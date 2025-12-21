Confira lista com 77 concursos abertos e 11.779 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 77 concursos e 11.779 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há quatro concursos abertos com 81 vagas. Entre os nacionais, há 10 certames abertos para 1.782 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há 10 seleções abertas com 743 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são 15 concursos com 2.422 postos vagos. Há ainda nove seleções de concursos estaduais com 5.391 vagas. Já para os municipais, há 13 concursos e 793 vagas. Nas universidades federais, são nove processos seletivos e 412 oportunidades. Nos institutos federais há sete certames abertos com 155 vagas.

DISTRITO FEDERAL



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO DISTRITO FEDERAL (CRF-DF)



Inscrições até 20 de janeiro pelo site: http://www.quadrix.org.br/. Concurso com 3 vagas para os cargos de: assistente i (2); farmacêutico fiscal i (1); administrador analista i - advogado. Salário: R$ 3.153,34 a R$ 6.642,46. Taxa: R$ 55 a R$ 58.

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DA 1 REGIÃO (CRB-1)

Inscrições até 12 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4iXmM8T. Concurso com 70 vagas para o cargo de: assistente administrativo (30); bibliotecário (40). Salário: R$ 3.000 a R$ 4.200. Taxa: R$ 62 a R$ 65.



INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF)

Inscrições até 30 de dezembro pelo site: https://igesdf.org.br/. Concurso com vagas para os cargos de: edital nº 176/2025 — engenheiro; edital nº 177/2025 — técnico de enfermagem; edital nº 178/2025 — técnico em saúde bucal; edital nº 179/2025 — farmacêutico clínico. Salário: R$ 1.735,31 a R$ 11.601,54. Taxa: não informada.

CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEL DA 8° REGIÃO/DF (CRECI/DF)

Inscrições até 22 de dezembro pelo site: https://www.institutoibest.org.br/. Concurso com 8 vagas para os cargos de: agente fiscal (1); analista de ti (1); especialista em serviços jurídicos (1); especialista em serviços técnico — administrativos (administração) (1); especialista em serviços técnico — administrativos (contabilidade) (1); especialista em serviços técnico — administrativos (recursos humanos) (1); especialista em comunicação, eventos e marketing (1); assistente administrativo — atendimento ao público (1). Salário: R$ 3.400 a R$ 4.500. Taxa: R$ 54 e R$ 65.





NACIONAIS

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AGSUS)

Inscrições até 26 de dezembro pelo site: https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com 43 vagas para o cargo de médico (1); enfermeiro — responsável técnico (1); técnico de enfermagem (1); técnico em análise clínicas (1); assistente administrativo de CCE (27); agente administrativo de CCE (12). Salário: R$ 2.475 a 12.497,63. Taxa: gratuita.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA) E INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA)

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://concursos.access.org.br/. Concurso com 60 vagas para o cargo de (IBAMA - analista técnico de complexidade intelectual): analista técnico de complexidade intelectual — biólogo (6); analista técnico de complexidade intelectual — cientista social (2); analista técnico de complexidade intelectual --- direito (6); analista técnico de complexidade intelectual --- engenharia ambiental (5); analista técnico de complexidade intelectual –- engenheiro de minas (2); analista técnico de complexidade intelectual — engenheiro florestal (6); analista técnico de complexidade intelectual — engenheiro químico ou químico (3); analista técnico de complexidade intelectual –- geógrafo (4); analista técnico de complexidade intelectual — geólogo (5); analista técnico de complexidade intelectual — oceanógrafo (3); analista técnico de complexidade intelectual — pedagogo (1); (INCRA - analista técnico de complexidade intelectual): analista técnico de complexidade intelectual — ciências sociais (10); analista técnico de complexidade intelectual — direito (2); analista técnico de complexidade intelectual — engenharia ambiental (3); analista técnico de complexidade intelectual — geografia (2); (INCRA — analista técnico de complexidade gerencial): analista técnico de complexidade gerencial - antropologia (3). Salário: R$ 7.283,05 a R$9.861,23. Taxa: R$60 a R$ 70.

TELEBRÁS

Inscrições até 2 de janeiro pelo site: https://bit.ly/3MAkJvg. Concurso com 930 vagas para o cargo de: advogado (50); analista de tecnologia da informação (70); analista superior administrativo (100); analista superior auditoria (30); analista superior comercial (30); analista superior estatística (30); analista superior finanças (30); marketing (30); psicologia (30); contador (50); engenheiro aeroespacial (30); engenharia civil (40); engenheiro de redes (130); engenheiro eletricista (50); engenheiro de telecomunicação (130). Salário: até R$ 11.680,78. Taxa: R$130.

COM 4ºDN — COMANDO DO 4º DISTRITO NAVAL

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4rYnmHG. Concurso com 25 vagas para os cargos de: medicina intensiva (1); anestesiologia (1); pediatria (1); ginecologia (1); cirurgião dentista (1); enfermagem (2); fisioterapia (2); administração (3); jornalismo (1); direito (1); oceanografia (1); sta (3); inspetor naval nível 1 (2); vistoriador naval nível 1 (1); pedagogia (2); engenharia civil (1); engenharia elétrica (1). Salário: não informado. Taxa: R$140.

COM 2ºDN — COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL

Inscrições até 27 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4oU64IO. Concurso com 61 vagas para os cargos de: edificação (2); eletrônica (5); eletrotécnica (4); gráfica (1); marcenaria (2); mecânica (5); metalurgia (5); motores (4); administração hospitalar (3); enfermagem (9); higiene dental (2); patologia clínica (1); prótese dentária (1); radiologia médica (1); administração (1); ciências contábeis (6); processamento de dados (1); barbeiro (2); motorista de viatura administrativa (6). Salário: não informado. Taxa: R$ 70.

SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS (SMV-OF-RM2) DA MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 8 de janeiro pelo site da Marinha, pela internet, nos links de cada distrito naval: https://bit.ly/4pt8yPA. Concurso com 520 vagas abertas. Salário: remuneração atinente ao seu posto, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Taxa: R$ 140.

