Confira lista com 64 concursos abertos e 11.489 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 64 concursos e 11.489 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há 1 concursos abertos com 1 vaga. Para o Centro—Oeste, há 8 seleções abertas com 4.192 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são 7 concursos com 29 postos vagos. Entre os nacionais, há quatro certames abertos para 391 oportunidades. Há ainda 7 seleções de concursos estaduais com 934 vagas. Já para os municipais, há 13 concursos e 4.375 vagas. Nas universidades federais, são 12 processos seletivos e 350 oportunidades. Nos institutos federais há 12 certames abertos com 1.217 vagas.





DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB)

Inscrições até 27 de novembro pelo site: https://bit.ly/3WJdmni.Concurso com 1 vaga para o cargo de Professor Substituto na área de Informática. Salário: R$4.326,60 a R$9.058,2. Taxa não informada.

NACIONAIS



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Inscrições até 8 de dezembro pelo site: http://www.cesgranrio.org.br/. Concurso com 232 vagas para os cargos de: arquiteto (36)engenheiro civil (103)engenheiro elétrico (27)engenheiro mecânico (12)engenheiro de segurança do trabalho (6)médico do trabalho (48). Salário: R$ 12.371 a R$ 16.495. Taxa: R$ 68.

COMANDO DA AERONÁUTICA

Inscrições até 12 de novembro pelo site:https://www.convocacaotemporarios.fab.mil.br/. Concurso com 80 vagas para os cargos de: administração (tad) (23)cozinheiro (tcz) (10)desenho (tde) (1)eletricidade (tee) (10)enfermagem (tef) (9)eletromecânica (tem) (3)eletrônica (tet) (4)informática (tin) (7)laboratório (tlb) (2)logística (tlg) (3)nutrição e dietética (tnd) (1)obras (tob) (5)radiologia (trd) (1)topografia (ttp) (1). Salário: não informado. Taxa: não informado.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://bit.ly/47iZeHu. Concurso com 20 vagas para o cargo de auditor federal de controle externo. Salário: R$ 26.159,01.Taxa: R$ 120.

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. (AMAZUL)

Inscrições até 17 de novembro pelo site: https://bit.ly/4hnAJw8. Concurso com 59 vagas para os cargo de assistente administrativo (2);operador de central termonuclear;operador de processos (5);operador de raio x;projetista de eletricidade (2);projetista civil (1);projetista de instrumentação e controle (1);projetista mecânico/tubulação (1);projetista mecânico (1);técnico em contabilidade;técnico de controle e automação (1);técnico de edificações (1 );técnico de eletrônica (2 );técnico em eletrotécnica (1);técnico de enfermagem do trabalho;técnico industrial/estruturas (2 );técnico de informática (1 );técnico de instrumentação (1 );técnico de química (1 );técnico de mecânica (1);técnico de radioproteção;técnico de secretariado;técnico em segurança do trabalho;técnico projetista (2 );técnico de soldagem (1);advogado;analista de administração (2 );analista de desenvolvimento de sistemas (1 );analista de infraestrutura de tecnologia da informação;analista de negócios;auditor;analista de recursos humanos (1 );contador (1 );estatístico;designer gráfico;médico do trabalho;psicólogo;arquiteto;engenheiro ambiental;engenheiro civil (2 );engenheiro de controle e automação (2);engenheiro de computação (1);engenheiro de controle da qualidade;engenheiro de materiais (2);engenheiro de segurança do trabalho;engenheiro eletricista (2);engenheiro eletrônico (2);engenheiro de energia (1);engenheiro mecânico (6);engenheiro mecatrônico (1);engenheiro naval (2);engenheiro nuclear (2);engenheiro de produção (2);engenheiro químico (1);engenheiro de telecomunicações (1);especialista de radioproteção;físico;meteorologista;químico;tecnólogo em fabricação mecânica. Salário: R$R$ 3.838,24 a R$ 9.739,10.Taxa: 65 a R$ 95.

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE PLANALTINA - GO

Inscrições até 4 de dezembro pelo site: https://concursos.access.org.br/. Concurso com 210 vagas para os cargos de: fiscal de trânsito e transporte (2 s);assistente social (2 s);monitor de educação básica (100 s);nutricionista (2 s);professor de ciências físicas e biológicas (2 s);professor de educação física (2 s);professor de geografia (2 s);professor de história (2 s);professor de inglês (2 s);professor intérprete/libras (2 s);professor de língua portuguesa (5 s);professor de matemática (5 s);professor pedagogo (50 s);fiscal ambiental (2 s);fiscal de serviços públicos (2 s);fiscal de tributos (2 s);agente comunitário de saúde (24 s);médico especialista - neurologia (2 s). Salário: R$ 1.600 a R$ 9.515,24.Taxa: R$ R$ 47 a R$ 68.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS (ALEGO)

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://conhecimento.fgv.br/alego25. Concurso com 101 vagas para os cargos de: policial legislativo (40 s);analista administrativo (20 s);analista de ciência de dados (2 s);analista de controle externo em contabilidade (1);analista de controle externo em finanças e controle (1);analista de controle interno em contabilidade (2 s);analista de controle interno em finanças e controle (2 s);analista de gerenciamento de projetos de ti (2 s);analista de sistemas (2 s);analista de infraestrutura (4 s);contador (4 s);desenvolvedor de sistemas (8 s);economista (1);assistente de suporte em ti (7 s);fotógrafo (2 s);técnico de gravação e som (2 s);técnico em refrigeração e ar-condicionado (1); Salário: R$ 7.408,90 a R$ 10.150,33. Taxa: R$ 120 a R$ 195.

PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS - GO

Inscrições até 13 de novembro pelo site: https://selecon.org.br/. Concurso com 603 vagas para os cargos de:professor de educação infantil (96 );professor - anos iniciais (146);professor língua portuguesa - 5º ano (7 );professor matemática - 5º ano (6 );professor língua portuguesa anos finais (9 );professor matemática - anos finais (5);professor língua inglesa - anos finais (3 );professor artes - anos finais (2);professor educação física - anos finais (4 )|;professor ciências - anos finais (3);professor história - anos finais (4 );professor geografia - anos finais (4);professor área da linguagem multiseriada - anos finais (1 );assistente de farmácia (10 );assistente social (10);auxiliar de saúde bucal da estratégia da família (10 );biomédico (1 );biomédico em análises clínicas laboratoriais (2);enfermeiro (60);engenheiro de alimentos (1 );farmacêutico bioquímic (7);fisioterapeuta (20 );fonoaudiólogo (2 );médico veterinário (1 );nutricionista saúde (5 );odontólogo (10 );psicólogo saúde (5 );técnico em análises clínicas (2 );técnico em enfermagem (150 );técnico em radiologia (15);terapeuta ocupacional (2 ). Salário: R$ 1.631 a R$ 3.536,11.Taxa: R$ 95,00 a R$ 130.

PREFEITURA DE CALDAZINHA - GO

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://bit.ly/47EU3R1. Concurso com 61 vagas para os cargos de: agente de serviços gerais (15); coveiro (1);eletricista (1);gari (6);jardineiro (2);motorista (5);operador de máquinas pesadas (1);executor administrativo (5);fiscal agente ambiental (1);assistente social (1);engenheiro ambiental (1);nutricionista (1);professor p-iii - educação física (2 s);professor em pedagogia (15 s);professor de inglês (1);professor atendimento educacional especializado - aee (2 s);psicólogo (1). Salário: R$ 1.800 a R$ 3.654.Taxa: R$ R$ 80 e R$ 150.



PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - MT



Inscrições até 9 de novembro pelo site: https://selecon.org.br/concursos/. Concurso com 2.946 vagas para os cargos de: técnico de desenvolvimento infantil (410);técnico de desenvolvimento em educação especializada (620);agente administrativo (90);técnico de manutenção e segurança da infraestrutura escolar (250);técnico em nutrição escolar (210);técnico de manutenção da infraestrutura e higienização escolar (350);transporte escolar cnh "d" (16);professor do ensino fundamental - pedagogia (820);professor do ensino fundamental - artes (30);professor do ensino fundamental - artes com ênfase em música (40);professor do ensino fundamental - educação física (50);professor do ensino fundamental - português (30);professor do ensino fundamental - matemática (30 s); Salário: R$ 1.613,18 a R$ 3.097,87. Taxa: R$ 75 a R$ 85.



CÂMARA DE ITUMBIARA (GO)

Inscrições até 21 de novembro pelo site: https://sl1nk.com/ycKIn. Concurso com 10 vagas para o cargo de analista de controle interno (2); analista do legislativo (2); contador do legislativo (2); procurador do legislativo (1); técnico do legislativo (3). Salário: R$ 2.532,20 a R$ 8.977,82.Taxa: R$ 62 a R$ 63.

PREFEITURA DE NOVA VENEZA (GO)

Inscrições até 24 de novembro pelo site: https://www.itame.com.br/site/index.aspx. Concurso com 224 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (66 s);coveiro (1);cozinheiro (6);gari (19);guarda noturno (2);merendeiro (6);vigia (2);auxiliar de alimentação (10);motorista i (10);motorista iii (15);operador de máquinas (6);agente educativo (15);técnico em enfermagem (5);assistente social (3);enfermeiro psf (2);engenheiro ambiental (1);professor de educação física (2);professor de língua inglesa (1);professor pii (pedagogo) (49);psicólogo (3). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.318,18. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS (GO)

Inscrições até 21 de novembro pelo site: https://bit.ly/42T1fXW. Concurso com 37 vagas para o cargo de Promotora ou Promotor de Justiça Substituto e formação de cadastro de reserva. Salário: R$34.083,41.Taxa: R$340.



CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 6º REGIÃO (Cref)

Inscrições até 26 de novembro pelo site:https://www.evoconcursos.com.br/ Concurso com para o cargo de assistente administrativo (14). Salário: R$2280 Taxa: R$550

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ (CRM-PR)

Inscrições até 24 de novembro pelo site: https://www.nossorumo.org.br/ Concurso com 15 vagas para os cargos de operador de áudio e vídeo; assistente i; assistente ii (6); técnico em tecnologia da informação (1); agente fiscal (3); advogado; analista em tecnologia da informação (1); contador; designer; jornalista (1); médico fiscal (2); programador em tecnologia da informação back-end (1) programador em tecnologia da informação front-end. Salário: R$4.049,09 a R$19.612,84 Taxa: R$61 a R$82

CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO DA 5º REGIÃO (CRN-5)

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://www.concepcaoconsultoria.com.br/ Concurso com vagas para os cargos de fiscal de nutrição; assistente técnico. Salário: R$2650 a R$6874,43 Taxa: R$70 a R$110



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (CRMV-PA)

Inscrições até 12 de novembro pelo site: https://www.quadrix.org.br/ Concurso com 3 vagas para os cargos de assistente administrativo (2); agente de fiscalização (1). Salário: R$ 2.610,39 Taxa: R$58.

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 7ª REGIÃO (CRQ- BA)

Inscrições até 8 de dezembro pelo site: https://www.quadrix.org.br/ Concurso com 3 vagas para os cargos de assistente administrativo; fiscal técnico (2). Salário: R$2.679,01 a R$3.597,51 Taxa: R$59 a R$62

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO GOIÁS (CRMV - GO)

Inscrições até 12 de novembro pelo site: www.quadrix.org.br/. Concurso com 6 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: técnico administrativo (3); técnico fiscal (1); analista administrativo - área de tecnologia da informação (1); analista fiscal - área de medicina veterinária (1). Salário: R$ 2.400,00 a R$ 3.000,00. Taxa: R$ 70,00.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 19° REGIÃO (Cref)

Inscrições até 4 de dezembro pelo site: https://ibade.org.br/. Concurso com 2 vagas, para os cargos de: advogado (1); contador (1). Salário: R$ 4.271,88 a R$ 12.028,49. Taxa: R$ 60 a R$ 63.

