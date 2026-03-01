Confira lista com 62 concursos abertos e 11.770 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 62 concursos e 11.770 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há dois concursos abertos com 94 vagas. Entre os nacionais, há seis certames abertos para 2.802 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há seis seleções abertas com 1.568 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são seis concursos com 355 postos vagos. Há ainda nove seleções de concursos estaduais com 2.128 vagas. Já para os municipais, há 16 concursos e 4.226 vagas. Nas universidades federais, são 12 processos seletivos e 315 oportunidades. Nos institutos federais há cinco certames abertos com 373 vagas.

DISTRITO FEDERAL

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB)

Inscrições até 3 de março pelo site: https://sl1nk.com/owQYd. Concurso com 45 vagas para o cargo de professor de magistério superior. Salário: R$ 13.288,85. Taxa: R$ 240,40.

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PM - DF)

Inscrições até 6 de março pelo site: https://bit.ly/3NUj44i. Concurso com 49 vagas e cadastro reserva para curso de formação de oficiais. Salário: R$ 8.007,76 a R$ 17.034,85. Taxa: R$ 163.



NACIONAIS

COMANDO DA AERONÁUTICA - DIRETORIA DE ENSINO

Inscrições até 13 de março exclusivamente no site do exame. Concurso com 272 vagas para os cargos de: cadar 2027 endodontia (1); periodontia (1); prótese dentária (1); cafar 2027 farmácia bioquímica (2); camar 2027 alergologia (4); anestesiologia (7); anatomia patológica (6); cancerologia (9); cardiologia (12); cirurgia de cabeça e pescoço (1); clínica médica (7); cirurgia geral (9); cirurgia plástica (1); cirurgia vascular periférica (6); dermatologia (5); endocrinologia (5); gastroenterologia (9); geriatria (8); ginecologia e obstetrícia (12); médico generalista (11); hematologia (2); hemoterapia (2); infectologia (1); medicina intensiva (8); mastologia (1); medicina de família e comunidade (18); medicina nuclear (1); medicina do trabalho (1); neurocirurgia (1); nefrologia (4); neurologia (3); oftalmologia (15); otorrinolaringologia (13); ortopedia (8); pediatria (10); pneumologia (1); pediatria neonatal (1); proctologia (3); psiquiatria (13); radiologia (13); reumatologia (3); urologia (6); eaoap 2027 análise de sistemas (1); ciências contábeis (1); jornalismo (1); psicologia (2); serviços jurídicos (3); eaoear 2027 engenharia civil (1); engenharia cartográfica (1); engenharia da computação (5); engenharia elétrica (3); engenharia eletrônica (3); engenharia mecânica (3); engenharia de telecomunicações (2). Salário: não informado.Taxa: R$ 150.

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AGSUS)



Inscrições até 8 de março pelo site: http://www.cebraspe.org.br/concursos/agsus_26_rd. Concurso com vagas para os cursos de: assistente de projeto gab dais; assistente de projeto perfil 1 uaps; assistente de projeto perfil 2 uaps; assistente de projeto perfil 3 uaps; assistente de projeto uae; assistente de projeto perfil 1 uep; assistente de projeto perfil 2 uep; assistente de projeto perfil 1 uma; assistente de projeto perfil 2 uma; assistente de projeto perfil 1 udigis; assistente de projeto perfil 2 udigis; assistente de projeto perfil 3 udigis; assistente de projeto perfil 1 usi; assistente de projeto perfil 2 usi; assistente de projeto perfil 3 usi; assistente de projeto upi; assistente de projeto apoio a viagens ulog; assistente de projeto logística ulog; assistente de projeto suprimento e patrimônio ulog; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) engenheiro civil com experiência em cálculo estrutural; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) engenheiro elétrico; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) engenheiro civil com experiência em instalações hidrossanitárias; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) engenheiro civil com experiência em formação de solos; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) engenheiro mecânico; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) geólogo; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) arquiteto; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) arquiteto com experiência em paisagismo; assistente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura) arquiteto com experiência em obras prediais; assistente de projeto uinfra (fiscalização de obras) engenheiro civil; assistente de projeto uinfra (fiscalização de obras) engenheiro elétrico; assistente de projeto uinfra (fiscalização de obras) engenheiro mecânico; assistente de projeto uinfra (fiscalização de obras) arquiteto; assistente de projeto uinfra (fiscalização de obras) geólogo; assistente de projeto ujur; assistente de projeto cgdoc; assistente de projeto utic; assistente de projeto especialista em serviços do pes-rd parâmetros assistenciais; assistente de projeto especialista em serviços do pes-rd apoio à gestão; assistente de projeto especialista em serviços do pes-rd determinação socioambiental; assistente de projeto especialista em serviços do pes-rd integração de redes; assistente de território especialista em articulação territorial do pes-rd participação social e planejamento territorial; assistente interfederativo especialista em gestão interfederativa do pes-rd gestão interfederativa; assistente de projeto especialista em gestão interfederativa do pes-rd superintendência ms/es; assistente de projeto ugp; assistente de projeto i ugp; assistente de projeto ii ugp; assistente de projeto técnico de segurança do trabalho ugp; assistente de projeto enfermeiro do trabalho ugp; agente de projeto apoio a viagens ulog; agente de projeto logística ulog; agente de projeto uinfra (engenharia e arquitetura); agente de projeto uinfra (fiscalização de obras); agente de projeto administrativo de serviços do pes-rd; agente de território - naage/pes-rd; agente interfederativo - naage/pes-rd; agente de projeto - sede agsus. Salário: R$ 4.000 a R$ 8.000. Taxa: não informada.

COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS (CPESFN)

Inscrições até 20 de março pelo site: https://www.marinha.mil.br/cgcfn. Concurso com 1.680 vagas para os cargos de: soldado fuzileiro naval (1.680). Salário:R$ 1.424,26 a R$ 2.505,10. Taxa: R$ 40.



MARINHA DO BRASIL I

Inscrições até 8 de abril pelo site: http://www.ingressonamarinha.mar.mil.br/. Concurso com vagas para os cargos de: corpo de engenheiros da marinha; engenharia aeronáutica; engenharia cartográfica; engenharia civil (2); engenharia de produção (2); engenharia de sistemas de computação; engenharia de telecomunicações; engenharia elétrica (4); engenharia eletrônica (3); engenharia mecânica (5); engenharia mecânica de aeronáutica; engenharia mecatrônica; engenharia naval (2); engenharia nuclear; engenharia química; corpo de saúde da marinha - quadro de médicos (nacional); cardiologia (3); clínica médica (3); medicina intensiva (3); medicina legal (3); reumatologia (3); cirurgia cardíaca (3); anestesiologia (3); radiologia (3); ortopedia e traumatologia (3); medicina de emergência (3); corpo de saúde da marinha - quadro de médicos (regional); comando do 4º distrito naval belém - pa; endocrinologista; medicina intensiva; medicina legal; reumatologia; cirurgia vascular; oftalmologia; urologia; medicina de emergência; comando do 6º distrito naval ladário - ms; clínica médica; endocrinologista; anestesiologia; ginecologia e obstetrícia; pediatria; oftalmologia; psiquiatria; medicina de emergência; comando do 9º distrito naval amazonas - am; dermatologia; ginecologia e obstetrícia; psiquiatria; radiologia; corpo de saúde da marinha - quadro de cirurgiões dentistas (regional); comando do 4º distrito naval belém - pa; dentística; odontopediatria; ortodontia; prótese dentária; comando do 6º distrito naval ladário - ms; prótese dentária; comando do 9º distrito naval amazonas - am; dentística; periodontia; corpo de saúde da marinha - quadro de apoio à saúde (nacional); enfermagem (3); corpo de saúde da marinha - quadro de apoio à saúde (regional); comando do 4º distrito naval belém - pa; enfermagem (2); farmácia; fisioterapia; comando do 6º distrito naval ladário - ms; enfermagem (2); fisioterapia; comando do 9º distrito naval amazonas - am; enfermagem; farmácia; fisioterapia; fonoaudiologia; quadro técnico do corpo auxiliar da marinha; ciências biológicas; comunicação social (2); direito (5); educação física; estatística; física - licenciatura; informática - banco de dados (2); informática - desenvolvimento de sistemas (3); informática - infraestrutura de ti (3); informática - segurança da informação (2); meteorologia; músico; pedagogia (2); psicologia (2); serviço social; segurança do tráfego aquaviário (5); quadro de capelães navais do corpo auxiliar; católica apostólica romana; batista. Salário: R$ 9.663,60. Taxa: R$ 150.

