Confira lista com 66 concursos abertos e 12.478 vagas em todo o país

Correio Braziliense

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 66 concursos e 12.478 vagas, além de cadastro reserva. Entre os nacionais, há oito certames abertos para 4.566 oportunidades. Para o Centro—Oeste, há nove seleções abertas com 998 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são seis concursos com 44 postos vagos. Há ainda 11 seleções de concursos estaduais com 3.323 vagas. Já para os municipais, há 13 concursos e 2.293 vagas. Nas universidades federais, são 14 processos seletivos e 881 oportunidades. Nos institutos federais há cinco certames abertos com 373 vagas.



NACIONAIS

COMANDO DA AERONÁUTICA — DIRETORIA DE ENSINO

Inscrições até 13 de março exclusivamente no site do exame. Concurso com 272 vagas para os cargos de: cadar 2027 endodontia (1); periodontia (1); prótese dentária (1); cafar 2027 farmácia bioquímica (2); camar 2027 alergologia (4); anestesiologia (7); anatomia patológica (6); cancerologia (9); cardiologia (12); cirurgia de cabeça e pescoço (1); clínica médica (7); cirurgia geral (9); cirurgia plástica (1); cirurgia vascular periférica (6); dermatologia (5); endocrinologia (5); gastroenterologia (9); geriatria (8); ginecologia e obstetrícia (12); médico generalista (11); hematologia (2); hemoterapia (2); infectologia (1); medicina intensiva (8); mastologia (1); medicina de família e comunidade (18); medicina nuclear (1); medicina do trabalho (1); neurocirurgia (1); nefrologia (4); neurologia (3); oftalmologia (15); otorrinolaringologia (13); ortopedia (8); pediatria (10); pneumologia (1); pediatria neonatal (1); proctologia (3); psiquiatria (13); radiologia (13); reumatologia (3); urologia (6); eaoap 2027 análise de sistemas (1); ciências contábeis (1); jornalismo (1); psicologia (2); serviços jurídicos (3); eaoear 2027 engenharia civil (1); engenharia cartográfica (1); engenharia da computação (5); engenharia elétrica (3); engenharia eletrônica (3); engenharia mecânica (3); engenharia de telecomunicações (2). Salário: não informado.Taxa: R$ 150.

COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS (CPESFN)

Inscrições até 20 de março pelo site: https://www.marinha.mil.br/cgcfn. Concurso com 1.680 vagas para os cargos de: soldado fuzileiro naval (1.680). Salário:R$ 1.424,26 a R$ 2.505,10. Taxa: R$ 40.



MARINHA DO BRASIL I

Inscrições até 8 de abril pelo site: http://www.ingressonamarinha.mar.mil.br/. Concurso com vagas para os cargos de: corpo de engenheiros da marinha; engenharia aeronáutica; engenharia cartográfica; engenharia civil (2); engenharia de produção (2); engenharia de sistemas de computação; engenharia de telecomunicações; engenharia elétrica (4); engenharia eletrônica (3); engenharia mecânica (5); engenharia mecânica de aeronáutica; engenharia mecatrônica; engenharia naval (2); engenharia nuclear; engenharia química; corpo de saúde da marinha — quadro de médicos (nacional); cardiologia (3); clínica médica (3); medicina intensiva (3); medicina legal (3); reumatologia (3); cirurgia cardíaca (3); anestesiologia (3); radiologia (3); ortopedia e traumatologia (3); medicina de emergência (3); corpo de saúde da marinha — quadro de médicos (regional); comando do 4º distrito naval belém — pa; endocrinologista; medicina intensiva; medicina legal; reumatologia; cirurgia vascular; oftalmologia; urologia; medicina de emergência; comando do 6º distrito naval ladário — ms; clínica médica; endocrinologista; anestesiologia; ginecologia e obstetrícia; pediatria; oftalmologia; psiquiatria; medicina de emergência; comando do 9º distrito naval amazonas — am; dermatologia; ginecologia e obstetrícia; psiquiatria; radiologia; corpo de saúde da marinha — quadro de cirurgiões dentistas (regional); comando do 4º distrito naval belém — pa; dentística; odontopediatria; ortodontia; prótese dentária; comando do 6º distrito naval ladário — ms; prótese dentária; comando do 9º distrito naval amazonas — am; dentística; periodontia; corpo de saúde da marinha — quadro de apoio à saúde (nacional); enfermagem (3); corpo de saúde da marinha — quadro de apoio à saúde (regional); comando do 4º distrito naval belém — pa; enfermagem (2); farmácia; fisioterapia; comando do 6º distrito naval ladário — ms; enfermagem (2); fisioterapia; comando do 9º distrito naval amazonas — am; enfermagem; farmácia; fisioterapia; fonoaudiologia; quadro técnico do corpo auxiliar da marinha; ciências biológicas; comunicação social (2); direito (5); educação física; estatística; física — licenciatura; informática — banco de dados (2); informática — desenvolvimento de sistemas (3); informática — infraestrutura de ti (3); informática — segurança da informação (2); meteorologia; músico; pedagogia (2); psicologia (2); serviço social; segurança do tráfego aquaviário (5); quadro de capelães navais do corpo auxiliar; católica apostólica romana; batista. Salário: R$ 9.663,60. Taxa: R$ 150.

MARINHA DO BRASIL II

Inscrições até 20 de março pelo site https://www.marinha.mil.br/cpesfn/. Concurso com 1.680 vagas para o cargo de soldado fuzileiro naval. Salário: R$ 2.505,10. Taxa: R$ 40.

MARINHA DO BRASIL III

Inscrições até 26 de março pelo site https://www.marinha.mil.br/cgcfn. Concurso com 44 vagas para os cargos de: sistemas elétricos (1); oceanografia geológica (1); direito (2); defesa/direito do mar e regulação do uso do mar (1); defesa/economia do mar (1); contabilidade (1); engenharia de telecomunicações (1); engenharia eletrônica/elétrica (1); engenharia mecânica (1); história (2); matemática (4); física (3); língua portuguesa (6); língua inglesa (5); sociologia (1); geografia (1); biologia (1); filosofia (1); educação física (2); engenharia mecânica (1); química (1); contabilidade (1); administração (1); oceanografia física (1); enfermagem (3). Salário: de R$ 3.090,43 a R$ 4.867,43. Taxa: R$ 140.

MARINHA DO BRASIL IV

Inscrições até 15 de março pelo site https://www.marinha.mil.br/cgcfn. Concurso com 40 vagas para o Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais para os cargos de: flautim em dó (2); clarinete em sib (2); clarinete—alto em mib (2); fagote em dó (2); teclado (2); saxofone—alto em mib (4); saxofone—tenor em sib (2); contrabaixo acústico (2); trompa em fá (2); trompete em sib (4); trombone—tenor em dó (4); eufônio em sib (2); bombardão em sib (4); tímpanos (2); percussão bateria completa (4). Salário: de R$ 6.223,73 a R$ 6.975,59. Taxa: R$ 95.

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS

Inscrições até 18 de março pelo site: https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com número de vagas não informado para cadastro reserva para os cargos de: Assistente de Projeto: Indígena; Técnico de Segurança do Trabalho; Enfermeiro do Trabalho; Enfermagem do Trabalho; Cotação de Preços; Cotação de Preços em Obras e Serviços de Engenharia. Dados: Excel/BI/Programação/IA; Elaboração Contratual; Licitações e Serviços Terceirizados. Agente de Projeto: Administrativo; Cotação de Preços; Cotação de Preços em Obras e Serviços de Engenharia; Dados – Excel/BI/Programação/IA; Elaboração Contratual; Licitações e Serviços Terceirizados. Salário: R$ 4.000 a R$ 8.800. Taxa: gratuita.





