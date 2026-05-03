Confira lista com 81 concursos abertos e 10.052 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nessa semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 81 concursos e 10.052 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal há seis concursos abertos com 517 vagas. Entre os nacionais, há seis certames abertos para 2.156 oportunidades. Para o Centro — Oeste, há 13 seleções abertas com 1.344 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são 11 concursos com 353 postos vagos. Há ainda 11 seleções de concursos estaduais com 742 vagas. Já para os municipais, há 21 concursos e 4.732 vagas. Nas universidades federais, são nove processos seletivos e 182 oportunidades. Nos institutos federais há cinco certames abertos com 26 vagas.





DISTRITO FEDERAL

FUNPRESP—JUD — DF

Inscrições até 7 de maio pelo site https://bit.ly/4t7sNmY Concurso com 4 vagas para os cargos de advogado (1); analista — especialidade: administração, governança e planejamento (1); analista — especialidade: auditoria e controle interno; analista — especialidade: comunicação social — jornalismo; analista — especialidade: comunicação social — publicidade e propaganda; analista — especialidade: contabilidade; analista — especialidade: gestão e risco de investimentos (1); analista — especialidade: seguridade (1); analista de tecnologia da informação — especialidade: ciência de dados e inovação; analista de tecnologia da informação — especialidade: desenvolvimento de sistemas; analista de tecnologia da informação — especialidade: infraestrutura e segurança da informação; atuário. Salário: R$ 10.364,94 a R$ 11.495,66. Taxa: 120.

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF)

Inscrições até 25 de maio pelo site https://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_26_delegado. Concurso com 150 vagas para o cargo de delegado de polícia (150). Salário: R$ 26.690,15. Taxa: R$ 310.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES/DF)

Inscrições até 5 de maio pelo site https://www.avalia.org.br/. Concurso com 300 vagas para o cargo de: condutor de veículo de urgência e emergência (150); técnico de apoio operacional — padioleiro (150). Salário: R$ 4.045,76. Taxa: 26,01.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB)

Inscrições até 7 de maio pelo site https://sig.unb.br/. Concurso com 56 vagas de cadastro reserva para o cargo de: professor substituto em ciências ambientais; professor substituto em turismo; professor substituto em bioética — saúde pública ; professor substituto em agronomia — ciência do solo; professor substituto em medicina veterinária — patologia veterinária; professor substituto em ciência e tecnologia de alimentos — tecnologia de alimentos; professor substituto em medicina veterinária — clínica e cirurgia animal; professor substituto em arquitetura e urbanismo — tecnologia de arquitetura e urbanismo; professor substituto em arquitetura e urbanismo — história da arquitetura e urbanismo; professor substituto em organização de arquivos — ciência da informação; professor substituto em ciências da saúde — saúde coletiva; professor substituto em clínica odontológica — periodontia; professor substituto em cirurgia bucomaxilofacial/anatomia de cabeça e pescoço; professor substituto em odontopediatria; professor substituto em enfermagem; professor substituto em saúde coletiva; professor substituto em farmácia — tecnologia farmacêutica, estágio e áreas afins ; professor substituto em enfermagem geral; professor substituto em fonoaudiologia — geral e voz; professor substituto em farmácia clínica, assistência e atenção farmacêuticas; professor substituto em terapia ocupacional — geral; professor substituto em filosofia da educação; professor substituto em educação infantil; professor substituto em psicologia da educação; professor substituto em educação especial; professor substituto em bases biodinâmicas/exercício físico e estágio; professor substituto em formação docente e fundamentos socioculturais da educação física; professor substituto em clínica cirúrgica — coloproctologia; professor substituto em medicina — ginecologia e obstetrícia; professor substituto em patologia — imunologia; professor substituto em clínica médica; professor substituto em administração; professor substituto em ensino de ciências; professor substituto em física e áreas afins; professor substituto em artes cênicas — pedagogia do teatro e movimento; professor substituto em artes — educação artística; professor substituto em música — piano; professor substituto em artes cênicas — visualidades; professor substituto em artes cênicas — voz e interpretação teatral; professor substituto em microbiologia e imunologia; professor substituto em biotecnologia — empreendedorismo, inovação e propriedade intelectual; professor substituto em ciência da computação — algoritmos e programação de computadores; professor substituto em ciências sociais — sociologia e antropologia; professor substituto em física; professor substituto em linguística e língua portuguesa; professor substituto em literatura brasileira; professor substituto em teoria literária; professor substituto em língua de sinais brasileira; professor substituto em língua francesa; professor substituto em língua espanhola; professor substituto em letras –— inglês; professor substituto em literaturas estrangeiras modernas; professor substituto em ensino de química; professor substituto em química geral e inorgânica. Salário: R$ 3.518,45 a R$ 8.340,33. Taxa: Não há.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB)

Inscrições até 7 de maio pelo site https://sig.unb.br/. Concurso com 6 vagas para o cargo de: professor visitante e pesquisador visitante estrangeiro em farmacotécnica e tecnologia farmacêutica — desenvolvimento e avaliação de produtos tópicos e transdérmicos (1); professor visitante e pesquisador visitante estrangeiro em química — química orgânica (1); professor visitante e pesquisador visitante estrangeiro em engenharia e ciências mecânicas –— mecânica dos fluidos (1); professor visitante e pesquisador visitante estrangeiro em engenharia de produção (1); professor visitante e pesquisador visitante estrangeiro em engenharia civil — geotecnia (1); professor visitante e pesquisador visitante estrangeiro em bioética — ciências da saúde e/ou ciências humanas e/ou ciências sociais e/ou ciências biológicas e/ou ciências ambientais (1). Salário: R$ 8.340,33 a R$ 13.753,96. Taxa: Não há.

INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA (IFB)

Inscrições até 8 de maio pelo site https://bit.ly/4t67xhh. Concurso com vagas para o cargo de candidatos ao curso de formação e graduação de oficiais de carreira da linha de ensino (). Salário: Não informado. Taxa: R$ 100.



NACIONAIS

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO (ESPCEX)

Inscrições até 29 de maio pelo site https://www.espcex.eb.mil.br/. Concurso com 440 vagas. Salário não informado.Taxa: R$ 100.





NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. (NAV BRASIL)

Inscrições até 28 de maio pelo site https://conhecimento.fgv.br/navbrasil26. Concurso com 130 vagas para o cargo de: assistente social (1 ac, 1 n); técnico em infraestrutura e manutenção eletrotécnica (1); técnico em infraestrutura e manutenção eletrônica (1); técnico em infraestrutura e manutenção mecânica (1); técnico em infraestrutura e manutenção edificações (1); profissional técnico de navegação aérea — operador de torre de controle (32 ac, 13 n, 2 vagas i, 1 q, 3 pcd); advogado (3 ac, 1 n, 1 pcd); analista de comunicação social e mkt (1); analista de gestão (22 ac, 9 n, 1 i, 1 q, 2 pcd); contador (1 ac, 1 n); pedagogo (1); psicólogo (1); analista de tecnologia (4 ac, 2 n, 1 pcd); engenheiro civil (2 ac, 1 n, 1 pcd); engenheiro de telecomunicações (1); engenheiro de software (1); engenheiro mecânico (1); engenheiro eletrônico (1); engenheiro eletricista (1 ac, 1 n); meteorologista (6 ac, 3 n, 1 vaga pcd). Salário: R$ 4.632,10 a R$ 10.868,68. Taxa: 310.

ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (ESA)

Inscrições até 4 de maio pelo site https://www.esa.eb.mil.br/. Concurso com 1.100 vagas para os cargos de: área combatente/logística e aviação (masculino) (910); área combatente/logística e aviação (feminino) (105);área músico (ambos os sexos);clarineta em mib/clarineta em sib (8);saxhorne barítono em sib/saxhorne baixo em sib (4);trombone tenor em sib (de vara)/trombone baixo em sib (de vara) (7);trompa em fá (1);trompete em mib/sib — cornetim em sib/flueglhorne em sib (6);tuba em mib/tuba em sib (4);área saúde (ambos os sexos);técnico em enfermagem (55). Salário: Não informado. Taxa: 95.

ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ESFCEX)

Inscrições até 12 de junho pelo site www.esfcex.eb.mil.br. Concurso com 180 vagas para os cargos administração(4): ciências contábeis (3) comunicação social — jornalismo (1) direito (3); economia (2); enfermagem (12); estatística (1); informática (3); psicologia (1); pedagogia (1); veterinária(1); magistério biologia (2); magistério geografia (3); magistério história (2); magistério inglês (3); magistério matemática (4); magistério português (4); magistério química (4); magistério física (2); magistério italiano (1);padre católico apostólico romano (2);anestesiologia (5); cancerologia/oncologia (2 — nacionais e regionais: fortaleza, belém, juiz de fora, recife, campo grande, porto alegre); cardiologia (2 — nacionais e regionais: porto alegre, campo grande); cardiologia intervencionista (hemodinâmica) (nacional: rio de janeiro, porto alegre); cirurgia de cabeça e pescoço (1); cirurgia geral (6); cirurgia de mão (1); cirurgia vascular (2); clínica médica (2); endocrinologia (2); endoscopia digestiva (2 — nacionais e regionais: recife, porto alegre);geriatria (1); ginecologia e obstetrícia (4); hematologia e hemoterapia (2 — nacionais e regionais: juiz de fora, belém); infectologia (2); mastologia (3); medicina da família — saúde da família (10); medicina intensiva (2 — nacionais e regionais: juiz de fora, natal, rio de janeiro, curitiba, porto alegre, belém); medicina intensiva pediátrica (1); nefrologia (2); neurologia (4); neurocirurgia (nacional e regionais: rio de janeiro, são paulo) neonatologia (nacional: rio de janeiro) oftalmologia (4) ortopedia/traumatologia (4 — nacional, e em cirurgias de joelho/ombro nas regiões informadas no edital); otorrinolaringologia (3); patologia (1); pediatria (4); pneumologia (2); proctologia (nacionais e regionais: são paulo, campo grande) ;psiquiatria (2 — nacionais e regionais: juiz de fora, recife, são paulo, rio de janeiro); radiologia (3 — nacionais e regionais: salvador, porto alegre, são paulo, recife); reumatologia (1) sem especialidade (22); urologia (3);farmácia (4); farmácia oncológica (4); cirurgia e traumatologia buco—maxilo—facial (3); implantodontia (1); dentística restauradora(1) e odontologia hospitalar (3);. salário:não informado. Taxa: R$ 150.

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA (SSPM)

Inscrições até 4 de maio pelo site www.marinha.mil.br/cgcfn. Concurso com 156 vagas para a soldado fuzileiro naval: sendo 142 para o sexo masculino e 14 para o sexo feminino, nas funções típicas de atividades militares. Salário: R$ 1.526,92. Taxa: R$ 110.

FORÇA AÉREA BRASILEIRA — ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR (EPCAR)

Inscrições até 23 de junho pelo site https://www.fab.mil.br/. Concurso com 150 vagas para a área de aluno do curso preparatório de cadetes do ar. Salário: R$ 7.490 após formação. Taxa: R$ 100.



CENTRO—OESTE



PREFEITURA DE VERA — MT

Inscrições até 3 de maio pelo site https://www.omniinstituto.org.br/. Concurso com 103 vagas para os cargos de monitor educacional (28 vagas); monitor de creche (50 vagas); monitor de transporte escolar (15 vagas); professor pedagogo — vespertino (10 vagas). Salário: R$ 1.720,47 a R$ 3.135. Taxa: Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

PREFEITURA DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS — GO

Inscrições até 6 de maio pelo site https://institutojkma.org/. Concurso com 86 vagas para os cargos de: engenheiro de tráfego (2); assistente técnico de trânsito e mobilidade urbana (4); agente de trânsito (60); fiscal de transportes e mobilidade urbana (20). Salário:R$ R$ 2.114,19 a R$ 9.696. Taxa: R$ 108 a R$ 138.

PREFEITURA DE MINAÇU — GO

Inscrições até 24 de junho pelo site https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2026/concurso—prefeitura—minacu/. Concurso com 90 vagas para os cargos de fiscal de serviços urbanos; fiscal de tributos; fiscal de vigilância sanitária; médico anestesista; médico cardiologista; médico clínico geral; médico dermatologista; médico endocrinologista; médico ortopedista/traumatologista; médico pediatra; médico psiquiatra; procurador; professor – biologia – zona rural; professor – biologia – zona urbana; professor – educação física – zona rural; professor – educação física – zona urbana; professor – geografia – zona rural; professor – geografia – zona urbana; professor – história – zona rural; professor – história – zona urbana; professor – letras – português/inglês – zona rural; professor – letras – português/inglês – zona urbana; professor – matemática – zona rural; professor – matemática – zona urbana; professor – pedagogia – zona rural e professor – pedagogia – zona urbana. Salário: R$ 4.050 a R$ 21.783,92. Taxa: R$ 150.

PREFEITURA DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrições até 7 de maio pelo site https://institutoverbena.ufg.br/. Concurso com 765 vagas para os cargos de: agente de educação (50); assistente de educação monitor (50); assistente social (10); auxiliar em saúde bucal (2); biomédico (3); bioquímico (5); cirurgião—dentista (10); condutor socorrista (5); enfermeiro (20); engenheiro civil (2); escriturário (10); farmacêutico 30h (5); farmacêutico 40h (5); fiscal de obras (3); fiscal de postura (3); fiscal de transporte público e trânsito (3); fiscal de tributos (4); fiscal de higiene sanitária (3); fiscal de meio ambiente (3); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (6); médico clínico geral (13); motorista oficial (5); nutricionista (7); orientador educacional (25); professor de educação básica professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (200); professor de ensino fundamental dos anos finais ciências (20); professor de ensino fundamental dos anos finais educação artística (9); professor de ensino fundamental dos anos finais educação física (12); professor de ensino fundamental dos anos finais ensino religioso (2); professor de ensino fundamental dos anos finais espanhol (3); professor de ensino fundamental dos anos finais geografia (20); professor de ensino fundamental dos anos finais história (20); professor de ensino fundamental dos anos finais inglês (20); professor de ensino fundamental dos anos finais matemática (60); professor de ensino fundamental dos anos finais música (3); professor de ensino fundamental dos anos finais português (60); psicólogo (7); secretário escolar (30); supervisor pedagógico (10); técnico de enfermagem (20); técnico de laboratório (5); técnico em radiologia (2); terapeuta ocupacional (3); veterinário (2). Salário: R$ 1.544,98 e R$ 6.084,71. Taxa: R$ 100.

PREFEITURA DE TRINDADE — GO

Inscrições até 6 de maio presencialmente na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada na Avenida Manoel Monteiro, S/N, Lote 01, Centro, Trindade—GO. Concurso com 162 vagas para os cargos de supervisor de cadastros do cadastro único (1); técnico de análise de dados e sistemas do cadastro único (1); assistente social do cadastro único (6); cadastrador/entrevistador/digitador do cadastro único (16); assistente social (16); psicólogo (12); técnico de referência do scfv (3); orientador social (42); facilitador de oficina –— música/violão (2); facilitador de oficina –— inclusão digital (2); facilitador de oficina –— costura (2); facilitador de oficina –— panificação (2); facilitador de oficina –— instrutor de artes marciais (2); facilitador de oficina — dança (2); instrutor de idiomas (2); instrutor de libras (2); assistente social (10); psicólogo(a) (10); advogado (1); orientador social do creas (6); assistente social (2); psicólogo (1); pedagogo (1); monitor/cuidador –— diurno (4); monitor/cuidador –— noturno (4); auxiliar de monitor/cuidador (4); cozinheira (2); serviço de família acolhedora; assistente social (2); psicólogo(a) (2). Salário: R$ 1.980,94 a R$ 4.170,40. Taxa: Não há.

PREFEITURA DE CÂMARA DE SENADOR CANEDO — GO

Inscrições até 29 de maio pelo site https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 25 vagas para os cargos de assistente administrativo (2); cerimonialista (1); cinegrafista (1); fotógrafo (1); garçom (1); técnico em sonoplastia (1); operador de audiovisual (1); técnico de manutenção e conservação predial (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico de telecomunicações e estruturas de rede (1); técnico de informática (1); analista legislativo (1); jornalista (1); revisor de texto (1); arquivista (1); designer gráfico (2); tecnólogo da informação (ti) (2); analista de mídias institucionais (2); intérprete de libras (1); procurador jurídico (1); analista legislativo técnico jurídico (1). Salário: R$ 4.425,53 a R$ 11.903,79. Taxa: R$ 80.



