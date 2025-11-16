Confira lista com 72 concursos abertos e 11.195 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 72 concursos e 11.195 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há 3 concursos abertos com 5 vagas. Para o Centro—Oeste, há sete seleções abertas com 812 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são sete concursos com 40 postos vagos. Entre os nacionais, há também sete certames abertos para 454 oportunidades. Há ainda nove seleções de concursos estaduais com 2.479 vagas. Já para os municipais, há 18 concursos e 5.900 vagas. Nas universidades federais, são 13 processos seletivos e 346 oportunidades. Nos institutos federais há oito certames abertos com 1.159 vagas.

DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB)

Inscrições até 27 de novembro pelo site: https://bit.ly/3WJdmni.Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto na área de informática. Salário: R$ 4.326,60 a R$ 9.058,2. Taxa não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB)

Inscrições até 23 de novembro pelo site: https://bit.ly/3WJdmni.Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto na área de letras. Salário: R$4.326,60 a R$8.058,2. Taxa não informada.

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESPDF)

Inscrições até 16 de novembro pelo site: https://processoseletivo.igesdf.org.br/. Concurso com três vagas para o cargo de médico anestesiologista (1) e engenheiro (2). Salário: R$ 8.189,32 a R$ 17.281,01. Taxa não informada.

NACIONAIS

Marinha ( OM 2ºDN - COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL)

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4paqmhV. Concurso com 18 vagas para os cargos de: administração (3); odontologia — especialização em endodontia (1);direito (1);engenharia naval (1);geografia (1); fonoaudiologia — especialização em fonoaudiologia hospitalar (1); veterinária (1); enfermagem — especialização em auditoria de contas médicas hospitalares (1); segurança do tráfego aquaviário (1); coloproctologia (1); medicina — oncologia (1);medicina — ortopedia (2); medicina — radiologia (1); medicina (1), urologia (1). Salário: remuneração atinente ao seu posto, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Taxa: R$ 140.

Marinha (COM 7ºDN - COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL)

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4paqmhV. Concurso com 32 vagas para os cargos de: odontologia - especialização em ortodontia (1);odontologia — especialização em dentística (1); odontologia — especialização em prótese dentária (1);odontologia — especialização em periodontia (1); odontologia — especialização em radiologia (1); farmacêutico (1); enfermagem (2); fisioterapia (4 vagas); nutrição (2); comunicação social (3); psicologia (1); ciências contábeis (2); educação física (1); segurança do tráfego aquaviário (1); técnico em magistério — matemática (1); técnico em magistério — português (letras); técnico em magistério — pedagogia (1); engenharia elétrica (1);engenharia mecânica (1); arquitetura e urbanismo (2); intensivista (1);anestesista (1);oncologista (1). Salário: remuneração atinente ao seu posto, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Taxa: R$ 140.

Marinha (COM 8ºDN - COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL)

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4paqmhV. Concurso com 56 vagas para os cargos de: odontologia (especialidade bucomaxilofacial) (1); enfermagem (3 vagas); farmácia (1); administração (1); biblioteconomia (1); comunicação social (1); informática (3 vagas); segurança do tráfego aquaviário sta (3);segurança do tráfego aquaviário inspetor naval (2*) (1);segurança do tráfego aquaviário vistoriador naval (3*) (1);técnico/magistério - pedagogia (2);técnico/magistério - matemática (1);engenharia civil (1);engenharia de materiais (2);engenharia de produção (7);engenharia de sistemas da computação (3);engenharia elétrica (7);engenharia eletrônica (4);engenharia mecânica (13). Salário: remuneração atinente ao seu posto, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Taxa: R$ 140.

COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL DA MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4paqmhV. Concurso com 37 vagas para os cargos de: cirurgião dentista (dentística) (1); cirurgião dentista (endodontia) (2); farmácia (1); enfermagem (4); fisioterapia (1); fonoaudiologia (1); nutrição (1); educação física (1); pedagogia (1); português (letras) (2). Salário: remuneração atinente ao seu posto, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Taxa: R$ 140.



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Inscrições até 8 de dezembro pelo site: http://www.cesgranrio.org.br/. Concurso com 232 vagas para os cargos de: arquiteto (36) engenheiro civil (103) engenheiro elétrico (27) engenheiro mecânico (12) engenheiro de segurança do trabalho (6)médico do trabalho (48). Salário: R$ 12.371 a R$ 16.495. Taxa: R$ 68.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://bit.ly/47iZeHu. Concurso com 20 vagas para o cargo de auditor federal de controle externo. Salário: R$ 26.159,01.Taxa: R$ 120.

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. (AMAZUL)

Inscrições até 17 de novembro pelo site: https://bit.ly/4hnAJw8. Concurso com 59 vagas para os cargo de assistente administrativo (2); operador de central termonuclear ;operador de processos (5); operador de raio x; projetista de eletricidade (2); projetista civil (1); projetista de instrumentação e controle (1); projetista mecânico/tubulação (1); projetista mecânico (1); técnico em contabilidade;técnico de controle e automação (1); técnico de edificações (1); técnico de eletrônica (2); técnico em eletrotécnica (1); técnico de enfermagem do trabalho; técnico industrial/estruturas (2); técnico de informática (1); técnico de instrumentação (1); técnico de química (1); técnico de mecânica (1); técnico de radioproteção; técnico de secretariado; técnico em segurança do trabalho; técnico projetista (2 ); técnico de soldagem (1);advogado; analista de administração (2);analista de desenvolvimento de sistemas (1); analista de infraestrutura de tecnologia da informação; analista de negócios; auditor; analista de recursos humanos (1); contador (1);estatístico; designer gráfico; médico do trabalho; psicólogo;arquiteto;engenheiro ambiental; engenheiro civil (2);engenheiro de controle e automação (2);engenheiro de computação (1);engenheiro de controle da qualidade;engenheiro de materiais (2);engenheiro de segurança do trabalho;engenheiro eletricista (2);engenheiro eletrônico (2);engenheiro de energia (1);engenheiro mecânico (6);engenheiro mecatrônico (1);engenheiro naval (2); engenheiro nuclear (2); engenheiro de produção (2); engenheiro químico (1); engenheiro de telecomunicações (1); especialista de radioproteção; físico; meteorologista; químico; tecnólogo em fabricação mecânica. Salário: R$R$ 3.838,24 a R$ 9.739,10.Taxa: 65 a R$ 95.

