Confira lista com 58 concursos abertos e 13.814 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 58 concursos e 13.814 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, tem um concurso aberto com 2.100 vagas. Entre os nacionais, há quatro certames abertos para 3.902 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há sete seleções abertas com 829 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são seis concursos com 113 postos vagos. Há ainda 13 seleções de concursos estaduais com 4.194 vagas. Já para os municipais, há 14 concursos e 1.930 vagas. Nas universidades federais, são 10 processos seletivos e 669 oportunidades. Nos institutos federais há três certames abertos com 77 vagas.





DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF)

Inscrições até 25 de abril pelo site: https://www.cebraspe.org.br/concursos/. Concurso com 2.100 vagas para os cargos de: segurança pública. Salário: Não informado. Taxa: Não informado.





NACIONAIS

MARINHA DO BRASIL I

Inscrições até 8 de abril pelo site: http://www.ingressonamarinha.mar.mil.br/. Concurso com vagas para os cargos de: corpo de engenheiros da marinha; engenharia aeronáutica; engenharia cartográfica; engenharia civil (2); engenharia de produção (2); engenharia de sistemas de computação; engenharia de telecomunicações; engenharia elétrica (4); engenharia eletrônica (3); engenharia mecânica (5); engenharia mecânica de aeronáutica; engenharia mecatrônica; engenharia naval (2); engenharia nuclear; engenharia química; corpo de saúde da marinha — quadro de médicos (nacional); cardiologia (3); clínica médica (3); medicina intensiva (3); medicina legal (3); reumatologia (3); cirurgia cardíaca (3); anestesiologia (3); radiologia (3); ortopedia e traumatologia (3); medicina de emergência (3); corpo de saúde da marinha — quadro de médicos (regional); comando do 4º distrito naval belém — pa; endocrinologista; medicina intensiva; medicina legal; reumatologia; cirurgia vascular; oftalmologia; urologia; medicina de emergência; comando do 6º distrito naval ladário — ms; clínica médica; endocrinologista; anestesiologia; ginecologia e obstetrícia; pediatria; oftalmologia; psiquiatria; medicina de emergência; comando do 9º distrito naval amazonas — am; dermatologia; ginecologia e obstetrícia; psiquiatria; radiologia; corpo de saúde da marinha — quadro de cirurgiões dentistas (regional); comando do 4º distrito naval belém — pa; dentística; odontopediatria; ortodontia; prótese dentária; comando do 6º distrito naval ladário — ms; prótese dentária; comando do 9º distrito naval amazonas — am; dentística; periodontia; corpo de saúde da marinha — quadro de apoio à saúde (nacional); enfermagem (3); corpo de saúde da marinha — quadro de apoio à saúde (regional); comando do 4º distrito naval belém — pa; enfermagem (2); farmácia; fisioterapia; comando do 6º distrito naval ladário — ms; enfermagem (2); fisioterapia; comando do 9º distrito naval amazonas — am; enfermagem; farmácia; fisioterapia; fonoaudiologia; quadro técnico do corpo auxiliar da marinha; ciências biológicas; comunicação social (2); direito (5); educação física; estatística; física — licenciatura; informática — banco de dados (2); informática — desenvolvimento de sistemas (3); informática — infraestrutura de ti (3); informática — segurança da informação (2); meteorologia; músico; pedagogia (2); psicologia (2); serviço social; segurança do tráfego aquaviário (5); quadro de capelães navais do corpo auxiliar; católica apostólica romana; batista. Salário: R$ 9.663,60. Taxa: R$ 150.

MARINHA DO BRASIL III

Inscrições até 26 de março pelo site https://www.marinha.mil.br/cgcfn. Concurso com 44 vagas para os cargos de: sistemas elétricos (1); oceanografia geológica (1); direito (2); defesa/direito do mar e regulação do uso do mar (1); defesa/economia do mar (1); contabilidade (1); engenharia de telecomunicações (1); engenharia eletrônica/elétrica (1); engenharia mecânica (1); história (2); matemática (4); física (3); língua portuguesa (6); língua inglesa (5); sociologia (1); geografia (1); biologia (1); filosofia (1); educação física (2); engenharia mecânica (1); química (1); contabilidade (1); administração (1); oceanografia física (1); enfermagem (3). Salário: de R$ 3.090,43 a R$ 4.867,43. Taxa: R$ 140.

ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ESFCEX)

Inscrições até 12 de junho pelo site https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 227 vagas para os cargos de oficiais farmacêuticos (8); vagas para oficiais dentistas (8); oficiais do quadro complementar (57); oficiais médicos; (152) e capelães militares (2). Salário: R$ 9.004. Taxa: R$ 150.

FORÇA AÉREA BRASILEIRA — ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR (EPCAR)

Inscrições até 23 de junho pelo site https://www.fab.mil.br/. Concurso com 150 vagas para a área de aluno do curso preparatório de cadetes do ar. Salário: R$ 7.490 após formação. Taxa: R$ 100.



CENTRO—OESTE

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS (SES - GO)

Inscrições até 9 de abril pelo site https://bit.ly/4lJsCMn. Concurso com 21 vagas para os cargos de: Enfermeiro (6);Técnico de Enfermagem (15). Salário: R$ 3.184,03 a R$ 5.775,75. Taxa: R$ 50 a R$ 60.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS (SES—GO)

Inscrições até 21 de abril pelo site: https://bit.ly/4ri7lL1. Concurso com 50 vagas para o cargo de: fiscal de saúde pública categoria i: biomédico, enfermeiro, médico ou cirurgião—dentista (15);fiscal de saúde pública categoria ii: farmacêutico (15);fiscal de saúde pública categoria iii: graduação em qualquer área, com especialização na área de saúde (10);fiscal de saúde pública categoria iv: nutricionista, engenheiro de alimentos ou médico—veterinário, com especialização na área de saúde (9);fiscal de saúde pública categoria v: engenheiro civil ou arquiteto com especialização na área de saúde (1). Salário: R$ 10.118,44. Taxa: R$ 160.