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS — GO

Inscrições até 7 de maio pelo site https://quirinopolis.go.gov.br/. Concurso com 50 vagas para os cargos de agente de apoio educacional (30); auxiliar de serviços de alimentação (10); auxiliar de serviços gerais (10). Salário: R$ 1.621. Taxa: R$ 80.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO DO SUL (MPMS)

Inscrições até 3 de maio pelo site https://www.itame.com.br/. Concurso com 8 vagas para o cargo de promotor de justiça substituto (8). Salário:R$ 33.988,99. Taxa: R$ 320.

CÂMARA DE IVINHEMA (MS)

Inscrições até 14 de maio pelo site https://portal.ian.org.br/. Concurso com 14 vagas para os cargos de assistente administrativo (2); assistente de compras, licitação e contratos (1); assistente financeiro (1); assistente legislativo (1); atendente de serviços diversos (3); jardineiro (1); zelador (3); analista de licitação e contratos (1); analista de recursos humanos (1). Salário:R$ 3.393,86 a R$ 6.713,77. Taxa: R$ 100 a R$ 120.

PREFEITURA DE AMAMBAI (MS)

Inscrições até 9 de maio pelo site https://concursos.sigmams.com.br/. Concurso com 7 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde –— assentamento guanabara (1); agente comunitário de saúde –— assentamento magno de oliveira (1); agente comunitário de saúde — assentamento querência (1); agente comunitário de saúde — esf vila mangay (1); agente comunitário de saúde — esf vila são luiz (1); agente comunitário de saúde –— esf vila vilarinho (cr); agente comunitário de saúde –— esf varocopa (cr) (7). Salário:R$ 3.151,12. Taxa: Não há.

PREFEITURA DE HIDRÔLANDIA — GO

Inscrições até 12 de maio pelo site https://www.itame.com.br/. Concurso com 18 vagas para os cargos de auxiliar de serviços braçais (15); fiscal de edificações e loteamentos (1); fiscal de tributos nível 2 (2). Salário: R$ 1.687 a R$ 3.357,17. Taxa: R$ 80 a R$ 170.

PREFEITURA DE MAMBAÍ — GO

Inscrições até 24 de maio pelo site https://portal.jpad.com.br/. Concurso com 11 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (11). Salário:R$ 3.242. Taxa: R$ 150.

CÂMARA DE CAMUAPÃ (MS)

Inscrições até 14 de maio pelo site https://bit.ly/4n02Vba. Concurso com 5 vagas para os cargos de advogado (1); analista de recursos humanos (1); contador (1); vigia (2). Salário: R$ 1.850 a R$ 4.000. Taxa: R$ 90 a R$ 120.

CONSELHOS



CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESPÍRITO SANTO (CRT — ES)

Inscrições até 8 de junho pelo site www.quadrix.org.br. Concurso com 9 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo (1 vaga ac + cr); agente de fiscalização (1 vaga ac, 1 vaga pn + cr); técnico de serviços operacionais (1 vaga ac + cr); analista administrativo (cr); analista contábil (cr). Salário: R$ 2.256,22 a R$ 4.956,54. Taxa R$ 65 (nível médio), R$ 68 (nível técnico) e R$ 70 (nível superior)

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CRMV—SC)

Inscrições até 8 de maio pelo site www.crmvsc.ieses.org. Concurso com 15 vagas para os cargos de: advogado (cr); agente de orientação e fiscalização profissional — florianópolis (cr); agente de orientação e fiscalização profissional — blumenau (cr); agente de orientação e fiscalização profissional — chapecó (1 vaga + cr); agente de orientação e fiscalização profissional — joinville (cr); agente de orientação e fiscalização profissional — rio do sul (cr); analista de ti — florianópolis (1 vaga + cr); contador — florianópolis (cr). Salário: R$ 3.941 a R$11.208,62. Taxa R$ 95 (nível médio), R$ 120 (nível superior)

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO (CAU/SP)

Inscrições até 3 de junho pelo site https://www.vunesp.com.br. Concurso com 36 vagas para os cargos de: assistente técnico — administrativo — são paulo (10 vagas); assistente técnico — administrativo regional — abc (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — bauru (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — campinas (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — mogi das cruzes (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — presidente prudente (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — ribeirão preto (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — santos (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — são josé do rio preto (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — são josé dos campos (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — sorocaba (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — abc (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — bauru (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — campinas (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — mogi das cruzes (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — presidente prudente (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — ribeirão preto (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — santos (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — são josé do rio preto (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — são josé dos campos (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — são paulo (2 vagas); assistente técnico — apoio à fiscalização — sorocaba (1 vaga); analista técnico i — administrativo — são paulo (1 vaga); analista técnico i — gestão de pessoas — são paulo (1 vaga); analista técnico ii — jurídico — são paulo (2 vagas). Salário: R$5.296,98 a R$10.046,54. Taxa 67,90 (nível médio) e R$ 98,80 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 9ª REGIÃO (CRECI—BA),

Inscrições até 20 de maio pelo site https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 15 vagas para os cargos de: profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — alagoinhas (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — barreiras (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — feira de santana (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — ilhéus (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — itabuna (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — juazeiro (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — luís eduardo magalhães (1 vaga efetiva + cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — porto seguro (1 vaga efetiva + cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — salvador (10 vagas efetivas + cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — santo antônio de jesus (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — teixeira de freitas (1 vaga efetiva + cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — vitória da conquista (cr); profissional analista superior (pas) — agente fiscal — salvador (2 vagas efetivas + cr). salário: r$ 1.910,88 a r$ 3.522,36 taxa: R$ 60 (nível médio) e de R$ 65 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO PIAUÍ (CORE — PI)

Inscrições até 20 de maio pelo site https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 4 vagas para os cargos de: assistente administrativo (1 vaga + cr); fiscal (1 vaga + cr); assistente jurídico (1 vaga + cr); contador (1 vaga + cr). Salário: R$ 3.947,08 a R$ 6.500. Taxa: R$ 75 (nível médio) e de R$ 90 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DE SÃO PAULO (CREFONO—2/SP)

Inscrições até 20 de maio pelo site https://www.quadrix.org.br. Concurso com 5 vagas para os cargos de: agente fiscal (cr); analista de fiscalização (5 vagas imediatas + cr). Salário: R$ 3.283,07 a R$ 5.246,54. Taxa: R$ 65 (nível médio) e de R$ 68 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 11ª REGIÃO (CREF—11/MS)

Inscrições até 20 de maio pelo site https://www.quadrix.org.br. Concurso com 5 vagas para os cargos de: Assistente administrativo (3 vagas ac, 1 vaga pn); agente de fiscalização (cr); analista contábil (cr); analista de suporte em tecnologia da informação (cr); procurador jurídico (1 vaga). Salário: R$ 3.104,32 a R$ 6.474,71. Taxa: R$ 65 (nível médio) e de R$ 75 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 5ª REGIÃO (CRBM—5),

Inscrições até 11 de maio pelo site https://www.institutoibest.org.br/. Concurso com 5 vagas para os cargos de: contador (1 vaga + cr) — porto alegre/rs; fiscal biomédico (1 vaga + cr) — florianópolis/sc; fiscal biomédico (1 vaga + cr) — porto alegre/sc; agente administrativo (1 vaga + cr) — porto alegre/rs; agente administrativo (1 vaga + cr) — florianópolis/sc. Salário: R$ 3.492,32 a R$ 5.088,60. Taxa: R$ 50 (nível médio) e de R$ 60 (nível superior).

CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA (CFBM)

Inscrições até 4 de maio pelo site https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 40 vagas para os cargos de: advogado (1 + 9 cr); contador (1 + 9 cr); fiscal biomédico (3 + 7 cr); analista de comunicação — web designer (1 + 9 cr). Salário: R$ 13.000 a R$ 15.000. Taxa: R$ 79,50.

