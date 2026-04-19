Confira lista com 69 concursos abertos e 20.653 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 69 concursos e 20.653 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal tem um concurso aberto com 150 vagas. Entre os nacionais, há oito certames abertos para 3.327 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há sete seleções abertas com 995 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são nove concursos com 381 postos vagos. Há ainda nove seleções de concursos estaduais com 11.148 vagas. Já para os municipais, há 23 concursos e 4.494 vagas. Nas universidades federais, são sete processos seletivos e 153 oportunidades. Nos institutos federais há cinco certames abertos com cinco vagas.





DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF)

Inscrições até 27 de abril pelo site: https://www.cebraspe.org.br/concursos/. Concurso com 150 vaga para o cargo de: médico radiologista imagenologista (CR). Salário: R$ 13.359,56. Taxa: 310.



NACIONAIS

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER JUDICIÁRIO (FUNPRESP-JUD)

Inscrições até 7 de maio pelo site https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com quatro vagas para os cargos de: advogado (1); analista –- especialidade: administração, governança e planejamento (1); analista — especialidade: gestão e risco de investimentos (1); analista — especialidade: seguridade (1). Salário: R$ 10.364,94 a R$ 11.495,66. Taxa: R$ 120.

COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS (CPESFN)

Inscrições até 20 de abril pelo site https://www.fab.mil.br/. Concurso com 1.680 vagas para o cargo de soldado fuzileiro naval. Salário: R$ 1.424,26 a R$ 2.505,10. Taxa: R$ 40,00.





INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO)

Inscrições até 28 de abril presencialmente no endereço: BR-070, Sede da Floresta Nacional de Brasília, Km 01, Bairro Taguatinga - Brasília/DF. Concurso com duas vagas para os cargos de: agente temporário ambiental — nível I; agente temporário ambiental –- nível III. Salário: R$ 1.621 a R$ 4.052,50. Taxa: Não há.

ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (ESA)

Inscrições até 4 de maio pelo site: https://www.esa.eb.mil.br/. Concurso com 1.100 vagas para os cargos de: área combatente/logística e aviação (masculino) (910); área combatente/logística e aviação (feminino) (105);área músico (ambos os sexos);clarineta em mib/clarineta em sib (8);saxhorne barítono em sib/saxhorne baixo em sib (4);trombone tenor em sib (de vara)/trombone baixo em sib (de vara) (7);trompa em fá (1);trompete em mib/sib - cornetim em sib/flueglhorne em sib (6);tuba em mib/tuba em sib (4);área saúde (ambos os sexos);técnico em enfermagem (55). Salário: Não informado. Taxa: 95.



ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ESFCEX)

Inscrições até 12 de junho pelo site www.esfcex.eb.mil.br. Concurso com 180 vagas para os cargos Administração(4): Ciências Contábeis (3) Comunicação Social - Jornalismo (1) Direito (3); Economia (2); Enfermagem (12); Estatística (1); Informática (3); Psicologia (1); Pedagogia (1); Veterinária(1); Magistério Biologia (2); Magistério Geografia (3); Magistério História (2); Magistério Inglês (3); Magistério Matemática (4); Magistério Português (4); Magistério Química (4); Magistério Física (2); Magistério Italiano (1);Padre Católico Apostólico Romano (2);Anestesiologia (5); Cancerologia/Oncologia (2 - nacionais e regionais: Fortaleza, Belém, Juiz de Fora, Recife, Campo Grande, Porto Alegre); Cardiologia (2 - nacionais e regionais: Porto Alegre, Campo Grande); Cardiologia Intervencionista (Hemodinâmica) (nacional: Rio de Janeiro, Porto Alegre); Cirurgia de Cabeça e Pescoço (1); Cirurgia Geral (6); Cirurgia de Mão (1); Cirurgia Vascular (2); Clínica Médica (2); Endocrinologia (2); Endoscopia Digestiva (2 - nacionais e regionais: Recife, Porto Alegre);Geriatria (1); Ginecologia e Obstetrícia (4); Hematologia e Hemoterapia (2 - nacionais e regionais: Juiz de Fora, Belém); Infectologia (2); Mastologia (3); Medicina da Família - Saúde da Família (10); Medicina Intensiva (2 - nacionais e regionais: Juiz de Fora, Natal, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Belém); Medicina Intensiva Pediátrica (1); Nefrologia (2); Neurologia (4); Neurocirurgia (nacional e regionais: Rio de Janeiro, São Paulo) Neonatologia (nacional: Rio de Janeiro) Oftalmologia (4) Ortopedia/Traumatologia (4 - nacional, e em cirurgias de joelho/ombro nas regiões informadas no edital); Otorrinolaringologia (3); Patologia (1); Pediatria (4); Pneumologia (2); Proctologia (nacionais e regionais: São Paulo, Campo Grande) ;Psiquiatria (2 - nacionais e regionais: Juiz de Fora, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro); Radiologia (3 - nacionais e regionais: Salvador, Porto Alegre, São Paulo, Recife); Reumatologia (1) Sem Especialidade (22); Urologia (3);Farmácia (4); Farmácia Oncológica (4); Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (3); Implantodontia (1); Dentística Restauradora(1) e Odontologia Hospitalar (3);. Salário:não informado. Taxa: R$ 150.

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA (SSPM)

Inscrições até 4 de maio pelo site www.marinha.mil.br/cgcfn. Concurso com 156 vagas para a soldado fuzileiro naval: sendo 142 para o sexo masculino e 14 para o sexo feminino, nas funções típicas de atividades militares. Salário: R$ 1.526,92. Taxa: R$ 110.

FORÇA AÉREA BRASILEIRA — ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR (EPCAR)

Inscrições até 23 de junho pelo site https://www.fab.mil.br/. Concurso com 150 vagas para a área de aluno do curso preparatório de cadetes do ar. Salário: R$ 7.490 após formação. Taxa: R$ 100.

ACADEMIA DA FORÇA AÉREA (AFA)

Inscrições até 27 de abril pelo site https://www.fab.mil.br/. Concurso com 55 vagas para os cargos de intendente(25); oficiais aviadores(10) e infantaria(20) . Salário:R$ 1.500. Taxa: R$ 120



CENTRO—OESTE



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (MPMT)

Inscrições até 21 de abril pelo site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpmt. Concurso com 8 vagas para o cargo de: Promotor de Justiça Substituto (8). Salário:37.765,55. Taxa: R$ 400.





