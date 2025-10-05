Confira lista com 111 concursos abertos e 15.313 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 111 concursos e 15.313 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há dois concursos abertos com 366 vagas. Para o Centro—Oeste, há 10 seleções abertas com 429 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são oito concursos com 1.238 postos vagos. Entre os nacionais, há um certame aberto para 24 oportunidades. Há ainda 32 seleções de concursos estaduais com 5.928 vagas. Já para os municipais, há 42 concursos e 6.378 vagas. Nas universidades federais, são nove processos seletivos e 251 oportunidades. Nos institutos federais há sete certames abertos com 699 vagas.

DISTRITO FEDERAL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Inscrições até 7 de outubro pelo site: https://www.mpdft.mp.br/portal/. Concurso com 10 vagas além da formação de cadastro reserva para o cargo: promotor de justiça adjunto. Salário: R$ 37.765,56. Taxa: R$ 377,65.



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF)



Inscrições até 13 de outubro pelo site: https://www.idecan.org.br/. Concurso de 356 vagas para os cargos de: edital nº 01/2025 - cadete bombeiro militar: combatente (23); edital nº 01/2025: qualificação bombeiro militar geral de condutor e operador de viaturas qbmg-02 - condutor e operador de viaturas (100); edital nº 01/2025: qualificação bombeiro militar geral operacional qbmg-01 - técnico em enfermagem (60); edital nº 01/2025: qualificação bombeiro militar geral operacional qbmg-01 (130); edital nº 01/2025 - qobm/saúde: aspirante/médico dermatologia (1); emergencista (6); neurologia (1); oftalmologia (1); urologia (1); aspirante/cirurgião-dentista: dentística (3); qobm/complementar: contabilidade (2); direito (2); enfermeiro emergencista (6); edital nº 01/2025: baixo elétrico de 4 cordas / de 5 cordas / de 6 cordas (1); bateria/percussão (1); bombardino (1); clarineta / requinta (eb) / clarineta alto (eb) / clarone (bb) (5); flauta / flautim (1); guitarra / violão de nylon / violão de aço (1); piano / teclado (1); saxofone soprano (bb) / saxofone alto (eb) / saxofone tenor (bb) / saxofone barítono (eb) (1); trombone tenor / trombone baixo (1); trompa (1); trompete / flugelhorn (bb) (4); tuba (2). Salário: R$ 7.546,70 a R$ 15.287,06. Taxa: R$140 a R$ 215.

NACIONAIS



MARINHA DO BRASIL - COMANDO DO 1° DISTRITO NAVAL

Inscrições até 20 de outubro pelo site: www.marinha.mil.br/. Concurso com 24 vagas para o cargo de oficial de 3º classe da reserva da Marinha (RM3), nas seguintes áreas de atuação: Área de ciência e tecnologia: ciência da computação, engenharia da computação, matemática, estatística ou áreas correlatas (ia) (1); engenharia mecânica (1); ciência da computação (1); ciência da computação (arquitetura de software orientada a serviços) (1); matemática aplicada, ciência da computação ou engenharia de computação (1); engenharia de sistemas de computação (1); oceanografia ou meteorologia (sensoriamento remoto) (1); ciência da computação (1); ciência da computação, engenharia da computação ou engenharia de software (1); engenharia eletrônica (1). Área de medicina: radiologia intervencionista (1); radioterapia (1); otorrinolaringologia com subespecialização em otoneurologia (1); cirurgia vascular e endovascular (1); anatomia patológica/patologia clínica (1); cirurgia torácica com especialização em cirurgia robótica (1); hematologia com certificação em transplante de medula óssea (1); cardiologia com especialização em cardiopatia congênita (1). Área do magistério: engenharia mecânica, naval, metalúrgica, de materiais ou mecatrônica (1); engenharia eletrônica, elétrica ou de telecomunicações (1); administração, economia ou engenharia de produção (1); relações internacionais (1); administração/ciências exatas (1); regência de banda sinfônica (1). Salário: Não informado. Taxa: R$ 140.

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE NOVA ROMA

Inscrições até 21 de outubro pelo site: https://l1nq.com/4SlEX. Concurso com 66 vagas para o cargo de agente administrativo (5 vagas); merendeira (4 ); motorista (8); assistente social (1); psicólogo (3); nutricionista (1); fiscal de obras e postura (1); operador de máquinas pesadas (1); operador de máquinas leves (1); orientador social (2); técnico em enfermagem (1); enfermeiro (2); odontólogo (1); médico (2); educador físico (1); fonoaudiólogo (1); fisioterapeuta (1); fiscal de vigilância sanitária (1); fiscal ambiental (1); entrevistador social (1); professor pedagogo (10); professor aee (1); agente comunitário de saúde (2); eletricista (1). Salário: R$ 1.518,00 a R$ 7.366,10. Taxa: R$ 80,00 a R$ 120,00.

IF GOIANO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Inscrições até 13 de novembro pelo site: https://bit.ly/42Rpcio. Concurso com 8 vagas para o cargo de professor visitante nas áreas de ciências agrárias - agronomia perfil i (1); ciências agrárias - agronomia perfil ii (1); administração (1 ); biodiversidade e conservação (1); bionergia e grãos (1); engenharia e sustentabilidade ambiental (1); formação de professores e práticas educativas (1); zootecnia (1). Salário: R$ 7.341,14 a R$ 13.672,88. Taxa: não informada.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS (MP GO)

Inscrições até 21 de novembro pelo site: https://bit.ly/42T1fXW. Concurso com 37 vagas para o cargo de Promotora ou Promotor de Justiça Substituto e formação de cadastro de reserva. Salário: R$34.083,41.Taxa: R$340.

PREFEITURA DE NOVA MONTE VERDE - MT

Inscrições até 24 de outubro pelo site: https://bit.ly/4mxRTbp. Concurso com 92 vagas para os cargos de:merendeira (6); motorista escolar (6); motorista categoria 'd' acima (2); operador de pá carregadeira (1); assistente de controle administrativo (12); auxiliar de consultório odontológico (1); auxiliar de sala (10); cuidador (1); fiscal de obras e postura (1); fiscal de vigilância sanitária (1);ouvidor do sus (1 vaga);técnico administrativo não profissionalizado (2);técnico em enfermagem (2);técnico de radiologia (1);analista de convênios (1);analista de controle administrativo e financeiro (1);assistente de pregoeiro (1 vaga);assistente social (2);contador (1);enfermeiro (2);engenheiro ambiental (1);engenheiro agrônomo (1);farmacêutico (1);fiscal ambiental (1);fisioterapeuta (1);fonoaudiologia (1);médico clinico geral (1);médico veterinário (1); nutricionista (1 vaga);odontólogo (1);procurador municipal (1 vaga);professor de matemática (1);professor de pedagogia (20 vagas);pregoeiro (1 vaga);psicólogo (2);subcontrolador de controle interno (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 17.326,17. Taxa: R$ 50 a R$ 80

AGÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO (AGEPEN - MS)

Inscrições até 31 de outubro por meio do e-mail escolapenitenciaria@agepen.ms.gov.br. Concurso com vagas para os cargos de:Fundamentos em Segurança Prisional Conhecimentos Jurídicos Psicologia e Comunicação Qualidade Profissional e Saúde Mental Estágios Supervisionados e Noções Específicas do Sistema Prisional. Salário: não informado Taxa: não informado.

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (MSGÁS)

Inscrições até 10 de outubro pelo site: https://bit.ly/46VOcGL. Concurso com vagas para os cargos de: analista de processos organizacionais contabilidade direito (1) negócios organizacional planejamento estratégico tecnologia da informação analista de processos tecnológicos comercial engenharia e tecnologia/produção meio ambiental operação e manutenção segurança do trabalho técnico de processos organizacionais contabilidade organizacional tecnologia da informação comercial engenharia e tecnologia operação e manutenção (2) segurança do trabalho oficiais, sargentos e serviços técnicos temporários em diferentes áreas de atuação. Salário: R$ 4.866,95 a R$ 10.699,81. Taxa: R$ 95 a R$ 115.

PREFEITURA DE CATALÃO - GO

Inscrições até 23 de outubro pelo site: https://bit.ly/4gLozwD. Concurso com 140 vagas para os cargos: engenheiro ambiental (1 vaga) engenheiro civil (1) engenheiro eletromecânico (1) engenheiro químico (1) almoxarife (2) atendente ao cliente (6) auxiliar administrativo (4) eletricista de saneamento básico (5) fiscal leiturista (15) mecânico de manutenção de bombas e motores (5) motorista (3) operador de bombas (9) operador de ete (estação de tratamento de esgoto) (14) operador de eta (estação de tratamento de água) (13) porteiro (4) supervisor de segurança (1) técnico em edificações (1) técnico em química (3) ajudante geral de saneamento básico (20 vagas) encanador de saneamento básico (20 vagas) pedreiro de saneamento básico (11). Salário: R$ 1.906,20 a R$ 9.914,08. Taxa: R$ 100 a R$ 170.

AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS (GO)

Inscrições até 7 de outubro pelo site: https://bit.ly/3VNe5TM. Concurso com 19 vagas para os cargos de escriturário (13); analista de desenvolvimento direito (2); analista de desenvolvimento contador (2); analista de desenvolvimento - engenheiro civil (1); analista de desenvolvimento - engenheiro agrônomo (1). Salário: R$ 2.973,41 a R$ 6.225,66. Taxa: R$ 160 a R$ 220.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS (MP - GO)

Inscrições até 15 de outubro pelo site: https://bit.ly/47LgzcK. Concurso com 3 vagas para o cargo: secretário auxiliar. Salário: R$ 4.542,73 Taxa: R$ 62,02.

PREFEITURA DE APARECIDA DO RIO DOCE - GO



Inscrições até 30 de setembro pelo site: https://l1nq.com/4wQZh. Concurso com 64 vagas com candidatos de nível fundamental, médio e superior. Segundo o edital, as oportunidades são para os cargos de: gari (3); guarda noturno (3); eletricista (1); merendeira (2); motorista de transporte escolar (6); motorista da saúde (4); operador de máquinas (1); auxiliar de dentista (2); lactarista (1); monitor escolar (6); técnico em enfermagem (4); técnico em radiologia (1 gente de contratação (1); agente de recursos humanos (1); assistente social (1); enfermeiro (1); farmacêutico (2); fiscal arrecadador (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); nutricionista (2); odontólogo (2); professor nível iii língua inglesa (1); professor nível iii língua portuguesa (1); professor nível iii matemática (1); professor nível iii pedagogia (10); psicólogo (2); secretário escolar (1).Salário: R$ 1.383,47 a R$ 5.366,71. Taxa: R$ 80 a R$ 130.



CONSELHOS

CORE - CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Inscrições até 5 de novembro pelo site: http://quadrix.org Concurso com 4 vagas para os cargos de assistente administrativo. Salário: R$ 3.500 a R$ 5.000. Taxa: R$70.

