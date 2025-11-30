Confira lista com 63 concursos abertos e 15.328 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 63 concursos e 15.328 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há 3 concursos abertos com 18 vagas. Para o Centro—Oeste, há 5 seleções abertas com 582 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são 7 concursos com 35 postos vagos. Entre os nacionais, há 9 certames abertos para 9.985 oportunidades. Há ainda 9 seleções de concursos estaduais com 1.927 vagas. Já para os municipais, há 15 concursos e 2.434 vagas. Nas universidades federais, são 8 processos seletivos e 303 oportunidades. Nos institutos federais há 7 certames abertos com 44 vagas.





DISTRITO FEDERAL



INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF)

Inscrições até 30 de dezembro pelo site: https://igesdf.org.br/. Concurso com vagas para o cargo de edital nº 176/2025 - engenheiro;edital nº 177/2025 - técnico de enfermagem;edital nº 178/2025 - técnico em saúde bucal;edital nº 179/2025 - farmacêutico clínico. Salário: R$ R$ 1.735,31 a R$ 11.601,54. Taxa: não informada.

CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEL DA 8° REGIÃO/DF (CRECI/DF)

Inscrições até 22 de dezembro pelo site: https://www.institutoibest.org.br/. Concurso com 8 vagas para o cargo de agente fiscal (1); analista de ti (); especialista em serviços jurídicos (1); especialista em serviços técnico-administrativos (administração) (1); especialista em serviços técnico-administrativos (contabilidade) (1); especialista em serviços técnico-administrativos (recursos humanos) (1); especialista em comunicação, eventos e marketing (1); assistente administrativo - atendimento ao público (1). Salário: R$3.400 a R$4.500. Taxa:R$54 e R$65



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB)



Inscrições até 12 de dezembro pelo site: https://sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf . Concurso com vagas para o cargo de: medicina veterinária;arquitetura e urbaniso;ciência da informação;química;farmácia;farmacologia;ciência da saúde;análises clínicas e toxicológicas;enfermagem;nutrição;fonoaudiologia geral;terapia ocupacional;ciências biológicas;farmácia clínica, assistência e atenção farmacêuticas;análises clínicas, estágio e áreas afins;fisioterapia;fisioterapia e terapia ocupacional;comunicação;comunicação, publicidade e propaganda;editoração;ciências sociais aplicadas;comunicação, artes e áreas afins;direito;administração;aspectos socioculturais do corpo e lazer no campo da educação física;ciências da saúde ou ciências biológicas;patologia;engenharia civil;;engenharias i;engenharia sanitária (e ambiental);linguística - língua portuguesa e língua brasileira de sinais;ciências sociais e humanas;artes;música;ciências sociais aplicadas, design e arquitetura;ciência política;fisiologia dos órgãos e sistemas;ciência da computação;estatística;filosofia;geografia;história;serviço social;sociologia;letras/linguística;letras;literaturas estrangeiras modernas;linguística;língua espanhola;outras literaturas vernáculas;psicologia;engenharia química;relações internacionais e ciência política. Salário: R$ R$ 3.090,43 a R$ 9.058,29 . Taxa: não informada.

NACIONAIS

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA (CONTER)

Inscrições até 5 de dezembro via e-mail institucional:protocolo@conter.gov.br. Concurso com 1 vaga para os cargos de: analista técnico - contador. Salário: R$7.520,56. Taxa: Não informada.

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE)

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://bit.ly/4a62MhK. Concurso com 9580 vagas para os cargos de: agente de Pesquiss e Mapeamento (8480); supervisor de coleta e qualidade (1100). Salário: R$ 2.676,24 a R$ 3.379. Taxa: R$ 38,50.

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://bit.ly/44afSqw. Concurso com 9 vagas para os cargos de: departamento de ciência e tecnologia: instituto militar de engenharia (5); departamento de educação e cultura do exército: escola de comando e estado-maior do exército (2); departamento de educação e cultura do exército: centro de capacitação física do exército (1); departamento de educação e cultura do exército: centro de estudos de pessoal (1). Salário: R$ 13.288,85. Taxa: R$ 200.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Inscrições até 8 de dezembro pelo site: http://www.cesgranrio.org.br/. Concurso com 232 vagas para os cargos de: arquiteto (36) engenheiro civil (103) engenheiro elétrico (27) engenheiro mecânico (12) ngenheiro de segurança do trabalho (6) médico do trabalho (48). Salário: R$ 12.371 a R$ 16.495. Taxa: R$ 68.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://bit.ly/47iZeHu. Concurso com 20 vagas para o cargo de auditor federal de controle externo. Salário: R$ 26.159,01.Taxa: R$ 120.

