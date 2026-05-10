Confira lista com 65 concursos abertos e 11.110 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 65 concursos e 11.110 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há três concursos abertos com 264 vagas. Entre os nacionais, há seis certames abertos para 1.029 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há 8 seleções abertas com 1.681 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são 8 certames com 88 oportunidades. Há ainda 13 seleções de concursos estaduais com 784 vagas. Já para os municipais, há 15 concursos e 7.094 vagas. Nas universidades federais, são sete processos seletivos e 149 oportunidades. Nos institutos federais, há cinco certames abertos com 21 vagas.

DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF)

Inscrições até 25 de maio pelo site https://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_26_delegado. Concurso com 150 vagas para o cargo de delegado de polícia (150). Salário: R$ 26.690,15. Taxa: R$ 310.

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF)

Inscrições até 11 de maio pelo site: https://bit.ly/4nhE1Ux. Concurso para o cargo de médico otorrinolaringologista. Salário: R$ 13.359,56. Taxa: Não informada.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES/DF)

Inscrições do dia 18 maio a 23 maio pelo site: https://www.avalia.org.br/. Concurso com 114 vagas para o cargo de médico de família e comunidade (114). Salário: R$ 21.363,26. Sem taxa.



NACIONAIS

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS (FUNAI)

Inscrições até 13 de maio pelo site: https://www.avalia.org.br/. Concurso com 80 vagas para o cargo de especialista temporário em proteção territorial (19); especialista temporário em proteção territorial (32); especialista temporário em proteção territorial (19); especialista temporário em proteção territorial (10). Salário: R$ 7.647,20. Sem taxa.

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA (SSPM)

Inscrições até 13 de maio de 2026 pelo site: www.marinha.mil.br/sspm/. Concurso com 49 vagas para o cargo de militar da ativa. Salário: R$ 1.719,26. Taxa: R$ 110.

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO (ESPCEX)

Inscrições até 29 de maio pelo site https://www.espcex.eb.mil.br/. Concurso com 440 . Salário não informado.Taxa: R$ 100.





NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. (NAV BRASIL)

Inscrições até 28 de maio pelo site https://conhecimento.fgv.br/navbrasil26. Concurso com 130 vagas para o cargo de: assistente social (1 ac, 1 n); técnico em infraestrutura e manutenção eletrotécnica (1); técnico em infraestrutura e manutenção eletrônica (1); técnico em infraestrutura e manutenção mecânica (1); técnico em infraestrutura e manutenção edificações (1); profissional técnico de navegação aérea — operador de torre de controle (32 ac, 13 n, 2 vagas i, 1 q, 3 pcd); advogado (3 ac, 1 n, 1 pcd); analista de comunicação social e mkt (1); analista de gestão (22 ac, 9 n, 1 i, 1 q, 2 pcd); contador (1 ac, 1 n); pedagogo (1); psicólogo (1); analista de tecnologia (4 ac, 2 n, 1 pcd); engenheiro civil (2 ac, 1 n, 1 pcd); engenheiro de telecomunicações (1); engenheiro de software (1); engenheiro mecânico (1); engenheiro eletrônico (1); engenheiro eletricista (1 ac, 1 n); meteorologista (6 ac, 3 n, 1 vaga pcd). Salário: R$ 4.632,10 a R$ 10.868,68. Taxa: 310.

ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ESFCEX)

Inscrições até 12 de junho pelo site www.esfcex.eb.mil.br. Concurso com 180 vagas para os cargos administração(4): ciências contábeis (3) comunicação social — jornalismo (1) direito (3); economia (2); enfermagem (12); estatística (1); informática (3); psicologia (1); pedagogia (1); veterinária(1); magistério biologia (2); magistério geografia (3); magistério história (2); magistério inglês (3); magistério matemática (4); magistério português (4); magistério química (4); magistério física (2); magistério italiano (1);padre católico apostólico romano (2);anestesiologia (5); cancerologia/oncologia (2 — nacionais e regionais: fortaleza, belém, juiz de fora, recife, campo grande, porto alegre); cardiologia (2 — nacionais e regionais: porto alegre, campo grande); cardiologia intervencionista (hemodinâmica) (nacional: rio de janeiro, porto alegre); cirurgia de cabeça e pescoço (1); cirurgia geral (6); cirurgia de mão (1); cirurgia vascular (2); clínica médica (2); endocrinologia (2); endoscopia digestiva (2 — nacionais e regionais: recife, porto alegre);geriatria (1); ginecologia e obstetrícia (4); hematologia e hemoterapia (2 — nacionais e regionais: juiz de fora, belém); infectologia (2); mastologia (3); medicina da família — saúde da família (10); medicina intensiva (2 — nacionais e regionais: juiz de fora, natal, rio de janeiro, curitiba, porto alegre, belém); medicina intensiva pediátrica (1); nefrologia (2); neurologia (4); neurocirurgia (nacional e regionais: rio de janeiro, são paulo) neonatologia (nacional: rio de janeiro) oftalmologia (4) ortopedia/traumatologia (4 — nacional, e em cirurgias de joelho/ombro nas regiões informadas no edital); otorrinolaringologia (3); patologia (1); pediatria (4); pneumologia (2); proctologia (nacionais e regionais: são paulo, campo grande) ;psiquiatria (2 — nacionais e regionais: juiz de fora, recife, são paulo, rio de janeiro); radiologia (3 — nacionais e regionais: salvador, porto alegre, são paulo, recife); reumatologia (1) sem especialidade (22); urologia (3);farmácia (4); farmácia oncológica (4); cirurgia e traumatologia buco—maxilo—facial (3); implantodontia (1); dentística restauradora(1) e odontologia hospitalar (3);. salário:não informado. Taxa: R$ 150.

FORÇA AÉREA BRASILEIRA — ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR (EPCAR)

Inscrições até 23 de junho pelo site https://www.fab.mil.br/. Concurso com 150 vagas para a área de aluno do curso preparatório de cadetes do ar. Salário: R$ 7.490 após formação. Taxa: R$ 100.



CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE SENADOR CANEDO - GO

Inscrições prorrogadas até 14 de maio pelo site https://institutoverbena.ufg.br/. Concurso com 1500 vagas para os cargos de agente educacional (852); analista administrativo (10 vagas); analista ambiental - biólogo (1) ;analista ambiental - engenheiro ambiental (2); analista ambiental - geógrafo (1); analista de controle interno - ciências contábeis (2); analista de controle interno - direito (5); analista de controle interno - engenharia civil (1); analista de procuradoria (5); assistente social (6); biomédico (7); analista de saúde - enfermeiro obstétrico (6); enfermeiro (35); farmacêutico (16); fisioterapeuta (16); analista de saúde - fonoaudiólogo (4); médico veterinário (1); musicoterapeuta (2); nutricionista (5); psicólogo (4); terapeuta ocupacional (2); assistente social (10); psicólogo (4); assistente social (4); língua portuguesa (2); matemática (2); nutricionista (4); assistente administrativo (17); assistente de controle interno (10); assistente de procuradoria (2); técnico de enfermagem (80); técnico em imobilização ortopédica (4); técnico em laboratório (4); técnico em prótese dentária (2); técnico em radiologia (4); assistente educacional (8); auxiliar de saúde bucal (10); bucomaxilofacial (3); clínico geral (10); endodontista (4); ortodontista (4); paciente especial (1); periodontista (2); protesista (2); educador físico (2); educador social (3); fiscal de saúde pública - arquiteto (2); fiscal de serviços urbanos (5); fiscal de tributos municipais (4); fiscal do meio ambiente (3); procurador do município (5); professor de artes (2); professor de ciências (2); professor de educação física (5); professor de geografia (5); professor de história (9); professor de inglês (2); professor de matemática (10); professor de música (8); professor pedagogo (250); professor de português (9). Salário: R$ 1.796,93 e R$ 9.929,68. Taxa: R$ 130 a R$ 150.



PREFEITURA DE HIDROLÂNDIA

Inscrições até 12 de maio pelo site https://www.itame.com.br/. Concurso com 18 vagas para os cargos de auxiliar de serviços braçais (14); fiscal de edificações e loteamentos (1); fiscal de tributos nível 2 (2). Salário:R$ 1.687,00 a R$ 3.357,17. Taxa: R$ 80 a R$ 170.





PREFEITURA DE MINAÇU - GO

Inscrições até 24 de junho pelo site https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2026/concurso—prefeitura—minacu/. Concurso com 90 vagas para os cargos de fiscal de serviços urbanos; fiscal de tributos; fiscal de vigilância sanitária; médico anestesista; médico cardiologista; médico clínico geral; médico dermatologista; médico endocrinologista; médico ortopedista/traumatologista; médico pediatra; médico psiquiatra; procurador; professor – biologia – zona rural; professor – biologia – zona urbana; professor – educação física – zona rural; professor – educação física – zona urbana; professor – geografia – zona rural; professor – geografia – zona urbana; professor – história – zona rural; professor – história – zona urbana; professor – letras – português/inglês – zona rural; professor – letras – português/inglês – zona urbana; professor – matemática – zona rural; professor – matemática – zona urbana; professor – pedagogia – zona rural e professor – pedagogia – zona urbana. Salário: R$ 4.050 a R$ 21.783,92. Taxa: R$ 150.

PREFEITURA DE CÂMARA DE SENADOR CANEDO - GO

Inscrições até 29 de maio pelo site https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 25 vagas para os cargos de assistente administrativo (2); cerimonialista (1); cinegrafista (1); fotógrafo (1); garçom (1); técnico em sonoplastia (1); operador de audiovisual (1); técnico de manutenção e conservação predial (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico de telecomunicações e estruturas de rede (1); técnico de informática (1); analista legislativo (1); jornalista (1); revisor de texto (1); arquivista (1); designer gráfico (2); tecnólogo da informação (ti) (2); analista de mídias institucionais (2); intérprete de libras (1); procurador jurídico (1); analista legislativo técnico jurídico (1). Salário: R$ 4.425,53 a R$ 11.903,79. Taxa: R$ 80.

CÂMARA DE IVINHEMA - MS

Inscrições até 14 de maio pelo site https://portal.ian.org.br/. Concurso com 14 vagas para os cargos de assistente administrativo (2); assistente de compras, licitação e contratos (1); assistente financeiro (1); assistente legislativo (1); atendente de serviços diversos (3); jardineiro (1); zelador (3); analista de licitação e contratos (1); analista de recursos humanos (1). Salário:R$ 3.393,86 a R$ 6.713,77. Taxa: R$ 100 a R$ 120.

PREFEITURA DE HIDRÔLANDIA - GO

Inscrições até 12 de maio pelo site https://www.itame.com.br/. Concurso com 18 vagas para os cargos de auxiliar de serviços braçais (15); fiscal de edificações e loteamentos (1); fiscal de tributos nível 2 (2). Salário: R$ 1.687 a R$ 3.357,17. Taxa: R$ 80 a R$ 170.

PREFEITURA DE MAMBAÍ - GO

Inscrições até 24 de maio pelo site https://portal.jpad.com.br/. Concurso com 11 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (11). Salário:R$ 3.242. Taxa: R$ 150.

CÂMARA DE CAMUAPÃ - MS

Inscrições até 14 de maio pelo site https://bit.ly/4n02Vba. Concurso com 5 vagas para os cargos de advogado (1); analista de recursos humanos (1); contador (1); vigia (2). Salário: R$ 1.850 a R$ 4.000. Taxa: R$ 90 a R$ 120.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS (COREN-AM)

Inscrições até 9 de junho pelo site www.ibade.org.br. Concurso com 9 vagas para os cargos de: Administrador (1 vaga); Analista de Sistemas (1 vaga); Contador (1 vaga); Enfermeiro Fiscal (6 vagas). Salário: R$ 4.798,75 Taxa R$ 71



CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESPÍRITO SANTO (CRT — ES)

Inscrições até 8 de junho pelo site www.quadrix.org.br. Concurso com 9 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo (1 vaga ac + cr); agente de fiscalização (1 vaga ac, 1 vaga pn + cr); técnico de serviços operacionais (1 vaga ac + cr); analista administrativo (cr); analista contábil (cr). Salário: R$ 2.256,22 a R$ 4.956,54. Taxa R$ 65 (nível médio), R$ 68 (nível técnico) e R$ 70 (nível superior)

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO (CAU/SP)

Inscrições até 3 de junho pelo site https://www.vunesp.com.br. Concurso com 36 vagas para os cargos de: assistente técnico — administrativo — são paulo (10 vagas); assistente técnico — administrativo regional — abc (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — bauru (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — campinas (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — mogi das cruzes (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — presidente prudente (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — ribeirão preto (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — santos (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — são josé do rio preto (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — são josé dos campos (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — sorocaba (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — abc (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — bauru (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — campinas (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — mogi das cruzes (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — presidente prudente (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — ribeirão preto (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — santos (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — são josé do rio preto (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — são josé dos campos (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — são paulo (2 vagas); assistente técnico — apoio à fiscalização — sorocaba (1 vaga); analista técnico i — administrativo — são paulo (1 vaga); analista técnico i — gestão de pessoas — são paulo (1 vaga); analista técnico ii — jurídico — são paulo (2 vagas). Salário: R$5.296,98 a R$10.046,54. Taxa 67,90 (nível médio) e R$ 98,80 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 9ª REGIÃO (CRECI—BA),