CREFITO - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 9ª REGIÃO

Inscrições até 6 de outubro pelo site: https://www.institutoibest.org.br/. Concurso com 3 vagas para os cargos de: agente fiscal - fisioterapia (2); agente fiscal - terapia ocupacional (1); agente administrativo (1). Salário: R$ 2.500 a R$ 6.400. Taxa: R$46 a R$53

CRA - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO

Inscrições até 5 de novembro pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 730 vagas para os cargos de: assistente de atendimento - atendimento e cobrança; assistente II - técnica em manutenção; analista I - atendimento e cobrança; analista I - financeiro; analista I - marketing; analista I - relações acadêmicas; analista I - relações externas; analista II - compras e contratos; analista II - comunicação; analista II - desenvolvimento de sistemas; analista II - infraestrutura computacional; analista II - recursos humanos; analista II - compras e contratos analista II - contabilidade analista II - recursos humanos analista II - registro procurador I - jurídico. Salário R$ 1.622 a R$ 5.968. Taxa: R$ 65 a R$ 72.

CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

Inscrições até 20 de outubro pelo site: https://www.inepam.org.br/. Concurso com 29 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (1); agente fiscal (5); assistente administrativo (20); analista administrativo (1); analista contábil (1); analista jurídico (1); analista de tecnologia da informação - desenvolvimento (1). Salário R$ 3.417,09 a R$ 5.590,79. Taxa: R$ 55 a R$ 85.

CRP - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 13ª REGIÃO

Inscrições até 20 de outubro pelo site: http://bit.ly/4nmS4XN. Concurso com 6 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo (2), analista administrativo (1), psicóloga/o agente de ética profissional (1), psicóloga/o agente de orientação e fiscalização (2). Salário R$ 2.100 a R$ 4.750.



CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS

Inscrições até 13 de outubro pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 2 vagas para os cargos de: assistente administrativo e contador. Salário: R$ 1.807,85 a R$ 3.692,41. Benefícios: vale refeição de R$ 726, vale alimentação de R$ 574, auxílio-saúde, plano de cargos e salários e vale transporte. Taxa:R$ 59 a R$ 62..

CORE - SP (CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO)

Inscrições até 13 de outubro pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 29 vagas para os cargos de: office boy; assistente administrativo; fiscal; operador de teleatendimento; analista de tecnologia da informação; assistente jurídico; contador Salário: R$ 2.263,18 a R$ 8.524,51. Taxa: R$ 55 a R$ 90.



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 13ª REGIÃO - CRP-13-PB

Inscrições até 20 de outubro pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 6 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo campina grande; joão pessoa (1); patos (1); analista administrativo campina grande; joão pessoa (1); psicóloga/o agente de ética profissional campina grande; joão pessoa (1); psicóloga/o agente de orientação e fiscalização campina grande (1); joão pessoa (1). Salário R$ 2.100 a R$ 4.750. Taxa: R$ 59 a R$ 62.



LOCAIS — ESTADUAIS



PC-PI

Inscrições até 4 de novembro pelo site: https://bit.ly/42YHhuS. Concurso com 200 vagas para o cargo de: edital nº 01/2025: delegado de polícia (30) edital nº 02/2025: oficial investigador (150) perito oficial criminal (10) perito médico-legista (9) perito oficial criminal odontolegista (1) Salário: R$ 7.210,48 a R$ 20.601,38.Taxa: R$ 87.



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ (CDC)



Inscrições até 17 de outubro pelo site: https://bit.ly/475xaqE. Concurso com 45 vagas para o cargo de administrador (14); advogado (6); analista de sistemas/desenvolvimento (3); analista de sistemas/infraestrutura (2); contador (5); economista (4); engenheiro civil (6); engenheiro elétrico (2); engenheiro mecânico (1); médico do trabalho (2). Salário: R$ 6.233,98 a R$ 14.429,02 Taxa: R$ 120.



SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, CLIMA E SUSTENTABILIDADE DO PARÁ (SEMAS)



Inscrições até 5 de outubro presencialmente nos Núcleos Regionais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, em horário comercial. Concurso com 112 vagas para o cargo de: ap da vila tancredo (sfx) (16);ap da vila central (sfx) (16); ap rurópolis-itaituba-trairão (16); ap de jacareacanga (16); ap de morais de almeida (16); ap de novo progresso (16); ap de castelo dos sonhos (16 vagas). Salário: R$ 2.800 até R$ 3.036. Taxa: não informada.



SECRETARIA ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA (SEAP)



Inscrições até 29 de outubro pelo site: https://bit.ly/4gP3eCF. Concurso com 57 vagas para o cargo de: fiscal de defesa agropecuária - engenheiro agrônomo (55); assistente de fiscalização da defesa agropecuária - técnico de laboratório (2). Salário: R$ 4.919,24 a R$ 8.463,20. Taxa: R$ 90 a R$ 130.



POLÍCIA PENAL - ES



Inscrições até 27 de outubro pelo site: https://www.idcap.org.br/ Concurso com 600 vagas para o cargo de Policial Penal. Salário: R$ 5.631,16. Taxa: R$ 87.

POLÍCIA CIVIL DO PIAUÍ - PC



Inscrições até 4 de novembro pelo site: conhecimento.fgv.br/. Concurso com 200 vagas para os cargos de: delegado de polícia (30); oficial investigador (150); perito oficial criminal (10); perito médico-legista (9); perito oficial criminal odontolegista (1). Salário: R$ 7.210,48 a R$ 20.601,38. Taxa: R$ 120 a R$ 220.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - TJSP (1)

Inscrições até 15 de outubro pelo site: www.vunesp.com.br/. Concurso com 220 vagas para o cargo de juiz substituto. Salário: Não informado. Taxa: R$ 340,83.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - TJSP (2)

Inscrições até 10 de outubro pelo site: www.vunesp.com.br/. Concurso com 10 vagas para o cargo de contador judiciário. Salário: R$ 9.536,23. Taxa: R$ 96.

AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - ARISMIG

Inscrições até 21 de outubro pelo site: www.ibgpconcursos.com.br/ Concurso com 5 vagas para os cargos: técnico administrativo (1); analista de fiscalização e regulação com formação em administração (1); analista de fiscalização e regulação com formação em contabilidade (1); analista de fiscalização e regulação com formação em engenharia civil, engenharia ambiental ou engenharia sanitária (1); contador (1). Salário: R$ 2.904,87 a R$ 4.730,14. Taxa: R$ 60 a R$ 90.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE (CISTRI) - MG

Inscrições até 21 de outubro pelo site: www.ibgpconcursos.com.br/ Concurso com 33 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: auxiliar de regulação (2); médico (16); operador de frota (6); técnico em segurança do trabalho (1); condutor socorrista (7); técnico de enfermagem; enfermeiro (1). Salário: R$ 1.857,63 a R$ 9.288,15. Taxa: R$ 60 a R$ 90.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS/SP

Inscrições até 27 de outubro pelo site: https://www.vunesp.com.br/ARSE2501 Concurso com 105 vagas para os cargos: agente de suporte à regulação (15) ;analistas de suporte à regulação (30) e especialistas em regulação e fiscalização de serviços publicos (60) Salário:até R$ 12 mil. Taxa:R$ 55 para Agente, R$ 90 para Analista e R$ 110 para a função de Especialista.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO - SP

Inscrições até 20 de outubro pelo site: www.institutoibest.org.br/. Concurso com 21 vagas para os cargos de: agente de fiscalização (20); analista técnico em educação física (1). Salário: R$ 9.648,09 a R$ 10.858,90. Taxa: R$ 98,80.

CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CBM



Inscrições até 20 de outubro pelo site: www.policiamilitar.sp.gov.br/. Concurso de 600 vagas para o cargo de guarda - vidas. Salário: R$ 1.850. Taxa: Não informada.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (CBM) - RS



Inscrições até 6 de outubro pelo site: www.fundatec.org.br/. Concurso de 544 vagas para o cargo de soldado bombeiro militar estadual temporário. Salário: R$ 4.572,96. Taxa: R$ 118,79.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ (CBM) - CE



Inscrições até 29 de setembro pelo site: consulpam.selecao.net.br/ Concurso de 50 vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de segundo tenente do quadro de oficiais bombeiros militares. Salário: R$ 5.342,49 a R$ 8.408,82. Taxa: R$ 210.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO PAULO (ARSESP)

Inscrições até 27 de outubro pelo site: www.vunesp.com.br/. Concurso com 105 vagas para os cargos de: agente de suporte à regulação (15); analista de suporte à regulação (30); especialista em regulação e fiscalização de serviços públicos: área de conhecimento/ênfase: econômico-financeira (15); especialista em regulação e fiscalização de serviços públicos: área de conhecimento/ênfase: energia elétrica (6); especialista em regulação e fiscalização de serviços públicos: área de conhecimento/ênfase: gás canalizado (8); especialista em regulação e fiscalização de serviços públicos: área de conhecimento/ênfase: parcerias (14); especialista em regulação e fiscalização de serviços públicos: área de conhecimento/ênfase: saneamento básico (17). Salário: R$ 3.944 a R$ 12.070. Taxa: R$ 55 a R$ 110.



SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE SANTA CATARINA - SES

Inscrições até 7 de outubro pelo site: sigrhportal.sea.sc.gov.br/. Concurso com 22 vagas para os cargos de: médico - auditoria médica (1); médico especialista em cardiologia (1); médico especialista em cardiologia ou pediatria(1); médico especialista em cirurgia do aparelho digestivo (1); médico especialista em cirurgia torácica (1); médico especialista em ginecologia e obstetrícia (1); médico especialista em neurologia (1); médico especialista em medicina intensiva (1); médico especialista em medicina intensiva ou pediatria (1); médico especialista em nefrologia e/ou pediatria (1); médico especialista em neurologia (1); médico especialista em oftalmologia (1); médico especialista em oftalmologia (1); médico especialista em oncologia clínica (1); médico especialista em ortopedia e traumatologia (1); médico especialista em psiquiatria (1); médico especialista em urologia (1); médico (1); médico especialista em pediatria (1); médico especialista em psiquiatria (1); médico (1); médico especialista em pediatria (1). Salário: R$ 10.349,59. Taxa: Não será cobrada.

SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO - PE

Inscrições até 26 de outubro pelo site: www.upenet.com.br/. Concurso com 24 vagas para os cargos de: médico neonatologista plantonista (12); médico neonatologista diarista (6); terapeuta ocupacional (6). Salário: R$ 1.562 a R$ 12.366,61. Taxa: R$ 80.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LAMBARI (SAAE - MG)

Inscrições até 30 de outubro pelo site: https://abconcursospublicos.org/. Concurso com 42 vagas para os cargos de: ajudante de limpeza (1); calceteiro (2); ajudante de serviços (9); encanador (3); pedreiro (3); motorista (1); fiscal (4); operador de eta e ete (4); ajudante administrativo (9); técnico químico (1); técnico eletricista (1); técnico em segurança do trabalho (1); contador (1); engenheiro ambiental e sanitário (1); engenheiro civil (1). Salário: R$ 1.592,50 a R$ 6.631,94. Taxa: R$ R$ 79,62 a R$ 200.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO (SAAEC - SP)

Inscrições até 13 de outubro pelo site: https://www.avancasp.org.br/. Concurso com 36 vagas para os cargos de: almoxarife (1) auxiliar de encanador (3) auxiliar de escritório (1) auxiliar de manutenção (1) auxiliar de operador de estação de tratamento de esgoto (1) encanador (4) encarregado de frota (1) encarregado de obras civis (1) fiscal de obras (1) leiturista de hidrômetro (2) motorista operador de estação de bombeamento (1) operador de máquinas pesadas (2) operário de serviço gerais (2) pedreiro (3) servente (2) técnico em manutenção (1) assistente administrativo (1) operador de estação de tratamento de água (1) operador de estação de tratamento de esgoto (1) técnico em edificações (1) controlador interno (1) engenheiro civil (1) procurador jurídico (1) químico (1) Salário: R$ 1.592,38 a R$ 5.601,78. Taxa: R$ 56 a R$ 80.