MARINHA DO BRASIL II

Inscrições até 2 de março pelo site: https://concursos.marinha.mil.br/. Concurso com 850 vagas para o cargo de aprendiz-marinheiro. Salário: R$ 1.303,90. Taxa: R$ 53.

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS

Inscrições até 18 de março pelo site: https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com número de vagas não informado para cadastro reserva para os cargos de: Assistente de Projeto: Indígena; Técnico de Segurança do Trabalho; Enfermeiro do Trabalho; Enfermagem do Trabalho; Cotação de Preços; Cotação de Preços em Obras e Serviços de Engenharia. Dados: Excel/BI/Programação/IA; Elaboração Contratual; Licitações e Serviços Terceirizados. Agente de Projeto: Administrativo; Cotação de Preços; Cotação de Preços em Obras e Serviços de Engenharia; Dados – Excel/BI/Programação/IA; Elaboração Contratual; Licitações e Serviços Terceirizados. Salário: R$ 4.000 a R$ 8.800. Taxa: gratuita.

CENTRO—OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO

Inscrições até 17 de março pelo site: https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 25 vagas para os cargos de: assistente administrativo (2); cerimonialista (1); cinegrafista (1); fotógrafo (1); garçom (1); técnico em sonoplastia (1); operador de audiovisual (1); técnico de manutenção e conservação predial (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico de telecomunicações e estruturas de rede (1); técnico de informática (1); analista legislativo (1); jornalista (1); revisor de texto (1); arquivista (1); designer gráfico (2); tecnólogo da informação (ti) (2); analista de mídias institucionais (2); intérprete de libras (1); procurador jurídico (1); analista legislativo técnico jurídico (1). Salário: R$ 4.425,53 a R$ 10.874,58. Taxa: R$ 80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

Inscrições até 4 de março pelo site: https://www.avalia.org.br/. Concurso com 221 vagas para o cargo de: egundo o edital, as oportunidades são para os cargos de: secretaria municipal de administração nível técnico técnico em segurança do trabalho (1 + cadastro reserva);secretaria municipal de administração nível superior assistente social (2 + cadastro reserva);engenheiro de segurança do trabalho (1 + cadastro reserva);enfermeiro do trabalho (2 + cadastro reserva);secretaria municipal de assistência social nível médiocuidador plantonista (15 + 1 vaga para pcd + 4 vagas para negros + cadastro reserva);técnico administrativo (cadastro reserva);profissional de atendimento de inclusão social (10 + 1 vaga para pcd + 3 para negros + cadastro reserva);secretaria municipal de assistência social nível superior;assistente social (11 + 1 vaga para pcd + 3 vagas para negros + cadastro reserva);educador social (14 + 1 vaga para pcd + 4 vagas para negros + 1 vaga para indígenas + cadastro reserva);educador físico (11 + 1 vaga para pcd + 3 vagas para negros + cadastro reserva);psicólogo (6 + 1 vaga para negros + cadastro reserva);secretaria municipal de saúde pública nível fundamental;artesão (1 + cadastro reserva);cozinheira (1 + cadastro reserva);secretaria municipal de saúde pública nível médio;auxiliar de saúde bucal (4 + 1 vaga para negros + cadastro reserva);agente de endemias mutirão (7 + 1 vaga para negros + cadastro reserva);agente de endemias borrifação (7 + 1 vaga para negros + cadastro reserva);técnico administrativo plantonista (1 + cadastro reserva);técnico administrativo (12 + 1 vaga para pcd + 3 vagas para negros + 1 vaga para indígenas + cadastro reserva);técnico em atendimento de regulação médica de urgência e emergência - tarm (2 + cadastro reserva);cuidador plantonista (4 + cadastro reserva);motorista (14 + 1 vaga para pcd + 4 vagas para negros + 1 vaga para indígenas + cadastro reserva);motorista socorrista (2 + cadastro reserva);secretaria municipal de saúde pública nível técnico;atendente de farmácia (5 + 1 vaga para negros + cadastro reserva);técnico em enfermagem plantonista (1 + cadastro reserva);técnico em enfermagem (12 + 1 vaga para pcd + 3 vagas para negros + 1 vaga para indígenas + cadastro reserva);técnico em raio-x (3 + cadastro reserva);técnico de laboratório plantonista (1 + cadastro reserva);secretaria municipal de saúde pública nível superior;assistente social (7 + 1 vaga para negros + cadastro reserva);biomédico plantonista (4 + cadastro reserva);cirurgião dentista (2 + cadastro reserva);cirurgião dentista - endodontista (1 + cadastro reserva);cirurgião dentista - odontopediatra (1 + cadastro reserva);educador físico (1 + cadastro reserva);enfermeiro (16 + 1 vaga para pcd + 5 vagas para negros + 1 vaga para indígenas + cadastro reserva);enfermeiro plantonista (1 + cadastro reserva);farmacêutico (2 + cadastro reserva);farmacêutico plantonista (2 + cadastro reserva);fisioterapeuta (5 + 1 vaga para negros + cadastro reserva);médico clínico geral (10 + 1 vaga para pcd + 3 vagas para negros + cadastro reserva);médico da família (2 + cadastro reserva);médico anestesiologista (2 + cadastro reserva);médico auditor (1 + cadastro reserva);médico cardiologista (cadastro reserva);médico endocrinologista (2 + cadastro reserva);médico endocrinopediatra (1 + cadastro reserva);médico geriatra (1);médico ginecologista (cadastro reserva);médico intervencionista (3 + cadastro reserva);médico neuropediatra (1 + cadastro reserva);médico pediatra (cadastro reserva);médico pediatra plantonista (2 + cadastro reserva);médico plantonista (4 + 1 vaga para negros + cadastro reserva);médico reumatologista (1 + cadastro reserva);médico urologista (1 + cadastro reserva);nutricionista (3 + cadastro reserva);psicólogo (7 + 1 vaga para negros + cadastro reserva);psiquiatra (3 + cadastro reserva);terapeuta ocupacional (1 + cadastro reserva);secretaria municipal de meio ambiente e agronegócio nível médio;auxiliar de fiscal ambiental (cadastro reserva);fiscal do meio ambiente (cadastro reserva);secretaria municipal de meio ambiente e agronegócio nível superior fiscal ambiental (cadastro reserva)secretaria municipal de infraestrutura, transporte e trânsito nível superior;arquiteto (cadastro reserva);engenheiro civil (cadastro reserva);secretaria municipal de governo e políticas públicas nível superior;assistente social (1 + cadastro reserva);psicólogo (1 + cadastro reserva);educador social (1 + cadastro reserva);secretaria municipal gabinete nível médio;motorista (4 + 1 vaga para negros + cadastro reserva);secretarias nível médio;técnico administrativo (cadastro reserva). Salário: 1.853,94 a R$ 10.375,76. Taxa: R$ 50 a R$ 90.

SEFAZ - GO

Inscrições até 12 de março pelo site: https://encurtador.com.br/Btvo. Concurso com 50 vagas para o cargo de auditor-fiscal da receita estadual, classe A, padrão 1. Salário: R$ 28.500. Taxa: R$ 250.

