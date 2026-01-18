Confira lista com 78 concursos abertos e 13.138 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 78 concursos e 13.138 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há quatro concursos abertos com 71 vagas. Entre os nacionais, há oito certames abertos para 601 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há oito seleções abertas com 1.987 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são seis concursos com 268 postos vagos. Há ainda 9 seleções de concursos estaduais com 7.182 vagas. Já para os municipais, há 13 concursos e 4.142 vagas. Nas universidades federais, são 14 processos seletivos e 520 oportunidades. Nos institutos federais há 15 certames abertos com 227 vagas.

DISTRITO FEDERAL

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A

Inscrições até 4 de fevereiro pelo site: cebraspe.org.br . Concurso com 65 vagas para os cargos de: analista — especialidade: administrador (11); analista — especialidade: analista de sistemas (6); analista — especialidade: biólogo (3); analista --- especialidade: contador (6); analista — especialidade: economista (7); analista —- especialidade: engenheiro agrônomo (1); analista — especialidade: engenheiro ambiental (3); analista — especialidade: engenheiro civil (19); analista — especialidade: engenheiro florestal (1); analista — especialidade: geógrafo (5); analista — especialidade: geólogo (3). Salário: R$ 10.800,82, acrescida dos seguintes benefícios: auxílio-alimentação, no valor de R$ 1.068,05; auxílio-saúde; auxílio-creche; auxílio-transporte; vale-cultura; auxílio para filho ou dependente com deficiência; complementação do auxílio por incapacidade temporária pelo prazo de até 60 dias; e auxílio funeral. Taxa: R$ 120.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB)

Inscrições até 1 de fevereiro pelo site: https://bit.ly/4ssFVDR . Concurso com uma vaga para o cargo de: professor substituto na área de geografia. Salário: R$ 4.326,60 e R$ 8.058,29. Taxa: não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB)

Inscrições até 1 de fevereiro pelo site: https://bit.ly/4ssFVDR . Concurso com 2 vagas para os cargos de: enfermagem do trabalho (1); engenharia biomédica (1). Salário: R$ 4.326,60 e R$ 8.058,29. Taxa: não informada.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO DISTRITO FEDERAL (CRF-DF)

Inscrições até 20 de janeiro pelo site: http://www.quadrix.org.br/ . Concurso com 3 vagas para os cargos de: assistente i (2); farmacêutico fiscal i (1); administrador analista i — advogado. Salário: R$ 3.153,34 a R$ 6.642,46. Taxa: R$ 55 a R$ 58.

NACIONAIS

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH

Inscrições até 30 de janeiro pelo site: https://bit.ly/3YIA1AZ . Concurso com 152 vagas para os cargos de: médico - cirurgia plástica (3); cirurgia vascular (4); geriatria (2); medicina do trabalho (4); clínica médica (20); cirurgia de cabeça e pescoço (3); cirurgia pediátrica (4); cirurgia torácica (4); neurofisiologia clínica (1); pneumologia (2); pneumologia pediátrica (1); dermatologia (3); endocrinologia e metabologia (1); hematologia e hemoterapia (2); radiologia e diagnóstico por imagem (1); anestesiologia (24); cirurgia geral (12); infectologia (2); coloproctologia (1); genética médica (1); neurologia pediátrica (2); urologia (4); endoscopia digestiva (4); nutrologia (2); ortopedia e traumatologia (2); medicina intensiva pediátrica (6); oncologia clínica (6); cirurgia da mão (1); cardiologia (2); ginecologia e obstetrícia (1); neurologia (2); pediatria (1); medicina intensiva (4); oftalmologia (1); radioterapia (4); medicina de emergência (3); cirurgia oncológica (1); ecocardiografia (1); diagnóstico por imagem - ultrassonografia geral (1); neonatologia (1); otorrinolaringologia (1); pediatria (1); angiorradiologia e cirurgia endovascular (1); cardiologia pediátrica (2); ecografia vascular com doppler (1); neurocirurgia (2). Salário:R$ 11.464,58 a R$ 19.107,31. Taxa: R$ 180. .

COM8ºDN DA MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 27 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4pE6TWx . Concurso com 24 vagas para os cargos de: metalurgia (1); motores (1); eletrotécnica (1); enfermagem (3); higiene dental (3); radiologia médica (1); administração (7); comunicação social (1); processamento de dados (5); cozinheiro (1). Salário: não informado. Taxa: R$ 70.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Inscrições até 26 de janeiro pelo site: https://www.cebraspe.org. br/concursos/cd_25_ns . Concurso com 70 vagas para os cargos de: analista legislativo - especialidade: processo legislativo e gestão (35); técnico legislativo - especialidade: assistente legislativo e administrativo (35). Salário: R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99. Taxa: R$ 100 a R$ 130.

COM7º DN DA MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 27 de janeiro pelo site da Marinha do Brasil. Concurso com 39 vagas para o cargo de: edificações (2); eletrônica (2);Metalurgia (2);Motores (1);Marcenaria (1);Telecomunicações (3);Eletrotécnica (6); enfermagem (1); higiene dental (1); administração (3); contabilidade (2); comunicação social (3); processamento de dados (2); barbeiro (1); cozinheiro (1); motorista (8); Salário: não informado. Taxa:R$ 70.

COMANDO DA AERONÁUTICA

Inscrições até 21 de janeiro pelo site: https://www2.fab.mil.br/eear/ . Concurso com 188 vagas para o cargo de: eletrônica (50);administração (50);enfermagem (20);eletricidade (20);informática (40);laboratório (2);música - clarinete bb sibemol (baixo - soprano) (2);trombones: tenor - baixo (2);trompete - flugelhorn (2). Salário: não informado.Taxa: R$100.

MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 6 de fevereiro pelo site: https://www.marinha.mil.br/ cgcfn . Concurso com 40 vagas para formação de sargento músico fuzileiro naval: flautim em dó (2); clarinete em sib (2); clarinete-alto em mib (2), fagote em dó (2); teclado (2 vagas); saxofone-alto em mib (4); saxofone-tenor em sib (2); contrabaixo acústico (2); trompa em fá (2); trompete em sib (4); trombone-tenor em dó (4); eufônio em Sib (2); bombardão em sib (4); tímpanos (2); percussão - bateria completa (4). Salário: até R$ 6.975,59. Taxa: R$95.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO (TRF 2ª REGIÃO)

Inscrições até 22 de janeiro pelo site: https://conhecimento.fgv.br/ concursos/trf6 . Concurso com 27 vagas para o cargo de: juiz federal substituto. Salário: R$ 37.756,55. Taxa: não informado.

COM 2ºDN — COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL

Inscrições até 27 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4oU64IO . Concurso com 61 vagas para os cargos de: edificação (2); eletrônica (5); eletrotécnica (4); gráfica (1); marcenaria (2); mecânica (5); metalurgia (5); motores (4); administração hospitalar (3); enfermagem (9); higiene dental (2); patologia clínica (1); prótese dentária (1); radiologia médica (1); administração (1); ciências contábeis (6); processamento de dados (1); barbeiro (2); motorista de viatura administrativa (6). Salário: não informado. Taxa: R$ 70.