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (MP-SP)

Inscrições até 7 de outubro pelo site: http://www.vunesp.com.br/. Concurso com 13 vagas para os cargo de: arquiteto e urbanista (1); biólogo (1); contador (1); economista (1); engenheiro civil (1); engenheiro da computação (1); geógrafo (1); geólogo (1); médico veterinário (1); pedagogo (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro de tráfego (1). Salário: R$18.705,85. Taxa: R$ 197.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE (MP-SE)

Inscrições até 21 de outubro pelo site: www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 29 vagas para os cargo de: analista do ministério público tecnologia da informação: banco de dados (1); analista do ministério público tecnologia da informação: desenvolvimento (5); analista do ministério público tecnologia da informação: infraestrutura (1); analista do ministério público tecnologia da informação: segurança da informação e proteção de dados (1); analista do ministério público medicina: clínica geral e perícia; analista do ministério público medicina: psiquiatria e perícia (1); analista do ministério público ciências contábeis (1); analista do ministério público estatística (1); analista do ministério público pedagogia (1); analista do ministério público psicologia (1); técnico do ministério público (área administrativa) (10); técnico do ministério público manutenção e suporte de equipamentos de informática e softwares (5). Salário: R$ 2.832,80 a R$ 5.474,82. Taxa: R$ 120 a R$ 160.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ (MP-PR)

Inscrições até 16 de outubro pelo site: mppr.mp.br/. Concurso com 10 vagas para o cargo de promotor substituto. Salário: R$ 34.083,42. Taxa: R$ 340.



CONTROLADORIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CGE - SP)

Inscrições até 16 de outubro pelo site: https://bit.ly/4n72Hyd. Concurso com 200 vagas para o cargo de: Auditoria (70); Contabilidade Pública e Finanças (10); Correição e Combate à Corrupção (50); Obras e Concessões (10); Tecnologia da Informação (60). Salário: R$ 17.850. Taxa: R$170.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 10 de outubro pelo site: https://l1nq.com/dJHPI. Concurso com cinco vagas para o cargo de: agente temporário de serviço administrativo. Salário: R$ 37.765,55. Taxa: R$300.



FUNDAÇÃO DO ABC DE ITATIBA (SP)



Inscrições até 20 de outubro de 2025. Concurso com 46 vagas para os cargos de auxiliar de limpeza (7); vigia (3); auxiliar administrativo (8); técnico de enfermagem (9); técnico de radiologia (4); técnico de segurança do trabalho (1); enfermeiro (9); farmacêutico (3); médico generalista (2); auxiliar de saúde bucal; motorista; assistente social. Salário: de de R$ 1.315,85 a R$ 15.648,49. Taxa: de R$ 30 a R$ 55.

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PM-SP)

Inscrições até 23 de outubro pelo site: https://www.vunesp.com.br. Concurso público com 2.200 vagas de Soldado PM de 2ª Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar. Salário: R$ 5.055,53.Taxa: R$ 85.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (TJ-SP)

Inscrições até 10 de outubro pelo site: https://www.vunesp.com.br. Concurso público com 10 vagas para o cargo de Contador Judiciário.Salário: R$ 9.536,23. Taxa: R$ 96.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS (ALE-AM)

Inscrições até 13 de outubro pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/aleam25. Concurso com 100 vagas para os cargos de analista de controle (2); assessor jurídico (3);procurador (1);analista legislativo administrador de empresa (4);analista legislativo analista de redes de comunicação de dados (2);analista legislativo analista de sistema (2);analista legislativo assistente social (2);analista legislativo bibliotecário (1);analista legislativo cientista político (1);analista legislativo contador (4);analista legislativo design gráfico (3);analista legislativo economista (2);analista legislativo educador físico (3);analista legislativo engenheiro civil (1);analista legislativo engenheiro eletricista (1);analista legislativo enfermeiro (2);analista legislativo fisioterapeuta (1);analista legislativo historiador (1);analista legislativo intérprete de libras e sinais (2);analista legislativo jornalista (4);analista legislativo médico ginecologista (1);analista legislativo médico cardiologista (1);analista legislativo médico urologista (1);analista legislativo médico endocrinologista (1);analista legislativo médico clínico geral (1);analista legislativo odontologista (1);analista legislativo pedagogo (3);analista legislativo psicólogo (1);analista legislativo programador (3);analista legislativo redator (5);agente legislativo assistente técnico administrativo (20);agente legislativo tv ale cinegrafista (2);agente legislativo tv ale produtor de imagem (2);agente legislativo tv ale editor (2);agente legislativo tv ale fotógrafo (2);agente legislativo - técnico de apoio ao usuário de computadores (4);agente legislativo - técnico em produção áudio visual (3);agente legislativo - técnico de manutenção de computadores (3);agente legislativo técnico de rede (2). Salário: R$ 3.346,76 a R$ 19.274,90. Taxa: R$ 82 a R$ 285.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO - BA



Inscrições até 5 de outubro pelo site: http://bit.ly/3ItlzbJ. Concurso com 398 vagas para os cargos: assistente social escolar (14 );coordenador pedagógico anos iniciais (12);coordenador pedagógico anos finais (5 );coordenador pedagógico epjai (10);instrutor de libras escolar (1 vaga);nutricionista escolar (1 vaga);psicólogo escolar (14 );professor pedagogia (78 );professor de biologia (8 );professor de educação física (5 );professor de geografia (5 );professor de história (4);professor de língua estrangeira (inglês) (8 );professor de língua portuguesa (19);professor de matemática (27 );assistente administrativo escolar (11);instrutor de braille (2 );tradutor e intérprete de libras (2 );auxiliar de alimentação escolar (44 );auxiliar de infraestrutura escolar (97 );vigilante escolar (31 ). Salário: R$ 1.518,00 a R$ 5.000. Taxa: R$ 70,00 a R$ 100.

PREFEITURA DE FLORIANO - PI

Inscrições até 7 de novembro pelo site: http://bit.ly/48f1n7Y. Concurso com 254 vagas para os cargos de: agente administrativo (2 );assistente social (1);bibliotecário (1 );fonoaudiólogo (2);nutricionista (1 );psicólogo (1 );psicopedagogo (2 );professor - zona urbana - ciências biológicas, afins, e educação do campo (5 );professor - zona urbana - educação física (4 );professor - zona urbana - educação infantil (10);professor - zona urbana - ensino religioso (1 );professor - zona urbana - geografia (2);professor - zona urbana - história (2 );professor - zona urbana - inglês (1);professor - zona urbana - matemática (5 );professor - zona urbana - português (6);professor - zona urbana - professor polivalente (20 );professor polivalente - zona rural - amolar (3 );professor polivalente - zona rural - papa pombo (2);professor polivalente - zona rural - l-3 (2 );professor polivalente - zona rural - jacaré novo (1);professor polivalente - zona rural - tabuleiro do mato (2);professor polivalente - zona rural - vereda grande (1 );professor zona rural - português - amolar (1);professor zona rural - educação infantil - exu (1);professor zona rural - educação infantil - tabuleiro do mato (1 );professor zona rural - educação infantil - vereda grande (1 );professor zona rural - educação infantil - papa pombo (1 );professor zona rural - matemática - tabuleiro do mato (1 );professor zona rural - matemática - vereda grande (1 );professor zona rural - inglês - vereda grande (1 );professor zona rural - inglês - amolar (1);professor zona rural - geografia - vereda grande (1 );professor zona rural - geografia - papa pombo (1 );professor - zona rural - ciências biológicas, afins, e educação do campo - amolar (1 ); advogado - procuradoria (1); advogado - fundo de previdência (1); agente comunitário de saúde (13 );agente de combate às endemias (6 );agente de fiscalização de trânsito (5 );analista de controle (1);arquiteto (1 );assistente social (12 );agente administrativo (20 );educador físico (2 );enfermeiro (5);enfermeiro estomaterapeuta (1 );enfermeiro samu (2 );enfermeiro saúde (4);engenheiro agrônomo (1 );engenheiro ambiental (1 );engenheiro civil (2);engenheiro florestal (1 );fiscal ambiental (2 );fiscal de obras e posturas (2);fisioterapeuta (5 );fonoaudiólogo (5 );jornalista (1 );médico atenção primária (19);médico melhor em casa (1 );médico caps clínico (1 );médico caps psiquiatra (2);médico perito (1 );médico samu (2 );nutricionista (3 );odontólogo (1);psicólogo (11);psicopedagogo (2 );técnico agrícola (1 );técnico de enfermagem (9 );técnico de saúde bucal (7 );técnico em edificações (2 );técnico em meio ambiente (1 );terapeuta ocupacional (5 );turismólogo (1 );zootecnista (1). Salário:R$ 1.640,83 a R$ 6.806,41. Taxa: R$ 100 a R$ 140

PREFEITURA DE CUNHA PORÃ - SC

Inscrições até 23 de outubro pelo site: http://bit.ly/3IIEGi4. Concurso com vagas para os cargos de: arquiteto; assistente de educação;assistente social; assistente social de políticas públicas; fiscal de tributos municipais;fonoaudiólogo; médico ESF; médico especialista ginecologia; segundo professor; agente administrativo;auxiliar administrativo;auxiliar de serviços gerais; operador de máquinas. Salário:R$ 1.938,05 a R$ 21.375,60. Taxa:R$ 80,00 a R$ 150.

PREFEITURA DE OURÉM - PA

Inscrições até 11 de novembro pelo site: http://bit.ly/3Iti9FV. Concurso com 10 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (8); agente de combate às endemias (2). Salário:R$ 3.018. Taxa:R$ 75.