PREFEITURA DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrições até 7 de maio pelo site https://institutoverbena.ufg.br/. Concurso com 765 vagas para os cargos de: agente de educação (50); assistente de educação monitor (50); assistente social (10); auxiliar em saúde bucal (2); biomédico (3); bioquímico (5); cirurgião-dentista (10); condutor socorrista (5); enfermeiro (20); engenheiro civil (2); escriturário (10); farmacêutico 30h (5); farmacêutico 40h (5); fiscal de obras (3); fiscal de postura (3); fiscal de transporte público e trânsito (3); fiscal de tributos (4); fiscal de higiene sanitária (3); fiscal de meio ambiente (3); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (6); médico clínico geral (13); motorista oficial (5); nutricionista (7); orientador educacional (25); professor de educação básica professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (200); professor de ensino fundamental dos anos finais ciências (20); professor de ensino fundamental dos anos finais educação artística (9); professor de ensino fundamental dos anos finais educação física (12); professor de ensino fundamental dos anos finais ensino religioso (2); professor de ensino fundamental dos anos finais espanhol (3); professor de ensino fundamental dos anos finais geografia (20); professor de ensino fundamental dos anos finais história (20); professor de ensino fundamental dos anos finais inglês (20); professor de ensino fundamental dos anos finais matemática (60); professor de ensino fundamental dos anos finais música (3); professor de ensino fundamental dos anos finais português (60); psicólogo (7); secretário escolar (30); supervisor pedagógico (10); técnico de enfermagem (20); técnico de laboratório (5); técnico em radiologia (2); terapeuta ocupacional (3); veterinário (2). Salário: R$ 1.544,98 e R$ 6.084,71. Taxa: R$ 100.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO)

Inscrições até 30 de abril presencialmente na Sede do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Rodovia GO 239, Km 83, Vila de São Jorge, Alto Paraíso de Goiás. Concurso com duas vagas para os cargos de: agente temporário ambiental — uso público I; agente temporário ambiental –- uso público II. Salário: R$ 1.621 a R$ 2.431,50 . Taxa: Não há.

PREFEITURA DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO

Inscrições até 6 de maio pelo site: https://institutojkma.org/. Concurso com 86 vagas para os cargos de: engenheiro de tráfego (2); assistente técnico de trânsito e mobilidade urbana (4); agente de trânsito (60); fiscal de transportes e mobilidade urbana (20). Salário:R$ 2.114,19 a R$ 9.696. Taxa: R$ 108.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS (SES—GO)

Inscrições até 21 de abril pelo site https://bit.ly/4ri7lL1. Concurso com 50 vagas para o cargo de: fiscal de saúde pública categoria i: biomédico, enfermeiro, médico ou cirurgião—dentista (15);fiscal de saúde pública categoria ii: farmacêutico (15);fiscal de saúde pública categoria iii: graduação em qualquer área, com especialização na área de saúde (10);fiscal de saúde pública categoria iv: nutricionista, engenheiro de alimentos ou médico—veterinário, com especialização na área de saúde (9);fiscal de saúde pública categoria v: engenheiro civil ou arquiteto com especialização na área de saúde (1). Salário: R$ 10.118,44. Taxa: R$ 160.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINÓPOLIS - GO

Inscrições até 19 de abril pelo site https://firminopolis.go.gov.br/. Concurso com 51 vagas para os cargos de: executor de serviços braçais (15 + cr); auxiliar de serviços gerais ii (15 + cr); auxiliar de serviços gerais iii (10 + cr); motorista (1 + cr); pedreiro (1 vaga + cr); operador de máquinas rodoviárias classe i (1 + cr); operador de máquinas rodoviárias classe ii (1 + cr); mecânico (1 + cr); professor ii (5 + cr); psicólogo (1 + cr). Salário: R$ 1.621,00 a R$ 5.387,18. Taxa: Não há.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (MPMT)

Inscrições até 21 de abril pelo site https://bit.ly/4uG1d1R. Concurso com 8 vagas para os cargos de: promotor de Justiça Substituto (8). Salário: R$ 37.765,55. Taxa: R$ 400.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 9ª REGIÃO (CRECI-BA),

Inscrições até 20 de maio pelo site: https://www.quadrix.org.br. Concurso com 23 vagas para os cargos de: profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - alagoinhas (cr); profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - barreiras (cr); profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - feira de santana (cr); profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - ilhéus (cr); profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - itabuna (cr); profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - juazeiro (cr); profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - luís eduardo magalhães (1 vaga efetiva + cr); profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - porto seguro (1 vaga efetiva + cr); profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - salvador (10 vagas efetivas + cr); profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - santo antônio de jesus (cr); profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - teixeira de freitas (1 vaga efetiva + cr); profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - vitória da conquista (cr); profissional analista superior (pas) - agente fiscal - salvador (2 vagas efetivas + cr). salário: r$ 1.910,88 a r$ 3.522,36 taxa: R$ 60 (nível médio) e de R$ 65 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO PIAUÍ (CORE - PI)

Inscrições até 20 de maio pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 4 vagas para os cargos de: assistente administrativo (1 vaga + cr); fiscal (1 vaga + cr); assistente jurídico (1 vaga + cr); contador (1 vaga + cr). Salário: R$ 3.947,08 a R$ 6.500,00. Taxa: R$ 75 (nível médio) e de R$ 90 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DE SÃO PAULO (CREFONO-2/SP)

Inscrições até 20 de maio pelo site: https://www.quadrix.org.br. Concurso com 6 vagas para os cargos de: agente fiscal (cr); analista de fiscalização (5 vagas imediatas + cr). Salário: R$ 3.283,07 a R$ 5.246,54. Taxa: R$ 65 (nível médio) e de R$ 68 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 11ª REGIÃO (CREF-11/MS)

