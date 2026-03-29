Confira lista com 75 concursos abertos e 16.821 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 75 concursos e 16.821 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal tem dois concurso aberto com 2.100 vagas. Entre os nacionais, há cinco certames abertos para 5.523 oportunidades. Para o Centro — Oeste, há sete seleções abertas com 829 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são cinco concursos com 99 postos vagos. Há ainda 17 seleções de concursos estaduais com 4.442 vagas. Já para os municipais, há 25 concursos e 3.111 vagas. Nas universidades federais, são 10 processos seletivos e 693 oportunidades. Nos institutos federais há quatro certames abertos com 24 vagas.

DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://processoseletivo.igesdf.org.br/. Concurso com vagas para os cargos de: técnico de enfermagem — atendimento pediátrico; farmacêutico hospitalar; assistente social; médico hematologista e hemoterapeuta; enfermeiro - atendimento pediátrico; engenheiro clínico. Salário: R$ 3.123,57 a R$ 16.030,94. Taxa: Não informado.





POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF)

Inscrições até 25 de abril pelo site: https://www.cebraspe.org.br/concursos/. Concurso com 2.100 vagas para os cargos de: segurança pública. Salário: Não informado. Taxa: Não informado.



NACIONAIS

MARINHA DO BRASIL I

Inscrições até 8 de abril pelo site: http://www.ingressonamarinha.mar.mil.br/. Concurso com 13 vagas para os cargos de: corpo de engenheiros da marinha; engenharia aeronáutica; engenharia cartográfica; engenharia civil (2); engenharia de produção (2); engenharia de sistemas de computação; engenharia de telecomunicações; engenharia elétrica (4); engenharia eletrônica (3); engenharia mecânica (5); engenharia mecânica de aeronáutica; engenharia mecatrônica; engenharia naval (2); engenharia nuclear; engenharia química; corpo de saúde da marinha — quadro de médicos (nacional); cardiologia (3); clínica médica (3); medicina intensiva (3); medicina legal (3); reumatologia (3); cirurgia cardíaca (3); anestesiologia (3); radiologia (3); ortopedia e traumatologia (3); medicina de emergência (3); corpo de saúde da marinha — quadro de médicos (regional); comando do 4º distrito naval belém — pa; endocrinologista; medicina intensiva; medicina legal; reumatologia; cirurgia vascular; oftalmologia; urologia; medicina de emergência; comando do 6º distrito naval ladário — ms; clínica médica; endocrinologista; anestesiologia; ginecologia e obstetrícia; pediatria; oftalmologia; psiquiatria; medicina de emergência; comando do 9º distrito naval amazonas — am; dermatologia; ginecologia e obstetrícia; psiquiatria; radiologia; corpo de saúde da marinha — quadro de cirurgiões dentistas (regional); comando do 4º distrito naval belém — pa; dentística; odontopediatria; ortodontia; prótese dentária; comando do 6º distrito naval ladário — ms; prótese dentária; comando do 9º distrito naval amazonas — am; dentística; periodontia; corpo de saúde da marinha — quadro de apoio à saúde (nacional); enfermagem (3); corpo de saúde da marinha — quadro de apoio à saúde (regional); comando do 4º distrito naval belém — pa; enfermagem (2); farmácia; fisioterapia; comando do 6º distrito naval ladário — ms; enfermagem (2); fisioterapia; comando do 9º distrito naval amazonas — am; enfermagem; farmácia; fisioterapia; fonoaudiologia; quadro técnico do corpo auxiliar da marinha; ciências biológicas; comunicação social (2); direito (5); educação física; estatística; física — licenciatura; informática — banco de dados (2); informática — desenvolvimento de sistemas (3); informática — infraestrutura de ti (3); informática — segurança da informação (2); meteorologia; músico; pedagogia (2); psicologia (2); serviço social; segurança do tráfego aquaviário (5); quadro de capelães navais do corpo auxiliar; católica apostólica romana; batista. Salário: R$ 9.663,60. Taxa: R$ 150.

MARINHA DO BRASIL II

Inscrições até 8 de abril pelo site www.marinha.mil.br/cgcfn/. Concurso com 21 vagas para as áreas de enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiólogo e cirurgião (diversas especialidades). Salário: R$ 9.600. Taxa: R$ 150.

MARINHA DO BRASIL III

Inscrições até 10 de abril pelo site www.marinha.mil.br/cgcfn/. Concurso com 1,6 mil vagas para o curso de formação de soldado fuzileiro naval. Salário: R$ 2.500. Taxa: R$ 40

ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ESFCEX)

Inscrições até 12 de junho pelo site https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 227 vagas para os cargos de oficiais farmacêuticos (8); vagas para oficiais dentistas (8); oficiais do quadro complementar (57); oficiais médicos; (152) e capelães militares (2). Salário: R$ 9.004. Taxa: R$ 150.

FORÇA AÉREA BRASILEIRA — ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR (EPCAR)

Inscrições até 23 de junho pelo site https://www.fab.mil.br/. Concurso com 150 vagas para a área de aluno do curso preparatório de cadetes do ar. Salário: R$ 7.490 após formação. Taxa: R$ 100.



CENTRO—OESTE

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS (SES - GO)

Inscrições até 9 de abril pelo site https://bit.ly/4lJsCMn. Concurso com 21 vagas para os cargos de: Enfermeiro (6);Técnico de Enfermagem (15). Salário: R$ 3.184,03 a R$ 5.775,75. Taxa: R$ 50 a R$ 60.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS (SES—GO)

Inscrições até 21 de abril pelo site: https://bit.ly/4ri7lL1. Concurso com 50 vagas para o cargo de: fiscal de saúde pública categoria i: biomédico, enfermeiro, médico ou cirurgião—dentista (15);fiscal de saúde pública categoria ii: farmacêutico (15);fiscal de saúde pública categoria iii: graduação em qualquer área, com especialização na área de saúde (10);fiscal de saúde pública categoria iv: nutricionista, engenheiro de alimentos ou médico—veterinário, com especialização na área de saúde (9);fiscal de saúde pública categoria v: engenheiro civil ou arquiteto com especialização na área de saúde (1). Salário: R$ 10.118,44. Taxa: R$ 160.



