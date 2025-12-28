Confira lista com 70 concursos abertos e12.080 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 70 concursos e 12.080 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há quatro concursos abertos com 85 vagas. Entre os nacionais, há 10 certames abertos para 1.246 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há nove seleções abertas com 636 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são cinco concursos com 692 postos vagos. Há ainda 10 seleções de concursos estaduais com 5.458 vagas. Já para os municipais, há 15 concursos e 3.153 vagas. Nas universidades federais, são 10 processos seletivos e 655 oportunidades. Nos institutos federais há sete certames abertos com 155 vagas.

DISTRITO FEDERAL

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)



Inscrições até 31 de dezembro pelo site: https://www.gov.br/. Concurso com 12 vagas para os cargos de: médico cirurgião de cabeça e pescoço (2); médico cirurgia pediátrica (2); médico neurofisiologia (1); médico pneumologia (2); médico cirurgia plástica (2); médico cirurgia torácica (2); médico pneumologia pediátrica (1). Salário: R$ 11.464,58. Taxa: gratuita.



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO DISTRITO FEDERAL (CRF-DF)



Inscrições até 20 de janeiro pelo site: http://www.quadrix.org.br/. Concurso com 3 vagas para os cargos de: assistente i (2); farmacêutico fiscal i (1); administrador analista i — advogado. Salário: R$ 3.153,34 a R$ 6.642,46. Taxa: R$ 55 a R$ 58.

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DA 1 REGIÃO (CRB-1)

Inscrições até 12 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4iXmM8T. Concurso com 70 vagas para os cargos de assistente administrativo (30); bibliotecário (40). Salário: R$ 3.000 a R$ 4.200. Taxa: R$ 62 a R$ 65.



INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF)

Inscrições até 30 de dezembro pelo site: https://igesdf.org.br/. Concurso com vagas para os cargos de: edital nº 176/2025 — engenheiro; edital nº 177/2025 — técnico de enfermagem; edital nº 178/2025 — técnico em saúde bucal; edital nº 179/2025 — farmacêutico clínico. Salário: R$ 1.735,31 a R$ 11.601,54. Taxa: não informada.

NACIONAIS

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO (TRF 2ª REGIÃO)



Inscrições até 22 de janeiro pelo site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/trf6. Concurso com 27 vagas para o cargo de: juiz federal substituto. Salário: R$ 37.756,55. Taxa: não informado.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA) E INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA)

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://concursos.access.org.br. Concurso com 60 vagas para o cargo de analista técnico de complexidade intelectual — biólogo (6); analista técnico de complexidade intelectual — cientista social (2); analista técnico de complexidade intelectual — direito (6); analista técnico de complexidade intelectual — engenharia ambiental (5); analista técnico de complexidade intelectual — engenheiro de minas (2); analista técnico de complexidade intelectual — engenheiro florestal (6); analista técnico de complexidade intelectual — engenheiro químico ou químico (3); analista técnico de complexidade intelectual — geógrafo (4); analista técnico de complexidade intelectual — geólogo (5); analista técnico de complexidade intelectual — oceanógrafo (3); analista técnico de complexidade intelectual — pedagogo (1); incra analista técnico de complexidade intelectual; analista técnico de complexidade intelectual — ciências sociais (10); analista técnico de complexidade intelectual — direito (2); analista técnico de complexidade intelectual — engenharia ambiental (3); analista técnico de complexidade intelectual — geografia (2); incra analista técnico de complexidade gerencial; analista técnico de complexidade gerencial - antropologia (3). Salário: R$ 7.283,05 a R$9.861,23. Taxa: R$60 a R$ 70.

TELEBRÁS

Inscrições até 2 de janeiro pelo site: https://bit.ly/3MAkJvg. Concurso com 930 vagas para o cargo de: advogado (50); analista de tecnologia da informação (70); analista superior administrativo (100); analista superior auditoria (30); analista superior comercial (30); analista superior estatística (30); analista superior finanças (30); marketing (30); psicologia (30); contador (50); engenheiro aeroespacial (30); engenharia civil (40); engenheiro de redes (130); engenheiro eletricista (50); engenheiro de telecomunicação (130). Salário: até R$ 11.680,78. Taxa: R$130.

COM 4ºDN — COMANDO DO 4º DISTRITO NAVAL

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4rYnmHG. Concurso com 25 vagas para os cargos de: medicina intensiva (1); anestesiologia (1); pediatria (1); ginecologia (1); cirurgião dentista (1); enfermagem (2); fisioterapia (2); administração (3); jornalismo (1); direito (1); oceanografia (1); sta (3); inspetor naval nível 1 (2); vistoriador naval nível 1 (1); pedagogia (2); engenharia civil (1); engenharia elétrica (1). Salário: não informado. Taxa: R$140.

COM 2ºDN — COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL

Inscrições até 27 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4oU64IO. Concurso com 61 vagas para os cargos de: edificação (2); eletrônica (5); eletrotécnica (4); gráfica (1); marcenaria (2); mecânica (5); metalurgia (5); motores (4); administração hospitalar (3); enfermagem (9); higiene dental (2); patologia clínica (1); prótese dentária (1); radiologia médica (1); administração (1); ciências contábeis (6); processamento de dados (1); barbeiro (2); motorista de viatura administrativa (6). Salário: não informado. Taxa: R$ 70.

SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS (SMV-OF-RM2) DA MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 8 de janeiro pelo site da Marinha, pela internet, nos links de cada distrito naval: https://bit.ly/4pt8yPA. Concurso com 520 vagas abertas. Salário: remuneração atinente ao seu posto, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Taxa: R$ 140.

COM 2ºDN — COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4paqmhV. Concurso com 18 vagas para os cargos de: administração (3); odontologia — especialização em endodontia (1); direito (1); engenharia naval (1); geografia (1); fonoaudiologia — especialização em fonoaudiologia hospitalar (1); veterinária (1); enfermagem — especialização em auditoria de contas médicas hospitalares (1); segurança do tráfego aquaviário (1); coloproctologia (1); medicina — oncologia (1); medicina — ortopedia (2); medicina — radiologia (1); medicina — urologia (1). Salário: remuneração atinente ao seu posto, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Taxa: R$ 140.