PREFEITURA DE ARUANÃ - GO

Inscrições até 25 de março pelo site: https://bit.ly/4bMUxri. Concurso com 40 vagas para os cargos de: ajudante de pedreiro (10 + 5 CR); mestre de obras (2 + 2 CR); oficial pedreiro (10 + 7 CR); eletricista (1 + 1 CR); encanador (1 + 1 CR). Salário: R$ 2.900 a R$ 5.000. Taxa: Não informado.



PREFEITURA DE CATALÃO — GO

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://aroeira.jetcloud.com.br/. Concurso com 623 vagas para as áreas de: analista de laboratório em análises clínicas fms (16); assistente social fms (10); educador físico fms (2); educador pedagogo fms (3); enfermeiro fms (72); engenheiro civil fms (1); especialista em regulação e vigilância sanitária farmácia fms (1); especialista em regulação e vigilância sanitária — medicina veterinária fms (1); farmacêutico fms (21); fisioterapeuta fms (15); fisioterapeuta fms — com lotação no distrito de pires belo (1); fisioterapeuta fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); fonoaudiólogo fms (4); médico alergista fms (1); médico anestesiologista fms (1); médico angiologista fms (1); médico auditor fms (1); médico cardiologista fms (1); médico cardiopediatra fms (1); médico do trabalho fms (1); médico endocrinologista fms (1); médico esf fms (4); médico esf fms — com lotação no distrito de pires belo (1); médico esf fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); médico ginecologista fms (6); médico ginecologista fms — com lotação no distrito de pires belo (1); médico ginecologista fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); médico neurolologista fms (1); médico neuropediatra fms (1); médico ortopedista fms médico pediatra fms (11); médico psiquiatra fms (7); médico ultrassonografista fms (2); nutricionista fms (4); nutrólogo fms (1); odontólogo fms (20); odontólogo cirurgião fms (2); odontólogo endodontista fms (2); odontólogo odontopediatra fms (1); odontólogo periodontista fms (1); odontólogo protesista fms (1); odontólogo psf fms — com lotação no distrito de pires belo (1); odontólogo psf fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); psicólogo fms (26); psicólogo fms — com lotação no distrito de pires belo (1); psicólogo fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); sanitarista fms (1); terapeuta ocupacional fms (4); agente social fms (1); artesão fms (4); auxiliar de almoxarifado fms (5); auxiliar de farmácia fms (20); auxiliar de saúde bucal — asb fms (22); auxiliar de saúde bucal — asb fms — com lotação no distrito de pires belo (1); auxiliar de saúde bucal — asb fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); educador social fms (1); eletricista de manutenção das fms (2); executor administrativo fms (45); executor administrativo fms — com lotação no distrito de pires belo (1); executor administrativo fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); fiscal de vigilância sanitária fms (1); maqueiro fms (8); motorista fms (10); motorista socorrista fms (1); técnico de enfermagem fms (60); técnico de enfermagem fms — com lotação no distrito de pires belo (2); técnico de enfermagem fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (2); técnico em laboratório fms (18); técnico em radiologia fms (22); técnico em segurança do trabalho fms (1); auxiliar de cozinha hospitalar fms (6); auxiliar de limpeza hospitalar fms (30); auxiliar de serviços gerais fms (20); auxiliar de serviços gerais fms — com lotação no distrito de pires belo (1); auxiliar de serviços gerais fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); cozinheiro hospitalar fms (4); jardineiro fms (2); pedreiro de obras públicas da saúde fms (3); porteiro fms (16); vigia fms (20). Salário: R$ 1.569,26 a R$ 22.147,42. Taxa: R$ 100 e R$ 180.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (MPMT)

Inscrições até 21 de abril pelo site https://bit.ly/4uG1d1R. Concurso com 8 vagas para os cargos de: Promotor de Justiça Substituto (8). Salário: R$ 37.765,55. Taxa: R$ 400.

CÂMARA DE BANDEIRANTES — MS

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://bit.ly/4ldiRWH. Concurso com 6 vagas para os cargos de: contador (cr);controlador (1 vaga + cr);assessor de cerimonial (cr);assistente administrativo (cr);técnico administrativo (cr);técnico de informática (cr);técnico em licitações e contratos (cr);técnico legislativo (cr);agente de segurança (1 vaga + cr);auxiliar de serviços gerais (1 vaga + cr);auxiliar de limpeza (1 vaga + cr);copeira (1 vaga + cr);motorista (1 vaga + cr);recepcionista (1 vaga + cr).Salário:R$ 1.636,40 a R$ 5.020,01. Taxa: R$ 50 a R$ 100.

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (PJC/MT)

Inscrições até 6 de abril pelo site https://bit.ly/4cW9lVP. Concurso com 18 vagas para os cargos de: Psicólogo(a) (9);Assistente Social (9). Salário: R$ 8.269,16. Taxa: Sem taxa.