PREFEITURA DE CATALÃO — GO

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://aroeira.jetcloud.com.br/. Concurso com 623 vagas para as áreas de: analista de laboratório em análises clínicas fms (16); assistente social fms (10); educador físico fms (2); educador pedagogo fms (3); enfermeiro fms (72); engenheiro civil fms (1); especialista em regulação e vigilância sanitária farmácia fms (1); especialista em regulação e vigilância sanitária — medicina veterinária fms (1); farmacêutico fms (21); fisioterapeuta fms (15); fisioterapeuta fms — com lotação no distrito de pires belo (1); fisioterapeuta fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); fonoaudiólogo fms (4); médico alergista fms (1); médico anestesiologista fms (1); médico angiologista fms (1); médico auditor fms (1); médico cardiologista fms (1); médico cardiopediatra fms (1); médico do trabalho fms (1); médico endocrinologista fms (1); médico esf fms (4); médico esf fms — com lotação no distrito de pires belo (1); médico esf fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); médico ginecologista fms (6); médico ginecologista fms — com lotação no distrito de pires belo (1); médico ginecologista fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); médico neurolologista fms (1); médico neuropediatra fms (1); médico ortopedista fms médico pediatra fms (11); médico psiquiatra fms (7); médico ultrassonografista fms (2); nutricionista fms (4); nutrólogo fms (1); odontólogo fms (20); odontólogo cirurgião fms (2); odontólogo endodontista fms (2); odontólogo odontopediatra fms (1); odontólogo periodontista fms (1); odontólogo protesista fms (1); odontólogo psf fms — com lotação no distrito de pires belo (1); odontólogo psf fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); psicólogo fms (26); psicólogo fms — com lotação no distrito de pires belo (1); psicólogo fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); sanitarista fms (1); terapeuta ocupacional fms (4); agente social fms (1); artesão fms (4); auxiliar de almoxarifado fms (5); auxiliar de farmácia fms (20); auxiliar de saúde bucal — asb fms (22); auxiliar de saúde bucal — asb fms — com lotação no distrito de pires belo (1); auxiliar de saúde bucal — asb fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); educador social fms (1); eletricista de manutenção das fms (2); executor administrativo fms (45); executor administrativo fms — com lotação no distrito de pires belo (1); executor administrativo fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); fiscal de vigilância sanitária fms (1); maqueiro fms (8); motorista fms (10); motorista socorrista fms (1); técnico de enfermagem fms (60); técnico de enfermagem fms — com lotação no distrito de pires belo (2); técnico de enfermagem fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (2); técnico em laboratório fms (18); técnico em radiologia fms (22); técnico em segurança do trabalho fms (1); auxiliar de cozinha hospitalar fms (6); auxiliar de limpeza hospitalar fms (30); auxiliar de serviços gerais fms (20); auxiliar de serviços gerais fms — com lotação no distrito de pires belo (1); auxiliar de serviços gerais fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); cozinheiro hospitalar fms (4); jardineiro fms (2); pedreiro de obras públicas da saúde fms (3); porteiro fms (16); vigia fms (20). Salário: R$ 1.569,26 a R$ 22.147,42. Taxa: R$ 100 e R$ 180.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (MPMT)

Inscrições até 21 de abril pelo site https://bit.ly/4uG1d1R. Concurso com 8 vagas para os cargos de: Promotor de Justiça Substituto (8). Salário: R$ 37.765,55. Taxa: R$ 400.

CÂMARA DE BANDEIRANTES — MS

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://bit.ly/4ldiRWH. Concurso com 6 vagas para os cargos de: contador (cr);controlador (1 vaga + cr);assessor de cerimonial (cr);assistente administrativo (cr);técnico administrativo (cr);técnico de informática (cr);técnico em licitações e contratos (cr);técnico legislativo (cr);agente de segurança (1 vaga + cr);auxiliar de serviços gerais (1 vaga + cr);auxiliar de limpeza (1 vaga + cr);copeira (1 vaga + cr);motorista (1 vaga + cr);recepcionista (1 vaga + cr).Salário:R$ 1.636,40 a R$ 5.020,01. Taxa: R$ 50 a R$ 100.

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (PJC/MT)

Inscrições até 6 de abril pelo site https://bit.ly/4cW9lVP. Concurso com 18 vagas para os cargos de: Psicólogo(a) (9);Assistente Social (9). Salário: R$ 8.269,16. Taxa: Sem taxa.

PREFEITURA DE NOVA NAZARÉ - MT

Inscrições até 6 de abril pelo site https://bit.ly/4uxV6g6. Concurso com 71 vagas para os cargos de: Professor Indígena (Regência) (21 imediatas, 2 para PCD);Merendeira Indígena (44 imediatas, 4 para PCD). Salário: R$ 2.226,90 a R$ 5.468,28. Taxa: Sem taxa.



CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO SUL (CRT/RS)

Inscrições até 1 de abril pelo site: https://www.fundatec.org.br/. Concurso com 13 vagas para os cargos de técnico fiscal — técnico em eletrotécnica (1); técnico fiscal –- técnico em mecânica (1); técnico fiscal — técnico em eletrônica (1); técnico fiscal –- técnico em edificações (1); técnico fiscal –- técnico em eletromecânica (1); técnico fiscal — técnico em telecomunicações (1); técnico fiscal — técnico em meio ambiente (1); técnico fiscal — técnico em mecatrônica (1); técnico fiscal — técnico em automação industrial (1); técnico fiscal - técnico em agrimensura (1); agente administrativo (3). Salário: R$ 2.500 a R$ 3.500. Taxa: R$100 a R$ 120.