CENTRO—OESTE

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS (SES—GO)

Inscrições até 21 de abril pelo site: https://bit.ly/4ri7lL1. Concurso com 50 vagas para o cargo de: fiscal de saúde pública categoria i: biomédico, enfermeiro, médico ou cirurgião—dentista (15);fiscal de saúde pública categoria ii: farmacêutico (15);fiscal de saúde pública categoria iii: graduação em qualquer área, com especialização na área de saúde (10);fiscal de saúde pública categoria iv: nutricionista, engenheiro de alimentos ou médico—veterinário, com especialização na área de saúde (9);fiscal de saúde pública categoria v: engenheiro civil ou arquiteto com especialização na área de saúde (1). Salário: R$ 10.118,44. Taxa: R$ 160.

CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO — GO

Inscrições até 17 de março pelo site: https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 25 vagas para os cargos de: assistente administrativo (2); cerimonialista (1); cinegrafista (1); fotógrafo (1); garçom (1); técnico em sonoplastia (1); operador de audiovisual (1); técnico de manutenção e conservação predial (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico de telecomunicações e estruturas de rede (1); técnico de informática (1); analista legislativo (1); jornalista (1); revisor de texto (1); arquivista (1); designer gráfico (2); tecnólogo da informação (ti) (2); analista de mídias institucionais (2); intérprete de libras (1); procurador jurídico (1); analista legislativo técnico jurídico (1). Salário: R$ 4.425,53 a R$ 10.874,58. Taxa: R$ 80.

SEFAZ — GO

Inscrições até 12 de março pelo site: https://encurtador.com.br/Btvo. Concurso com 50 vagas para o cargo de auditor—fiscal da receita estadual, classe A, padrão 1. Salário: R$ 28.500. Taxa: R$ 250.

PREFEITURA DE CATALÃO — GO

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://aroeira.jetcloud.com.br/. Concurso com 623 vagas para as áreas de: analista de laboratório em análises clínicas fms (16); assistente social fms (10); educador físico fms (2); educador pedagogo fms (3); enfermeiro fms (72); engenheiro civil fms (1); especialista em regulação e vigilância sanitária farmácia fms (1); especialista em regulação e vigilância sanitária — medicina veterinária fms (1); farmacêutico fms (21); fisioterapeuta fms (15); fisioterapeuta fms — com lotação no distrito de pires belo (1); fisioterapeuta fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); fonoaudiólogo fms (4); médico alergista fms (1); médico anestesiologista fms (1); médico angiologista fms (1); médico auditor fms (1); médico cardiologista fms (1); médico cardiopediatra fms (1); médico do trabalho fms (1); médico endocrinologista fms (1); médico esf fms (4); médico esf fms — com lotação no distrito de pires belo (1); médico esf fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); médico ginecologista fms (6); médico ginecologista fms — com lotação no distrito de pires belo (1); médico ginecologista fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); médico neurolologista fms (1); médico neuropediatra fms (1); médico ortopedista fms médico pediatra fms (11); médico psiquiatra fms (7); médico ultrassonografista fms (2); nutricionista fms (4); nutrólogo fms (1); odontólogo fms (20); odontólogo cirurgião fms (2); odontólogo endodontista fms (2); odontólogo odontopediatra fms (1); odontólogo periodontista fms (1); odontólogo protesista fms (1); odontólogo psf fms — com lotação no distrito de pires belo (1); odontólogo psf fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); psicólogo fms (26); psicólogo fms — com lotação no distrito de pires belo (1); psicólogo fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); sanitarista fms (1); terapeuta ocupacional fms (4); agente social fms (1); artesão fms (4); auxiliar de almoxarifado fms (5); auxiliar de farmácia fms (20); auxiliar de saúde bucal — asb fms (22); auxiliar de saúde bucal — asb fms — com lotação no distrito de pires belo (1); auxiliar de saúde bucal — asb fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); educador social fms (1); eletricista de manutenção das ubsf fms (2); executor administrativo fms (45); executor administrativo fms — com lotação no distrito de pires belo (1); executor administrativo fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); fiscal de vigilância sanitária fms (1); maqueiro fms (8); motorista fms (10); motorista socorrista fms (1); técnico de enfermagem fms (60); técnico de enfermagem fms — com lotação no distrito de pires belo (2); técnico de enfermagem fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (2); técnico em laboratório fms (18); técnico em radiologia fms (22); técnico em segurança do trabalho fms (1); auxiliar de cozinha hospitalar fms (6); auxiliar de limpeza hospitalar fms (30); auxiliar de serviços gerais fms (20); auxiliar de serviços gerais fms — com lotação no distrito de pires belo (1); auxiliar de serviços gerais fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); cozinheiro hospitalar fms (4); jardineiro fms (2); pedreiro de obras públicas da saúde fms (3); porteiro fms (16); vigia fms (20). Salário: R$ 1.569,26 a R$ 22.147,42. Taxa: R$ 100 e R$ 180.

PREFEITURA DE RIO VERDE — GO

Inscrições até 16 de março pelo site: https://www.unirv.edu.br/. Concurso com 198 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (152); agente de combate às endemias (46).Salário: R$ 3.036. Taxa: R$ 190.

PREFEITURA DE SANTA CARMEM — MT

Inscrições até 16 de março pelo site: https://www.unirv.edu.br/. Concurso com 3 vagas para os cargos de: agente de serviços gerais (cr);agente de limpeza pública (cr);apoio educacional e serviços gerais (cr);motorista de veículo de transporte de cargas e passageiros (cr);auxiliar de sala 30h (cr);auxiliar de sala 40h (1);farmacêutico (1 vaga);professor do ensino fundamental ii — matemática (1).Salário:1.621 e R$ 2.958,15 e R$ 2.958,15. Taxa: sem cobrança de taxa.





CÂMARA DE BANDEIRANTES — MS

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://bit.ly/4ldiRWH. Concurso com 6 vagas para os cargos de: contador (cr);controlador (1 vaga + cr);assessor de cerimonial (cr);assistente administrativo (cr);técnico administrativo (cr);técnico de informática (cr);técnico em licitações e contratos (cr);técnico legislativo (cr);agente de segurança (1 vaga + cr);auxiliar de serviços gerais (1 vaga + cr);auxiliar de limpeza (1 vaga + cr);copeira (1 vaga + cr);motorista (1 vaga + cr);recepcionista (1 vaga + cr).Salário:R$ 1.636,40 a R$ 5.020,01. Taxa: R$ 50 a R$ 100.



PREFEITURA DE CHAPADÃO DO SUL — MS

Inscrições até 13 de março pelo site: https://bit.ly/4bdZOa8. Concurso com 43 vagas para o cargo de: agente de serviços especializados ii (motorista de veículos pesados) (2 vagas + cr);assistente de ações institucionais ii (casa abrigo) (10 + cr);assistente de ações institucionais ii (creas) (2 + cr);assistente de ações institucionais ii (cras) (5 + cr);assistente de ações institucionais ii (cras programa criança feliz) (3 + cr);assistente de serviços organizacionais ii (recepcionista) (5 + cr);auxiliar de serviços operacionais ii (feminino) (4 + cr);auxiliar de serviços operacionais ii (cozinheiro) (2 + cr);auxiliar de serviços operacionais ii (agente de segurança patrimonial masculino) (3 + cr);técnico de atividades organizacionais ii (1 + cr);gestor de ações institucionais (assistente social) (4 + cr);gestor de ações institucionais (psicólogo) (2 + cr). Salário: R$ R$ 2.414,93 a R$ 5.805,36. Taxa: sem cobrança de taxa.



