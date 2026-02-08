Confira lista com 65 concursos abertos e 16.894 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 65 concursos e 16.894 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há dois concursos abertos com 57 vagas. Entre os nacionais, há seis certames abertos para 1.102 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há nove seleções abertas com 2.109 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são quatro concursos com 323 postos vagos. Há ainda seis seleções de concursos estaduais com 6.192 vagas. Já para os municipais, há 19 concursos e 6.762 vagas. Nas universidades federais, são 11 processos seletivos e 264 oportunidades. Nos institutos federais há quatro certames abertos com 85 vagas.





DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PM - DF)

Inscrições até 6 de março pelo site: https://bit.ly/3NUj44i. Concurso com 49 vagas para curso de formação de oficiais (cfo) e cadastro reserva. Salário: R$ 8.007,76 a R$ 17.034,85. Taxa: R$ 163.

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AGSUS)



Inscrições até 8 de março pelo site: http://www.cebraspe.org.br/concursos/agsus_26_rd. Concurso com vagas para curso de: Assistente de Projeto GAB DAIS;Assistente de Projeto Perfil 1 UAPS;Assistente de Projeto Perfil 2 UAPS;Assistente de Projeto Perfil 3 UAPS;Assistente de Projeto UAE;Assistente de Projeto Perfil 1 UEP;Assistente de Projeto Perfil 2 UEP;Assistente de Projeto Perfil 1 UMA;Assistente de Projeto Perfil 2 UMA;Assistente de Projeto Perfil 1 UDIGIS;Assistente de Projeto Perfil 2 UDIGIS;Assistente de Projeto Perfil 3 UDIGIS;Assistente de Projeto Perfil 1 USI;Assistente de Projeto Perfil 2 USI;Assistente de Projeto Perfil 3 USI;Assistente de Projeto UPI;Assistente de Projeto Apoio a Viagens ULOG;Assistente de Projeto Logística ULOG;Assistente de Projeto Suprimento e Patrimônio ULOG;Assistente de Projeto UINFRA (Engenharia e Arquitetura) Engenheiro Civil com experiência em cálculo estrutural;Assistente de Projeto UINFRA (Engenharia e Arquitetura) Engenheiro Elétrico;Assistente de Projeto UINFRA (Engenharia e Arquitetura) Engenheiro Civil com experiência em instalações hidrossanitárias;Assistente de Projeto UINFRA (Engenharia e Arquitetura) Engenheiro Civil com experiência em formação de solos;Assistente de Projeto UINFRA (Engenharia e Arquitetura) Engenheiro Mecânico;Assistente de Projeto UINFRA (Engenharia e Arquitetura) Geólogo;Assistente de Projeto UINFRA (Engenharia e Arquitetura) Arquiteto;Assistente de Projeto UINFRA (Engenharia e Arquitetura) Arquiteto com experiência em paisagismo;Assistente de Projeto UINFRA (Engenharia e Arquitetura) Arquiteto com experiência em obras prediais;Assistente de Projeto UINFRA (Fiscalização de Obras) Engenheiro Civil;Assistente de Projeto UINFRA (Fiscalização de Obras) Engenheiro Elétrico;Assistente de Projeto UINFRA (Fiscalização de Obras) Engenheiro Mecânico;Assistente de Projeto UINFRA (Fiscalização de Obras) Arquiteto;Assistente de Projeto UINFRA (Fiscalização de Obras) Geólogo;Assistente de Projeto UJUR;Assistente de Projeto CGDOC;Assistente de Projeto UTIC;Assistente de Projeto Especialista em Serviços do PES-RD Parâmetros Assistenciais;Assistente de Projeto Especialista em Serviços do PES-RD Apoio à Gestão;Assistente de Projeto Especialista em Serviços do PES-RD Determinação Socioambiental;Assistente de Projeto Especialista em Serviços do PES-RD Integração de Redes;Assistente de Território Especialista em Articulação Territorial do PES-RD Participação Social e Planejamento Territorial;Assistente Interfederativo Especialista em Gestão Interfederativa do PES-RD Gestão Interfederativa;Assistente de Projeto Especialista em Gestão Interfederativa do PES-RD Superintendência MS/ES;Assistente de Projeto UGP;Assistente de Projeto I UGP;Assistente de Projeto II UGP;Assistente de Projeto Técnico de Segurança do Trabalho UGP;Assistente de Projeto Enfermeiro do Trabalho UGP;Agente de Projeto Apoio a Viagens ULOG;Agente de Projeto Logística ULOG;Agente de Projeto UINFRA (Engenharia e Arquitetura);Agente de Projeto UINFRA (Fiscalização de Obras);Agente de Projeto Administrativo de Serviços do PES-RD;Agente de Território - NAAGE/PES-RD;Agente Interfederativo - NAAGE/PES-RD;Agente de Projeto - Sede AgSUS. Salário: R$ 4.000 a R$ 8.000. Taxa: R$ não informada.



NACIONAIS

INSTITUTO RIO BRANCO

Inscrições até 25 de fevereiro pelo site:https://www.cebraspe.org.br/concursos/irbr_25_diplomacia. Concurso com 80 vagas para os cargos de: Diplomata. Salário: R$ 22.558,56. Taxa: R$ 229.

CÂMARA DOS DEPUTADOS



Inscrições até 20 de fevereiro pelo site: http://www.cebraspe.org.br/concursos/cd_26_pl. Concurso com 80 vagas para os cargos de:técnico legislativo especialidade: policial legislativo federal. Salário: R$ 21.328,08. Taxa: R$ 150.

COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO (CMRJ)

Inscrições até 24 de fevereiro pelo site: https://igecap.org.br/. Concurso com 80 vagas para os cargos de:técnico legislativo especialidade: Colégio Militar de Belo Horizonte;Matemática (1);Língua Portuguesa (2);Sociologia (1);Colégio Militar de Brasília;Matemática (3);Língua Portuguesa (4);Língua Inglesa (4);Filosofia (1);Arte (2);Sociologia (1);Colégio Militar de Belém;Matemática (2);Língua Portuguesa (3);Língua Inglesa (1);Física (1);Química (1);Biologia (2);Geografia (1);Colégio Militar de Campo Grande;Língua Portuguesa (2);Língua Inglesa (2);Colégio Militar de Curitiba;Língua Portuguesa (1);Língua Inglesa (1);Colégio Militar de Juiz de Fora;Língua Inglesa (2);Arte (1);Colégio Militar de Fortaleza;Matemática (2);Língua Portuguesa (3);Química (1);História (1);Geografia (1);Colégio Militar de Manaus;Matemática (1);Língua Portuguesa (2);Língua Inglesa (1);Química (1);Biologia (1);Educação Física (2);História (1);Colégio Militar de Porto Alegre;Língua Portuguesa (1);Língua Inglesa (1);Filosofia (1);História (1);Colégio Militar de Recife;Arte (1);Língua Portuguesa (1);Colégio Militar do Rio de Janeiro;Língua Inglesa (4);Matemática (2);Língua Portuguesa (2);Física (1);Biologia (2);Filosofia (1);História (1);Sociologia (1);Colégio Militar de Salvador;Física (1);História (1);Geografia (1);Colégio Militar de Santa Maria;Arte (1). Salário: R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 154.



EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS (EMGEPRON)

Inscrições até 23 de fevereiro pelo site:https://selecon.org.br/. Concurso com 12 vagas para os cargos de: almoxarife;assistente administrativo (administração) (2 + cr);assistente administrativo (licitações) (1 + cr);assistente administrativo (material);supervisor de segurança;técnico de comissionamento;técnico de contabilidade;técnico em eletrotécnica (1 + cr);técnico em eletricidade (1 + cr);técnico em eletrônica;técnico em enfermagem;técnico em farmácia;técnico industrial estruturas;técnico de informática;técnico de instrumentação;técnico de laboratório;técnico em mecânica (1 + cr);técnico de análises clínicas;técnico projetista mecânico;técnico em qualidade;técnico em química;técnico em radiologia;técnico em secretariado;técnico de segurança do trabalho;técnico em tubulações;advogado;agente de manobras;analista de administração;analista de recursos humanos;analista de recursos humanos (assistente social);analista de recursos humanos (folha de pagamento);analista de sistemas (desenvolvimento de sistemas);analista técnico (arquivista);analista técnico (finanças);analista técnico (gerenciamento de portfólio);analista técnico (gestão do conhecimento);analista técnico (gestão);analista técnico (licitações e contratos) (1 + cr);analista técnico (nuclear);analista técnico (rede de computadores/suporte técnico);analista técnico (segurança da informação);arquiteto;biólogo;contador;contador (tributos) (1 + cr);enfermeiro;engenheiro de controle e automação;engenheiro (planejamento e controle);engenheiro civil;engenheiro de segurança do trabalho (1 + cr);engenheiro eletricista (1 vaga + cr);engenheiro eletrônico;engenheiro mecânico (construção naval) (1 + cr);engenheiro mecatrônica (1 + cr);engenheiro naval (1 + cr);engenheiro de produção (1 + cr);engenheiro químico;farmacêutico;físico médico;fisioterapeuta;médico anestesiologista;médico dermatopatologista;médico do trabalho;médico fisiatra;médico gastroenterologista;médico hematologista;médico nefrologista;médico oncologista;médico radiologista intervencionista;médico radioterapeuta;nutricionista;oceanógrafo;químico (fabril farmacêutico). Salário:R$ 2.244 a R$ 12.302. Taxa: R$ 60 a 80.

MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 25 de fevereiro pelo site: http://www.ingressonamarinha.mar.mil.br/. Concurso com 850 vagas para os cargos de: apoio, eletroeletrônica e mecânica. Salário: 1.303,90 a R$ 2.294,50. Taxa: não informada.

MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 8 de abril pelo site: http://www.ingressonamarinha.mar.mil.br/. Concurso com vagas para os cargos de: corpo de engenheiros da marinha;engenharia aeronáutica;engenharia cartográfica;engenharia civil (2);engenharia de produção (2);engenharia de sistemas de computação;engenharia de telecomunicações;engenharia elétrica (4);engenharia eletrônica (3);engenharia mecânica (5);engenharia mecânica de aeronáutica;engenharia mecatrônica;engenharia naval (2);engenharia nuclear;engenharia química;corpo de saúde da marinha - quadro de médicos (nacional);cardiologia (3);clínica médica (3);medicina intensiva (3);medicina legal (3);reumatologia (3);cirurgia cardíaca (3);anestesiologia (3);radiologia (3);ortopedia e traumatologia (3);medicina de emergência (3);corpo de saúde da marinha - quadro de médicos (regional);comando do 4º distrito naval belém - pa;endocrinologista;medicina intensiva;medicina legal;reumatologia;cirurgia vascular;oftalmologia;urologia;medicina de emergência;comando do 6º distrito naval ladário - ms;clínica médica;endocrinologista;anestesiologia;ginecologia e obstetrícia;pediatria;oftalmologia;psiquiatria;medicina de emergência;comando do 9º distrito naval amazonas - am; dermatologia;ginecologia e obstetrícia;psiquiatria;radiologia;corpo de saúde da marinha - quadro de cirurgiões dentistas (regional);comando do 4º distrito naval belém - pa;dentística;odontopediatria;ortodontia;prótese dentária;comando do 6º distrito naval ladário - ms;prótese dentária;comando do 9º distrito naval amazonas - am;dentística;periodontia;corpo de saúde da marinha - quadro de apoio à saúde (nacional);enfermagem (3);corpo de saúde da marinha - quadro de apoio à saúde (regional);comando do 4º distrito naval belém - pa;enfermagem (2);farmácia;fisioterapia;comando do 6º distrito naval ladário - ms;enfermagem (2);fisioterapia;comando do 9º distrito naval amazonas - am;enfermagem;farmácia;fisioterapia;fonoaudiologia;quadro técnico do corpo auxiliar da marinha;ciências biológicas;comunicação social (2);direito (5);educação física;estatística;física - licenciatura;informática - banco de dados (2);informática - desenvolvimento de sistemas (3);informática - infraestrutura de ti (3);informática - segurança da informação (2);meteorologia;músico;pedagogia (2);psicologia (2);serviço social;segurança do tráfego aquaviário (5 vagas);quadro de capelães navais do corpo auxiliar;católica apostólica romana;batista. Salário: R$ 9.663,60. Taxa: R$ 150.

CENTRO—OESTE

SEFAZ - GO

Inscrições até 12 de março pelo site: https://www.concursosfcc.com.br/concursos/seego125/index.html. Concurso com 50 vagas para os cargos de: Auditor-Fiscal da Receita Estadual, Classe A, Padrão 1. Salário: R$ 28.500. Taxa: R$ 250.

PREFEITURA DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrições até 12 de fevereiro pelo site: https://institutoverbena.ufg.br/. Concurso com 767 vagas para os cargos de: Advogado (2);Agente de Educação (50);Assistente de Educação - Monitor (50);Assistente Social (10);Auxiliar em Saúde Bucal (2);Biomédico (3);Bioquímico (5);Cirurgião-Dentista (10);Condutor Socorrista (5);Enfermeiro (20);Engenheiro Civil (2);Escriturário (10);Farmacêutico (10);Fiscal de Obras (3);Fiscal de Postura (3);Fiscal de Transporte Público e Trânsito (3);Fiscal de Tributos (4);Fiscal de Higiene Sanitária (3);Fiscal de Meio Ambiente (3);Fisioterapeuta (15);Fonoaudiólogo (18);Médico Clínico Geral (13);Motorista Oficial (5);Nutricionista (7);Orientador Educacional (25);Professor de Educação Básica - Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (200);Professor de Ensino Fundamental dos Anos Finais Ciências (20);Professor de Ensino Fundamental dos Anos Finais Educação Artística (9);Professor de Ensino Fundamental dos Anos Finais Educação Física (12);Professor de Ensino Fundamental dos Anos Finais Ensino Religioso (2);Professor de Ensino Fundamental dos Anos Finais Espanhol (3);Professor de Ensino Fundamental dos Anos Finais Geografia (20);Professor de Ensino Fundamental dos Anos Finais História (20);Professor de Ensino Fundamental dos Anos Finais Inglês (20);Professor de Ensino Fundamental dos Anos Finais Matemática (60);Professor de Ensino Fundamental dos Anos Finais Música (3);Professor de Ensino Fundamental dos Anos Finais Português (60);Psicólogo (7);Secretário Escolar (30);Supervisor Pedagógico (10);Técnico de Enfermagem (20);Técnico de Laboratório (5);Técnico em Radiologia (2);Terapeuta Ocupacional (3);Veterinário (2).Salário:R$ 1.544,98 a R$ 6.084,71. Taxa: R$ R$ 100 a R$ 150.

PREFEITURA DE CATALÃO - GO

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://aroeira.jetcloud.com.br/. Concurso com 591 vagas para as áreas de:Analista de Laboratório em Análises Clínicas Fms (16);Assistente Social Fms (10);Educador Físico Fms (2);Educador Pedagogo Fms (3);Enfermeiro Fms (72);Engenheiro Civil Fms (1);Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária Farmácia Fms (1);Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária - Medicina Veterinária Fms (1);Farmacêutico Fms (21);Fisioterapeuta Fms (15);Fisioterapeuta Fms - com Lotação no Distrito de Pires Belo (1);Fisioterapeuta Fms com Lotação no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde (1);Fonoaudiólogo Fms (4); Médico Alergista Fms (1); Médico Anestesiologista Fms (1);Médico Angiologista Fms (1); Médico Auditor Fms (1); Médico Cardiologista Fms (1); Médico Cardiopediatra Fms (1); Médico do Trabalho Fms (1); Médico Endocrinologista Fms (1); Médico Esf Fms (4);Médico Esf Fms - com Lotação no Distrito de Pires Belo (1);Médico Esf Fms - com Lotação no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde (1);Médico Ginecologista Fms (6);Médico Ginecologista Fms - com Lotação no Distrito de Pires Belo (1);Médico Ginecologista Fms - com Lotação no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde (1);Médico Neurolologista Fms (1);Médico Neuropediatra Fms (1);Médico Ortopedista Fms Médico Pediatra Fms (11);Médico Psiquiatra Fms (7);Médico Ultrassonografista Fms (2);Nutricionista Fms (4);Nutrólogo Fms (1);Odontólogo Fms (20);Odontólogo Cirurgião Fms (2);Odontólogo Endodontista Fms (2);Odontólogo Odontopediatra Fms (1);Odontólogo Periodontista Fms (1);Odontólogo Protesista Fms (1);Odontólogo Psf Fms - com Lotação no Distrito de Pires Belo (1);Odontólogo Psf Fms - com Lotação no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde (1);Psicólogo Fms (26);Psicólogo Fms - com Lotação no Distrito de Pires Belo (1); Psicólogo Fms - com Lotação no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde (1); Sanitarista Fms (1);Terapeuta Ocupacional Fms (4);Agente Social Fms (1);Artesão Fms (4);Auxiliar de Almoxarifado Fms (5); Auxiliar de Farmácia Fms (20);Auxiliar de Saúde Bucal - Asb Fms (22);Auxiliar de Saúde Bucal - Asb Fms - com Lotação no Distrito de Pires Belo (1);Auxiliar de Saúde Bucal - Asb Fms - com Lotação no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde (1);Educador Social Fms (1);Eletricista de Manutenção das Ubsf Fms (2);Executor Administrativo Fms (45);Executor Administrativo Fms - com Lotação no Distrito de Pires Belo (1);Executor Administrativo Fms - com Lotação no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde (1);Fiscal de Vigilância Sanitária Fms (1);Maqueiro Fms (8);Motorista Fms (10);Motorista Socorrista Fms (1);Técnico de Enfermagem Fms (60);Técnico de Enfermagem Fms - com Lotação no Distrito de Pires Belo (2);Técnico de Enfermagem Fms - com Lotação no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde (2);Técnico em Laboratório Fms (18);Técnico em Radiologia Fms (22);Técnico em Segurança do Trabalho Fms (1);Auxiliar de Cozinha Hospitalar Fms (6);Auxiliar de Limpeza Hospitalar Fms (30);Auxiliar de Serviços Gerais Fms (20);Auxiliar de Serviços Gerais Fms - com Lotação no Distrito de Pires Belo (1);Auxiliar de Serviços Gerais Fms - com Lotação no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde (1);Cozinheiro Hospitalar Fms (4);Jardineiro Fms (2);Pedreiro de Obras Públicas da Saúde Fms (3);Porteiro Fms (16);Vigia Fms (20). Salário: R$ 1.569,26 a R$ 22.147,42. Taxa: R$ 100 e R$ 180.