COM 2ºDN - COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4paqmhV. Concurso com 18 vagas para os cargos de: administração (3);odontologia - especialização em endodontia (1);direito (1);engenharia naval (1);geografia (1);fonoaudiologia - especialização em fonoaudiologia hospitalar (1);veterinária (1);enfermagem - especialização em auditoria de contas médicas hospitalares (1);segurança do tráfego aquaviário (1);coloproctologia (1);medicina - oncologia (1);medicina - ortopedia (2);medicina - radiologia (1);medicina - urologia (1). Salário: remuneração atinente ao seu posto, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Taxa: R$ 140.

COM 7ºDN - COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4paqmhV. Concurso com 32 vagas para os cargos de: odontologia - especialização em ortodontia (1);odontologia - especialização em dentística (1);odontologia - especialização em prótese dentária (1);odontologia - especialização em periodontia (1);odontologia - especialização em radiologia (1);farmacêutico (1);enfermagem (2);fisioterapia (4 vagas);nutrição (2);comunicação social (3);psicologia (1);ciências contábeis (2);educação física (1);segurança do tráfego aquaviário (1);técnico em magistério - matemática (1);técnico em magistério - português (letras);técnico em magistério - pedagogia (1);engenharia elétrica (1);engenharia mecânica (1);arquitetura e urbanismo (2);intensivista (1);anestesista (1);oncologista (1). Salário: remuneração atinente ao seu posto, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Taxa: R$ 140.

COM 8ºDN - COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4paqmhV. Concurso com 56 vagas para os cargos de: odontologia (especialidade bucomaxilofacial) (1);enfermagem (3 vagas);farmácia (1);administração (1); biblioteconomia (1);comunicação social (1);informática (3 vagas);segurança do tráfego aquaviário sta (3);segurança do tráfego aquaviário inspetor naval (2*) (1);segurança do tráfego aquaviário vistoriador naval (3*) (1);técnico/magistério - pedagogia (2);técnico/magistério - matemática (1);engenharia civil (1);engenharia de materiais (2);engenharia de produção (7);engenharia de sistemas da computação (3);engenharia elétrica (7);engenharia eletrônica (4);engenharia mecânica (13). Salário: remuneração atinente ao seu posto, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Taxa: R$ 140.

COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL DA MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4paqmhV. Concurso com 37 vagas para os cargos de: cirurgião dentista (dentística) (1);cirurgião dentista (endodontia) (2);farmácia (1);enfermagem (4);fisioterapia (1);fonoaudiologia (1);nutrição (1);educação física (1);pedagogia (1);português (letras) (2). Salário: remuneração atinente ao seu posto, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Taxa: R$ 140.

CENTRO—OESTE



CÂMARA DE GOIÂNIA - GO



Inscrições até 6 de fevereiro pelo site: https://institutoverbena.ufg.br/. Concurso com vagas para os cargos de: Administrador agente administrativo (9);agente de manutenção (1);agente de segurança do plenário (2);agente para assuntos legislativos (1);analista de comunicação (1);analista de sistemas (6);analista de suporte de redes e sistemas (1);analista técnico legislativo (2);arquivista (2);assistente social (1);atendente de recepção e cerimonial (4);cerimonialista (1);cinegrafista (4);contador (2);designer gráfico e de animação (1);economista (1);editor de vídeo (3);fotógrafo (1);médico do trabalho (2);motorista (2);operador de áudio e vídeo (1);operador de caracteres (2);operador de switcher (2);psicólogo (1);revisor de texto (1);técnico de iluminação (2);técnico eletroeletrônico (2);técnico em telecomunicações (2);tradutor e intérprete de libras (2); Salário: R$ 6.538,56 a R$ 10.059,32. Taxa: R$ R$ 130 a R$ 150.

PREFEITURA DE ARAGARÇAS - GO

Inscrições até 4 de dezembro pelo site: https://concursos.access.org.br/. Concurso com 210 vagas para os cargos de: fiscal de trânsito e transporte (2);assistente social (2);monitor de educação básica (100);nutricionista (2);professor de ciências físicas e biológicas (2 s);professor de educação física (2);professor de geografia (2);professor de história (2 s);professor de inglês (2);professor intérprete/libras (2);professor de língua portuguesa (5 s);professor de matemática (5);professor pedagogo (50 s);fiscal ambiental (2);fiscal de serviços públicos (2);fiscal de tributos (2);agente comunitário de saúde (24 s);médico especialista - neurologia (2). Salário: R$ 1.600 a R$ 9.515,24.Taxa: R$ R$ 47 a R$ 68.