LOCAIS — ESTADUAIS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO (ALERJ)

Inscrições até 13 de novembro pelo site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/. Concurso com 101 vagas para o cargo de assistente social (2); saúde (enfermagem) (3); medicina (3); controle interno e auditoria (5); relações públicas institucionais (2); comunicação social (3); elaboração legislativa (20); recursos humanos (10); orçamento e finanças (5); administração geral (25); administração geral (20)Salário: R$44.008,52 Taxa: R$85 a R$285

MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS (MPGO)

Inscrições até 13 de novembro pelo site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/. Concurso com 37 vagas para o cargo de promotor de justiça substituto do estado de Goiás Salário: R$34.083,41 Taxa: R$340.

SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ (SEFA-PR)

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com 60 vagas para os cargos de agente fazendário estadual função: administrador (12); analista fazendário (9); contador (25); economista (7); estatístico (1); profissional de tecnologia da informação (6). Salário: R$12.900 Taxa: R$130.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (PC-RS)

Inscrições até 26 de novembro pelo site: https://www.fundatec.org.br/. Concurso com 720 vagas para os cargos de: escrivão de polícia (360) e inspetor de polícia (360)Salário: R$7.299,54. Taxa: R$270,84.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO OESTE DO PARANÁ (CIASOP)

Inscrições até 17 de novembro pelo site :http://bit.ly/4qwf1u4. Concurso com 16 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (1); motorista (1) ; zelador (2); agente administrativo (1); assistente em administração (1); cozinheira (2); educador social (4); advogado (1); assistente social (1); contador (1); coordenador (1) psicólogo (1). Salário: R$1.518 a R$4.500. Taxa: R$50 a R$120.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA

Inscrições até 13 de novembro pelo site:http://bit.ly/475OZpI. Concurso com 511 vagas para os cargos de: motorista (4);técnico de farmácia (17); técnico de radiologia e Imagem (1); técnico em atividades administrativas (251); técnico em edificações (1); técnico em enfermagem(1); técnico em laboratório (10); arquiteto(1); assistente social; biólogo (1); contador (1); economista (1); enfermeiro (78); farmacêutico (33);fiscal sanitarista (10); fisioterapeuta(1); fonoaudiólogo(1); médico (73); médico veterinário; nutricionista (1);odontólogo (1); profissional de educação física (1); psicólogo (1); sanitarista (27);terapeuta ocupacional(1). Salário:R$ 4.102,20 a R$ 9.499,54. Taxa: R$ 44 a R$ 74.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ALES) SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA



Inscrições prorrogadas até 13 de novembro pelo site: http://www.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 35 vagas para os cargos de: edital nº 01/2025: analista legislativo - secretaria legislativa/administrativa (1); analista legislativo - contabilidade/financeiro/folha de pagamento (4); consultor legislativo - agricultura (1); consultor legislativo - bem-estar dos animais (1); consultor legislativo - ciência e tecnologia (1); consultor legislativo - controle interno (2); consultor legislativo - educação (1); consultor legislativo - finanças públicas (2); consultor legislativo - infraestrutura e logística; consultor legislativo - meio ambiente (1); consultor legislativo - mobilidade urbana (1); consultor legislativo - processo legislativo (2); consultor legislativo - saúde pública (1); consultor legislativo - segurança pública (1); edital nº 02/2025: agente de polícia legislativa (15). Salário: R$ 3.142,65 a R$ 9.360,43. Taxa: R$ 85 a R$ 220.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO

Inscrições até 1º de dezembro pelo site: https://www.institutounivida.org.br/. Concurso com 195 vagas para os cargos de edital nº 01.001/2025 - fonoaudiólogo (1)orientador educacional (2)professor de educação básica peb i (23)professor de educação básica peb 2 ciências;professor de educação básica peb 2 educação física;professor de educação básica peb 2 geografia;professor de educação básica peb 2 história;professor de educação básica peb 2 língua portuguesa;professor de educação básica peb 2 matemática;professor de educação infantil peipsicólogopsicopedagogoterapeuta ocupacional edital nº 01.002/2025 - agente de combate às endemias (7)agente comunitário de saúde (18)assistente social (1)auxiliar de farmácia (2)auxiliar em laboratório (2)biomédico (2)borrifador (2)enfermeiro (8)farmacêutico (4)fisioterapeuta (3)fonoaudiólogo (1)médico clínico geral (1)médico ortopedista (1)médico pediatra (1)médico veterinário;motorista categoria d (5 )nutricionista (1 )odontólogo (3 )pedagogo em saúde (1 )psicólogo (3 )técnico de enfermagem (30 )técnico em higiene dental (4 )técnico em laboratório (3 vagas)técnico em radiologia (4 )técnico entomologia (1 )terapeuta ocupacional (1 )edital nº 01.003/2025 - assistente de tributação (4)auditor fiscal de receita municipal (4)fiscal de meio ambiente (4)fiscal de posturas e edificações (2)fiscal de trânsito (2)fiscal de tributos municipais (1)fiscal de vigilância sanitária (3)fiscal de zoonoses (2)fiscal dos serviços de inspeção municipal (2)inspetor sanitário (1) edital nº 01.004/2025 - administrador (1)agente administrativo (20)analista de controle interno (1)assistente social (2)auxiliar de serviço social (orientador social) (3)engenheiro agrônomo;engenheiro ambiental (1 )engenheiro civil (1 )engenheiro florestal (1 )fonoaudiólogo (1)médico veterinário (1)nutricionistapsicólogo (1)técnico em agropecuária;técnico em informática (1 )terapeuta ocupacional (1 ). Salário:R$ R$ 1.518 a R$ 7.590,11. Taxa: $ 75 a R$ 130.