PREFEITURA DE NOVA NAZARÉ - MT

Inscrições até 6 de abril pelo site https://bit.ly/4uxV6g6. Concurso com 71 vagas para os cargos de: Professor Indígena (Regência) (21 imediatas, 2 para PCD);Merendeira Indígena (44 imediatas, 4 para PCD). Salário: R$ 2.226,90 a R$ 5.468,28. Taxa: Sem taxa.



CONSELHOS

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARÁ (CAU/CE)

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 76 vaga para os cargos de arquiteto e urbanista (1 + 25 CR), contador (25 CR); assistente administrativo (25 CR). Salário: R$ 3.744,83 a R$ 9.112,18. Taxa: R$54,50 a R$ 55.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDÔNIA (CAU/RO)

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://ibade.org.br/. Concurso com 2 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (1), arquiteto e urbanista (CR). Salário: R$ 1.750 a R$ 7.278,82. Taxa: R$44 a R$ 61.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ (CRC—PR)

Inscrições até 26 de março pelo site: https://www.fundacaofafipa.org.br/. Concurso com 9 vagas para os cargos de assistente administrativo (cr); analista contábil (cr); analista jurídico (cr); analista de sistemas (cr); analista de suporte (cr); analista operacional (cr); advogado (cr); analista de comunicação (cr); inspetor fiscal (cr). Salário: R$ 3.337,38 a R$ 8.746,91. Taxa: R$60 a R$ 80.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 17° REGIÃO (CREFITO—17)

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 2 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (1 + cr); advogado (1 + cr); agente fiscal (cr); analista de tecnologia da informação (cr); analista contábil (cr).Salário: R$ 1.621,01 a R$ 6.791,17. Taxa: R$59 a R$ 63.

CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO DA 3º REGIÃO

Inscrições até 23 de março pelo site: https://iades.com.br/inscricao. Concurso com 15 vagas para o cargo de nutricionista assistente (4); nutricionista fiscal — Campinas (1); nutricionista fiscal — Campo Grande (1); nutricionista fiscal — Ribeirão Preto (1); nutricionista fiscal — São Paulo (Região São José do Rio Preto) (1); nutricionista fiscal — São Paulo (Região Santos) (1); assistente administrativo — São Paulo (8); assistente técnico — São Paulo (5); técnico em contabilidade — São Paulo (1).Salário: R$ 3.604 a R$ 7.854,60. Taxa: R$56.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

Inscrições até 26 de março pelo site https://www.fundacaofafipa.org.br/. Concurso com 9 vagas para o cargo de assistente administrativo (cr); analista contábil (cr); analista jurídico (cr); analista de sistemas (cr); analista de suporte (cr); analista operacional (cr); advogado (cr); analista de comunicação (cr); inspetor fiscal (cr). Salário: R$ 3.337,38 a R$ 8.746,91. Taxa: R$ 60 a R$ 62.

LOCAIS — ESTADUAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA (TJ-BA)

Inscrições até 26 de março pelo site https://bit.ly/4buxnoz. Concurso com 831 vagas para o cargo de: juiz leigo. Salário: Não informado. Taxa: R$ 610.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (TJ-RS)

Inscrições até 14 de abril pelo site https://bit.ly/4uN6uFc. Concurso com 247 vagas para o cargo de: por provimento (165);por remoção (82). Salário: R$ 11.135,67. Taxa: R$ 120.

FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - RS

Inscrições até 23 de março pelo site https://bit.ly/4sRTWdV. Concurso com 191 vagas para o cargo de: agente administrativo iii (16 + cr);motorista de ambulância (3 + cr);técnico em contabilidade (1 + cr);técnico em segurança do trabalho (2 + cr);técnico em enfermagem (82 + cr);técnico em enfermagem do trabalho (1 + cr);assistente social (1 + cr);contador (1 + cr);engenheiro de segurança do trabalho (1 + cr);enfermeiro (30 + cr);enfermeiro do trabalho (1 + cr);farmacêutico (4 + cr);nutricionista (4 + cr);médico anestesiologista (cr);médico cirurgião geral (7 + cr);médico ginecologista e obstetra (12 + cr);médico neonatologista plantonista (11 + cr);médico pediatra socorrista (11 + cr);médico cirurgião torácico (1 + cr);médico cirurgião urologista (1 + cr);médico cirurgião vascular (1 + cr). Salário:R$ 2.783,69 a R$ 11.021,22. Taxa: 190,20 a R$ 253,60.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (TJ-MG)



Inscrições até 26 de março pelo site https://bit.ly/3Nstf0e. Concurso com 103 vagas para o cargo de: juiz de direito substituto. Salário: R$ 3.337,38 a R$ 8.746,91. Taxa: R$ 60 a R$ 62.



ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A. (ANSA)

Inscrições até 23 de março pelo site: https://bit.ly/4sblfzp. Concurso com 125 vagas para os cargos de: administração (3); advocacia (1); contabilidade (1); engenharia ambiental (1); engenharia de equipamentos elétricos (1); engenharia de equipamentos eletrônicos (1); engenharia de equipamentos mecânicos (5); engenharia de processamento (4); engenharia de produção (1); engenharia de segurança de processos (1); engenharia de segurança do trabalho (1); medicina do trabalho (1); administração e controle (7); enfermagem (1); inspeção de equipamentos e instalações (6); logística de transporte (2); manutenção caldeiraria (5); manutenção elétrica (4); manutenção instrumentação (4); manutenção mecânica (4); meio ambiente (1); operação (59); projetos, construção e montagem de edificações (1); projetos, construção e montagem elétrica (1); projetos, construção e montagem mecânica (1); química (2); segurança do trabalho (2); suprimento de bens e serviços de administração (5). Salário:R$ 4.144,77 a R$ 8.248,49. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SES—MG)

Inscrições até 2 de abril pelo site: http://www.novoibgpconcursos.com.br/. Concurso com 380 vagas para as áreas de: saúde; direito; tecnologia da informação; gestão; engenharias e arquitetura e urbanismo. Salário: 4.287,02. Taxa: R$ 59.

