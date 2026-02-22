Confira lista com 65 concursos abertos e 17.794 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 65 concursos e 17.794 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há quatro concursos abertos com 104 vagas. Entre os nacionais, há seis certames abertos para 2.702 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há quatro seleções abertas com 1.322 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são cinco concursos com 340 postos vagos. Há ainda 11 seleções de concursos estaduais com 3.564 vagas. Já para os municipais, há 21 concursos e 6.761 vagas. Nas universidades federais, são 11 processos seletivos e 309 oportunidades. Nos institutos federais há dois certames abertos com 83 vagas.

DISTRITO FEDERAL

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB)

Inscrições até 3 de março pelo site: https://sl1nk.com/owQYd. Concurso com 45 vagas para o cargo de professor de magistério superior. Salário: R$ 13.288,85. Taxa: R$ 240,40.

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PM - DF)

Inscrições até 6 de março pelo site: https://bit.ly/3NUj44i. Concurso com 49 vagas e cadastro reserva para curso de formação de oficiais (cfoalário: R$ 8.007,76 a R$ 17.034,85. Taxa: R$ 163.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (HUB-UNB)

Inscrições até 22 de fevereiro pelo site: https://www.gov.br/ebserh/pt-br. Concurso com 10 vagas para o cargo de médico - cardiologia intervencionista e hemodinâmica (3); médico - radioterapia 24h (3); médico - radioterapia 12h (4). Salário: R$ 5.732,29 a R$ 11.464,58. Sem taxa.

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AGSUS)

Inscrições até 8 de março pelo site: http://www.cebraspe.org.br/concursos/agsus_26_rd. Concurso com vagas para os cursos de: assistente de projeto gab dais; assistente de projeto perfil 1 uaps; assistente de projeto perfil 2 uaps; assistente de projeto perfil 3 uaps; assistente de projeto uae; assistente de projeto perfil 1 uep; assistente de projeto perfil 2 uep; assistente de projeto perfil 1 uma; assistente de projeto perfil 2 uma; assistente de projeto perfil 1 udigis; assistente de projeto perfil 2 udigis; assistente de projeto perfil 3 udigis; assistente de projeto perfil 1 usi; assistente de projeto perfil 2 usi; assistente de projeto perfil 3 usi; assistente de projeto upi; assistente de projeto apoio a viagens ulog; assistente de projeto logística ulog; assistente de projeto suprimento e patrimônio ulog; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) engenheiro civil com experiência em cálculo estrutural; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) engenheiro elétrico; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) engenheiro civil com experiência em instalações hidrossanitárias; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) engenheiro civil com experiência em formação de solos; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) engenheiro mecânico; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) geólogo; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) arquiteto; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) arquiteto com experiência em paisagismo; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) arquiteto com experiência em obras prediais; assistente de projeto uinfra (fiscalização de obras) engenheiro civil; assistente de projeto uinfra (fiscalização de obras) engenheiro elétrico; assistente de projeto uinfra (fiscalização de obras) engenheiro mecânico; assistente de projeto uinfra (fiscalização de obras) arquiteto; assistente de projeto uinfra (fiscalização de obras) geólogo; assistente de projeto ujur; assistente de projeto cgdoc; assistente de projeto utic; assistente de projeto especialista em serviços do pes-rd parâmetros assistenciais; assistente de projeto especialista em serviços do pes-rd apoio à gestão; assistente de projeto especialista em serviços do pes-rd determinação socioambiental; assistente de projeto especialista em serviços do pes-rd integração de redes; assistente de território especialista em articulação territorial do pes-rd participação social e planejamento territorial; assistente interfederativo especialista em gestão interfederativa do pes-rd gestão interfederativa; assistente de projeto especialista em gestão interfederativa do pes-rd superintendência ms/es; assistente de projeto ugp; assistente de projeto i ugp; assistente de projeto ii ugp; assistente de projeto técnico de segurança do trabalho ugp; assistente de projeto enfermeiro do trabalho ugp; agente de projeto apoio a viagens ulog; agente de projeto logística ulog; agente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura); agente de projeto uinfra (fiscalização de obras); agente de projeto administrativo de serviços do pes-rd; agente de território - naage/pes-rd; agente interfederativo - naage/pes-rd; agente de projeto - sede agsus. Salário: R$ 4.000 a R$ 8.000. Taxa: não informada.



NACIONAIS

COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS (CPESFN)

Inscrições até 20 de março pelo site: https://www.marinha.mil.br/cgcfn. Concurso com 1.680 vagas para o cargo de: soldado fuzileiro naval (1.680). Salário: R$ 1.424,26 a R$ 2.505,10. Taxa: R$ 40.

AERONÁUTICA

Inscrições até 13 de março pelo site: https://ciaar.fgrconcursos.org.br/. Concurso com 272 vagas para as áreas e especialidades de endodontia (1); periodontia (1); prótese dentária (1); farmácia bioquímica (2); análise de sistemas (1); ciências contábeis (1); jornalismo (1); psicologia (2); serviços jurídicos (3); engenharia civil (1); engenharia cartográfica (1); engenharia da computação (5); engenharia elétrica (3); engenharia eletrônica (3); engenharia mecânica (3); engenharia de telecomunicações (2); católico (1); alergologia (4); anestesiologia (7); anatomia patológica (6); cancerologia (9); cardiologia (12); cirurgia de cabeça e pescoço (1); clínica médica (7); cirurgia geral (9); cirurgia plástica (1); cirurgia vascular periférica (6); dermatologia (5); endocrinologia (5); gastroenterologia (9); geriatria (8); ginecologia e obstetrícia (12); médico generalista (11); hematologia (2); hemoterapia (1); infectologia (1); medicina intensiva (8); mastologia (1); medicina de família e comunidade (18); medicina nuclear (1); medicina do trabalho (1); neurocirurgia (1); nefrologia (4); neurologia (3); oftalmologia (15); otorrinolaringologia (13); ortopedia (8); pediatria (10); pneumologia (1); pediatria neonatal (1); proctologia (3); psiquiatria (13); radiologia (13); reumatologia (3); urologia (6). Salário: R$ 8.245. Taxa: R$ 150.



COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO (CMRJ)

Inscrições até 24 de fevereiro pelo site: https://igecap.org.br/. Concurso com 80 vagas para os cargos de: colégio militar de belo horizonte; matemática (1); língua portuguesa (2); sociologia (1); colégio militar de brasília; matemática (3); língua portuguesa (4); língua inglesa (4); filosofia (1); arte (2); sociologia (1); colégio militar de belém; matemática (2); língua portuguesa (3); língua inglesa (1); física (1); química (1); biologia (2); geografia (1); colégio militar de campo grande; língua portuguesa (2); língua inglesa (2); colégio militar de curitiba; língua portuguesa (1); língua inglesa (1); colégio militar de juiz de fora; língua inglesa (2); arte (1); colégio militar de fortaleza; matemática (2); língua portuguesa (3); química (1); história (1); geografia (1); colégio militar de manaus; matemática (1); língua portuguesa (2); língua inglesa (1); química (1); biologia (1); educação física (2); história (1); colégio militar de porto alegre; língua portuguesa (1); língua inglesa (1); filosofia (1); história (1); colégio militar de recife; arte (1); língua portuguesa (1); colégio militar do rio de janeiro; língua inglesa (4); matemática (2); língua portuguesa (2); física (1); biologia (2); filosofia (1); história (1); sociologia (1); colégio militar de salvador; física (1); história (1); geografia (1); colégio militar de santa maria; arte (1 vaga). Salário: R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 154.

