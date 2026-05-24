Confira lista com 70 concursos abertos e 11.172 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 70 concursos e 11.172 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há dois concursos abertos com 151 vagas. Entre os nacionais, há oito certames abertos para 1.244 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há 10 seleções abertas com 223 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são 6 concursos com 73 postos vagos. Há, ainda, 13 seleções de concursos estaduais com 1.547 vagas. Já para os municipais, há 20 concursos e 7.745 vagas. Nas universidades federais, são seis processos seletivos e 157 oportunidades. Nos institutos federais, há cinco certames abertos com 32 vagas.

DISTRITO FEDERAL



INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA (IFB)

Inscrições do dia 26 de maio a 2 de junho pelo site https://bit.ly/4drGtEO. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto de biologia (1). Salário: R$ 4.478,03 a R$ 8.340,33. Taxa: R$ 310.

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF)

Inscrições até 25 de maio com 150 vagas para o cargo de delegado de polícia (150). Salário: R$ 26.690,15. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.



NACIONAIS

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS COMPLEMENTARES (QC-CA/FN/IM)

inscrições até 4 de junho por meio do site oficial https://bit.ly/3RV13EY. Com 26 vagas para os cargos: de corpo da armada (5); corpo de fuzileiros navais (11) e corpo intendente da Marinha (10). Salário: R$ 9.905,12. Taxa: R$ 150.

ESCOLAS DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA MARINHA MERCANTE (EFOMM)

Inscrições de 21 de maio a 2 junho pelo site www.marinha.mil.br/ciaga/. Concurso com 368 vagas para a função de aluno do curso de formação de oficiais da Marinha mercante. Salário: R$ 1.719,26 após formação. Taxa: R$ 110.

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME)

Inscrições abertas de 27 maio a 8 de julho pelo site www.ime.eb.mil.br/. Concurso com 70 vagas para a ativa e 30 vagas para a reserva para os cargos de: aluno do curso de formação e graduação de oficiais da ativa do quadro de engenheiros militares (70); aluno do curso de formação e graduação de oficiais da reserva do quadro de engenheiros militares (30). Soldo inicial de R$ 1.457. Taxa: R$ 140

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME)

Inscrições abertas de 27 maio a 8 de julho pelo site www.ime.eb.mil.br/. Concurso com 30 vagas para os cargos de: engenheiro cartógrafo(2); engenheiro de computação(4); engenheiro de comunicações (3); engenheiro eletrônico (2); engenheiro eletricista (3); engenheiro de fortificação e construção - engenharia civil (7); engenheiro de materiais (1); engenheiro mecânico (4); engenheiro químico (1); engenheiro de produção (1); engenheiro aeronáutico (1); engenheiro nuclear (1). Soldo inicial de R$ 1.457. Taxa: R$ 140

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO (ESPCEX)

Inscrições até 29 de maio pelo site https://www.espcex.eb.mil.br/. Concurso com 440 vagas para cargo de cadete, sendo 400 vagas para homens e 40 para mulheres. Salário não informado. Taxa: R$ 100.

NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. (NAV BRASIL)

Inscrições até 28 de maio pelo site https://conhecimento.fgv.br/navbrasil26. Concurso com 130 vagas para o cargo de assistente social (1 ac, 1 n); técnico em infraestrutura e manutenção eletrotécnica (1); técnico em infraestrutura e manutenção eletrônica (1); técnico em infraestrutura e manutenção mecânica (1); técnico em infraestrutura e manutenção edificações (1); profissional técnico de navegação aérea — operador de torre de controle (32 ac, 13 n, 2 vagas i, 1 q, 3 pcd); advogado (3 ac, 1 n, 1 pcd); analista de comunicação social e marketing (1); analista de gestão (22 ac, 9 n, 1 i, 1 q, 2 pcd); contador (1 ac, 1 n); pedagogo (1); psicólogo (1); analista de tecnologia (4 ac, 2 n, 1 pcd); engenheiro civil (2 ac, 1 n, 1 pcd); engenheiro de telecomunicações (1); engenheiro de software (1); engenheiro mecânico (1); engenheiro eletrônico (1); engenheiro eletricista (1 ac, 1 n); meteorologista (6 ac, 3 n, 1 vaga pcd). Salário: R$ 4.632,10 a R$ 10.868,68. Taxa: 310.

ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ESFCEX)

Inscrições até 12 de junho pelo site www.esfcex.eb.mil.br. Concurso com 180 vagas para os cargos administração(4): ciências contábeis (3) comunicação social — jornalismo (1) direito (3); economia (2); enfermagem (12); estatística (1); informática (3); psicologia (1); pedagogia (1); veterinária(1); magistério biologia (2); magistério geografia (3); magistério história (2); magistério inglês (3); magistério matemática (4); magistério português (4); magistério química (4); magistério física (2); magistério italiano (1);padre católico apostólico romano (2);anestesiologia (5); cancerologia/oncologia (2 — nacionais e regionais: fortaleza, belém, juiz de fora, recife, campo grande, porto alegre); cardiologia (2 — nacionais e regionais: porto alegre, campo grande); cardiologia intervencionista (hemodinâmica) (nacional: rio de janeiro, porto alegre); cirurgia de cabeça e pescoço (1); cirurgia geral (6); cirurgia de mão (1); cirurgia vascular (2); clínica médica (2); endocrinologia (2); endoscopia digestiva (2 — nacionais e regionais: recife, porto alegre);geriatria (1); ginecologia e obstetrícia (4); hematologia e hemoterapia (2 — nacionais e regionais: juiz de fora, belém); infectologia (2); mastologia (3); medicina da família — saúde da família (10); medicina intensiva (2 — nacionais e regionais: juiz de fora, natal, rio de janeiro, curitiba, porto alegre, belém); medicina intensiva pediátrica (1); nefrologia (2); neurologia (4); neurocirurgia (nacional e regionais: rio de janeiro, são paulo) neonatologia (nacional: rio de janeiro) oftalmologia (4) ortopedia/traumatologia (4 — nacional, e em cirurgias de joelho/ombro nas regiões informadas no edital); otorrinolaringologia (3); patologia (1); pediatria (4); pneumologia (2); proctologia (nacionais e regionais: são paulo, campo grande) ;psiquiatria (2 — nacionais e regionais: juiz de fora, recife, são paulo, rio de janeiro); radiologia (3 — nacionais e regionais: salvador, porto alegre, são paulo, recife); reumatologia (1) sem especialidade (22); urologia (3);farmácia (4); farmácia oncológica (4); cirurgia e traumatologia buco—maxilo—facial (3); implantodontia (1); dentística restauradora(1) e odontologia hospitalar (3). Salário: não informado. Taxa: R$ 150.





CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE NOVA MARINGÁ - MT

Inscrições até 3 de junho pelo site www.even3.com.br. Concurso com 31 vagas para os cargos de professor b-1 (15); técnico administrativo educacional - monitor (16). Salário: R$ 2.355,63 a R$ 4.713,89. Taxa: Não informada.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS

Inscrições até 2 de junho pelo site concurso.fundacaofapec.org.br. Concurso com 5 vagas para os cargos de advogado (1); analista de recursos humanos (1); contador (1); vigia (2). Salário: R$ 1.850,00 a R$ 4.000. Taxa: R$ 90 a R$ 120.

PREFEITURA DE MOIPORÁ - GO

Inscrições até 4 de junho pelo site https://inepbrasil.selecao.net.br/. Concurso com 38 vagas para os cargos de agente administrativo (3); agrônomo (1); assistente social (2); auxiliar de controle interno (1); auxiliar de recursos humanos (1); eletricista predial (1); fiscal ambiental (1); fiscal de postura (1); médico veterinário (1); merendeiro(a) (2); nutricionista (1); professor de educação física (1); professor pii - pedagogia (3); enfermeiro padrão (1); auxiliar de serviços gerais (4, 1 pcd); auxiliar de serviços odontológicos (1); gari (2); motorista (3); operador de máquinas (2); psicóloga(o) (1); técnico(a) de enfermagem (1); técnico em radiologia (1); vigilante (2). Salário: R$ 7.490 após formação. Taxa: R$ 100.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS (MPGO)

Inscrições até 10 de junho pelo site https://www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 2 vagas para os cargos de analista em educação (1 + cr); analista em engenharia ambiental e sanitária (1 + cr). Salário: R$ 11.892,79 . Taxa: R$ 135.