COM 2ºDN — COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4paqmhV. Concurso com 18 vagas para os cargos de: administração (3); odontologia — especialização em endodontia (1); direito (1); engenharia naval (1); geografia (1); fonoaudiologia — especialização em fonoaudiologia hospitalar (1); veterinária (1); enfermagem — especialização em auditoria de contas médicas hospitalares (1); segurança do tráfego aquaviário (1); coloproctologia (1); medicina — oncologia (1); medicina — ortopedia (2); medicina — radiologia (1); medicina — urologia (1). Salário: remuneração atinente ao seu posto, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Taxa: R$ 140.

COM 7ºDN — COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4paqmhV. Concurso com 32 vagas para os cargos de: odontologia — especialização em ortodontia (1);odontologia — especialização em dentística (1); odontologia — especialização em prótese dentária (1);odontologia — especialização em periodontia (1); odontologia — especialização em radiologia (1); farmacêutico (1); enfermagem (2); fisioterapia (4 vagas); nutrição (2); comunicação social (3); psicologia (1);ciências contábeis (2); educação física (1); segurança do tráfego aquaviário (1); técnico em magistério — matemática (1); técnico em magistério — português (letras); técnico em magistério — pedagogia (1); engenharia elétrica (1); engenharia mecânica (1); arquitetura e urbanismo (2); intensivista (1); anestesista (1); oncologista (1). Salário: remuneração atinente ao seu posto, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Taxa: R$ 140.

COM 8ºDN — COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4paqmhV. Concurso com 56 vagas para os cargos de: odontologia (especialidade bucomaxilofacial) (1); enfermagem (3); farmácia (1); administração (1); biblioteconomia (1); comunicação social (1); informática (3); segurança do tráfego aquaviário sta (3); segurança do tráfego aquaviário inspetor naval (2*) (1); segurança do tráfego aquaviário vistoriador naval (3*) (1);técnico/magistério — pedagogia (2); técnico/magistério — matemática (1);engenharia civil (1);engenharia de materiais (2); engenharia de produção (7); engenharia de sistemas da computação (3); engenharia elétrica (7); engenharia eletrônica (4); engenharia mecânica (13). Salário: remuneração atinente ao seu posto, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Taxa: R$ 140.

COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL DA MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4paqmhV. Concurso com 37 vagas para os cargos de: cirurgião dentista (dentística) (1); cirurgião dentista (endodontia) (2); farmácia (1);enfermagem (4); fisioterapia (1); fonoaudiologia (1); nutrição (1); educação física (1); pedagogia (1); português (letras) (2). Salário: remuneração atinente ao seu posto, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Taxa: R$ 140.

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO



Inscrições até 7 de janeiro pelo site: https://www.itame.com.br/site/index.aspx. Concurso com 156 vagas para os cargos de: auxiliar de manutenção (10);auxiliar de serviços gerais e limpeza urbana (20);gari (15);operador de máquinas leves (2);operador de máquinas pesadas (2);vigia (5);executor administrativo i (10);mecânico (1);motorista (5 vagas);motorista da saúde (10);motorista de transporte escolar (5);agente de combate às endemias - ace (3);agente de vigilância sanitária (1);auxiliar de atividades educativas (8);eletricista automotivo (1);eletricista de iluminação pública (1);eletricista predial (1);executor administrativo ii (5);executor administrativo iii (2);fiscal de meio ambiente (1);fiscal de obras e posturas (1);fiscal de tributos municipais (1);técnico em enfermagem (10);técnico em saúde bucal - tsb (1);analista ambiental - biólogo/ecólogo (1);analista ambiental / engenheiro ambiental (1);educador físico (1);executor administrativo iv (2);médico veterinário (1);nutricionista (1);profissional da educação básica (15);profissional da educação infantil (13). Salário: R$ 1.518,00 a R$ 4.432,59. Taxa: R$ 80 a R$ 150.

PREFEITURA DE GOIÁS - GO



Inscrições de 22 e 23 de dezembro de 2025, das 9h às 11h e das 14h às 17h, no Auditório André Xavier Mundim, na sede da Prefeitura Municipal de Goiás, localizada na Praça da Bandeira, nº 01, Bairro Centro. Concurso com 57 vagas para os cargos de: Fisioterapeuta (5);Assistente Social (4);Enfermeiro (13);Técnico de Enfermagem (8);Farmacêutico (3);Psicólogo (4);Dentista (3);Motorista B (4);Motorista D (13). Salário: R$ 2.000 a R$ 4.500 Taxa: não informada.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS (ALEGO)

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://conhecimento.fgv.br/alego25. Concurso com 101 vagas para os cargos de: policial legislativo (40); analista administrativo (20); analista de ciência de dados (2);analista de controle externo em contabilidade (1); analista de controle externo em finanças e controle (1);analista de controle interno em contabilidade (2); analista de controle interno em finanças e controle (2);analista de gerenciamento de projetos de ti (2); analista de sistemas (2); analista de infraestrutura (4);contador (4 s); desenvolvedor de sistemas (8);economista (1); assistente de suporte em ti (7);fotógrafo (2);técnico de gravação e som (2);técnico em refrigeração e ar-condicionado (1); Salário: R$ 7.408,90 a R$ 10.150,33. Taxa: R$ 120 a R$ 195.

CÂMARA DE RIO VERDE - GO

Inscrições até 5 de janeiro pelo site: http://www.idib.org.br/. Concurso com 109 vagas para os cargos de: edital nº 01/2025: procurador jurídico (1); edital nº 02/2025: operador de videomonitoramento (2); motorista (5); auxiliar de serviços gerais (26); assistente administrativo (48); ouvidor (2); técnico de segurança do trabalho (1); auxiliar técnico de áudio e vídeo (3); técnico de arquivo (2); agente de controle interno (1); procurador jurídico (1); assistente legislativo (6); assistente social (1); técnico de informática (6); tradutor e intérprete de libras (4). Salário: R$ 2.621,21 a R$ 7.695,25. Taxa: R$ 140.