PREFEITURA DE ÁGUA BOA — MT



Inscrições até 19 de março pelo site: https://bit.ly/3MYAi0t. Concurso com vagas para o cargo de: agente comunitário de saúde (uesf cristalino) (cr);agente comunitário de saúde (uesf central) (cr);agente comunitário de saúde (uesf operário) (cr);agente comunitário de saúde (uesf primavera) (cr);agente comunitário de saúde (uesf universitário) (cr);agente comunitário de saúde (uesf vila nova) (cr);agente comunitário de saúde (ubs santa maria) (cr);agente comunitário de saúde (ubs serrinha) (cr);agente comunitário de saúde (ubs jaraguá) (cr);agente comunitário de saúde (uesf guarujá) (cr);agente comunitário de saúde (uesf roncador) (cr);agente comunitário de saúde (uesf universitário i) (cr);agente comunitário de saúde (uesf campo industrial) (cr);agente de combate às endemias. Salário: 3.242. Taxa: sem cobrança de taxa.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 16° REGIÃO DO MATO GROSSO (CRQ—XVI)

Inscrições até 15 de março pelo site: https://www.institutoibest.org.br/. Concurso com 3 vagas para os cargos de analista administrativo (1 + cr); fiscal (1 + cr); assistente administrativo (1 vaga + cr). Salário: R$ 2.100 a R$ 4.900. Taxa: R$50 a R$ 60.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SÉTIMA REGIÃO

Inscrições até 19 de março pelo site: https://www.fundatec.org.br/. Concurso com 7 vagas para os cargos de assessor de comunicação (cr); assessor de mídias e redes sociais (1 + cr); assessor técnico de políticas públicas (1 + cr); contador (cr); relações públicas (cr); técnico de contabilidade (cr); assistente administrativo — sede Porto Alegre (5 + cr); assistente administrativo — subsede centro—oeste Santa Maria (cr); assistente administrativo — serra Caxias do Sul (cr); assistente administrativo — subsede sul pelotas (cr).. Salário: R$ 4.431,74 a R$ 11.359,96. Taxa: R$55 a R$ 163.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ (CRC—PR)

Inscrições até 26 de março pelo site: https://www.fundacaofafipa.org.br/. Concurso com 9 vagas para os cargos de assistente administrativo (cr); analista contábil (cr); analista jurídico (cr); analista de sistemas (cr); analista de suporte (cr); analista operacional (cr); advogado (cr); analista de comunicação (cr); inspetor fiscal (cr). Salário: R$ 3.337,38 a R$ 8.746,91. Taxa: R$60 a R$ 80.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 17° REGIÃO (CREFITO—17)

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 2 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (1 + cr); advogado (1 + cr); agente fiscal (cr); analista de tecnologia da informação (cr); analista contábil (cr).Salário: R$ 1.621,01 a R$ 6.791,17. Taxa: R$59 a R$ 63.

CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO DA 3º REGIÃO

Inscrições até 23 de março pelo site: https://iades.com.br/inscricao. Concurso com 15 vagas para o cargo de nutricionista assistente (4); nutricionista fiscal — Campinas (1); nutricionista fiscal — Campo Grande (1); nutricionista fiscal — Ribeirão Preto (1); nutricionista fiscal — São Paulo (Região São José do Rio Preto) (1); nutricionista fiscal — São Paulo (Região Santos) (1); assistente administrativo — São Paulo (8); assistente técnico — São Paulo (5); técnico em contabilidade — São Paulo (1).Salário: R$ 3.604 a R$ 7.854,60. Taxa: R$56.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

Inscrições até 26 de março pelo site https://www.fundacaofafipa.org.br/. Concurso com 9 vagas para o cargo de assistente administrativo (cr); analista contábil (cr); analista jurídico (cr); analista de sistemas (cr); analista de suporte (cr); analista operacional (cr); advogado (cr); analista de comunicação (cr); inspetor fiscal (cr). Salário: R$ 3.337,38 a R$ 8.746,91. Taxa: R$ 60 a R$ 62.

LOCAIS — ESTADUAIS



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (TJ—RS)



Inscrições até 14 de abril pelo site https://bit.ly/4u8yORT. Concurso com 247 vagas para os cargos de: por provimento (165);por remoção (82); Salário: não informado.Taxa: R$ 610.

AGÊNCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO SUL (BADESUL)

Inscrições até 21 de março pelo site: https://bit.ly/4u8xNcx Concurso com 13 vagas para os cargos de: assistente técnico administrativo (1 + cr);técnico em desenvolvimento — administrador (1 + cr);técnico em desenvolvimento — analista de sistemas (ênfase em analista de infraestrutura) (1 + cr);técnico em desenvolvimento — analista de sistemas (ênfase em analista de segurança da informação) (1 + cr);técnico em desenvolvimento — analista de sistemas (ênfase em administrador de banco de dados) (1 + cr);técnico em desenvolvimento — analista de sistemas (ênfase em analista de negócios) (1 + cr);técnico em desenvolvimento — analista de sistemas (ênfase em arquiteto de software) (1 + cr);técnico em desenvolvimento — advogado (1 + cr);técnico em desenvolvimento — comunicólogo (1 + cr);técnico em desenvolvimento — contador (1 + cr);técnico em desenvolvimento — economista (1 + cr);técnico em desenvolvimento — engenheiro agrônomo (1 + cr);técnico em desenvolvimento — engenheiro civil (1 + cr).Salário: R$ 4.285,80 a R$ 8.996,32. Taxa: R$ 118,79 a R$ 270,84.

ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A. (ANSA)

Inscrições até 23 de março pelo site: https://bit.ly/4sblfzp. Concurso com 125 vagas para os cargos de: administração (3); advocacia (1); contabilidade (1); engenharia ambiental (1); engenharia de equipamentos elétricos (1); engenharia de equipamentos eletrônicos (1); engenharia de equipamentos mecânicos (5); engenharia de processamento (4); engenharia de produção (1); engenharia de segurança de processos (1); engenharia de segurança do trabalho (1); medicina do trabalho (1); administração e controle (7); enfermagem (1); inspeção de equipamentos e instalações (6); logística de transporte (2); manutenção caldeiraria (5); manutenção elétrica (4); manutenção instrumentação (4); manutenção mecânica (4); meio ambiente (1); operação (59); projetos, construção e montagem de edificações (1); projetos, construção e montagem elétrica (1); projetos, construção e montagem mecânica (1); química (2); segurança do trabalho (2); suprimento de bens e serviços de administração (5). Salário:R$ 4.144,77 a R$ 8.248,49. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (PROCON/RJ)

Inscrições até 9 de março pelo site: https://idecan.org.br/. Concurso com 30 vagas para os cargos de: analista de proteção e defesa do consumidor (15); agente de proteção e defesa do consumidor (8); agente administrativo (2); técnico em informática (1); advogado (4). Salário: R$ 2.199,85 a R$ 6.285,28. Taxa: R$ 110 a R$ 114.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS (SAAEB)

Inscrições até 16 de março pelo site https://www.inepam.org.br/. Concurso com 37 vagas para os cargos de: operador (32); técnico em química (5). Salário: R$ 2.529,49 a R$ 3.440,11. Taxa: R$ 50.

COMPANHIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRÉ (CRAISA)

Inscrições até 12 de março pelo site: https://www.institutomais.org.br /. Concurso com 95 vagas para as áreas de:ajudante de cozinha (5); ajdante geral (5); auxiliar administrativo (3); auxiliar de compras (1); carpinteiro (1); copeiro hospitalar (1); cozinheiro (10 vagas); encanador (2); merendeira (20); motorista (3); pedreiro (1); pintor (1); recepcionista (1); soldador/serralheiro (1); zelador (1); eletricista (2); técnico agrícola (2); técnico contábil (1); técnico de enfermagem do trabalho (1); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em almoxarifado (3); técnico em manutenção, refrigeração e climatização (1); técnico em recursos humanos (2); advogado (2); analista de desenvolvimento de sistemas (2); analista de gestão pública (2); analista de recursos humanos (2); assistente social (1); comprador (2); contador (1); enfermeiro do trabalho (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); fiscal de comércio varejista e atacadista (5); nutricionista (5). Salário: R$ 1.988,23 a R$ 10.868,02. Taxa: R$ 65,60 a R$ 82.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS — CISMETRO HOLAMBRA

Inscrições até 15 de março pelo site: https://bit.ly/40w93xg. Concurso com 876 vagas para as áreas de: agente de atendimento pré—hospitalar — motorista socorrista (13); ajudante geral 40h (28); ajudante geral 12h x 36h (5); assistente administrativo 12h x 36h (15); assistente administrativo 40h (45); assistente social (18); auxiliar administrativo (12); auxiliar de almoxarifado (12); auxiliar de consultório odontológico (12); auxiliar de farmácia (24); auxiliar de manutenção (9); biomédico (1); cirurgião dentista (5); cirurgião dentista psf (6); cirurgião dentista buco—maxilo (6); cirurgião dentista endodontista (9); cirurgião dentista generalista (5); cozinheira para a área de saúde (3); cuidador de idosos (9); educador físico (10); enfermeiro 40h (67); enfermeiro 12h x 36h (55); farmacêutico (31); fisioterapeuta (31); fisioterapeuta com especialização em uti adulto (5); fisioterapeuta de assoalho pélvico (1 ); fonoaudiólogo (22); médico auditor (6); médico do trabalho (4); médico regulador (6); motorista administrativo (12); motorista de ambulância (15); motorista de transporte sanitário (9); nutricionista (15); psicólogo (20); psicopedagogo (7); recepcionista (25); servente geral (8); técnico de enfermagem 40h (128); técnico de enfermagem 12h x 36h (117); técnico de farmácia (18); técnico de imobilização ortopédica (6); técnico de informática (8); técnico de laboratório (2); técnico de manutenção geral (7); técnico de rx (8); técnico de saúde bucal (6); técnico em nutrição (3); técnico em segurança do trabalho (5)terapeuta ocupacional (16); veterinário (5); vigia para a área da saúde (21). Salário: R$ 1.621 a R$ 10.758,30. Taxa: R$ 12,03 a R$ 40,41.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SES—MG)

Inscrições até 2 de abril pelo site: http://www.novoibgpconcursos.com.br/. Concurso com 380 vagas para as áreas de: saúde; direito; tecnologia da informação; gestão; engenharias e arquitetura e urbanismo. Salário: 4.287,02. Taxa: R$ 59.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA (TJ—BA)

Inscrições até 26 de março pelo site https://portal.fgv.br/. Concurso com 831 vagas para o cargo de juiz leigo. Salário: R$ 11.135,67. Taxa: R$ 120.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE OLINDA — PE

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://bit.ly/4aUxnz5. Concurso com 600 vagas para os cargos agente de: auxiliar de desenvolvimento infantil (170);auxiliar de desenvolvimento dos estudantes com deficiência e/ou transtorno global do desenvolvimento (430). Salário: R$ 1.621. Taxa: R$ 45.

PREFEITURA DE MONTEIRO — PB

Inscrições até 25 de março pelo site: https://apiceconsultoria.com/. Concurso com 10 vagas para os cargos agente de combate às endemias (1); agente comunitário de saúde — zona urbana e zona rural (8 vagas de ampla concorrência e 1 vaga para pessoas com deficiência). Salário: R$ 1.621 a R$ 6.335,12. Taxa: R$ 80.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS — PB

Inscrições até 8 de março pelo site: https://apiceconsultoria.com/. Concurso com 42 vagas para os cargos de assistente social (1); auxiliar de professor — educação infantil (6); auxiliar de serviços gerais (2); educador físico (1); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); gari (4); guarda municipal (2); médico — psf (1); merendeira (2); motorista "b" — educação (2); motorista "d" — educação (3); nutricionista (1 vaga); professor de educação básica ii — educação física (1); professor de educação básica ii — ciências (1); professor de educação básica ii — física/química (1); professor de educação básica ii — geografia (1); professor de educação básica ii — inglês (1); professor de educação básica ii — matemática (1); professor de educação básica ii — português (1); professor de educação básica — fundamental i (1); professor da educação infantil (1); psicólogo (1); psicopedagogo (1); técnico em enfermagem (2). Salário: R$ 1.621 a R$ 6.335,12. Taxa: R$ 40 a R$ 70.

PREFEITURA DE BOM JESUS — RS

Inscrições até 12 de março pelo site: https://bit.ly/4kWvoxo. Concurso com 121 vagas para o cargo de assistente social (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fiscal tributário (3); fisioterapeuta (1); médico clínico geral (2); nutricionista (1); odontólogo (1); oficial administrativo (1); professor de ciências (CR); professor de educação física (2) professor de geografia (CR); professor de história (CR); professor de língua inglesa (2); professor de língua portuguesa (CR); professor de matemática (2); professor de sala (2); psicólogo (3); psicopedagogo (1); técnico agrícola (1); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (3); técnico em informática (1); assistente administrativo (4); atendente de farmácia (2); fiscal ambiental (1); fiscal municipal (2); monitor (19); professor anos iniciais (5); professor de educação infantil (10); tesoureiro (1); visitador (2); auxiliar administrativo (6 vagas + CR); auxiliar de serviços gerais (9); carpinteiro (4); cozinheiro (2); mecânico (1); motorista (7); operador de escavadeira hidráulica (1); operador de máquinas (5); operador de motoniveladora (3); operador de retroescavadeira (2); operário (10); pedreiro (2); zelador (4); cuidador social (3). Salário: R$ 1.527,95 a R$ 14.411,07. Taxa: R$ 120,00 para nível superior, de R$ 90,00 para nível médio e técnico, e de R$ 60,00 para nível fundamental completo e incompleto.

PREFEITURA DE RIO BRANCO DO SUL — PR

Inscrições até 19 de março pelo site: https://www.fundacaofafipa.org.br/. Concurso com 191 vagas para os cargod de nível fundamental: agente de defesa civil (2); nível médio, técnico: agente administrativo (28); agente de apoio educacional (15); educador social (5)fiscal ambiental (1); fiscal de obras e posturas (1); técnico agrícola (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em edificações (2); técnico em enfermagem (10); técnico em farmácia (1); técnico em informática (2); técnico em mineração (1); técnico em saúde bucal (3); nível superior: analista de cultura (1); arquiteto (2); assistente social (5); auditor fiscal de tributos municipais (1); cirurgião dentista (4); enfermeiro (2); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (2); engenheiro florestal (1); farmacêutico (1); fiscal sanitário (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2); geógrafo (1); geólogo (1); médico cardiologista (1); médico generalista (10); médico ginecologista e obstetra (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico veterinário (1); museólogo (1); nutricionista (2); procurador (1); profissional de educação física (2); professor de educação infantil (15); professor de ensino fundamental (50); professor de ensino fundamental (licenciatura em língua portuguesa) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em matemática) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em artes) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em história) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em geografia) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em ciências) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em inglês) (1); professor de ensino fundamental (licenciatura em educação física) (1); psicólogo (1); terapeuta ocupacional (3). Salário: R$ 1.908 a R$ 18.000. Taxa: R$ 70 (fundamental), R$ 90 (médio/técnico) e R$ 120 (superior).