PREFEITURA DE JOINVILLE - SC

Inscrições até 27 de outubro pelo site: http://bit.ly/4gQ3sJs. Concurso com 155 vagas para os cargos de: tratador de animais (1 );auxiliar de saúde bucal (5 );técnico em edificações (1); topógrafo (1 );educador (5 );técnico agrícola (1 );técnico em contabilidade (1);técnico em análises clínicas (5 );técnico em enfermagem (20 );técnico em radiologia (1 );técnico em segurança do trabalho (1 );assistente cultural monitor de museus (1 );administrador (1 );advogado (1 );analista clínico (1 );analista de tecnologia de informação (2 );arqueólogo (1 );biólogo (1 );cirurgião dentista endodontista (1 );cirurgião dentista odontopediatria (1 );cirurgião dentista traumatologia buccomaxilofacial (1 );contador (1 );economista (1 );enfermeiro (10);engenheiro agrônomo (1 );engenheiro ambiental (1 );engenheiro cartógrafo (1 );engenheiro de segurança do trabalho (1 );engenheiro de transportes e logística (1 );engenheiro florestal (1 );engenheiro mecânico (1 );engenheiro químico (1 );engenheiro sanitarista (1 );especialista cultural - museus (1);especialista cultural - preservação e restauração (1 );geólogo (1 );historiador (1);médico cardiologista (1 );médico cirurgião plástico (1 );médico cirurgião plástico fissura labial (1 );médico clínica médica (1 );médico dermatologista (1);médico endocrinologista (1 );médico fisiatra (1 );médico gastroenterologista (1 );médico ginecologista obstetra (1 );médico ginecologista patologia de colo (1);médico infectologista (1 );médico mastologista (1 );médico medicina do trabalho (1);médico neurologista (1 );médico neurologista pediátrico (1 );médico oftalmologista (1 );médico otorrinolaringologista (1 );médico patologista (1);médico pediatra (1 );médico psiquiatra (1 );médico reumatologista (1 );médico urologista (1 );nutricionista (1 );odontólogo plantonista (1 );pedagogo (2);psicólogo (4 );relações públicas (1 );técnico em atividades esportivas (1);tecnólogo em turismo (1 );terapeuta ocupacional (1 );médico plantonista cirurgião geral (2 );médico plantonista clínica médica (1 );médico plantonista clínica médica (1 );médico plantonista anestesiologista (1 );médico plantonista cardiologista (1 );médico plantonista cirurgião cabeça-pescoço (1 );médico plantonista cirurgião coloproctologista (1 );médico plantonista cirurgião geral (2 );médico plantonista cirurgião geral/transplante (1 );médico plantonista cirurgião oncológico (1 );médico plantonista cirurgião plástico (1 );médico plantonista cirurgião torácico (1 );médico plantonista cirurgião vascular (1 );médico plantonista clínica médica (2 );médico plantonista gastroenterologista (1 );médico plantonista hematologista (1 );médico plantonista infectologista (1 );médico plantonista intensivista (1 );médico plantonista medicina de emergência (emergencista) (1 );médico plantonista nefrologista (1 );médico plantonista neurocirurgião (1 );médico plantonista neurologista (1 );médico plantonista neurorradiologista intervencionista (1 );médico plantonista oftalmologista (1);médico plantonista oncologista (1 );médico plantonista ortopedista (1);médico plantonista ortopedista cirurgia do joelho (1 );médico plantonista ortopedista cirurgia-mão (1 );médico plantonista ortopedista coluna vertebral (1 );médico plantonista ortopedista ombro e cotovelo (1 );médico plantonista ortopedista pé e tornozelo (1 );médico plantonista ortopedista quadril (1 );médico plantonista ortopedista tumores ósseos (1 );médico plantonista otorrinolaringologista (1);médico plantonista pneumologista (1 );médico plantonista radiologista (1);médico plantonista radiologista intervencionista (1 );médico plantonista radioterapeuta (1 );médico plantonista urologista (1 ). Salário: R$ 2.131,09 a R$ 10.166,36. Taxa:R$ 70 a R$ 180.

HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA (HSJB) - RJ

Inscrições até 16 de outubro pelo site: https://bit.ly/3Vj75hd . Concurso com 300 vagas para o cargo de: Enfermeiro (100); Técnico em Enfermagem (200). Salário: R$ 1.518. Taxa: R$ R$ 80 a R$ 100.

PREFEITURA DE ITAPETININGA - SP

Inscrições até 10 de outubro pelo site: www.avalia.org.br/. Concurso com 235 vagas para os cargos de: agente de desenvolvimento escolar I (100); assistente administrativo (10); professor de atendimento educacional especializado (40); professor de educação básica (82); professor de educação física (2); tradutor e intérprete de libras (1). Salário: R$ 1.776 a R$ 4.799. Taxa:R$ 49,35 a R$ 50,40.

PREFEITURA DE ITAPIRA- SP

Inscrições até 9 de outubro pelo site: www.institutomais.org.br/. Concurso com 27 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (5); borracheiro (1); braçal (5); mecânico de autos oficial (1); operador de máquinas pesadas (1); servente de pedreiro (1); tratorista (1); zelador de praças esportivas (1); copeiro hospitalar (1); escriturário (1); recepcionista (3); serralheiro (1); técnico de enfermagem; técnico de gesso (1); técnico de manutenção hospitalar; técnico de piscina (1); tutor educacional (1); assistente de procuradoria (1); fonoaudiólogo (1). Salário: R$ 1.518,00 a R$ 3.893,11. Taxa: R$ 51 a R$ 75.

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA- SP

Inscrições até 12 de outubro pelo site: www.msconcursos.com.br/. Concurso com 11 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: agente de serviços de alimentação; oficial de manutenção (3); operador de máquinas (1); motorista a/b (1); motorista d (5); auxiliar de desenvolvimento infantil; técnico de enfermagem; técnico em segurança do trabalho (1); enfermeiro; terapeuta ocupacional. Salário: R$ 1.658,67 a R$ 5.568,49. Taxa: R$ 32,52.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ - RN

Inscrições até 26 de outubro pelo site: igeduc.selecao.net.br/informacoes/114/. Concurso com 66 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: agente administrativo (9); agente de combate às endemias (2); agente comunitário de saúde (4); orientador social (1); técnico em enfermagem (7); técnico em laboratório de análises clínicas (1); analista de controle interno (1); assistente social (1); contador (1); educador físico bacharel (2); enfermeiro (3); farmacêutico/bioquímico (1); fiscal de tributos (1); fiscal de vigilância sanitária (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (1); médico veterinário (1); nutricionista (2); odontólogo (2); supervisor escolar (1); psicólogo (3); psicopedagogo - licenciatura (1); terapeuta ocupacional (1); professor de ciências - licenciatura (1); professor de educação artística - licenciatura; professor de educação especial (aee) - licenciatura (1); professor de educação física - licenciatura; professor de educação infantil - licenciatura (6); professor de geografia - licenciatura; professor de história - licenciatura; professor de língua portuguesa - licenciatura (1); professor de língua inglesa - licenciatura; professor de matemática - licenciatura (1); professor polivalente (ensino fundamental séries iniciais) - licenciatura (7). Salário: R$ 1.518,00 a R$ 4.841,44. Taxa: R$ 105 a R$ 150.

PREFEITURA DE CODAJÁS - AM

Inscrições prorrogadas até 19 de outubro pelo site: www.funvapi.com.br/. Concurso com 1001 vagas para os cargos de: assistente social (3); agente de combate a endemias (9); agente comunitário de saúde - zona urbana (53); agente comunitário de saúde (27); biomédico (2); bioquímico (1); cirurgião dentista (11); enfermeiro (10); farmacêutico (2); fonoaudiólogo (2); fisioterapeuta (13); nutricionista (2); psicólogo (3); técnico em enfermagem (50); técnico em análise clínica (5); técnico em radiologia (6); técnico em saúde bucal (11); assistente social (4); psicólogo (3); auxiliar de serviços gerais (100); almoxarife (15); almoxarife (50); analista tributário (1); assistente técnico tributário (5); brigadista (4); coletor de lixo (20); fiscal de atividades urbanas (2); guarda patrimonial (41); manipulador de alimentos (6); motorista de veículos (categoria d) (5); motorista de veículos (categoria a e b) (12); oficial de manutenção - elétrica (3); oficial de manutenção - hidráulica (2); oficial de manutenção - pedreiro (5); piloto de embarcação (6); técnico em informática (4); agente escolar (6); agente de limpeza educacional (43); auxiliar de agente educacional (8); fonoaudiólogo (1); guarda escolar (7); manipulador de alimentos (22); motorista (4); nutricionista (2); pedagogo (22); professor creche 2 anos - zona urbana (8); professor creche 3 anos - zona urbana (12); professor pré-escolar 4 anos - zona urbana (26); professor pré-escolar 5 anos - zona urbana (33); professor do 1º ao 5º ano português e matemática - zona urbana (31); professor do 1º ao 5º ano história - zona urbana (6); professor do 1º ao 5º ano ciências - zona urbana (6); professor do 1º ao 5º ano geografia - zona urbana (6); professor do 1º ao 5º ano - ensino das artes - zona urbana (6); professor do 1º ao 5º ano - ensino religioso - zona urbana (6); professor do 1º ao 5º ano educação física - zona urbana (6); professor do 6º ao 9º ano língua portuguesa - zona urbana (14); professor do 6º ao 9º ano matemática - zona urbana (14); professor do 6º ao 9º ano história - zona urbana (10); professor do 6º ao 9º ano geografia - zona urbana (8); professor do 6º ao 9º ano ciências - zona urbana (8); professor do 6º ao 9º ano - ensino das artes - zona urbana (8); professor do 6º ao 9º ano - ensino religioso - zona urbana (8); professor do 6º ao 9º ano educação física - zona urbana (8); professor do 6º ao 9º ano língua inglesa - zona urbana (4); professor do 1º ao 5º ano eja - zona urbana (2); professor do 6º ao 9º ano eja - zona urbana (3); professor aee - creche (12); professor aee pré-escolar (8); professor aee 1º ao 5º ano (19); professor aee 6º ao 9º ano (7); professor multiseriado educação infantil ao tamandaré (1); professor multiseriado 6º ao 9º ano - tamandaré (1); professor multiseriado educação infantil ao 9º ano - iracema (1); professor multiseriado eja - iracema (1); professor multiseriado educação infantil ao 9º ano - ubim (1); professor multiseriado educação infantil ao 5º ano - caiana i (1); professor multiseriado educação infantil do 6º ao 9º ano - caiana i (1); professor multiseriado eja - caiana i (1); professor multiseriado do 6º ao 9º ano - caiana iii (1); professor multiseriado educação infantil ao 5º ano - caiana iii (1); professor multiseriado educação infantil ao 5º ano - caiana iv (1); professor multiseriado do 6º ao 9º ano - caiana iv (1); professor multiseriado educação infantil ao 5º ano - mucuripe (1); professor multiseriado do 6º ao 9º ano - mucuripe (1); professor multiseriado educação infantil ao 5º ano - três bocas (1); professor multiseriado educação infantil ao 5º ano - flora (1); professor multiseriado 6º ao 9º ano - flora (1); professor multiseriado eja - flora (1); professor multiseriado educação infantil pré-escolar - urucurizinho (1); professor multiseriado 1º ao 3º ano - urucurizinho (1); professor multiseriado 4º ao 5º ano - urucurizinho (1); professor língua portuguesa 6º ao 9º ano - urucurizinho (1); professor matemática 6º ao 9º ano - urucurizinho (1); professor multiseriado 6º ao 9º ano - urucuri (2); professor multiseriado educação infantil ao 5º ano - urucuri (1); professor multiseriado 6º ao 9º ano - urucuri (1); professor multiseriado educação infantil ao 9º ano - sacambu (1); professor multiseriado educação infantil ao 3º ano - profeta moisés (1); professor multiseriado 4º ao 5º ano - profeta moisés (1); professor multiseriado 6º ao 9º ano profeta moisés (1); professor multiseriado educação infantil ao 3º ano - nova jerusalém (1); professor multiseriado 4º ao 5º ano nova jerusalém (1); professor multiseriado 6º ao 9º ano - nova jerusalém (1); professor multiseriado educação infantil ao 9º ano - bom jesus (solimões ii) (1); professor multiseriado educação infantil ao 3º ano - são francisco trindade (1); professor multiseriado 4º ao 5º ano - são francisco trindade (1); professor multiseriado 4º ao 5º ano - são francisco trindade (1); professor multiseriado educação infantil ao 5º ano - vila nova (1); professor pré-escolar - 4 anos - murituba (1); professor pré-escolar - 5 anos - murituba (1); professor do 1º ao 5º ano - murituba (8); professor do 6º ao 9º ano língua portuguesa - murituba (2); professor do 6º ao 9º ano matemática - murituba (2); professor do 6º ao 9º ano história - murituba (1); professor do 6º ao 9º ano ciências - murituba (1); professor do 6º ao 9º ano língua inglesa - murituba (1); professor do 6º ao 9º ano educação física - murituba (1); professor do 6º ao 9º ano geografia - murituba (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 6.000. Taxa: R$ 35,60 a R$ 35,80.