INSTITUTO RIO BRANCO

Inscrições até 25 de fevereiro pelo site: https://encurtador.com.br/Btvo. Concurso com 80 vagas para os cargos de: Diplomata. Salário: R$ 22.558,56. Taxa: R$ 229.

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS (EMGEPRON)

Inscrições até 23 de fevereiro pelo site: https://selecon.org.br/. Concurso com 12 vagas para os cargos de: almoxarife; assistente administrativo (administração) (2 + cr); assistente administrativo (licitações) (1 + cr); assistente administrativo (material); supervisor de segurança; técnico de comissionamento; técnico de contabilidade; técnico em eletrotécnica (1 + cr); técnico em eletricidade (1 + cr); técnico em eletrônica; técnico em enfermagem; técnico em farmácia; técnico industrial estruturas; técnico de informática; técnico de instrumentação; técnico de laboratório; técnico em mecânica (1 + cr); técnico de análises clínicas; técnico projetista mecânico; técnico em qualidade; técnico em química; técnico em radiologia; técnico em secretariado; técnico de segurança do trabalho; técnico em tubulações; advogado; agente de manobras; analista de administração; analista de recursos humanos; analista de recursos humanos (assistente social); analista de recursos humanos (folha de pagamento); analista de sistemas (desenvolvimento de sistemas); analista técnico (arquivista); analista técnico (finanças); analista técnico (gerenciamento de portfólio); analista técnico (gestão do conhecimento); analista técnico (gestão); analista técnico (licitações e contratos) (1 + cr); analista técnico (nuclear); analista técnico (rede de computadores/suporte técnico); analista técnico (segurança da informação); arquiteto; biólogo; contador; contador (tributos) (1 + cr); enfermeiro; engenheiro de controle e automação; engenheiro (planejamento e controle); engenheiro civil; engenheiro de segurança do trabalho (1 + cr); engenheiro eletricista (1 vaga + cr); engenheiro eletrônico; engenheiro mecânico (construção naval) (1 + cr); engenheiro mecatrônica (1 + cr); engenheiro naval (1 + cr); engenheiro de produção (1 + cr); engenheiro químico; farmacêutico; físico médico; fisioterapeuta; médico anestesiologista; médico dermatopatologista; médico do trabalho; médico fisiatra; médico gastroenterologista; médico hematologista; médico nefrologista; médico oncologista; médico radiologista intervencionista; médico radioterapeuta; nutricionista; oceanógrafo; químico (fabril farmacêutico). Salário:R$ 2.244 a R$ 12.302. Taxa: R$ 60 a 80.

MARINHA DO BRASIL I

Inscrições até 25 de fevereiro pelo site: http://www.ingressonamarinha.mar.mil.br/. Concurso com 850 vagas para os cargos de: apoio, eletroeletrônica e mecânica. Salário: 1.303,90 a R$ 2.294,50. Taxa: não informada.

MARINHA DO BRASIL II

Inscrições até 8 de abril pelo site: http://www.ingressonamarinha.mar.mil.br/. Concurso com vagas para os cargos de: corpo de engenheiros da marinha; engenharia aeronáutica; engenharia cartográfica; engenharia civil (2); engenharia de produção (2); engenharia de sistemas de computação; engenharia de telecomunicações; engenharia elétrica (4); engenharia eletrônica (3); engenharia mecânica (5); engenharia mecânica de aeronáutica; engenharia mecatrônica; engenharia naval (2); engenharia nuclear; engenharia química; corpo de saúde da marinha - quadro de médicos (nacional); cardiologia (3); clínica médica (3); medicina intensiva (3); medicina legal (3); reumatologia (3); cirurgia cardíaca (3); anestesiologia (3); radiologia (3); ortopedia e traumatologia (3); medicina de emergência (3); corpo de saúde da marinha - quadro de médicos (regional); comando do 4º distrito naval belém - pa; endocrinologista; medicina intensiva; medicina legal; reumatologia; cirurgia vascular; oftalmologia; urologia; medicina de emergência; comando do 6º distrito naval ladário - ms; clínica médica; endocrinologista; anestesiologia; ginecologia e obstetrícia; pediatria; oftalmologia; psiquiatria; medicina de emergência; comando do 9º distrito naval amazonas - am; dermatologia; ginecologia e obstetrícia; psiquiatria; radiologia; corpo de saúde da marinha - quadro de cirurgiões dentistas (regional); comando do 4º distrito naval belém - pa; dentística; odontopediatria; ortodontia; prótese dentária; comando do 6º distrito naval ladário - ms; prótese dentária; comando do 9º distrito naval amazonas - am; dentística; periodontia; corpo de saúde da marinha - quadro de apoio à saúde (nacional); enfermagem (3); corpo de saúde da marinha - quadro de apoio à saúde (regional); comando do 4º distrito naval belém - pa; enfermagem (2); farmácia; fisioterapia; comando do 6º distrito naval ladário - ms; enfermagem (2); fisioterapia; comando do 9º distrito naval amazonas - am; enfermagem; farmácia; fisioterapia; fonoaudiologia; quadro técnico do corpo auxiliar da marinha; ciências biológicas; comunicação social (2); direito (5); educação física; estatística; física - licenciatura; informática - banco de dados (2); informática - desenvolvimento de sistemas (3); informática - infraestrutura de ti (3); informática - segurança da informação (2); meteorologia; músico; pedagogia (2); psicologia (2); serviço social; segurança do tráfego aquaviário (5); quadro de capelães navais do corpo auxiliar; católica apostólica romana; batista. Salário: R$ 9.663,60. Taxa: R$ 150.

CENTRO—OESTE

SEFAZ - GO

Inscrições até 12 de março pelo site: https://encurtador.com.br/Btvo. Concurso com 50 vagas para o cargo de auditor-fiscal da receita estadual, classe A, padrão 1. Salário: R$ 28.500. Taxa: R$ 250.

PREFEITURA DE RIO VERDE

Inscrições até 16 de março pelo site: https://www.unirv.edu.br/. Concurso com 198 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (152); agente de combate às endemias (46).Salário: R$ 3.036. Taxa: R$ 190.

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

Inscrições até 5 de março pelo site: https://l1nq.com/2t14E. Concurso com 483 vagas para os cargos de: agente gari (160); agente de boca de lobo; agente de tapa buraco(1); pedreiro; eletricista; encanador; agente administrativo (32); motorista (15); agente de serviços gerais (32); segurança e manutenção (33); técnico em padaria; técnico em meio ambiente; técnico em agropecuária; fotógrafo; topógrafo (2); cuidador (25); facilitador (10); operador de cadastro único (20); orientador social (25); auxiliar de inspeção municipal; operador de máquina escavadeira/ motoniveladora/ pá carregadeira; operador de máquina; retroescavadeira (6); administrador; analista de rede; programador web; agente de comunicação social; economista; engenheiro civil (2); engenheiro eletricista (1); gestor municipal; jornalista (6); arquiteto (4); técnico de nível superior (79); comunicação social; engenheiro sanitarista; publicitário; analista de sistemas; psicólogo (10); nutricionista; assistente social; engenheiro de segurança do trabalho (20); turismólogo (1); psicopedagogo; engenheiro ambiental. Salário: R$ 1.621,00 a R$ 2.843,84. Taxa: R$ 78 a R$ 120.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

Inscrições até 26 de março pelo site https://www.fundacaofafipa.org.br/. Concurso com 9 vagas para os cargos de: assistente administrativo (cr); analista contábil (cr); analista jurídico (cr); analista de sistemas (cr); analista de suporte (cr); analista operacional (cr); advogado (cr); analista de comunicação (cr); inspetor fiscal (cr). Salário: R$ 3.337,38 a R$ 8.746,91. Taxa: R$ 60 a R$ 62.

