: técnico de enfermagem - vigilância epidemiológica. Salário: R$ 1.860,48 a R$ 17.281,01. Taxa: não informada.



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEE-DF)



Inscrições até 22 de setembro pelo site: https://bit.ly/46chkig. Concurso com vagas para os cargos de: administração; arquitetura; artes; biologia; biomedicina; ciências naturais; construção civil; contabilidade; direito; educação física; eletrônica; eletrotécnica; enfermagem; farmácia; filosofia; física; fisioterapia; gastronomia; geografia; história; informática; língua alemã; língua espanhola; língua francesa; língua inglesa; língua japonesa; letras/libras; língua portuguesa; matemática; música; nutrição; odontologia; pedagogia; produção cultural; psicologia; química; radiologia; sociologia; telecomunicações. Salário: R$ 6.427,71. Taxa: R$ 20 e R$ 58.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL



Inscrições até 7 de outubro pelo site: https://bit.ly/3v7dhzo. Concurso com 10 vagas para o cargo de: promotor de justiça adjunto. Salário: R$ 37.765,56. Taxa: r$ 377,65.



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF)



Inscrições até 13 de outubro pelo site: https://www.idecan.org.br/. Concurso de 356 vagas para os cargos de: edital nº 01/2025 - cadete bombeiro militar: combatente (23); edital nº 01/2025: qualificação bombeiro militar geral de condutor e operador de viaturas qbmg-02 - condutor e operador de viaturas (100); edital nº 01/2025: qualificação bombeiro militar geral operacional qbmg-01 - técnico em enfermagem (60); edital nº 01/2025: qualificação bombeiro militar geral operacional qbmg-01 (130); edital nº 01/2025 - qobm/saúde: aspirante/médico dermatologia (1); emergencista (6); neurologia (1); oftalmologia (1); urologia (1); aspirante/cirurgião-dentista: dentística (3); qobm/complementar: contabilidade (2); direito (2); enfermeiro emergencista (6); edital nº 01/2025: baixo elétrico de 4 cordas / de 5 cordas / de 6 cordas (1); bateria/percussão (1); bombardino (1); clarineta / requinta (eb) / clarineta alto (eb) / clarone (bb) (5); flauta / flautim (1); guitarra / violão de nylon / violão de aço (1); piano / teclado (1 vaga); saxofone soprano (bb) / saxofone alto (eb) / saxofone tenor (bb) / saxofone barítono (eb) (1); trombone tenor / trombone baixo (1); trompa (1); trompete / flugelhorn (bb) (4); tuba (2). Salário: R$ 7.546,70 a R$ 15.287,06. Taxa: R$140 a R$ 215.

NACIONAIS

COLÉGIOS MILITARES

Concurso com 420 vagas para ingresso em colégios militares de todo o país. Estão disponíveis 370 vagas para alunos do 6° ano do ensino fundamental, e 50 vagas para 1° ano do ensino médio, nas seguintes localidades: Belém (Cmbel) (25); Belo Horizonte (Cmbh) (50); Brasília (Cmb) (35); Campo Grande (Cmcg) (10); Curitiba (Cmc) (40); Fortaleza (Cmf) (30); .Juiz De Fora (Cmjf) (30); Manaus (20); Porto Alegre (Cmpa) (30); Recife (Cmr) (30); Rio De Janeiro (Cmrj) (35); Salvador (Cms) (20); Santa Maria (Cmsm) (40); São Paulo (Cmsp) (20); Vila Militar/Rj (Cmvm) (5). Inscrições até 2 de outubro, mediante pagamento da taxa de R$ 95. Os interessados podem se inscrever presencialmente, nas seguintes localidades: Belém: Av. Almirante Barroso, 4348 Souza; Belo Horizonte: Av. Mal Espiridião Rosas, 400 - São Francisco; Brasília: Setor de Grandes Áreas Isoladas Norte / Q902 / 905; Campo Grande: Av. Presidente Vargas, 2.800 - Santa Carmélia; Curitiba: Pr. Cons. Thomas Coelho, 1 Tarumã; Fortaleza: Av. Santos Dumont s/nº - Aldeota; Juiz de Fora: Av. Juscelino Kubitscheck, 5200 - Nova Era; Manaus: Rua José Clemente, 157 Centro; Porto Alegre: Av. José Bonifácio, 363 Farroupilha; Recife: Av. Visconde São Leopoldo, 198 - Engenho do Meio; Rio de Janeiro: Rua São Francisco Xavier, 267 Tijuca; Salvador: Rua das Hortênsias s/nº - Pituba; Santa Maria: Rua Radialista Osvaldo Nobre, 1130 - Juscelino Kubitscheck; São Paulo: Rua Alfredo Pujol, 681 Santana; Vila Militar: Rua João Vicente, 2179 Deodoro.





CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT



Inscrições até 21 de setembro pelo site: www.deltagp.com.br. Concurso com 146 vagas para os cargos de: professor i e iv - anos iniciais (52); professor - ensino infantil (14); técnico administrativo escolar (7); técnico em desenvolvimento infantil (59); professor de língua portuguesa (2); professor de matemática; professor de história (1); professor de ciências (1); professor de educação física (1); professor magistério - 1º a 5º ano (1); professor magistério - 6º a 9º ano (1); professor do magistério (7). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.381. Taxa: R$ 60 a R$ 80.

PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA - MT



Inscrições até 5 de outubro pelo site: portal.capconcursospublicos.com.br/. Concurso com 33 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: agente administrativo ii (2); assistente social (1); auxiliar de manutenção de infraestrutura (3); auxiliar de mecânico (1); auxiliar de saneamento (1); auxiliar de saúde bucal (1); coveiro (1); educador físico (1); enfermeiro (5); fiscal de vigilância sanitária (1); fiscal tributário (1); fonoaudióloga (1); motorista (6); operador de escavadeira e máquinas pesadas (2); operador de máquinas leves (1); psicólogo (1); recepcionista (1); técnico em enfermagem (3); agente administrativo i; auxiliar de professor da educação básica; auxiliar de serviços gerais; contador; controle interno; engenheiro civil; farmacêutico; fisioterapeuta; gari; mecânico; médico clínico geral; médico veterinário; merendeira/cozinheira; nutricionista; odontólogo; orientador social; pedreiro; procurador jurídico; professor pedagogo; técnico químico; vigia. Salário: R$ 2.379,13 a R$ 21.840,33. Taxa: R$ 50 a R$ 120.

PREFEITURA DE APARECIDA DO RIO DOCE - GO



Inscrições até 30 de setembro pelo site: https://l1nq.com/4wQZh. Concurso com 64 vagas com candidatos de nível fundamental, médio e superior. Segundo o edital, as oportunidades são para os cargos de: gari (3); guarda noturno (3); eletricista (1); merendeira (2); motorista de transporte escolar (6); motorista da saúde (4); operador de máquinas (1); auxiliar de dentista (2); lactarista (1); monitor escolar (6); técnico em enfermagem (4); técnico em radiologia (1 gente de contratação (1); agente de recursos humanos (1); assistente social (1); enfermeiro (1); farmacêutico (2); fiscal arrecadador (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); nutricionista (2); odontólogo (2); professor nível iii língua inglesa (1); professor nível iii língua portuguesa (1); professor nível iii matemática (1); professor nível iii pedagogia (10); psicólogo (2); secretário escolar (1).Salário: R$ 1.383,47 a R$ 5.366,71. Taxa: R$ 80 a R$ 130.



TJ-MS



Inscrições até 18 de setembro pelo site: https://bit.ly/4oS3Gnh. Concurso com 15 vagas para o cargo: Juiz Substituto. Salário: R$ 32.289,54. Taxa: R$ 320.



CONSELHOS

CRA - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO

Inscrições até 5 de novembro pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 730 vagas para os cargos de: assistente de atendimento - atendimento e cobrança; assistente II - técnica em manutenção; analista I - atendimento e cobrança; analista I - financeiro; analista I - marketing; analista I - relações acadêmicas; analista I - relações externas; analista II - compras e contratos; analista II - comunicação; analista II - desenvolvimento de sistemas; analista II - infraestrutura computacional; analista II - recursos humanos; analista II - compras e contratos analista II - contabilidade analista II - recursos humanos analista II - registro procurador I - jurídico. Salário R$ 1.622 a R$ 5.968. Taxa: R$ 65 a R$ 72.

CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

Inscrições até 20 de outubro pelo site: https://www.inepam.org.br/. Concurso com 29 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (1); agente fiscal (5); assistente administrativo (20); analista administrativo (1); analista contábil (1); analista jurídico (1); analista de tecnologia da informação - desenvolvimento (1). Salário R$ 3.417,09 a R$ 5.590,79. Taxa: R$ 55 a R$ 85.

CRP - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 13ª REGIÃO

Inscrições até 20 de outubro pelo site: http://bit.ly/4nmS4XN. Concurso com 6 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo (2), analista administrativo (1), psicóloga/o agente de ética profissional (1), psicóloga/o agente de orientação e fiscalização (2). Salário R$ 2.100 a R$ 4.750.



CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS

Inscrições até 13 de outubro pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 2 vagas para os cargos de: assistente administrativo e contador. Salário: R$ 1.807,85 a R$ 3.692,41. Benefícios: vale refeição de R$ 726, vale alimentação de R$ 574, auxílio-saúde, plano de cargos e salários e vale transporte. Taxa:R$ 59 a R$ 62..

CORE - SP (CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO)

Inscrições até 13 de outubro pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com vagas para os cargos de: office boy; assistente administrativo; fiscal; operador de teleatendimento; analista de tecnologia da informação; assistente jurídico; contador Salário: R$ 2.263,18 a R$ 8.524,51. Taxa: R$ 55,00 a R$ 90,00.



CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS - CFTA



Inscrições até 22 de setembro pelo site: https://bit.ly/46lkuvn. Concurso com 30 vagas para os cargos de: auxiliar de atendimento I. Salário: R$ 2.500. Taxa: não informada.



(CREMEPE)



Inscrições até 30 de setembro pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/index.aspx. Concurso com vagas para os cargos de: advogado (1); profissional analista superior - pas administrador; profissional assistente técnico i - pat i (2); profissional assistente técnico iii - pat iii. Salário R$ 3.546,22 e R$ 9.585,88. Taxa: R$ 52,50 a R$ 53.



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 13ª REGIÃO - CRP-13-PB



Inscrições até 20 de outubro pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com vagas para os cargos de: auxiliar administrativo campina grande; joão pessoa (1); patos (1); analista administrativo campina grande; joão pessoa (1); psicóloga/o agente de ética profissional campina grande; joão pessoa (1); psicóloga/o agente de orientação e fiscalização campina grande (1); joão pessoa (1). Salário R$ 2.100 a R$ 4.750. Taxa: R$ 59 a R$ 62.