PREFEITURA DE GAMELEIRA DE GOIÁS



Inscrições até 13 de janeiro pelo site: http://www.institutoverbena.ufg.br/. Concurso com 131 vagas para os cargos de: agente de serviços de higiene e alimentação (14); agente administrativo (4); auxiliar administrativo (5); auxiliar de consultório dentário (1); auxiliar de educação infantil (12); auxiliar de serviços gerais (15); auxiliar de serviços póstumos (1); controlador interno da câmara municipal (1); cuidador (14); enfermeiro psf (1); farmacêutico (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de tributos municipais (1); gestor de programas (3); motorista de ambulância (3); motorista de caminhões (5); motorista de veículos administrativos (9); motorista de veículos de transporte escolar (6); motorista da câmara municipal (1); nutricionista (1); operador de máquinas (6); professor de ciências (2); professor de educação física (2); professor de geografia (2); professor de história (2); professor de letras (2); professor de matemática (1); professor pedagogo (9); psicólogo (1); técnico de enfermagem (2); vigia noturno (1); vigilante sanitário (1). Salário: R$ 1.351,29 a R$ 4.513,30. Taxa: R$ 80 a R$ 140.



PREFEITURA DE PARANAIGUARA - GO

Inscrições até 21 de janeiro pelo site: https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 84 vagas para os cargos de: edital nº 001/2025: agente administrativo (2); agente de apoio à educação (12); agente de serviços e obras (2); agente de serviços gerais (30); agente de vigilância (4); assistente social (1); biomédico (1); enfermeiro (3); farmacêutico/bioquímico (1); fiscal ambiental (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); mecânico (1); motorista (3); nutricionista (1); psicólogo (2); técnico em enfermagem (3); técnico em radiologia (1); edital nº 002/2025: professor de educação básica 30h (8); professor de educação básica 40h (6). Salário: R$ 1.418,49 a R$ 4.713,69. Taxa: R$ 70 a R$ 150.

CÂMARA DE CASSILÂNDIA - MS



Inscrições até 15 de janeiro pelo site: https://concurso.fapec.org/. Concurso com 4 vagas para os cargos de:agente de contratação (1);analista legislativo (2);analista técnico em ti (1);recepcionista (cadastro de reserva). Salário: R$ 2.626,38 e R$ 3.425,75. Taxa: R$ 100 a R$ 120.



COMANDO DO 6º DISTRITO NAVAL (COM6ºDN)



Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://www.marinha.mil.br/com6dn/SMV_Oficiais_2026. Concurso com 17 vagas para os cargos de: Ladário - MS: odontologia — endodontia (1);odontologia — odontopediatria (1);enfermagem (2);nutrição (1);administração (3);ciências contábeis (2); comunicação social (2); psicologia (1); serviço social (1); engenharia ambiental (1); engenharia cartográfica (1); Cuiabá - MT: pedagogia (1). Salário: não informado. Taxa: R$ 140.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TJ-MT)



Inscrições até 13 de fevereiro pelo site: https://bit.ly/48C2rCB. Concurso com 42 vagas para os cargos de: outorga de delegações de notas e de registro do foro extrajudicial. Salário: não informado. Taxa: R$ 450.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL (TJMS)



Inscrições até 2 de janeiro pelo site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmsnotarial25. Concurso com 42 vagas para os cargos de: mediante ingresso por provimento (28);por remoção (14). Salário: não informado. Taxa: R$ 450.



CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ (CRC)

Inscrições até 8 de janeiro de 2026 pelo site: https://bit.ly/4oODs3u. Concurso com 146 vagas para os cargos de contador (31); fiscal contador (30); auxiliar administrativo (85). Salário: R$ 2.824,81 a R$ 5.762,31. Taxa: R$ 53 a R$ 54.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 24ª REGIÃO (CRECI - RO)

Inscrições até 12 de janeiro de 2026 pelo site: https://quadrix.selecao.net.br/. Concurso com 6 vagas para os cargos de assistente administrativo: Ji-Paraná (1 ); Porto Velho (2 ); Vilhena (1 ); advogado: Porto Velho (1); agente de fiscalização: Ji-Paraná (1); Porto Velho (1); Vilhena (1). Taxa: R$ 59 a R$ 62.

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8ª REGIÃO (CRB—8)

Inscrições até 26 de dezembro pelo site: https://bit.ly/48EnFiW. Concurso com 2 vagas para os cargos de: assistente administrativo (1); fiscal bibliotecário (1). Salário: R$ 2.196 a R$ 5.170,10 Taxa: R$ 75 a R$ 90.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 6ª REGIÃO (CREF)

Inscrições até 26 de dezembro pelo site: https://bit.ly/48oVpj4. Concurso com 14 vagas para os cargos de: técnico administrativo — Belo Horizonte (12); assistente administrativo — Uberlândia (1); assistente administrativo — Montes Claros (1). Salário: R$ 2.280. Taxa: R$ 50.

CONSELHO REGIONAL DO CORRETORES DE IMÓVEIS DA 8º REGIÃO

Inscrições até 22 de dezembro pelo site: https://sl1nk.com/jkEHQ. Concurso com 8 vagas para o cargo de agente fiscal (1); analista de TI (1); especialista em serviços jurídicos (1); especialista em serviços técnico — administrativos (administração) (1); especialista em serviços técnico — administrativos (contabilidade) (1); especialista em serviços técnico — administrativos (recursos humanos) (1); especialista em comunicação, eventos e marketing (1); assistente administrativo — atendimento ao público (1); assistente administrativo (14). Salário: R$ 3.400 a R$ 4.500. Taxa: R$ 54 e R$ 65.



LOCAIS — ESTADUAIS



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ

Inscrições a partir de 22 de dezembro até 20 de janeiro pelo site: https://l1nq.com/RWbLE. Concurso com 2.016 vagas para os cargos de arte (61); biologia (81); educação física (163); espanhol (80); filosofia (105); física (100); geografia (161); história (137); informática (72); inglês (175); matemática (359); português (258); química (242); sociologia (22). Salário: R$: 2.492,09 a R$ 5.250,83. Taxa:R$ 130.

SEFAZ — SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE RIO GRANDE DP NORTE

Inscrições a partir de 26 de dezembro até 16 de janeiro pelo site: https://l1nq.com/Xglje. Concurso com 50 vagas para os cargos de auditor fiscal de receitas estaduais. Salário: R$: R$ 13.283,64. Taxa:R$ 200.





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ (SESAPI - PI)



Inscrições até 5 de janeiro pelo site: https: https://www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 500 vagas para os cargos de: policial penal — feminino (271); policial penal — masculino (907). Salário: R$ 5.332,64. Taxa:R$ 48,90.