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 6° REGIÃO (CREFONO-6 MG/ES)

Inscrições até 13 de abril pelo site: https://www.institutoibest.org.br/. Concurso com 6 vagas para os cargos de analista/fiscal (1); técnico/assistente administrativo (4); técnico/agente fiscal (1). Salário: R$ 3.510 a R$ 8.000. Taxa: R$58 a R$ 68.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARÁ (CAU/CE)

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 76 vaga para os cargos de arquiteto e urbanista (1 + 25 CR), contador (25 CR); assistente administrativo (25 CR). Salário: R$ 3.744,83 a R$ 9.112,18. Taxa: R$54,50 a R$ 55.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDÔNIA (CAU/RO)

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://ibade.org.br/. Concurso com 2 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (1), arquiteto e urbanista (CR). Salário: R$ 1.750 a R$ 7.278,82. Taxa: R$44 a R$ 61.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 17° REGIÃO (CREFITO—17)

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 2 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (1 + cr); advogado (1 + cr); agente fiscal (cr); analista de tecnologia da informação (cr); analista contábil (cr).Salário: R$ 1.621,01 a R$ 6.791,17. Taxa: R$59 a R$ 63.

LOCAIS — ESTADUAIS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (MPRJ)

Inscrições até 16 de abril pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/mprjpromotor2026. Concurso com vagas para o cargo de: promotor de justiça substituto. Salário: R$ 37.765,53. Taxa: R$ 350.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS (PMAL)



Inscrições até 30 de abril pelo site https: https://www.cebraspe.org.br/concursos/pm_al_26. Concurso com 530 vagas para o cargo de: oficial de estado-maior (30 + cr);soldado do quadro de praças (500 + cr). Salário: R$ 2.354,67 a 11.563,77. Taxa: R$ 150.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (TJ-RS)

Inscrições até 14 de abril pelo site https://bit.ly/4uN6uFc. Concurso com 247 vagas para o cargo de: por provimento (165);por remoção (82). Salário: R$ 11.135,67. Taxa: R$ 120.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SES—MG)

Inscrições até 2 de abril pelo site: http://www.novoibgpconcursos.com.br/. Concurso com 380 vagas para as áreas de: saúde; direito; tecnologia da informação; gestão; engenharias e arquitetura e urbanismo. Salário: 4.287,02. Taxa: R$ 59.

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO DO ESTADO DE ALAGOAS (SEPLAG/AL)

Inscrições até 8 de abril pelo site https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com 15 vagas para as áreas de análise de sistemas (2); arquivologia (1); contabilidade (3); geografia (1); planejamento (3). Salário: R$ 5.767,15. Taxa: R$ 120.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (SAEB) E AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DA BAHIA (ADAB)

Inscrições até 31 de março pelo site: https://www.idcap.org.br/. Concurso com 200 vagas para os cargos de fiscal estadual agropecuário defesa sanitária animal (40); fiscal estadual agropecuário defesa sanitária vegetal (80); fiscal estadual agropecuário inspeção de produtos e subprodutos de origem animal (40); técnico em fiscalização agropecuária (40). Salário: de R$ 7.445,86 a R$ 2.924,39. Taxa: R$ 120 de R$ 190.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

Inscrições de 18 maio a 17 de junho pelo site https://www.bombeiros.mg.gov.br/. Concurso com 341 vagas para os cargos de soldado (320) e cadete (21). Salário: de R$ 4.562,30 a R$ 7.506,80. Taxa: R$ 106 a R$ 230.

CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO RIO GRANDE DO NORTE (CPU-RN)

Inscrições até 24 de abril pelo site avalia.org.br. Concurso com 175 vagas para os cargos de técnico em abastecimento (5); assistente de trânsito (46); técnico em edificações (2); eletricista programador (3); inspeção veicular (5); administração (2); administração de banco de dados (1); administração de redes (2); análise de sistemas (1); arquitetura (1); contabilidade (1); direito (8); economia (1); engenharia civil (1); engenharia elétrica (1); estatística (2); pedagogia do trânsito (1); psicologia do trânsito (1); agente administrativo previdenciário (45); assistente técnico previdenciário (45). Salário: de R$ 1.771,46 a R$ 4.614,55. Taxa: R$ 120.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍIRTO SANTO (MPES)

Inscrições até 9 de abril pelo site https://portal.fgv.br/. Concurso com 60 vagas para os cargos de agente de apoio; agente técnico e agente especializado. Salário: de R$ 5.073,26 a R$ 10.453,81. Taxa: R$ 95 a R$ 120.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Inscrições até 21 de abril pelo site https://portal.fgv.br/. Concurso com 8 vagas para o cargo de promotor. Salário: R$ 37.700. Taxa: R$ 400.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SP

Inscrições até 10 de abril pelo site http://www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 1.100 vagas para o cargo de policial penal. Salário: R$ 4.695,60. Taxa: R$ 122,17.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS (SES-GO) I

Inscrições até 21 de abril pelo site iades.com.br. Concurso com 50 vagas para o cargo de fiscal de saúde pública. Salário: R$ 10.118,44. Taxa: R$160.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS (SES-GO) II

Inscrições até 9 de abril pelo site http://selecao.go.gov.br/. Concurso com 21 vagas para os cargos de enfermeiro e técnico de enfermagem. Salário: R$ 3.184,03 a R$ 5.775,75. Taxa: R$ 50 a R$ 60.

POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE (PM-RN)

Inscrições até 13 de abril pelo site idecan.org.br. Concurso com 125 vagas para a área da saúde para os cargos de: técnico de radiologia (16); técnico de farmácia (13); técnico de enfermagem (70); técnico de laboratório de análises clínicas (13) e técnico de saúde bucal (13). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.245,64.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA (CBM-SC)

Inscrições até 5 de abril pelo site www.cbm.sc.gov.br. Concurso com 30 vagas para as áreas de psicologia, saúde, serviço social, engenharia civil, sistemas de informação, comunicação visual, comunicação institucional, química e medicina veterinária. Salário: R$ 10.969,02 a R$ 19.811,79. Taxa: R$ 200 a R$ 250.

PROCURADORIA-GERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (PG-RN)

Inscrições até 13 de abril pelo site https://bit.ly/4lVRBMJ. Concurso com 22 vagas para o cargo de analista jurídico, além de formação de cadastro de reserva. Salário: R$ 8.977,79. Taxa: R$ 120.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS (TJ-MG)

Inscrições até 22 de abril pelo site institutoconsulplan.org.br. Concurso com 103 vagas para o cargo de juiz substituto. Salário: R$ 35.800. Taxa: R$ 358.

