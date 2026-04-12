Confira lista com 67 concursos abertos e 18.451 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 67 concursos e 18.451 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal são três concursos abertos com 195 vagas. Entre os nacionais, há cinco certames abertos para 1.637 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há cinco seleções abertas com 924 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são seis concursos com 317 postos vagos. Há ainda 15 seleções de concursos estaduais com 12.347 vagas. Já para os municipais, há 23 concursos e 2.936 vagas. Nas universidades federais, são cinco processos seletivos e 136 oportunidades. Nos institutos federais há quatro certames abertos com oito vagas.





DISTRITO FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA

Inscrições até 4 de maio pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 40 vagas para os cargos de: advogado (1 + 9 cr); contador (1 + 9 cr); fiscal biomédico (3 + 7 cr); analista de comunicação - webdesigner (1 + 9 cr). Salário: R$ 13.000 a R$ 15.000. Taxa: R$ 79,50.

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF)

Inscrições até 27 de abril pelo site: https://www.cebraspe.org.br/concursos/. Concurso com vaga para o cargo de: médico radiologista imagenologista (CR). Salário: R$ 13.359,56. Taxa: 310.

INSTITUIÇÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF)

Inscrições até 12 de abril pelo site: https://processoseletivo.igesdf.org.br/. Concurso com 150 vagas para os cargos de: delegado de polícia. Salário:R$ 26.690,15. Taxa: não informado.

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER JUDICIÁRIO (FUNPRESP-JUD)

Inscrições até 7 de maio pelo site https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com 4 vagas para os cargos de: advogado (1); analista –- especialidade: administração, governança e planejamento (1); analista — especialidade: gestão e risco de investimentos (1); analista — especialidade: seguridade (1). Salário:10.364,94 a R$ 11.495,66. Taxa: R$ 120.



NACIONAIS

ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (ESA)

Inscrições até 4 de maio pelo site: https://www.esa.eb.mil.br/. Concurso com 1.100 vagas para os cargos de: área combatente/logística e aviação (masculino) (910); área combatente/logística e aviação (feminino) (105);área músico (ambos os sexos);clarineta em mib/clarineta em sib (8);saxhorne barítono em sib/saxhorne baixo em sib (4);trombone tenor em sib (de vara)/trombone baixo em sib (de vara) (7);trompa em fá (1);trompete em mib/sib - cornetim em sib/flueglhorne em sib (6);tuba em mib/tuba em sib (4);área saúde (ambos os sexos);técnico em enfermagem (55). Salário: Não informado. Taxa: 95.



ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ESFCEX)

Inscrições até 12 de junho pelo site https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 227 vagas para os cargos de oficiais farmacêuticos (8); vagas para oficiais dentistas (8); oficiais do quadro complementar (57); oficiais médicos; (152) e capelães militares (2). Salário: R$ 9.004. Taxa: R$ 150.

FORÇA AÉREA BRASILEIRA — ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR (EPCAR)

Inscrições até 23 de junho pelo site https://www.fab.mil.br/. Concurso com 150 vagas para a área de aluno do curso preparatório de cadetes do ar. Salário: R$ 7.490 após formação. Taxa: R$ 100.

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA (SSPM)

Inscrições até 4 de maio pelo site https://www.marinha.mil.br/sspm/. Concurso com 156 vagas para a área de aluno do curso preparatório de: Aluno do Colégio Naval (156), sendo 142 vagas para o sexo masculino e 14 vagas para o sexo feminino, nas funções típicas de atividades militare. Salário: R$ 1.526,92. Taxa: R$ 110.

MARINHA DO BRASIL (CSM-CD)

Inscrições prorrogadas até 14 de abril pelo site https://concursos.marinha.mil.br. Concurso com 4 vagas para o cargo de cirurgião-dentista. Salário: R$ 9.070,60. Taxa: R$ 140.



CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrições até 7 de maio pelo site https://institutoverbena.ufg.br/. Concurso com 765 vagas para os cargos de: agente de educação (50); assistente de educação monitor (50); assistente social (10); auxiliar em saúde bucal (2); biomédico (3); bioquímico (5); cirurgião-dentista (10); condutor socorrista (5); enfermeiro (20); engenheiro civil (2); escriturário (10); farmacêutico 30h (5); farmacêutico 40h (5); fiscal de obras (3); fiscal de postura (3); fiscal de transporte público e trânsito (3); fiscal de tributos (4); fiscal de higiene sanitária (3); fiscal de meio ambiente (3); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (6); médico clínico geral (13); motorista oficial (5); nutricionista (7); orientador educacional (25); professor de educação básica professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (200); professor de ensino fundamental dos anos finais ciências (20); professor de ensino fundamental dos anos finais educação artística (9); professor de ensino fundamental dos anos finais educação física (12); professor de ensino fundamental dos anos finais ensino religioso (2); professor de ensino fundamental dos anos finais espanhol (3); professor de ensino fundamental dos anos finais geografia (20); professor de ensino fundamental dos anos finais história (20); professor de ensino fundamental dos anos finais inglês (20); professor de ensino fundamental dos anos finais matemática (60); professor de ensino fundamental dos anos finais música (3); professor de ensino fundamental dos anos finais português (60); psicólogo (7); secretário escolar (30); supervisor pedagógico (10); técnico de enfermagem (20); técnico de laboratório (5); técnico em radiologia (2); terapeuta ocupacional (3); veterinário (2). Salário: R$ 1.544,98 e R$ 6.084,71. Taxa: R$ 100.

PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO

Inscrições até 6 de maio pelo site: https://institutojkma.org/. Concurso com 86 vagas para o cargo de: engenheiro de tráfego (2); assistente técnico de trânsito e mobilidade urbana (4); agente de trânsito (60); fiscal de transportes e mobilidade urbana (20). Salário:R$ 2.114,19 a R$ 9.696. Taxa: R$ 108.



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS (SES—GO)

Inscrições até 21 de abril pelo site: https://bit.ly/4ri7lL1. Concurso com 50 vagas para o cargo de: fiscal de saúde pública categoria i: biomédico, enfermeiro, médico ou cirurgião—dentista (15);fiscal de saúde pública categoria ii: farmacêutico (15);fiscal de saúde pública categoria iii: graduação em qualquer área, com especialização na área de saúde (10);fiscal de saúde pública categoria iv: nutricionista, engenheiro de alimentos ou médico—veterinário, com especialização na área de saúde (9);fiscal de saúde pública categoria v: engenheiro civil ou arquiteto com especialização na área de saúde (1). Salário: R$ 10.118,44. Taxa: R$ 160.

CÂMARA DE SENADOR CANEDO - GO

Inscrições até 16 de abril pelo site https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 25 vagas para os cargos de: assistente administrativo (2); cerimonialista (1); cinegrafista (1); fotógrafo (1); garçom (1); técnico em sonoplastia (1); operador de audiovisual (1); técnico de manutenção e conservação predial (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico de telecomunicações e estruturas de rede (1); técnico de informática (1); analista legislativo (1); jornalista (1); revisor de texto (1); arquivista (1); designer gráfico (2); tecnólogo da informação (ti) (2); analista de mídias institucionais (2); intérprete de libras (1); procurador jurídico (1); analista legislativo técnico jurídico (1). Salário: R$ 4.425,53 a R$ 11.903,79. Taxa: R$ 80.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (MPMT)

Inscrições até 21 de abril pelo site https://bit.ly/4uG1d1R. Concurso com 8 vagas para os cargos de: Promotor de Justiça Substituto (8). Salário: R$ 37.765,55. Taxa: R$ 400.



CONSELHOS

CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA (CFBM)

Inscrições até 4 de maio pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 40 vagas para os cargos de: Advogado (1 + 9 cr); contador (1 + 9 cr); fiscal biomédico (3 + 7 cr); analista de comunicação - webdesigner (1 + 9 cr). Salário: R$ 13.000 a R$ 15.000. Taxa: R$ 79,50.

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 6° REGIÃO (CREFONO-6 MG/ES)

Inscrições até 13 de abril pelo site: https://www.institutoibest.org.br/. Concurso com 6 vagas para os cargos de analista/fiscal (1); técnico/assistente administrativo (4); técnico/agente fiscal (1). Salário: R$ 3.510 a R$ 8.000. Taxa: R$58 a R$ 68.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARÁ (CAU/CE)

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 76 vaga para os cargos de arquiteto e urbanista (1 + 25 CR), contador (25 CR); assistente administrativo (25 CR). Salário: R$ 3.744,83 a R$ 9.112,18. Taxa: R$54,50 a R$ 55.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDÔNIA (CAU/RO)

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://ibade.org.br/. Concurso com 2 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (1), arquiteto e urbanista (CR). Salário: R$ 1.750 a R$ 7.278,82. Taxa: R$44 a R$ 61.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 17° REGIÃO (CREFITO—17)

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 2 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (1 + cr); advogado (1 + cr); agente fiscal (cr); analista de tecnologia da informação (cr); analista contábil (cr).Salário: R$ 1.621,01 a R$ 6.791,17. Taxa: R$59 a R$ 63.

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO – (CREFONO-9)

Inscrições até 6 de maio pelo site: ps-adm-861.selecao.net.br. Concurso com 180 vagas e cadastro reserva para os cargos de auxiliar administrativo e fonoaudiólogo fiscal. Salário: R$ 2.300 a R$ 4.000. Taxa: R$ 60 a R$ 62.





LOCAIS — ESTADUAIS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA (ALE-RR)

Inscrições até 6 de maio pelo site https://bit.ly/4mmliGI. Concurso com 226 vagas para o cargo de: procurador da ale - rr - classe inicial (6); consultor legislativo - área 1 (1); consultor legislativo - área 2 (1); consultor legislativo - área 3 (1); consultor legislativo - área 4 (1); consultor legislativo - área 5 (1); administrador (1); administrador legislativo (2) analista de acervo (2); analista de controle interno (5); analista de infraestrutura de rede e tecnologia da informação (2); analista de planejamento e orçamento (5); analista de segurança da informação (2); assistente social (4); biblioteconomista (2); contador (5) economista (1); enfermeiro (3); engenheiro civil (1); engenheiro elétrico (1); gestor público (1); jornalista (6); médico clínico geral (2) médico do trabalho (1); pedagogo (1) ; psicólogo (3); psiquiatra (1); publicitário (1); relações públicas e cerimonial (2) ;revisor (4); programador (5) taquígrafo (4); técnico em edificações (1); técnico em enfermagem (2) técnico em informática (1); técnico em segurança do trabalho (2); designer gráfico (2); assistente legislativo (132); repórter cinematográfico (4); repórter fotográfico (4).Salário: R$ 5.815,15 a R$ 39.589,56. Taxa variam conforme o cargo: R$ 300 para procurador, R$ 200 para consultor legislativo, R$ 150 para analista legislativo e R$ 100 para técnico legislativo especializado e técnico legislativo.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PM/SP)

