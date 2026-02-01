Confira lista com 66 concursos abertos e 11.296 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 66 concursos e 11.296 vagas,além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há quatro concursos abertos com 118 vagas. Entre os nacionais, há oitocertames abertos para 999 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há nove seleções abertas com 2.121 oportunidades.Nos conselhos regionais e municipais, são sete concursos com 278 postos vagos. Há ainda oito seleções de concursosestaduais com 3.539 vagas. Já para os municipais, há 16 concursos e 3.724 vagas. Nas universidades federais, são 12processos seletivos e 286 oportunidades. Nos institutos federais há dois certames abertos com 71 vagas.

DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PM - DF)

Inscrições até 6 de março pelo site: https://bit.ly/3NUj44i. Concurso com 49 vagas para curso de formação de oficiais (cfo) e cadastro reserva. Salário: R$ 8.007,76 a R$ 17.034,85. Taxa: R$ 163.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO DISTRITO FEDERAL (CRF-DF)

Inscrições prorrogadas até 5 de fevereiro pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 2 vagas para os cargos de: assistente i (1 vaga + cadastro reserva); administrador (cadastro reserva); analista i - advogado (cadastro reserva); farmacêutico fiscal i (1 vaga + cadastro reserva). Salário: R$ 3.153,34 a R$ 6.642,46. Taxa: R$ 55 a R$ 58.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A

Inscrições até 4 de fevereiro pelo site: cebraspe.org.br. Concurso com 65 vagas para os cargos de: analista — especialidade: administrador (11); analista — especialidade: analista de sistemas (6); analista — especialidade: biólogo (3); analista --- especialidade: contador (6); analista — especialidade: economista (7); analista —- especialidade: engenheiro agrônomo (1); analista — especialidade: engenheiro ambiental (3); analista — especialidade: engenheiro civil (19); analista — especialidade: engenheiro florestal (1); analista — especialidade: geógrafo (5); analista — especialidade: geólogo (3). Salário: R$ 10.800,82, acrescida dos seguintes benefícios: auxílio-alimentação, no valor de R$ 1.068,05; auxílio-saúde; auxílio-creche; auxílio-transporte; vale-cultura; auxílio para filho ou dependente com deficiência; complementação do auxílio por incapacidade temporária pelo prazo de até 60 dias; e auxílio funeral. Taxa: R$ 120.



NACIONAIS

CÂMARA DOS DEPUTADOS



Inscrições até 20 de fevereiro pelo site: http://www.cebraspe.org.br/concursos/cd_26_pl. Concurso com 80 vagas para os cargos de:técnico legislativo especialidade: policial legislativo federal. Salário: R$ 21.328,08. Taxa: R$ 150.

INSTITUTO RIO BRANCO

Inscrições até 25 de fevereiro pelo site:https://www.cebraspe.org.br/concursos/irbr_25_diplomacia. Concurso com 80 vagas para os cargos de: Diplomata. Salário: R$ 22.558,56. Taxa: R$ 229.

COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO (CMRJ)

Inscrições até 24 de fevereiro pelo site: https://igecap.org.br/. Concurso com 80 vagas para os cargos de:técnico legislativo especialidade: Colégio Militar de Belo Horizonte;Matemática (1);Língua Portuguesa (2);Sociologia (1);Colégio Militar de Brasília;Matemática (3);Língua Portuguesa (4);Língua Inglesa (4);Filosofia (1);Arte (2);Sociologia (1);Colégio Militar de Belém;Matemática (2);Língua Portuguesa (3);Língua Inglesa (1);Física (1);Química (1);Biologia (2);Geografia (1);Colégio Militar de Campo Grande;Língua Portuguesa (2);Língua Inglesa (2);Colégio Militar de Curitiba;Língua Portuguesa (1);Língua Inglesa (1);Colégio Militar de Juiz de Fora;Língua Inglesa (2);Arte (1);Colégio Militar de Fortaleza;Matemática (2);Língua Portuguesa (3);Química (1);História (1);Geografia (1);Colégio Militar de Manaus;Matemática (1);Língua Portuguesa (2);Língua Inglesa (1);Química (1);Biologia (1);Educação Física (2);História (1);Colégio Militar de Porto Alegre;Língua Portuguesa (1);Língua Inglesa (1);Filosofia (1);História (1);Colégio Militar de Recife;Arte (1);Língua Portuguesa (1);Colégio Militar do Rio de Janeiro;Língua Inglesa (4);Matemática (2);Língua Portuguesa (2);Física (1);Biologia (2);Filosofia (1);História (1);Sociologia (1);Colégio Militar de Salvador;Física (1);História (1);Geografia (1);Colégio Militar de Santa Maria;Arte (1). Salário: R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 154.



EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS (EMGEPRON)

Inscrições até 23 de fevereiro pelo site:https://selecon.org.br/. Concurso com 12 vagas para os cargos de: almoxarife;assistente administrativo (administração) (2 + cr);assistente administrativo (licitações) (1 + cr);assistente administrativo (material);supervisor de segurança;técnico de comissionamento;técnico de contabilidade;técnico em eletrotécnica (1 + cr);técnico em eletricidade (1 + cr);técnico em eletrônica;técnico em enfermagem;técnico em farmácia;técnico industrial estruturas;técnico de informática;técnico de instrumentação;técnico de laboratório;técnico em mecânica (1 + cr);técnico de análises clínicas;técnico projetista mecânico;técnico em qualidade;técnico em química;técnico em radiologia;técnico em secretariado;técnico de segurança do trabalho;técnico em tubulações;advogado;agente de manobras;analista de administração;analista de recursos humanos;analista de recursos humanos (assistente social);analista de recursos humanos (folha de pagamento);analista de sistemas (desenvolvimento de sistemas);analista técnico (arquivista);analista técnico (finanças);analista técnico (gerenciamento de portfólio);analista técnico (gestão do conhecimento);analista técnico (gestão);analista técnico (licitações e contratos) (1 + cr);analista técnico (nuclear);analista técnico (rede de computadores/suporte técnico);analista técnico (segurança da informação);arquiteto;biólogo;contador;contador (tributos) (1 + cr);enfermeiro;engenheiro de controle e automação;engenheiro (planejamento e controle);engenheiro civil;engenheiro de segurança do trabalho (1 + cr);engenheiro eletricista (1 vaga + cr);engenheiro eletrônico;engenheiro mecânico (construção naval) (1 + cr);engenheiro mecatrônica (1 + cr);engenheiro naval (1 + cr);engenheiro de produção (1 + cr);engenheiro químico;farmacêutico;físico médico;fisioterapeuta;médico anestesiologista;médico dermatopatologista;médico do trabalho;médico fisiatra;médico gastroenterologista;médico hematologista;médico nefrologista;médico oncologista;médico radiologista intervencionista;médico radioterapeuta;nutricionista;oceanógrafo;químico (fabril farmacêutico). Salário:R$ 2.244 a R$ 12.302. Taxa: R$ 60 a 80.

MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 25 de fevereiro pelo site: http://www.ingressonamarinha.mar.mil.br/. Concurso com 850 vagas para os cargos de: apoio, eletroeletrônica e mecânica. Salário: 1.303,90 a R$ 2.294,50. Taxa: não informada.

MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 8 de abril pelo site: http://www.ingressonamarinha.mar.mil.br/. Concurso com vagas para os cargos de: corpo de engenheiros da marinha;engenharia aeronáutica;engenharia cartográfica;engenharia civil (2);engenharia de produção (2);engenharia de sistemas de computação;engenharia de telecomunicações;engenharia elétrica (4);engenharia eletrônica (3);engenharia mecânica (5);engenharia mecânica de aeronáutica;engenharia mecatrônica;engenharia naval (2);engenharia nuclear;engenharia química;corpo de saúde da marinha - quadro de médicos (nacional);cardiologia (3);clínica médica (3);medicina intensiva (3);medicina legal (3);reumatologia (3);cirurgia cardíaca (3);anestesiologia (3);radiologia (3);ortopedia e traumatologia (3);medicina de emergência (3);corpo de saúde da marinha - quadro de médicos (regional);comando do 4º distrito naval belém - pa;endocrinologista;medicina intensiva;medicina legal;reumatologia;cirurgia vascular;oftalmologia;urologia;medicina de emergência;comando do 6º distrito naval ladário - ms;clínica médica;endocrinologista;anestesiologia;ginecologia e obstetrícia;pediatria;oftalmologia;psiquiatria;medicina de emergência;comando do 9º distrito naval amazonas - am; dermatologia;ginecologia e obstetrícia;psiquiatria;radiologia;corpo de saúde da marinha - quadro de cirurgiões dentistas (regional);comando do 4º distrito naval belém - pa;dentística;odontopediatria;ortodontia;prótese dentária;comando do 6º distrito naval ladário - ms;prótese dentária;comando do 9º distrito naval amazonas - am;dentística;periodontia;corpo de saúde da marinha - quadro de apoio à saúde (nacional);enfermagem (3);corpo de saúde da marinha - quadro de apoio à saúde (regional);comando do 4º distrito naval belém - pa;enfermagem (2);farmácia;fisioterapia;comando do 6º distrito naval ladário - ms;enfermagem (2);fisioterapia;comando do 9º distrito naval amazonas - am;enfermagem;farmácia;fisioterapia;fonoaudiologia;quadro técnico do corpo auxiliar da marinha;ciências biológicas;comunicação social (2);direito (5);educação física;estatística;física - licenciatura;informática - banco de dados (2);informática - desenvolvimento de sistemas (3);informática - infraestrutura de ti (3);informática - segurança da informação (2);meteorologia;músico;pedagogia (2);psicologia (2);serviço social;segurança do tráfego aquaviário (5 vagas);quadro de capelães navais do corpo auxiliar;católica apostólica romana;batista. Salário: R$ 9.663,60. Taxa: R$ 150.

MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 6 de fevereiro pelo site: https://www.marinha.mil.br/cgcfn. Concurso com 40 vagas para formação de sargento músico fuzileiro naval: flautim em dó (2); clarinete em sib (2); clarinete-alto em mib (2), fagote em dó (2); teclado (2 vagas); saxofone-alto em mib (4); saxofone-tenor em sib (2); contrabaixo acústico (2); trompa em fá (2); trompete em sib (4); trombone-tenor em dó (4); eufônio em Sib (2); bombardão em sib (4); tímpanos (2); percussão - bateria completa (4). Salário: até R$ 6.975,59. Taxa: R$95.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA)

Inscrições até 12 de fevereiro nos seguintes endereços: Unidade Técnica do Ibama em Ribeirão Preto, São Paulo, localizada na Rua Álvares Cabral, 576, 2º andar, Centro, Ribeirão Preto - SP;Superintendência do Ibama no Estado do Ceará, localizada na Avenida Visconde do Rio Branco, 3.900, Bairro de Fátima, Fortaleza - CE;Superintendência do Ibama no Estado de Goiás, localizada na Rua 229, 95, Setor Leste Universitário, Goiânia - GO;Base da BRIF Serra Talhada, localizada na Estação Experimental Lauro Ramos Bezerra, do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Fazenda Saco, S/N, Zona Rural, Serra Talhada - PE;Superintendência do Ibama no Estado do Rio de Janeiro, localizada na Praça XV de Novembro, 42, Centro, Rio de Janeiro - RJ; Superintendência do Ibama no Estado do Amapá, localizada na Rua Hamilton Silva, 1.570, Santa Rita, Macapá, AP. Concurso com 6 vagas para os cargos de:Ribeirão Preto, São Paulo (1);Fortaleza, Ceará (1);Goiânia, Goiás (1);Serra Talhada, Pernambuco (1);Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (1);Macapá, Amapá (1).Salário: R$ 5.676. Taxa: não informada.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA)

Inscrições até 20 de fevereiro nos seguintes endereços: Superintendência do Ibama no Estado de Rondônia, localizada na Avenida Governador Jorge Teixeira, 3.559, Costa Silva, Porto Velho - RO;Superintendência do Ibama no Estado do Tocantins, localizada na 402 Sul, Avenida Teotônio Segurado, Cj. 01, Lote 06-A, Plano Diretor Sul, Palmas - TO;Superintendência do Ibama no Estado do Piauí, localizada na Avenida Homero Castelo Branco, 2.240, Horto Florestal, Teresina - PI;Gerência Executiva do Ibama em Santarém, localizada na Avenida Tapajós, 2267, Bairro Laguinho, Santarém - PA;Superintendência do Ibama no Estado do Mato Grosso do Sul, localizada na Rua Euclides da Cunha, 975, Centro, Campo Grande - MS;Superintendência do Ibama no Estado de Minas Gerais, localizada na Avenida do Contorno, 8.121, Bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte - MG;Superintendência do Ibama no Estado da Bahia, localizada na 1ª Avenida Centro Administrativo da Bahia, 160, 1º andar, Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA;Superintendência do Ibama no Estado do Maranhão, localizada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, 16, Bairro Bequimão, São Luís - MA. Concurso com 8 vagas para os cargos de:Porto Velho, Estado de Rondônia (1);Palmas, Estado do Tocantins (1);Teresina, Estado do Piauí (1);Santarém, Estado do Pará (1);Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul (1);Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (1);Salvador, Estado da Bahia (1);São Luís, Estado do Maranhão (1). Salário: R$ 5.676. Taxa: não informado.



CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrições até 9 de fevereiro pelo site: https://institutoverbena.ufg.br/. Concurso com 30 vagas e cadastro reserva para guarda municipal. Salário: R$ 1.622,06. Taxa: R$ 100.

PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE GOIÁS

Inscrições até 13 de fevereiro presencialmente na Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (antiga Ação Social), na Praça da Matriz, nº 02. Concurso com 159 vagas para os cargos de: assistente social (1); psicólogo (1); visitador pcf (4); educador físico (1); instrutor de informática (1); recepcionista (1); oficineiro de música (2); educador social (1);/ motorista (1); auxiliar de serviços gerais (2); oficineiro de capoeira (1); oficineiro de futebol (2); oficineiro de basquete (2)professor pedagogo (7); auxiliar de ensino básico (zona rural) (10); auxiliar de serviços gerais - merenda-limpeza (zona rural) (9); auxiliar de serviços gerais (asg) zona urbana (6); motorista transporte escolar (habilitação categoria d) (12); monitor de creche (5); vigilante noturno (5); instrutor em informática (2); limpeza (7); acs (7); ace (2); vigilante (2); aux. serv. gerais (3); motorista (categoria d) (7); cozinheira/copeira (2); recepcionista (1); auxiliar administrativo (5); auxiliar de serviços gerais (asg) (10); eletricista (1); gari (8); gari - distrito prata (2); motorista - habilitação categoria d (1); motorista categoria d/e - (caminhão /carreta) (3); operador de máquinas pesadas (retroescavadeira/pá carregadeira) (3); operador de máquinas leves (trator de pneu) (2); vigilante noturno (2); pedreiro (3); coveiro (2). Salário: R$ 1.621 a R$ 3.100. Taxa: Sem taxa

PREFEITURA DE CARLINDA

Inscrições até 13 de fevereiro pelo site: https://www.inepam.org.br/. Concurso com 109 vagas para os cargos de: motorista cnh a/b (3); motorista cnh d/e (5); motorista de transporte escolar cnh d/e (12); operador de máquinas (3); operador de máquinas pesadas (3); serviços complementares (20); serviços externos (20); assistente jurídico (1); assistente previdenciário (1); auxiliar administrativo (20); auxiliar de saúde bucal (2); fiscal de tributos; fiscal de vigilância sanitária; monitor de sala (5); técnico administrativo de rh; técnico agropecuário (2); técnico de enfermagem (5); técnico de laboratório (1); técnico de vigilância sanitária; contador (1); enfermeiro (5); engenheiro civil (1); farmacêutico/biomédico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (1); nutricionista (2); odontólogo (2); procurador jurídico (1); educador físico (1); professor de pedagogia (12); psicólogo (2); psicopedagogo (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 15.318,70. Taxa: R$ 50 a R$ 80.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO DO SUL (ALE-MS)

