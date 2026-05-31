Confira lista com 66 concursos abertos e10.671 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 66 concursos e 10.671 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal há um concurso aberto com 1197 vagas. Entre os nacionais, há cinco certames abertos para 674 oportunidades. Para o Centro — Oeste, há 12 seleções abertas com 539 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são 9 concursos com 114 postos vagos. Há ainda 9 seleções de concursos estaduais com 1.115 vagas. Já para os municipais, há 16 concursos e 6.603 vagas. Nas universidades federais, são oito processos seletivos e 129 oportunidades. Nos institutos federais há cinco certames abertos com 22 vagas.

DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL (SEDES/DF)

inscrições até 13 de julho por meio do site oficial e www.quadrix.org.br. Com 1197 vagas para os cargos: técnico em desenvolvimento e assistência social — agente social (133 + CR); técnico em desenvolvimento e assistência social cuidador social (32 + CR); técnico em desenvolvimento e assistência social — técnico administrativo (398 + CR); Administração (47 + CR);ciências contábeis(42 + CR); comunicação social(14 + CR); direito e legislação (115 + CR); economia (9 + CR); educador social(32 + CR); estatística(10 + CR); nutrição(41 +CR); pedagogia (121 + CR); psicologia (75 + CR); serviço social (125+CR);sociologia (3 + CR); Salário: R$ 4.320,16 para técnicos e R$ 6.071,09 para especialistas. Taxa:R$ 84



NACIONAIS

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS COMPLEMENTARES (QC-CA/FN/IM)

inscrições até 4 de junho através do site oficial https://bit.ly/3RV13EY. Com 26 vagas para os cargos: de corpo da armada (5); Corpo de fuzileiros navais (11) e corpo intendente da marinha (10). Salário: R$ 9.905,12. Taxa:R$ 150.

ESCOLAS DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA MARINHA MERCANTE (EFOMM)

Inscrições até 2 junho pelo site www.marinha.mil.br/ciaga/. Concurso com 368 vagas para a função de aluno do curso de formação de oficiais da marinha mercante. Salário: R$ 1.719,26 após formação. Taxa: R$ 110.

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME) I

Inscrições abertas até 8 de julho pelo site www.ime.eb.mil.br/. Concurso com 70 vagas para a ativa e 30 vagas para a reserva para os cargos de: aluno do curso de formação e graduação de oficiais da ativa do quadro de engenheiros militares (70); aluno do curso de formação e graduação de oficiais da reserva do quadro de engenheiros militares (30). soldo inicial de R$ 1.457. Taxa: R$ 140

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME) II

Inscrições abertas até 8 de julho pelo site www.ime.eb.mil.br/. Concurso com 30 vagas para os cargos de: engenheiro cartógrafo(2); engenheiro de computação(4); engenheiro de comunicações(3); engenheiro eletrônico(2); engenheiro eletricista(3); engenheiro de fortificação e construção - engenharia civil(7); engenheiro de materiais(1); engenheiro mecânico(4); engenheiro químico(1); engenheiro de produção(1); engenheiro aeronáutico(1); engenheiro nuclear(1);. soldo inicial de R$ 1.457. Taxa: R$ 140

ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ESFCEX)

Inscrições até 12 de junho pelo site www.esfcex.eb.mil.br. Concurso com 180 vagas para os cargos administração(4): ciências contábeis (3) comunicação social — jornalismo (1) direito (3); economia (2); enfermagem (12); estatística (1); informática (3); psicologia (1); pedagogia (1); veterinária(1); magistério biologia (2); magistério geografia (3); magistério história (2); magistério inglês (3); magistério matemática (4); magistério português (4); magistério química (4); magistério física (2); magistério italiano (1);padre católico apostólico romano (2);anestesiologia (5); cancerologia/oncologia (2 — nacionais e regionais: fortaleza, belém, juiz de fora, recife, campo grande, porto alegre); cardiologia (2 — nacionais e regionais: porto alegre, campo grande); cardiologia intervencionista (hemodinâmica) (nacional: rio de janeiro, porto alegre); cirurgia de cabeça e pescoço (1); cirurgia geral (6); cirurgia de mão (1); cirurgia vascular (2); clínica médica (2); endocrinologia (2); endoscopia digestiva (2 — nacionais e regionais: recife, porto alegre);geriatria (1); ginecologia e obstetrícia (4); hematologia e hemoterapia (2 — nacionais e regionais: juiz de fora, belém); infectologia (2); mastologia (3); medicina da família — saúde da família (10); medicina intensiva (2 — nacionais e regionais: juiz de fora, natal, rio de janeiro, curitiba, porto alegre, belém); medicina intensiva pediátrica (1); nefrologia (2); neurologia (4); neurocirurgia (nacional e regionais: rio de janeiro, são paulo) neonatologia (nacional: rio de janeiro) oftalmologia (4) ortopedia/traumatologia (4 — nacional, e em cirurgias de joelho/ombro nas regiões informadas no edital); otorrinolaringologia (3); patologia (1); pediatria (4); pneumologia (2); proctologia (nacionais e regionais: são paulo, campo grande) ;psiquiatria (2 — nacionais e regionais: juiz de fora, recife, são paulo, rio de janeiro); radiologia (3 — nacionais e regionais: salvador, porto alegre, são paulo, recife); reumatologia (1) sem especialidade (22); urologia (3);farmácia (4); farmácia oncológica (4); cirurgia e traumatologia buco—maxilo—facial (3); implantodontia (1); dentística restauradora(1) e odontologia hospitalar (3);. salário:não informado. Taxa: R$ 150.

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO XINGU - MT

Inscrições até 8 de junho pelo site www.lg2consplan.com.br. Concurso com 96 vagas para os cargos de assistente social (2); educador físico (2); enfermeiro(a) padrão (4); engenheiro civil (2); farmacêutico/bioquímico (1); fisioterapeuta (1); nutricionista (1); odontólogo (1); professor de ensino fundamental (7 + 1 pcd); professor de ensino fundamental - matemática (1); psicólogo (3); técnico de informática (2); Funções de nível médio completo; auxiliar de saúde bucal (1); fiscal de vigilância sanitária (1); recepcionista (4); técnico em agropecuária (1); técnico em enfermagem (1); técnico em enfermagem (pa santa clara) (1); técnico em desenvolvimento infantil (15) auxiliar de serviços gerais — braçal / limpeza urbana (6); auxiliar de serviços gerais — limpeza predial (18 +2 pcd); motorista cnh ad (sede) (6); motorista cnh ad — transporte escolar (5); operador de máquinas nível i (sede) (3); operador de máquinas nível i - trator (pa santa clara) (1); operador de máquinas nível ii (5); operador de máquinas nível ii — trator (pa brasil paiol) (1). Salário: R$ 1.659,11 a R$ 8.146,31 . Taxa: R$ 50 a R$ 90.

