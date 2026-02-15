Confira lista com 63 concursos abertos e 12.797 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 63 concursos e 12.797 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há quatro concursos abertos com 104 vagas. Entre os nacionais, há sete certames abertos para 1.182 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há cinco seleções abertas com 1.134 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são seis concursos com 1.074 postos vagos. Há ainda cinco seleções de concursos estaduais com 3.286 vagas. Já para os municipais, há 19 concursos e 6.762 vagas. Nas universidades federais, são 13 processos seletivos e 248 oportunidades. Nos institutos federais há quatro certames abertos com 81 vagas.





DISTRITO FEDERAL

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB)

Inscrições até 3 de março pelo site: https://sl1nk.com/owQYd. Concurso com 45 vagas para o cargo de professor de magistério superior. Salário: R$ 13.288,85. Taxa: R$ 240,40.

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PM - DF)

Inscrições até 6 de março pelo site: https://bit.ly/3NUj44i. Concurso com 49 vagas e cadastro reserva para curso de formação de oficiais (cfoalário: R$ 8.007,76 a R$ 17.034,85. Taxa: R$ 163.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (HUB-UNB)

Inscrições até 22 de fevereiro pelo site: https://www.gov.br/ebserh/pt-br. Concurso com 10 vagas para o cargo de médico - cardiologia intervencionista e hemodinâmica (3); médico - radioterapia 24h (3); médico - radioterapia 12h (4). Salário: R$ 5.732,29 a R$ 11.464,58. Sem taxa.



NACIONAIS

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AGSUS)



Inscrições até 8 de março pelo site: http://www.cebraspe.org.br/concursos/agsus_26_rd. Concurso com vagas para os cursos de: assistente de projeto gab dais; assistente de projeto perfil 1 uaps; assistente de projeto perfil 2 uaps; assistente de projeto perfil 3 uaps; assistente de projeto uae; assistente de projeto perfil 1 uep; assistente de projeto perfil 2 uep; assistente de projeto perfil 1 uma; assistente de projeto perfil 2 uma; assistente de projeto perfil 1 udigis; assistente de projeto perfil 2 udigis; assistente de projeto perfil 3 udigis; assistente de projeto perfil 1 usi; assistente de projeto perfil 2 usi; assistente de projeto perfil 3 usi; assistente de projeto upi; assistente de projeto apoio a viagens ulog; assistente de projeto logística ulog; assistente de projeto suprimento e patrimônio ulog; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) engenheiro civil com experiência em cálculo estrutural; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) engenheiro elétrico; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) engenheiro civil com experiência em instalações hidrossanitárias; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) engenheiro civil com experiência em formação de solos; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) engenheiro mecânico; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) geólogo; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) arquiteto; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) arquiteto com experiência em paisagismo; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) arquiteto com experiência em obras prediais; assistente de projeto uinfra (fiscalização de obras) engenheiro civil; assistente de projeto uinfra (fiscalização de obras) engenheiro elétrico; assistente de projeto uinfra (fiscalização de obras) engenheiro mecânico; assistente de projeto uinfra (fiscalização de obras) arquiteto; assistente de projeto uinfra (fiscalização de obras) geólogo; assistente de projeto ujur; assistente de projeto cgdoc; assistente de projeto utic; assistente de projeto especialista em serviços do pes-rd parâmetros assistenciais; assistente de projeto especialista em serviços do pes-rd apoio à gestão; assistente de projeto especialista em serviços do pes-rd determinação socioambiental; assistente de projeto especialista em serviços do pes-rd integração de redes; assistente de território especialista em articulação territorial do pes-rd participação social e planejamento territorial; assistente interfederativo especialista em gestão interfederativa do pes-rd gestão interfederativa; assistente de projeto especialista em gestão interfederativa do pes-rd superintendência ms/es; assistente de projeto ugp; assistente de projeto i ugp; assistente de projeto ii ugp; assistente de projeto técnico de segurança do trabalho ugp; assistente de projeto enfermeiro do trabalho ugp; agente de projeto apoio a viagens ulog; agente de projeto logística ulog; agente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura); agente de projeto uinfra (fiscalização de obras); agente de projeto administrativo de serviços do pes-rd; agente de território - naage/pes-rd; agente interfederativo - naage/pes-rd; agente de projeto - sede agsus. Salário: R$ 4.000 a R$ 8.000. Taxa: não informada.

COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO (CMRJ)

Inscrições até 24 de fevereiro pelo site: https://igecap.org.br/. Concurso com 80 vagas para os cargos de: colégio militar de belo horizonte; matemática (1); língua portuguesa (2); sociologia (1); colégio militar de brasília; matemática (3); língua portuguesa (4); língua inglesa (4); filosofia (1); arte (2); sociologia (1); colégio militar de belém; matemática (2); língua portuguesa (3); língua inglesa (1); física (1); química (1); biologia (2); geografia (1); colégio militar de campo grande; língua portuguesa (2); língua inglesa (2); colégio militar de curitiba; língua portuguesa (1); língua inglesa (1); colégio militar de juiz de fora; língua inglesa (2); arte (1); colégio militar de fortaleza; matemática (2); língua portuguesa (3); química (1); história (1); geografia (1); colégio militar de manaus; matemática (1); língua portuguesa (2); língua inglesa (1); química (1); biologia (1); educação física (2); história (1); colégio militar de porto alegre; língua portuguesa (1); língua inglesa (1); filosofia (1); história (1); colégio militar de recife; arte (1); língua portuguesa (1); colégio militar do rio de janeiro; língua inglesa (4); matemática (2); língua portuguesa (2); física (1); biologia (2); filosofia (1); história (1); sociologia (1); colégio militar de salvador; física (1); história (1); geografia (1); colégio militar de santa maria; arte (1 vaga). Salário: R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 154.

INSTITUTO RIO BRANCO

Inscrições até 25 de fevereiro pelo site: https://encurtador.com.br/Btvo. Concurso com 80 vagas para os cargos de: Diplomata. Salário: R$ 22.558,56. Taxa: R$ 229.

CÂMARA DOS DEPUTADOS



Inscrições até 20 de fevereiro pelo site: http://www.cebraspe.org.br/concursos/cd_26_pl. Concurso com 80 vagas para os cargos de:técnico legislativo especialidade: policial legislativo federal. Salário: R$ 21.328,08. Taxa: R$ 150.