PREFEITURA DE PLANALTINA - GO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS (ALEGO)

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://conhecimento.fgv.br/alego25. Concurso com 101 vagas para os cargos de: policial legislativo (40);analista administrativo (20);analista de ciência de dados (2);analista de controle externo em contabilidade (1);analista de controle externo em finanças e controle (1);analista de controle interno em contabilidade (2);analista de controle interno em finanças e controle (2);analista de gerenciamento de projetos de ti (2);analista de sistemas (2);analista de infraestrutura (4);contador (4 s);desenvolvedor de sistemas (8);economista (1);assistente de suporte em ti (7);fotógrafo (2);técnico de gravação e som (2);técnico em refrigeração e ar-condicionado (1); Salário: R$ 7.408,90 a R$ 10.150,33. Taxa: R$ 120 a R$ 195.

PREFEITURA DE CALDAZINHA - GO

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://bit.ly/47EU3R1. Concurso com 61 vagas para os cargos de: agente de serviços gerais (15); coveiro (1);eletricista (1);gari (6);jardineiro (2);motorista (5);operador de máquinas pesadas (1);executor administrativo (5);fiscal agente ambiental (1);assistente social (1);engenheiro ambiental (1);nutricionista (1);professor p-iii - educação física (2);professor em pedagogia (15);professor de inglês (1);professor atendimento educacional especializado - aee (2);psicólogo (1). Salário: R$ 1.800 a R$ 3.654.Taxa: R$ R$ 80 e R$ 150.



CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8ª REGIÃO (CRB-8)

Inscrições até 26 de dezembro pelo site: https://bit.ly/48EnFiW. Concurso com 2 vagas para os cargos de: assistente administrativo (1); fiscal bibliotecário (1). Salário: R$ 2.196 a R$ 5.170,10 Taxa: R$ 75 a R$ 90.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 6ª REGIÃO (CREF)

Inscrições até 26 de dezembro pelo site: https://bit.ly/48oVpj4. Concurso com 14 vagas para os cargos de: técnico administrativo - Belo Horizonte (12); assistente administrativo - Uberlândia (1); assistente administrativo - Montes Claros (1). Salário: R$ 2.280 Taxa: R$ 50.

CONSELHO REGIONAL DO CORRETORES DE IMÓVEIS DA 8º REGIÃO

Inscrições até 22 de dezembro pelo site: https://sl1nk.com/jkEHQ. Concurso com 8 vagas para o cargo de agente fiscal (1); analista de TI (1); especialista em serviços jurídicos (1); especialista em serviços técnico-administrativos (administração) (1); especialista em serviços técnico-administrativos (contabilidade) (1); especialista em serviços técnico-administrativos (recursos humanos) (1); especialista em comunicação, eventos e marketing (1); assistente administrativo - atendimento ao público (1); assistente administrativo (14). Salário: R$ 3.400 a R$ 4.500. Taxa: R$ 54 e R$ 65.

CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO DA 5º REGIÃO (CRN-5)

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://www.concepcaoconsultoria.com.br/ Concurso com 1 vaga para os cargos de fiscal de nutrição; assistente técnico. Salário: R$2650 a R$6874,43 Taxa: R$70 a R$110



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 7ª REGIÃO (CRQ- BA)

Inscrições até 8 de dezembro pelo site: https://www.quadrix.org.br/ Concurso com 3 vagas para os cargos de assistente administrativo; fiscal técnico (2). Salário: R$2.679,01 a R$ 3.597,51 Taxa: R$ 59 a R$ 62

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 19° REGIÃO (Cref)

Inscrições até 4 de dezembro pelo site:https://ibade.org.br/. Concurso com 2 vagas, para os cargos de: advogado (1); contador (1). Salário: R$ 4.271,88 a R$ 12.028,49. Taxa: R$ 60 a R$ 63.

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 3º REGIÃO

Inscrições até 14 de dezembro pelo site: https://l1nq.com/HQ8Pb. Concurso com 5 vagas, para cadastro reserva para os cargos de: fiscal e assistente técnico operacional. Salário: R$ 2.787,20 a R$ 3.752. Taxa: R$ 56 a R$ 60.



LOCAIS — ESTADUAIS

AGÊNCIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO (ARTESP)