PREFEITURA DE MARMELEIRO - PR

Inscrições até 30 de novembro de 2025 pelo site: https://www.concursosfau.com.br/novo/. Concurso com 138 vagas para os cargos de arquiteto (1)assistente social (1)contador (1)enfermeiro (1)engenheiro agrônomo engenheiro civil especialista em vigilância sanitáriafarmacêutico (3)fisioterapeutamédico (2)médico especialista/geriatra (1)médico veterinário (2)nutricionista (1)odontólogo procurador jurídico (1)professor (30)professor de educação física esporte professor de educação infantil (3)psicólogo (1)tesoureiro assistente administrativo (11)auxiliar de laboratório (1)auxiliar de saúde bucal (1)educador/cuidador residente;fiscal de obras;fiscal tributário;inspetor sanitário industrial (1)mecânico técnico em enfermagem (3)técnico em informática; técnico em saúde bucal (1)técnico em vigilância em saúde (1)motorista (22)operador de máquinas (10)servente geral (18)servente merendeira (7)auxiliar de mecânico (1)auxiliar de serviços gerais (12)pedreiro (1). Salário: R$ 1.630,83 a R$ 7.510,45. Taxa: R$ 60 a R$ 120.



PREFEITURA DE SATUBA - AL

Inscrições até 1 de dezembro pelo site: https://institutoiacp.net.br/. Concurso com 365 vagas para os cargos deauxiliar de serviços administrativos educacionais (13) ajudante de serviços diversos (12)auxiliar de serviços gerais (12)auxiliar de vigilância escolar (2)calceteiro (1)coveiro (1)cozinheiro (1)gari (40)jardineiro (7)merendeira escolar (13)vigia (4)carpinteiro (1)condutor de ambulância categoria b (4)condutor de ambulância categoria c (2)eletricista (1)encanador (1)motorista categoria b (6)motorista categoria d (5)office-boy (3)operador de máquinas agrícolas (patroleiro) (1)operador de máquinas agrícolas (retroescavadeira) (1)pedreiro (2)pintor (1)tratorista (1) agente administrativo (10)agente administrativo (assistência social) (4)agente comunitário de saúde (15)agente de combate às endemias (6)almoxarife (1)assistente administrativo educacional (10)digitador (5)guarda civil municipal (8)oficineiro (3)recepcionista (4)técnico em enfermagem (15)técnico em farmácia (1)técnico em higiene bucal (2)técnico em laboratório (1)agente sanitário (1)arquiteto (1)assistente social (8)assistente social escolar (4)biomédico - bioquímico (1)contador público (1)educador físico (2)enfermeiro (10)engenheiro civil (1)farmacêutico - bioquímico (1)fisioterapeuta (4)fonoaudiólogo (especialista em motricidade orofacial) (1)fonoaudiólogo (especialista em tea) (1)médico cardiologista (1)médico ortopedista (1)médico otorrinolaringologista (1)médico veterinário (1)musicoterapeuta (1)nutricionista (adulto) (1)nutricionista (infantil e adolescente) (1)odontólogo (1)pedagogo (1)procurador jurídico (1)professor de educação infantil (9)professor de ensino fundamental i (séries iniciais) (9)professor de ensino fundamental ii (arte) (1)professor de ensino fundamental ii (ciências) (6)professor de ensino fundamental ii (educação física) (8)professor de ensino fundamental ii (ensino religioso) (1)professor de ensino fundamental ii (geografia) (3)professor de ensino fundamental ii (história) (2)professor de ensino fundamental ii (inglês) (9)professor de ensino fundamental ii (matemática) (19)professor de ensino fundamental ii (português) (18)psicólogo (adulto) (4)psicólogo (infantil e adolescente) (1)psicólogo escolar (4)psicopedagogo (1)terapeuta ocupacional motor (2)terapeuta ocupacional infantil (especialista em aba) (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 5.160. Taxa: R$ 73 a R$ 103.

PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE MINAS - MG

Inscrições até 25 de novembro pelo site: https://v2.institutoideap.com.br/. Concurso com 301 vagas para os cargos de edital nº 01/2025 - concurso público: advogado (2); agente de administração (5); agente de controle de endemias (7); ajudante de farmácia (6); assistente social (2); auditor fiscal de tributos municipais (1); auxiliar administrativo (4); auxiliar de manutenção de veículos e máquinas pesadas (1); auxiliar de mecânico (1); auxiliar de obras (7); auxiliar de saúde bucal (2); auxiliar de serviços gerais (19); auxiliar pedagógico de educação infantil (37); biólogo (1); cirurgião dentista (4); contador (1); coveiro (1); cozinheira (1); educador em saúde pública (1); educador social (1); eletricista (1); eletricista para veículos leves e pesados (1); encanador (2); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); engenheiro em segurança do trabalho (1); farmacêutico (1); fiscal (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2); gari (37); instrutor de esportes (7); lavador de veículos leves e pesados (1); leitor de hidrômetro (1); mecânico de veículos leves e pesados (1); médico veterinário (1); motorista (6); nutricionista (1); oficineira (3); operador de estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto (13); operador de máquinas pesadas (16); pedreiro (4); professor de apoio educacional especializado (15); professor de arte (2); professor de atendimento educacional especializado (3 s); professor de ciências (1); professor de educação física (1); professor de educação religiosa (2); professor de geografia (1); professor de história (1); professor de inglês (1); professor de matemática (1); professor de português (1); professor p1 (10); professor p3 (5); psicólogo (4); psicopedagogo (1); químico (1); secretário escolar e do centro municipal de educação infantil cemei (1); servente escolar (9); supervisor escolar (1); técnico agrícola (1); técnico de enfermagem (10); técnico de saúde bucal (1); técnico em informática (2); técnico em oficina terapêutica (1); técnico de segurança do trabalho (1); terapeuta ocupacional (3); tratorista (1); vigia (5). R$ 1.518 a R$ 3.619,01. Taxa: R$ 60 a R$ 80.

PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - SP

Inscrições até 25 de novembro pelo site: https://bit.ly/4hlIUJ4. Concurso público com 215 vagas de técnico contábil (4);contador (3);procurador municipal (2);professor titular de educação especial (ptee) (51);professor titular de educação infantil (ptei) (155);professor titular de ensino fundamental (ptef). Salário: R$ 2.428,71 a R$ 20.504,17. Taxa: R$ 65 a R$ 95.

PREFEITURA DE PLANALTINA - GO

Inscrições até 4 de dezembro. Concurso com 210 vagas para os cargos de fiscal de trânsito e transporte (2);assistente social (2);monitor de educação básica (100);nutricionista (2);professor de ciências físicas e biológicas (2);professor de educação física (2);professor de geografia (2);professor de história (2);professor de inglês (2);professor intérprete/libras (2);professor de língua portuguesa (5);professor de matemática (5);professor pedagogo (50);fiscal ambiental (2);fiscal de serviços públicos (2);fiscal de tributos (2);agente comunitário de saúde (24);médico especialista - neurologia (2). Salário R$ 1.600 a R$ 9.515,24. Taxa: de R$ 47 a R$ 68.

PREFEITURA DE SALTO DE PIRAPORA - SP

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://bit.ly/4oCcpc9. Concurso com 108 vagas para os cargos de - edital nº 01/2025: coveiro (1);borracheiro (1);eletricista (1);fiscal (1);lubrificador (1);mecânico geral (1);merendeira (1);analista de patrimônio (1);assistente de tesouraria (1);motorista (5);oficial de manutenção (3);operador de máquinas (1);agente administrativo (1);agente de combate às endemiasagente social (1);auxiliar de desenvolvimento escolar (30);guarda civil municipal (10);monitor escolar (1)técnico em segurança do trabalhoarquiteto e urbanista (1)assistente social (1)contador (1)dentista (1)engenheiro civil (1)farmacêutico;fiscal tributário (1)fisioterapeuta (1)fonoaudiólogo (1)médico veterinário (1)nutricionista (1)procurador jurídico (1)psicólogo (1)psicólogo educacional (1)terapeuta ocupacional (1)coordenador pedagógico (1)diretor de educação básicaeducador de creche (1)professor adjunto de educação básica (15)professor de educação artística (4)professor de educação básica i (1)professor de educação básica ii - educação artística (1)professor de educação básica ii - educação físicaprofessor de educação básica ii - geografiaprofessor de educação básica ii - históriaprofessor de educação básica ii - inglêsprofessor de educação básica ii - língua portuguesaprofessor de educação básica ii - matemáticaprofessor de educação física (1)professor de pré-escola (1)supervisor assistente de ensino (1)- edital nº 02/2025:agente comunitário de saúde (5)técnico de enfermagem psf (1)enfermeiro psf (1). Salário: R$ 2.156,26 e R$ 8.920,09. Taxa: R$ 35,50 a R$ 70,50.

PREFEITURA DE VISEU - PA

Inscrições até 18 de dezembro pelo site: https://bit.ly/4o30UdM. Concurso com 450 vagas para os cargos de merendeira (40); motorista categoria ab (5);motorista categoria d (5);porteiro escolar (11);serviços gerais (50);vigia (50);assistente administrativo (25);cuidador de crianças especiais (40);advogado (1);assistente social (1); nutricionista (1);professor educação básica i (149);professor de artes (1);professor de ciências (7);professor de educação física (12);professor de geografia (10);professor de história (9);professor de inglês (9);professor de matemática (10);professor de português (11);professor de religião (2);psicólogo (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.500. Taxa: R$ 70 a R$ 100.

PREFEITURA DE PETROLINA

Inscrições até 26 de novembro pelo site: http://bit.ly/4nWIjQR. Concurso com 1.194 vagas para os cargos de: professor de anos finais do ensino fundamental - arte (7); professor de anos finais do ensino fundamental - ciências (8); professor de anos finais do ensino fundamental - matemática (23);professor de anos finais do ensino fundamental - educação física (74);professor de anos finais do ensino fundamental - geografia (5);professor de anos finais do ensino fundamental - história (21);professor de anos finais do ensino fundamental - língua portuguesa (24);professor de anos finais do ensino fundamental - língua inglesa (14);professor de anos finais do ensino fundamental - língua espanhola (2);professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (766);secretário escolar (160);psicólogo escolar (80);assistente social (10).Salário:R$ 1.681,45 a R$ 3.969,99. Taxa: R$ 130 a R$ 150.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Inscrições até 17 de novembro pelo site: https://www.vunesp.com.br/. Concurso público com 577 vagas para os cargos de: edital nº 01/2025 - concurso público:agente administrativo (215);agente de trânsito (8);auxiliar de saúde bucal (1);educador social (11);técnico de iluminação (1);técnico eletricista (2);técnico em enfermagem (29);técnico em farmácia (1);técnico em patologia clínica (1);técnico em radiologia (2);agente fiscal de posturas (20);analista em vigilância sanitária arquiteto (1);arquiteto (3);auditor fiscal tributário municipal (9);biólogo (1);biomédico (2);cirurgião-dentista (3);enfermeiro (12);engenheiro agrimensor (1);engenheiro agrônomo (2);engenheiro ambiental sanitarista (1);engenheiro civil (12);engenheiro de segurança do trabalho (1);engenheiro de trânsito (2);engenheiro eletricista (2);farmacêutico (2);fisioterapeuta (3 s);fonoaudiólogo (3);médico de família e comunidade (29);médico especialista cardiologista (1);médico especialista - cirurgião vascular ou angiologista (1);médico especialista - clínico geral (4);médico especialista dermatologista (1);médico especialista - endocrinologista (1);médico especialista - fisiatra (1);médico especialista - ginecologista (12);médico especialista infectologista (1);médico especialista - médico do trabalho (3 s);médico especialista neurologista (4);médico especialista neuropediatra (1);médico especialista ftalmologista (1);médico especialista - oncologista (1);médico especialista - ortopedista (4);médico especialista pediatra (18);médico especialista psiquiatra (2);médico especialista - reumatologista (1);médico plantonista clínico (40);médico plantonista pediatra (20);médico veterinário (1);nutricionista (2);profissional de educação física (5);terapeuta ocupacional (1);- edital nº 01/2025 - processo seletivo:agente de combate às endemias (7);agente comunitário de saúde (64);.Salário: R$ R$ 2.866,34 a R$ 16.232,76. Taxa:R$ 67,90 a R$ 112.,