PREFEITURA DE MANDAGUARI - PR

Inscrições reabertas até 3 de novembro pelo site: www.omniinstituto.org.br/. Concurso com 20 vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 2.500. Taxa: R$ 100.

PREFEITURA DE LIMA CAMPOS - MA

Inscrições até 6 de outubro pelo site: www.legatus.org.br/. Concurso com 351 vagas para os cargos de: assistente social (2); educador físico (1); enfermeiro (9); farmacêutico (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); neurologista (1); professor de braile (1); professor de educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) (52); professor intérprete de libras (1); professor de ciências - séries finais (2); professor de educação física - séries finais (3); professor de história - séries finais (3); professor de inglês - séries finais (3); professor de português - séries finais (8); professor de matemática - séries finais (5); psicólogo (1); psicopedagogo (1); químico (1); terapeuta ocupacional (1); agente administrativo (54); agente de combate a endemias (4); auxiliar de farmácia (3); auxiliar de vigilância sanitária (1); maqueiro (2); monitor escolar (30); recepcionista (14); técnico em enfermagem (15); técnico em mamografia (1); técnico em radiologia (1); auxiliar operacional de serviços diversos (71); cozinheiro hospitalar (4); lavandeira (1); motorista categoria ab (5); motorista categoria b (3); motorista categoria d (12); motorista categoria e (3); operador de máquinas pesadas (2); porteiro (3); vigia (22). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.036. Taxa: R$ 66 a R$ 94.

PREFEITURA DE SERRANO DO MARANHÃO - MA

Inscrições até 15 de outubro pelo site: institutojkma.org/. Concurso com 17 vagas para os cargos de: assistente social (1); odontólogo (1); enfermeiro (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (1); nutricionista (1); psicólogo (1); guarda municipal (4); técnico em enfermagem (4). Salário: R$ 1.571 a R$ 3.000. Taxa: R$ 85 a R$ 105.

PREFEITURA DE VIANA - MA

Inscrições até 15 de outubro pelo site: www.fsaduconcursos.org.br/. Concurso com 164 vagas para os cargos de: fonoaudiólogo (1); médico veterinário (1); terapeuta ocupacional (1); professor de ensino infantil (50); professor de ensino fundamental 1º ao 5º ano (50); professor de ensino fundamental 6º ao 9º ano - ciências (5); professor de ensino fundamental 6º ao 9º ano - educação física (5); professor de ensino fundamental 6º ao 9º ano - geografia (5); professor de ensino fundamental 6º ao 9º ano - história (5); professor de ensino fundamental 6º ao 9º ano - inglês (5); professor de ensino fundamental 6º ao 9º ano - matemática (10); professor de ensino fundamental 6º ao 9º ano - língua portuguesa (10); agente administrativo (5); agente ambiental (2); fiscal de postura (2); cozinheiro (2); encanador (2); porteiro (2); procurador (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.000. Taxa: R$ 80 a R$ 110.

PREFEITURA DE BUTIÁ - RS

Inscrições até 29 de setembro pelo site: www.premierconcursos.com.br/. Concurso com 40 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (35); agentes de combate às endemias (5). Salário: R$ 3.036. Taxa: R$ 50.

PREFEITURA DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR

Inscrições até 10 de outubro pelo site: site.inide.org.br/. Concurso com 20 vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 1.518. Taxa: R$ 110.

PREFEITURA DE MURICI - AM

Inscrições até 16 de outubro pelo site: www.concursosfau.com.br/. Concurso com 17 vagas para os cargos de: dentista iii (1); farmacêutico (1); advogado (1); contador (1); fonoaudiólogo (1); professor(a) magistério (5); técnico em enfermagem (3); auxiliar de saúde bucal (1); técnico de segurança no trabalho (1); mecânico (1); pedreiro (1). Salário: R$ 1.890,52 a R$ 10.491,67. Taxa: R$ 80 a R$ 150.

PREFEITURA DE SARANDI - PR

Inscrições até 16 de outubro pelo site: www.institutounifil.com.br/. Concurso com 140 vagas para os cargos de: professor 20h (87); professor 40h (29); professor de educação física (10); professor de educação especial (14). Salário: R$ 2.537,33 a R$ 5.074,72. Taxa: R$ 100 a R$ 120.

PREFEITURA DE MANDIRITUBA - PR

Inscrições até 9 de outubro pelo site: www.insitutounifil.com.br/. Concurso com 154 vagas para os cargos de: cuidador social (4); técnico administrativo (8); agente de fiscalização obras e postura (1); técnico em contabilidade (1);técnico em enfermagem (7); técnico em informática (1); técnico em radiologia (1); técnico em saúde bucal (2); técnico em segurança do trabalho (1); agente de fiscalização de vigilância sanitária (1); agente fazendário (1); arquiteto (1); assistente social (6); contador (1); educador infantil (15); enfermeiro (8); farmacêutico (2); fisioterapeuta i (4); fonoaudiólogo i (3); médico esf (5); médico ginecologista obstetra (1); médico oftalmologista (1); médico pediatra (2); médico psiquiatra (2); médico veterinário (1); nutricionista i (1); nutricionista i (2); odontólogo (2); pedagogo (1); psicólogo i (4); professor (15); professor de arte (3); professor de educação física (4); professor de inglês (5); professor de língua portuguesa (8); professor de matemática (8); professor pedagogo (20); terapeuta ocupacional i (1). Salário: R$ 2.433,10 a R$ 18.706,27. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE LEÓPOLIS - PR

Inscrições até 12 de outubro pelo site: www.fundacaofafipa.org.br/. Concurso com 25 vagas para os cargos de: agente de serviços (1); agente de obras e serviços (1); motorista (1); operador de máquinas e veículos (1); pedreiro; soldador (1); agente administrativo (1); agente de saúde; agente de endemias (1); auxiliar em saúde bucal (2); eletricista (1); mecânico (1); projetista civil (1); técnico em enfermagem (1); técnico em informática; professor (2); advogado; arquiteto (1); assistente social; contador; enfermeiro (1); engenheiro civil; educador físico (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (1); médico esf (1); nutricionista; odontólogo; professor de educação física; psicólogo (2). Salário: R$ 1.714,12 a R$ 13.842,54. Taxa: R$ R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE ITAIPULÂNDIA - PR

Inscrições até 6 de outubro pelo site: concursos.unioeste.br/. Concurso com 55 vagas para os cargos de: motorista (1); operador de máquinas (1); agente comunitário de saúde (1); agente de endemias (1); operador de máquinas leves (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar de consultório dentário (1); fiscal de obras, postura e tributário (1); oficial administrativo (2); professor (20); técnico em enfermagem (1); advogado (1); arquiteto (1); assistente social (1); atendente de farmácia (1); dentista (3); enfermeiro (3); engenheiro ambiental (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); professor de artes (1); professor de educação física (2); psicólogo (1); terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 1.629,72 a R$ 21.588,77. Taxa: R$ 50.

PREFEITURA DE POÇOS DE CALDAS - MG

Inscrições até 10 de outubro pelo site: imam.org.br/. Concurso com 60 vagas para os cargos de: auxiliar de manutenção civil (5); auxiliar de serviços públicos (30); carpinteiro (1); coveiro (1); marceneiro (1); operador de veículo pesado (1); pedreiro (1); pintor (1); pintor letrista (1); salva-vidas (2); motorista (8); condutor de veículo de urgência do samu (2); operador de som e iluminação (2); técnico em radiologia (1); procurador municipal (3). Salário: R$ 1.543,50 a R$ 6.548,85. Taxa: R$ 54,02 a R$ 110.

PREFEITURA DE IMBÉ DE MINAS - MG

Inscrições até 9 de outubro pelo site: www.exameconsultores.com.br/. Concurso com 260 vagas para os cargos de: advogado (1); advogado do cras (1); agente administrativo (10); agente administrativo do cras (1); agente de vigilância (3); agente social (1); assistente social escolar (1); auxiliar de almoxarifado (1); auxiliar de saúde (7); auxiliar de serviços gerais (14); cirurgião dentista esf (3); cirurgião dentista protesista (1); contador (1); coordenador(a) do cras (1); coveiro (2); enfermeiro(a) ubs (3); engenheiro(a) ambiental (1); engenheiro(a) civil (1); especialista da educação (5); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (1); médico(a) do trabalho (1); médico(a) ginecologista (1); médico(a) pediatra (1); médico(a) psiquiatra (1); médico(a) veterinário(a) (1); monitor (2); monitor do transporte escolar (17); monitor escolar (20); motorista classe ii (15); nutricionista (1); nutricionista da alimentação escolar (1); operador de máquinas pesadas (4); orientador social (1); pedreiro (4); pintor (2); porteiro escolar (2); professor(a) de educação básica (20); professor(a) de educação básica especializada (8); professor(a) de educação física (5); professor(a) de educação infantil (18); psicólogo(a) (2); psicólogo(a) escolar (1); psicopedagogo (1); secretário(a) escolar (3); servente escolar (23); técnico(a) de enfermagem esf (2); técnico(a) de enfermagem ubs (5); técnico(a) de referência em gestão social básica (1); técnico(a) de referência em gestão social especializada (1); técnico(a) em informática (1); técnico(a) em segurança do trabalho (1); terapeuta ocupacional (1); agente de contratações (1); agente de fiscalização sanitária (1) agente de limpeza pública (4); auxiliar de biblioteca (1); controlador interno (1); enfermeiro esf (1); farmacêutico (1); motorista classe i (11). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.991,56. Taxa: R$ 45 a R$ 120.