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE DE CAPIXABA (INOVA CAPIXABA)



Inscrições até 28 de dezembro pelo site: https://www.idcap.org.br/. Concurso com 932 vagas para os cargos de: auxiliar de farmácia (68); assistente administrativo (59); técnico de enfermagem (474); técnico de nutrição (1); técnico de segurança do trabalho (4); técnico de radiologia (2); técnico de saúde bucal (1); técnico de laboratório (13); analista (34); analista de tecnologia da informação (1); analista clínico (138); enfermeiro da qualidade (1); enfermeiro de educação e pesquisa (2); enfermeiro de informação em saúde (2); enfermeiro de núcleo de segurança do paciente (1); enfermeiro de controle de infecção hospitalar (3); enfermeiro do nir — núcleo interno de regulação (4); enfermeiro do trabalho (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); farmacêutico (12); farmacêutico clínico (7); fisioterapeuta (83); médico do trabalho (1); médico auditor (1); nutricionista (8); psicólogo organizacional (1); psicólogo (7); terapeuta ocupacional (2). Salário: R$ 1.766,73 a R$ 16.748,42. Taxa: R$ R$ 52 a R$ 75.



SEJUSP — MG

Inscrições até 22 de dezembro pelo site: https://www.institutoaocp.org.br/concursos/672. Concurso com 1.178 vagas para os cargos de: técnico de laboratório (6); técnico em enfermagem (81); técnico em patologia clínica (14); técnico em radiologia (28); técnico em saúde bucal (10); técnico em segurança do trabalho (10); assistente social (28); biomédico (3); cirurgião — dentista (10); enfermeiro (63); engenheiro — clínico (5); farmacêutico (50);fisioterapeuta (25);fonoaudiólogo (1); nutricionista (20); psicólogo (25); terapeuta ocupacional (20); médico veterinário (2); médico com capacitação específica em aph (atendimento pré-hospitalar) (1); médico regulador (1); médico –- anestesiologia (7); médico — cardiologia (1); médico — cardiologia — ecocardiografista (1); médico — cardiologia pediátrica (1); médico — cirurgia cardiovascular (1); médico — cirurgia do aparelho digestivo (1);médico –- cirurgia oncológica (3); médico –- cirurgia pediátrica (4); médico — cirurgia torácica (2); médico –- cirurgia vascular (2); médico — clínica médica/clínico geral (11); médico — endocrinologia e metabologia (1); médico — endocrinologia pediátrica (1); médico — endoscopia digestiva (1); médico — gastroenterologia (1); médico — gastroenterologia pediátrica (2); médico — geneticista (1); médico –- geriatria (2); médico — hematologia e hemoterapia (2); médico — hematologia e hemoterapia pediátrica (1); médico — infectologia (2); médico — medicina do trabalho (2); médico — medicina intensiva (11); médico — medicina intensiva pediátrica (10); médico — nefrologia (1); médico — neurocirurgia (2); médico — neurologia (1); médico — neurologia — neurofisiologia clínica (1); médico — neurologia pediátrica (4);médico –- nutrologia (1);médico — oftalmologia (2);médico –- ortopedia (1); médico — otorrinolaringologia (2); médico — patologia (1); médico — pediatria (4); médico — pneumologia (1); médico — pneumologia pediátrica (1); médico — psiquiatria (3); médico — psiquiatria pediátrica da infância e adolescência (1); médico — radiologia e diagnóstico por imagem (1). Salário: R$ 1.599,21 a R$ 12.299,94. Taxa: R$ R$ 100 e R$ 180.



POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA (PC-SC)

Inscrições até 30 de dezembro pelo site: www.idecan.org.br. Concurso com 300 vagas para os cargos de: edital nº 01/2025: agente de polícia civil (200); edital nº 02/2025: escrivão de polícia civil (100). Salário: R$ 7.840 a R$ 10.270.Taxa: R$ 210.

SEFAZ — SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Inscrições até 9 de janeiro pelo site: https://www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 200 vagas para os cargos de: gestão tributária (150); tecnologia da informação e comunicação (50). Salário: R$ 21.177,10.Taxa: R$ 170.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO — (PE)

Inscrições até 9 de janeiro pelo site: https://www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 200 vagas para os cargos de: gestão tributária (150); tecnologia da informação e comunicação (50). Salário: R$ 21.177,10.Taxa: R$ 170.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA (CBM)

Inscrições até 26 de dezembro pelo site: https://bombeiros.pb.gov.br/. Concurso com 15 vagas para os cargos de oficial do corpo de bombiros. Salário: R$ 3.003,48 a R$ 8.745,75. Taxa: R$ 120.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE VIANA — ES

Inscrições até 5 de janeiro de 2026 pelo site: https://bit.ly/4qhVhsY. Concurso com 427 vagas para os cargos de: edital nº 01/2025: assistente administrativo (20); assistente de educação básica (130); analista em gestão pública/contador (3); analista em tecnologia da informação (1); auditor de controle interno/direito (1); auditor de controle interno/ciências contábeis (1); auditor de controle interno /engenharia civil (1); auditor fiscal de defesa do consumidor (1); assistente social (1): edital nº 02/2025: professor de educação básica i/ educação infantil (peb I) (70); professor de educação básica ii/ ensino fundamental anos iniciais (peb II) (70); professor de educação básica iii/ ensino fundamental anos finais (peb iii)/ artes (17); professor de educação básica iii/ ensino fundamental anos finais (peb iii)/ educação física (9); professor de educação básica iii/ ensino fundamental anos finais (peb iii)/língua portuguesa (14); professor de educação básica iii / ensino fundamental anos finais (peb iii) - matemática (10); professor de educação básica iii /ensino fundamental anos finais (peb iii)/ história (5); professor de educação básica iii/ ensino fundamental anos finais (peb iii)/geografia (4); professor de educação básica iii/ ensino fundamental anos finais (peb iii)/ ciências (6); professor de educação básica iii/ ensino fundamental anos finais (peb iii)/ inglês (3); professor de educação básica IV/ educação especial (peb IV) (30); pedagogo (30). Salário: R$ 1.776,50 a R$ 6.697,60. Taxa: R$ 66,50 a R$ 95.