Inscrições até 2 de fevereiro pelo site: https://www.fcc.org.br/. Concurso com 80 vagas para os cargos de: analista legislativo administrador (2); analista legislativo - área administrativa (3); analista legislativo - arquiteto (1); analista legislativo - arquivista (1); analista legislativo - assistente social (2); analista legislativo - biblioteconomista (1); analista legislativo - cerimonialista (4); analista legislativo - contador (2); analista legislativo - controle interno (2); analista legislativo - design gráfico (1); analista legislativo - enfermeiro (1); analista legislativo - engenheiro civil (1); analista legislativo - engenheiro eletrônico e de telecomunicações (1); analista legislativo - engenheiro mecânico (1); analista legislativo - jornalista (3); analista legislativo - jurídico (9 vagas); analista legislativo - museólogo (1); analista legislativo - nutricionista (1); analista legislativo - pedagogo (1); analista legislativo - psicólogo (1); analista legislativo - publicitário; analista legislativo - rádio e tv (2); analista legislativo - revisor/redator (2); analista legislativo - tecnologia e informação (2); técnico legislativo - área administrativa (15); técnico legislativo audiovisual (2); técnico legislativo fotografia (2); técnico legislativo informática (1); técnico legislativo motorista (2); técnico legislativo - operação de áudio (2); técnico legislativo - polícia legislativa (6); técnico legislativo - refrigeração e climatização (1); técnico legislativo - tradução de libras (4). Salário: R$ 4.912,20 a R$ 8.030,65. Taxa: R$ 140 a R$ 180.

PREFEITURA DE BELA VISTA DE GOIÁS

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://aroeira.jetcloud.com.br/. Concurso com 281 vagas para os cargos de: motorista (8); vigia (4); monitor (120); operador de máquinas (8); auxiliar de consultório odontológico (8); fiscal de vigilância sanitária (2); técnico em enfermagem (13); técnico em radiologia (8); assistente social (1); enfermeiro (8); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (8); nutricionista (1); odontólogo (10 vagas); professor de educação física (19 vagas); profissional de educação ii (60); psicólogo (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 7.775,01. Taxa: R$ 100 a R$ 150.

PREFEITURA DE CATALÃO

Inscrições até 9 de fevereiro pelo site: https://aroeira.jetcloud.com.br/. Concurso com 591 vagas para analista de laboratório em análises clínicas fms (16); assistente social fms (10); educador físico fms (2); educador pedagogo fms (3); enfermeiro fms (72); engenheiro civil fms (1); especialista em regulação e vigilância sanitária farmácia fms (1); especialista em regulação e vigilância sanitária medicina veterinária fms (1); farmacêutico fms (21); fisioterapeuta fms (15); fisioterapeuta fms com lotação no distrito de pires belo (1); fisioterapeuta fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); fonoaudiólogo fms (4); médico alergista fms (1); médico anestesiologista fms (1); médico angiologista fms (1); médico auditor fms (1); médico cardiologista fms (1); médico cardiopediatra fms (1); médico do trabalho fms (1); médico endocrinologista fms (1); médico esf fms (4); médico esf fms com lotação no distrito de pires belo (1); médico esf fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); médico ginecologista fms (6); médico ginecologista fms com lotação no distrito de pires belo (1); médico ginecologista fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); médico neurolologista fms (1); médico neuropediatra fms (1); médico ortopedista fms médico pediatra fms (11); médico psiquiatra fms (7); médico ultrassonografista fms (2); nutricionista fms (4); nutrólogo fms (1); odontólogo fms (20); odontólogo cirurgião fms (2); odontólogo endodontista fms (2); odontólogo odontopediatra fms (1); odontólogo periodontista fms (1); odontólogo protesista fms (1); odontólogo psf fms com lotação no distrito de pires belo (1); odontólogo psf fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); psicólogo fms (26); psicólogo fms com lotação no distrito de pires belo (1); psicólogo fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); sanitarista fms (1); terapeuta ocupacional fms (4); agente social fms (1); artesão fms (4); auxiliar de almoxarifado fms (5); auxiliar de farmácia fms (20); auxiliar de saúde bucal asb fms (22); auxiliar de saúde bucal asb fms com lotação no distrito de pires belo (1); auxiliar de saúde bucal asb fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); educador social fms (1); eletricista de manutenção das ubsf fms (2); executor administrativo fms (45); executor administrativo fms com lotação no distrito de pires belo (1); executor administrativo fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); fiscal de vigilância sanitária fms (1); maqueiro fms (8); motorista fms (10) motorista socorrista fms (1); técnico de enfermagem fms (60); técnico de enfermagem fms com lotação no distrito de pires belo (2); técnico de enfermagem fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (2); técnico em laboratório fms (18); técnico em radiologia fms (22); técnico em segurança do trabalho fms (1); auxiliar de cozinha hospitalar fms (6); auxiliar de limpeza hospitalar fms (30); auxiliar de serviços gerais fms (20); auxiliar de serviços gerais fms com lotação no distrito de pires belo (1); auxiliar de serviços gerais fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); cozinheiro hospitalar fms (4); jardineiro fms (2); pedreiro de obras públicas da saúde fms (3); porteiro fms (16); vigia fms (20). Salário: R$ 1.569,26 a R$ 22.147,42. Taxa: R$ 100 a R$ 180.

PREFEITURA DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrições até 12 de fevereiro pelo site: https://institutoverbena.ufg.br/. Concurso com 767 vagas para advogado (2); agente de educação (50); assistente de educação - monitor (50); assistente social (10 ); auxiliar em saúde bucal (2); biomédico (3); bioquímico (5); cirurgião-dentista (10); condutor socorrista (5); enfermeiro (20 );/ engenheiro civil (2); escriturário (10); farmacêutico (10); fiscal de obras (3); fiscal de postura (3); fiscal de transporte público e trânsito (3 ); fiscal de tributos (4); fiscal de higiene sanitária (3); fiscal de meio ambiente (3); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (6); médico clínico geral (13); motorista oficial (5); nutricionista (7); orientador educacional (25); professor de educação básica - professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (200); professor de ensino fundamental dos anos finais ciências (20); professor de ensino fundamental dos anos finais educação artística (9); professor de ensino fundamental dos anos finais educação física (12); professor de ensino fundamental dos anos finais ensino religioso (2); professor de ensino fundamental dos anos finais espanhol (3); professor de ensino fundamental dos anos finais geografia (20); professor de ensino fundamental dos anos finais história (20); professor de ensino fundamental dos anos finais inglês (20); professor de ensino fundamental dos anos finais matemática (60); professor de ensino fundamental dos anos finais música (3); professor de ensino fundamental dos anos finais português (60); psicólogo (7); secretário escolar (30); supervisor pedagógico (10); técnico de enfermagem (20); técnico de laboratório (5); técnico em radiologia (2); terapeuta ocupacional (3); veterinário (2). Salário: R$ 1.544,98 a R$ 6.084,71. Taxa: R$ 100 a R$ 150.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

Inscrições até 6 de fevereiro pelo site https://institutoverbena.ufg.br/. Concurso com 62 vagas para os cargos de administrador; agente administrativo (9); agente de manutenção (1); agente de segurança do plenário (2); agente para assuntos legislativos (1); analista de comunicação (1); analista de sistemas (6); analista de suporte de redes e sistemas (1); analista técnico legislativo (2); arquivista (2); assistente social (1); atendente de recepção e cerimonial (4); cerimonialista (1); cinegrafista (4); contador (2); designer gráfico e de animação (1); economista (1); editor de vídeo (3); fotógrafo (1); médico do trabalho (2); motorista (2); operador de áudio e vídeo (1); operador de caracteres (2); operador de switcher (2); psicólogo (1); revisor de texto (1); técnico de iluminação (2); técnico eletroeletrônico (2); técnico em telecomunicações (2); tradutor e intérprete de libras (2). Salário:R$ 6.538,56 a R$ 10.059,32. Taxa: R$ 130 a R$ 150.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TJ-MT)



Inscrições até 13 de fevereiro pelo site: https://bit.ly/48C2rCB. Concurso com 42 vagas para os cargos de: outorga de delegações de notas e de registro do foro extrajudicial. Salário: não informado. Taxa: R$ 450.



CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 5° REGIÃO

Inscrições até 2 de março pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 12 vagas para o cargo de agente fiscal - Pelotas (1); analista administrativo - Porto Alegre (1); analista contábil - Porto Alegre (1); analista de controle interno - Porto Alegre (1); analista de recursos humanos - Porto Alegre (1); analista de segurança e tecnologia da informação - Porto Alegre (1); analista jurídico - Porto Alegre (1); assistente administrativo - Porto Alegre (3); assistente administrativo - Caxias do Sul (1); assistente administrativo - Pelotas (1); agente fiscal - Porto Alegre; agente fiscal - Caxias do Sul; agente fiscal - Santa Maria; assistente administrativo - Santa Maria. Salário: R$ 3.595,16 a R$ 6.237,38 Taxa: R$ 90 a R$ 110

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 12° REGIÃO

Inscrições até 5 de março pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 3 vagas para o cargo de auxiliar administrativo (2); agente fiscal (1). Salário: R$ 2.450 a R$ 2.750 Taxa: R$ 59

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 1ª REGIÃO

Inscrições até 5 de fevereiro pelo site: https://quadrix.selecao.net.br/. Concurso com 2 vagas para o cargo de fonoaudiólogo fiscal. Salário: R$ 2.777,41 a R$ 4.862,45. Taxa: R$ 62 a R$ 64.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO

Inscrições até 9 de fevereiro pelo site: https://ibade.org.br/. Concurso com 2 vagas para o cargo de: advogado (1); agente administrativo (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.000. Taxa: R$ 70 a R$ 80.

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 10º REGIÃO

Inscrições até 5 de fevereiro pelo site: https://quadrix.selecao.net.br/. Concurso com 4 vagas para o cargo de: profissional de serviços gerais (1); agente administrativo (2); agente fiscal/assistente social (1). Salário: R$ 2.057,92 a R$ 6.983,62. Taxa: R$ 49 a R$ 62.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ

Inscrições até 5 de fevereiro pelo site: https://sl1nk.com/IfmEV. Concurso com 5 vagas para o cargo de assistente de tecnologia da informação (1); agente fiscal (1); assistente administrativo (3). Salário: R$ 2.870 a R$ 9.000. Taxa: R$ 65 e R$ 80.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE (COREN-AC)

Inscrições até 05 de fevereiro pelo site: https://quadrix.selecao.net.br/. Concurso com 250 vagas, sendo 4 efetivas e 246 para cadastro reserva, para os cargos de nível médio: assistente administrativo; cargos de nível técnico: técnico de enfermagem e técnico em ti; cargos de nível superior: assessor de comunicação, contador, enfermeiro e enfermeiro fiscal. Salário: R$ 1.739,23 a R$ 4.750. Taxa: R$ 64 (médio/técnico) e R$ 70 (superior).



LOCAIS — ESTADUAIS

CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 5 de março pelo site: https://idecan.org.br/. Concurso com 6 vagas imediatas e 400 de cadastro reserva para o cargo de oficial combatente bombeiro militar (406). Salário: R$ 4.113,27 a R$ 10.221,74. Taxa: R$ 200 a R$ 250.

CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Inscrições até 25 de fevereiro pelo site: https://idib.org.br/. Concurso com 110 vagas para o cargo de aluno-soldado bombeiro militar (100); cadete bombeiro militar (curso de formação de oficiais - 10). Salário: R$ 8.015 a R$ 18.670,37 Taxa: R$ 90

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS

Inscrições a partir de 04 de março até 02 de abril pelo site: https://l1nq.com/K4WJz. Concurso com 380 vagas para o cargo de especialista em políticas e gestão da saúde. Salário: R$ 4.287,02. Taxa: R$ 59.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Inscrições até 4 de fevereiro pelo site: https://sl1nk.com/XLUD3. Concurso com 55 vagas para o cargo de: analista administrativo especialidade: arquivologia (1); analista administrativo especialidade: ciência contábil (2); analista administrativo especialidade: engenharia civil (1); analista administrativo especialidade: tecnologia da informação (desenvolvimento de sistema e inteligência da informação) (7); analista administrativo especialidade: tecnologia da informação (infraestrutura, segurança e suporte) (3); auditor de controle externo especialidade: administração/gestão de política pública/gestão pública (6); auditor de controle externo especialidade: ciência atuarial (1); auditor de controle externo especialidade: contabilidade (9); auditor de controle externo especialidade: direito (6); auditor de controle externo especialidade: engenharia (3); auditor de controle externo especialidade: estatística (2); auditor de controle externo especialidade: tecnologia da informação (3); médico (1); técnico administrativo (10). Salário: R$ 6.173,51 a R$15.553,30. Taxa: R$ 140 a R$190.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO DO SUL

Inscrições até 2 de fevereiro pelo site: https://l1nq.com/DznnI. Concurso com 80 vagas para o cargo de: analita legilativo adminitrador (2); analita legilativo - área adminitrativa (3); analita legilativo - arquiteto (1); analita legilativo - arquivita (1); analita legilativo - aitente ocial (2); analita legilativo - biblioteconomita (1); analita legilativo - cerimonialita (4); analita legilativo - contador (2); analita legilativo - controle interno (2); analita legilativo - deign gráfico (1); analita legilativo - enfermeiro (1); analita legilativo - engenheiro civil (1); analita legilativo - engenheiro eletrônico e de telecomunicaçõe (1); analita legilativo - engenheiro mecânico (1); analita legilativo - jornalita (3); analita legilativo - jurídico (9); analita legilativo - mueólogo (1); analita legilativo - nutricionita (1); analita legilativo - pedagogo (1); analita legilativo - picólogo (1); analita legilativo - publicitário; analita legilativo - rádio e tv (2); analita legilativo - revior / redator (2); analita legilativo - tecnologia e informação (2); técnico legilativo - área adminitrativa (15); técnico legilativo audioviual (2); técnico legilativo fotografia (2); técnico legilativo informática (1); técnico legilativo motorita (2); técnico legilativo - operação de áudio (2); técnico legilativo - polícia legilativa (6); técnico legilativo - refrigeração e climatização (1); técnico legilativo - tradução de libra (4). Salário: R$ 4.912,20 a R$ 8.030,65. Taxa: R$ 140 a R$ 180.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

Inscrições até 5 de fevereiro pelo site: https://sl1nk.com/85eVn. Concurso com vagas para o cargo de oficial de promotoria. Salário: R$ 4.542,73. Taxa: R$ 62,02.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA

Inscrições até 9 de fevereiro pelo site: https://ibade.org.br/. Concurso com 2906 vagas para o cargo de: arte (3); biologia (67); educação física (119); filosofia (10); física (12); geografia (122); história (146); língua espanhola (3); língua inglesa (28); língua portuguesa (397); matemática (154); orientador educacional (78); coordenador pedagógico (supervisor) (142); química (9); sociologia (3); agente de limpeza e conservação (746); agente de alimentação (571); atividades de secretariado (275). Salário: R$ 2.142,02 a R$ 5.118,41. Taxa: R$ 63 a R$ 82.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (MP-SP)



Inscrições até 6 de fevereiro pelo site: https://www.vunesp.com.br//. Concurso com vaga para o cargo de auxiliar de promotoria i.Salário: R$ 3.784,45. Taxa: R$ 107.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS - SC

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://2025pspmf.fepese.org.br/. Concurso com 500 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (400); agente de combate às endemias (100). Salário: R$ 2.944,36. Taxa: R$ 120.