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO DO ESTADO DE ALAGOAS (SEPLAG/AL)

Inscrições até 8 de abril pelo site https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com 15 vagas para as áreas de análise de sistemas (2); arquivologia (1); contabilidade (3); geografia (1); planejamento (3). Salário: R$ 5.767,15. Taxa: R$ 120.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (SAEB) E AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DA BAHIA (ADAB)

Inscrições até 31 de março pelo site: https://www.idcap.org.br/. Concurso com 200 vagas para os cargos de fiscal estadual agropecuário defesa sanitária animal (40); fiscal estadual agropecuário defesa sanitária vegetal (80); fiscal estadual agropecuário inspeção de produtos e subprodutos de origem animal (40); técnico em fiscalização agropecuária (40). Salário: de R$ 7.445,86 a R$ 2.924,39. Taxa: R$ 120 de R$ 190.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

Inscrições de 18 maio a 17 de junho pelo site https://www.bombeiros.mg.gov.br/. Concurso com 341 vagas para os cargos de soldado (320) e cadete (21). Salário: de R$ 4.562,30 a R$ 7.506,80. Taxa: R$ 106 a R$ 230.

CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO RIO GRANDE DO NORTE (CPU-RN)

Inscrições até 24 de abril pelo site avalia.org.br. Concurso com 175 vagas para os cargos de técnico em abastecimento (5); assistente de trânsito (46); técnico em edificações (2); eletricista programador (3); inspeção veicular (5); administração (2); administração de banco de dados (1); administração de redes (2); análise de sistemas (1); arquitetura (1); contabilidade (1); direito (8); economia (1); engenharia civil (1); engenharia elétrica (1); estatística (2); pedagogia do trânsito (1); psicologia do trânsito (1); agente administrativo previdenciário (45); assistente técnico previdenciário (45). Salário: de R$ 1.771,46 a R$ 4.614,55. Taxa: R$ 120.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍIRTO SANTO (MPES)

Inscrições até 9 de abril pelo site https://portal.fgv.br/. Concurso com 60 vagas para os cargos de agente de apoio; agente técnico e agente especializado. Salário: de R$ 5.073,26 a R$ 10.453,81. Taxa: R$ 95 a R$ 120.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Inscrições até 21 de abril pelo site https://portal.fgv.br/. Concurso com 8 vagas para o cargo de promotor. Salário: R$ 37.700. Taxa: R$ 400.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SP

Inscrições até 10 de abril pelo site http://www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 1.100 vagas para o cargo de policial penal. Salário: a R$ 4.695,60. Taxa: R$ 122,17.



LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE PEDREGULHO - SP

Inscrições até 26 de abril pelo site https://institutoindec.org.br/. Concurso com 14 vagas para o cargo de: fiscal de obras e posturas (1 + cadastro reserva); fisioterapeuta (1 + cadastro reserva); fonoaudiólogo (1 + cadastro reserva); médico da família (1 + cadastro reserva); médico pediatra (1 + cadastro reserva); procurador jurídico (1 + cadastro reserva); terapeuta ocupacional (1 + cadastro reserva). Salário: R$ 3.126,74 a R$ 13.776,67. Taxa: R$ 75 a R$ 90.

PREFEITURA DE PATROCÍNIO - MG

Inscrições até 26 de abril pelo site https://www.funcecp.br/. Concurso com 140 vagas para o cargo de: agente comunitário de saúde (140). Salário: R$3.036. Taxa: R$ 110.

PREFEITURA DE ITABAIANA - PB

Inscrições até 26 de abril pelo site https://sistemas.cpcon.uepb.edu.br/. Concurso com 126 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde - UBSF açude das pedras (1); agente comunitário de saúde - UBSF botafogo (1); agente comunitário de saúde - UBSF costa e silva (1); agente comunitário de saúde - UBSF campo grande (1); agente comunitário de saúde - UBSF casa da mãe pobre (1); agente comunitário de saúde - UBSF brejinho (2); agente comunitário de saúde - UBSF guarita (2); agente comunitário de saúde - UBSF suburbana (1); agente de mobilidade urbana (5); agente fiscal de tributos (2); auxiliar em saúde bucal (5); condutor socorrista (2); técnico administrativo (5); técnico de enfermagem (8); técnico de laboratório de análises clínicas (2); técnico em suporte de ti (1); analista de redes e comunicação de dados (1); assistente social (2); cirurgião dentista (4 + 1 PCD); enfermeiro (8); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (1); médico esf (5); médico veterinário (1); nutricionista (2); psicólogo clínico (2); terapeuta ocupacional (2); professor a (40); professor de artes (1); professor de ciências (1); professor de educação física (1); professor de história (1); professor de geografia (1); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); professor de informática (1); psicopedagogo (1). Salário: R$ 1.621,00 a R$ 6.000. Taxa: R$ 95 a R$ 115.