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 6° REGIÃO

Inscrições até 5 de março pelo site: www.quadrix.org.br. Concurso com 8 vagas para o cargo de auxiliar administrativo (2); advogado (2); agente administrativo (1); contador (2); fiscal (1).Salário: R$ 2.157,32 a R$ 5.000. Taxa: R$ 60 a R$ 62.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 1 de março pelo site: https://www.iades.com.br/. Concurso com 308 vagas para o cargo de: assistente administrativo (1 + 61 cadastros de reserva); assistente de tecnologia da informação (61 cadastros de reserva); especialista em comunicação (1 + 61 cadastros de reserva); especialista administrativo (61 cadastros de reserva); especialista financeiro (61 cadastros de reserva). Salário: R$ 4.126,44 a R$ 9.246,75 Taxa: R$ 59

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 5° REGIÃO

Inscrições até 2 de março pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 12 vagas para o cargo de agente fiscal - Pelotas (1); analista administrativo - Porto Alegre (1); analista contábil - Porto Alegre (1); analista de controle interno - Porto Alegre (1); analista de recursos humanos - Porto Alegre (1); analista de segurança e tecnologia da informação - Porto Alegre (1); analista jurídico - Porto Alegre (1); assistente administrativo - Porto Alegre (3); assistente administrativo - Caxias do Sul (1); assistente administrativo - Pelotas (1); agente fiscal - Porto Alegre; agente fiscal - Caxias do Sul; agente fiscal - Santa Maria; assistente administrativo - Santa Maria. Salário: R$ 3.595,16 a R$ 6.237,38 Taxa: R$ 59 a R$ 66.

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 12° REGIÃO

Inscrições até 5 de março pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 3 vagas para o cargo de auxiliar administrativo (2); agente fiscal (1). Salário: R$ 2.450 a R$ 2.750 Taxa: R$ 59

LOCAIS — ESTADUAIS

COMPANHIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRÉ (CRAISA)

Inscrições até 12 de março pelo site: https://www.institutomais.org.br. Concurso com 95 vagas para os cargos de: ajudante de cozinha (5); ajudante geral (5); auxiliar administrativo (3); auxiliar de compras (1); carpinteiro (1); copeiro hospitalar (1); cozinheiro (10); encanador (2); merendeira (20); motorista (3); pedreiro (1); pintor (1); recepcionista (1); soldador/serralheiro (1); zelador (1); eletricista (2); técnico agrícola (2); técnico contábil (1); técnico de enfermagem do trabalho (1); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em almoxarifado (3); técnico em manutenção; refrigeração e climatização (1); técnico em recursos humanos (2); advogado (2); analista de desenvolvimento de sistemas (2); analista de gestão pública (2); analista de recursos humanos (2); assistente social (1); comprador (2); contador (1); enfermeiro do trabalho (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); fiscal de comércio varejista e atacadista (5); nutricionista (5). Salário: R$ 1.988,23 a R$ 10.868,02. Taxa: R$ 65,60 a R$ 82.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS - AL

Inscrições até 19 de março pelo site: https://www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 27 vagas para os cargos de: analista do ministério público área jurídica (11), analista do ministério público área gestão pública (1), analista do ministério público área comunicação social (1), analista do ministério público área de arquivologia (1), analista do ministério público área de assistência social (1), analista do ministério público área de engenharia civil (1), analista do ministério público área de engenharia elétrica (1), analista do ministério público área de estatística (1), analista do ministério público área de pedagogia (1), analista do ministério público área de psicologia (1), analista do ministério público especialidade: administração de redes (1), analista do ministério público especialidade: administração de banco de dados (1), analista do ministério público especialidade: desenvolvimento de sistemas (1), técnico do ministério público (1), técnico do ministério público área de tecnologia da informação (3). Salário: R$ 3.580,72 a R$ 6.243,37. Taxa: R$ 120 a R$ 140.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO (FAPESP)

Inscrições até 25 de fevereiro pelo site: https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 13 vagas para o cargo de: Analista Administrativo (11); Analista de Sistemas (2). Salário: R$ 6.613,69 a R$ 10.235,95. Taxa: R$ 67 a R$ 106.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA - SEDUC/RO

Inscrições até 9 de fevereiro pelo site: https://ibade.org.br/. Concurso com 2.906 vagas para o cargo de: Edital nº 1/2026 - Professor Classe C: Arte (3); Biologia (67); Educação Física (119); Filosofia (10); Física (12); Geografia (122); História (146); Língua Espanhola (3); Língua Inglesa (28); Língua Portuguesa (397); Matemática (154); Orientador Educacional (78); Coordenador Pedagógico (Supervisor) (142); Química (9); Sociologia (3); Edital nº 2/2026 - Técnico Educacional: Agente de Limpeza e Conservação (746); Agente de Alimentação (571); Atividades de Secretariado (275). Salário: R$ 2.142,02 a R$ 5.118,41. Taxa: R$ 63 a R$ 82.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - BA

Inscrições até 23 de fevereiro pelo site: https://www.ibfc.org.br/. Concurso com 2.777 vagas para as áreas de: Edital nº 02/2026:Professor Orientador de Estágio em Saúde - Enfermagem (222); Professor Orientador de Estágio em Saúde - Radiologia (6); Edital nº 03/2026:Técnico em Nível Superior - Administração (15); Técnico em Nível Superior - Arquitetura (5); Técnico em Nível Superior - Ciências Contábeis (10); Técnico em Nível Superior - Engenharia Civil (9); Técnico em Nível Superior - Engenharia Civil - Especialista em Estrutura (2); Técnico em Nível Superior - Engenharia Civil - Especialista em Hidráulica (2); Técnico em Nível Superior - Engenharia de Agrimensura (1); Técnico em Nível Superior - Engenharia Elétrica (6); Edital nº 04/2026:Técnico Administrativo em Nível Médio (2.500). Salário: R$ 2.482,62 a R$ 7.530,75. Taxa:R$ 90 a R$ 110.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SES-MG)

Inscrições até 2 de abril pelo site: http://www.novoibgpconcursos.com.br/. Concurso com 380 vagas para as áreas de: Saúde; Direito; Tecnologia da Informação; Gestão; Engenharias e Arquitetura e Urbanismo. Salário: 4.287,02. Taxa: R$ 59.

CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 5 de março pelo site: https://idecan.org.br/. Concurso com 6 vagas imediatas e 400 de cadastro resera para o cargo de oficial combatente bombeiro militar (406). Salário: R$ 4.113,27 a R$ 10.221,74. Taxa: R$ 200 a R$ 250.

CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Inscrições até 25 de fevereiro pelo site: https://idib.org.br/. Concurso com 110 vagas para o cargo de aluno-soldado bombeiro militar (100); cadete bombeiro militar (curso de formação de oficiais - 10). Salário: R$ 8.015 a R$ 18.670,37 Taxa: R$ 90.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (DPE-BA)

Inscrições até 2 de março pelo site: https://www.fundacaocefetbahia.org.br. Concurso com 68 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de analista técnico direito (Salvador) (41: 25 ampla concorrência, 2 PCD, 12 negros, 1 indígena, 1 quilombola); analista técnico administração (Salvador) (10: 7 ampla concorrência, 3 negros); analista técnico ciências contábeis (Salvador) (5: 4 ampla concorrência, 1 negro); analista técnico secretariado executivo (Salvador); analista técnico jornalismo (Salvador); analista técnico comunicação social (publicidade e propaganda) (Salvador); analista técnico design (Salvador); analista técnico produção audiovisual (Salvador); analista técnico arquitetura (Salvador); analista técnico engenharia civil (Salvador); analista técnico engenharia elétrica (Salvador); analista técnico engenharia mecânica (Salvador); analista técnico engenharia ambiental (Salvador) (2: 2 ampla concorrência); analista técnico pedagogia (Salvador); analista técnico antropologia (Salvador) (1: ampla concorrência); analista técnico segurança do trabalho (Salvador) (1: ampla concorrência); analista técnico relações públicas (Salvador) (2: ampla concorrência); analista técnico calculista (Salvador) (3: 2 ampla concorrência, 1 negro); analista técnico enfermeiro (Salvador) (1: ampla concorrência); analista técnico fisioterapeuta (Salvador) (1: ampla concorrência); analista técnico farmacêutico (Salvador) (1: ampla concorrência); analista técnico biologia (Salvador). Salário: R$ 2.777,75 a R$ 3.659,52. Taxa: R$ 100.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE PAULO AFONSO (CISRP)

Inscrições até 26 de março pelo site: https://igeduc.selecao.net.br/informacoes/137. Concurso com 57 vagas para os cargos de anestesista (1); angiologista (1); cardiologista (ecocardiograma) (1); cardiologista (ergometria) (1); cardiologista clínico (1); cirurgião geral (1); colonoscopista (1); coloproctologista (1); dermatologista (1); endocrinologia e metabologia (1); endoscopista (1); gastroenterologista clínico (1); ginecologista (histeroscopia) (1); ginecologista/obstetrícia (1); hematologista (hemoterapia) (1); infectologista (1); mastologista (1); nefrologista (1); neurologista (1); neurologista (eletroneuromiografia) (1); neuropediatra (1); oftalmologista (1); ortopedista e traumatologista (1); otorrinolaringologista (1); pediatra (1); pneumologista (1); pneumologista (espirometria); radiologista (1); reumatologista (1); ultrassonografista (1); urologista (1); assessor técnico (2); assistente social (1); enfermeiro (2); farmacêutico (1); nutricionista (1); ouvidor (1); psicólogo (1); assistente administrativo (9); técnico em enfermagem (5); técnico em radiologia (densitometria óssea); técnico em radiologia (raio X e mamografia) tipo I; técnico em radiologia (tomografia + ressonância) tipo II (1). Salário: R$ 1.810,17 a R$ 6.483,19. Taxa: R$ 117 a R$ 138.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA (TJBA)

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://conhecimento.fgv.br/juiztjba. Concurso com 100 vagas para o cargo de juiz substituto. Salário: R$ 31.975,77. Taxa: R$ 319,75.



LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

Inscrições até 23 de fevereiro pelo site: https://igeduc.selecao.net.br/informacoes/142/. Concurso com 657 vagas para os cargos de agente ambiental (2); agente operador de defesa civil (15); analista de controle interno (3); arte-educador (2); assistente social (49); auxiliar de farmácia (10); auxiliar de lavanderia plantonista (4); auxiliar de saúde bucal (15); biólogo (2); cadastrador (3); cirurgião geral (2); cirurgião-dentista (1); citotécnico (2); condutor do samu (9); cuidador recanto (10); cuidador (15); dentista do psf (15); digitador (4); educador social (35); enfermeiro diarista (11); enfermeiro do psf (30); enfermeiro plantonista (30); engenheiro ambiental (2); engenheiro civil (2); engenheiro de defesa civil (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); entrevistador do cadastro único (25); farmacêutico (7); fisioterapeuta diarista (8); flebotomista diarista (7); flebotomista plantonista (15); fonoaudiólogo (10); gastroenterologista (2); guarda-vidas (20); maqueiro (13); mastologista (3); médico alergologista (2); médico citopatologista (1); médico clínico diarista (25); médico clínico plantonista (30); médico dermatologista (2); médico do psf (17); médico do trabalho (2); médico ginecologista (5); médico neonatologista plantonista (4); médico neuroclínico (2); médico obstetra plantonista (13); médico ortopedista (6); médico otorrinlaringologista (3); médico pediatra plantonista (15); médico psiquiatra (6); médico ultrassonografista (3); médico veterinário (3); neonatologista (1); nutricionista (12); pedagogo (5); proctologista (1); professor de educação física (2); profissional de educação física (2); psicólogo (47); reumatologista (2); sanitarista (1); técnico agrícola ou agropecuário (1); técnico ambiental (2); técnico de enfermagem (30); técnico de laboratório (2); técnico de laboratório plantonista (1); técnico em gesso (1); técnico em radiologia - raio-x (6); técnico em saneamento (1); técnico em segurança do trabalho (1); terapeuta ocupacional (3); topógrafo (1); visitador do programa criança feliz (11). Salário: R$ 1.621 a R$ 12.178,24. Taxa: R$ 67.

PREFEITURA DE RIO BRANCO DO SUL - PR

Inscrições até 19 de março pelo site: https://www.fundacaofafipa.org.br/. Concurso com 191 vagas para os cargod de nível fundamental: agente de defesa civil (2); nível médio, técnico: agente administrativo (28); agente de apoio educacional (15); educador social (5)fiscal ambiental (1); fiscal de obras e posturas (1); técnico agrícola (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em edificações (2); técnico em enfermagem (10); técnico em farmácia (1); técnico em informática (2); técnico em mineração (1); técnico em saúde bucal (3); nível superior: analista de cultura (1); arquiteto (2); assistente social (5); auditor fiscal de tributos municipais (1); cirurgião dentista (4); enfermeiro (2); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (2); engenheiro florestal (1); farmacêutico (1); fiscal sanitário (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2); geógrafo (1); geólogo (1); médico cardiologista (1); médico generalista (10); médico ginecologista e obstetra (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico veterinário (1); museólogo (1); nutricionista (2); procurador (1); profissional de educação física (2); professor de educação infantil (15); professor de ensino fundamental (50); professor de ensino fundamental (licenciatura em língua portuguesa) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em matemática) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em artes) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em história) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em geografia) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em ciências) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em inglês) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em educação física) (1); psicólogo (1); terapeuta ocupacional (3). Salário: R$ 1.908 a R$ 18.000. Taxa: R$ 70 (fundamental), R$ 90 (médio/técnico) e R$ 120 (superior).

PREFEITURA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - RJ

Inscrições até 12 de março pelo site: https://www.ibam-concursos.org.br/. Concurso com 190 vagas para os cargos de professor docente ii - arte e cultura (21); professor docente ii ciências/biologia (11); professor docente ii - educação física (12); professor docente ii - geografia (8); professor docente ii - história (18); professor docente ii - língua inglesa (5); professor docente ii - língua portuguesa (12); professor docente ii - matemática (11); professor ii - atendimento educacional especializado (2); professor ii - braille (1); professor ii - inspetor escolar (4); professor ii - libras (1); professor ii - orientador educacional (10); professor ii - supervisor escolar (12); professor docente i (educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental) (62). Salário: R$ 2.670,62 a R$ 3.851,91. Taxa: R$ 120 a 140.