PREFEITURA DE CAMPO GRANDE - MS

Inscrições até 1º de junho pelo site www.campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo. Concurso com 152 vagas para os cargos de enfermeiro (46); fisioterapeuta (10); técnico de enfermagem (71); técnico de enfermagem (samu) (25). Salário: R$ 1.849,09 a R$ 3.678,37. Taxa: Não informada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS DE GOIÁS - GO

Inscrições até 10 de junho presencialmente na Secretaria de Recursos Humanos do município, na Avenida Santos Dumont, nº 511, Setor Água Branca, Montes Claros de Goiás-GO. Concurso com 78 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (30); auxiliar de serviços gerais distrito de ponte alta do araguaia (3); assistente contábil (2); operador de máquinas trator (2); operador de máquinas — retroescavadeira (2); operador de máquinas — pá mecânica (2); operador de máquinas — motoniveladora (2); motorista de caminhão (3); motorista de ambulância (4); motorista de ambulância — distrito de ponte alta do araguaia (1); motorista de veículos utilitários (5); motorista de transporte escolar (3); recepcionista (3); auxiliar de creche e berçário — sede do município (9); cozinheira/copeira — sede do município (6); cozinheira/copeira ê distrito ponte alta do araguaia (1). Salário: R$ 1.621,00 a R$ 3.217,49 . Taxa: Não há.

PREFEITURA DE GOIANÉSIA - GO

Inscrições até 3 de junho presencialmente na Rua 33, nº 453, Setor Sul, Paço Municipal, Setor de Protocolo. Concurso com 35 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (30); pedreiro (5). Salário: R$ 2.269,40 (auxiliar de serviços gerais) e R$ 3.360 (pedreiro). Taxa: Não há.

PREFEITURA DE NOVA MARINGÁ

Inscrições até 3 de junho pelo site www.even3.com.br. Concurso com 31 vagas para os cargos de professor b-1 (15); técnico administrativo educacional - monitor (16). Salário: R$ 2.355,63 a R$ 4.713,89. Taxa: Não informada.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - MS

Inscrições até 2 de junho pelo site concurso.fundacaofapec.org.br. Concurso com cinco vagas para os cargos de advogado (1); analista de recursos humanos (1); contador (1); vigia (2). Salário: R$ 1.850,00 a R$ 4.000. Taxa: R$ 90 a R$ 120.

PREFEITURA DE MOIPORÁ - GO

Inscrições até 4 de junho pelo site https://inepbrasil.selecao.net.br/. Concurso com 38 vagas para a os cargos de agente administrativo (3); agrônomo (1); assistente social (2); auxiliar de controle interno (1); auxiliar de recursos humanos (1); eletricista predial (1); fiscal ambiental (1); fiscal de postura (1); médico veterinário (1); merendeiro(a) (2); nutricionista (1); professor de educação física (1); professor pii - pedagogia (3); enfermeiro padrão (1); auxiliar de serviços gerais (4, 1 pcd); auxiliar de serviços odontológicos (1); gari (2); motorista (3); operador de máquinas (2); psicóloga(o) (1); técnico(a) de enfermagem (1); técnico em radiologia (1); vigilante (2). Salário: R$ 7.490 após formação. Taxa: R$ 100.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS (MPGO)

Inscrições até 10 de junho pelo site https://www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 2 vagas para os cargos de analista em educação (1 + cr); analista em engenharia ambiental e sanitária (1 + cr). Salário: R$ 11.892,79 . Taxa: R$ 135.

CÂMARA DE MARA ROSA — GO

Inscrições até 7 de junho pelo site https://www.ganzaroliassessoria.com.br/. Concurso com 10 vagas para os cargos de analista legislativo — administrativo (1); assistente técnico legislativo — agente de limpeza (2); assistente técnico legislativo — atendente de recepção e cerimonial (1); assistente técnico legislativo - auxiliar de serviços gerais (2); assistente técnico legislativo — motorista (1); analista legislativo — contábil (1); analista legislativo — jurídico (1); analista legislativo — revisor de texto (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.000. Taxa: R$ 100 para cargos de nível médio e de R$ 150 para cargos de nível superior.

PREFEITURA DE MINAÇU — GO

Inscrições até 24 de junho pelo site https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2026/concurso—prefeitura—minacu/ . Concurso com 90 vagas para os cargos de fiscal de serviços urbanos; fiscal de tributos; fiscal de vigilância sanitária; médico anestesista; médico cardiologista; médico clínico geral; médico dermatologista; médico endocrinologista; médico ortopedista/traumatologista; médico pediatra; médico psiquiatra; procurador; professor — biologia 1 zona rural; professor — biologia — zona urbana; professor — educação física — zona rural; professor — educação física — zona urbana; professor — geografia — zona rural; professor — geografia — zona urbana; professor — história — zona rural; professor — história — zona urbana; professor — letras — português/inglês — zona rural; professor — letras — português/inglês — zona urbana; professor — matemática — zona rural; professor — matemática — zona urbana; professor – pedagogia — zona rural e professor — pedagogia — zona urbana. Salário: R$ 4.050 a R$ 21.783,92. Taxa: R$ 150.

CÂMARA DE COLÍDER — MT



Inscrições até 12 de Junho pelo site https://portal.capconcursospublicos.com.br/. Concurso com vagas para os cargos de advogado público (1);auxiliar de copa e limpeza; recepcionista; telefonista; agente administrativo; auxiliar administrativo de pessoal; assistente técnico administrativo; assistente técnico legislativo; técnico arquivista. Salário: R$ 3.242. Taxa: R$ 150.

PREFEITURA DE BOA ESPERANÇA DO NORTE — MT

Inscrições até 8 de junho pelo site www.aiglesolucoes.com.br. Concurso com 2 vagas para o cargo de agente comunitário de saúde. Salário: R$ 3.036. Taxa: R$ 40.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CRT-SP)

Inscrições até 6 de julho pelo site www.quadrix.org.br. Concurso com 20 vagas para os cargos de técnico administrativo - são paulo (6 ac + 1 pcd, 3 +pn); técnico administrativo - baixada santista; técnico administrativo - bauru; técnico administrativo - campinas; técnico administrativo - vale do paraíba; fiscal - são paulo (3 ac + 1 pcd + 1 pn); fiscal - baixada santista; fiscal - bauru; fiscal - campinas; fiscal - vale do paraíba; advogado - são paulo; analista administrativo - são paulo (3 ac + 1 pcd +1 pn). Salário: R$ 4.275,60 a R$ 10.600,01. Taxa R$ 60,00 (nível médio e técnico) e R$ 70 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 5ª REGIÃO (CRQ-V)

Inscrições até 6 de julho pelo site www.quadrix.org.br. Concurso com 14 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (3); limpeza (1); manutenção (1); técnico de informática; zeladoria (1); advogado (1); analista de informática (1); contador (1); agente fiscal - farroupilha; agente fiscal - lajeado (1); agente fiscal - passo fundo (1); agente fiscal - pelotas (1); agente fiscal - porto alegre (1); jornalista (1). Salário: R$ 2.100 a R$ 7.600. Taxa R$ 70 a R$ 74.





CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA (CONTER)

Inscrições até 22 de junho pelo site www.quadrix.org.br. Concurso com 7 vagas para os cargos de assistente operacional e administrativo geral (2); assistente operacional técnico em contabilidade, contábil e financeiro; analista técnico advogado (1); analista técnico gestão de pessoas; analista técnico supervisão de fiscalização (1); analista técnico comunicação (1); analista técnico contador, contabilidade e financeiro (1); analista técnico contador e controle interno (1). Salário: R$ 4.646,08 a R$ 7.520,56. Taxa R$ 60 a R$ 65.





CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 23ª REGIÃO DE RONDÔNIA (CRESS/RO)

Inscrições até 24 de junho pelo site https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 3 vagas para os cargos de agente fiscal (1 + cr); técnico administrativo-financeiro (1 + cr); agente administrativo (1 + cr). Salário: R$ 4.798,75 Taxa R$ 71





CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS (CRA-MG)

Inscrições até 16 de junho pelo site https://www.fumarc.com.br/. Concurso com 9 vagas para os cargos de administrador (1); advogado (cr); analista de desenvolvimento de sistemas (1); tecnólogo de infraestrutura de ti (1); jornalista (cr); técnico em administração (4); técnico em informática (1); tecnólogo em gestão financeira (cr); tecnólogo em gestão de recursos humanos (1); tecnólogo em mídias sociais digitais (cr). Salário: R$ 3.108,34 a R$ 5.015,57. Taxa R$ 70 para nível técnico, R$ 90 para nível tecnólogo e R$ 125.



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA (CONTER)

Inscrições até 22 de junho pelo site www.ibade.org.br. Concurso com 7 vagas para os cargos de assistente operacional e administrativo geral (1 ac, 1 pn); assistente operacional técnico em contabilidade, contábil e financeiro; analista técnico advogado (1); analista técnico gestão de pessoas; analista técnico supervisão de fiscalização (1); analista técnico comunicação (1); analista técnico contador, contabilidade e financeiro (1); analista técnico contador e controle interno (1). Salário: R$ 4.646,08 a R$ 7.520,56. Taxa R$ 60 para nível médio e técnico e de R$ 65 para nível superior.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS (COREN-AM)

Inscrições até 9 de junho pelo site www.ibade.org.br. Concurso com 9 vagas para os cargos de administrador (1); analista de sistemas (1); contador (1); enfermeiro fiscal (6). Salário: R$ 4.798,75 Taxa R$ 71



CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESPÍRITO SANTO (CRT — ES)

Inscrições até 8 de junho pelo site www.quadrix.org.br. Concurso com 9 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (1 vaga ac + cr); agente de fiscalização (1 vaga ac, 1 vaga pn + cr); técnico de serviços operacionais (1 vaga ac + cr); analista administrativo (cr); analista contábil (cr). Salário: R$ 2.256,22 a R$ 4.956,54. Taxa R$ 65 (nível médio), R$ 68 (nível técnico) e R$ 70 (nível superior)

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO (CAU/SP)

Inscrições até 3 de junho pelo site https://www.vunesp.com.br. Concurso com 36 vagas para os cargos de assistente técnico - administrativo (10); assistente técnico - administrativo regional (1); assistente técnico - administrativo regional (1); assistente técnico - administrativo regional (1); assistente técnico - administrativo regional(1); assistente técnico - administrativo regional (1); assistente técnico - administrativo regional (1); assistente técnico - administrativo regional (1); assistente técnico - administrativo regional (1); assistente técnico - administrativo regional (1); assistente técnico (1); assistente técnico - apoio à fiscalização (12); analista técnico i - administrativo (1); analista técnico i - gestão de pessoas (1); analista técnico ii -jurídico (2). Salário: R$5.296,98 a R$10.046,54. Taxa 67,90 (nível médio) e R$ 98,80 (nível superior).

LOCAIS — ESTADUAIS

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO (CAU/SP)

Inscrições até 3 de junho pelo site https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 36 vagas para os cargos de Assistente Técnico - Administrativo - São Paulo (10); Assistente Técnico - Administrativo Regional - ABC (1); Assistente Técnico - Administrativo Regional - Bauru (1); Assistente Técnico - Administrativo Regional - Campinas (1); Assistente Técnico - Administrativo Regional - Mogi das Cruzes (1); Assistente Técnico - Administrativo Regional - Presidente Prudente (1); Assistente Técnico - Administrativo Regional - Ribeirão Preto (1 vaga); Assistente Técnico - Administrativo Regional - Santos (1); Assistente Técnico - Administrativo Regional - São José do Rio Preto (1); Assistente Técnico - Administrativo Regional - São José dos Campos (1); Assistente Técnico - Administrativo Regional - Sorocaba (1); Assistente Técnico - Apoio à Fiscalização - ABC (1); Assistente Técnico - Apoio à Fiscalização - Bauru (1); Assistente Técnico - Apoio à Fiscalização - Campinas (1); Assistente Técnico - Apoio à Fiscalização - Mogi das Cruzes (1); Assistente Técnico - Apoio à Fiscalização - Presidente Prudente (1); Assistente Técnico - Apoio à Fiscalização - Ribeirão Preto (1); Assistente Técnico - Apoio à Fiscalização - Santos (1); Assistente Técnico - Apoio à Fiscalização - São José do Rio Preto (1); Assistente Técnico - Apoio à Fiscalização - São José dos Campos (1); Assistente Técnico - Apoio à Fiscalização - São Paulo (2); Assistente Técnico - Apoio à Fiscalização - Sorocaba (1); Analista Técnico I - Administrativo - São Paulo (1); Analista Técnico I - Gestão de Pessoas - São Paulo (1); Analista Técnico II - Jurídico - São Paulo (2) Salários: R$ 5.296,98 a R$ 10.046,54. Taxa: R$ 67,90 (nível médio) e R$ 98,80 (nível superior)

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS (CBM-MG)

Inscrições até 17 de junho pelo site idecan.org.br/ . Concurso com 342 vagas para os cargos de soldado combatente (321) e oficial combatente (21). Salário: R$ 4.562,30 a R$ 11.547,07. Taxa: R$ 106 a R$ 230.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS (CBMAL)

Inscrições até 21 de julho pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/cbm_al_26/. Concurso com 172 vagas para os cargos de Oficial de Estado-Maior (18 AC + 4 vagas PPIQ); Praça Bombeiro Militar Combatente (QPBM/1) (84 AC + 21 vagas PPIQ); Praça Bombeiro Militar de Motomecanização (QPBM/2) (36 AC + 9 PPIQ). Salário: R$ 2.354,67 a R$ 11.563,77 Taxa: R$ 150.