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS (EMGEPRON)

Inscrições até 23 de fevereiro pelo site: https://selecon.org.br/. Concurso com 12 vagas para os cargos de: almoxarife; assistente administrativo (administração) (2 + cr); assistente administrativo (licitações) (1 + cr); assistente administrativo (material); supervisor de segurança; técnico de comissionamento; técnico de contabilidade; técnico em eletrotécnica (1 + cr); técnico em eletricidade (1 + cr); técnico em eletrônica; técnico em enfermagem; técnico em farmácia; técnico industrial estruturas; técnico de informática; técnico de instrumentação; técnico de laboratório; técnico em mecânica (1 + cr); técnico de análises clínicas; técnico projetista mecânico; técnico em qualidade; técnico em química; técnico em radiologia; técnico em secretariado; técnico de segurança do trabalho; técnico em tubulações; advogado; agente de manobras; analista de administração; analista de recursos humanos; analista de recursos humanos (assistente social); analista de recursos humanos (folha de pagamento); analista de sistemas (desenvolvimento de sistemas); analista técnico (arquivista); analista técnico (finanças); analista técnico (gerenciamento de portfólio); analista técnico (gestão do conhecimento); analista técnico (gestão); analista técnico (licitações e contratos) (1 + cr); analista técnico (nuclear); analista técnico (rede de computadores/suporte técnico); analista técnico (segurança da informação); arquiteto; biólogo; contador; contador (tributos) (1 + cr); enfermeiro; engenheiro de controle e automação; engenheiro (planejamento e controle); engenheiro civil; engenheiro de segurança do trabalho (1 + cr); engenheiro eletricista (1 vaga + cr); engenheiro eletrônico; engenheiro mecânico (construção naval) (1 + cr); engenheiro mecatrônica (1 + cr); engenheiro naval (1 + cr); engenheiro de produção (1 + cr); engenheiro químico; farmacêutico; físico médico; fisioterapeuta; médico anestesiologista; médico dermatopatologista; médico do trabalho; médico fisiatra; médico gastroenterologista; médico hematologista; médico nefrologista; médico oncologista; médico radiologista intervencionista; médico radioterapeuta; nutricionista; oceanógrafo; químico (fabril farmacêutico). Salário:R$ 2.244 a R$ 12.302. Taxa: R$ 60 a 80.

MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 25 de fevereiro pelo site: http://www.ingressonamarinha.mar.mil.br/. Concurso com 850 vagas para os cargos de: apoio, eletroeletrônica e mecânica. Salário: 1.303,90 a R$ 2.294,50. Taxa: não informada.

MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 8 de abril pelo site: http://www.ingressonamarinha.mar.mil.br/. Concurso com vagas para os cargos de: corpo de engenheiros da marinha; engenharia aeronáutica; engenharia cartográfica; engenharia civil (2); engenharia de produção (2); engenharia de sistemas de computação; engenharia de telecomunicações; engenharia elétrica (4); engenharia eletrônica (3); engenharia mecânica (5); engenharia mecânica de aeronáutica; engenharia mecatrônica; engenharia naval (2); engenharia nuclear; engenharia química; corpo de saúde da marinha - quadro de médicos (nacional); cardiologia (3); clínica médica (3); medicina intensiva (3); medicina legal (3); reumatologia (3); cirurgia cardíaca (3); anestesiologia (3); radiologia (3); ortopedia e traumatologia (3); medicina de emergência (3); corpo de saúde da marinha - quadro de médicos (regional); comando do 4º distrito naval belém - pa; endocrinologista; medicina intensiva; medicina legal; reumatologia; cirurgia vascular; oftalmologia; urologia; medicina de emergência; comando do 6º distrito naval ladário - ms; clínica médica; endocrinologista; anestesiologia; ginecologia e obstetrícia; pediatria; oftalmologia; psiquiatria; medicina de emergência; comando do 9º distrito naval amazonas - am; dermatologia; ginecologia e obstetrícia; psiquiatria; radiologia; corpo de saúde da marinha - quadro de cirurgiões dentistas (regional); comando do 4º distrito naval belém - pa; dentística; odontopediatria; ortodontia; prótese dentária; comando do 6º distrito naval ladário - ms; prótese dentária; comando do 9º distrito naval amazonas - am; dentística; periodontia; corpo de saúde da marinha - quadro de apoio à saúde (nacional); enfermagem (3); corpo de saúde da marinha - quadro de apoio à saúde (regional); comando do 4º distrito naval belém - pa; enfermagem (2); farmácia; fisioterapia; comando do 6º distrito naval ladário - ms; enfermagem (2); fisioterapia; comando do 9º distrito naval amazonas - am; enfermagem; farmácia; fisioterapia; fonoaudiologia; quadro técnico do corpo auxiliar da marinha; ciências biológicas; comunicação social (2); direito (5); educação física; estatística; física - licenciatura; informática - banco de dados (2); informática - desenvolvimento de sistemas (3); informática - infraestrutura de ti (3); informática - segurança da informação (2); meteorologia; músico; pedagogia (2); psicologia (2); serviço social; segurança do tráfego aquaviário (5); quadro de capelães navais do corpo auxiliar; católica apostólica romana; batista. Salário: R$ 9.663,60. Taxa: R$ 150.

CENTRO—OESTE

SEFAZ - GO

Inscrições até 12 de março pelo site: https://encurtador.com.br/Btvo. Concurso com 50 vagas para o cargo de auditor-fiscal da receita estadual, classe A, padrão 1. Salário: R$ 28.500. Taxa: R$ 250.

PREFEITURA DE CATALÃO - GO

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://aroeira.jetcloud.com.br/. Concurso com 591 vagas para as áreas de: analista de laboratório em análises clínicas fms (16); assistente social fms (10); educador físico fms (2); educador pedagogo fms (3); enfermeiro fms (72); engenheiro civil fms (1); especialista em regulação e vigilância sanitária farmácia fms (1); especialista em regulação e vigilância sanitária - medicina veterinária fms (1); farmacêutico fms (21); fisioterapeuta fms (15); fisioterapeuta fms - com lotação no distrito de pires belo (1); fisioterapeuta fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); fonoaudiólogo fms (4); médico alergista fms (1); médico anestesiologista fms (1); médico angiologista fms (1); médico auditor fms (1); médico cardiologista fms (1); médico cardiopediatra fms (1); médico do trabalho fms (1); médico endocrinologista fms (1); médico esf fms (4); médico esf fms - com lotação no distrito de pires belo (1); médico esf fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); médico ginecologista fms (6); médico ginecologista fms - com lotação no distrito de pires belo (1); médico ginecologista fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); médico neurolologista fms (1); médico neuropediatra fms (1); médico ortopedista fms médico pediatra fms (11); médico psiquiatra fms (7); médico ultrassonografista fms (2); nutricionista fms (4); nutrólogo fms (1); odontólogo fms (20); odontólogo cirurgião fms (2); odontólogo endodontista fms (2); odontólogo odontopediatra fms (1); odontólogo periodontista fms (1); odontólogo protesista fms (1); odontólogo psf fms - com lotação no distrito de pires belo (1); odontólogo psf fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); psicólogo fms (26); psicólogo fms - com lotação no distrito de pires belo (1); psicólogo fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); sanitarista fms (1); terapeuta ocupacional fms (4); agente social fms (1); artesão fms (4); auxiliar de almoxarifado fms (5); auxiliar de farmácia fms (20); auxiliar de saúde bucal - asb fms (22); auxiliar de saúde bucal - asb fms - com lotação no distrito de pires belo (1); auxiliar de saúde bucal - asb fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); educador social fms (1); eletricista de manutenção das ubsf fms (2); executor administrativo fms (45); executor administrativo fms - com lotação no distrito de pires belo (1); executor administrativo fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); fiscal de vigilância sanitária fms (1); maqueiro fms (8); motorista fms (10); motorista socorrista fms (1); técnico de enfermagem fms (60); técnico de enfermagem fms - com lotação no distrito de pires belo (2); técnico de enfermagem fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (2); técnico em laboratório fms (18); técnico em radiologia fms (22); técnico em segurança do trabalho fms (1); auxiliar de cozinha hospitalar fms (6); auxiliar de limpeza hospitalar fms (30); auxiliar de serviços gerais fms (20); auxiliar de serviços gerais fms - com lotação no distrito de pires belo (1); auxiliar de serviços gerais fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); cozinheiro hospitalar fms (4); jardineiro fms (2); pedreiro de obras públicas da saúde fms (3); porteiro fms (16); vigia fms (20). Salário: R$ 1.569,26 a R$ 22.147,42. Taxa: R$ 100 e R$ 180.