PREFEITURA DE TOLEDO - MG

Inscrições até 19 de janeiro de 2026 pelo site: https://abconcursospublicos.org/. Concurso público com 220 vagas de agente administrativo (10);agente fiscal (1);auxiliar de serviços gerais (25);digitador bolsa família (1);oficial de obras e serviços - pedreiro (2);auxiliar de consultório dentário (1);auxiliar de secretaria (2);monitor de creche/escola (50);motorista de veículo leve (6);motorista de veículo médio (10);motorista de veículo pesado (10);oficial de obras e serviços (2);operador de máquina pesada (2);vigia (2);vigilante sanitário (1);técnico radiologista (2);técnico em enfermagem (10);assistente social (1);contador (1);controlador interno (1);dentista (1);enfermeiro (6);engenheiro civil (1);farmacêutico/bioquímico (1);farmacêutico (1);fisioterapeuta (2);fonoaudióloga (2);nutricionista (1);psicólogo (2);especialista em educação (5);professor de educação física (5);professor de inglês (2);professor municipal i (51). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.962,37.Taxa: R$ 74,60 a R$ 114,60.



PREFEITURA DE ARAPIRACA - AL

Inscrições até 11 de novembro pelo site: www.ibam-concursos.org.br/. Concurso com 392 vagas para os cargos de: professor atividade - educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (146); professor de arte (21); professor de ciências (20); professor de educação física (21); professor de ensino religioso (15); professor de geografia (14); professor de história (11); professor de inglês (18); professor de língua portuguesa (25); professor de matemática (44); assistente administrativo educacional (50); secretário escolar (7). Salário: R$ 2.075,65 a R$ 4.380,98. Taxa: R$ 90 a R$ 100.

PREFEITURA DE OURÉM - PA

Inscrições até 11 de novembro pelo site: http://bit.ly/3Iti9FV. Concurso com 10 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (8); agente de combate às endemias (2). Salário:R$ 3.018. Taxa:R$ 75.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT)

Inscrições até 23 de novembro pelo site: https://seletivos.unemat.br/afd/. Concurso com 20 vagas para os cargos de professor de educação superior: direito do trabalho ii (1);direito da criança e do adolescente (1);direito processual civil ii (1);direito processual penal ii (1);direito da criança e do adolescente (1);direito processual civil iv (1);direito processual penal iii (1);direito processual do trabalho (1);introdução à economia (1);matemática financeira (1);metodologia e técnicas de pesquisa (1);gestão de agronegócio (1);sociologia (1);contabilidade gerencial para tomada de decisões (1);contribuições rurais (1);fertilidade do solo, adubação e nutrição das plantas (1);fitopatologia agrícola (1);gestão ambiental aplicada a ciências agrárias (1);produção e tecnologia de sementes (1);irrigação e drenagem (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85 Taxa: R$ 60 a R$ 230.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO (UFCAT)

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://portaldeselecao.ufcat.edu.br/. Concurso com 10 vagas para os cargos de professor do magistério superior: estágio e prática de ensino em educação especial e inclusão (1); medicina (9). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85 Taxa: R$ 60 a R$ 230.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. Concurso com 2 vagas para os cargos de: cirurgia e anatomia (1); puericultura e pediatria (1). Salário: R$ 24.309,11 Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN)

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://comperve.ufrn.br/ . Concurso com 66 vagas para os cargos de professor de ensino superior. Salário: R$5.032,18 a R$11.699,82 Taxa: R$250.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://concursos.unifesp.br/. Concurso com 47 vagas para os cargos de: assistente em administração (24);arquiteto e urbanista (1);arquivista (1);contador (2);enfermeiro (8);fonoaudiólogo (1)médico - área: medicina esportiva (1);médico - área: otorrinolaringologista (3);produtor cultural (1);técnico em assuntos educacionais (5). Salário: R$ 3.029,89 a R$ 4.967,04. Taxa:R$ 67,90 a R$ 240.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: http://bit.ly/3Lr3ziZ. Concurso com 127 vagas para os cargos de: assistente de alunos (1); assistente em administração (57);técnico de laboratório - área: análises clínicas (2);técnico de laboratório - área: química/alimentos (2);técnico de tecnologia da informação (6);técnico em contabilidade (2);técnico em enfermagem (13);técnico em radiologia (5);administrador (3);analista de tecnologia da informação (3);assistente social (2);bibliotecário-documentalista (4 s);biólogo (2);contador (1);enfermeiro (5 s);engenheiro eletricista (1);engenheiro mecânico (2);estatístico (1);farmacêutico (1);médico - clínica médica (2);médico geriatria (1);médico ginecologia e obstetrícia (2);médico psiquiatria (1);médico radiologia (2);médico do trabalho (1);nutricionista (1);pedagogo (2);psicólogo (1);técnico em assuntos educacionais (1). Salário: R$ 2.483,52 a R$ 4.967,04. Taxa: R$ 73.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)