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO (PM-SP)

Inscrições até 15 de julho pelo site vunesp.com.br/. Concurso com 200 vagas para os cargos de cadete e aluno-oficial. Salário: R$ 5.460,65. Taxa: R$ 200.

POLÍCIA PENAL DO RIO GRANDE DO SUL - RS

Inscrições até 12 de junho pelo site fundatec.org.br. Concurso com 213 vagas para os cargos de analista, técnico administrativo e policial penal. Salário: R$ 5.159,25 a R$ 9.745,26. Taxa: R$ 124,02 a R$ 282,79.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - ARSAL

Inscrições até 15 de junho pelo site https://arsal.al.gov.br/. Concurso com 16 vagas para o cargo de analista de regulação. Salário: R$ 5.767,15. Taxa: R$ 150.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS - FAPEAL

Inscrições até 19 de junho pelo site https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com 26 vagas para o cargo de gestor especializado em ciência e tecnologia. Salário: R$ 5.767,15. Taxa: R$ 150.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS (DETRAN/AL)

Inscrições até 9 de junho pelo site https://www.cebraspe.org.br/concursos/detran_al_26. Concurso com 50 vagas para os cargos de analista de trânsito — especialidade — administração (1); analista de trânsito — especialidade — análise de sistemas (10); analista de trânsito — especialidade — contabilidade (1); analista de trânsito — especialidade — direito (1); analista de trânsito — especialidade — engenharia civil (2); analista de trânsito — especialidade — estatística (1); analista de trânsito — especialidade — pedagogia (1); assistente de trânsito — especialidade — qualquer formação superior (33). Salário: R$ 5.454,54 a R$ 7.800. Taxa: R$ 150. https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpes26.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (MP — ES)

Inscrições até 11 de junho pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpes26. Concurso com 60 vagas para os cargos degente de apoio; administrativo (20); agente técnico; administrador (2); agente técnico; antropólogo (1); agente técnico; arquiteto (1); agente técnico; assistente social (1); agente técnico; atuário (1); agente técnico; biólogo (1); agente técnico; contador (1); agente técnico; desenvolvedor (1); agente técnico; devops (1); agente técnico; economista (1); agente técnico; enfermeiro (1); agente técnico; engenheiro agrônomo (1); agente técnico; engenheiro ambiental (1); agente técnico; engenheiro civil (1); agente técnico; engenheiro de produção (1); agente técnico; engenheiro de segurança do trabalho (1); agente técnico; engenheiro mecânico (1); agente técnico; estatístico (1); agente técnico; fisioterapeuta (1); agente técnico; governança em ti (1); agente técnico; historiador (1); agente técnico; inovação (1); agente técnico; médico-veterinário (1); agente técnico; nutricionista (1); agente técnico; operador de infraestrutura (1); agente técnico; operador de redes e telecomunicações (1); agente técnico; pedagogo (1); agente técnico; psicólogo (1); agente técnico; qualidade e testes de software (1); agente técnico; suporte ao usuário (1); agente especializado; analista de experiência do usuário; ux (1); agente especializado; analista de infraestrutura (1); agente especializado; analista de segurança da informação (1); agente especializado; analista de sistemas (1); agente especializado; cientista de dados e inteligência de negócios (1); agente especializado; engenheiro de dados (1); agente especializado; médico (1); agente especializado; médico do trabalho (1); agente especializado; médico psiquiatra (1). Salário: R$ 5.073,26 a R$ 10.453,81. Taxa: R$ 95 a R$ 120.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE TRIUNFO - PB

Inscrições até 30 de junho pelo site www.educapb.com.br. Concurso com 102 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (5); coveiro (1); motorista (5); operador de máquinas pesadas (2); vigia (5); agente comunitário de saúde - microárea 11 (1); agente comunitário de saúde - microárea 24 (1); agente administrativo (5); de consultório dentário - esf (2); monitor (6); técnico em enfermagem (5); técnico em laboratório (1); técnico em informática (1); técnico em radiologia (1); arquiteto (1); assistente social (2); auditor (1); biomédico (1); enfermeiro (3); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico (3); médico veterinário (1); nutricionista (2); odontólogo esf (3); profissional de educação física (3); psicólogo (2); professor da educação infantil (10); professor da educação básica i (10); professor da educação básica ii - ciências (2); professor da educação básica ii - educação física (1); professor da educação básica ii - geografia (2); professor da educação básica ii - história (2); professor da educação básica ii - inglês (2); professor da educação básica ii - língua portuguesa (2); professor da educação básica ii - matemática (2). Salários: R$ 1.621 até R$ 7.000 Taxa: R$ 70 a R$ 110.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA - MG

Inscrições até 26 de junho pelo site portal.imeso.com.br. Concurso com 78 vagas para os cargos de assessoria jurídica do departamento de licitações (1); assistente social (2); cirurgião dentista esf (2); enfermeiro - coordenador (1); enfermeiro esf (2); especialista em educação básica (2); farmacêutico/bioquímico (1); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta (1); nutricionista educacional (1); nutricionista da sec. de saúde (1); psicólogo (1); psicólogo educacional (1); professor da educação básica (5 + 5 cr); professor de geografia - anos finais do ensino fundamental (1); professor de história - anos finais do ensino fundamental (1 cr); professor de ciências - anos finais do ensino fundamental (1 cr); professor de educação física - anos finais do ensino fundamental (1 cr); terapeuta ocupacional (1); agente de contratação (2); assistente técnico educacional (3); auxiliar de serviços da educação básica (5); monitor de transporte escolar (8); monitor de creche (2); técnico de informática da sec. de administração (1); técnico em saúde bucal/tdh/thb - esf (2); técnico em higiene bucal (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em enfermagem (2); técnico em enfermagem esf (2); técnico de informática da sec. de educação (1); agente administrativo da sec. de saúde (3); agente administrativo da sec. de administração (1); agente administrativo da sec. de cultura (1); auxiliar de serviços gerais da sec. de assistência social (1); auxiliar de serviços gerais da sec. de saúde (3); auxiliar de serviços gerais da sec. de administração (1); auxiliar de serviços gerais da sec. de cultura (1); coletor de lixo (2); oficial de serviço público da sec. de obras e urbanismo - eletricista automotivo (1); oficial de serviço público da sec. de obras e urbanismo - eletricista predial (1); operador de caminhão de lixo + cnh "c" (1); motorista da sec. de transporte, obras e urbanismo + cnh "d" (4); oficial de serviço público da sec. de obras e urbanismo - pedreiro (1). Salários: R$ 1.621,00 a R$ 4.404,65. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE

Inscrições até 23 de junho pelo site fundacaolasalle.org.br/concursos. Concurso com 13 vagas para os cargos de administrador (1); assistente social (1); cirurgião-dentista (1); fonoaudiólogo (1); psicólogo (1); residente jurídico (8). Salários: R$ 4.795,81 a R$ 9.067,19. Taxa: R$ 102,69 a R$ 211,44.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