Inscrições até 20 de maio pelo site: https://www.quadrix.org.br. Concurso com 8 vagas para os cargos de: Assistente administrativo (3 vagas ac, 1 vaga pn); agente de fiscalização (cr); analista contábil (cr); analista de suporte em tecnologia da informação (cr); procurador jurídico (1 vaga). Salário: R$ 3.104,32 a R$ 6.474,71. Taxa: R$ 65 (nível médio) e de R$ 75 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 5ª REGIÃO (CRBM-5),

Inscrições até 11 de maio pelo site: https://www.institutoibest.org.br/. Concurso com 5 vagas para os cargos de: contador (1 vaga + cr) - porto alegre/rs; fiscal biomédico (1 vaga + cr) - florianópolis/sc; fiscal biomédico (1 vaga + cr) - porto alegre/sc; agente administrativo (1 vaga + cr) - porto alegre/rs; agente administrativo (1 vaga + cr) - florianópolis/sc. Salário: R$ 3.492,32 a R$ 5.088,60. Taxa: R$ 50 (nível médio) e de R$ 60 (nível superior).

CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA (CFBM)

Inscrições até 4 de maio pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 40 vagas para os cargos de: Advogado (1 + 9 cr); contador (1 + 9 cr); fiscal biomédico (3 + 7 cr); analista de comunicação - webdesigner (1 + 9 cr). Salário: R$ 13.000 a R$ 15.000. Taxa: R$ 79,50.

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 2ª REGIÃO (CRBM2)

Inscrições até 7 de maio pelo site: https://institutoindec.org.br/ Concurso com 39 vagas para os cargos de: fiscal Biomédico: recife/pe (1 vaga + cr), salvador/ba (1 vaga + cr), maceió/al (1 vaga + cr), teresina/pi (1 vaga + cr), aracaju/se (cr), joão pessoa/pb (cr), natal/rn (cr), fortaleza/ce (cr), são luís/ma (cr); advogado: recife/pe (1 vaga + cr), salvador/ba (cr), maceió/al (cr), aracaju/se (cr), joão pessoa/pb (cr), natal/rn (cr), fortaleza/ce (cr), teresina/pi (cr), são luís/ma (cr); contador: recife/pe (1 vaga + cr), salvador/ba (cr), maceió/al (cr), aracaju/se (cr), joão pessoa/pb (cr), natal/rn (cr), fortaleza/ce (cr), teresina/pi (cr), são luís/ma (cr); agente administrativo: recife/pe (3 vagas + cr), salvador/ba (cr), maceió/al (cr), aracaju/se (cr), joão pessoa/pb (cr), natal/rn (cr), fortaleza/ce (cr), teresina/pi (cr), são luís/ma (cr). Salário: R$ 13.227,84 a R$ 6.660,35. Taxa: R$ 110 (nível médio) e de R$ 125 (nível superior).

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARÁ (CAU/CE)

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 76 vaga para os cargos de arquiteto e urbanista (1 + 25 CR), contador (25 CR); assistente administrativo (25 CR). Salário: R$ 3.744,83 a R$ 9.112,18. Taxa: R$54,50 (nível médio) e de R$ 55 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO – (CREFONO-9)

Inscrições até 6 de maio pelo site: https://www.quadrix.org.br/ Concurso com 180 vagas e cadastro reserva para os cargos de auxiliar administrativo e fonoaudiólogo fiscal. Salário: R$ 2.300 a R$ 4.000. Taxa: R$ 60 (nível médio) a R$ 62 (nível superior).





LOCAIS — ESTADUAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS (TJ-MG)

Inscrições até 22 de abril pelo site: institutoconsulplan.org.br. Concurso com 103 vagas para o cargo de juiz substituto. Salário: R$ 35.800. Taxa: R$ 358.





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (MP - ES)

Inscrições até 11 de junho pelo site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpes26. Concurso com 60 vagas para os cargos de: Agente de Apoio - Administrativo (20); Agente Técnico - Administrador (2); Agente Técnico - Antropólogo (1); Agente Técnico - Arquiteto (1); Agente Técnico - Assistente Social (1); Agente Técnico - Atuário (1); Agente Técnico - Biólogo (1); Agente Técnico - Contador (1); Agente Técnico - Desenvolvedor (1); Agente Técnico - DevOps (1); Agente Técnico - Economista (1); Agente Técnico - Enfermeiro (1); Agente Técnico - Engenheiro Agrônomo (1); Agente Técnico - Engenheiro Ambiental (1); Agente Técnico - Engenheiro Civil (1); Agente Técnico - Engenheiro de Produção (1); Agente Técnico - Engenheiro de Segurança do Trabalho (1); Agente Técnico - Engenheiro Mecânico (1); Agente Técnico - Estatístico (1); Agente Técnico - Fisioterapeuta (1); Agente Técnico - Governança em TI (1); Agente Técnico - Historiador (1); Agente Técnico - Inovação (1); Agente Técnico - Médico-Veterinário (1); Agente Técnico - Nutricionista (1); Agente Técnico - Operador de Infraestrutura (1); Agente Técnico - Operador de Redes e Telecomunicações (1); Agente Técnico - Pedagogo (1); Agente Técnico - Psicólogo (1); Agente Técnico - Qualidade e Testes de Software (1); Agente Técnico - Suporte ao Usuário (1); Agente Especializado - Analista de Experiência do Usuário - UX (1); Agente Especializado - Analista de Infraestrutura (1); Agente Especializado - Analista de Segurança da Informação (1); Agente Especializado - Analista de Sistemas (1); Agente Especializado - Cientista de Dados e Inteligência de Negócios (1); Agente Especializado - Engenheiro de Dados (1); Agente Especializado - Médico (1); Agente Especializado - Médico do Trabalho (1); Agente Especializado - Médico Psiquiatra (1). Salário: R$ 2.300 a R$ 4.000. Taxa: R$ 60 a R$ 62. Salário: R$ 5.073,26 a R$ 10.453,81. Taxa: R$ 95 a R$ 120.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA (ALE-RR)

