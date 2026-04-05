Confira lista com 78 concursos abertos e 26.780 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 78 concursos e 26.780 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, tem um concurso aberto com 150 vagas. Entre os nacionais, há seis certames abertos para 5.527 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há oito seleções abertas com 2.212 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são cinco concursos com 137 postos vagos. Há ainda 23 seleções de concursos estaduais com 15.184 vagas. Já para os municipais, há 23 concursos e 2.936 vagas. Nas universidades federais, são sete processos seletivos e 603 oportunidades. Nos institutos federais, há cinco certames abertos com 31 vagas. (Em função do feriado da Semana Santa, a última atualização da lista ocorreu quarta-feira (1/4).





DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF)

Inscrições até 27 de abril pelo site: https://www.cebraspe.org.br/concursos/. Concurso com 150 vagas para os cargos de: delegado de polícia. Salário: R$ 26.690,15. Taxa: 310.



NACIONAIS

ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (ESA)

Inscrições até 4 de maio pelo site: https://www.esa.eb.mil.br/. Concurso com 1.100 vagas para os cargos de: área combatente/logística e aviação (masculino) (910); área combatente/logística e aviação (feminino) (105);área músico (ambos os sexos);clarineta em mib/clarineta em sib (8);saxhorne barítono em sib/saxhorne baixo em sib (4);trombone tenor em sib (de vara)/trombone baixo em sib (de vara) (7);trompa em fá (1);trompete em mib/sib - cornetim em sib/flueglhorne em sib (6);tuba em mib/tuba em sib (4);área saúde (ambos os sexos);técnico em enfermagem (55). Salário: Não informado. Taxa: 95.



MARINHA DO BRASIL I

Inscrições até 8 de abril pelo site: http://www.ingressonamarinha.mar.mil.br/. Concurso com 13 vagas para os cargos de: corpo de engenheiros da marinha; engenharia aeronáutica; engenharia cartográfica; engenharia civil (2); engenharia de produção (2); engenharia de sistemas de computação; engenharia de telecomunicações; engenharia elétrica (4); engenharia eletrônica (3); engenharia mecânica (5); engenharia mecânica de aeronáutica; engenharia mecatrônica; engenharia naval (2); engenharia nuclear; engenharia química; corpo de saúde da marinha — quadro de médicos (nacional); cardiologia (3); clínica médica (3); medicina intensiva (3); medicina legal (3); reumatologia (3); cirurgia cardíaca (3); anestesiologia (3); radiologia (3); ortopedia e traumatologia (3); medicina de emergência (3); corpo de saúde da marinha — quadro de médicos (regional); comando do 4º distrito naval belém — pa; endocrinologista; medicina intensiva; medicina legal; reumatologia; cirurgia vascular; oftalmologia; urologia; medicina de emergência; comando do 6º distrito naval ladário — ms; clínica médica; endocrinologista; anestesiologia; ginecologia e obstetrícia; pediatria; oftalmologia; psiquiatria; medicina de emergência; comando do 9º distrito naval amazonas — am; dermatologia; ginecologia e obstetrícia; psiquiatria; radiologia; corpo de saúde da marinha — quadro de cirurgiões dentistas (regional); comando do 4º distrito naval belém — pa; dentística; odontopediatria; ortodontia; prótese dentária; comando do 6º distrito naval ladário — ms; prótese dentária; comando do 9º distrito naval amazonas — am; dentística; periodontia; corpo de saúde da marinha — quadro de apoio à saúde (nacional); enfermagem (3); corpo de saúde da marinha — quadro de apoio à saúde (regional); comando do 4º distrito naval belém — pa; enfermagem (2); farmácia; fisioterapia; comando do 6º distrito naval ladário — ms; enfermagem (2); fisioterapia; comando do 9º distrito naval amazonas — am; enfermagem; farmácia; fisioterapia; fonoaudiologia; quadro técnico do corpo auxiliar da marinha; ciências biológicas; comunicação social (2); direito (5); educação física; estatística; física — licenciatura; informática — banco de dados (2); informática — desenvolvimento de sistemas (3); informática — infraestrutura de ti (3); informática — segurança da informação (2); meteorologia; músico; pedagogia (2); psicologia (2); serviço social; segurança do tráfego aquaviário (5); quadro de capelães navais do corpo auxiliar; católica apostólica romana; batista. Salário: R$ 9.663,60. Taxa: R$ 150.

MARINHA DO BRASIL II

Inscrições até 8 de abril pelo site www.marinha.mil.br/cgcfn/. Concurso com 21 vagas para as áreas de enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiólogo e cirurgião (diversas especialidades). Salário: R$ 9.600. Taxa: R$ 150.

MARINHA DO BRASIL III

Inscrições até 10 de abril pelo site www.marinha.mil.br/cgcfn/. Concurso com 1,6 mil vagas para o curso de formação de soldado fuzileiro naval. Salário: R$ 2.500. Taxa: R$ 40.

ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ESFCEX)

Inscrições até 12 de junho pelo site https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 227 vagas para os cargos de oficiais farmacêuticos (8); vagas para oficiais dentistas (8); oficiais do quadro complementar (57); oficiais médicos; (152) e capelães militares (2). Salário: R$ 9.004. Taxa: R$ 150.

FORÇA AÉREA BRASILEIRA — ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR (EPCAR)

Inscrições até 23 de junho pelo site https://www.fab.mil.br/. Concurso com 150 vagas para a área de aluno do curso preparatório de cadetes do ar. Salário: R$ 7.490 após formação. Taxa: R$ 100.

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER JUDICIÁRIO (FUNPRESP-JUD)

Inscrições de 7 de abril a 7 de maio. Concurso com 4 vagas para os cargos de advogado; analista - administração, governança e planejamento; analista - auditoria e controle interno; analista - comunicação social - jornalismo; analista - comunicação social - publicidade e propaganda; analista - contabilidade; analista - gestão e risco de investimentos; analista - seguridade e analista de TI - ciência de dados e inovação; analista de ti - ciência de dados e inovação; analista de TI - desenvolvimento de sistemas; analista de TI - infraestrutura e segurança da informação e atuário. Salário: R$ 10.364,94 a R$ 11.495,66. Taxa: R$ 120.



CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE GOIÂNIA - GO

Inscrições até 6 de abril pelo site https://www.goiania.go.gov.br/. Concurso com 1.415 vagas para a área de: agente de apoio educacional (329 vagas para ampla concorrência, 88 vagas para negros, 22 vagas para pessoas com deficiência); assistente administrativo educacional (30 vagas para ampla concorrência, 8 vagas para negros, 2 vagas para pessoas com deficiência); auxiliar de atividades educativas (292 vagas para ampla concorrência, 78 vagas para negros, 20 vagas para pessoas com deficiência); profissional de educação ii artes visuais (8 vagas para ampla concorrência, 2 vagas para negros, 1 vaga para pessoa com deficiência); profissional de educação ii ciências (5 vagas para ampla concorrência, 1 vaga para negros); profissional de educação ii educação física (29 vagas para ampla concorrência, 8 vagas para negros, 2 vagas para pessoas com deficiência); profissional de educação ii geografia (2 vagas para ampla concorrência, 1 vaga para negros); profissional de educação ii história (6 vagas para ampla concorrência, 1 vaga para negros); profissional de educação ii intérprete de libras (2 vagas para ampla concorrência); profissional de educação ii inglês (2 vagas para ampla concorrência, 1 vaga para negros); profissional de educação ii português (18 vagas para ampla concorrência, 5 vagas para negros, 1 vaga para pessoa com deficiência); profissional de educação ii matemática (14 vagas para ampla concorrência, 4 vagas para negros, 1 vaga para pessoa com deficiência); profissional de educação ii pedagogia (324 vagas para ampla concorrência, 86 vagas para negros, 22 vagas para pessoas com deficiência). Salário: R$ 1.621 a R$ 3.953,32. Taxa: Não informada..

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS (SES - GO)

Inscrições até 9 de abril pelo site https://bit.ly/4lJsCMn. Concurso com 21 vagas para os cargos de: Enfermeiro (6);Técnico de Enfermagem (15). Salário: R$ 3.184,03 a R$ 5.775,75. Taxa: R$ 50 a R$ 60.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS (SES—GO)

Inscrições até 21 de abril pelo site: https://bit.ly/4ri7lL1. Concurso com 50 vagas para o cargo de: fiscal de saúde pública categoria i: biomédico, enfermeiro, médico ou cirurgião—dentista (15);fiscal de saúde pública categoria ii: farmacêutico (15);fiscal de saúde pública categoria iii: graduação em qualquer área, com especialização na área de saúde (10);fiscal de saúde pública categoria iv: nutricionista, engenheiro de alimentos ou médico—veterinário, com especialização na área de saúde (9);fiscal de saúde pública categoria v: engenheiro civil ou arquiteto com especialização na área de saúde (1). Salário: R$ 10.118,44. Taxa: R$ 160.



PREFEITURA DE CATALÃO — GO

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://aroeira.jetcloud.com.br/. Concurso com 623 vagas para as áreas de: analista de laboratório em análises clínicas fms (16); assistente social fms (10); educador físico fms (2); educador pedagogo fms (3); enfermeiro fms (72); engenheiro civil fms (1); especialista em regulação e vigilância sanitária farmácia fms (1); especialista em regulação e vigilância sanitária — medicina veterinária fms (1); farmacêutico fms (21); fisioterapeuta fms (15); fisioterapeuta fms — com lotação no distrito de pires belo (1); fisioterapeuta fms com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); fonoaudiólogo fms (4); médico alergista fms (1); médico anestesiologista fms (1); médico angiologista fms (1); médico auditor fms (1); médico cardiologista fms (1); médico cardiopediatra fms (1); médico do trabalho fms (1); médico endocrinologista fms (1); médico esf fms (4); médico esf fms — com lotação no distrito de pires belo (1); médico esf fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); médico ginecologista fms (6); médico ginecologista fms — com lotação no distrito de pires belo (1); médico ginecologista fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); médico neurolologista fms (1); médico neuropediatra fms (1); médico ortopedista fms médico pediatra fms (11); médico psiquiatra fms (7); médico ultrassonografista fms (2); nutricionista fms (4); nutrólogo fms (1); odontólogo fms (20); odontólogo cirurgião fms (2); odontólogo endodontista fms (2); odontólogo odontopediatra fms (1); odontólogo periodontista fms (1); odontólogo protesista fms (1); odontólogo psf fms — com lotação no distrito de pires belo (1); odontólogo psf fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); psicólogo fms (26); psicólogo fms — com lotação no distrito de pires belo (1); psicólogo fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); sanitarista fms (1); terapeuta ocupacional fms (4); agente social fms (1); artesão fms (4); auxiliar de almoxarifado fms (5); auxiliar de farmácia fms (20); auxiliar de saúde bucal — asb fms (22); auxiliar de saúde bucal — asb fms — com lotação no distrito de pires belo (1); auxiliar de saúde bucal — asb fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); educador social fms (1); eletricista de manutenção das fms (2); executor administrativo fms (45); executor administrativo fms — com lotação no distrito de pires belo (1); executor administrativo fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); fiscal de vigilância sanitária fms (1); maqueiro fms (8); motorista fms (10); motorista socorrista fms (1); técnico de enfermagem fms (60); técnico de enfermagem fms — com lotação no distrito de pires belo (2); técnico de enfermagem fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (2); técnico em laboratório fms (18); técnico em radiologia fms (22); técnico em segurança do trabalho fms (1); auxiliar de cozinha hospitalar fms (6); auxiliar de limpeza hospitalar fms (30); auxiliar de serviços gerais fms (20); auxiliar de serviços gerais fms — com lotação no distrito de pires belo (1); auxiliar de serviços gerais fms — com lotação no distrito de santo antônio do rio verde (1); cozinheiro hospitalar fms (4); jardineiro fms (2); pedreiro de obras públicas da saúde fms (3); porteiro fms (16); vigia fms (20). Salário: R$ 1.569,26 a R$ 22.147,42. Taxa: R$ 100 e R$ 180.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (MPMT)

Inscrições até 21 de abril pelo site https://bit.ly/4uG1d1R. Concurso com 8 vagas para os cargos de: Promotor de Justiça Substituto (8). Salário: R$ 37.765,55. Taxa: R$ 400.

CÂMARA DE BANDEIRANTES — MS



Inscrições até 6 de abril pelo site: https://bit.ly/4ldiRWH. Concurso com 6 vagas para os cargos de: contador (cr);controlador (1 vaga + cr);assessor de cerimonial (cr);assistente administrativo (cr);técnico administrativo (cr);técnico de informática (cr);técnico em licitações e contratos (cr);técnico legislativo (cr);agente de segurança (1 vaga + cr);auxiliar de serviços gerais (1 vaga + cr);auxiliar de limpeza (1 vaga + cr);copeira (1 vaga + cr);motorista (1 vaga + cr);recepcionista (1 vaga + cr).Salário:R$ 1.636,40 a R$ 5.020,01. Taxa: R$ 50 a R$ 100.