PREFEITURA DE IRAQUARA - BA

Inscrições até 22 de fevereiro pelo site: https://www.fundacaocefetbahia.org.br/. Concurso com 363 vagas para os cargos de: edital nº 01/2026: professor da educação infantil (56); professor séries iniciais (74); professor séries finais - matemática (2); professor séries finais língua portuguesa (5); professor séries finais geografia (1; professor séries finais história (2); professor séries finais artes (1); professor séries finais língua inglesa (2); professor séries finais ciências (1); professor séries finais ensino religioso (1); professor séries finais educação física (1); psicólogo(a); (5); edital nº 02/2026: assistente de sala (26); técnico administrativo (25); auxiliar de serviços gerais (58);merendeiro(a); (48); porteiro(a); (25); vigilante (30).. Salário: R$ 1.621 a R$ 3.000. Taxa: R$ 80.

PREFEITURA DE CATALÃO - GO

Inscrições até 9 de fevereiro pelo site: https://aroeira.jetcloud.com.br/. Concurso com 591 vagas para os cargos de analista de laboratório em análises clínicas fms (16 ); - assistente social fms (10 ); - educador físico fms (2 ); - educador pedagogo fms (3 ); - enfermeiro fms (72 ); - engenheiro civil fms (1 ); - especialista em regulação e vigilância sanitária farmácia fms (1 ); - especialista em regulação e vigilância sanitária - medicina veterinária fms (1 ); - farmacêutico fms (21 ); - fisioterapeuta fms (15 ); - fisioterapeuta fms - com lotação no distrito de pires belo (1 ); - fisioterapeuta fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1 ); - fonoaudiólogo fms (4 ); - médico alergista fms (1 ); - médico anestesiologista fms (1 ); - médico angiologista fms (1 ); - médico auditor fms (1 ); - médico cardiologista fms (1 ); - médico cardiopediatra fms (1 ); - médico do trabalho fms (1 ); - médico endocrinologista fms (1 ); - médico esf fms (4 ); - médico esf fms - com lotação no distrito de pires belo (1 ); - médico esf fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1 ); - médico ginecologista fms (6 ); - médico ginecologista fms - com lotação no distrito de pires belo (1 ); - médico ginecologista fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1 ); - médico neurolologista fms (1 ); - médico neuropediatra fms (1 ); - médico ortopedista fms médico pediatra fms (11 ); - médico psiquiatra fms (7 ); - médico ultrassonografista fms (2 ); - nutricionista fms (4 ); - nutrólogo fms (1 ); - odontólogo fms (20 ); - odontólogo cirurgião fms (2 ); - odontólogo endodontista fms (2 ); - odontólogo odontopediatra fms (1 ); - odontólogo periodontista fms (1 ); - odontólogo protesista fms (1 ); - odontólogo psf fms - com lotação no distrito de pires belo (1 ); - odontólogo psf fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1 ); - psicólogo fms (26 ); - psicólogo fms - com lotação no distrito de pires belo (1 ); - psicólogo fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1 ); - sanitarista fms (1 ); - terapeuta ocupacional fms (4 ); - agente social fms (1 ); - artesão fms (4 ); - auxiliar de almoxarifado fms (5 ); - auxiliar de farmácia fms (20 ); - auxiliar de saúde bucal - asb fms (22 ); - auxiliar de saúde bucal - asb fms - com lotação no distrito de pires belo (1 ); - auxiliar de saúde bucal - asb fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1 ); - educador social fms (1 ); - eletricista de manutenção das ubsf fms (2 ); - executor administrativo fms (45 ); - executor administrativo fms - com lotação no distrito de pires belo (1 ); - executor administrativo fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1 ); - fiscal de vigilância sanitária fms (1 ); - maqueiro fms (8 ); - motorista fms (10 ); - motorista socorrista fms (1 ); - técnico de enfermagem fms (60 ); - técnico de enfermagem fms - com lotação no distrito de pires belo (2 ); - técnico de enfermagem fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (2 ); - técnico em laboratório fms (18 ); - técnico em radiologia fms (22 ); - técnico em segurança do trabalho fms (1 ); - auxiliar de cozinha hospitalar fms (6 ); - auxiliar de limpeza hospitalar fms (30 ); - auxiliar de serviços gerais fms (20 ); - auxiliar de serviços gerais fms - com lotação no distrito de pires belo (1 ); - auxiliar de serviços gerais fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1 ); - cozinheiro hospitalar fms (4 ); - jardineiro fms (2 ); - pedreiro de obras públicas da saúde fms (3 ); - porteiro fms (16 ); - vigia fms (20 ).. Salário: R$ 1.569,26 a R$ 22.147,42. Taxa: R$ 100 e R$ 180.

PREFEITURA DE PÃO DE AÇÚCAR - AL

inscrições até 25 de fevereiro pelo site: https://igeduc.selecao.net.br/informacoes/121/. concurso com 123 vagas para os cargos de analista de sistema (1);assistente social (1); assistente social educacional (2); biólogo (1); fiscal de tributos (2); inspetor escolar (2); intérprete de libras (1); médico psf (3); nutricionista educacional (1); professor de artes (1); professor de atendimento escolar especializado (5); professor de ciências (3); professor de educação física (3); professor de educação infantil e do 1º ao 5º ano (40); professor de geografia (3);professor de história (3); professor de língua inglesa (2);professor de língua portuguesa (4); professor de matemática (5); psicólogo (1);psicólogo educacional (3); psicopedagogo educacional (2); zootecnista (1); assistente administrativo (8); auxiliar de sala (10); fiscal de obras (2); secretário escolar (5); técnico agrícola/agropecuário (2); técnico em agroindústria (1); técnico em estradas (1); técnico em informática (4). Salário: R$ 1.621 a R$ 3.042,36. Taxa: R$125 a R$ 150.

PREFEITURA DE BARRA DO CHOÇA - BA

Inscrições até 26 de fevereiro pelo site: https://www.avalia.org.br/. Concurso com 113 vagas para os cargos de agente de combate às endemias (6); agente de fiscalização (10); assistente administrativo (34); motorista categoria d (14); agente de fiscalização ambiental (2); técnico em enfermagem (13 ); técnico em informática (6 ); arquivista (1 ); assistente social (3 ); auditor fiscal (2 ); enfermeiro (5 ); engenheiro agrônomo (1 ); engenheiro ambiental (1 ); secretário escolar (11); psicólogo (3 ); ouvidor (1 ); . Salário: R$ 1.518 a R$ 4.318,18. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE CATALÃO - GO

Inscrições até 26 de fevereiro pelo site: https://aroeira.jetcloud.com.br/. Concurso com 40 vagas para os cargos de analista em controle interno administrativo (2); analista em controle interno de obras públicas (1);auditor fiscal (1);controlador auditor (1);agente de fiscalização ambiental (4);agente fiscal de urbanismo (3);fiscal de tributos municipais (1);fiscal técnico de obras públicas (3);técnico em controle interno (2);auxiliar contábil (1);auxiliar de controladoria (1);auxiliar administrativo (3);escriturário (3);auxiliar de serviços gerais (5);copeiro/garçom (2);vigilante (5);zelador (2). Salário: R$ 2.442,86 a R$ 11.735,38. Taxa: R$ 120 a R$ 180.