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 2ª REGIÃO (CRBM2)

Inscrições até 7 de maio pelo site https://institutoindec.org.br/ Concurso com 39 vagas para os cargos de: fiscal Biomédico: recife/pe (1 vaga + cr), salvador/ba (1 vaga + cr), maceió/al (1 vaga + cr), teresina/pi (1 vaga + cr), aracaju/se (cr), joão pessoa/pb (cr), natal/rn (cr), fortaleza/ce (cr), são luís/ma (cr); advogado: recife/pe (1 vaga + cr), salvador/ba (cr), maceió/al (cr), aracaju/se (cr), joão pessoa/pb (cr), natal/rn (cr), fortaleza/ce (cr), teresina/pi (cr), são luís/ma (cr); contador: recife/pe (1 vaga + cr), salvador/ba (cr), maceió/al (cr), aracaju/se (cr), joão pessoa/pb (cr), natal/rn (cr), fortaleza/ce (cr), teresina/pi (cr), são luís/ma (cr); agente administrativo: recife/pe (3 vagas + cr), salvador/ba (cr), maceió/al (cr), aracaju/se (cr), joão pessoa/pb (cr), natal/rn (cr), fortaleza/ce (cr), teresina/pi (cr), são luís/ma (cr). Salário: R$ 13.227,84 a R$ 6.660,35. Taxa: R$ 110 (nível médio) e de R$ 125 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO – (CREFONO—9)

Inscrições até 6 de maio pelo site https://www.quadrix.org.br/ Concurso com 180 vagas e cadastro reserva para os cargos de auxiliar administrativo e fonoaudiólogo fiscal. Salário: R$ 2.300 a R$ 4.000. Taxa: R$ 60 (nível médio) a R$ 62 (nível superior).





LOCAIS — ESTADUAIS

SECRETARIA DE SAÚDE — PE

Inscrições até 11 de maio pelo site https://www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 233 vagas para os cargos de médico clínico geral eapp (1); médico psiquiatra eapp (7); médico infectologista eapp (1); enfermeiro eapp (33); cirurgião—dentista eapp (15); psicólogo eapp (25); assistente social eapp (17); farmacêutico eapp (16); farmacêutico—bioquímico eapp (1); coordenador institucional eapp (14); técnico de saúde bucal eapp (14); técnico de enfermagem eapp (29); técnico de laboratório eapp (2); apoio administrativo eapp (9); articulador eapp — médico psiquiatra (1); apoiador institucional eapp — psicólogo (1); apoiador institucional eapp — assistente social (1); apoiador institucional eapp — enfermeiro (1); apoiador institucional eapp — terapeuta ocupacional (1); gestor de atenção à saúde e de educação permanente da saúde prisional (1); gestor administrativo e de finanças da saúde prisional (1); gestor de recursos humanos da saúde prisional (1); gestor de assistência farmacêutica da saúde prisional (1); coordenador de saúde mental da atenção primária prisional (1); gestor de processos e contratos farmacêuticos da saúde prisional (1); coordenador institucional de atenção à saúde prisional (1); apoiador institucional de sistemas de informações da saúde prisional (1); apoiador institucional de vigilância em saúde prisional (1); apoiador institucional de atenção primária prisional (6); apoiador institucional de saúde bucal da saúde prisional (1); apoiador institucional de articulação intra—setorial e sociedade civil organizada da saúde prisional (1); apoiador institucional de articulação intra—setorial e infecto—contagiosas da saúde prisional (1); apoiador institucional de finanças da saúde prisional (1); apoiador institucional de logística da saúde prisional (1); apoiador institucional de tecnologia da informação da saúde prisional (1); apoiador institucional de recursos humanos da saúde prisional (1); apoiador institucional de contratos e processos da saúde prisional (1); apoiador institucional regional (12). Salário:R$ 1.621 a R$ 15.458,58. Taxa: R$ 70.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (SEFAZ/CE)

Inscrições até 1 de junho pelo site https://www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 100 vagas para os cargos de auditor—fiscal da fazenda estadual 1ª classe — gestão fazendária (60 ac, 4 pcd, 16 ppp + cr); auditor—fiscal da fazenda estadual 1ª classe — tecnologia da informação (15 ac, 1 pcd, 4 ppp + cr). Salário: R$ 16.136,64. Taxa: R$ 230.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) — ES

Inscrições até 10 de maio pelo site https://samues.com.br/editais.php. Concurso com vagas para os cargos de médico socorrista; condutor socorrista. Salário: R$ 13.358,52. Taxa:Não informado.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 9ª REGIÃO (CRECI—BA)

Inscrições até 20 de maio pelo site https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 15 vagas para os cargos de profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — alagoinhas (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — barreiras (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — feira de santana (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — ilhéus (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — itabuna (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — juazeiro (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — luís eduardo magalhães (1 efetiva + cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — porto seguro (1 efetiva + cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — salvador (10 efetivas + cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — santo antônio de jesus (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — teixeira de freitas (1 efetiva + cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — vitória da conquista (cr); profissional analista superior (pas) — agente fiscal — salvador (2 efetivas + cr). Salário: R$ 1.910,88 para nível médio e de R$ 3.522,36 para nível superior. a R$ 15.000. Taxa: R$ 60 para nível médio e de R$ 65 para nível superior.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS (DETRAN/AL)

Inscrições até 9 de junho pelo site https://www.cebraspe.org.br/concursos/detran_al_26. Concurso com 50 vagas para os cargos de analista de trânsito — especialidade — administração (1); analista de trânsito — especialidade — análise de sistemas (10); analista de trânsito — especialidade — contabilidade (1); analista de trânsito — especialidade — direito (1); analista de trânsito — especialidade — engenharia civil (2); analista de trânsito — especialidade — estatística (1); analista de trânsito — especialidade — pedagogia (1); assistente de trânsito — especialidade — qualquer formação superior (33). Salário: R$ 5.454,54 a R$ 7.800. Taxa: R$ 150.





CÂMARA DE PRESIDENTE PRUDENTE — SP

Inscrições até 21 de maio pelo site https://www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 4 vagas e cadastro reserva para os cargos de assistente legislativo de contabilidade (1); técnico legislativo (2); controlador interno (1). Salário: R$ 2.300 a R$ 4.000. Taxa: R$ 60 (nível médio) a R$ 62 (nível superior).



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PM/SP)

Inscrições até 7 de maio pelo site https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 36 vagas para os cargos de: anestesiologia (3); cirurgia de cabeça e pescoço (1); cirurgia gástrica e do aparelho digestivo (1); clínica geral (2); endocrinologia (1); endoscopia (1); fisiatria (1); ginecologia (2); hematologia (1); medicina de emergência (2); medicina do trabalho (1); medicina intensiva (4); neurologia clínica (2); oncologia (2); otorrinolaringologia (2); patologia clínica e medicina laboratorial (1); pneumologia (1); psiquiatria (4); radiologia (2); urologia (2). Salário: R$ 9.832,41. Taxa: R$ 250..



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (MP — ES)

Inscrições até 11 de junho pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpes26. Concurso com 60 vagas para os cargos de: Agente de Apoio — Administrativo (20); Agente Técnico — Administrador (2); Agente Técnico — Antropólogo (1); Agente Técnico — Arquiteto (1); Agente Técnico — Assistente Social (1); Agente Técnico — Atuário (1); Agente Técnico — Biólogo (1); Agente Técnico — Contador (1); Agente Técnico — Desenvolvedor (1); Agente Técnico — DevOps (1); Agente Técnico — Economista (1); Agente Técnico — Enfermeiro (1); Agente Técnico — Engenheiro Agrônomo (1); Agente Técnico — Engenheiro Ambiental (1); Agente Técnico — Engenheiro Civil (1); Agente Técnico — Engenheiro de Produção (1); Agente Técnico — Engenheiro de Segurança do Trabalho (1); Agente Técnico — Engenheiro Mecânico (1); Agente Técnico — Estatístico (1); Agente Técnico — Fisioterapeuta (1); Agente Técnico — Governança em TI (1); Agente Técnico — Historiador (1); Agente Técnico — Inovação (1); Agente Técnico — Médico—Veterinário (1); Agente Técnico — Nutricionista (1); Agente Técnico — Operador de Infraestrutura (1); Agente Técnico — Operador de Redes e Telecomunicações (1); Agente Técnico — Pedagogo (1); Agente Técnico — Psicólogo (1); Agente Técnico — Qualidade e Testes de Software (1); Agente Técnico — Suporte ao Usuário (1); Agente Especializado — Analista de Experiência do Usuário — UX (1); Agente Especializado — Analista de Infraestrutura (1); Agente Especializado — Analista de Segurança da Informação (1); Agente Especializado — Analista de Sistemas (1); Agente Especializado — Cientista de Dados e Inteligência de Negócios (1); Agente Especializado — Engenheiro de Dados (1); Agente Especializado — Médico (1); Agente Especializado — Médico do Trabalho (1); Agente Especializado — Médico Psiquiatra (1). Salário: R$ 2.300 a R$ 4.000. Taxa: R$ 60 a R$ 62. Salário: R$ 5.073,26 a R$ 10.453,81. Taxa: R$ 95 a R$ 120.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA (ALE—RR)