PREFEITURA DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrições até 9 de fevereiro pelo site: https://institutoverbena.ufg.br/. Concurso com 30 vagas e cadastro reserva para guarda municipal. Salário: R$ 1.622,06. Taxa: R$ 100.

PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE GOIÁS

Inscrições até 13 de fevereiro presencialmente na Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (antiga Ação Social), na Praça da Matriz, nº 02. Concurso com 159 vagas para os cargos de: assistente social (1); psicólogo (1); visitador pcf (4); educador físico (1); instrutor de informática (1); recepcionista (1); oficineiro de música (2); educador social (1);/ motorista (1); auxiliar de serviços gerais (2); oficineiro de capoeira (1); oficineiro de futebol (2); oficineiro de basquete (2)professor pedagogo (7); auxiliar de ensino básico (zona rural) (10); auxiliar de serviços gerais - merenda-limpeza (zona rural) (9); auxiliar de serviços gerais (asg) zona urbana (6); motorista transporte escolar (habilitação categoria d) (12); monitor de creche (5); vigilante noturno (5); instrutor em informática (2); limpeza (7); acs (7); ace (2); vigilante (2); aux. serv. gerais (3); motorista (categoria d) (7); cozinheira/copeira (2); recepcionista (1); auxiliar administrativo (5); auxiliar de serviços gerais (asg) (10); eletricista (1); gari (8); gari - distrito prata (2); motorista - habilitação categoria d (1); motorista categoria d/e - (caminhão /carreta) (3); operador de máquinas pesadas (retroescavadeira/pá carregadeira) (3); operador de máquinas leves (trator de pneu) (2); vigilante noturno (2); pedreiro (3); coveiro (2). Salário: R$ 1.621 a R$ 3.100. Taxa: Sem taxa

PREFEITURA DE CARLINDA

Inscrições até 13 de fevereiro pelo site: https://www.inepam.org.br/. Concurso com 109 vagas para os cargos de: motorista cnh a/b (3); motorista cnh d/e (5); motorista de transporte escolar cnh d/e (12); operador de máquinas (3); operador de máquinas pesadas (3); serviços complementares (20); serviços externos (20); assistente jurídico (1); assistente previdenciário (1); auxiliar administrativo (20); auxiliar de saúde bucal (2); fiscal de tributos; fiscal de vigilância sanitária; monitor de sala (5); técnico administrativo de rh; técnico agropecuário (2); técnico de enfermagem (5); técnico de laboratório (1); técnico de vigilância sanitária; contador (1); enfermeiro (5); engenheiro civil (1); farmacêutico/biomédico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (1); nutricionista (2); odontólogo (2); procurador jurídico (1); educador físico (1); professor de pedagogia (12); psicólogo (2); psicopedagogo (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 15.318,70. Taxa: R$ 50 a R$ 80.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO DO SUL (ALE-MS)

Inscrições até 2 de fevereiro pelo site: https://www.fcc.org.br/. Concurso com 80 vagas para os cargos de: analista legislativo administrador (2); analista legislativo - área administrativa (3); analista legislativo - arquiteto (1); analista legislativo - arquivista (1); analista legislativo - assistente social (2); analista legislativo - biblioteconomista (1); analista legislativo - cerimonialista (4); analista legislativo - contador (2); analista legislativo - controle interno (2); analista legislativo - design gráfico (1); analista legislativo - enfermeiro (1); analista legislativo - engenheiro civil (1); analista legislativo - engenheiro eletrônico e de telecomunicações (1); analista legislativo - engenheiro mecânico (1); analista legislativo - jornalista (3); analista legislativo - jurídico (9 vagas); analista legislativo - museólogo (1); analista legislativo - nutricionista (1); analista legislativo - pedagogo (1); analista legislativo - psicólogo (1); analista legislativo - publicitário; analista legislativo - rádio e tv (2); analista legislativo - revisor/redator (2); analista legislativo - tecnologia e informação (2); técnico legislativo - área administrativa (15); técnico legislativo audiovisual (2); técnico legislativo fotografia (2); técnico legislativo informática (1); técnico legislativo motorista (2); técnico legislativo - operação de áudio (2); técnico legislativo - polícia legislativa (6); técnico legislativo - refrigeração e climatização (1); técnico legislativo - tradução de libras (4). Salário: R$ 4.912,20 a R$ 8.030,65. Taxa: R$ 140 a R$ 180.

PREFEITURA DE BELA VISTA DE GOIÁS

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://aroeira.jetcloud.com.br/. Concurso com 281 vagas para os cargos de: motorista (8); vigia (4); monitor (120); operador de máquinas (8); auxiliar de consultório odontológico (8); fiscal de vigilância sanitária (2); técnico em enfermagem (13); técnico em radiologia (8); assistente social (1); enfermeiro (8); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (8); nutricionista (1); odontólogo (10 vagas); professor de educação física (19 vagas); profissional de educação ii (60); psicólogo (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 7.775,01. Taxa: R$ 100 a R$ 150.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TJ-MT)



Inscrições até 13 de fevereiro pelo site: https://bit.ly/48C2rCB. Concurso com 42 vagas para os cargos de: outorga de delegações de notas e de registro do foro extrajudicial. Salário: não informado. Taxa: R$ 450.



CONSELHOS

(CAU/RJ) CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 1 de março pelo site: https://www.iades.com.br/. Concurso com 308 vagas para o cargo de: assistente administrativo (1 + 61 cadastros de reserva);assistente de tecnologia da informação (61 cadastros de reserva);especialista em comunicação (1 + 61 cadastros de reserva);especialista administrativo (61 cadastros de reserva);especialista financeiro (61 cadastros de reserva). Salário: R$ 4.126,44 a R$ 9.246,75 Taxa: R$ 59



CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 5° REGIÃO

Inscrições até 2 de março pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 12 vagas para o cargo de agente fiscal - Pelotas (1); analista administrativo - Porto Alegre (1); analista contábil - Porto Alegre (1); analista de controle interno - Porto Alegre (1); analista de recursos humanos - Porto Alegre (1); analista de segurança e tecnologia da informação - Porto Alegre (1); analista jurídico - Porto Alegre (1); assistente administrativo - Porto Alegre (3); assistente administrativo - Caxias do Sul (1); assistente administrativo - Pelotas (1); agente fiscal - Porto Alegre; agente fiscal - Caxias do Sul; agente fiscal - Santa Maria; assistente administrativo - Santa Maria. Salário: R$ 3.595,16 a R$ 6.237,38 Taxa: R$ 59 a R$ 66.

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 12° REGIÃO

Inscrições até 5 de março pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 3 vagas para o cargo de auxiliar administrativo (2); agente fiscal (1). Salário: R$ 2.450 a R$ 2.750 Taxa: R$ 59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO

Inscrições até 9 de fevereiro pelo site: https://ibade.org.br/. Concurso com 2 vagas para o cargo de: advogado (1); agente administrativo (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.000. Taxa: R$ 70 a R$ 80.