COM 7ºDN — COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4paqmhV. Concurso com 32 vagas para os cargos de: odontologia — especialização em ortodontia (1);odontologia — especialização em dentística (1); odontologia — especialização em prótese dentária (1);odontologia — especialização em periodontia (1); odontologia — especialização em radiologia (1); farmacêutico (1); enfermagem (2); fisioterapia (4 vagas); nutrição (2); comunicação social (3); psicologia (1);ciências contábeis (2); educação física (1); segurança do tráfego aquaviário (1); técnico em magistério — matemática (1); técnico em magistério — português (letras); técnico em magistério — pedagogia (1); engenharia elétrica (1); engenharia mecânica (1); arquitetura e urbanismo (2); intensivista (1); anestesista (1); oncologista (1). Salário: remuneração atinente ao seu posto, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Taxa: R$ 140.

COM 8ºDN — COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4paqmhV. Concurso com 56 vagas para os cargos de: odontologia (especialidade bucomaxilofacial) (1); enfermagem (3); farmácia (1); administração (1); biblioteconomia (1); comunicação social (1); informática (3); segurança do tráfego aquaviário sta (3); segurança do tráfego aquaviário inspetor naval (2*) (1); segurança do tráfego aquaviário vistoriador naval (3*) (1);técnico/magistério — pedagogia (2); técnico/magistério — matemática (1);engenharia civil (1);engenharia de materiais (2); engenharia de produção (7); engenharia de sistemas da computação (3); engenharia elétrica (7); engenharia eletrônica (4); engenharia mecânica (13). Salário: remuneração atinente ao seu posto, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Taxa: R$ 140.

COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL DA MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4paqmhV. Concurso com 37 vagas para os cargos de: cirurgião dentista (dentística) (1); cirurgião dentista (endodontia) (2); farmácia (1);enfermagem (4); fisioterapia (1); fonoaudiologia (1); nutrição (1); educação física (1); pedagogia (1); português (letras) (2). Salário: remuneração atinente ao seu posto, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Taxa: R$ 140.

CENTRO—OESTE



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS (TJ-GO)



Inscrições até 29 de janeiro pelo site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjgo2025. Concurso com 51 vagas para o cargo de juiz substituto. Salário: não informado. Taxa: R$ 340.

PREFEITURA DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO



Inscrições até 7 de janeiro pelo site: https://www.itame.com.br/site/index.aspx. Concurso com 156 vagas para os cargos de: auxiliar de manutenção (10);auxiliar de serviços gerais e limpeza urbana (20);gari (15);operador de máquinas leves (2);operador de máquinas pesadas (2);vigia (5);executor administrativo i (10);mecânico (1);motorista (5 vagas);motorista da saúde (10);motorista de transporte escolar (5);agente de combate às endemias - ace (3);agente de vigilância sanitária (1);auxiliar de atividades educativas (8);eletricista automotivo (1);eletricista de iluminação pública (1);eletricista predial (1);executor administrativo ii (5);executor administrativo iii (2);fiscal de meio ambiente (1);fiscal de obras e posturas (1);fiscal de tributos municipais (1);técnico em enfermagem (10);técnico em saúde bucal - tsb (1);analista ambiental - biólogo/ecólogo (1);analista ambiental / engenheiro ambiental (1);educador físico (1);executor administrativo iv (2);médico veterinário (1);nutricionista (1);profissional da educação básica (15);profissional da educação infantil (13). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.432,59. Taxa: R$ 80 a R$ 150.



CÂMARA DE RIO VERDE - GO

Inscrições até 5 de janeiro pelo site: http://www.idib.org.br/. Concurso com 109 vagas para os cargos de: edital nº 01/2025: procurador jurídico (1); edital nº 02/2025: operador de videomonitoramento (2); motorista (5); auxiliar de serviços gerais (26); assistente administrativo (48); ouvidor (2); técnico de segurança do trabalho (1); auxiliar técnico de áudio e vídeo (3); técnico de arquivo (2); agente de controle interno (1); procurador jurídico (1); assistente legislativo (6); assistente social (1); técnico de informática (6); tradutor e intérprete de libras (4). Salário: R$ 2.621,21 a R$ 7.695,25. Taxa: R$ 140.



PREFEITURA DE GAMELEIRA DE GOIÁS



Inscrições até 13 de janeiro pelo site: http://www.institutoverbena.ufg.br/. Concurso com 131 vagas para os cargos de: agente de serviços de higiene e alimentação (14); agente administrativo (4); auxiliar administrativo (5); auxiliar de consultório dentário (1); auxiliar de educação infantil (12); auxiliar de serviços gerais (15); auxiliar de serviços póstumos (1); controlador interno da câmara municipal (1); cuidador (14); enfermeiro psf (1); farmacêutico (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de tributos municipais (1); gestor de programas (3); motorista de ambulância (3); motorista de caminhões (5); motorista de veículos administrativos (9); motorista de veículos de transporte escolar (6); motorista da câmara municipal (1); nutricionista (1); operador de máquinas (6); professor de ciências (2); professor de educação física (2); professor de geografia (2); professor de história (2); professor de letras (2); professor de matemática (1); professor pedagogo (9); psicólogo (1); técnico de enfermagem (2); vigia noturno (1); vigilante sanitário (1). Salário: R$ 1.351,29 a R$ 4.513,30. Taxa: R$ 80 a R$ 140.



PREFEITURA DE PARANAIGUARA - GO

Inscrições até 21 de janeiro pelo site: https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 84 vagas para os cargos de: edital nº 001/2025: agente administrativo (2); agente de apoio à educação (12); agente de serviços e obras (2); agente de serviços gerais (30); agente de vigilância (4); assistente social (1); biomédico (1); enfermeiro (3); farmacêutico/bioquímico (1); fiscal ambiental (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); mecânico (1); motorista (3); nutricionista (1); psicólogo (2); técnico em enfermagem (3); técnico em radiologia (1); edital nº 002/2025: professor de educação básica 30h (8); professor de educação básica 40h (6). Salário: R$ 1.418,49 a R$ 4.713,69. Taxa: R$ 70 a R$ 150.