CÂMARA DE MARA ROSA — GO

Inscrições até 7 de junho pelo site https://www.ganzaroliassessoria.com.br/. Concurso com 10 vagas para os cargos de analista legislativo - administrativo (1); assistente técnico legislativo - agente de limpeza (2); assistente técnico legislativo - atendente de recepção e cerimonial (1); assistente técnico legislativo - auxiliar de serviços gerais (2); assistente técnico legislativo - motorista (1); analista legislativo - contábil (1); analista legislativo - jurídico (1); analista legislativo - revisor de texto (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.000. Taxa: R$ 100 para cargos de nível médio e de R$ 150 para cargos de nível superior.

PREFEITURA DE MINAÇU — GO

Inscrições até 24 de junho pelo site https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2026/concurso—prefeitura—minacu/. Concurso com 90 vagas para os cargos de fiscal de serviços urbanos; fiscal de tributos; fiscal de vigilância sanitária; médico anestesista; médico cardiologista; médico clínico geral; médico dermatologista; médico endocrinologista; médico ortopedista/traumatologista; médico pediatra; médico psiquiatra; procurador; professor – biologia – zona rural; professor – biologia – zona urbana; professor – educação física – zona rural; professor – educação física – zona urbana; professor – geografia – zona rural; professor – geografia – zona urbana; professor – história – zona rural; professor – história – zona urbana; professor – letras – português/inglês – zona rural; professor – letras – português/inglês – zona urbana; professor – matemática – zona rural; professor – matemática – zona urbana; professor – pedagogia – zona rural e professor – pedagogia – zona urbana. Salário: R$ 4.050 a R$ 21.783,92. Taxa: R$ 150.

PREFEITURA DE CÂMARA DE SENADOR CANEDO — GO

Inscrições até 29 de maio pelo site https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 25 vagas para os cargos de assistente administrativo (2); cerimonialista (1); cinegrafista (1); fotógrafo (1); garçom (1); técnico em sonoplastia (1); operador de audiovisual (1); técnico de manutenção e conservação predial (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico de telecomunicações e estruturas de rede (1); técnico de informática (1); analista legislativo (1); jornalista (1); revisor de texto (1); arquivista (1); designer gráfico (2); tecnólogo da informação (ti) (2); analista de mídias institucionais (2); intérprete de Libras (1); procurador jurídico (1); analista legislativo técnico jurídico (1). Salário: R$ 4.425,53 a R$ 11.903,79. Taxa: R$ 80.

PREFEITURA DE MAMBAÍ — GO

Inscrições até 24 de maio pelo site https://portal.jpad.com.br/. Concurso com 11 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (11). Salário: R$ 3.242. Taxa: R$ 150.

SAAE DE SÃO GABRIEL DO OESTE — MS



Inscrições até 24 de maio pelo site https://portal.jpad.com.br/ Concurso com 11 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (11). Salário: R$ 3.242. Taxa: R$ 150.

CÂMARA DE COLÍDER — MT



Inscrições até 12 de Junho pelo site https://portal.capconcursospublicos.com.br/. Concurso com vagas para os cargos de advogado público (1); auxiliar de copa e limpeza; recepcionista; telefonista; agente administrativo; auxiliar administrativo de pessoal; assistente técnico administrativo; assistente técnico legislativo; técnico arquivista. Salário: R$ 3.242. Taxa: R$ 150.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 23ª REGIÃO DE RONDÔNIA (CRESS/RO)

Inscrições até 24 de junho pelo site https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 3 vagas para os cargos de agente fiscal (1 + cr); técnico administrativo-financeiro (1 + cr); agente administrativo (1 + cr). Salário: R$ 4.798,75 Taxa R$ 71





CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS (CRA-MG)

Inscrições até 16 de junho pelo site https://www.fumarc.com.br/. Concurso com 9 vagas para os cargos de administrador (1); advogado (cr); analista de desenvolvimento de sistemas (1); tecnólogo de infraestrutura de ti (1); jornalista (cr); técnico em administração (4); técnico em informática (1); tecnólogo em gestão financeira (cr); tecnólogo em gestão de recursos humanos (1); tecnólogo em mídias sociais digitais (cr). Salário: R$ 3.108,34 a R$ 5.015,57. Taxa R$ 70 para nível técnico, R$ 90 para nível tecnólogo e R$ 125.



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA (CONTER)

Inscrições até 22 de junho pelo site www.ibade.org.br. Concurso com 7 vagas para os cargos de assistente operacional e administrativo geral (1 ac, 1 pn); assistente operacional técnico em contabilidade, contábil e financeiro; analista técnico advogado (1); analista técnico gestão de pessoas; analista técnico supervisão de fiscalização (1); analista técnico comunicação (1); analista técnico contador, contabilidade e financeiro (1); analista técnico contador e controle interno (1). Salário: R$ 4.646,08 a R$ 7.520,56. Taxa R$ 60 para nível médio e técnico e de R$ 65 para nível superior.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS (COREN-AM)

Inscrições até 9 de junho pelo site www.ibade.org.br. Concurso com 9 vagas para os cargos de administrador (1 vaga); analista de sistemas (1 vaga); contador (1 vaga); enfermeiro fiscal (6 vagas). Salário: R$ 4.798,75 Taxa R$ 71



CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESPÍRITO SANTO (CRT — ES)

Inscrições até 8 de junho pelo site www.quadrix.org.br. Concurso com 9 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (1 vaga ac + cr); agente de fiscalização (1 vaga ac, 1 vaga pn + cr); técnico de serviços operacionais (1 vaga ac + cr); analista administrativo (cr); analista contábil (cr). Salário: R$ 2.256,22 a R$ 4.956,54. Taxa R$ 65 (nível médio), R$ 68 (nível técnico) e R$ 70 (nível superior)

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO (CAU/SP)

Inscrições até 3 de junho pelo site https://www.vunesp.com.br. Concurso com 36 vagas para os cargos de assistente técnico — administrativo — são paulo (10 vagas); assistente técnico — administrativo regional — abc (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — bauru (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — campinas (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — mogi das cruzes (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — presidente prudente (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — ribeirão preto (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — santos (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — são josé do rio preto (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — são josé dos campos (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — sorocaba (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — abc (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — bauru (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — campinas (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — mogi das cruzes (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — presidente prudente (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — ribeirão preto (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — santos (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — são josé do rio preto (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — são josé dos campos (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — são paulo (2 vagas); assistente técnico — apoio à fiscalização — sorocaba (1 vaga); analista técnico i — administrativo — são paulo (1 vaga); analista técnico i — gestão de pessoas — são paulo (1 vaga); analista técnico ii — jurídico — são paulo (2 vagas). Salário: R$5.296,98 a R$10.046,54. Taxa 67,90 (nível médio) e R$ 98,80 (nível superior).

LOCAIS — ESTADUAIS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS (CBM-MG)

Inscrições até 17 de junho pelo site idecan.org.br/. Concurso com 342 vagas para os cargos de soldado combatente (321) e oficial combatente (21). Salário: R$ 4.562,30 a R$ 11.547,07. Taxa: R$ 106 a R$ 230.

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO (PM-SP)

Inscrições até 15 de julho pelo site vunesp.com.br/. Concurso com 200 vagas para os cargos de cadete e aluno-oficial. Salário: R$ 5.460,65. Taxa: R$ 200.