PREFEITURA DE IATI — PE

Inscrições até 19 de janeiro de 2026 pelo site: https://bit.ly/44ADDbJ. Concurso com 609 vagas para os cargos de auxiliar de servicos educacionais (30); motorista escolar (10); nutricionista (2); psicólogo (5); professor i (anos iniciais) (15); professor i (educação infantil) (15); professor ii (6º ao 9º ano) educacao fisica (2); professor ii (6º ao 9º ano) matemática (10); professor ii (6º ao 9º ano) história (2); professor ii (6º ao 9º ano) geografia (2); professor ii (6º ao 9º ano) língua portuguesa (12 ); professor ii (6º ao 9º ano) ciências (2); técnico educacional em informática (1); vigia escolar (10); agente ; comunitário de saúde (6); agente de endemias (4); agente sanitário (5); auxiliar de odontologo (10); auxiliar de Laboratorio (1); enfermeiro - esf (10); fisioterapeuta (2); odontólogo (1); psicólogo (5); técnico em raio X (1); técnico em enfermagem (30); veterinário (1); auxiliar administrativo (20); agente administrativo (10); auxiliar de servicos Gerais (300); assistente social (1); auxiliar de controle interno (1); coveiro (1); eletricista (2); escriturário (3); escriturário técnico (3); gari (40); mecânico (2); motorista i categoria B (6 ); motorista ii - categoria D (10); operador de máquinas (6); recepcionista (10); tecnico em informatica (1); tratorista (4). Salário: R$ 1.518,00 a R$ 4.867,67. Taxa: R$ 62,60 a R$ 92,60.

PREFEITURA DE CABO DE SANTO AGOSTINHO — PE

Inscrições até 28 de dezembro de 2026 pelo site: https://bit.ly/4p7453Y. Concurso com 608 vagas para os cargos de professor bilíngue de libras (1); professor brailista (2); professor de anos iniciais (200); professor de artes (9); professor de atendimento educacional especializado (62); professor de ciências (34); professor de educação física (18); professor de educação infantil (100); professor de geografia (31); professor de história (30); professor de libras (escolas integrais) (5); professor de língua espanhola (10); professor de língua inglesa (16); professor de língua portuguesa (40); professor de matemática (50). Salário: R$ 2.985,18 a R$ 3.217,53. Taxa: R$ 67.

PREFEITURA DE ARAGARÇAS - GO

Inscrições até 6 de janeiro de 2026 pelo site: https://bit.ly/4pAJNRv. Concurso com 82 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (5); auxiliar de serviços gerais (6); guarda/vigilante (5); mecânico (1); motorista (3); motorista de ambulância (2); operador de equipamentos pesados (1); pedreiro (2); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de laboratório (1); auxiliar de saúde bucal (7); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de tributos (1); monitor de creche (5); técnico de enfermagem (5); técnico de laboratório e análises clínicas (1); técnico em radiologia (2); controlador interno (1); enfermeiro (5); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (2); médico veterinário (1); nutricionista (1); professor de educação básica infantil e anos iniciais/pedagogo (8); guarda civil municipal (12). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.435,30. Taxa: R$ 80 a R$ 130.

PREFEITURA DE CARUARU — PB

Inscrições até 19 de janeiro de 2026 pelo site: https://www.ibam-concursos.org.br/. Concurso com 50 vagas para os cargos de assistente social (30) e psicólogo (20) Salário: R$ 2.100. Taxa: R$ 97.

PREFEITURA DE CONGOINHAS — PR

Inscrições até 20 de janeiro de 2026 pelo site: https://www.insitutounifil.com.br/. Concurso com 33 vagas para os cargos de agente de serviços gerais (3); motorista (1); operador de máquinas pesadas (1); agente administrativo (3); auxiliar de consultório dentário (1); técnico em enfermagem (3); auditor fiscal de tributos municipais; assistente social (1); contador (1); enfermeiro (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (2); nutricionista (1); psicólogo (1); professor de creche (6); professor (1); professor de educação artística (1); professor de educação física (1); professor de inglês (1) Salário: R$ 1.518 a 19.665,86. Taxa: R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE PELOTAS — RS

Inscrições até 20 de janeiro de 2026 pelo site: https://www.pelotas.com.br/. Concurso com 48 vagas para os cargos de professor de educação infantil (1); professor i (20); professor ii artes visuais (2); professor ii ciências (2); professor ii educação física (2); professor ii filosofia; professor ii geografia (2); professor ii história (2); professor ii língua portuguesa (2); professor ii língua espanhola (2); professor ii língua inglesa (2); professor ii matemática (2); professor ii música (2); professor ii sociologia; orientador educacional (5). Salário: R$ 2.121,63 a 4.242,27. Taxa: R$ 85.

PREFEITURA DE ILHA COMPRIDA — SP

Inscrições até 22 de janeiro de 2026 pelo site: https://www.institutomais.org.br/. Concurso com 8 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde USF Central (1); agente comunitário de saúde USF Doralice (1); agente comunitário de saúde USF Viaréggio (1); agente comunitário de saúde USF Meu Recanto (1); agente comunitário de saúde USF Araçá (1); agente comunitário de saúde USF Pedrinhas (1); agente comunitário de saúde USF Boqueirão Sul (1); agente de combate às endemias (1). Salário: R$3.036. Taxa: R$ 66.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO SUL — RS

Inscrições até 6 de fevereiro de 2026 pelo site: https://portal.institutotupy.com.br/. Concurso com 6 vagas para os cargos de agente de combate às endemias. Salário: R$3.036. Taxa: R$ 80.