Inscrições até 20 de maio pelo site https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 15 vagas para os cargos de: profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — alagoinhas (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — barreiras (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — feira de santana (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — ilhéus (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — itabuna (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — juazeiro (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — luís eduardo magalhães (1 vaga efetiva + cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — porto seguro (1 vaga efetiva + cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — salvador (10 vagas efetivas + cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — santo antônio de jesus (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — teixeira de freitas (1 vaga efetiva + cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — vitória da conquista (cr); profissional analista superior (pas) — agente fiscal — salvador (2 vagas efetivas + cr). salário: r$ 1.910,88 a r$ 3.522,36 taxa: R$ 60 (nível médio) e de R$ 65 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO PIAUÍ (CORE — PI)

Inscrições até 20 de maio pelo site https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 4 vagas para os cargos de: assistente administrativo (1 vaga + cr); fiscal (1 vaga + cr); assistente jurídico (1 vaga + cr); contador (1 vaga + cr). Salário: R$ 3.947,08 a R$ 6.500. Taxa: R$ 75 (nível médio) e de R$ 90 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DE SÃO PAULO (CREFONO—2/SP)

Inscrições até 20 de maio pelo site https://www.quadrix.org.br. Concurso com 5 vagas para os cargos de: agente fiscal (cr); analista de fiscalização (5 vagas imediatas + cr). Salário: R$ 3.283,07 a R$ 5.246,54. Taxa: R$ 65 (nível médio) e de R$ 68 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 11ª REGIÃO (CREF—11/MS)

Inscrições até 20 de maio pelo site https://www.quadrix.org.br. Concurso com 5 vagas para os cargos de: Assistente administrativo (3 vagas ac, 1 vaga pn); agente de fiscalização (cr); analista contábil (cr); analista de suporte em tecnologia da informação (cr); procurador jurídico (1 vaga). Salário: R$ 3.104,32 a R$ 6.474,71. Taxa: R$ 65 (nível médio) e de R$ 75 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 5ª REGIÃO (CRBM—5),

Inscrições até 11 de maio pelo site https://www.institutoibest.org.br/. Concurso com 5 vagas para os cargos de: contador (1 vaga + cr) — porto alegre/rs; fiscal biomédico (1 vaga + cr) — florianópolis/sc; fiscal biomédico (1 vaga + cr) — porto alegre/sc; agente administrativo (1 vaga + cr) — porto alegre/rs; agente administrativo (1 vaga + cr) — florianópolis/sc. Salário: R$ 3.492,32 a R$ 5.088,60. Taxa: R$ 50 (nível médio) e de R$ 60 (nível superior).

LOCAIS — ESTADUAIS

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - ARSAL

Inscrições até 15 de junho pelo site https://arsal.al.gov.br/. Concurso com 16 vagas para o cargo de analista de regulação. Salário: R$ 5.767,15. Taxa: R$ 150.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS - FAPEAL

Inscrições até 19 de junho pelo site https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com 26 vagas para o cargo de gestor especializado em ciência e tecnologia. Salário: R$ 5.767,15. Taxa: R$ 150.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) — ES

Inscrições até 10 de maio pelo site https://samues.com.br/editais.php. Concurso com vagas para os cargos de médico socorrista; condutor socorrista. Salário: R$ 13.358,52. Taxa:Não informado.

SECRETARIA DE SAÚDE — PE

Inscrições até 11 de maio pelo site https://www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 233 vagas para os cargos de médico clínico geral eapp (1); médico psiquiatra eapp (7); médico infectologista eapp (1); enfermeiro eapp (33); cirurgião—dentista eapp (15); psicólogo eapp (25); assistente social eapp (17); farmacêutico eapp (16); farmacêutico—bioquímico eapp (1); coordenador institucional eapp (14); técnico de saúde bucal eapp (14); técnico de enfermagem eapp (29); técnico de laboratório eapp (2); apoio administrativo eapp (9); articulador eapp — médico psiquiatra (1); apoiador institucional eapp — psicólogo (1); apoiador institucional eapp — assistente social (1); apoiador institucional eapp — enfermeiro (1); apoiador institucional eapp — terapeuta ocupacional (1); gestor de atenção à saúde e de educação permanente da saúde prisional (1); gestor administrativo e de finanças da saúde prisional (1); gestor de recursos humanos da saúde prisional (1); gestor de assistência farmacêutica da saúde prisional (1); coordenador de saúde mental da atenção primária prisional (1); gestor de processos e contratos farmacêuticos da saúde prisional (1); coordenador institucional de atenção à saúde prisional (1); apoiador institucional de sistemas de informações da saúde prisional (1); apoiador institucional de vigilância em saúde prisional (1); apoiador institucional de atenção primária prisional (6); apoiador institucional de saúde bucal da saúde prisional (1); apoiador institucional de articulação intra—setorial e sociedade civil organizada da saúde prisional (1); apoiador institucional de articulação intra—setorial e infecto—contagiosas da saúde prisional (1); apoiador institucional de finanças da saúde prisional (1); apoiador institucional de logística da saúde prisional (1); apoiador institucional de tecnologia da informação da saúde prisional (1); apoiador institucional de recursos humanos da saúde prisional (1); apoiador institucional de contratos e processos da saúde prisional (1); apoiador institucional regional (12). Salário:R$ 1.621 a R$ 15.458,58. Taxa: R$ 70.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (SEFAZ/CE)

Inscrições até 1 de junho pelo site https://www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 100 vagas para os cargos de auditor—fiscal da fazenda estadual 1ª classe — gestão fazendária (60 ac, 4 pcd, 16 ppp + cr); auditor—fiscal da fazenda estadual 1ª classe — tecnologia da informação (15 ac, 1 pcd, 4 ppp + cr). Salário: R$ 16.136,64. Taxa: R$ 230.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 9ª REGIÃO (CRECI—BA)

Inscrições até 20 de maio pelo site https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 15 vagas para os cargos de profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — alagoinhas (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — barreiras (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — feira de santana (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — ilhéus (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — itabuna (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — juazeiro (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — luís eduardo magalhães (1 efetiva + cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — porto seguro (1 efetiva + cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — salvador (10 efetivas + cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — santo antônio de jesus (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — teixeira de freitas (1 efetiva + cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — vitória da conquista (cr); profissional analista superior (pas) — agente fiscal — salvador (2 efetivas + cr). Salário: R$ 1.910,88 para nível médio e de R$ 3.522,36 para nível superior. a R$ 15.000. Taxa: R$ 60 para nível médio e de R$ 65 para nível superior.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS (DETRAN/AL)

Inscrições até 9 de junho pelo site https://www.cebraspe.org.br/concursos/detran_al_26. Concurso com 50 vagas para os cargos de analista de trânsito — especialidade — administração (1); analista de trânsito — especialidade — análise de sistemas (10); analista de trânsito — especialidade — contabilidade (1); analista de trânsito — especialidade — direito (1); analista de trânsito — especialidade — engenharia civil (2); analista de trânsito — especialidade — estatística (1); analista de trânsito — especialidade — pedagogia (1); assistente de trânsito — especialidade — qualquer formação superior (33). Salário: R$ 5.454,54 a R$ 7.800. Taxa: R$ 150.