PREFEITURA DE CATALÃO - GO

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://aroeira.jetcloud.com.br/. Concurso com 591 vagas para as áreas de: analista de laboratório em análises clínicas fms (16); assistente social fms (10); educador físico fms (2); educador pedagogo fms (3); enfermeiro fms (72); engenheiro civil fms (1); especialista em regulação e vigilância sanitária farmácia fms (1); especialista em regulação e vigilância sanitária - medicina veterinária fms (1); farmacêutico fms (21); fisioterapeuta fms (15); fisioterapeuta fms - com lotação no distrito de pires belo (1); fisioterapeuta fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); fonoaudiólogo fms (4); médico alergista fms (1); médico anestesiologista fms (1); médico angiologista fms (1); médico auditor fms (1); médico cardiologista fms (1); médico cardiopediatra fms (1); médico do trabalho fms (1); médico endocrinologista fms (1); médico esf fms (4); médico esf fms - com lotação no distrito de pires belo (1); médico esf fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); médico ginecologista fms (6); médico ginecologista fms - com lotação no distrito de pires belo (1); médico ginecologista fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); médico neurolologista fms (1); médico neuropediatra fms (1); médico ortopedista fms médico pediatra fms (11); médico psiquiatra fms (7); médico ultrassonografista fms (2); nutricionista fms (4); nutrólogo fms (1); odontólogo fms (20); odontólogo cirurgião fms (2); odontólogo endodontista fms (2); odontólogo odontopediatra fms (1); odontólogo periodontista fms (1); odontólogo protesista fms (1); odontólogo psf fms - com lotação no distrito de pires belo (1); odontólogo psf fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); psicólogo fms (26); psicólogo fms - com lotação no distrito de pires belo (1); psicólogo fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); sanitarista fms (1); terapeuta ocupacional fms (4); agente social fms (1); artesão fms (4); auxiliar de almoxarifado fms (5); auxiliar de farmácia fms (20); auxiliar de saúde bucal - asb fms (22); auxiliar de saúde bucal - asb fms - com lotação no distrito de pires belo (1); auxiliar de saúde bucal - asb fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); educador social fms (1); eletricista de manutenção das ubsf fms (2); executor administrativo fms (45); executor administrativo fms - com lotação no distrito de pires belo (1); executor administrativo fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); fiscal de vigilância sanitária fms (1); maqueiro fms (8); motorista fms (10); motorista socorrista fms (1); técnico de enfermagem fms (60); técnico de enfermagem fms - com lotação no distrito de pires belo (2); técnico de enfermagem fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (2); técnico em laboratório fms (18); técnico em radiologia fms (22); técnico em segurança do trabalho fms (1); auxiliar de cozinha hospitalar fms (6); auxiliar de limpeza hospitalar fms (30); auxiliar de serviços gerais fms (20); auxiliar de serviços gerais fms - com lotação no distrito de pires belo (1); auxiliar de serviços gerais fms - com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); cozinheiro hospitalar fms (4); jardineiro fms (2); pedreiro de obras públicas da saúde fms (3); porteiro fms (16); vigia fms (20). Salário: R$ 1.569,26 a R$ 22.147,42. Taxa: R$ 100 e R$ 180.

PREFEITURA DE RIO VERDE

Inscrições até 16 de março pelo site: https://www.unirv.edu.br/. Concurso com 198 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (152); agente de combate às endemias (46).Salário: R$ 3.036. Taxa: R$ 190.

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

Inscrições até 5 de março pelo site: https://l1nq.com/2t14E. Concurso com 483 vagas para os cargos de agente gari (160); agente de boca de lobo; agente de tapa buraco(1); pedreiro; eletricista; encanador; agente administrativo (32); motorista (15); agente de serviços gerais (32); segurança e manutenção (33); técnico em padaria; técnico em meio ambiente; técnico em agropecuária; fotógrafo; topógrafo (2); cuidador (25); facilitador (10); operador de cadastro único (20); orientador social (25); auxiliar de inspeção municipal; operador de máquina escavadeira/ motoniveladora/ pá carregadeira; operador de máquina; retroescavadeira (6); administrador; analista de rede; programador web; agente de comunicação social; economista; engenheiro civil (2); engenheiro eletricista (1); gestor municipal; jornalista (6); arquiteto (4); técnico de nível superior (79); comunicação social; engenheiro sanitarista; publicitário; analista de sistemas; psicólogo (10); nutricionista; assistente social; engenheiro de segurança do trabalho (20); turismólogo (1); psicopedagogo; engenheiro ambiental. Salário: R$ 1.621 a R$ 2.843,84. Taxa: R$ 78 a R$ 120.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO DA 3º REGIÃO

Inscrições até 23 de março pelo site: https://iades.com.br/inscricao. Concurso com 15 vagas para o cargo de nutricionista assistente (4); nutricionista fiscal - Campinas (1); nutricionista fiscal - Campo Grande (1); nutricionista fiscal - Ribeirão Preto (1); nutricionista fiscal - São Paulo (Região São José do Rio Preto) (1); nutricionista fiscal - São Paulo (Região Santos) (1); assistente administrativo - São Paulo (8); assistente técnico - São Paulo (5); técnico em contabilidade - São Paulo (1).Salário: R$ 3.604 a R$ 7.854,60. Taxa: R$56.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

Inscrições até 26 de março pelo site https://www.fundacaofafipa.org.br/. Concurso com 9 vagas para o cargo de assistente administrativo (cr); analista contábil (cr); analista jurídico (cr); analista de sistemas (cr); analista de suporte (cr); analista operacional (cr); advogado (cr); analista de comunicação (cr); inspetor fiscal (cr). Salário: R$ 3.337,38 a R$ 8.746,91. Taxa: R$ 60 a R$ 62.

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 6° REGIÃO

Inscrições até 5 de março pelo site:www.quadrix.org.br. Concurso com 8 vagas para o cargo de auxiliar administrativo (2); advogado (2); agente administrativo (1); contador (2); fiscal (1).Salário: R$ 2.157,32 a R$ 5.000. Taxa: R$ 60 a R$ 62.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 1 de março pelo site: https://www.iades.com.br/. Concurso com 308 vagas para o cargo de: assistente administrativo (1 + 61 cadastros de reserva); assistente de tecnologia da informação (61 cadastros de reserva); especialista em comunicação (1 + 61 cadastros de reserva); especialista administrativo (61 cadastros de reserva); especialista financeiro (61 cadastros de reserva). Salário: R$ 4.126,44 a R$ 9.246,75 Taxa: R$ 59



CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 5° REGIÃO

Inscrições até 2 de março pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 12 vagas para o cargo de agente fiscal - Pelotas (1); analista administrativo - Porto Alegre (1); analista contábil - Porto Alegre (1); analista de controle interno - Porto Alegre (1); analista de recursos humanos - Porto Alegre (1); analista de segurança e tecnologia da informação - Porto Alegre (1); analista jurídico - Porto Alegre (1); assistente administrativo - Porto Alegre (3); assistente administrativo - Caxias do Sul (1); assistente administrativo - Pelotas (1); agente fiscal - Porto Alegre; agente fiscal - Caxias do Sul; agente fiscal - Santa Maria; assistente administrativo - Santa Maria. Salário: R$ 3.595,16 a R$ 6.237,38 Taxa: R$ 59 a R$ 66.

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 12° REGIÃO

Inscrições até 5 de março pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 3 vagas para o cargo de auxiliar administrativo (2); agente fiscal (1). Salário: R$ 2.450 a R$ 2.700. Taxa: R$ 59.

LOCAIS — ESTADUAIS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (DPE-BA)

Inscrições até 2 de março pelo site: https://bit.ly/4aY2GYz. Concurso com 68 vagas e cadastro reserva para os cargos de: analista técnico direito (salvador) (41: 25 ampla concorrência, 2 pcd, 12 negros, 1 indígena, 1 quilombola); analista técnico administração (salvador) (10: 7 ampla concorrência, 3 negros); analista técnico ciências contábeis (salvador) (5: 4 ampla concorrência, 1 negro); analista técnico secretariado executivo (salvador); analista técnico jornalismo (salvador); analista técnico comunicação social (publicidade e propaganda) (salvador); analista técnico design (salvador); analista técnico produção audiovisual (salvador); analista técnico arquitetura (salvador); analista técnico engenharia civil (salvador); analista técnico engenharia elétrica (salvador); analista técnico engenharia mecânica (salvador); analista técnico engenharia ambiental (salvador) (2); analista técnico pedagogia (salvador); analista técnico antropologia (salvador) (1 vaga: ampla concorrência); analista técnico segurança do trabalho (salvador) (1); analista técnico relações públicas (salvador) (2); analista técnico calculista (salvador) (3: 2 ampla concorrência, 1 negro); analista técnico enfermeiro (salvador) (1); analista técnico fisioterapeuta (salvador) (1); analista técnico farmacêutico (salvador) (1); analista técnico biologia (salvador). Salário: R$ 2.777,75 a R$ 3.659,52. Taxa: R$ 100.

ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A. (ANSA)

Inscrições até 23 de março pelo site: https://bit.ly/4sblfzp. Concurso com 125 vagas para os cargos de: administração (3); advocacia (1); contabilidade (1); engenharia ambiental (1); engenharia de equipamentos elétricos (1); engenharia de equipamentos eletrônicos (1); engenharia de equipamentos mecânicos (5); engenharia de processamento (4); engenharia de produção (1); engenharia de segurança de processos (1); engenharia de segurança do trabalho (1); medicina do trabalho (1); administração e controle (7); enfermagem (1); inspeção de equipamentos e instalações (6); logística de transporte (2); manutenção caldeiraria (5); manutenção elétrica (4); manutenção instrumentação (4); manutenção mecânica (4); meio ambiente (1); operação (59); projetos, construção e montagem de edificações (1); projetos, construção e montagem elétrica (1); projetos, construção e montagem mecânica (1); química (2); segurança do trabalho (2); suprimento de bens e serviços de administração (5). Salário:R$ 4.144,77 a R$ 8.248,49. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE (CISTRI)

Inscrições até 4 de março pelo site: https://www.omniinstituto.org.br/. Concurso com 111 vagas para os cargos de: auxiliar de regulação (17); condutor de ambulância (41); enfermeiro (11); médico (cr); operador de frota (12); técnico de enfermagem (30). Salário: R$ 1.621 e R$ 9.683,82. Taxa: sem taxa.

PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (PROCON/RJ)

Inscrições até 9 de março pelo site: https://idecan.org.br/. Concurso com 30 vagas para os cargos de: analista de proteção e defesa do consumidor (15); agente de proteção e defesa do consumidor (8); agente administrativo (2); técnico em informática (1); advogado (4). Salário: R$ 2.199,85 a R$ 6.285,28. Taxa: R$ 110 a R$ 114.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS (SAAEB)

Inscrições até 16 de março pelo site https://www.inepam.org.br/. Concurso com 37 vagas para os cargos de: operador (32); técnico em química (5). Salário: R$ 2.529,49 a R$ 3.440,11. Taxa: R$ 50.

COMPANHIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRÉ (CRAISA)

Inscrições até 12 de março pelo site: https://www.institutomais.org.br/. Concurso com 95 vagas para as áreas de:ajudante de cozinha (5); ajudante geral (5); auxiliar administrativo (3); auxiliar de compras (1); carpinteiro (1); copeiro hospitalar (1); cozinheiro (10 vagas); encanador (2); merendeira (20); motorista (3); pedreiro (1); pintor (1); recepcionista (1); soldador/serralheiro (1); zelador (1); eletricista (2); técnico agrícola (2); técnico contábil (1); técnico de enfermagem do trabalho (1); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em almoxarifado (3); técnico em manutenção, refrigeração e climatização (1); técnico em recursos humanos (2); advogado (2); analista de desenvolvimento de sistemas (2); analista de gestão pública (2); analista de recursos humanos (2); assistente social (1); comprador (2); contador (1); enfermeiro do trabalho (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); fiscal de comércio varejista e atacadista (5); nutricionista (5). Salário: R$ 1.988,23 a R$ 10.868,02. Taxa: R$ 65,60 a R$ 82.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - CISMETRO HOLAMBRA

Inscrições até 15 de março pelo site: https://bit.ly/40w93xg. Concurso com 876 vagas para as áreas de: agente de atendimento pré-hospitalar - motorista socorrista (13); ajudante geral 40h (28); ajudante geral 12h x 36h (5); assistente administrativo 12h x 36h (15); assistente administrativo 40h (45); assistente social (18); auxiliar administrativo (12); auxiliar de almoxarifado (12); auxiliar de consultório odontológico (12); auxiliar de farmácia (24); auxiliar de manutenção (9); biomédico (1); cirurgião dentista (5); cirurgião dentista psf (6); cirurgião dentista buco-maxilo (6); cirurgião dentista endodontista (9); cirurgião dentista generalista (5); cozinheira para a área de saúde (3); cuidador de idosos (9); educador físico (10); enfermeiro 40h (67); enfermeiro 12h x 36h (55); farmacêutico (31); fisioterapeuta (31); fisioterapeuta com especialização em uti adulto (5); fisioterapeuta de assoalho pélvico (1 ); fonoaudiólogo (22); médico auditor (6); médico do trabalho (4); médico regulador (6); motorista administrativo (12); motorista de ambulância (15); motorista de transporte sanitário (9); nutricionista (15); psicólogo (20); psicopedagogo (7); recepcionista (25); servente geral (8); técnico de enfermagem 40h (128); técnico de enfermagem 12h x 36h (117); técnico de farmácia (18); técnico de imobilização ortopédica (6); técnico de informática (8); técnico de laboratório (2); técnico de manutenção geral (7); técnico de rx (8); técnico de saúde bucal (6); técnico em nutrição (3); técnico em segurança do trabalho (5)terapeuta ocupacional (16); veterinário (5); vigia para a área da saúde (21). Salário: R$ 1.621 a R$ 10.758,30. Taxa: R$ 12,03 a R$ 40,41.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SES-MG)

Inscrições até 2 de abril pelo site:http://www.novoibgpconcursos.com.br/. Concurso com 380 vagas para as áreas de: saúde; direito; tecnologia da informação; gestão; engenharias e arquitetura e urbanismo. Salário: 4.287,02. Taxa: R$ 59.

CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 5 de março pelo site: https://idecan.org.br/. Concurso com 6 vagas imediatas e 400 de cadastro reserva para o cargo de oficial combatente bombeiro militar (406). Salário: R$ 4.113,27 a R$ 10.221,74. Taxa: R$ 200 a R$ 250.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 2 de março pelo site: https://www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos/. Concurso com 616 vagas para os cargos de agente de apoio à educação especial (44 + cr);agente de educação infantil (442);professor para atuação na educação infantil (cr);professor para atuação no ensino fundamental anos iniciais (118 + cr);professor para atuação no ensino fundamental língua portuguesa (cr);professor para atuação no ensino fundamental matemática (cr);professor para atuação no ensino fundamental ciências (cr);professor para atuação no ensino fundamental história (cr);professor para atuação no ensino fundamental geografia (1 + cr);professor para atuação no ensino fundamental educação física (cr);professor para atuação no ensino fundamental inglês (cr);professor para atuação no ensino fundamental artes (11 + cr). Salário: R$ 1.621 a R$ 6.335,12. Taxa: Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

PREFEITURA DE BOM JESUS - RS

Inscrições até 12 de março pelo site: https://bit.ly/4kWvoxo. Concurso com 121 vagas para o cargo de assistente social (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fiscal tributário (3); fisioterapeuta (1); médico clínico geral (2); nutricionista (1); odontólogo (1); oficial administrativo (1); professor de ciências (CR); professor de educação física (2) professor de geografia (CR); professor de história (CR); professor de língua inglesa (2); professor de língua portuguesa (CR); professor de matemática (2); professor de sala (2); psicólogo (3); psicopedagogo (1); técnico agrícola (1); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (3); técnico em informática (1); assistente administrativo (4); atendente de farmácia (2); fiscal ambiental (1); fiscal municipal (2); monitor (19); professor anos iniciais (5); professor de educação infantil (10); tesoureiro (1); visitador (2); auxiliar administrativo (6 vagas + CR); auxiliar de serviços gerais (9); carpinteiro (4); cozinheiro (2); mecânico (1); motorista (7); operador de escavadeira hidráulica (1); operador de máquinas (5); operador de motoniveladora (3); operador de retroescavadeira (2); operário (10); pedreiro (2); zelador (4); cuidador social (3). Salário: R$ 1.527,95 a R$ 14.411,07. Taxa: R$ 120,00 para nível superior, de R$ 90,00 para nível médio e técnico, e de R$ 60,00 para nível fundamental completo e incompleto.