PREFEITURA DE CATAGUASES - MG

Inscrições até 25 de fevereiro pelo site: https://idib.org.br/. Concurso com 110 vagas para o cargo de aluno-soldado bombeiro militar (100); cadete bombeiro militar (curso de formação de oficiais - 10). Salário: R$ 8.015 a R$ 18.670,37 Taxa: R$ 90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - RJ

Inscrições até 12 de março pelo site: https://www.ibam-concursos.org.br/. Concurso com 190 vagas para o cargo de: professor docente ii - arte e cultura (21 + cr); professor docente ii ciências/biologia (11 + cr); professor docente ii - educação física (12 + cr); professor docente ii - geografia (8 + cr); professor docente ii - história (18 + cr); professor docente ii - língua inglesa (5 + cr); professor docente ii - língua portuguesa (12 + cr); professor docente ii - matemática (11 + cr); professor ii - atendimento educacional especializado (2 + cr); professor ii - braille (1 + cr); professor ii - inspetor escolar (4 + cr); professor ii - libras (1 + cr); professor ii - orientador educacional (10 + cr); professor ii - supervisor escolar (12 + cr); professor docente i (educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental) (62 + cr). Salário: R$ 2.670,62 a R$ 3.851,91. Taxa: R$ 120 a R$ 140.

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - MT

inscrições até 5 de março pelo site: https://selecon.org.br/. concurso com 483 vagas para o cargo de agente gari (160); agente de boca de lobo; agente de tapa buraco; pedreiro; eletricista; encanador; agente administrativo (32); motorista (15); agente de serviços gerais (32); segurança e manutenção (33); técnico em padaria; técnico em meio ambiente; técnico em agropecuária; fotógrafo; topógrafo (2); cuidador (25); facilitador (10); operador de cadastro único (20); orientador social (25); auxiliar de inspeção municipal; operador de máquina escavadeira/ motoniveladora/ pá carregadeira; operador de máquina retroescavadeira (6); administrador; analista de rede; programador web; agente de comunicação social; economista; engenheiro civil (2); engenheiro eletricista (1); gestor municipal; jornalista (6); arquiteto (4); técnico de nível superior (79); comunicação social; engenheiro sanitarista; publicitário; analista de sistemas; psicólogo (10); nutricionista; assistente social; engenheiro de segurança do trabalho (20); turismólogo (1); psicopedagogo; engenheiro ambiental. salário: r$ 1.621 a r$ 2.843,84. taxa: de r$ 78 para nível fundamental, r$ 95 para nível médio e r$ 120 para nível superior.

PREFEITURA DE PIUMHI - MG

inscrições até 5 de março pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. concurso com 484 vagas para os cargos de auxiliar de matadouro (6); auxiliar de serviços gerais (20); auxiliar de transportes (3); contínuo/servente (70); eletricista (1); gari (10); jardineiro (1); motorista (23); operador de máquinas (3); pedreiro (6); pintor em construção civil (3); vigilante (12); agente administrativo geral (6); auxiliar administrativo geral (32); auxiliar de saúde (14); assistente educacional (20); fiscal de meio ambiente (2); fiscal de obras e posturas (2); fiscal de tributos (2); orientador social (16); ouvidor (1); secretária escolar (1); técnico de enfermagem (39); técnico em edificações (2); assistente social (5); bibliotecário (1); controlador geral (1); enfermeiro (16); engenheiro civil (2); fisioterapeuta (7); fonoaudiólogo (1); médico (15); médico veterinário (2); nutricionista (1); odontólogo (24); professor peb ii (90); psicólogo (16); supervisor escolar (6); técnico em psicopedagogia (2). salário: R$ 1.563,72 a R$ 16.497,79. taxa: R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ

Inscrições até 6 de março pelo site: https://www.institutoreferencia.org.br/. concurso com 450 vagas para os cargos coveiro (5); motorista de ônibus escolar (4); operador de máquinas pesadas (2); agente administrativo (25); agente de patrimônio (4); auxiliar de consultório dentário (7); coordenador de turno escolar (10); profissional de apoio escolar (25); eletricista (3); monitor de transporte escolar (5); técnico de enfermagem (35); técnico em laboratório de análises clínicas (3); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em radiologia (5); professor educação infantil (43); professor do 1º ao 5º ano (3); secretário escolar (7); auditor de controle interno (2); advogado (6); arquiteto(a) (2); assistente social (15); biólogo (1); bioquímico (2); bibliotecário (1); dentista - psf (2); dentista (6); enfermeiro (35); enfermeiro esf (2); engenheiro civil (5); engenheiro ambiental (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro florestal (1); fisioterapeuta (14); fonoaudiólogo (10); geólogo (1); médico angiologista (1); médico cardiologista (2); médico clínico geral (2); médico dermatologista (1); médico endocrinologista (1); médico ginecologista/obstetra (2); médico geriatra (1); médico infectologista (1); médico mastologista (1); médico nefrologista (1); médico neurologista (1); médico oftalmologista (2); médico ortopedista (2); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (2); médico pneumologista (1); médico psiquiatra (3); médico radiologista (1); médico reumatologista (1); médico urologista (2); médico psf (8); médico ultrassonografista (3); nutricionista (6); psicólogo (15); coordenador pedagógico (15); professor do 6º ao 9º ano - artes (1); professor do 6º ao 9º ano ciências (1); professor do 6º ao 9º ano educação física (1); professor do 6º ao 9º ano - geografia (1); professor do 6º ao 9º ano - história (1); professor do 6º ao 9º ano - inglês (1); professor do 6º ao 9º ano - matemática (1); professor do 6º ao 9º ano português (1); professor de educação especial (9); professor intérprete de braille (1); psicomotricista (2); psicopedagogo (6); veterinário (4); terapeuta ocupacional (2); guarda civil municipal masculino (17); guarda civil municipal feminino (1). Salário: R$ 1.634,21 a R$ 5.318,89. Taxa: R$ 65 (fundamental), R$ 75 (médio/técnico) e R$ 105 (superior).

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS - SC

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://2025pspmf.fepese.org.br/. Concurso com 500 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (400); agente de combate às endemias (100). Salário: R$ 2.944,36. Taxa: R$ 120.

PREFEITURA DE IRAQUARA - BA

Inscrições até 22 de fevereiro pelo site: https://www.fundacaocefetbahia.org.br/. Concurso com 363 vagas para os cargos de: edital nº 01/2026: professor da educação infantil (56); professor séries iniciais (74); professor séries finais - matemática (2); professor séries finais língua portuguesa (5); professor séries finais geografia (1; professor séries finais história (2); professor séries finais artes (1); professor séries finais língua inglesa (2); professor séries finais ciências (1); professor séries finais ensino religioso (1); professor séries finais educação física (1); psicólogo(a); (5); edital nº 02/2026: assistente de sala (26); técnico administrativo (25); auxiliar de serviços gerais (58); merendeiro(a); (48); porteiro(a); (25); vigilante (30).. Salário: R$ 1.621 a R$ 3.000. Taxa: R$ 80.

PREFEITURA DE PÃO DE AÇÚCAR - AL

Inscrições até 11 de abril pelo site: http://concursosintec.org.br/. Concurso com 55 vagas para os cargos de agente de defesa civil (5); agente de trânsito (15); guarda civil municipal (35). Salário: R$ 2.000 a R$ 2.200. Taxa: R$ 90.