LOCAIS — MUNICIPAIS

CÂMARA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL

Inscrições até 31 de março pelo site: https://igeduc.org.br/. Concurso com 6 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (1); vigia (2); assistente administrativo (2); analista de recursos humanos (1). Salário: R$ 1.718,26 a R$ 3.242,00. Taxa: R$ 85 a R$ 150.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA - PB

Inscrições até 29 de março pelo site: https://apiceconsultoria.com/. Concurso com 83 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (6); agente de combate às endemias (2); agente de vigilância sanitária (1); agente administrativo (5); auxiliar de serviços gerais (8); atendente de consultório dentário (2); coveiro (1); eletricista (1); enfermeiro –- psf (3); farmacêutico (1); fiscal de obras (1); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta (1); médico — psf (2); médico ginecologista (1); merendeira (3); motorista "b" (3); motorista "d" - educação (5); motorista "d" (1); nutricionista (2); odontólogo endodontista — ceo (1); odontólogo para pne (portadores de necessidades especiais) - ceo (1); orientador escolar (1); professor a1 (15); professor b1 — português (1); professor b1 –- matemática (1); professor b1 — história (1); professor b1 — geografia (1); professor b1 — ciências (1); professor b1 –-inglês (1); professor b1 –- educação física (1); psicólogo clínico (1); supervisor escolar (1); técnico em enfermagem (3); técnico em laboratório (1); vigilante (2). Salário:R$ 1.621 até R$ 12.500. Taxa: R$ 40 a R$ 60.

PREFEITURA DE PLANALTO - PR

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://www.fundacaofafipa.org.br/. Concurso com 76 vagas para os cargos de:auxiliar administrativo (4); auxiliar de consultório dentário (2); eletricista i (1); educador infantil (6); fiscal de obras (cr); técnico em enfermagem (5); assistente social (2); auditor fiscal (1); contador i (cr); contador ii (cr); engenheiro civil (1); enfermeiro (4); fonoaudiólogo (1); médico veterinário (cr); odontólogo (1); orientador pedagógico (cr); professor iii (45); professor de artes (cr); professor de inglês (cr); professor de educação física (cr); psicólogo (2 vagas + cr); psicopedagogo (cr); terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 2.484,30 a R$ 9.738,75. Taxa: R$ 100 a R$ 120.

PREFEITURA DE DONA EMMA - SC

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://portal.editais.legalleconcursos.com.br/. Concurso com 20 vagas para os cargos de:assistente de educação (1); assistente social educacional (1); assistente técnico - pedagógico (1); engenheiro civil (1); monitor de transporte escolar (1); professor (10); professor de artes (1); professor de educação física (1); professor de língua estrangeira - inglês (1); psicólogo educacional (1); vigilante (1). Salário: R$ 2.144,38 a R$ 8.006,48. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS - RJ

Inscrições até 1 de abril pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 20 vagas para o cargo de: agente tributário (20). Salário: R$4.665,12. Taxa: R$ 130.

PREFEITURA DE RIO BONITO - RJ

Inscrições até 1 de abril pelo site: https://riobonito.rj.gov.br/. Concurso com 304 vagas para os cargos de: agente de serviços gerais (30); assistente administrativo (5); auxiliar de educação especial (50); auxiliar de educação infantil (40); cuidador de alunos (50); inspetor de alunos (10); instrutor de banda (6); merendeiro (20); motorista (5); orientador educacional (20); artífice –- pintor (2); artífice — eletricista (2); artífice –- pedreiro (2); professor de informática educativa (5); professor i — matemática (6); professor i –- português (6); professor ii (20); professor orientador pedagógico (5); secretário escolar (5); supervisor educacional (5); zelador (10). Salário: R$ 1.621,00 a R$ 2.488,64. Taxa: Não há taxa.

PREFEITURA DE CATANDUVAS - PR

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://concursos.unioeste.br/. Concurso com 46 vagas para os cargos de:agente de apoio (1); cozinheira (6); agente comunitário de saúde (cr); agente de endemias (cr); assistente administrativo (1); assistente educacional (5); atendente de consultório dentário (cr); eletricista (1); mecânico (1); motorista (3); operador de máquinas (1); professor (13); técnico de enfermagem (cr); técnico de higiene dental (cr); técnico de informática (1); técnico em radiologia (cr); topógrafo (1); assistente social (2); auditor fiscal (1); dentista (1); enfermeiro (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil 20h (cr); engenheiro civil 40h (1); farmacêutico (cr); fisioterapeuta (cr); fonoaudiólogo (1); médico (1); médico plantonista (cr); médico veterinário (cr); nutricionista (1); procurador jurídico (1); profissional de educação física (cr); psicólogo (cr); terapeuta ocupacional (1). Salário: 1.742,94 a R$ 27.118,37. Taxa: R$ 50 a R$ 150.

PREFEITURA DE AMPARO DA SERRA - MG

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://portal.mbgestaopublica.com.br/. Concurso com 9 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde ESF rural (4); agente comunitário de Saúde ESF urbano (3); agente de combate às endemias (2). Salário: R$ 3.242,00. Taxa: R$ 110.

PREFEITURA DE ITAPAGIPE - MG

Inscrições até 4 de maio pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 162 vagas para os cargos de: coveiro (1); cozinheiro (8); faxineiro (30); guarda-noturno (2); motorista (12); motorista de ambulância (6); operador de serra (1); operário (10); pedreiro (2); zelador (3); auxiliar administrativo (20); auxiliar de consultório dentário (3); cuidador social (3); educador social (2); monitor escolar (6); porteiro (4); técnico em enfermagem (10); técnico em radiologia (1); analista clínico (2); assistente social (4); cirurgião-dentista (2); educador físico (2); enfermeiro (10); farmacêutico (3); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); nutricionista (2); pedagogo (2); psicólogo (6); terapeuta ocupacional (2). Salário: R$ 1.669,57 a R$ 3.412,92. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE LIMOEIRO - PE

Inscrições até 29 de março pelo site https://www.upenet.com.br/. Concurso com 20 vagas para o cargo de: guarda civil municipal (20). Salário: R$ 1.800. Taxa: R$ 160.