PREFEITURA DE RIO BRANCO DO SUL - PR

Inscrições até 19 de março pelo site: https://www.fundacaofafipa.org.br/. Concurso com 191 vagas para os cargod de nível fundamental: agente de defesa civil (2); nível médio, técnico: agente administrativo (28); agente de apoio educacional (15); educador social (5)fiscal ambiental (1); fiscal de obras e posturas (1); técnico agrícola (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em edificações (2); técnico em enfermagem (10); técnico em farmácia (1); técnico em informática (2); técnico em mineração (1); técnico em saúde bucal (3); nível superior: analista de cultura (1); arquiteto (2); assistente social (5); auditor fiscal de tributos municipais (1); cirurgião dentista (4); enfermeiro (2); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (2); engenheiro florestal (1); farmacêutico (1); fiscal sanitário (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2); geógrafo (1); geólogo (1); médico cardiologista (1); médico generalista (10); médico ginecologista e obstetra (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico veterinário (1); museólogo (1); nutricionista (2); procurador (1); profissional de educação física (2); professor de educação infantil (15); professor de ensino fundamental (50); professor de ensino fundamental (licenciatura em língua portuguesa) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em matemática) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em artes) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em história) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em geografia) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em ciências) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em inglês) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em educação física) (1); psicólogo (1); terapeuta ocupacional (3). Salário: R$ 1.908 a R$ 18.000. Taxa: R$ 70 (fundamental), R$ 90 (médio/técnico) e R$ 120 (superior).

PREFEITURA DE BATURITÉ - CE

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://centraldeconcursos.fcpc.ufc.br/. Concurso com 102 vagas para os cargos de: edital nº 01/2026: pedagogo (2); engenheiro civil (1); psicólogo (4); nutricionista (2); assistente social (4); fonoaudiólogo (2); terapeuta ocupacional (2); analista ambiental (2); fiscal de controle ambiental (2); edital nº 02/2026: professor da educação infantil (20); professor da educação básica i (anos iniciais) (20); professor da educação básica ii língua portuguesa (4); professor da educação básica ii matemática (5); professor da educação básica ii ciências (2); professor da educação básica ii história (2); professor da educação básica ii geografia (2); professor da educação básica ii artes (1); professor da educação básica ii educação física (2); professor da educação básica ii língua inglesa (2); edital nº 03/2026: guarda municipal (20). Salário: R$ 1.518 a R$ 9.108. Taxa: de R$ 120 a 150.

PREFEITURA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - RJ

Inscrições até 12 de março pelo site: https://www.ibam-concursos.org.br/. Concurso com 190 vagas para os cargos de professor docente ii - arte e cultura (21); professor docente ii ciências/biologia (11); professor docente ii - educação física (12); professor docente ii - geografia (8); professor docente ii - história (18); professor docente ii - língua inglesa (5); professor docente ii - língua portuguesa (12); professor docente ii - matemática (11); professor ii - atendimento educacional especializado (2); professor ii - braille (1); professor ii - inspetor escolar (4); professor ii - libras (1); professor ii - orientador educacional (10); professor ii - supervisor escolar (12); professor docente i (educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental) (62). Salário: R$ 2.670,62 a R$ 3.851,91. Taxa: R$ 120 a 140.

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - MT

Inscrições até 5 de março pelo site: https://selecon.org.br/. Concurso com 483 vagas para o cargo de agente gari (160); agente de boca de lobo; agente de tapa buraco; pedreiro; eletricista; encanador; agente administrativo (32); motorista (15); agente de serviços gerais (32); segurança e manutenção (33); técnico em padaria; técnico em meio ambiente; técnico em agropecuária; fotógrafo; topógrafo (2); cuidador (25); facilitador (10); operador de cadastro único (20); orientador social (25); auxiliar de inspeção municipal; operador de máquina escavadeira/ motoniveladora/ pá carregadeira; operador de máquina retroescavadeira (6); administrador; analista de rede; programador web; agente de comunicação social; economista; engenheiro civil (2); engenheiro eletricista (1); gestor municipal; jornalista (6); arquiteto (4); técnico de nível superior (79); comunicação social; engenheiro sanitarista; publicitário; analista de sistemas; psicólogo (10); nutricionista; assistente social; engenheiro de segurança do trabalho (20); turismólogo (1); psicopedagogo; engenheiro ambiental. Salário: R$ 1.621 a R$ 2.843,84. taxa: de R$ 78 para nível fundamental, R$ 95 para nível médio e R$ 120 para nível superior.

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA - MA

Inscrições até 20 de março pelo site: https://institutojkma.org/. Concurso com 195 vagas para os cargos de: assistente social (2); assistente jurídico municipal (cr); bibliotecário (1); bioquímico/farmacêutico (1); contador (1); controlador interno (1); dentista psb/psf (2); enfermeiro esf (4); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1) fiscal de tributos (2); médico esf (5); médico psiquiatra (1) nutricionista (2); procurador municipal (1); psicopedagogo (1);psicólogo (2);terapeuta ocupacional (2);professor de atendimento educacional especializado - aee (5);professor de ensino fundamental anos iniciais (10);professor de geografia (2);professor de história (2);professor de letras/inglês (6);professor de letras/português (6);professor de letras/libras (5)professor de matemática (4); cargos de nível médio/técnico: agente administrativo (20); auxiliar de consultório dentário (2); fiscal sanitário (1); cozinheira (12); encanador (1); eletricista de baixa e alta tensão (1); merendeira (6); fiscal de obras e posturas (1); motorista cat. d (4); monitor de transporte escolar (5); técnico em enfermagem (3); técnico em informática (1); técnico ambiental (1); cargos de nível fundamental: auxiliar de serviços diversos (50); vigia (21). Salário: R$ 1.621 a R$ 5.130,63. Taxa: R$ 68 para nível fundamental, de R$ 95 para nível médio/técnico e de R$ 125 para nível superior.

PREFEITURA DE PIUMHI - MG

Inscrições até 5 de março pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 484 vagas para os cargos de: auxiliar de matadouro (6); auxiliar de serviços gerais (20); auxiliar de transportes (3); contínuo/servente (70); eletricista (1); gari (10); jardineiro (1); motorista (23); operador de máquinas (3); pedreiro (6); pintor em construção civil (3); vigilante (12); agente administrativo geral (6); auxiliar administrativo geral (32); auxiliar de saúde (14); assistente educacional (20); fiscal de meio ambiente (2); fiscal de obras e posturas (2); fiscal de tributos (2); orientador social (16); ouvidor (1); secretária escolar (1); técnico de enfermagem (39); técnico em edificações (2); assistente social (5); bibliotecário (1); controlador geral (1); enfermeiro (16); engenheiro civil (2); fisioterapeuta (7); fonoaudiólogo (1); médico (15); médico veterinário (2); nutricionista (1); odontólogo (24); professor peb ii (90); psicólogo (16); supervisor escolar (6); técnico em psicopedagogia (2). Salário: R$ 1.563,72 a R$ 16.497,79. Taxa: R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ



Inscrições até 6 de março pelo site: https://www.institutoreferencia.org.br/. Concurso com 450 vagas para os cargos coveiro (5); motorista de ônibus escolar (4); operador de máquinas pesadas (2); agente administrativo (25); agente de patrimônio (4); auxiliar de consultório dentário (7); coordenador de turno escolar (10); profissional de apoio escolar (25); eletricista (3); monitor de transporte escolar (5); técnico de enfermagem (35); técnico em laboratório de análises clínicas (3); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em radiologia (5); professor educação infantil (43); professor do 1º ao 5º ano (3); secretário escolar (7); auditor de controle interno (2); advogado (6); arquiteto(a) (2); assistente social (15); biólogo (1); bioquímico (2); bibliotecário (1); dentista - psf (2); dentista (6); enfermeiro (35); enfermeiro esf (2); engenheiro civil (5); engenheiro ambiental (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro florestal (1); fisioterapeuta (14); fonoaudiólogo (10); geólogo (1); médico angiologista (1); médico cardiologista (2); médico clínico geral (2); médico dermatologista (1); médico endocrinologista (1); médico ginecologista/obstetra (2); médico geriatra (1); médico infectologista (1); médico mastologista (1); médico nefrologista (1); médico neurologista (1); médico oftalmologista (2); médico ortopedista (2); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (2); médico pneumologista (1); médico psiquiatra (3); médico radiologista (1); médico reumatologista (1); médico urologista (2); médico psf (8); médico ultrassonografista (3); nutricionista (6); psicólogo (15); coordenador pedagógico (15); professor do 6º ao 9º ano - artes (1); professor do 6º ao 9º ano ciências (1); professor do 6º ao 9º ano educação física (1); professor do 6º ao 9º ano - geografia (1); professor do 6º ao 9º ano - história (1); professor do 6º ao 9º ano - inglês (1); professor do 6º ao 9º ano - matemática (1); professor do 6º ao 9º ano português (1); professor de educação especial (9); professor intérprete de braille (1); psicomotricista (2); psicopedagogo (6); veterinário (4); terapeuta ocupacional (2); guarda civil municipal masculino (17); guarda civil municipal feminino (1). Salário: R$ 1.634,21 a R$ 5.318,89. Taxa: R$ 65 (fundamental), R$ 75 (médio/técnico) e R$ 105 (superior).

PREFEITURA DE PÃO DE AÇÚCAR - AL

Inscrições até 11 de abril pelo site: http://concursosintec.org.br/. Concurso com 55 vagas para os cargos de agente de defesa civil (5); agente de trânsito (15); guarda civil municipal (35). Salário: R$ 2.000 a R$ 2.200. Taxa: R$ 90.

PREFEITURA DE SÃO PAULO - SP

Inscrições até 3 de março pelo site: https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 500 vagas para o cargo de para o cargo de guarda civil metropolitano - 3ª classe. Salário: R$ 4.127,52. Taxa: R$ 98.



PREFEITURA DE MAZAGÃO - AP



Inscrições até 6 de março pelo site: https://www.paconcursos.com.br/. Concurso com 333 vagas para os cargos de secretaria municipal de administração (semad): agente administrativo (8); digitador (5); educador social (1); fiscal de tributos (2); técnico agrícola (3); técnico ambiental (2); técnico de pesca (2); técnico em informática (4); técnico imobiliário (1); analista administrativo (2); arquiteto (2); assessor jurídico (3); assistente jurídico (3); assistente social (4); auditor fiscal (2); contador (2); economista (1); educador físico (1); enfermeiro (1); engenheiro agrônomo (2); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (3); engenheiro de pesca (1); engenheiro florestal (2); geógrafo (1); nutricionista (1 vaga); psicólogo (2 ); secretaria municipal de saúde (semusa): agente administrativo (1); digitador (2); educador social (1); técnico de enfermagem (17); técnico em informática (2); administrador (1); assessor jurídico (1); assistente social (4); contador (1); educador físico (2); enfermeiro (8); farmacêutico (4); fisioterapeuta (4); nutricionista (4); psicólogo (4); secretaria municipal de educação (semed); cuidador infantil (19); digitador (2); assessor jurídico (1)assistente social (3); contador (1); neuropsicólogo (1); nutricionista (4); pedagogo (11); pedagogo educ. inclusiva especial (13); prof. de educ. infantil (zona urbana) (19); prof. de educ. infantil (zona rural) (28); prof. de ensino fundamental (28); prof. de ensino fundamental (zona rural) (47); prof. de matemática (1); professor de ed. física (9); professor de ling. portuguesa (1); psicólogo (4); psicopedagogo (3). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.502,18. Taxa: R$ 120 a R$ 150.

PREFEITURA DE ITAPEVA - MG



Inscrições até 16 de março pelo https://abconcursospublicos.org/. Concurso com 304 vagas para os cargos de mecânico (1); motorista (23); motorista de ambulância; oficial de manutenção e conservação de estradas e vias urbanas (5); oficial de manutenção de conservação de prédios públicos (5); oficial de obras (5); oficial de serviços municipais (1); operador de máquinas (3); pedreiro (4); pintor (2); auxiliar de saúde bucal (3); auxiliar de serviços escolares (29); controlador de acesso (10); coveiro (2); eletricista (2); oficial de limpeza pública e serviços gerais (15); serralheiro (1); vigia (6); auxiliar administrativo (5); fiscal de obras; fiscal de tributos; monitor escolar (80); secretário escolar (5); auxiliar de enfermagem eap (2); auxiliar de enfermagem esf (3); auxiliar de farmácia (1); técnico de nível médio cras (1); técnico de enfermagem do pronto atendimento (4); técnico de enfermagem imunização; técnico de enfermagem vigilância em saúde (2); técnico em informática (1); técnico em patologia clínica; técnico em radiologia (1); técnico em segurança do trabalho (1); : assistente social (4); ; cirurgião dentista esf (2); contador (1); controlador interno (1); educador físico multiprofissional (2); enfermeiro de pronto atendimento (1); enfermeiro eap (2); enfermeiro esf (4); engenheirofarmacêutico farmácia de minas (1); farmacêutico multiprofissional (1); farmacêutico/bioquímico (1); fisioterapeuta (1); fisioterapeuta multiprofissional; fonoaudiólogo (1); fonoaudiólogo multiprofissionalinstrutor de esportes (1); médico eap (2); médico esf (4); médico veterinário (1); nutricionista; nutricionista multiprofissional (2); psicólogo (4); psicólogo multiprofissional (2); terapeuta ocupacional (1); psicopedagogo; supervisor pedagógico (6); professor do ensino básico (26); professor com licenciatura - ensino fundamental artes (1); professor com licenciatura - ensino fundamental educação física (2); professor com licenciatura - ensino fundamental ensino religioso (1); professor com licenciatura - ensino fundamental geografia (2); professor com licenciatura - ensino fundamental história; professor com licenciatura - ensino fundamental inglês; professor com licenciatura - ensino fundamental língua portuguesa; professor com licenciatura - ensino fundamental matemática (2); professor com licenciatura - ensino fundamental ciências. Salário: R$ 1.469,41 a R$ 20.884,18. Taxa: R$ 74,60 a R$ 114,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - MA

Inscrições até o dia 13 de março pelo site: https://bit.ly/4715enq. Concurso com 40 vagas para os cargos de: agente de trânsito (10); guarda municipal (30). Salário: R$ 2.500. Taxa:R$ 113.





PREFEITURA DE MÃE DO RIO - PA

Inscrições prorrogadas até o dia 9 de março pelo site: https://www.fundacaocetap.com.br/. Concurso com 10 vagas para o cargo de 10 vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 1.800. Taxa: R$ 90.