Inscrições até 7 de maio pelo site https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 36 vagas para o cargo de: anestesiologia (3); cirurgia de cabeça e pescoço (1); cirurgia gástrica e do aparelho digestivo (1); clínica geral (2); endocrinologia (1); endoscopia (1); fisiatria (1); ginecologia (2); hematologia (1); medicina de emergência (2); medicina do trabalho (1); medicina intensiva (4); neurologia clínica (2); oncologia (2); otorrinolaringologia (2); patologia clínica e medicina laboratorial (1); pneumologia (1); psiquiatria (4); radiologia (2); urologia (2). Salário: R$ 9.832,41. Taxa: R$ 250.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (MPRJ)

Inscrições até 16 de abril pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/mprjpromotor2026. Concurso com vagas para o cargo de: promotor de justiça substituto. Salário: R$ 37.765,53. Taxa: R$ 350.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS (PMAL)



Inscrições até 30 de abril pelo site https: https://www.cebraspe.org.br/concursos/pm_al_26. Concurso com 530 vagas para o cargo de: oficial de estado-maior (30 + cr);soldado do quadro de praças (500 + cr). Salário: R$ 2.354,67 a 11.563,77. Taxa: R$ 150.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (TJ-RS)

Inscrições até 14 de abril pelo site https://bit.ly/4uN6uFc. Concurso com 247 vagas para o cargo de: por provimento (165);por remoção (82). Salário: R$ 11.135,67. Taxa: R$ 120.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS (CBMMG)

Inscrições de 18 maio a 17 de junho pelo site https://www.bombeiros.mg.gov.br/. Concurso com 341 vagas para os cargos de soldado (320) e cadete (21). Salário: de R$ 4.562,30 a R$ 7.506,80. Taxa: R$ 106 a R$ 230.

CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO RIO GRANDE DO NORTE (CPU-RN)

Inscrições até 24 de abril pelo site avalia.org.br. Concurso com 175 vagas para os cargos de técnico em abastecimento (5); assistente de trânsito (46); técnico em edificações (2); eletricista programador (3); inspeção veicular (5); administração (2); administração de banco de dados (1); administração de redes (2); análise de sistemas (1); arquitetura (1); contabilidade (1); direito (8); economia (1); engenharia civil (1); engenharia elétrica (1); estatística (2); pedagogia do trânsito (1); psicologia do trânsito (1); agente administrativo previdenciário (45); assistente técnico previdenciário (45). Salário: de R$ 1.771,46 a R$ 4.614,55. Taxa: R$ 120.

POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE (PM-RN)

Inscrições até 13 de abril pelo site idecan.org.br. Concurso com 125 vagas para a área da saúde para os cargos de: técnico de radiologia (16); técnico de farmácia (13); técnico de enfermagem (70); técnico de laboratório de análises clínicas (13) e técnico de saúde bucal (13). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.245,64.

PROCURADORIA-GERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (PG-RN)

Inscrições até 13 de abril pelo site https://bit.ly/4lVRBMJ. Concurso com 22 vagas para o cargo de analista jurídico, além de formação de cadastro de reserva. Salário: R$ 8.977,79. Taxa: R$ 120.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS (TJ-MG)

Inscrições até 22 de abril pelo site institutoconsulplan.org.br. Concurso com 103 vagas para o cargo de juiz substituto. Salário: R$ 35.800. Taxa: R$ 358.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA (SED-SC)

Inscrições até 28 de abril pelo site https://concursos.furb.br/ Concurso com 10 mil vagas para os cargos de administrador (42); analista de informática (42); analista técnico administrativo ii (52); gestão e apoio técnico administrativo (4.718); assistente de educação (300); assistente técnico-pedagógico (318); administrador escolar (400); orientador educacional (1.600); supervisor escolar (2.000) e consultor educacional (100). Salário: R$ 5.895.60 a R$ 11.521,24. Taxa: R$ 100.

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO (EPC-PB)

Inscrições de 9 a 14 de maio pelo site www.nossorumo.org.br. Concurso com 35 vagas para os cargos de auxiliar de pré-impressão gráfica; auxiliar de serviços gráficos; cortador gráfico; impressor em máquina digital; impressor em máquina offset; impressor em máquina rotativa; operador de acabamento (máquina de cola); operador de externas; operador de gravação de rádio; técnico de segurança do trabalho; técnico em artes gráficas; técnico em artes visuais. Para Ensino Superior: advogado; diagramador; locutor operador; operador de áudio; programador musical e revisor de texto. Salário: R$ 3.317,58. Taxa: R$ 70 a R$ 120.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DE ALAGOAS (DER-AL)

Inscrições de 7 abril a 14 de maio pelo site https://www.cebraspe.org.br/. concurso com 10 vagas para o cargo de assessor técnico rodoviário – engenheiro civil. Salário: R$ 8.458,49. Taxa: R$ 150.

COMISSÃO DE AEROPORTOS DA REGIÃO AMAZÔNICA (COMARA)

Inscrições até 13 de abril pelo site https://www2.fab.mil.br/comara. Concurso com 489 postos temporários, com oportunidades de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salário: R$ 1.933,41 a R$ 9.315,48. Taxa: não há.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DO SUL (MP-MS)

Inscrições até 3 de maio pelo site https://bit.ly/4s9jlyK. Concurso com 8 vagas para o cargo de promotor de justiça substituto. Salário: R$ 33.988,99. Taxa: R$ 320.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE ANTÔNIO CARLOS - SC

Inscrições até 6 de maio pelo site: https://univali.selecao.net.br/. Concurso com 17 vagas para os cargos de: dentista (1); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); especialista em educação especial (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (1); médico ginecologista (1); médico pediatra (cr); médico psiquiatra (1); procurador (1); professor (2); profissional de educação física (1); psicopedagogo (cr); auxiliar de educação infantil (cr); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de obras e postura (cr); fiscal de vigilância sanitária (1); técnico em enfermagem (1); técnico em saúde bucal (1); auxiliar de conservação e limpeza (1); merendeira (1); operador de máquina (1). Salário:R$ 1.623,27 a R$ 15.691,55. Taxa: R$ 95 a R$ 130.