LOCAIS — ESTADUAIS

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO (FAPESP)



Inscrições até 25 de fevereiro pelo site: https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 13 vagas para o cargo de: Analista Administrativo (11);Analista de Sistemas (2). Salário: R$ 6.613,69 a R$ 10.235,95. Taxa: R$ 67 a R$ 106.

SEDUC/RO — SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA

Inscrições até 9 de fevereiro pelo site: https://ibade.org.br/. Concurso com 2.906 vagas para o cargo de: Edital nº 1/2026 - Professor Classe C: Arte (3);Biologia (67);Educação Física (119);Filosofia (10);Física (12);Geografia (122);História (146);Língua Espanhola (3);Língua Inglesa (28);Língua Portuguesa (397);Matemática (154);Orientador Educacional (78);Coordenador Pedagógico (Supervisor) (142);Química (9);Sociologia (3);Edital nº 2/2026 - Técnico Educacional: Agente de Limpeza e Conservação (746);Agente de Alimentação (571);Atividades de Secretariado (275). Salário: R$ 2.142,02 a R$ 5.118,41. Taxa: R$ 63 a R$ 82.





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - BA

Inscrições até 23 de fevereiro pelo site: https://www.ibfc.org.br/. Concurso com 2.777 vagas para as áreas de: Edital nº 02/2026:Professor Orientador de Estágio em Saúde - Enfermagem (222);Professor Orientador de Estágio em Saúde - Radiologia (6);Edital nº 03/2026:Técnico em Nível Superior - Administração (15);Técnico em Nível Superior - Arquitetura (5);Técnico em Nível Superior - Ciências Contábeis (10);Técnico em Nível Superior - Engenharia Civil (9);Técnico em Nível Superior - Engenharia Civil - Especialista em Estrutura (2);Técnico em Nível Superior - Engenharia Civil - Especialista em Hidráulica (2);Técnico em Nível Superior - Engenharia de Agrimensura (1);Técnico em Nível Superior - Engenharia Elétrica (6);Edital nº 04/2026:Técnico Administrativo em Nível Médio (2.500). Salário: R$ 2.482,62 a R$ 7.530,75. Taxa:R$ 90 a R$ 110.



SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SES-MG)

Inscrições até 2 de abril pelo site: http://www.novoibgpconcursos.com.br/. Concurso com 380 vagas para as áreas de: Saúde;Direito;Tecnologia da Informação;Gestão;Engenharias e Arquitetura e Urbanismo. Salário: 4.287,02. Taxa: R$ 59.

CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 5 de março pelo site: https://idecan.org.br/. Concurso com 6 vagas imediatas e 400 de cadastro reserva para o cargo de oficial combatente bombeiro militar (406). Salário: R$ 4.113,27 a R$ 10.221,74. Taxa: R$ 200 a R$ 250.

CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Inscrições até 25 de fevereiro pelo site: https://idib.org.br/. Concurso com 110 vagas para o cargo de aluno-soldado bombeiro militar (100); cadete bombeiro militar (curso de formação de oficiais - 10). Salário: R$ 8.015 a R$ 18.670,37 Taxa: R$ 90

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - RJ

Inscrições até 12 de março pelo site: https://www.ibam-concursos.org.br/. Concurso com 190 vagas para o cargo de: professor docente ii - arte e cultura (21 + cr);professor docente ii ciências/biologia (11 + cr);professor docente ii - educação física (12 + cr);professor docente ii - geografia (8 + cr);professor docente ii - história (18 + cr);professor docente ii - língua inglesa (5 + cr);professor docente ii - língua portuguesa (12 + cr);professor docente ii - matemática (11 + cr);professor ii - atendimento educacional especializado (2 + cr);professor ii - braille (1 + cr);professor ii - inspetor escolar (4 + cr);professor ii - libras (1 + cr);professor ii - orientador educacional (10 + cr);professor ii - supervisor escolar (12 + cr);professor docente i (educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental) (62 + cr). Salário: R$ 2.670,62 a R$ 3.851,91. Taxa: R$ 120 a R$ 140.

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - MT

inscrições até 5 de março pelo site: https://selecon.org.br/. concurso com 483 vagas para o cargo de agente gari (160); agente de boca de lobo; agente de tapa buraco; pedreiro; eletricista; encanador; agente administrativo (32); motorista (15); agente de serviços gerais (32); segurança e manutenção (33); técnico em padaria; técnico em meio ambiente; técnico em agropecuária; fotógrafo; topógrafo (2); cuidador (25); facilitador (10); operador de cadastro único (20); orientador social (25); auxiliar de inspeção municipal; operador de máquina escavadeira/ motoniveladora/ pá carregadeira; operador de máquina retroescavadeira (6); administrador; analista de rede; programador web; agente de comunicação social; economista; engenheiro civil (2); engenheiro eletricista (1); gestor municipal; jornalista (6); arquiteto (4); técnico de nível superior (79); comunicação social; engenheiro sanitarista; publicitário; analista de sistemas; psicólogo (10); nutricionista; assistente social; engenheiro de segurança do trabalho (20); turismólogo (1); psicopedagogo; engenheiro ambiental. salário: r$ 1.621 a r$ 2.843,84. taxa: de r$ 78 para nível fundamental, r$ 95 para nível médio e r$ 120 para nível superior.

PREFEITURA DE PIUMHI - MG

inscrições até 5 de março pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. concurso com 484 vagas para os cargos de auxiliar de matadouro (6); auxiliar de serviços gerais (20); auxiliar de transportes (3); contínuo/servente (70); eletricista (1); gari (10); jardineiro (1); motorista (23); operador de máquinas (3); pedreiro (6); pintor em construção civil (3); vigilante (12); agente administrativo geral (6); auxiliar administrativo geral (32); auxiliar de saúde (14); assistente educacional (20); fiscal de meio ambiente (2); fiscal de obras e posturas (2); fiscal de tributos (2); orientador social (16); ouvidor (1); secretária escolar (1); técnico de enfermagem (39); técnico em edificações (2); assistente social (5); bibliotecário (1); controlador geral (1); enfermeiro (16); engenheiro civil (2); fisioterapeuta (7); fonoaudiólogo (1); médico (15); médico veterinário (2); nutricionista (1); odontólogo (24); professor peb ii (90); psicólogo (16); supervisor escolar (6); técnico em psicopedagogia (2). salário: r$ 1.563,72 a r$ 16.497,79. taxa: r$ 60 a r$ 120.

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ



Inscrições até 6 de março pelo site: https://www.institutoreferencia.org.br/. concurso com 450 vagas para os cargos coveiro (5); motorista de ônibus escolar (4); operador de máquinas pesadas (2); agente administrativo (25); agente de patrimônio (4); auxiliar de consultório dentário (7); coordenador de turno escolar (10); profissional de apoio escolar (25); eletricista (3); monitor de transporte escolar (5); técnico de enfermagem (35); técnico em laboratório de análises clínicas (3); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em radiologia (5); professor educação infantil (43); professor do 1º ao 5º ano (3); secretário escolar (7); auditor de controle interno (2); advogado (6); arquiteto(a) (2); assistente social (15); biólogo (1); bioquímico (2); bibliotecário (1); dentista - psf (2); dentista (6); enfermeiro (35); enfermeiro esf (2); engenheiro civil (5); engenheiro ambiental (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro florestal (1); fisioterapeuta (14); fonoaudiólogo (10); geólogo (1); médico angiologista (1); médico cardiologista (2); médico clínico geral (2); médico dermatologista (1); médico endocrinologista (1); médico ginecologista/obstetra (2); médico geriatra (1); médico infectologista (1); médico mastologista (1); médico nefrologista (1); médico neurologista (1); médico oftalmologista (2); médico ortopedista (2); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (2); médico pneumologista (1); médico psiquiatra (3); médico radiologista (1); médico reumatologista (1); médico urologista (2); médico psf (8); médico ultrassonografista (3); nutricionista (6); psicólogo (15); coordenador pedagógico (15); professor do 6º ao 9º ano - artes (1); professor do 6º ao 9º ano ciências (1); professor do 6º ao 9º ano educação física (1); professor do 6º ao 9º ano - geografia (1); professor do 6º ao 9º ano - história (1); professor do 6º ao 9º ano - inglês (1); professor do 6º ao 9º ano - matemática (1); professor do 6º ao 9º ano português (1); professor de educação especial (9); professor intérprete de braille (1); psicomotricista (2); psicopedagogo (6); veterinário (4); terapeuta ocupacional (2); guarda civil municipal masculino (17); guarda civil municipal feminino (1). Salário: R$ 1.634,21 a R$ 5.318,89. Taxa: R$ 65 (fundamental), R$ 75 (médio/técnico) e R$ 105 (superior).