Inscrições até 6 de maio pelo site: https://bit.ly/4mmliGI. Concurso com 226 vagas para o cargo de: procurador da ale - rr - classe inicial (6); consultor legislativo - área 1 (1); consultor legislativo - área 2 (1); consultor legislativo - área 3 (1); consultor legislativo - área 4 (1); consultor legislativo - área 5 (1); administrador (1); administrador legislativo (2) analista de acervo (2); analista de controle interno (5); analista de infraestrutura de rede e tecnologia da informação (2); analista de planejamento e orçamento (5); analista de segurança da informação (2); assistente social (4); biblioteconomista (2); contador (5) economista (1); enfermeiro (3); engenheiro civil (1); engenheiro elétrico (1); gestor público (1); jornalista (6); médico clínico geral (2) médico do trabalho (1); pedagogo (1) ; psicólogo (3); psiquiatra (1); publicitário (1); relações públicas e cerimonial (2) ;revisor (4); programador (5) taquígrafo (4); técnico em edificações (1); técnico em enfermagem (2) técnico em informática (1); técnico em segurança do trabalho (2); designer gráfico (2); assistente legislativo (132); repórter cinematográfico (4); repórter fotográfico (4).Salário: R$ 5.815,15 a R$ 39.589,56. Taxa variam conforme o cargo: R$ 300 para procurador, R$ 200 para consultor legislativo, R$ 150 para analista legislativo e R$ 100 para técnico legislativo especializado e técnico legislativo.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PM/SP)

Inscrições até 7 de maio pelo site: https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 36 vagas para o cargo de: anestesiologia (3); cirurgia de cabeça e pescoço (1); cirurgia gástrica e do aparelho digestivo (1); clínica geral (2); endocrinologia (1); endoscopia (1); fisiatria (1); ginecologia (2); hematologia (1); medicina de emergência (2); medicina do trabalho (1); medicina intensiva (4); neurologia clínica (2); oncologia (2); otorrinolaringologia (2); patologia clínica e medicina laboratorial (1); pneumologia (1); psiquiatria (4); radiologia (2); urologia (2). Salário: R$ 9.832,41. Taxa: R$ 250.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS (PMAL)



Inscrições até 30 de abril pelo site: https: https://www.cebraspe.org.br/concursos/pm_al_26. Concurso com 530 vagas para o cargo de: oficial de estado-maior (30 + cr);soldado do quadro de praças (500 + cr). Salário: R$ 2.354,67 a 11.563,77. Taxa: R$ 150.

CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO RIO GRANDE DO NORTE (CPU-RN)

Inscrições até 24 de abril pelo site: avalia.org.br. Concurso com 175 vagas para os cargos de técnico em abastecimento (5); assistente de trânsito (46); técnico em edificações (2); eletricista programador (3); inspeção veicular (5); administração (2); administração de banco de dados (1); administração de redes (2); análise de sistemas (1); arquitetura (1); contabilidade (1); direito (8); economia (1); engenharia civil (1); engenharia elétrica (1); estatística (2); pedagogia do trânsito (1); psicologia do trânsito (1); agente administrativo previdenciário (45); assistente técnico previdenciário (45). Salário: de R$ 1.771,46 a R$ 4.614,55. Taxa: R$ 120.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA (SED-SC)

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://concursos.furb.br/ Concurso com 10 mil vagas para os cargos de administrador (42); analista de informática (42); analista técnico administrativo ii (52); gestão e apoio técnico administrativo (4.718); assistente de educação (300); assistente técnico-pedagógico (318); administrador escolar (400); orientador educacional (1.600); supervisor escolar (2.000) e consultor educacional (100). Salário: R$ 5.895.60 a R$ 11.521,24. Taxa: R$ 100.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DE ALAGOAS (DER-AL)

Inscrições até 14 de maio pelo site: https://www.cebraspe.org.br/. concurso com 10 vagas para o cargo de assessor técnico rodoviário – engenheiro civil. Salário: R$ 8.458,49. Taxa: R$ 150.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DO SUL (MP-MS)

Inscrições até 3 de maio pelo site: https://bit.ly/4s9jlyK. Concurso com 8 vagas para o cargo de promotor de justiça substituto. Salário: R$ 33.988,99. Taxa: R$ 320.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE CARUARU - PE

Inscrições até 24 de abril pelo site https://caruaru.pe.gov.br/. Concurso com 345 vagas para os cargos de assistente social (9); auxiliar de saúde bucal (63); cirurgião-dentista (47); enfermeiro (76); farmacêutico (2); fisioterapeuta (13); fonoaudiólogo (2); nutricionista (13); profissional de educação física (13); psicólogo (20); sanitarista (3) e técnico de enfermagem (85). Salário: de R$ 1.621 a R$ 8.472. Taxa: não informado.

PREFEITURA DE ITABAIANA - PB

Inscrições até 26 de abril pelo site https://cpcon.uepb.edu.br/. Concurso com 126 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (1); agente comunitário de saúde (1); agente comunitário de saúde (1); agente comunitário de saúde (1); agente comunitário de saúde (1); agente comunitário de saúde (2); agente comunitário de saúde (2); agente comunitário de saúde (1); agente de mobilidade urbana: (10); agente fiscal de tributos (2); auxiliar em saúde bucal: (10); condutor socorrista (2); técnico administrativo: (10); técnico de enfermagem:(16); técnico de laboratório de análises clínicas (2); técnico em suporte de ti (1); analista de redes e comunicação de dados (1); assistente social (2); cirurgião dentista: (10); enfermeiro: (16); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); fisioterapeuta: (10); fonoaudiólogo (1); médico (10); médico veterinário (1); nutricionista (2); psicólogo clínico (2); terapeuta ocupacional (2); professor a (80); professor de artes (1); professor de ciências (1); professor de educação física (1); professor de história (1); professor de geografia (1); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); professor de informática (1); psicopedagogo (1). Salário: R$ 1.621,00 a R$ 3.650,83. Taxa: R$ 95 a R$ 115.

PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA - SP

Inscrições até 22 de abril pelo site https://www.consulpam.com.br/. Concurso com cadastro de reserva para os cargos de agente cultural; agente de combate às endemias; agente de gestão pública; agente de saúde pública; agente de trânsito; assistente cultural em artes visuais; assistente cultural em artes circenses; assistente cultural em artesanato; assistente cultural em audiovisual; auxiliar de atividades operacionais - administrativo; mecânico; técnico de agrimensura; técnico de som e iluminação cênica; enfermeiro; auditor fiscal de tributos municipais e cadastrador imobiliário. Salário: de R$ 1.833,50 a R$ 6.067,97. Taxa: R$ 13,27 a R$ 21,56.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

Inscrições até 22 de maio pelo site https://institutojkma.org/. concurso com 950 vagas para os cargos de: professor da educação infantil (118); professor do ensino fundamental - anos iniciais (424); professor do ensino fundamental - anos finais - arte (20); professor do ensino fundamental - anos finais - ensino religioso (10); professor do ensino fundamental - anos finais - ciências (29); professor do ensino fundamental - anos finais - educação física (49); professor do ensino fundamental - anos finais - filosofia (15); professor do ensino fundamental - anos finais - geografia (17); professor do ensino fundamental - anos finais - história (18); professor do ensino fundamental - anos finais - história e cultura afro-brasileira, africana e indígena (12); professor do ensino fundamental - anos finais - letras/inglês (46); professor do ensino fundamental - anos finais - música (12); professor do ensino fundamental - anos finais - língua portuguesa (61); professor do ensino fundamental - anos finais - matemática (56); professor especialista em educação especial (48); professor intérprete de libras (15). Salário: R$ 6.914,37. Taxa: R$ 145.

PREFEITURA DE MACEIÓ - AL

Inscrições até 7 de maio pelo site: https://www.copeve.ufal.br/sistema. Concurso com 50 vagas e cadastro de reserva para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 1.842,55. Taxa: R$ 120.

PREFEITURA DE TEIXEIRA SOARES - PR

Inscrições até 23 de abril pelo site teixeirasoares.1doc.com.br. Concurso com 40 vagas para os cargos de motorista (6); motorista de ambulância (2); técnico em higiene dental (2); técnico em enfermagem (10); inspetor de alunos (2); motorista de transporte escolar (8); secretário escolar (3); nutricionista (1); fonoaudiólogo (2); engenheiro civil (2); mecânico (2) e enfermeiro (1). Salário: R$ 1.621,00 a R$ 4.142,63. Taxa: não há.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

Inscrições até 22 de maio pelo site https://institutojkma.org/. Concurso com 950 vagas para os cargos de professor da educação infantil (118); professor do ensino fundamental - anos iniciais (424); professor do ensino fundamental - anos finais - arte (20); professor do ensino fundamental - anos finais - ensino religioso (10); professor do ensino fundamental - anos finais - ciências (29); professor do ensino fundamental - anos finais - educação física (49); professor do ensino fundamental - anos finais - filosofia (15); professor do ensino fundamental - anos finais - geografia (17); professor do ensino fundamental - anos finais - história (18); professor do ensino fundamental - anos finais - história e cultura afro-brasileira, africana e indígena (12); professor do ensino fundamental - anos finais - letras/inglês (46); professor do ensino fundamental - anos finais - música (12); professor do ensino fundamental - anos finais - língua portuguesa (61); professor do ensino fundamental - anos finais - matemática (56); professor especialista em educação especial (48) e professor intérprete de libras (15). Salário: R$ 6.914,37. Taxa: R$ 145.

PREFEITURA DE ANTÔNIO CARLOS - SC

Inscrições até 6 de maio pelo site: https://univali.selecao.net.br/. Concurso com 17 vagas para os cargos de: dentista (1); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); especialista em educação especial (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (1); médico ginecologista (1); médico pediatra (cr); médico psiquiatra (1); procurador (1); professor (2); profissional de educação física (1); psicopedagogo (cr); auxiliar de educação infantil (cr); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de obras e postura (cr); fiscal de vigilância sanitária (1); técnico em enfermagem (1); técnico em saúde bucal (1); auxiliar de conservação e limpeza (1); merendeira (1); operador de máquina (1). Salário:R$ 1.623,27 a R$ 15.691,55. Taxa: R$ 95 a R$ 130.

PREFEITURA DE MACAÉ - RJ

Inscrições até 30 de abril pelo site: https://conhecimento.fgv.br/. Concurso com 191 vagas para os cargos de: técnico em saúde bucal (10); cirurgião-dentista estomatologista (1); cirurgião-dentista protesista (5); cirurgião-dentista — pacientes com necessidades especiais (5); cirurgião-dentista bucomaxilofacial diarista (6); cirurgião-dentista endodontista (5); cirurgião-dentista odontopediatra (3); médico cirurgião pediátrico (18); médico –- estratégia de saúde da família (esf) (29); médico diarista –- infectologista (4); médico i diarista — endocrinologista (6); médico i diarista — cardiologista (5); médico i diarista — geriatra (3); médico i diarista –- mastologista (6); médico i diarista –- neurologista (9); médico i diarista — pneumologista (6); médico i diarista –- proctologista (3); médico i diarista –- psiquiatra (9); médico i –- patologista (6); médico i — reumatologista (6); médico plantonista - endoscopista digestivo (1); enfermeiro do trabalho (2); médico diarista –- pediatra (43). Salário: R$ 2.497,34 até R$ 11.114,50. Taxa: R$ 90 a R$ 170.

PREFEITURA DE PLANALTO - PR

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://www.fundacaofafipa.org.br/. Concurso com 76 vagas para os cargos de:auxiliar administrativo (4); auxiliar de consultório dentário (2); eletricista i (1); educador infantil (6); fiscal de obras (cr); técnico em enfermagem (5); assistente social (2); auditor fiscal (1); contador i (cr); contador ii (cr); engenheiro civil (1); enfermeiro (4); fonoaudiólogo (1); médico veterinário (cr); odontólogo (1); orientador pedagógico (cr); professor iii (45); professor de artes (cr); professor de inglês (cr); professor de educação física (cr); psicólogo (2 vagas + cr); psicopedagogo (cr); terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 2.484,30 a R$ 9.738,75. Taxa: R$ 100 a R$ 120.