PREFEITURA DE SÃO PAULO - SP

Inscrições até 3 de março pelo site: https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 500 vagas para o cargo de para o cargo de guarda civil metropolitano - 3ª classe. Salário: R$ 4.127,52. Taxa: R$ 98.

PREFEITURA DE COUTO MAGALHÃES - TO



Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://iades.com.br/inscricao. Concurso com 197 vagas para o cargo de auxiliar de serviços gerais (22); gari (6); merendeira (16); motorista categoria b ou c (6); motorista categoria d ou e (16); vigia (7 ); agente de apoio educacional (11); assistente administrativo (22); fiscal ambiental (1); fiscal de obras, postura e serviços (1); fiscal sanitário (1); técnico agropecuário (2); técnico em enfermagem (4); técnico em higiene dental (1); técnico em informática (1); analista administrativo (3); assistente social (2); biomédico (1); cirurgião-dentista (1); educador físico da saúde (2); enfermeiro (6); fisioterapeuta (2); médico (1); nutricionista (2); professor de nível superior de artes (2); professor de nível superior de ciências naturais (1); professor de nível superior de educação física (2); professor de nível superior de história (1); professor de nível superior de licenciatura em letras (5); professor de nível superior de língua portuguesa com habilitação em inglês (2); professor de nível superior de matemática (5); professor de nível superior de música (1); professor de nível superior de geografia (1); professor de nível superior/pedagogo (41); psicólogo (3). Salário: R$ 1.518 a R$ 15.102,49. Taxa: R$ 65 a R$ 150.



PREFEITURA DE MAZAGÃO - AP



Inscrições até 6 de março pelo site: https://www.paconcursos.com.br/. Concurso com 333 vagas para os cargos de secretaria municipal de administração (semad): agente administrativo (8); digitador (5); educador social (1)fiscal de tributos (2); técnico agrícola (3); técnico ambiental (2);técnico de pesca (2); técnico em informática (4);técnico imobiliário (1); analista administrativo (2);arquiteto (2);assessor jurídico (3);assistente jurídico (3);assistente social (4);auditor fiscal (2);contador (2);economista (1); educador físico (1); enfermeiro (1); engenheiro agrônomo (2); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (3); engenheiro de pesca (1); engenheiro florestal (2); geógrafo (1); nutricionista (1 vaga); psicólogo (2 ); secretaria municipal de saúde (semusa): agente administrativo (1); digitador (2);educador social (1); técnico de enfermagem (17);técnico em informática (2); administrador (1); assessor jurídico (1); assistente social (4); contador (1); educador físico (2); enfermeiro (8);farmacêutico (4); fisioterapeuta (4); nutricionista (4); psicólogo (4); secretaria municipal de educação (semed); cuidador infantil (19); digitador (2); assessor jurídico (1)assistente social (3); contador (1); neuropsicólogo (1); nutricionista (4); pedagogo (11); pedagogo educ. inclusiva especial (13); prof. de educ. infantil (zona urbana) (19); prof. de educ. infantil (zona rural) (28); prof. de ensino fundamental (28); prof. de ensino fundamental (zona rural) (47); prof. de matemática (1); professor de ed. física (9); professor de ling. portuguesa (1); psicólogo (4); psicopedagogo (3).Salário: R$ 1.621 a R$ 4.502,18. Taxa: R$ 120 a R$ 150.

PREFEITURA DE ITAPEVA - MG

Inscrições até 16 de março pelo https://abconcursospublicos.org/. Concurso com 304 vagas para os cargos de mecânico (1); motorista (23); motorista de ambulância; oficial de manutenção e conservação de estradas e vias urbanas (5); oficial de manutenção de conservação de prédios públicos (5); oficial de obras (5); oficial de serviços municipais (1); operador de máquinas (3); pedreiro (4); pintor (2); auxiliar de saúde bucal (3); auxiliar de serviços escolares (29); controlador de acesso (10); coveiro (2); eletricista (2); oficial de limpeza pública e serviços gerais (15); serralheiro (1); vigia (6); auxiliar administrativo (5); fiscal de obras; fiscal de tributos; monitor escolar (80); secretário escolar (5); auxiliar de enfermagem eap (2); auxiliar de enfermagem esf (3); auxiliar de farmácia (1); técnico de nível médio cras (1); técnico de enfermagem do pronto atendimento (4); técnico de enfermagem imunização; técnico de enfermagem vigilância em saúde (2); técnico em informática (1); técnico em patologia clínica; técnico em radiologia (1); técnico em segurança do trabalho (1); : assistente social (4); ; cirurgião dentista esf (2); contador (1); controlador interno (1); educador físico multiprofissional (2); enfermeiro de pronto atendimento (1); enfermeiro eap (2); enfermeiro esf (4); engenheirofarmacêutico farmácia de minas (1); farmacêutico multiprofissional (1); farmacêutico/bioquímico (1); fisioterapeuta (1); fisioterapeuta multiprofissional; fonoaudiólogo (1); fonoaudiólogo multiprofissionalinstrutor de esportes (1); médico eap (2); médico esf (4); médico veterinário (1); nutricionista; nutricionista multiprofissional (2); psicólogo (4); psicólogo multiprofissional (2); terapeuta ocupacional (1); psicopedagogo; supervisor pedagógico (6); professor do ensino básico (26); professor com licenciatura - ensino fundamental artes (1); professor com licenciatura - ensino fundamental educação física (2); professor com licenciatura - ensino fundamental ensino religioso (1); professor com licenciatura - ensino fundamental geografia (2); professor com licenciatura - ensino fundamental história; professor com licenciatura - ensino fundamental inglês; professor com licenciatura - ensino fundamental língua portuguesa; professor com licenciatura - ensino fundamental matemática (2); professor com licenciatura - ensino fundamental ciências. Salário: R$ 1.469,41 a R$ 20.884,18. Taxa: R$ 74,60 a R$ 114,60.

PREFEITURA DE NOVA FLORESTA - PB

Inscrições até 15 de fevereiro pelo site:https://bit.ly/3NxoLoB. Concurso com 136 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (10); gari (4); motorista categoria D (5); vigilante (8); agente administrativo (5); fiscal de obras (1); eletricista (1); monitor de crianças atípicas (10); monitor educacional (10); motorista categoria B (2); técnico de enfermagem (5); técnico em higiene dental ESF (2); assistente social (1); bioquímico/biomédico (1); cirurgião dentista (3); enfermeiro (5); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (2); médico plantonista da unidade mista de saúde (7); médico PSF (3); nutricionista (1); psicólogo (1); professor magistério - educação especial (6); professor magistério - artes (2); professor magistério - ciências(4); professor magistério - educação física (1); professor magistério - ensino religioso (1); professor magistério - geografia (2); professor magistério - história (2); professor magistério - língua inglesa (2); professor magistério - língua portuguesa (4); professor magistério - matemática (4); professor magistério polivalente (13); professor psicopedagogo (4); suporte pedagógico (3).Salário: R$ 1.518 a R$ 14.000. Taxa: R$ 75 a R$ 115.

PREFEITURA DE CAJAZEIRAS - PB

Inscrições até 8 de fevereiro pelo site: https://bit.ly/4sFiac3. Concurso com 75 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (1); motorista (4); motorista de ônibus escolar (2); vigilante (6); agente administrativo (6); auxiliar de consultório dentário (6); recepcionista (5); técnico de enfermagem (5); auditor interno (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro florestal (1); educador físico (1); enfermeiro (4); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); médico (3); odontólogo (3); psicólogo (1); terapeuta ocupacional (2); neuropsicopedagogo (2); professor BI (10); professor atendimento educacional especializado (2); professor inglês (1); professor história (1); professor língua portuguesa (1); professor geografia (1); professor ciências (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.423,30. Taxa: R$ 70 a R$ 110.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO SUL — RS

Inscrições até 6 de fevereiro pelo site: https://portal.institutotupy.com.br/ Concurso com 6 vagas para os cargos de agente de combate às endemias. Salário: R$3.036. Taxa: R$ 80.