POLÍCIA PENAL DO RIO GRANDE DO SUL - RS

Inscrições até 12 de junho pelo site fundatec.org.br. Concurso com 213 vagas para os cargos de analista, técnico administrativo e policial penal. Salário: R$ 5.159,25 a R$ 9.745,26. Taxa: R$ 124,02 a R$ 282,79.

COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS — MOBI-RIO

Inscrições até 25 de maio pelo site https://mobi-rio.rio.br/processoseletivomobirio/. Concurso com 190 vagas para o cargo de motorista padrão (190, sendo 10 para pcd). Salário: R$ 3.420,16. Taxa: Não informada.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - ARSAL

Inscrições até 15 de junho pelo site https://arsal.al.gov.br/. Concurso com 16 vagas para o cargo de analista de regulação. Salário: R$ 5.767,15. Taxa: R$ 150.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ (TJ-CE)

Inscrições até 25 de maio pelo site https://mobi-rio.rio.br/processoseletivomobirio/. Concurso com 22 vagas para os cargos de (2); analista judiciário – contabilidade (2); analista judiciário –– assistente social (2); analista judiciário –– psicologia; analista judiciário — engenharia civil (2); analista judiciário —- ti (infraestrutura) (2); analista judiciário – ti (sistemas) (2); técnico judiciário –– área judiciária (12). Salário: R$ 5.381,36 a R$ 8.829,24. Taxa: R$ 100 a R$ 130.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS - FAPEAL

Inscrições até 19 de junho pelo site https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com 26 vagas para o cargo de gestor especializado em ciência e tecnologia. Salário: R$ 5.767,15. Taxa: R$ 150.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS (DETRAN/AL)

Inscrições até 9 de junho pelo site https://www.cebraspe.org.br/concursos/detran_al_26. Concurso com 50 vagas para os cargos de analista de trânsito — especialidade — administração (1); analista de trânsito — especialidade — análise de sistemas (10); analista de trânsito — especialidade — contabilidade (1); analista de trânsito — especialidade — direito (1); analista de trânsito — especialidade — engenharia civil (2); analista de trânsito — especialidade — estatística (1); analista de trânsito — especialidade — pedagogia (1); assistente de trânsito — especialidade — qualquer formação superior (33). Salário: R$ 5.454,54 a R$ 7.800. Taxa: R$ 150.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (MP — ES)

Inscrições até 11 de junho pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpes26. Concurso com 60 vagas para os cargos degente de apoio; administrativo (20); agente técnico; administrador (2); agente técnico; antropólogo (1); agente técnico; arquiteto (1); agente técnico; assistente social (1); agente técnico; atuário (1); agente técnico; biólogo (1); agente técnico; contador (1); agente técnico; desenvolvedor (1); agente técnico; devops (1); agente técnico; economista (1); agente técnico; enfermeiro (1); agente técnico; engenheiro agrônomo (1); agente técnico; engenheiro ambiental (1); agente técnico; engenheiro civil (1); agente técnico; engenheiro de produção (1); agente técnico; engenheiro de segurança do trabalho (1); agente técnico; engenheiro mecânico (1); agente técnico; estatístico (1); agente técnico; fisioterapeuta (1); agente técnico; governança em ti (1); agente técnico; historiador (1); agente técnico; inovação (1); agente técnico; médico-veterinário (1); agente técnico; nutricionista (1); agente técnico; operador de infraestrutura (1); agente técnico; operador de redes e telecomunicações (1); agente técnico; pedagogo (1); agente técnico; psicólogo (1); agente técnico; qualidade e testes de software (1); agente técnico; suporte ao usuário (1); agente especializado; analista de experiência do usuário; ux (1); agente especializado; analista de infraestrutura (1); agente especializado; analista de segurança da informação (1); agente especializado; analista de sistemas (1); agente especializado; cientista de dados e inteligência de negócios (1); agente especializado; engenheiro de dados (1); agente especializado; médico (1); agente especializado; médico do trabalho (1); agente especializado; médico psiquiatra (1). Salário: R$ 5.073,26 a R$ 10.453,81. Taxa: R$ 95 a R$ 120.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE ÁGUA DOCE DO NORTE — ES

Inscrições até 26 de junho pelo site https://idesg.org.br/. Concurso com 310 vagas para o cargo de auxiliar de mecânico (1 + cr); auxiliar de serviços gerais (44 + cr); calceteiro (1 + cr); carpinteiro (1 + cr); coveiro (3 + cr); encanador/bombeiro (1 + cr); mecânico i - automóvel (1 + cr); mecânico ii - veículos pesados (1 + cr); mecânico iii - máquinas pesadas (1 + cr); merendeira escolar/cozinheira escolar (12 + cr); motorista (15 + cr); operador de máquinas pesadas (7 + cr); pedreiro (2 + cr); vigilante (13 + cr); agente de serviços gerais (5 + cr); auxiliar de cuidador (16 + cr); eletricista (1 + cr); eletricista automotivo (1 + cr); mestre de obras (1 + cr); soldador (1 + cr); auxiliar de almoxarifado (1 + cr); agente ambiental (1 + cr); agente de arrecadação (1 + cr); agente fiscal (1 + cr); assistente administrativo (5 + cr); auxiliar administrativo (5 + cr); auxiliar de farmácia (1 + cr); auxiliar de laboratório (1 + cr); auxiliar de saúde bucal (4 + cr); cuidador (6 + cr); fiscal ambiental (1 + cr); fiscal de obras e postura (1 + cr); fiscal de serviços (1 + cr); fiscal sanitarista (1 + cr); guarda civil municipal (5 + cr); oficial administrativo (2 + cr); secretário escolar (2 + cr); auxiliar de enfermagem (2 + cr); técnico agrícola (1 + cr); técnico em eletrônica e telecomunicações (1 + cr); técnico em agrimensura (1 + cr); técnico em alimentos (1 + cr); técnico em contabilidade (1 + cr); técnico em edificações (1 + cr); técnico em enfermagem (2 + cr); técnico em informática (1 + cr); técnico em radiologia (1 + cr); técnico em segurança do trabalho (1 + cr); analista administrativo (cr); analista de sistemas (cr); analista programador (cr); arquiteto (1 + cr); assistente de controle interno (1 + cr); assistente de procuradoria (1 + cr); assistente social (1 + cr); auditor de controle interno (1 + cr); auditor fiscal (1 + cr); bibliotecário (cr); contador (1 + cr); desenhista projetista civil (1 + cr); enfermeiro (2 + cr); engenheiro agrônomo (1 + cr); engenheiro ambiental (1 + cr); engenheiro civil (1 + cr); engenheiro eletricista (1 + cr); engenheiro em segurança do trabalho (1 + cr); engenheiro sanitarista (1 + cr); farmacêutico (1 + cr); farmacêutico/bioquímico (cr); fisioterapeuta (1 + cr); fonoaudiólogo (1 + cr); médico cardiologista (1 + cr); médico clínico geral (1 + cr); médico clínico - emergência (1 + cr); médico dermatologista (1 + cr); médico diarista i (1 + cr); médico diarista ii (1 + cr); médico do trabalho (1 + cr); médico endocrinologista (1 + cr); médico gastroenterologista (1 + cr); médico geriatra (1 + cr); médico ginecologista (1 + cr); médico hematologista (1 + cr); médico infectologista (1 + cr); médico mastologista (1 + cr); médico neurologista (1 + cr); médico obstetra (1 + cr); médico oftalmologista (1 + cr); médico oncologista (1 + cr); médico ortopedista (1 + cr); médico pediatra (1 + cr); médico perito (1 + cr); médico plantonista i (1 + cr); médico plantonista ii (1 + cr); médico pneumologista (1 + cr); médico psiquiatra (1 + cr); médico radiologista (1 + cr); médico reumatologista (1 + cr); médico urologista (1 + cr); médico veterinário (1 + cr); nutricionista (1 + cr); odontólogo (1 + cr); procurador municipal (1 + cr); psicólogo (1 + cr); supervisor de ações em saúde (cr); técnico de esportes (1 + cr); terapeuta ocupacional (1 + cr); professor mapa - educação infantil (13 + cr); professor mapa - ensino fundamental 1º ao 5º ano (23 + cr); professor para atendimento educacional especializado - deficiência visual (2 + cr); professor para atendimento educacional especializado - deficiência auditiva (2 + cr); professor para atendimento educacional especializado - sala de recursos multifuncionais (7 + cr); professor mapb arte (5 + cr); professor mapb educação física (5 + cr); professor mapb ciências (2 + cr); professor mapb língua portuguesa (3 + cr); professor mapb matemática (3 + cr); professor mapb geografia (2 + cr); professor mapb história (2 + cr); professor mapb inglês (2 + cr); professor de suporte pedagógico à docência - pedagogo (5 + cr). Salário: R$ 1.621 a R$ 5.190,46. Taxa: R$ 70 a R$ 130.