PREFEITURA DE BATURITÉ — CE

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://centraldeconcursos.fcpc.ufc.br/. Concurso com 102 vagas para os cargos de: edital nº 01/2026: pedagogo (2); engenheiro civil (1); psicólogo (4); nutricionista (2); assistente social (4); fonoaudiólogo (2); terapeuta ocupacional (2); analista ambiental (2); fiscal de controle ambiental (2); edital nº 02/2026: professor da educação infantil (20); professor da educação básica i (anos iniciais) (20); professor da educação básica ii língua portuguesa (4); professor da educação básica ii matemática (5); professor da educação básica ii ciências (2); professor da educação básica ii história (2); professor da educação básica ii geografia (2); professor da educação básica ii artes (1); professor da educação básica ii educação física (2); professor da educação básica ii língua inglesa (2); edital nº 03/2026: guarda municipal (20). Salário: R$ 1.518 a R$ 9.108. Taxa: de R$ 120 a 150.

PREFEITURA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS — RJ

Inscrições até 12 de março pelo site: https://www.ibam—concursos.org.br/. Concurso com 190 vagas para os cargos de professor docente ii — arte e cultura (21); professor docente ii ciências/biologia (11); professor docente ii — educação física (12); professor docente ii — geografia (8); professor docente ii — história (18); professor docente ii — língua inglesa (5); professor docente ii — língua portuguesa (12); professor docente ii — matemática (11); professor ii — atendimento educacional especializado (2); professor ii — braille (1); professor ii — inspetor escolar (4); professor ii — libras (1); professor ii — orientador educacional (10); professor ii — supervisor escolar (12); professor docente i (educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental) (62). Salário: R$ 2.670,62 a R$ 3.851,91. Taxa: R$ 120 a 140.

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA — MA

Inscrições até 20 de março pelo site: https://institutojkma.org/. Concurso com 195 vagas para os cargos de: assistente social (2); assistente jurídico municipal (cr); bibliotecário (1); bioquímico/farmacêutico (1); contador (1); controlador interno (1); dentista psb/psf (2); enfermeiro esf (4); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1) fiscal de tributos (2); médico esf (5); médico psiquiatra (1) nutricionista (2); procurador municipal (1); psicopedagogo (1);psicólogo (2);terapeuta ocupacional (2);professor de atendimento educacional especializado — aee (5);professor de ensino fundamental anos iniciais (10);professor de geografia (2);professor de história (2);professor de letras/inglês (6);professor de letras/português (6);professor de letras/libras (5)professor de matemática (4); cargos de nível médio/técnico: agente administrativo (20); auxiliar de consultório dentário (2); fiscal sanitário (1); cozinheira (12); encanador (1); eletricista de baixa e alta tensão (1); merendeira (6); fiscal de obras e posturas (1); motorista cat. d (4); monitor de transporte escolar (5); técnico em enfermagem (3); técnico em informática (1); técnico ambiental (1); cargos de nível fundamental: auxiliar de serviços diversos (50); vigia (21). Salário: R$ 1.621 a R$ 5.130,63. Taxa: R$ 68 para nível fundamental, de R$ 95 para nível médio/técnico e de R$ 125 para nível superior.

PREFEITURA DE PÃO DE AÇÚCAR — AL

Inscrições até 11 de abril pelo site: http://concursosintec.org.br/. Concurso com 55 vagas para os cargos de agente de defesa civil (5); agente de trânsito (15); guarda civil municipal (35). Salário: R$ 2.000 a R$ 2.200. Taxa: R$ 90.



PREFEITURA DE ITAPEVA — MG



Inscrições até 16 de março pelo https://abconcursospublicos.org/. Concurso com 304 vagas para os cargos de mecânico (1); motorista (23); motorista de ambulância; oficial de manutenção e conservação de estradas e vias urbanas (5); oficial de manutenção de conservação de prédios públicos (5); oficial de obras (5); oficial de serviços municipais (1); operador de máquinas (3); pedreiro (4); pintor (2); auxiliar de saúde bucal (3); auxiliar de serviços escolares (29); controlador de acesso (10); coveiro (2); eletricista (2); oficial de limpeza pública e serviços gerais (15); serralheiro (1); vigia (6); auxiliar administrativo (5); fiscal de obras; fiscal de tributos; monitor escolar (80); secretário escolar (5); auxiliar de enfermagem eap (2); auxiliar de enfermagem esf (3); auxiliar de farmácia (1); técnico de nível médio cras (1); técnico de enfermagem do pronto atendimento (4); técnico de enfermagem imunização; técnico de enfermagem vigilância em saúde (2); técnico em informática (1); técnico em patologia clínica; técnico em radiologia (1); técnico em segurança do trabalho (1); : assistente social (4); ; cirurgião dentista esf (2); contador (1); controlador interno (1); educador físico multiprofissional (2); enfermeiro de pronto atendimento (1); enfermeiro eap (2); enfermeiro esf (4); engenheirofarmacêutico farmácia de minas (1); farmacêutico multiprofissional (1); farmacêutico/bioquímico (1); fisioterapeuta (1); fisioterapeuta multiprofissional; fonoaudiólogo (1); fonoaudiólogo multiprofissionalinstrutor de esportes (1); médico eap (2); médico esf (4); médico veterinário (1); nutricionista; nutricionista multiprofissional (2); psicólogo (4); psicólogo multiprofissional (2); terapeuta ocupacional (1); psicopedagogo; supervisor pedagógico (6); professor do ensino básico (26); professor com licenciatura — ensino fundamental artes (1); professor com licenciatura — ensino fundamental educação física (2); professor com licenciatura — ensino fundamental ensino religioso (1); professor com licenciatura — ensino fundamental geografia (2); professor com licenciatura — ensino fundamental história; professor com licenciatura — ensino fundamental inglês; professor com licenciatura — ensino fundamental língua portuguesa; professor com licenciatura — ensino fundamental matemática (2); professor com licenciatura — ensino fundamental ciências. Salário: R$ 1.469,41 a R$ 20.884,18. Taxa: R$ 74,60 a R$ 114,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI — MA



Inscrições até o dia 13 de março pelo site: https://bit.ly/4715enq. Concurso com 40 vagas para os cargos de: agente de trânsito (10); guarda municipal (30). Salário: R$ 2.500. Taxa:R$ 113.



PREFEITURA DE MÃE DO RIO — PA

Inscrições prorrogadas até o dia 9 de março pelo site: https://www.fundacaocetap.com.br/. Concurso com 10 vagas para formação de cadastro de reserva para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 1.800. Taxa: R$ 90.