PREFEITURA DE BELA VISTA DE GOIÁS

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://aroeira.jetcloud.com.br/. Concurso com 281 vagas para os cargos de: motorista (8); vigia (4); monitor (120); operador de máquinas (8); auxiliar de consultório odontológico (8); fiscal de vigilância sanitária (2); técnico em enfermagem (13); técnico em radiologia (8); assistente social (1); enfermeiro (8); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (8); nutricionista (1); odontólogo (10 vagas); professor de educação física (19); profissional de educação ii (60); psicólogo (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 7.775,01. Taxa: R$ 100 a R$ 150.

PREFEITURA DE RIO VERDE

Inscrições até 16 de março pelo site: https://www.unirv.edu.br/. Concurso com 198 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (152); agente de combate às endemias (46).Salário: R$ 3.036. Taxa: R$ 190.

SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA

Inscrições até 18 de fevereiro pelo site: https://acesse.one/AvCDY. Concurso com 14 vagas para os cargos de: analista de ações sociais - psicólogo (10); analista de ações sociais - assistente de ações sociais (3); analista de ações sociais - psicopedagogo (1). Salário: R$ 5.532,47. Taxa: Não informada.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 6° REGIÃO

Inscrições até 5 de março pelo site:www.quadrix.org.br. Concurso com 8 vagas para o cargo de auxiliar administrativo (2); advogado (2); agente administrativo (1); contador (2); fiscal (1).Salário: R$ 2.157,32 a R$ 5.000. Taxa: R$ 60 a R$ 62.

CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO DA 3° REGIÃO

Inscrições até 18 de fevereiro pelo site:www.iades.com.br. Concurso com 603 vagas para o cargo imediato de: nutricionista assistente (4); nutricionista fiscal (5); assistente administrativo (8); assistente técnico (5); técnico em contabilidade (1) e cargo de cadastro reserva de: advogado (30); analista administrativo (30); assistente de tecnologia da informação (30); nutricionista assistente (30); nutricionista fiscal (220); assistente administrativo (110); assistente técnico (110); técnico em contabilidade (30). Salário: R$ 2.777,41 a R$ 4.862,45 Taxa: R$ 53 a R$ 56

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 1° REGIÃO

Inscrições até 18 de fevereiro pelo site: www.quadrix.org.br. Concurso com 140 vagas para o cargo de nível médio: assistente administrativo; e cargos de nível superior: analista administrativo, contador e fonoaudiólogo fiscal. Salário: R$ 3.604 a R$ 7.854,60. Taxa: R$ 62 a R$ 64

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 1 de março pelo site: https://www.iades.com.br/. Concurso com 308 vagas para o cargo de: assistente administrativo (1 + 61 cadastros de reserva); assistente de tecnologia da informação (61 cadastros de reserva); especialista em comunicação (1 + 61 cadastros de reserva); especialista administrativo (61 cadastros de reserva); especialista financeiro (61 cadastros de reserva). Salário: R$ 4.126,44 a R$ 9.246,75 Taxa: R$ 59



CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 5° REGIÃO

Inscrições até 2 de março pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 12 vagas para o cargo de agente fiscal - Pelotas (1); analista administrativo - Porto Alegre (1); analista contábil - Porto Alegre (1); analista de controle interno - Porto Alegre (1); analista de recursos humanos - Porto Alegre (1); analista de segurança e tecnologia da informação - Porto Alegre (1); analista jurídico - Porto Alegre (1); assistente administrativo - Porto Alegre (3); assistente administrativo - Caxias do Sul (1); assistente administrativo - Pelotas (1); agente fiscal - Porto Alegre; agente fiscal - Caxias do Sul; agente fiscal - Santa Maria; assistente administrativo - Santa Maria. Salário: R$ 3.595,16 a R$ 6.237,38 Taxa: R$ 59 a R$ 66.

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 12° REGIÃO

Inscrições até 5 de março pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 3 vagas para o cargo de auxiliar administrativo (2); agente fiscal (1). Salário: R$ 2.450 a R$ 2.750 Taxa: R$ 59

LOCAIS — ESTADUAIS

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO (FAPESP)



Inscrições até 25 de fevereiro pelo site: https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 13 vagas para o cargo de: Analista Administrativo (11); Analista de Sistemas (2). Salário: R$ 6.613,69 a R$ 10.235,95. Taxa: R$ 67 a R$ 106.

SEDUC/RO — SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA

Inscrições até 9 de fevereiro pelo site: https://ibade.org.br/. Concurso com 2.906 vagas para o cargo de: Edital nº 1/2026 - Professor Classe C: Arte (3); Biologia (67); Educação Física (119); Filosofia (10); Física (12); Geografia (122); História (146); Língua Espanhola (3); Língua Inglesa (28); Língua Portuguesa (397); Matemática (154); Orientador Educacional (78); Coordenador Pedagógico (Supervisor) (142); Química (9); Sociologia (3); Edital nº 2/2026 - Técnico Educacional: Agente de Limpeza e Conservação (746); Agente de Alimentação (571); Atividades de Secretariado (275). Salário: R$ 2.142,02 a R$ 5.118,41. Taxa: R$ 63 a R$ 82.



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - BA

Inscrições até 23 de fevereiro pelo site: https://www.ibfc.org.br/. Concurso com 2.777 vagas para as áreas de: Edital nº 02/2026:Professor Orientador de Estágio em Saúde - Enfermagem (222); Professor Orientador de Estágio em Saúde - Radiologia (6); Edital nº 03/2026:Técnico em Nível Superior - Administração (15); Técnico em Nível Superior - Arquitetura (5); Técnico em Nível Superior - Ciências Contábeis (10); Técnico em Nível Superior - Engenharia Civil (9); Técnico em Nível Superior - Engenharia Civil - Especialista em Estrutura (2); Técnico em Nível Superior - Engenharia Civil - Especialista em Hidráulica (2); Técnico em Nível Superior - Engenharia de Agrimensura (1); Técnico em Nível Superior - Engenharia Elétrica (6); Edital nº 04/2026:Técnico Administrativo em Nível Médio (2.500). Salário: R$ 2.482,62 a R$ 7.530,75. Taxa:R$ 90 a R$ 110.



SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SES-MG)

Inscrições até 2 de abril pelo site: http://www.novoibgpconcursos.com.br/. Concurso com 380 vagas para as áreas de: Saúde; Direito; Tecnologia da Informação; Gestão; Engenharias e Arquitetura e Urbanismo. Salário: 4.287,02. Taxa: R$ 59.

CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 5 de março pelo site: https://idecan.org.br/. Concurso com 6 vagas imediatas e 400 de cadastro reserva para o cargo de oficial combatente bombeiro militar (406). Salário: R$ 4.113,27 a R$ 10.221,74. Taxa: R$ 200 a R$ 250.

CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Inscrições até 25 de fevereiro pelo site: https://idib.org.br/. Concurso com 110 vagas para o cargo de aluno-soldado bombeiro militar (100); cadete bombeiro militar (curso de formação de oficiais - 10). Salário: R$ 8.015 a R$ 18.670,37 Taxa: R$ 90

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

Inscrições até 23 de fevereiro pelo site: https://igeduc.selecao.net.br/informacoes/142/. Concurso com 657 vagas para os cargos de agente ambiental (2); agente operador de defesa civil (15); analista de controle interno (3); arte-educador (2); assistente social (49); auxiliar de farmácia (10); auxiliar de lavanderia plantonista (4); auxiliar de saúde bucal (15); biólogo (2); cadastrador (3); cirurgião geral (2); cirurgião-dentista (1); citotécnico (2); condutor do samu (9); cuidador recanto (10); cuidador (15); dentista do psf (15); digitador (4); educador social (35); enfermeiro diarista (11); enfermeiro do psf (30); enfermeiro plantonista (30); engenheiro ambiental (2); engenheiro civil (2); engenheiro de defesa civil (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); entrevistador do cadastro único (25); farmacêutico (7); fisioterapeuta diarista (8); flebotomista diarista (7); flebotomista plantonista (15); fonoaudiólogo (10); gastroenterologista (2); guarda-vidas (20); maqueiro (13); mastologista (3); médico alergologista (2); médico citopatologista (1); médico clínico diarista (25); médico clínico plantonista (30); médico dermatologista (2); médico do psf (17); médico do trabalho (2); médico ginecologista (5); médico neonatologista plantonista (4); médico neuroclínico (2); médico obstetra plantonista (13); médico ortopedista (6); médico otorrinlaringologista (3); médico pediatra plantonista (15); médico psiquiatra (6); médico ultrassonografista (3); médico veterinário (3); neonatologista (1); nutricionista (12); pedagogo (5); proctologista (1); professor de educação física (2); profissional de educação física (2); psicólogo (47); reumatologista (2); sanitarista (1); técnico agrícola ou agropecuário (1); técnico ambiental (2); técnico de enfermagem (30); técnico de laboratório (2); técnico de laboratório plantonista (1); técnico em gesso (1); técnico em radiologia - raio-x (6); técnico em saneamento (1); técnico em segurança do trabalho (1); terapeuta ocupacional (3); topógrafo (1); visitador do programa criança feliz (11). Salário: R$ 1.621 a R$ 12.178,24. Taxa: R$ 67.

PREFEITURA DE RIO BRANCO DO SUL - PR

Inscrições até 19 de março pelo site: https://www.fundacaofafipa.org.br/. Concurso com 191 vagas para os cargod de nível fundamental: agente de defesa civil (2); nível médio, técnico: agente administrativo (28); agente de apoio educacional (15); educador social (5)fiscal ambiental (1); fiscal de obras e posturas (1); técnico agrícola (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em edificações (2); técnico em enfermagem (10); técnico em farmácia (1); técnico em informática (2); técnico em mineração (1); técnico em saúde bucal (3); nível superior: analista de cultura (1); arquiteto (2); assistente social (5); auditor fiscal de tributos municipais (1); cirurgião dentista (4); enfermeiro (2); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (2); engenheiro florestal (1); farmacêutico (1); fiscal sanitário (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2); geógrafo (1); geólogo (1); médico cardiologista (1); médico generalista (10); médico ginecologista e obstetra (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico veterinário (1); museólogo (1); nutricionista (2); procurador (1); profissional de educação física (2); professor de educação infantil (15); professor de ensino fundamental (50); professor de ensino fundamental (licenciatura em língua portuguesa) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em matemática) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em artes) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em história) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em geografia) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em ciências) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em inglês) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em educação física) (1); psicólogo (1); terapeuta ocupacional (3). Salário: R$ 1.908 a R$ 18.000. Taxa: R$ 70 (fundamental), R$ 90 (médio/técnico) e R$ 120 (superior).

PREFEITURA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - RJ

Inscrições até 12 de março pelo site: https://www.ibam-concursos.org.br/. Concurso com 190 vagas para os cargos de professor docente ii - arte e cultura (21); professor docente ii ciências/biologia (11); professor docente ii - educação física (12); professor docente ii - geografia (8); professor docente ii - história (18); professor docente ii - língua inglesa (5); professor docente ii - língua portuguesa (12); professor docente ii - matemática (11); professor ii - atendimento educacional especializado (2); professor ii - braille (1); professor ii - inspetor escolar (4); professor ii - libras (1); professor ii - orientador educacional (10); professor ii - supervisor escolar (12); professor docente i (educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental) (62). Salário: R$ 2.670,62 a R$ 3.851,91. Taxa: R$ 120 a 140.

PREFEITURA DE CATAGUASES - MG

Inscrições até 25 de fevereiro pelo site: https://idib.org.br/. Concurso com 110 vagas para o cargo de aluno-soldado bombeiro militar (100); cadete bombeiro militar (curso de formação de oficiais - 10). Salário: R$ 8.015 a R$ 18.670,37 Taxa: R$ 90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - RJ

Inscrições até 12 de março pelo site: https://www.ibam-concursos.org.br/. Concurso com 190 vagas para o cargo de: professor docente ii - arte e cultura (21 + cr); professor docente ii ciências/biologia (11 + cr); professor docente ii - educação física (12 + cr); professor docente ii - geografia (8 + cr); professor docente ii - história (18 + cr); professor docente ii - língua inglesa (5 + cr); professor docente ii - língua portuguesa (12 + cr); professor docente ii - matemática (11 + cr); professor ii - atendimento educacional especializado (2 + cr); professor ii - braille (1 + cr); professor ii - inspetor escolar (4 + cr); professor ii - libras (1 + cr); professor ii - orientador educacional (10 + cr); professor ii - supervisor escolar (12 + cr); professor docente i (educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental) (62 + cr). Salário: R$ 2.670,62 a R$ 3.851,91. Taxa: R$ 120 a R$ 140.