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (PJC/MT)

Inscrições até 6 de abril pelo site https://bit.ly/4cW9lVP. Concurso com 18 vagas para os cargos de: Psicólogo(a) (9);Assistente Social (9). Salário: R$ 8.269,16. Taxa: Sem taxa.

PREFEITURA DE NOVA NAZARÉ - MT

Inscrições até 6 de abril pelo site https://bit.ly/4uxV6g6. Concurso com 71 vagas para os cargos de: Professor Indígena (Regência) (21 imediatas, 2 para PCD);Merendeira Indígena (44 imediatas, 4 para PCD). Salário: R$ 2.226,90 a R$ 5.468,28. Taxa: Sem taxa.



CONSELHOS

CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA (CFBM)

Inscrições até 4 de maio pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 40 vagas para os cargos de:Advogado (1 + 9 cr); contador (1 + 9 cr); fiscal biomédico (3 + 7 cr); analista de comunicação - webdesigner (1 + 9 cr). Salário: R$ 13.000 a R$ 15.000. Taxa: R$ 79,50..

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO SUL (CRT/RS)

Inscrições até 1 de abril pelo site: https://www.fundatec.org.br/. Concurso com 13 vagas para os cargos de técnico fiscal — técnico em eletrotécnica (1); técnico fiscal –- técnico em mecânica (1); técnico fiscal — técnico em eletrônica (1); técnico fiscal –- técnico em edificações (1); técnico fiscal –- técnico em eletromecânica (1); técnico fiscal — técnico em telecomunicações (1); técnico fiscal — técnico em meio ambiente (1); técnico fiscal — técnico em mecatrônica (1); técnico fiscal — técnico em automação industrial (1); técnico fiscal - técnico em agrimensura (1); agente administrativo (3). Salário: R$ 2.500 a R$ 3.500. Taxa: R$100 a R$ 120.

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 6° REGIÃO (CREFONO-6 MG/ES)

Inscrições até 13 de abril pelo site: https://www.institutoibest.org.br/. Concurso com 6 vagas para os cargos de analista/fiscal (1); técnico/assistente administrativo (4); técnico/agente fiscal (1). Salário: R$ 3.510 a R$ 8.000. Taxa: R$58 a R$ 68.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARÁ (CAU/CE)

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 76 vaga para os cargos de arquiteto e urbanista (1 + 25 CR), contador (25 CR); assistente administrativo (25 CR). Salário: R$ 3.744,83 a R$ 9.112,18. Taxa: R$54,50 a R$ 55.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDÔNIA (CAU/RO)

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://ibade.org.br/. Concurso com 2 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (1), arquiteto e urbanista (CR). Salário: R$ 1.750 a R$ 7.278,82. Taxa: R$44 a R$ 61.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 17° REGIÃO (CREFITO—17)

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 2 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (1 + cr); advogado (1 + cr); agente fiscal (cr); analista de tecnologia da informação (cr); analista contábil (cr).Salário: R$ 1.621,01 a R$ 6.791,17. Taxa: R$59 a R$ 63.

LOCAIS — ESTADUAIS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (MPRJ)

Inscrições até 16 de abril pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/mprjpromotor2026. Concurso com vagas para o cargo de: promotor de justiça substituto. Salário: R$ 37.765,53. Taxa: R$ 350.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS (PMAL)



Inscrições até 30 de abril pelo site https: https://www.cebraspe.org.br/concursos/pm_al_26. Concurso com 530 vagas para o cargo de: oficial de estado-maior (30 + cr);soldado do quadro de praças (500 + cr). Salário: R$ 2.354,67 a 11.563,77. Taxa: R$ 150.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (TJ-RS)

Inscrições até 14 de abril pelo site https://bit.ly/4uN6uFc. Concurso com 247 vagas para o cargo de: por provimento (165);por remoção (82). Salário: R$ 11.135,67. Taxa: R$ 120.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SES—MG)

Inscrições até 2 de abril pelo site: http://www.novoibgpconcursos.com.br/. Concurso com 380 vagas para as áreas de: saúde; direito; tecnologia da informação; gestão; engenharias e arquitetura e urbanismo. Salário: 4.287,02. Taxa: R$ 59.

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO DO ESTADO DE ALAGOAS (SEPLAG/AL)

Inscrições até 8 de abril pelo site https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com 15 vagas para as áreas de análise de sistemas (2); arquivologia (1); contabilidade (3); geografia (1); planejamento (3). Salário: R$ 5.767,15. Taxa: R$ 120.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS (CBMMG)

Inscrições de 18 maio a 17 de junho pelo site https://www.bombeiros.mg.gov.br/. Concurso com 341 vagas para os cargos de soldado (320) e cadete (21). Salário: de R$ 4.562,30 a R$ 7.506,80. Taxa: R$ 106 a R$ 230.

CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO RIO GRANDE DO NORTE (CPU-RN)

Inscrições até 24 de abril pelo site avalia.org.br. Concurso com 175 vagas para os cargos de técnico em abastecimento (5); assistente de trânsito (46); técnico em edificações (2); eletricista programador (3); inspeção veicular (5); administração (2); administração de banco de dados (1); administração de redes (2); análise de sistemas (1); arquitetura (1); contabilidade (1); direito (8); economia (1); engenharia civil (1); engenharia elétrica (1); estatística (2); pedagogia do trânsito (1); psicologia do trânsito (1); agente administrativo previdenciário (45); assistente técnico previdenciário (45). Salário: de R$ 1.771,46 a R$ 4.614,55. Taxa: R$ 120.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (MP-ES)

Inscrições até 9 de abril pelo site https://portal.fgv.br/. Concurso com 60 vagas para os cargos de agente de apoio; agente técnico e agente especializado. Salário: de R$ 5.073,26 a R$ 10.453,81. Taxa: R$ 95 a R$ 120.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SP

Inscrições até 10 de abril pelo site http://www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 1.100 vagas para o cargo de policial penal. Salário: R$ 4.695,60. Taxa: R$ 122,17.

POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE (PM-RN)

Inscrições até 13 de abril pelo site idecan.org.br. Concurso com 125 vagas para a área da saúde para os cargos de: técnico de radiologia (16); técnico de farmácia (13); técnico de enfermagem (70); técnico de laboratório de análises clínicas (13) e técnico de saúde bucal (13). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.245,64.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA (CBM-SC)

Inscrições até 5 de abril pelo site www.cbm.sc.gov.br. Concurso com 30 vagas para as áreas de psicologia, saúde, serviço social, engenharia civil, sistemas de informação, comunicação visual, comunicação institucional, química e medicina veterinária. Salário: R$ 10.969,02 a R$ 19.811,79. Taxa: R$ 200 a R$ 250.