PREFEITURA DE DONA EMMA - SC

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://portal.editais.legalleconcursos.com.br/. Concurso com 20 vagas para os cargos de:assistente de educação (1); assistente social educacional (1); assistente técnico - pedagógico (1); engenheiro civil (1); monitor de transporte escolar (1); professor (10); professor de artes (1); professor de educação física (1); professor de língua estrangeira - inglês (1); psicólogo educacional (1); vigilante (1). Salário: R$ 2.144,38 a R$ 8.006,48. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE CATANDUVAS - PR

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://concursos.unioeste.br/. Concurso com 46 vagas para os cargos de:agente de apoio (1); cozinheira (6); agente comunitário de saúde (cr); agente de endemias (cr); assistente administrativo (1); assistente educacional (5); atendente de consultório dentário (cr); eletricista (1); mecânico (1); motorista (3); operador de máquinas (1); professor (13); técnico de enfermagem (cr); técnico de higiene dental (cr); técnico de informática (1); técnico em radiologia (cr); topógrafo (1); assistente social (2); auditor fiscal (1); dentista (1); enfermeiro (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil 20h (cr); engenheiro civil 40h (1); farmacêutico (cr); fisioterapeuta (cr); fonoaudiólogo (1); médico (1); médico plantonista (cr); médico veterinário (cr); nutricionista (1); procurador jurídico (1); profissional de educação física (cr); psicólogo (cr); terapeuta ocupacional (1). Salário: 1.742,94 a R$ 27.118,37. Taxa: R$ 50 a R$ 150.

PREFEITURA DE AMPARO DA SERRA - MG

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://portal.mbgestaopublica.com.br/. Concurso com 9 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde ESF rural (4); agente comunitário de Saúde ESF urbano (3); agente de combate às endemias (2). Salário: R$ 3.242,00. Taxa: R$ 110.

PREFEITURA DE ITAPAGIPE - MG

Inscrições até 4 de maio pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 162 vagas para os cargos de: coveiro (1); cozinheiro (8); faxineiro (30); guarda-noturno (2); motorista (12); motorista de ambulância (6); operador de serra (1); operário (10); pedreiro (2); zelador (3); auxiliar administrativo (20); auxiliar de consultório dentário (3); cuidador social (3); educador social (2); monitor escolar (6); porteiro (4); técnico em enfermagem (10); técnico em radiologia (1); analista clínico (2); assistente social (4); cirurgião-dentista (2); educador físico (2); enfermeiro (10); farmacêutico (3); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); nutricionista (2); pedagogo (2); psicólogo (6); terapeuta ocupacional (2). Salário: R$ 1.669,57 a R$ 3.412,92. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE PEDREGULHO - SP

Inscrições até 26 de abril pelo site https://institutoindec.org.br/. Concurso com 14 vagas para o cargo de: fiscal de obras e posturas (1 + cadastro reserva); fisioterapeuta (1 + cadastro reserva); fonoaudiólogo (1 + cadastro reserva); médico da família (1 + cadastro reserva); médico pediatra (1 + cadastro reserva); procurador jurídico (1 + cadastro reserva); terapeuta ocupacional (1 + cadastro reserva). Salário: R$ 3.126,74 a R$ 13.776,67. Taxa: R$ 75 a R$ 90.

PREFEITURA DE PATROCÍNIO - MG

Inscrições até 26 de abril pelo site https://www.funcecp.br/. Concurso com 140 vagas para o cargo de: agente comunitário de saúde (140). Salário: R$3.036. Taxa: R$ 110.

PREFEITURA DE ITABAIANA - PB

Inscrições até 26 de abril pelo site https://sistemas.cpcon.uepb.edu.br/ . Concurso com 126 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde- UBSF açude das pedras (1); agente comunitário de saúde - UBSF botafogo (1); agente comunitário de saúde - UBSF costa e silva (1); agente comunitário de saúde - UBSF campo grande (1); agente comunitário de saúde - UBSF casa da mãe pobre (1); agente comunitário de saúde - UBSF brejinho (2); agente comunitário de saúde - UBSF guarita (2); agente comunitário de saúde - UBSF suburbana (1); agente de mobilidade urbana (5); agente fiscal de tributos (2); auxiliar em saúde bucal (5); condutor socorrista (2); técnico administrativo (5); técnico de enfermagem (8); técnico de laboratório de análises clínicas (2); técnico em suporte de ti (1); analista de redes e comunicação de dados (1); assistente social (2); cirurgião dentista (4 + 1 PCD); enfermeiro (8); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (1); médico esf (5); médico veterinário (1); nutricionista (2); psicólogo clínico (2); terapeuta ocupacional (2); professor a (40); professor de artes (1); professor de ciências (1); professor de educação física (1); professor de história (1); professor de geografia (1); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); professor de informática (1); psicopedagogo (1). Salário: R$ 1.621,00 a R$ 6.000. Taxa: R$ 95 a R$ 115.