CÂMARA DE PRESIDENTE PRUDENTE — SP

Inscrições até 21 de maio pelo site https://www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 4 vagas e cadastro reserva para os cargos de assistente legislativo de contabilidade (1); técnico legislativo (2); controlador interno (1). Salário: R$ 2.300 a R$ 4.000. Taxa: R$ 60 (nível médio) a R$ 62 (nível superior).



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (MP — ES)

Inscrições até 11 de junho pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpes26. Concurso com 60 vagas para os cargos de: Agente de Apoio — Administrativo (20); Agente Técnico — Administrador (2); Agente Técnico — Antropólogo (1); Agente Técnico — Arquiteto (1); Agente Técnico — Assistente Social (1); Agente Técnico — Atuário (1); Agente Técnico — Biólogo (1); Agente Técnico — Contador (1); Agente Técnico — Desenvolvedor (1); Agente Técnico — DevOps (1); Agente Técnico — Economista (1); Agente Técnico — Enfermeiro (1); Agente Técnico — Engenheiro Agrônomo (1); Agente Técnico — Engenheiro Ambiental (1); Agente Técnico — Engenheiro Civil (1); Agente Técnico — Engenheiro de Produção (1); Agente Técnico — Engenheiro de Segurança do Trabalho (1); Agente Técnico — Engenheiro Mecânico (1); Agente Técnico — Estatístico (1); Agente Técnico — Fisioterapeuta (1); Agente Técnico — Governança em TI (1); Agente Técnico — Historiador (1); Agente Técnico — Inovação (1); Agente Técnico — Médico—Veterinário (1); Agente Técnico — Nutricionista (1); Agente Técnico — Operador de Infraestrutura (1); Agente Técnico — Operador de Redes e Telecomunicações (1); Agente Técnico — Pedagogo (1); Agente Técnico — Psicólogo (1); Agente Técnico — Qualidade e Testes de Software (1); Agente Técnico — Suporte ao Usuário (1); Agente Especializado — Analista de Experiência do Usuário — UX (1); Agente Especializado — Analista de Infraestrutura (1); Agente Especializado — Analista de Segurança da Informação (1); Agente Especializado — Analista de Sistemas (1); Agente Especializado — Cientista de Dados e Inteligência de Negócios (1); Agente Especializado — Engenheiro de Dados (1); Agente Especializado — Médico (1); Agente Especializado — Médico do Trabalho (1); Agente Especializado — Médico Psiquiatra (1). Salário: R$ 2.300 a R$ 4.000. Taxa: R$ 60 a R$ 62. Salário: R$ 5.073,26 a R$ 10.453,81. Taxa: R$ 95 a R$ 120.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DE ALAGOAS (DER—AL)

Inscrições até 14 de maio pelo site https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com 10 vagas para o cargo de assessor técnico rodoviário – engenheiro civil. Salário: R$ 8.458,49. Taxa: R$ 150.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE IBIRAÇU — ES

Inscrições até 28 de maio pelo site https://www.idcap.org.br/. Concurso com 200 vagas para os cargos de agente de atendimento público (2 + cadastro reserva); ajudante de serviços públicos (2 + cadastro reserva); auxiliar de serviço multifuncional (10 + cadastro reserva); coveiro (1 + cadastro reserva); motorista de veículo leve (5 + cadastro reserva); motorista de veículo pesado (2 + cadastro reserva); oficial de obras e serviços públicos (2 + cadastro reserva); operador de máquinas pesadas (4 + cadastro reserva); servente (10 + cadastro reserva); trabalhador braçal - gari (10 + cadastro reserva); agente de controle interno (cadastro reserva); agente de defesa civil (1 + cadastro reserva); berçarista (15 + cadastro reserva); cuidador (15 + cadastro reserva); educador social (1 + cadastro reserva); fiscal ambiental (1 + cadastro reserva); fiscal de obras e posturas (2 + cadastro reserva); motorista de ambulância socorrista (5 + cadastro reserva); oficial administrativo (5 + cadastro reserva); secretário escolar (3 + cadastro reserva); técnico em informática (1 + cadastro reserva); técnico em segurança do trabalho (1 + cadastro reserva); técnico em edificações (1 + cadastro reserva); técnico de enfermagem (10 + cadastro reserva); arquiteto (1 + cadastro reserva); assistente social (2 + cadastro reserva); contador (2 + cadastro reserva); enfermeiro (3 + cadastro reserva); enfermeiro plantonista (1 + cadastro reserva); enfermeiro regulador (1 + cadastro reserva); engenheiro civil (1 + cadastro reserva); farmacêutico (1 + cadastro reserva); fiscal de rendas e tributos (1 + cadastro reserva); fisioterapeuta (1 + cadastro reserva); fonoaudiólogo (1 + cadastro reserva); médico cardiologista (1 + cadastro reserva); médico clínico geral (2 + cadastro reserva); médico clínico plantonista (3 + cadastro reserva); médico neurologista (1 + cadastro reserva); médico ortopedista (1 + cadastro reserva); médico pediatra (2 + cadastro reserva); médico psiquiatra (1 + cadastro reserva); médico do trabalho (1 + cadastro reserva); nutricionista (1 + cadastro reserva); odontólogo (3 + cadastro reserva); procurador municipal (1 + cadastro reserva); professor mapa ii (25h) (40 + cadastro reserva); professor mapa (40h) (5 + cadastro reserva); professor mapp ii (25h) (10 + cadastro reserva); professor mapp ii (40h) (1 + cadastro reserva); psicólogo (1 + cadastro reserva); psicopedagogo (1 + cadastro reserva); terapeuta ocupacional (1 + cadastro reserva). Salário: R$ 1.628,24 a R$ 10.805,88. Taxa: R$ 60,00 (nível fundamental), R$ 80 (nível médio/técnico), R$ 100 (nível superior, exceto Procurador Municipal) e R$ 140 (Procurador Municipal).