PROCURADORIA-GERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (PG-RN)

Inscrições até 13 de abril pelo site https://bit.ly/4lVRBMJ. Concurso com 22 vagas para o cargo de analista jurídico, além de formação de cadastro de reserva. Salário: R$ 8.977,79. Taxa: R$ 120.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS (TJ-MG)

Inscrições até 22 de abril pelo site institutoconsulplan.org.br. Concurso com 103 vagas para o cargo de juiz substituto. Salário: R$ 35.800. Taxa: R$ 358.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA (SED-SC)

Inscrições até 28 de abril pelo site https://concursos.furb.br/ Concurso com 10 mil vagas para os cargos de administrador (42); analista de informática (42); analista técnico administrativo ii (52); gestão e apoio técnico administrativo (4.718); assistente de educação (300); assistente técnico-pedagógico (318); administrador escolar (400); orientador educacional (1.600); supervisor escolar (2.000) e consultor educacional (100). Salário: R$ 5.895.60 a R$ 11.521,24. Taxa: R$ 100.

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO (EPC-PB)

Inscrições de 9 a 14 de maio pelo site www.nossorumo.org.br. Concurso com 35 vagas para os cargos de auxiliar de pré-impressão gráfica; auxiliar de serviços gráficos; cortador gráfico; impressor em máquina digital; impressor em máquina offset; impressor em máquina rotativa; operador de acabamento (máquina de cola); operador de externas; operador de gravação de rádio; técnico de segurança do trabalho; técnico em artes gráficas; técnico em artes visuais. Para Ensino Superior: advogado; diagramador; locutor operador; operador de áudio; programador musical e revisor de texto. Salário: R$ 3.317,58. Taxa: R$ 70 a R$ 120.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DE ALAGOAS (DER-AL)

Inscrições de 7 abril a 14 de maio pelo site https://www.cebraspe.org.br/. concurso com 10 vagas para o cargo de assessor técnico rodoviário – engenheiro civil. Salário: R$ 8.458,49. Taxa: R$ 150.

AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DA BAHIA (ADAB-BA)

Inscrições até 5 de abril pelo site https://idcap.selecao.net.br/. Concurso com 200 vagas para os cargos de fiscal estadual agropecuário e técnico em fiscalização. Salários: R$ 2.924,39 e R$ 7.445,86. Taxa: R$ 190 a R$ 120.

COMISSÃO DE AEROPORTOS DA REGIÃO AMAZÔNICA (COMARA)

Inscrições até 13 de abril pelo site https://www2.fab.mil.br/comara. Concurso com 489 postos temporários, com oportunidades de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salário: R$ 1.933,41 a R$ 9.315,48. Taxa: não há.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DO SUL (MP-MS)

Inscrições até 3 de maio pelo site https://bit.ly/4s9jlyK. Concurso com 8 vagas para o cargo de promotor de justiça substituto. Salário: R$ 33.988,99. Taxa: R$ 320.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE ANTÔNIO CARLOS - SC

Inscrições até 6 de maio pelo site: https://univali.selecao.net.br/. Concurso com 17 vagas para os cargos de: dentista (1); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); especialista em educação especial (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (1); médico ginecologista (1); médico pediatra (cr); médico psiquiatra (1); procurador (1); professor (2); profissional de educação física (1); psicopedagogo (cr); auxiliar de educação infantil (cr); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de obras e postura (cr); fiscal de vigilância sanitária (1); técnico em enfermagem (1); técnico em saúde bucal (1); auxiliar de conservação e limpeza (1); merendeira (1); operador de máquina (1). Salário:R$ 1.623,27 a R$ 15.691,55. Taxa: R$ 95 a R$ 130.

PREFEITURA DE MACAÉ - RJ

Inscrições até 30 de abril pelo site: https://conhecimento.fgv.br/. Concurso com 191 vagas para os cargos de: técnico em saúde bucal (10); cirurgião-dentista estomatologista (1); cirurgião-dentista protesista (5); cirurgião-dentista — pacientes com necessidades especiais (5); cirurgião-dentista bucomaxilofacial diarista (6); cirurgião-dentista endodontista (5); cirurgião-dentista odontopediatra (3); médico cirurgião pediátrico (18); médico –- estratégia de saúde da família (esf) (29); médico diarista –- infectologista (4); médico i diarista — endocrinologista (6); médico i diarista — cardiologista (5); médico i diarista — geriatra (3); médico i diarista –- mastologista (6); médico i diarista –- neurologista (9); médico i diarista — pneumologista (6); médico i diarista –- proctologista (3); médico i diarista –- psiquiatra (9); médico i –- patologista (6); médico i — reumatologista (6); médico plantonista - endoscopista digestivo (1); enfermeiro do trabalho (2); médico diarista –- pediatra (43). Salário: R$ 2.497,34 até R$ 11.114,50. Taxa: R$ 90 a R$ 170.

PREFEITURA DE GOIANINHA - RN

Inscrições até 12 de abril pelo site: https://apiceconsultoria.com/. Concurso com 170 vagas para os cargos de: coordenador pedagógico (10); professor de educação física (3); psicopedagogo (2); professor de música nível superior (1); professor de música nível técnico (2); professor de história (1); professor de língua inglesa (1); professor de matemática (2); professor de português (3); professor dos anos iniciais (30); professor de educação infantil (25); secretário escolar (1); agente de endemias (1); agente de saúde (6); assistente social (4); arquiteto(a) (1); artesã(o) (1); biomédico(a) (2); dentista (6); enfermeiro –- esf (5); enfermeiro(a) (7); engenheiro civil (1); eletricista/encanador (1); farmacêutico (2); fiscal ambiental (1); fiscal de tributos (1); fiscal urbanístico (1); fiscal de vigilância sanitária (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo(a) (3); médico clínico geral (10); médico do trabalho (1); médico neurologista (1); médico psiquiatra (2); médico veterinário (1); nutricionista (3); operador de máquinas (4); psicólogo (5); técnico de enfermagem (20); técnico em prótese dentária (1); técnico de saúde bucal (1); terapeuta ocupacional (2); assistente de controle interno (2). Salário: R$ 1.621 a R$ 6.165. Taxa: R$ 120 a R$ 140.

PREFEITURA DE MONTEIRO - PB

Inscrições até 12 de abril pelo site: https://apiceconsultoria.com/. Concurso com 10 vagas para os cargos de: agente de combate às endemias (1); agente comunitário de saúde –- zona urbana e zona rural (9). Salário: R$3.242. Taxa: R$ 80.