Inscrições até 6 de maio pelo site https://bit.ly/4mmliGI. Concurso com 226 vagas para o cargo de: procurador da ale — rr — classe inicial (6); consultor legislativo — área 1 (1); consultor legislativo — área 2 (1); consultor legislativo — área 3 (1); consultor legislativo — área 4 (1); consultor legislativo — área 5 (1); administrador (1); administrador legislativo (2) analista de acervo (2); analista de controle interno (5); analista de infraestrutura de rede e tecnologia da informação (2); analista de planejamento e orçamento (5); analista de segurança da informação (2); assistente social (4); biblioteconomista (2); contador (5) economista (1); enfermeiro (3); engenheiro civil (1); engenheiro elétrico (1); gestor público (1); jornalista (6); médico clínico geral (2) médico do trabalho (1); pedagogo (1) ; psicólogo (3); psiquiatra (1); publicitário (1); relações públicas e cerimonial (2) ;revisor (4); programador (5) taquígrafo (4); técnico em edificações (1); técnico em enfermagem (2) técnico em informática (1); técnico em segurança do trabalho (2); designer gráfico (2); assistente legislativo (132); repórter cinematográfico (4); repórter fotográfico (4).Salário: R$ 5.815,15 a R$ 39.589,56. Taxa variam conforme o cargo: R$ 300 para procurador, R$ 200 para consultor legislativo, R$ 150 para analista legislativo e R$ 100 para técnico legislativo especializado e técnico legislativo.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DE ALAGOAS (DER—AL)

Inscrições até 14 de maio pelo site https://www.cebraspe.org.br/. concurso com 10 vagas para o cargo de assessor técnico rodoviário – engenheiro civil. Salário: R$ 8.458,49. Taxa: R$ 150.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DO SUL (MP—MS)

Inscrições até 3 de maio pelo site https://bit.ly/4s9jlyK. Concurso com 8 vagas para o cargo de promotor de justiça substituto. Salário: R$ 33.988,99. Taxa: R$ 320.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE JOINVILLE — SC

Inscrições até 8 de maio pelo site https://www.avalia.org.br/. Concurso com 707 vagas para os cargos de auxiliar de desenvolvimento infantojuvenil (100 + 20 cr); auxiliar de educador (100 + 20 cr); professor de séries iniciais (150 + 50 cr); professor de educação infantil (150 + 50 cr); professor de língua portuguesa (5 + 5 cr); professor de matemática (0 + 5 cr); professor de educação física (0 + 5 cr); professor de geografia (0 + 5 cr); professor de história (0 + 5 cr); professor de ciências (0 + 5 cr); professor de língua inglesa (10 + 10 cr); professor de arte (8 + 4 cr). Salário: R$ 2.434,43 a R$ 5.130,63. Taxa: R$ 78 para nível médio/magistério e de R$ 98 para nível superior.

PREFEITURA DE COLÔNIA LEOPOLDINA E COLÔNIAPREV — AL

Inscrições até 28 de maio pelo site https://www.institutoiacp.net.br/. Concurso com 228 vagas para os cargos de artífice (2); auxiliar de serviços administrativos educacionais (18 + 2 pcd); auxiliar de serviços gerais (18 + 2 pcd); auxiliar de vigilância escolar (1); coletor de lixo (5); coveiro (2); encanador (2); gari (9 + 1 pcd); mecânico (1); vigilante (5); calceteiro (2); eletricista (1); jardineiro (1); maqueiro (1); merendeiro escolar (2); motorista (5); motorista escolar (5); pedreiro (2); tratorista (1); zelador de cemitério (2); assistente de vigilância epidemiológica (2); agente de vigilância sanitária (2); assistente administrativo (9 + 1 pcd); assistente administrativo educacional (3); auxiliar de biblioteca (1); condutor socorrista (5); educador social (2); guarda municipal (5); instrutor de informática (1); instrutor de música (2); profissional de apoio escolar (9 + 1 pcd); recreador (educação) (1); recreador social (2); secretário escolar (3); técnico em edificações (3); técnico em topografia (1); técnico financeiro (1); analista de controle interno (1); arquiteto urbanista (1); assessor jurídico (1); assistente jurídico (1); assistente social (2); cirurgião dentista — psf (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro eletricista (1); fisioterapeuta (4); fisioterapeuta respiratório (1); fonoaudiólogo (2); médico cardiologista (1); médico neurologista (2); médico neuropediatra (2); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico veterinário (1); nutricionista (2); nutricionista educacional (1); pedagogo (1); psicólogo (2); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional (2); professor de educação infantil (9 + 1 pcd); professor de geografia (1); professor de história (2); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); professor do 1º ao 5º ano (27 + 3 pcd); profissional de educação física (1); COLÔNIAPREV; auxiliar de serviços gerais (1); assistente administrativo (2); analista de controle interno (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.000. Taxa: R$ 74 a R$ 100.

CÂMARA DE SEROPÉDICA — RJ

Inscrições até 29 de maio pelo site https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 239 vagas para os cargos de agente de compras e licitações (1 + 15 cr); assistente administrativo (6 + 60 cr); contador (1 + 15 cr); agente de controle (1 + 15 cr); assistente financeiro (1 + 15 cr); analista de tecnologia da informação (1 + 15 cr); oficial legislativo (5 + 50 cr); técnico em áudio e vídeo (1 + 15 cr); procurador (2 + 20 cr). Salário: R$ 1.630 a R$ 4.200. Taxa: R$ 70 a R$ 130.

PREFEITURA DE ITAPAGIPE — MG

Inscrições até 4 de maio pelo site https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 162 vagas para os cargos de: coveiro (1); cozinheiro (8); faxineiro (30); guarda—noturno (2); motorista (12); motorista de ambulância (6); operador de serra (1); operário (10); pedreiro (2); zelador (3); auxiliar administrativo (20); auxiliar de consultório dentário (3); cuidador social (3); educador social (2); monitor escolar (6); porteiro (4); técnico em enfermagem (10); técnico em radiologia (1); analista clínico (2); assistente social (4); cirurgião—dentista (2); educador físico (2); enfermeiro (10); farmacêutico (3); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); nutricionista (2); pedagogo (2); psicólogo (6); terapeuta ocupacional (2). Salário: R$ 1.669,57 a R$ 3.412,92. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI—PARANÁ