PREFEITURA DE BARRA DO CHOÇA - BA

Inscrições até 26 de fevereiro pelo site: https://www.avalia.org.br/. Concurso com 113 vagas para os cargos de agente de combate às endemias (6); agente de fiscalização (10); assistente administrativo (34); motorista categoria d (14); agente de fiscalização ambiental (2); técnico em enfermagem (13 ); técnico em informática (6 ); arquivista (1 ); assistente social (3 ); auditor fiscal (2 ); enfermeiro (5 ); engenheiro agrônomo (1 ); engenheiro ambiental (1 ); secretário escolar (11); psicólogo (3 ); ouvidor (1 ); . Salário: R$ 1.518 a R$ 4.318,18. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE SÃO PAULO - SP

Inscrições até 3 de março pelo site: https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 500 vagas para o cargo de para o cargo de guarda civil metropolitano - 3ª classe. Salário: R$ 4.127,52. Taxa: R$ 98.

PREFEITURA DE MAZAGÃO - AP

Inscrições até 6 de março pelo site: https://www.paconcursos.com.br/. Concurso com 333 vagas para os cargos de secretaria municipal de administração (semad): agente administrativo (8); digitador (5); educador social (1)fiscal de tributos (2); técnico agrícola (3); técnico ambiental (2); técnico de pesca (2); técnico em informática (4); técnico imobiliário (1); analista administrativo (2); arquiteto (2); assessor jurídico (3); assistente jurídico (3); assistente social (4); auditor fiscal (2); contador (2); economista (1); educador físico (1); enfermeiro (1); engenheiro agrônomo (2); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (3); engenheiro de pesca (1); engenheiro florestal (2); geógrafo (1); nutricionista (1 vaga); psicólogo (2 ); secretaria municipal de saúde (semusa): agente administrativo (1); digitador (2); educador social (1); técnico de enfermagem (17); técnico em informática (2); administrador (1); assessor jurídico (1); assistente social (4); contador (1); educador físico (2); enfermeiro (8); farmacêutico (4); fisioterapeuta (4); nutricionista (4); psicólogo (4); secretaria municipal de educação (semed); cuidador infantil (19); digitador (2); assessor jurídico (1)assistente social (3); contador (1); neuropsicólogo (1); nutricionista (4); pedagogo (11); pedagogo educ. inclusiva especial (13); prof. de educ. infantil (zona urbana) (19); prof. de educ. infantil (zona rural) (28); prof. de ensino fundamental (28); prof. de ensino fundamental (zona rural) (47); prof. de matemática (1); professor de ed. física (9); professor de ling. portuguesa (1); psicólogo (4); psicopedagogo (3).Salário: R$ 1.621 a R$ 4.502,18. Taxa: R$ 120 a R$ 150.

PREFEITURA DE ITAPEVA - MG

Inscrições até 16 de março pelo https://abconcursospublicos.org/. Concurso com 304 vagas para os cargos de mecânico (1); motorista (23); motorista de ambulância; oficial de manutenção e conservação de estradas e vias urbanas (5); oficial de manutenção de conservação de prédios públicos (5); oficial de obras (5); oficial de serviços municipais (1); operador de máquinas (3); pedreiro (4); pintor (2); auxiliar de saúde bucal (3); auxiliar de serviços escolares (29); controlador de acesso (10); coveiro (2); eletricista (2); oficial de limpeza pública e serviços gerais (15); serralheiro (1); vigia (6); auxiliar administrativo (5); fiscal de obras; fiscal de tributos; monitor escolar (80); secretário escolar (5); auxiliar de enfermagem eap (2); auxiliar de enfermagem esf (3); auxiliar de farmácia (1); técnico de nível médio cras (1); técnico de enfermagem do pronto atendimento (4); técnico de enfermagem imunização; técnico de enfermagem vigilância em saúde (2); técnico em informática (1); técnico em patologia clínica; técnico em radiologia (1); técnico em segurança do trabalho (1); : assistente social (4); ; cirurgião dentista esf (2); contador (1); controlador interno (1); educador físico multiprofissional (2); enfermeiro de pronto atendimento (1); enfermeiro eap (2); enfermeiro esf (4); engenheirofarmacêutico farmácia de minas (1); farmacêutico multiprofissional (1); farmacêutico/bioquímico (1); fisioterapeuta (1); fisioterapeuta multiprofissional; fonoaudiólogo (1); fonoaudiólogo multiprofissionalinstrutor de esportes (1); médico eap (2); médico esf (4); médico veterinário (1); nutricionista; nutricionista multiprofissional (2); psicólogo (4); psicólogo multiprofissional (2); terapeuta ocupacional (1); psicopedagogo; supervisor pedagógico (6); professor do ensino básico (26); professor com licenciatura - ensino fundamental artes (1); professor com licenciatura - ensino fundamental educação física (2); professor com licenciatura - ensino fundamental ensino religioso (1); professor com licenciatura - ensino fundamental geografia (2); professor com licenciatura - ensino fundamental história; professor com licenciatura - ensino fundamental inglês; professor com licenciatura - ensino fundamental língua portuguesa; professor com licenciatura - ensino fundamental matemática (2); professor com licenciatura - ensino fundamental ciências. Salário: R$ 1.469,41 a R$ 20.884,18. Taxa: R$ 74,60 a R$ 114,60.

PREFEITURA DE MÃE DO RIO - PA

Inscrições prorrogadas até o dia 9 de março pelo site: https://www.fundacaocetap.com.br/. Concurso com 10 vagas para o cargo de 10 vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 1.800. Taxa: R$ 90.

PREFEITURA DE SERRO - MG

Inscrições até às 16h do dia 2 de março pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 152 vagas para os cargos de: nível fundamental incompleto (alfabetizado): ajudante de serviços gerais (8); auxiliar de serviços gerais (8); bombeiro hidráulicocarpinteiro (1); coveiro (3); eletricista (1); pedreiro (1); nível fundamental completo: auxiliar de educador acolhimento institucional (2); motorista categoria b (3); motorista categoria d (5); operador de máquinas pesadas (2); almoxarife (2); auxiliar administrativo (3); auxiliar em saúde bucal esf (9); educador cuidador acolhimento institucional (1); educador infantil (10); fiscal de postura (1); fiscal sanitário (2); orientador social - centro de convivênciaorientador social - cras (1); orientador social - creas (1); orientador social equipe volante (1); nível médio/técnicofiscal de obras (1); fiscal em meio ambiente (1); técnico civil (edificações) (2); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagemtécnico em enfermagem esf (9); técnico em meio ambiente (1); técnico em patologia clínica (1); técnico em saúde bucal (1); técnico em segurança do trabalho (1): nível superior completo: arquiteto urbanista (1); assistente social (1); assistente social acolhimento institucional (1); assistente social cras (1); assistente social cras equipe volante (1); assistente social creas (1); assistente social proteção social especialassistente social regulaçãoauditor fiscal (2); contador (1); enfermeiroenfermeiro esf (9); enfermeiro regulador (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); farmacêutico bioquímico (1); fiscal sanitário nível superior (1); fisioterapeuta (1); jornalista (1); médico esf (9); médico regulador (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo esf (9); orientador pedagógico (1); pedagogo creas (1); professor de educação básica (8); professor de educação física (3); psicólogo acolhimento institucional (1); psicólogo cras (1); psicólogo creas (1); psicólogo da secretaria de educação; psicólogo equipe volante (1); psicólogo proteção social especial; supervisor pedagógico (1); técnico de nível superior advogado creas (1); técnico de nível superior c. de convivência; turismólogo (1): nível superior com especialização: enfermeiro epidemiologista; médico geriatra (1); médico ginecologista obstetra (1); médico psiquiatra saúde mental (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 16.806,13. Taxa: de R$ 60 a R$ 140, sendo possível solicitar isenção entre os dias 26 e 28 de janeiro de 2026.