PREFEITURA DE MACAÉ - RJ

Inscrições até 30 de abril pelo site: https://conhecimento.fgv.br/. Concurso com 191 vagas para os cargos de: técnico em saúde bucal (10); cirurgião-dentista estomatologista (1); cirurgião-dentista protesista (5); cirurgião-dentista — pacientes com necessidades especiais (5); cirurgião-dentista bucomaxilofacial diarista (6); cirurgião-dentista endodontista (5); cirurgião-dentista odontopediatra (3); médico cirurgião pediátrico (18); médico –- estratégia de saúde da família (esf) (29); médico diarista –- infectologista (4); médico i diarista — endocrinologista (6); médico i diarista — cardiologista (5); médico i diarista — geriatra (3); médico i diarista –- mastologista (6); médico i diarista –- neurologista (9); médico i diarista — pneumologista (6); médico i diarista –- proctologista (3); médico i diarista –- psiquiatra (9); médico i –- patologista (6); médico i — reumatologista (6); médico plantonista - endoscopista digestivo (1); enfermeiro do trabalho (2); médico diarista –- pediatra (43). Salário: R$ 2.497,34 até R$ 11.114,50. Taxa: R$ 90 a R$ 170.

PREFEITURA DE GOIANINHA - RN

Inscrições até 12 de abril pelo site: https://apiceconsultoria.com/. Concurso com 170 vagas para os cargos de: coordenador pedagógico (10); professor de educação física (3); psicopedagogo (2); professor de música nível superior (1); professor de música nível técnico (2); professor de história (1); professor de língua inglesa (1); professor de matemática (2); professor de português (3); professor dos anos iniciais (30); professor de educação infantil (25); secretário escolar (1); agente de endemias (1); agente de saúde (6); assistente social (4); arquiteto(a) (1); artesã(o) (1); biomédico(a) (2); dentista (6); enfermeiro –- esf (5); enfermeiro(a) (7); engenheiro civil (1); eletricista/encanador (1); farmacêutico (2); fiscal ambiental (1); fiscal de tributos (1); fiscal urbanístico (1); fiscal de vigilância sanitária (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo(a) (3); médico clínico geral (10); médico do trabalho (1); médico neurologista (1); médico psiquiatra (2); médico veterinário (1); nutricionista (3); operador de máquinas (4); psicólogo (5); técnico de enfermagem (20); técnico em prótese dentária (1); técnico de saúde bucal (1); terapeuta ocupacional (2); assistente de controle interno (2). Salário: R$ 1.621 a R$ 6.165. Taxa: R$ 120 a R$ 140.

PREFEITURA DE MONTEIRO - PB

Inscrições até 12 de abril pelo site: https://apiceconsultoria.com/. Concurso com 10 vagas para os cargos de: agente de combate às endemias (1); agente comunitário de saúde –- zona urbana e zona rural (9). Salário: R$3.242. Taxa: R$ 80.

PREFEITURA DE PLANALTO - PR

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://www.fundacaofafipa.org.br/. Concurso com 76 vagas para os cargos de:auxiliar administrativo (4); auxiliar de consultório dentário (2); eletricista i (1); educador infantil (6); fiscal de obras (cr); técnico em enfermagem (5); assistente social (2); auditor fiscal (1); contador i (cr); contador ii (cr); engenheiro civil (1); enfermeiro (4); fonoaudiólogo (1); médico veterinário (cr); odontólogo (1); orientador pedagógico (cr); professor iii (45); professor de artes (cr); professor de inglês (cr); professor de educação física (cr); psicólogo (2 vagas + cr); psicopedagogo (cr); terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 2.484,30 a R$ 9.738,75. Taxa: R$ 100 a R$ 120.

PREFEITURA DE DONA EMMA - SC

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://portal.editais.legalleconcursos.com.br/. Concurso com 20 vagas para os cargos de:assistente de educação (1); assistente social educacional (1); assistente técnico - pedagógico (1); engenheiro civil (1); monitor de transporte escolar (1); professor (10); professor de artes (1); professor de educação física (1); professor de língua estrangeira - inglês (1); psicólogo educacional (1); vigilante (1). Salário: R$ 2.144,38 a R$ 8.006,48. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE CATANDUVAS - PR

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://concursos.unioeste.br/. Concurso com 46 vagas para os cargos de:agente de apoio (1); cozinheira (6); agente comunitário de saúde (cr); agente de endemias (cr); assistente administrativo (1); assistente educacional (5); atendente de consultório dentário (cr); eletricista (1); mecânico (1); motorista (3); operador de máquinas (1); professor (13); técnico de enfermagem (cr); técnico de higiene dental (cr); técnico de informática (1); técnico em radiologia (cr); topógrafo (1); assistente social (2); auditor fiscal (1); dentista (1); enfermeiro (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil 20h (cr); engenheiro civil 40h (1); farmacêutico (cr); fisioterapeuta (cr); fonoaudiólogo (1); médico (1); médico plantonista (cr); médico veterinário (cr); nutricionista (1); procurador jurídico (1); profissional de educação física (cr); psicólogo (cr); terapeuta ocupacional (1). Salário: 1.742,94 a R$ 27.118,37. Taxa: R$ 50 a R$ 150.