PREFEITURA DE ALTOS — PI

Inscrições até 13 de julho pelo site https://igeduc.selecao.net.br/informacoes/143/. Concurso Público com 843 vagas para cargos de auxiliar de serviços diversos (74); copeira (2); lavadeira (2); vigia (74); agente administrativo (60); agente de combate às endemias classe a (cr); atendente de consultório (5); atendente de farmácia (1); profissional de apoio escolar (100); guarda municipal (10); intérprete de libras (3); maqueiro (1); motorista (10); operador de máquinas (2); agente comunitário de saúde classe a - ubs bacurizeiro i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs bacurizeiro ii (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs barrinha (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs boa fé (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs boca de barro i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs boca de barro ii (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs bom gosto (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs bom passar (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs estrela do norte (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs maravilha i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs maria carmelita (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs prata (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs quilombo (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs são josé (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs são luís i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs são luís ii (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs tranqueira i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs tranqueira ii (cr); técnico em análises clínicas (1); técnico em enfermagem (15); técnico em enfermagem psf (10); técnico em raio x (2); atendente de consultório dentário (1); assistente social (4); auditor fiscal (2); biomédico (1); cardiologista (cr); cirurgião dentista psf (3); controlador (2); dermatologista (cr); enfermeiro (12); enfermeiro obstetra (2); enfermeiro psf (5); enfermeiro samu (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (2); fiscal de meio ambiente (2); fiscal de postura (2); fisioterapeuta (2); ginecologista (cr); médico (3); médico do psf (4); médico plantonista (4); médico samu (2); neuropediatra (1); nutricionista (2); psicólogo (1); psiquiatra (1); psiquiatra infantil (1); professor de arte (6); professor de ciências (20); professor de computação (5); professor de aee (15); professor de educação física (15); professor de educação infantil / anos iniciais (250); professor de geografia (10); professor de história (10); professor de língua inglesa (5); professor de língua portuguesa (30); professor de matemática (32); professor de música (1); psicopedagogo (10). Salário: R$ 1.621 a R$ 6.120,83. Taxa: R$ 90 a R$ 150.

PREFEITURA DE PARNAÍBA — PI

Inscrições até 29 de maio pelo site https://passaportepdh.com.br/. Concurso Público com 264 vagas para cargos de auxiliar de mecânico (1 + CR); auxiliar de serviços gerais (44 + CR); merendeira/cozinheira escolar (12 + CR); motorista (15 + CR); operador de máquinas pesadas (7 + CR); vigilante (13 + CR); auxiliar de cuidador (16 + CR); assistente administrativo (5 + CR); auxiliar administrativo (5 + CR); guarda civil municipal (5 + CR); técnicos em diversas áreas (11 + CR); arquiteto (1 + CR); assistente social (1 + CR); auditores e analistas (4 + CR); contador (1 + CR); enfermeiro (2 + CR); engenheiros em diversas especialidades (6 + CR); farmacêutico (1 + CR); fisioterapeuta (1 + CR); fonoaudiólogo (1 + CR); médicos em diversas especialidades (24 + CR); nutricionista (1 + CR); odontólogo (1 + CR); procurador municipal (1 + CR); psicólogo (1 + CR); terapeuta ocupacional (1 + CR); professores da educação infantil, ensino fundamental e atendimento especializado (76 + CR); pedagogo (5 + CR). Salário: R$ 1.621 a R$ 5.190,46. Taxa: R$ 70 a R$ 130.

PREFEITURA DE MATHIAS LOBATO — MG

Inscrições até 25 de junho pelo site https://www.institutoideap.org.br/. Concurso Público com 123 vagas para cargos de serviços gerais (15); assistente social (2); auxiliar de academia da saúde (1); auxiliar administrativo (10); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de saúde bucal (2); coveiro (1); educador físico (2); enfermeiro (2); especialista em educação (2); fiscal da vigilância sanitária (1); fisioterapeuta (2); gari (8); monitores em diversas áreas (9); motoristas de veículos leves e pesados (14); nutricionista (1); odontólogo (2); operador de máquinas (2); operário (10); pedreiro (5); porteiro (1); professores em diversas disciplinas (15); psicólogos (2); recepcionista (2); técnico de saúde bucal (1); técnico em informática (1); técnico em enfermagem (3); vigia (5). Salário: R$ 1.621 a R$ 4 mil ou R$ 27,05 por hora-aula para professores. Taxa: R$ 50 a R$ 80.

PREFEITURA DE CONSELHEIRO PENA — MG

Inscrições até 8 de junho pelo site https://portal.imeso.com.br/. Concurso Público com 254 vagas para cargos de advogado (1); analista contábil (2); arquiteto (1); assistente social (2); contador (1); enfermeiro (3); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista II (1); técnico de processamento de dados (1); terapeuta ocupacional (1); veterinário (1); professor da educação básica (74); supervisor escolar (1); agente administrativo (21); eletricista (1); fiscais ambiental, sanitário, tributário e de obras (4); mecânico de manutenção (1); motorista (16); técnico de enfermagem (1); auxiliar de serviços gerais (37); operador de máquinas (3); agente de serviços urbanos (74); pedreiro (2); soldador (2). Salário: R$ 1.590,27 a R$ 7.210,35. Taxa: R$ 80 a R$ 100.

PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS — SP

Inscrições até 8 de junho pelo site https://www.vunesp.com.br/. Concurso Público com 87 vagas e cadastro reserva para cargos de (1 + CR); coveiro (1 + CR); podador de árvores (1 + CR); tratorista (1 + CR); encanador (1 + CR); eletricista (1 + CR); motorista (1 + CR); motorista de ambulância (1 + CR); operador de máquinas (1 + CR); pedreiro (1 + CR); agente comunitário de saúde (1 + CR); agente social (4 + CR); auxiliar odontológico (1 + CR); escriturário (1 + CR); fiscais em diversas áreas (3 + CR); oficial de administração (1 + CR); técnicos em enfermagem, farmácia, segurança do trabalho e vigilância sanitária (4 + CR); advogado CREAS (1 + CR); assistentes sociais (2 + CR); auditor de controle interno (1 + CR); contador II (1 + CR); dentista II (1 + CR); enfermeiro II (1 + CR); farmacêutico (1 + CR); fisioterapeuta (1 + CR); fonoaudiólogo (1 + CR); médicos em diversas especialidades (15 + CR); médico veterinário (1 + CR); nutricionista (1 + CR); procurador jurídico (1 + CR); professores PEB I e PEB II em diversas áreas (29 + CR); psicólogos (2 + CR); psicopedagogo (1 + CR); químico (1 + CR); terapeuta ocupacional (1 + CR). Salário: R$ 1.621 a R$ 5.883,47, além de cartão-alimentação de R$ 1 mil. Para professores, remuneração de R$ 28,51 por hora-aula. Taxa: R$ 65 a R$ 115.