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE BELA VISTA DE GOIÁS

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://aroeira.jetcloud.com. br/ . Concurso com 109 vagas para os cargos de: motorista (8); vigia (4); monitor (120); operador de máquinas (8); auxiliar de consultório odontológico (8); fiscal de vigilância sanitária (2); técnico em enfermagem (13); técnico em radiologia (8); assistente social (1); enfermeiro (8); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (8); nutricionista (1); odontólogo (10 vagas); professor de educação física (19 vagas); profissional de educação ii (60); psicólogo (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 7.775,01. Taxa: R$ 100 a R$ 150.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE

Inscrições prorrogadas até 19 de janeiro pelo site: https://idib.org.br/ . Concurso com 281 vagas para os cargos de: procurador jurídico (1); operador de videomonitoramento (2); motorista (5); auxiliar de serviços gerais (26); assistente administrativo (48); ouvidor (2); técnico de segurança do trabalho (1); auxiliar técnico de áudio e vídeo (3); arquivista (2); agente de controle interno (1); procurador jurídico (1); assistente legislativo (6); assistente social (1); técnico de informática (6); tradutor e intérprete de libras (4). Salário: R$ 2.621,21 a R$ 7.695,25. Taxa: R$ 80 a R$ 160.

PREFEITURA DE CATALÃO

Inscrições até 9 de fevereiro pelo site: https://aroeira.jetcloud.com. br/ . Concurso com 591 vagas para analista de laboratório em análises clínicas fms (16); assistente social fms (10); educador físico fms (2); educador pedagogo fms (3); enfermeiro fms (72); engenheiro civil fms (1); especialista em regulação e vigilância sanitária farmácia fms (1); especialista em regulação e vigilância sanitária medicina veterinária fms (1); farmacêutico fms (21); fisioterapeuta fms (15); fisioterapeuta fms com lotação no distrito de pires belo (1); fisioterapeuta fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); fonoaudiólogo fms (4); médico alergista fms (1); médico anestesiologista fms (1); médico angiologista fms (1); médico auditor fms (1); médico cardiologista fms (1); médico cardiopediatra fms (1); médico do trabalho fms (1); médico endocrinologista fms (1); médico esf fms (4); médico esf fms com lotação no distrito de pires belo (1); médico esf fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); médico ginecologista fms (6); médico ginecologista fms com lotação no distrito de pires belo (1); médico ginecologista fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); médico neurolologista fms (1); médico neuropediatra fms (1); médico ortopedista fms médico pediatra fms (11); médico psiquiatra fms (7); médico ultrassonografista fms (2); nutricionista fms (4); nutrólogo fms (1); odontólogo fms (20); odontólogo cirurgião fms (2); odontólogo endodontista fms (2); odontólogo odontopediatra fms (1); odontólogo periodontista fms (1); odontólogo protesista fms (1); odontólogo psf fms com lotação no distrito de pires belo (1); odontólogo psf fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); psicólogo fms (26); psicólogo fms com lotação no distrito de pires belo (1); psicólogo fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); sanitarista fms (1); terapeuta ocupacional fms (4); agente social fms (1); artesão fms (4); auxiliar de almoxarifado fms (5); auxiliar de farmácia fms (20); auxiliar de saúde bucal asb fms (22); auxiliar de saúde bucal asb fms com lotação no distrito de pires belo (1); auxiliar de saúde bucal asb fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); educador social fms (1); eletricista de manutenção das ubsf fms (2); executor administrativo fms (45); executor administrativo fms com lotação no distrito de pires belo (1); executor administrativo fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); fiscal de vigilância sanitária fms (1); maqueiro fms (8); motorista fms (10) motorista socorrista fms (1); técnico de enfermagem fms (60); técnico de enfermagem fms com lotação no distrito de pires belo (2); técnico de enfermagem fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (2); técnico em laboratório fms (18); técnico em radiologia fms (22); técnico em segurança do trabalho fms (1); auxiliar de cozinha hospitalar fms (6); auxiliar de limpeza hospitalar fms (30); auxiliar de serviços gerais fms (20); auxiliar de serviços gerais fms com lotação no distrito de pires belo (1); auxiliar de serviços gerais fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); cozinheiro hospitalar fms (4); jardineiro fms (2); pedreiro de obras públicas da saúde fms (3); porteiro fms (16); vigia fms (20). Salário: R$ 1.569,26 a R$ 22.147,42. Taxa: R$ 100 a R$ 180.

PREFEITURA DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrições até 12 de fevereiro pelo site: https://institutoverbena. ufg.br/ . Concurso com 767 vagas para advogado (2); agente de educação (50); assistente de educação - monitor (50); assistente social (10 ); auxiliar em saúde bucal (2); biomédico (3); bioquímico (5); cirurgião-dentista (10); condutor socorrista (5); enfermeiro (20 );/ engenheiro civil (2); escriturário (10); farmacêutico (10); fiscal de obras (3); fiscal de postura (3); fiscal de transporte público e trânsito (3 ); fiscal de tributos (4); fiscal de higiene sanitária (3); fiscal de meio ambiente (3); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (6); médico clínico geral (13); motorista oficial (5); nutricionista (7); orientador educacional (25); professor de educação básica - professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (200); professor de ensino fundamental dos anos finais ciências (20); professor de ensino fundamental dos anos finais educação artística (9); professor de ensino fundamental dos anos finais educação física (12); professor de ensino fundamental dos anos finais ensino religioso (2); professor de ensino fundamental dos anos finais espanhol (3); professor de ensino fundamental dos anos finais geografia (20); professor de ensino fundamental dos anos finais história (20); professor de ensino fundamental dos anos finais inglês (20); professor de ensino fundamental dos anos finais matemática (60); professor de ensino fundamental dos anos finais música (3); professor de ensino fundamental dos anos finais português (60); psicólogo (7); secretário escolar (30); supervisor pedagógico (10); técnico de enfermagem (20); técnico de laboratório (5); técnico em radiologia (2); terapeuta ocupacional (3); veterinário (2). Salário: R$ 1.544,98 a R$ 6.084,71. Taxa: R$ 100 a R$ 150.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

Inscrições até 6 de fevereiro pelo site: https://instituto verbena.ufg.br /. Concurso com 62 vagas para os cargos de administrador; agente administrativo (9); agente de manutenção (1); agente de segurança do plenário (2); agente para assuntos legislativos (1); analista de comunicação (1); analista de sistemas (6); analista de suporte de redes e sistemas (1); analista técnico legislativo (2); arquivista (2); assistente social (1); atendente de recepção e cerimonial (4); cerimonialista (1); cinegrafista (4); contador (2); designer gráfico e de animação (1); economista (1); editor de vídeo (3); fotógrafo (1); médico do trabalho (2); motorista (2); operador de áudio e vídeo (1); operador de caracteres (2); operador de switcher (2); psicólogo (1); revisor de texto (1); técnico de iluminação (2); técnico eletroeletrônico (2); técnico em telecomunicações (2); tradutor e intérprete de libras (2). Salário:R$ 6.538,56 a R$ 10.059,32. Taxa: R$ 130 a R$ 150.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS (TJ-GO)

Inscrições até 29 de janeiro pelo site: https://conhecimento.fgv. br/concursos/tjgo2025 . Concurso com 51 vagas para o cargo de juiz substituto. Salário: não informado. Taxa: R$ 340.