PREFEITURA DE INIMUTABA - MG

Inscrições até 9 de abril pelo site https://bit.ly/4sN1rTa. Concurso com 141 vagas para os cargos de: agente de apoio operacional (40);auxiliar de serviços gerais (15);motorista (15);operador de máquina pesada (2);agente administrativo (15);almoxarife (2);auxiliar de saúde bucal (2);auxiliar em farmácia (1);educador em saúde (1);entrevistador cadastro único (1);fiscal de obras e posturas (1);fiscal sanitário (1);fiscal tributário (1);orientador social (1);profissional de apoio escolar de educação especial (7);técnico em edificações (1);técnico em enfermagem (3);técnico em enfermagem esf (4);técnico em meio ambiente (1);técnico em saúde bucal(1);assistente social (2);cirurgião dentista 20h (1);cirurgião dentista 40h (1);enfermeiro esf (4);farmacêutico (1);médico esf (4);nutricionista (1);professor (1);professor de artes (4);professor de educação física (4);psicólogo (1);professor aee (2). Salário: R$ 1.600 a R$14.676,66. Taxa: R$ 85 a R$ 110.

PREFEITURA DE BURITIS - MG

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://bit.ly/3NsnjEu. Concurso com 289 vagas para o cargo de: agente comunitário de saúde esf vi canaã (1);agente comunitário de saúde esf vii veredas (2);agente comunitário de saúde esf serra bonita (1);agente comunitário de saúde vila rosa e região (1);agente comunitário de saúde vila palmeira e região (1);agente comunitário de saúde barriguda ii e região (1);agente comunitário de saúde vila serrana (1);agente comunitário de saúde coopago e região (2);agente de combate a endemias (2);auxiliar em saúde bucal esf v distrito de serra bonita (1);auxiliar em saúde bucal esf i israel pinheiro (1);auxiliar em saúde bucal esf ii são joão (1);auxiliar em saúde bucal esf iii taboquinha (1);auxiliar em saúde bucal esf iv centro (1);auxiliar em saúde bucal esf viii rural viii (1);auxiliar em saúde bucal esf vi canaã (1);auxiliar em saúde bucal esf vii veredas (2);auxiliar em saúde bucal centro odontológico (2);técnico saúde bucal esf iii taboquinha (1);dentista esf i israel pinheiro (1);dentista esf ii são joão (1);dentista esf iii taboquinha (1);dentista esf iv centro (1);dentista esf v distrito de serra bonita (1);dentista esf vi - canaã (1);dentista esf vii veredas (2);dentista esf viii rural viii (1);enfermeiro esf i israel pinheiro (1);enfermeiro esf ii são joão (1);enfermeiro esf iii taboquinha (1);enfermeiro esf iv centro (1);enfermeiro esf v rural (1);enfermeiro esf v distrito de serra bonita (1);enfermeiro esf vi - canaã (1);enfermeiro esf vii veredas (2);enfermeiro esf rural viii (1);técnico em enfermagem esf i israel pinheiro (1);técnico em enfermagem esf ii são joão (1);técnico em enfermagem esf iii taboquinha (1);técnico em enfermagem esf iv centro (1);técnico em enfermagem esf v rural (1);técnico em enfermagem esf v distrito de serra bonita (1);técnico em enfermagem esf vi - canaã (1);técnico em enfermagem esf vii veredas (2);técnico em enfermagem esf rural viii (1);técnico em enfermagem esf passa três (1);recepcionista (diversas unidades - 12);artesão caps (1);assistente social caps (1);técnico em enfermagem caps (1);pedagogo caps (1);psicólogo caps (2);assistente social e-multi (2);fisioterapeuta e-multi (3);psicólogo e-multi (5);nutricionista e-multi (2);educador físico e-multi (2);farmacêutico e-multi (1);técnico em imobilização ortopédica (1);auxiliar de análise clínica (3);digitador (1);psicólogo centro especializado em autismo e tdha (2);terapeuta ocupacional centro especializado em autismo e tdha (1);fisioterapeuta centro especializado em autismo e tdha (1);psicopedagogo centro especializado em autismo e tdha (2);nutricionista centro especializado em autismo e tdha (1);fonoaudiólogo centro especializado em autismo e tdha (1);secretaria municipal de ação social;auxiliar de coordenação programas e projetos semas (1);advogado programas e projetos semas (1 20h, 1 vaga 30h, 2 40h);assistente social programas e projetos semas (2 30h, 8 40h);nutricionista programas e projetos semas (1 20h, 1 40h);pedagogo programas e projetos semas (2 20h)psicólogo programas e projetos semas (1 30h, 7 40h);auxiliar de cozinha e limpeza programas e projetos semas (25);auxiliar de carga e descarga de mercadorias (1);agente social (2);atendente de projeto (4);cozinheira (17);cuidador social diurno (12);cuidador social noturno (8);educador social (3);visitador do cadastro único (3);horticultor (3);instrutor de artesanato (1);motorista (3);orientador de oficinas socioeducativas (5);padeiro (1);secretaria municipal de educação;assistente de sala de aula (25);professor de aee (4);secretário escolar (4);educador social (6);professor pii inglês (2);professor pii português (2);professor pii educação física (1);professor pi educação física (1);monitor de educação infantil (20). Salário: R$ 5.688,27. Taxa: R$ 85.

PREFEITURA DE BARÃO DE COCAIS - MG

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 48 vagas para o cargo de guarda civil municipal. Salário:R$ 2.683,68. Taxa: R$ 85.