PREFEITURA DE CUMARU - PE

Inscrições até 16 de abril pelo site https://www.idhtec.org.br/. Concurso com 53 vagas para o cargo de: advogado (1); professor ii - ciências (3); professor ii - educação física (2); professor ii - geografia (2); professor ii - história (3); professor ii - libras (1); professor ii - língua inglesa (3); professor ii - língua portuguesa (6); professor ii - matemática (5); psicopedagogo (1); professor i - anos iniciais (14); assistente de controle interno (1); guarda civil municipal (5); motorista cat. "d" - saúde (2); motorista cat. "d" - educação (4). Salário: R$ 1.621 a R$ 5.130,63. Taxa: R$ 72 a R$ 130.

PREFEITURA DE BARRA DO CHOÇA - BA

Inscrições até 5 de abril pelo site https://iset.selecao.net.br/. Concurso com 392 vagas para o cargo de:agente de apoio em saúde (40);agente de suporte educacional (280);auxiliar de saúde bucal (8);mobilizador social (16);motorista (24);pedagogo (24). Salário: R$ 1.621 a R$ 2.500. Taxa: R$ 60 a R$ 80.

PREFEITURA DE PEDREGULHO - SP

Inscrições até 26 de abril pelo site https://institutoindec.org.br/. Concurso com 14 vagas para o cargo de: fiscal de obras e posturas (1 + cadastro reserva); fisioterapeuta (1 + cadastro reserva); fonoaudiólogo (1 + cadastro reserva); médico da família (1 + cadastro reserva); médico pediatra (1 + cadastro reserva); procurador jurídico (1 + cadastro reserva); terapeuta ocupacional (1 + cadastro reserva). Salário: R$ 3.126,74 a R$ 13.776,67. Taxa: R$ 75 a R$ 90.

PREFEITURA DE PATROCÍNIO - MG

Inscrições até 26 de abril pelo site https://www.funcecp.br/. Concurso com 140 vagas para o cargo de: agente comunitário de saúde (140). Salário: R$3.036. Taxa: R$ 110.

PREFEITURA DE ITABAIANA - PB

Inscrições até 26 de abril pelo site https://sistemas.cpcon.uepb.edu.br/. Concurso com 126 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde - UBSF açude das pedras (1); agente comunitário de saúde - UBSF botafogo (1); agente comunitário de saúde - UBSF costa e silva (1); agente comunitário de saúde - UBSF campo grande (1); agente comunitário de saúde - UBSF casa da mãe pobre (1); agente comunitário de saúde - UBSF brejinho (2); agente comunitário de saúde - UBSF guarita (2); agente comunitário de saúde - UBSF suburbana (1); agente de mobilidade urbana (5); agente fiscal de tributos (2); auxiliar em saúde bucal (5); condutor socorrista (2); técnico administrativo (5); técnico de enfermagem (8); técnico de laboratório de análises clínicas (2); técnico em suporte de ti (1); analista de redes e comunicação de dados (1); assistente social (2); cirurgião dentista (4 + 1 PCD); enfermeiro (8); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (1); médico esf (5); médico veterinário (1); nutricionista (2); psicólogo clínico (2); terapeuta ocupacional (2); professor a (40); professor de artes (1); professor de ciências (1); professor de educação física (1); professor de história (1); professor de geografia (1); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); professor de informática (1); psicopedagogo (1). Salário: R$ 1.621,00 a R$ 6.000. Taxa: R$ 95 a R$ 115.

PREFEITURA DE INIMUTABA - MG

Inscrições até 9 de abril pelo site https://bit.ly/4sN1rTa. Concurso com 141 vagas para os cargos de: agente de apoio operacional (40);auxiliar de serviços gerais (15);motorista (15);operador de máquina pesada (2);agente administrativo (15);almoxarife (2);auxiliar de saúde bucal (2);auxiliar em farmácia (1);educador em saúde (1);entrevistador cadastro único (1);fiscal de obras e posturas (1);fiscal sanitário (1);fiscal tributário (1);orientador social (1);profissional de apoio escolar de educação especial (7);técnico em edificações (1);técnico em enfermagem (3);técnico em enfermagem esf (4);técnico em meio ambiente (1);técnico em saúde bucal(1);assistente social (2);cirurgião dentista 20h (1);cirurgião dentista 40h (1);enfermeiro esf (4);farmacêutico (1);médico esf (4);nutricionista (1);professor (1);professor de artes (4);professor de educação física (4);psicólogo (1);professor aee (2). Salário: R$ 1.600 a R$14.676,66. Taxa: R$ 85 a R$ 110.