Inscrições até 20 de junho pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 110 vagas para os cargos de auxiliar de serviços administrativos e gerais (2); auxiliar de serviços gerais (2); auxiliar de transporte escolar (4); motorista (d) (4); oficial de serviço público - eletricista (1); oficial de serviço público - pedreiro (3) operador de máquinas (4); operário (4); servente escolar (4); auxiliar administrativo (4); auxiliar em saúde bucal esf (2); digitador de programa de informações de saúde pública (1); fiscal de posturas (2); fiscal sanitário e de eventos (1); profissional de regulação (1); técnico agrícola (1); técnico de enfermagem (2); técnico de enfermagem esf (3); técnico em tecnologia da informação (2); advogado (2); assistente social esf (1); assistente técnico-administrativo (4); cirurgião-dentista esf (4 vagas); dentista (1); educador físico esf (1); enfermeiro esf (4); enfermeiro rt (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (4); fonoaudiólogo (1); gestor ambiental (1); médico clínico geral 12h (3); médico clínico geral 20h (1); médico de saúde da família esf (4); ,médico veternário 40h (1); nutricionista - saúde (1); orientador pedagógico (1); professor de educação física (2); professor i (4); professor ii - inglês (3); psicólogo (1); psicólogo escolar (1); supervisor pedagógico (2); técnico de referência - assistente social (1); técnico de referência - psicólogo (1); médico cardiologista (1); médico dermatologista (1); médico endocrinologista (1); médico ginecologista (2); médico neurologista (2); médico pediatra (2). Salários: R$ 1.621,00 a R$ 12.250,96. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ (SP)

Inscrições até 13 de julho pelo site www.igecs.org.br/. Concurso com 13 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (cr); analista jurídico (cr); coordenador de compras (1); coordenador de contratos (1); coordenador de licitação (1); fotógrafo legislativo (cr); jornalista legislativo (cr); técnico em informática (cr); técnico legislativo de compras (cr); técnico legislativo de contratos (cr); técnico legislativo de licitação (1); técnico legislativo de mídias sociais (1); web designer legislativo (cr) Salários: R$ 4.842,84 a R$ 15.659,70. Taxa: R$ 70 (nível médio) e R$ 95 (nível superior)

PREFEITURA DE ÁGUA DOCE DO NORTE — ES

Inscrições até 26 de junho pelo site https://idesg.org.br/. Concurso com 310 vagas para o cargo de auxiliar de mecânico (1 + cr); auxiliar de serviços gerais (44 + cr); calceteiro (1 + cr); carpinteiro (1 + cr); coveiro (3 + cr); encanador/bombeiro (1 + cr); mecânico i - automóvel (1 + cr); mecânico ii - veículos pesados (1 + cr); mecânico iii - máquinas pesadas (1 + cr); merendeira escolar/cozinheira escolar (12 + cr); motorista (15 + cr); operador de máquinas pesadas (7 + cr); pedreiro (2 + cr); vigilante (13 + cr); agente de serviços gerais (5 + cr); auxiliar de cuidador (16 + cr); eletricista (1 + cr); eletricista automotivo (1 + cr); mestre de obras (1 + cr); soldador (1 + cr); auxiliar de almoxarifado (1 + cr); agente ambiental (1 + cr); agente de arrecadação (1 + cr); agente fiscal (1 + cr); assistente administrativo (5 + cr); auxiliar administrativo (5 + cr); auxiliar de farmácia (1 + cr); auxiliar de laboratório (1 + cr); auxiliar de saúde bucal (4 + cr); cuidador (6 + cr); fiscal ambiental (1 + cr); fiscal de obras e postura (1 + cr); fiscal de serviços (1 + cr); fiscal sanitarista (1 + cr); guarda civil municipal (5 + cr); oficial administrativo (2 + cr); secretário escolar (2 + cr); auxiliar de enfermagem (2 + cr); técnico agrícola (1 + cr); técnico em eletrônica e telecomunicações (1 + cr); técnico em agrimensura (1 + cr); técnico em alimentos (1 + cr); técnico em contabilidade (1 + cr); técnico em edificações (1 + cr); técnico em enfermagem (2 + cr); técnico em informática (1 + cr); técnico em radiologia (1 + cr); técnico em segurança do trabalho (1 + cr); analista administrativo (cr); analista de sistemas (cr); analista programador (cr); arquiteto (1 + cr); assistente de controle interno (1 + cr); assistente de procuradoria (1 + cr); assistente social (1 + cr); auditor de controle interno (1 + cr); auditor fiscal (1 + cr); bibliotecário (cr); contador (1 + cr); desenhista projetista civil (1 + cr); enfermeiro (2 + cr); engenheiro agrônomo (1 + cr); engenheiro ambiental (1 + cr); engenheiro civil (1 + cr); engenheiro eletricista (1 + cr); engenheiro em segurança do trabalho (1 + cr); engenheiro sanitarista (1 + cr); farmacêutico (1 + cr); farmacêutico/bioquímico (cr); fisioterapeuta (1 + cr); fonoaudiólogo (1 + cr); médico cardiologista (1 + cr); médico clínico geral (1 + cr); médico clínico - emergência (1 + cr); médico dermatologista (1 + cr); médico diarista i (1 + cr); médico diarista ii (1 + cr); médico do trabalho (1 + cr); médico endocrinologista (1 + cr); médico gastroenterologista (1 + cr); médico geriatra (1 + cr); médico ginecologista (1 + cr); médico hematologista (1 + cr); médico infectologista (1 + cr); médico mastologista (1 + cr); médico neurologista (1 + cr); médico obstetra (1 + cr); médico oftalmologista (1 + cr); médico oncologista (1 + cr); médico ortopedista (1 + cr); médico pediatra (1 + cr); médico perito (1 + cr); médico plantonista i (1 + cr); médico plantonista ii (1 + cr); médico pneumologista (1 + cr); médico psiquiatra (1 + cr); médico radiologista (1 + cr); médico reumatologista (1 + cr); médico urologista (1 + cr); médico veterinário (1 + cr); nutricionista (1 + cr); odontólogo (1 + cr); procurador municipal (1 + cr); psicólogo (1 + cr); supervisor de ações em saúde (cr); técnico de esportes (1 + cr); terapeuta ocupacional (1 + cr); professor mapa - educação infantil (13 + cr); professor mapa - ensino fundamental 1º ao 5º ano (23 + cr); professor para atendimento educacional especializado - deficiência visual (2 + cr); professor para atendimento educacional especializado - deficiência auditiva (2 + cr); professor para atendimento educacional especializado - sala de recursos multifuncionais (7 + cr); professor mapb arte (5 + cr); professor mapb educação física (5 + cr); professor mapb ciências (2 + cr); professor mapb língua portuguesa (3 + cr); professor mapb matemática (3 + cr); professor mapb geografia (2 + cr); professor mapb história (2 + cr); professor mapb inglês (2 + cr); professor de suporte pedagógico à docência - pedagogo (5 + cr). Salário: R$ 1.621 a R$ 5.190,46. Taxa: R$ 70 a R$ 130.





