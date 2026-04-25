Concurso público:dicas de quem entende

Correio Braziliense

Ana Paula Marra deixou a Secretaria de Desenvolvimento Social e, agora, ministra aulas em cursinhos preparatórios para o concurso da Sedes - (crédito: Divulgação)

Na manhã deste sábado (26), cerca de 450 estudantes estiveram no Teatro da Caesb para uma aula diferente. Não pelo conteúdo e nem pela metodologia,mas pelo fato de quem estava ministrando. Sobre o palco estava Ana Paula Marra, ex-secretária de Desenvolvimento Social do Governo do Distrito Federal. A antiga gestora, agora, dá aulas sobre o que geriu ao longo de seis anos. Advogada de formação, ela tornou-se professora em cursinhos preparatórios para o concurso da sua ex-secretaria, com edital previsto ainda para este ano.

Essa não foi a primeira aparição de Ana Paula Marra dando dicas e conteúdos para os futuros candidatos. Na semana passada, em um auditório na Asa Sul(Plano Piloto), ela reuniu mais de 700 interessados em participar do certame, um dos mais aguardados no DF.

Em ambos os aulões, a advogada compartilhou o conhecimento obtido ao logo demais de seis anos, sendo a gestora com mais tempo no cargo em toda a história da Sedes. Ela foi a responsável pela criação de programas como o Cartão Prato Cheio, o Cartão Gás e o DF Social.Todos esses foram temas das palestras e possíveis conteúdos a serem exigidos em edital.

Para Graziela Medeiros, de 36 anos, que nunca havia tido contato com esses assuntos, o que mais chamou a atenção foi o fato de a professora apresentar exemplos concretos em relação a cada tema. “Fica mais fácil de absorver essas questões, principalmente quando envolvem legislação, ao serem relacionadas a casos práticos”, contou a candidata.



A última ação de Ana Paula Marra antes de se afastar da secretaria foi exatamente lançar o concurso público.“Nomeamos mais de 1,2 mil aprovados no certame de 2019. Porém, o deficit de pessoal ainda continuou grande. Desde então, eu vinha lutando por uma nova seleção. Felizmente, ela saiu com mais de 1,1 mil vagas e acredito que a Sedes vai entrar em 2027 com um quadro reforçado por esses novos profissionais. Sou muito feliz por ter feito parte dessas duas etapas de crescimento da Política de Assistência Social do DF”, comemorou.

De acordo com a,agora, professora, a motivação para dar aula veio devido à quantidade de seguidores que a abordaram via mensagens em suas redes sociais pedindo dicas e sugestões de estudo. “Foi um movimento muito interessante, pois eu percebi que sabia responder a todas as dúvidas enviadas. Participei de alguns podcasts sobre o concurso com perguntas e respostas, então, vieram os convites dos cursinhos. Estou gostando muito e espero conseguir ajudar o máximo de pessoas.Esse povo vai aprender na marra”, finalizou Ana Paula ao fazer um trocadilho com seu sobrenome.



Em relação ao concurso da secretaria, a última atualização ocorreu há cerca de uma semana com a contratação oficial do Instituto Quadrix como banca organizadora.