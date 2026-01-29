Concurso da Câmara para policial legislativo abre inscrições hoje

Raphaela Peixoto

A remuneração inicial é de R$ 21.328,08, valor que já inclui o adicional de periculosidade previsto para a carreira - (crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados Fonte: Agência Câmara de Notícias)

As inscrições para o concurso concurso público Câmara dos Deputados com vagas para policial legislativo federal serão abertas nesta quinta-feira (29/1) a partir das 10h. O período de inscrição segue até 20 de fevereiro. Interessados poderão se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe.

Os requisitos para ingresso no cargo ser formado em um curso de graduação em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir veículos automotores de, no mínimo, categoria B, válida e sem impedimentos.

O edital prevê 40 vagas para provimento imediato e outras 40 para formação de cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 21.328,08, valor que já inclui o adicional de periculosidade previsto para a carreira.

O processo seletivo será dividido em duas etapas. A primeira etapa inclui provas objetivas e discursiva, teste de aptidão física, sindicância de vida pregressa e investigação social, além de avaliações psicológica e de saúde física e mental.

A segunda etapa consiste no programa de formação profissional, que também contará com um segundo momento de avaliação psicológica.

As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 26 de abril e serão aplicadas em todas as capitais do país. As provas objetivas terão a duração de 5 horas e serão compostas por 180 questões (90 de conhecimentos específicos e 90 de conhecimentos gerais).