CENTRO—OESTE

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO)

Inscrições até 25 de novembro presencialmente no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros Rod. GP 239, Km 83, Vila de São Jorge, Alto Paraíso-GO. Concurso com 2 vagas para os cargos de agente temporário ambiental. Salário: R$ 1.518.Não há taxa.

PREFEITURA DE PLANALTINA - GO

Inscrições até 4 de dezembro pelo site: https://concursos.access.org.br/. Concurso com 210 vagas para os cargos de: fiscal de trânsito e transporte (2);assistente social (2);monitor de educação básica (100);nutricionista (2);professor de ciências físicas e biológicas (2);professor de educação física (2);professor de geografia (2);professor de história (2);professor de inglês (2);professor intérprete/libras (2);professor de língua portuguesa (5);professor de matemática (5 s);professor pedagogo (50);fiscal ambiental (2);fiscal de serviços públicos (2);fiscal de tributos (2);agente comunitário de saúde (24);médico especialista - neurologia (2). Salário: R$ 1.600 a R$ 9.515,24.Taxa: R$ R$ 47 a R$ 68.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS (ALEGO)

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://conhecimento.fgv.br/alego25. Concurso com 101 vagas para os cargos de: policial legislativo (40);analista administrativo (20);analista de ciência de dados (2);analista de controle externo em contabilidade (1);analista de controle externo em finanças e controle (1);analista de controle interno em contabilidade (2);analista de controle interno em finanças e controle (2);analista de gerenciamento de projetos de ti (2);analista de sistemas (2);analista de infraestrutura (4);contador (4 s);desenvolvedor de sistemas (8);economista (1);assistente de suporte em ti (7);fotógrafo (2);técnico de gravação e som (2);técnico em refrigeração e ar-condicionado (1); Salário: R$ 7.408,90 a R$ 10.150,33. Taxa: R$ 120 a R$ 195.

PREFEITURA DE ARAGARÇAS — GO

Inscrições até 4 de dezembro pelo site: https://concursos.access.org.br/. Concurso com 210 vagas para os cargos de: fiscal de trânsito e transporte (2);assistente social (2);monitor de educação básica (100);nutricionista (2);professor de ciências físicas e biológicas (2 s);professor de educação física (2);professor de geografia (2);professor de história (2 s);professor de inglês (2);professor intérprete/libras (2);professor de língua portuguesa (5 s);professor de matemática (5);professor pedagogo (50 s);fiscal ambiental (2);fiscal de serviços públicos (2);fiscal de tributos (2);agente comunitário de saúde (24 s);médico especialista - neurologia (2). Salário: R$ 1.600 a R$ 9.515,24.Taxa: R$ R$ 47 a R$ 68.

PREFEITURA DE CALDAZINHA — GO

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://bit.ly/47EU3R1. Concurso com 61 vagas para os cargos de: agente de serviços gerais (15); coveiro (1);eletricista (1);gari (6);jardineiro (2);motorista (5);operador de máquinas pesadas (1);executor administrativo (5);fiscal agente ambiental (1);assistente social (1);engenheiro ambiental (1);nutricionista (1);professor p-iii - educação física (2);professor em pedagogia (15);professor de inglês (1);professor atendimento educacional especializado - aee (2);psicólogo (1). Salário: R$ 1.800 a R$ 3.654.Taxa: R$ R$ 80 e R$ 150.



CÂMARA DE ITUMBIARA (GO)

Inscrições até 21 de novembro pelo site: https://sl1nk.com/ycKIn. Concurso com 10 vagas para o cargo de analista de controle interno (2); analista do legislativo (2); contador do legislativo (2); procurador do legislativo (1); técnico do legislativo (3). Salário: R$ 2.532,20 a R$ 8.977,82.Taxa: R$ 62 a R$ 63.

PREFEITURA DE NOVA VENEZA (GO)

Inscrições até 24 de novembro pelo site: https://www.itame.com.br/site/index.aspx. Concurso com 224 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (66 s);coveiro (1);cozinheiro (6);gari (19);guarda noturno (2);merendeiro (6);vigia (2);auxiliar de alimentação (10);motorista i (10);motorista iii (15);operador de máquinas (6);agente educativo (15);técnico em enfermagem (5);assistente social (3);enfermeiro psf (2);engenheiro ambiental (1);professor de educação física (2);professor de língua inglesa (1);professor pii (pedagogo) (49);psicólogo (3). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.318,18. Taxa: R$ 60 a R$ 100.



CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 21 de novembro pelo site: https://www.institutodom.com/. Concurso com 1 vaga para o cargo de assessor de compras e contratações. Salário: R$6500 Taxa: R$40.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 6º REGIÃO (Cref)

Inscrições até 26 de novembro pelo site:https://www.evoconcursos.com.br/ Concurso para o cargo de assistente administrativo (14). Salário: R$2280 Taxa: R$550

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ (CRM-PR)

Inscrições até 24 de novembro pelo site: https://www.nossorumo.org.br/ Concurso com 15 vagas para os cargos de operador de áudio e vídeo; assistente i; assistente ii (6); técnico em tecnologia da informação (1); agente fiscal (3); advogado; analista em tecnologia da informação (1); contador; designer; jornalista (1); médico fiscal (2); programador em tecnologia da informação back-end (1) programador em tecnologia da informação front-end. Salário: R$4.049,09 a R$19.612,84 Taxa: R$61 a R$82

CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO DA 5º REGIÃO (CRN-5)

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://www.concepcaoconsultoria.com.br/ Concurso com vagas para os cargos de fiscal de nutrição; assistente técnico. Salário: R$2650 a R$6874,43 Taxa: R$70 a R$110



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 7ª REGIÃO (CRQ- BA)

Inscrições até 8 de dezembro pelo site: https://www.quadrix.org.br/ Concurso com 3 vagas para os cargos de assistente administrativo; fiscal técnico (2). Salário: R$2.679,01 a R$3.597,51 Taxa: R$59 a R$62

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 19° REGIÃO (Cref)

Inscrições até 4 de dezembro pelo site: https://ibade.org.br/. Concurso com 2 vagas, para os cargos de: advogado (1); contador (1). Salário: R$ 4.271,88 a R$ 12.028,49. Taxa: R$ 60 a R$ 63.