UNIVERSIDADES



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG)

Inscrições prorrogadas até o dia 13 de março pelo site: https://bit.ly/47deOnm. Concurso com 6 vagas para o cargo de: professor — enfermagem, enfermagem na atenção primária à saúde, enfermagem médico—cirúrgica, enfermagem em saúde do trabalhador, semiologia e semiotécnica em enfermagem, ética e bioética (2 — campus rio grande/rs);professor — plano de negócios, logística internacional, gestão financeira, mercado de capitais, empreendedorismo, marketing internacional, gestão estratégica do comércio exterior, sistemática de comércio exterior (1 — campus santa vitória do palmar/rs);professor — política e desenvolvimento territorial, agricultura familiar e desenvolvimento rural, metodologias participativas na extensão rural, educação e gestão ambiental no campo (1 — campus são lourenço do sul/rs);professor — física da radioterapia, física aplicada à imagenologia médica 1 e 2, física do ultrassom e da ressonância magnética nuclear, estágios em imagenologia e radioterapia (1 — campus rio grande/rs);professor — física 1, 2 e 3, introdução à física, física mecânica 1 e 2, física experimental a, oficinas de ensino de ciências exatas i e ii, tutoria i e ii, fundamentos e metodologias do ensino de física e pesquisa em ensino de ciências (1 — campus santo antônio da patrulha/rs). Salário: R$ R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29. Taxa: R$ 150.



UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE)

Inscrições prorrogadas até o dia 5 de abril pelo site: http://www.upenet.com.br/. Concurso com 387 vagas para o cargo de: complexo hospitalar universitário. Salário: R$ 12.366,61. Taxa: R$ 80.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)



Inscrições até o dia 16 de março pelo site: https://bit.ly/4sxotgX. Concurso com 106 vagas para professor substituto: educação intercultural em ambientes escolares e não escolares(1); saúde e direitos de povos e comunidades tradicionais (1); psicologia da educação (1); práticas pedagógicas, língua portuguesa e suas literaturas (1); física geral e práticas de metodologia de ensino de ciências, breves (1); agroecologia e educação do campo na amazônia (1); língua inglesa e suas interfaces com o ensino/aprendizagem e literatura, (1); computação aplicada (1); teorias do teatro e produção cultural, belém (1); técnica de dança clássica I, II e III (1); elementos visuais da cena com ênfase em criação e produção de visualidade cenográfica (1); libras, estágio Docente, dança e inclusão (1); cinema e audiovisual: do analógico às novas tecnologias de criação, produção e distribuição (1); noções de teclado I e II, teclado I, II, III e percepção musical I, II e III (2); museologia: teoria e prática (1); botânica (1); educação física, saúde, cultura e lazer (1); cálculo diferencial e integral (1); química geral (2); atenção ao sistema neurológico (1); internato de clínica médica (1); atenção ao sistema urinário (1); internato de pediatria (2); internato de medicina de família e comunidade (1); internato de urgência e emergência (1); atenção ao sistema reprodutor (1); internato de cirurgia (1); atenção integral à saúde (1); atenção ao sistema respiratório (1); atenção integral à saúde (2); internato de cirurgia (1); internato de cirurgia (1); atenção ao sistema neurológico (1); patologia básica (1); atenção ao sistema locomotor (1); atenção ao sistema cardiovascular (1); odontologia em saúde coletiva (1); competências profissionais em fisioterapia neurofuncional e hospitalar na saúde da mulher e da criança (1); clínica integrada do adulto (1); clínica odontológica integrada do adulto (2); terapia ocupacional no campo social e na educação (1); processos educativos em saúde e enfermagem (1); gestão de unidades e serviços de informação (1); biologia geral (1 vaga); história da amazônia (1); geografia física e cartografia (1); meteorologia sinótica I e II / análise e previsão de tempo, meteorologia tropical e instrumentos meteorológicos I e II (1); língua alemã, linguística e literatura alemã (2); química geral (1); projetos industriais e gerência da produção (1); representação e expressão em arquitetura, urbanismo e paisagismo (1); teoria e história da arquitetura e do urbanismo (1); engenharia de telecomunicações (2); engenharia da computação (1); engenharia das reações químicas e termodinâmica química (1); educação matemática (1); mecânica das estruturas com enfase na construção civil (1); ensino e aprendizagem de língua inglesa (2); literatura e ensino em língua portuguesa: fundamentos, abordagens e práticas (1); educação e língua portuguesa (1); ciências ambientais, ecologia e zoologia (1); fundamentos da educação especial(1); literatura e prática de ensino (1); linguística e ensino de língua portuguesa (1); biologia celular, tecidual e morfofisiologia (3); cuidado e assistência à criança e ao adolescente (1); sistemas térmicos e mecânica dos sólidos (1); química: ensino de química, química geral e analítica (1); informática educativa (1); história (1); educação física (1); biotecnologia com foco em Biomassas e Biocombustíveis, Belém (1); psicologia da educação e educação especial inclusiva (1); fundamentos da computação (2); direito privat (1); direito público (1); contabilidade aplicada ao setor público (1); contabilidade geral (1); fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social (1); ciências sociais (1); psicologia da gestalt e gestalt—terapia (1); psicologia da saúde (1); psicologia organizacional e do trabalho (1); psicologia escolar e educacional (1); clínica médica e imunologia veterinária (1); bases metodológicas para a pesquisa—intervenção (1); mecânica aplicada e sistemas mecânicos (1); mecânica da via permanente e automação da via permanente (2); transportes e topografia (1); sistemas estruturais e ciências básicas: com ênfase em matemática e física (1); cálculo, física e química (1); estruturas, materiais de construção civil e meio ambiente (1); térmicas e fluidos (1); instrumento de arco violoncelo (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 8.058,29. Taxa: R$ 120.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE FLUMINENSE (UFF)

Inscrições até o dia 2 de abril pelo site:https://bit.ly/3MQ6UcO. Concurso com 76 vagas para os cargos de professor da carreira do magistério superior: análise e dimensionamento de estruturas de concreto e aço (1); anatomia humana (1); ciência política (1); ciências atuariais (1); cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial (1); cirurgia pediátrica (1); comunicação digital e relações étnico—raciais (1); dermatologia/semiologia/TCS III (1); direito do trabalho (1); economia internacional (1); educação matemática (1); eletrônica (1); engenharia de operações e processos da produção (1); engenharia do produto, cadeia de suprimentos e sustentabilidade (1); fenômenos de transporte e hidráulica (1); física experimental (1); fundamentos históricos, teórico—metodológicos e ético—políticos do serviço social (1); geofísica aplicada (1); geometria (1); gerenciamento de projetos em engenharia civil (1); ginecologia (1); hematologia clínica (1); história da ásia — séculos XIX, XX, XXI (1); história do direito (1); instalações prediais e eficiência energética de edificações (1); inteligência artificial (1); língua e literatura italianas (1); língua inglesa (1); literatura portuguesa (1); macroeconomia (1); marketing digital e negociação (1); matemática pura (1); medicina legal humana (1); microeconomia e econometria (1); nefrologia/semiologia/TCS III (1); nutrição em atividade fisica e avaliação nutricional (1); nutrição/nutrição clínica (1); obras hidráulicas e recursos hídricos (1); obstetrícia (1); pesquisa e prática educativa de educação física (1); pesquisa em ensino de física (1); projeto com ênfase em teoria e história da arquitetura e da arte (2); projeto de arquitetura com ênfase em técnicas vernaculares (1); psicologia do trabalho e organizacional (1); psiquiatria e saúde mental (1); química analítica (2); química de fármacos e medicamentos e métodos de análise físico—química (1); química inorgânica computacional (1); química medicinal e/ou ciências ômicas (1); radiologia e diagnósticos por imagem (2); sistemas digitais e processamento de sinais (1); transformação digital e inteligência artificial aplicada à engenharia civil (1); virologia (1); economia do setor público e macroeconomia (1); climatografia geográfica, ensino de geografia física e geoinformação (1); geografia física (1); psicologia do trabalho e das organizações: práticas profissionais (1); ciência de dados (1); contabilidade tributária (1); economia (1); engenharia de produção (1); enfermagem médico—cirúrgica com ênfase em fundamentos de enfermagem (1); enfermagem médico—cirúrgica com enfase no cuidado ao adulto e idoso em situações clínicas, cirúrgicas e de alta complexidade (2); matemática: álgebra linear e cálculo avançado (1); educação infantil e estudos culturais das infâncias (1); ensino de língua portuguesa com enfase em alfabetização e letramento (1); administração (1); matemática (1); matemática aplicada e estatística (1); psicologia do trabalho e das organizações: saúde do trabalhador (1); segurança industrial, segurança do trabalho e gestão da produção (1 vaga); tecnologia de bioprocessos, bioquímica e química geral (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 7.107,99. Taxa: R$ 150 a R$ 300.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA)