PREFEITURA DE PARANAIGUARA - GO

Inscrições até 21 de janeiro pelo site: https://www.consulpam. com.br/ . Concurso com 84 vagas para os cargos de: edital nº 001/2025: agente administrativo (2); agente de apoio à educação (12); agente de serviços e obras (2); agente de serviços gerais (30); agente de vigilância (4); assistente social (1); biomédico (1); enfermeiro (3); farmacêutico/bioquímico (1); fiscal ambiental (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); mecânico (1); motorista (3); nutricionista (1); psicólogo (2); técnico em enfermagem (3); técnico em radiologia (1); edital nº 002/2025: professor de educação básica 30h (8); professor de educação básica 40h (6). Salário: R$ 1.418,49 a R$ 4.713,69. Taxa: R$ 70 a R$ 150.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TJ—MT)

Inscrições até 13 de fevereiro pelo site: https://bit.ly/48C2rCB . Concurso com 42 vagas para os cargos de: outorga de delegações de notas e de registro do foro extrajudicial. Salário: não informado. Taxa: R$ 450.

CONSELHOS

CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 17° REGIÃO

Inscrições até 19 de janeiro pelo e-mail: seleçã o@cref17.org.br . Concurso com 5 vagas para o cargo de auxiliar administrativo. Salário: R$ 2.329,75. Taxa: Não informada.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO

Inscrições até 9 de fevereiro pelo site: https://ibade.org.br/ . Concurso com 2 vagas para o cargo de: advogado (1); agente administrativo (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.000. Taxa: R$ 70 a R$ 80.

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 10º REGIÃO

Inscrições até 5 de fevereiro pelo site: https://quadrix.selecao.net. br/ . Concurso com 4 vagas para o cargo de: profissional de serviços gerais (1); agente administrativo (2); agente fiscal/assistente social (1). Salário: R$ 2.057,92 a R$ 6.983,62. Taxa: R$ 49 a R$ 62.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO

Inscrições até 9 de fevereiro pelo site: https://ibade.org.br/ . Concurso com 2 vagas para o cargo de: advogado (1); agente administrativo (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.000. Taxa: R$ 70 a R$ 80.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ

Inscrições até 5 de fevereiro pelo site: https://sl1nk.com/IfmEV . Concurso com 5 vagas para o cargo de assistente de tecnologia da informação (1); agente fiscal (1); assistente administrativo (3). Salário: R$ 2.870 a R$ 9.000. Taxa: R$ 65 e R$ 80.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE (COREN-AC)

Inscrições até 05 de fevereiro pelo site: https://quadrix.selecao.net. br/ . Concurso com 250 vagas, sendo 4 efetivas e 246 para cadastro reserva, para os cargos de nível médio: assistente administrativo; cargos de nível técnico: técnico de enfermagem e técnico em ti; cargos de nível superior: assessor de comunicação, contador, enfermeiro e enfermeiro fiscal. Salário: R$ 1.739,23 a R$ 4.750. Taxa: R$ 64 (médio/técnico) e R$ 70 (superior).

LOCAIS — ESTADUAIS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Inscrições até 4 de fevereiro pelo site: https://sl1nk.com/XLUD3 . Concurso com 55 vagas para o cargo de: analista administrativo especialidade: arquivologia (1); analista administrativo especialidade: ciência contábil (2); analista administrativo especialidade: engenharia civil (1); analista administrativo especialidade: tecnologia da informação (desenvolvimento de sistema e inteligência da informação) (7); analista administrativo especialidade: tecnologia da informação (infraestrutura, segurança e suporte) (3); auditor de controle externo especialidade: administração/gestão de política pública/gestão pública (6); auditor de controle externo especialidade: ciência atuarial (1); auditor de controle externo especialidade: contabilidade (9); auditor de controle externo especialidade: direito (6); auditor de controle externo especialidade: engenharia (3); auditor de controle externo especialidade: estatística (2); auditor de controle externo especialidade: tecnologia da informação (3); médico (1); técnico administrativo (10). Salário: R$ 6.173,51 a R$15.553,30. Taxa: R$ 140 a R$190.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO DO SUL

Inscrições até 2 de fevereiro pelo site: https://l1nq.com/DznnI . Concurso com 80 vagas para o cargo de: analita legilativo adminitrador (2); analita legilativo - área adminitrativa (3); analita legilativo - arquiteto (1); analita legilativo - arquivita (1); analita legilativo - aitente ocial (2); analita legilativo - biblioteconomita (1); analita legilativo - cerimonialita (4); analita legilativo - contador (2); analita legilativo - controle interno (2); analita legilativo - deign gráfico (1); analita legilativo - enfermeiro (1); analita legilativo - engenheiro civil (1); analita legilativo - engenheiro eletrônico e de telecomunicaçõe (1); analita legilativo - engenheiro mecânico (1); analita legilativo - jornalita (3); analita legilativo - jurídico (9); analita legilativo - mueólogo (1); analita legilativo - nutricionita (1); analita legilativo - pedagogo (1); analita legilativo - picólogo (1); analita legilativo - publicitário; analita legilativo - rádio e tv (2); analita legilativo - revior / redator (2); analita legilativo - tecnologia e informação (2); técnico legilativo - área adminitrativa (15); técnico legilativo audioviual (2); técnico legilativo fotografia (2); técnico legilativo informática (1); técnico legilativo motorita (2); técnico legilativo - operação de áudio (2); técnico legilativo - polícia legilativa (6); técnico legilativo - refrigeração e climatização (1); técnico legilativo - tradução de libra (4). Salário: R$ 4.912,20 a R$ 8.030,65. Taxa: R$ 140 a R$ 180.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Inscrições até 30 de janeiro pelo site: https://l1nq.com/trLku . Concurso com 30 vagas para o cargo de defensor público de primeira classe. Salário: R$ 35.659,85. Taxa: R$ 350.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

Inscrições até 5 de fevereiro pelo site: https://sl1nk.com/85eVn . Concurso com vagas para o cargo de oficial de promotoria. Salário: R$ 4.542,73. Taxa: R$ 62,02.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA

Inscrições até 9 de fevereiro pelo site: https://ibade.org.br/ . Concurso com 2906 vagas para o cargo de: arte (3); biologia (67); educação física (119); filosofia (10); física (12); geografia (122); história (146); língua espanhola (3); língua inglesa (28); língua portuguesa (397); matemática (154); orientador educacional (78); coordenador pedagógico (supervisor) (142); química (9); sociologia (3); agente de limpeza e conservação (746); agente de alimentação (571); atividades de secretariado (275). Salário: R$ 2.142,02 a R$ 5.118,41. Taxa: R$ 63 a R$ 82.

POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA (PM - SC)

Inscrições até 26 de janeiro pelo site: https://idecan.org.br/ . Concurso com 1.465 vagas para os cargos de: 1º CRPM, com sede em Florianópolis (165) ;2º CRPM, com sede em Lages (83); 3º CRPM, com sede em Balneário Camboriú (189);4º CRPM, com sede em Chapecó (133);5º CRPM, com sede em Joinville (120); 6º CRPM, com sede em Criciúma (113);7º CRPM, com sede em Blumenau (189);8º CRPM, com sede em Tubarão (87);9º CRPM, com sede em São Miguel do Oeste (70);10º CRPM, com sede em Joaçaba (90);11º CRPM, com sede em São José (118);12º CRPM, com sede em Jaraguá do Sul (108). Salário: R$ 8.505. Taxa: R$ 550.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI)

Inscrições até 20 de janeiro pelo site: https://www.cebraspe.org.br/ . Concurso com 2.016 vagas para os cargos de professor de arte (61); biologia (81); educação física (163); espanhol (80); filosofia (105); física (100); geografia (161); história (137); informática (72); inglês (175); matemática (359); português (258); química (242); sociologia (22).Salário: R$ 2.492,05 a R$ 5.250,83. Taxa: R$ 130.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (MP-SP)

Inscrições até 6 de fevereiro pelo site: https://www.vunesp.com.br// . Concurso com vaga para o cargo de auxiliar de promotoria i.Salário: R$ 3.784,45. Taxa: R$ 107.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CBM-SC)

Inscrições até 19 de janeiro pelo site: https://idecan.org.br/ . Concurso com 630 vagas para os cargos de: aluno-soldado temporário do quadro de praças temporárias do corpo de bombeiros militar. Salário: R$ 13.283,64. Taxa: R$ 200.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS - SC

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://bit.ly/45fw22A . Concurso com 500 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (400); agente de combate às endemias (100).Salário: R$ 2.944,36. Taxa: 120.

PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Inscrições até 22 de janeiro pelo site: https://bit.ly/49Fpsns . Concurso com 1000 vagas para os cargos de professor pedagogo (782); professor de língua portuguesa (40); professor de inglês (26); professor de matemática (35); professor de ciências (40); professor de geografia (2); professor de história (27); professor de educação física (15); professor de artes (10).Salário: R$ 5.212,34. Taxa: R$110.

PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

Inscrições até 20 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4sJzuwr . Concurso com 153 vagas para os cargos de atendente de programas sociais (6); instrutor de música - percussão (4); mobilizador social (111); técnico administrativo (4); tradutor e intérprete de libras (2); administrador (1); advogado (10); antropólogo (1); assistente social (9); design gráfico (1); engenheiro civil (1); estatístico (1); jornalista (2); nutricionista (2); pedagogo (2); psicólogo (6).Salário: R$ 1.569,03 a R$ 3.431,42. Taxa: R$ 67,20 a R$ 76,80.

PREFEITURA DE NOVA FLORESTA - PB

Inscrições até 15 de fevereiro pelo site: https://bit.ly/3NxoLoB . Concurso com 136 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (10); gari (4); motorista categoria D (5); vigilante (8); agente administrativo (5); fiscal de obras (1); eletricista (1); monitor de crianças atípicas (10); monitor educacional (10); motorista categoria B (2); técnico de enfermagem (5); técnico em higiene dental ESF (2); assistente social (1); bioquímico/biomédico (1); cirurgião dentista (3); enfermeiro (5); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (2); médico plantonista da unidade mista de saúde (7); médico PSF (3); nutricionista (1); psicólogo (1); professor magistério - educação especial (6); professor magistério - artes (2); professor magistério - ciências(4); professor magistério - educação física (1); professor magistério - ensino religioso (1); professor magistério - geografia (2); professor magistério - história (2); professor magistério - língua inglesa (2); professor magistério - língua portuguesa (4); professor magistério - matemática (4); professor magistério polivalente (13); professor psicopedagogo (4); suporte pedagógico (3).Salário: R$ 1.518 a R$ 14.000. Taxa: R$ 75 a R$ 115.

PREFEITURA DE CAJAZEIRAS - PB

Inscrições até 8 de fevereiro pelo site: https://bit.ly/4sFiac3 . Concurso com 75 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (1); motorista (4); motorista de ônibus escolar (2); vigilante (6); agente administrativo (6); auxiliar de consultório dentário (6); recepcionista (5); técnico de enfermagem (5); auditor interno (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro florestal (1); educador físico (1); enfermeiro (4); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); médico (3); odontólogo (3); psicólogo (1); terapeuta ocupacional (2); neuropsicopedagogo (2); professor BI (10); professor atendimento educacional especializado (2); professor inglês (1); professor história (1); professor língua portuguesa (1); professor geografia (1); professor ciências (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.423,30. Taxa: R$ 70 a R$ 110.

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS - PB

Inscrições até 20 de janeiro pelo site: https://bit.ly/3Yw18iF . Concurso com 103 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (10); coveiro (1); eletricista (1); gari (4); motorista B (6); motorista D condutor escolar (4); operador de máquinas agrícolas (1); operador de máquinas pesadas (1); vigilante (12); agente administrativo (5); agente comunitário de saúde (1); auxiliar de consultório odontológico (3); fiscal sanitário (15); técnico em enfermagem (3); técnico em laboratório (1); assistente social (2); educador físico (2); engenheiro civil (1); farmacêutico / bioquímico (1); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico veterinário (1); médico (2); nutricionista (1); odontólogo (2); orientador educacional (2); orientador social (2); professor A - 2 (9); professor B história (1); professor B matemática (2); professor B português (1); psicólogo (2); supervisor escolar (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.424,16. Taxa: R$ 50 a 110.

PREFEITURA DE GRAVATAÍ - RS

Inscrições até 21 de janeiro pelo site: https://www.concursosfcc. com.br/ . Concurso com 17 vagas para os cargos de cadastro de reserva de profissionais do nível fundamental ao superior. Salário: R$ 3.662,78 a R$ 19.796,09. Taxa: R$ 90 a 120.

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS VALOS

Inscrições até 19 de janeiro pelo site: https://sl1nk.com/2JAKW . Concurso com 70 vagas para os cargos de agente de controle interno (1); agente de manutenção e obras (2); assistente social (1); auxiliar em saúde bucal (2); auxiliar de ensino (12); auxiliar técnico (3); contador (1); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); farmacêutico ii (1); fiscal municipal (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); mecânico (1); motorista/operador de máquinas (11); nutricionista (1); operário (6); procurador jurídico (1); professor de artes (1); professor de educação física (1); professor de atendimento educacional especializado (5); psicopedagogo (1); psicólogo (2); servente (4); técnico agrícola (1); técnico em eletricidade (1); técnico em enfermagem (6). Salário: R$ 2.207,62.Taxa: R$ 85,59 a R$ 171,17.

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

Inscrições até 28 de janeiro pelo site: https://www. institutoconsulplan.org.br/ Index.aspx . Concurso com 1.000 vagas para os cargos de: Pedagogo (80);Professor EAI (Educação Infantil / Anos Iniciais) (732);Professor EAF - Artes (20);Professor EAF - Ciências (15);Professor EAF - Educação Física (12);Professor EAF - Ensino Religioso (6);Professor EAF - Geografia (18);Professor EAF - História (20);Professor EAF - Inglês (20);Professor EAF - Libras (2);Professor EAF - Língua Portuguesa (37);Professor EAF - Matemática (38). Salário: R$ 3.650,83 a R$ 4.200,16. Taxa: R$ 110.