PREFEITURA DE LAVRAS - MG

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://www.gestaodeconcursos.com.br/. Concurso com 169 vagas para os cargos de: assistente administrativo (5); monitor de educação infantil (120); técnico de enfermagem (10); técnico em laboratório (8); suporte técnico de tecnologia da informação (2); farmacêutico (1); médico angiologista (1); médico cardiologista (1); médico cirurgião geral (1); médico endocrinologista (1); médico ginecologista/obstetra (3); médico neurologista (1); médico pediatra (4); médico pediatra de atenção secundária (1); médico psiquiatra saúde mental (3); médico saúde da família (2); médico psiquiatra (3); terapeuta ocupacional saúde mental (2). Salário: R$ 1.673,24 a R$ 15.824,89. Taxa: R$ 80 a R$ 100.

PREFEITURA DE CORONEL MURTA - MG

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 86 vagas para os cargos de: ajudante de serviço da educação ii (3 vagas) ajudante de transporte escolar (2); auxiliar de serviços gerais (1); carpinteiro (1); coveiro (1); gari (3); operário (3); auxiliar de borracheiro (1); auxiliar de mecânico (1); jardineiro (1); lavador de automóveis (1); mecânico de máquinas pesadas (1); mecânico de motos (1); motociclista (1); motorista (2); motorista da educação (1); motorista da saúde (1); motorista de caminhão (1); motorista de caminhão pipa (1); motorista de transporte escolar (1); operador de máquinas pesadas (1); operador de roçadeira (1); operador de trator agrícola (1); pedreiro (1); pintor (1); vigia (1); zelador de mercado (1); agente administrativo (1); arquivista (1); auxiliar administrativo (2); auxiliar de saúde bucal –- asb (2); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de laboratório (1); auxiliar de secretaria (2); bombeiro socorrista (1); borracheiro (1); eletricista (1); facilitador de oficina (1); facilitador de oficina –- scfv (1); fiscal de tributos e renda (1); fiscal sanitário (1); monitor de turma (6); podador de árvores (1); recepcionista (3); soldador (1); técnico em enfermagem (1); técnico em segurança do trabalho (1); assistente social (1); biomédico (1); cirurgião dentista (2); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); professor qmi (3); professor qmii –- ciências (1); professor qmii –- educação física (2); professor qmii –- geografia (1); professor qmii - inglês (1); professor qmii — matemática (1); psicólogo (2); supervisor pedagógico (1). Salário: R$ 759,00 a R$ 4.284,20. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE MACEIÓ - AL

Inscrições até 7 de maio pelo site: https://www.copeve.ufal.br/ . Concurso com 100 vagas para o cargo de:guarda civil municipal. Salário: R$ 1.842,55. Taxa: R$ 120.

PREFEITURA DE INDAIATUBA — SP

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://www.consulplan.net/. Concurso com 50 vagas para o cargo de: professor docente I. Salário: R$ 3.749,16 a 5.998,65. Taxa: R$ 48.

PREFEITURA DE OLINDA — PE

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://bit.ly/4aUxnz5. Concurso com 600 vagas para os cargos agente de: auxiliar de desenvolvimento infantil (170);auxiliar de desenvolvimento dos estudantes com deficiência e/ou transtorno global do desenvolvimento (430). Salário: R$ 1.621. Taxa: R$ 45.

PREFEITURA DE MONTEIRO — PB

Inscrições até 25 de março pelo site: https://apiceconsultoria.com/ . Concurso com 10 vagas para os cargos agente de combate às endemias (1); agente comunitário de saúde — zona urbana e zona rural (8 vagas de ampla concorrência e 1 vaga para pessoas com deficiência). Salário: R$ 1.621 a R$ 6.335,12. Taxa: R$ 80.

PREFEITURA DE BATURITÉ — CE

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://centraldeconcursos.fcpc.ufc.br/. Concurso com 102 vagas para os cargos de: edital nº 01/2026: pedagogo (2); engenheiro civil (1); psicólogo (4); nutricionista (2); assistente social (4); fonoaudiólogo (2); terapeuta ocupacional (2); analista ambiental (2); fiscal de controle ambiental (2); edital nº 02/2026: professor da educação infantil (20); professor da educação básica i (anos iniciais) (20); professor da educação básica ii língua portuguesa (4); professor da educação básica ii matemática (5); professor da educação básica ii ciências (2); professor da educação básica ii história (2); professor da educação básica ii geografia (2); professor da educação básica ii artes (1); professor da educação básica ii educação física (2); professor da educação básica ii língua inglesa (2); edital nº 03/2026: guarda municipal (20). Salário: R$ 1.518 a R$ 9.108. Taxa: de R$ 120 a 150.

PREFEITURA DE PÃO DE AÇÚCAR — AL



Inscrições até 11 de abril pelo site: http://concursosintec.org.br/. Concurso com 55 vagas para os cargos de agente de defesa civil (5); agente de trânsito (15); guarda civil municipal (35). Salário: R$ 2.000 a R$ 2.200. Taxa: R$ 90.