PREFEITURA DE BURITIS - MG

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://bit.ly/3NsnjEu. Concurso com 289 vagas para o cargo de: agente comunitário de saúde esf vi canaã (1);agente comunitário de saúde esf vii veredas (2);agente comunitário de saúde esf serra bonita (1);agente comunitário de saúde vila rosa e região (1);agente comunitário de saúde vila palmeira e região (1);agente comunitário de saúde barriguda ii e região (1);agente comunitário de saúde vila serrana (1);agente comunitário de saúde coopago e região (2);agente de combate a endemias (2);auxiliar em saúde bucal esf v distrito de serra bonita (1);auxiliar em saúde bucal esf i israel pinheiro (1);auxiliar em saúde bucal esf ii são joão (1);auxiliar em saúde bucal esf iii taboquinha (1);auxiliar em saúde bucal esf iv centro (1);auxiliar em saúde bucal esf viii rural viii (1);auxiliar em saúde bucal esf vi canaã (1);auxiliar em saúde bucal esf vii veredas (2);auxiliar em saúde bucal centro odontológico (2);técnico saúde bucal esf iii taboquinha (1);dentista esf i israel pinheiro (1);dentista esf ii são joão (1);dentista esf iii taboquinha (1);dentista esf iv centro (1);dentista esf v distrito de serra bonita (1);dentista esf vi - canaã (1);dentista esf vii veredas (2);dentista esf viii rural viii (1);enfermeiro esf i israel pinheiro (1);enfermeiro esf ii são joão (1);enfermeiro esf iii taboquinha (1);enfermeiro esf iv centro (1);enfermeiro esf v rural (1);enfermeiro esf v distrito de serra bonita (1);enfermeiro esf vi - canaã (1);enfermeiro esf vii veredas (2);enfermeiro esf rural viii (1);técnico em enfermagem esf i israel pinheiro (1);técnico em enfermagem esf ii são joão (1);técnico em enfermagem esf iii taboquinha (1);técnico em enfermagem esf iv centro (1);técnico em enfermagem esf v rural (1);técnico em enfermagem esf v distrito de serra bonita (1);técnico em enfermagem esf vi - canaã (1);técnico em enfermagem esf vii veredas (2);técnico em enfermagem esf rural viii (1);técnico em enfermagem esf passa três (1);recepcionista (diversas unidades - 12);artesão caps (1);assistente social caps (1);técnico em enfermagem caps (1);pedagogo caps (1);psicólogo caps (2);assistente social e-multi (2);fisioterapeuta e-multi (3);psicólogo e-multi (5);nutricionista e-multi (2);educador físico e-multi (2);farmacêutico e-multi (1);técnico em imobilização ortopédica (1);auxiliar de análise clínica (3);digitador (1);psicólogo centro especializado em autismo e tdha (2);terapeuta ocupacional centro especializado em autismo e tdha (1);fisioterapeuta centro especializado em autismo e tdha (1);psicopedagogo centro especializado em autismo e tdha (2);nutricionista centro especializado em autismo e tdha (1);fonoaudiólogo centro especializado em autismo e tdha (1);secretaria municipal de ação social;auxiliar de coordenação programas e projetos semas (1);advogado programas e projetos semas (1 20h, 1 vaga 30h, 2 40h);assistente social programas e projetos semas (2 30h, 8 40h);nutricionista programas e projetos semas (1 20h, 1 40h);pedagogo programas e projetos semas (2 20h)psicólogo programas e projetos semas (1 30h, 7 40h);auxiliar de cozinha e limpeza programas e projetos semas (25);auxiliar de carga e descarga de mercadorias (1);agente social (2);atendente de projeto (4);cozinheira (17);cuidador social diurno (12);cuidador social noturno (8);educador social (3);visitador do cadastro único (3);horticultor (3);instrutor de artesanato (1);motorista (3);orientador de oficinas socioeducativas (5);padeiro (1);secretaria municipal de educação;assistente de sala de aula (25);professor de aee (4);secretário escolar (4);educador social (6);professor pii inglês (2);professor pii português (2);professor pii educação física (1);professor pi educação física (1);monitor de educação infantil (20). Salário: R$ 5.688,27. Taxa: R$ 85.

PREFEITURA DE INDAIATUBA — SP

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://www.consulplan.net/ . Concurso com 50 vagas para o cargo de: professor docente I. Salário: R$ 3.749,16 a 5.998,65. Taxa: R$ 48.



UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT)

Inscrições prorrogadas até o dia 4 de maio pelo site: https://bit.ly/4tdZwrv. Concurso com 16 vagas para o cargo de técnico-administrativos: assistente em administração (2); técnico em tecnologia da informação (2); técnico em agropecuária (1); técnico em enfermagem (1); técnico de laboratório na área de comunicação social (1); administrador (1); auditor (1); médico na área de clínica médica (2); médico na área de medicina da família e comunidade (1); médico na área de medicina do trabalho (1); médico na área de psiquiatria (1); pedagogo (1); técnico em assuntos educacionais (1). Salário: R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39. Taxa: R$ 150 a R$ 180.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM)

Inscrições até o dia 5 de maio pelo site: https://bit.ly/4tOBPWt. Concurso com 41 vagas para o cargo de professor: ciências sociais aplicadas/direito/direito constitucional, frederico westphalen (1); ciências sociais aplicadas/direito/direito penal/direito processual penal, frederico westphalen (1); linguística, letras e artes/linguística/linguística aplicada, frederico westphalen (1); ciências exatas e da terra/astronomia/astrofísica estelar/astrofísica do meio interestelar/astrofísica extragalática/cosmologia, santa maria (1); ciências humanas/educação/ensino-aprendizagem (ênfase em ensino de física), santa maria (1); ciências exatas e da terra/química/química inorgânica, santa maria (2); ciências agrárias/medicina veterinária/medicina veterinária preventiva/doenças infecciosas de animais (ênfase em virologia animal), santa maria (1); ciências agrárias/medicina veterinária/medicina veterinária preventiva, santa maria (1); ciências da saúde/fisioterapia e terapia ocupacional (ênfase em recursos terapêuticos aplicados à fisioterapia), santa maria (1); ciências da saúde/fisioterapia e terapia ocupacional, santa maria (1); ciências humanas/educação/ensino-aprendizagem (ênfase em educação matemática), santa maria (1); ciências humanas/educação/educação especial, santa maria (1); linguística, letras e artes/linguística/teoria e análise linguística, santa maria (1); engenharias/engenharia aeroespacial/aerodinâmica/dinâmica de voo/propulsão aeroespacial, santa maria (1); ciências sociais aplicadas/comunicação/comunicação visual (com ênfase em produção editorial), santa maria (1). Salário: R$ 13.288,85. Taxa: R$ 398.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://sigrh.ufrn.br/publico/home. Concurso com 38 vagas para o cargo de: professor internato em Medicina de Urgência com atuação em Unidades de Pronto Atendimento/UPA (1); Ciência de Alimentos e Tecnologia de Alimentos (1); Sistemas Digitais e Embarcados (1); Circuitos para Comunicação e Redes Inteligentes (1 vaga); Mecânica dos Sólidos, Teoria da Elasticidade e Dinâmica de Estruturas (2); Projeto Mecânico Assistido por Computador e Manutenção Industrial (1); Ciências Térmicas (1 vaga); Radiodifusão Digital e Sistemas de Comunicações via Satélite (1); Engenharia Econômica (1); Algoritmos e Estruturas de Dados (1); Probabilidade e Estatística (1); Direito Privado (1); Políticas e Gestão da Educação (2); Educação, Diferenças e Inclusão (1); Métodos Quantitativos aplicados à Administração Pública (1);História do Pensamento Econômico/Economia Política (1);História Antiga (1); Literatura Portuguesa (1); Geografia Humana (1); Segurança da Informação e Redes (1); Jogos Digitais (1); Medicina de Família e Comunidade/Semiologia e prática médica/Ensino tutorial, ensino de habilidades e educação na comunidade/Internato e Vivência Integrada na Comunidade/Residência Médica (1); Pediatria/Semiologia e prática médica/Ensino tutorial, ensino de habilidades e educação na comunidade/Internato e Vivência Integrada na Comunidade/Residência Médica (2); Ética Médica/Semiologia e prática médica/Ensino tutorial, ensino de habilidades e educação na comunidade/Internato e Vivência Integrada na Comunidade/Residência Médica (1); Oncologia clínica/Hematologia/Semiologia e prática médica/Ensino tutorial, ensino de habilidades e educação na comunidade/Internato e Vivência Integrada na Comunidade/Residência Médica (1); Oftalmologia/Semiologia e prática médica/Ensino tutorial, ensino de habilidades e educação na comunidade/Internato e Vivência Integrada na Comunidade/Residência Médica (1); Psiquiatria/Semiologia e prática médica/Ensino tutorial, ensino de habilidades e educação na comunidade/Internato e Vivência Integrada na Comunidade/Residência Médica (1); Matemática (1 vaga); Linguística (1); Administração Geral (1); Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem e Atenção Básica e Saúde da Família (1); Atenção Fisioterapêutica em Aparelho Locomotor (1); Nutrição Clínica (1); Ciência dos Alimentos (1); Terapia Cognitivo-Comportamental (1). Salário: R$ 3.986,97 a R$ 14.463,85. Taxa: R$ 150 a R$ 220.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS (UNEAL)

