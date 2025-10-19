Confira lista com 92 concursos abertos e 17.723 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 92 concursos e 17.723 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há três concursos abertos com 379 vagas. Para o Centro-Oeste, há nove seleções abertas com 1.002 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são nove concursos com 808 postos vagos. Entre os nacionais, há dois certames abertos para 83 oportunidades. Há ainda 19 seleções de concursos estaduais com 6.802 vagas. Já para os municipais, há 36 concursos e 7.303 vagas. Nas universidades federais, são nove processos seletivos e 277 oportunidades. Nos institutos federais há cinco certames abertos com 1.069 vagas.

DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF)

Inscrições até 21 de outubro pelo site: https://l1nq.com/Upwa9. Concurso com 356 vagas para os cargos de: combatente (23); qualificação bombeiro militar geral de condutor e operador de viaturas qbmg-02 - condutor e operador de viaturas (100); qualificação bombeiro militar geral operacional qbmg-01 - técnico em enfermagem (60); qualificação bombeiro militar geral operacional qbmg-01 (130); aspirante/médico dermatologia (1); emergencista (6); neurologia (1); oftalmologia (1); urologia (1); aspirante/cirurgião-dentista: dentística (3); contabilidade (2); direito (2); enfermeiro emergencista (6); baixo elétrico de 4 cordas / de 5 cordas / de 6 cordas (1); bateria/percussão (1); bombardino (1); clarineta / requinta (eb) / clarineta alto (eb) / clarone (bb) (5); flauta / flautim (1); guitarra / violão de nylon / violão de aço (1); piano / teclado (1); saxofone soprano (bb) / saxofone alto (eb) / saxofone tenor (bb) / saxofone barítono (eb) (1); trombone tenor / trombone baixo (1); trompa (1); trompete / flugelhorn (bb) (4); tuba (2). Salário: R$ 7.546,70 a R$ 15.287,06. Taxa: R$ 140,00 a R$ 215,00.

IGESDF - INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Inscrições até 19 de outubro pelo site: https://igesdf.org.br/. Concurso com vagas para os cargos de: médico endocrinologista e metabologista e analista de laboratório. Salário:R$ 4.105,76 a R$ 12.744,02. Taxa: não informada.



NACIONAIS

MARINHA DO BRASIL - COMANDO DO 1° DISTRITO NAVAL

Inscrições até 20 de outubro pelo site: www.marinha.mil.br/. Concurso com 24 vagas para o cargo de oficial de 3º classe da reserva da Marinha (RM3), nas seguintes áreas de atuação: Área de ciência e tecnologia: ciência da computação, engenharia da computação, matemática, estatística ou áreas correlatas (ia) (1); engenharia mecânica (1); ciência da computação (1); ciência da computação (arquitetura de software orientada a serviços) (1); matemática aplicada, ciência da computação ou engenharia de computação (1); engenharia de sistemas de computação (1); oceanografia ou meteorologia (sensoriamento remoto) (1); ciência da computação (1); ciência da computação, engenharia da computação ou engenharia de software (1); engenharia eletrônica (1). Área de medicina: radiologia intervencionista (1); radioterapia (1); otorrinolaringologia com subespecialização em otoneurologia (1); cirurgia vascular e endovascular (1); anatomia patológica/patologia clínica (1); cirurgia torácica com especialização em cirurgia robótica (1); hematologia com certificação em transplante de medula óssea (1); cardiologia com especialização em cardiopatia congênita (1). Área do magistério: engenharia mecânica, naval, metalúrgica, de materiais ou mecatrônica (1); engenharia eletrônica, elétrica ou de telecomunicações (1); administração, economia ou engenharia de produção (1); relações internacionais (1); administração/ciências exatas (1); regência de banda sinfônica (1). Salário: Não informado. Taxa: R$ 140.

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. (AMAZUL)

Inscrições até 17 de novembro pelo site: https://bit.ly/4hnAJw8. Concurso com 59 vagas para os cargod deassistente administrativo (2);operador de central termonuclear;operador de processos (5);operador de raio x;projetista de eletricidade (2);projetista civil (1);projetista de instrumentação e controle (1);projetista mecânico/tubulação (1);projetista mecânico (1);técnico em contabilidade;técnico de controle e automação (1);técnico de edificações (1 );técnico de eletrônica (2 );técnico em eletrotécnica (1);técnico de enfermagem do trabalho;técnico industrial/estruturas (2 );técnico de informática (1 );técnico de instrumentação (1 );técnico de química (1 );técnico de mecânica (1);técnico de radioproteção;técnico de secretariado;técnico em segurança do trabalho;técnico projetista (2 );técnico de soldagem (1);advogado;analista de administração (2 );analista de desenvolvimento de sistemas (1 );analista de infraestrutura de tecnologia da informação;analista de negócios;auditor;analista de recursos humanos (1 );contador (1 );estatístico;designer gráfico;médico do trabalho;psicólogo;arquiteto;engenheiro ambiental;engenheiro civil (2 );engenheiro de controle e automação (2);engenheiro de computação (1);engenheiro de controle da qualidade;engenheiro de materiais (2);engenheiro de segurança do trabalho;engenheiro eletricista (2);engenheiro eletrônico (2);engenheiro de energia (1);engenheiro mecânico (6);engenheiro mecatrônico (1);engenheiro naval (2);engenheiro nuclear (2);engenheiro de produção (2);engenheiro químico (1);engenheiro de telecomunicações (1);especialista de radioproteção;físico;meteorologista;químico;tecnólogo em fabricação mecânica. Salário: R$R$ 3.838,24 a R$ 9.739,10.Taxa: 65 a R$ 95.



CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE PLANALTINA

Inscrições até 27 de outubro pelo site: https://sl1nk.com/659w8. Concurso com 167 vagas para o cargo de professor pedagogo (150); professor de matemática (5); professor de língua portuguesa (5); professor de educação física (1); professor de língua inglesa (3); professor de ciências físicas e biológicas (1); professor de geografia (1); professor de história (1). Salário: R$ 3.650,83. Taxa: não informada.

CÂMARA DE ITUMBIARA

Inscrições até 21 de novembro pelo site: https://sl1nk.com/ycKIn. Concurso com 10 vagas para o cargo de analista de controle interno (2); analista do legislativo (2); contador do legislativo (2); procurador do legislativo (1); técnico do legislativo (3). Salário: R$ 2.532,20 a R$ 8.977,82.Taxa: R$ 62,00 a R$ 63,00.

PREFEITURA DA CIDADE OCIDENTAL (GO)

Inscrições até 5 de novembro pelo site: https://institutoverbena.ufg.br/. Concurso com 266 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais - polo i (5);auxiliar de serviços gerais - polo ii (14);agente administrativo - polo i (2);agente administrativo - polo ii (14);fonoaudiólogo;merendeiro - polo i (2);merendeiro - polo ii (19);psicólogo - polo i;psicólogo - polo ii;professor nível iii - arte - polo i (1);professor nível iii - arte - polo ii (2);professor nível iii - ciências - polo i (2);professor nível iii - ciências - polo ii (11);professor nível iii - educação física - polo i (2);professor nível iii - educação física - polo ii (8);professor nível iii - espanhol conversação - polo ii;professor nível iii - geografia - polo i (3);professor nível iii - geografia - polo ii (4 );professor nível iii - história - polo i (2);professor nível iii - história - polo ii (5 );professor nível iii - inglês - polo i (2 );professor nível iii - inglês - polo ii (4 );professor nível iii - inglês conversação - polo i (1 );professor nível iii - inglês conversação - polo ii (2 );professor nível iii - libras - polo ii (1 );professor nível iii - língua portuguesa - polo i (3 );professor nível iii - língua portuguesa - polo ii (9 );professor nível iii - matemática - polo i (4 );professor nível iii - matemática - polo ii (8 ).professor nível iii - pedagogia - polo i (36);professor nível iii - pedagogia - polo ii (100 ). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.867,77. Taxa: R$ 60 a R$ 85.