PREFEITURA DE SERRO - MG



Inscrições até às 16h do dia 2 de março pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 152 vagas para os cargos de: nível fundamental incompleto (alfabetizado): ajudante de serviços gerais (8); auxiliar de serviços gerais (8); bombeiro hidráulicocarpinteiro (1); coveiro (3); eletricista (1); pedreiro (1); nível fundamental completo: auxiliar de educador acolhimento institucional (2); motorista categoria b (3); motorista categoria d (5); operador de máquinas pesadas (2); almoxarife (2); auxiliar administrativo (3); auxiliar em saúde bucal esf (9); educador cuidador acolhimento institucional (1); educador infantil (10); fiscal de postura (1); fiscal sanitário (2); orientador social - centro de convivênciaorientador social - cras (1); orientador social - creas (1); orientador social equipe volante (1); nível médio/técnicofiscal de obras (1); fiscal em meio ambiente (1); técnico civil (edificações) (2); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagemtécnico em enfermagem esf (9); técnico em meio ambiente (1); técnico em patologia clínica (1); técnico em saúde bucal (1); técnico em segurança do trabalho (1): nível superior completo: arquiteto urbanista (1); assistente social (1); assistente social acolhimento institucional (1); assistente social cras (1); assistente social cras equipe volante (1); assistente social creas (1); assistente social proteção social especialassistente social regulaçãoauditor fiscal (2); contador (1); enfermeiroenfermeiro esf (9); enfermeiro regulador (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); farmacêutico bioquímico (1); fiscal sanitário nível superior (1); fisioterapeuta (1); jornalista (1); médico esf (9); médico regulador (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo esf (9); orientador pedagógico (1); pedagogo creas (1); professor de educação básica (8); professor de educação física (3); psicólogo acolhimento institucional (1); psicólogo cras (1); psicólogo creas (1); psicólogo da secretaria de educação; psicólogo equipe volante (1); psicólogo proteção social especial; supervisor pedagógico (1); técnico de nível superior advogado creas (1); técnico de nível superior c. de convivência; turismólogo (1): nível superior com especialização: enfermeiro epidemiologista; médico geriatra (1); médico ginecologista obstetra (1); médico psiquiatra saúde mental (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 16.806,13. Taxa: de R$ 60 a R$ 140, sendo possível solicitar isenção entre os dias 26 e 28 de janeiro de 2026.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA)

Inscrições até o dia 26 de março pelo site: https://concursoseseletivos.uema.br/. Concurso com 6 vagas para os cargos de: professor do magistério superior - ciências da saúde/educação física (1); professor do magistério superior - ciências da saúde/educação física (2); professor do magistério superior - ciências sociais aplicadas/economia: métodos quantitativos em economia (1); professor do magistério superior - ciências sociais aplicadas/economia: teoria econômica (2); professor do magistério superior - ciências sociais aplicadas/economia: economia internacional (1). Salário: R$ 11.294,38.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM)

Inscrições até 9 de março pelo site https://bit.ly/4s0D2ZU. Concurso com 73 vagas para os cargos de professor de ensino superior da carreira do magistério público, nas classes de professor assistente e professor adjunto: floricultura e paisagismo (1); engenharia agrícola (1); clínica médica de pequenos animais (1); criação e doenças de aves e suínos (1); melhoramento genético, genética veterinária e estatística (1); bioinformática e inteligência artificial na zootecnia (1); produção de pequenos ruminantes (1); morfologia e anatomia vegetal (1); bioquímica de microorganismos e tecnologia enzimática (1); biotecnologia vegetal (1); embriologia e histologia (1); morfologia/anatomia humana (1); fisiologia; fisiologia animal comparada (1); fisiologia; fisiologia endócrina e metabólica (1); física/ensino de física (1); física/física médica (1); probabilidade e inferência estatística (4); fototérmica e fotoacústica (1); análise numérica (1); cálculo avançado e análise funcional (1); combinatória (1); química analítica (1); química inorgânica (1); química orgânica/química de produtos naturais (1); química orgânica/síntese orgânica (2); fundamentos da educação (1); gestão educacional e escolar (1); metodologia e técnicas de pesquisa (1); cartografia e geoprocessamento (1); descrição linguística (2); ensino de língua portuguesa (2); texto e discurso (1); educação musical cordas dedilhadas (1); educação musical percussão (1); fenomenologia e existencialismo: teoria e prática (1); psicologia escolar e educação especial (1); micologia médica/análises clínicas (1); parasitologia clínica/análises clínicas (1); biomecânica e cinesiologia (1); estágio e ensino da educação física (1); ciências da saúde cirurgia geral (1); ciências da saúde doenças infecciosas e parasitárias (1); ciências da saúde ginecologia e obstetrícia (2); pedagógica e produção do conhecimento em educação física (1); saúde coletiva (1); gestão de pessoas (1); teoria geral do processo e prática processual civil (I, II e III) (1); economia quantitativa (1); teoria econômica (1); tecnologia e gestão na construção civil (1); projeto de máquinas (1); controle de processos (1); termodinâmica experimental aplicada em engenharia química (1); biologia aplicada à engenharia ambiental (1); fenômenos de transporte e termodinâmica aplicada (1); hidrodinâmica continental e costeira (1); matemática aplicada à engenharia ambiental e de computação (1); sistemas de computação aplicados à engenharia (1); expressão gráfica, eletrotécnica, mecânica dos sólidos e automação (1); análise sensorial (1); arquitetura - teoria e história da arquitetura, do urbanismo e do patrimônio (1); arquitetura, urbanismo e arquitetura da paisagem (1); engenharia civil: processos construtivos de edificações (1); física geral (1); gestão da produção e controle de qualidade na área de alimentos (1); nutrição aplicada à gastronomia (1). Salário: R$ 3.982,70 a R$ 16.565,27. Taxa: R$ 515,17.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)

Inscrições até 10 de março pelo site https://bit.ly/4tN8aho. Concurso com 63 vagas para os cargos de analista de tecnologia da informação (6); assistente social (1); auditor (4); bibliotecário-documentalista (1); contador (2); economista (6); engenheiro de segurança do trabalho (3); médico - cardiologia (1); médico - clínica Médica (1); médico - medicina do trabalho (1); médico - psiquiatria (1); museólogo (1); nutricionista com habilitação (4); técnico de laboratório/física (1); técnico de tecnologia da informação (1); técnico em enfermagem (9); médico - cirurgia geral (1); médico - ginecologia/obstetrícia (1); médico - medicina da família e comunidade (1); médico - ortopedia (1); médico - radiologia (1); engenheiro agrônomo (1); bibliotecário-documentalista (1); médico - clínica médica (2); médico - ginecologia/obstetrícia (1); médico - medicina do trabalho (1); médico - pediatria (1); psicólogo educacional (1); assistente em administração (1). Salário: R$ 4.204,90 a R$ 6.142,04. Taxa: R$ 151 a R$ 248.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB)

Inscrições até 2 de março de forma presencial na secretaria do departamento responsável pela área. Concurso com 31 vagas para os cargos de professor de magistério superior para as áreas de álgebra/análise/geometria/sistemas/dinâmicos/probabilidade (1); química (1); química ambiental (1); ensino de filosofia (1); ética (1); computação gráfica (1); programação para jogos digitais 2D e 3D (1); fundamentos antropo-filosóficos da educação (1); currículo (1); gestão educacional (1); didática (1); ensino de história e estágio supervisionado em história (1); gestão de operações (1); fisioterapia na saúde da mulher e do homem e fisioterapia dermatofuncional (1); nutrição em saúde coletiva (1); direito público (1); canto popular (1); musicoterapia (1); tecnologia de áudio e produção musical (1); mecatrônica (1); microbiologia/micologia/biologia celular (1); administração rural (1); informática (1); libras (1); matemática (1); fitotecnia: plantas daninhas e tecnologias inovadoras na produção sustentável de grandes culturas (1); química analítica (1); libras e educação especial inclusiva (1); filosofia geral (1); estudos Clássicos: latim, literatura greco-latina e estudos literários em língua portuguesa (1); libras (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 14.288,85. Taxa: R$ 60 a R$ 120.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)

Inscrições até 30 de março pelo site http://bit.ly/3NOYUsv. Concurso com 49 vagas para os cargos de nível d: assistente em administração (6); assistente em administração (1); técnico em contabilidade (4); técnico em laboratório/química (3); técnico em laboratório/farmácia (1); técnico em laboratório/automação industrial (1); técnico em laboratório/biotério (1); técnico em laboratório/biologia (1); técnico em tecnologia da informação/desenvolvimento de software-back-end (5); técnico em tecnologia da informação/suporte em infraestrutura e rede de computadores (3); nível e: administrador (1); analista de tecnologia da informação/infraestrutura de ti e rede de computadores (2); analista de tecnologia da informação/arquitetura e desenvolvimento de sistema back-end (2); arquivista (1); assistente social (1); contador (1); economista (1); enfermeiro (1); engenheiro/civil (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro de segurança do trabalho (3); farmacêutico (2); médico do trabalho (1); médico veterinário/ciência de animais de laboratório (1 vaga); médico veterinário/clínica médica e cirurgia de grandes animais (1); nutricionista (1); odontólogo (1); tecnico em assuntos educacionais (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. Taxa: R$ 100