CÂMARA DE ANGRA DOS REIS - RJ

Inscrições até 6 de outubro pelo site: institutoseletiva.com.br/. Concurso com 23 vagas para os cargos de: assistente legislativo (7); técnico em contabilidade (3); técnico em edificações (1); técnico em elétrica (1); técnico em informática (2); técnico em recursos humanos (1); arquiteto (1); assistente jurídico (3); contador (1); engenheiro civil (1); redator (2). Salário: R$ 4.633,46 a R$ 5.958,29. Taxa: R$ 90 e R$ 110.

CÂMARA DE ITACOATIRA - AM

Inscrições até 13 de outubro pelo site: inbrasp.org/. Concurso com 28 vagas para os cargos de: Analista de Controle Interno (2); Assistente Técnico Legislativo (8); Auxiliar Técnico Administrativo (5); Agente de Segurança Legislativo (7); Copeiro (4); Motorista (2). Salário: R$ 1.876,87 a R$ 3.415. Taxa: R$ 50 a R$ 70.

PREFEITURA DE SOROCABA - SP

Inscrições até 27 de outubro pelo site: www.vunesp.com.br/. Concurso com 33 vagas para os cargos de: professor de educação básica i (25); professor de educação básica ii arte (1); professor de educação básica ii ciências físicas e biológicas (1); professor de educação básica ii educação física (1); professor de educação básica ii geografia (1); professor de educação básica ii história (1); professor de educação básica ii inglês (1); professor de educação básica ii língua portuguesa (1); professor de educação básica ii matemática (1). Salário: R$ 35,42 a R$ 35,56 por hora-aula. Taxa: R$ 98,80.

PREFEITURA DE SANTOS - SP

Inscrições até 12 de outubro pelo site: www.ibamsp-concursos.org.br/. Concurso com 39 vagas para os cargos de: agente de comunicação (7); agente de defesa civil (2); atendente de ouvidoria (2); auxiliar de serviços gerais (20); monitor ambiental (4); técnico em biblioteconomia (4). Salário: R$ 1.908,24 a R$ 3.552,09. Taxa: R$ 54,30 a R$ 67,90.

PREFEITURA DE PIEDADE - SP

Inscrições até 20 de outubro pelo site: www.igecs.org.br/. Concurso com 80 vagas para os cargos de: agente de serviço escolar (9); coveiro (3); motorista de ônibus (6); trabalhador braçal (10); agente de trânsito (3); fiscal municipal (3); assistente social (1); bibliotecário (1); dentista (4); enfermeiro (2); engenheiro ii (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); procurador jurídico (1); gestor de escola (3); professor de educação básica i (peb i) 30 horas (12); professor de educação básica ii (peb ii) arte (2); professor de educação física (1); médico cardiologista (1); médico neurologista infantil (1); médico ortopedista (1); médico psiquiatra infantil (1); médico urologista (1). guarda civil municipal 3ª classe - feminino (4); guarda civil municipal 3ª classe - masculino (6). Salário: R$ 1.518 a R$ 10.306,58. Taxa: Não informada.

PREFEITURA DE OSASCO - SP

Inscrições até 16 de outubro pelo site: www.vunesp.com.br/. Concurso com 199 vagas para os cargos de: servente de escola (50); zelador de escola (30);oficial de escola (50); professor adjunto de educação básica i (10); professor adjunto de educação básica ii - deficiência auditiva (1); professor adjunto de educação básica ii - deficiência mental (1); professor adjunto de educação básica ii - educação artística (1); professor adjunto de educação básica ii - educação física (1); professor adjunto de educação básica ii inglês (1); professor adjunto de educação básica ii - deficiência visual (1); técnico de enfermagem do trabalho (1); técnico em farmácia (10); médico anestesista plantonista (1); médico gastroenterologista plantonista (1); médico hematologista plantonista (1); médico ortopedista plantonista (1); médico ortopedista pediátrico plantonista (1); médico pediatra plantonista (10); médico pneumologista plantonista (1); médico pneumologista infantil plantonista (1); médico psiquiatra plantonista (10); médico psiquiatra infantil plantonista (1); médico proctologista plantonista (1); médico socorrista plantonista (10); médico ultrassonografista plantonista (1); médico urologista plantonista (1); médico do trabalho (1). Salário: R$ 1.677,87 a R$ 6.427,89. Taxa: R$ 54,90 a R$ 98,80.

PREFEITURA DE PARANAPANEMA - SP

Inscrições até 13 de outubro pelo site: www.igecs.org.br/. Concurso com 12 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: borracheiro (1); braçal (1); condutor socorrista do samu; inspetor de alunos (1); operador de máquinas; padeiro (1); pedreiro; servente de pedreiro (1); tratorista; agente administrativo de tributação e posturas; agente de orientação de projetos sociais; almoxarife; assistente administrativo; assistente contábil; assistente de gabinete dentário; assistente de tesouraria; auxiliar de contabilidade; comprador; eletricista; encarregado do patrimônio (1); encarregado do setor de manutenção de estradas (1); encarregado do setor de recursos humanos; escriturário (1); fiscal urbano; marinheiro auxiliar de máquinas (1); oficial tributário (1); operador de lavanderia; orientador social i; orientador social ii; supervisor administrativo; assistente de engenheiro; encarregado de unidade de saúde; mecânico (1); técnico agrícola; técnico de enfermagem; técnico de enfermagem do samu; técnico de gesso; analista de procuradoria; contador; dentista da estratégia da saúde da família; engenheiro civil; fonoaudiólogo; instrutor de esportes (1 vaga); terapeuta ocupacional; tesoureiro; turismólogo; coordenador de centro de educação infantil; anestesiologista; cardiologista; cirurgião geral; médico do trabalho; gastroenterologista; ginecologista e obstetra; internista; oftalmologista; ortopedista; pediatra; psiquiatra; radiologista. Salário: R$ 1.908,44 a R$ 9.340,04. Taxa: R$ 42 a R$ 92.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE - SP

Inscrições até 10 de outubro pelo site: http://encurtador.com.br/DreFk. Concurso com 45 vagas para o cargo de auxiliar de salva-vidas temporário. Salário: R$ 2.640. Taxa: Não informada.

PREFEITURA DE SOROCABA - SP

Inscrições até 13 de outubro pelo site: www.vunesp.com.br/. Concurso com 89 vagas para os cargos de: agente de serviço cemiterial (3 vagas); ajudante geral (2); encanador (1); jardineiro (1); inspetor de alunos (2); pintor (2); auxiliar de educação (20); secretário de escola (1); enfermeiro (2); fonoaudiólogo (1); médico i (clínico geral) (2); médico i (ginecologista) (27); médico i (pediatra) (24); médico ii (clínico geral) (1). Salário: R$ 2.325,92 a R$ 6.102,71 ou de R$ 41,12/h a R$ 108,40/h. Taxa: R$ 54,90 a R$ 98,80.

PREFEITURA DE BIRIGUI - SP

Inscrições até 9 de outubro pelo site: https://concursos.access.org.br/. Concurso com 33 vagas para diretor do cei (1); diretor de escola; educador de cei (1); professor de educação especial (1); professor de educação física (7); professor de educação infantil (3); professor i (20); supervisor de ensino. Salário: R$ 3.896,91 a R$ 9.277,02. Taxa: não informado.

PREFEITURA DE TUNÁPOLIS (SC)

Inscrições até 8 de outubro pelo site: https://bit.ly/42kC0O1. Concurso público com vagas para os cargos: edital nº 009/2025:auxiliar de ensino;professor de alemão;professor de arte;professor de educação física;professor de educação infantil;professor de ensino fundamental;professor de estimulação pedagógica;professor de informática;segundo professor de turma;auxiliar de ensino;professor de alemão não habilitado;professor de arte não habilitado;professor de educação física não habilitado;professor de educação infantil não habilitado;professor de ensino fundamental não habilitado;professor de informática não habilitado;instrutor de danças coreográficas;instrutor de música;instrutor de patinação;agente de saúde;auxiliar de escola;agente operacional de serviços gerais;merendeira;edital nº 010/2025:médico;operador de equipamento leve (cnh categoria c);técnico de compras;técnico em eletromecânica;técnico em enfermagem;operador de equipamento pesado (cnh categoria c). Salário: R$ 1.908,99 e R$ 26.244,04.Taxa: R$ 70 a R$ 150.

PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ - PB

Inscrições até 12 de outubro pelo site https://educapb.com.br/. Concurso com 148 vagas para os cargos de agente de limpeza urbana (4);agente de limpeza urbana (1);auxiliar de serviços gerais (8);auxiliar de serviços gerais (1);coveiro (1);eletricista (1);maqueiro (1);motorista b (2);motorista d (8);operador de máquinas pesadas (1);tratorista (1);vigilante (3);agente administrativo (5);agente administrativo (1);agente comunitário de saúde (3);agente de endemias (3);agente fiscal ambiental (1);artesã caps (1);auxiliar de desenvolvimento infantil (5);auxiliar de serviços odontológicos (1);cuidador escolar alunos especiais (5);maestro (1);recepcionista (3);socorrista samu (2);técnico de enfermagem (5);técnico em agropecuária (1);técnico em edificações (1);técnico em raio x (1);técnico em tecnologia da informação (1);fiscal de tributos (1);arquiteto (1);assistente social (3);biomédico (1);contador (1);enfermeiro obstetra (1);enfermeiro plantonista (3);enfermeiro psf (1);enfermeiro caps (1);engenheiro ambiental (1);engenheiro civil (1);farmacêutico (1);fisioterapeuta (2);fonoaudiólogo (2);médico cardiologista (1);médico clínico-geral plantonista (4);médico geriatra (1);médico ginecologista e obstetra (1);médico otorrinolaringologista (1);médico pediatra (1);médico unidade básica de saúde (2);médico psiquiatra (1);médico psiquiatra caps (1);médico traumatologista e ortopedista (1);médico urologista (1);médico ultrassonografista (1);médico veterinário (1);neuropsicopedagogo (1);nutricionista (1);odontólogo (3);odontólogo especialista (periodontista) (1);odontólogo especialista (bucomaxilofacial) (1);profissional de educação física (1);psicólogo (2);psicopedagogo (2);terapeuta ocupacional (2);professor classe "a" educação infantil (8);professor classe "a" - anos iniciais (7);professor classe "a" - anos iniciais (1);professor classe "b" anos finais - português (2);professor classe "b" anos finais - arte (1);professor classe "b" - anos finais - matemática (2);professor classe "b" - anos finais - ciências (1);professor classe "b" - anos finais - inglês (1);professor classe "b" - anos iniciais e finais - educação física (1);professor classe "b" - anos finais - música (1);supervisor pedagógico classe "c" (2). Salário: R$ 1.518 a R$ 17.830,26. Taxa: R$ 60 para nível básico, R$ 75 para nível médio/técnico e R$ 105 para nível superior.