PIRAPORA DO BOM JESUS — SP

Inscrições até 9 de junho pelo site https://www.igecs.org.br/. Seleção com 108 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (1); agente administrativo (1); analista previdenciário (1); agente comunitário de saúde (20 + CR); agente de combate às endemias (2 + CR); ajudante geral (10); auxiliar de limpeza (10); operador de máquina (2); pedreiro (2); auxiliar administrativo (10); auxiliar em saúde bucal (1); motorista (10); recepcionista (1); agente de trânsito (1); almoxarife (CR); atendente de farmácia (CR); fiscal de tributação (1); oficial administrativo (10); tesoureiro (1); técnico de enfermagem (2); arquiteto (1); assistente de procuradoria (1); assistente social (4); biólogo (1); cirurgião dentista (1); contador (1); controlador interno (CR); enfermeiro PSF (2); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); fonoaudiólogo educacional (1); nutricionista (CR); procurador jurídico (1); psicólogo (1); psicólogo educacional (1); psicólogo social (2); terapeuta ocupacional (1); médicos em diversas especialidades (CR). Salário: R$ 1.621 a R$ 5.200. Taxa: R$ 45 a R$ 90.

PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE — PB

Inscrições até 15 de junho pelo site https://www.idecan.org.br/. Concurso com 1.000 vagas para os cargos de administrador (4); agente administrativo (80 ac, 8 pcd); analista de planejamento e orçamento (2); assistente social (15 ac, 1 pcd); contador (2); economista (1); enfermeiro do trabalho (2); engenheiro de segurança do trabalho (2); fiscal de obras (2); fiscal de serviços urbanos (5); intérprete de libras (2); músico (10 ac, 1 pcd); psicólogo (3); técnico em agropecuária (3); técnico de educação e controle ambiental (2); técnico em turismo (2); técnico de segurança do trabalho (3); técnico de enfermagem do trabalho (3); zootecnista (2); professor de educação infantil (40h) (200 ac, 20 pcd); professor básico 2 - anos iniciais (30h) (200 ac, 20 pcd); professor básico 3 - língua portuguesa (20 ac, 2 pcd); professor básico 3 - matemática (20 ac, 2 pcd); professor básico 3 - história (5); professor básico 3 - geografia (5); professor básico 3 - ciências (5); professor básico 3 - inglês (6); professor básico 3 - filosofia (5); professor básico 3 - arte (5); professor básico 3 - educação física (10 ac, 1 pcd); supervisor educacional (25 ac, 2 pcd); psicólogo educacional (15 ac, 1 pcd); assistente social educacional (25 ac, 2 pcd); inspetor escolar (1); auditor fiscal da receita municipal (4); engenheiro civil projetista (6); engenheiro civil orçamentista (4); engenheiro civil analista de drenagem urbana (2); engenheiro eletricista - projetista (3); topógrafo / técnico em topografia (4); técnico em edificações - fiscalização de obras (6); assistente social em saúde (5); auditor em saúde (5); condutor de veículo de urgência (socorrista) (5); enfermeiro i (30 ac, 3 pcd); enfermeiro ii (20 ac, 2 pcd); enfermeiro ii obstetrícia (10 ac, 1 pcd); enfermeiro ii intensivista (10 ac, 1 pcd); enfermeiro ii neonatologista (10 ac, 1 pcd); farmacêutico (5); fonoaudiólogo (8); inspetor sanitário farmacêutico (2); inspetor sanitário dentista (cd) (2); inspetor sanitário enfermeiro (2); inspetor sanitário eng. de produção (1); inspetor sanitário eng. de alimentos (1); inspetor sanitário médico veterinário (1); inspetor sanitário arquiteto (1); médico (demais especialidades psf/upa) (20 ac, 2 pcd); nutricionista (2); psicólogo clínico (1); psicólogo clínico infantil (3); técnico de enfermagem (50 ac, 5 pcd); técnico em radiologia (5); terapeuta ocupacional (5). Salário: R$ 1.621 a R$ 8.816,66. Taxa: R$ 110,00 para cargos de nível médio e técnico e R$ 150,00 para cargos de nível superior.

PREFEITURA DE PORTO CALVO — AL

Inscrições até 25 de junho pelo site https://igeduc.selecao.net.br/informacoes/105/. Concurso com 189 vagas para os cargos de professor da educação infantil ao 5º ano (35); professor do 6º ao 9º ano de ciências (2); professor do 6º ao 9º ano de educação física (2); professor do 6º ao 9º ano de geografia (2); professor do 6º ao 9º ano de história (2); professor do 6º ao 9º ano de língua inglesa (2); professor do 6º ao 9º ano de língua portuguesa (3); professor do 6º ao 9º ano de matemática (3); assistente social (1); auditor de tributos (2); contador (1); enfermeiro (2); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro florestal (1); farmacêutico (1); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de tributos (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); médico (3); médico perito clínico geral (1); nutricionista da secretaria de educação (1); nutricionista da secretaria de saúde (1); odontólogo (2); profissional de educação física (1); psicólogo da secretaria de saúde (1); psicólogo educacional (1); agente administrativo (10); agente administrativo educacional (5); agente de combate às endemias (6); agente de trânsito (5); auxiliar em saúde bucal (3); condutor de ambulância (2); fiscal de vigilância sanitária (1); guarda civil municipal (25); motorista cnh b (1); motorista cnh d (5); agente comunitário de saúde abelardo prado área: 5 (2); agente comunitário de saúde antártica área: 6 (2); agente comunitário de saúde caxangá área: 10 (1); agente comunitário de saúde eraldo pedrosa área: 11 (2); agente comunitário de saúde joel francisco área: 4 (2); agente comunitário de saúde maciape área: 9 (1); agente comunitário de saúde mangazala área: 7 (2); agente comunitário de saúde maria da penha área: 3 (2); agente comunitário de saúde usina santa maria área: 8 (1); agente comunitário de saúde varadouro 1 área: 1 (3); agente comunitário de saúde varadouro 2 área: 2 (2); técnico de enfermagem (1); auxiliar de serviços gerais (10); coveiro (1); gari (5); merendeira (10). Salário: R$ 1.621 a R$ 8.000. Taxa: R$ 81,00 para nível fundamental, R$ 104,33 para nível médio e técnico, R$ 109,20 para Guarda Municipal e R$ 121,00 para nível superior.

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO — MG

Inscrições até 25 de maio pelo site https://www.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 120 vagas para os cargos de auxiliar de pedreiro, pintor, capina e limpeza pesada (15); auxiliar de serviços (7); auxiliar de serviços gerais (7); bombeiro (1); carpinteiro (2); eletricista (1); gari (3); motoqueiro (4); motorista de veículos de grande porte (15); motorista de veículos de pequeno porte (8); operador de máquinas (1); operador de máquinas leves (1); pedreiro (4); servente escolar (3); auxiliar de serviços de esportes, cultura e turismo (1); auxiliar administrativo i (3); auxiliar de farmácia (1); secretário escolar (1); técnico em enfermagem (6); técnico em patologia (1); técnico em radiologia (1); assistente social (3); dentista (1); enfermeiro (6); fiscal de vigilância sanitária (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico plantonista (1); médico psf (1); nutricionista (1); orientador educacional (1); professor (8); professor educação especial/inclusiva (3); professor educação física (1); professor letras (1); psicólogo (3). Salário: R$ 507,71 a R$ 4.624,54. Taxa: R$ 40 (fundamental), R$ 60 (médio/técnico) e R$ 80 (superior).