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG)

Inscrições até 9 de março pelo site https://bit.ly/45cgufV. Concurso com 11 vagas para os cargos de: edital nº 143: programa de pós graduação em biotecnologia (1); edital nº 144: programa de pós graduação multicêntrico em ciências fisiológicas (2); edital nº 145: programa de pós graduação em ciências farmacêuticas (2); edital nº 146: programa de pós graduação em ciências biológicas (1); edital nº 147: programa de pós graduação em engenharia química (1); edital nº 148: programa de pós graduação em ciências biológicas (1); edital nº 149: pós graduação em assistência farmacêutica (1); edital nº 150: pós graduação em ciências odontológicas (1); edital nº 151: programa de pós graduação em estatística aplicada e biometria (1). Salário: R$ 12.862,13 a R$ 22.377,72. Taxa: R$ 190.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) - MG

Inscrições até 12 de março pelo site https://bit.ly/4pWz3wl. Concurso com 22 vagas para os cargos de: administrador (12); bibliotecário documentalista; (7); engenheiro civil (1); médico/pneumologia (1); médico/medicina do trabalho (1). Salário: R$ 4.967,04. Taxa: R$ 200.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)

Inscrições até 31 de março pelos e-mails: secmales@unilab.edu.br; inscricoesics@unilab.edu.br; ill@unilab.edu.br; idr@unilab.edu.br. Concurso com 8 vagas para os cargos de métodos e abordagens na análise das relações internacionais (1 filosofia e filosofia africana (1); direito internacional (1); ciências fisiológicas/bioquímicas (1); ciências morfológicas (1); estudos da linguagem (1); engenharia de alimentos (1); ciência e tecnologia de alimentos (1). Salário: R$ 4.651,09 a R$13.228,85. Taxa: R$ 190.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://bit.ly/3L8mgs7. Concurso com 10 vagas para os cargos de: engenharia de produção (2); engenharia elétrica de potência (1); energias renováveis e transição energética (1); transformação digital e industrial (1); engenharia da educação e ciência da aprendizagem (1); engenharia da vida e aquecimento global (1); mobilidade e cidades inteligentes (1); infraestrutura sustentável e resiliente (1); engenharia ambiental e interfaces (1). Salário: R$ 24.309,11. Taxa não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 26 de junho pelo site: https://bit.ly/3L8mgs7. Concurso com 5 vagas para as áreas de:biomateriais (1); endodontia (1); prótese fixa (1); odontologia para pacientes com necessidades especiais (1); patologia geral (1). Salário: R$ 15.498,97. Taxa: não informada.

INSTITUTOS

INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITAÇÃO, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

Inscrições até 13 de março pelo site: https: www.ibhases.ieses.org/. Concurso com 15 vagas para os cargos de: assistente social; enfermeiro; enfermeiro regulador; farmacêutico; psicólogo; supervisor de recursos humanos; auxiliar administrativo; auxiliar de farmácia; condutor de veículo de emergência; motorista de carro; técnico de enfermagem; técnico auxiliar de regulação médica; técnico de segurança do trabalho; auxiliar de manutenção; auxiliar de serviços gerais. Salário: R$ 1.518 a R$ 4.500. Taxa: R$ 60 a R$ 90.

INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS (IFMG)

Inscrições até 16 de março pelo site: https://bit.ly/3O7DsPM. Concurso com 2 vagas para edital nº 96/2026: técnico em tecnologia da informação campus ouro branco (1); edital nº 113/2026: técnico em assuntos educacionais campus piumhi (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 6.142,04. Taxa: para o cargo de técnico em tecnologia da informação: R$ 120, e para técnico em assuntos educacionais: R$ 200.

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ (IFPR)

Inscrições até 17 de março pelo e-mail: pss.pitanga@ifpr.edu.br. Concurso com 1 vaga para professor substituto - pedagogia. Salário: R$ 4.326,60. Taxa: não especificada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI (IFPI)

Inscrições até 9 de março pelo site: https://bit.ly/4aBT07f. Concurso com 81 vagas para o cargo de professor do ensino básico, técnico e tecnológico (EBTT): professor de contabilidade (6); professor de história (6); professor de física (5); professor de língua portuguesa (5); professor de matemática (5); professor de informática (4); professor de biologia (4); professor de direito (4); professor de espanhol (4); professor de gestão ambiental (4); professor de sociologia (4); professor de filosofia (3); professor de administração (3); professor de arte (3); professor de educação física (3); professor de inglês (3); professor de música (2); professor de química (2); professor de disciplinas pedagógicas (2); professor de disciplinas pedagógicas/libras (2); professor de geoprocessamento (2); professor de geografia (1); professor de agronomia (1); professor de alimentos (1); professor de engenharia elétrica (1); professor de segurança do trabalho (1). Salário: R$ 6.397,19 a R$ 13.763,94. Taxa: R$ 190.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IFCE)

Inscrições até 20 de março pelo site: https://www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 274 vagas: administração de empresas (6); análise (1); análise nutricional de população (2); arquitetura e urbanismo (1); atendimento educacional especializado (3); atuação cênica (1); automação, sensores e atuadores (3); biologia geral (3); botânica (1); canto popular (1); ciências contábeis (3); circuitos elétricos, sistemas de energia elétrica, instalações elétricas e comandos elétricos (1); construção civil (1); cozinha i (1); cozinha ii (2); currículo e estudos aplicados ao ensino e aprendizagem (4); danças e culturas populares tradicionais (1); dietética (2); eletromagnetismo, conversão de energia e máquinas elétricas (1); eletrônica analógica, digital, de potência e sistemas de controle (2); ensino de artes visuais (1); estruturas i (2); filosofia (3); física geral e experimental (3); fundamentos da educação, política e gestão educacional (5); genética animal, melhoramento genético e biotecnologias (1); genética e biologia evolutiva (1); geografia física (1); geografia humana (6); geoprocessamento (1); gerência de produção (2); gestão em desporto e gestão em lazer (1); ginástica e atividades rítmicas-expressivas (1); história geral, da américa, do brasil, do ceará e da arte (10); lazer, jogos e recreação (1); libras (4); língua espanhola (1); língua inglesa (4); língua portuguesa (7); matemática básica (7); metodologia dos esportes coletivos (3); metodologia e técnicas da computação (21); microbiologia básica e aplicada (1 vaga); nutrição, alimentos e alimentação animal (1); pesca (1); produção animal (2); química analítica (2); química geral (6); química inorgânica (1); química orgânica (1); recursos hídricos (1); regência e sopro (metais e madeiras) (1); reprodução animal (1); segurança do trabalho (1); sistemas de computação (9); sistemas e redes de telecomunicações (4); sociologia geral (3); teatro (1); tecnologia de alimentos (2); teoria da; computação (1); treinamento físico-esportivo (2); turismo e guiamento (1); zoologia (1); técnico—administrativo em educação; assistente de alunos (8); assistente em administração (20); técnico de laboratório — biologia (3); técnico de laboratório –- construção naval (1); técnico de laboratório –- eletrotécnica (2); técnico de laboratório –- eventos (1); técnico de laboratório –- física (2); técnico de laboratório –- gastronomia (2); técnico de laboratório — informática (8); técnico de laboratório — mecânica (3); técnico de laboratório — meio ambiente (1); técnico de laboratório –- química (3); técnico de laboratório — solos (1); técnico de tecnologia da informação (13); técnico em agropecuária (1); técnico em contabilidade (5); técnico em enfermagem (5); administrador (3); analista de tecnologia da informação — arquitetura e desenvolvimento de sistemas (1); analista de tecnologia da informação –- infraestrutura de ti e redes de computadores (2); auditor (1); contador (3); enfermeiro (2); médico veterinário (1); médico (1); nutricionista (1); odontólogo (3); pedagogo (2); psicólogo (1); técnico em assuntos educacionais (3); tecnólogo — área de gestão financeira (1); zootecnista (1). Salário: 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 100 a R$ 120.