PREFEITURA DE ALTOS — PI

Inscrições até 13 de julho pelo site https://igeduc.selecao.net.br/informacoes/143/. Concurso Público com 843 vagas para cargos de auxiliar de serviços diversos (74); copeira (2); lavadeira (2); vigia (74); agente administrativo (60); agente de combate às endemias classe a (cr); atendente de consultório (5); atendente de farmácia (1); profissional de apoio escolar (100); guarda municipal (10); intérprete de libras (3); maqueiro (1); motorista (10); operador de máquinas (2); agente comunitário de saúde classe a - ubs bacurizeiro i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs bacurizeiro ii (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs barrinha (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs boa fé (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs boca de barro i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs boca de barro ii (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs bom gosto (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs bom passar (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs estrela do norte (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs maravilha i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs maria carmelita (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs prata (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs quilombo (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs são josé (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs são luís i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs são luís ii (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs tranqueira i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs tranqueira ii (cr); técnico em análises clínicas (1); técnico em enfermagem (15); técnico em enfermagem psf (10); técnico em raio x (2); atendente de consultório dentário (1); assistente social (4); auditor fiscal (2); biomédico (1); cardiologista (cr); cirurgião dentista psf (3); controlador (2); dermatologista (cr); enfermeiro (12); enfermeiro obstetra (2); enfermeiro psf (5); enfermeiro samu (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (2); fiscal de meio ambiente (2); fiscal de postura (2); fisioterapeuta (2); ginecologista (cr); médico (3); médico do psf (4); médico plantonista (4); médico samu (2); neuropediatra (1); nutricionista (2); psicólogo (1); psiquiatra (1); psiquiatra infantil (1); professor de arte (6); professor de ciências (20); professor de computação (5); professor de aee (15); professor de educação física (15); professor de educação infantil / anos iniciais (250); professor de geografia (10); professor de história (10); professor de língua inglesa (5); professor de língua portuguesa (30); professor de matemática (32); professor de música (1); psicopedagogo (10). Salário: R$ 1.621 a R$ 6.120,83. Taxa: R$ 90 a R$ 150.

PREFEITURA DE MATHIAS LOBATO — MG

Inscrições até 25 de junho pelo site https://www.institutoideap.org.br/. Concurso Público com 123 vagas para cargos de serviços gerais (15); assistente social (2); auxiliar de academia da saúde (1); auxiliar administrativo (10); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de saúde bucal (2); coveiro (1); educador físico (2); enfermeiro (2); especialista em educação (2); fiscal da vigilância sanitária (1); fisioterapeuta (2); gari (8); monitores em diversas áreas (9); motoristas de veículos leves e pesados (14); nutricionista (1); odontólogo (2); operador de máquinas (2); operário (10); pedreiro (5); porteiro (1); professores em diversas disciplinas (15); psicólogos (2); recepcionista (2); técnico de saúde bucal (1); técnico em informática (1); técnico em enfermagem (3); vigia (5). Salário: R$ 1.621 a R$ 4 mil ou R$ 27,05 por hora-aula para professores. Taxa: R$ 50 a R$ 80.

PREFEITURA DE CONSELHEIRO PENA — MG

Inscrições até 8 de junho pelo site https://portal.imeso.com.br/. Concurso Público com 254 vagas para cargos de advogado (1); analista contábil (2); arquiteto (1); assistente social (2); contador (1); enfermeiro (3); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista II (1); técnico de processamento de dados (1); terapeuta ocupacional (1); veterinário (1); professor da educação básica (74); supervisor escolar (1); agente administrativo (21); eletricista (1); fiscais ambiental, sanitário, tributário e de obras (4); mecânico de manutenção (1); motorista (16); técnico de enfermagem (1); auxiliar de serviços gerais (37); operador de máquinas (3); agente de serviços urbanos (74); pedreiro (2); soldador (2). Salário: R$ 1.590,27 a R$ 7.210,35. Taxa: R$ 80 a R$ 100.

PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS — SP

Inscrições até 8 de junho pelo site https://www.vunesp.com.br/. Concurso Público com 87 vagas e cadastro reserva para cargos de (1 + CR); coveiro (1 + CR); podador de árvores (1 + CR); tratorista (1 + CR); encanador (1 + CR); eletricista (1 + CR); motorista (1 + CR); motorista de ambulância (1 + CR); operador de máquinas (1 + CR); pedreiro (1 + CR); agente comunitário de saúde (1 + CR); agente social (4 + CR); auxiliar odontológico (1 + CR); escriturário (1 + CR); fiscais em diversas áreas (3 + CR); oficial de administração (1 + CR); técnicos em enfermagem, farmácia, segurança do trabalho e vigilância sanitária (4 + CR); advogado CREAS (1 + CR); assistentes sociais (2 + CR); auditor de controle interno (1 + CR); contador II (1 + CR); dentista II (1 + CR); enfermeiro II (1 + CR); farmacêutico (1 + CR); fisioterapeuta (1 + CR); fonoaudiólogo (1 + CR); médicos em diversas especialidades (15 + CR); médico veterinário (1 + CR); nutricionista (1 + CR); procurador jurídico (1 + CR); professores PEB I e PEB II em diversas áreas (29 + CR); psicólogos (2 + CR); psicopedagogo (1 + CR); químico (1 + CR); terapeuta ocupacional (1 + CR). Salário: R$ 1.621 a R$ 5.883,47, além de cartão-alimentação de R$ 1 mil. Para professores, remuneração de R$ 28,51 por hora-aula. Taxa: R$ 65 a R$ 115.

PIRAPORA DO BOM JESUS — SP

Inscrições até 9 de junho pelo site https://www.igecs.org.br/. Seleção com 108 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (1); agente administrativo (1); analista previdenciário (1); agente comunitário de saúde (20 + CR); agente de combate às endemias (2 + CR); ajudante geral (10); auxiliar de limpeza (10); operador de máquina (2); pedreiro (2); auxiliar administrativo (10); auxiliar em saúde bucal (1); motorista (10); recepcionista (1); agente de trânsito (1); almoxarife (CR); atendente de farmácia (CR); fiscal de tributação (1); oficial administrativo (10); tesoureiro (1); técnico de enfermagem (2); arquiteto (1); assistente de procuradoria (1); assistente social (4); biólogo (1); cirurgião dentista (1); contador (1); controlador interno (CR); enfermeiro PSF (2); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); fonoaudiólogo educacional (1); nutricionista (CR); procurador jurídico (1); psicólogo (1); psicólogo educacional (1); psicólogo social (2); terapeuta ocupacional (1); médicos em diversas especialidades (CR). Salário: R$ 1.621 a R$ 5.200. Taxa: R$ 45 a R$ 90.

PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE — PB

Inscrições até 15 de junho pelo site https://www.idecan.org.br/. Concurso com 1.000 vagas para os cargos de administrador (4); agente administrativo (80 ac, 8 pcd); analista de planejamento e orçamento (2); assistente social (15 ac, 1 pcd); contador (2); economista (1); enfermeiro do trabalho (2); engenheiro de segurança do trabalho (2); fiscal de obras (2); fiscal de serviços urbanos (5); intérprete de libras (2); músico (10 ac, 1 pcd); psicólogo (3); técnico em agropecuária (3); técnico de educação e controle ambiental (2); técnico em turismo (2); técnico de segurança do trabalho (3); técnico de enfermagem do trabalho (3); zootecnista (2); professor de educação infantil (40h) (200 ac, 20 pcd); professor básico 2 - anos iniciais (30h) (200 ac, 20 pcd); professor básico 3 - língua portuguesa (20 ac, 2 pcd); professor básico 3 - matemática (20 ac, 2 pcd); professor básico 3 - história (5); professor básico 3 - geografia (5); professor básico 3 - ciências (5); professor básico 3 - inglês (6); professor básico 3 - filosofia (5); professor básico 3 - arte (5); professor básico 3 - educação física (10 ac, 1 pcd); supervisor educacional (25 ac, 2 pcd); psicólogo educacional (15 ac, 1 pcd); assistente social educacional (25 ac, 2 pcd); inspetor escolar (1); auditor fiscal da receita municipal (4); engenheiro civil projetista (6); engenheiro civil orçamentista (4); engenheiro civil analista de drenagem urbana (2); engenheiro eletricista - projetista (3); topógrafo / técnico em topografia (4); técnico em edificações - fiscalização de obras (6); assistente social em saúde (5); auditor em saúde (5); condutor de veículo de urgência (socorrista) (5); enfermeiro i (30 ac, 3 pcd); enfermeiro ii (20 ac, 2 pcd); enfermeiro ii obstetrícia (10 ac, 1 pcd); enfermeiro ii intensivista (10 ac, 1 pcd); enfermeiro ii neonatologista (10 ac, 1 pcd); farmacêutico (5); fonoaudiólogo (8); inspetor sanitário farmacêutico (2); inspetor sanitário dentista (cd) (2); inspetor sanitário enfermeiro (2); inspetor sanitário eng. de produção (1); inspetor sanitário eng. de alimentos (1); inspetor sanitário médico veterinário (1); inspetor sanitário arquiteto (1); médico (demais especialidades psf/upa) (20 ac, 2 pcd); nutricionista (2); psicólogo clínico (1); psicólogo clínico infantil (3); técnico de enfermagem (50 ac, 5 pcd); técnico em radiologia (5); terapeuta ocupacional (5). Salário: R$ 1.621 a R$ 8.816,66. Taxa: R$ 110,00 para cargos de nível médio e técnico e R$ 150,00 para cargos de nível superior.

PREFEITURA DE PORTO CALVO — AL

Inscrições até 25 de junho pelo site https://igeduc.selecao.net.br/informacoes/105/. Concurso com 189 vagas para os cargos de professor da educação infantil ao 5º ano (35); professor do 6º ao 9º ano de ciências (2); professor do 6º ao 9º ano de educação física (2); professor do 6º ao 9º ano de geografia (2); professor do 6º ao 9º ano de história (2); professor do 6º ao 9º ano de língua inglesa (2); professor do 6º ao 9º ano de língua portuguesa (3); professor do 6º ao 9º ano de matemática (3); assistente social (1); auditor de tributos (2); contador (1); enfermeiro (2); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro florestal (1); farmacêutico (1); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de tributos (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); médico (3); médico perito clínico geral (1); nutricionista da secretaria de educação (1); nutricionista da secretaria de saúde (1); odontólogo (2); profissional de educação física (1); psicólogo da secretaria de saúde (1); psicólogo educacional (1); agente administrativo (10); agente administrativo educacional (5); agente de combate às endemias (6); agente de trânsito (5); auxiliar em saúde bucal (3); condutor de ambulância (2); fiscal de vigilância sanitária (1); guarda civil municipal (25); motorista cnh b (1); motorista cnh d (5); agente comunitário de saúde abelardo prado área: 5 (2); agente comunitário de saúde antártica área: 6 (2); agente comunitário de saúde caxangá área: 10 (1); agente comunitário de saúde eraldo pedrosa área: 11 (2); agente comunitário de saúde joel francisco área: 4 (2); agente comunitário de saúde maciape área: 9 (1); agente comunitário de saúde mangazala área: 7 (2); agente comunitário de saúde maria da penha área: 3 (2); agente comunitário de saúde usina santa maria área: 8 (1); agente comunitário de saúde varadouro 1 área: 1 (3); agente comunitário de saúde varadouro 2 área: 2 (2); técnico de enfermagem (1); auxiliar de serviços gerais (10); coveiro (1); gari (5); merendeira (10). Salário: R$ 1.621 a R$ 8.000. Taxa: R$ 81,00 para nível fundamental, R$ 104,33 para nível médio e técnico, R$ 109,20 para Guarda Municipal e R$ 121,00 para nível superior.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO — MG