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO — MG

Inscrições até 12 de junho pelo site https://cotec-fadenor.selecao.net.br/. Concurso com 216 vagas para os cargos de agente administrativo - semaf (3); agente administrativo - semds sagrada família cras (1); agente administrativo - semds vila vicentina cras (1); agente administrativo - semds creas (1); agente administrativo - semds conselho tutelar (1); agente administrativo - semds iame (2); almoxarife / assistente técnico administrativo - semaf (2); assistente social / especialista em saúde - sems (1); assistente social / tns políticas sociais - semds cras (2); assistente social / tns políticas sociais - semds iame (1); assistente social da educação básica / tns - semed (1); auxiliar de mecânico / auxiliar de serviços gerais (1); auxiliar de secretaria / assistente técnico da educação - zona urbana (3); auxiliar de secretaria / assistente técnico da educação - zona rural (1); auxiliar de serviços da educação básica / aseb - zona rural (15); auxiliar de serviços da educação básica / aseb - zona urbana (10); auxiliar de serviços gerais / semds - cras vila vicentina (1); auxiliar de serviços gerais / sems - esf bom jardim (1); auxiliar de serviços gerais / sems - esf santana de minas (1); auxiliar de serviços gerais / sems - esf angical (1); auxiliar de serviços gerais / sems - esf mocambo (1); auxiliar de serviços gerais / sems - esf travessão (1); biomédico / especialista em saúde - sems (1); borracheiro / oficial de serviços públicos (1); cirurgião dentista / especialista em saúde - sems (2); condutor de veículo / motorista escolar (4); educador físico / especialista em saúde - sems (1); educador social / tns políticas sociais - semds cras (3); educador social / tns políticas sociais - semds iame (2); eletricista / oficial de serviços públicos predial (1); enfermeiro / especialista em saúde - sems - zona rural (6); enfermeiro / especialista em saúde - sems - zona urbana (4); enfermeiro / especialista em saúde - sems - caps (1); enfermeiro / especialista em saúde - sems - hospital municipal ginecologia/obstetrícia (4); enfermeiro / especialista em saúde - sems - lar dos idosos (1); enfermeiro / especialista em saúde - sems - auditoria (1); farmacêutico / especialista em saúde - atenção primária (1); farmacêutico / especialista em saúde - farmácia básica (1); farmacêutico / especialista em saúde - hospital geral (1); fiscal de tributos / agente fiscal - semaf (2); fisioterapeuta / especialista em saúde - sems (3); fonoaudiólogo / especialista em saúde - sems (2); mecânico / oficial de serviços públicos (1); médico veterinário / especialista em saúde - sems (1); monitor da educação básica - zona rural (2); monitor da educação básica - zona urbana (2); motorista / oficial de serviços públicos (diversas lotações) (15); nutricionista / técnico de nível superior - semed (1); nutricionista / especialista em saúde - sems (1); operador de máquinas pesadas / oficial de serviços públicos (1); pedagogo / especialista em saúde - sems (1); pedagogo / tns políticas sociais - semds iame (1); professor da educação básica - diversos segmentos (área urbana, rural, quilombolas) (48); professor de educação básica regente de aulas (ciências) (1); professor de educação básica regente de aulas (educação física) (1); professor de educação básica regente de aulas (ensino religioso) (1); professor de educação básica regente de aulas (geografia) (3); professor de educação básica regente de aulas (inglês) (1); professor de educação básica regente de aulas (matemática) (2); psicólogo / especialista em saúde - sems (1); psicólogo / tns políticas sociais - semds diversas lotações (8); psicólogo da educação básica / tns - semed (1); supervisor pedagógico / especialista da educação básica zona rural (2); supervisor pedagógico / especialista da educação básica zona urbana (2); técnico de enfermagem / assistência técnica em saúde (diversas áreas) (12); técnico de farmácia / assistente técnico em saúde - sems (7); técnico de informática / assistente técnico administrativo - semaf (1); técnico de laboratório / assistente técnico em saúde - hospital geral (1); técnico educacional / assistente em gestão - semed (1); técnico em higiene dental / assistente técnico em saúde - thd sems (1); técnico em imobilização ortopédica / assistente técnico em saúde - hospital geral (1); técnico em segurança do trabalho / assistente técnico administrativo (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 3.324,16. Taxa: R$ 65 a R$ 95.

PREFEITURA DE CARANDAÍ — MG

Inscrições até 27 de maio pelo site https://www.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 130 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde - ubs campestre (3); agente comunitário de saúde - ubs crespo (4); agente comunitário de saúde - ubs estação centro (4); agente comunitário de saúde - ubs estação cohab (4); agente comunitário de saúde - ubs estação crespo (4); agente comunitário de saúde - ubs hermilo alves (3); agente comunitário de saúde - ubs pedra do sino (5); agente comunitário de saúde - ubs ponte chave (7); agente comunitário de saúde - ubs pontilhão (6); agente comunitário de saúde - ubs santa cecília (5); agente comunitário de saúde - ubs vale verde (4); agente comunitário de saúde - ubs vila real (4); agente de combate às endemias (11); orientador social cras (1); orientador social creas (1); profissional de apoio (39); analista previdenciário (carandaí-prev) (1); assistente social (20h) (1); farmacêutico (hospital sant'ana) (2); professor de apoio (15); professor de sala de recursos (5). Salário: R$ 1.998,23 a R$ 5.648,18. Taxa: R$ 70(nível fundamental), R$ 90 (nível médio) e R$ 110 (nível superior).

PREFEITURA DE IBIRAÇU — ES

Inscrições até 28 de maio pelo site https://www.idcap.org.br/. Concurso com 200 vagas para os cargos de agente de atendimento público (2 + cadastro reserva); ajudante de serviços públicos (2 + cadastro reserva); auxiliar de serviço multifuncional (10 + cadastro reserva); coveiro (1 + cadastro reserva); motorista de veículo leve (5 + cadastro reserva); motorista de veículo pesado (2 + cadastro reserva); oficial de obras e serviços públicos (2 + cadastro reserva); operador de máquinas pesadas (4 + cadastro reserva); servente (10 + cadastro reserva); trabalhador braçal - gari (10 + cadastro reserva); agente de controle interno (cadastro reserva); agente de defesa civil (1 + cadastro reserva); berçarista (15 + cadastro reserva); cuidador (15 + cadastro reserva); educador social (1 + cadastro reserva); fiscal ambiental (1 + cadastro reserva); fiscal de obras e posturas (2 + cadastro reserva); motorista de ambulância socorrista (5 + cadastro reserva); oficial administrativo (5 + cadastro reserva); secretário escolar (3 + cadastro reserva); técnico em informática (1 + cadastro reserva); técnico em segurança do trabalho (1 + cadastro reserva); técnico em edificações (1 + cadastro reserva); técnico de enfermagem (10 + cadastro reserva); arquiteto (1 + cadastro reserva); assistente social (2 + cadastro reserva); contador (2 + cadastro reserva); enfermeiro (3 + cadastro reserva); enfermeiro plantonista (1 + cadastro reserva); enfermeiro regulador (1 + cadastro reserva); engenheiro civil (1 + cadastro reserva); farmacêutico (1 + cadastro reserva); fiscal de rendas e tributos (1 + cadastro reserva); fisioterapeuta (1 + cadastro reserva); fonoaudiólogo (1 + cadastro reserva); médico cardiologista (1 + cadastro reserva); médico clínico geral (2 + cadastro reserva); médico clínico plantonista (3 + cadastro reserva); médico neurologista (1 + cadastro reserva); médico ortopedista (1 + cadastro reserva); médico pediatra (2 + cadastro reserva); médico psiquiatra (1 + cadastro reserva); médico do trabalho (1 + cadastro reserva); nutricionista (1 + cadastro reserva); odontólogo (3 + cadastro reserva); procurador municipal (1 + cadastro reserva); professor mapa ii (25h) (40 + cadastro reserva); professor mapa (40h) (5 + cadastro reserva); professor mapp ii (25h) (10 + cadastro reserva); professor mapp ii (40h) (1 + cadastro reserva); psicólogo (1 + cadastro reserva); psicopedagogo (1 + cadastro reserva); terapeuta ocupacional (1 + cadastro reserva). Salário: R$ 1.628,24 a R$ 10.805,88. Taxa: R$ 60,00 (nível fundamental), R$ 80 (nível médio/técnico), R$ 100 (nível superior, exceto Procurador Municipal) e R$ 140 (Procurador Municipal).