PREFEITURA DE BURITICUPU — MA

Inscrições até 1 de junho pelo site https://www.fsaduconcursos.org.br/. Concurso com 3.119 vagas para os cargos de assistente social (19 ac, 1 pcd); arquiteto (2); biomédico (2); cirurgião-dentista (11 ac, 1 pcd); educador físico (6); enfermeiro (75 ac, 5 pcd); engenheiro agrônomo (1); engenheiro agrícola (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro civil (3); farmacêutico (4); fisioterapeuta (7 ac, 1 pcd); fonoaudiólogo (4); médico veterinário (1); médico do trabalho (1); médico clínico geral (9 ac, 1 pcd); nutricionista (7 ac, 1 pcd); psicólogo (3); químico (1); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - artes (19 ac, 1 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - ciências (21 ac, 1 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - educação física (22 ac, 1 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - ensino religioso (18 ac, 1 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - filosofia (20 ac, 1 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - geografia (24 ac, 2 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - história (23 ac, 2 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - língua inglesa (22 ac, 2 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - língua portuguesa (28 ac, 2 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - matemática (33 ac, 2 pcd); agente administrativo (223 ac, 13 pcd); agente de vigilância sanitária (4); cuidador de idosos (4); facilitador de esportes (4); facilitador de oficinas (7); secretário escolar (66 ac, 4 pcd); orientador social (19 ac, 1 pcd); técnico em enfermagem (170 ac, 9 pcd); técnico em radiologia (4); técnico de procuradoria (3); professor de educação infantil (246 ac, 14 pcd); professor de ensino fundamental nível i, anos iniciais, 1º ao 5º ano (868 ac, 47 pcd); motorista (19 ac, 1 pcd); agente de portaria (289 ac, 16 pcd); ajudante de pedreiro (38 ac, 2 pcd); auxiliar operacional de serviços diversos - aosd (482 ac, 27 pcd); jardineiro (9 ac, 1 pcd); meio oficial de construção civil (19 ac, 1 pcd); oficial de construção civil (19 ac, 1 pcd); operador de roçadeira (14 ac, 1 pcd); analista de procuradoria (3); procurador municipal (3); guarda municipal (40 ac, 2 pcd); guarda municipal feminino (10 ac, 1 pcd). Salário: 1.518 a R$ 12.000. Taxa: R$ 110 (nível superior), R$ 90 (nível médio) e R$ 80 (nível fundamental).

PREFEITURA DE CONSELHEIRO PENA — MG

Inscrições até 8 de junho pelo site https://portal.imeso.com.br/. Concurso com 254 vagas para os cargos de advogado (1); analista contábil (2); arquiteto (1); assistente social (2); contador (1); enfermeiro (3); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista ii (1); técnico de processamento de dados (1); terapeuta ocupacional (1); veterinário (1); professor da educação básica (74); supervisor escolar (1); agente administrativo (21); eletricista (1); fiscal ambiental (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal sanitário (1); fiscal tributário (1); mecânico de manutenção (1); motorista (cnh "b") (16); técnico de enfermagem (1); auxiliar de serviços gerais (37); operador de máquinas (3); agente de serviços urbanos (74); pedreiro (2); soldador (2). Salário: R$ 1.590,27 a R$ 7.210,35. Taxa: R$ 80 a R$ 100.

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA — RJ

Inscrições até 18 de maio pelo site https://www.institutoreferencia.org.br/. concurso com 420 vagas para os cargos de coveiro (5); motorista de ônibus escolar (4); operador de máquinas pesadas (2); agente administrativo (25); agente de patrimônio (4); auxiliar de consultório dentário (7); coordenador de turno escolar (10); profissional de apoio escolar (25); eletricista (3); monitor de transporte escolar (5); técnico em enfermagem (35); técnico em laboratório de análises clínicas (3); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em radiologia (5); professor de educação infantil (43); professor do 1º ao 5º ano (3); secretário escolar (7); auditor de controle interno (2); advogado (6); arquiteto(a) (2); assistente social (15); biólogo (1); bioquímico (2); bibliotecário (1); dentista - psf (2); dentista (6); enfermeiro (35); enfermeiro esf (2); engenheiro civil (5); engenheiro ambiental (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro florestal (1); fisioterapeuta (14); fonoaudiólogo (10); geólogo (1); médico angiologista (1); médico cardiologista (2); médico clínico geral (2); médico dermatologista (1); médico endocrinologista (1); médico ginecologista/obstetra (2); médico geriatra (1); médico infectologista (1); médico mastologista (1); médico nefrologista (1); médico neurologista (1); médico oftalmologista (2); médico ortopedista (2); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (2); médico pneumologista (1); médico psiquiatra (3); médico radiologista (1); médico reumatologista (1); médico urologista (2); médico psf (8); médico ultrassonografista (3); nutricionista (6); psicólogo (15); coordenador pedagógico (15); professor do 6º ao 9º ano - artes (1); professor do 6º ao 9º ano - ciências (1); professor do 6º ao 9º ano - educação física (1); professor do 6º ao 9º ano - geografia (1); professor do 6º ao 9º ano - história (1); professor do 6º ao 9º ano - inglês (1); professor do 6º ao 9º ano - matemática (1); professor do 6º ao 9º ano - português (1); professor de educação especial (9); professor intérprete de braille (1); psicomotricista (2); psicopedagogo (6); veterinário (4); terapeuta ocupacional (2); guarda civil municipal masculino (17); guarda civil municipal feminino (1). Salário: R$ 1.634,21 a R$ 5.318,89. Taxa: R$ 65 (fundamental), R$ 75 (médio/técnico) e R$ 105 (superior).

PREFEITURA DE COLÔNIA LEOPOLDINA E COLÔNIAPREV — AL

Inscrições até 28 de maio pelo site https://www.institutoiacp.net.br/. Concurso com 228 vagas para os cargos de artífice (2); auxiliar de serviços administrativos educacionais (18 + 2 pcd); auxiliar de serviços gerais (18 + 2 pcd); auxiliar de vigilância escolar (1); coletor de lixo (5); coveiro (2); encanador (2); gari (9 + 1 pcd); mecânico (1); vigilante (5); calceteiro (2); eletricista (1); jardineiro (1); maqueiro (1); merendeiro escolar (2); motorista (5); motorista escolar (5); pedreiro (2); tratorista (1); zelador de cemitério (2); assistente de vigilância epidemiológica (2); agente de vigilância sanitária (2); assistente administrativo (9 + 1 pcd); assistente administrativo educacional (3); auxiliar de biblioteca (1); condutor socorrista (5); educador social (2); guarda municipal (5); instrutor de informática (1); instrutor de música (2); profissional de apoio escolar (9 + 1 pcd); recreador (educação) (1); recreador social (2); secretário escolar (3); técnico em edificações (3); técnico em topografia (1); técnico financeiro (1); analista de controle interno (1); arquiteto urbanista (1); assessor jurídico (1); assistente jurídico (1); assistente social (2); cirurgião dentista — psf (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro eletricista (1); fisioterapeuta (4); fisioterapeuta respiratório (1); fonoaudiólogo (2); médico cardiologista (1); médico neurologista (2); médico neuropediatra (2); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico veterinário (1); nutricionista (2); nutricionista educacional (1); pedagogo (1); psicólogo (2); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional (2); professor de educação infantil (9 + 1 pcd); professor de geografia (1); professor de história (2); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); professor do 1º ao 5º ano (27 + 3 pcd); profissional de educação física (1); COLÔNIAPREV; auxiliar de serviços gerais (1); assistente administrativo (2); analista de controle interno (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.000. Taxa: R$ 74 a R$ 100.