PREFEITURA DE BURITIS - MG

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://bit.ly/3NsnjEu. Concurso com 289 vagas para o cargo de: agente comunitário de saúde esf vi canaã (1);agente comunitário de saúde esf vii veredas (2);agente comunitário de saúde esf serra bonita (1);agente comunitário de saúde vila rosa e região (1);agente comunitário de saúde vila palmeira e região (1);agente comunitário de saúde barriguda ii e região (1);agente comunitário de saúde vila serrana (1);agente comunitário de saúde coopago e região (2);agente de combate a endemias (2);auxiliar em saúde bucal esf v distrito de serra bonita (1);auxiliar em saúde bucal esf i israel pinheiro (1);auxiliar em saúde bucal esf ii são joão (1);auxiliar em saúde bucal esf iii taboquinha (1);auxiliar em saúde bucal esf iv centro (1);auxiliar em saúde bucal esf viii rural viii (1);auxiliar em saúde bucal esf vi canaã (1);auxiliar em saúde bucal esf vii veredas (2);auxiliar em saúde bucal centro odontológico (2);técnico saúde bucal esf iii taboquinha (1);dentista esf i israel pinheiro (1);dentista esf ii são joão (1);dentista esf iii taboquinha (1);dentista esf iv centro (1);dentista esf v distrito de serra bonita (1);dentista esf vi - canaã (1);dentista esf vii veredas (2);dentista esf viii rural viii (1);enfermeiro esf i israel pinheiro (1);enfermeiro esf ii são joão (1);enfermeiro esf iii taboquinha (1);enfermeiro esf iv centro (1);enfermeiro esf v rural (1);enfermeiro esf v distrito de serra bonita (1);enfermeiro esf vi - canaã (1);enfermeiro esf vii veredas (2);enfermeiro esf rural viii (1);técnico em enfermagem esf i israel pinheiro (1);técnico em enfermagem esf ii são joão (1);técnico em enfermagem esf iii taboquinha (1);técnico em enfermagem esf iv centro (1);técnico em enfermagem esf v rural (1);técnico em enfermagem esf v distrito de serra bonita (1);técnico em enfermagem esf vi - canaã (1);técnico em enfermagem esf vii veredas (2);técnico em enfermagem esf rural viii (1);técnico em enfermagem esf passa três (1);recepcionista (diversas unidades - 12);artesão caps (1);assistente social caps (1);técnico em enfermagem caps (1);pedagogo caps (1);psicólogo caps (2);assistente social e-multi (2);fisioterapeuta e-multi (3);psicólogo e-multi (5);nutricionista e-multi (2);educador físico e-multi (2);farmacêutico e-multi (1);técnico em imobilização ortopédica (1);auxiliar de análise clínica (3);digitador (1);psicólogo centro especializado em autismo e tdha (2);terapeuta ocupacional centro especializado em autismo e tdha (1);fisioterapeuta centro especializado em autismo e tdha (1);psicopedagogo centro especializado em autismo e tdha (2);nutricionista centro especializado em autismo e tdha (1);fonoaudiólogo centro especializado em autismo e tdha (1);secretaria municipal de ação social;auxiliar de coordenação programas e projetos semas (1);advogado programas e projetos semas (1 20h, 1 vaga 30h, 2 40h);assistente social programas e projetos semas (2 30h, 8 40h);nutricionista programas e projetos semas (1 20h, 1 40h);pedagogo programas e projetos semas (2 20h)psicólogo programas e projetos semas (1 30h, 7 40h);auxiliar de cozinha e limpeza programas e projetos semas (25);auxiliar de carga e descarga de mercadorias (1);agente social (2);atendente de projeto (4);cozinheira (17);cuidador social diurno (12);cuidador social noturno (8);educador social (3);visitador do cadastro único (3);horticultor (3);instrutor de artesanato (1);motorista (3);orientador de oficinas socioeducativas (5);padeiro (1);secretaria municipal de educação;assistente de sala de aula (25);professor de aee (4);secretário escolar (4);educador social (6);professor pii inglês (2);professor pii português (2);professor pii educação física (1);professor pi educação física (1);monitor de educação infantil (20). Salário: R$ 5.688,27. Taxa: R$ 85.

PREFEITURA DE BARÃO DE COCAIS - MG

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 48 vagas para o cargo de guarda civil municipal. Salário:R$ 2.683,68. Taxa: R$ 85.

PREFEITURA DE LAVRAS - MG

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://www.gestaodeconcursos.com.br/. Concurso com 169 vagas para os cargos de: assistente administrativo (5); monitor de educação infantil (120); técnico de enfermagem (10); técnico em laboratório (8); suporte técnico de tecnologia da informação (2); farmacêutico (1); médico angiologista (1); médico cardiologista (1); médico cirurgião geral (1); médico endocrinologista (1); médico ginecologista/obstetra (3); médico neurologista (1); médico pediatra (4); médico pediatra de atenção secundária (1); médico psiquiatra saúde mental (3); médico saúde da família (2); médico psiquiatra (3); terapeuta ocupacional saúde mental (2). Salário: R$ 1.673,24 a R$ 15.824,89. Taxa: R$ 80 a R$ 100.

PREFEITURA DE CORONEL MURTA - MG

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 86 vagas para os cargos de: ajudante de serviço da educação ii (3 vagas) ajudante de transporte escolar (2); auxiliar de serviços gerais (1); carpinteiro (1); coveiro (1); gari (3); operário (3); auxiliar de borracheiro (1); auxiliar de mecânico (1); jardineiro (1); lavador de automóveis (1); mecânico de máquinas pesadas (1); mecânico de motos (1); motociclista (1); motorista (2); motorista da educação (1); motorista da saúde (1); motorista de caminhão (1); motorista de caminhão pipa (1); motorista de transporte escolar (1); operador de máquinas pesadas (1); operador de roçadeira (1); operador de trator agrícola (1); pedreiro (1); pintor (1); vigia (1); zelador de mercado (1); agente administrativo (1); arquivista (1); auxiliar administrativo (2); auxiliar de saúde bucal –- asb (2); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de laboratório (1); auxiliar de secretaria (2); bombeiro socorrista (1); borracheiro (1); eletricista (1); facilitador de oficina (1); facilitador de oficina –- scfv (1); fiscal de tributos e renda (1); fiscal sanitário (1); monitor de turma (6); podador de árvores (1); recepcionista (3); soldador (1); técnico em enfermagem (1); técnico em segurança do trabalho (1); assistente social (1); biomédico (1); cirurgião dentista (2); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); professor qmi (3); professor qmii –- ciências (1); professor qmii –- educação física (2); professor qmii –- geografia (1); professor qmii - inglês (1); professor qmii — matemática (1); psicólogo (2); supervisor pedagógico (1). Salário: R$ 759,00 a R$ 4.284,20. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE MACEIÓ - AL

Inscrições até 7 de maio pelo site: https://www.copeve.ufal.br/. Concurso com 100 vagas para o cargo de:guarda civil municipal. Salário: R$ 1.842,55. Taxa: R$ 120.

PREFEITURA DE INDAIATUBA — SP

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://www.consulplan.net/. Concurso com 50 vagas para o cargo de: professor docente I. Salário: R$ 3.749,16 a 5.998,65. Taxa: R$ 48.

PREFEITURA DE OLINDA — PE

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://bit.ly/4aUxnz5. Concurso com 600 vagas para os cargos agente de: auxiliar de desenvolvimento infantil (170);auxiliar de desenvolvimento dos estudantes com deficiência e/ou transtorno global do desenvolvimento (430). Salário: R$ 1.621. Taxa: R$ 45.