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - MT

inscrições até 5 de março pelo site: https://selecon.org.br/. concurso com 483 vagas para o cargo de agente gari (160); agente de boca de lobo; agente de tapa buraco; pedreiro; eletricista; encanador; agente administrativo (32); motorista (15); agente de serviços gerais (32); segurança e manutenção (33); técnico em padaria; técnico em meio ambiente; técnico em agropecuária; fotógrafo; topógrafo (2); cuidador (25); facilitador (10); operador de cadastro único (20); orientador social (25); auxiliar de inspeção municipal; operador de máquina escavadeira/ motoniveladora/ pá carregadeira; operador de máquina retroescavadeira (6); administrador; analista de rede; programador web; agente de comunicação social; economista; engenheiro civil (2); engenheiro eletricista (1); gestor municipal; jornalista (6); arquiteto (4); técnico de nível superior (79); comunicação social; engenheiro sanitarista; publicitário; analista de sistemas; psicólogo (10); nutricionista; assistente social; engenheiro de segurança do trabalho (20); turismólogo (1); psicopedagogo; engenheiro ambiental. salário: r$ 1.621 a r$ 2.843,84. taxa: de r$ 78 para nível fundamental, r$ 95 para nível médio e r$ 120 para nível superior.

PREFEITURA DE PIUMHI - MG

inscrições até 5 de março pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. concurso com 484 vagas para os cargos de auxiliar de matadouro (6); auxiliar de serviços gerais (20); auxiliar de transportes (3); contínuo/servente (70); eletricista (1); gari (10); jardineiro (1); motorista (23); operador de máquinas (3); pedreiro (6); pintor em construção civil (3); vigilante (12); agente administrativo geral (6); auxiliar administrativo geral (32); auxiliar de saúde (14); assistente educacional (20); fiscal de meio ambiente (2); fiscal de obras e posturas (2); fiscal de tributos (2); orientador social (16); ouvidor (1); secretária escolar (1); técnico de enfermagem (39); técnico em edificações (2); assistente social (5); bibliotecário (1); controlador geral (1); enfermeiro (16); engenheiro civil (2); fisioterapeuta (7); fonoaudiólogo (1); médico (15); médico veterinário (2); nutricionista (1); odontólogo (24); professor peb ii (90); psicólogo (16); supervisor escolar (6); técnico em psicopedagogia (2). salário: r$ 1.563,72 a r$ 16.497,79. taxa: r$ 60 a r$ 120.

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ



Inscrições até 6 de março pelo site: https://www.institutoreferencia.org.br/. concurso com 450 vagas para os cargos coveiro (5); motorista de ônibus escolar (4); operador de máquinas pesadas (2); agente administrativo (25); agente de patrimônio (4); auxiliar de consultório dentário (7); coordenador de turno escolar (10); profissional de apoio escolar (25); eletricista (3); monitor de transporte escolar (5); técnico de enfermagem (35); técnico em laboratório de análises clínicas (3); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em radiologia (5); professor educação infantil (43); professor do 1º ao 5º ano (3); secretário escolar (7); auditor de controle interno (2); advogado (6); arquiteto(a) (2); assistente social (15); biólogo (1); bioquímico (2); bibliotecário (1); dentista - psf (2); dentista (6); enfermeiro (35); enfermeiro esf (2); engenheiro civil (5); engenheiro ambiental (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro florestal (1); fisioterapeuta (14); fonoaudiólogo (10); geólogo (1); médico angiologista (1); médico cardiologista (2); médico clínico geral (2); médico dermatologista (1); médico endocrinologista (1); médico ginecologista/obstetra (2); médico geriatra (1); médico infectologista (1); médico mastologista (1); médico nefrologista (1); médico neurologista (1); médico oftalmologista (2); médico ortopedista (2); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (2); médico pneumologista (1); médico psiquiatra (3); médico radiologista (1); médico reumatologista (1); médico urologista (2); médico psf (8); médico ultrassonografista (3); nutricionista (6); psicólogo (15); coordenador pedagógico (15); professor do 6º ao 9º ano - artes (1); professor do 6º ao 9º ano ciências (1); professor do 6º ao 9º ano educação física (1); professor do 6º ao 9º ano - geografia (1); professor do 6º ao 9º ano - história (1); professor do 6º ao 9º ano - inglês (1); professor do 6º ao 9º ano - matemática (1); professor do 6º ao 9º ano português (1); professor de educação especial (9); professor intérprete de braille (1); psicomotricista (2); psicopedagogo (6); veterinário (4); terapeuta ocupacional (2); guarda civil municipal masculino (17); guarda civil municipal feminino (1). Salário: R$ 1.634,21 a R$ 5.318,89. Taxa: R$ 65 (fundamental), R$ 75 (médio/técnico) e R$ 105 (superior).

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS - SC



Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://2025pspmf.fepese.org.br/. Concurso com 500 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (400); agente de combate às endemias (100). Salário: R$ 2.944,36. Taxa: R$ 120

PREFEITURA DE IRAQUARA - BA



Inscrições até 22 de fevereiro pelo site: https://www.fundacaocefetbahia.org.br/. Concurso com 363 vagas para os cargos de: edital nº 01/2026: professor da educação infantil (56); professor séries iniciais (74); professor séries finais - matemática (2); professor séries finais língua portuguesa (5); professor séries finais geografia (1; professor séries finais história (2); professor séries finais artes (1); professor séries finais língua inglesa (2); professor séries finais ciências (1); professor séries finais ensino religioso (1); professor séries finais educação física (1); psicólogo(a); (5); edital nº 02/2026: assistente de sala (26); técnico administrativo (25); auxiliar de serviços gerais (58); merendeiro(a); (48); porteiro(a); (25); vigilante (30).. Salário: R$ 1.621 a R$ 3.000. Taxa: R$ 80.



PREFEITURA DE PÃO DE AÇÚCAR - AL

Inscrições até 11 de abril pelo site: http://concursosintec.org.br/. Concurso com 55 vagas para os cargos de agente de defesa civil (5); agente de trânsito (15); guarda civil municipal (35). Salário: R$ 2.000 a R$ 2.200. Taxa: R$ 90.

PREFEITURA DE BARRA DO CHOÇA - BA

Inscrições até 26 de fevereiro pelo site: https://www.avalia.org.br/. Concurso com 113 vagas para os cargos de agente de combate às endemias (6); agente de fiscalização (10); assistente administrativo (34); motorista categoria d (14); agente de fiscalização ambiental (2); técnico em enfermagem (13 ); técnico em informática (6 ); arquivista (1 ); assistente social (3 ); auditor fiscal (2 ); enfermeiro (5 ); engenheiro agrônomo (1 ); engenheiro ambiental (1 ); secretário escolar (11); psicólogo (3 ); ouvidor (1 ); . Salário: R$ 1.518 a R$ 4.318,18. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE CATALÃO - GO

Inscrições até 26 de fevereiro pelo site: https://aroeira.jetcloud.com.br/. Concurso com 40 vagas para os cargos de analista em controle interno administrativo (2); analista em controle interno de obras públicas (1); auditor fiscal (1); controlador auditor (1); agente de fiscalização ambiental (4); agente fiscal de urbanismo (3); fiscal de tributos municipais (1); fiscal técnico de obras públicas (3); técnico em controle interno (2); auxiliar contábil (1); auxiliar de controladoria (1); auxiliar administrativo (3); escriturário (3); auxiliar de serviços gerais (5); copeiro/garçom (2); vigilante (5); zelador (2). Salário: R$ 2.442,86 a R$ 11.735,38. Taxa: R$ 120 a R$ 180.