UNIVERSIDADES



UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE)

Inscrições prorrogadas até o dia 5 de abril pelo site: http://www.upenet.com.br/. Concurso com 387 vagas para o cargo de: complexo hospitalar universitário. Salário: R$ 12.366,61. Taxa: R$ 80.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE FLUMINENSE (UFF)



Inscrições até o dia 2 de abril pelo site:https://bit.ly/3MQ6UcO. Concurso com 76 vagas para os cargos de professor da carreira do magistério superior: análise e dimensionamento de estruturas de concreto e aço (1); anatomia humana (1); ciência política (1); ciências atuariais (1); cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial (1); cirurgia pediátrica (1); comunicação digital e relações étnico—raciais (1); dermatologia/semiologia/TCS III (1); direito do trabalho (1); economia internacional (1); educação matemática (1); eletrônica (1); engenharia de operações e processos da produção (1); engenharia do produto, cadeia de suprimentos e sustentabilidade (1); fenômenos de transporte e hidráulica (1); física experimental (1); fundamentos históricos, teórico—metodológicos e ético—políticos do serviço social (1); geofísica aplicada (1); geometria (1); gerenciamento de projetos em engenharia civil (1); ginecologia (1); hematologia clínica (1); história da ásia — séculos XIX, XX, XXI (1); história do direito (1); instalações prediais e eficiência energética de edificações (1); inteligência artificial (1); língua e literatura italianas (1); língua inglesa (1); literatura portuguesa (1); macroeconomia (1); marketing digital e negociação (1); matemática pura (1); medicina legal humana (1); microeconomia e econometria (1); nefrologia/semiologia/TCS III (1); nutrição em atividade fisica e avaliação nutricional (1); nutrição/nutrição clínica (1); obras hidráulicas e recursos hídricos (1); obstetrícia (1); pesquisa e prática educativa de educação física (1); pesquisa em ensino de física (1); projeto com ênfase em teoria e história da arquitetura e da arte (2); projeto de arquitetura com ênfase em técnicas vernaculares (1); psicologia do trabalho e organizacional (1); psiquiatria e saúde mental (1); química analítica (2); química de fármacos e medicamentos e métodos de análise físico—química (1); química inorgânica computacional (1); química medicinal e/ou ciências ômicas (1); radiologia e diagnósticos por imagem (2); sistemas digitais e processamento de sinais (1); transformação digital e inteligência artificial aplicada à engenharia civil (1); virologia (1); economia do setor público e macroeconomia (1); climatografia geográfica, ensino de geografia física e geoinformação (1); geografia física (1); psicologia do trabalho e das organizações: práticas profissionais (1); ciência de dados (1); contabilidade tributária (1); economia (1); engenharia de produção (1); enfermagem médico—cirúrgica com ênfase em fundamentos de enfermagem (1); enfermagem médico—cirúrgica com enfase no cuidado ao adulto e idoso em situações clínicas, cirúrgicas e de alta complexidade (2); matemática: álgebra linear e cálculo avançado (1); educação infantil e estudos culturais das infâncias (1); ensino de língua portuguesa com enfase em alfabetização e letramento (1); administração (1); matemática (1); matemática aplicada e estatística (1); psicologia do trabalho e das organizações: saúde do trabalhador (1); segurança industrial, segurança do trabalho e gestão da produção (1 vaga); tecnologia de bioprocessos, bioquímica e química geral (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 7.107,99. Taxa: R$ 150 a R$ 300.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM)

Inscrições até o dia 6 de abril pelo site: https://bit.ly/4sDQ287. Concurso com 46 vagas para os cargos de nível Médio (Classificação D): assistente em administração (2); assistente em administração (14); técnico de laboratório/área: cartografia (1); técnico de laboratório/área: cerâmica (1); técnico de laboratório/área: farmacologia (1); técnico de laboratório/área: hidráulica e hidrologia (1); técnico de laboratório/área: informática (2); técnico de laboratório/área: saneamento ambiental (1); técnico de laboratório/área: química (1); técnico de laboratório/área: química (1); técnico em tecnologia da informação (1) técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (1). Nível Superior (Classificação E): arquivista (1); bibliotecário-documentalista (1); biólogo (1); contador (1); enfermeiro (1); engenheiro/área: civil (1); farmacêutico (2); médico/área: clínico geral (1); médico/área: medicina do trabalho (2); médico/área: psiquiatria (2); museólogo (1); químico (1); técnico em assuntos educacionais (1). Salário: R$ 3.181,39 (nível médio) a R$ 5.215,39 (nível superior). Taxa: R$ 150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS)

Inscrições até o dia 9 de abril pelo site: https://bit.ly/4sDQ287. Concurso com 23 vagas para os cargos de Nível de Classificação D: assistente em administração (1); técnico de laboratório/área: biologia (1); técnico de laboratório/área: informática (1); técnico de laboratório/área: agronomia (1); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (1); técnico em enfermagem (1); técnico em radiologia (1); técnico de tecnologia da informação (1); técnico de tecnologia da informação (3). Nível de Classificação E: administrador - (1); administrador (1); administrador (1); bibliotecário documentalista (1); bibliotecário documentalista (1); técnico em assuntos educacionais (1); tecnólogo - formação: química (1); tecnólogo - formação: química (1); médico veterinário - área: medicina de grandes animais (1); médico veterinário - anestesiologia veterinária e terapia intensiva (1); médico - área: medicina do trabalho (1). Salário: R$ 3.029,90 (nível D) a R$ 4.967,04 (nível E). Taxa: R$ 90 (nível D) a R$ 125 (nível E).