PREFEITURA DE MÃE DO RIO - PA



Inscrições prorrogadas até o dia 9 de março pelo site: https://www.fundacaocetap.com.br/. Concurso com 10 vagas para o cargo de 10 vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 1.800. Taxa: R$ 90.



PREFEITURA DE SERRO - MG

Inscrições até até às 16h do dia 2 de março pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 152 vagas para os cargos de: nível fundamental incompleto (alfabetizado): ajudante de serviços gerais (8); auxiliar de serviços gerais (8); bombeiro hidráulicocarpinteiro (1); coveiro (3); eletricista (1); pedreiro (1); nível fundamental completo: auxiliar de educador acolhimento institucional (2); motorista categoria b (3); motorista categoria d (5); operador de máquinas pesadas (2); almoxarife (2); auxiliar administrativo (3); auxiliar em saúde bucal esf (9); educador cuidador acolhimento institucional (1); educador infantil (10); fiscal de postura (1); fiscal sanitário (2); orientador social - centro de convivênciaorientador social - cras (1); orientador social - creas (1); orientador social equipe volante (1); nível médio/técnicofiscal de obras (1); fiscal em meio ambiente (1); técnico civil (edificações) (2); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagemtécnico em enfermagem esf (9); técnico em meio ambiente (1); técnico em patologia clínica (1); técnico em saúde bucal (1); técnico em segurança do trabalho (1): nível superior completo: arquiteto urbanista (1); assistente social (1); assistente social acolhimento institucional (1); assistente social cras (1); assistente social cras equipe volante (1); assistente social creas (1); assistente social proteção social especialassistente social regulaçãoauditor fiscal (2); contador (1); enfermeiroenfermeiro esf (9); enfermeiro regulador (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); farmacêutico bioquímico (1); fiscal sanitário nível superior (1); fisioterapeuta (1); jornalista (1); médico esf (9); médico regulador (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo esf (9); orientador pedagógico (1); pedagogo creas (1); professor de educação básica (8); professor de educação física (3); psicólogo acolhimento institucional (1); psicólogo cras (1); psicólogo creas (1); psicólogo da secretaria de educação; psicólogo equipe volante (1); psicólogo proteção social especial; supervisor pedagógico (1); técnico de nível superior advogado creas (1); técnico de nível superior c. de convivência; turismólogo (1): nível superior com especialização: enfermeiro epidemiologista; médico geriatra (1); médico ginecologista obstetra (1); médico psiquiatra saúde mental (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 16.806,13. Taxa: de R$ 60 a R$ 140, sendo possível solicitar isenção entre os dias 26 e 28 de janeiro de 2026.

PREFEITURA DE BELA VISTA DE GOIÁS - GO

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://www.aroeira.org.br. Concurso com 281 vagas para os cargos de motorista (8); vigia (4); monitor (120); operador de máquinas (8); auxiliar de consultório odontológico (8); fiscal de vigilância sanitária (2); técnico em enfermagem (13); técnico em radiologia (8); assistente social (1); enfermeiro (8); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (8); nutricionista (1); odontólogo (10); professor de educação física (19); profissional de educação ii (60); psicólogo (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 7.775,01. Taxa: R$ 100 a R$ 150.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)

Inscrições até 28 de fevereiro pelo site https://bit.ly/49V6Csk. Concurso com 20 vagas para os cargos de professor de arquitetura e urbanismo ou planejamento urbano e regional/projeto ou fundamentos do planejamento urbano e regional (1); professor de arquitetura e urbanismo/projeto de arquitetura e urbanismo ou tecnologia de arquitetura e urbanismo (2); professor de arquitetura e urbanismo/projeto de arquitetura e urbanismo (2); professor de arquitetura e urbanismo/projeto de arquitetura e urbanismo ou paisagismo (1); professor de arquitetura e urbanismo ou desenho industrial ou design/projeto de arquitetura e urbanismo ou desenho do produto (2); professor de arquitetura e urbanismo/fundamentos de arquitetura e urbanismo (2); professor(a) de arquitetura e urbanismo/tecnologia da arquitetura e urbanismo - conforto ambiental integrado (1); professor de arquitetura e urbanismo ou engenharia civil/tecnologia de arquitetura e urbanismo ou construção civil (1); professor(a) de arquitetura e urbanismo/tecnologia de arquitetura e urbanismo - linguagem geométrica e arquitetura digital (1); professor(a) de arquitetura e urbanismo ou desenho industrial ou design/tecnologia de arquitetura e urbanismo ou programação visual (1); professor de geografia/cartografia (1); professor de geografia/ensino da geografia (2); professor de geografia/geografia física (2); professor(a) de geografia/geografia humana (1). Salário: R$ 13.288,85. Taxa: R$ 332,22.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)

Inscrições até 30 de março pelo site http://bit.ly/3NOYUsv. Concurso com 49 vagas para os cargos de Nível D: assistente em administração (6); assistente em administração (1); técnico em contabilidade (4); técnico em laboratório/química (3); técnico em laboratório/farmácia (1); técnico em laboratório/automação industrial (1); técnico em laboratório/biotério (1); técnico em laboratório/biologia (1); técnico em tecnologia da informação/desenvolvimento de software-back-end (5); técnico em tecnologia da informação/suporte em infraestrutura e rede de computadores (3); Nível E: administrador (1); analista de tecnologia da informação/infraestrutura de TI e rede de computadores (2); analista de tecnologia da informação/arquitetura e desenvolvimento de sistema back-end (2); arquivista (1); assistente social (1); contador (1); economista (1); enfermeiro (1); engenheiro/civil (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro de segurança do trabalho (3); farmacêutico (2); médico do trabalho (1); médico veterinário/ciência de animais de laboratório (1 vaga); médico veterinário/clínica médica e cirurgia de grandes animais (1); nutricionista (1); odontólogo (1); tecnico em assuntos educacionais (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. Taxa: R$ 100,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Inscrições até 20 de fevereiro pelo site https://bit.ly/4sRY26F. Concurso com 30 vagas para os cargos de médico PCCTAE (1); arquivista (1); bibliotecário (1); contador (1); enfermeiro (2); engenheiro civil (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); técnico em assuntos educacionais (3); terapeuta ocupacional (1); assistente em administração (11); técnico em contabilidade (7). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. Taxa: R$ 110 e R$ 165.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL)

Inscrições até 2 de fevereiro pelo site: https://bit.ly/3LKO2va. Concurso com 22 vagas para os cargos de fisiopatologia e diagnóstico laboratorial (1); administração financeira (1); sistemas eletrônicos de medidas e de controle (1); mineralogia ou petrologia (1); ginástica (1 vaga); atletismo (1); fisioterapia (1); fisioterapia cardiorrespiratória (1); teoria do direito, filosofia do direito ou direitos especiais (1); educação (1); enfermagem em saúde do adulto e do idoso (1); clínica médica (1); ginecologia e obstetrícia (1); patologia bucal, estomatologia ou diagnóstico bucal (1); periodontia (1); ensino de ciências e biologia (1); genética animal (2); métodos quantitativos em economia (1); ciência da conservação (1); relações internacionais, bilaterais e multilaterais (1) e ensino de física (1). Salário: R$ 3.863,04 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 240.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG)

Inscrições até 9 de março pelo site https://bit.ly/45cgufV. Concurso com 11 vagas para os cargos de: edital nº 143: programa de pós graduação em biotecnologia (1); edital nº 144: programa de pós graduação multicêntrico em ciências fisiológicas (2); edital nº 145: programa de pós graduação em ciências farmacêuticas (2); edital nº 146: programa de pós graduação em ciências biológicas (1); edital nº 147: programa de pós graduação em engenharia química (1); edital nº 148: programa de pós graduação em ciências biológicas (1); edital nº 149: pós graduação em assistência farmacêutica (1); edital nº 150: pós graduação em ciências odontológicas (1); edital nº 151: programa de pós graduação em estatística aplicada e biometria (1). Salário: R$ 12.862,13 a R$ 22.377,72. Taxa: R$ 190.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) - MG