PREFEITURA DE PARNAMIRIM - RN

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://edital.semas.parnamirim.rn.gov.br/. Concurso com 72 vagas para os cargos de: entrevistador social (20); educador social (30); auxiliar de cuidador (20); instrutor de informática (2). Salário: R$ 1.621 a R$ 1.937. Taxa: Não há.

PREFEITURA DE PLANALTO - PR

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://www.fundacaofafipa.org.br/. Concurso com 76 vagas para os cargos de:auxiliar administrativo (4); auxiliar de consultório dentário (2); eletricista i (1); educador infantil (6); fiscal de obras (cr); técnico em enfermagem (5); assistente social (2); auditor fiscal (1); contador i (cr); contador ii (cr); engenheiro civil (1); enfermeiro (4); fonoaudiólogo (1); médico veterinário (cr); odontólogo (1); orientador pedagógico (cr); professor iii (45); professor de artes (cr); professor de inglês (cr); professor de educação física (cr); psicólogo (2 vagas + cr); psicopedagogo (cr); terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 2.484,30 a R$ 9.738,75. Taxa: R$ 100 a R$ 120.

PREFEITURA DE DONA EMMA - SC

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://portal.editais.legalleconcursos.com.br/. Concurso com 20 vagas para os cargos de:assistente de educação (1); assistente social educacional (1); assistente técnico - pedagógico (1); engenheiro civil (1); monitor de transporte escolar (1); professor (10); professor de artes (1); professor de educação física (1); professor de língua estrangeira - inglês (1); psicólogo educacional (1); vigilante (1). Salário: R$ 2.144,38 a R$ 8.006,48. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE CATANDUVAS - PR

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://concursos.unioeste.br/. Concurso com 46 vagas para os cargos de:agente de apoio (1); cozinheira (6); agente comunitário de saúde (cr); agente de endemias (cr); assistente administrativo (1); assistente educacional (5); atendente de consultório dentário (cr); eletricista (1); mecânico (1); motorista (3); operador de máquinas (1); professor (13); técnico de enfermagem (cr); técnico de higiene dental (cr); técnico de informática (1); técnico em radiologia (cr); topógrafo (1); assistente social (2); auditor fiscal (1); dentista (1); enfermeiro (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil 20h (cr); engenheiro civil 40h (1); farmacêutico (cr); fisioterapeuta (cr); fonoaudiólogo (1); médico (1); médico plantonista (cr); médico veterinário (cr); nutricionista (1); procurador jurídico (1); profissional de educação física (cr); psicólogo (cr); terapeuta ocupacional (1). Salário: 1.742,94 a R$ 27.118,37. Taxa: R$ 50 a R$ 150.

PREFEITURA DE AMPARO DA SERRA - MG

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://portal.mbgestaopublica.com.br/. Concurso com 9 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde ESF rural (4); agente comunitário de Saúde ESF urbano (3); agente de combate às endemias (2). Salário: R$ 3.242,00. Taxa: R$ 110.

PREFEITURA DE ITAPAGIPE - MG

Inscrições até 4 de maio pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 162 vagas para os cargos de: coveiro (1); cozinheiro (8); faxineiro (30); guarda-noturno (2); motorista (12); motorista de ambulância (6); operador de serra (1); operário (10); pedreiro (2); zelador (3); auxiliar administrativo (20); auxiliar de consultório dentário (3); cuidador social (3); educador social (2); monitor escolar (6); porteiro (4); técnico em enfermagem (10); técnico em radiologia (1); analista clínico (2); assistente social (4); cirurgião-dentista (2); educador físico (2); enfermeiro (10); farmacêutico (3); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); nutricionista (2); pedagogo (2); psicólogo (6); terapeuta ocupacional (2). Salário: R$ 1.669,57 a R$ 3.412,92. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE CUMARU - PE

Inscrições até 16 de abril pelo site https://www.idhtec.org.br/. Concurso com 53 vagas para o cargo de: advogado (1); professor ii - ciências (3); professor ii - educação física (2); professor ii - geografia (2); professor ii - história (3); professor ii - libras (1); professor ii - língua inglesa (3); professor ii - língua portuguesa (6); professor ii - matemática (5); psicopedagogo (1); professor i - anos iniciais (14); assistente de controle interno (1); guarda civil municipal (5); motorista cat. "d" - saúde (2); motorista cat. "d" - educação (4). Salário: R$ 1.621 a R$ 5.130,63. Taxa: R$ 72 a R$ 130.

PREFEITURA DE BARRA DO CHOÇA - BA

Inscrições até 5 de abril pelo site https://iset.selecao.net.br/. Concurso com 392 vagas para o cargo de:agente de apoio em saúde (40);agente de suporte educacional (280);auxiliar de saúde bucal (8);mobilizador social (16);motorista (24);pedagogo (24). Salário: R$ 1.621 a R$ 2.500. Taxa: R$ 60 a R$ 80.

PREFEITURA DE PEDREGULHO - SP

Inscrições até 26 de abril pelo site https://institutoindec.org.br/. Concurso com 14 vagas para o cargo de: fiscal de obras e posturas (1 + cadastro reserva); fisioterapeuta (1 + cadastro reserva); fonoaudiólogo (1 + cadastro reserva); médico da família (1 + cadastro reserva); médico pediatra (1 + cadastro reserva); procurador jurídico (1 + cadastro reserva); terapeuta ocupacional (1 + cadastro reserva). Salário: R$ 3.126,74 a R$ 13.776,67. Taxa: R$ 75 a R$ 90.

PREFEITURA DE PATROCÍNIO - MG

Inscrições até 26 de abril pelo site https://www.funcecp.br/. Concurso com 140 vagas para o cargo de: agente comunitário de saúde (140). Salário: R$3.036. Taxa: R$ 110.

PREFEITURA DE ITABAIANA - PB

Inscrições até 26 de abril pelo site https://sistemas.cpcon.uepb.edu.br/. Concurso com 126 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde - UBSF açude das pedras (1); agente comunitário de saúde - UBSF botafogo (1); agente comunitário de saúde - UBSF costa e silva (1); agente comunitário de saúde - UBSF campo grande (1); agente comunitário de saúde - UBSF casa da mãe pobre (1); agente comunitário de saúde - UBSF brejinho (2); agente comunitário de saúde - UBSF guarita (2); agente comunitário de saúde - UBSF suburbana (1); agente de mobilidade urbana (5); agente fiscal de tributos (2); auxiliar em saúde bucal (5); condutor socorrista (2); técnico administrativo (5); técnico de enfermagem (8); técnico de laboratório de análises clínicas (2); técnico em suporte de ti (1); analista de redes e comunicação de dados (1); assistente social (2); cirurgião dentista (4 + 1 PCD); enfermeiro (8); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (1); médico esf (5); médico veterinário (1); nutricionista (2); psicólogo clínico (2); terapeuta ocupacional (2); professor a (40); professor de artes (1); professor de ciências (1); professor de educação física (1); professor de história (1); professor de geografia (1); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); professor de informática (1); psicopedagogo (1). Salário: R$ 1.621,00 a R$ 6.000. Taxa: R$ 95 a R$ 115.