Inscrições até 18 de novembro pelo site: http://bit.ly/3L2Itri. Concurso com 12 vagas para os cargos de: departamento/núcleo de biotecnologia: fundamentos da biotecnologia (2); departamento/núcleo de ciência de dados: fundamentos de programação e estatística (2); departamento/núcleo de engenharia de produção: fundamentos da engenharia de produção (2); departamento/núcleo de engenharia têxtil: engenharia e tecnologia têxtil (2); departamento/núcleo de gestão ambiental: gestão ambiental geral (2); departamento/núcleo de gestão e empreendedorismo: gestão e empreendedorismo geral (2). Salário: R$ 6.180,86. Taxa: R$ 200.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ)

Inscrições até 21 de novembro pelo site: https://prossim.uerj.br/. Concurso com 10 vagas para os cargos de: arquitetura e urbanismo/projeto de arquitetura e urbanismo (1);engenharia/estruturas (1);engenharia/instalações prediais e infraestruturas urbanas (1);arquitetura e urbanismo/artes e filosofia (1);arquitetura e urbanismo/sociologia e antropologia urbanas (1);arquitetura e urbanismo/geografia, planejamento urbano e patrimônio (1);arquitetura e urbanismo/meios de representação no desenvolvimento do projeto de arquitetura e urbanismo (1);arquitetura e urbanismo/paisagismo (1);arquitetura e urbanismo/design generativo e prototipagem (1);arquitetura e urbanismo/representação digital (1); Salário: R$ 6.581,01. Taxa: R$329,05.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE)

Inscrições até 30 de novembro pelo site: https://bit.ly/4hb6VTj. Concurso com 21 vagas para as áreas de: fertilidade do solo (1);fitossanidade (1); pedologia (1) geologia aplicada à ciência do solo (1);aquicultura (1); ciência da computação (3); metodologias e didáticas do ensino de matemática (1); eletrônica industrial/sistemas e controles eletrônicos (1); engenharia ambiental (1); engenharia mecânica (1); tecnologia química/tratamento e aproveitamento de rejeitos/eletroquímica/controle de qualidade (1); engenharia mecânica projetos (1); sistemas embarcados/arquitetura de computadores/inteligência artificial (1); administração/administração financeira (1); ciências de dados/inteligência artificial/informática (1); programação/banco de dados/Informática (1); ciências agrárias/ciências agrárias I/agronomia (1); administração (1); artes (1). Salário: R$6.180,86 a R$13.288,85. Taxa:R$220.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 11 de novembro pelo site: https://www.fuvest.br/. Concurso com 16 vagas para as áreas de: auxiliar de laboratório fitotério (1);enfermeiro obstetrícia (1);especialista de laboratório bioinsumos e bioprocessos (1);especialista de laboratório espectroscopia de ressonância magnética nuclear de proteínas e pequenas moléculas (1);especialista de laboratório espectrometria de massa de isótopos estáveis leves ambientais (1);especialista de laboratório instrumentação para óptica e fotônica (1);especialista de laboratório patologia (1);médico neonatologia (1);médico obstetrícia (3);professor de ensino fundamental e médio (ensino de ciências, biologia, física e química) (1);técnico de laboratório criogenia (1);técnico de laboratório análise de imagem em patologia (1);técnico de laboratório química analítica (1);especialista em laboratório gestão de tecnologias deep tech (1). Salário: R$ 3.318,05 a R$ 11.334,47. Taxa:R$ 175 a R$ 238.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA)

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: http://bit.ly/4ofSxeT. Concurso com 9 vagas para as áreas de: ciências sociais aplicadas - política social e serviço social (2); ciências sociais aplicadas - administração pública (1); ciências humanas - ciência política, sociologia, políticas públicas (2); bioquímica - biologia molecular (1); agronomia - fitotecnia (1);farmacologia - farmacologia geral (1); zootecnia - genética e melhoramento de animais domésticos (1). Salário: R$ 4.326,60 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 215.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 15 de dezembro de 2025 pelo site: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. Concurso com 10 vagas para as áreas de: engenharia de produção (2); engenharia elétrica de potência (1); energias renováveis e transição energética (1); transformação digital e industrial (1);engenharia da educação e ciência da aprendizagem (1); engenharia da vida e aquecimento global (1); mobilidade e cidades inteligentes (1); infraestrutura sustentável e resiliente (1); engenharia ambiental e interfaces (1). Salário: R$ 3.483,52 a R$ 5.967,04. Taxa: R$ 70 a R$ 140.

INSTITUTOS

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO)

Inscrições até 14 de novembro na sede do NGI ICMBio Peruaçu, Fabião I, Januária - MG. Concurso com 9 vagas para agentes temporários ambientais: uso público i (6); uso público ii (2); uso público iii (1). Salário: um salário mínimo a dois salários mínimos e meio, além de benefícios. Não há taxa.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (IFES)

Inscrições até 15 de dezembro pelo site: https://www.ifes.edu.br/. Concurso com 11 vagas para os cargos de assistente de aluno (2 vagas); assistente em administração (4); técnico de laboratório/área: logística (1) ;técnico de laboratório/área: geoprocessamento (1); técnico de laboratório/área: informática (1); psicólogo (1); enfermeiro (1). Salário: R$3.483,52 a R$5.967,04. Taxa: R$70 a R$140

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA)