PREFEITURA DE GOIANA - PE



Inscrições até 8 de fevereiro pelo site: https://igeduc.selecao.net.br/informacoes/150/. Concurso com 1.512 vagas para os cargos de: Funções de Nível Médio: Assistente de Desenvolvimento de Alfabetização (ADA) (200);Assistente de Desenvolvimento à Inclusão (ADI) (400);Intérprete Educacional de Libras (10);Funções de Nível Superior:Arquiteto (8);Engenheiro Civil (6);Engenheiro Elétrico (2);Nutricionista (7);Funções de Magistério/Professores:Professor - Educação Infantil / Ensino Fundamental I (661);Professor - Ensino Fundamental Atendimento Educacional Especializado AEE (51);Professor - Ensino Fundamental Brailista (4);Professor - Ensino Fundamental - Anos Finais Arte (6);Professor - Ensino Fundamental - Anos Finais Ciências (13);Professor - Ensino Fundamental - Anos Finais Educação Física (15);rofessor - Ensino Fundamental - Anos Finais Geografia (15);Professor - Ensino Fundamental - Anos Finais História (17);Professor - Ensino Fundamental - Anos Finais Inglês (7);Professor - Ensino Fundamental - Anos Finais Libras (2);Professor - Ensino Fundamental - Anos Finais Matemática (40);Professor - Ensino Fundamental - Anos Finais Pedagogia (3);Professor - Ensino Fundamental - Anos Finais Português (45). Salário: R$ 1.621 a R$ 8.926,43. Taxa: R$ 57,a R$ 67.



PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS - SC



Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://2025pspmf.fepese.org.br/. Concurso com 500 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (400); agente de combate às endemias (100). Salário: R$ 2.944,36. Taxa: R$ 120

.

PREFEITURA DE IRAQUARA - BA



Inscrições até 22 de fevereiro pelo site: https://www.fundacaocefetbahia.org.br/. Concurso com 363 vagas para os cargos de: edital nº 01/2026: professor da educação infantil (56); professor séries iniciais (74); professor séries finais - matemática (2); professor séries finais língua portuguesa (5); professor séries finais geografia (1; professor séries finais história (2); professor séries finais artes (1); professor séries finais língua inglesa (2); professor séries finais ciências (1); professor séries finais ensino religioso (1); professor séries finais educação física (1); psicólogo(a); (5); edital nº 02/2026: assistente de sala (26); técnico administrativo (25); auxiliar de serviços gerais (58);merendeiro(a); (48); porteiro(a); (25); vigilante (30).. Salário: R$ 1.621 a R$ 3.000. Taxa: R$ 80.



PREFEITURA DE CATALÃO - GO

Inscrições até 9 de fevereiro pelo site: https://aroeira.jetcloud.com.br/. Concurso com 591 vagas para os cargos de analista de laboratório em análises clínicas fms (16 ); - assistente social fms (10 ); - educador físico fms (2 ); - educador pedagogo fms (3 ); - enfermeiro fms (72 ); - engenheiro civil fms (1 ); - especialista em regulação e vigilância sanitária farmácia fms (1 ); - especialista em regulação e vigilância sanitária - medicina veterinária fms (1 ); - farmacêutico fms (21 ); - fisioterapeuta fms (15 ); - fisioterapeuta fms - com lotação no distrito de pires belo (1 ); - fisioterapeuta fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1 ); - fonoaudiólogo fms (4 ); - médico alergista fms (1 ); - médico anestesiologista fms (1 ); - médico angiologista fms (1 ); - médico auditor fms (1 ); - médico cardiologista fms (1 ); - médico cardiopediatra fms (1 ); - médico do trabalho fms (1 ); - médico endocrinologista fms (1 ); - médico esf fms (4 ); - médico esf fms - com lotação no distrito de pires belo (1 ); - médico esf fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1 ); - médico ginecologista fms (6 ); - médico ginecologista fms - com lotação no distrito de pires belo (1 ); - médico ginecologista fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1 ); - médico neurolologista fms (1 ); - médico neuropediatra fms (1 ); - médico ortopedista fms médico pediatra fms (11 ); - médico psiquiatra fms (7 ); - médico ultrassonografista fms (2 ); - nutricionista fms (4 ); - nutrólogo fms (1 ); - odontólogo fms (20 ); - odontólogo cirurgião fms (2 ); - odontólogo endodontista fms (2 ); - odontólogo odontopediatra fms (1 ); - odontólogo periodontista fms (1 ); - odontólogo protesista fms (1 ); - odontólogo psf fms - com lotação no distrito de pires belo (1 ); - odontólogo psf fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1 ); - psicólogo fms (26 ); - psicólogo fms - com lotação no distrito de pires belo (1 ); - psicólogo fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1 ); - sanitarista fms (1 ); - terapeuta ocupacional fms (4 ); - agente social fms (1 ); - artesão fms (4 ); - auxiliar de almoxarifado fms (5 ); - auxiliar de farmácia fms (20 ); - auxiliar de saúde bucal - asb fms (22 ); - auxiliar de saúde bucal - asb fms - com lotação no distrito de pires belo (1 ); - auxiliar de saúde bucal - asb fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1 ); - educador social fms (1 ); - eletricista de manutenção das ubsf fms (2 ); - executor administrativo fms (45 ); - executor administrativo fms - com lotação no distrito de pires belo (1 ); - executor administrativo fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1 ); - fiscal de vigilância sanitária fms (1 ); - maqueiro fms (8 ); - motorista fms (10 ); - motorista socorrista fms (1 ); - técnico de enfermagem fms (60 ); - técnico de enfermagem fms - com lotação no distrito de pires belo (2 ); - técnico de enfermagem fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (2 ); - técnico em laboratório fms (18 ); - técnico em radiologia fms (22 ); - técnico em segurança do trabalho fms (1 ); - auxiliar de cozinha hospitalar fms (6 ); - auxiliar de limpeza hospitalar fms (30 ); - auxiliar de serviços gerais fms (20 ); - auxiliar de serviços gerais fms - com lotação no distrito de pires belo (1 ); - auxiliar de serviços gerais fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1 ); - cozinheiro hospitalar fms (4 ); - jardineiro fms (2 ); - pedreiro de obras públicas da saúde fms (3 ); - porteiro fms (16 ); - vigia fms (20 ).. Salário: R$ 1.569,26 a R$ 22.147,42. Taxa: R$ 100 e R$ 180.

PREFEITURA DE PÃO DE AÇÚCAR - AL

inscrições até 25 de fevereiro pelo site: https://igeduc.selecao.net.br/informacoes/121/. concurso com 123 vagas para os cargos de analista de sistema (1);assistente social (1); assistente social educacional (2); biólogo (1); fiscal de tributos (2); inspetor escolar (2); intérprete de libras (1); médico psf (3); nutricionista educacional (1); professor de artes (1); professor de atendimento escolar especializado (5); professor de ciências (3); professor de educação física (3); professor de educação infantil e do 1º ao 5º ano (40); professor de geografia (3);professor de história (3); professor de língua inglesa (2);professor de língua portuguesa (4); professor de matemática (5); psicólogo (1);psicólogo educacional (3); psicopedagogo educacional (2); zootecnista (1); assistente administrativo (8); auxiliar de sala (10); fiscal de obras (2); secretário escolar (5); técnico agrícola/agropecuário (2); técnico em agroindústria (1); técnico em estradas (1); técnico em informática (4). Salário: R$ 1.621 a R$ 3.042,36. Taxa: R$125 a R$ 150.