PREFEITURA DE INIMUTABA - MG

Inscrições até 9 de abril pelo site https://bit.ly/4sN1rTa. Concurso com 141 vagas para os cargos de: agente de apoio operacional (40);auxiliar de serviços gerais (15);motorista (15);operador de máquina pesada (2);agente administrativo (15);almoxarife (2);auxiliar de saúde bucal (2);auxiliar em farmácia (1);educador em saúde (1);entrevistador cadastro único (1);fiscal de obras e posturas (1);fiscal sanitário (1);fiscal tributário (1);orientador social (1);profissional de apoio escolar de educação especial (7);técnico em edificações (1);técnico em enfermagem (3);técnico em enfermagem esf (4);técnico em meio ambiente (1);técnico em saúde bucal(1);assistente social (2);cirurgião dentista 20h (1);cirurgião dentista 40h (1);enfermeiro esf (4);farmacêutico (1);médico esf (4);nutricionista (1);professor (1);professor de artes (4);professor de educação física (4);psicólogo (1);professor aee (2). Salário: R$ 1.600 a R$14.676,66. Taxa: R$ 85 a R$ 110.

PREFEITURA DE BURITIS - MG

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://bit.ly/3NsnjEu. Concurso com 289 vagas para o cargo de: agente comunitário de saúde esf vi canaã (1);agente comunitário de saúde esf vii veredas (2);agente comunitário de saúde esf serra bonita (1);agente comunitário de saúde vila rosa e região (1);agente comunitário de saúde vila palmeira e região (1);agente comunitário de saúde barriguda ii e região (1);agente comunitário de saúde vila serrana (1);agente comunitário de saúde coopago e região (2);agente de combate a endemias (2);auxiliar em saúde bucal esf v distrito de serra bonita (1);auxiliar em saúde bucal esf i israel pinheiro (1);auxiliar em saúde bucal esf ii são joão (1);auxiliar em saúde bucal esf iii taboquinha (1);auxiliar em saúde bucal esf iv centro (1);auxiliar em saúde bucal esf viii rural viii (1);auxiliar em saúde bucal esf vi canaã (1);auxiliar em saúde bucal esf vii veredas (2);auxiliar em saúde bucal centro odontológico (2);técnico saúde bucal esf iii taboquinha (1);dentista esf i israel pinheiro (1);dentista esf ii são joão (1);dentista esf iii taboquinha (1);dentista esf iv centro (1);dentista esf v distrito de serra bonita (1);dentista esf vi - canaã (1);dentista esf vii veredas (2);dentista esf viii rural viii (1);enfermeiro esf i israel pinheiro (1);enfermeiro esf ii são joão (1);enfermeiro esf iii taboquinha (1);enfermeiro esf iv centro (1);enfermeiro esf v rural (1);enfermeiro esf v distrito de serra bonita (1);enfermeiro esf vi - canaã (1);enfermeiro esf vii veredas (2);enfermeiro esf rural viii (1);técnico em enfermagem esf i israel pinheiro (1);técnico em enfermagem esf ii são joão (1);técnico em enfermagem esf iii taboquinha (1);técnico em enfermagem esf iv centro (1);técnico em enfermagem esf v rural (1);técnico em enfermagem esf v distrito de serra bonita (1);técnico em enfermagem esf vi - canaã (1);técnico em enfermagem esf vii veredas (2);técnico em enfermagem esf rural viii (1);técnico em enfermagem esf passa três (1);recepcionista (diversas unidades - 12);artesão caps (1);assistente social caps (1);técnico em enfermagem caps (1);pedagogo caps (1);psicólogo caps (2);assistente social e-multi (2);fisioterapeuta e-multi (3);psicólogo e-multi (5);nutricionista e-multi (2);educador físico e-multi (2);farmacêutico e-multi (1);técnico em imobilização ortopédica (1);auxiliar de análise clínica (3);digitador (1);psicólogo centro especializado em autismo e tdha (2);terapeuta ocupacional centro especializado em autismo e tdha (1);fisioterapeuta centro especializado em autismo e tdha (1);psicopedagogo centro especializado em autismo e tdha (2);nutricionista centro especializado em autismo e tdha (1);fonoaudiólogo centro especializado em autismo e tdha (1);secretaria municipal de ação social;auxiliar de coordenação programas e projetos semas (1);advogado programas e projetos semas (1 20h, 1 vaga 30h, 2 40h);assistente social programas e projetos semas (2 30h, 8 40h);nutricionista programas e projetos semas (1 20h, 1 40h);pedagogo programas e projetos semas (2 20h)psicólogo programas e projetos semas (1 30h, 7 40h);auxiliar de cozinha e limpeza programas e projetos semas (25);auxiliar de carga e descarga de mercadorias (1);agente social (2);atendente de projeto (4);cozinheira (17);cuidador social diurno (12);cuidador social noturno (8);educador social (3);visitador do cadastro único (3);horticultor (3);instrutor de artesanato (1);motorista (3);orientador de oficinas socioeducativas (5);padeiro (1);secretaria municipal de educação;assistente de sala de aula (25);professor de aee (4);secretário escolar (4);educador social (6);professor pii inglês (2);professor pii português (2);professor pii educação física (1);professor pi educação física (1);monitor de educação infantil (20). Salário: R$ 5.688,27. Taxa: R$ 85.

PREFEITURA DE BARÃO DE COCAIS - MG

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 48 vagas para o cargo de guarda civil municipal. Salário:R$ 2.683,68. Taxa: R$ 85.

PREFEITURA DE LAVRAS - MG

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://www.gestaodeconcursos.com.br/. Concurso com 169 vagas para os cargos de: assistente administrativo (5); monitor de educação infantil (120); técnico de enfermagem (10); técnico em laboratório (8); suporte técnico de tecnologia da informação (2); farmacêutico (1); médico angiologista (1); médico cardiologista (1); médico cirurgião geral (1); médico endocrinologista (1); médico ginecologista/obstetra (3); médico neurologista (1); médico pediatra (4); médico pediatra de atenção secundária (1); médico psiquiatra saúde mental (3); médico saúde da família (2); médico psiquiatra (3); terapeuta ocupacional saúde mental (2). Salário: R$ 1.673,24 a R$ 15.824,89. Taxa: R$ 80 a R$ 100.