CORE - SE (CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SERGIPE)

Inscrições até 22 de setembro pelo site: http://bit.ly/4nmS4XN. Concurso com uma vaga para o cargo de: assistente administrativo, fiscal, Contador. Salário R$ 2.229,19 a R$ 4.000,00



CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA)



Inscrições até 22 de setembro pelo site: https://institutodarwin.org/. Concurso com 20 vagas para os cargos de: assistente administrativo (6); fiscal (7); técnico operacional (1); advogado (1); analista administrativo (1); analista de sistema (1); auditor (1); contador (1); engenheiro (1). Salário R$ 1.895,15 a R$ 11.382,08. Taxa:R$ 90 a R$ 105.



CORE-RS (CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL)

Inscrições até 22 de setembro pelo site: https://abre.ai/nyiQ. Concurso com 4 vagas imediatas para os cargos de: fiscal. Salário: R$ 5.000 + benefícios. Taxa: R$ 70.





LOCAIS — ESTADUAIS

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL (BRDE)

Inscrições até 11 de setembro pelo site: https://encurtador.com.br/1vzV8. Concurso de 13 vagas para os cargos de analista de projetos - administrador (1); analista de projetos - agronomia;analista de projetos - contador (1);analista de projetos - direito;analista de projetos - economista;analista de projetos engenharia (engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico);analista de sistemas subárea ciência de dados;analista de sistemas subárea desenvolvimento de sistemas;analista de sistemas subárea suporte (6);analista de sistemas subárea administração de banco de dados (1);assistente administrativo (4). Salário: R$4.036,74 a R$ 11.833,06. Taxa: varia de R$ 118,79 a R$ 270,85.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 10 de outubro pelo site: https://l1nq.com/dJHPI. Concurso com cinco vagas para o cargo de agente temporário de serviço administrativo. Salário: R$ 2.448. Taxa: R$300.

POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA

Inscrições até 28 de setembro pelo site: https://l1nk.dev/JnbaD. Concurso com 484 vagas para o cargo de promotor de justiça substituto do ministério público. Salário: R$ 37.765,55. Taxa: Não informada

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



Inscrições até 6 de outubro pelo site: fundatec.org.br. Concurso com 544 vagas para o cargo de soldado bombeiro militar estadual temporário. Salário: R$ 4.572,96. Taxa: R$ 118,79.



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO (TRF 6ª REGIÃO)



Inscrições até 2 de outubro pelo site: conhecimento.fgv.br/concursos/trf6. Concurso com 28 vagas para o cargo de: juiz federal substituto. Salário: R$ 37.765,55. Taxa: R$ 377.





CEMIG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS



Inscrições até 2 de outubro pelo site: www.gestaodeconcursos.com.br/. Concurso com 150 vagas para o cargo de eletricista. Salário: R$ 3.332,24. Taxa: R$ 70.



MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A



Inscrições até 15 de setembro pelo site: https://www.ibfc.org.br/. Concurso com vagas para o cargo de:carregador; capineiro; auxiliar de cozinha; copeiro/garçom; cozinheiro; auxiliar de serviços gerais; auxiliar de limpeza de laboratório; camareiro hospitalar; servente escolar; oficial de manutenção escolar; oficial de manutenção predial; cantineiro; coveiro; agente de serviços de parque habilitado ab; viveirista; auxiliar de cozinha industrial; rurícola; tratador de animais; cozinheiro industrial; jardineiro; operador de máquinas pesadas i (agrícola); operador de máquinas pesadas ii (construção civil); porteiro escolar; porteiro/vigia; monitor ambiental habilitado ab; vigia; motorizado motorista b; motorista d; operador industrial; técnico contábil; técnico em edificação. Salário: R$ 1.649,12 a R$ 2.945,13. Taxa: R$ 50,00 a R$ 59.



PGE - TO



Inscrições até 19 de setembro pelo site: https://www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 10 vagas para o cargo de: procurador do estado nível I. Salário: R$ 36.882,86. Taxa: R$ 295.



SEFAZ - SP

Inscrições até 2 de outubro pelo site: https://www.nossorumo.org.br/. Concurso com 12 vagas para o cargo de: especialista contábil. Salário: R$ 6.117,26. Taxa: R$ 105.





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA (MP-BA)



Inscrições até 18 de setembro pelo site: https://bit.ly/475s1j1. Concurso com 20 vagas para o cargo de promotor de justiça Substituto. Salário: R$ 31.975,77. Taxa: R$ 340.





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (MP - SP)



Inscrições até 15 de setembro pelo site: https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 15 vagas para os cargos: analista de promotoria ii - agente de promotoria. Salário: R$ 13.581,75. Taxa: R$ 181.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (TJ-SP)

Inscrições até 22 de setembro pelo site: https://www.vunesp.com.br. Concurso público com vagas para o cargo de escrevente técnico judiciário (CR). Salário: R$ 6.345,94.Taxa: R$ 81.

FUNDAÇÃO DO ABC DE ITATIBA (SP)



Inscrições até 20 de outubro de 2025. Concurso com 46 vagas para os cargos de auxiliar de limpeza (7); vigia (3); auxiliar administrativo (8); técnico de enfermagem (9); técnico de radiologia (4); técnico de segurança do trabalho (1); enfermeiro (9); farmacêutico (3); médico generalista (2); auxiliar de saúde bucal; motorista; assistente social. Salário: de de R$ 1.315,85 a R$ 15.648,49. Taxa: de R$ 30,00 a R$ 55,00.

CONTROLADORIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SP)

Inscrições até 16 de outubro pelo site: https://bit.ly/3V2qm6u. Concurso público com 200 vagas para o cargo de Auditor Estadual de Controle Nível, Auditoria (70); Contabilidade Pública e Finanças (10);Correição e Combate à Corrupção (50);Obras e Concessões (10);Tecnologia da Informação (60). Salário: R$ 17.850.Taxa: R$ 170.

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PM-SP)

Inscrições até 23 de outubro pelo site: https://www.vunesp.com.br. Concurso público com 2.200 vagas de Soldado PM de 2ª Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar. Salário: R$ 5.055,53.Taxa: R$ 85.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (TJ-SP)

Inscrições até 10 de outubro pelo site: https://www.vunesp.com.br. Concurso público com 10 vagas para o cargo de Contador Judiciário.Salário: R$ 9.536,23. Taxa: R$ 96.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (TJ - RS)

Inscrições até 26 de setembro pelo site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjrs25. Concurso com 536 vagas para analista do poder judiciário - área administrativa; analista do poder judiciário - área judiciária; técnico do poder judiciário - área administrativa judiciária.. Salário: R$ 4.843,63 a R$ 9.226,01.. Taxa: R$118,79 a R$ 270,84.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (DPE-SC)

Inscrições até 15 de setembro pelo site: https://www.fundatec.org.br/. Concurso com 14 vagas para os cargos de analista jurídico (7) e técnico administrativo (7). Salário: R$ 5.423,72 a R$ 9.355,73. Taxa: R$ 100 a R$ 170..

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS (ALE-AM)

Inscrições até 13 de outubro pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/aleam25. Concurso com 100 vagas para os cargos de analista de controle (2); assessor jurídico (3);procurador (1);analista legislativo administrador de empresa (4);analista legislativo analista de redes de comunicação de dados (2);analista legislativo analista de sistema (2);analista legislativo assistente social (2);analista legislativo bibliotecário (1);analista legislativo cientista político (1);analista legislativo contador (4);analista legislativo design gráfico (3);analista legislativo economista (2);analista legislativo educador físico (3);analista legislativo engenheiro civil (1);analista legislativo engenheiro eletricista (1);analista legislativo enfermeiro (2);analista legislativo fisioterapeuta (1);analista legislativo historiador (1);analista legislativo intérprete de libras e sinais (2);analista legislativo jornalista (4);analista legislativo médico ginecologista (1);analista legislativo médico cardiologista (1);analista legislativo médico urologista (1);analista legislativo médico endocrinologista (1);analista legislativo médico clínico geral (1);analista legislativo odontologista (1);analista legislativo pedagogo (3);analista legislativo psicólogo (1);analista legislativo programador (3);analista legislativo redator (5);agente legislativo assistente técnico administrativo (20);agente legislativo tv ale cinegrafista (2);agente legislativo tv ale produtor de imagem (2);agente legislativo tv ale editor (2);agente legislativo tv ale fotógrafo (2);agente legislativo - técnico de apoio ao usuário de computadores (4);agente legislativo - técnico em produção áudio visual (3);agente legislativo - técnico de manutenção de computadores (3);agente legislativo técnico de rede (2). Salário: R$ 3.346,76 a R$ 19.274,90. Taxa: R$ 82 a R$ 285.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE MATARACA - (PB)

Inscrições até 14 de setembro pelo site: https://bit.ly/4n43RKT. Concurso com 89 vagas para operador de máquinas pesadas (2); monitor de transporte escolar (5); motorista (10);: agente administrativo (4); agente de combate às endemias (1) auxiliar de saúde bucal ubs (2); fiscal ambiental (1); fiscal de obras (1); fiscal de tributos municipais (1); monitor de creche (4); técnico em enfermagem (1); técnico em enfermagem caps (1); assistente social (3); assistente social caps (1); auditor fiscal de tributos municipal (1); enfermeiro (2); enfermeiro caps (1); enfermeiro ubs (2); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (3); médico ubs (3); nutricionista (2); odontólogo ubs (1); pedagogo caps (1); psicólogo (1); psicólogo caps (1);magistério completo: assistente social educacional (1); professor b (15); professor c artes (1); professor c ciências (1); professor c - educação física (2); professor c geografia (1); professor c história (1 vaga); professor c - língua inglesa (1); professor c - língua portuguesa (2); professor matemática (2); professor do atendimento educacional especializado (aee) (1); psicopedagogo (1 vaga) psicólogo escolar (2). Salário: R$ 1.518 a R$ 11.000. Taxa: R$75 a R$ 115.

PREFEITURA DE BIRIGUI - SP

Inscrições até 9 de outubro pelo site: https://concursos.access.org.br/. Concurso com 33 vagas para diretor do cei (1); diretor de escola; educador de cei (1); professor de educação especial (1); professor de educação física (7); professor de educação infantil (3); professor i (20); supervisor de ensino. Salário: R$ 3.896,91 a R$ 9.277,02. Taxa: não informado.