CÂMARA DE CASSILÂNDIA - MS



Inscrições até 15 de janeiro pelo site: https://concurso.fapec.org/. Concurso com 4 vagas para os cargos de: agente de contratação (1); analista legislativo (2); analista técnico em ti (1); recepcionista (cadastro de reserva). Salário: R$ 2.626,38 e R$ 3.425,75. Taxa: R$ 100 a R$ 120.



COMANDO DO 6º DISTRITO NAVAL (COM6ºDN)



Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://www.marinha.mil.br/com6dn/SMV_Oficiais_2026. Concurso com 17 vagas para os cargos de: Ladário - MS: odontologia — endodontia (1);odontologia — odontopediatria (1);enfermagem (2);nutrição (1);administração (3);ciências contábeis (2); comunicação social (2); psicologia (1); serviço social (1); engenharia ambiental (1); engenharia cartográfica (1); Cuiabá - MT: pedagogia (1). Salário: não informado. Taxa: R$ 140.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TJ-MT)



Inscrições até 13 de fevereiro pelo site: https://bit.ly/48C2rCB. Concurso com 42 vagas para os cargos de: outorga de delegações de notas e de registro do foro extrajudicial. Salário: não informado. Taxa: R$ 450.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL (TJMS)



Inscrições até 2 de janeiro pelo site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmsnotarial25. Concurso com 42 vagas para os cargos de: mediante ingresso por provimento (28);por remoção (14). Salário: não informado. Taxa: R$ 450.



CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE (COREN-AC)

Inscrições até 5 de fevereiro pelo site: https://quadrix.selecao.net.br/. Concurso com 250 vagas, sendo quatro efetivas e 246 para cadastro reserva, para os cargos de nível médio: assistente administrativo; cargos de nível técnico: técnico de enfermagem e técnico em ti; cargos de nível superior: assessor de comunicação, contador, enfermeiro e enfermeiro fiscal. Salário: R$ 1.739,23 a R$ 4.750. Taxa: R$ 64 (médio/técnico) e R$ 70 (superior).

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO DISTRITO FEDERAL (CRF-DF)

Inscrições até 20 de janeiro pelo site: https://quadrix.selecao.net.br/. Concurso com 150 vagas, sendo 3 efetivas e 147 para cadastro reserva, para os cargos de: assistente i (2); farmacêutico fiscal i (1); administrador; analista i - advogado. Salário: R$ 3.153,34 a R$ 6.642,46. Taxa: R$ R$ 55 a R$ 58.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ (CRC)

Inscrições até 8 de janeiro de 2026 pelo site: https://bit.ly/4oODs3u. Concurso com 146 vagas para os cargos de contador (31); fiscal contador (30); auxiliar administrativo (85). Salário: R$ 2.824,81 a R$ 5.762,31. Taxa: R$ 53 a R$ 54.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 24ª REGIÃO (CRECI — RO)

Inscrições até 12 de janeiro de 2026 pelo site: https://quadrix.selecao.net.br/. Concurso com seis vagas para os cargos de assistente administrativo: Ji-Paraná (1 ); Porto Velho (2 ); Vilhena (1 ); advogado: Porto Velho (1); agente de fiscalização: Ji-Paraná (1); Porto Velho (1); Vilhena (1). Taxa: R$ 59 a R$ 62.

CONCURSO PÚBLICO DO CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA - CREFONO/RJ

Inscrições até 5 de fevereiro pelo site: https://quadrix.selecao.net.br/. Concurso com 140 vagas, sendo duas efetivas e 138 para cadastro reserva, para para cargo de nível médio: Assistente Administrativo; e cargos de nível superior: Analista Administrativo, Contador e Fonoaudiólogo Fiscal. Salário: R$ 2.777,41 a R$ 4.862,45. Taxa: R$ 62 (médio) e R$ 64 (superior).



LOCAIS — ESTADUAIS



SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO NORTE (SEFAZ RN).



Inscrições até 16 de janeiro pelo site: https://www.cebraspe.org.br/concursos. Concurso com 50 vagas para os cargos de: auditor fiscal do tesouro estadual Salário: R$ 13.283,64. Taxa: R$ 200.



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI)



Inscrições até 20 de janeiro pelo site: https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com 2.016 vagas para os cargos de professor de arte (61); biologia (81); educação física (163); espanhol (80); filosofia (105); física (100); geografia (161); história (137); informática (72); inglês (175); matemática (359); português (258); química (242); sociologia (22).Salário: R$ 2.492,05 a R$ 5.250,83. Taxa: R$ 130.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (MP-SP)



Inscrições até 6 de fevereiro pelo site: https://www.vunesp.com.br/. Concurso com vaga para o cargo de auxiliar de promotoria i.Salário: R$ 3.784,45. Taxa: R$ 107.



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE (SEAD/RN)



Inscrições até 19 de janeiro pelo site: https://idecan.org.br/. Concurso com 630 vagas para os cargos de: aluno-soldado temporário do quadro de praças temporárias do corpo de bombeiros militar. Salário: R$ 8.015. Taxa: R$ 120.



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CBM-SC)



Inscrições até 19 de janeiro pelo site: https://idecan.org.br/. Concurso com 630 vagas para os cargos de: aluno-soldado temporário do quadro de praças temporárias do corpo de bombeiros militar. Salário: R$ 8.015. Taxa: R$ 120.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ (SESAPI - PI)



Inscrições até 5 de janeiro pelo site: https: https://www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 500 vagas para os cargos de: policial penal — feminino (271); policial penal — masculino (907). Salário: R$ 5.332,64. Taxa:R$ 48,90.



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE DE CAPIXABA (INOVA CAPIXABA)



Inscrições até 28 de dezembro pelo site: https://www.idcap.org.br/. Concurso com 932 vagas para os cargos de: auxiliar de farmácia (68); assistente administrativo (59); técnico de enfermagem (474); técnico de nutrição (1); técnico de segurança do trabalho (4); técnico de radiologia (2); técnico de saúde bucal (1); técnico de laboratório (13); analista (34); analista de tecnologia da informação (1); analista clínico (138); enfermeiro da qualidade (1); enfermeiro de educação e pesquisa (2); enfermeiro de informação em saúde (2); enfermeiro de núcleo de segurança do paciente (1); enfermeiro de controle de infecção hospitalar (3); enfermeiro do nir — núcleo interno de regulação (4); enfermeiro do trabalho (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); farmacêutico (12); farmacêutico clínico (7); fisioterapeuta (83); médico do trabalho (1); médico auditor (1); nutricionista (8); psicólogo organizacional (1); psicólogo (7); terapeuta ocupacional (2). Salário: R$ 1.766,73 a R$ 16.748,42. Taxa: R$ R$ 52 a R$ 75.



POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA (PC-SC)

Inscrições até 30 de dezembro pelo site: www.idecan.org.br. Concurso com 300 vagas para os cargos de: edital nº 01/2025: agente de polícia civil (200); edital nº 02/2025: escrivão de polícia civil (100). Salário: R$ 7.840 a R$ 10.270.Taxa: R$ 210.

SEFAZ — SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Inscrições até 9 de janeiro pelo site: https://www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 200 vagas para os cargos de: gestão tributária (150); tecnologia da informação e comunicação (50). Salário: R$ 21.177,10.Taxa: R$ 170.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO — (PE)

Inscrições até 9 de janeiro pelo site: https://www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 200 vagas para os cargos de: gestão tributária (150); tecnologia da informação e comunicação (50). Salário: R$ 21.177,10.Taxa: R$ 170.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

Inscrições até 28 de janeiro de 2026 pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/Index.aspx. Concurso com 1.000 vagas para os cargos de: Pedagogo (80);Professor EAI (Educação Infantil / Anos Iniciais) (732);Professor EAF - Artes (20);Professor EAF - Ciências (15);Professor EAF - Educação Física (12);Professor EAF - Ensino Religioso (6);Professor EAF - Geografia (18);Professor EAF - História (20);Professor EAF - Inglês (20);Professor EAF - Libras (2);Professor EAF - Língua Portuguesa (37);Professor EAF - Matemática (38). Salário:R$ 3.650,83 a R$ 4.200,16. Taxa: R$ 110.



PREFEITURA DE CUITÉ - PB



Inscrições até 12 de janeiro de 2026 pelo site: https://sistemas.cpcon.uepb.edu.br/. Concurso com 142 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (12); copeiro (2); cozinheiro/merendeiro (2); limpador de mato (1); motorista de transporte escolar (3); operador de máquinas (1); porteiro (2); vigilante (5); agente comunitário de saúde (3); agente de combate às endemias (2); agente de trânsito (3); agente de vigilância sanitária e ambiental (2); assistente administrativo (3); auxiliar de farmácia (1); condutor socorrista (3); cuidador (11); instrutor/digitador (1); laboratorista (análises clínicas) (1); monitor/auxiliar de creche (10); técnico agrícola (2); técnico em enfermagem (5); técnico em higiene bucal (2); técnico em raio-x (1); técnico em segurança do trabalho (1); anestesista (1); assistente social (2); cirurgião-dentista (6); enfermeiro (6); farmacêutico / bioquímico (1); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (1); geriatra (1); ginecologista (1); mastologista (1); médico — esf (2); médico clínico geral (3); médico socorrista do SAMU (2); nutricionista (2); pedagogo (1); pediatra (1); psicólogo (2); psiquiatra (1); radiologista (1); veterinário (1); orientador educacional (1); professor de artes (1); professor de ciências (1); professor de história (1); professor de inglês (1); professor de matemática (1); professor de português (1); professor de educação infantil (5); professor polivalente (10); supervisor educacional (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 6.000. Taxa: R$ 75 a R$ 115.



PREFEITURA DE ITANHAÉM — SP



Inscrições até 5 de janeiro de 2026 pelo site: https://www.nossorumo.org.br/. Concurso com 258 vagas para os cargos de: Educador De Creche (60);Professor Substituto I (49);Professor Substituto I — Creche (19);Professor Substituto I — Educação Especial (18);Professor Substituto I — Educação Infantil (21);Professor Substituto I - Ensino Fundamental Anos Iniciais (43);Professor Substituto II - Arte (1);Professor Substituto II — Ciências (3);Professor Substituto II - Ciências Exatas (2);Professor Substituto II - Códigos e Linguagens (14);Professor Substituto II — Educação Física (4);Professor Substituto II — Geografia (2);Professor Substituto II — História (3);Professor Substituto II — Inglês(4);Professor Substituto II — Língua Portuguesa (6);Professor Substituto II — Língua Portuguesa (9);Salário:R$ 1.751 ou R$ 24,91 por hora/aula. Taxa: R$ 67 a R$ 96.



PREFEITURA DE VIANA — ES

Inscrições até 5 de janeiro de 2026 pelo site: https://bit.ly/4qhVhsY. Concurso com 427 vagas para os cargos de: edital nº 01/2025: assistente administrativo (20); assistente de educação básica (130); analista em gestão pública/contador (3); analista em tecnologia da informação (1); auditor de controle interno/direito (1); auditor de controle interno/ciências contábeis (1); auditor de controle interno /engenharia civil (1); auditor fiscal de defesa do consumidor (1); assistente social (1): edital nº 02/2025: professor de educação básica i/ educação infantil (peb I) (70); professor de educação básica ii/ ensino fundamental anos iniciais (peb II) (70); professor de educação básica iii/ ensino fundamental anos finais (peb iii)/ artes (17); professor de educação básica iii/ ensino fundamental anos finais (peb iii)/ educação física (9); professor de educação básica iii/ ensino fundamental anos finais (peb iii)/língua portuguesa (14); professor de educação básica iii / ensino fundamental anos finais (peb iii) - matemática (10); professor de educação básica iii /ensino fundamental anos finais (peb iii)/ história (5); professor de educação básica iii/ ensino fundamental anos finais (peb iii)/geografia (4); professor de educação básica iii/ ensino fundamental anos finais (peb iii)/ ciências (6); professor de educação básica iii/ ensino fundamental anos finais (peb iii)/ inglês (3); professor de educação básica IV/ educação especial (peb IV) (30); pedagogo (30). Salário: R$ 1.776,50 a R$ 6.697,60. Taxa: R$ 66,50 a R$ 95.