PREFEITURA DE PEREIRA BARRETO — SP

Inscrições até 22 de janeiro de 2026 pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 30 vagas para os cargos de agente de orientação escolar (inspetor de alunos); auxiliar de serviços escolar ii (serviços gerais); serviços gerais; agente comunitário de saúde setor 3 UBS Antônio Domiciano Barbosa (1); agente comunitário de saúde setor 4 UBS Dr. José Alexandrino Filho (1); agente comunitário de saúde setor 5 UBS Valter Gatti; agente de saneamento; agente de vigilância em saúde; auxiliar de enfermagem; auxiliar de saúde bucal; auxiliar de vida escolar; técnico de laboratório; técnico de segurança do trabalho (1); controlador geral do município (1); dentista 4h; dentista 8h; enfermeiro padrão; engenheiro eletricista; farmacêutico 8h; fisioterapeuta 4h; fonoaudiólogo 4h; fonoaudiólogo 8h; instrutor de esporte e lazer; médico de saúde da família; procurador do município (1); professor de educação básica i; professor de educação básica ii inglês; professor de educação infantil, creches e educação de jovens e adultos; terapeuta ocupacional. Salário: R$ 2,153,69 a R$ 10.136,74. Taxa: R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE PARANAIGUARA — GO

Inscrições até 21 de janeiro de 2026 pelo site: https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 84 vagas para os cargos de edital nº 001/2025:agente administrativo (2); agente de apoio à educação (12); agente de serviços e obras (2); agente de serviços gerais (30); agente de vigilância (4); assistente social (1); biomédico (1); enfermeiro (3); farmacêutico/bioquímico (1); fiscal ambiental (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); mecânico (1); motorista (3); nutricionista (1); psicólogo (2); técnico em enfermagem (3); técnico em radiologia (1); edital nº 002/2025:professor de educação básica 30h (8); professor de educação básica 40h (6). Salário: R$ 1.418,49 a R$ 4.713,69. Taxa: R$ 70 a R$ 150.

PREFEITURA DE PILÕEZINHOS — PB

Inscrições até 21 de dezembro pelo site: https://bit.ly/47PcOT7. Concurso com 52 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (4); agente de limpeza urbana (2); merendeira (1); motorista AB (2); motorista D (4); agente administrativo (1); fiscal de obras (1); técnico em enfermagem (2); técnico em laboratório (1); técnico em saúde bucal (1); arquivista (1); enfermeiro (2); fonoaudiólogo (1); médico PSF (2); nutricionista (1); fisioterapeuta (1); odontólogo (1); professor de arte (1); professor de ciências (1); psicopedagogo (1); professor de AEE (1); professor de ensino religioso (1); professor fundamental I (19). Salário: R$1.518 a R$4.370,97. Taxa: R$ 75 a R$115.

PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO

Inscrições até 29 de dezembro pelo site: https://bit.ly/4o4c9Sq. Concurso com 9 vagas para os cargos de: agente administrativo (1); assessor técnico administrativo (1); assessor técnico contábil (1); assessor técnico jurídico (1); assessor técnico em física moderna (1); agente de propriedade intelectual (1); coordenador administrativo financeiro (1); coordenador do NIT (1); coordenador do cedina (1). Salário: R$3.592,03 a R$10.507,94. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE TOLEDO — MG

Inscrições até 19 de janeiro de 2026 pelo site: https://abconcursospublicos.org/. Concurso público com 220 vagas de agente administrativo (10); agente fiscal (1); auxiliar de serviços gerais (25); digitador bolsa família (1); oficial de obras e serviços — pedreiro (2); auxiliar de consultório dentário (1); auxiliar de secretaria (2); monitor de creche/escola (50); motorista de veículo leve (6);motorista de veículo médio (10);motorista de veículo pesado (10);oficial de obras e serviços (2); operador de máquina pesada (2); vigia (2); vigilante sanitário (1); técnico radiologista (2); técnico em enfermagem (10); assistente social (1); contador (1); controlador interno (1); dentista (1); enfermeiro (6); engenheiro civil (1); farmacêutico/bioquímico (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudióloga (2); nutricionista (1); psicólogo (2); especialista em educação (5); professor de educação física (5); professor de inglês (2); professor municipal i (51). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.962,37.Taxa: R$ 74,60 a R$ 114,60.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)

Inscrições até 24 de fevereiro de 2026 com inscrições a conferir por área. Concurso com 17 vagas para as áreas de medicina, medicina geral de família e comunidade (1); medicina, ginecologia e obstetrícia (1); ortopedia e traumatologia (1); direito civil (1); colheita florestal, mecanização florestal, gestão do abastecimento florestal e infraestrutura florestal (1); medicina, clínica médica (1); medicina, reumatologia (1); química inorgânica - terras raras (1); físico-química (1); oncologia com atuação complementar em hematologia e propedêutica médica (1); psiquiatria (1); literaturas de língua inglesa (1); helmintologia e parasitologia humana (1); engenharia elétrica (1); linguística, letras e artes (1); lavra de minas e desmonte de rochas (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 61 a R$ 240.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI)

Inscrições até 19 de janeiro de 2026 pelo site: https://bit.ly/4q9rjaA. Concurso com 14 vagas para as áreas de enfermagem (1); informática (1); matemática (1); tecnologias digitais e inovação aplicadas à moda (1); economia política (1); métodos quantitativos em economia (1); geociências (1); química analítica (1); odontologia em saúde coletiva (1); projeto mecânico (1); extensão rural (1); geologia e paleontologia (1); zoologia geral (1); bases dos processos biológicos (1). Salário: R$ 6.180,86, com retribuição por titulação que somando pode chegar a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 154,52 a R$ 332,22.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)