PREFEITURA DE TUNÁPOLIS (SC)

Inscrições até 8 de outubro pelo site: https://bit.ly/42kC0O1. Concurso público com vagas para os cargos: edital nº 009/2025:auxiliar de ensino;professor de alemão;professor de arte;professor de educação física;professor de educação infantil;professor de ensino fundamental;professor de estimulação pedagógica;professor de informática;segundo professor de turma;auxiliar de ensino;professor de alemão não habilitado;professor de arte não habilitado;professor de educação física não habilitado;professor de educação infantil não habilitado;professor de ensino fundamental não habilitado;professor de informática não habilitado;instrutor de danças coreográficas;instrutor de música;instrutor de patinação;agente de saúde;auxiliar de escola;agente operacional de serviços gerais;merendeira;edital nº 010/2025:médico;operador de equipamento leve (cnh categoria c);técnico de compras;técnico em eletromecânica;técnico em enfermagem;operador de equipamento pesado (cnh categoria c). Salário: R$ 1.908,99 e R$ 26.244,04.Taxa: R$ 70 a R$ 150.

PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ - PB

Inscrições até 12 de outubro pelo site https://educapb.com.br/. Concurso com 148 vagas para os cargos de agente de limpeza urbana (4);agente de limpeza urbana (1);auxiliar de serviços gerais (8);auxiliar de serviços gerais (1);coveiro (1);eletricista (1);maqueiro (1);motorista b (2);motorista d (8);operador de máquinas pesadas (1);tratorista (1);vigilante (3);agente administrativo (5);agente administrativo (1);agente comunitário de saúde (3);agente de endemias (3);agente fiscal ambiental (1);artesã caps (1);auxiliar de desenvolvimento infantil (5);auxiliar de serviços odontológicos (1);cuidador escolar alunos especiais (5);maestro (1);recepcionista (3);socorrista samu (2);técnico de enfermagem (5);técnico em agropecuária (1);técnico em edificações (1);técnico em raio x (1);técnico em tecnologia da informação (1);fiscal de tributos (1);arquiteto (1);assistente social (3);biomédico (1);contador (1);enfermeiro obstetra (1);enfermeiro plantonista (3);enfermeiro psf (1);enfermeiro caps (1);engenheiro ambiental (1);engenheiro civil (1);farmacêutico (1);fisioterapeuta (2);fonoaudiólogo (2);médico cardiologista (1);médico clínico-geral plantonista (4);médico geriatra (1);médico ginecologista e obstetra (1);médico otorrinolaringologista (1);médico pediatra (1);médico unidade básica de saúde (2);médico psiquiatra (1);médico psiquiatra caps (1);médico traumatologista e ortopedista (1);médico urologista (1);médico ultrassonografista (1);médico veterinário (1);neuropsicopedagogo (1);nutricionista (1);odontólogo (3);odontólogo especialista (periodontista) (1);odontólogo especialista (bucomaxilofacial) (1);profissional de educação física (1);psicólogo (2);psicopedagogo (2);terapeuta ocupacional (2);professor classe "a" educação infantil (8);professor classe "a" - anos iniciais (7);professor classe "a" - anos iniciais (1);professor classe "b" anos finais - português (2);professor classe "b" anos finais - arte (1);professor classe "b" - anos finais - matemática (2);professor classe "b" - anos finais - ciências (1);professor classe "b" - anos finais - inglês (1);professor classe "b" - anos iniciais e finais - educação física (1);professor classe "b" - anos finais - música (1);supervisor pedagógico classe "c" (2). Salário: R$ 1.518 a R$ 17.830,26. Taxa: R$ 60 para nível básico, R$ 75 para nível médio/técnico e R$ 105 para nível superior.

PREFEITURA DE CONTAGEM - MG

Inscrições abertas até 7 de outubro de 2025 a 6 de novembro no site https://concursos.access.org.br/. Concurso com 598 vagas, além de formar cadastro reserva para os cargos de auxiliar de laboratório (1);auxiliar de saúde bucal (23); assistente administrativo (85);técnico em enfermagem (137);técnico em laboratório (1);técnico em raio x (1);técnico em saúde bucal (8);técnico em segurança do trabalho (2);administrador (5);analista de sistemas (3);assistente social (20);biólogo (1);bioquímico (1);cirurgião dentista endodontia (1);cirurgião dentista estomatologia (1);cirurgião dentista odontologia para pacientes com necessidades especiais (1);cirurgião dentista odontopediatria (1);cirurgião dentista periodontia (1);cirurgião dentista prótese dentária (1);cirurgião dentista traumatologia bucomaxilofacial (1);cirurgião dentista da família (15);contador (1);enfermeiro (26);enfermeiro da família (20);enfermeiro do trabalho (1);epidemiologista (6);farmacêutico bioquímico (12);fisioterapeuta (9);fonoaudiólogo (10);inspetor de saúde iii (30);médico clínico geral (11);médico da família (33);médico especialista angiologia (1);médico especialista cardiologia pediátrica (1);médico especialista cardiologista adulto (2);médico especialista cirurgia de cabeça e pescoço (1);médico especialista cirurgia geral (1);médico especialista cirurgia pediátrica (1);médico especialista cirurgia plástica (2);médico especialista cirurgia vascular (1);médico especialista coloproctologia (1);médico especialista dermatologia (1);médico especialista do trabalho (1);médico especialista emergencista (16);médico especialista endocrinologia infantil (1);médico especialista gastroenterologia adulto (1);médico especialista gastroenterologia infantil (1);médico especialista geriatria (1);médico especialista ginecologia (5);médico especialista hematologia (1);médico especialista infectologia (3);médico especialista infectologia pediátrico (1);médico especialista mastologia;médico especialista nefrologia (1);médico especialista neurocirurgia (1);médico especialista neurologia adulto (1);médico especialista neurologia infantil (1);médico especialista oftalmologia (2);médico especialista ortopedia (4);médico especialista otorrinolaringologia (1);médico especialista paliativista (1);médico especialista pediatria (3);médico especialista pediatria intensivista (1);médico especialista pneumologia adulto (1);médico especialista pneumologia infantil (1);médico especialista psiquiatria (11);médico especialista - radiologia (1);médico especialista reumatologia (2);médico especialista ultrassonografia (1);médico especialista urologia (1);nutricionista (10);psicólogo (23);terapeuta ocupacional (15);veterinário (4). Salário: R$ varia de R$ 1.886,22 a R$ 12.762,55. Taxa: R$ 50 a R$ 100.



PREFEITURA DE BEBERIBE - CE

Inscrições abertas até 28 de setembro de 2025 no site: https://consulpam.com.br/. Concurso com 305 vagas para o cargo de auxiliar de administração (23); auxiliar de serviços gerais (50); guarda patrimonial (20); agente de alimentação escolar (25); motorista escolar (5); agente de defesa civil (2); auxiliar de farmácia (3); auxiliar pedagógico (22); cadastrador imobiliário (3); fiscal de obras e posturas (6); guarda-vidas (6); secretário escolar (6); técnico em edificações (3); técnico de enfermagem (10); técnico de informática (3); orientador social (5); técnico em saúde bucal (6); assistente social (8); cirurgião dentista (9); enfermeiro (7); farmacêutico (2); fisioterapeuta (4); fonoaudiólogo (4); nutricionista (3); psicólogo (10); terapeuta ocupacional (3); médico veterinário (1); analista ambiental (2 vagas); turismólogo (1); fiscal ambiental (3).Edital nº 02/2025: agente municipal de trânsito e transporte (7);edital nº 03/2025: agente comunitário de saúde (3); edital nº 04/2025: professor de educação básica peb ii (40). Salário: R$ 1.557,56 a R$ 5.534,83. Taxa: R$ 68 a R$ 148.



PREFEITURA DE CUIABÁ - MT



Inscrições abertas até 2 de outubro no formulário: selecon.org.br/. Concurso com 1.985 vagas, além de formar cadastro reserva para os cargos de: instrutor de libras (30); intérprete de libras (30); técnico em desenvolvimento infantil (500); técnico em nutrição escolar (merendeira) (350); técnico em manutenção e infraestrutura (350); auxiliar de serviços gerais (5); professor de educação artística/arte (150); professor de inglês; professor de educação física (90); professor pedagogo (420); professor pedagogo bilíngue em libras; professor pedagogo para sala de recurso multifuncional (60); técnico de nível superior nutricionista; técnico de nível superior fonoaudiologia; técnico de nível superior psicologia; técnico de nível superior engenharia ambiental e sanitarista; técnico de nível superior engenheiro civil; técnico de nível superior assistente social; técnico de nível superior ciência da computação. Salário: R$ 1.818,14 a R$ 5.410,05. Taxa: R$ 75 a R$ 85.





PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI - AP



Inscrições abertas até 2 de outubro no site: https://idib.org.br/. Concurso com 79 vagas para os cargos de: assistente administrativo (5); assistente social (3); biomédico (2); técnico em saúde (5); profissional de educação física (2); enfermeiro (7); farmacêutico (3); fisioterapeuta (4); fonoaudiólogo (6); médico - clínico geral (4); médico ginecologista (1); médico cardiologista (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); nutricionista (2); cirurgião dentista (5); psicólogo (3); técnico de enfermagem (15); técnico de laboratório (1); técnico em radiologia (1); tecnólogo em radiologia (1); terapeuta ocupacional (6). Salário: R$ 1.669,80 a R$ 6.375,60. Taxa: R$ 110 a R$ 140.

PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC



Inscrições abertas até 24 de setembro no formulário: hcassessoriaadm.com.br/. Concurso com 134 vagas, além de formar cadastro reserva para os cargos de: agente de educação infantil (42); assessor pedagógico (4); assistente escolar (4); auxiliar da educação especial (30); auxiliar da educação especial (10); fonoaudiólogo; monitor escolar (20); nutricionista ii; professor anos finais do ensino fundamental artes (2); professor anos finais do ensino fundamental ciências; professor anos finais do ensino fundamental educação física; professor anos finais do ensino fundamental ensino religioso; professor anos finais do ensino fundamental geografia (1 vaga); professor anos finais do ensino fundamental história; professor anos finais do ensino fundamental informática; professor anos finais do ensino fundamental língua estrangeira inglês; professor anos finais do ensino fundamental língua estrangeira espanhol; professor anos finais do ensino fundamental matemática; professor anos finais do ensino fundamental português; professor bilíngue de libras; professor de educação infantil; professor de braille; professor de educação especial (15); professor de educação especial (5); professor dos anos iniciais do ensino fundamental; professor intérprete de libras; professor substituto; psicólogo; psicopedagogo (1 vaga). Salário: R$ 1.300 a R$ 6.985,46. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE RIO DO SUL - SC