PREFEITURA DE NOVA VENEZA (GO)

Inscrições até 24 de novembro pelo site: https://www.itame.com.br/site/index.aspx. Concurso com 224 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (66 vagas);coveiro (1);cozinheiro (6);gari (19);guarda noturno (2);merendeiro (6);vigia (2);auxiliar de alimentação (10);motorista i (10);motorista iii (15);operador de máquinas (6);agente educativo (15);técnico em enfermagem (5);assistente social (3);enfermeiro psf (2);engenheiro ambiental (1);professor de educação física (2);professor de língua inglesa (1);professor pii (pedagogo) (49);psicólogo (3). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.318,18. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE NOVA ROMA

Inscrições até 21 de outubro pelo site: https://l1nq.com/4SlEX. Concurso com 66 vagas para os cargos de agente administrativo (5); merendeira (4 ); motorista (8); assistente social (1); psicólogo (3); nutricionista (1); fiscal de obras e postura (1); operador de máquinas pesadas (1); operador de máquinas leves (1); orientador social (2); técnico em enfermagem (1); enfermeiro (2); odontólogo (1); médico (2); educador físico (1); fonoaudiólogo (1); fisioterapeuta (1); fiscal de vigilância sanitária (1); fiscal ambiental (1); entrevistador social (1); professor pedagogo (10); professor aee (1); agente comunitário de saúde (2); eletricista (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 7.366,10. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS (GO)

Inscrições até 21 de novembro pelo site: https://bit.ly/42T1fXW. Concurso com 37 vagas para o cargo de Promotora ou Promotor de Justiça Substituto e formação de cadastro de reserva. Salário: R$34.083,41.Taxa: R$340.

PREFEITURA DE NOVA MONTE VERDE (MT)

Inscrições até 24 de outubro pelo site: https://bit.ly/4mxRTbp. Concurso com 92 vagas para os cargos de merendeira (6); motorista escolar (6); motorista categoria 'd' acima (2); operador de pá carregadeira (1); assistente de controle administrativo (12); auxiliar de consultório odontológico (1); auxiliar de sala (10); cuidador (1); fiscal de obras e postura (1); fiscal de vigilância sanitária (1);ouvidor do sus (1 vaga);técnico administrativo não profissionalizado (2);técnico em enfermagem (2);técnico de radiologia (1);analista de convênios (1);analista de controle administrativo e financeiro (1);assistente de pregoeiro (1 vaga);assistente social (2);contador (1);enfermeiro (2);engenheiro ambiental (1);engenheiro agrônomo (1);farmacêutico (1);fiscal ambiental (1);fisioterapeuta (1);fonoaudiologia (1);médico clinico geral (1);médico veterinário (1); nutricionista (1 vaga);odontólogo (1);procurador municipal (1 vaga);professor de matemática (1);professor de pedagogia (20 vagas);pregoeiro (1 vaga);psicólogo (2);subcontrolador de controle interno (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 17.326,17. Taxa: R$ 50 a R$ 80

AGÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO (AGEPEN - MS)

Inscrições até 31 de outubro por meio do e-mail escolapenitenciaria@agepen.ms.gov.br Concurso com vagas para os cargos de:Fundamentos em Segurança Prisional Conhecimentos Jurídicos Psicologia e Comunicação Qualidade Profissional e Saúde Mental Estágios Supervisionados e Noções Específicas do Sistema Prisional. Salário: não informado Taxa: não informado.

PREFEITURA DE CATALÃO - GO

Inscrições até 23 de outubro pelo site: https://bit.ly/4gLozwD. Concurso com 140 vagas para os cargos: engenheiro ambiental (1 vaga) engenheiro civil (1) engenheiro eletromecânico (1) engenheiro químico (1) almoxarife (2) atendente ao cliente (6) auxiliar administrativo (4) eletricista de saneamento básico (5) fiscal leiturista (15) mecânico de manutenção de bombas e motores (5) motorista (3) operador de bombas (9) operador de ete (estação de tratamento de esgoto) (14) operador de eta (estação de tratamento de água) (13) porteiro (4) supervisor de segurança (1) técnico em edificações (1) técnico em química (3) ajudante geral de saneamento básico (20 vagas) encanador de saneamento básico (20 vagas) pedreiro de saneamento básico (11). Salário: R$ 1.906,20 a R$ 9.914,08. Taxa: R$ 100 a R$ 170.



CONSELHOS



CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO - SP

Inscrições até 20 de outubro pelo site: www.institutoibest.org.br/. Concurso com 21 vagas para os cargos de: agente de fiscalização (20); analista técnico em educação física (1). Salário: R$ 9.648,09 a R$ 10.858,90. Taxa: R$ 98,80.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (CRMV-PA)

Inscrições até 12 de novembro pelo site: https://www.quadrix.org.br/ Concurso com 3 vagas para os cargos de assistente administrativo (2); agente de fiscalização (1). Salário: R$ 2.610,39 Taxa: R$58.

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 7ª REGIÃO (CRQ- BA)

Inscrições até 8 de dezembro pelo site: https://www.quadrix.org.br/ Concurso com 3 vagas para os cargos de assistente administrativo; fiscal técnico (2). Salário: R$2.679,01 a R$3.597,51 Taxa: R$59 a R$62

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIÃO (CREF2/RS)

Inscrições até 7 de novembro pelo site: https://www.fundatec.org.br/. Concurso com 6 vagas para os cargos de administrador; advogado; agente de fiscalizador (3); analista de sistema; contador; jornalista; relações públicas; auxiliar de processos administrativos (3). Salário: R$ 3.100 a R$ 5.100. Taxa: R$69,90 a R$109,90.

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (CORE - RS)

Inscrições até 5 de novembro pelo site: http://quadrix.org Concurso com 4 vagas para os cargos de assistente administrativo. Salário: R$ 3.500 a R$ 5.000. Taxa: R$70.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIO DO ESTADO DO GOIÁS (CRMV - GO)

Inscrições até 12 de novembro pelo site: www.quadrix.org.br/. Concurso com 6 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: técnico administrativo (3); técnico fiscal (1); analista administrativo - área de tecnologia da informação (1); analista fiscal - área de medicina veterinária (1). Salário: R$ 4.271,88 a R$ 12.028,49. Taxa: R$ 60 a R$ 63.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO (CRA-SP)

Inscrições até 5 de novembro pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 730 vagas para os cargos de: assistente de atendimento - atendimento e cobrança; assistente II - técnica em manutenção; analista I - atendimento e cobrança; analista I - financeiro; analista I - marketing; analista I - relações acadêmicas; analista I - relações externas; analista II - compras e contratos; analista II - comunicação; analista II - desenvolvimento de sistemas; analista II - infraestrutura computacional; analista II - recursos humanos; analista II - compras e contratos analista II - contabilidade analista II - recursos humanos analista II - registro procurador I - jurídico. Salário R$ 1.622 a R$ 5.968. Taxa: R$ 65 a R$ 72.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA)

Inscrições até 20 de outubro pelo site: https://www.inepam.org.br/. Concurso com 29 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (1); agente fiscal (5); assistente administrativo (20); analista administrativo (1); analista contábil (1); analista jurídico (1); analista de tecnologia da informação - desenvolvimento (1). Salário R$ 3.417,09 a R$ 5.590,79. Taxa: R$ 55 a R$ 85.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 13ª REGIÃO (CRP)

Inscrições até 20 de outubro pelo site: http://bit.ly/4nmS4XN. Concurso com 6 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo (2), analista administrativo (1), psicóloga/o agente de ética profissional (1), psicóloga/o agente de orientação e fiscalização (2). Salário R$ 2.100 a R$ 4.750.