PREFEITURA DE AMPARO DA SERRA - MG

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://portal.mbgestaopublica.com.br/. Concurso com 9 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde ESF rural (4); agente comunitário de Saúde ESF urbano (3); agente de combate às endemias (2). Salário: R$ 3.242,00. Taxa: R$ 110.

PREFEITURA DE ITAPAGIPE - MG

Inscrições até 4 de maio pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 162 vagas para os cargos de: coveiro (1); cozinheiro (8); faxineiro (30); guarda-noturno (2); motorista (12); motorista de ambulância (6); operador de serra (1); operário (10); pedreiro (2); zelador (3); auxiliar administrativo (20); auxiliar de consultório dentário (3); cuidador social (3); educador social (2); monitor escolar (6); porteiro (4); técnico em enfermagem (10); técnico em radiologia (1); analista clínico (2); assistente social (4); cirurgião-dentista (2); educador físico (2); enfermeiro (10); farmacêutico (3); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); nutricionista (2); pedagogo (2); psicólogo (6); terapeuta ocupacional (2). Salário: R$ 1.669,57 a R$ 3.412,92. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE CUMARU - PE

Inscrições até 16 de abril pelo site https://www.idhtec.org.br/. Concurso com 53 vagas para o cargo de: advogado (1); professor ii - ciências (3); professor ii - educação física (2); professor ii - geografia (2); professor ii - história (3); professor ii - libras (1); professor ii - língua inglesa (3); professor ii - língua portuguesa (6); professor ii - matemática (5); psicopedagogo (1); professor i - anos iniciais (14); assistente de controle interno (1); guarda civil municipal (5); motorista cat. "d" - saúde (2); motorista cat. "d" - educação (4). Salário: R$ 1.621 a R$ 5.130,63. Taxa: R$ 72 a R$ 130.

PREFEITURA DE PEDREGULHO - SP

Inscrições até 26 de abril pelo site https://institutoindec.org.br/. Concurso com 14 vagas para o cargo de: fiscal de obras e posturas (1 + cadastro reserva); fisioterapeuta (1 + cadastro reserva); fonoaudiólogo (1 + cadastro reserva); médico da família (1 + cadastro reserva); médico pediatra (1 + cadastro reserva); procurador jurídico (1 + cadastro reserva); terapeuta ocupacional (1 + cadastro reserva). Salário: R$ 3.126,74 a R$ 13.776,67. Taxa: R$ 75 a R$ 90.

PREFEITURA DE PATROCÍNIO - MG

Inscrições até 26 de abril pelo site https://www.funcecp.br/. Concurso com 140 vagas para o cargo de: agente comunitário de saúde (140). Salário: R$3.036. Taxa: R$ 110.

PREFEITURA DE ITABAIANA - PB

Inscrições até 26 de abril pelo site https://sistemas.cpcon.uepb.edu.br/. Concurso com 126 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde - UBSF açude das pedras (1); agente comunitário de saúde - UBSF botafogo (1); agente comunitário de saúde - UBSF costa e silva (1); agente comunitário de saúde - UBSF campo grande (1); agente comunitário de saúde - UBSF casa da mãe pobre (1); agente comunitário de saúde - UBSF brejinho (2); agente comunitário de saúde - UBSF guarita (2); agente comunitário de saúde - UBSF suburbana (1); agente de mobilidade urbana (5); agente fiscal de tributos (2); auxiliar em saúde bucal (5); condutor socorrista (2); técnico administrativo (5); técnico de enfermagem (8); técnico de laboratório de análises clínicas (2); técnico em suporte de ti (1); analista de redes e comunicação de dados (1); assistente social (2); cirurgião dentista (4 + 1 PCD); enfermeiro (8); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (1); médico esf (5); médico veterinário (1); nutricionista (2); psicólogo clínico (2); terapeuta ocupacional (2); professor a (40); professor de artes (1); professor de ciências (1); professor de educação física (1); professor de história (1); professor de geografia (1); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); professor de informática (1); psicopedagogo (1). Salário: R$ 1.621,00 a R$ 6.000. Taxa: R$ 95 a R$ 115.