Inscrições abertas até 15 de setembro no formulário: http://encurtador.com.br/3Z4RL. Concurso com 80 vagas, além de formar cadastro reserva para os cargos de: calceteiro; coveiro; cozinheiro; lubrificador; operador de equipamentos (1); pedreiro; pintor; carpinteiro; motorista de caminhão; motorista de veículo leve; agente administrativo (5); agente de defesa civil; auxiliar de saúde bucal (2); desenhista; educador social; monitor escolar (50); motorista socorrista; técnico em agropecuária; técnico em análises clínicas; técnico em edificações; técnico em eletrotécnica; técnico em enfermagem; técnico em informática; técnico em segurança no trabalho; topógrafo; analista de sistemas; arquiteto; assistente social; auditor fiscal da receita municipal; auditor interno; cirurgião dentista; enfermeiro (1); engenheiro agrônomo; engenheiro civil; engenheiro florestal; farmacêutico; fiscal de meio ambiente; fiscal de obras e posturas; fiscal de saúde pública; fiscal de serviços públicos; fiscal do procon; fonoaudiólogo; geólogo (1); médico angiologista; médico cardiologista; médico cirurgião cardiovascular; médico cirurgião geral; médico cirurgião pediátrico; médico com ênfase em saúde mental (2); médico dermatologista; médico endocrinologista; médico ginecologista/obstetra; médico neurologista; médico oftalmologista; médico oncologista; médico otorrinolaringologista; médico pediatra (2); médico pneumologista; médico psiquiatra (2); médico psiquiatra infantil (1); médico urologista; médico veterinário; nutricionista; psicólogo (1); psicopedagogo; terapeuta ocupacional (1); pedagogo (1); professor de anos iniciais (1); professor de artes (1); professor de ciências; professor de educação especial (1); professor de educação física (1); professor de educação infantil (1); professor de geografia (1); professor de história (1); professor de informática (1); professor de libras; professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); bibliotecário; contador; procurador previdenciário. Salário: R$ 1.807,39 a R$ 21.811,98. Taxa: R$ 50 a R$ 120.

PREFEITURA DE MARAVILHA - SC



Inscrições abertas até 29 de setembro no site: concursos.acafe.org.br/. Concurso com 20 vagas, além de formar cadastro reserva para os cargos de: motorista da saúde; motorista de veículos pesados; motorista de veículos leves (1); operador de máquinas (1); agente comunitário de saúde (9); agente educativo; secretário de escola; técnico em enfermagem; vigilante sanitário; arquiteto e urbanista (1); auditor de obras (1); advogado creas; assistente social (ação social); enfermeiro - saúde da família (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fiscal de vigilância sanitária farmacêutico (1); fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico pediatra (1); médico saúde da família (1); odontólogo; pedagogo (social); psicólogo (saúde); psicólogo (social); professor de artes; terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 1.699,40 a R$ 24.278,38. Taxa: R$ 70 a R$ 100.

PREFEITURA DE GAROPABA - SC



Inscrições abertas até 28 de setembro no site: institutofucap.selecao.net.br/. Concurso com 36 vagas, além de formar cadastro reserva para os cargos de: agente comunitário de saúde (15); agente de combate às endemias; fonoaudiólogo (2); médico especialista em radiologia e diagnóstico por imagem (1); médico ginecologista/obstetra; médico ortopedista (1); terapeuta ocupacional (1); professor educação especial - 20h (5); professor educação especial - 40h (1); auxiliar de saúde bucal esf; educador social cras (2); monitor de oficina terapêutica caps; auxiliar educacional (6); operador de equipamentos (1); operador de trator agrícola (1); cozinheiro caps. Salário: R$ 1.034,59 a R$ 9.556,32. Taxa: R$ 60 a R$ 80.

PREFEITURA DE FRAIBURGO - SC



Inscrições abertas até 25 de setembro no site: www.ibam-concursos.org.br/. Concurso com 26 vagas, além de formar cadastro reserva para os cargos de: bibliotecário (1); coordenador pedagógico (1); fonoaudiólogo (1); professor de ensino fundamental - anos iniciais (1); professor de artes (1); professor de ciências e programas da saúde (1); professor de educação infantil (1); professor de educação física - ensino fundamental (1); professor de educação física - infantil (1); professor de ensino religioso (1); professor de geografia (1); professor de história (1); professor intérprete de libras (1); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); professor de musicalização (1); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional (1); auxiliar educacional (1); auxiliar educacional (2); agente de serviços gerais (2); auxiliar de alimentação e nutrição (2); assistente social; enfermeiro; engenheiro civil; engenheiro de segurança do trabalho; engenheiro de segurança do trabalho; farmacêutico; fisioterapeuta; médico clínico geral; médico ginecologista/obstetra; médico pediatra; médico psiquiatra; médico - saúde da família; nutricionista; odontólogo; psicólogo; agente comunitário de saúde; agente de combate às endemias; assistente administrativo; auxiliar de saúde bucal; monitor social; técnico em enfermagem; técnico em segurança do trabalho; agente operacional; guarda do patrimônio público; instrutor de trabalhos culturais; instrutor de trabalhos manuais; mecânico; motorista; operador de máquinas - motoniveladora; operador de máquinas - retroescavadeira; operador de máquinas rolo compactador; operador de trator de pneus; zelador do patrimônio. Salário: R$ 1.432,45 a R$ 24.068,48. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE DOUTOR PEDRINHO - SC



Inscrições abertas até 23 de setembro no site: acesseconcursossc.com.br/. Concurso com 26 vagas, além de formar cadastro reserva para os cargos de: agente comunitário de saúde (3); auxiliar de educação (feminino); auxiliar de serviços gerais (feminino) (1); auxiliar de veterinário (1); auxiliar em saúde bucal (1); engenheiro civil (1); fonoaudiólogo (1); mecânico (1); médico (1); monitor escolar (5); motorista de ambulância (1); motorista de carga; motorista de passageiros; operador de máquinas (1); operador de trator agrícola (1); pedreiro (1); professor artes (1); professor de música (1); professor pedagogia (1); psicólogo (1); psicólogo infantil (1); psicopedagogo clínico e institucional (1); servente de obras (masculino) (1); técnico em enfermagem. Salário: R$ 1.916,52 a R$ 24.986,08. Taxa: R$ 50 a R$ 150.

PREFEITURA DE CHAPECÓ (2) - SC



Inscrições abertas até 6 de outubro no site: 2025eaechapeco.fepese.org.br/. Concurso com 336 vagas para os cargos de: professor: 1º ao 5º ano do ensino fundamental e eja em nível de 1º a 5º ano (33); arte (20); ciências (1); educação física (15); educação infantil (30); ensino religioso (2); geografia (1); história (1); língua estrangeira inglês (15); língua portuguesa (2); matemática (3); guia-intérprete (1); instrutor de libras (1); professor bilíngue - tradutor e intérprete de libras (1); professor de atendimento educacional especializado (aee); (5); professor em turma (20); oficina de dança (2); oficina de informática/tecnologias (4); oficina de lutas (2); oficina de música (2); oficina de teatro (1). outros cargos: auxiliar técnico de educação (90); assistente pedagógico para educação infantil (40); assistente pedagógico para ensino fundamental i e ii (40); coordenador pedagógico para educação infantil (2); coordenador pedagógico para ensino fundamental i e ii (2). Salário: R$ 1.663,05 a R$ 6.652,20. Taxa: R$ 150 a R$ 190.

PREFEITURA DE VITOR MEIRELES - SC



Inscrições abertas até 24 de setembro no site: acesseconcursossc.com.br/. Concurso com 23 vagas para os cargos de: assistente social escolar (1); auxiliar de consultório odontológico; auxiliar de enfermagem; auxiliar de manutenção e conservação (1); auxiliar de serviços gerais (5); enfermeiro; engenheiro agrônomo; engenheiro civil; farmacêutico; fonoaudiólogo (1); motorista (1); nutricionista (1); operador de máquinas (1); professor de artes (1); professor de educação física (1); professor de pedagogia (5); psicólogo escolar (1); servente/merendeira (3); técnico em enfermagem (1). Salário: R$ 1.671,21 a R$ 6.145,11. Taxa: R$ 40 a R$ 120.

PREFEITURA DE XANGRI-LÁ - RS



Inscrições abertas até 22 de setembro no site: fundatec.org.br/. Concurso com 70 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: professor de anos iniciais 1º ao 5º ano (10); professor de artes (1); professor de ciências (2); professor de educação especial (4); professor de educação física (2); professor de educação infantil (15); professor de ensino religioso (1); professor de história (1); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); orientador educacional ii (2); supervisor escolar ii (4); professor de geografia (1); arquiteto (1); engenheiro civil (1); fiscal (2); fiscal ambiental (1); médico ginecologista (1); médico clínico geral (3); médico esf (3); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); psicólogo (1); agente de cadastro imobiliário (1); técnico de enfermagem (1); técnico em contabilidade ii (2); assistente administrativo (5); secretário de escola (1); assistente social; biólogo; contador; enfermeiro; engenheiro (habilitação em engenharia cartográfica); fiscal sanitário; fiscal tributário; terapeuta ocupacional. Salário: R$ 3.992,97 a R$ 9.486,35. Taxa: R$ 150 a R$ 200.

PREFEITURA DE SAPIRANGA - RS



Inscrições abertas até 18 de setembro no site: fundacaolasalle.org.br/concursos/. Concurso com 46 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: motorista (5); operador de máquinas (1); auxiliar de sala (10); monitor de sala (15); agente tributário (1); técnico de enfermagem (1); técnico em contabilidade (5); bibliotecário (1); biólogo (1); dentista (1); engenheiro químico (1); fiscal de obras e posturas (1); fonoaudiólogo (2); terapeuta ocupacional (1); serviços gerais; telefonista; agente administrativo; auxiliar dentário - esf; analista em tecnologia da informação; assistente social; contador; dentista esf; geólogo; médico 12h cardiologista; médico 12h cirurgião geral; médico 12h clínico geral; médico 12h dermatologista; médico 12h gastroenterologista; médico 12h ginecologista; médico 12h infectologista; médico 12h neurologista; médico 12h neuropediatra; médico 12h otorrinolaringologista; médico 12h pediatra; médico 12h psiquiatra; médico 12h radiologista; médico 12h traumatologista; médico 12h urologista; médico veterinário; professor iii anos finais do ensino fundamental informática; professor iii anos finais do ensino fundamental língua inglesa; psicólogo. Salário: R$ 1.378 a R$ 6.448,49. Taxa: R$ 50 a R$ 120.

PREFEITURA DE ILÓPOLIS- RS



Inscrições abertas até 23 de setembro no site: www.objetivas.com.br/home. Concurso com 14 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: auditor público municipal (1); auxiliar de administração; auxiliar de creche (1); copeira/servente (1); fiscal de obras e posturas; inspetor tributário (1); monitor escolar (1); motorista; oficial administrativo; oficial de serviços gerais (1); operador de máquinas (1); professor: agricultura, silvicultura e educação ambiental (1); professor: anos iniciais (1); professor: educação física (1); professor: educação infantil (1); professor: matemática (1); psicólogo (1); técnico agrícola (1); técnico em agropecuária. Salário: R$ 1.396,85 a R$ 4.876,77. Taxa: R$ 72,25 a R$ 289,02.