nscrições até 21 de maio pelo site https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 1.267 vagas para os cargos de biomédico (1 + 10 cr); enfermeiro (20 + 50 cr); farmacêutico (1 + 10 cr); fisioterapeuta (1 + 10 cr); fonoaudiólogo — semusa (1 + 10 cr); musicoterapeuta (1 + 5 cr); nutricionista — semusa (1 + 10 cr); odontólogo (1 + 10 cr); psicólogo — semusa (1 + 15 cr); terapeuta ocupacional (1 + 15 cr); médico anestesista (3 + 8 cr); médico cardiologista (1 + 5 cr); médico cirurgião geral (7 + 12 cr); médico cirurgião pediátrico (1 + 5 cr); médico cirurgião vascular (1 + 5 cr); médico clínico geral — 40h (25 + 50 cr); médico clínico geral — 20h (15 + 30 cr); médico de segurança do trabalho (1 + 5 cr); médico dermatologista (1 + 5 cr); médico endocrinologista (1 + 5 cr); médico gastroenterologista (1 + 5 cr); médico ginecologista/obstetra (1 + 5 cr); médico hematologista (1 + 5 cr); médico infectologista (1 + 5 cr); médico intensivista (1 + 5 cr); médico neurocirurgião (1 + 5 cr); médico neurologista (1 + 5 cr); médico oftalmologista (1 + 5 cr); médico ortopedista (1 + 5 cr); médico otorrinolaringologista (1 + 5 cr); médico pediatra (1 + 5 cr); médico pneumologista (1 + 5 cr); médico psiquiatra (1 + 5 cr); médico ultrassonografista (1 + 5 cr); médico urologista (1 + 5 cr); arquiteto (1 + 5 cr); assistente social — semusa (1 + 10 cr); médico veterinário (1 + 10 cr); psicopedagogo — semusa (1 + 10 cr); agente administrativo — semusa (1 + 20 cr); agente comunitário de saúde — 1º distrito (1 + 10 cr); agente comunitário de saúde — 2º distrito (1 + 10 cr); agente de controle de endemias (1 + 5 cr); artesão (1 + 5 cr); fiscal sanitário (1 + 5 cr); instrutor de atividade em artesanato (1 + 5 cr); técnico ambiental (1 + 5 cr); técnico em agropecuária (1 + 5 cr); técnico em enfermagem (100 + 150 cr); técnico em farmácia (1 + 5 cr); técnico em informática — semusa (1 + 5 cr); técnico em laboratório (1 + 5 cr); técnico em radiologia (1 + 5 cr); técnico em saúde bucal (1 + 5 cr); técnico em segurança do trabalho (1 + 5 cr); técnico ortopédico (1 + 5 cr); instrutor de libras (1 + 10 cr); professor nível ii (educação infantil) — pedagogia — 30h (20 + 50 cr); professor nível ii (ensino fundamental) — pedagogia — 40h (15 + 50 cr); professor de educação física (2 + 10 cr); professor nível ii — artes (1 + 10 cr); professor nível ii — ciências (1 + 10 cr); professor nível ii — geografia (1 + 10 cr); professor nível ii — história (1 + 10 cr); professor nível ii — libras (1 + 10 cr); professor nível ii — língua estrangeira (inglês) (1 + 10 cr); professor nível ii — língua portuguesa (1 + 10 cr); professor nível ii — matemática (1 + 10 cr); professor de agropecuária (1 + 10 cr); assistente social — semed (1 + 10 cr); estatístico (1 + 10 cr); fonoaudiólogo — semed (1 + 10 cr); nutricionista — semed (1 + 10 cr); orientador escolar (1 + 10 cr); psicólogo — semed (1 + 10 cr); psicopedagogo — semed (1 + 10 cr); supervisor escolar (1 + 10 cr); agente administrativo — semed (1 + 20 cr); instrutor de atividade musical: canto e coral (1 + 5 cr); instrutor de atividade musical: percussão (1 + 5 cr); instrutor de cursos artísticos: artes cênicas (1 + 5 cr); instrutor de cursos artísticos: artesanato em geral (1 + 5 cr); instrutor de cursos artísticos: dança (1 + 5 cr); técnico em informática — semed (1 + 10 cr). Salário: R$ R$ 1.212 a R$ 10.170,07. Taxa: R$ 76 a R$ 86.

PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS — RJ

Inscrições até 6 de maio pelo site https://seasdih.duquedecaxias.rj.gov.br/digital/. concurso com 200 vagas para os cargos de agente de transporte de documentos administrativos (2); artífice de manutenção (6); assessor jurídico (1); assessor administrativo (11); assistente de suporte à gestão (1); agente operacional i (2); agente operacional ii (2); auxiliar de enfermagem (4); auxiliar de serviços gerais (21); coordenador (1); cozinheiro (8); cuidador (30); educador social (30); enfermeiro (2); fisioterapeuta (3); gestão de apoio (17); instrutor de práticas desportivas (4); motorista d (4); oficineiro i (7); operador de dados (17); orientador social (6); porteiro (4); supervisor (1); técnico em gestão do suas i (8); técnico em gestão do suas ii (6); técnico em gestão do suas iii (2). Salário: R$ 1.675 a R$ 3.700. Taxa: não informado.

CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA — RJ

Inscrições até 20 de maio pelo site https://www.acaobahiaorganizacao.com.br/. Concurso com 28 vagas para os cargos de assistente administrativo (20); técnico de ti (1); técnico intérprete e tradutor de libras (2); procurador legislativo (1); contador (1); auditor (1); controlador (1) e arquivista (1). Salário: R$ 3.000 a R$ 8.000.

PREFEITURA DE AROEIRAS — PB

Inscrições até 24 de maio pelo site https://www.funvapi.com.br/. Concurso com 99 vagas para os cargos de assistente social (2); arquiteto (1); analista de comunicação social (1); agente administrativo (4); agente comunitário de saúde — bairro torres (1); agente comunitário de saúde — conjunto cehap (1); agente comunitário de saúde — sítio ponciano (1); auxiliar de serviços gerais (20); auxiliar de serviços gerais (limpeza urbana) (10); advogado do creas (1); biomédico plantonista (1); cirurgião dentista (2); endodontista (1); enfermeiro (2); enfermeiro plantonista (1); engenheiro agrônomo (1); fiscal de vigilância sanitária e ambiental (1); farmacêutico plantonista (1); fonoaudiólogo (2); mecânico (1); médico cardiologista (1); médico clínico geral (1); médico endocrinologista (1); médico neurologista (1); médico pediatra (1); médico radiologista (1); médico urologista (1); médico veterinário (1); motorista categoria b (2); motorista categoria d (2); motorista de transporte escolar (2); nutricionista (1); professor de ensino fundamental i (1º ao 5º ano e educação infantil) (10); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de língua portuguesa (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de matemática (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de educação física (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de história (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de geografia (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de ciências (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de inglês (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de artes (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de ensino religioso (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de espanhol (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de ética (1); psicólogo educacional (1); psicólogo (1); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional (1); técnico de laboratório (1); técnico do trabalho (1); técnico em radiologia (1) e operador de máquina motoniveladora (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 14.000. Taxa: R$ 53,70 a R$ 103,70.

PREFEITURA DE MARINGÁ — PR

Inscrições até 7 de maio pelo site https://www.fundacaofafipa.org.br/. Concurso com 168 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de auxiliar operacional temporário (feminino) (40); auxiliar operacional temporário (masculino) (20); agente administrativo temporário (40); cuidador infantil temporário (feminino) (50); educador de base temporário (feminino) (9); educador de base temporário (masculino) (9); assistente social temporário (cr); educador social temporário (cr) e psicólogo temporário (cr). Salário: R$ 1.849,82 a R$ 6.672,92. Taxa: R$ 20 a R$ 80.

PREFEITURA DE MATO LEITÃO — RS

Inscrições até 17 de maio pelo site https://www.legalleconcursos.com.br/. Concurso com 21 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de agente de controle interno (1); arquiteto (1); assistente social (1); atendente de farmácia (1); auxiliar administrativo (3); auxiliar em saúde bucal (2); cirurgião dentista esf 40h (1); cirurgião dentista esf 20h (cr); enfermeiro 40h (1); enfermeiro 30h (1); engenheiro (cr); farmacêutico (1); médico ginecologista—obstetra (cr); motorista (3); operador de máquinas (1); psicólogo (1); técnico em enfermagem 40h (2) e técnico em enfermagem 20h (1). Salário: R$ 2.002,20 a R$ 10.511,54. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR — MA

Inscrições até 22 de maio pelo site https://institutojkma.org/. concurso com 950 vagas para os cargos de: professor da educação infantil (118); professor do ensino fundamental — anos iniciais (424); professor do ensino fundamental — anos finais — arte (20); professor do ensino fundamental — anos finais — ensino religioso (10); professor do ensino fundamental — anos finais — ciências (29); professor do ensino fundamental — anos finais — educação física (49); professor do ensino fundamental — anos finais — filosofia (15); professor do ensino fundamental — anos finais — geografia (17); professor do ensino fundamental — anos finais — história (18); professor do ensino fundamental — anos finais — história e cultura afro—brasileira, africana e indígena (12); professor do ensino fundamental — anos finais — letras/inglês (46); professor do ensino fundamental — anos finais — música (12); professor do ensino fundamental — anos finais — língua portuguesa (61); professor do ensino fundamental — anos finais — matemática (56); professor especialista em educação especial (48); professor intérprete de libras (15). Salário: R$ 6.914,37. Taxa: R$ 145.