PREFEITURA DE BURITIS - MG

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://bit.ly/3NsnjEu. Concurso com 289 vagas para o cargo de: agente comunitário de saúde esf vi canaã (1);agente comunitário de saúde esf vii veredas (2);agente comunitário de saúde esf serra bonita (1);agente comunitário de saúde vila rosa e região (1);agente comunitário de saúde vila palmeira e região (1);agente comunitário de saúde barriguda ii e região (1);agente comunitário de saúde vila serrana (1);agente comunitário de saúde coopago e região (2);agente de combate a endemias (2);auxiliar em saúde bucal esf v distrito de serra bonita (1);auxiliar em saúde bucal esf i israel pinheiro (1);auxiliar em saúde bucal esf ii são joão (1);auxiliar em saúde bucal esf iii taboquinha (1);auxiliar em saúde bucal esf iv centro (1);auxiliar em saúde bucal esf viii rural viii (1);auxiliar em saúde bucal esf vi canaã (1);auxiliar em saúde bucal esf vii veredas (2);auxiliar em saúde bucal centro odontológico (2);técnico saúde bucal esf iii taboquinha (1);dentista esf i israel pinheiro (1);dentista esf ii são joão (1);dentista esf iii taboquinha (1);dentista esf iv centro (1);dentista esf v distrito de serra bonita (1);dentista esf vi - canaã (1);dentista esf vii veredas (2);dentista esf viii rural viii (1);enfermeiro esf i israel pinheiro (1);enfermeiro esf ii são joão (1);enfermeiro esf iii taboquinha (1);enfermeiro esf iv centro (1);enfermeiro esf v rural (1);enfermeiro esf v distrito de serra bonita (1);enfermeiro esf vi - canaã (1);enfermeiro esf vii veredas (2);enfermeiro esf rural viii (1);técnico em enfermagem esf i israel pinheiro (1);técnico em enfermagem esf ii são joão (1);técnico em enfermagem esf iii taboquinha (1);técnico em enfermagem esf iv centro (1);técnico em enfermagem esf v rural (1);técnico em enfermagem esf v distrito de serra bonita (1);técnico em enfermagem esf vi - canaã (1);técnico em enfermagem esf vii veredas (2);técnico em enfermagem esf rural viii (1);técnico em enfermagem esf passa três (1);recepcionista (diversas unidades - 12);artesão caps (1);assistente social caps (1);técnico em enfermagem caps (1);pedagogo caps (1);psicólogo caps (2);assistente social e-multi (2);fisioterapeuta e-multi (3);psicólogo e-multi (5);nutricionista e-multi (2);educador físico e-multi (2);farmacêutico e-multi (1);técnico em imobilização ortopédica (1);auxiliar de análise clínica (3);digitador (1);psicólogo centro especializado em autismo e tdha (2);terapeuta ocupacional centro especializado em autismo e tdha (1);fisioterapeuta centro especializado em autismo e tdha (1);psicopedagogo centro especializado em autismo e tdha (2);nutricionista centro especializado em autismo e tdha (1);fonoaudiólogo centro especializado em autismo e tdha (1);secretaria municipal de ação social;auxiliar de coordenação programas e projetos semas (1);advogado programas e projetos semas (1 20h, 1 vaga 30h, 2 40h);assistente social programas e projetos semas (2 30h, 8 40h);nutricionista programas e projetos semas (1 20h, 1 40h);pedagogo programas e projetos semas (2 20h)psicólogo programas e projetos semas (1 30h, 7 40h);auxiliar de cozinha e limpeza programas e projetos semas (25);auxiliar de carga e descarga de mercadorias (1);agente social (2);atendente de projeto (4);cozinheira (17);cuidador social diurno (12);cuidador social noturno (8);educador social (3);visitador do cadastro único (3);horticultor (3);instrutor de artesanato (1);motorista (3);orientador de oficinas socioeducativas (5);padeiro (1);secretaria municipal de educação;assistente de sala de aula (25);professor de aee (4);secretário escolar (4);educador social (6);professor pii inglês (2);professor pii português (2);professor pii educação física (1);professor pi educação física (1);monitor de educação infantil (20). Salário: R$ 5.688,27. Taxa: R$ 85.

PREFEITURA DE BARÃO DE COCAIS - MG

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 48 vagas para o cargo de guarda civil municipal. Salário:R$ 2.683,68. Taxa: R$ 85.

PREFEITURA DE LAVRAS - MG

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://www.gestaodeconcursos.com.br/. Concurso com 169 vagas para os cargos de: assistente administrativo (5); monitor de educação infantil (120); técnico de enfermagem (10); técnico em laboratório (8); suporte técnico de tecnologia da informação (2); farmacêutico (1); médico angiologista (1); médico cardiologista (1); médico cirurgião geral (1); médico endocrinologista (1); médico ginecologista/obstetra (3); médico neurologista (1); médico pediatra (4); médico pediatra de atenção secundária (1); médico psiquiatra saúde mental (3); médico saúde da família (2); médico psiquiatra (3); terapeuta ocupacional saúde mental (2). Salário: R$ 1.673,24 a R$ 15.824,89. Taxa: R$ 80 a R$ 100.

PREFEITURA DE CORONEL MURTA - MG

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 86 vagas para os cargos de: ajudante de serviço da educação ii (3 vagas) ajudante de transporte escolar (2); auxiliar de serviços gerais (1); carpinteiro (1); coveiro (1); gari (3); operário (3); auxiliar de borracheiro (1); auxiliar de mecânico (1); jardineiro (1); lavador de automóveis (1); mecânico de máquinas pesadas (1); mecânico de motos (1); motociclista (1); motorista (2); motorista da educação (1); motorista da saúde (1); motorista de caminhão (1); motorista de caminhão pipa (1); motorista de transporte escolar (1); operador de máquinas pesadas (1); operador de roçadeira (1); operador de trator agrícola (1); pedreiro (1); pintor (1); vigia (1); zelador de mercado (1); agente administrativo (1); arquivista (1); auxiliar administrativo (2); auxiliar de saúde bucal –- asb (2); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de laboratório (1); auxiliar de secretaria (2); bombeiro socorrista (1); borracheiro (1); eletricista (1); facilitador de oficina (1); facilitador de oficina –- scfv (1); fiscal de tributos e renda (1); fiscal sanitário (1); monitor de turma (6); podador de árvores (1); recepcionista (3); soldador (1); técnico em enfermagem (1); técnico em segurança do trabalho (1); assistente social (1); biomédico (1); cirurgião dentista (2); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); professor qmi (3); professor qmii –- ciências (1); professor qmii –- educação física (2); professor qmii –- geografia (1); professor qmii - inglês (1); professor qmii — matemática (1); psicólogo (2); supervisor pedagógico (1). Salário: R$ 759,00 a R$ 4.284,20. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE INDAIATUBA — SP

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://www.consulplan.net/. Concurso com 50 vagas para o cargo de: professor docente I. Salário: R$ 3.749,16 a 5.998,65. Taxa: R$ 48.