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 3º REGIÃO

Inscrições até 14 de dezembro pelo site: https://l1nq.com/HQ8Pb. Concurso com 5 vagas, para cadastro reserva para os cargos de: fiscal e assistente técnico operacional. Salário: R$ 2.787,20 a R$ 3.752. Taxa: R$ 56 a R$ 60.

LOCAIS — ESTADUAIS

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Inscrições até 8 de dezembro pelo site: https://bit.ly/3LFzsVp. Concurso com 1.110 vagas para polícia penal sexo masculino. Salário: R$4.695,60. Taxa: R$122,17.

CÂMARA DE SENADOR POMPEU (CE)

Inscrições até 19 de novembro pelo site: https://bit.ly/49RcsfY. Concurso com 16 vagas para auxiliar de serviços gerais (3); motorista (2); vigia (4); agente administrativo (3); assistente técnico (1); encarregado de dados(1); fiscal do consumidor (1); ouvidor público (1). Salário: R$1.518 a R$1.696,48. Taxa: R$100 a R$150.

CÂMARA DE BOM JESUS

Inscrições até 8 de dezembro pelo site: https://bit.ly/4oZF7Vb. Concurso com 2 vagas para agente administrativo (1); telefonista recepcionista (1).Salário: R$1.674,18 a R$3.816,83 Taxa: R$50.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://bit.ly/4i0f911. Concurso com 60 vagas para administrador (12); analista fazendeiro (9); contador (25); economista (7); estatistico (1); profissional de tecnologia da informação (6). Salário: R$12.960 Taxa: R$130.

POLÍCIA CIVIL DO PIAUI (PC-PI)

Inscrições prorrogadas ate 18 de novembro pelo site: https://bit.ly/4r1kyJ6 Concurso com 200 vagas para cargo de delegado de polícia (30); oficial investigador (150); perito oficial criminal (10); perito médico legislativa (9) e perito oficial criminal odontolegista (1).Salário: R$7.210,48 a R$20.601,38 Taxa: R$120 a R$220

SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ (SEFA-PR)

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com 60 vagas para os cargos de agente fazendário estadual função: administrador (12); analista fazendário (9); contador (25); economista (7); estatístico (1); profissional de tecnologia da informação (6). Salário: R$12.900 Taxa: R$130.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (PC-RS)

Inscrições até 26 de novembro pelo site: https://www.fundatec.org.br/. Concurso com 720 vagas para os cargos de: escrivão de polícia (360) e inspetor de polícia (360)Salário: R$7.299,54. Taxa: R$270,84.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO OESTE DO PARANÁ (CIASOP)

Inscrições até 17 de novembro pelo site: http://bit.ly/4qwf1u4. Concurso com 16 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (1); motorista (1) ; zelador (2); agente administrativo (1); assistente em administração (1); cozinheira (2); educador social (4); advogado (1); assistente social (1); contador (1); coordenador (1) psicólogo (1). Salário: R$1.518 a R$4.500. Taxa: R$50 a R$120.

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO (SES - SP)

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 305 vagas para os cargos de: farmacêutico (6) fisioterapeuta (6) fonoaudiólogo (6) técnico em enfermagem (287). Salário:R$1.804 Taxa: R$81,44 a R$122,17.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS - MG

Inscrições a partir das 11h do dia 19 de novembro de 2025 até às 16h do dia 9 de dezembro, pelo site: https://www.portalselecao.ufu.br/servicos/. Concurso público com 330 vagas, edital nº 01/2025:professor da educação básica - peb: educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (110 )professor da educação básica - peb: educação física (3 )professor da educação básica - peb: professor de apoio (1 )supervisor educacional (11 )inspetor escolar (1 )educador infantil (30 )secretário escolar (8 )intérprete educacional de libras (1 ) edital nº 02/2025: professor da educação básica - peb: educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (110 )professor da educação básica - peb: educação física (3 )professor da educação básica - peb: professor de apoio (1 )supervisor educacional (11 )inspetor escolar (1 )educador infantil (30 )secretário escolar (8)intérprete educacional de libras (1). Salário: R$ 1.729,65 a R$ 5.478,70. Taxa: R$ 90 a R$ 140.



PREFEITURA DE ITUMIRIM - MG

Inscrições a partir das 8h do dia 17 de novembro de 2025 às 22h do dia 17 de dezembro, pelo site: https://www.concursosjcm.com.br/. Concurso público com 114 vagas de edital nº 01/2025 - processo seletivo:agente comunitário de saúde - sede (2 )agente comunitário de saúde - distrito de macuco de minasagente comunitário de saúde - distrito rosárioedital nº 01/2025 - concurso públicoagente de combate às endemias (3 )agente de tributação e fiscalização (2 )assistente administrativo (7 )assistente administrativo do cras (1 )assistente de cirurgião dentista (2)assistente social (1)assistente social (educação) (1)assistente social do cras (1)atendente de saúde (2)auxiliar de enfermagem (2)auxiliar de fisioterapia (3)auxiliar de serviços gerais e serviços públicos (10)cirurgião dentista clínico geral (2)contador (1)coordenador do cras (1)enfermeiro coordenador da atenção básica (1)enfermeiro psf (1)enfermeiro ubs (2)farmacêutico bioquímico (1)fiscal de obras e posturas (3)fiscal de vigilância em saúde (1)fisioterapeuta (1)fonoaudiólogo (2)médico clínico geral (1)médico ginecologista (1)médico pediatra (1)médico psf (2)motorista (15)operador de máquinas pesadas (3)pedagogo (2)professor p i (14)psicólogo (1)psicólogo (educação) (1)psicólogo (saúde) (1)psicólogo do cras (1)servente escolar (10)supervisor educacional (1)técnico em enfermagem (5)técnico em farmácia (1)veterinário (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 12.679,45. Taxa: R$ 60 a R$ 120.