Inscrições até o dia 30 de março pelo site: https://bit.ly/4ucpZXl. Concurso com 59 vagas para os cargos de: analista de tecnologia da informação (8); bibliotecário — documentalista (1); biólogo (1); enfermeiro (2); engenheiro civil (1); engenheiro agrônomo (1); produtor cultural (1); médico — área: psiquiatria (1); tecnólogo — formação/área: químico (1); psicólogo (2); técnico em assuntos educacionais (8); engenheiro — área: telecomunicações (1); nutricionista (1); assistente em administração (2); técnico em tecnologia da informação (6); técnico em enfermagem (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. Taxa: R$ 130.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA)

Inscrições até o dia 26 de março pelo site: https://concursoseseletivos.uema.br/. Concurso com 6 vagas para os cargos de: professor do magistério superior — ciências da saúde/educação física (1); professor do magistério superior — ciências da saúde/educação física (2); professor do magistério superior — ciências sociais aplicadas/economia: métodos quantitativos em economia (1); professor do magistério superior — ciências sociais aplicadas/economia: teoria econômica (2); professor do magistério superior — ciências sociais aplicadas/economia: economia internacional (1). Salário: R$ 11.294,38.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM)

Inscrições até 9 de março pelo site https://bit.ly/4s0D2ZU. Concurso com 73 vagas para os cargos de professor de ensino superior da carreira do magistério público, nas classes de professor assistente e professor adjunto: floricultura e paisagismo (1); engenharia agrícola (1); clínica médica de pequenos animais (1); criação e doenças de aves e suínos (1); melhoramento genético, genética veterinária e estatística (1); bioinformática e inteligência artificial na zootecnia (1); produção de pequenos ruminantes (1); morfologia e anatomia vegetal (1); bioquímica de microorganismos e tecnologia enzimática (1); biotecnologia vegetal (1); embriologia e histologia (1); morfologia/anatomia humana (1); fisiologia; fisiologia animal comparada (1); fisiologia; fisiologia endócrina e metabólica (1); física/ensino de física (1); física/física médica (1); probabilidade e inferência estatística (4); fototérmica e fotoacústica (1); análise numérica (1); cálculo avançado e análise funcional (1); combinatória (1); química analítica (1); química inorgânica (1); química orgânica/química de produtos naturais (1); química orgânica/síntese orgânica (2); fundamentos da educação (1); gestão educacional e escolar (1); metodologia e técnicas de pesquisa (1); cartografia e geoprocessamento (1); descrição linguística (2); ensino de língua portuguesa (2); texto e discurso (1); educação musical cordas dedilhadas (1); educação musical percussão (1); fenomenologia e existencialismo: teoria e prática (1); psicologia escolar e educação especial (1); micologia médica/análises clínicas (1); parasitologia clínica/análises clínicas (1); biomecânica e cinesiologia (1); estágio e ensino da educação física (1); ciências da saúde cirurgia geral (1); ciências da saúde doenças infecciosas e parasitárias (1); ciências da saúde ginecologia e obstetrícia (2); pedagógica e produção do conhecimento em educação física (1); saúde coletiva (1); gestão de pessoas (1); teoria geral do processo e prática processual civil (I, II e III) (1); economia quantitativa (1); teoria econômica (1); tecnologia e gestão na construção civil (1); projeto de máquinas (1); controle de processos (1); termodinâmica experimental aplicada em engenharia química (1); biologia aplicada à engenharia ambiental (1); fenômenos de transporte e termodinâmica aplicada (1); hidrodinâmica continental e costeira (1); matemática aplicada à engenharia ambiental e de computação (1); sistemas de computação aplicados à engenharia (1); expressão gráfica, eletrotécnica, mecânica dos sólidos e automação (1); análise sensorial (1); arquitetura — teoria e história da arquitetura, do urbanismo e do patrimônio (1); arquitetura, urbanismo e arquitetura da paisagem (1); engenharia civil: processos construtivos de edificações (1); física geral (1); gestão da produção e controle de qualidade na área de alimentos (1); nutrição aplicada à gastronomia (1). Salário: R$ 3.982,70 a R$ 16.565,27. Taxa: R$ 515,17.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)

Inscrições até 10 de março pelo site https://bit.ly/4tN8aho. Concurso com 63 vagas para os cargos de analista de tecnologia da informação (6); assistente social (1); auditor (4); bibliotecário—documentalista (1); contador (2); economista (6); engenheiro de segurança do trabalho (3); médico — cardiologia (1); médico — clínica Médica (1); médico — medicina do trabalho (1); médico — psiquiatria (1); museólogo (1); nutricionista com habilitação (4); técnico de laboratório/física (1); técnico de tecnologia da informação (1); técnico em enfermagem (9); médico — cirurgia geral (1); médico — ginecologia/obstetrícia (1); médico — medicina da família e comunidade (1); médico — ortopedia (1); médico — radiologia (1); engenheiro agrônomo (1); bibliotecário—documentalista (1); médico — clínica médica (2); médico — ginecologia/obstetrícia (1); médico — medicina do trabalho (1); médico — pediatria (1); psicólogo educacional (1); assistente em administração (1). Salário: R$ 4.204,90 a R$ 6.142,04. Taxa: R$ 151 a R$ 248.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO—BRASILEIRA (UNILAB)

Inscrições até 30 de março pelo site http://bit.ly/3NOYUsv. Concurso com 49 vagas para os cargos de nível d: assistente em administração (6); assistente em administração (1); técnico em contabilidade (4); técnico em laboratório/química (3); técnico em laboratório/farmácia (1); técnico em laboratório/automação industrial (1); técnico em laboratório/biotério (1); técnico em laboratório/biologia (1); técnico em tecnologia da informação/desenvolvimento de software—back—end (5); técnico em tecnologia da informação/suporte em infraestrutura e rede de computadores (3); nível e: administrador (1); analista de tecnologia da informação/infraestrutura de ti e rede de computadores (2); analista de tecnologia da informação/arquitetura e desenvolvimento de sistema back—end (2); arquivista (1); assistente social (1); contador (1); economista (1); enfermeiro (1); engenheiro/civil (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro de segurança do trabalho (3); farmacêutico (2); médico do trabalho (1); médico veterinário/ciência de animais de laboratório (1 vaga); médico veterinário/clínica médica e cirurgia de grandes animais (1); nutricionista (1); odontólogo (1); tecnico em assuntos educacionais (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. Taxa: R$ 100

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL—MG)

Inscrições até 9 de março pelo site https://bit.ly/45cgufV. Concurso com 11 vagas para os cargos de: edital nº 143: programa de pós graduação em biotecnologia (1); edital nº 144: programa de pós graduação multicêntrico em ciências fisiológicas (2); edital nº 145: programa de pós graduação em ciências farmacêuticas (2); edital nº 146: programa de pós graduação em ciências biológicas (1); edital nº 147: programa de pós graduação em engenharia química (1); edital nº 148: programa de pós graduação em ciências biológicas (1); edital nº 149: pós graduação em assistência farmacêutica (1); edital nº 150: pós graduação em ciências odontológicas (1); edital nº 151: programa de pós graduação em estatística aplicada e biometria (1). Salário: R$ 12.862,13 a R$ 22.377,72. Taxa: R$ 190.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) — MG