PREFEITURA DE IATI — PE

Inscrições até 19 de janeiro pelo site: https://bit.ly/44ADDbJ . Concurso com 609 vagas para os cargos de auxiliar de servicos educacionais (30); motorista escolar (10); nutricionista (2); psicólogo (5); professor i (anos iniciais) (15); professor i (educação infantil) (15); professor ii (6º ao 9º ano) educacao fisica (2); professor ii (6º ao 9º ano) matemática (10); professor ii (6º ao 9º ano) história (2); professor ii (6º ao 9º ano) geografia (2); professor ii (6º ao 9º ano) língua portuguesa (12 ); professor ii (6º ao 9º ano) ciências (2); técnico educacional em informática (1); vigia escolar (10); agente ; comunitário de saúde (6); agente de endemias (4); agente sanitário (5); auxiliar de odontologo (10); auxiliar de Laboratorio (1); enfermeiro - esf (10); fisioterapeuta (2); odontólogo (1); psicólogo (5); técnico em raio X (1); técnico em enfermagem (30); veterinário (1); auxiliar administrativo (20); agente administrativo (10); auxiliar de servicos Gerais (300); assistente social (1); auxiliar de controle interno (1); coveiro (1); eletricista (2); escriturário (3); escriturário técnico (3); gari (40); mecânico (2); motorista i categoria B (6 ); motorista ii - categoria D (10); operador de máquinas (6); recepcionista (10); tecnico em informatica (1); tratorista (4). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.867,67. Taxa: R$ 62,60 a R$ 92,60.

PREFEITURA DE CARUARU — PB

Inscrições até 19 de janeiro pelo site: https://www.ibam-concursos. org.br/ . Concurso com 50 vagas para os cargos de assistente social (30) e psicólogo (20) Salário: R$ 2.100. Taxa: R$ 97.

PREFEITURA DE CONGOINHAS — PR

Inscrições até 20 de janeiro pelo site: https://www.insitutounifil. com.br/ . Concurso com 33 vagas para os cargos de agente de serviços gerais (3); motorista (1); operador de máquinas pesadas (1); agente administrativo (3); auxiliar de consultório dentário (1); técnico em enfermagem (3); auditor fiscal de tributos municipais; assistente social (1); contador (1); enfermeiro (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (2); nutricionista (1); psicólogo (1); professor de creche (6); professor (1); professor de educação artística (1); professor de educação física (1); professor de inglês (1) Salário: R$ 1.518 a 19.665,86. Taxa: R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE PELOTAS — RS

Inscrições até 20 de janeiro pelo site: https://www.pelotas.com. br/ . Concurso com 48 vagas para os cargos de professor de educação infantil (1); professor i (20); professor ii artes visuais (2); professor ii ciências (2); professor ii educação física (2); professor ii filosofia; professor ii geografia (2); professor ii história (2); professor ii língua portuguesa (2); professor ii língua espanhola (2); professor ii língua inglesa (2); professor ii matemática (2); professor ii música (2); professor ii sociologia; orientador educacional (5). Salário: R$ 2.121,63 a 4.242,27. Taxa: R$ 85.

PREFEITURA DE ILHA COMPRIDA — SP

Inscrições até 22 de janeiro pelo site: https://www.institutomais.org. br/ . Concurso com 8 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde USF Central (1); agente comunitário de saúde USF Doralice (1); agente comunitário de saúde USF Viaréggio (1); agente comunitário de saúde USF Meu Recanto (1); agente comunitário de saúde USF Araçá (1); agente comunitário de saúde USF Pedrinhas (1); agente comunitário de saúde USF Boqueirão Sul (1); agente de combate às endemias (1). Salário: R$3.036. Taxa: R$ 66.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO SUL — RS

Inscrições até 6 de fevereiro pelo site: https://portal.institutotupy. com.br/ Concurso com 6 vagas para os cargos de agente de combate às endemias. Salário: R$3.036. Taxa: R$ 80.

PREFEITURA DE PEREIRA BARRETO — SP

Inscrições até 22 de janeiro pelo site: https://www. institutoconsulplan.org.br/ Concurso com 30 vagas para os cargos de agente de orientação escolar (inspetor de alunos); auxiliar de serviços escolar ii (serviços gerais); serviços gerais; agente comunitário de saúde setor 3 UBS Antônio Domiciano Barbosa (1); agente comunitário de saúde setor 4 UBS Dr. José Alexandrino Filho (1); agente comunitário de saúde setor 5 UBS Valter Gatti; agente de saneamento; agente de vigilância em saúde; auxiliar de enfermagem; auxiliar de saúde bucal; auxiliar de vida escolar; técnico de laboratório; técnico de segurança do trabalho (1); controlador geral do município (1); dentista 4h; dentista 8h; enfermeiro padrão; engenheiro eletricista; farmacêutico 8h; fisioterapeuta 4h; fonoaudiólogo 4h; fonoaudiólogo 8h; instrutor de esporte e lazer; médico de saúde da família; procurador do município (1); professor de educação básica i; professor de educação básica ii inglês; professor de educação infantil, creches e educação de jovens e adultos; terapeuta ocupacional. Salário: R$ 2,153,69 a R$ 10.136,74. Taxa: R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE PARANAIGUARA — GO

Inscrições até 21 de janeiro pelo site: https://www.consulpam.com.br/ . Concurso com 84 vagas para os cargos de edital nº 001/2025:agente administrativo (2); agente de apoio à educação (12); agente de serviços e obras (2); agente de serviços gerais (30); agente de vigilância (4); assistente social (1); biomédico (1); enfermeiro (3); farmacêutico/bioquímico (1); fiscal ambiental (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); mecânico (1); motorista (3); nutricionista (1); psicólogo (2); técnico em enfermagem (3); técnico em radiologia (1); edital nº 002/2025:professor de educação básica 30h (8); professor de educação básica 40h (6). Salário: R$ 1.418,49 a R$ 4.713,69. Taxa: R$ 70 a R$ 150.