PREFEITURA DE SATUBA - AL

Inscrições até 1 de dezembro pelo site: https://institutoiacp.net.br/. Concurso público com 365 vagas de auxiliar de serviços administrativos educacionais (13)ajudante de serviços diversos (12)auxiliar de serviços gerais (12)auxiliar de vigilância escolar (2)calceteiro (1)coveiro (1)cozinheiro (1)gari (40)jardineiro (7)merendeira escolar (13)vigia (4)carpinteiro (1)condutor de ambulância categoria b (4)condutor de ambulância categoria c (2)eletricista (1)encanador (1)motorista categoria b (6)motorista categoria d (5)office-boy (3)operador de máquinas agrícolas (patroleiro) (1)operador de máquinas agrícolas (retroescavadeira) (1)pedreiro (2)pintor (1)tratorista (1)agente administrativo (10)agente administrativo (assistência social) (4)agente comunitário de saúde (15)agente de combate às endemias (6)almoxarife (1)assistente administrativo educacional (10)digitador (5)guarda civil municipal (8)oficineiro (3)recepcionista (4)técnico em enfermagem (15)técnico em farmácia (1)técnico em higiene bucal (2)técnico em laboratório (1)agente sanitário (1)arquiteto (1)assistente social (8)assistente social escolar (4)biomédico - bioquímico (1)contador público (1)educador físico (2)enfermeiro (10)engenheiro civil (1)farmacêutico - bioquímico (1)fisioterapeuta (4)fonoaudiólogo (especialista em motricidade orofacial) (1)fonoaudiólogo (especialista em tea) (1)médico cardiologista (1)médico ortopedista (1)médico otorrinolaringologista (1)médico veterinário (1)musicoterapeuta (1)nutricionista (adulto) (1)nutricionista (infantil e adolescente) (1)odontólogo (1)pedagogo (1)procurador jurídico (1)professor de educação infantil (9) professor de ensino fundamental i (séries iniciais) (9)professor de ensino fundamental ii (arte) (1)professor de ensino fundamental ii (ciências) (6)professor de ensino fundamental ii (educação física) (8)professor de ensino fundamental ii (ensino religioso) (1)professor de ensino fundamental ii (geografia) (3)professor de ensino fundamental ii (história) (2)professor de ensino fundamental ii (inglês) (9)professor de ensino fundamental ii (matemática) (19)professor de ensino fundamental ii (português) (18)psicólogo (adulto) (4)psicólogo (infantil e adolescente) (1)psicólogo escolar (4)psicopedagogo (1)terapeuta ocupacional motor (2)terapeuta ocupacional infantil (especialista em aba) (1).Salário: R$ 1.518 a R$ 5.160. Taxa: R$ 73 a R$ 103.

PREFEITURA DE ELIAS FAUSTO - SP

Inscrições até 25 de novembro pelo site: https://www.ibamsp-concursos.org.br/. Concurso público com 59 vagas de edital nº 01/2025 - processo seletivo: agente de combate às endemias (2) edital nº 01/2025 - concurso público: professor de educação básica i - ensino fundamental i (anos iniciais) (5) professor de educação básica i - educação infantil i (5) professor de educação básica ii (5) professor de educação básica ii - ensino fundamental ii (arte) (1) professor de educação básica ii - ensino fundamental ii (história) (1) professor de educação básica ii - ensino fundamental ii - língua inglesa (1) professor de educação básica ii - ensino fundamental ii - língua portuguesa (3) professor de educação básica ii - ensino fundamental ii - matemática (3) professor de educação básica ii - ensino fundamental ii - educação física (3) professor de educação básica ii - ensino fundamental ii (geografia) (3) professor de educação básica ii - ensino fundamental ii (ciências) (2) auxiliar de desenvolvimento educacional (5) edital nº 02/2025 - concurso público: analista de sistemas (2) controlador interno (1 vaga) fiscal tributário (1) fiscal de obras e posturas (1) médico do trabalho (1) terapeuta ocupacional (2) edital nº 03/2025 - concurso público: merendeira (3) auxiliar de saúde bucal (3) cuidador para casa de acolhimento (3) eletricista automotivo (1) mecânico automotivo (2). Salário: R$ 1.599,20 a R$ 4.272,86. Taxa: R$ 56 a R$ 109.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA DO NORTE - AL

Inscrições até 2 de dezembro pelo site: https://institutoiacp.net.br/. Concurso público com 159 vagas de: nível médio: agente administrativo (30) agente comunitário de saúde (1 )agente de combate às endemias (3) auxiliar de consultório dentário (5 )condutor de ambulância (3) guarda municipal (10)motorista (10)recreador (3)técnico em enfermagem (10) visitador sanitário (2)nível superior: arquiteto (1)assistente social (2) bibliotecário (1) contador (2)coreógrafo (1)dentista (2)educador físico (1)enfermeiro (4) engenheiro civil (1) farmacêutico (1)fiscal de tributos (2)fisioterapeuta (2)fonoaudiólogo (1) médico (6)médico do trabalho (1)médico ginecologista (1)médico psiquiatra (1)nutricionista (1) professor de arte (1) professor de ciências (1) professor de educação física (4)professor de ensino religioso (1) professor de geografia (1)professor de história (1)professor de inglês (1) professor de língua portuguesa (2) professor de matemática (2)professor de educação infantil (20) professor de ensino fundamental i (séries iniciais) (13) psicólogo (2) psicopedagogo (1) terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.042,36. Taxa: R$ 92 a R$ 102.

PREFEITURA DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO

Inscrições até 1º de dezembro pelo site: https://www.institutounivida.org.br/. Concurso com 195 vagas para os cargos de edital nº 01.001/2025 - fonoaudiólogo (1)orientador educacional (2)professor de educação básica peb i (23)professor de educação básica peb 2 ciências;professor de educação básica peb 2 educação física;professor de educação básica peb 2 geografia;professor de educação básica peb 2 história;professor de educação básica peb 2 língua portuguesa;professor de educação básica peb 2 matemática;professor de educação infantil peipsicólogopsicopedagogoterapeuta ocupacional edital nº 01.002/2025 - agente de combate às endemias (7)agente comunitário de saúde (18)assistente social (1)auxiliar de farmácia (2)auxiliar em laboratório (2)biomédico (2)borrifador (2)enfermeiro (8)farmacêutico (4)fisioterapeuta (3)fonoaudiólogo (1)médico clínico geral (1)médico ortopedista (1)médico pediatra (1)médico veterinário;motorista categoria d (5 )nutricionista (1 )odontólogo (3 )pedagogo em saúde (1)psicólogo (3 )técnico de enfermagem (30)técnico em higiene dental (4)técnico em laboratório (3 vagas)técnico em radiologia (4)técnico entomologia (1)terapeuta ocupacional (1)edital nº 01.003/2025 - assistente de tributação (4)auditor fiscal de receita municipal (4)fiscal de meio ambiente (4)fiscal de posturas e edificações (2)fiscal de trânsito (2)fiscal de tributos municipais (1)fiscal de vigilância sanitária (3)fiscal de zoonoses (2)fiscal dos serviços de inspeção municipal (2)inspetor sanitário (1) edital nº 01.004/2025 - administrador (1)agente administrativo (20)analista de controle interno (1)assistente social (2)auxiliar de serviço social (orientador social) (3)engenheiro agrônomo;engenheiro ambiental (1)engenheiro civil (1)engenheiro florestal (1)fonoaudiólogo (1)médico veterinário (1)nutricionistapsicólogo (1)técnico em agropecuária;técnico em informática (1)terapeuta ocupacional (1). Salário:R$ R$ 1.518 a R$ 7.590,11. Taxa: $ 75 a R$ 130.