PREFEITURA DE BATURITÉ — CE

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://centraldeconcursos.fcpc.ufc.br/. Concurso com 102 vagas para os cargos de: edital nº 01/2026: pedagogo (2); engenheiro civil (1); psicólogo (4); nutricionista (2); assistente social (4); fonoaudiólogo (2); terapeuta ocupacional (2); analista ambiental (2); fiscal de controle ambiental (2); edital nº 02/2026: professor da educação infantil (20); professor da educação básica i (anos iniciais) (20); professor da educação básica ii língua portuguesa (4); professor da educação básica ii matemática (5); professor da educação básica ii ciências (2); professor da educação básica ii história (2); professor da educação básica ii geografia (2); professor da educação básica ii artes (1); professor da educação básica ii educação física (2); professor da educação básica ii língua inglesa (2); edital nº 03/2026: guarda municipal (20). Salário: R$ 1.518 a R$ 9.108. Taxa: de R$ 120 a 150.

PREFEITURA DE PÃO DE AÇÚCAR — AL

Inscrições até 11 de abril pelo site: http://concursosintec.org.br/. Concurso com 55 vagas para os cargos de agente de defesa civil (5); agente de trânsito (15); guarda civil municipal (35). Salário: R$ 2.000 a R$ 2.200. Taxa: R$ 90.



UNIVERSIDADES



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ)



Inscrições prorrogadas até o dia 31 de março pelo site: https://www.cepuerj.uerj.br/. Concurso com 9 vagas para o cargo de: técnico em audiovisual (1 vaga para duque de caxias); técnico em enfermagem (8 vagas, sendo 7 para o rio de janeiro e 1 para cabo frio). Salário: R$ 3.771,18. Taxa: R$ 170.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)



Inscrições prorrogadas até o dia 22 de abril pelo site: https://www.nc.ufpr.br/. Concurso com 26 vagas para o cargo de: nível médio/técnico;assistente em administração (2); técnico em enfermagem (3); técnico de laboratório/biologia (1); técnico de laboratório/física (1); técnico de laboratório/industrial (1); nível superior; arquivista (3); assistente social (1); contador (1);enfermeiro (2); engenheiro civil (1); geólogo (1); médico/área anestesiologista pediátrico (1); médico/área cardiologista cicloergometria (1); médico/área ecocardiografista pediátrico (1); médico/área ginecologista oncológico (1); médico/área ginecologista urológico (1); médico/área neurofisiologista (1); médico/área neurologista pediátrico (1); médico/área ortopedista oncológico (1); médico/área ortopedista cirurgia de quadril e joelho (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.761,98. Taxa:R$ 130 a R$ 180.



UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE)



Inscrições prorrogadas até o dia 5 de abril pelo site: http://www.upenet.com.br/. Concurso com 387 vagas para o cargo de: complexo hospitalar universitário. Salário: R$ 12.366,61. Taxa: R$ 80.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE FLUMINENSE (UFF)



Inscrições até o dia 2 de abril pelo site:https://bit.ly/3MQ6UcO. Concurso com 76 vagas para os cargos de professor da carreira do magistério superior: análise e dimensionamento de estruturas de concreto e aço (1); anatomia humana (1); ciência política (1); ciências atuariais (1); cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial (1); cirurgia pediátrica (1); comunicação digital e relações étnico—raciais (1); dermatologia/semiologia/TCS III (1); direito do trabalho (1); economia internacional (1); educação matemática (1); eletrônica (1); engenharia de operações e processos da produção (1); engenharia do produto, cadeia de suprimentos e sustentabilidade (1); fenômenos de transporte e hidráulica (1); física experimental (1); fundamentos históricos, teórico—metodológicos e ético—políticos do serviço social (1); geofísica aplicada (1); geometria (1); gerenciamento de projetos em engenharia civil (1); ginecologia (1); hematologia clínica (1); história da ásia — séculos XIX, XX, XXI (1); história do direito (1); instalações prediais e eficiência energética de edificações (1); inteligência artificial (1); língua e literatura italianas (1); língua inglesa (1); literatura portuguesa (1); macroeconomia (1); marketing digital e negociação (1); matemática pura (1); medicina legal humana (1); microeconomia e econometria (1); nefrologia/semiologia/TCS III (1); nutrição em atividade fisica e avaliação nutricional (1); nutrição/nutrição clínica (1); obras hidráulicas e recursos hídricos (1); obstetrícia (1); pesquisa e prática educativa de educação física (1); pesquisa em ensino de física (1); projeto com ênfase em teoria e história da arquitetura e da arte (2); projeto de arquitetura com ênfase em técnicas vernaculares (1); psicologia do trabalho e organizacional (1); psiquiatria e saúde mental (1); química analítica (2); química de fármacos e medicamentos e métodos de análise físico—química (1); química inorgânica computacional (1); química medicinal e/ou ciências ômicas (1); radiologia e diagnósticos por imagem (2); sistemas digitais e processamento de sinais (1); transformação digital e inteligência artificial aplicada à engenharia civil (1); virologia (1); economia do setor público e macroeconomia (1); climatografia geográfica, ensino de geografia física e geoinformação (1); geografia física (1); psicologia do trabalho e das organizações: práticas profissionais (1); ciência de dados (1); contabilidade tributária (1); economia (1); engenharia de produção (1); enfermagem médico—cirúrgica com ênfase em fundamentos de enfermagem (1); enfermagem médico—cirúrgica com enfase no cuidado ao adulto e idoso em situações clínicas, cirúrgicas e de alta complexidade (2); matemática: álgebra linear e cálculo avançado (1); educação infantil e estudos culturais das infâncias (1); ensino de língua portuguesa com enfase em alfabetização e letramento (1); administração (1); matemática (1); matemática aplicada e estatística (1); psicologia do trabalho e das organizações: saúde do trabalhador (1); segurança industrial, segurança do trabalho e gestão da produção (1 vaga); tecnologia de bioprocessos, bioquímica e química geral (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 7.107,99. Taxa: R$ 150 a R$ 300.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM)