PREFEITURA DE BURITICUPU — MA

Inscrições até 1 de junho pelo site https://www.fsaduconcursos.org.br/. Concurso com 3.119 vagas para os cargos de assistente social (19 ac, 1 pcd); arquiteto (2); biomédico (2); cirurgião-dentista (11 ac, 1 pcd); educador físico (6); enfermeiro (75 ac, 5 pcd); engenheiro agrônomo (1); engenheiro agrícola (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro civil (3); farmacêutico (4); fisioterapeuta (7 ac, 1 pcd); fonoaudiólogo (4); médico veterinário (1); médico do trabalho (1); médico clínico geral (9 ac, 1 pcd); nutricionista (7 ac, 1 pcd); psicólogo (3); químico (1); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - artes (19 ac, 1 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - ciências (21 ac, 1 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - educação física (22 ac, 1 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - ensino religioso (18 ac, 1 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - filosofia (20 ac, 1 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - geografia (24 ac, 2 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - história (23 ac, 2 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - língua inglesa (22 ac, 2 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - língua portuguesa (28 ac, 2 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - matemática (33 ac, 2 pcd); agente administrativo (223 ac, 13 pcd); agente de vigilância sanitária (4); cuidador de idosos (4); facilitador de esportes (4); facilitador de oficinas (7); secretário escolar (66 ac, 4 pcd); orientador social (19 ac, 1 pcd); técnico em enfermagem (170 ac, 9 pcd); técnico em radiologia (4); técnico de procuradoria (3); professor de educação infantil (246 ac, 14 pcd); professor de ensino fundamental nível i, anos iniciais, 1º ao 5º ano (868 ac, 47 pcd); motorista (19 ac, 1 pcd); agente de portaria (289 ac, 16 pcd); ajudante de pedreiro (38 ac, 2 pcd); auxiliar operacional de serviços diversos - aosd (482 ac, 27 pcd); jardineiro (9 ac, 1 pcd); meio oficial de construção civil (19 ac, 1 pcd); oficial de construção civil (19 ac, 1 pcd); operador de roçadeira (14 ac, 1 pcd); analista de procuradoria (3); procurador municipal (3); guarda municipal (40 ac, 2 pcd); guarda municipal feminino (10 ac, 1 pcd). Salário: 1.518 a R$ 12.000. Taxa: R$ 110 (nível superior), R$ 90 (nível médio) e R$ 80 (nível fundamental).

PREFEITURA DE COLÔNIA LEOPOLDINA E COLÔNIAPREV — AL

Inscrições até 28 de maio pelo site https://www.institutoiacp.net.br/. Concurso com 228 vagas para os cargos de artífice (2); auxiliar de serviços administrativos educacionais (18 + 2 pcd); auxiliar de serviços gerais (18 + 2 pcd); auxiliar de vigilância escolar (1); coletor de lixo (5); coveiro (2); encanador (2); gari (9 + 1 pcd); mecânico (1); vigilante (5); calceteiro (2); eletricista (1); jardineiro (1); maqueiro (1); merendeiro escolar (2); motorista (5); motorista escolar (5); pedreiro (2); tratorista (1); zelador de cemitério (2); assistente de vigilância epidemiológica (2); agente de vigilância sanitária (2); assistente administrativo (9 + 1 pcd); assistente administrativo educacional (3); auxiliar de biblioteca (1); condutor socorrista (5); educador social (2); guarda municipal (5); instrutor de informática (1); instrutor de música (2); profissional de apoio escolar (9 + 1 pcd); recreador (educação) (1); recreador social (2); secretário escolar (3); técnico em edificações (3); técnico em topografia (1); técnico financeiro (1); analista de controle interno (1); arquiteto urbanista (1); assessor jurídico (1); assistente jurídico (1); assistente social (2); cirurgião dentista — psf (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro eletricista (1); fisioterapeuta (4); fisioterapeuta respiratório (1); fonoaudiólogo (2); médico cardiologista (1); médico neurologista (2); médico neuropediatra (2); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico veterinário (1); nutricionista (2); nutricionista educacional (1); pedagogo (1); psicólogo (2); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional (2); professor de educação infantil (9 + 1 pcd); professor de geografia (1); professor de história (2); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); professor do 1º ao 5º ano (27 + 3 pcd); profissional de educação física (1); COLÔNIAPREV; auxiliar de serviços gerais (1); assistente administrativo (2); analista de controle interno (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.000. Taxa: R$ 74 a R$ 100.

CÂMARA DE SEROPÉDICA — RJ

Inscrições até 29 de maio pelo site https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 239 vagas para os cargos de agente de compras e licitações (1 + 15 cr); assistente administrativo (6 + 60 cr); contador (1 + 15 cr); agente de controle (1 + 15 cr); assistente financeiro (1 + 15 cr); analista de tecnologia da informação (1 + 15 cr); oficial legislativo (5 + 50 cr); técnico em áudio e vídeo (1 + 15 cr); procurador (2 + 20 cr). Salário: R$ 1.630 a R$ 4.200. Taxa: R$ 70 a R$ 130.

PREFEITURA DE AROEIRAS — PB

Inscrições até 24 de maio pelo site https://www.funvapi.com.br/. Concurso com 99 vagas para os cargos de assistente social (2); arquiteto (1); analista de comunicação social (1); agente administrativo (4); agente comunitário de saúde — bairro torres (1); agente comunitário de saúde — conjunto cehap (1); agente comunitário de saúde — sítio ponciano (1); auxiliar de serviços gerais (20); auxiliar de serviços gerais (limpeza urbana) (10); advogado do creas (1); biomédico plantonista (1); cirurgião dentista (2); endodontista (1); enfermeiro (2); enfermeiro plantonista (1); engenheiro agrônomo (1); fiscal de vigilância sanitária e ambiental (1); farmacêutico plantonista (1); fonoaudiólogo (2); mecânico (1); médico cardiologista (1); médico clínico geral (1); médico endocrinologista (1); médico neurologista (1); médico pediatra (1); médico radiologista (1); médico urologista (1); médico veterinário (1); motorista categoria b (2); motorista categoria d (2); motorista de transporte escolar (2); nutricionista (1); professor de ensino fundamental i (1º ao 5º ano e educação infantil) (10); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de língua portuguesa (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de matemática (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de educação física (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de história (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de geografia (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de ciências (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de inglês (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de artes (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de ensino religioso (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de espanhol (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de ética (1); psicólogo educacional (1); psicólogo (1); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional (1); técnico de laboratório (1); técnico do trabalho (1); técnico em radiologia (1) e operador de máquina motoniveladora (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 14.000. Taxa: R$ 53,70 a R$ 103,70.

CÂMARA DE RIO DAS OSTRAS — RJ

Inscrições até 1º de junho pelo site acaobahiaorganizacao.com.br. Concurso com 38 vagas para os cargos de assistente legislativo (19); auxiliar de segurança legislativa (8); técnico em informática (2); consultor legislativo (5); procurador legislativo (2) e contador legislativo (2). Salário: R$ 2.180 a R$5.713. Taxa: R$ 95 a R$ 120.

PREFEITURA DE PORTO VELHO — RO

Inscrições até 25 de maio pelo site cebraspe.org.br. Concurso com 71 vagas para os cargos de auditor, contador e técnico de controle interno. Salário: R$ 21.278,80. Taxa: R$ 140.



UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (UNIFAP)

Inscrições até o dia 12 de junho pelo site https://depsec.unifap.br/. Concurso com 51 vagas para técnico em contabilidade (3); técnico em enfermagem (8); técnico de laboratório –- área: análises clínicas (1); técnico de laboratório — área: química (1); técnico de laboratório –- área: ciência da computação (1); técnico de laboratório — área: audiovisual (1); técnico de laboratório –- área: biologia (1); assistente em administração (8); administrador (2); arquivista (1); assistente social (1); analista em tecnologia da informação (1); auditor (1); economista (1); enfermeiro (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); estatístico (1); nutricionista (1); farmacêutico (1); técnico em assuntos educacionais (13); médico veterinário (1 vaga). Salário: R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39. Taxa: R$ 100 a R$ 150.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA)

Inscrições prorrogadas até o dia 25 de maio pelo site https://concursoseseletivos.uema.br/. Concurso com 52 vagas para o cargo de professor: ciências biológicas/botânica (1); ciências biológicas/zoologia (1); letras/língua portuguesa (1); linguística/letras: língua portuguesa; línguas clássicas (1); linguística/letras: teoria literária; literatura brasileira (1); educação/fundamentos da educação (1) professor de matemática (4) professor de meteorologia: meteorologia sinótica (1); meteorologia: sensoriamento remoto da atmosfera (1); ciência da computação: processamento de sinais (1); ciência da computação: processamento de linguagem natural (1); ciência da computação: aprendizagem de máquina (2); psicologia do desenvolvimento humano (1); fundamentos e medidas em psicologia (1); psicologia: tratamento e prevenção psicológica (1); psicologia social (1); psicologia do ensino e da aprendizagem (1); tópicos específicos de educação (1); direito público (1); direito privado (1); : teoria do direito (2); ciências da saúde/saúde coletiva (1); enfermagem de saúde pública (1); saúde coletiva: saúde pública (1); engenharia agrícola (1); fitossanidade (1); fitotecnia (2); linguística, letras e artes/letras (1); enfermagem obstétrica (1); enfermagem psiquiátrica (1); enfermagem de saúde pública (1); enfermagem médico—cirúrgica (1); fisioterapia e terapia ocupacional (2); ciências da saúde/fonoaudiologia (2); medicina: clínica médica (1); ciência da computação: metodologia e técnicas de computação (2); engenharia elétrica: circuitos elétricos, magnéticos e eletrônicos (2); física geral (2); ciências exatas e da terra/matemática (2); matemática: álgebra (1). Salário: R$ 11.294,38. Taxa: R$ 300.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)

Inscrições até o dia 16 de junho pelo site www.sigrh.ufrn.br/. Concurso com 26 vagas para professor do magistério superior — nutrição em saúde coletiva (1); professor do magistério superior –- doenças do sistema genitourinário (1); professor do magistério superior –- endocrinologia e metabologia (1); professor do magistério superior — prótese dentária, oclusão, anatomia e escultura (1); professor do magistério superior — otoneurologia / dispositivos eletrônicos de amplificação sonora (1); professor do magistério superior — paisagismo (1); professor do magistério superior — sistemas fortemente correlacionados - tecnologia do pó (1); professor do magistério superior –- análise e matemática aplicada (1); professor do magistério superior –- mapeamento estrutural de terrenos sedimentares (1); professor do magistério superior –- análise matemática (1); professor do magistério superior –- educação e tecnologia (1); professor do magistério superior –- administração e gestão de tecnologia da informação (1); professor do magistério superior — didática e ensino de física (1); professor do magistério superior –- didática e organização do trabalho pedagógico (1); professor do magistério superior –- fundamentos da educação (1); professor do magistério superior — gestão da informação (1); professor do magistério superior — serviço social e formação sócio-histórica da sociedade brasileira (1); professor do magistério superior –- artes / artes visuais / imagem, mídias e práticas pedagógicas (1); professor do magistério superior –- paleografia, arquivística e patrimônio (1); professor do magistério superior –- português língua estrangeira (ple) (1); professor do magistério superior — fotografia publicitária, comunicação visual, imagem, tecnologia e mercado (1); professor do magistério superior — literatura inglesa e língua inglesa (1); professor do magistério superior –- pesquisa operacional e engenharia econômica (1); professor do magistério superior –- trompete (1); professor do magistério superior –- enfermagem na saúde da mulher na área hospitalar e clínica especializada (1); professor do magistério superior –- políticas públicas e desenvolvimento urbano e regional (1). Salário:R$ 4.114,45 a R$ 14.945,96. Taxa: R$ 150 a R$ 220.





UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL (UEMS)

Inscrições até o dia 27 de maio pelo site https://bit.ly/4dd7TxL. Concurso com 15 vagas para professor de ensino superior: sanidade animal, uso de animais em experimentação, nutrição e criação de cães e gatos (1); produção de não ruminantes (1); pastagem e forragicultura (1); ciências sociais aplicadas (2); teoria da literatura, literatura infantojuvenil e literatura brasileira (1); língua portuguesa (1); língua espanhola e literaturas de língua espanhola (1); engenharias i ou ciências ambientais (1); ensino de matemática (1); direito (2); engenharia civil/estruturas (1); ciências econômicas (1). Salário: R$ 11.539,54 . Taxa: R$ 212,36.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB)

Inscrições até o dia 12 de julho pelo site https://sistemas.cpcon.uepb.edu.br/. Concurso com 8 vagas para auxiliar de laboratório de fotografia (2); técnico em agropecuária (1); técnico em prótese dentária (1); técnico em laboratório de física (1); técnico em radiologia –- ccbs/campus i (1); técnico em radiologia — ccts/campus viii (2). Salário: R$ 2.104,23 a R$ 3.768,36. Taxa: R$ 75 a R$ 95.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até o dia 1 de julho pelo site https://uspdigital.usp.br/. Concurso com 5 vagas para professor doutor nas áreas de clínicas médicas/diagnóstico e terapêutica/urgência e emergência (2); professor doutor nas áreas de saúde coletiva/atenção primária/clínicas médicas/clínicas cirúrgicas/saúde da mulher e da criança/urgência e emergência (2); professor doutor na área de pediatria (1). Salário: R$ 7.195,43. Taxa: Não há.



INSTITUTOS

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO)

Inscrições gratuitas até 3 de junho de forma presencial na Base Avançada do NGI ICMBio Paraty em Mambucaba (Paraty/RJ) ou em São José do Barreiro/SP, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Para a função de cadastro de reserva de agentes temporários ambientais Salário: de R$ 1.621 a R$ 2.431,50..

INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (IFUSP)

Inscrições até 7 de julho pelo site https://uspdigital.usp.br/admissaodocente. Concurso com 1 vaga para o cargo de professor doutor na área de física de sistemas complexos com aplicações e problemas biológicos (1). Salário: R$ 16.353,01. Taxa: Não informado.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE)

Inscrições até 27 de maio pelo site https://www.upenet.com.br/. Concurso com 17 vagas para os cargos de assistente administrativo (8); técnico em informática (4); técnico em laboratório (3); bibliotecário (2). Salário: R$ 1.986,78 a R$ 3.868,48. Taxa: R$ 120 a R$ 160.

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS (AESGA)

Inscrições até 8 de junho pelo site https://aesga.edu.br/. Concurso com 10 vagas para os cargos professor de ensino superior –- reumatologia (1); professor de ensino superior –- patologia clínica ii (1); professor de ensino superior –- nefrologia (1); professor de ensino superior –- pediatria (1); professor de ensino superior –- hematologia (1); professor de ensino superior - pneumologia (1); professor de ensino superior — ginecologia (1); professor de ensino superior — epidemiologia analítica e descritiva (1); professor de ensino superior — saúde mental i (1); professor de ensino superior - e16 - intervenção em gestão da saúde (1). Salário: R$ 28,35 a R$ 39,44 por hora-aula. Taxa: R$ 250.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (IFRO)

Inscrições até 31 de maio pelo site https://bit.ly/4wVJRPY. Concurso com 4 vagas para os cargos de professor substituto de agronomia (1 cr); professor substituto de informática (1 cr); professor substituto de língua portuguesa (1 cr);professor substituto de pedagogia (1 cr). Salário: 4.478,03 a R$ 8.340,33.. Taxa: Não há.