PREFEITURA DE TOLEDO — MG

Inscrições até 19 de janeiro pelo site: https://abconcursospublicos. org/ . Concurso público com 220 vagas de agente administrativo (10); agente fiscal (1); auxiliar de serviços gerais (25); digitador bolsa família (1); oficial de obras e serviços — pedreiro (2); auxiliar de consultório dentário (1); auxiliar de secretaria (2); monitor de creche/escola (50); motorista de veículo leve (6);motorista de veículo médio (10);motorista de veículo pesado (10);oficial de obras e serviços (2); operador de máquina pesada (2); vigia (2); vigilante sanitário (1); técnico radiologista (2); técnico em enfermagem (10); assistente social (1); contador (1); controlador interno (1); dentista (1); enfermeiro (6); engenheiro civil (1); farmacêutico/bioquímico (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudióloga (2); nutricionista (1); psicólogo (2); especialista em educação (5); professor de educação física (5); professor de inglês (2); professor municipal i (51). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.962,37.Taxa: R$ 74,60 a R$ 114,60.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG)

Inscrições até 9 de março pelo site https://bit.ly/45cgufV . Concurso com 11 vagas para os cargos de: edital nº 143: programa de pós graduação em biotecnologia (1); edital nº 144: programa de pós graduação multicêntrico em ciências fisiológicas (2); edital nº 145: programa de pós graduação em ciências farmacêuticas (2); edital nº 146: programa de pós graduação em ciências biológicas (1); edital nº 147: programa de pós graduação em engenharia química (1); edital nº 148: programa de pós graduação em ciências biológicas (1); edital nº 149: pós graduação em assistência farmacêutica (1); edital nº 150: pós graduação em ciências odontológicas (1); edital nº 151: programa de pós graduação em estatística aplicada e biometria (1). Salário: R$ 12.862,13 a R$ 22.377,72. Taxa: R$ 190.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) - MG

Inscrições até 12 de março pelo site: https://bit.ly/4pWz3wl . Concurso com 22 vagas para os cargos de administrador (12); bibliotecário documentalista; (7); engenheiro civil (1); médico/pneumologia (1); médico/medicina do trabalho (1). Salário: R$ 4.967,04. Taxa: R$ 200.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG)

Inscrições até 10 de fevereiro pelo site: https://sistemas.uepg.br/ . Concurso com 65 vagas para as áreas de geografia humana/ensino de geografia (1); ensino de ciências e matemática (1); probabilidade e estatística aplicadas (1); bioquímica (1); estatística e experimentação agrícola (1); máquinas e mecanização agrícola (1); estruturas (1); planejamento urbano e regional (1); projeto da edificação (1); transportes (1); agricultura (1); biologia e manejo de plantas daninhas (1); fitopatologia geral (1); manejo de culturas e produção e tecnologia de sementes (1); engenharia da computação (1); engenharia de software (1); melhoramento genético animal e estatística experimental zootécnica (1); produção de bovinos de corte, forragicultura e pastagem (1); produção de ovinos, caprinos, bioclimatologia e bem estar animal (1); biologia celular e molecular (1); ecologia (1); estágio curricular supervisionado em biologia (1); helmintologia parasitária humana (1); cuidado farmacêutico (1); tecnologia farmacêutica e cosmética (1); atividade física e saúde (1); educação física escolar e estágio (1); esportes coletivos e individuais (2); enfermagem nas urgências e emergências (1); gerenciamento de enfermagem (1); raciocínio clínico e aplicação do processo de enfermagem (1); clínica cirúrgica (1); clínica médica (1); fisiopatologia clínica e metodologia experimental (1); endodontia (1 vaga); nutrição clínica (1); nutrição e alimentos (1); comércio exterior (1); conceitos, técnicas e processos de produção editorial em jornalismo (3); fundamentos do trabalho profissional (2); psicologia social: processos de desenvolvimento comunitário e supervisão de estágio (1;); educação musical e extensão universitária (1); metodologia de ensino e estágio supervisionado em artes visuais (1); teorias e práticas artísticas aplicadas no ensino de artes visuais (1 vaga educação inclusiva (1); política educacional (1); psicologia da saúde: avaliação psicológica e supervisão de estágio (1); língua brasileira de sinais (4); língua portuguesa e linguística (1); literaturas de língua portuguesa, teoria literária e prática de ensino de literatura (1); estágio supervisionado em história (2); história do brasil (1); alfabetização e letramento (1); didática (1); teoria geral do direito privado (1); direito internacional público (1). Salário: R$ 3.526,34 a R$ 8.080,62. Taxa: R$ 480.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)

Inscrições por área: 1 de janeiro de 2026 a 30 de janeiro de 2026: humanas@ufpr.br ; 5 de janeiro de 2026 a 3 de fevereiro de 2026: biodir@ufpr.br ; 19 de novembro de 2025 a 18 de dezembro de 2025: del@ufpr.br ; 26 de janeiro de 2026 a 24 de fevereiro de 2026: ctdirecao@ufpr.br saad.sept@ufpr.br . Concurso com 17 vagas para os cargos de medicina, medicina geral de família e comunidade (1); medicina, ginecologia e obstetrícia (1); ortopedia e traumatologia (1); direito civil (1 vaga); colheita florestal, mecanização florestal, gestão do abastecimento florestal e infraestrutura florestal (1 vaga); medicina, clínica médica (1); medicina, reumatologia (1); química inorgânica - terras raras (1); físico-química (1); oncologia com atuação complementar em hematologia e propedêutica médica (1); psiquiatria (1); literaturas de língua inglesa (1); helmintologia e parasitologia humana (1); engenharia elétrica (1); linguística, letras e artes (1 vaga); lavra de minas e desmonte de rochas (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 61 a R$ 240.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)

inscricoesics@unilab.edu.br; ill@unilab.edu.br; Inscrições até 31 de março pelos e-mails: secmales@unilab.edu.br idr@unilab.edu.br . Concurso com 8 vagas para os cargos de métodos e abordagens na análise das relações internacionais (1 filosofia e filosofia africana (1); direito internacional (1); ciências fisiológicas/bioquímicas (1); ciências morfológicas (1); estudos da linguagem (1); engenharia de alimentos (1); ciência e tecnologia de alimentos (1). Salário: R$ 4.651,09 a R$13.228,85. Taxa: R$ 190.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA)

Inscrições até 31 de janeiro pelo site: https://centraldeconcursos. fcpc.ufc.br/ . Concurso com 22 vagas para as áreas de assistente em administração (1); analista de tecnologia da informação / área: arquitetura e desenvolvimento de sistemas –- back-end (4); analista de tecnologia da informação / área: infraestrutura de ti e redes de computadores (1); analista de tecnologia da informação / área: segurança da informação (1); bibliotecário-documentalista (1); economista (1); enfermeiro (1); fisioterapeuta (1); médico / área: saúde da família e comunidade (1); pedagogo (1); anatomia e necropsia animal (1); biologia (2); design gráfico (1); jóias (1); moda (1); polímeros e engenharia de materiais (1); química (1); telejornalismo (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.987,04. Taxa: R$ 100 a R$ 120

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD)

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://sl1nk.com/QUM4w . Concurso com 27 vagas para as áreas de gestão estratégica (1); métodos quantitativos aplicados à economia (1);contabilidade geral (1); computação / teoria da computação (1); computação / redes de computadores (1); direito constitucional (1); pedagogia - fundamentos e prática em educação infantil (1); processamento de produtos de origem animal (1); língua inglesa e ensino de inglês (1); tópicos específicos de educação (1); biologia e manejo de plantas daninhas (1); fitopatologia (1); fitotecnia (1); topografia e geodésia (1); entomologia: ecologia, sistemática e evolução de insecta (1); gestão ambiental (1); projetos e produção em biotecnologia (1); história, extensão, povos indígenas e tradicionais (1); ciências morfofuncionais (2), ginecologia e obstetrícia (com atuação nas disciplinas de ginecologia, obstetrícia e estágio supervisionado em saúde da mulher e da criança, bem como em outras que se fizerem necessárias, respeitada a área de formação) (1); imunologia e genética (1); patologia de doenças infecciosas (1); pediatria (1); pneumologia (1); saúde coletiva (1); semiologia (1). Salário: R$ 3.399,47 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 200.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)

