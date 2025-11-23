Democratização do ensino: cursinho gratuito aprovou mais de 300 pessoas

Correio Braziliense

Cursinho teve mais de 3,5 mil participantes de forma totalmente gratuita - (crédito: Divulgação)

Cerca de 54,5 mil candidatos se inscreveram no concurso público para Professor Temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Desse total, 345 aprovados fizeram o Capacita DF, um cursinho gratuito que reuniu um time de professores especialistas das áreas de conhecimento cobradas em edital para ministrar aulas para quem não tinha condições de pagar para estudar em unidade particular.

“Foi a segunda vez que promovemos o Capacita DF e tivemos essa grata surpresa da quantidade de aprovados”, comemora a idealizadora da iniciativa, Renata Daguiar, fundadora do Instituto Reciclando o Futuro, responsável por reunir os professores, garantir o espaço (e a plataforma online de estudos), bem como fornecer todo o material didático.

Idealizadora Renata Daguiar entregou uma placa de homenagem para a professora aprovada (foto: Divulgação)

O cursinho contou com aulas presenciais e online, reunindo um total de 3,5 mil participantes. Entre elas, Mariana da Silva Oliveira, de 30 anos, aprovada em terceiro lugar.

“Eu tenho uma filha de 3 anos e não tinha com quem deixá-la para estudar fora, pois meu marido trabalha o dia todo. Então, essa possibilidade de acompanhar as aulas pelo computador foi fundamental para que eu pudesse me dedicar ainda mais e seguir cuidando da minha pequena”, destaca a professora.

Essa não foi a primeira vez que o Reciclando o Futuro ofereceu um preparatório gratuito para pessoas com objetivo de adentrarem no funcionalismo público. Anteriormente, com foco no Concurso Nacional Unificado, o CNU, o instituto montou turmas com professores qualificados para aprimorar e intensificar os estudos dos candidatos.

“Já estamos pesquisando quais os principais certames de interesse dos concurseiros e, em 2026, certamente outras edições do Capacita DF vão ocorrer”, garante Renata Daguiar, que é auditora federal do Tesouro Nacional e acredita na democratização do ensino de qualidade para cidadão em situação de vulnerabilidade como forma de equalizar as disputas por vagas em cargos públicos.