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA)

Inscrições até o dia 30 de março pelo site: https://bit.ly/4ucpZXl. Concurso com 59 vagas para os cargos de: analista de tecnologia da informação (8); bibliotecário — documentalista (1); biólogo (1); enfermeiro (2); engenheiro civil (1); engenheiro agrônomo (1); produtor cultural (1); médico — área: psiquiatria (1); tecnólogo — formação/área: químico (1); psicólogo (2); técnico em assuntos educacionais (8); engenheiro — área: telecomunicações (1); nutricionista (1); assistente em administração (2); técnico em tecnologia da informação (6); técnico em enfermagem (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. Taxa: R$ 130.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA)

Inscrições até o dia 26 de março pelo site: https://concursoseseletivos.uema.br/. Concurso com 6 vagas para os cargos de: professor do magistério superior — ciências da saúde/educação física (1); professor do magistério superior — ciências da saúde/educação física (2); professor do magistério superior — ciências sociais aplicadas/economia: métodos quantitativos em economia (1); professor do magistério superior — ciências sociais aplicadas/economia: teoria econômica (2); professor do magistério superior — ciências sociais aplicadas/economia: economia internacional (1). Salário: R$ 11.294,38.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO—BRASILEIRA (UNILAB)

Inscrições até 30 de março pelo site http://bit.ly/3NOYUsv . Concurso com 49 vagas para os cargos de nível d: assistente em administração (6); assistente em administração (1); técnico em contabilidade (4); técnico em laboratório/química (3); técnico em laboratório/farmácia (1); técnico em laboratório/automação industrial (1); técnico em laboratório/biotério (1); técnico em laboratório/biologia (1); técnico em tecnologia da informação/desenvolvimento de software—back—end (5); técnico em tecnologia da informação/suporte em infraestrutura e rede de computadores (3); nível e: administrador (1); analista de tecnologia da informação/infraestrutura de ti e rede de computadores (2); analista de tecnologia da informação/arquitetura e desenvolvimento de sistema back—end (2); arquivista (1); assistente social (1); contador (1); economista (1); enfermeiro (1); engenheiro/civil (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro de segurança do trabalho (3); farmacêutico (2); médico do trabalho (1); médico veterinário/ciência de animais de laboratório (1 vaga); médico veterinário/clínica médica e cirurgia de grandes animais (1); nutricionista (1); odontólogo (1); tecnico em assuntos educacionais (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. Taxa: R$ 100

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO—BRASILEIRA (UNILAB)

Inscrições até 31 de março pelos e—mails: secmales@unilab.edu.br; inscricoesics@unilab.edu.br; ill@unilab.edu.br; idr@unilab.edu.br. Concurso com 8 vagas para os cargos de métodos e abordagens na análise das relações internacionais (1 filosofia e filosofia africana (1); direito internacional (1); ciências fisiológicas/bioquímicas (1); ciências morfológicas (1); estudos da linguagem (1); engenharia de alimentos (1); ciência e tecnologia de alimentos (1). Salário: R$ 4.651,09 a R$13.228,85. Taxa: R$ 190.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://bit.ly/3L8mgs7. Concurso com 10 vagas para os cargos de: engenharia de produção (2); engenharia elétrica de potência (1); energias renováveis e transição energética (1); transformação digital e industrial (1); engenharia da educação e ciência da aprendizagem (1); engenharia da vida e aquecimento global (1); mobilidade e cidades inteligentes (1); infraestrutura sustentável e resiliente (1); engenharia ambiental e interfaces (1). Salário: R$ 24.309,11. Taxa não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 26 de junho pelo site: https://bit.ly/3L8mgs7. Concurso com 5 vagas para as áreas de:biomateriais (1); endodontia (1); prótese fixa (1); odontologia para pacientes com necessidades especiais (1); patologia geral (1). Salário: R$ 15.498,97. Taxa: não informada. 6.142,04. Taxa: para o cargo de técnico em tecnologia da informação: R$ 120, e para técnico em assuntos educacionais: R$ 200.



INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL CATARIENSE (IFC) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA (IFFar) - RS

Inscrições até 30 de março pelo Concurso com 74 vagas para cargos de: professor de administração (2); professor de atendimento educacional especializado (3); professor de engenharia agrícola (1); professor de engenharia de alimentos (2); professor de engenharia elétrica (1); professor de agrimensura (1); professor de biologia(1); professor de biologia (1); professor de cães-guia (1); professor de computação (1); professor de defesa civil (1); professor de geografia (1); professor de matemática (3); professor de educação matemática (1); professor de filosofia (5); professor de fitotecnia/fruticultura (1); professor de medicina veterinária: microbiologia (1); professor de pedagogia do campo: gestão educacional (1); professor de pedagogia (2); professor de produção animal (1); professor de química (3); professor de zootecnia (4); professor de história (1); professor de informática (2); professor de informática (2); professor de informática: linguagens de programação (1); professor de informática: programação básica e programação web (1); professor de informática: programação de sistemas (1); professor de informática: engenharia de software e banco de dados (2); professor de informática: hardware e redes (2); professor de informática: banco de dados (1); professor de letras/libras (1); professor de letras/libras (2) professor de educação física (4); professor de física (1); assistente em administração (6); técnico de laboratório: automação (1); técnico de laboratório: biologia (1); técnico de laboratório: eletrotécnica (1); técnico de laboratório: informática (1); técnico de laboratório: mecânica (1); técnico em agropecuária (1); engenheiro agrônomo (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. Taxa: R$ 99 a R$ 199,90.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA (IFFar) - RS

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://bit.ly/40FNI4L. Concurso com 2 vagas para os cargos de professor substituto: educação física (1); engenharia elétrica (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 8.058,29. Taxa: R$ 40.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS (IF SUDESTE MG)

Inscrições até 1 de abril pelo site: https://bit.ly/3NCk7Gq. Concurso com 1 vaga para os cargo de professor substituto: agronomia/solos (1). Salário: R$ 5.130,63 a R$ 8.058,29. Taxa: Não informada