Inscrições até 1 de dezembro pelo site: https://bit.ly/3LHVA1j. Concurso com 142 vagas para os cargos de: agente de fiscalização e regulação de transporte i - (25);agente de fiscalização e regulação de transporte i - técnico em contabilidade e/ou administração de empresas (7);agente de fiscalização e regulação de transporte i - transporte ou edificações (15);agente de fiscalização e regulação de transporte i - tecnologia da informação (15);analista de suporte da regulação de transporte i - (10);especialista em regulação de transporte i - administração, ciências contábeis, economia, administração pública, gestão pública ou engenharia de produção (12);especialista em regulação de transporte i - direito (12);especialista em regulação de transporte - engenheiro ambiental ou florestal ou engenharia civil - meio ambiente (2);especialista em regulação de transporte - engenharia civil ou engenharia de transporte - mobilidade urbana (6);especialista em regulação de transporte - engenharia civil ou engenharia de transporte - aeroportos, portos, balsas ou infraestruturas hidroviárias (2);especialista em regulação de transporte - engenharia civil ou engenharia de transporte - projetos de infraestrutura de transportes: pavimento ou geologia ou drenagem (3);especialista em regulação de transporte - engenharia civil ou engenharia de transporte - projetos de infraestrutura de transportes: superestrutura ferroviária (1);especialista em regulação de transporte - engenharia civil ou engenharia de transporte - projetos de infraestrutura de transportes: geometria, terraplanagem, elementos de sinalização e segurança (2);especialista em regulação de transporte - engenharia civil ou engenharia de transporte - projetos de infraestrutura de transportes: estruturas ou obra de arte especial ou túneis ou passarelas (2);especialista em regulação de transporte - engenharia civil ou engenharia de transporte - projetos de infraestrutura de transportes: orçamento e custos de projetos ou de obras de infraestrutura de transportes (2);especialista em regulação de transporte - engenharia civil ou engenharia de transporte - planejamento de transportes: demanda/tráfego (2);especialista em regulação de transporte - engenharia civil ou engenharia de transporte - ciência de dados ou geoprocessamento (2);especialista em regulação de transporte - engenharia civil ou engenharia de transporte - gestão de contratos (6);especialista em regulação de transporte i - engenharia elétrica/eletrônica (4);especialista em regulação de transporte i - engenharia mecânica ou mecatrônica (1);especialista em regulação de transporte i - engenharia naval (1);especialista em regulação de transporte i - tecnologia da informação (8). Salário: R$ 3.944 a R$ 12.070 Taxa: R$ 55 a R$ 100.





SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SEFAZ-SP)

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://sl1nk.com/eqOyw. Concurso com 200 vagas para auditor fiscal da receita estadual. Salário: R$ 21.177,10.Taxa: R$ 170.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS

Inscrições até 1 de dezembro pelo site: https://bit.ly/487tAMb. Concurso com 42 vagas para direito(4); área de gestão (12); área da saúde(25); área de TI(1). Salário: R$2.858,01.Taxa: R$67.

CÂMERA DE LONDRINA

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://www.cops.uel.br/ Concurso com 6 vagas para contador (1) e técnico legislativo (5). Salário: R$6.047.86 a R$10.021.04 Taxa: R$250,09 a R$400,19.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SAP-SP)

Inscrições até 8 de dezembro pelo site: https://bit.ly/3LFzsVp. Concurso com 1.110 vagas para polícia penal sexo masculino. Salário: R$4.695,60. Taxa: R$122,17.

CÂMARA DE BOM JESUS

Inscrições até 8 de dezembro pelo site: https://bit.ly/4oZF7Vb. Concurso com 2 vagas para agente administrativo (1); telefonista recepcionista (1).Salário: R$1.674,18 a R$3.816,83 Taxa: R$50.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://bit.ly/4i0f911. Concurso com 60 vagas para administrador (12); analista fazendeiro (9); contador (25); economista (7); estatístico (1); profissional de tecnologia da informação (6). Salário: R$12.960 Taxa: R$130.

SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ (SEFA-PR)

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO (SES - SP)

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 305 vagas para os cargos de: farmacêutico (6) fisioterapeuta (6) fonoaudiólogo (6) técnico em enfermagem (287). Salário:R$1.804 Taxa: R$81,44 a R$122,17.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE PARANAIGUARA - GO

Inscrições até 21 de janeiro de 2026 pelo site: https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 84 vagas para os cargos de edital nº 001/2025:agente administrativo (2 )agente de apoio à educação (12 )agente de serviços e obras (2 )agente de serviços gerais (30 )agente de vigilância (4 )assistente social (1 )biomédico (1 )enfermeiro (3 )farmacêutico/bioquímico (1 )fiscal ambiental (1 )fisioterapeuta (1 )fonoaudiólogo (1 )mecânico (1) motorista (3)nutricionista (1)psicólogo (2)técnico em enfermagem (3)técnico em radiologia (1) edital nº 002/2025:professor de educação básica 30h (8 )professor de educação básica 40h (6 ).R$ 1.418,49 a R$ 4.713,69. Taxa: R$ 70 a R$ 150.

PREFEITURA DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO

Inscrições até 7 de janeiro de 2026 pelo site: https://www.itame.com.br/site/index.aspx. Concurso com 156 vagas para os cargos de auxiliar de manutenção (10)auxiliar de serviços gerais e limpeza urbana (20)gari (15)operador de máquinas leves (2)operador de máquinas pesadas (2)vigia (5)executor administrativo i (10)mecânico (1)motorista (5)motorista da saúde (10)motorista de transporte escolar (5)agente de combate às endemias - ace (3)agente de vigilância sanitária (1)auxiliar de atividades educativas (8)eletricista automotivo (1)eletricista de iluminação pública (1)eletricista predial (1)executor administrativo ii (5)executor administrativo iii (2)fiscal de meio ambiente (1)fiscal de obras e posturas (1)fiscal de tributos municipais (1)técnico em enfermagem (10)técnico em saúde bucal - tsb (1)analista ambiental - biólogo/ecólogo (1)analista ambiental / engenheiro ambiental (1)educador físico (1)executor administrativo iv (2)médico veterinário (1)nutricionista (1)profissional da educação básica (15)profissional da educação infantil (13). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.432,59. Taxa: R$ 80 a R$ 150.