Inscrições até 12 de março pelo site https://bit.ly/4pWz3wl. Concurso com 22 vagas para os cargos de: administrador (12); bibliotecário documentalista; (7); engenheiro civil (1); médico/pneumologia (1); médico/medicina do trabalho (1). Salário: R$ 4.967,04. Taxa: R$ 200.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO—BRASILEIRA (UNILAB)

Inscrições até 31 de março pelos e—mails: secmales@unilab.edu.br; inscricoesics@unilab.edu.br; ill@unilab.edu.br; idr@unilab.edu.br. Concurso com 8 vagas para os cargos de métodos e abordagens na análise das relações internacionais (1 filosofia e filosofia africana (1); direito internacional (1); ciências fisiológicas/bioquímicas (1); ciências morfológicas (1); estudos da linguagem (1); engenharia de alimentos (1); ciência e tecnologia de alimentos (1). Salário: R$ 4.651,09 a R$13.228,85. Taxa: R$ 190.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://bit.ly/3L8mgs7. Concurso com 10 vagas para os cargos de: engenharia de produção (2); engenharia elétrica de potência (1); energias renováveis e transição energética (1); transformação digital e industrial (1); engenharia da educação e ciência da aprendizagem (1); engenharia da vida e aquecimento global (1); mobilidade e cidades inteligentes (1); infraestrutura sustentável e resiliente (1); engenharia ambiental e interfaces (1). Salário: R$ 24.309,11. Taxa não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 26 de junho pelo site: https://bit.ly/3L8mgs7. Concurso com 5 vagas para as áreas de:biomateriais (1); endodontia (1); prótese fixa (1); odontologia para pacientes com necessidades especiais (1); patologia geral (1). Salário: R$ 15.498,97. Taxa: não informada.

INSTITUTOS

INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITAÇÃO, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

Inscrições até 13 de março pelo site: https: www.ibhases.ieses.org/. Concurso com 15 vagas para os cargos de: assistente social; enfermeiro; enfermeiro regulador; farmacêutico; psicólogo; supervisor de recursos humanos; auxiliar administrativo; auxiliar de farmácia; condutor de veículo de emergência; motorista de carro; técnico de enfermagem; técnico auxiliar de regulação médica; técnico de segurança do trabalho; auxiliar de manutenção; auxiliar de serviços gerais. Salário: R$ 1.518 a R$ 4.500. Taxa: R$ 60 a R$ 90.

INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS (IFMG)

Inscrições até 16 de março pelo site: https://bit.ly/3O7DsPM. Concurso com 2 vagas para edital nº 96/2026: técnico em tecnologia da informação campus ouro branco (1); edital nº 113/2026: técnico em assuntos educacionais campus piumhi (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 6.142,04. Taxa: para o cargo de técnico em tecnologia da informação: R$ 120, e para técnico em assuntos educacionais: R$ 200.

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ (IFPR)

Inscrições até 17 de março pelo e—mail: pss.pitanga@ifpr.edu.br. Concurso com 1 vaga para professor substituto — pedagogia. Salário: R$ 4.326,60. Taxa: não especificada.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI (IFPI)

Inscrições até 9 de março pelo site: https://bit.ly/4aBT07f. Concurso com 81 vagas para o cargo de professor do ensino básico, técnico e tecnológico (EBTT): professor de contabilidade (6); professor de história (6); professor de física (5); professor de língua portuguesa (5); professor de matemática (5); professor de informática (4); professor de biologia (4); professor de direito (4); professor de espanhol (4); professor de gestão ambiental (4); professor de sociologia (4); professor de filosofia (3); professor de administração (3); professor de arte (3); professor de educação física (3); professor de inglês (3); professor de música (2); professor de química (2); professor de disciplinas pedagógicas (2); professor de disciplinas pedagógicas/libras (2); professor de geoprocessamento (2); professor de geografia (1); professor de agronomia (1); professor de alimentos (1); professor de engenharia elétrica (1); professor de segurança do trabalho (1). Salário: R$ 6.397,19 a R$ 13.763,94. Taxa: R$ 190.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IFCE)

Inscrições até 20 de março pelo site: https://www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 274 vagas: administração de empresas (6); análise (1); análise nutricional de população (2); arquitetura e urbanismo (1); atendimento educacional especializado (3); atuação cênica (1); automação, sensores e atuadores (3); biologia geral (3); botânica (1); canto popular (1); ciências contábeis (3); circuitos elétricos, sistemas de energia elétrica, instalações elétricas e comandos elétricos (1); construção civil (1); cozinha i (1); cozinha ii (2); currículo e estudos aplicados ao ensino e aprendizagem (4); danças e culturas populares tradicionais (1); dietética (2); eletromagnetismo, conversão de energia e máquinas elétricas (1); eletrônica analógica, digital, de potência e sistemas de controle (2); ensino de artes visuais (1); estruturas i (2); filosofia (3); física geral e experimental (3); fundamentos da educação, política e gestão educacional (5); genética animal, melhoramento genético e biotecnologias (1); genética e biologia evolutiva (1); geografia física (1); geografia humana (6); geoprocessamento (1); gerência de produção (2); gestão em desporto e gestão em lazer (1); ginástica e atividades rítmicas—expressivas (1); história geral, da américa, do brasil, do ceará e da arte (10); lazer, jogos e recreação (1); libras (4); língua espanhola (1); língua inglesa (4); língua portuguesa (7); matemática básica (7); metodologia dos esportes coletivos (3); metodologia e técnicas da computação (21); microbiologia básica e aplicada (1 vaga); nutrição, alimentos e alimentação animal (1); pesca (1); produção animal (2); química analítica (2); química geral (6); química inorgânica (1); química orgânica (1); recursos hídricos (1); regência e sopro (metais e madeiras) (1); reprodução animal (1); segurança do trabalho (1); sistemas de computação (9); sistemas e redes de telecomunicações (4); sociologia geral (3); teatro (1); tecnologia de alimentos (2); teoria da; computação (1); treinamento físico—esportivo (2); turismo e guiamento (1); zoologia (1); técnico—administrativo em educação; assistente de alunos (8); assistente em administração (20); técnico de laboratório — biologia (3); técnico de laboratório — construção naval (1); técnico de laboratório — eletrotécnica (2); técnico de laboratório — eventos (1); técnico de laboratório — física (2); técnico de laboratório — gastronomia (2); técnico de laboratório — informática (8); técnico de laboratório — mecânica (3); técnico de laboratório — meio ambiente (1); técnico de laboratório — química (3); técnico de laboratório — solos (1); técnico de tecnologia da informação (13); técnico em agropecuária (1); técnico em contabilidade (5); técnico em enfermagem (5); administrador (3); analista de tecnologia da informação — arquitetura e desenvolvimento de sistemas (1); analista de tecnologia da informação — infraestrutura de ti e redes de computadores (2); auditor (1); contador (3); enfermeiro (2); médico veterinário (1); médico (1); nutricionista (1); odontólogo (3); pedagogo (2); psicólogo (1); técnico em assuntos educacionais (3); tecnólogo — área de gestão financeira (1); zootecnista (1). Salário: 6.180,86 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 100 a R$ 120.