PREFEITURA DE IGREJINHA - RS



Inscrições abertas até 1° de outubro no site: legalleconcursos.com.br/. Concurso com 11 vagas para os cargos de: arquiteto (1); auditor fiscal (1); borracheiro (1); eletricista (1); engenheiro civil (1 vaga); mecânico (1); médico veterinário (1); motorista (1); nutricionista (1); professor de anos finais português (1); vigia/zelador (1). Salário: R$ 2.090,18 a R$ 9.749,01. Taxa: R$ 48,80 a R$ 244.

PREFEITURA DE CANOAS - RS



Inscrições abertas até 8 de outubro no site: www.objetivas.com.br/home. Concurso com 436 vagas para os cargos de: especialista de educação básica/especialista de apoio pedagógico à educação básica (40); professor de educação básica/peb i ai (anos iniciais) (90); professor de educação básica/peb i ei (educação infantil) (84); professor de educação básica/peb ii artes (3); professor de educação básica/peb ii ciências (3); professor de educação básica/peb ii educação especial (4); professor de educação básica/peb ii educação física (3); professor de educação básica/peb ii geografia (3); professor de educação básica/peb ii história (3); professor de educação básica/peb ii língua inglesa (3); professor de educação básica/peb ii língua portuguesa (5); professor de educação básica/peb ii matemática (5); técnico de educação básica/técnico de apoio à educação básica (190). Salário: R$ 3.073,01 a R$ 6.146,02. Taxa: R$ 131,87 a R$ 219,79.

PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL - RS



Inscrições abertas até 15 de setembro presencialmente, no Protocolo Geral do Município, situado na Rua Moron, nº 1013, Centro. Concurso com 33 vagas para os cargos de: entrevistador do cadastro único (4); psicólogo (3); assistente social (4); nutricionista (1); coordenador do peti (1); educador social (3); agente de esporte (2); educador cuidador (9); ajudante de educador cuidador (5); servente (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.722,61. Taxa: R$ 80.

PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO - MG



Inscrições abertas até 20 de setembro pelo site: portal.capconcursospublicos.com.br/. Concurso com 16 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (13); agente de combate às endemias (3). Salário: R$ 3.036. Taxa: R$ 80.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA MATA - MG



Inscrições abertas até 3 de outubro pelo site: portal.mbgestaopublica.com.br/. Concurso com 44 vagas para os cargos de: agente de serviços gerais e gestão operacional (4); auxiliar de operações da estação de tratamento de água (2); auxiliar de zeladoria (9); auxiliar operacional e controle de acessos (5); coveiro (1); fiscal de tributos (1); gari (3); motorista (2); nutricionista (2); operador de máquinas pesadas motoniveladora (1); operador de máquinas pesadas retroescavadeira (2); professor (9); psicólogo (1); técnico em enfermagem (1); técnico em farmácia (1). Salário: R$ 1.528,86 a R$ 3.241,18. Taxa: R$ 55 a R$ 100.

PREFEITURA DE PIEDADE DO RIO GRANDE - MG



Inscrições reabertas até 17 de setembro pelo site: www.exameconsultores.com.br/. Concurso com 75 vagas para os cargos de: agente de administração (3); ajudante de serviços gerais (8); assistente social (1); assistente social da rede pública de educação (1); atendente de consultório dental (1); atendente de saúde (4); dentista (1); enfermeiro padrão (2); fiscal municipal de tributos, obras e posturas (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral i (2); médico ginecologista (1); médico pediatra (1); médico pediatra (1); motorista (4); nutricionista (1); operador de máquinas (1); pedreiro (2); professor (4); professor de educação física (1); psicólogo (2); psicólogo da rede pública de educação (1); secretário escolar (1); serviçal (7); supervisor pedagógico (2); técnico em enfermagem (5); veterinário (1); vigilante sanitário (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 16.763,20. Taxa: R$ 75 a R$ 474.

PREFEITURA DE PATROCÍNIO - MG



Inscrições até 19 de setembro pelo site: www.pmp.patrocinio.mg.gov.br/. Concurso com 60 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: servente escolar (60); agente escolar. Salário: Não informado. Taxa: Não informado.

PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE MINAS - MG



Inscrições até 30 de setembro pelo site: v2.institutoideap.com.br/. Concurso com 301 vagas para os cargos de: advogado (2); agente de administração (5); agente de controle de endemias (7); ajudante de farmácia (6); assistente social (2); auditor fiscal de tributos municipais (1); auxiliar administrativo (4); auxiliar de manutenção de veículos e máquinas pesadas (1); auxiliar de mecânico (1); auxiliar de obras (7); auxiliar de saúde bucal (2); auxiliar de serviços gerais (19); auxiliar pedagógico de educação infantil (37); biólogo (1); cirurgião dentista (4); contador (1); coveiro (1); cozinheira (1); educador em saúde pública (1); educador social (1); eletricista (1); eletricista para veículos leves e pesados (1); encanador (2); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); engenheiro em segurança do trabalho (1); farmacêutico (1); fiscal (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2); gari (37); instrutor de esportes (7); lavador de veículos leves e pesados (1); leitor de hidrômetro (1); mecânico de veículos leves e pesados (1); médico veterinário (1); motorista (6); nutricionista (1); oficineira (3); operador de estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto (13); operador de máquinas pesadas (16); pedreiro (4); professor de apoio educacional especializado (15); professor de arte (2); professor de atendimento educacional especializado (3); professor de ciências (1); professor de educação física (1); professor de educação religiosa (2); professor de geografia (1); professor de história (1); professor de inglês (1); professor de matemática (1); professor de português (1); professor p1 (10); professor p3 (5); psicólogo (4); psicopedagogo (1); químico (1); secretário escolar e do centro municipal de educação infantil cemei (1); servente escolar (9); supervisor escolar (1); técnico agrícola (1); técnico de enfermagem (10); técnico de saúde bucal (1); técnico em informática (2); técnico em oficina terapêutica (1); técnico de segurança do trabalho (1); terapeuta ocupacional (3); tratorista (1); vigia (5); agente comunitário de saúde psf centro (3); agente comunitário de saúde psf chapada (2); agente comunitário de saúde psd toribaté (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.619. Taxa: R$ 60 a R$ 80.

PREFEITURA DE IPANEMA - MG



Inscrições até 1 de outubro pelo site: novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 174 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (8); motorista (3); operador de máquinas (1); operário (40); servente escolar (25); vigia (8); auxiliar de cirurgião dentista (1); escriturário (1); instrutor de atividades (2); monitor (11); técnico administrativo (8); técnico em enfermagem (2); técnico em raio x (2); advogado (1); arquiteto (1); assistente social (1); bibliotecário (2); biomédico (1); enfermeiro chefe (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo (2); professor ii ciências; professor ii educação artística (3); professor ii educação física (3); professor ii educação religiosa (1); professor ii geografia; professor ii história (3); professor ii informática (2); professor ii inglês (2); professor ii matemática (3); professor ii português (3); psicólogo (1); supervisor pedagógico (4); zootecnista; psicopedagogo (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 2.762,85. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE CUPARAQUE - MG



Inscrições até 23 de setembro pelo site: https://portal.mbgestaopublica.com.br/. Concurso com 68 vagas para os cargos de: agente de limpeza urbana (4); assistente social (2); assistente social do cras (1); auxiliar de administração (3); auxiliar de serviços gerais (5); coveiro (2); eletricista (1); enfermeiro (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); jardineiro (2); mecânico (1); médico veterinário (1); monitor educacional (10); motorista (5); odontólogo (2); operador de máquinas (1); operador de máquinas pesadas (1); operário (3); pedreiro (2); professor i (2); professor de educação física (1); professor de inglês (1); psicólogo (2); psicólogo do cras (1); servente escolar (2); técnico em enfermagem (3); técnico em química (1); técnico em radiologia (1); técnico em saúde bucal (1); vigia (3). Salário: R$ 1.412 a R$ 3.042,36. Taxa: R$ 55 a R$ 100.

PREFEITURA DE CARVALHOS - MG



Inscrições até 20 de setembro pelo site: portal.capconcursospublicos.com.br/http://portal.capconcursospublicos.com.br/. Concurso com 28 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (12); agente de combate às endemias (2); técnico em enfermagem (2); nutricionista (1); auxiliar de sala de aula (8); e monitor de transporte escolar (3). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.036. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE MÁRIO CAMPOS - MG



Inscrições até 18 de setembro pelo site: novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 10 vagas para os cargos de: agente de serviços gerais (2); vigia patrimonial (2); agente administrativo (1); agente legislativo (1); recepcionista (1); técnico em informática (1); advogado (1); contador (1). Salário: R$ 1.668,75 a R$ 4.273,15. Taxa: R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE TAQUARITUBA - SP



Inscrições até 5 de outubro pelo site: www.institutounique.org.br/. Concurso com 64 vagas para os cargos de: servente (5); lavador (1); jardineiro (1); calheiro (2); serralheiro (2); assistente educacional (3); monitor de corte e costura (1); desenhista (1); mestre de obras (1); encanador hidráulico (2); técnico em enfermagem samu (1); condutor socorrista samu (1); eletricista predial (2); carpinteiro (1); pedreiro (1); pintor (1); educador/cuidador (5); auxiliar de educador/cuidador (8); eletricista mecânico (1); agente de controle de endemias (1); técnico de esportes (2); coordenador pedagógico (10); psicopedagogo (1); tesoureiro (1); supervisor de convênios (1); fonoaudiólogo (1); bioquímico (1); médico veterinário (1); engenheiro civil (1); médico neurologista (1); médico oftalmologista (1); assistente contábil (1); contador (1). Salário: R$ 1.809,85 a R$ 7.669,21. Taxa: R$ 20 a R$ 60.

PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA - SP



Inscrições até 16 de setembro pelo site: www.consulpam.com.br/. Concurso com 13 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: agente de gestão escolar (2); auxiliar de serviços escolares (2); auxiliar de educação (4); professor de educação básica (5). Salário: R$ 1.699,33 a R$ 3.650,23. Taxa: R$ 16,97 a R$ 21,56.

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE UBATUBA - SP



Inscrições até 6 de outubro pelo site: abconcursospublicos.org/. Concurso com 34 vagas para os cargos de: rotativo (30) e agente de fiscalização de estacionamento rotativo (4). Salário: R$ 1.956,24. Taxa: R$ 55.