CÂMARA DE SEROPÉDICA — RJ

Inscrições até 29 de maio pelo site https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 239 vagas para os cargos de agente de compras e licitações (1 + 15 cr); assistente administrativo (6 + 60 cr); contador (1 + 15 cr); agente de controle (1 + 15 cr); assistente financeiro (1 + 15 cr); analista de tecnologia da informação (1 + 15 cr); oficial legislativo (5 + 50 cr); técnico em áudio e vídeo (1 + 15 cr); procurador (2 + 20 cr). Salário: R$ 1.630 a R$ 4.200. Taxa: R$ 70 a R$ 130.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI—PARANÁ

nscrições até 21 de maio pelo site https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 1.267 vagas para os cargos de biomédico (1 + 10 cr); enfermeiro (20 + 50 cr); farmacêutico (1 + 10 cr); fisioterapeuta (1 + 10 cr); fonoaudiólogo — semusa (1 + 10 cr); musicoterapeuta (1 + 5 cr); nutricionista — semusa (1 + 10 cr); odontólogo (1 + 10 cr); psicólogo — semusa (1 + 15 cr); terapeuta ocupacional (1 + 15 cr); médico anestesista (3 + 8 cr); médico cardiologista (1 + 5 cr); médico cirurgião geral (7 + 12 cr); médico cirurgião pediátrico (1 + 5 cr); médico cirurgião vascular (1 + 5 cr); médico clínico geral — 40h (25 + 50 cr); médico clínico geral — 20h (15 + 30 cr); médico de segurança do trabalho (1 + 5 cr); médico dermatologista (1 + 5 cr); médico endocrinologista (1 + 5 cr); médico gastroenterologista (1 + 5 cr); médico ginecologista/obstetra (1 + 5 cr); médico hematologista (1 + 5 cr); médico infectologista (1 + 5 cr); médico intensivista (1 + 5 cr); médico neurocirurgião (1 + 5 cr); médico neurologista (1 + 5 cr); médico oftalmologista (1 + 5 cr); médico ortopedista (1 + 5 cr); médico otorrinolaringologista (1 + 5 cr); médico pediatra (1 + 5 cr); médico pneumologista (1 + 5 cr); médico psiquiatra (1 + 5 cr); médico ultrassonografista (1 + 5 cr); médico urologista (1 + 5 cr); arquiteto (1 + 5 cr); assistente social — semusa (1 + 10 cr); médico veterinário (1 + 10 cr); psicopedagogo — semusa (1 + 10 cr); agente administrativo — semusa (1 + 20 cr); agente comunitário de saúde — 1º distrito (1 + 10 cr); agente comunitário de saúde — 2º distrito (1 + 10 cr); agente de controle de endemias (1 + 5 cr); artesão (1 + 5 cr); fiscal sanitário (1 + 5 cr); instrutor de atividade em artesanato (1 + 5 cr); técnico ambiental (1 + 5 cr); técnico em agropecuária (1 + 5 cr); técnico em enfermagem (100 + 150 cr); técnico em farmácia (1 + 5 cr); técnico em informática — semusa (1 + 5 cr); técnico em laboratório (1 + 5 cr); técnico em radiologia (1 + 5 cr); técnico em saúde bucal (1 + 5 cr); técnico em segurança do trabalho (1 + 5 cr); técnico ortopédico (1 + 5 cr); instrutor de libras (1 + 10 cr); professor nível ii (educação infantil) — pedagogia — 30h (20 + 50 cr); professor nível ii (ensino fundamental) — pedagogia — 40h (15 + 50 cr); professor de educação física (2 + 10 cr); professor nível ii — artes (1 + 10 cr); professor nível ii — ciências (1 + 10 cr); professor nível ii — geografia (1 + 10 cr); professor nível ii — história (1 + 10 cr); professor nível ii — libras (1 + 10 cr); professor nível ii — língua estrangeira (inglês) (1 + 10 cr); professor nível ii — língua portuguesa (1 + 10 cr); professor nível ii — matemática (1 + 10 cr); professor de agropecuária (1 + 10 cr); assistente social — semed (1 + 10 cr); estatístico (1 + 10 cr); fonoaudiólogo — semed (1 + 10 cr); nutricionista — semed (1 + 10 cr); orientador escolar (1 + 10 cr); psicólogo — semed (1 + 10 cr); psicopedagogo — semed (1 + 10 cr); supervisor escolar (1 + 10 cr); agente administrativo — semed (1 + 20 cr); instrutor de atividade musical: canto e coral (1 + 5 cr); instrutor de atividade musical: percussão (1 + 5 cr); instrutor de cursos artísticos: artes cênicas (1 + 5 cr); instrutor de cursos artísticos: artesanato em geral (1 + 5 cr); instrutor de cursos artísticos: dança (1 + 5 cr); técnico em informática — semed (1 + 10 cr). Salário: R$ R$ 1.212 a R$ 10.170,07. Taxa: R$ 76 a R$ 86.

CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA — RJ

Inscrições até 20 de maio pelo site https://www.acaobahiaorganizacao.com.br/. Concurso com 28 vagas para os cargos de assistente administrativo (20); técnico de ti (1); técnico intérprete e tradutor de libras (2); procurador legislativo (1); contador (1); auditor (1); controlador (1) e arquivista (1). Salário: R$ 3.000 a R$ 8.000.

PREFEITURA DE AROEIRAS — PB

Inscrições até 24 de maio pelo site https://www.funvapi.com.br/. Concurso com 99 vagas para os cargos de assistente social (2); arquiteto (1); analista de comunicação social (1); agente administrativo (4); agente comunitário de saúde — bairro torres (1); agente comunitário de saúde — conjunto cehap (1); agente comunitário de saúde — sítio ponciano (1); auxiliar de serviços gerais (20); auxiliar de serviços gerais (limpeza urbana) (10); advogado do creas (1); biomédico plantonista (1); cirurgião dentista (2); endodontista (1); enfermeiro (2); enfermeiro plantonista (1); engenheiro agrônomo (1); fiscal de vigilância sanitária e ambiental (1); farmacêutico plantonista (1); fonoaudiólogo (2); mecânico (1); médico cardiologista (1); médico clínico geral (1); médico endocrinologista (1); médico neurologista (1); médico pediatra (1); médico radiologista (1); médico urologista (1); médico veterinário (1); motorista categoria b (2); motorista categoria d (2); motorista de transporte escolar (2); nutricionista (1); professor de ensino fundamental i (1º ao 5º ano e educação infantil) (10); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de língua portuguesa (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de matemática (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de educação física (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de história (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de geografia (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de ciências (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de inglês (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de artes (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de ensino religioso (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de espanhol (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de ética (1); psicólogo educacional (1); psicólogo (1); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional (1); técnico de laboratório (1); técnico do trabalho (1); técnico em radiologia (1) e operador de máquina motoniveladora (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 14.000. Taxa: R$ 53,70 a R$ 103,70.