LOCAIS — ESTADUAIS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ALES)



Inscrições até 30 de outubro pelo site: http://www.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 35 vagas para os cargos de: edital nº 01/2025: analista legislativo - secretaria legislativa/administrativa (1); analista legislativo - contabilidade/financeiro/folha de pagamento (4); consultor legislativo - agricultura (1); consultor legislativo - bem-estar dos animais (1); consultor legislativo - ciência e tecnologia (1); consultor legislativo - controle interno (2); consultor legislativo - educação (1); consultor legislativo - finanças públicas (2); consultor legislativo - infraestrutura e logística; consultor legislativo - meio ambiente (1); consultor legislativo - mobilidade urbana (1); consultor legislativo - processo legislativo (2); consultor legislativo - saúde pública (1); consultor legislativo - segurança pública (1); edital nº 02/2025: agente de polícia legislativa (15). Salário: R$ 3.142,65 a R$ 9.360,43. Taxa: R$ 85 a R$ 220.



CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ (CONSAMU)

Inscrições até 27 de outubro pelo site: https://bit.ly/474H8Ye. Concurso com 45 vagas para os cargos de: assistente social (1); enfermeiro (9); farmacêutico (3); fonoaudiólogo (1); médico (2); motorista socorrista (6); nutricionista (1); técnico auxiliar de regulação médica (2); técnico em enfermagem (16); técnico em farmácia (4). Salário: R$ 1.763,27 a R$ 12.803,12. Taxa: não informada.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - PE

Inscrições até 7 de novembro pelo site: https://www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 460 vagas para os cargos de: analista em gestão de tecnologia da informação e comunicação (88) analista em gestão ambiental (56) analista jurídico previdenciário (6) analista em gestão socioeducativa (29) analista de gestão em metrologia e qualidade industrial (3) gestor governamental (29) analista em gestão previdenciária (14) gestor governamental (107) assistente em gestão ambiental (42) assistente de gestão em metrologia e qualidade industrial (36). Salário:R$ 2.870 a R$ 9.906. Taxa: R$ 90 a R$ 130.

INVESTSP



Inscrições até 27 de outubro pelo site: http://www.fapetec.org/. Concurso com 4 vagas para os cargos de: analista de investimento e competitividade - licitações e contratos (1) analista de investimento e competitividade - contabilidade (1) analista de investimento e competitividade - projetos e investimentos (1) analista de investimento e competitividade - relações internacionais (1). Salário: R$ 10.247 a R$ 13.321.Taxa: R$ 100.

POLÍCIA CIVIL -PI

Inscrições até 4 de novembro pelo site: https://bit.ly/42YHhuS. Concurso com 200 vagas para o cargo de: edital nº 01/2025: delegado de polícia (30) edital nº 02/2025: oficial investigador (150) perito oficial criminal (10) perito médico-legista (9) perito oficial criminal odontolegista (1) Salário: R$ 7.210,48 a R$ 20.601,38.Taxa: R$ 87.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - PE

Inscrições até 21 de outubro pelo site: www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 118 vagas para os cargos de: engenheiro civil (11); analista de hidrologia (2); engenheiro elétrico (2); engenheiro mecânico (1); engenheiro ambiental (1); analista em ciências florestais (1); analista de segurança de barragem (2); analista de hidrogeologia (1); analista em tecnologia da informação (1); assistente social (3); contador (2); engenheiro orçamentista (4); analista em cálculo estrutural (1); engenheiro geotécnico (1); analista de comunicação (1); assessor jurídico (2); técnico em edificações (2); técnico em saneamento (2); professor de artes (6); professor de biologia (6); professor de educação física (6); professor de filosofia (6); professor de física (6); professor de geografia (6); professor de história (6); professor de língua espanhola (6); professor de língua inglesa (6); professor de língua portuguesa (6); professor de matemática (6); professor de química (6); professor de sociologia (6). Salário: R$ 1.624,67 a R$ 5.200. Taxa: R$ 40.



SECRETARIA ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA (SEAP)



Inscrições até 29 de outubro pelo site: https://bit.ly/4gP3eCF. Concurso com 57 vagas para o cargo de: fiscal de defesa agropecuária - engenheiro agrônomo (55); assistente de fiscalização da defesa agropecuária - técnico de laboratório (2). Salário: R$ 4.919,24 a R$ 8.463,20. Taxa: R$ 90 a R$ 130.

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (SEE) - PE

Inscrições até 21 de outubro pelo site: www.sad.pe.gov.br. Concurso com 1.999 vagas para o cargo de: professores da educação básica (1.027); analistas de psicologia educacional (836); professores intérpretes de libras (127); professores brailistas (29). Salário: R$ 4.867,77. Taxa: não informada.

POLÍCIA PENAL - ES

Inscrições até 27 de outubro pelo site: https://www.idcap.org.br/ Concurso com 600 vagas para o cargo de Policial Penal. Salário: R$ 5.631,16. Taxa: R$ 87.

POLÍCIA CIVIL DO PIAUÍ - PC



Inscrições até 4 de novembro pelo site: conhecimento.fgv.br/. Concurso com 200 vagas para os cargos de: delegado de polícia (30); oficial investigador (150); perito oficial criminal (10); perito médico-legista (9); perito oficial criminal odontolegista (1). Salário: R$ 7.210,48 a R$ 20.601,38. Taxa: R$ 120 a R$ 220.

AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - ARISMIG

Inscrições até 21 de outubro pelo site: www.ibgpconcursos.com.br/ Concurso com 5 vagas para os cargos: técnico administrativo (1); analista de fiscalização e regulação com formação em administração (1); analista de fiscalização e regulação com formação em contabilidade (1); analista de fiscalização e regulação com formação em engenharia civil, engenharia ambiental ou engenharia sanitária (1); contador (1). Salário: R$ 2.904,87 a R$ 4.730,14. Taxa: R$ 60 a R$ 90.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE (CISTRI) - MG

Inscrições até 21 de outubro pelo site: www.ibgpconcursos.com.br/ Concurso com 33 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: auxiliar de regulação (2); médico (16); operador de frota (6); técnico em segurança do trabalho (1); condutor socorrista (7); técnico de enfermagem; enfermeiro (1). Salário: R$ 1.857,63 a R$ 9.288,15. Taxa: R$ 60 a R$ 90.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO PAULO (ARSESP)

Inscrições até 27 de outubro pelo site: https://www.vunesp.com.br/ARSE2501 Concurso com 105 vagas para os cargos: agente de suporte à regulação (15) ;analistas de suporte à regulação (30) e especialistas em regulação e fiscalização de serviços publicos (60) Salário:até R$ 12 mil. Taxa:R$ 55 para Agente, R$ 90 para Analista e R$ 110 para a função de Especialista.

CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CBM



Inscrições até 20 de outubro pelo site: www.policiamilitar.sp.gov.br/. Concurso de 600 vagas para o cargo de guarda - vidas. Salário: R$ 1.850. Taxa: Não informada.

SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO - PE

Inscrições até 26 de outubro pelo site: www.upenet.com.br/. Concurso com 24 vagas para os cargos de: médico neonatologista plantonista (12); médico neonatologista diarista (6); terapeuta ocupacional (6). Salário: R$ 1.562 a R$ 12.366,61. Taxa: R$ 80.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LAMBARI (SAAE - MG)

Inscrições até 30 de outubro pelo site: https://abconcursospublicos.org/. Concurso com 42 vagas para os cargos de: ajudante de limpeza (1); calceteiro (2); ajudante de serviços (9); encanador (3); pedreiro (3); motorista (1); fiscal (4); operador de eta e ete (4); ajudante administrativo (9); técnico químico (1); técnico eletricista (1); técnico em segurança do trabalho (1); contador (1); engenheiro ambiental e sanitário (1); engenheiro civil (1). Salário: R$ 1.592,50 a R$ 6.631,94. Taxa: R$ R$ 79,62 a R$ 200.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE (MP-SE)

Inscrições até 21 de outubro pelo site: www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 29 vagas para os cargo de: analista do ministério público tecnologia da informação: banco de dados (1); analista do ministério público tecnologia da informação: desenvolvimento (5); analista do ministério público tecnologia da informação: infraestrutura (1); analista do ministério público tecnologia da informação: segurança da informação e proteção de dados (1); analista do ministério público medicina: clínica geral e perícia; analista do ministério público medicina: psiquiatria e perícia (1); analista do ministério público ciências contábeis (1); analista do ministério público estatística (1); analista do ministério público pedagogia (1); analista do ministério público psicologia (1); técnico do ministério público (área administrativa) (10); técnico do ministério público manutenção e suporte de equipamentos de informática e softwares (5). Salário: R$ 2.832,80 a R$ 5.474,82. Taxa: R$ 120 a R$ 160.