Inscrições até 12 de março pelo site https://bit.ly/4pWz3wl. Concurso com 22 vagas para os cargos de administrador (12); bibliotecário documentalista; (7); engenheiro civil (1); médico/pneumologia (1); médico/medicina do trabalho (1). Salário: R$ 4.967,04. Taxa: R$ 200.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG)

Inscrições até 10 de fevereiro pelo site: https://sistemas.uepg.br/. Concurso com 65 vagas para as áreas de geografia humana/ensino de geografia (1); ensino de ciências e matemática (1); probabilidade e estatística aplicadas (1); bioquímica (1); estatística e experimentação agrícola (1); máquinas e mecanização agrícola (1); estruturas (1); planejamento urbano e regional (1); projeto da edificação (1); transportes (1); agricultura (1); biologia e manejo de plantas daninhas (1); fitopatologia geral (1); manejo de culturas e produção e tecnologia de sementes (1); engenharia da computação (1); engenharia de software (1); melhoramento genético animal e estatística experimental zootécnica (1); produção de bovinos de corte, forragicultura e pastagem (1); produção de ovinos, caprinos, bioclimatologia e bem estar animal (1); biologia celular e molecular (1); ecologia (1); estágio curricular supervisionado em biologia (1); helmintologia parasitária humana (1); cuidado farmacêutico (1); tecnologia farmacêutica e cosmética (1); atividade física e saúde (1); educação física escolar e estágio (1); esportes coletivos e individuais (2); enfermagem nas urgências e emergências (1); gerenciamento de enfermagem (1); raciocínio clínico e aplicação do processo de enfermagem (1); clínica cirúrgica (1); clínica médica (1); fisiopatologia clínica e metodologia experimental (1); endodontia (1 vaga); nutrição clínica (1); nutrição e alimentos (1); comércio exterior (1); conceitos, técnicas e processos de produção editorial em jornalismo (3); fundamentos do trabalho profissional (2); psicologia social: processos de desenvolvimento comunitário e supervisão de estágio (1;); educação musical e extensão universitária (1); metodologia de ensino e estágio supervisionado em artes visuais (1); teorias e práticas artísticas aplicadas no ensino de artes visuais (1 vaga educação inclusiva (1); política educacional (1); psicologia da saúde: avaliação psicológica e supervisão de estágio (1); língua brasileira de sinais (4); língua portuguesa e linguística (1); literaturas de língua portuguesa, teoria literária e prática de ensino de literatura (1); estágio supervisionado em história (2); história do brasil (1); alfabetização e letramento (1); didática (1); teoria geral do direito privado (1); direito internacional público (1). Salário: R$ 3.526,34 a R$ 8.080,62. Taxa: R$ 480.



UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)

Inscrições até 31 de março pelos e-mails: secmales@unilab.edu.br; inscricoesics@unilab.edu.br; ill@unilab.edu.br; idr@unilab.edu.br. Concurso com 8 vagas para os cargos de métodos e abordagens na análise das relações internacionais (1 filosofia e filosofia africana (1); direito internacional (1); ciências fisiológicas/bioquímicas (1); ciências morfológicas (1); estudos da linguagem (1); engenharia de alimentos (1); ciência e tecnologia de alimentos (1). Salário: R$ 4.651,09 a R$13.228,85. Taxa: R$ 190.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD)

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://sl1nk.com/QUM4w. Concurso com 27 vagas para as áreas de gestão estratégica (1); métodos quantitativos aplicados à economia (1);contabilidade geral (1); computação / teoria da computação (1); computação / redes de computadores (1); direito constitucional (1); pedagogia - fundamentos e prática em educação infantil (1); processamento de produtos de origem animal (1); língua inglesa e ensino de inglês (1); tópicos específicos de educação (1); biologia e manejo de plantas daninhas (1); fitopatologia (1); fitotecnia (1); topografia e geodésia (1); entomologia: ecologia, sistemática e evolução de insecta (1); gestão ambiental (1); projetos e produção em biotecnologia (1); história, extensão, povos indígenas e tradicionais (1); ciências morfofuncionais (2)

ginecologia e obstetrícia (com atuação nas disciplinas de ginecologia, obstetrícia e estágio supervisionado em saúde da mulher e da criança, bem como em outras que se fizerem necessárias, respeitada a área de formação) (1); imunologia e genética (1); patologia de doenças infecciosas (1); pediatria (1); pneumologia (1); saúde coletiva (1); semiologia (1) Salário: R$ 3.399,47 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 200.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)

Inscrições até 24 de fevereiro com inscrições a conferir por área. Concurso com 17 vagas para as áreas de medicina, medicina geral de família e comunidade (1); medicina, ginecologia e obstetrícia (1); ortopedia e traumatologia (1); direito civil (1); colheita florestal, mecanização florestal, gestão do abastecimento florestal e infraestrutura florestal (1); medicina, clínica médica (1); medicina, reumatologia (1); química inorgânica - terras raras (1); físico-química (1); oncologia com atuação complementar em hematologia e propedêutica médica (1); psiquiatria (1); literaturas de língua inglesa (1); helmintologia e parasitologia humana (1); engenharia elétrica (1); linguística, letras e artes (1); lavra de minas e desmonte de rochas (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 61 a R$ 240.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://bit.ly/3L8mgs7. Concurso com 10 vagas para os cargos de: engenharia de produção (2); engenharia elétrica de potência (1); energias renováveis e transição energética (1); transformação digital e industrial (1); engenharia da educação e ciência da aprendizagem (1); engenharia da vida e aquecimento global (1); mobilidade e cidades inteligentes (1); infraestrutura sustentável e resiliente (1); engenharia ambiental e interfaces (1). Salário: R$ 24.309,11. Taxa não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 26 de junho pelo site: https://bit.ly/3L8mgs7. Concurso com 5 vagas para as áreas de:biomateriais (1); endodontia (1); prótese fixa (1); odontologia para pacientes com necessidades especiais (1); patologia geral (1). Salário: R$ 15.498,97. Taxa: não informada.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://bit.ly/3MgA18C. Concurso com 52 vagas para as áreas de direito (1); administração (1); atendimento educacional especializado (AEE) (2); biologia (2); contabilidade (1); educação física (2); eletrotécnica (1); filosofia (2); física (2); geografia (2); hidrologia/construção civil (1); história (2); hotelaria (1); informática (6); libras (1); língua espanhola (2); língua inglesa (2); língua portuguesa (2); logística (1); matemática (4); mecânica (1); medicina veterinária (1); música clarinete (1); música saxofone (1); música (1); música trombone (1); química (2); segurança do trabalho (2); sistemas biomédicos (1); sociologia (2); topografia (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 250.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

Inscrições até 18 de fevereiro pelo site: https://bit.ly/3NAtPZw . Concurso com 19 vagas para os cargos de atendimento educacional especializado (2); desenho técnico, desenho técnico mecânico, desenho arquitetônico, desenho auxiliado por CAD (1); química-geral, química orgânica, química inorgânica, físico-química, química analítica e química ambiental (1); transporte e trânsito (1); atendimento educacional especializado (1); geografia (1); língua portuguesa/inglês (1); atendimento educacional especializado (1); administração (1); educação física (1); história (1); atendimento educacional especializado(1); agronomia: tecnologia e produção de sementes, propagação vegetativa, viveiros de produção de mudas, arborização urbana, paisagismo, jardinagem e plantas medicinais (1); atendimento educacional especializado (1); engenharia elétrica e engenharia ferroviária e metroviária (1); engenharia mecânica e engenharia ferroviária e metroviária (1); atendimento educacional especializado (1); física (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 6.180,86. Taxa: R$ 200.