PREFEITURA DE MATO LEITÃO — RS

Inscrições até 17 de maio pelo site https://www.legalleconcursos.com.br/. Concurso com 21 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de agente de controle interno (1); arquiteto (1); assistente social (1); atendente de farmácia (1); auxiliar administrativo (3); auxiliar em saúde bucal (2); cirurgião dentista esf 40h (1); cirurgião dentista esf 20h (cr); enfermeiro 40h (1); enfermeiro 30h (1); engenheiro (cr); farmacêutico (1); médico ginecologista—obstetra (cr); motorista (3); operador de máquinas (1); psicólogo (1); técnico em enfermagem 40h (2) e técnico em enfermagem 20h (1). Salário: R$ 2.002,20 a R$ 10.511,54. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR — MA

Inscrições até 22 de maio pelo site https://institutojkma.org/. concurso com 950 vagas para os cargos de: professor da educação infantil (118); professor do ensino fundamental — anos iniciais (424); professor do ensino fundamental — anos finais — arte (20); professor do ensino fundamental — anos finais — ensino religioso (10); professor do ensino fundamental — anos finais — ciências (29); professor do ensino fundamental — anos finais — educação física (49); professor do ensino fundamental — anos finais — filosofia (15); professor do ensino fundamental — anos finais — geografia (17); professor do ensino fundamental — anos finais — história (18); professor do ensino fundamental — anos finais — história e cultura afro—brasileira, africana e indígena (12); professor do ensino fundamental — anos finais — letras/inglês (46); professor do ensino fundamental — anos finais — música (12); professor do ensino fundamental — anos finais — língua portuguesa (61); professor do ensino fundamental — anos finais — matemática (56); professor especialista em educação especial (48); professor intérprete de libras (15). Salário: R$ 6.914,37. Taxa: R$ 145.

PREFEITURA DE BOCAIÚVA — MG

Inscrições até 18 de maio pelo site https://cotec—fadenor.selecao.net.br/. Concurso com 60 vagas para o cargo de agente comunitário de saúde. Salário: R$ 3.036. Taxa: R$ 60.

CÂMARA DE RIO DAS OSTRAS — RJ

Inscrições até 1º de junho pelo site acaobahiaorganizacao.com.br. Concurso com 38 vagas para os cargos de assistente legislativo (19); auxiliar de segurança legislativa (8); técnico em informática (2); consultor legislativo (5); procurador legislativo (2) e contador legislativo (2). Salário: R$ 2.180 a R$5.713. Taxa: R$ 95 a R$ 120.

PREFEITURA DE PORTO VELHO — RO

Inscrições até 25 de maio pelo site cebraspe.org.br. Concurso com 71 vagas para os cargos de auditor, contador e técnico de controle interno. Salário: R$ 21.278,80. Taxa: R$ 140.

PREFEITURA DE ITANHAÉM — SP

Inscrições até 14 de maio pelo site nossorumo.org.br/. Concurso com 100 vagas para os cargos de agente de vigilância patrimonial (25), ajudante geral (50) e agente de trânsito (25 vagas). Salário: R$ 1.694 a R$ 2.560. Concurso com 118 vagas para os cargos de assistente administrativo (1); auditor fiscal tributário (1); auxiliar de contabilidade (1); borracheiro; calceteiro (1); carpinteiro; desenhista (1); educador social (1); engenheiro agrônomo (1); farmacêutico (1); mecânico; médico do trabalho (1); motorista (1); operador de microtrator (1); operador de motoniveladora (1); operador de trator agrícola (1); operário braçal (1); professor de arte (1); professor de educação física (1); professor de ensino religioso (1); professor de inglês (1); professor de matemática (1); psicopedagogo (1); técnico em agropecuária (1); técnico em contabilidade (1) e zelador (1); biólogo — meio ambiente (1); engenheiro civil — meio ambiente (1); engenheiro florestal — meio ambiente (1); engenheiro químico — meio ambiente (1); engenheiro sanitarista — meio ambiente (1); fiscal ambiental — meio ambiente (4); geógrafo — meio ambiente (1); geólogo — meio ambiente (1); médico veterinário — meio ambiente (1); auxiliar de consultório dentário esf (12); cirurgião dentista esf (10); enfermeiro esf (10); médico esf (15); motorista esf (1); técnico em enfermagem esf (12); agente de contratação — camboriúprev (1); agente financeiro e administrativo — camboriúprev (1); agente previdenciário e administrativo — camboriúprev (1); analista previdenciário — camboriúprev (1); contador — camboriúprev (1) e agente de trânsito (18). Salário: R$ 2.055,02 a R$ 15.955,99. Taxa: R$ 75.



UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)

Inscrições até o dia 16 de junho pelo site www.sigrh.ufrn.br/. Concurso com 26 vagas para professor do magistério superior — nutrição em saúde coletiva (1); professor do magistério superior –- doenças do sistema genitourinário (1); professor do magistério superior –- endocrinologia e metabologia (1); professor do magistério superior — prótese dentária, oclusão, anatomia e escultura (1); professor do magistério superior — otoneurologia / dispositivos eletrônicos de amplificação sonora (1); professor do magistério superior — paisagismo (1); professor do magistério superior — sistemas fortemente correlacionados - tecnologia do pó (1); professor do magistério superior –- análise e matemática aplicada (1); professor do magistério superior –- mapeamento estrutural de terrenos sedimentares (1); professor do magistério superior –- análise matemática (1); professor do magistério superior –- educação e tecnologia (1); professor do magistério superior –- administração e gestão de tecnologia da informação (1); professor do magistério superior — didática e ensino de física (1); professor do magistério superior –- didática e organização do trabalho pedagógico (1); professor do magistério superior –- fundamentos da educação (1); professor do magistério superior — gestão da informação (1); professor do magistério superior — serviço social e formação sócio-histórica da sociedade brasileira (1); professor do magistério superior –- artes / artes visuais / imagem, mídias e práticas pedagógicas (1); professor do magistério superior –- paleografia, arquivística e patrimônio (1); professor do magistério superior –- português língua estrangeira (ple) (1); professor do magistério superior — fotografia publicitária, comunicação visual, imagem, tecnologia e mercado (1); professor do magistério superior — literatura inglesa e língua inglesa (1); professor do magistério superior –- pesquisa operacional e engenharia econômica (1); professor do magistério superior –- trompete (1); professor do magistério superior –- enfermagem na saúde da mulher na área hospitalar e clínica especializada (1); professor do magistério superior –- políticas públicas e desenvolvimento urbano e regional (1). Salário:R$ 4.114,45 a R$ 14.945,96. Taxa: R$ 150 a R$ 220.