FUNDAÇÃO DO ABC DE ITATIBA (SP)



Inscrições até 20 de outubro de 2025. Concurso com 46 vagas para os cargos de auxiliar de limpeza (7); vigia (3); auxiliar administrativo (8); técnico de enfermagem (9); técnico de radiologia (4); técnico de segurança do trabalho (1); enfermeiro (9); farmacêutico (3); médico generalista (2); auxiliar de saúde bucal; motorista; assistente social. Salário: de de R$ 1.315,85 a R$ 15.648,49. Taxa: de R$ 30 a R$ 55.

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PM-SP)

Inscrições até 23 de outubro pelo site: https://www.vunesp.com.br. Concurso público com 2.200 vagas de Soldado PM de 2ª Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar. Salário: R$ 5.055,53.Taxa: R$ 85.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE PETROLINA

Inscrições até 26 de novembro pelo site: http://bit.ly/4nWIjQR. Concurso com 1.194 vagas para os cargos de: professor de anos finais do ensino fundamental - arte (7); professor de anos finais do ensino fundamental - ciências (8); professor de anos finais do ensino fundamental - matemática (23);professor de anos finais do ensino fundamental - educação física (74);professor de anos finais do ensino fundamental - geografia (5);professor de anos finais do ensino fundamental - história (21);professor de anos finais do ensino fundamental - língua portuguesa (24);professor de anos finais do ensino fundamental - língua inglesa (14);professor de anos finais do ensino fundamental - língua espanhola (2);professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (766);secretário escolar (160);psicólogo escolar (80);assistente social (10).Salário:R$ 1.681,45 a R$ 3.969,99. Taxa: R$ 130 a R$ 150.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Inscrições até 17 de novembro pelo site: https://www.vunesp.com.br/. Concurso público com 577 vagas para os cargos de: edital nº 01/2025 - concurso público:agente administrativo (215);agente de trânsito (8);auxiliar de saúde bucal (1);educador social (11);técnico de iluminação (1);técnico eletricista (2);técnico em enfermagem (29);técnico em farmácia (1);técnico em patologia clínica (1);técnico em radiologia (2 vagas);agente fiscal de posturas (20);analista em vigilância sanitária arquiteto (1 vaga);arquiteto (3);auditor fiscal tributário municipal (9);biólogo (1 vaga);biomédico (2);cirurgião-dentista (3);enfermeiro (12 vagas);engenheiro agrimensor (1);engenheiro agrônomo (2);engenheiro ambiental sanitarista (1);engenheiro civil (12);engenheiro de segurança do trabalho (1);engenheiro de trânsito (2);engenheiro eletricista (2);farmacêutico (2);fisioterapeuta (3 vagas);fonoaudiólogo (3);médico de família e comunidade (29);médico especialista cardiologista (1);médico especialista - cirurgião vascular ou angiologista (1);médico especialista - clínico geral (4);médico especialista dermatologista (1);médico especialista - endocrinologista (1);médico especialista - fisiatra (1);médico especialista - ginecologista (12);médico especialista infectologista (1);médico especialista - médico do trabalho (3 vagas);médico especialista neurologista (4);médico especialista neuropediatra (1 vaga);médico especialista ftalmologista (1 vaga);médico especialista - oncologista (1);médico especialista - ortopedista (4);médico especialista pediatra (18);médico especialista psiquiatra (2);médico especialista - reumatologista (1);médico plantonista clínico (40);médico plantonista pediatra (20);médico veterinário (1);nutricionista (2);profissional de educação física (5);terapeuta ocupacional (1 vaga);- edital nº 01/2025 - processo seletivo:agente de combate às endemias (7);agente comunitário de saúde (64);.Salário: R$ R$ 2.866,34 a R$ 16.232,76. Taxa:R$ 67,90 a R$ 112.



PREFEITURA DE TOLEDO - MG

Inscrições até 19 de janeiro de 2026 pelo site: https://abconcursospublicos.org/. Concurso público com 220 vagas de agente administrativo (10);agente fiscal (1);auxiliar de serviços gerais (25);digitador bolsa família (1);oficial de obras e serviços - pedreiro (2);auxiliar de consultório dentário (1);auxiliar de secretaria (2);monitor de creche/escola (50);motorista de veículo leve (6);motorista de veículo médio (10);motorista de veículo pesado (10);oficial de obras e serviços (2);operador de máquina pesada (2);vigia (2);vigilante sanitário (1);técnico radiologista (2);técnico em enfermagem (10);assistente social (1);contador (1);controlador interno (1);dentista (1);enfermeiro (6);engenheiro civil (1);farmacêutico/bioquímico (1);farmacêutico (1);fisioterapeuta (2);fonoaudióloga (2);nutricionista (1);psicólogo (2);especialista em educação (5);professor de educação física (5);professor de inglês (2);professor municipal i (51). Salário: R$ 1.518,00 a R$ 3.962,37.Taxa: R$ 74,60 a R$ 114,60.



PREFEITURA DE BRASILÂNDIA DE MINAS - MG

Inscrições até 6 de novembro pelo site: https://portal.imeso.com.br/. Concurso com 334 vagas para os cargos de analista de tecnologia da informação (1); assistente social (assistência social) (3); assistente social (caps) (1); assistente social (saúde) (1); cirurgião dentista (esf) (7); enfermeiro (5); enfermeiro (caps) (1); enfermeiro (esf) (7); especialista em educação básica (4); farmacêutico (2); fisioterapeuta (3); médico esf (7); médico psiquiatra (caps) (1); nutricionista (saúde) (1 vaga); nutricionista (educação) (1); professor da educação básica (61); professor da educação básica (educação física) (4); professor da educação básica (ensino religioso) (4); professor da educação básica (inglês) (1); psicólogo (assistência social) (2); psicólogo (caps) (1); psicólogo (educação) (2); psicólogo (saúde) (2); terapeuta ocupacional (1); terapeuta ocupacional (caps) (1); agente operador de sus-fácil (4); agente social (1); assistente administrativo (16); cuidador social (4); educador infantil (37); fiscal de posturas (1); fiscal sanitário (2); motorista i ( 1); motorista ii (12); operador de máquinas i (2); operador de máquinas ii (6); técnico em administração escolar (14); técnico em alimentação escolar (20); técnico em enfermagem (21); técnico em enfermagem (esf) (7); técnico em higiene dental esf (7); técnico em infraestrutura escolar (28); técnico em radiologia (5); técnico em segurança do trabalho (1); auxiliar de cuidador social (4); coveiro (2); faxineiro (7); gari (6); vigia (6); auxiliar de serviços gerais (7); médico veterinário (1); técnico agrícola (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 19.659,95 Taxa: R$ 80 a R$ 150.