PREFEITURA DE CORONEL MURTA - MG

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 86 vagas para os cargos de: ajudante de serviço da educação ii (3 vagas) ajudante de transporte escolar (2); auxiliar de serviços gerais (1); carpinteiro (1); coveiro (1); gari (3); operário (3); auxiliar de borracheiro (1); auxiliar de mecânico (1); jardineiro (1); lavador de automóveis (1); mecânico de máquinas pesadas (1); mecânico de motos (1); motociclista (1); motorista (2); motorista da educação (1); motorista da saúde (1); motorista de caminhão (1); motorista de caminhão pipa (1); motorista de transporte escolar (1); operador de máquinas pesadas (1); operador de roçadeira (1); operador de trator agrícola (1); pedreiro (1); pintor (1); vigia (1); zelador de mercado (1); agente administrativo (1); arquivista (1); auxiliar administrativo (2); auxiliar de saúde bucal –- asb (2); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de laboratório (1); auxiliar de secretaria (2); bombeiro socorrista (1); borracheiro (1); eletricista (1); facilitador de oficina (1); facilitador de oficina –- scfv (1); fiscal de tributos e renda (1); fiscal sanitário (1); monitor de turma (6); podador de árvores (1); recepcionista (3); soldador (1); técnico em enfermagem (1); técnico em segurança do trabalho (1); assistente social (1); biomédico (1); cirurgião dentista (2); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); professor qmi (3); professor qmii –- ciências (1); professor qmii –- educação física (2); professor qmii –- geografia (1); professor qmii - inglês (1); professor qmii — matemática (1); psicólogo (2); supervisor pedagógico (1). Salário: R$ 759,00 a R$ 4.284,20. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE MACEIÓ - AL

Inscrições até 7 de maio pelo site: https://www.copeve.ufal.br/. Concurso com 100 vagas para o cargo de:guarda civil municipal. Salário: R$ 1.842,55. Taxa: R$ 120.

PREFEITURA DE INDAIATUBA — SP

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://www.consulplan.net/ . Concurso com 50 vagas para o cargo de: professor docente I. Salário: R$ 3.749,16 a 5.998,65. Taxa: R$ 48.

PREFEITURA DE OLINDA — PE

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://bit.ly/4aUxnz5. Concurso com 600 vagas para os cargos agente de: auxiliar de desenvolvimento infantil (170);auxiliar de desenvolvimento dos estudantes com deficiência e/ou transtorno global do desenvolvimento (430). Salário: R$ 1.621. Taxa: R$ 45.

PREFEITURA DE PÃO DE AÇÚCAR — AL

Inscrições até 11 de abril pelo site: http://concursosintec.org.br/. Concurso com 55 vagas para os cargos de agente de defesa civil (5); agente de trânsito (15); guarda civil municipal (35). Salário: R$ 2.000 a R$ 2.200. Taxa: R$ 90.



UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS (UNEAL)

Inscrições prorrogadas até o dia 27 de abril pelo site: https://www.cebraspe.org.br/concursos/une_al_26. Concurso com 41 vagas para o cargo de: analista administrativo - área: análise de sistemas (1 + cr); analista administrativo - área: assistência social (1 + cr); analista administrativo - área: biblioteconomia (2 + cr); analista administrativo - área: ciências contábeis (2 + cr); analista administrativo - área: desenvolvimento e inovação (1 + cr);analista administrativo - área: direito (1 vaga + cr); analista administrativo - área: psicologia (2 + cr); analista administrativo - área: secretariado (1 + cr); analista administrativo - área: técnico em assuntos educacionais (16 + cr); analista administrativo - área: técnico especializado em linguagem de sinais (libras) (2 vagas + cr); gestor em planejamento de educação - área: planejamento (4 vagas + cr); gestor em planejamento de educação - área: gestão (8 + cr). Salário: R$ 5.324,13. Taxa: R$ 120.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)



Inscrições prorrogadas até o dia 12 de maio pelo site: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. Concurso com 4 vagas para o cargo de: Edital nº 213/2025: engenharia de computação (1); edital nº 214/2025: sistemas computacionais (1); edital nº 215/2025: tecnologias e sistemas de software e de dados (1); edital nº 216/2025: princípios e aplicações em engenharia mecânica (1). Salário:R$ 24.309,11. Taxa: Não informado.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)



Inscrições prorrogadas até o dia 22 de abril pelo site: https://www.nc.ufpr.br/. Concurso com 26 vagas para o cargo de: nível médio/técnico;assistente em administração (2); técnico em enfermagem (3); técnico de laboratório/biologia (1); técnico de laboratório/física (1); técnico de laboratório/industrial (1); nível superior; arquivista (3); assistente social (1); contador (1);enfermeiro (2); engenheiro civil (1); geólogo (1); médico/área anestesiologista pediátrico (1); médico/área cardiologista cicloergometria (1); médico/área ecocardiografista pediátrico (1); médico/área ginecologista oncológico (1); médico/área ginecologista urológico (1); médico/área neurofisiologista (1); médico/área neurologista pediátrico (1); médico/área ortopedista oncológico (1); médico/área ortopedista cirurgia de quadril e joelho (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.761,98. Taxa:R$ 130 a R$ 180.



UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE)



Inscrições prorrogadas até o dia 5 de abril pelo site: http://www.upenet.com.br/. Concurso com 387 vagas para o cargo de: complexo hospitalar universitário. Salário: R$ 12.366,61. Taxa: R$ 80.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE FLUMINENSE (UFF)