PREFEITURA DE LAGOA DA PRATA - MG

Inscrições de 27 de abril até 27 de maio pelo site: https://www.lagoadaprata.mg.gov.br/. Concurso com 67 vagas e cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salário: R$ 1.621,09 a R$ 21.489,70. Taxa: não informado.

PREFEITURA DE JARINU - SP

Inscrições até 5 de março pelo site: http://www.institutomais.org.br/. Concurso com 17 vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de: guarda municipal. Salário: R$ 4.057. Taxa: R$ 72.

PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA - SP

Inscrições até 23 de fevereiro pelo site: https://www.itapecerica.sp.gov.br/. Concurso com 19 vagas para os cargos de: agente de desenvolvimento humano (10), faxineiro (5), orientador pedagógico (4). Salário: R$ 2.041,34 a R$ 5.783,13. Taxa: R$ 58 a R$ 77.

PREFEITURA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

Inscrições até 6 de março de forma presencial no Centro Administrativo Vereador Dirceu Pavoni (Auditório Vereador Alido Lindner), localizado na Rua Maurício Rosemann, nº 15, Cachoeira, Almirante Tamandaré PR. Concurso com 53 vagas para os cargos de: professor de educação básica dos anos iniciais 20 horas (30) e monitor de transporte escolar (23). Salário: R$ 1.780 a R$ 2.017,09. Taxa: sem.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS - PB

Inscrições até 8 de março pelo site: www.apiceconsultoria.com. Concurso com 42 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (2); gari (4); merendeira (2); motorista “b” – educação (2); motorista “d” – educação (3); auxiliar de professor – ed. infantil (6); guarda municipal (2); técnico em enfermagem (2); assistente social (1); educador físico (1); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico – psf (1); nutricionista (1); psicólogo (1); psicopedagogo (1); professor (diversas áreas) (9). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.345,07. Taxa: R$ 40 a R$ 70.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM)

Inscrições até 9 de março pelo site https://bit.ly/4s0D2ZU. Concurso com 73 vagas para os cargos de professor de ensino superior da carreira do magistério público, nas classes de professor assistente e professor adjunto: floricultura e paisagismo (1); engenharia agrícola (1); clínica médica de pequenos animais (1); criação e doenças de aves e suínos (1); melhoramento genético, genética veterinária e estatística (1); bioinformática e inteligência artificial na zootecnia (1); produção de pequenos ruminantes (1); morfologia e anatomia vegetal (1); bioquímica de microorganismos e tecnologia enzimática (1); biotecnologia vegetal (1); embriologia e histologia (1); morfologia/anatomia humana (1); fisiologia; fisiologia animal comparada (1); fisiologia; fisiologia endócrina e metabólica (1); física/ensino de física (1); física/física médica (1); probabilidade e inferência estatística (4); fototérmica e fotoacústica (1); análise numérica (1); cálculo avançado e análise funcional (1); combinatória (1); química analítica (1); química inorgânica (1); química orgânica/química de produtos naturais (1); química orgânica/síntese orgânica (2); fundamentos da educação (1); gestão educacional e escolar (1); metodologia e técnicas de pesquisa (1); cartografia e geoprocessamento (1); descrição linguística (2); ensino de língua portuguesa (2); texto e discurso (1); educação musical cordas dedilhadas (1); educação musical percussão (1); fenomenologia e existencialismo: teoria e prática (1); psicologia escolar e educação especial (1); micologia médica/análises clínicas (1); parasitologia clínica/análises clínicas (1); biomecânica e cinesiologia (1); estágio e ensino da educação física (1); ciências da saúde cirurgia geral (1); ciências da saúde doenças infecciosas e parasitárias (1); ciências da saúde ginecologia e obstetrícia (2); pedagógica e produção do conhecimento em educação física (1); saúde coletiva (1); gestão de pessoas (1); teoria geral do processo e prática processual civil (I, II e III) (1); economia quantitativa (1); teoria econômica (1); tecnologia e gestão na construção civil (1); projeto de máquinas (1); controle de processos (1); termodinâmica experimental aplicada em engenharia química (1); biologia aplicada à engenharia ambiental (1); fenômenos de transporte e termodinâmica aplicada (1); hidrodinâmica continental e costeira (1); matemática aplicada à engenharia ambiental e de computação (1); sistemas de computação aplicados à engenharia (1); expressão gráfica, eletrotécnica, mecânica dos sólidos e automação (1); análise sensorial (1); arquitetura - teoria e história da arquitetura, do urbanismo e do patrimônio (1); arquitetura, urbanismo e arquitetura da paisagem (1); engenharia civil: processos construtivos de edificações (1); física geral (1); gestão da produção e controle de qualidade na área de alimentos (1); nutrição aplicada à gastronomia (1). Salário: R$ 3.982,70 a R$ 16.565,27. Taxa: R$ 515,17.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)

Inscrições até 10 de março pelo site https://bit.ly/4tN8aho. Concurso com 63 vagas para os cargos de analista de tecnologia da informação (6); assistente social (1); auditor (4); bibliotecário-documentalista (1); contador (2); economista (6); engenheiro de segurança do trabalho (3); médico - cardiologia (1); médico - clínica Médica (1); médico - medicina do trabalho (1); médico - psiquiatria (1); museólogo (1); nutricionista com habilitação (4); técnico de laboratório/física (1); técnico de tecnologia da informação (1); técnico em enfermagem (9); médico - cirurgia geral (1); médico - ginecologia/obstetrícia (1); médico - medicina da família e comunidade (1); médico - ortopedia (1); médico - radiologia (1); engenheiro agrônomo (1); bibliotecário-documentalista (1); médico - clínica médica (2); médico - ginecologia/obstetrícia (1); médico - medicina do trabalho (1); médico - pediatria (1); psicólogo educacional (1); assistente em administração (1). Salário: R$ 4.204,90 a R$ 6.142,04. Taxa: R$ 151 a R$ 248.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB)

Inscrições até 2 de março de forma presencial na secretaria do departamento responsável pela área. Concurso com 31 vagas para os cargos de professor de magistério superior para as áreas de álgebra/análise/geometria/sistemas/dinâmicos/probabilidade (1); química (1); química ambiental (1); ensino de filosofia (1); ética (1); computação gráfica (1); programação para jogos digitais 2D e 3D (1); fundamentos antropo-filosóficos da educação (1); currículo (1); gestão educacional (1); didática (1); ensino de história e estágio supervisionado em história (1); gestão de operações (1); fisioterapia na saúde da mulher e do homem e fisioterapia dermatofuncional (1); nutrição em saúde coletiva (1); direito público (1); canto popular (1); musicoterapia (1); tecnologia de áudio e produção musical (1); mecatrônica (1); microbiologia/micologia/biologia celular (1); administração rural (1); informática (1); libras (1); matemática (1); fitotecnia: plantas daninhas e tecnologias inovadoras na produção sustentável de grandes culturas (1); química analítica (1); libras e educação especial inclusiva (1); filosofia geral (1); estudos Clássicos: latim, literatura greco-latina e estudos literários em língua portuguesa (1); libras (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 14.288,85. Taxa: R$ 60 a R$ 120.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)