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP)

Inscrições até o dia 11 de maio pelo site https://bit.ly/48v4XtO. Concurso com 5 vagas para professor substituto: geodésia (1); geociências/geografia (1); educação/ensino—aprendizagem (1); ciências humanas/planejamento e avaliação educacional/política educacional (1); linguística, letras e artes/ciências humanas e ensino—aprendizagem (1). Salário: R$ 1.369,99 a R$ 3.379,43. Taxa: R$ 202.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM)

Inscrições até o dia 12 de maio pelo site https://bit.ly/48QpRUz. Concurso com 31 vagas para professor: linguística, letras e artes (1); linguística, letras e artes (1); linguística, letras e artes (1); química (1); biologia (1); sociologia (1); antropologia (1); antropologia (1); fundamentos da educação — psicologia (1); educação/ensino—aprendizagem (1); educação/política, planejamento e avaliação educacional (1); computação (4); matemática (1); física(1); sociologia (1); filosofia (1); história (1); geografia (1); educação — fundamentos da educação — sociologia (1); educação — fundamentos da educação — antropologia (1); educação — fundamentos da educação — filosofia (1); ; educação — fundamentos da educação — história (1); enfermagem (4); ciências humanas e sociais (multidisciplinar) (2). Salário: R$ 6.397,19. Taxa: R$ 90 a R$ 130.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL (UEMS)

Inscrições até o dia 27 de maio pelo site https://bit.ly/4dd7TxL. Concurso com 15 vagas para professor de ensino superior: sanidade animal, uso de animais em experimentação, nutrição e criação de cães e gatos (1); produção de não ruminantes (1); pastagem e forragicultura (1); ciências sociais aplicadas (2); teoria da literatura, literatura infantojuvenil e literatura brasileira (1); língua portuguesa (1); língua espanhola e literaturas de língua espanhola (1); engenharias i ou ciências ambientais (1); ensino de matemática (1); direito (2); engenharia civil/estruturas (1); ciências econômicas (1). Salário: R$ 11.539,54 . Taxa: R$ 212,36.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA)

Inscrições prorrogadas até o dia 25 de maio pelo site https://concursoseseletivos.uema.br/ . Concurso com 52 vagas para o cargo de professor: ciências biológicas/botânica (1); ciências biológicas/zoologia (1); letras/língua portuguesa (1); linguística/letras: língua portuguesa; línguas clássicas (1); linguística/letras: teoria literária; literatura brasileira (1); educação/fundamentos da educação (1) professor de matemática (4) professor de meteorologia: meteorologia sinótica (1); meteorologia: sensoriamento remoto da atmosfera (1); ciência da computação: processamento de sinais (1); ciência da computação: processamento de linguagem natural (1); ciência da computação: aprendizagem de máquina (2); psicologia do desenvolvimento humano (1); fundamentos e medidas em psicologia (1); psicologia: tratamento e prevenção psicológica (1); psicologia social (1); psicologia do ensino e da aprendizagem (1); tópicos específicos de educação (1); direito público (1); direito privado (1); : teoria do direito (2); ciências da saúde/saúde coletiva (1); enfermagem de saúde pública (1); saúde coletiva: saúde pública (1); engenharia agrícola (1); fitossanidade (1); fitotecnia (2); linguística, letras e artes/letras (1); enfermagem obstétrica (1); enfermagem psiquiátrica (1); enfermagem de saúde pública (1); enfermagem médico—cirúrgica (1); fisioterapia e terapia ocupacional (2); ciências da saúde/fonoaudiologia (2); medicina: clínica médica (1); ciência da computação: metodologia e técnicas de computação (2); engenharia elétrica: circuitos elétricos, magnéticos e eletrônicos (2); física geral (2); ciências exatas e da terra/matemática (2); matemática: álgebra (1). Salário: R$ 11.294,38. Taxa: R$ 300.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL (UEMS)



Inscrições até o dia 15 de maio pelo site https://ead4.uems.br/. Concurso com 12 vagas para o cargo de: professor de letras/língua portuguesa (1); terapia ocupacional (2); fonoaudiologia (2); psicologia e avaliação psicológica (1); psicologia, políticas públicas e processos psicossociais (1); psicologia do comportamento e da cognição (1); psicologia (1); turismo (1); direito (1); pedagogia intercultural indígena (1). Salário: R$ 8.188,33 a R$ 11.539,54 . Taxa: R$ 212,36.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições prorrogadas até o dia 12 de maio pelo site https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. Concurso com 4 vagas para o cargo de: Edital nº 213/2025: engenharia de computação (1); edital nº 214/2025: sistemas computacionais (1); edital nº 215/2025: tecnologias e sistemas de software e de dados (1); edital nº 216/2025: princípios e aplicações em engenharia mecânica (1). Salário:R$ 11.539,54 a R$ 8.188,33. Taxa: R$ 212,36.



INSTITUTOS

INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (IFUSP)

Inscrições até 7 de julho pelo site https://uspdigital.usp.br/admissaodocente. Concurso com 1 vaga para o cargo de: professor doutor na área de física de sistemas complexos com aplicações e problemas biológicos (1). Salário: R$ 16.353,01. Taxa: Não informado.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA DE MATO GROSSO (IFMT)

Inscrições até 14 de maio pelo site https://bit.ly/4t5ciHQ. Concurso com 15 vagas para professor substituto: informática (2); química (2); história (1); filosofia (1); linguagens (1); mecânica de aeronaves (1); biologia (2); ciências contábeis (1); economia (1); administração (1); artes (1); matemática (1). Salário: R$ 3.090,43 a R$ 8.058,59. Taxa: Não haverá cobrança de taxa.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG)

Inscrições até 13 de maio pelo site https://bit.ly/42zg0ia. Concurso com 5 vagas para professor substituto: gênese, morfologia e classificação de solos, manejo e conservação do solo e da água (1); área de computação ou áreas afins (2); automação industrial, instrumentação industrial, telecomunicações, circuitos elétricos, sistemas de controle, desenho técnico, eletrônica e sistemas embarcados (1); disciplinas pertencentes à área de infraestrutura e áreas afins (1). Salário: R$ 4.478,03 a R$ 15.964,45. Taxa: R$ 50.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN)

Inscrições até 15 de maio pelo site https://bit.ly/4ufPAxH. Concurso com 2 vagas para professor: ensino básico, técnico e tecnológico visitante — construção civil e materiais de construção (1); ensino básico, técnico e tecnológico visitante — engenharia de produção (1). Salário: R$ 6.157,29 a R$ 8.340,33. Taxa: R$85.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE)

Inscrições até 13 de maio pelo site https://bit.ly/4ufPAxH. Concurso com 3 vagas para professor substituto: Currículo e Estudos Aplicados ao Ensino e Aprendizagem (1); Administração de Empresas (1); Metodologia e Técnicas da Computação (1). Salário: R$ 4.478,03 a R$ 8.340,33 . Taxa: R$150.