Inscrições até o dia 2 de abril pelo site:https://bit.ly/3MQ6UcO. Concurso com 76 vagas para os cargos de professor da carreira do magistério superior: análise e dimensionamento de estruturas de concreto e aço (1); anatomia humana (1); ciência política (1); ciências atuariais (1); cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial (1); cirurgia pediátrica (1); comunicação digital e relações étnico—raciais (1); dermatologia/semiologia/TCS III (1); direito do trabalho (1); economia internacional (1); educação matemática (1); eletrônica (1); engenharia de operações e processos da produção (1); engenharia do produto, cadeia de suprimentos e sustentabilidade (1); fenômenos de transporte e hidráulica (1); física experimental (1); fundamentos históricos, teórico—metodológicos e ético—políticos do serviço social (1); geofísica aplicada (1); geometria (1); gerenciamento de projetos em engenharia civil (1); ginecologia (1); hematologia clínica (1); história da ásia — séculos XIX, XX, XXI (1); história do direito (1); instalações prediais e eficiência energética de edificações (1); inteligência artificial (1); língua e literatura italianas (1); língua inglesa (1); literatura portuguesa (1); macroeconomia (1); marketing digital e negociação (1); matemática pura (1); medicina legal humana (1); microeconomia e econometria (1); nefrologia/semiologia/TCS III (1); nutrição em atividade fisica e avaliação nutricional (1); nutrição/nutrição clínica (1); obras hidráulicas e recursos hídricos (1); obstetrícia (1); pesquisa e prática educativa de educação física (1); pesquisa em ensino de física (1); projeto com ênfase em teoria e história da arquitetura e da arte (2); projeto de arquitetura com ênfase em técnicas vernaculares (1); psicologia do trabalho e organizacional (1); psiquiatria e saúde mental (1); química analítica (2); química de fármacos e medicamentos e métodos de análise físico—química (1); química inorgânica computacional (1); química medicinal e/ou ciências ômicas (1); radiologia e diagnósticos por imagem (2); sistemas digitais e processamento de sinais (1); transformação digital e inteligência artificial aplicada à engenharia civil (1); virologia (1); economia do setor público e macroeconomia (1); climatografia geográfica, ensino de geografia física e geoinformação (1); geografia física (1); psicologia do trabalho e das organizações: práticas profissionais (1); ciência de dados (1); contabilidade tributária (1); economia (1); engenharia de produção (1); enfermagem médico—cirúrgica com ênfase em fundamentos de enfermagem (1); enfermagem médico—cirúrgica com enfase no cuidado ao adulto e idoso em situações clínicas, cirúrgicas e de alta complexidade (2); matemática: álgebra linear e cálculo avançado (1); educação infantil e estudos culturais das infâncias (1); ensino de língua portuguesa com enfase em alfabetização e letramento (1); administração (1); matemática (1); matemática aplicada e estatística (1); psicologia do trabalho e das organizações: saúde do trabalhador (1); segurança industrial, segurança do trabalho e gestão da produção (1 vaga); tecnologia de bioprocessos, bioquímica e química geral (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 7.107,99. Taxa: R$ 150 a R$ 300.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM)



Inscrições até o dia 6 de abril pelo site: https://bit.ly/4sDQ287. Concurso com 46 vagas para os cargos de nível Médio (Classificação D): assistente em administração (2); assistente em administração (14); técnico de laboratório/área: cartografia (1); técnico de laboratório/área: cerâmica (1); técnico de laboratório/área: farmacologia (1); técnico de laboratório/área: hidráulica e hidrologia (1); técnico de laboratório/área: informática (2); técnico de laboratório/área: saneamento ambiental (1); técnico de laboratório/área: química (1); técnico de laboratório/área: química (1); técnico em tecnologia da informação (1) técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (1). Nível Superior (Classificação E): arquivista (1); bibliotecário-documentalista (1); biólogo (1); contador (1); enfermeiro (1); engenheiro/área: civil (1); farmacêutico (2); médico/área: clínico geral (1); médico/área: medicina do trabalho (2); médico/área: psiquiatria (2); museólogo (1); químico (1); técnico em assuntos educacionais (1). Salário: R$ 3.181,39 (nível médio) a R$ 5.215,39 (nível superior). Taxa: R$ 150.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS)



Inscrições até o dia 9 de abril pelo site: https://bit.ly/4sDQ287. Concurso com 23 vagas para os cargos de Nível de Classificação D: assistente em administração (1); técnico de laboratório/área: biologia (1); técnico de laboratório/área: informática (1); técnico de laboratório/área: agronomia (1); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (1); técnico em enfermagem (1); técnico em radiologia (1); técnico de tecnologia da informação (1); técnico de tecnologia da informação (3). Nível de Classificação E: administrador - (1); administrador (1); administrador (1); bibliotecário documentalista (1); bibliotecário documentalista (1); técnico em assuntos educacionais (1); tecnólogo - formação: química (1); tecnólogo - formação: química (1); médico veterinário - área: medicina de grandes animais (1); médico veterinário - anestesiologia veterinária e terapia intensiva (1); médico - área: medicina do trabalho (1). Salário: R$ 3.029,90 (nível D) a R$ 4.967,04 (nível E). Taxa: R$ 90 (nível D) a R$ 125 (nível E).



INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://concursopublico.ifsp.edu.br/. Concurso com 7 vagas para os cargos de: professor formador ou orientador de tcc grupo 1: redes (1 vaga) - tecnologia em redes de computadores (campus salto); professor formador ou orientador de tcc grupo 2: letras - português e inglês (1 vaga) - tecnologia em redes de computadores (campus salto); professor formador ou orientador de tcc grupo 3: libras (1 vaga) - tecnologia em redes de computadores (campus salto) e análise e desenvolvimento de sistemas (campus campinas); professor formador ou orientador de tcc grupo 4: análise e desenvolvimento de sistemas (1 vaga) - tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas (campus campinas); professor formador ou orientador de tcc grupo 5: ciência de dados (1 vaga) - especialização em ciência de dados (campus campinas); professor formador ou orientador de tcc grupo 6: gestão pública, administração e empreendedorismo (1 vaga) - especialização em gestão pública (campus matão) e tecnologia em redes de computadores (campus salto); professor formador ou orientador de tcc grupo 7: educação especial (1 vaga) - especialização em educação especial com ênfase em altas habilidades/superdotação (campus birigui).Salário: R$ 1.850. Taxa: Não informado.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) - BA



Inscrições até 23 de abril presencialmente, na Base Avançada do Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal (BR-498, Km 0, Porto Seguro/BA), no período de 30 de março de 2026 a 13 de abril de 2026, das 8h às 16h. Concurso com vagas para os cargos de: agente temporário ambiental uso público - nível i (cr); agente temporário ambiental uso público - nível ii (cr). Salário: Não informado. Taxa: Não haverá cobrança de taxa de inscrição.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG)



Inscrições até 23 de abril pelo site: https://www.ifg.edu.br/concursos/professor-substituto. Concurso com vagas para os cargos de: Professor Substituto de Educação Física (1). Salário: 4.326,60 a R$ 8.058,29. Taxa: R$ 40.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA (IFFar) - RS



Inscrições até 2 de abril pelo site: https://bit.ly/40FNI4L. Concurso com 23 vagas para os cargos de professor substituto: educação física (1); engenharia elétrica (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 8.058,29. Taxa: R$ 40.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS (IF SUDESTE MG)



Inscrições até 1 de abril pelo site: https://bit.ly/3NCk7Gq.Concurso com 1 vaga para os cargo de professor substituto: agronomia/solos (1). Salário: R$ 5.130,63 a R$ 8.058,29. Taxa: Não informada.