PREFEITURA DE MACEIÓ — AL

Inscrições até 7 de maio pelo site https://www.copeve.ufal.br/sistema. Concurso com 50 vagas e cadastro de reserva para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 1.842,55. Taxa: R$ 120.

PREFEITURA DE ANTÔNIO CARLOS — SC

Inscrições até 6 de maio pelo site https://univali.selecao.net.br/. Concurso com 17 vagas para os cargos de: dentista (1); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); especialista em educação especial (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (1); médico ginecologista (1); médico pediatra (cr); médico psiquiatra (1); procurador (1); professor (2); profissional de educação física (1); psicopedagogo (cr); auxiliar de educação infantil (cr); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de obras e postura (cr); fiscal de vigilância sanitária (1); técnico em enfermagem (1); técnico em saúde bucal (1); auxiliar de conservação e limpeza (1); merendeira (1); operador de máquina (1). Salário:R$ 1.623,27 a R$ 15.691,55. Taxa: R$ 95 a R$ 130.

PREFEITURA DE PIRATININGA — SP

Inscrições até 3 de maio pelo site https://portal.institutoibepp.com.br/. Concurso com 67 vagas para os cargos de médico de saúde da família (1); médico psiquiatra (2); agente comunitário de saúde (1); agente educacional (20); auxiliar de enfermagem (5); escriturário (7); fiscal ambiental (1); técnico em farmácia (2); ajudante geral (10); motorista (5); operador de máquinas (cr); pedreiro (3) e servente (10). Salário: R$ 2.700 a R$ 5.100. Taxa: R$ 35 a R$ 85.

PREFEITURA DE ITAPEVA — SP

Inscrições até 7 de maio pelo site https://institutomais.org.br/. Concurso com 23 vagas para os cargos de auxiliar de odontologia (1); motorista (carteira d) (8); motorista de transporte escolar (1); educador social (1); oficial de procuradoria (1); técnico de segurança do trabalho (1); fonoaudiólogo (3); médico psiquiatra (2) e psicólogo (5). Salário: R$ 1.621 a R$ 5.721,43. Taxa: R$ 35 a R$ 60.

PREFEITURA DE BOCAIÚVA — MG

Inscrições até 18 de maio pelo site https://cotec—fadenor.selecao.net.br/. Concurso com 60 vagas para o cargo de agente comunitário de saúde. Salário: R$ 3.036. Taxa: R$ 60.

CÂMARA DE RIO DAS OSTRAS — RJ

Inscrições até 1º de junho pelo site acaobahiaorganizacao.com.br. Concurso com 38 vagas para os cargos de assistente legislativo (19); auxiliar de segurança legislativa (8); técnico em informática (2); consultor legislativo (5); procurador legislativo (2) e contador legislativo (2). Salário: R$ 2.180 a R$5.713. Taxa: R$ 95 a R$ 120.

PREFEITURA DE PORTO VELHO — RO

Inscrições até 25 de maio pelo site cebraspe.org.br. Concurso com 71 vagas para os cargos de auditor, contador e técnico de controle interno. Salário: R$ 21.278,80. Taxa: R$ 140.

PREFEITURA DE SÃO VICENTE — SP

Inscrições até 7 de maio pelo site ibamspconcursos.org.br . Concurso com 59 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de agente de trânsito (10), assistente—técnico de gestão (40) e inspetor de alunos (9). Salário: R$ 2.413,04 a R$ 3.385,13. Taxa: R$ 88,70 a R$ 77,70.

PREFEITURA DE ITANHAÉM — SP

Inscrições até 14 de maio pelo site nossorumo.org.br/. Concurso com 100 vagas para os cargos de agente de vigilância patrimonial (25), ajudante geral (50) e agente de trânsito (25 vagas). Salário: R$ 1.694 a R$ 2.560. Concurso com 118 vagas para os cargos de assistente administrativo (1); auditor fiscal tributário (1); auxiliar de contabilidade (1); borracheiro; calceteiro (1); carpinteiro; desenhista (1); educador social (1); engenheiro agrônomo (1); farmacêutico (1); mecânico; médico do trabalho (1); motorista (1); operador de microtrator (1); operador de motoniveladora (1); operador de trator agrícola (1); operário braçal (1); professor de arte (1); professor de educação física (1); professor de ensino religioso (1); professor de inglês (1); professor de matemática (1); psicopedagogo (1); técnico em agropecuária (1); técnico em contabilidade (1) e zelador (1); biólogo — meio ambiente (1); engenheiro civil — meio ambiente (1); engenheiro florestal — meio ambiente (1); engenheiro químico — meio ambiente (1); engenheiro sanitarista — meio ambiente (1); fiscal ambiental — meio ambiente (4); geógrafo — meio ambiente (1); geólogo — meio ambiente (1); médico veterinário — meio ambiente (1); auxiliar de consultório dentário esf (12); cirurgião dentista esf (10); enfermeiro esf (10); médico esf (15); motorista esf (1); técnico em enfermagem esf (12); agente de contratação — camboriúprev (1); agente financeiro e administrativo — camboriúprev (1); agente previdenciário e administrativo — camboriúprev (1); analista previdenciário — camboriúprev (1); contador — camboriúprev (1) e agente de trânsito (18). Salário: R$ 2.055,02 a R$ 15.955,99. Taxa: R$ 75.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA — RN

Inscrições até 4 de maio pelo site https://concurso.idib.org.br/. Concurso com 177 vagas para os cargos de coordenador pedagógico (10); professor de educação física (3); psicopedagogo (2); professor de música nível superior (1); professor de música nível técnico (2); professor de história (1); professor de língua inglesa (1); professor de matemática (2); professor de português (3); professor dos anos iniciais (30); professor de educação infantil (25); secretário escolar (1); agente de endemias (1); agente de saúde (6); assistente social (4); arquiteto(a) (1); artesão (1); biomédico(a) (2); dentista (6); enfermeiro — esf (5); enfermeiro(a) (7); engenheiro civil (1); eletricista/encanador (1); farmacêutico (2); fiscal ambiental (1); fiscal de tributos (1); fiscal urbanístico (1); fiscal de vigilância sanitária (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (3); médico clínico geral (20h — 5; 40h — 5); médico do trabalho (1); médico neurologista (1); médico psiquiatra (2); médico veterinário (1); nutricionista (3); operador de máquinas (4); psicólogo (5); técnico de enfermagem (20); técnico em prótese dentária (1); técnico de saúde bucal (1); terapeuta ocupacional (2) e assistente de controle interno (2). Salário: R$ 1.621 a R$ 6.165. Taxa: R$ 140 a R$ 120.



UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU)

Inscrições até o dia 6 de maio pelo site https://bit.ly/42CqUnj. Concurso com 6 vagas para os cargo de EDITAL Nº 51/2026: sociologia/fundamentos da sociologia (1); agronomia/melhoramento vegetal (1); administração da produção/operações e sistemas (1); artes visuais/escultura (1); teatro/atuação e corpo (1). EDITAL Nº 52/2026: psicologia escolar (1). Salário: R$ 4.326,60 a R$ 13.288,85 . Taxa: R$ 216 a R$ 309 .