Inscrições até 28 de fevereiro pelo site https://bit.ly/49V6Csk. Concurso com 20 vagas para os cargos de professor de arquitetura e urbanismo ou planejamento urbano e regional/projeto ou fundamentos do planejamento urbano e regional (1); professor de arquitetura e urbanismo/projeto de arquitetura e urbanismo ou tecnologia de arquitetura e urbanismo (2); professor de arquitetura e urbanismo/projeto de arquitetura e urbanismo (2); professor de arquitetura e urbanismo/projeto de arquitetura e urbanismo ou paisagismo (1); professor de arquitetura e urbanismo ou desenho industrial ou design/projeto de arquitetura e urbanismo ou desenho do produto (2); professor de arquitetura e urbanismo/fundamentos de arquitetura e urbanismo (2); professor(a) de arquitetura e urbanismo/tecnologia da arquitetura e urbanismo - conforto ambiental integrado (1); professor de arquitetura e urbanismo ou engenharia civil/tecnologia de arquitetura e urbanismo ou construção civil (1); professor(a) de arquitetura e urbanismo/tecnologia de arquitetura e urbanismo - linguagem geométrica e arquitetura digital (1); professor(a) de arquitetura e urbanismo ou desenho industrial ou design/tecnologia de arquitetura e urbanismo ou programação visual (1); professor de geografia/cartografia (1); professor de geografia/ensino da geografia (2); professor de geografia/geografia física (2); professor(a) de geografia/geografia humana (1). Salário: R$ 13.288,85. Taxa: R$ 332,22.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)

Inscrições até 30 de março pelo site http://bit.ly/3NOYUsv. Concurso com 49 vagas para os cargos de Nível D: assistente em administração (6); assistente em administração (1); técnico em contabilidade (4); técnico em laboratório/química (3); técnico em laboratório/farmácia (1); técnico em laboratório/automação industrial (1); técnico em laboratório/biotério (1); técnico em laboratório/biologia (1); técnico em tecnologia da informação/desenvolvimento de software-back-end (5); técnico em tecnologia da informação/suporte em infraestrutura e rede de computadores (3); Nível E: administrador (1); analista de tecnologia da informação/infraestrutura de TI e rede de computadores (2); analista de tecnologia da informação/arquitetura e desenvolvimento de sistema back-end (2); arquivista (1); assistente social (1); contador (1); economista (1); enfermeiro (1); engenheiro/civil (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro de segurança do trabalho (3); farmacêutico (2); médico do trabalho (1); médico veterinário/ciência de animais de laboratório (1 vaga); médico veterinário/clínica médica e cirurgia de grandes animais (1); nutricionista (1); odontólogo (1); tecnico em assuntos educacionais (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. Taxa: R$ 100

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG)

Inscrições até 9 de março pelo site https://bit.ly/45cgufV. Concurso com 11 vagas para os cargos de: edital nº 143: programa de pós graduação em biotecnologia (1); edital nº 144: programa de pós graduação multicêntrico em ciências fisiológicas (2); edital nº 145: programa de pós graduação em ciências farmacêuticas (2); edital nº 146: programa de pós graduação em ciências biológicas (1); edital nº 147: programa de pós graduação em engenharia química (1); edital nº 148: programa de pós graduação em ciências biológicas (1); edital nº 149: pós graduação em assistência farmacêutica (1); edital nº 150: pós graduação em ciências odontológicas (1); edital nº 151: programa de pós graduação em estatística aplicada e biometria (1). Salário: R$ 12.862,13 a R$ 22.377,72. Taxa: R$ 190.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) - MG

Inscrições até 12 de março pelo site https://bit.ly/4pWz3wl. Concurso com 22 vagas para os cargos de administrador (12); bibliotecário documentalista; (7); engenheiro civil (1); médico/pneumologia (1); médico/medicina do trabalho (1). Salário: R$ 4.967,04. Taxa: R$ 200.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)

Inscrições até 31 de março pelos e-mails: secmales@unilab.edu.br; inscricoesics@unilab.edu.br; ill@unilab.edu.br; idr@unilab.edu.br . Concurso com 8 vagas para os cargos de métodos e abordagens na análise das relações internacionais (1 filosofia e filosofia africana (1); direito internacional (1); ciências fisiológicas/bioquímicas (1); ciências morfológicas (1); estudos da linguagem (1); engenharia de alimentos (1); ciência e tecnologia de alimentos (1). Salário: R$ 4.651,09 a R$13.228,85. Taxa: R$ 190.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)

Inscrições até 24 de fevereiro com inscrições a conferir por área. Concurso com 17 vagas para as áreas de medicina, medicina geral de família e comunidade (1); medicina, ginecologia e obstetrícia (1); ortopedia e traumatologia (1); direito civil (1); colheita florestal, mecanização florestal, gestão do abastecimento florestal e infraestrutura florestal (1); medicina, clínica médica (1); medicina, reumatologia (1); química inorgânica - terras raras (1); físico-química (1); oncologia com atuação complementar em hematologia e propedêutica médica (1); psiquiatria (1); literaturas de língua inglesa (1); helmintologia e parasitologia humana (1); engenharia elétrica (1); linguística, letras e artes (1); lavra de minas e desmonte de rochas (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 61 a R$ 240.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://bit.ly/3L8mgs7. Concurso com 10 vagas para os cargos de: engenharia de produção (2); engenharia elétrica de potência (1); energias renováveis e transição energética (1); transformação digital e industrial (1); engenharia da educação e ciência da aprendizagem (1); engenharia da vida e aquecimento global (1); mobilidade e cidades inteligentes (1); infraestrutura sustentável e resiliente (1); engenharia ambiental e interfaces (1). Salário: R$ 24.309,11. Taxa não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 26 de junho pelo site: https://bit.ly/3L8mgs7. Concurso com 5 vagas para as áreas de:biomateriais (1); endodontia (1); prótese fixa (1); odontologia para pacientes com necessidades especiais (1); patologia geral (1). Salário: R$ 15.498,97. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS)

Inscrições até 1º de março pelo site:https://www.ufms.br/. Concurso com 32 vagas para o cargo de professor substituto. Salário: não informado. Taxa: não informado.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU)

Inscrições até 9 de março pelo site: https://www.portalselecao.ufu.br/servicos/. Concurso com uma vaga para o cargo de médico veterinário. Salário: R$ 4.976,27. Taxa: R$ 149.



INSTITUTOS



INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS (IFMG)

Inscrições até 16 de março pelo site: https://bit.ly/3O7DsPM. Concurso com 2 vagas para Edital nº 96/2026: técnico em tecnologia da informação campus ouro branco (1). Edital nº 113/2026: técnico em assuntos educacionais campus piumhi (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 6.142,04. Taxa: para o cargo de técnico em tecnologia da informação é de R$ 120 e para Técnico em Assuntos Educacionais é de R$ 200.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI (IFPI)

Inscrições até 9 de março pelo site: https://bit.ly/4aBT07f. Concurso com 81 vagas para o cargo de professor do ensino básico, técnico e tecnológico (EBTT): professor de contabilidade (6); professor de história (6); professor de física (5); professor de língua portuguesa (5); professor de matemática (5); professor de informática (4); professor de biologia (4); professor de direito (4); professor de espanhol (4); professor de gestão ambiental (4); professor de sociologia (4); professor de filosofia (3); professor de administração (3); professor de arte (3); professor de educação física (3); professor de inglês (3); professor de música (2); professor de química (2); professor de disciplinas pedagógicas (2); professor de disciplinas pedagógicas/libras (2); professor de geoprocessamento (2); professor de geografia (1); professor de agronomia (1); professor de alimentos (1); professor de engenharia elétrica (1); professor de segurança do trabalho (1). Salário: R$ 6.397,19 a R$ 13.763,94. Taxa: R$ 190.

INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 27 de fevereiro pelo site: https://portal.ifrj.edu.br/concurso-docente/professor-substituto. Concurso com 65 vagas para o cargo de professor substituto. Salário: R$ 3.090,43 a R$ 8.058,29. Taxa: R$ 80.