Inscrições até 24 de fevereiro com inscrições a conferir por área. Concurso com 17 vagas para as áreas de medicina, medicina geral de família e comunidade (1); medicina, ginecologia e obstetrícia (1); ortopedia e traumatologia (1); direito civil (1); colheita florestal, mecanização florestal, gestão do abastecimento florestal e infraestrutura florestal (1); medicina, clínica médica (1); medicina, reumatologia (1); química inorgânica - terras raras (1); físico-química (1); oncologia com atuação complementar em hematologia e propedêutica médica (1); psiquiatria (1); literaturas de língua inglesa (1); helmintologia e parasitologia humana (1); engenharia elétrica (1); linguística, letras e artes (1); lavra de minas e desmonte de rochas (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 61 a R$ 240.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI)

Inscrições até 19 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4q9rjaA . Concurso com 14 vagas para as áreas de enfermagem (1); informática (1); matemática (1); tecnologias digitais e inovação aplicadas à moda (1); economia política (1); métodos quantitativos em economia (1); geociências (1); química analítica (1); odontologia em saúde coletiva (1); projeto mecânico (1); extensão rural (1); geologia e paleontologia (1); zoologia geral (1); bases dos processos biológicos (1). Salário: R$ 6.180,86, com retribuição por titulação que somando pode chegar a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 154,52 a R$ 332,22.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)

Inscrições até 20 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4aUxkDy . Concurso com 9 vagas para as áreas de: zootecnia geral, tecnologias para melhorias da produção animal, habilidades e atitudes em zootecnia i, ciências do bem-estar animal, produção de pescados, habilidades e atitudes em zootecnia ii, ciência da nutrição i, ciência da nutrição ii, produção de animais não ruminantes, produção de grandes ruminantes, ciências econômicas e ambientais, produção de pequenos ruminantes, habilidades e atitudes em zootecnia iii (1); contabilidade pública; contabilidade tributária; contabilidade societária; noções de atuária; contabilidade geral; contabilidade avançada; contabilidade comercial; ética geral e profissional em contabilidade (1); fundamentos de matemática; vetores e geometria analítica; cálculo diferencial; combinatória; sistemas lineares e polinômios; álgebra linear i; cálculo integral; teoria de anéis; cálculo diferencial em várias variáveis; geometria euclidiana plana; teoria de grupos e equações algébricas; cálculo integral em várias variáveis; equações diferenciais ordinárias; probabilidade e inferência estatística; geometria espacial; construção dos conjuntos numéricos; sequências e séries; teoria de funções; análise na reta; cálculo complexo i; cálculo i; fundamentos de matemática para química; introdução ao cálculo; introdução à estatística (1); museologia e turismo; tópicos especiais em museologia; museologia; patrimônio e memória; políticas patrimoniais no brasil; relações étnico-raciais e museologia; objetos e coleções; ética em museologia (1); algoritmos de busca e otimização; aprendizagem de máquina; inteligência artificial generativa; fundamentos da inteligência artificial; processamento de linguagem natural; representação de conhecimento e raciocínio automático; redes neurais artificiais; sistemas multiagentes; tópicos especiais em inteligência artificial; programação a; programação em c; programação imperativa; ciência de dados; engenharia de dados; informática instrumental (2); antropologia i, antropologia ii, antropologia iii, antropologia iv, métodos e técnicas de pesquisa em ciências sociais i, métodos e técnicas de pesquisa em ciências sociais ii, leituras e produção de textos em ciências sociais, antropologia aplicada i, antropologia aplicada ii, epistemologia das ciências humanas, filosofia e ciências sociais, cultura brasileira (1); introdução ao estudo do direito i e ii, história do direito e hermenêutica jurídica, ética geral e profissional, instituições do direito, filosofia geral e jurídica, bioética e biodireito, sociologia geral e jurídica (1); saúde da mulher i, saúde da mulher ii, internato em ginecologia e obstetrícia i, internato em ginecologia e obstetrícia ii, propedêutica médica i/ii e atividades de extensão e integração (1). Salário: R$ 6.180,86. Taxa: 200.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://bit.ly/3L8mgs7 . Concurso com 10 vagas para os cargos de: engenharia de produção (2); engenharia elétrica de potência (1); energias renováveis e transição energética (1); transformação digital e industrial (1); engenharia da educação e ciência da aprendizagem (1); engenharia da vida e aquecimento global (1); mobilidade e cidades inteligentes (1); infraestrutura sustentável e resiliente (1); engenharia ambiental e interfaces (1). Salário: R$ 24.309,11. Taxa não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 26 de junho pelo site: https://bit.ly/3L8mgs7 . Concurso com 5 vagas para as áreas de:biomateriais (1); endodontia (1); prótese fixa (1); odontologia para pacientes com necessidades especiais (1); patologia geral (1). Salário: R$ 15.498,97. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP)

Inscrições até 29 de janeiro pelo site: https://www.concurso.ufop.br/ . Concurso com 50 vagas para os cargos de: ciência e tecnologia de alimentos / ciência de alimentos, tecnologia de alimentos e engenharia de alimentos (1); nutrição / alimentos e alimentação coletiva (2); engenharia sanitária / saneamento ambiental (1); geodésia / geodésia geométrica (1); teatro / pedagogia do teatro e tecnologias da cena (1); artes / teatro / teoria do teatro, história do teatro e dramaturgia (1); botânica / anatomia vegetal (1); botânica / botânica aplicada (1); cirurgia (1); estruturas (1); engenharia civil / construção civil / processos construtivos (1); clínica médica (1); pediatria 2); direito (1); métodos quantitativos em economia (1); economia / teoria econômica / macroeconomia (1); psicologia da educação (1); educação / fundamentos da educação (1); ciências da saúde / educação física (2); engenharia elétrica / telecomunicações (1); ensino de ciências e matemática (1); farmácia / farmacognosia (1); geociências / geologia / geologia regional (1); comunicação / rádio e televisão / radiodifusão (1); línguas estrangeiras modernas / inglês (1); engenharia mecânica / projetos de máquinas (1); engenharia metalúrgica / metalurgia extrativa e fenômenos de transporte (1); engenharia metalúrgica / metalurgia extrativa / pirometalurgia (1); medicina / saúde mental na atenção primária (1); música / educação musical e violão (1); música / educação musical e canto (1); nutrição / saúde coletiva (1); engenharia econômica e planejamento energético (1); química / físico-química (1); química / estrutura, conformação e estereoquímica; determinação de estruturas de compostos inorgânicos; química do estado condensado (1); história do direito, direito civil e direito empresarial (1); teoria do direito, direito constitucional e direito internacional (1); teoria do direito e direito empresarial (1); teoria do direito e direito processual civil (1); metodologia, direito penal e direito processual penal (1); planejamento e avaliação educacional (1); ensino-aprendizagem (1); tópicos específicos de educação (1); fundamentos da educação / psicologia (1); fundamentos da educação / história e sociologia (1); educação pré-escolar (1); métodos e técnicas de ensino (1). Salário: R$ R$ 4.975,59 a R$ 13.288,85 Taxa: R$ 99,51 a R$ 265,78.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)