PREFEITURA DE CONTAGEM - MG

Inscrições até 6 de novembro pelo site: https://concursos.access.org.br/. Concurso com 598 vagas para os cargos de: auxiliar de laboratório (1); auxiliar de saúde bucal (23); assistente administrativo (85);técnico em enfermagem (137);técnico em laboratório (1);técnico em raio x (1);técnico em saúde bucal (8);técnico em segurança do trabalho (2);administrador (5);analista de sistemas (3);assistente social (20);biólogo (1);bioquímico (1);cirurgião dentista endodontia (1);cirurgião dentista estomatologia (1);cirurgião dentista odontologia para pacientes com necessidades especiais (1);cirurgião dentista odontopediatria (1);cirurgião dentista periodontia (1);cirurgião dentista prótese dentária (1);cirurgião dentista traumatologia bucomaxilofacial (1);cirurgião dentista da família (15);contador (1);enfermeiro (26);enfermeiro da família (20);enfermeiro do trabalho (1);epidemiologista (6); farmacêutico bioquímico (12);fisioterapeuta (9);fonoaudiólogo (10);inspetor de saúde iii (30);médico clínico geral (11);médico da família (33);médico especialista angiologia (1);médico especialista cardiologia pediátrica (1);médico especialista cardiologista adulto (2);médico especialista cirurgia de cabeça e pescoço (1 vaga);médico especialista cirurgia geral (1);médico especialista cirurgia pediátrica (1 vaga);médico especialista cirurgia plástica (2);médico especialista cirurgia vascular (1 vaga);médico especialista coloproctologia (1);médico especialista dermatologia (1 vaga);médico especialista do trabalho (1 vaga);médico especialista emergencista (16);médico especialista endocrinologia infantil (1 vaga);médico especialista gastroenterologia adulto (1);médico especialista gastroenterologia infantil (1);médico especialista geriatria (1);médico especialista ginecologia (5);médico especialista hematologia (1);médico especialista infectologia (3);médico especialista infectologia pediátrico (1);médico especialista mastologia;médico especialista nefrologia (1);médico especialista neurocirurgia (1);médico especialista neurologia adulto (1);médico especialista neurologia infantil (1);médico especialista oftalmologia (2);médico especialista ortopedia (4);médico especialista otorrinolaringologia (1);médico especialista paliativista (1);médico especialista pediatria (3);médico especialista pediatria intensivista (1);médico especialista pneumologia adulto (1;médico especialista pneumologia infantil (1);médico especialista psiquiatria (11);médico especialista - radiologia (1);médico especialista reumatologia (2);médico especialista ultrassonografia (1);médico especialista urologia (1);nutricionista (10);psicólogo (23);terapeuta ocupacional (15);veterinário (4). Salário: R$ 1.886,22 a R$ 12.762,55. Taxa: R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE ARACI - BA

Inscrições até 22 de outubro pelo site: www.idcap.org.br/. Concurso com 584 vagas para os cargos de: agente de portaria - porteiro (29); ajudante de pedreiro (2); auxiliar de copa e cozinha (4); auxiliar de serviços gerais (61); auxiliar de serviços gerais - merendeira (24); auxiliar de serviços gerais em saúde (10); auxiliar operacional de lavanderia (3); capinagem (2); cozinheiro (5); cuidador de idosos (7); eletricista (2); monitor - oficina de dança (1); monitor - oficina de boxe (2); monitor - oficina de música (6); monitor - oficina de karatê (1); monitor - oficina de jiu-jitsu (1); monitor - oficina de arte e cultura (4); monitor - transporte e espaço escolar (13); monitor - oficina de horticultura (1); monitor - oficina de xadrez (2); motoristas para veículos leves (24); motoristas para veículos pesados (32); motoristas para veículos pesados/socorrista (10); pedreiro (2); profissional de apoio escolar - pae (44); vigilante escolar (9); vigilante (3); assistente de creche (22); assistente educacional (12); agente de disciplina escolar (10); auxiliar de cuidador - educador de criança e adolescente (2); auxiliar de saúde bucal (10); cuidador/educador - criança e adolescente (4); educador do tempo integral educação infantil e ensino fundamental i (47); intérprete de libras (2); monitor - oficina de informática (6); operador de cadastro único (8); orientador social - serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (9); visitador social - primeira infância no suas (10); horticultor (2); oficineiro (1); técnico em análises clínicas (4); técnico em informática (2); técnico em radiologia (7); técnico em imobilização ortopédica (4); técnico em segurança do trabalho (1); arquiteto (1); assistente social (3); biomédico (1); educador físico - serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (1); educador físico (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (3); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fisioterapeuta com especialização em hidroterapia/hidroginástica (1); fonoaudiólogo (2); médico ginecologista (1); médico pediatra (1); médico otorrinolaringologista (1); médico obstetra (1); médico neurologista (1); médico endocrinologista (1); médico clínico (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico mastologista (1); médico urologista (1); médico cardiologista (1); médico neuropediatra (1); médico psiquiatra (1); musicoterapeuta (1); neuropsicólogo (1); nutricionista (2); nutricionista - setor de alimentação escolar (1); odontólogo (7); pedagogo (1); professor em libras (1); professor licenciado em pedagogia - educação fundamental i (1); professor licenciado em pedagogia - educação infantil (creche - berçário i e ii); (1); professor infantil e fundamental i (2); professor licenciado em inglês - ensino fundamental ii (1); professor licenciado em matemática - ensino fundamental ii (1); professor licenciado em pedagogia com especialização em psicopedagogia clínica ou institucional (1); professor de educação física (1); psicólogo (2); psicólogo educacional (1); psicólogo educacional com especialização em aba (1); terapeuta ocupacional (1); veterinário (1); técnico em enfermagem (36); técnico em enfermagem/socorrista (5); enfermeiro (13). Salário: R$ 1.518 a R$ 5.000. Taxa: R$ 80 a R$ 110.

PREFEITURA DE ARAPIRACA - AL

Inscrições até 11 de novembro pelo site: www.ibam-concursos.org.br/. Concurso com 392 vagas para os cargos de: professor atividade - educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (146); professor de arte (21); professor de ciências (20); professor de educação física (21); professor de ensino religioso (15); professor de geografia (14); professor de história (11); professor de inglês (18); professor de língua portuguesa (25); professor de matemática (44); assistente administrativo educacional (50); secretário escolar (7). Salário: R$ 2.075,65 a R$ 4.380,98. Taxa: R$ 90 a R$ 100.

PREFEITURA DE FLORIANO - PI

Inscrições até 7 de novembro pelo site: http://bit.ly/48f1n7Y. Concurso com 254 vagas para os cargos de: agente administrativo (2); assistente social (1); bibliotecário (1); fonoaudiólogo (2); nutricionista (1); psicólogo (1); psicopedagogo (2); professor - zona urbana - ciências biológicas, afins, e educação do campo (5); professor - zona urbana - educação física (4); professor - zona urbana - educação infantil (10);professor - zona urbana - ensino religioso (1); professor - zona urbana - geografia (2);professor - zona urbana - história (2); professor - zona urbana - inglês (1);professor - zona urbana - matemática (5); professor - zona urbana - português (6);professor - zona urbana - professor polivalente (20); professor polivalente - zona rural - amolar (3); professor polivalente - zona rural - papa pombo (2);professor polivalente - zona rural - l-3 (2); professor polivalente - zona rural - jacaré novo (1);professor polivalente - zona rural - tabuleiro do mato (2);professor polivalente - zona rural - vereda grande (1); professor zona rural - português - amolar (1);professor zona rural - educação infantil - exu (1);professor zona rural - educação infantil - tabuleiro do mato (1); professor zona rural - educação infantil - vereda grande (1); professor zona rural - educação infantil - papa pombo (1); professor zona rural - matemática - tabuleiro do mato (1); professor zona rural - matemática - vereda grande (1); professor zona rural - inglês - vereda grande (1); professor zona rural - inglês - amolar (1);professor zona rural - geografia - vereda grande (1); professor zona rural - geografia - papa pombo (1); professor - zona rural - ciências biológicas, afins, e educação do campo - amolar (1); advogado - procuradoria (1); advogado - fundo de previdência (1); agente comunitário de saúde (13); agente de combate às endemias (6); agente de fiscalização de trânsito (5); analista de controle (1);arquiteto (1); assistente social (12); agente administrativo (20); educador físico (2); enfermeiro (5);enfermeiro estomaterapeuta (1); enfermeiro samu (2); enfermeiro saúde (4);engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (2);engenheiro florestal (1); fiscal ambiental (2); fiscal de obras e posturas (2);fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (5); jornalista (1); médico atenção primária (19);médico melhor em casa (1); médico caps clínico (1); médico caps psiquiatra (2);médico perito (1); médico samu (2); nutricionista (3); odontólogo (1);psicólogo (11);psicopedagogo (2); técnico agrícola (1); técnico de enfermagem (9); técnico de saúde bucal (7); técnico em edificações (2); técnico em meio ambiente (1); terapeuta ocupacional (5); turismólogo (1); zootecnista (1). Salário:R$ 1.640,83 a R$ 6.806,41. Taxa: R$ 100 a R$ 140.

PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ - PI

Inscrições até 3 de novembro pelo site: legatus.org.br/. Concurso com 104 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: agente de controle interno (1); assistente social (2); biomédico (1); cirurgião dentista (2); enfermeiro (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (3); médico veterinário (1); nutricionista (1); profissional de educação física (1); professor classe a 1º ao 5º ano (10); professor classe a ciências (2); professor classe a educação física (2); professor classe a educação infantil (10); professor classe a geografia (1); professor classe a história (1); professor classe a língua inglesa (1); professor classe a língua portuguesa (2); professor classe a matemática (2); professor de educação especial (1); psicólogo (2); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional (1); agente administrativo (2); agente comunitário de saúde (2); agente da vigilância sanitária (1); agente de combate a endemias (1); agente social (2); auxiliar administrativo ambiental (2); cuidador infantil (5); eletricista (1); fiscal ambiental (1); fiscal de obras (1); fiscal de tributos (1); pedreiro (1); técnico em agrícola (1); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (3); técnico em saúde bucal (1); auxiliar de serviços gerais (12); coveiro (1); monitor de transporte escolar (5); motorista escolar (4); motorista (2); operador de máquinas pesadas (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 6.332,70. Taxa: R$ 80 a R$ 125.

PREFEITURA DE CUNHA PORÃ - SC

Inscrições até 23 de outubro pelo site: http://bit.ly/3IIEGi4. Concurso com vagas para os cargos de: arquiteto; assistente de educação;assistente social; assistente social de políticas públicas; fiscal de tributos municipais;fonoaudiólogo; médico ESF; médico especialista ginecologia; segundo professor; agente administrativo;auxiliar administrativo;auxiliar de serviços gerais; operador de máquinas. Salário:R$ 1.938,05 a R$ 21.375,60. Taxa:R$ 80 a R$ 150.

PREFEITURA DE CALÇADO - PE

Inscrições até 30 de outubro pelo site: igeduc.selecao.net.br/informacoes/116. Concurso com 36 vagas para os cargos de: motorista i (1); agente de disciplina escolar (2); agente de controle interno (1); veterinário (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); fisioterapeuta (1); enfermeiro (3); assistente social (1); psicólogo (1); médico pediatra (1); médico ultrassonografista (1); médico plantonista (4); professor da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental (15); professor dos anos finais do ensino fundamental - geografia (1); professor dos anos finais do ensino fundamental - computação (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.318,18. Taxa: R$ 95 a R$ 124.

PREFEITURA DE OURÉM - PA

Inscrições até 11 de novembro pelo site: http://bit.ly/3Iti9FV. Concurso com 10 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (8); agente de combate às endemias (2). Salário:R$ 3.018. Taxa:R$ 75.

PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE - SE

Inscrições até 26 de outubro pelo site: www.planejarconcursos.com.br/. Concurso com 24 vagas para o cargo de guarda municipal. Salário: R$ 1.600,11. Taxa: R$ 120.

PREFEITURA DE JOINVILLE - SC

Inscrições até 27 de outubro pelo site: http://bit.ly/4gQ3sJs. Concurso com 155 vagas para os cargos de: tratador de animais (1); auxiliar de saúde bucal (5); técnico em edificações (1); topógrafo (1); educador (5); técnico agrícola (1); técnico em contabilidade (1); técnico em análises clínicas (5); técnico em enfermagem (20); técnico em radiologia (1); técnico em segurança do trabalho (1); assistente cultural monitor de museus (1); administrador (1); advogado (1); analista clínico (1); analista de tecnologia de informação (2); arqueólogo (1); biólogo (1); cirurgião dentista endodontista (1); cirurgião dentista odontopediatria (1); cirurgião dentista traumatologia buccomaxilofacial (1); contador (1); economista (1); enfermeiro (10); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro cartógrafo (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro de transportes e logística (1); engenheiro florestal (1); engenheiro mecânico (1); engenheiro químico (1); engenheiro sanitarista (1); especialista cultural - museus (1); especialista cultural - preservação e restauração (1); geólogo (1); historiador (1); médico cardiologista (1); médico cirurgião plástico (1); médico cirurgião plástico fissura labial (1); médico clínica médica (1); médico dermatologista (1); médico endocrinologista (1); médico fisiatra (1); médico gastroenterologista (1); médico ginecologista obstetra (1); médico ginecologista patologia de colo (1); médico infectologista (1); médico mastologista (1); médico medicina do trabalho (1); médico neurologista (1); médico neurologista pediátrico (1); médico oftalmologista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico patologista (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico reumatologista (1); médico urologista (1); nutricionista (1); odontólogo plantonista (1); pedagogo (2); psicólogo (4); relações públicas (1); técnico em atividades esportivas (1); tecnólogo em turismo (1); terapeuta ocupacional (1); médico plantonista cirurgião geral (2); médico plantonista clínica médica (1); médico plantonista clínica médica (1); médico plantonista anestesiologista (1); médico plantonista cardiologista (1); médico plantonista cirurgião cabeça-pescoço (1); médico plantonista cirurgião coloproctologista (1); médico plantonista cirurgião geral (2); médico plantonista cirurgião geral/transplante (1); médico plantonista cirurgião oncológico (1); médico plantonista cirurgião plástico (1); médico plantonista cirurgião torácico (1); médico plantonista cirurgião vascular (1); médico plantonista clínica médica (2); médico plantonista gastroenterologista (1); médico plantonista hematologista (1); médico plantonista infectologista (1); médico plantonista intensivista (1); médico plantonista medicina de emergência (emergencista) (1); médico plantonista nefrologista (1); médico plantonista neurocirurgião (1); médico plantonista neurologista (1); médico plantonista neurorradiologista intervencionista (1); médico plantonista oftalmologista (1); médico plantonista oncologista (1); médico plantonista ortopedista (1); médico plantonista ortopedista cirurgia do joelho (1); médico plantonista ortopedista cirurgia-mão (1); médico plantonista ortopedista coluna vertebral (1); médico plantonista ortopedista ombro e cotovelo (1); médico plantonista ortopedista pé e tornozelo (1); médico plantonista ortopedista quadril (1); médico plantonista ortopedista tumores ósseos (1); médico plantonista otorrinolaringologista (1); médico plantonista pneumologista (1); médico plantonista radiologista (1); médico plantonista radiologista intervencionista (1); médico plantonista radioterapeuta (1); médico plantonista urologista (1). Salário: R$ 2.131,09 a R$ 10.166,36. Taxa:R$ 70 a R$ 180.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ - RN

Inscrições até 26 de outubro pelo site: igeduc.selecao.net.br/informacoes/114/. Concurso com 66 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: agente administrativo (9); agente de combate às endemias (2); agente comunitário de saúde (4); orientador social (1); técnico em enfermagem (7); técnico em laboratório de análises clínicas (1); analista de controle interno (1); assistente social (1); contador (1); educador físico bacharel (2); enfermeiro (3); farmacêutico/bioquímico (1); fiscal de tributos (1); fiscal de vigilância sanitária (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (1); médico veterinário (1); nutricionista (2); odontólogo (2); supervisor escolar (1); psicólogo (3); psicopedagogo - licenciatura (1); terapeuta ocupacional (1); professor de ciências - licenciatura (1); professor de educação artística - licenciatura; professor de educação especial (aee) - licenciatura (1); professor de educação física - licenciatura; professor de educação infantil - licenciatura (6); professor de geografia - licenciatura; professor de história - licenciatura; professor de língua portuguesa - licenciatura (1); professor de língua inglesa - licenciatura; professor de matemática - licenciatura (1); professor polivalente (ensino fundamental séries iniciais) - licenciatura (7). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.841,44. Taxa: R$ 105 a R$ 150.

CÂMARA DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ - RN

Inscrições até 26 de outubro pelo site: igeduc.selecao.net.br/informacoes/114/. Concurso com duas vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: auxiliar de Serviços Gerais (1); controlador geral (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 2.100. Taxa: R$ 105 a R$ 138.

