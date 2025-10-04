Cursinho abre vagas gratuitas para concurso de professor temporário

CB Correio Braziliense

Os interessados podem se inscrever pelo: reciclandoofuturo.com.br. Todo o material é gratuito - (crédito: Divulgação)

Candidatos ao processo seletivo simplificado para o cargo de professor temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal têm a oportunidade de se preparar gratuitamente para o concurso. O Capacita DF é uma iniciativa do Instituto Reciclando o Futuro que está com 200 vagas presenciais na Asa Sul. Quem não pode ou prefere estudar on-line, também há essa possibilidade. As inscrições vão até domingo (5) e as aulas começam no dia seguinte, de 19h30 às 22h30.

Entre os professores confirmados para as atividades estão: Gilber Botelho (português), Júlio Oliver (legislação e tecnologia educacional), Márcia Gomes (educação inclusiva) e Rebecca Guimarães (RIDE).

“Trata-se de uma grande união de esforços com o objetivo de preparar os candidatos que vão participar do processo seletivo, mas não têm condições de pagar por um cursinho”, destaca a coordenadora do Capacita DF, Renata d’Aguiar. “Fizemos um projeto parecido para o Concurso Nacional Unificado, quando mais de 3 mil pessoas participaram das aulas sem qualquer custo”, complementa.

Os interessados podem se inscrever pelo portal do Instituto Reciclando o Futuro.

O concurso

A Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEE-DF) abriu processo seletivo destinado a formar cadastro de reserva para o cargo de Professor Substituto em diferentes disciplinas.

Segundo o edital, as disciplinas disponíveis são: Administração; Arquitetura; Artes; Biologia; Biomedicina; Ciências Naturais; Construção Civil; Contabilidade; Direito; Educação Física; Eletrônica; Eletrotécnica; Enfermagem; Farmácia; Filosofia; Física; Fisioterapia; Gastronomia; Geografia; História; Informática; Língua Alemã; Língua Espanhola; Língua Francesa; Língua Inglesa; Língua Japonesa; Letras/Libras; Língua Portuguesa; Matemática; Música; Nutrição; Odontologia; Pedagogia; Produção Cultural; Psicologia; Química; Radiologia; Sociologia; Telecomunicações.

Para concorrer às oportunidades, é necessário que os candidatos tenham diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena ou bacharelado na área ofertada.

Caso sejam contratados, os profissionais vão exercer as atividades em jornadas de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$6.427,71.