PREFEITURA DE CONTAGEM - MG

Inscrições abertas até 7 de outubro de 2025 a 6 de novembro no site https://concursos.access.org.br/. Concurso com 598 vagas, além de formar cadastro reserva para os cargos de auxiliar de laboratório (1);auxiliar de saúde bucal (23); assistente administrativo (85);técnico em enfermagem (137);técnico em laboratório (1);técnico em raio x (1);técnico em saúde bucal (8);técnico em segurança do trabalho (2);administrador (5);analista de sistemas (3);assistente social (20);biólogo (1);bioquímico (1);cirurgião dentista endodontia (1);cirurgião dentista estomatologia (1);cirurgião dentista odontologia para pacientes com necessidades especiais (1);cirurgião dentista odontopediatria (1);cirurgião dentista periodontia (1);cirurgião dentista prótese dentária (1);cirurgião dentista traumatologia bucomaxilofacial (1);cirurgião dentista da família (15);contador (1);enfermeiro (26);enfermeiro da família (20);enfermeiro do trabalho (1);epidemiologista (6);farmacêutico bioquímico (12);fisioterapeuta (9);fonoaudiólogo (10);inspetor de saúde iii (30);médico clínico geral (11);médico da família (33);médico especialista angiologia (1);médico especialista cardiologia pediátrica (1);médico especialista cardiologista adulto (2);médico especialista cirurgia de cabeça e pescoço (1);médico especialista cirurgia geral (1);médico especialista cirurgia pediátrica (1);médico especialista cirurgia plástica (2);médico especialista cirurgia vascular (1);médico especialista coloproctologia (1);médico especialista dermatologia (1);médico especialista do trabalho (1);médico especialista emergencista (16);médico especialista endocrinologia infantil (1);médico especialista gastroenterologia adulto (1);médico especialista gastroenterologia infantil (1);médico especialista geriatria (1);médico especialista ginecologia (5);médico especialista hematologia (1);médico especialista infectologia (3);médico especialista infectologia pediátrico (1);médico especialista mastologia;médico especialista nefrologia (1);médico especialista neurocirurgia (1);médico especialista neurologia adulto (1);médico especialista neurologia infantil (1);médico especialista oftalmologia (2);médico especialista ortopedia (4);médico especialista otorrinolaringologia (1);médico especialista paliativista (1);médico especialista pediatria (3);médico especialista pediatria intensivista (1);médico especialista pneumologia adulto (1);médico especialista pneumologia infantil (1);médico especialista psiquiatria (11);médico especialista - radiologia (1);médico especialista reumatologia (2);médico especialista ultrassonografia (1);médico especialista urologia (1);nutricionista (10);psicólogo (23);terapeuta ocupacional (15);veterinário (4). Salário: R$ varia de R$ 1.886,22 a R$ 12.762,55. Taxa: R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE BEBERIBE - CE

Inscrições reabertas até 19 de outubro de 2025 no site: https://consulpam.com.br/. Concurso com 305 vagas para o cargo de auxiliar de administração (23); auxiliar de serviços gerais (50); guarda patrimonial (20); agente de alimentação escolar (25); motorista escolar (5); agente de defesa civil (2); auxiliar de farmácia (3); auxiliar pedagógico (22); cadastrador imobiliário (3); fiscal de obras e posturas (6); guarda-vidas (6); secretário escolar (6); técnico em edificações (3); técnico de enfermagem (10); técnico de informática (3); orientador social (5); técnico em saúde bucal (6); assistente social (8); cirurgião dentista (9); enfermeiro (7); farmacêutico (2); fisioterapeuta (4); fonoaudiólogo (4); nutricionista (3); psicólogo (10); terapeuta ocupacional (3); médico veterinário (1); analista ambiental (2 vagas); turismólogo (1); fiscal ambiental (3).Edital nº 02/2025: agente municipal de trânsito e transporte (7);edital nº 03/2025: agente comunitário de saúde (3); edital nº 04/2025: professor de educação básica peb ii (40). Salário: R$ 1.557,56 a R$ 5.534,83. Taxa: R$ 68 a R$ 148.

PREFEITURA DE CHAPECÓ (2) - SC



Inscrições abertas até 6 de outubro no site: 2025eaechapeco.fepese.org.br/. Concurso com 336 vagas para os cargos de: professor: 1º ao 5º ano do ensino fundamental e eja em nível de 1º a 5º ano (33); arte (20); ciências (1); educação física (15); educação infantil (30); ensino religioso (2); geografia (1); história (1); língua estrangeira inglês (15); língua portuguesa (2); matemática (3); guia-intérprete (1); instrutor de libras (1); professor bilíngue - tradutor e intérprete de libras (1); professor de atendimento educacional especializado (aee); (5); professor em turma (20); oficina de dança (2); oficina de informática/tecnologias (4); oficina de lutas (2); oficina de música (2); oficina de teatro (1). outros cargos: auxiliar técnico de educação (90); assistente pedagógico para educação infantil (40); assistente pedagógico para ensino fundamental i e ii (40); coordenador pedagógico para educação infantil (2); coordenador pedagógico para ensino fundamental i e ii (2). Salário: R$ 1.663,05 a R$ 6.652,20. Taxa: R$ 150 a R$ 190.

PREFEITURA DE CANOAS - RS



Inscrições abertas até 8 de outubro no site: www.objetivas.com.br/home. Concurso com 436 vagas para os cargos de: especialista de educação básica/especialista de apoio pedagógico à educação básica (40); professor de educação básica/peb i ai (anos iniciais) (90); professor de educação básica/peb i ei (educação infantil) (84); professor de educação básica/peb ii artes (3); professor de educação básica/peb ii ciências (3); professor de educação básica/peb ii educação especial (4); professor de educação básica/peb ii educação física (3); professor de educação básica/peb ii geografia (3); professor de educação básica/peb ii história (3); professor de educação básica/peb ii língua inglesa (3); professor de educação básica/peb ii língua portuguesa (5); professor de educação básica/peb ii matemática (5); técnico de educação básica/técnico de apoio à educação básica (190). Salário: R$ 3.073,01 a R$ 6.146,02. Taxa: R$ 131,87 a R$ 219,79.

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE UBATUBA - SP



Inscrições até 6 de outubro pelo site: abconcursospublicos.org/. Concurso com 34 vagas para os cargos de: rotativo (30) e agente de fiscalização de estacionamento rotativo (4). Salário: R$ 1.956,24. Taxa: R$ 55.



PREFEITURA DE SÃO BENTO ABADE - MG



Inscrições até 13 de outubro pelo site: https://encr.pw/CFDk7. Concurso com 160 vagas para profissionais alfabetizados e de níveis fundamental, médio, técnico e superior. De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos: agente administrativo de curso superior (8); agente sanitário (1); assistente social municipal (1); auxiliar administrativo (20); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de serviços gerais (32); cantineira (5); cirurgião dentista municipal (1); contador (1); enfermeiro esf (2); enfermeiro rt (1); enfermeiro ubs (2); farmacêutico (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal sanitário (1); fisioterapeuta municipal (2); fonoaudiólogo (1); médico de psf (3); monitor de educação infantil (14); motorista geral (20); nutricionista (1); operador de máquina pesada (4); professor de apoio (7); professor de educação física (2); professor de informática (1); professor de música (1); professor regente (12); psicólogo municipal (4); supervisor pedagógico (1); técnico em enfermagem (8); técnico em radiologia (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 12.000. Taxa: R$ 70 a R$ 150.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)

Inscrições até 24 de outubro pelo site: https://concursos.pr4.ufrj.br/. Concurso com 125 vagas para os cargos de engenharia nuclear - análise de segurança (1)engenharia de sistemas e computação - ciência de dados (1)engenharia de produção - empreendedorismo, inovação e tecnologias sociais (1)engenharia oceânica - hidrodinâmica (1)planejamento energético - mudanças climáticas (1)engenharia da nanotecnologia - saúde e nanobiotecnologia (1)engenharia elétrica - sistemas de energia elétrica (1)engenharia de transportes - transporte e suas mudanças tecnológicas (1)programa de pós-graduação em administração - finanças (1)programa de pós-graduação em administração - operações, tecnologia e logística (1)programa de pós-graduação em administração - organizações, estratégia e sistemas (1)artes visuais (1)enfermagem em saúde coletiva (4)enfermagem obstétrica (1)fundamentos do cuidado de enfermagem e história da enfermagem brasileira (1)saúde da criança e do adolescente (1)cordas friccionadas/violino (1)educação musical/metodologia do ensino de música (1)harmonia e análise (1)vocal/dicção e pronúncia (1)construção naval/projeto (1)engenharia mecânica (1)engenharia econômica (1)superfícies e interfaces (1)tecnologia gráfica (1)contabilidade financeira com ênfase em auditoria e perícia (1)didática especial de português-inglês e prática de ensino e estágio supervisionado de português-inglês (1)infectologia geral (4)medicina nuclear (1)radiodiagnóstico (2)atenção primária à saúde (2)audiologia (2)cirurgia experimental (1)cirurgia geral (1)cirurgia pediátrica (1)dermatologia (2)genética médica (1ginecologia (2)imunologia (1)fonoaudiologia/linguagem (1)medicina de família e comunidade (2)nutrologia pediátrica (1)obstetrícia (3)oftalmologia: glaucoma (1)ortopedia e traumatologia/microcirurgia (1)ortopedia e traumatologia: terapia regenerativa (2)otorrinolaringologia (3)patologia (5)pediatria geral (1)proctologia (1)psiquiatria (1)psiquiatria e psicopatologia(1)reumatologia (1)saúde coletiva e fonoaudiologia (1)saúde mental (1)terapia ocupacional nas disfunções neurológicas do adulto e estágio (1)terapia ocupacional nas disfunções traumatortopédicas do adulto, tecnologia assistiva e estágio (1)terapia ocupacional, cultura e contextos sociais e estágio (1)terapia ocupacional, saúde e trabalho e estágio (1)urologia (1)fonoaudiologia/voz (1)odontopediatria (1)dentística (1)endodontia (1)odontologia legal (1)periodontia (1)radiologia oral (1)saúde coletiva (1)direito do trabalho e processo do trabalho (1)biofísica ambiental (1)mecanismos fisiopatológicos renais envolvidos em doenças de alta prevalência (1)anatomia/fisiologia geral (1)microeconomia (1)atividade experimental em física atômica e molecular, física de materiais ou física aplicada, utilizando acelerador de íons (1)física das interações fortes em condições extremas (1)física experimental do estado sólido (1)materiais e dispositivos semicondutores, experimental (1)óptica quântica e informação quântica, fotônica e forças óticas e de dispersão: experimental ou teoria (1)teoria da matéria condensada (1)álgebra/analise/geometria/sistemas dinâmicos (1)aprendizagem de máquinas (2)atuária, modelagem de risco e finanças (1)ciências atuariais (1)genômica evolutiva de bactérias de interesse médico (1)parasitologia (1)gastronomia - saúde (1)bioinformática (1)físico-química (1)química de coordenação (1)computação aplicada (1) análises clínicas (1)enfermagem materno infantil (1)fundamentos do cuidado de enfermagem e história da enfermagem brasileira (1)bacharelado em química (1)arachnida e echinodermata (1)setor de arqueologia (1)setor de etnologia (2)setor de linguística (1)sistemática de hexapoda exceto holometabola (1)taxonomia de angiospermas (1). Salário: R$ 8.058,29 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 100 a R$ 300.





UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) E SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO (SAD-SE)

Inscrições até 26 de outubro pelo site: http://www.upenet.com.br/. Concurso com 24 vagas para os cargos de médico neonatologista plantonista (12); médico neonatologista diarista (6); terapeuta ocupacional (6). Salário: R$ 1.562 a R$ 12.366,61. Taxa: R$ 80.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB)

Inscrições até 2 de novembro pelo site: https://bit.ly/3KSEFbK. Concurso com 28 vagas para as áreas de assistente administrativo (campus ii lagoa seca) (1);assistente administrativo (campus iii - guarabira) (3);auxiliar de biblioteca (campus iii guarabira) (1);auxiliar de biblioteca (campus viii araruna) (1);engenheiro de segurança do trabalho (campus i - campina grande) (2);psicólogo (campus i - campina grande) (2);atendente de consultório dentário (campus viii araruna) (2);técnico em laboratório (bromatologia) (campus ii - lagoa seca) (1);técnico em laboratório (esterilização) (campus i - campina grande) (2);técnico em laboratório (esterilização) (campus viii araruna) (2);técnico de laboratório (análises de peçonhas e toxinas) (campus i - campina grande) (1);técnico de laboratório (desenvolvimento e ensaios de medicamentos) (campus i - campina grande) (1);técnico de laboratório (manutenção de equipamentos odontológicos) (campus viii araruna) (1);técnico de laboratório (microbiologia) (campus ii - lagoa seca) (1);técnico de laboratório (microbiologia) (campus viii araruna) (1);técnico de laboratório (química) (campus i - campina grande) (2);técnico de laboratório (química) (campus iv - polo sousa) (1);técnico de laboratório (química - análise de águas) (campus i - campina grande) (1);técnico de laboratório (química e fertilidade do solo) (campus iv - catolé do rocha) (1);técnico de laboratório (geotecnia) (campus viii araruna) (1). Salário: R$ 2.514,07 a R$ 3.922,87. Taxa: 95 a R$ 115.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 30 de março de 2026 pelo site: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. Concurso com 10 vagas para as áreas de: engenharia de produção (2);engenharia elétrica de potência (1);energias renováveis e transição energética (1);transformação digital e industrial (1);engenharia da educação e ciência da aprendizagem (1);engenharia da vida e aquecimento global (1);mobilidade e cidades inteligentes (1); infraestrutura sustentável e resiliente (1); engenharia ambiental e interfaces (1). Salário: R$ 24.309,11. Taxa: não informado.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ)

Inscrições até 21 de outubro pelo site: www.ufrrj.br/concursos, Concurso com 43 vagas para as áreas de: modelagem hidroclimática (1); reprodução animal (1); bovinocultura de leite (1); caprinocultura (1); cirurgia veterinária (3); morfologia externa e sistemática de fanerógamas (1); esportes/ginásticas (1); esportes de invasão (1); turismo e tecnologia da informação (1); direito constitucional e introdução ao direito (1); gestão de pessoas (1); gestão socioambiental, governança corporativa, compliance e metodologias interdisciplinares (1); gestão de operações, processos e qualidade (1); administração geral e agronegócios (1); tecnologias de gestão (1); estudos organizacionais (1); teoria econômica (1); finanças corporativas (1); hospitalidade (1); matemática, estatística, pesquisa operacional e métodos de apoio à decisão (1); direito civil (1); direito público (1); formação econômica do brasil e economia brasileira (1); urbanismo, planejamento urbano e regional (1); instalações prediais, gerenciamento de obras e representação gráfica (1); tecnologia da construção, canteiro experimental e representação gráfica (1); teoria e história da arquitetura e urbanismo (1); didática geral, didática e prática de ensino de educação física (1); linguística (1); organização do trabalho pedagógico e didática (1); aspectos educacionais, antropológicos e sociológicos dos povos originários (1); educação de jovens e adultos e estágio supervisionado em eja (1); organizações internacionais e diplomacia (1); segurança internacional e política internacional (1); teoria quântica de campos (1); cosmologia (1); matemática aplicada (1); estatística (ice) (1); ensino de química e química geral (1); química orgânica (1); engenharia de materiais (1). Salário:R$ 4.867,43 a R$ 13.288,85. Taxa:R$ 120 a R$ 330

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ)

Inscrições até 21 de outubro pelo site: www.ufrrj.br/concursos, Concurso com vaga para o cargo de professor assistente A1. Salário: Até R$13.000. Taxa: R$330 (nível- doutorado) R$230 (nível - mestrado) R$120 (20 horas semanais)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ (Unifesspa)

Inscrições até 7 de outubro pelo site: https://sl1nk.com/WGHqq. Concurso com vaga para o cargo de professor da carreira do magistério superior Salário: R$3.090,43 a R$13.288,85. Taxa: R$120.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR)

Inscrições até 12 de outubro pelo site: https://concursos.ufrr.br/ Concurso com 8 vagas para os cargos de professor visitante - área: programa de pós-graduação: antropologia social (1); programa de pós-graduação: área da saúde e afins (1); Ppggeo - geografia (1); Ppgl - letras (1); Posagro (1); Pronat - recursos naturais (1); programa de pós-graduação: saúde e biodiversidade (1); sociedade e fronteiras (ppgsof) (1). Salário: R$13.288,85. Taxa: R$250.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)

Inscrições até 8 de outubro pelo site: https://abre.ai/nykz. Concurso com 11 vagas para os cargos de enfermagem no cuidado à saúde mental (1); ciências da saúde pública e nutrição aplicada (1); lavra subterrânea (1); sistemas de produção (1); econometria (1); métodos quantitativos e finanças (2 ); formação e desenvolvimento de coleções (1); gestão de pessoas e saúde do(a) trabalhador(a) (1); fonoaudiologia / linguagem e fala (1); saúde da pessoa adulta/ internato (1 vaga).. Salário: R$3.090,43 a 13.288,85. Taxa: R$180 a 200.



INSTITUTOS

INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS (IGP - RS)

Inscrições até 16 de outubro pelo site https://www.fundatec.org.br/. Concurso com 234 vagas para os cargos de contabilidade/economia (1)computação forense (10)engenharia civil (13)engenharia mecânica (8)engenharia elétrica (7)química/engenharia química(11)biomedicina/farmácia/biologia (9)medicina veterinária (1)odontologia (2)fonoaudiologia (2)geologia (1)psicologia (5)perito médico legista (50) legista psiquiatra (4)técnico em perícias química (10)biotecnologia (2)eletrônica (3)redes de computadores ou técnico em desenvolvimento de sistemas (2)mecânica (12)enfermagem (30)segurança do trabalho (2)contabilidade (1)veterinária (1)administração (23)radiologia (16)laboratório (2)informática (6). Salário: R$5.379,89 a R$ 17.078,17. Taxa: R$118,79 a R$ 270,84.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ (IAPAR-EMATER)

Inscrições até 14 de outubro pelo site: https://bit.ly/4nHuvJy. Concurso com 172 vagas para os cargos de: graduação com doutorado: bacharelado em agronomia (21);bacharelado em agronomia ou biologia (2);bacharelado em agronomia ou engenharia agrícola (1);bacharelado em agronomia ou zootecnia (3);bacharelado em medicina veterinária (1);bacharelado em ciência da computação ou engenharia de computação ou sistemas de informação ou engenharia de dados ou ciência de dados (2);bacharelado agronomia ou meteorologia ou engenharia agrícola ou ciências ambientais (2);bacharelado em ciências agrárias ou ciências econômicas (2);graduação superior:bacharelado em administração (20);bacharelado em agronomia (85);bacharelado em medicina veterinária (5);bacharelado em engenharia florestal (1);bacharelado em engenharia de alimentos (1);bacharelado em engenharia de alimentos (1);bacharelado em serviço social (3);bacharelado em zootecnia (2 );médio especializado:técnico agrícola ou agropecuária (20 vagas). Salário: R$ 4.434,31 a R$ 9.466,72. Taxa: não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (IFPB)

Inscrições até 9 de outubro pelo site: https://www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 53 vagas para os cargos de assistente de aluno (1 vaga);assistente em administração (16);técnico em contabilidade (2);técnico em enfermagem (1);técnico de laboratório - área: edificações (4);técnico de laboratório - área: física (1);técnico de laboratório - área: informática (4);técnico de laboratório - área: mineração (2);técnico de laboratório - área: química (1);técnico de laboratório - área: recursos pesqueiros (1);técnico de tecnologia da informação (7);administrador (1);analista de tecnologia da informação (2);arquivista (1);assistente social (1);bibliotecário;documentalista (1);enfermeiro (1);médico - área: psiquiatria (1);nutricionista (1);pedagogo (1);psicólogo (1);técnico em assuntos educacionais (2). Salário: 2.483,52 e R$ 4.967,04, além do auxílio-alimentação de R$ 1.000. Taxa: R$ 100 a R$ 150.

INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS (IGP - RS)

Inscrições até 16 de outubro pelo site: http://bit.ly/4gDo6wq. Concurso com 234 vagas para: perito criminal: contabilidade/economia (1); computação forense (10); engenharia civil (13); engenharia mecânica (8); engenharia elétrica (7); química/engenharia química (11); biomedicina/farmácia/biologia (9); medicina veterinária (1); odontologia (2); fonoaudiologia (2); geologia (1); psicologia (5); perito médico: legista (50); legista psiquiatra (4); técnico em perícias; química (10); biotecnologia (2); eletrônica (3); redes de computadores ou técnico em desenvolvimento de sistemas (2); mecânica (12); enfermagem (30); segurança do trabalho (2); contabilidade (1); veterinária (1); administração (23); radiologia (16); laboratório (2); informática (6); técnico em perícias: química (10); biotecnologia (2); eletrônica (3); redes de computadores ou técnico em desenvolvimento de sistemas (2); mecânica (12); enfermagem (30); segurança do trabalho (2); contabilidade (1); veterinária (1); administração (23); radiologia (16); laboratório (2); informática (6). Salário: R$ 5.379,89 a R$ 17.078,17. Taxa: R$ 118,79 a R$ 270,84

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO)



Inscrições até 16 de outubro de 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h, presencialmente na sede da Coordenação Regional Rio Negro/FUNAI, localizada na Avenida Dom Pedro Massa, nº 263, Centro, São Gabriel da Cachoeira/AM. Concurso com 6 vagas para o cargo de:agente temporário ambiental. Salário: R$ 1 a 2,5 salário mínimo acrescida de auxílios legais. Taxa: não informada.



INSTITUTO MARIA SCHMITT — SC

Inscrições até 30 de dezembro de 2025 pelo e-mail: recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).

IGESDF - INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Inscrições até 14 de dezembro de 2025 pelo e-mail: recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).