PREFEITURA DE INDAIATUBA - SP



Inscrições até 18 de setembro pelo site: www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 12 vagas para os cargos de: guarda civil - feminino (2) e guarda civil - masculino (10). Salário: R$ 2.740,29. Taxa: R$ 47.





PREFEITURA DE VARGINHA - MG

Inscrições prorrogadas até 22 de setembro pelo site: www.avancasp.org.br/. Concurso com 849 vagas para os cargos de: motorista (8); operador de veículos pesados (2); tratorista (2); agente fiscal (8); auxiliar de creche (60); auxiliar de dentista (15); desenhista (2); oficial de administração (70); técnico em enfermagem urgência e emergência (8); técnico em enfermagem (41); técnico em informática (1); técnico em laboratório (3); técnico em raio x (1); administrador (2); arquiteto (2); artista design (1); assistente social (7); assistente social escolar (4); auditor fiscal tributário (1); biólogo (2); contador (1); dentista cirurgião de saúde da família (19); dentista - endodontista (2); dentista - odontologia para pacientes com necessidades especiais (1); dentista - odontopediatra (2); dentista - ortodontista (1); dentista - periodontista (1); economista (2); educador infantil (78); enfermeiro (25); enfermeiro urgência e emergência (10); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (2); engenheiro de tráfego (1); engenheiro eletricista (1); farmacêutico bioquímico (6); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (5); inspetor escolar (2); médico - acupunturista (1); médico - alergologista pediatra (1); médico - angiologista (2); médico - cardiologista (4); médico - cardiologista pediatra (1); médico - cirurgião cabeça e pescoço (1); médico - cirurgião geral (4); médico - cirurgião geral (plantonista) (5); médico - clínico geral (69); médico - clínico geral (plantonista) (9); médico - clínico regulador (2); médico da família psf (36); médico - dermatologista (1); médico do trabalho (1); médico - endocrinologista (5); médico - endocrinologista pediatra (1); médico - gastroenterologista (1); médico - gastroenterologista pediatra (1); médico - geriatra (5); médico - ginecologista (10); médico - hematologista (1); médico - infectologista (1); médico - neurologista (2); médico - neuropediatra (2); médico - oftalmologista (2); médico - ortopedista (4); médico - otorrinolaringologista (2); médico - pediatra (15); médico - pediatra (plantonista) (12); médico - pneumologista (2); médico - pneumologista pediatra (1); médico - psiquiatra (10); médico - radiologista (2); médico - urologista (3); nutricionista (5); orientador escolar (6); paisagista (1); professor pii (119); professor pii - arte (5); professor pii - ciências (3); professor pii - educação física (8); professor pii - ensino religioso (5); professor pii - geografia (4); professor pii - história (2); professor pii - língua inglesa (5); professor pii - língua portuguesa (5); professor pii - matemática (5); psicólogo (9); psicólogo escolar e educacional (4); psicopedagogo (1); supervisor pedagógico (20); técnico desportivo (13); terapeuta ocupacional (2); veterinário (4). Salário: R$ 1.973,95 a R$ 12.949,26. Taxa: R$ 55 a R$ 97.

PREFEITURA DE TEFÉ - AM

Inscrições até 18 de setembro pelo site: portal.imeso.com.br/. Concurso com 1.454 vagas para os cargos de: assistente social (zona urbana) (educação) (1); bibliotecário (zona urbana) (educação) (1); fonoaudiólogo (zona urbana) (educação) (1); nutricionista (zona urbana) (educação) (1); pedagogo (zona rural) (16); pedagogo (zona urbana) (32); professor de braile (1); psicólogo (zona urbana) (educação) (1); auxiliar vida escolar (zona rural) (11); auxiliar vida escolar (zona urbana) (32); nstrutor de informática (zona urbana) educação (5); instrutor musical (educação) (1); intérpretes de libras (zonas rural) educação (1); intérpretes de libras (zonas urbana) educação (1); professor de educação infantil (zona rural) (95); professor de educação infantil (zona urbana) (148); professor educação de jovens e adultos (anos iniciais fases 1ª a 4ª etapa (zona urbana) (5); professor ensino fundamental - i (anos iniciais 1º ao 5º) (zona urbana) (5); professor ensino fundamental - ii (anos iniciais 1º ao 5º) (zona rural) (105); professor ensino fundamental - ii artes (anos finais 6 ao 9º ano) (zona urbana) (5); professor ensino fundamental - ii artes (anos finais 6 ao 9º ano) (zona rural) (1); professor ensino fundamental - ii ciências (anos finais 6 ao 9º ano) (zona urbana) (8); professor ensino fundamental - ii ciências (anos finais 6 ao 9º ano) (zona rural) (21); professor ensino fundamental - ii educação física (anos finais 6 ao 9º ano) (zona urbana) (16); professor ensino fundamental - i educação física (anos iniciais 1º ao 5º) (zona rural) (4); professor ensino fundamental - ii educação física (anos finais 6 ao 9º ano) (zona rural) (5); professor ensino fundamental - ii ensino religioso (anos finais 6 ao 9º ano) (zona urbana) (3); professor ensino fundamental - ii ensino religioso (anos finais 6 ao 9º ano) (zona rural) (2); professor ensino fundamental - ii geografia (anos finais 6 ao 9º ano) (zona urbana) (8); professor ensino fundamental - ii geografia (anos finais 6 ao 9º ano) (zona rural) (16); professor ensino fundamental - ii história (anos finais 6 ao 9º ano) (zona urbana) (8); professor ensino fundamental - ii história (anos finais 6 ao 9º ano) (zona rural) (21); professor ensino fundamental - ii inglês (anos finais 6 ao 9º ano) (zona urbana) (5); professor ensino fundamental - ii inglês (anos finais 6 ao 9º ano) (zona rural) (11); professor ensino fundamental - ii letras (anos finais 6 ao 9º ano) (zona urbana) (11); professor ensino fundamental - ii letras (anos finais 6 ao 9º ano) (zona rural) (26); professor ensino fundamental - ii matemática (anos finais 6 ao 9º ano) (zona urbana) (11); professor ensino fundamental - ii matemática (anos finais 6 ao 9º ano) (zona rural) (32); professor indígena (zona rural) (16); técnico administrativo (educação) (105); técnico agrícola (educação) (1); guarda civil municipal (105); técnico administrativo (105); auxiliar de serviços urbanos (garis) (105); motorista (11); vigia (53); vigia (educação) (53); auxiliar de serviços gerais (53); auxiliar de serviços gerais (educação) (105); merendeira (53). Salário: R$ 1.584 a R$ 3.400. Taxa: R$ 60,00 a R$ 100.





PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU - RJ

Inscrições até 18 de setembro pelo site: conhecimento.fgv.br/concursos/. Concurso com 452 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (326); agente de combate de endemias (61); analista técnico em planejamento de serviços de saúde (1); analista técnico em qualificação, seleção e fiscalização de entidades prestadoras de saúde médico (1); analista técnico em qualificação, seleção e fiscalização de entidades prestadoras de saúde enfermeiro (1); analista técnico em qualificação, seleção e fiscalização de entidades prestadoras de saúde jurídico (1); analista técnico em qualificação, seleção e fiscalização de entidades prestadoras de saúde contábil (1); fiscal sanitário - ciências biológicas (2); fiscal sanitário - farmácia (4); fiscal sanitário - medicina veterinária (20); fiscal sanitário - medicina (5); fiscal sanitário - enfermagem (10); fiscal sanitário - odontologia (5); fiscal sanitário - fisioterapia (4); fiscal sanitário - nutrição (2); fiscal sanitário - assistência social (2); fiscal sanitário - engenharia civil (2); fiscal sanitário - física (2); fiscal sanitário - educação física (2). Salário: R$ 3.036 a R$ 5.000. Taxa: R$ 100 a R$ 250.

PREFEITURA E CÂMARA DE RIO CLARO - SP

Inscrições até 16 de setembro pelo site: www.avancasp.org.br/. Concurso com 105 vagas para os cargos de: professor de educação básica i peb i (38); professor de educação básica i peb i para projeto de reforço e recuperação (15); professor de educação básica i peb i para projeto de reforço e recuperação (4); professor de educação básica ii ciências (1); professor de educação básica ii educação especial (6); professor de educação básica ii educação física (15); professor de educação básica ii geografia (1); professor de educação básica ii história (1); professor de educação básica ii inglês (1); professor de educação básica ii língua portuguesa (1); professor de educação básica ii matemática (1); concurso público (fundação municipal de saúde): motorista (1); técnico em segurança do trabalho (1); fonoaudiólogo (1); médico especialista auditor; médico especialista cardiologista (1); médico especialista cirurgião de cabeça e pescoço; médico especialista cirurgião geral (1); médico especialista endocrinologista (1); médico especialista fisiatra (1); médico especialista gastroenterologista (1); médico especialista geriatra; médico especialista infectologista; médico especialista mastologista; médico especialista nefrologista; médico especialista neurologista (1); médico especialista neuropediatra (1); médico especialista otorrinolaringologista; médico especialista pediatra infecto; médico especialista pneumologista (1); médico especialista proctologista; médico especialista psiquiatra (1); médico especialista ultrassonografista (1); médico plantonista pediatra (5); médico plantonista psiquiatra (1); terapeuta ocupacional (1); concurso público (câmara municipal): controlador interno (1). Salário: R$ 1.999,71 a R$ 4.160,99. Taxa: R$ 51 a R$ 84.

PREFEITURA DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

Inscrições até 16 de setembro pelo site: www.vunesp.com.br/. Concurso com 22 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (4); agente de saneamento (1); agente escolar (16); químico (1). Salário: R$ 3.927. Taxa: R$ 70 a R$ 100.

PREFEITURA DE TARABAI - SP

Inscrições até 16 de setembro pelo site: www.inepam.org.br/. Concurso com 19 vagas para os cargos de: auxiliar de limpeza pública, auxiliar de serviços gerais, cuidador da residência terapêutica, escriturário "a", merendeira, trabalhador braçal, auxiliar de desenvolvimento infantil (8), atendente, motorista, assessor pedagógico (6), contador (1), diretor da educação infantil (2), diretor de escola (1), médico esf, psicólogo e vice-diretor (1). Salário: R$ 1.578,00 a R$ 13.604,26. Taxa: R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE PAULÍNIA - SP

Inscrições até 24 de setembro pelo site: www.vunesp.com.br/. Concurso com 10 vagas para os cargos de: analista de procuradoria (6); procurador do município (4). Salário: R$ 4.946,63 a R$ 16.732,80. Taxa: R$ 98,80.