PREFEITURA DE BARRA DO CHOÇA - BA

Inscrições até 26 de fevereiro pelo site: https://www.avalia.org.br/. Concurso com 113 vagas para os cargos de agente de combate às endemias (6); agente de fiscalização (10); assistente administrativo (34); motorista categoria d (14); agente de fiscalização ambiental (2); técnico em enfermagem (13 ); técnico em informática (6 ); arquivista (1 ); assistente social (3 ); auditor fiscal (2 ); enfermeiro (5 ); engenheiro agrônomo (1 ); engenheiro ambiental (1 ); secretário escolar (11); psicólogo (3 ); ouvidor (1 ); . Salário: R$ 1.518 a R$ 4.318,18. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE CATALÃO - GO

Inscrições até 26 de fevereiro pelo site: https://aroeira.jetcloud.com.br/. Concurso com 40 vagas para os cargos de analista em controle interno administrativo (2); analista em controle interno de obras públicas (1);auditor fiscal (1);controlador auditor (1);agente de fiscalização ambiental (4);agente fiscal de urbanismo (3);fiscal de tributos municipais (1);fiscal técnico de obras públicas (3);técnico em controle interno (2);auxiliar contábil (1);auxiliar de controladoria (1);auxiliar administrativo (3);escriturário (3);auxiliar de serviços gerais (5);copeiro/garçom (2);vigilante (5);zelador (2). Salário: R$ 2.442,86 a R$ 11.735,38. Taxa: R$ 120 a R$ 180.

PREFEITURA DE SÃO PAULO - SP

Inscrições até 3 de março pelo site: https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 500 vagas para o cargo de para o cargo de guarda civil metropolitano - 3ª classe. Salário: R$ 4.127,52. Taxa: R$ 98.

PREFEITURA DE COUTO MAGALHÃES - TO



Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://iades.com.br/inscricao. Concurso com 197 vagas para o cargo de auxiliar de serviços gerais (22); gari (6); merendeira (16); motorista categoria b ou c (6); motorista categoria d ou e (16); vigia (7 ); agente de apoio educacional (11); assistente administrativo (22); fiscal ambiental (1); fiscal de obras, postura e serviços (1); fiscal sanitário (1); técnico agropecuário (2); técnico em enfermagem (4); técnico em higiene dental (1); técnico em informática (1); analista administrativo (3); assistente social (2); biomédico (1); cirurgião-dentista (1); educador físico da saúde (2); enfermeiro (6); fisioterapeuta (2); médico (1); nutricionista (2); professor de nível superior de artes (2); professor de nível superior de ciências naturais (1); professor de nível superior de educação física (2); professor de nível superior de história (1); professor de nível superior de licenciatura em letras (5); professor de nível superior de língua portuguesa com habilitação em inglês (2); professor de nível superior de matemática (5); professor de nível superior de música (1); professor de nível superior de geografia (1); professor de nível superior/pedagogo (41); psicólogo (3). Salário: R$ 1.518 a R$ 15.102,49. Taxa: R$ 65 a R$ 150.



PREFEITURA DE MAZAGÃO - AP



Inscrições até 6 de março pelo site: https://www.paconcursos.com.br/. Concurso com 333 vagas para os cargos de secretaria municipal de administração (semad): agente administrativo (8); digitador (5); educador social (1)fiscal de tributos (2); técnico agrícola (3); técnico ambiental (2);técnico de pesca (2); técnico em informática (4);técnico imobiliário (1); analista administrativo (2);arquiteto (2);assessor jurídico (3);assistente jurídico (3);assistente social (4);auditor fiscal (2);contador (2);economista (1); educador físico (1); enfermeiro (1); engenheiro agrônomo (2); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (3); engenheiro de pesca (1); engenheiro florestal (2); geógrafo (1); nutricionista (1 vaga); psicólogo (2 ); secretaria municipal de saúde (semusa): agente administrativo (1); digitador (2);educador social (1); técnico de enfermagem (17);técnico em informática (2); administrador (1); assessor jurídico (1); assistente social (4); contador (1); educador físico (2); enfermeiro (8);farmacêutico (4); fisioterapeuta (4); nutricionista (4); psicólogo (4); secretaria municipal de educação (semed); cuidador infantil (19); digitador (2); assessor jurídico (1)assistente social (3); contador (1); neuropsicólogo (1); nutricionista (4); pedagogo (11); pedagogo educ. inclusiva especial (13); prof. de educ. infantil (zona urbana) (19); prof. de educ. infantil (zona rural) (28); prof. de ensino fundamental (28); prof. de ensino fundamental (zona rural) (47); prof. de matemática (1); professor de ed. física (9); professor de ling. portuguesa (1); psicólogo (4); psicopedagogo (3).Salário: R$ 1.621 a R$ 4.502,18. Taxa: R$ 120 a R$ 150.

PREFEITURA DE ITAPEVA - MG



Inscrições até 16 de março pelo https://abconcursospublicos.org/. Concurso com 304 vagas para os cargos de mecânico (1); motorista (23); motorista de ambulância; oficial de manutenção e conservação de estradas e vias urbanas (5); oficial de manutenção de conservação de prédios públicos (5); oficial de obras (5); oficial de serviços municipais (1); operador de máquinas (3); pedreiro (4); pintor (2); auxiliar de saúde bucal (3); auxiliar de serviços escolares (29); controlador de acesso (10); coveiro (2); eletricista (2); oficial de limpeza pública e serviços gerais (15); serralheiro (1); vigia (6); auxiliar administrativo (5); fiscal de obras; fiscal de tributos; monitor escolar (80); secretário escolar (5); auxiliar de enfermagem eap (2); auxiliar de enfermagem esf (3); auxiliar de farmácia (1); técnico de nível médio cras (1); técnico de enfermagem do pronto atendimento (4); técnico de enfermagem imunização; técnico de enfermagem vigilância em saúde (2); técnico em informática (1); técnico em patologia clínica; técnico em radiologia (1); técnico em segurança do trabalho (1); : assistente social (4); ; cirurgião dentista esf (2); contador (1); controlador interno (1); educador físico multiprofissional (2); enfermeiro de pronto atendimento (1); enfermeiro eap (2); enfermeiro esf (4); engenheirofarmacêutico farmácia de minas (1); farmacêutico multiprofissional (1); farmacêutico/bioquímico (1); fisioterapeuta (1); fisioterapeuta multiprofissional; fonoaudiólogo (1); fonoaudiólogo multiprofissionalinstrutor de esportes (1); médico eap (2); médico esf (4); médico veterinário (1); nutricionista; nutricionista multiprofissional (2); psicólogo (4); psicólogo multiprofissional (2); terapeuta ocupacional (1); psicopedagogo; supervisor pedagógico (6); professor do ensino básico (26); professor com licenciatura - ensino fundamental artes (1); professor com licenciatura - ensino fundamental educação física (2); professor com licenciatura - ensino fundamental ensino religioso (1); professor com licenciatura - ensino fundamental geografia (2); professor com licenciatura - ensino fundamental história; professor com licenciatura - ensino fundamental inglês; professor com licenciatura - ensino fundamental língua portuguesa; professor com licenciatura - ensino fundamental matemática (2); professor com licenciatura - ensino fundamental ciências. Salário: R$ 1.469,41 a R$ 20.884,18. Taxa: R$ 74,60 a R$ 114,60.

PREFEITURA DE NOVA FLORESTA - PB

Inscrições até 15 de fevereiro pelo site: https://bit.ly/3NxoLoB. Concurso com 136 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (10); gari (4); motorista categoria D (5); vigilante (8); agente administrativo (5); fiscal de obras (1); eletricista (1); monitor de crianças atípicas (10); monitor educacional (10); motorista categoria B (2); técnico de enfermagem (5); técnico em higiene dental ESF (2); assistente social (1); bioquímico/biomédico (1); cirurgião dentista (3); enfermeiro (5); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (2); médico plantonista da unidade mista de saúde (7); médico PSF (3); nutricionista (1); psicólogo (1); professor magistério - educação especial (6); professor magistério - artes (2); professor magistério - ciências(4); professor magistério - educação física (1); professor magistério - ensino religioso (1); professor magistério - geografia (2); professor magistério - história (2); professor magistério - língua inglesa (2); professor magistério - língua portuguesa (4); professor magistério - matemática (4); professor magistério polivalente (13); professor psicopedagogo (4); suporte pedagógico (3).Salário: R$ 1.518 a R$ 14.000. Taxa: R$ 75 a R$ 115.

PREFEITURA DE MÃE DO RIO - PA



Inscrições prorrogadas até o dia 9 de março pelo site: https://www.fundacaocetap.com.br/. Concurso com 10 vagas para o cargo de 10 vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 1.800. Taxa: R$ 90.