PREFEITURA DE IATI — PE

Inscrições até 19 de janeiro de 2026 pelo site: https://bit.ly/44ADDbJ. Concurso com 609 vagas para os cargos de auxiliar de servicos educacionais (30); motorista escolar (10); nutricionista (2); psicólogo (5); professor i (anos iniciais) (15); professor i (educação infantil) (15); professor ii (6º ao 9º ano) educacao fisica (2); professor ii (6º ao 9º ano) matemática (10); professor ii (6º ao 9º ano) história (2); professor ii (6º ao 9º ano) geografia (2); professor ii (6º ao 9º ano) língua portuguesa (12 ); professor ii (6º ao 9º ano) ciências (2); técnico educacional em informática (1); vigia escolar (10); agente ; comunitário de saúde (6); agente de endemias (4); agente sanitário (5); auxiliar de odontologo (10); auxiliar de Laboratorio (1); enfermeiro - esf (10); fisioterapeuta (2); odontólogo (1); psicólogo (5); técnico em raio X (1); técnico em enfermagem (30); veterinário (1); auxiliar administrativo (20); agente administrativo (10); auxiliar de servicos Gerais (300); assistente social (1); auxiliar de controle interno (1); coveiro (1); eletricista (2); escriturário (3); escriturário técnico (3); gari (40); mecânico (2); motorista i categoria B (6 ); motorista ii - categoria D (10); operador de máquinas (6); recepcionista (10); tecnico em informatica (1); tratorista (4). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.867,67. Taxa: R$ 62,60 a R$ 92,60.

PREFEITURA DE ARAGARÇAS - GO

Inscrições até 6 de janeiro de 2026 pelo site: https://bit.ly/4pAJNRv. Concurso com 82 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (5); auxiliar de serviços gerais (6); guarda/vigilante (5); mecânico (1); motorista (3); motorista de ambulância (2); operador de equipamentos pesados (1); pedreiro (2); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de laboratório (1); auxiliar de saúde bucal (7); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de tributos (1); monitor de creche (5); técnico de enfermagem (5); técnico de laboratório e análises clínicas (1); técnico em radiologia (2); controlador interno (1); enfermeiro (5); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (2); médico veterinário (1); nutricionista (1); professor de educação básica infantil e anos iniciais/pedagogo (8); guarda civil municipal (12). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.435,30. Taxa: R$ 80 a R$ 130.

PREFEITURA DE CARUARU — PB

Inscrições até 19 de janeiro de 2026 pelo site: https://www.ibam-concursos.org.br/. Concurso com 50 vagas para os cargos de assistente social (30) e psicólogo (20) Salário: R$ 2.100. Taxa: R$ 97.

PREFEITURA DE CONGOINHAS — PR

Inscrições até 20 de janeiro de 2026 pelo site: https://www.insitutounifil.com.br/. Concurso com 33 vagas para os cargos de agente de serviços gerais (3); motorista (1); operador de máquinas pesadas (1); agente administrativo (3); auxiliar de consultório dentário (1); técnico em enfermagem (3); auditor fiscal de tributos municipais; assistente social (1); contador (1); enfermeiro (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (2); nutricionista (1); psicólogo (1); professor de creche (6); professor (1); professor de educação artística (1); professor de educação física (1); professor de inglês (1) Salário: R$ 1.518 a 19.665,86. Taxa: R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE PELOTAS — RS

Inscrições até 20 de janeiro de 2026 pelo site: https://www.pelotas.com.br/. Concurso com 48 vagas para os cargos de professor de educação infantil (1); professor i (20); professor ii artes visuais (2); professor ii ciências (2); professor ii educação física (2); professor ii filosofia; professor ii geografia (2); professor ii história (2); professor ii língua portuguesa (2); professor ii língua espanhola (2); professor ii língua inglesa (2); professor ii matemática (2); professor ii música (2); professor ii sociologia; orientador educacional (5). Salário: R$ 2.121,63 a 4.242,27. Taxa: R$ 85.

PREFEITURA DE ILHA COMPRIDA — SP

Inscrições até 22 de janeiro de 2026 pelo site: https://www.institutomais.org.br/. Concurso com 8 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde USF Central (1); agente comunitário de saúde USF Doralice (1); agente comunitário de saúde USF Viaréggio (1); agente comunitário de saúde USF Meu Recanto (1); agente comunitário de saúde USF Araçá (1); agente comunitário de saúde USF Pedrinhas (1); agente comunitário de saúde USF Boqueirão Sul (1); agente de combate às endemias (1). Salário: R$3.036. Taxa: R$ 66.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO SUL — RS

Inscrições até 6 de fevereiro de 2026 pelo site: https://portal.institutotupy.com.br/ Concurso com 6 vagas para os cargos de agente de combate às endemias. Salário: R$3.036. Taxa: R$ 80.

PREFEITURA DE PEREIRA BARRETO — SP

Inscrições até 22 de janeiro de 2026 pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/ Concurso com 30 vagas para os cargos de agente de orientação escolar (inspetor de alunos); auxiliar de serviços escolar ii (serviços gerais); serviços gerais; agente comunitário de saúde setor 3 UBS Antônio Domiciano Barbosa (1); agente comunitário de saúde setor 4 UBS Dr. José Alexandrino Filho (1); agente comunitário de saúde setor 5 UBS Valter Gatti; agente de saneamento; agente de vigilância em saúde; auxiliar de enfermagem; auxiliar de saúde bucal; auxiliar de vida escolar; técnico de laboratório; técnico de segurança do trabalho (1); controlador geral do município (1); dentista 4h; dentista 8h; enfermeiro padrão; engenheiro eletricista; farmacêutico 8h; fisioterapeuta 4h; fonoaudiólogo 4h; fonoaudiólogo 8h; instrutor de esporte e lazer; médico de saúde da família; procurador do município (1); professor de educação básica i; professor de educação básica ii inglês; professor de educação infantil, creches e educação de jovens e adultos; terapeuta ocupacional. Salário: R$ 2,153,69 a R$ 10.136,74. Taxa: R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE PARANAIGUARA — GO

Inscrições até 21 de janeiro de 2026 pelo site: https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 84 vagas para os cargos de edital nº 001/2025:agente administrativo (2); agente de apoio à educação (12); agente de serviços e obras (2); agente de serviços gerais (30); agente de vigilância (4); assistente social (1); biomédico (1); enfermeiro (3); farmacêutico/bioquímico (1); fiscal ambiental (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); mecânico (1); motorista (3); nutricionista (1); psicólogo (2); técnico em enfermagem (3); técnico em radiologia (1); edital nº 002/2025:professor de educação básica 30h (8); professor de educação básica 40h (6). Salário: R$ 1.418,49 a R$ 4.713,69. Taxa: R$ 70 a R$ 150.