Inscrições até 20 de janeiro de 2026 pelo site: https://bit.ly/4aUxkDy. Concurso com 9 vagas para as áreas de: zootecnia geral, tecnologias para melhorias da produção animal, habilidades e atitudes em zootecnia i, ciências do bem-estar animal, produção de pescados, habilidades e atitudes em zootecnia ii, ciência da nutrição i, ciência da nutrição ii, produção de animais não ruminantes, produção de grandes ruminantes, ciências econômicas e ambientais, produção de pequenos ruminantes, habilidades e atitudes em zootecnia iii (1); contabilidade pública; contabilidade tributária; contabilidade societária; noções de atuária; contabilidade geral; contabilidade avançada; contabilidade comercial; ética geral e profissional em contabilidade (1); fundamentos de matemática; vetores e geometria analítica; cálculo diferencial; combinatória; sistemas lineares e polinômios; álgebra linear i; cálculo integral; teoria de anéis; cálculo diferencial em várias variáveis; geometria euclidiana plana; teoria de grupos e equações algébricas; cálculo integral em várias variáveis; equações diferenciais ordinárias; probabilidade e inferência estatística; geometria espacial; construção dos conjuntos numéricos; sequências e séries; teoria de funções; análise na reta; cálculo complexo i; cálculo i; fundamentos de matemática para química; introdução ao cálculo; introdução à estatística (1); museologia e turismo; tópicos especiais em museologia; museologia; patrimônio e memória; políticas patrimoniais no brasil; relações étnico-raciais e museologia; objetos e coleções; ética em museologia (1); algoritmos de busca e otimização; aprendizagem de máquina; inteligência artificial generativa; fundamentos da inteligência artificial; processamento de linguagem natural; representação de conhecimento e raciocínio automático; redes neurais artificiais; sistemas multiagentes; tópicos especiais em inteligência artificial; programação a; programação em c; programação imperativa; ciência de dados; engenharia de dados; informática instrumental (2); antropologia i, antropologia ii, antropologia iii, antropologia iv, métodos e técnicas de pesquisa em ciências sociais i, métodos e técnicas de pesquisa em ciências sociais ii, leituras e produção de textos em ciências sociais, antropologia aplicada i, antropologia aplicada ii, epistemologia das ciências humanas, filosofia e ciências sociais, cultura brasileira (1); introdução ao estudo do direito i e ii, história do direito e hermenêutica jurídica, ética geral e profissional, instituições do direito, filosofia geral e jurídica, bioética e biodireito, sociologia geral e jurídica (1); saúde da mulher i, saúde da mulher ii, internato em ginecologia e obstetrícia i, internato em ginecologia e obstetrícia ii, propedêutica médica i/ii e atividades de extensão e integração (1). Salário: R$ 6.180,86. Taxa: 200.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 30 de março de 2026 pelo site: https://bit.ly/3L8mgs7. Concurso com 10 vagas para os cargos de: engenharia de produção (2); engenharia elétrica de potência (1); energias renováveis e transição energética (1); transformação digital e industrial (1); engenharia da educação e ciência da aprendizagem (1); engenharia da vida e aquecimento global (1); mobilidade e cidades inteligentes (1); infraestrutura sustentável e resiliente (1); engenharia ambiental e interfaces (1). Salário: R$ 24.309,11. Taxa não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 26 de junho de 2026 pelo site: https://bit.ly/3L8mgs7. Concurso com 5 vagas para as áreas de:biomateriais (1); endodontia (1); prótese fixa (1); odontologia para pacientes com necessidades especiais (1); patologia geral (1). Salário: R$ 15.498,97. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB)

Inscrições até 12 de janeiro pelo site: https://bit.ly/3Mw4ek0. Concurso com 48 vagas para os cargos de: artes visuais - arte e educação (2); educação / história (3); linguística (1); economia e desenvolvimento público (1); comunicação (1); comunicação/ciências da computação / design (1); sistemas de computação (2); ciência da computação (2); artes visuais, interculturalidades e processos artísticos comunitários / artes plásticas (1); comunicação para web, webjornalismo / programação visual (1); ança e criação cênica, processos criativos /dança (1); química (2); matemática (2); engenharia agrícola (1); matemática/ ciências exatas e da terra (1); física/ ciências exatas e da terra (1); química / ciências exatas e da terra (1); linguística/língua portuguesa linguística, letras e artes (1); educação inclusiva (1); educação artística — práticas pedagógicas / ensino de artes /estágio supervisionado (1); língua portuguesa e linguística (1); sociologia (1); física (1); ciência da computação (3); administração (1); agronomia, fitotecnia (1); desordens nutricionais e metabólicas/ tutoria/ habilidades/ piesc/ internato (1); dor abdominal, diarreia,vômitos e icterícia/ tutoria/ habilidades/ piesc/ internato (1); fadiga, perda de peso e anemias/ tutoria/ habilidades/ piesc/ internato (1); perda de sangue/ tutoria/ habilidades/ piesc/ internato (1); saúde da mulher, sexualidade humana e planejamento familiar/ tutoria/ habilidades/ piesc/ internato (1); febre, inflamação e infecção/ tutoria/ habilidades/ piesc/ internato (1); direito processual penal/prática penal (1); direito financeiro/ direito tributário/ processo administrativo / processo tributário (1); antropologia das religiões antropologia / teoria antropológica (1); antropologia e regimes de conhecimento antropologia/ teoria antropológica (1); estruturas/ engenharia civil (2); instalações prediais/ engenharia sanitária (1); direito e política social/ciências sociais aplicadas e ciências humanas (1). Salário: R$ 3.986,97 a R$ 14.463,85. Taxa: R$ 250.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA)

Inscrições até 9 de janeiro pelo site: https://bit.ly/48O4Jx9. Concurso com 16 vagas para os cargos de: análise de dados e uso da ia (inteligência artificial) na ciência animal (1); ciência do solo/microbiologia e bioquímica do solo (1); ciências sociais (1); contabilidade e finanças (1); controle biológico de doenças de plantas (1); educação física - movimento humano: esporte, saúde e desempenho (1); estruturas (1); filosofia (1); fisiologia vegetal; fisiologia do crescimento e desenvolvimento vegetal; biologia molecular (1); gestão da cadeia de suprimentos e da qualidade (1); hidrologia e recursos hídricos (1); inteligência artificial, algoritmos e estruturas de dados (1); melhoramento genético de plantas, genética quantitativa e biometria (1); olericultura/cultura da mandioca (1); políticas públicas e gestão social (1); sistemas de informação e organização; sistemas e métodos (osm) na administração pública (1). Salário: R$ 13.288,85. Taxa: R$ 200.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP)