PREFEITURA DE OLINDA — PE

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://bit.ly/4aUxnz5 . Concurso com 600 vagas para os cargos agente de: auxiliar de desenvolvimento infantil (170);auxiliar de desenvolvimento dos estudantes com deficiência e/ou transtorno global do desenvolvimento (430). Salário: R$ 1.621. Taxa: R$ 45.



UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (UNIFAP)

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://depsec.unifap.br/concursos/. Concurso com 34 vagas para o cargo de: professor substituto - bacharelado em fisioterapia - eletrotermofototerapia, biofísica, fisioterapia musculoesquelética, cinesioterapia, cinesiologia, tecnologia assistiva e estágio supervisionado em fisioterapia (1, 40h); professor substituto - bacharelado em fisioterapia - propedêutica/fisioterapia neurofuncional no adulto e no idoso/fisioterapia neurofuncional na criança e no adolescente/recursos terapêuticos manuais/estágio supervisionado ambulatorial em fisioterapia (1 ppiq); professor substituto - bacharelado em fisioterapia - fisioterapia respiratória, cardiovascular, terapia intensiva, osteomuscular e estágio supervisionado em fisioterapia no adulto, pediátrico e/ou neonatal (1, 40h); professor substituto - bacharelado em ciências farmacêuticas - ênfase em fitoterapia, farmacologia, farmácia clínica e estágio supervisionado (1 ppiq); professor substituto - bacharelado em ciências farmacêuticas - ênfase em toxicologia e farmácia clínica ou saúde coletiva e análises clínicas em ciências farmacêuticas e estágio supervisionado (1, 40h); professor substituto - bacharelado em enfermagem - tronco profissional - estágio supervisionado i e ii (saúde pública e hospitalar) (1, 40h); professor substituto - bacharelado em enfermagem - enfermagem na saúde do adulto e do idoso; enfermagem clínica e cirúrgica; enfermagem em ambientes de alta complexidade (1 ppiq); professor substituto - bacharelado em enfermagem - materno-infantil na atenção básica, enfermagem em obstetrícia e neonatal e enfermagem pediátrica (1, 40h); professor substituto - bacharelado em psicologia - psicanálise: teoria e clínica; psicologia analítica: teoria e clínica; psicologia da educação (1, 40h); professor substituto - bacharelado em ciência da computação (1, 40h); professor substituto - licenciatura em química - química geral, química analítica, química inorgânica, prática pedagógica e estágio supervisionado (2 cr, 1 ppiq); professor substituto - bacharelado em arquitetura e urbanismo - projeto arquitetônico, urbano e da paisagem (1 cr); professor substituto - bacharelado em arquitetura e urbanismo - representação gráfica, da forma, e projeto arquitetônico (1 cr); professor substituto - bacharelado em arquitetura e urbanismo - conforto ambiental (1 ppiq); professor substituto - licenciatura em matemática - matemática pura, matemática aplicada, estatística e educação matemática (1, 40h, 1 ppiq); professor substituto - bacharelado em engenharia elétrica - sistemas de energia (1, 40h); professor substituto - bacharelado em engenharia civil - engenharia civil (1, 40h); professor substituto - bacharelado em administração: administração mercadológica, administração estratégica de serviços, gestão de projetos, gestão da tecnologia e da inovação (1, 40h); professor substituto - bacharelado em administração: comércio exterior, administração financeira e orçamentária (1 ppiq); professor substituto - licenciatura em sociologia - ensino de sociologia (1, 40h); professor substituto - tecnologia em secretariado (1, 40h, 1 ppiq); professor substituto - tecnologia em secretariado - administração geral (1, 40h); professor substituto - tecnologia em secretariado - economia (1, 40h); professor substituto - bacharelado em relações internacionais (1 cr); professor substituto - licenciatura em letras/libras/português - libras (1, 40h); professor substituto - licenciatura em letras/libras/português - linguística (1 pcd); professor substituto - licenciatura em letras/libras/português - português como segunda língua (1 cr); professor substituto - licenciatura em letras/inglês/português - língua inglesa (1, 40h); professor substituto - bacharelado em jornalismo - redação jornalística e webjornalismo (1 pcd); professor substituto - licenciatura em teatro - prática pedagógica em teatro (1 ppiq); professor substituto - licenciatura em teatro - prática teatral (1, 40h); professor substituto - licenciatura em teatro - teoria do teatro (1, 40h); vagas campus binacional de oiapoque; professor substituto - bacharelado em enfermagem - enfermagem geral (1, 40h, 1 ppiq); professor substituto - licenciatura em pedagogia - educação (1 cr); professor substituto - licenciatura em letras - francês - estudos linguísticos e ensino de língua portuguesa (1, 40h); vagas campus santana; professor substituto - licenciatura em filosofia - história da filosofia antiga (1, 40h). Salário: R$ 3.749,16 a 5.998,65. Taxa: R$ 48.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI)