PREFEITURA DE MANDAGUARI - PR

Inscrições reabertas até 3 de novembro pelo site: www.omniinstituto.org.br/. Concurso com 20 vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 2.500. Taxa: R$ 100.

PREFEITURA DE SOROCABA - SP

Inscrições até 27 de outubro pelo site: www.vunesp.com.br/. Concurso com 33 vagas para os cargos de: professor de educação básica i (25); professor de educação básica ii arte (1); professor de educação básica ii ciências físicas e biológicas (1); professor de educação básica ii educação física (1); professor de educação básica ii geografia (1); professor de educação básica ii história (1); professor de educação básica ii inglês (1); professor de educação básica ii língua portuguesa (1); professor de educação básica ii matemática (1). Salário: R$ 35,42 a R$ 35,56 por hora-aula. Taxa: R$ 98,80.

PREFEITURA DE PIEDADE - SP

Inscrições até 20 de outubro pelo site: www.igecs.org.br/. Concurso com 80 vagas para os cargos de: agente de serviço escolar (9); coveiro (3); motorista de ônibus (6); trabalhador braçal (10); agente de trânsito (3); fiscal municipal (3); assistente social (1); bibliotecário (1); dentista (4); enfermeiro (2); engenheiro ii (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); procurador jurídico (1); gestor de escola (3); professor de educação básica i (peb i) 30 horas (12); professor de educação básica ii (peb ii) arte (2); professor de educação física (1); médico cardiologista (1); médico neurologista infantil (1); médico ortopedista (1); médico psiquiatra infantil (1); médico urologista (1). guarda civil municipal 3ª classe - feminino (4); guarda civil municipal 3ª classe - masculino (6). Salário: R$ 1.518 a R$ 10.306,58. Taxa: Não informada.

PREFEITURA DE BREJO DOS SANTOS - PB

Inscrições até 26 de outubro pelo site: apiceconsultoria.com/. Concurso com 38 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (1); assistente social (1); auxiliar de saúde bucal (1); auxiliar de serviços gerais (1); cozinheiro (1); digitador (1); enfermeiro (1); farmacêutico/bioquímico ou biomédico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); fiscal de tributos (1); inspetor escolar (1); gari (4); motorista "b" (1 vaga); motorista "d" (1); médico plantonista (1); médico plantonista (1); médico unidade básica de saúde (ubs) (1); pedagogo (1); porteiro (1); professor educação básica ii educação física (1); professor educação básica ii geografia (1); professor educação básica ii história (1); professor educação básica ii matemática (1); psicóloga - saúde (1); psicóloga - educação (1); recepcionista (2); técnico em enfermagem (2); sepultador (1); vigilante (3); psicopedagogo (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 9.000. Taxa: R$ 43 a R$ 62.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE)

Inscrições até 30 de novembro pelo site: https://bit.ly/4hb6VTj. Concurso com 21 vagas para as áreas de: fertilidade do solo (1);fitossanidade (1); pedologia (1) geologia aplicada à ciência do solo (1);aquicultura (1); ciência da computação (3); metodologias e didáticas do ensino de matemática (1); eletrônica industrial/sistemas e controles eletrônicos (1); engenharia ambiental (1); engenharia mecânica (1); tecnologia química/tratamento e aproveitamento de rejeitos/eletroquímica/controle de qualidade (1); engenharia mecânica projetos (1); sistemas embarcados/arquitetura de computadores/inteligência artificial (1); administração/administração financeira (1); ciências de dados/inteligência artificial/informática (1); programação/banco de dados/Informática (1); ciências agrárias/ciências agrárias I/agronomia (1); administração (1); artes (1). Salário: R$6.180,86 a R$13.288,85. Taxa:R$220.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 11 de novembro pelo site: https://www.fuvest.br/. Concurso com 16 vagas para as áreas de: auxiliar de laboratório fitotério (1);enfermeiro obstetrícia (1);especialista de laboratório bioinsumos e bioprocessos (1);especialista de laboratório espectroscopia de ressonância magnética nuclear de proteínas e pequenas moléculas (1);especialista de laboratório espectrometria de massa de isótopos estáveis leves ambientais (1);especialista de laboratório instrumentação para óptica e fotônica (1);especialista de laboratório patologia (1);médico neonatologia (1);médico obstetrícia (3);professor de ensino fundamental e médio (ensino de ciências, biologia, física e química) (1);técnico de laboratório criogenia (1);técnico de laboratório análise de imagem em patologia (1);técnico de laboratório química analítica (1);especialista em laboratório gestão de tecnologias deep tech (1). Salário: R$ 3.318,05 a R$ 11.334,47. Taxa:R$ 175 a R$ 238.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA)

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: http://bit.ly/4ofSxeT. Concurso com 9 vagas para as áreas de: ciências sociais aplicadas - política social e serviço social (2); ciências sociais aplicadas - administração pública (1); ciências humanas - ciência política, sociologia, políticas públicas (2); bioquímica - biologia molecular (1); agronomia - fitotecnia (1);farmacologia - farmacologia geral (1); zootecnia - genética e melhoramento de animais domésticos (1). Salário: R$ 4.326,60 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 215.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)

Inscrições até 24 de outubro pelo site: https://concursos.pr4.ufrj.br/. Concurso com 125 vagas para os cargos de engenharia nuclear - análise de segurança (1)engenharia de sistemas e computação - ciência de dados (1)engenharia de produção - empreendedorismo, inovação e tecnologias sociais (1)engenharia oceânica - hidrodinâmica (1)planejamento energético - mudanças climáticas (1)engenharia da nanotecnologia - saúde e nanobiotecnologia (1)engenharia elétrica - sistemas de energia elétrica (1)engenharia de transportes - transporte e suas mudanças tecnológicas (1)programa de pós-graduação em administração - finanças (1)programa de pós-graduação em administração - operações, tecnologia e logística (1)programa de pós-graduação em administração - organizações, estratégia e sistemas (1)artes visuais (1)enfermagem em saúde coletiva (4)enfermagem obstétrica (1)fundamentos do cuidado de enfermagem e história da enfermagem brasileira (1)saúde da criança e do adolescente (1)cordas friccionadas/violino (1)educação musical/metodologia do ensino de música (1)harmonia e análise (1)vocal/dicção e pronúncia (1)construção naval/projeto (1)engenharia mecânica (1)engenharia econômica (1)superfícies e interfaces (1)tecnologia gráfica (1)contabilidade financeira com ênfase em auditoria e perícia (1)didática especial de português-inglês e prática de ensino e estágio supervisionado de português-inglês (1)infectologia geral (4)medicina nuclear (1)radiodiagnóstico (2)atenção primária à saúde (2)audiologia (2)cirurgia experimental (1)cirurgia geral (1)cirurgia pediátrica (1)dermatologia (2)genética médica (1ginecologia (2)imunologia (1)fonoaudiologia/linguagem (1)medicina de família e comunidade (2)nutrologia pediátrica (1)obstetrícia (3)oftalmologia: glaucoma (1)ortopedia e traumatologia/microcirurgia (1)ortopedia e traumatologia: terapia regenerativa (2)otorrinolaringologia (3)patologia (5)pediatria geral (1)proctologia (1)psiquiatria (1)psiquiatria e psicopatologia(1)reumatologia (1)saúde coletiva e fonoaudiologia (1)saúde mental (1)terapia ocupacional nas disfunções neurológicas do adulto e estágio (1)terapia ocupacional nas disfunções traumatortopédicas do adulto, tecnologia assistiva e estágio (1)terapia ocupacional, cultura e contextos sociais e estágio (1)terapia ocupacional, saúde e trabalho e estágio (1)urologia (1)fonoaudiologia/voz (1)odontopediatria (1)dentística (1)endodontia (1)odontologia legal (1)periodontia (1)radiologia oral (1)saúde coletiva (1)direito do trabalho e processo do trabalho (1)biofísica ambiental (1)mecanismos fisiopatológicos renais envolvidos em doenças de alta prevalência (1)anatomia/fisiologia geral (1)microeconomia (1)atividade experimental em física atômica e molecular, física de materiais ou física aplicada, utilizando acelerador de íons (1)física das interações fortes em condições extremas (1)física experimental do estado sólido (1)materiais e dispositivos semicondutores, experimental (1)óptica quântica e informação quântica, fotônica e forças óticas e de dispersão: experimental ou teoria (1)teoria da matéria condensada (1)álgebra/analise/geometria/sistemas dinâmicos (1)aprendizagem de máquinas (2)atuária, modelagem de risco e finanças (1)ciências atuariais (1)genômica evolutiva de bactérias de interesse médico (1)parasitologia (1)gastronomia - saúde (1)bioinformática (1)físico-química (1)química de coordenação (1)computação aplicada (1) análises clínicas (1)enfermagem materno infantil (1)fundamentos do cuidado de enfermagem e história da enfermagem brasileira (1)bacharelado em química (1)arachnida e echinodermata (1)setor de arqueologia (1)setor de etnologia (2)setor de linguística (1)sistemática de hexapoda exceto holometabola (1)taxonomia de angiospermas (1). Salário: R$ 8.058,29 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 100 a R$ 300.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) E SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO (SAD-SE)