PREFEITURA DE VITÓRIA - ES

Inscrições até 19 de dezembro pelo site: https://bit.ly/49KD7uZ. Concurso com 86 vagas para os cargos de professor da educação infantil (40); ensino fundamental (30); ciências (5); música (1); educação física (5); informática (5).. Salário: R$ 3.125,37 a R$ 6.988,78. Taxa: R$60.

PREFEITURA DE BOCAIUVA DO SUL - PR

Inscrições até 11 de dezembro de 2026 pelo formulário online: https://bit.ly/3XiLlmP Concurso com 191 vagas para os cargos de assistente social (1);cirurgião-dentista (2);enfermeiro (2);farmacêutico (2);fisioterapeuta (1);nutricionista (3);professor(a) de educação infantil e ensino fundamental - séries iniciais (117);psicólogo(a) (4);técnico em enfermagem (17);agente de apoio educacional (40);agente de combate às endemias (2).Salário: R$ 1.642,75 a R$ 8.342,13. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE MALTA - PB

Inscrições até 14 de dezembro pelo site: https://bit.ly/4addKlA. Concurso com 11 vagas para os cargos de operador de máquinas pesadas (1);agente administrativo (2);orientador social (2);assistente social (3);fonoaudiólogo (1);psicólogo (4). Salário: R$ 1.518 a R$ 2.640. Taxa R$ 75 a R$ 115.

PREFEITURA DE PILÕEZINHOS - PB

Inscrições até 21 de dezembro pelo site: https://bit.ly/47PcOT7. Concurso com 52 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (4); agente de limpeza urbana (2); merendeira (1); motorista AB (2); motorista D (4); agente administrativo (1); fiscal de obras (1); técnico em enfermagem (2); técnico em laboratório (1); técnico em saúde bucal (1); arquivista (1); enfermeiro (2); fonoaudiólogo (1); médico PSF (2); nutricionista (1); fisioterapeuta (1); odontólogo (1); professor de arte (1); professor de ciências (1); psicopedagogo (1); professor de AEE (1); professor de ensino religioso (1); professor fundamental I (19). Salário: R$1.518 a R$4.370,97 Taxa:R$75 a R$115.

PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO

Inscrições até 29 de dezembro pelo site: https://bit.ly/4o4c9Sq. Concurso com 9 vagas para os cargos de: agente administrativo (1); assessor técnico administrativo (1); assessor técnico contábil (1); assessor técnico jurídico (1); assessor técnico em física moderna (1); agente de propriedade intelectual (1); coordenador administrativo financeiro (1); coordenador do NIT (1); coordenador do cedina (1). Salário: R$3.592,03 a R$10.507,94. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA DO NORTE - AL

Inscrições até 2 de dezembro pelo site: https://institutoiacp.net.br/. Concurso público com 159 vagas de: nível médio: agente administrativo (30) agente comunitário de saúde (1 )agente de combate às endemias (3) auxiliar de consultório dentário (5 )condutor de ambulância (3) guarda municipal (10)motorista (10)recreador (3)técnico em enfermagem (10) visitador sanitário (2)nível superior: arquiteto (1)assistente social (2) bibliotecário (1) contador (2)coreógrafo (1)dentista (2)educador físico (1)enfermeiro (4) engenheiro civil (1) farmacêutico (1)fiscal de tributos (2)fisioterapeuta (2)fonoaudiólogo (1) médico (6)médico do trabalho (1)médico ginecologista (1)médico psiquiatra (1)nutricionista (1) professor de arte (1) professor de ciências (1) professor de educação física (4)professor de ensino religioso (1) professor de geografia (1)professor de história (1)professor de inglês (1) professor de língua portuguesa (2) professor de matemática (2)professor de educação infantil (20) professor de ensino fundamental i (séries iniciais) (13) psicólogo (2) psicopedagogo (1) terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.042,36. Taxa: R$ 92 a R$ 102.