Inscrições prorrogadas até o dia 27 de abril pelo site: https://www.cebraspe.org.br/concursos/une_al_26. Concurso com 41 vagas para o cargo de: analista administrativo - área: análise de sistemas (1 + cr); analista administrativo - área: assistência social (1 + cr); analista administrativo - área: biblioteconomia (2 + cr); analista administrativo - área: ciências contábeis (2 + cr); analista administrativo - área: desenvolvimento e inovação (1 + cr);analista administrativo - área: direito (1 vaga + cr); analista administrativo - área: psicologia (2 + cr); analista administrativo - área: secretariado (1 + cr); analista administrativo - área: técnico em assuntos educacionais (16 + cr); analista administrativo - área: técnico especializado em linguagem de sinais (libras) (2 vagas + cr); gestor em planejamento de educação - área: planejamento (4 vagas + cr); gestor em planejamento de educação - área: gestão (8 + cr). Salário: R$ 5.324,13. Taxa: R$ 120.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL (UEMS)



Inscrições até o dia 15 de maio pelo site: https://ead4.uems.br/. Concurso com 12 vagas para o cargo de: professor de letras/língua portuguesa (1); terapia ocupacional (2); fonoaudiologia (2); psicologia e avaliação psicológica (1); psicologia, políticas públicas e processos psicossociais (1); psicologia do comportamento e da cognição (1); psicologia (1); turismo (1); direito (1); pedagogia intercultural indígena (1). Salário: R$ 8.188,33 a R$ 11.539,54 . Taxa: R$ 212,36.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições prorrogadas até o dia 12 de maio pelo site: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. Concurso com 4 vagas para o cargo de: Edital nº 213/2025: engenharia de computação (1); edital nº 214/2025: sistemas computacionais (1); edital nº 215/2025: tecnologias e sistemas de software e de dados (1); edital nº 216/2025: princípios e aplicações em engenharia mecânica (1). Salário:R$ 11.539,54 a R$ 8.188,33. Taxa: R$ 212,36.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)



Inscrições prorrogadas até o dia 22 de abril pelo site: https://www.nc.ufpr.br/. Concurso com 26 vagas para o cargo de: nível médio/técnico;assistente em administração (2); técnico em enfermagem (3); técnico de laboratório/biologia (1); técnico de laboratório/física (1); técnico de laboratório/industrial (1); nível superior; arquivista (3); assistente social (1); contador (1);enfermeiro (2); engenheiro civil (1); geólogo (1); médico/área anestesiologista pediátrico (1); médico/área cardiologista cicloergometria (1); médico/área ecocardiografista pediátrico (1); médico/área ginecologista oncológico (1); médico/área ginecologista urológico (1); médico/área neurofisiologista (1); médico/área neurologista pediátrico (1); médico/área ortopedista oncológico (1); médico/área ortopedista cirurgia de quadril e joelho (1). Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.761,98. Taxa:R$ 130 a R$ 180.





INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA)

Inscrições até 27 de abril pelo site: https://bit.ly/4tZTwTn. Concurso com 3 vagas para professor substituto na área de ciência da computação (1); língua portuguesa para surdos (1); química (1). Salário: R$4.975,59. Taxa: Não imformada.





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO (IFMA)

Inscrições até 27 de abril pelo site:https://bit.ly/4sZQ0rf .Concurso com 1 vaga para professor substituto na área de administração (1). Salário: R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29 4.326,60. Taxa: R$ 50.





INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (IFUSP)

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://uspdigital.usp.br/admissaodocente. Concurso com 1 vaga para o cargo de: professor doutor na área de física de sistemas complexos com aplicações e problemas biológicos (1). Salário: R$ 16.353,01. Taxa: Não informado.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) - BA



Inscrições até 23 de abril presencialmente, na Base Avançada do Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal (BR-498, Km 0, Porto Seguro/BA), no período de 30 de março de 2026 a 13 de abril de 2026, das 8h às 16h. Concurso com vagas para os cargos de: agente temporário ambiental uso público - nível i (cr); agente temporário ambiental uso público - nível ii (cr). Salário: Não informado. Taxa: Não haverá cobrança de taxa de inscrição.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG)

Inscrições até 23 de abril pelo site: https://www.ifg.edu.br/concursos/professor-substituto. Concurso com vagas para os cargos de: Professor Substituto de Educação Física (1). Salário: 4.326,60 a R$ 8.058,29. Taxa: R$ 40.