PREFEITURA DE MARMELEIRO - PR

Inscrições até 30 de novembro pelo site: https://www.concursosfau.com.br/novo/. Concurso com 138 vagas para os cargos de arquiteto (1)assistente social (1)contador (1)enfermeiro (1)engenheiro agrônomo engenheiro civil especialista em vigilância sanitáriafarmacêutico (3)fisioterapeutamédico (2)médico especialista/geriatra (1)médico veterinário (2)nutricionista (1)odontólogo procurador jurídico (1)professor (30)professor de educação física esporte professor de educação infantil (3)psicólogo (1)tesoureiro assistente administrativo (11)auxiliar de laboratório (1)auxiliar de saúde bucal (1)educador/cuidador residente;fiscal de obras;fiscal tributário;inspetor sanitário industrial (1)mecânico técnico em enfermagem (3)técnico em informática; técnico em saúde bucal (1)técnico em vigilância em saúde (1)motorista (22)operador de máquinas (10)servente geral (18)servente merendeira (7)auxiliar de mecânico (1)auxiliar de serviços gerais (12)pedreiro (1). Salário: R$ 1.630,83 a R$ 7.510,45. Taxa: R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE SATUBA - AL

Inscrições até 1 de dezembro pelo site: https://institutoiacp.net.br/. Concurso com 365 vagas para os cargos deauxiliar de serviços administrativos educacionais (13) ajudante de serviços diversos (12)auxiliar de serviços gerais (12)auxiliar de vigilância escolar (2)calceteiro (1)coveiro (1)cozinheiro (1)gari (40)jardineiro (7)merendeira escolar (13)vigia (4)carpinteiro (1)condutor de ambulância categoria b (4)condutor de ambulância categoria c (2)eletricista (1)encanador (1)motorista categoria b (6)motorista categoria d (5)office-boy (3)operador de máquinas agrícolas (patroleiro) (1)operador de máquinas agrícolas (retroescavadeira) (1)pedreiro (2)pintor (1)tratorista (1) agente administrativo (10)agente administrativo (assistência social) (4)agente comunitário de saúde (15)agente de combate às endemias (6)almoxarife (1)assistente administrativo educacional (10)digitador (5)guarda civil municipal (8)oficineiro (3)recepcionista (4)técnico em enfermagem (15)técnico em farmácia (1)técnico em higiene bucal (2)técnico em laboratório (1)agente sanitário (1)arquiteto (1)assistente social (8)assistente social escolar (4)biomédico - bioquímico (1)contador público (1)educador físico (2)enfermeiro (10)engenheiro civil (1)farmacêutico - bioquímico (1)fisioterapeuta (4)fonoaudiólogo (especialista em motricidade orofacial) (1)fonoaudiólogo (especialista em tea) (1)médico cardiologista (1)médico ortopedista (1)médico otorrinolaringologista (1)médico veterinário (1)musicoterapeuta (1)nutricionista (adulto) (1)nutricionista (infantil e adolescente) (1)odontólogo (1)pedagogo (1)procurador jurídico (1)professor de educação infantil (9)professor de ensino fundamental i (séries iniciais) (9)professor de ensino fundamental ii (arte) (1)professor de ensino fundamental ii (ciências) (6)professor de ensino fundamental ii (educação física) (8)professor de ensino fundamental ii (ensino religioso) (1)professor de ensino fundamental ii (geografia) (3)professor de ensino fundamental ii (história) (2)professor de ensino fundamental ii (inglês) (9)professor de ensino fundamental ii (matemática) (19)professor de ensino fundamental ii (português) (18)psicólogo (adulto) (4)psicólogo (infantil e adolescente) (1)psicólogo escolar (4)psicopedagogo (1)terapeuta ocupacional motor (2)terapeuta ocupacional infantil (especialista em aba) (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 5.160. Taxa: R$ 73 a R$ 103.

PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE MINAS - MG

Inscrições até 25 de novembro pelo site: https://v2.institutoideap.com.br/. Concurso com 301 vagas para os cargos de edital nº 01/2025 - concurso público: advogado (2); agente de administração (5); agente de controle de endemias (7); ajudante de farmácia (6); assistente social (2); auditor fiscal de tributos municipais (1); auxiliar administrativo (4); auxiliar de manutenção de veículos e máquinas pesadas (1); auxiliar de mecânico (1); auxiliar de obras (7); auxiliar de saúde bucal (2); auxiliar de serviços gerais (19); auxiliar pedagógico de educação infantil (37); biólogo (1); cirurgião dentista (4); contador (1); coveiro (1); cozinheira (1); educador em saúde pública (1); educador social (1); eletricista (1); eletricista para veículos leves e pesados (1); encanador (2); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); engenheiro em segurança do trabalho (1); farmacêutico (1); fiscal (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2); gari (37); instrutor de esportes (7); lavador de veículos leves e pesados (1); leitor de hidrômetro (1); mecânico de veículos leves e pesados (1); médico veterinário (1); motorista (6); nutricionista (1); oficineira (3); operador de estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto (13); operador de máquinas pesadas (16); pedreiro (4); professor de apoio educacional especializado (15); professor de arte (2); professor de atendimento educacional especializado (3 s); professor de ciências (1); professor de educação física (1); professor de educação religiosa (2); professor de geografia (1); professor de história (1); professor de inglês (1); professor de matemática (1); professor de português (1); professor p1 (10); professor p3 (5); psicólogo (4); psicopedagogo (1); químico (1); secretário escolar e do centro municipal de educação infantil cemei (1); servente escolar (9); supervisor escolar (1); técnico agrícola (1); técnico de enfermagem (10); técnico de saúde bucal (1); técnico em informática (2); técnico em oficina terapêutica (1); técnico de segurança do trabalho (1); terapeuta ocupacional (3); tratorista (1); vigia (5). R$ 1.518 a R$ 3.619,01. Taxa: R$ 60 a R$ 80.

PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - SP

Inscrições até 25 de novembro pelo site: https://bit.ly/4hlIUJ4. Concurso público com 215 vagas de técnico contábil (4);contador (3);procurador municipal (2);professor titular de educação especial (ptee) (51);professor titular de educação infantil (ptei) (155);professor titular de ensino fundamental (ptef). Salário: R$ 2.428,71 a R$ 20.504,17. Taxa: R$ 65 a R$ 95.

PREFEITURA DE PLANALTINA - GO

Inscrições até 4 de dezembro. Concurso com 210 vagas para os cargos de fiscal de trânsito e transporte (2);assistente social (2);monitor de educação básica (100);nutricionista (2);professor de ciências físicas e biológicas (2);professor de educação física (2);professor de geografia (2);professor de história (2);professor de inglês (2);professor intérprete/libras (2);professor de língua portuguesa (5);professor de matemática (5);professor pedagogo (50);fiscal ambiental (2);fiscal de serviços públicos (2);fiscal de tributos (2);agente comunitário de saúde (24);médico especialista - neurologia (2). Salário R$ 1.600 a R$ 9.515,24. Taxa: de R$ 47 a R$ 68.

PREFEITURA DE SALTO DE PIRAPORA - SP

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://bit.ly/4oCcpc9. Concurso com 108 vagas para os cargos de - edital nº 01/2025: coveiro (1);borracheiro (1);eletricista (1);fiscal (1);lubrificador (1);mecânico geral (1);merendeira (1);analista de patrimônio (1);assistente de tesouraria (1);motorista (5);oficial de manutenção (3);operador de máquinas (1);agente administrativo (1);agente de combate às endemiasagente social (1);auxiliar de desenvolvimento escolar (30);guarda civil municipal (10);monitor escolar (1)técnico em segurança do trabalhoarquiteto e urbanista (1)assistente social (1)contador (1)dentista (1)engenheiro civil (1)farmacêutico;fiscal tributário (1)fisioterapeuta (1)fonoaudiólogo (1)médico veterinário (1)nutricionista (1)procurador jurídico (1)psicólogo (1)psicólogo educacional (1)terapeuta ocupacional (1)coordenador pedagógico (1)diretor de educação básicaeducador de creche (1)professor adjunto de educação básica (15)professor de educação artística (4)professor de educação básica i (1)professor de educação básica ii - educação artística (1)professor de educação básica ii - educação físicaprofessor de educação básica ii - geografiaprofessor de educação básica ii - históriaprofessor de educação básica ii - inglêsprofessor de educação básica ii - língua portuguesaprofessor de educação básica ii - matemáticaprofessor de educação física (1)professor de pré-escola (1)supervisor assistente de ensino (1)- edital nº 02/2025:agente comunitário de saúde (5)técnico de enfermagem psf (1)enfermeiro psf (1). Salário: R$ 2.156,26 e R$ 8.920,09. Taxa: R$ 35,50 a R$ 70,50.

PREFEITURA DE VISEU - PA

Inscrições até 18 de dezembro pelo site: https://bit.ly/4o30UdM. Concurso com 450 vagas para os cargos de merendeira (40); motorista categoria ab (5);motorista categoria d (5);porteiro escolar (11);serviços gerais (50);vigia (50);assistente administrativo (25);cuidador de crianças especiais (40);advogado (1);assistente social (1); nutricionista (1);professor educação básica i (149);professor de artes (1);professor de ciências (7);professor de educação física (12);professor de geografia (10);professor de história (9);professor de inglês (9);professor de matemática (10);professor de português (11);professor de religião (2);psicólogo (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.500. Taxa: R$ 70 a R$ 100.

PREFEITURA DE PETROLINA

Inscrições até 26 de novembro pelo site: http://bit.ly/4nWIjQR. Concurso com 1.194 vagas para os cargos de: professor de anos finais do ensino fundamental - arte (7); professor de anos finais do ensino fundamental - ciências (8); professor de anos finais do ensino fundamental - matemática (23);professor de anos finais do ensino fundamental - educação física (74);professor de anos finais do ensino fundamental - geografia (5);professor de anos finais do ensino fundamental - história (21);professor de anos finais do ensino fundamental - língua portuguesa (24);professor de anos finais do ensino fundamental - língua inglesa (14);professor de anos finais do ensino fundamental - língua espanhola (2);professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (766);secretário escolar (160);psicólogo escolar (80);assistente social (10).Salário:R$ 1.681,45 a R$ 3.969,99. Taxa: R$ 130 a R$ 150.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Inscrições até 17 de novembro pelo site: https://www.vunesp.com.br/. Concurso público com 577 vagas para os cargos de: edital nº 01/2025 - concurso público:agente administrativo (215);agente de trânsito (8);auxiliar de saúde bucal (1);educador social (11);técnico de iluminação (1);técnico eletricista (2);técnico em enfermagem (29);técnico em farmácia (1);técnico em patologia clínica (1);técnico em radiologia (2);agente fiscal de posturas (20);analista em vigilância sanitária arquiteto (1);arquiteto (3);auditor fiscal tributário municipal (9);biólogo (1);biomédico (2);cirurgião-dentista (3);enfermeiro (12);engenheiro agrimensor (1);engenheiro agrônomo (2);engenheiro ambiental sanitarista (1);engenheiro civil (12);engenheiro de segurança do trabalho (1);engenheiro de trânsito (2);engenheiro eletricista (2);farmacêutico (2);fisioterapeuta (3);fonoaudiólogo (3);médico de família e comunidade (29);médico especialista cardiologista (1);médico especialista - cirurgião vascular ou angiologista (1);médico especialista - clínico geral (4);médico especialista dermatologista (1);médico especialista - endocrinologista (1);médico especialista - fisiatra (1);médico especialista - ginecologista (12);médico especialista infectologista (1);médico especialista - médico do trabalho (3 s);médico especialista neurologista (4);médico especialista neuropediatra (1);médico especialista ftalmologista (1);médico especialista - oncologista (1);médico especialista - ortopedista (4);médico especialista pediatra (18);médico especialista psiquiatra (2);médico especialista - reumatologista (1);médico plantonista clínico (40);médico plantonista pediatra (20);médico veterinário (1);nutricionista (2);profissional de educação física (5);terapeuta ocupacional (1);- edital nº 01/2025 - processo seletivo:agente de combate às endemias (7);agente comunitário de saúde (64);.Salário: R$ R$ 2.866,34 a R$ 16.232,76. Taxa:R$ 67,90 a R$ 112.,