PREFEITURA DE SÃO PAULO - SP

Inscrições até 3 de março pelo site: https://www.vunesp.com.br. Concurso com 500 vagas para o cargo de para o cargo de guarda civil metropolitano - 3ª classe. Salário: R$ 4.127,52. Taxa: R$ 98.



PREFEITURA DE MAZAGÃO - AP



Inscrições até 6 de março pelo site: https://www.paconcursos.com.br/. Concurso com 333 vagas para os cargos de secretaria municipal de administração (semad): agente administrativo (8); digitador (5); educador social (1)fiscal de tributos (2); técnico agrícola (3); técnico ambiental (2); técnico de pesca (2); técnico em informática (4); técnico imobiliário (1); analista administrativo (2); arquiteto (2); assessor jurídico (3); assistente jurídico (3); assistente social (4); auditor fiscal (2); contador (2); economista (1); educador físico (1); enfermeiro (1); engenheiro agrônomo (2); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (3); engenheiro de pesca (1); engenheiro florestal (2); geógrafo (1); nutricionista (1 vaga); psicólogo (2 ); secretaria municipal de saúde (semusa): agente administrativo (1); digitador (2); educador social (1); técnico de enfermagem (17); técnico em informática (2); administrador (1); assessor jurídico (1); assistente social (4); contador (1); educador físico (2); enfermeiro (8); farmacêutico (4); fisioterapeuta (4); nutricionista (4); psicólogo (4); secretaria municipal de educação (semed); cuidador infantil (19); digitador (2); assessor jurídico (1)assistente social (3); contador (1); neuropsicólogo (1); nutricionista (4); pedagogo (11); pedagogo educ. inclusiva especial (13); prof. de educ. infantil (zona urbana) (19); prof. de educ. infantil (zona rural) (28); prof. de ensino fundamental (28); prof. de ensino fundamental (zona rural) (47); prof. de matemática (1); professor de ed. física (9); professor de ling. portuguesa (1); psicólogo (4); psicopedagogo (3).Salário: R$ 1.621 a R$ 4.502,18. Taxa: R$ 120 a R$ 150.

PREFEITURA DE ITAPEVA - MG



Inscrições até 16 de março pelo https://abconcursospublicos.org/. Concurso com 304 vagas para os cargos de mecânico (1); motorista (23); motorista de ambulância; oficial de manutenção e conservação de estradas e vias urbanas (5); oficial de manutenção de conservação de prédios públicos (5); oficial de obras (5); oficial de serviços municipais (1); operador de máquinas (3); pedreiro (4); pintor (2); auxiliar de saúde bucal (3); auxiliar de serviços escolares (29); controlador de acesso (10); coveiro (2); eletricista (2); oficial de limpeza pública e serviços gerais (15); serralheiro (1); vigia (6); auxiliar administrativo (5); fiscal de obras; fiscal de tributos; monitor escolar (80); secretário escolar (5); auxiliar de enfermagem eap (2); auxiliar de enfermagem esf (3); auxiliar de farmácia (1); técnico de nível médio cras (1); técnico de enfermagem do pronto atendimento (4); técnico de enfermagem imunização; técnico de enfermagem vigilância em saúde (2); técnico em informática (1); técnico em patologia clínica; técnico em radiologia (1); técnico em segurança do trabalho (1); : assistente social (4); ; cirurgião dentista esf (2); contador (1); controlador interno (1); educador físico multiprofissional (2); enfermeiro de pronto atendimento (1); enfermeiro eap (2); enfermeiro esf (4); engenheirofarmacêutico farmácia de minas (1); farmacêutico multiprofissional (1); farmacêutico/bioquímico (1); fisioterapeuta (1); fisioterapeuta multiprofissional; fonoaudiólogo (1); fonoaudiólogo multiprofissionalinstrutor de esportes (1); médico eap (2); médico esf (4); médico veterinário (1); nutricionista; nutricionista multiprofissional (2); psicólogo (4); psicólogo multiprofissional (2); terapeuta ocupacional (1); psicopedagogo; supervisor pedagógico (6); professor do ensino básico (26); professor com licenciatura - ensino fundamental artes (1); professor com licenciatura - ensino fundamental educação física (2); professor com licenciatura - ensino fundamental ensino religioso (1); professor com licenciatura - ensino fundamental geografia (2); professor com licenciatura - ensino fundamental história; professor com licenciatura - ensino fundamental inglês; professor com licenciatura - ensino fundamental língua portuguesa; professor com licenciatura - ensino fundamental matemática (2); professor com licenciatura - ensino fundamental ciências. Salário: R$ 1.469,41 a R$ 20.884,18. Taxa: R$ 74,60 a R$ 114,60.

PREFEITURA DE MÃE DO RIO - PA



Inscrições prorrogadas até o dia 9 de março pelo site: https://www.fundacaocetap.com.br/. Concurso com 10 vagas para o cargo de 10 vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 1.800. Taxa: R$ 90.



PREFEITURA DE SERRO - MG



Inscrições até às 16h do dia 2 de março pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 152 vagas para os cargos de: nível fundamental incompleto (alfabetizado): ajudante de serviços gerais (8); auxiliar de serviços gerais (8); bombeiro hidráulicocarpinteiro (1); coveiro (3); eletricista (1); pedreiro (1); nível fundamental completo: auxiliar de educador acolhimento institucional (2); motorista categoria b (3); motorista categoria d (5); operador de máquinas pesadas (2); almoxarife (2); auxiliar administrativo (3); auxiliar em saúde bucal esf (9); educador cuidador acolhimento institucional (1); educador infantil (10); fiscal de postura (1); fiscal sanitário (2); orientador social - centro de convivênciaorientador social - cras (1); orientador social - creas (1); orientador social equipe volante (1); nível médio/técnicofiscal de obras (1); fiscal em meio ambiente (1); técnico civil (edificações) (2); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagemtécnico em enfermagem esf (9); técnico em meio ambiente (1); técnico em patologia clínica (1); técnico em saúde bucal (1); técnico em segurança do trabalho (1): nível superior completo: arquiteto urbanista (1); assistente social (1); assistente social acolhimento institucional (1); assistente social cras (1); assistente social cras equipe volante (1); assistente social creas (1); assistente social proteção social especialassistente social regulaçãoauditor fiscal (2); contador (1); enfermeiroenfermeiro esf (9); enfermeiro regulador (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); farmacêutico bioquímico (1); fiscal sanitário nível superior (1); fisioterapeuta (1); jornalista (1); médico esf (9); médico regulador (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo esf (9); orientador pedagógico (1); pedagogo creas (1); professor de educação básica (8); professor de educação física (3); psicólogo acolhimento institucional (1); psicólogo cras (1); psicólogo creas (1); psicólogo da secretaria de educação; psicólogo equipe volante (1); psicólogo proteção social especial; supervisor pedagógico (1); técnico de nível superior advogado creas (1); técnico de nível superior c. de convivência; turismólogo (1): nível superior com especialização: enfermeiro epidemiologista; médico geriatra (1); médico ginecologista obstetra (1); médico psiquiatra saúde mental (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 16.806,13. Taxa: de R$ 60 a R$ 140, sendo possível solicitar isenção entre os dias 26 e 28 de janeiro de 2026.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU)