Inscrições até 29 de janeiro pelo site: https://www.concurso.ufop.br/. Concurso com 50 vagas para os cargos de: ciência e tecnologia de alimentos / ciência de alimentos, tecnologia de alimentos e engenharia de alimentos (1); nutrição / alimentos e alimentação coletiva (2); engenharia sanitária / saneamento ambiental (1); geodésia / geodésia geométrica (1); teatro / pedagogia do teatro e tecnologias da cena (1); artes / teatro / teoria do teatro, história do teatro e dramaturgia (1); botânica / anatomia vegetal (1); botânica / botânica aplicada (1); cirurgia (1); estruturas (1); engenharia civil / construção civil / processos construtivos (1); clínica médica (1); pediatria 2); direito (1); métodos quantitativos em economia (1); economia / teoria econômica / macroeconomia (1); psicologia da educação (1); educação / fundamentos da educação (1); ciências da saúde / educação física (2); engenharia elétrica / telecomunicações (1); ensino de ciências e matemática (1); farmácia / farmacognosia (1); geociências / geologia / geologia regional (1); comunicação / rádio e televisão / radiodifusão (1); línguas estrangeiras modernas / inglês (1); engenharia mecânica / projetos de máquinas (1); engenharia metalúrgica / metalurgia extrativa e fenômenos de transporte (1); engenharia metalúrgica / metalurgia extrativa / pirometalurgia (1); medicina / saúde mental na atenção primária (1); música / educação musical e violão (1); música / educação musical e canto (1); nutrição / saúde coletiva (1); engenharia econômica e planejamento energético (1); química / físico-química (1); química / estrutura, conformação e estereoquímica; determinação de estruturas de compostos inorgânicos; química do estado condensado (1); história do direito, direito civil e direito empresarial (1); teoria do direito, direito constitucional e direito internacional (1); teoria do direito e direito empresarial (1); teoria do direito e direito processual civil (1); metodologia, direito penal e direito processual penal (1); planejamento e avaliação educacional (1); ensino-aprendizagem (1); tópicos específicos de educação (1); fundamentos da educação / psicologia (1); fundamentos da educação / história e sociologia (1); educação pré-escolar (1); métodos e técnicas de ensino (1). Salário: R$ R$ 4.975,59 a R$ 13.288,85 Taxa: R$ 99,51 a R$ 265,78.

UFRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 25 de janeiro pelo site: https://selecon.org.br/. Concurso com 243 vagas para os cargos de: técnico de laboratório — alimentos (1); técnico de laboratório — análises clínicas (2); técnico de laboratório — biologia (2); técnico de laboratório —biotério (1); técnico de laboratório — coleções geopaleontológicas (1); técnico de laboratório — coleções zoológicas (1); técnico de laboratório — química (4); técnico de tecnologia da informação — sistemas (10); técnico de tecnologia da informação — redes (10); técnico de tecnologia da informação — suporte e infraestrutura (11); técnico em contabilidade (9); administrador (6); analista de tecnologia da informação — sistemas (11); analista de tecnologia da informação — redes (11); analista de tecnologia da informação — suporte e infraestrutura (11); assistente social (1); engenheiro civil (6); engenheiro elétrico (6); engenheiro mecânico (1); engenheiro de telecomunicações (1); engenheiro de segurança do trabalho (5); fonoaudiólogo (1); médico — clínica médica (5); médico — medicina do trabalho (2); médico — infectologia/medicina de viagem (2); médico — ortopedia e traumatologia (1); médico — patologia (1); médico — psiquiatra (2); médico — sanitarista (1); médico — urologia (1); nutricionista (2); psicólogo (2); químico (6); técnico desportivo (3); tecnólogo (3); Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04 Taxa: R$ 90 a R$ 130.

INSTITUTOS

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO)

Inscrições até 5 de janeiro de 2026 pelo site: https://bit.ly/4j2AyqA. Concurso com 6 vagas para os cargos de: agente temporário ambiental. Salário: a remuneração mensal será de um a dois salários mínimos e meio, acrescida de auxílios legais, ou pelo email disponível no edital. Taxa: não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO (IFPE)

Inscrições até 23 de dezembro de 2025 pelo site: https://bit.ly/4s33AL1. Concurso com 1 vaga para os cargos de: professor substituto de música (saxofone). Salário: R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29. Taxa:90.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO (IFMA)

Inscrições até 4 de janeiro de 2026 pelo site: https://bit.ly/49fNCpj. Concurso com 8 vagas para os cargos de: estágio supervisionado ii (2); educação de jovens e adultos (1); avaliação educacional (1); equações diferenciais ordinárias (1); teoria dos números (1); desenho geométrico (1); atividades curriculares de extensão iv (1). Salário: R$ 1.850. Taxa: não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO (IFMT)

Inscrições até 5 de janeiro de 2026 pelo site: https://bit.ly/4iZSRgc. Concurso com 20 vagas para os cargos de: agronomia (4); artes/música (2); educação física (3); engenharia civil (1); história (3); pedagogia (2); português/inglês (3); sociologia (2). Salário: R$ 7.355,86 a R$ 14.463,85. Taxa: R$ 160

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO AMAZONAS (IFAM)

Inscrições até 9 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4qq6Lej. Concurso com 114 vagas para os cargos de: administração (5); agroecologia (1); agronomia (1); artes (1); atendimento educacional especializado (4); biologia (10); contabilidade (2); economia (1); educação física (10 vagas); enfermagem (3 vagas); engenharia florestal (2); engenharia química (1); filosofia (2); física (12); geografia (6); história (4); informática (17); letras/linguística (2); letras/língua inglesa (2); letras/língua portuguesa e le/inglês (2); letras/língua portuguesa (4 vagas); libras (1); matemática (9); mecânica (5); medicina veterinária / anestesiologia veterinária (1); medicina veterinária / clínica médica de pequenos animais (1); medicina veterinária / cirurgia de pequenos animais (1); medicina veterinária / cirurgia de grandes animais (1); medicina veterinária / patologia animal e/ou medicina preventiva (1); medicina veterinária / diagnóstico por imagem (1); pedagogia (2); produção animal (6); publicidade (1); química (13); recursos pesqueiros (2); segurança do trabalho (1); sociologia (7). Salário: R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 180.

FUNDAÇÃO INSTITUTO POLO AVANÇADO DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO (FIPASE)

Inscrições até 22 de dezembro pelo site: https://www.rmconcursos.com/. Concurso com 6 vagas para os cargos de: agente administrativo (5); assessor técnico administrativo (1); assessor técnico jurídico; assessor técnico contábil; assessor técnico em física médica; agente de propriedade intelectual; coordenador administrativo e financeiro; coordenador do nit; coordenador do cedina. Salário: R$ 3.592,03 até R$ 10.507,94. Taxa: R$ 80 a R$ 100.



INSTITUTO MARIA SCHMITT — SC

Inscrições até 30 de dezembro pelo e—mail: recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).