PREFEITURA DE VISEU - PA

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://www.fundacaocetap.com.br/. Concurso público com 450 vagas de merendeira (40)motorista categoria ab (5)motorista categoria d (5)porteiro escolar (11)serviços gerais (50)vigia (50)assistente administrativo (25)cuidador de crianças especiais (40)advogado (1)assistente social (1)nutricionista (1)professor educação básica i (149)professor de artes (1)professor de ciências (7)professor de educação física (12)professor de geografia (10)professor de história (9)professor de inglês (9)professor de matemática (10)professor de português (11)professor de religião (2)psicólogo (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.500. Taxa: R$ 70 a R$ 100.





PREFEITURA DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO

Inscrições até 1 de dezembro pelo site: https://www.institutounivida.org.br/. Concurso com 195 vagas para os cargos de edital nº 01.001/2025 - fonoaudiólogo (1)orientador educacional (2)professor de educação básica peb i (23)professor de educação básica peb 2 ciências;professor de educação básica peb 2 educação física;professor de educação básica peb 2 geografia;professor de educação básica peb 2 história;professor de educação básica peb 2 língua portuguesa;professor de educação básica peb 2 matemática;professor de educação infantil peipsicólogopsicopedagogoterapeuta ocupacional edital nº 01.002/2025 - agente de combate às endemias (7)agente comunitário de saúde (18)assistente social (1)auxiliar de farmácia (2)auxiliar em laboratório (2)biomédico (2)borrifador (2)enfermeiro (8)farmacêutico (4)fisioterapeuta (3)fonoaudiólogo (1)médico clínico geral (1)médico ortopedista (1)médico pediatra (1)médico veterinário;motorista categoria d (5 )nutricionista (1 )odontólogo (3 )pedagogo em saúde (1)psicólogo (3 )técnico de enfermagem (30)técnico em higiene dental (4)técnico em laboratório (3 vagas)técnico em radiologia (4)técnico entomologia (1)terapeuta ocupacional (1)edital nº 01.003/2025 - assistente de tributação (4)auditor fiscal de receita municipal (4)fiscal de meio ambiente (4)fiscal de posturas e edificações (2)fiscal de trânsito (2)fiscal de tributos municipais (1)fiscal de vigilância sanitária (3)fiscal de zoonoses (2)fiscal dos serviços de inspeção municipal (2)inspetor sanitário (1) edital nº 01.004/2025 - administrador (1)agente administrativo (20)analista de controle interno (1)assistente social (2)auxiliar de serviço social (orientador social) (3)engenheiro agrônomo;engenheiro ambiental (1)engenheiro civil (1)engenheiro florestal (1)fonoaudiólogo (1)médico veterinário (1)nutricionistapsicólogo (1)técnico em agropecuária;técnico em informática (1)terapeuta ocupacional (1). Salário:R$ R$ 1.518 a R$ 7.590,11. Taxa: $ 75 a R$ 130.

PREFEITURA DE MARMELEIRO - PR

Inscrições até 30 de novembro pelo site: https://www.concursosfau.com.br/novo/. Concurso com 138 vagas para os cargos de arquiteto (1)assistente social (1)contador (1)enfermeiro (1)engenheiro agrônomo engenheiro civil especialista em vigilância sanitáriafarmacêutico (3)fisioterapeutamédico (2)médico especialista/geriatra (1)médico veterinário (2)nutricionista (1)odontólogo procurador jurídico (1)professor (30)professor de educação física esporte professor de educação infantil (3)psicólogo (1)tesoureiro assistente administrativo (11)auxiliar de laboratório (1)auxiliar de saúde bucal (1)educador/cuidador residente;fiscal de obras;fiscal tributário;inspetor sanitário industrial (1)mecânico técnico em enfermagem (3)técnico em informática; técnico em saúde bucal (1)técnico em vigilância em saúde (1)motorista (22)operador de máquinas (10)servente geral (18)servente merendeira (7)auxiliar de mecânico (1)auxiliar de serviços gerais (12)pedreiro (1). Salário: R$ 1.630,83 a R$ 7.510,45. Taxa: R$ 60 a R$ 120.