Inscrições até 18 de fevereiro pelo site: https://bit.ly/4rmPp2E. Concurso com 7 vagas para os cargos de professor(a) de letras/línguas clássicas ou literaturas clássicas (1); professor(a) de relações internacionais/segurança internacional (1); professor(a) de filosofia/filosofia africana e afro-brasileira (1); professor(a) de direito/antropologia jurídica (1); professor(a) de filosofia/filosofia política (1); professor(a) de linguística/libras (1); professor(a) de engenharia mecânica/dinâmica dos corpos rígidos, elásticos e plásticos (1).Salário: R$ 6.180,66 a R$ 13.288,85.Taxa: R$309.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF)

Inscrições até 20 de fevereiro pelo site: https://bit.ly/466Oaw5. Concurso com 11 vagas para professor da carreira do magistério superior para as áreas de ensino de alfabetização (1); patologia geral e cirúrgica, citopatologia, preceptoria em residência médica em anatomia patológica, preceptoria nos estágios do curso de medicina, temas integradores de clínica ampliada (2); modelagem plana e tridimensional; modelagem plana digital; montagem e costura de vestuário; materiais e processos têxteis; desenho técnico e ergonomia do vestuário (1); ensino de física (1); sociologia política e das mudanças sociais (1); história moderna e contemporânea, com ênfase em Ásia e Sul Global (1); basquetebol, handebol, pedagogia do esporte, orientação de estágios e orientação de trabalho de conclusão de curso (1); comportamento motor, atividades aquáticas, orientação de estágios e orientação de trabalho de conclusão de curso (1); pediatria e estágio obrigatório (1); direito processual e prática (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 195.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB)

Inscrições até 2 de março de forma presencial na secretaria do departamento responsável pela área. Concurso com 31 vagas para os cargos de professor de magistério superior para as áreas de álgebra/análise/geometria/sistemas/dinâmicos/probabilidade (1); química (1); química ambiental (1); ensino de filosofia (1); ética (1); computação gráfica (1); programação para jogos digitais 2D e 3D (1); fundamentos antropo-filosóficos da educação (1); currículo (1); gestão educacional (1); didática (1); ensino de história e estágio supervisionado em história (1); gestão de operações (1); fisioterapia na saúde da mulher e do homem e fisioterapia dermatofuncional (1); nutrição em saúde coletiva (1); direito público (1); canto popular (1); musicoterapia (1); tecnologia de áudio e produção musical (1); mecatrônica (1); microbiologia/micologia/biologia celular (1); administração rural (1); informática (1); libras (1); matemática (1); fitotecnia: plantas daninhas e tecnologias inovadoras na produção sustentável de grandes culturas (1); química analítica (1); libras e educação especial inclusiva (1); filosofia geral (1); estudos Clássicos: latim, literatura greco-latina e estudos literários em língua portuguesa (1); libras (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 14.288,85. Taxa: R$ 60 a R$ 120.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)

Inscrições até 28 de fevereiro pelo site https://bit.ly/49V6Csk. Concurso com 20 vagas para os cargos de professor de arquitetura e urbanismo ou planejamento urbano e regional/projeto ou fundamentos do planejamento urbano e regional (1); professor de arquitetura e urbanismo/projeto de arquitetura e urbanismo ou tecnologia de arquitetura e urbanismo (2); professor de arquitetura e urbanismo/projeto de arquitetura e urbanismo (2); professor de arquitetura e urbanismo/projeto de arquitetura e urbanismo ou paisagismo (1); professor de arquitetura e urbanismo ou desenho industrial ou design/projeto de arquitetura e urbanismo ou desenho do produto (2); professor de arquitetura e urbanismo/fundamentos de arquitetura e urbanismo (2); professor(a) de arquitetura e urbanismo/tecnologia da arquitetura e urbanismo - conforto ambiental integrado (1); professor de arquitetura e urbanismo ou engenharia civil/tecnologia de arquitetura e urbanismo ou construção civil (1); professor(a) de arquitetura e urbanismo/tecnologia de arquitetura e urbanismo - linguagem geométrica e arquitetura digital (1); professor(a) de arquitetura e urbanismo ou desenho industrial ou design/tecnologia de arquitetura e urbanismo ou programação visual (1); professor de geografia/cartografia (1); professor de geografia/ensino da geografia (2); professor de geografia/geografia física (2); professor(a) de geografia/geografia humana (1). Salário: R$ 13.288,85. Taxa: R$ 332,22.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)

Inscrições até 30 de março pelo site http://bit.ly/3NOYUsv. Concurso com 49 vagas para os cargos de Nível D: assistente em administração (6); assistente em administração (1); técnico em contabilidade (4); técnico em laboratório/química (3); técnico em laboratório/farmácia (1); técnico em laboratório/automação industrial (1); técnico em laboratório/biotério (1); técnico em laboratório/biologia (1); técnico em tecnologia da informação/desenvolvimento de software-back-end (5); técnico em tecnologia da informação/suporte em infraestrutura e rede de computadores (3); Nível E: administrador (1); analista de tecnologia da informação/infraestrutura de TI e rede de computadores (2); analista de tecnologia da informação/arquitetura e desenvolvimento de sistema back-end (2); arquivista (1); assistente social (1); contador (1); economista (1); enfermeiro (1); engenheiro/civil (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro de segurança do trabalho (3); farmacêutico (2); médico do trabalho (1); médico veterinário/ciência de animais de laboratório (1 vaga); médico veterinário/clínica médica e cirurgia de grandes animais (1); nutricionista (1); odontólogo (1); tecnico em assuntos educacionais (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. Taxa: R$ 100

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Inscrições até 20 de fevereiro pelo site https://bit.ly/4sRY26F. Concurso com 30 vagas para os cargos de médico PCCTAE (1); arquivista (1); bibliotecário (1); contador (1); enfermeiro (2); engenheiro civil (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); técnico em assuntos educacionais (3); terapeuta ocupacional (1); assistente em administração (11); técnico em contabilidade (7). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. Taxa: R$ 110 e R$ 165.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG)

Inscrições até 9 de março pelo site https://bit.ly/45cgufV. Concurso com 11 vagas para os cargos de: edital nº 143: programa de pós graduação em biotecnologia (1); edital nº 144: programa de pós graduação multicêntrico em ciências fisiológicas (2); edital nº 145: programa de pós graduação em ciências farmacêuticas (2); edital nº 146: programa de pós graduação em ciências biológicas (1); edital nº 147: programa de pós graduação em engenharia química (1); edital nº 148: programa de pós graduação em ciências biológicas (1); edital nº 149: pós graduação em assistência farmacêutica (1); edital nº 150: pós graduação em ciências odontológicas (1); edital nº 151: programa de pós graduação em estatística aplicada e biometria (1). Salário: R$ 12.862,13 a R$ 22.377,72. Taxa: R$ 190.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) - MG

Inscrições até 12 de março pelo site https://bit.ly/4pWz3wl. Concurso com 22 vagas para os cargos de administrador (12); bibliotecário documentalista; (7); engenheiro civil (1); médico/pneumologia (1); médico/medicina do trabalho (1). Salário: R$ 4.967,04. Taxa: R$ 200.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)