PREFEITURA DE TOLEDO - MG

Inscrições até 19 de janeiro de 2026 pelo site: https://abconcursospublicos.org/. Concurso público com 220 vagas de agente administrativo (10);agente fiscal (1);auxiliar de serviços gerais (25);digitador bolsa família (1);oficial de obras e serviços - pedreiro (2);auxiliar de consultório dentário (1);auxiliar de secretaria (2);monitor de creche/escola (50);motorista de veículo leve (6);motorista de veículo médio (10);motorista de veículo pesado (10);oficial de obras e serviços (2);operador de máquina pesada (2);vigia (2);vigilante sanitário (1);técnico radiologista (2);técnico em enfermagem (10);assistente social (1);contador (1);controlador interno (1);dentista (1);enfermeiro (6);engenheiro civil (1);farmacêutico/bioquímico (1);farmacêutico (1);fisioterapeuta (2);fonoaudióloga (2);nutricionista (1);psicólogo (2);especialista em educação (5);professor de educação física (5);professor de inglês (2);professor municipal i (51). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.962,37.Taxa: R$ 74,60 a R$ 114,60.

UNIVERSIDADES



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://www.institutoaocp.org.br/concursos/680. Concurso com 127 vagas para os cargos de: assistente de alunos (1);assistente em administração (57);técnico de laboratório - área: análises clínicas (2);técnico de laboratório - área: química/alimentos (2);técnico de tecnologia da informação (6);técnico em contabilidade (2);técnico em enfermagem (13);técnico em radiologia (5);administrador (3);analista de tecnologia da informação (3);assistente social (2);bibliotecário-documentalista (4);biólogo (2);contador (1);enfermeiro (5);engenheiro eletricista (1);engenheiro mecânico (2);estatístico (1);farmacêutico (1);médico - clínica médica (2);médico geriatria (1);médico ginecologia e obstetrícia (2);médico psiquiatria (1);médico radiologia (2);médico do trabalho (1);nutricionista (1);pedagogo (2);psicólogo (1);técnico em assuntos educacionais (1); Salário: R$ 2.483,52 a R$ 4.967,04. Taxa: 73.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI)

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://copese.ufpi.br/copese2/. Concurso com 12 vagas para os cargos de: enfermeiro (2);tecnólogo em educação física (1);engenheiro-área: mecânica (1);nutricionista (cmpp teresina) (1);nutricionista (cafs floriano) (1);técnico em radiologia (1);técnico em contabilidade (2);técnico em agropecuária (2); Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04 Taxa: R$ 120 a R$ 140.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT)

Inscrições até 23 de novembro pelo site: https://seletivos.unemat.br/afd/. Concurso com 20 vagas para os cargos de professor de educação superior: direito do trabalho ii (1);direito da criança e do adolescente (1);direito processual civil ii (1);direito processual penal ii (1);direito da criança e do adolescente (1);direito processual civil iv (1);direito processual penal iii (1);direito processual do trabalho (1);introdução à economia (1);matemática financeira (1);metodologia e técnicas de pesquisa (1);gestão de agronegócio (1);sociologia (1);contabilidade gerencial para tomada de decisões (1);contribuições rurais (1);fertilidade do solo, adubação e nutrição das plantas (1);fitopatologia agrícola (1);gestão ambiental aplicada a ciências agrárias (1);produção e tecnologia de sementes (1);irrigação e drenagem (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85 Taxa: R$ 60 a R$ 230.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO (UFCAT)

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://portaldeselecao.ufcat.edu.br/. Concurso com 10 vagas para os cargos de professor do magistério superior: estágio e prática de ensino em educação especial e inclusão (1); medicina (9). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85 Taxa: R$ 60 a R$ 230.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. Concurso com 2 vagas para os cargos de: cirurgia e anatomia (1); puericultura e pediatria (1). Salário: R$ 24.309,11 Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN)

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://comperve.ufrn.br/ . Concurso com 66 vagas para os cargos de professor de ensino superior. Salário: R$5.032,18 a R$11.699,82 Taxa: R$250.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://concursos.unifesp.br/. Concurso com 47 vagas para os cargos de: assistente em administração (24);arquiteto e urbanista (1);arquivista (1);contador (2);enfermeiro (8);fonoaudiólogo (1)médico - área: medicina esportiva (1);médico - área: otorrinolaringologista (3);produtor cultural (1);técnico em assuntos educacionais (5). Salário: R$ 3.029,89 a R$ 4.967,04. Taxa:R$ 67,90 a R$ 240.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)

Inscrições até 18 de novembro pelo site: http://bit.ly/3L2Itri. Concurso com 12 vagas para os cargos de: departamento/núcleo de biotecnologia: fundamentos da biotecnologia (2); departamento/núcleo de ciência de dados: fundamentos de programação e estatística (2); departamento/núcleo de engenharia de produção: fundamentos da engenharia de produção (2); departamento/núcleo de engenharia têxtil: engenharia e tecnologia têxtil (2); departamento/núcleo de gestão ambiental: gestão ambiental geral (2); departamento/núcleo de gestão e empreendedorismo: gestão e empreendedorismo geral (2). Salário: R$ 6.180,86. Taxa: R$ 200.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ)

Inscrições até 21 de novembro pelo site: https://prossim.uerj.br/. Concurso com 10 vagas para os cargos de: arquitetura e urbanismo/projeto de arquitetura e urbanismo (1);engenharia/estruturas (1);engenharia/instalações prediais e infraestruturas urbanas (1);arquitetura e urbanismo/artes e filosofia (1);arquitetura e urbanismo/sociologia e antropologia urbanas (1);arquitetura e urbanismo/geografia, planejamento urbano e patrimônio (1);arquitetura e urbanismo/meios de representação no desenvolvimento do projeto de arquitetura e urbanismo (1);arquitetura e urbanismo/paisagismo (1);arquitetura e urbanismo/design generativo e prototipagem (1);arquitetura e urbanismo/representação digital (1); Salário: R$ 6.581,01. Taxa: R$329,05.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE)

