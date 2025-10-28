Confira o gabarito preliminar da Prova Nacional Docente (PND)

AM Alice Meira

A versão final do gabarito será divulgada dia 11 de novembro, enquanto o resultado final das provas está marcado para 10 de dezembro. - (crédito: Reprodução/Freepik)

Foram divulgadas as versões preliminares do gabarito da Prova Nacional Docente (PND). Questões objetivas e o padrão de resposta da questão discursiva foram liberadas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

OS participantes podem entrar com recursos a partir desta terça-feira (28), e o prazo se encerra na quarta (29). Os resultados dos recursos serão publicados em 10 de novembro, e a versão final do gabarito em 11 de novembro. O resultado final das provas será divulgado pelo Inep em 10 de dezembro.

A Prova Nacional Docente (PND) foi criada pelo Ministério da Educação (MEC) para avaliar o nível de conhecimento e a formação dos futuros professores das licenciaturas. Também tem o objetivo de auxiliar estados e municípios a selecionarem professores para as suas redes. A PND faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica e de incentivo à docência no país.