PREFEITURA DE SANTA TEREZA DE GOIÁS — GO

Inscrições até 7 de janeiro de 2026 pelo site: https://www.itame.com.br/site/index.aspx. Concurso com 156 vagas para os cargos de auxiliar de manutenção (10); auxiliar de serviços gerais e limpeza urbana (20); gari (15); operador de máquinas leves (2); operador de máquinas pesadas (2); vigia (5); executor administrativo i (10); mecânico (1); motorista (5); motorista da saúde (10); motorista de transporte escolar (5); agente de combate às endemias — ace (3); agente de vigilância sanitária (1); auxiliar de atividades educativas (8); eletricista automotivo (1); eletricista de iluminação pública (1); eletricista predial (1); executor administrativo ii (5); executor administrativo iii (2); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de tributos municipais (1); técnico em enfermagem (10); técnico em saúde bucal — tsb (1); analista ambiental — biólogo/ecólogo (1); analista ambiental / engenheiro ambiental (1); educador físico (1); executor administrativo iv (2); médico veterinário (1); nutricionista (1); profissional da educação básica (15); profissional da educação infantil (13). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.432,59. Taxa: R$ 80 a R$ 150.

PREFEITURA DE TOLEDO — MG

Inscrições até 19 de janeiro de 2026 pelo site: https://abconcursospublicos.org/. Concurso público com 220 vagas de agente administrativo (10); agente fiscal (1); auxiliar de serviços gerais (25); digitador bolsa família (1); oficial de obras e serviços — pedreiro (2); auxiliar de consultório dentário (1); auxiliar de secretaria (2); monitor de creche/escola (50); motorista de veículo leve (6);motorista de veículo médio (10);motorista de veículo pesado (10);oficial de obras e serviços (2); operador de máquina pesada (2); vigia (2); vigilante sanitário (1); técnico radiologista (2); técnico em enfermagem (10); assistente social (1); contador (1); controlador interno (1); dentista (1); enfermeiro (6); engenheiro civil (1); farmacêutico/bioquímico (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudióloga (2); nutricionista (1); psicólogo (2); especialista em educação (5); professor de educação física (5); professor de inglês (2); professor municipal i (51). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.962,37.Taxa: R$ 74,60 a R$ 114,60.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)

Inscrições até 25 de janeiro pelo site: https://selecon.org.br/. Concurso com 243 vagas para as áreas deAssistente em Administração (100); Técnico de Laboratório - Alimentos (1); Técnico de Laboratório - Análises Clínicas (2); Técnico de Laboratório - Biologia (2);Técnico de Laboratório - Biotério (1); Técnico de Laboratório - Coleções Geopaleontológicas (1);Técnico de Laboratório - Coleções Zoológicas (1);Técnico de Laboratório - Química (4);Técnico de Tecnologia da Informação - Sistemas (10);Técnico de Tecnologia da Informação - Redes (10);Técnico de Tecnologia da Informação - Suporte e Infraestrutura (11);Técnico em Contabilidade (9);Administrador (6);Analista de Tecnologia da Informação - Sistemas (11);Analista de Tecnologia da Informação - Redes (11);Analista de Tecnologia da Informação - Suporte e Infraestrutura (11);Assistente Social (1);Engenheiro Civil (6);Engenheiro Elétrico (6);Engenheiro Mecânico (1);Engenheiro de Telecomunicações (1);Engenheiro de Segurança do Trabalho (5);Fonoaudiólogo (1);Médico - Clínica Médica (5);Médico - Medicina do Trabalho (2);Médico - Infectologia/Medicina de Viagem (2);Médico - Ortopedia e Traumatologia (1);Médico - Patologia (1);Médico - Psiquiatra (2);Médico - Sanitarista (1);Médico - Urologia (1);Nutricionista (2);Psicólogo (2);Químico (6);Técnico Desportivo (3);Tecnólogo (3). Salário:R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. Taxa: R$ 90 a R$ 130.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)

Inscrições até 24 de fevereiro de 2026 com inscrições a conferir por área. Concurso com 17 vagas para as áreas de medicina, medicina geral de família e comunidade (1); medicina, ginecologia e obstetrícia (1); ortopedia e traumatologia (1); direito civil (1); colheita florestal, mecanização florestal, gestão do abastecimento florestal e infraestrutura florestal (1); medicina, clínica médica (1); medicina, reumatologia (1); química inorgânica - terras raras (1); físico-química (1); oncologia com atuação complementar em hematologia e propedêutica médica (1); psiquiatria (1); literaturas de língua inglesa (1); helmintologia e parasitologia humana (1); engenharia elétrica (1); linguística, letras e artes (1); lavra de minas e desmonte de rochas (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 61 a R$ 240.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI)

Inscrições até 19 de janeiro de 2026 pelo site: https://bit.ly/4q9rjaA. Concurso com 14 vagas para as áreas de enfermagem (1); informática (1); matemática (1); tecnologias digitais e inovação aplicadas à moda (1); economia política (1); métodos quantitativos em economia (1); geociências (1); química analítica (1); odontologia em saúde coletiva (1); projeto mecânico (1); extensão rural (1); geologia e paleontologia (1); zoologia geral (1); bases dos processos biológicos (1). Salário: R$ 6.180,86, com retribuição por titulação que somando pode chegar a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 154,52 a R$ 332,22.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)