PREFEITURA DE JARINU - SP

Inscrições até 22 de setembro pelo site: www.institutomais.org.br/. Concurso com 32 vagas para os cargos de: inspetor de alunos (1); motorista de ônibus escolar (1); auxiliar de desenvolvimento infantil (adi) (1); coordenador de transporte escolar; monitor de informática (1); coordenador de escola de educação básica; diretor de escola de educação básica; professor de educação básica i peb i (1); professor de educação básica ii peb ii artes; professor de educação básica ii peb i educação física; professor de educação básica ii peb ii língua estrangeira inglês; professor de educação infantil i (1); professor de jornada ampliada i (1); vice-diretor de escola de educação básica; condutor socorrista; agente de combate às endemias; auxiliar administrativo da saúde (1); auxiliar de enfermagem; auxiliar de saúde bucal (1); técnico de enfermagem; técnico de higiene bucal; técnico de gesso; técnico de raio-x; assistente jurídico (na assistência social); dentista 20h (1); dentista pediatra; enfermeiro; médico auditor; médico cardiologista; médico clínico geral; médico dermatologista; médico esf; médico especialista em saúde mental; médico generalista; médico ginecologista; médico ginecologista especialista em adolescentes; médico hebiatra; médico infectologista; médico neurologista; médico oftalmologista; médico ortopedista; médico otorrinolaringologista; médico pediatra; médico pediatra socorrista; médico pequenas cirurgias; médico psiquiatra; médico reumatologista; médico socorrista; médico urologista; médico vascular; psicopedagogo (1); procurador jurídico (1). Salário: R$ 2.106 a R$ 13.455. Taxa: R$ 59 a R$ 85.

PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA - SP

Inscrições até 22 de setembro pelo site: www.shdias.com.br/. Concurso com 39 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: guarda municipal 4ª classe (feminino) (12); guarda municipal 4ª classe (masculino) (28). Salário: R$ 3.874,13. Taxa: R$ 63,25.



PREFEITURA DE CRUZEIRO - SP

Inscrições até 25 de setembro pelo site: www.publiconsult.com.br/. Concurso com 39 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: coordenador pedagógico (10); diretor escolar (10); inspetor de alunos (5); professor peb i (5); professor peb ii - artes (1); professor peb ii - ciências; professor peb ii educação física; professor de educação especial aee; professor peb ii - geografia; professor peb ii - história; professor peb ii inglês; professor peb ii língua portuguesa; professor peb ii - matemática; professor de libras; secretário de escola; técnico em desenvolvimento escolar - tde (8). Salário: R$ 1.632,84 a R$ 6.084,71 ou de R$ 24,33 a hora-aula. Taxa: R$ 14,80 a R$ 20,72.

PREFEITURA DE OLÍMPIA - SP

Inscrições até 25 de setembro pelo site: www.nossorumo.org.br/. Concurso com 108 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: professor de educação básica ii - professor de educação especial; professor de educação básica ii - professor de educação especial - braille; professor de educação básica ii - professor de educação especial - libras; professor de educação básica i; professor de educação básica ii - arte; professor de educação básica ii - ciências; professor de educação básica ii educação física; professor de educação básica ii - geografia; professor de educação básica ii - história; professor de educação básica ii letras (português/ inglês); professor de educação básica ii - matemática; auxiliar de educação (60); apoio escolar (48). Salário: R$ 1.674 a R$ 26,73 por hora aula. Taxa: R$ 67 a R$ 92.



PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO - SP



Inscrições até 15 de setembro pelo site: www.institutomais.org.br/. Concurso com 87 vagas para os cargos: coordenador(a) pedagógico (25); diretor(a) de escola (25); orientador educacional (10); professor de atendimento educacional especializado (10); professor bilíngue libras (5); supervisor(a) de ensino (6). Salário: R$ 4.015,75 a R$ 7.331. Taxa: R$ 78.

PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR



Inscrições até 15 de setembro pelo site: concursos.unioeste.br/. Concurso com 150 vagas para o cargo de profissional de apoio escolar (PAE). Salário: R$ 1.882,90. Taxa: R$ 30.



PREFEITURA DE BOA VISTA - PB



Inscrições até 21 de setembro pelo site: http://www.apiceconsultoria.com/. Concurso com 99 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (3); agente de combate às endemias (1); assistente social (2); assistente social educacional (2); auxiliar administrativo educacional (2); auxiliar de consultório dentário (2); auxiliar de serviços gerais (6); biomédico (2); bioquímico (1); enfermeiro (3); enfermeiro do trabalho (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (2); farmacêutico (1); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta (1); médico clínico geral (2); médico ortopedista (1); médico ginecologista (1); médico pediatra (1); médico endocrinologista (1); médico neurologista (1 vaga); médico psiquiatra (1); médico do trabalho (1); médico veterinário (2); merendeira (3); motorista b (4); motorista "d" ou "e" - saúde (2); motorista "d" ou "e" - educação (2); nutricionista (1); operador de máquina pesada - tratorista (1); operador de motoniveladora (2); operador de retroescavadeira (1); orientador educacional (2); pedreiro (2); professor classe p1 polivalente (9); professor classe p2 educação básica ii ciências biológicas (1); professor classe p2 educação básica ii educação artística (1); professor classe p2 educação básica ii educação física (1); professor classe p2 educação básica ii - filosofia (1); professor classe p2 educação básica ii - geografia (2); professor classe p2 educação básica ii - letras (2); professor classe p2 educação básica ii - matemática (2); psicólogo (1); secretário escolar (2); sepultador (2); supervisor escolar (2); técnico em segurança do trabalho (1); trabalhador braçal (7); vigia (3). Salário: R$ 1.532,52 a R$ 4.020,19. Taxa: R$ R$ 34 a R$ 70.



PREFEITURA DE UBERLÂNDIA - MG



Inscrições até 15 de setembro pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/Index.aspx. Concurso com 172 vagas, para o cargo de: nível superior - áreas diversas: analista em controle interno (1); arquiteto (1); assistente social (1); auditor fiscal tributário (1); bibliotecário (1); biólogo (1); conservador-restaurador (1); contador (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); farmacêutico-bioquímico (1); fonoaudiólogo (1); geógrafo (1); médico do trabalho (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); profissional de educação física (1); programador visual (1); psicólogo (1); zootecnista (1); nível superior - procuradoria: procurador municipal (1); nível superior - educação: analista pedagógico (10); inspetor escolar; intérprete educacional (4); professor de arte (7); professor de história (3); professor de inglês (2); professor de libras; professor de língua portuguesa (5); professor de matemática (13); nível técnico: fiscal de abastecimento (1); fiscal de obras (1); fiscal sanitário/alimentos (1); fiscal sanitário/enfermagem (1); fiscal sanitário/farmácia (1); profissional de apoio escolar (50); técnico em agropecuária (1); técnico em alimentos (1); técnico em enfermagem (1); nível médio: agente da autoridade de trânsito (1); assistente técnico de som (1); desenhista (1); fiscal de defesa do consumidor (1); fiscal de transportes (1); músico instrumentista/bombardino (1); músico instrumentista/clarone (1); músico instrumentista/fagote (1); músico instrumentista/flauta; músico instrumentista/flugelhoren; músico instrumentista/oboé; músico instrumentista/percussionista; músico instrumentista/saxofone alto; músico instrumentista/saxofone soprano; músico instrumentista/saxofone tenor; músico instrumentista/trombone baixo; músico instrumentista/trombone tenor (1); músico instrumentista/trompa (1); oficial administrativo (20); nível fundamental: agente de apoio operacional; agente de segurança patrimonial (10); oficial de manutenção/carpinteiro (1); oficial de manutenção/marceneiro (1); oficial de manutenção/pintor (1); oficial de manutenção/serralheiro (1); operador de teleatendimento (2). Salário: R$ 1.605,59 a R$ 4.269,42. Taxa: R$ 43,00 a R$ 59.



PREFEITURA DE ANGELIM - PE



Inscrições até 18 de setembro pelo site https://www.funvapi.com.br/. Concurso com 131 vagas, para o cargo de: secretária municipal de educação: auxiliar de serviços educacionais (14); assistente administrativo educacional (4); cuidadores de alunos especiais (15); motorista escolar (5); professor i educação infantil e anos iniciais 1º ao 5º ano (15); professor ii 6º ao 9º ano língua portuguesa (3); professor ii 6º ao 9º ano língua estrangeira (inglês) (2); professor ii 6º ao 9º ano matemática (3); professor ii 6º ao 9º ano ciências (1); professor ii 6º ao 9º ano educação física (1); pedagogo com especialização em linguagem brasileira de sinais (libras) (1); demais cargos: agente comunitário de saúde (5); auxiliar administrativo (19); auxiliar de serviços gerais (16); enfermeiro (6); engenheiro civil (1 vaga); médico plantonista (1); médico ambulatorial (1 vaga); médico ginecologista (1 vaga); médico pediatra (1 vaga); motorista categoria b (5); odontólogo (4); técnico em enfermagem (7). Salário:1.518,00 a R$ 7.500,00 ou de R$ 28,56 por h/a. Taxa: 62,60 a R$ 92,60.



PREFEITURA DE GUARUJÁ -SP



inscrições até 22 de setembro pelo site https://www.ibamsp-concursos.org.br/. Concurso com 168 vagas, para o cargo de: edital nº 01/2025 (secretaria municipal de educação): professor de educação básica i (75); professor de educação especial deficiência intelectual (67); edital nº 02/2025 (secretaria municipal de mobilidade urbana): agente de operação e fiscalização de trânsito e transporte (25); analista de transporte e trânsito (1). Salário: R$ 19,52 a R$ 29,37 por hora. Taxa: R$ 80 a R$ 99.



PREFEITURA DE MAUÁ DA SERRA - PR



Inscrições até 16 de setembro pelo site: www.gamaconsult.com.br/. Concurso com 20 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (feminino) (4); coveiro (1); cozinheiro (3); pedreiro (4); operador de máquinas pesadas (2); vigia (7); motorista (10); agente administrativo i (2); agente administrativo ii (2); agente administrativo iii (2); atendente de berçário (2); atendente de consultório (1); inspetor de alunos (2); técnico de enfermagem (2); técnico de radiologia (1); advogado (1); auditor fiscal da receita municipal (1); analista de sistemas (1); assistente social (2); contador (1); dentista (1); enfermeiro (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (2); fiscal tributário (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (1); nutricionista (1); professor (3); psicólogo (2); veterinário (1); professor de educação física; psicólogo 40h (1). Salário: R$ 1.664,92 a R$ 12.640,27. Taxa: R$ 60 a R$ 150.

PREFEITURA DE CARNEIRINHO - MG



Inscrições até 16 de setembro pelo site: www.inepam.org.br/. Concurso com 83 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (14); auxiliar de creche (10); auxiliar de secretaria (2); assistente pedagógico infantil (18); cuidador de alunos com necessidades especiais (3); inspetor de alunos (4); monitor de aluno no transporte escolar (1); motorista (3); motorista vila gracilândia (1); professor i (24); professor ii educação física (3). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.714,63. Taxa: R$ 55 a R$ 75.