Inscrições até 26 de outubro pelo site: http://www.upenet.com.br/. Concurso com 24 vagas para os cargos de médico neonatologista plantonista (12); médico neonatologista diarista (6); terapeuta ocupacional (6). Salário: R$ 1.562 a R$ 12.366,61. Taxa: R$ 80.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB)

Inscrições até 2 de novembro pelo site: https://bit.ly/3KSEFbK. Concurso com 28 vagas para as áreas de assistente administrativo (campus ii lagoa seca) (1);assistente administrativo (campus iii - guarabira) (3);auxiliar de biblioteca (campus iii guarabira) (1);auxiliar de biblioteca (campus viii araruna) (1);engenheiro de segurança do trabalho (campus i - campina grande) (2);psicólogo (campus i - campina grande) (2);atendente de consultório dentário (campus viii araruna) (2);técnico em laboratório (bromatologia) (campus ii - lagoa seca) (1);técnico em laboratório (esterilização) (campus i - campina grande) (2);técnico em laboratório (esterilização) (campus viii araruna) (2);técnico de laboratório (análises de peçonhas e toxinas) (campus i - campina grande) (1);técnico de laboratório (desenvolvimento e ensaios de medicamentos) (campus i - campina grande) (1);técnico de laboratório (manutenção de equipamentos odontológicos) (campus viii araruna) (1);técnico de laboratório (microbiologia) (campus ii - lagoa seca) (1);técnico de laboratório (microbiologia) (campus viii araruna) (1);técnico de laboratório (química) (campus i - campina grande) (2);técnico de laboratório (química) (campus iv - polo sousa) (1);técnico de laboratório (química - análise de águas) (campus i - campina grande) (1);técnico de laboratório (química e fertilidade do solo) (campus iv - catolé do rocha) (1);técnico de laboratório (geotecnia) (campus viii araruna) (1). Salário: R$ 2.514,07 a R$ 3.922,87. Taxa: 95 a R$ 115.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 30 de março de 2026 pelo site: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. Concurso com 10 vagas para as áreas de: engenharia de produção (2); engenharia elétrica de potência (1); energias renováveis e transição energética (1); transformação digital e industrial (1);engenharia da educação e ciência da aprendizagem (1); engenharia da vida e aquecimento global (1); mobilidade e cidades inteligentes (1); infraestrutura sustentável e resiliente (1); engenharia ambiental e interfaces (1). Salário: R$ 24.309,11. Taxa: não informado.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ)

Inscrições até 21 de outubro pelo site: www.ufrrj.br/concursos, Concurso com 43 vagas para as áreas de: modelagem hidroclimática (1); reprodução animal (1); bovinocultura de leite (1); caprinocultura (1); cirurgia veterinária (3); morfologia externa e sistemática de fanerógamas (1); esportes/ginásticas (1); esportes de invasão (1); turismo e tecnologia da informação (1); direito constitucional e introdução ao direito (1); gestão de pessoas (1); gestão socioambiental, governança corporativa, compliance e metodologias interdisciplinares (1); gestão de operações, processos e qualidade (1); administração geral e agronegócios (1); tecnologias de gestão (1); estudos organizacionais (1); teoria econômica (1); finanças corporativas (1); hospitalidade (1); matemática, estatística, pesquisa operacional e métodos de apoio à decisão (1); direito civil (1); direito público (1); formação econômica do brasil e economia brasileira (1); urbanismo, planejamento urbano e regional (1); instalações prediais, gerenciamento de obras e representação gráfica (1); tecnologia da construção, canteiro experimental e representação gráfica (1); teoria e história da arquitetura e urbanismo (1); didática geral, didática e prática de ensino de educação física (1); linguística (1); organização do trabalho pedagógico e didática (1); aspectos educacionais, antropológicos e sociológicos dos povos originários (1); educação de jovens e adultos e estágio supervisionado em eja (1); organizações internacionais e diplomacia (1); segurança internacional e política internacional (1); teoria quântica de campos (1); cosmologia (1); matemática aplicada (1); estatística (ice) (1); ensino de química e química geral (1); química orgânica (1); engenharia de materiais (1). Salário:R$ 4.867,43 a R$ 13.288,85. Taxa:R$ 120 a R$ 330

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ)

Inscrições até 21 de outubro pelo site: www.ufrrj.br/concursos, Concurso com vaga para o cargo de professor assistente A1. Salário: Até R$13.000. Taxa: R$330 (nível- doutorado) R$230 (nível - mestrado) R$120 (20 horas semanais)

INSTITUTOS



INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES)

Inscrições até 14 de novembro pelo site: https://www.idcap.org.br. Concurso com 1.008 vagas e formar cadastro de reserva para profissionais de níveis médios e superiores, para os cargos: de edital nº 01/2025; agente socioeducativo (842); edital nº 02/2025;técnico superior socioeducativo - nutricionista (3);técnico superior socioeducativo - bacharelado em direito (50);técnico superior socioeducativo - serviço social (35);técnico superior socioeducativo - pedagogia (38);técnico superior socioeducativo - psicologia (40). Salário: Até R$13.000. Taxa: 72 a R$ 82.

IF GOIANO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Inscrições até 13 de novembro pelo site: https://bit.ly/42Rpcio. Concurso com 8 vagas para o cargo de professor visitante nas áreas de ciências agrárias - agronomia perfil i (1); ciências agrárias - agronomia perfil ii (1); administração (1); biodiversidade e conservação (1); bionergia e grãos (1); engenharia e sustentabilidade ambiental (1); formação de professores e práticas educativas (1); zootecnia (1). Salário: R$ 7.341,14 a R$ 13.672,88. Taxa: não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - IFPB

Inscrições até 5 de novembro pelo site: www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 53 vagas para os cargos de: assistente de aluno (1); assistente em administração (16); técnico em contabilidade (2); técnico em enfermagem (1); técnico de laboratório - área: edificações (4); técnico de laboratório - área: física (1); técnico de laboratório - área: informática (4); técnico de laboratório - área: mineração (2); técnico de laboratório - área: química (1); técnico de laboratório - área: recursos pesqueiros (1); técnico de tecnologia da informação (7); administrador (1); analista de tecnologia da informação (2); arquivista (1); assistente social (1); bibliotecário documentalista (1); enfermeiro (1); médico - área: psiquiatria (1); nutricionista (1); pedagogo (1); psicólogo (1); técnico em assuntos educacionais (2). Salário: R$ 2.483,52 e R$ 4.967,04. Taxa: R$ 100 a R$ 150.

INSTITUTO MARIA SCHMITT — SC

Inscrições até 30 de dezembro de 2025 pelo e-mail: recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).

IGESDF - INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Inscrições até 14 de dezembro de 2025 pelo e-mail: recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).