Inscrições até 20 de janeiro de 2026 pelo site: https://bit.ly/4aUxkDy. Concurso com 9 vagas para as áreas de: zootecnia geral, tecnologias para melhorias da produção animal, habilidades e atitudes em zootecnia i, ciências do bem-estar animal, produção de pescados, habilidades e atitudes em zootecnia ii, ciência da nutrição i, ciência da nutrição ii, produção de animais não ruminantes, produção de grandes ruminantes, ciências econômicas e ambientais, produção de pequenos ruminantes, habilidades e atitudes em zootecnia iii (1); contabilidade pública; contabilidade tributária; contabilidade societária; noções de atuária; contabilidade geral; contabilidade avançada; contabilidade comercial; ética geral e profissional em contabilidade (1); fundamentos de matemática; vetores e geometria analítica; cálculo diferencial; combinatória; sistemas lineares e polinômios; álgebra linear i; cálculo integral; teoria de anéis; cálculo diferencial em várias variáveis; geometria euclidiana plana; teoria de grupos e equações algébricas; cálculo integral em várias variáveis; equações diferenciais ordinárias; probabilidade e inferência estatística; geometria espacial; construção dos conjuntos numéricos; sequências e séries; teoria de funções; análise na reta; cálculo complexo i; cálculo i; fundamentos de matemática para química; introdução ao cálculo; introdução à estatística (1); museologia e turismo; tópicos especiais em museologia; museologia; patrimônio e memória; políticas patrimoniais no brasil; relações étnico-raciais e museologia; objetos e coleções; ética em museologia (1); algoritmos de busca e otimização; aprendizagem de máquina; inteligência artificial generativa; fundamentos da inteligência artificial; processamento de linguagem natural; representação de conhecimento e raciocínio automático; redes neurais artificiais; sistemas multiagentes; tópicos especiais em inteligência artificial; programação a; programação em c; programação imperativa; ciência de dados; engenharia de dados; informática instrumental (2); antropologia i, antropologia ii, antropologia iii, antropologia iv, métodos e técnicas de pesquisa em ciências sociais i, métodos e técnicas de pesquisa em ciências sociais ii, leituras e produção de textos em ciências sociais, antropologia aplicada i, antropologia aplicada ii, epistemologia das ciências humanas, filosofia e ciências sociais, cultura brasileira (1); introdução ao estudo do direito i e ii, história do direito e hermenêutica jurídica, ética geral e profissional, instituições do direito, filosofia geral e jurídica, bioética e biodireito, sociologia geral e jurídica (1); saúde da mulher i, saúde da mulher ii, internato em ginecologia e obstetrícia i, internato em ginecologia e obstetrícia ii, propedêutica médica i/ii e atividades de extensão e integração (1). Salário: R$ 6.180,86. Taxa: 200.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 30 de março de 2026 pelo site: https://bit.ly/3L8mgs7. Concurso com 10 vagas para os cargos de: engenharia de produção (2); engenharia elétrica de potência (1); energias renováveis e transição energética (1); transformação digital e industrial (1); engenharia da educação e ciência da aprendizagem (1); engenharia da vida e aquecimento global (1); mobilidade e cidades inteligentes (1); infraestrutura sustentável e resiliente (1); engenharia ambiental e interfaces (1). Salário: R$ 24.309,11. Taxa não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 26 de junho de 2026 pelo site: https://bit.ly/3L8mgs7. Concurso com 5 vagas para as áreas de:biomateriais (1); endodontia (1); prótese fixa (1); odontologia para pacientes com necessidades especiais (1); patologia geral (1). Salário: R$ 15.498,97. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB)

Inscrições até 12 de janeiro pelo site: https://bit.ly/3Mw4ek0. Concurso com 48 vagas para os cargos de: artes visuais - arte e educação (2); educação / história (3); linguística (1); economia e desenvolvimento público (1); comunicação (1); comunicação/ciências da computação / design (1); sistemas de computação (2); ciência da computação (2); artes visuais, interculturalidades e processos artísticos comunitários / artes plásticas (1); comunicação para web, webjornalismo / programação visual (1); ança e criação cênica, processos criativos /dança (1); química (2); matemática (2); engenharia agrícola (1); matemática/ ciências exatas e da terra (1); física/ ciências exatas e da terra (1); química / ciências exatas e da terra (1); linguística/língua portuguesa linguística, letras e artes (1); educação inclusiva (1); educação artística — práticas pedagógicas / ensino de artes /estágio supervisionado (1); língua portuguesa e linguística (1); sociologia (1); física (1); ciência da computação (3); administração (1); agronomia, fitotecnia (1); desordens nutricionais e metabólicas/ tutoria/ habilidades/ piesc/ internato (1); dor abdominal, diarreia,vômitos e icterícia/ tutoria/ habilidades/ piesc/ internato (1); fadiga, perda de peso e anemias/ tutoria/ habilidades/ piesc/ internato (1); perda de sangue/ tutoria/ habilidades/ piesc/ internato (1); saúde da mulher, sexualidade humana e planejamento familiar/ tutoria/ habilidades/ piesc/ internato (1); febre, inflamação e infecção/ tutoria/ habilidades/ piesc/ internato (1); direito processual penal/prática penal (1); direito financeiro/ direito tributário/ processo administrativo / processo tributário (1); antropologia das religiões antropologia / teoria antropológica (1); antropologia e regimes de conhecimento antropologia/ teoria antropológica (1); estruturas/ engenharia civil (2); instalações prediais/ engenharia sanitária (1); direito e política social/ciências sociais aplicadas e ciências humanas (1). Salário: R$ 3.986,97 a R$ 14.463,85. Taxa: R$ 250.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA)

Inscrições até 9 de janeiro pelo site: https://bit.ly/48O4Jx9. Concurso com 16 vagas para os cargos de: análise de dados e uso da ia (inteligência artificial) na ciência animal (1); ciência do solo/microbiologia e bioquímica do solo (1); ciências sociais (1); contabilidade e finanças (1); controle biológico de doenças de plantas (1); educação física - movimento humano: esporte, saúde e desempenho (1); estruturas (1); filosofia (1); fisiologia vegetal; fisiologia do crescimento e desenvolvimento vegetal; biologia molecular (1); gestão da cadeia de suprimentos e da qualidade (1); hidrologia e recursos hídricos (1); inteligência artificial, algoritmos e estruturas de dados (1); melhoramento genético de plantas, genética quantitativa e biometria (1); olericultura/cultura da mandioca (1); políticas públicas e gestão social (1); sistemas de informação e organização; sistemas e métodos (osm) na administração pública (1). Salário: R$ 13.288,85. Taxa: R$ 200.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP)