PREFEITURA DE SATUBA - AL

Inscrições até 1 de dezembro pelo site: https://institutoiacp.net.br/. Concurso com 365 vagas para os cargos deauxiliar de serviços administrativos educacionais (13) ajudante de serviços diversos (12)auxiliar de serviços gerais (12)auxiliar de vigilância escolar (2)calceteiro (1)coveiro (1)cozinheiro (1)gari (40)jardineiro (7)merendeira escolar (13)vigia (4)carpinteiro (1)condutor de ambulância categoria b (4)condutor de ambulância categoria c (2)eletricista (1)encanador (1)motorista categoria b (6)motorista categoria d (5)office-boy (3)operador de máquinas agrícolas (patroleiro) (1)operador de máquinas agrícolas (retroescavadeira) (1)pedreiro (2)pintor (1)tratorista (1) agente administrativo (10)agente administrativo (assistência social) (4)agente comunitário de saúde (15)agente de combate às endemias (6)almoxarife (1)assistente administrativo educacional (10)digitador (5)guarda civil municipal (8)oficineiro (3)recepcionista (4)técnico em enfermagem (15)técnico em farmácia (1)técnico em higiene bucal (2)técnico em laboratório (1)agente sanitário (1)arquiteto (1)assistente social (8)assistente social escolar (4)biomédico - bioquímico (1)contador público (1)educador físico (2)enfermeiro (10)engenheiro civil (1)farmacêutico - bioquímico (1)fisioterapeuta (4)fonoaudiólogo (especialista em motricidade orofacial) (1)fonoaudiólogo (especialista em tea) (1)médico cardiologista (1)médico ortopedista (1)médico otorrinolaringologista (1)médico veterinário (1)musicoterapeuta (1)nutricionista (adulto) (1)nutricionista (infantil e adolescente) (1)odontólogo (1)pedagogo (1)procurador jurídico (1)professor de educação infantil (9)professor de ensino fundamental i (séries iniciais) (9)professor de ensino fundamental ii (arte) (1)professor de ensino fundamental ii (ciências) (6)professor de ensino fundamental ii (educação física) (8)professor de ensino fundamental ii (ensino religioso) (1)professor de ensino fundamental ii (geografia) (3)professor de ensino fundamental ii (história) (2)professor de ensino fundamental ii (inglês) (9)professor de ensino fundamental ii (matemática) (19)professor de ensino fundamental ii (português) (18)psicólogo (adulto) (4)psicólogo (infantil e adolescente) (1)psicólogo escolar (4)psicopedagogo (1)terapeuta ocupacional motor (2)terapeuta ocupacional infantil (especialista em aba) (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 5.160. Taxa: R$ 73 a R$ 103.

PREFEITURA DE PLANALTINA - GO

PREFEITURA DE SALTO DE PIRAPORA - SP

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://bit.ly/4oCcpc9. Concurso com 108 vagas para os cargos de - edital nº 01/2025: coveiro (1);borracheiro (1);eletricista (1);fiscal (1);lubrificador (1);mecânico geral (1);merendeira (1);analista de patrimônio (1);assistente de tesouraria (1);motorista (5);oficial de manutenção (3);operador de máquinas (1);agente administrativo (1);agente de combate às endemiasagente social (1);auxiliar de desenvolvimento escolar (30);guarda civil municipal (10);monitor escolar (1)técnico em segurança do trabalhoarquiteto e urbanista (1)assistente social (1)contador (1)dentista (1)engenheiro civil (1)farmacêutico;fiscal tributário (1)fisioterapeuta (1)fonoaudiólogo (1)médico veterinário (1)nutricionista (1)procurador jurídico (1)psicólogo (1)psicólogo educacional (1)terapeuta ocupacional (1)coordenador pedagógico (1)diretor de educação básicaeducador de creche (1)professor adjunto de educação básica (15)professor de educação artística (4)professor de educação básica i (1)professor de educação básica ii - educação artística (1)professor de educação básica ii - educação físicaprofessor de educação básica ii - geografiaprofessor de educação básica ii - históriaprofessor de educação básica ii - inglêsprofessor de educação básica ii - língua portuguesaprofessor de educação básica ii - matemáticaprofessor de educação física (1)professor de pré-escola (1)supervisor assistente de ensino (1)- edital nº 02/2025:agente comunitário de saúde (5)técnico de enfermagem psf (1)enfermeiro psf (1). Salário: R$ 2.156,26 e R$ 8.920,09. Taxa: R$ 35,50 a R$ 70,50.





PREFEITURA DE TOLEDO - MG

Inscrições até 19 de janeiro de 2026 pelo site: https://abconcursospublicos.org/. Concurso público com 220 vagas de agente administrativo (10);agente fiscal (1);auxiliar de serviços gerais (25);digitador bolsa família (1);oficial de obras e serviços - pedreiro (2);auxiliar de consultório dentário (1);auxiliar de secretaria (2);monitor de creche/escola (50);motorista de veículo leve (6);motorista de veículo médio (10);motorista de veículo pesado (10);oficial de obras e serviços (2);operador de máquina pesada (2);vigia (2);vigilante sanitário (1);técnico radiologista (2);técnico em enfermagem (10);assistente social (1);contador (1);controlador interno (1);dentista (1);enfermeiro (6);engenheiro civil (1);farmacêutico/bioquímico (1);farmacêutico (1);fisioterapeuta (2);fonoaudióloga (2);nutricionista (1);psicólogo (2);especialista em educação (5);professor de educação física (5);professor de inglês (2);professor municipal i (51). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.962,37.Taxa: R$ 74,60 a R$ 114,60.