Inscrições até o dia 6 de abril pelo site: https://bit.ly/4sDQ287. Concurso com 46 vagas para os cargos de nível Médio (Classificação D): assistente em administração (2); assistente em administração (14); técnico de laboratório/área: cartografia (1); técnico de laboratório/área: cerâmica (1); técnico de laboratório/área: farmacologia (1); técnico de laboratório/área: hidráulica e hidrologia (1); técnico de laboratório/área: informática (2); técnico de laboratório/área: saneamento ambiental (1); técnico de laboratório/área: química (1); técnico de laboratório/área: química (1); técnico em tecnologia da informação (1) técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (1). Nível Superior (Classificação E): arquivista (1); bibliotecário-documentalista (1); biólogo (1); contador (1); enfermeiro (1); engenheiro/área: civil (1); farmacêutico (2); médico/área: clínico geral (1); médico/área: medicina do trabalho (2); médico/área: psiquiatria (2); museólogo (1); químico (1); técnico em assuntos educacionais (1). Salário: R$ 3.181,39 (nível médio) a R$ 5.215,39 (nível superior). Taxa: R$ 150.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS)



Inscrições até o dia 9 de abril pelo site: https://bit.ly/4sDQ287. Concurso com 23 vagas para os cargos de Nível de Classificação D: assistente em administração (1); técnico de laboratório/área: biologia (1); técnico de laboratório/área: informática (1); técnico de laboratório/área: agronomia (1); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (1); técnico em enfermagem (1); técnico em radiologia (1); técnico de tecnologia da informação (1); técnico de tecnologia da informação (3). Nível de Classificação E: administrador - (1); administrador (1); administrador (1); bibliotecário documentalista (1); bibliotecário documentalista (1); técnico em assuntos educacionais (1); tecnólogo - formação: química (1); tecnólogo - formação: química (1); médico veterinário - área: medicina de grandes animais (1); médico veterinário - anestesiologia veterinária e terapia intensiva (1); médico - área: medicina do trabalho (1). Salário: R$ 3.029,90 (nível D) a R$ 4.967,04 (nível E). Taxa: R$ 90 (nível D) a R$ 125 (nível E).

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA)

Inscrições até o dia 30 de março pelo site: https://bit.ly/4ucpZXl. Concurso com 59 vagas para os cargos de: analista de tecnologia da informação (8); bibliotecário — documentalista (1); biólogo (1); enfermeiro (2); engenheiro civil (1); engenheiro agrônomo (1); produtor cultural (1); médico — área: psiquiatria (1); tecnólogo — formação/área: químico (1); psicólogo (2); técnico em assuntos educacionais (8); engenheiro — área: telecomunicações (1); nutricionista (1); assistente em administração (2); técnico em tecnologia da informação (6); técnico em enfermagem (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. Taxa: R$ 130.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO—BRASILEIRA (UNILAB)

Inscrições até 30 de março pelo site http://bit.ly/3NOYUsv. Concurso com 49 vagas para os cargos de nível d: assistente em administração (6); assistente em administração (1); técnico em contabilidade (4); técnico em laboratório/química (3); técnico em laboratório/farmácia (1); técnico em laboratório/automação industrial (1); técnico em laboratório/biotério (1); técnico em laboratório/biologia (1); técnico em tecnologia da informação/desenvolvimento de software—back—end (5); técnico em tecnologia da informação/suporte em infraestrutura e rede de computadores (3); nível e: administrador (1); analista de tecnologia da informação/infraestrutura de ti e rede de computadores (2); analista de tecnologia da informação/arquitetura e desenvolvimento de sistema back—end (2); arquivista (1); assistente social (1); contador (1); economista (1); enfermeiro (1); engenheiro/civil (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro de segurança do trabalho (3); farmacêutico (2); médico do trabalho (1); médico veterinário/ciência de animais de laboratório (1 vaga); médico veterinário/clínica médica e cirurgia de grandes animais (1); nutricionista (1); odontólogo (1); tecnico em assuntos educacionais (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. Taxa: R$ 100

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO—BRASILEIRA (UNILAB)

Inscrições até 31 de março pelos e—mails: secmales@unilab.edu.br; inscricoesics@unilab.edu.br; ill@unilab.edu.br; idr@unilab.edu.br. Concurso com 8 vagas para os cargos de métodos e abordagens na análise das relações internacionais (1 filosofia e filosofia africana (1); direito internacional (1); ciências fisiológicas/bioquímicas (1); ciências morfológicas (1); estudos da linguagem (1); engenharia de alimentos (1); ciência e tecnologia de alimentos (1). Salário: R$ 4.651,09 a R$13.228,85. Taxa: R$ 190.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://bit.ly/3L8mgs7. Concurso com 10 vagas para os cargos de: engenharia de produção (2); engenharia elétrica de potência (1); energias renováveis e transição energética (1); transformação digital e industrial (1); engenharia da educação e ciência da aprendizagem (1); engenharia da vida e aquecimento global (1); mobilidade e cidades inteligentes (1); infraestrutura sustentável e resiliente (1); engenharia ambiental e interfaces (1). Salário: R$ 24.309,11. Taxa não informada.



INSTITUTOS



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) - BA

Inscrições até 23 de abril presencialmente, na Base Avançada do Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal (BR-498, Km 0, Porto Seguro/BA), no período de 30 de março de 2026 a 13 de abril de 2026, das 8h às 16h. Concurso com vagas para os cargos de: agente temporário ambiental uso público - nível i (cr); agente temporário ambiental uso público - nível ii (cr). Salário: Não informada. Taxa: Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG)

Inscrições até 23 de abril pelo site: https://www.ifg.edu.br/concursos/professor-substituto. Concurso com vagas para os cargos de: Professor Substituto de Educação Física (1). Salário: 4.326,60 a R$ 8.058,29. Taxa: R$ 40.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA (IFFar) - RS

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://bit.ly/40FNI4L. Concurso com 23 vagas para os cargos de professor substituto: educação física (1); engenharia elétrica (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 8.058,29. Taxa: R$ 40.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS (IF SUDESTE MG)



Inscrições até 1 de abril pelo site: https://bit.ly/3NCk7Gq. Concurso com 1 vaga para os cargo de professor substituto: agronomia/solos (1). Salário: R$ 5.130,63 a R$ 8.058,29. Taxa: Não informada.