Inscrições até 29 de janeiro pelo site: https://www.concurso.ufop.br/. Concurso com 50 vagas para os cargos de: ciência e tecnologia de alimentos / ciência de alimentos, tecnologia de alimentos e engenharia de alimentos (1); nutrição / alimentos e alimentação coletiva (2); engenharia sanitária / saneamento ambiental (1); geodésia / geodésia geométrica (1); teatro / pedagogia do teatro e tecnologias da cena (1); artes / teatro / teoria do teatro, história do teatro e dramaturgia (1); botânica / anatomia vegetal (1); botânica / botânica aplicada (1); cirurgia (1); estruturas (1); engenharia civil / construção civil / processos construtivos (1); clínica médica (1); pediatria 2); direito (1); métodos quantitativos em economia (1); economia / teoria econômica / macroeconomia (1); psicologia da educação (1); educação / fundamentos da educação (1); ciências da saúde / educação física (2); engenharia elétrica / telecomunicações (1); ensino de ciências e matemática (1); farmácia / farmacognosia (1); geociências / geologia / geologia regional (1); comunicação / rádio e televisão / radiodifusão (1); línguas estrangeiras modernas / inglês (1); engenharia mecânica / projetos de máquinas (1); engenharia metalúrgica / metalurgia extrativa e fenômenos de transporte (1); engenharia metalúrgica / metalurgia extrativa / pirometalurgia (1); medicina / saúde mental na atenção primária (1); música / educação musical e violão (1); música / educação musical e canto (1); nutrição / saúde coletiva (1); engenharia econômica e planejamento energético (1); química / físico-química (1); química / estrutura, conformação e estereoquímica; determinação de estruturas de compostos inorgânicos; química do estado condensado (1); história do direito, direito civil e direito empresarial (1); teoria do direito, direito constitucional e direito internacional (1); teoria do direito e direito empresarial (1); teoria do direito e direito processual civil (1); metodologia, direito penal e direito processual penal (1); planejamento e avaliação educacional (1); ensino-aprendizagem (1); tópicos específicos de educação (1); fundamentos da educação / psicologia (1); fundamentos da educação / história e sociologia (1); educação pré-escolar (1); métodos e técnicas de ensino (1). Salário: R$ R$ 4.975,59 a R$ 13.288,85 Taxa: R$ 99,51 a R$ 265,78.

UFRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 25 de janeiro pelo site: https://selecon.org.br/. Concurso com 243 vagas para os cargos de: técnico de laboratório — alimentos (1); técnico de laboratório — análises clínicas (2); técnico de laboratório — biologia (2); técnico de laboratório —biotério (1); técnico de laboratório — coleções geopaleontológicas (1); técnico de laboratório — coleções zoológicas (1); técnico de laboratório — química (4); técnico de tecnologia da informação — sistemas (10); técnico de tecnologia da informação — redes (10); técnico de tecnologia da informação — suporte e infraestrutura (11); técnico em contabilidade (9); administrador (6); analista de tecnologia da informação — sistemas (11); analista de tecnologia da informação — redes (11); analista de tecnologia da informação — suporte e infraestrutura (11); assistente social (1); engenheiro civil (6); engenheiro elétrico (6); engenheiro mecânico (1); engenheiro de telecomunicações (1); engenheiro de segurança do trabalho (5); fonoaudiólogo (1); médico — clínica médica (5); médico — medicina do trabalho (2); médico — infectologia/medicina de viagem (2); médico — ortopedia e traumatologia (1); médico — patologia (1); médico — psiquiatra (2); médico — sanitarista (1); médico — urologia (1); nutricionista (2); psicólogo (2); químico (6); técnico desportivo (3); tecnólogo (3); Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04 Taxa: R$ 90 a R$ 130.

INSTITUTOS

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO)

Inscrições até 5 de janeiro de 2026 pelo site: https://bit.ly/4j2AyqA. Concurso com 6 vagas para os cargos de: agente temporário ambiental. Salário: a remuneração mensal será de um a dois salários mínimos e meio, acrescida de auxílios legais, ou pelo email disponível no edital. Taxa: não informada.

COLÉGIO PEDRO II

Inscrições até 12 de janeiro de 2026 pelo site: https://selecon.org.br/. Concurso com 50 vagas para os cargos de professor de ensino básico, técnico e tecnológico — atendimento educacional especializado Salário: R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 190.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO (IFMA)

Inscrições até 4 de janeiro de 2026 pelo site: https://bit.ly/49fNCpj. Concurso com 8 vagas para os cargos de: estágio supervisionado ii (2); educação de jovens e adultos (1); avaliação educacional (1); equações diferenciais ordinárias (1); teoria dos números (1); desenho geométrico (1); atividades curriculares de extensão iv (1). Salário: R$ 1.850. Taxa: não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO (IFMT)

Inscrições até 5 de janeiro de 2026 pelo site: https://bit.ly/4iZSRgc. Concurso com 20 vagas para os cargos de: agronomia (4); artes/música (2); educação física (3); engenharia civil (1); história (3); pedagogia (2); português/inglês (3); sociologia (2). Salário: R$ 7.355,86 a R$ 14.463,85. Taxa: R$ 160

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO AMAZONAS (IFAM)

Inscrições até 9 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4qq6Lej. Concurso com 114 vagas para os cargos de: administração (5); agroecologia (1); agronomia (1); artes (1); atendimento educacional especializado (4); biologia (10); contabilidade (2); economia (1); educação física (10 vagas); enfermagem (3 vagas); engenharia florestal (2); engenharia química (1); filosofia (2); física (12); geografia (6); história (4); informática (17); letras/linguística (2); letras/língua inglesa (2); letras/língua portuguesa e le/inglês (2); letras/língua portuguesa (4 vagas); libras (1); matemática (9); mecânica (5); medicina veterinária / anestesiologia veterinária (1); medicina veterinária / clínica médica de pequenos animais (1); medicina veterinária / cirurgia de pequenos animais (1); medicina veterinária / cirurgia de grandes animais (1); medicina veterinária / patologia animal e/ou medicina preventiva (1); medicina veterinária / diagnóstico por imagem (1); pedagogia (2); produção animal (6); publicidade (1); química (13); recursos pesqueiros (2); segurança do trabalho (1); sociologia (7). Salário: R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 180.



INSTITUTO MARIA SCHMITT — SC

Inscrições até 30 de dezembro pelo e—mail: recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).