Inscrições até 31 de março pelos e-mails: secmales@unilab.edu.br; inscricoesics@unilab.edu.br; ill@unilab.edu.br; idr@unilab.edu.br. Concurso com 8 vagas para os cargos de métodos e abordagens na análise das relações internacionais (1 filosofia e filosofia africana (1); direito internacional (1); ciências fisiológicas/bioquímicas (1); ciências morfológicas (1); estudos da linguagem (1); engenharia de alimentos (1); ciência e tecnologia de alimentos (1). Salário: R$ 4.651,09 a R$13.228,85. Taxa: R$ 190.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD)

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://sl1nk.com/QUM4w. Concurso com 27 vagas para as áreas de gestão estratégica (1); métodos quantitativos aplicados à economia (1); contabilidade geral (1); computação / teoria da computação (1); computação / redes de computadores (1); direito constitucional (1); pedagogia - fundamentos e prática em educação infantil (1); processamento de produtos de origem animal (1); língua inglesa e ensino de inglês (1); tópicos específicos de educação (1); biologia e manejo de plantas daninhas (1); fitopatologia (1); fitotecnia (1); topografia e geodésia (1); entomologia: ecologia, sistemática e evolução de insecta (1); gestão ambiental (1); projetos e produção em biotecnologia (1); história, extensão, povos indígenas e tradicionais (1); ciências morfofuncionais (2)ginecologia e obstetrícia (com atuação nas disciplinas de ginecologia, obstetrícia e estágio supervisionado em saúde da mulher e da criança, bem como em outras que se fizerem necessárias, respeitada a área de formação) (1); imunologia e genética (1); patologia de doenças infecciosas (1); pediatria (1); pneumologia (1); saúde coletiva (1); semiologia (1) Salário: R$ 3.399,47 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 200.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)

Inscrições até 24 de fevereiro com inscrições a conferir por área. Concurso com 17 vagas para as áreas de medicina, medicina geral de família e comunidade (1); medicina, ginecologia e obstetrícia (1); ortopedia e traumatologia (1); direito civil (1); colheita florestal, mecanização florestal, gestão do abastecimento florestal e infraestrutura florestal (1); medicina, clínica médica (1); medicina, reumatologia (1); química inorgânica - terras raras (1); físico-química (1); oncologia com atuação complementar em hematologia e propedêutica médica (1); psiquiatria (1); literaturas de língua inglesa (1); helmintologia e parasitologia humana (1); engenharia elétrica (1); linguística, letras e artes (1); lavra de minas e desmonte de rochas (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 61 a R$ 240.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://bit.ly/3L8mgs7. Concurso com 10 vagas para os cargos de: engenharia de produção (2); engenharia elétrica de potência (1); energias renováveis e transição energética (1); transformação digital e industrial (1); engenharia da educação e ciência da aprendizagem (1); engenharia da vida e aquecimento global (1); mobilidade e cidades inteligentes (1); infraestrutura sustentável e resiliente (1); engenharia ambiental e interfaces (1). Salário: R$ 24.309,11. Taxa não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 26 de junho pelo site: https://bit.ly/3L8mgs7. Concurso com 5 vagas para as áreas de:biomateriais (1); endodontia (1); prótese fixa (1); odontologia para pacientes com necessidades especiais (1); patologia geral (1). Salário: R$ 15.498,97. Taxa: não informada.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS (IFMG)

Inscrições até 16 de março pelo site: https://bit.ly/3O7DsPM. Concurso com 2 vagas para Edital nº 96/2026: técnico em tecnologia da informação campus ouro branco (1). Edital nº 113/2026: técnico em assuntos educacionais campus piumhi (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 6.142,04. Taxa: para o cargo de técnico em tecnologia da informação é de R$ 120 e para Técnico em Assuntos Educacionais é de R$ 200.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA)

Inscrições até 20 de fevereiro nos seguintes endereços: Superintendência do Ibama no Estado de Rondônia, localizada na Avenida Governador Jorge Teixeira, 3.559, Costa Silva, Porto Velho - RO; Superintendência do Ibama no Estado do Tocantins, localizada na 402 Sul, Avenida Teotônio Segurado, Cj. 01, Lote 06-A, Plano Diretor Sul, Palmas - TO; Superintendência do Ibama no Estado do Piauí, localizada na Avenida Homero Castelo Branco, 2.240, Horto Florestal, Teresina - PI; Gerência Executiva do Ibama em Santarém, localizada na Avenida Tapajós, 2267, Bairro Laguinho, Santarém - PA; Superintendência do Ibama no Estado do Mato Grosso do Sul, localizada na Rua Euclides da Cunha, 975, Centro, Campo Grande - MS; Superintendência do Ibama no Estado de Minas Gerais, localizada na Avenida do Contorno, 8.121, Bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte - MG; Superintendência do Ibama no Estado da Bahia, localizada na 1ª Avenida Centro Administrativo da Bahia, 160, 1º andar, Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA; Superintendência do Ibama no Estado do Maranhão, localizada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, 16, Bairro Bequimão, São Luís - MA. Concurso com 8 vagas para os cargos de:Porto Velho, Estado de Rondônia (1); Palmas, Estado do Tocantins (1); Teresina, Estado do Piauí (1); Santarém, Estado do Pará (1); Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul (1); Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (1); Salvador, Estado da Bahia (1); São Luís, Estado do Maranhão (1). Salário: R$ 5.676. Taxa: não informado.





INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://bit.ly/3MgA18C. Concurso com 52 vagas para as áreas de direito (1); administração (1); atendimento educacional especializado (AEE) (2); biologia (2); contabilidade (1); educação física (2); eletrotécnica (1); filosofia (2); física (2); geografia (2); hidrologia/construção civil (1); história (2); hotelaria (1); informática (6); libras (1); língua espanhola (2); língua inglesa (2); língua portuguesa (2); logística (1); matemática (4); mecânica (1); medicina veterinária (1); música clarinete (1); música saxofone (1); música (1); música trombone (1); química (2); segurança do trabalho (2); sistemas biomédicos (1); sociologia (2); topografia (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 250.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

Inscrições até 18 de fevereiro pelo site: https://bit.ly/3NAtPZw . Concurso com 19 vagas para os cargos de atendimento educacional especializado (2); desenho técnico, desenho técnico mecânico, desenho arquitetônico, desenho auxiliado por CAD (1); química-geral, química orgânica, química inorgânica, físico-química, química analítica e química ambiental (1); transporte e trânsito (1); atendimento educacional especializado (1); geografia (1); língua portuguesa/inglês (1); atendimento educacional especializado (1); administração (1); educação física (1); história (1); atendimento educacional especializado(1); agronomia: tecnologia e produção de sementes, propagação vegetativa, viveiros de produção de mudas, arborização urbana, paisagismo, jardinagem e plantas medicinais (1); atendimento educacional especializado (1); engenharia elétrica e engenharia ferroviária e metroviária (1); engenharia mecânica e engenharia ferroviária e metroviária (1); atendimento educacional especializado (1); física (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 6.180,86. Taxa: R$ 200.