Inscrições até 25 de janeiro pelo site: https://selecon.org.br/ . Concurso com 243 vagas para os cargos de: técnico de laboratório — alimentos (1); técnico de laboratório — análises clínicas (2); técnico de laboratório — biologia (2); técnico de laboratório —biotério (1); técnico de laboratório — coleções geopaleontológicas (1); técnico de laboratório — coleções zoológicas (1); técnico de laboratório — química (4); técnico de tecnologia da informação — sistemas (10); técnico de tecnologia da informação — redes (10); técnico de tecnologia da informação — suporte e infraestrutura (11); técnico em contabilidade (9); administrador (6); analista de tecnologia da informação — sistemas (11); analista de tecnologia da informação — redes (11); analista de tecnologia da informação — suporte e infraestrutura (11); assistente social (1); engenheiro civil (6); engenheiro elétrico (6); engenheiro mecânico (1); engenheiro de telecomunicações (1); engenheiro de segurança do trabalho (5); fonoaudiólogo (1); médico — clínica médica (5); médico — medicina do trabalho (2); médico — infectologia/medicina de viagem (2); médico — ortopedia e traumatologia (1); médico — patologia (1); médico — psiquiatra (2); médico — sanitarista (1); médico — urologia (1); nutricionista (2); psicólogo (2); químico (6); técnico desportivo (3); tecnólogo (3). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04 Taxa: R$ 90 a R$ 130.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA)

. Concurso com 7 vagas para os cargos de sistemas elétricos de potência (1); sistemas de energia renovável (1); matemática (1); letras, linguística e literatura (1); filosofia (1); jogos digitais (1). Salário:R$ 4.326,60. Taxa: não informado. Inscrições até 31 de janeiro pelo site: https://encurtador.com.br/VAXS . Concurso com 7 vagas para os cargos de sistemas elétricos de potência (1); sistemas de energia renovável (1); matemática (1); letras, linguística e literatura (1); filosofia (1); jogos digitais (1). Salário:R$ 4.326,60. Taxa: não informado.

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS (IPAAM)

Inscrições até 30 de janeiro pelo site: https://www.cebraspe.org.br/ concursos/ipaam_25 . Concurso com 140 vagas para o cargo de analista ambiental especialidade: administração (2);analista ambiental especialidade: análise de sistemas (3);analista ambiental especialidade: antropologia (1);analista ambiental especialidade: biologia (9);analista ambiental especialidade: ciências contábeis (2);analista ambiental especialidade: direito (bacharel) (6);analista ambiental especialidade: engenharia agronômica (10);analista ambiental especialidade: engenharia ambiental/sanitarista (5);analista ambiental especialidade: engenharia civil (5);analista ambiental especialidade: engenharia de pesca (4);analista ambiental especialidade: engenharia elétrica (2);analista ambiental especialidade: engenharia florestal (15);analista ambiental especialidade: engenharia química (2);analista ambiental especialidade: geografia (4);analista ambiental especialidade: geologia (6);analista ambiental especialidade: medicina veterinária (5);analista ambiental especialidade: pedagogia (1);analista ambiental especialidade: química (7);analista ambiental especialidade: sociologia (1);assistente ambiental especialidade: assistência ambiental (50). Salário:R$ 4.094,56 a R$ 11.692,22. Taxa: R$ 70 a R$ 90.

COLÉGIO MILITAR DE BELO HORIZONTE

Inscrições até 24 de janeiro pelo site: https://igecap.org.br/ . Concurso com 4 vagas para os cargos de professor de ensino básico, técnico e tecnológico de matemática (1); língua portuguesa (2); sociologia (1). Salário: R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 154.

COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA

Inscrições até 24 de janeiro pelo site: https://igecap.org.br/ . Concurso com 15 vagas para os cargos de professor de ensino básico, técnico e tecnológico de matemática (3); língua portuguesa (4); língua inglesa (4); filosofia (1); arte (2); sociologia (1). Salário: R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 154.

COLÉGIO MILITAR DE BELÉM

Inscrições até 24 de janeiro pelo site: https://igecap.org.br/ . Concurso com 11 vagas para os cargos de professor de ensino básico, técnico e tecnológico de matemática (2); língua portuguesa (3); língua inglesa (1); física (1); química (1); biologia (2); geografia (1). Salário: R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 154.

COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

Inscrições até 24 de janeiro pelo site: https://igecap.org.br/ . Concurso com 4 vagas para os cargos de professor de ensino básico, técnico e tecnológico de língua portuguesa (2); língua inglesa (2). Salário: R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 154.

COLÉGIO MILITAR DE CURITIBA

Inscrições até 24 de janeiro pelo site: https://igecap.org.br/ . Concurso com 2 vagas para os cargos de professor de ensino básico, técnico e tecnológico de língua portuguesa (1); língua inglesa (1). Salário: R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 154.

COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA

Inscrições até 24 de janeiro pelo site: https://igecap.org.br/ . Concurso com 3 vagas para os cargos de professor de ensino básico, técnico e tecnológico de língua inglesa (2); arte (1). Salário: R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 154.

COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA

Inscrições até 24 de janeiro pelo site: https://igecap.org.br/ . Concurso com 8 vagas para os cargos de professor de ensino básico, técnico e tecnológico de matemática (2); língua portuguesa (3); química (1); história (1); geografia (1). Salário: R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 154.

COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

Inscrições até 24 de janeiro pelo site: https://igecap.org.br/ . Concurso com 9 vagas para os cargos de professor de ensino básico, técnico e tecnológico de matemática (1); língua portuguesa (2); língua inglesa (1 vaga); química (1 vaga); biologia (1 vaga); educação física (2 vagas); história (1). Salário: R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 154.

COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE

Inscrições até 24 de janeiro pelo site: https://igecap.org.br/ . Concurso com 4 vagas para os cargos de professor de ensino básico, técnico e tecnológico de língua portuguesa (1); língua inglesa (1); filosofia (1); história (1). Salário: R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 154.

COLÉGIO MILITAR DE RECIFE

Inscrições até 24 de janeiro pelo site: https://igecap.org.br/ . Concurso com 2 vagas para os cargos de professor de ensino básico, técnico e tecnológico de arte (1); língua portuguesa (1). Salário: R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 154.

COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 24 de janeiro pelo site: https://igecap.org.br/ . Concurso com 14 vagas para os cargos de professor de ensino básico, técnico e tecnológico de língua inglesa (4); matemática (2); língua portuguesa (2); física (1); biologia (2); filosofia (1); história (1); sociologia (1). Salário: R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 154.

COLÉGIO MILITAR DE SALVADOR

Inscrições até 24 de janeiro pelo site: https://igecap.org.br/ . Concurso com 3 vagas para os cargos de professor de ensino básico, técnico e tecnológico de física (1); história (1); geografia (1). Salário: R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 154.

COLÉGIO MILITAR DE SANTA MARIA