Inscrições até 30 de novembro pelo site: https://bit.ly/4hb6VTj. Concurso com 21 vagas para as áreas de: fertilidade do solo (1);fitossanidade (1); pedologia (1) geologia aplicada à ciência do solo (1);aquicultura (1); ciência da computação (3); metodologias e didáticas do ensino de matemática (1); eletrônica industrial/sistemas e controles eletrônicos (1); engenharia ambiental (1); engenharia mecânica (1); tecnologia química/tratamento e aproveitamento de rejeitos/eletroquímica/controle de qualidade (1); engenharia mecânica projetos (1); sistemas embarcados/arquitetura de computadores/inteligência artificial (1); administração/administração financeira (1); ciências de dados/inteligência artificial/informática (1); programação/banco de dados/Informática (1); ciências agrárias/ciências agrárias I/agronomia (1); administração (1); artes (1). Salário: R$6.180,86 a R$13.288,85. Taxa:R$220.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA)

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: http://bit.ly/4ofSxeT. Concurso com 9 vagas para as áreas de: ciências sociais aplicadas - política social e serviço social (2); ciências sociais aplicadas - administração pública (1); ciências humanas - ciência política, sociologia, políticas públicas (2); bioquímica - biologia molecular (1); agronomia - fitotecnia (1);farmacologia - farmacologia geral (1); zootecnia - genética e melhoramento de animais domésticos (1). Salário: R$ 4.326,60 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 215.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 15 de dezembro de 2025 pelo site: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. Concurso com 10 vagas para as áreas de: engenharia de produção (2); engenharia elétrica de potência (1); energias renováveis e transição energética (1); transformação digital e industrial (1);engenharia da educação e ciência da aprendizagem (1); engenharia da vida e aquecimento global (1); mobilidade e cidades inteligentes (1); infraestrutura sustentável e resiliente (1); engenharia ambiental e interfaces (1). Salário: R$ 3.483,52 a R$ 5.967,04. Taxa: R$ 70 a R$ 140.



INSTITUTOS

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES)

Inscrições até 20 de novembro pelo site: https://www.idcap.org.br/. Concurso com 1.008 vagas para os cargos de: agente socioeducativo (842); edital nº 02/2025 técnico superior socioeducativo - nutricionista (3);técnico superior socioeducativo - bacharelado em direito (50);técnico superior socioeducativo - serviço social (35);técnico superior socioeducativo - pedagogia (38);técnico superior socioeducativo - psicologia (40); Salário:R$ 5.597,64 a R$ 7.547,78. Taxa: R$ 72 a R$ 82.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (IFES)

Inscrições até 15 de dezembro pelo site: https://www.ifes.edu.br/. Concurso com 11 vagas para os cargos de assistente de aluno (2 vagas); assistente em administração (4); técnico de laboratório/área: logística (1) ;técnico de laboratório/área: geoprocessamento (1); técnico de laboratório/área: informática (1); psicólogo (1); enfermeiro (1). Salário: R$3.483,52 a R$5.967,04. Taxa: R$70 a R$140

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO)

Inscrições até 16 de novembro na sede do NGI Aparados da Serra Geral/ICMBio, localizada no 2º andar do centro de visitantes itaimbezinho, parque nacional de aparados da serra, rs-427, km 18, cambará do sul ou por e-mail: ngi.aparadosdaserrageral@icmbio.gov.br. Concurso com 3 vagas para agentes temporários ambientais. Salário: um salário mínimo a um salário mínimo e meio. Não há taxa.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)

Inscrições até 19 de novembro pelo site: https://concursopublico.ifsp.edu.br/. Concurso com 71 vagas para as áreas de indústria (1)letras: português e inglês (1 )agronomia (1 )educação física (1 )biologia (1 )educação física (1 )história (1 )letras: português e inglês (1)matemática (1)sociologia (1)física (1)artes (1)mecânica (1)pedagogia (1)informática (1)letras: português e espanhol (1)letras: português e libras (1)biologia (1)letras: português e espanhol (1)química (1)construção civil (1)educação física (1)gestão (1)informática (1)arquitetura (1)física (1)gestão (1)química (1)biologia (1)educação física (1)letras: português (1)matemática (1)pedagogia (1)matemática (1)arquitetura de redes de computadores (1)biologia (1); geografia (1)letras: português e espanhol; indústria ii (2)matemática; letras: português e espanhol (1)pedagogia (1 )história (1 )biologia; educação física (1)eletroeletrônica/mecatrônica (1 )letras: português e espanhol (1 )matemática (1 )letras: português e libras (1 )sociologia (1)letras: português e inglês; matemática (1 )informática (1 )letras: português e libras (1 )biologia (1 )controle e automação (1 )mecânica (1 )pedagogia (1)matemática (1)cervejaria (1)gestão (1)letras: português e inglês (1)mecânica (2)engenharia de produção (1)física (1)gestão (1)história (1)filosofia (1)matemática (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 8.058,29.. Taxa: R$ 90.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (IFPB)

Inscrições prorrogadas até 18 de novembro pelo site: www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 43 vagas para os cargos de: arquitetura e urbanismo (1);ciências biológicas (2);controle e processos industriais perfil 01 (1);controle e processos industriais perfil 02 (1);controle e processos industriais perfil 03 (3);design gráfico e multimídia (2);didática (1);educação física (1);enfermagem (1)engenharia civil (3);engenharia civil com ênfase em segurança do trabalho (1);filosofia (2);física (4);geologia (1);informática perfil 1 (8);informática perfil 2 (2);língua portuguesa (1);língua portuguesa/libras (1);matemática (3);medicina veterinária (2);meio ambiente (1);química (1). Salário: R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 150

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)

Inscrições até 24 de novembro pelo site: http://bit.ly/4hnJjuE. Concurso com 23 vagas para os cargos de: assistente em administração (11);técnico de laboratório/área: mecânica (2);técnico de laboratório/ área: mecânica (2 );técnico de laboratório/área: mecatrônica (2);técnico de laboratório/área: mecatrônica (1 );médico/área: psiquiatria (1);nutricionista (4). Salário: R$ 3.029,89 a R$ 8.692,32. Taxa: R$ 100 a R$ 150



INSTITUTO MARIA SCHMITT — SC

Inscrições até 30 de dezembro pelo e-mail: recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).

IGESDF - INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Inscrições até 14 de dezembro pelo e-mail: recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).