PREFEITURA DE SERRO - MG



Inscrições até até às 16h do dia 2 de março pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 152 vagas para os cargos de: nível fundamental incompleto (alfabetizado): ajudante de serviços gerais (8); auxiliar de serviços gerais (8); bombeiro hidráulicocarpinteiro (1); coveiro (3); eletricista (1); pedreiro (1); nível fundamental completo: auxiliar de educador acolhimento institucional (2); motorista categoria b (3); motorista categoria d (5); operador de máquinas pesadas (2); almoxarife (2); auxiliar administrativo (3); auxiliar em saúde bucal esf (9); educador cuidador acolhimento institucional (1); educador infantil (10); fiscal de postura (1); fiscal sanitário (2); orientador social - centro de convivênciaorientador social - cras (1); orientador social - creas (1); orientador social equipe volante (1); nível médio/técnicofiscal de obras (1); fiscal em meio ambiente (1); técnico civil (edificações) (2); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagemtécnico em enfermagem esf (9); técnico em meio ambiente (1); técnico em patologia clínica (1); técnico em saúde bucal (1); técnico em segurança do trabalho (1): nível superior completo: arquiteto urbanista (1); assistente social (1); assistente social acolhimento institucional (1); assistente social cras (1); assistente social cras equipe volante (1); assistente social creas (1); assistente social proteção social especialassistente social regulaçãoauditor fiscal (2); contador (1); enfermeiroenfermeiro esf (9); enfermeiro regulador (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); farmacêutico bioquímico (1); fiscal sanitário nível superior (1); fisioterapeuta (1); jornalista (1); médico esf (9); médico regulador (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo esf (9); orientador pedagógico (1); pedagogo creas (1); professor de educação básica (8); professor de educação física (3); psicólogo acolhimento institucional (1); psicólogo cras (1); psicólogo creas (1); psicólogo da secretaria de educação; psicólogo equipe volante (1); psicólogo proteção social especial; supervisor pedagógico (1); técnico de nível superior advogado creas (1); técnico de nível superior c. de convivência; turismólogo (1): nível superior com especialização: enfermeiro epidemiologista; médico geriatra (1); médico ginecologista obstetra (1); médico psiquiatra saúde mental (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 16.806,13. Taxa: de R$ 60 a R$ 140, sendo possível solicitar isenção entre os dias 26 e 28 de janeiro de 2026.

PREFEITURA DE BELA VISTA DE GOIÁS - GO



Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://www.aroeira.org.br. Concurso com 281 vagas para os cargos de motorista (8); vigia (4); monitor (120); operador de máquinas (8); auxiliar de consultório odontológico (8); fiscal de vigilância sanitária (2); técnico em enfermagem (13); técnico em radiologia (8); assistente social (1); enfermeiro (8); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (8); nutricionista (1); odontólogo (10); professor de educação física (19); profissional de educação ii (60); psicólogo (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 7.775,01. Taxa: R$ 100 a R$ 150.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)

Inscrições até 28 de fevereiro pelo site https://bit.ly/49V6Csk. Concurso com 20 vagas para os cargos de professor de arquitetura e urbanismo ou planejamento urbano e regional/projeto ou fundamentos do planejamento urbano e regional (1); professor de arquitetura e urbanismo/projeto de arquitetura e urbanismo ou tecnologia de arquitetura e urbanismo (2); professor de arquitetura e urbanismo/projeto de arquitetura e urbanismo (2); professor de arquitetura e urbanismo/projeto de arquitetura e urbanismo ou paisagismo (1); professor de arquitetura e urbanismo ou desenho industrial ou design/projeto de arquitetura e urbanismo ou desenho do produto (2); professor de arquitetura e urbanismo/fundamentos de arquitetura e urbanismo (2); professor(a) de arquitetura e urbanismo/tecnologia da arquitetura e urbanismo - conforto ambiental integrado (1); professor de arquitetura e urbanismo ou engenharia civil/tecnologia de arquitetura e urbanismo ou construção civil (1); professor(a) de arquitetura e urbanismo/tecnologia de arquitetura e urbanismo - linguagem geométrica e arquitetura digital (1); professor(a) de arquitetura e urbanismo ou desenho industrial ou design/tecnologia de arquitetura e urbanismo ou programação visual (1); professor de geografia/cartografia (1); professor de geografia/ensino da geografia (2); professor de geografia/geografia física (2); professor(a) de geografia/geografia humana (1). Salário: R$ 13.288,85. Taxa: R$ 332,22.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)

Inscrições até 30 de março pelo site http://bit.ly/3NOYUsv. Concurso com 49 vagas para os cargos de Nível D: assistente em administração (6); assistente em administração (1); técnico em contabilidade (4); técnico em laboratório/química (3); técnico em laboratório/farmácia (1); técnico em laboratório/automação industrial (1); técnico em laboratório/biotério (1); técnico em laboratório/biologia (1); técnico em tecnologia da informação/desenvolvimento de software-back-end (5); técnico em tecnologia da informação/suporte em infraestrutura e rede de computadores (3); Nível E: administrador (1); analista de tecnologia da informação/infraestrutura de TI e rede de computadores (2); analista de tecnologia da informação/arquitetura e desenvolvimento de sistema back-end (2); arquivista (1); assistente social (1); contador (1); economista (1); enfermeiro (1); engenheiro/civil (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro de segurança do trabalho (3); farmacêutico (2); médico do trabalho (1); médico veterinário/ciência de animais de laboratório (1 vaga); médico veterinário/clínica médica e cirurgia de grandes animais (1); nutricionista (1); odontólogo (1); tecnico em assuntos educacionais (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. Taxa: R$ 100

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Inscrições até 20 de fevereiro pelo site https://bit.ly/4sRY26F. Concurso com 30 vagas para os cargos de médico PCCTAE (1); arquivista (1); bibliotecário (1); contador (1); enfermeiro (2); engenheiro civil (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); técnico em assuntos educacionais (3); terapeuta ocupacional (1); assistente em administração (11); técnico em contabilidade (7). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. Taxa: R$ 110 e R$ 165.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG)

Inscrições até 9 de março pelo site https://bit.ly/45cgufV. Concurso com 11 vagas para os cargos de: edital nº 143: programa de pós graduação em biotecnologia (1); edital nº 144: programa de pós graduação multicêntrico em ciências fisiológicas (2); edital nº 145: programa de pós graduação em ciências farmacêuticas (2); edital nº 146: programa de pós graduação em ciências biológicas (1); edital nº 147: programa de pós graduação em engenharia química (1); edital nº 148: programa de pós graduação em ciências biológicas (1); edital nº 149: pós graduação em assistência farmacêutica (1); edital nº 150: pós graduação em ciências odontológicas (1); edital nº 151: programa de pós graduação em estatística aplicada e biometria (1). Salário: R$ 12.862,13 a R$ 22.377,72. Taxa: R$ 190.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) - MG

Inscrições até 12 de março pelo site https://bit.ly/4pWz3wl. Concurso com 22 vagas para os cargos de administrador (12); bibliotecário documentalista; (7); engenheiro civil (1); médico/pneumologia (1); médico/medicina do trabalho (1). Salário: R$ 4.967,04. Taxa: R$ 200.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG)

Inscrições até 10 de fevereiro pelo site: https://sistemas.uepg.br/. Concurso com 65 vagas para as áreas de geografia humana/ensino de geografia (1); ensino de ciências e matemática (1); probabilidade e estatística aplicadas (1); bioquímica (1); estatística e experimentação agrícola (1); máquinas e mecanização agrícola (1); estruturas (1); planejamento urbano e regional (1); projeto da edificação (1); transportes (1); agricultura (1); biologia e manejo de plantas daninhas (1); fitopatologia geral (1); manejo de culturas e produção e tecnologia de sementes (1); engenharia da computação (1); engenharia de software (1); melhoramento genético animal e estatística experimental zootécnica (1); produção de bovinos de corte, forragicultura e pastagem (1); produção de ovinos, caprinos, bioclimatologia e bem estar animal (1); biologia celular e molecular (1); ecologia (1); estágio curricular supervisionado em biologia (1); helmintologia parasitária humana (1); cuidado farmacêutico (1); tecnologia farmacêutica e cosmética (1); atividade física e saúde (1); educação física escolar e estágio (1); esportes coletivos e individuais (2); enfermagem nas urgências e emergências (1); gerenciamento de enfermagem (1); raciocínio clínico e aplicação do processo de enfermagem (1); clínica cirúrgica (1); clínica médica (1); fisiopatologia clínica e metodologia experimental (1); endodontia (1 vaga); nutrição clínica (1); nutrição e alimentos (1); comércio exterior (1); conceitos, técnicas e processos de produção editorial em jornalismo (3); fundamentos do trabalho profissional (2); psicologia social: processos de desenvolvimento comunitário e supervisão de estágio (1;); educação musical e extensão universitária (1); metodologia de ensino e estágio supervisionado em artes visuais (1); teorias e práticas artísticas aplicadas no ensino de artes visuais (1 vaga educação inclusiva (1); política educacional (1); psicologia da saúde: avaliação psicológica e supervisão de estágio (1); língua brasileira de sinais (4); língua portuguesa e linguística (1); literaturas de língua portuguesa, teoria literária e prática de ensino de literatura (1); estágio supervisionado em história (2); história do brasil (1); alfabetização e letramento (1); didática (1); teoria geral do direito privado (1); direito internacional público (1). Salário: R$ 3.526,34 a R$ 8.080,62. Taxa: R$ 480.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)