Inscrições até 17 de abril pelo site: https://copese.ufpi.br/. Concurso com 31 vagas para o cargo de: professor - habilidades médicas/bases da prática médica/internato/atenção primária à saúde - tp-20 h (2); professor - habilidades médicas/bases da prática médica/internato/atenção primária à saúde - ti-40 h (2); professor - atenção primária à saúde/internato (1);professor - bases dos processos de agressão, defesa e proteção i (1); professor - bases dos processos biológicos ii (1); professor - bases dos processos biológicos i (1); professor - libras (1);professor - filosofia medieval (1); professor - patrimônio e seminário de pesquisa em artes (1);professor - estatística (2); professor - arqueologia brasileira (1);professor - sistemas dinâmicos (1); professor - matemática aplicada (1);professor - inteligência artificial (2);professor - neurologia (1); professor - pesquisa operacional (1); professor - produção e nutrição de ruminantes (1); professor - produção e nutrição de não-ruminantes (1); professor - tecnologia de produtos de origem animal (tpoa) e tecnologia de produtos de origem vegetal (tpov) (1);professor - engenharia agrícola (1); professor - bases dos processos biológicos i (1); professor - bases dos processos biológicos ii (1); professor - bases dos processos de agressão, defesa e proteção i (1); professor - bases da prática médica (1); professor - atenção primária à saúde (1);professor - habilidades médicas (1); professor - alimentos e nutrição (1). Salário: R$ 1.777 a R$ 7.107,98. Taxa: R$ 84,98 a R$ 332,22.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS (UNEAL)

Inscrições prorrogadas até o dia 27 de abril pelo site: https://www.cebraspe.org.br/concursos/une_al_26 . Concurso com 41 vagas para o cargo de: analista administrativo - área: análise de sistemas (1 + cr); analista administrativo - área: assistência social (1 + cr); analista administrativo - área: biblioteconomia (2 + cr); analista administrativo - área: ciências contábeis (2 + cr); analista administrativo - área: desenvolvimento e inovação (1 + cr);analista administrativo - área: direito (1 vaga + cr); analista administrativo - área: psicologia (2 + cr); analista administrativo - área: secretariado (1 + cr); analista administrativo - área: técnico em assuntos educacionais (16 + cr); analista administrativo - área: técnico especializado em linguagem de sinais (libras) (2 vagas + cr); gestor em planejamento de educação - área: planejamento (4 vagas + cr); gestor em planejamento de educação - área: gestão (8 + cr). Salário: R$ 5.324,13. Taxa: R$ 120.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)



Inscrições prorrogadas até o dia 12 de maio pelo site: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. Concurso com 4 vagas para o cargo de: Edital nº 213/2025: engenharia de computação (1); edital nº 214/2025: sistemas computacionais (1); edital nº 215/2025: tecnologias e sistemas de software e de dados (1); edital nº 216/2025: princípios e aplicações em engenharia mecânica (1). Salário:R$ 24.309,11. Taxa: Não informado.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)



Inscrições prorrogadas até o dia 22 de abril pelo site: https://www.nc.ufpr.br/. Concurso com 26 vagas para o cargo de: nível médio/técnico;assistente em administração (2); técnico em enfermagem (3); técnico de laboratório/biologia (1); técnico de laboratório/física (1); técnico de laboratório/industrial (1); nível superior; arquivista (3); assistente social (1); contador (1);enfermeiro (2); engenheiro civil (1); geólogo (1); médico/área anestesiologista pediátrico (1); médico/área cardiologista cicloergometria (1); médico/área ecocardiografista pediátrico (1); médico/área ginecologista oncológico (1); médico/área ginecologista urológico (1); médico/área neurofisiologista (1); médico/área neurologista pediátrico (1); médico/área ortopedista oncológico (1); médico/área ortopedista cirurgia de quadril e joelho (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.761,98. Taxa:R$ 130 a R$ 180.



INSTITUTOS

INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (IFUSP)

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://uspdigital.usp.br/admissaodocente. Concurso com 1 vagas para o cargo de: professor doutor na área de física de sistemas complexos com aplicações e problemas biológicos (1). Salário: R$ 16.353,01. Taxa: Não informado.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)

Inscrições até 15 de abril pelo site: https://concursopublico.ifsp.edu.br/. Concurso com 7 vagas para os cargos de: professor formador ou orientador de tcc grupo 1: redes (1 vaga) - tecnologia em redes de computadores (campus salto); professor formador ou orientador de tcc grupo 2: letras - português e inglês (1 vaga) - tecnologia em redes de computadores (campus salto); professor formador ou orientador de tcc grupo 3: libras (1 vaga) - tecnologia em redes de computadores (campus salto) e análise e desenvolvimento de sistemas (campus campinas); professor formador ou orientador de tcc grupo 4: análise e desenvolvimento de sistemas (1 vaga) - tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas (campus campinas); professor formador ou orientador de tcc grupo 5: ciência de dados (1 vaga) - especialização em ciência de dados (campus campinas); professor formador ou orientador de tcc grupo 6: gestão pública, administração e empreendedorismo (1 vaga) - especialização em gestão pública (campus matão) e tecnologia em redes de computadores (campus salto); professor formador ou orientador de tcc grupo 7: educação especial (1 vaga) - especialização em educação especial com ênfase em altas habilidades/superdotação (campus birigui).Salário: R$ 1.850. Taxa: Não informado.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) - BA



Inscrições até 23 de abril presencialmente, na Base Avançada do Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal (BR-498, Km 0, Porto Seguro/BA), no período de 30 de março de 2026 a 13 de abril de 2026, das 8h às 16h. Concurso com vagas para os cargos de: agente temporário ambiental uso público - nível i (cr); agente temporário ambiental uso público - nível ii (cr). Salário: Não informado. Taxa: Não haverá cobrança de taxa de inscrição.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG)



Inscrições até 23 de abril pelo site: https://www.ifg.edu.br/concursos/professor-substituto. Concurso com vagas para os cargos de: Professor Substituto de Educação Física (1). Salário: 4.326,60 a R$ 8.058,29. Taxa: R$ 40.