PREFEITURA DE RIO DOCE - MG



Inscrições até 17 de setembro pelo site: www.exameconsultores.com.br/. Concurso com 23 vagas para os cargos de: assistente social (1); auxiliar de obras (2 vagas); auxiliar de saúde bucal (1); enfermeiro (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (1); monitor escolar (7); nutricionista (1); professor (4); professor de educação física (1); professor de música (1); psicólogo (1); supervisor de obras e serviços (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 17.400. Taxa: R$ 80 a R$ 120.



PREFEITURA DE SÃO BENTO ABADE - MG



Inscrições até 13 de outubro pelo site: https://encr.pw/CFDk7. Concurso com 160 vagas para profissionais alfabetizados e de níveis fundamental, médio, técnico e superior. De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos: agente administrativo de curso superior (8); agente sanitário (1); assistente social municipal (1); auxiliar administrativo (20); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de serviços gerais (32); cantineira (5); cirurgião dentista municipal (1); contador (1); enfermeiro esf (2); enfermeiro rt (1); enfermeiro ubs (2); farmacêutico (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal sanitário (1); fisioterapeuta municipal (2); fonoaudiólogo (1); médico de psf (3); monitor de educação infantil (14); motorista geral (20); nutricionista (1); operador de máquina pesada (4); professor de apoio (7); professor de educação física (2); professor de informática (1); professor de música (1); professor regente (12); psicólogo municipal (4); supervisor pedagógico (1); técnico em enfermagem (8); técnico em radiologia (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 12.000. Taxa: R$ 70 a R$ 150.

PREFEITURA DE DOURADOQUARA - MG



Inscrições até 15 de setembro pelo site: https://portal.versatilsolucoesadm.com.br/. Concurso com 139 vagas para os cargos de: assistente social (2); auxiliar administrativo (12); auxiliar de saúde (3); auxiliar de saúde bucal (2); auxiliar de serviços gerais (29); dentista (3); encanador (1); encarregado de manutenção (1); enfermeiro padrão (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (3); gari (20); guarda noturno (2); motorista (18); nutricionista (1); oficial administrativo (2); operador de máquinas (2); pedreiro (3); procurador (3); professor pi (4); psicólogo (3); recepcionista (4); técnico em contabilidade (2); técnico de enfermagem (15). Salário: R$ 1.518 a R$ 2.650. Taxa: R$ 30 a R$ 80.



UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)

Inscrições até 8 de outubro pelo site: https://abre.ai/nykz. Concurso com 11 vagas para o cargo de enfermagem no cuidado à saúde mental (1); ciências da saúde pública e nutrição aplicada (1); lavra subterrânea (1); sistemas de produção (1); econometria (1); métodos quantitativos e finanças (2 ); formação e desenvolvimento de coleções (1); gestão de pessoas e saúde do(a) trabalhador(a) (1); fonoaudiologia / linguagem e fala (1); saúde da pessoa adulta/ internato (1 vaga).. Salário: R$3.090,43 a 13.288,85. Taxa: R$180 a 200.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)



Inscrições até 28 de setembro pelo site: https://bit.ly/4pdy5hz. Concurso com 18 vagas para os cargos de: assistente de alunos (1); assistente em administração (6); contador (2); engenheiro de segurança do trabalho (2); médico do trabalho (1); técnico de tecnologia da informação (2); técnico de laboratório/civil (2); técnico de laboratório/informática (1); técnico de laboratório/tecnologia têxtil (1). Salário: R$ 2.483,52 a R$ 4.967,04. Taxa: R$ 106 a R$ 149.



UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG)



Inscrições até 29 de setembro pelo site: https://www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 178 vagas para os cargos: técnico universitário: apoio administrativo geral (46); laboratórios de ciências naturais (10); técnico laboratório de informática (23); analista universitário: biblioteconomia (19); ciências sociais aplicadas (55); contabilidade (1); direito (1); geral: formação superior (18); instalações prediais (engenharia civil ou elétrica; arquitetura) (2); psicologia (2); tecnologia da informação (1).Salário: R$ 1.209,03 a R$ 2.639,23. Taxa: R$ 30 a R$ 40.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

Inscrições até 18 de setembro pelo site: https://concursosfuncamp.com.br/. Concurso com 21 vagas para os cargos: edital nº 78/2025: cirurgião-dentista odontopediatra (1); edital nº 79/2025: cirurgião-dentista endodontista (1); edital nº 80/2025: técnico de apoio universitário - eletrotécnico (1); edital nº 81/2025: enfermeiro (3); edital nº 82/2025: médico clínico-geral (3); edital nº 83/2025: médico geneticista (1); edital nº 84/2025: médico nefrologista (1); edital nº 85/2025: médico pediatra (1); edital nº 86/2025: profissional de apoio universitário - engenheiro mecatrônico (1); edital nº 87/2025: profissional de apoio universitário/profissional de pesquisa - meteorologista (1); edital nº 88/2025: profissional de apoio universitário - tecnólogo em construção civil (1); edital nº 89/2025: profissional de saúde - farmacêutico-bioquímico (1); edital nº 90/2025: técnico de serviços de saúde - protético-dentário (1); edital nº 91/2025: técnico de apoio universitário - técnico de edificações (1); edital nº 92/2025: profissional de saúde - tecnólogo em radiologia médica (1); edital nº 93/2025: técnico de radiologia e imagenologia (1); edital nº 94/2025: técnico de apoio universitário - técnico químico (1). Salário: R$ 4.929,44 a R$ 9.759,85. Taxa: R$ 135 a R$ 200.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

Inscrições até 2 de outubro pelo site: fundatec.org.br. Concurso com 102 vagas para os cargos: analista de ti - área: infraestrutura (4); arquivista (2); bibliotecário/documentalista (2); biólogo (1); contador (2); enfermeiro (2); engenheiro agrônomo (2); engenheiro/área: engenharia cartográfica (1); engenheiro/área: engenharia de produção (1); engenheiro/área: engenharia elétrica (1); engenheiro/área: engenharia mecânica (2); engenheiro/área: engenharia metalúrgica (2); engenheiro de segurança do trabalho (1); estatístico (1); médico/área: clínica médica (2); médico/área: psiquiatria (1); médico veterinário/área: animais marinhos (1); médico veterinário/área: patologia clínica veterinária (1); produtor cultural (5); químico (1); assistente em administração (16); técnico em agropecuária (3); técnico em contabilidade (9); técnico em enfermagem (1); técnico em farmácia (1); técnico em tecnologia da informação/área: infraestrutura (24); técnico em tecnologia da informação/área: sistemas de informação (13). Salário: R$ 3.029,89 a R$ 8.692,32. Taxa: R$ 120 a R$ 170.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF)

Inscrições de 08 até 22 de setembro pelo site: http://portais.univasf.edu.br/. Concurso com duas vagas para os cargos: técnico de laboratório: ênfase em Arqueologia (1); Químico (1). Salário: R$3.029,90 a R$4.967,04. Taxa: R$130.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 17 de novembro pelo site: https://uspdigital.usp.br/. Concurso com uma vaga para o cargo de professor doutor na área de cosmetologia. Salário: R$ 16.353,01. Taxa: não informada.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 28 de novembro pelo site: shre.ink/xwAh. Concurso com uma vaga para o cargo de professor titular na área de língua e literatura armênia. Salário: R$ 23.039,56. Taxa: não informada.



INSTITUTOS

IGP - INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS (RS)

Inscrições até 19 de setembro através do link: https://igp.rs.gov.br/inicia. Concurso com 38 vagas para os cargos de: perito médico-legista (22); técnico em perícias (16). Salário: R$ 5.379,89 a R$ 17.078,17, acrescidas de auxílio-refeição no valor de R$ 400. Taxa: não informada.

ICMBio - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - BLUMENAU

Inscrições até 15 de setembro na sede administrativa do parque nacional da serra do Itajaí na Rua Progresso, 167 em Blumenau, das 09h às 12h e 14h às 17h ou pelo endereço eletrônico: http://bit.ly/41SHAal. Concurso com uma vaga para o cargo de: agente temporário ambiental - gestão de unidade de conservação III. Salário: R$ 2,5 salário mínimo acrescida de auxílios legais. Taxa: não informada.

IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

Inscrições até 14 de setembro através do formulário online: http://bit.ly/46jVALw. Concurso com uma vaga para o cargo de: professor substituto - filosofia. Salário: R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29. Taxa: R$ 78.

IF BAIANO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - GUANAMBI

Inscrições até 14 de setembro através do e-mail selecao.professor@guanambi.ifbaiano.edu.br. Concurso com uma vaga para o cargo de: professor substituto na área de biologia. Salário: R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29. Taxa: não informada.

IFES - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Inscrições até 14 de setembro através do e-mail e-mail: ps.cggp.cai@ifes.edu.br. Concurso com uma vaga para os cargo de: professor substituto - engenharia de minas. Salário: R$ 4.867,77 a R$ 5.949,07. Taxa: não informada.

IFTM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - UBERABA

Inscrições até 14 de setembro através do e-mail selecao.ura@iftm.edu.br ou de forma presencial na coordenação de gestão de pessoas do instituto federal de educação, ciência e tecnologia do triângulo mineiro campus uberaba, avenida joão batista ribeiro, nº 4000, distrito industrial ii, município de uberaba. Concurso com 3 vagas para os cargos de: ambiental (1) extensão (1) biologia (1). Salário: R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29. Taxa: não informada.

IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Inscrições até 14 de setembro, pelo link: https://gqr.sh/FfFY. Concurso com uma vaga para o cargo de: professor de filosofia. Salário: R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29 Taxa: não informada.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO)



Inscrições até 29 de setembro na sede da estação ecológica do taim, br-471, km 524, rio grande, no horário das 9h às 17h ou pelo endereço eletrônico inscricaoesectaim@gmail.com. Concurso com 12 vagas para os cargos de: brigadista (10) e nível II - chefe de esquadrão (2). Salário: R$ 1 a 1,5 salário mínimo. Taxa: não informada.



IFSULDEMINAS



Inscrições até 18 de setembro, pelo site: https://bit.ly/46by44y. Concurso com vagas para os cargos: edital nº 233/2025: nutricionista (1 vaga). edital nº 234/2025: professor do ensino básico, técnico e tecnológico, nas áreas de informática (1 vaga); filosofia (1 vaga); enfermagem (3 vagas); atendimento educacional especializado (1 vaga). Salário: R$4.967,04 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 120 a R$ 200.



INSTITUTO MARIA SCHMITT — SC

Inscrições até 30 de dezembro de 2025 pelo e-mail: recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).