Inscrições até 31 de março pelos e-mails: secmales@unilab.edu.br; inscricoesics@unilab.edu.br; ill@unilab.edu.br; idr@unilab.edu.br. Concurso com 8 vagas para os cargos de métodos e abordagens na análise das relações internacionais (1 filosofia e filosofia africana (1); direito internacional (1); ciências fisiológicas/bioquímicas (1); ciências morfológicas (1); estudos da linguagem (1); engenharia de alimentos (1); ciência e tecnologia de alimentos (1). Salário: R$ 4.651,09 a R$13.228,85. Taxa: R$ 190.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD)

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://sl1nk.com/QUM4w. Concurso com 27 vagas para as áreas de gestão estratégica (1); métodos quantitativos aplicados à economia (1);contabilidade geral (1); computação / teoria da computação (1); computação / redes de computadores (1); direito constitucional (1); pedagogia - fundamentos e prática em educação infantil (1); processamento de produtos de origem animal (1); língua inglesa e ensino de inglês (1); tópicos específicos de educação (1); biologia e manejo de plantas daninhas (1); fitopatologia (1); fitotecnia (1); topografia e geodésia (1); entomologia: ecologia, sistemática e evolução de insecta (1); gestão ambiental (1); projetos e produção em biotecnologia (1); história, extensão, povos indígenas e tradicionais (1); ciências morfofuncionais (2)

ginecologia e obstetrícia (com atuação nas disciplinas de ginecologia, obstetrícia e estágio supervisionado em saúde da mulher e da criança, bem como em outras que se fizerem necessárias, respeitada a área de formação) (1); imunologia e genética (1); patologia de doenças infecciosas (1); pediatria (1); pneumologia (1); saúde coletiva (1); semiologia (1) Salário: R$ 3.399,47 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 200.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)

Inscrições até 24 de fevereiro com inscrições a conferir por área. Concurso com 17 vagas para as áreas de medicina, medicina geral de família e comunidade (1); medicina, ginecologia e obstetrícia (1); ortopedia e traumatologia (1); direito civil (1); colheita florestal, mecanização florestal, gestão do abastecimento florestal e infraestrutura florestal (1); medicina, clínica médica (1); medicina, reumatologia (1); química inorgânica - terras raras (1); físico-química (1); oncologia com atuação complementar em hematologia e propedêutica médica (1); psiquiatria (1); literaturas de língua inglesa (1); helmintologia e parasitologia humana (1); engenharia elétrica (1); linguística, letras e artes (1); lavra de minas e desmonte de rochas (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 61 a R$ 240.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://bit.ly/3L8mgs7. Concurso com 10 vagas para os cargos de: engenharia de produção (2); engenharia elétrica de potência (1); energias renováveis e transição energética (1); transformação digital e industrial (1); engenharia da educação e ciência da aprendizagem (1); engenharia da vida e aquecimento global (1); mobilidade e cidades inteligentes (1); infraestrutura sustentável e resiliente (1); engenharia ambiental e interfaces (1). Salário: R$ 24.309,11. Taxa não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 26 de junho pelo site: https://bit.ly/3L8mgs7. Concurso com 5 vagas para as áreas de:biomateriais (1); endodontia (1); prótese fixa (1); odontologia para pacientes com necessidades especiais (1); patologia geral (1). Salário: R$ 15.498,97. Taxa: não informada.

INSTITUTOS



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA)

Inscrições até 12 de fevereiro nos seguintes endereços: Unidade Técnica do Ibama em Ribeirão Preto, São Paulo, localizada na Rua Álvares Cabral, 576, 2º andar, Centro, Ribeirão Preto - SP;Superintendência do Ibama no Estado do Ceará, localizada na Avenida Visconde do Rio Branco, 3.900, Bairro de Fátima, Fortaleza - CE;Superintendência do Ibama no Estado de Goiás, localizada na Rua 229, 95, Setor Leste Universitário, Goiânia - GO;Base da BRIF Serra Talhada, localizada na Estação Experimental Lauro Ramos Bezerra, do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Fazenda Saco, S/N, Zona Rural, Serra Talhada - PE;Superintendência do Ibama no Estado do Rio de Janeiro, localizada na Praça XV de Novembro, 42, Centro, Rio de Janeiro - RJ; Superintendência do Ibama no Estado do Amapá, localizada na Rua Hamilton Silva, 1.570, Santa Rita, Macapá, AP. Concurso com 6 vagas para os cargos de:Ribeirão Preto, São Paulo (1);Fortaleza, Ceará (1);Goiânia, Goiás (1);Serra Talhada, Pernambuco (1);Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (1);Macapá, Amapá (1).Salário: R$ 5.676. Taxa: não informada.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA)

Inscrições até 20 de fevereiro nos seguintes endereços: Superintendência do Ibama no Estado de Rondônia, localizada na Avenida Governador Jorge Teixeira, 3.559, Costa Silva, Porto Velho - RO;Superintendência do Ibama no Estado do Tocantins, localizada na 402 Sul, Avenida Teotônio Segurado, Cj. 01, Lote 06-A, Plano Diretor Sul, Palmas - TO;Superintendência do Ibama no Estado do Piauí, localizada na Avenida Homero Castelo Branco, 2.240, Horto Florestal, Teresina - PI;Gerência Executiva do Ibama em Santarém, localizada na Avenida Tapajós, 2267, Bairro Laguinho, Santarém - PA;Superintendência do Ibama no Estado do Mato Grosso do Sul, localizada na Rua Euclides da Cunha, 975, Centro, Campo Grande - MS;Superintendência do Ibama no Estado de Minas Gerais, localizada na Avenida do Contorno, 8.121, Bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte - MG;Superintendência do Ibama no Estado da Bahia, localizada na 1ª Avenida Centro Administrativo da Bahia, 160, 1º andar, Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA;Superintendência do Ibama no Estado do Maranhão, localizada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, 16, Bairro Bequimão, São Luís - MA. Concurso com 8 vagas para os cargos de:Porto Velho, Estado de Rondônia (1);Palmas, Estado do Tocantins (1);Teresina, Estado do Piauí (1);Santarém, Estado do Pará (1);Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul (1);Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (1);Salvador, Estado da Bahia (1);São Luís, Estado do Maranhão (1). Salário: R$ 5.676. Taxa: não informado.





INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://bit.ly/3MgA18C. Concurso com 52 vagas para as áreas de direito (1); administração (1); atendimento educacional especializado (AEE) (2); biologia (2); contabilidade (1); educação física (2); eletrotécnica (1); filosofia (2); física (2); geografia (2); hidrologia/construção civil (1); história (2); hotelaria (1); informática (6); libras (1); língua espanhola (2); língua inglesa (2); língua portuguesa (2); logística (1); matemática (4); mecânica (1); medicina veterinária (1); música clarinete (1); música saxofone (1); música (1); música trombone (1); química (2); segurança do trabalho (2); sistemas biomédicos (1); sociologia (2); topografia (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 250.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

Inscrições até 18 de fevereiro pelo site: https://bit.ly/3NAtPZw . Concurso com 19 vagas para os cargos de atendimento educacional especializado (2); desenho técnico, desenho técnico mecânico, desenho arquitetônico, desenho auxiliado por CAD (1); química-geral, química orgânica, química inorgânica, físico-química, química analítica e química ambiental (1); transporte e trânsito (1); atendimento educacional especializado (1); geografia (1); língua portuguesa/inglês (1); atendimento educacional especializado (1); administração (1); educação física (1); história (1); atendimento educacional especializado(1); agronomia: tecnologia e produção de sementes, propagação vegetativa, viveiros de produção de mudas, arborização urbana, paisagismo, jardinagem e plantas medicinais (1); atendimento educacional especializado (1); engenharia elétrica e engenharia ferroviária e metroviária (1); engenharia mecânica e engenharia ferroviária e metroviária (1); atendimento educacional especializado (1); física (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 6.180,86. Taxa: R$ 200.