Inscrições até 9 de novembro pelo site: https://bit.ly/47mI3Vh. Concurso com 13 vagas para os cargos de: assistente em administração (3);técnico de laboratório - área: administração (1); automação (1);atendimento educacional especializado (1);contabilidade e finanças (1 );eletrônica analógica e digital (1);eletrônica, áudio e vídeo (1);eletrotécnica (2);espanhol (1);física (1);inglês (1)libras (1);química (1). Salário: R$ 4.326,60 a R$ 5.949,07. Taxa: Não informada.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO)

Inscrições até 16 de novembro na sede do NGI Aparados da Serra Geral/ICMBio, localizada no 2º andar do centro de visitantes itaimbezinho, parque nacional de aparados da serra, rs-427, km 18, cambará do sul ou por e-mail: ngi.aparadosdaserrageral@icmbio.gov.br. Concurso com 3 vagas para agentes temporários ambientais. Salário: um salário mínimo a um salário mínimo e meio. Não há taxa.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)

Inscrições até 19 de novembro pelo site: https://concursopublico.ifsp.edu.br/. Concurso com 71 vagas para as áreas de indústria (1)letras: português e inglês (1 )agronomia (1 )educação física (1 )biologia (1 )educação física (1 )história (1 )letras: português e inglês (1)matemática (1)sociologia (1)física (1)artes (1)mecânica (1)pedagogia (1)informática (1)letras: português e espanhol (1)letras: português e libras (1)biologia (1)letras: português e espanhol (1)química (1)construção civil (1)educação física (1)gestão (1)informática (1)arquitetura (1)física (1)gestão (1)química (1)biologia (1)educação física (1)letras: português (1)matemática (1)pedagogia (1)matemática (1)arquitetura de redes de computadores (1)biologia (1); geografia (1)letras: português e espanhol; indústria ii (2)matemática; letras: português e espanhol (1 )pedagogia (1 )história (1 )biologia; educação física (1)eletroeletrônica/mecatrônica (1 )letras: português e espanhol (1 )matemática (1 )letras: português e libras (1 )sociologia (1)letras: português e inglês; matemática (1 )informática (1 )letras: português e libras (1 )biologia (1 )controle e automação (1 )mecânica (1 )pedagogia (1)matemática (1)cervejaria (1)gestão (1)letras: português e inglês (1)mecânica (2)engenharia de produção (1)física (1)gestão (1)história (1)filosofia (1)matemática (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 8.058,29.. Taxa: R$ 90.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO (IFMT)

Inscrições até 9 de novembro pelo site: https://seletivo.ifmt.edu.br/. Concurso com 28 vagas para os cargos de: assistente em administração (3 );técnico de laboratório - área: alimentos (1);técnico de laboratório - área: informática (4);técnico de laboratório - área: multimídia (2);técnico de laboratório - área: química (1);técnico de laboratório - área: zootecnia (1);técnico de tecnologia da informação (5);técnico em agropecuária (2);técnico em contabilidade (1);técnico em enfermagem (2);analista de tecnologia da informação (2);arquivista (1);bibliotecário -documentalista (1);técnico em assuntos educacionais (2). Salário: R$ 2.483,52 a R$ 5.967,04. Taxa: R$ 140 a R$ 160

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (IFPB)

Inscrições prorrogadas até 18 de novembro pelo site: www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 43 vagas para os cargos de: arquitetura e urbanismo (1);ciências biológicas (2);controle e processos industriais perfil 01 (1);controle e processos industriais perfil 02 (1);controle e processos industriais perfil 03 (3);design gráfico e multimídia (2);didática (1);educação física (1);enfermagem (1)engenharia civil (3);engenharia civil com ênfase em segurança do trabalho (1);filosofia (2);física (4);geologia (1);informática perfil 1 (8);informática perfil 2 (2);língua portuguesa (1);língua portuguesa/libras (1);matemática (3);medicina veterinária (2);meio ambiente (1);química (1). Salário: R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 150

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)

Inscrições até 24 de novembro pelo site: http://bit.ly/4hnJjuE. Concurso com 23 vagas para os cargos de: assistente em administração (11 );técnico de laboratório/área: mecânica (2);técnico de laboratório/ área: mecânica (2 );técnico de laboratório/área: mecatrônica (2);técnico de laboratório/área: mecatrônica (1 );médico/área: psiquiatria (1);nutricionista (4). Salário: R$ 3.029,89 a R$ 8.692,32. Taxa: R$ 100 a R$ 150



INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES)

Inscrições até 14 de novembro pelo site: https://www.idcap.org.br. Concurso com 1.008 vagas e formar cadastro de reserva para profissionais de níveis médios e superiores, para os cargos: de edital nº 01/2025; agente socioeducativo (842); edital nº 02/2025;técnico superior socioeducativo - nutricionista (3);técnico superior socioeducativo - bacharelado em direito (50);técnico superior socioeducativo - serviço social (35);técnico superior socioeducativo - pedagogia (38);técnico superior socioeducativo - psicologia (40). Salário: Até R$13.000. Taxa: 72 a R$ 82.

IF GOIANO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Inscrições até 13 de novembro pelo site: https://bit.ly/42Rpcio. Concurso com 8 vagas para o cargo de professor visitante nas áreas de ciências agrárias - agronomia perfil i (1); ciências agrárias - agronomia perfil ii (1); administração (1); biodiversidade e conservação (1); bionergia e grãos (1); engenharia e sustentabilidade ambiental (1); formação de professores e práticas educativas (1); zootecnia (1). Salário: R$ 7.341,14 a R$ 13.672,88. Taxa: não informada.

INSTITUTO MARIA SCHMITT — SC

Inscrições até 30 de dezembro de 2025 pelo e-mail: recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).

IGESDF - INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Inscrições até 14 de dezembro de 2025 pelo e-mail: recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).