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até o dia 11 de maio pelo site https://bit.ly/48v4XtO. Concurso com 5 vagas para professor substituto: geodésia (1); geociências/geografia (1); educação/ensino—aprendizagem (1); ciências humanas/planejamento e avaliação educacional/política educacional (1); linguística, letras e artes/ciências humanas e ensino—aprendizagem (1). Salário: R$ 1.369,99 a R$ 3.379,43. Taxa: R$ 202.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM)

Inscrições até o dia 12 de maio pelo site https://bit.ly/48QpRUz. Concurso com 31 vagas para professor: linguística, letras e artes (1); linguística, letras e artes (1); linguística, letras e artes (1); química (1); biologia (1); sociologia (1); antropologia (1); antropologia (1); fundamentos da educação — psicologia (1); educação/ensino—aprendizagem (1); educação/política, planejamento e avaliação educacional (1); computação (4); matemática (1); física(1); sociologia (1); filosofia (1); história (1); geografia (1); educação — fundamentos da educação — sociologia (1); educação — fundamentos da educação — antropologia (1); educação — fundamentos da educação — filosofia (1); ; educação — fundamentos da educação — história (1); enfermagem (4); ciências humanas e sociais (multidisciplinar) (2). Salário: R$ 6.397,19. Taxa: R$ 90 a R$ 130.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL (UEMS)

Inscrições até o dia 27 de maio pelo site https://bit.ly/4dd7TxL. Concurso com 15 vagas para professor de ensino superior: sanidade animal, uso de animais em experimentação, nutrição e criação de cães e gatos (1); produção de não ruminantes (1); pastagem e forragicultura (1); ciências sociais aplicadas (2); teoria da literatura, literatura infantojuvenil e literatura brasileira (1); língua portuguesa (1); língua espanhola e literaturas de língua espanhola (1); engenharias i ou ciências ambientais (1); ensino de matemática (1); direito (2); engenharia civil/estruturas (1); ciências econômicas (1). Salário: R$ 11.539,54 . Taxa: R$ 212,36.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA)

Inscrições prorrogadas até o dia 25 de maio pelo site https://concursoseseletivos.uema.br/ . Concurso com 52 vagas para o cargo de professor: ciências biológicas/botânica (1); ciências biológicas/zoologia (1); letras/língua portuguesa (1); linguística/letras: língua portuguesa; línguas clássicas (1); linguística/letras: teoria literária; literatura brasileira (1); educação/fundamentos da educação (1) professor de matemática (4) professor de meteorologia: meteorologia sinótica (1); meteorologia: sensoriamento remoto da atmosfera (1); ciência da computação: processamento de sinais (1); ciência da computação: processamento de linguagem natural (1); ciência da computação: aprendizagem de máquina (2); psicologia do desenvolvimento humano (1); fundamentos e medidas em psicologia (1); psicologia: tratamento e prevenção psicológica (1); psicologia social (1); psicologia do ensino e da aprendizagem (1); tópicos específicos de educação (1); direito público (1); direito privado (1); : teoria do direito (2); ciências da saúde/saúde coletiva (1); enfermagem de saúde pública (1); saúde coletiva: saúde pública (1); engenharia agrícola (1); fitossanidade (1); fitotecnia (2); linguística, letras e artes/letras (1); enfermagem obstétrica (1); enfermagem psiquiátrica (1); enfermagem de saúde pública (1); enfermagem médico—cirúrgica (1); fisioterapia e terapia ocupacional (2); ciências da saúde/fonoaudiologia (2); medicina: clínica médica (1); ciência da computação: metodologia e técnicas de computação (2); engenharia elétrica: circuitos elétricos, magnéticos e eletrônicos (2); física geral (2); ciências exatas e da terra/matemática (2); matemática: álgebra (1). Salário: R$ 11.294,38. Taxa: R$ 300.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT)

Inscrições prorrogadas até o dia 4 de maio pelo site https://bit.ly/4tdZwrv. Concurso com 16 vagas para o cargo de técnico—administrativos: assistente em administração (2); técnico em tecnologia da informação (2); técnico em agropecuária (1); técnico em enfermagem (1); técnico de laboratório na área de comunicação social (1); administrador (1); auditor (1); médico na área de clínica médica (2); médico na área de medicina da família e comunidade (1); médico na área de medicina do trabalho (1); médico na área de psiquiatria (1); pedagogo (1); técnico em assuntos educacionais (1). Salário: R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39. Taxa: R$ 150 a R$ 180.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM)

Inscrições até o dia 5 de maio pelo site https://bit.ly/4tOBPWt. Concurso com 41 vagas para o cargo de professor: ciências sociais aplicadas/direito/direito constitucional, frederico westphalen (1); ciências sociais aplicadas/direito/direito penal/direito processual penal, frederico westphalen (1); linguística, letras e artes/linguística/linguística aplicada, frederico westphalen (1); ciências exatas e da terra/astronomia/astrofísica estelar/astrofísica do meio interestelar/astrofísica extragalática/cosmologia, santa maria (1); ciências humanas/educação/ensino—aprendizagem (ênfase em ensino de física), santa maria (1); ciências exatas e da terra/química/química inorgânica, santa maria (2); ciências agrárias/medicina veterinária/medicina veterinária preventiva/doenças infecciosas de animais (ênfase em virologia animal), santa maria (1); ciências agrárias/medicina veterinária/medicina veterinária preventiva, santa maria (1); ciências da saúde/fisioterapia e terapia ocupacional (ênfase em recursos terapêuticos aplicados à fisioterapia), santa maria (1); ciências da saúde/fisioterapia e terapia ocupacional, santa maria (1); ciências humanas/educação/ensino—aprendizagem (ênfase em educação matemática), santa maria (1); ciências humanas/educação/educação especial, santa maria (1); linguística, letras e artes/linguística/teoria e análise linguística, santa maria (1); engenharias/engenharia aeroespacial/aerodinâmica/dinâmica de voo/propulsão aeroespacial, santa maria (1); ciências sociais aplicadas/comunicação/comunicação visual (com ênfase em produção editorial), santa maria (1). Salário: R$ 13.288,85. Taxa: R$ 398.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL (UEMS)



Inscrições até o dia 15 de maio pelo site https://ead4.uems.br/. Concurso com 12 vagas para o cargo de: professor de letras/língua portuguesa (1); terapia ocupacional (2); fonoaudiologia (2); psicologia e avaliação psicológica (1); psicologia, políticas públicas e processos psicossociais (1); psicologia do comportamento e da cognição (1); psicologia (1); turismo (1); direito (1); pedagogia intercultural indígena (1). Salário: R$ 8.188,33 a R$ 11.539,54 . Taxa: R$ 212,36.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições prorrogadas até o dia 12 de maio pelo site https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. Concurso com 4 vagas para o cargo de: Edital nº 213/2025: engenharia de computação (1); edital nº 214/2025: sistemas computacionais (1); edital nº 215/2025: tecnologias e sistemas de software e de dados (1); edital nº 216/2025: princípios e aplicações em engenharia mecânica (1). Salário:R$ 11.539,54 a R$ 8.188,33. Taxa: R$ 212,36.



INSTITUTOS

INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (IFUSP)

Inscrições até 7 de julho pelo site https://uspdigital.usp.br/admissaodocente. Concurso com 1 vaga para o cargo de: professor doutor na área de física de sistemas complexos com aplicações e problemas biológicos (1). Salário: R$ 16.353,01. Taxa: Não informado.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA DE MATO GROSSO (IFMT)

Inscrições até 14 de maio pelo site https://bit.ly/4t5ciHQ. Concurso com 15 vagas para professor substituto: informática (2); química (2); história (1); filosofia (1); linguagens (1); mecânica de aeronaves (1); biologia (2); ciências contábeis (1); economia (1); administração (1); artes (1); matemática (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 8.058,59. Taxa: Não haverá cobrança de taxa.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG)

Inscrições até 13 de maio pelo site https://bit.ly/42zg0ia. Concurso com 5 vagas para professor substituto: gênese, morfologia e classificação de solos, manejo e conservação do solo e da água (1); área de computação ou áreas afins (2); automação industrial, instrumentação industrial, telecomunicações, circuitos elétricos, sistemas de controle, desenho técnico, eletrônica e sistemas embarcados (1); disciplinas pertencentes à área de infraestrutura e áreas afins (1). Salário: R$ 4.478,03 a R$ 15.964,45. Taxa: R$ 50.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN)

Inscrições até 15 de maio pelo site https://bit.ly/4ufPAxH. Concurso com 2 vagas para professor: ensino básico, técnico e tecnológico visitante — construção civil e materiais de construção (1); ensino básico, técnico e tecnológico visitante — engenharia de produção (1). Salário: R$ 6.157,29 a R$ 8.340,33. Taxa: R$85.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE)

Inscrições até 13 de maio pelo site https://bit.ly/4ufPAxH. Concurso com 3 vagas para professor substituto: Currículo e Estudos Aplicados ao Ensino e Aprendizagem (1); Administração de Empresas (1); Metodologia e Técnicas da Computação (1). Salário: R$ 4.478,03 a R$ 8.340,33 . Taxa: R$150.