UNIVERSIDADES



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://www.institutoaocp.org.br/concursos/680. Concurso com 127 vagas para os cargos de: assistente de alunos (1);assistente em administração (57);técnico de laboratório - área: análises clínicas (2);técnico de laboratório - área: química/alimentos (2);técnico de tecnologia da informação (6);técnico em contabilidade (2);técnico em enfermagem (13);técnico em radiologia (5);administrador (3);analista de tecnologia da informação (3);assistente social (2);bibliotecário-documentalista (4);biólogo (2);contador (1);enfermeiro (5);engenheiro eletricista (1);engenheiro mecânico (2);estatístico (1);farmacêutico (1);médico - clínica médica (2);médico geriatria (1);médico ginecologia e obstetrícia (2);médico psiquiatria (1);médico radiologia (2);médico do trabalho (1);nutricionista (1);pedagogo (2);psicólogo (1);técnico em assuntos educacionais (1); Salário: R$ 2.483,52 a R$ 4.967,04. Taxa: 73.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI)

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://copese.ufpi.br/copese2/. Concurso com 12 vagas para os cargos de: enfermeiro (2);tecnólogo em educação física (1);engenheiro-área: mecânica (1);nutricionista (cmpp teresina) (1);nutricionista (cafs floriano) (1);técnico em radiologia (1);técnico em contabilidade (2);técnico em agropecuária (2); Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04 Taxa: R$ 120 a R$ 140.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO (UFCAT)

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://portaldeselecao.ufcat.edu.br/. Concurso com 10 vagas para os cargos de professor do magistério superior: estágio e prática de ensino em educação especial e inclusão (1); medicina (9). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85 Taxa: R$ 60 a R$ 230.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. Concurso com 2 vagas para os cargos de: cirurgia e anatomia (1); puericultura e pediatria (1). Salário: R$ 24.309,11 Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN)

Inscrições até 3 de dezembro pelo site: https://comperve.ufrn.br/. Concurso com 66 vagas para os cargos de professor de ensino superior. Salário: R$5.032,18 a R$11.699,82 Taxa: R$250.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://concursos.unifesp.br/. Concurso com 47 vagas para os cargos de: assistente em administração (24);arquiteto e urbanista (1);arquivista (1);contador (2);enfermeiro (8);fonoaudiólogo (1)médico - área: medicina esportiva (1);médico - área: otorrinolaringologista (3);produtor cultural (1);técnico em assuntos educacionais (5). Salário: R$ 3.029,89 a R$ 4.967,04. Taxa:R$ 67,90 a R$ 240.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA)

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: http://bit.ly/4ofSxeT. Concurso com 9 vagas para as áreas de: ciências sociais aplicadas - política social e serviço social (2); ciências sociais aplicadas - administração pública (1); ciências humanas - ciência política, sociologia, políticas públicas (2); bioquímica - biologia molecular (1); agronomia - fitotecnia (1);farmacologia - farmacologia geral (1); zootecnia - genética e melhoramento de animais domésticos (1). Salário: R$ 4.326,60 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 215.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 15 de dezembro de 2025 pelo site: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. Concurso com 10 vagas para as áreas de: engenharia de produção (2); engenharia elétrica de potência (1); energias renováveis e transição energética (1); transformação digital e industrial (1);engenharia da educação e ciência da aprendizagem (1); engenharia da vida e aquecimento global (1); mobilidade e cidades inteligentes (1); infraestrutura sustentável e resiliente (1); engenharia ambiental e interfaces (1). Salário: R$ 3.483,52 a R$ 5.967,04. Taxa: R$ 70 a R$ 140.





INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IFSP)

Inscrições até 15 de dezembro pelo site: https://bit.ly/3LLDwUa. Concurso com 2 vagas para o cargo de técnico de laboratório/automação industrial (1); analista de tecnologia da informação/desenvolvimento de sistemas(1).Salário: R$3.029,89 a R$8.692,32 Taxa: R$120 a R$150.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IFMG)

Inscrições até 4 de dezembro pelo site: https://bit.ly/48oNMKJ. Concurso com 5 vagas para professor subsistituto para as áreas de: reprodução animal (1); mecânica (2); infraestrutura (1); alimentos (1). Salário: R$4.326,60 a R$8.075,27. Taxa: R$50.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (IFES)

Inscrições até 15 de dezembro pelo site: https://www.ifes.edu.br/. Concurso com 11 vagas para os cargos de assistente de aluno (2 vagas); assistente em administração (4); técnico de laboratório/área: logística (1) ;técnico de laboratório/área: geoprocessamento (1); técnico de laboratório/área: informática (1); psicólogo (1); enfermeiro (1). Salário: R$3.483,52 a R$5.967,04. Taxa: R$70 a R$140



INSTITUTO MARIA SCHMITT — SC

Inscrições até 30 de dezembro pelo e-mail: recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).

IGESDF - INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Inscrições até 14 de dezembro pelo e-mail: recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).