Inscrições até 12 de junho pelo site https://cotec-fadenor.selecao.net.br/. Concurso com 216 vagas para os cargos de agente administrativo - semaf (3); agente administrativo - semds sagrada família cras (1); agente administrativo - semds vila vicentina cras (1); agente administrativo - semds creas (1); agente administrativo - semds conselho tutelar (1); agente administrativo - semds iame (2); almoxarife / assistente técnico administrativo - semaf (2); assistente social / especialista em saúde - sems (1); assistente social / tns políticas sociais - semds cras (2); assistente social / tns políticas sociais - semds iame (1); assistente social da educação básica / tns - semed (1); auxiliar de mecânico / auxiliar de serviços gerais (1); auxiliar de secretaria / assistente técnico da educação - zona urbana (3); auxiliar de secretaria / assistente técnico da educação - zona rural (1); auxiliar de serviços da educação básica / aseb - zona rural (15); auxiliar de serviços da educação básica / aseb - zona urbana (10); auxiliar de serviços gerais / semds - cras vila vicentina (1); auxiliar de serviços gerais / sems - esf bom jardim (1); auxiliar de serviços gerais / sems - esf santana de minas (1); auxiliar de serviços gerais / sems - esf angical (1); auxiliar de serviços gerais / sems - esf mocambo (1); auxiliar de serviços gerais / sems - esf travessão (1); biomédico / especialista em saúde - sems (1); borracheiro / oficial de serviços públicos (1); cirurgião dentista / especialista em saúde - sems (2); condutor de veículo / motorista escolar (4); educador físico / especialista em saúde - sems (1); educador social / tns políticas sociais - semds cras (3); educador social / tns políticas sociais - semds iame (2); eletricista / oficial de serviços públicos predial (1); enfermeiro / especialista em saúde - sems - zona rural (6); enfermeiro / especialista em saúde - sems - zona urbana (4); enfermeiro / especialista em saúde - sems - caps (1); enfermeiro / especialista em saúde - sems - hospital municipal ginecologia/obstetrícia (4); enfermeiro / especialista em saúde - sems - lar dos idosos (1); enfermeiro / especialista em saúde - sems - auditoria (1); farmacêutico / especialista em saúde - atenção primária (1); farmacêutico / especialista em saúde - farmácia básica (1); farmacêutico / especialista em saúde - hospital geral (1); fiscal de tributos / agente fiscal - semaf (2); fisioterapeuta / especialista em saúde - sems (3); fonoaudiólogo / especialista em saúde - sems (2); mecânico / oficial de serviços públicos (1); médico veterinário / especialista em saúde - sems (1); monitor da educação básica - zona rural (2); monitor da educação básica - zona urbana (2); motorista / oficial de serviços públicos (diversas lotações) (15); nutricionista / técnico de nível superior - semed (1); nutricionista / especialista em saúde - sems (1); operador de máquinas pesadas / oficial de serviços públicos (1); pedagogo / especialista em saúde - sems (1); pedagogo / tns políticas sociais - semds iame (1); professor da educação básica - diversos segmentos (área urbana, rural, quilombolas) (48); professor de educação básica regente de aulas (ciências) (1); professor de educação básica regente de aulas (educação física) (1); professor de educação básica regente de aulas (ensino religioso) (1); professor de educação básica regente de aulas (geografia) (3); professor de educação básica regente de aulas (inglês) (1); professor de educação básica regente de aulas (matemática) (2); psicólogo / especialista em saúde - sems (1); psicólogo / tns políticas sociais - semds diversas lotações (8); psicólogo da educação básica / tns - semed (1); supervisor pedagógico / especialista da educação básica zona rural (2); supervisor pedagógico / especialista da educação básica zona urbana (2); técnico de enfermagem / assistência técnica em saúde (diversas áreas) (12); técnico de farmácia / assistente técnico em saúde - sems (7); técnico de informática / assistente técnico administrativo - semaf (1); técnico de laboratório / assistente técnico em saúde - hospital geral (1); técnico educacional / assistente em gestão - semed (1); técnico em higiene dental / assistente técnico em saúde - thd sems (1); técnico em imobilização ortopédica / assistente técnico em saúde - hospital geral (1); técnico em segurança do trabalho / assistente técnico administrativo (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 3.324,16. Taxa: R$ 65 a R$ 95.

PREFEITURA DE BURITICUPU — MA

Inscrições até 1 de junho pelo site https://www.fsaduconcursos.org.br/. Concurso com 3.119 vagas para os cargos de assistente social (19 ac, 1 pcd); arquiteto (2); biomédico (2); cirurgião-dentista (11 ac, 1 pcd); educador físico (6); enfermeiro (75 ac, 5 pcd); engenheiro agrônomo (1); engenheiro agrícola (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro civil (3); farmacêutico (4); fisioterapeuta (7 ac, 1 pcd); fonoaudiólogo (4); médico veterinário (1); médico do trabalho (1); médico clínico geral (9 ac, 1 pcd); nutricionista (7 ac, 1 pcd); psicólogo (3); químico (1); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - artes (19 ac, 1 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - ciências (21 ac, 1 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - educação física (22 ac, 1 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - ensino religioso (18 ac, 1 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - filosofia (20 ac, 1 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - geografia (24 ac, 2 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - história (23 ac, 2 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - língua inglesa (22 ac, 2 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - língua portuguesa (28 ac, 2 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - matemática (33 ac, 2 pcd); agente administrativo (223 ac, 13 pcd); agente de vigilância sanitária (4); cuidador de idosos (4); facilitador de esportes (4); facilitador de oficinas (7); secretário escolar (66 ac, 4 pcd); orientador social (19 ac, 1 pcd); técnico em enfermagem (170 ac, 9 pcd); técnico em radiologia (4); técnico de procuradoria (3); professor de educação infantil (246 ac, 14 pcd); professor de ensino fundamental nível i, anos iniciais, 1º ao 5º ano (868 ac, 47 pcd); motorista (19 ac, 1 pcd); agente de portaria (289 ac, 16 pcd); ajudante de pedreiro (38 ac, 2 pcd); auxiliar operacional de serviços diversos - aosd (482 ac, 27 pcd); jardineiro (9 ac, 1 pcd); meio oficial de construção civil (19 ac, 1 pcd); oficial de construção civil (19 ac, 1 pcd); operador de roçadeira (14 ac, 1 pcd); analista de procuradoria (3); procurador municipal (3); guarda municipal (40 ac, 2 pcd); guarda municipal feminino (10 ac, 1 pcd). Salário: 1.518 a R$ 12.000. Taxa: R$ 110 (nível superior), R$ 90 (nível médio) e R$ 80 (nível fundamental).

CÂMARA DE RIO DAS OSTRAS — RJ

Inscrições até 1º de junho pelo site acaobahiaorganizacao.com.br. Concurso com 38 vagas para os cargos de assistente legislativo (19); auxiliar de segurança legislativa (8); técnico em informática (2); consultor legislativo (5); procurador legislativo (2) e contador legislativo (2). Salário: R$ 2.180 a R$5.713. Taxa: R$ 95 a R$ 120.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

Inscrições até o dia 23 de junho pelo site solicita.dados.unicamp.br. Concurso com 2 vagas para os cargo de pesquisador nível c, na área de história, linguagem e cultura afro-brasileiras, do núcleo de estudos afro-brasileiros (1); pesquisador nível c, na área de análise de dados aplicada à população negra, do núcleo de estudos afro-brasileiros (1). Salário: R$ 6.978,63 a R$ 13.957,27. Taxa: Não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até o dia 10 de julho pelo site uspdigital.usp.br. Concurso com 1 vaga para professor doutor na área de arte e educação em museus (1). Salário: R$ 16.353,01. Taxa: Não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS)

Inscrições até o dia 5 de junho pelo site www.concursos.ufms.br. Concurso com 28 vagas para professor substituto - linguística, letras e artes / letras / línguas estrangeiras modernas - aquidauana (1); professor substituto - linguística, letras e artes / artes / música - campo grande (1); professor substituto - ciências humanas / história / história antiga e medieval - campo grande (1); professor substituto - ciências sociais aplicadas / direito / direito público - campo grande (1); professor substituto - ciências da saúde / educação física - campo grande (1); professor substituto - ciências da saúde / educação física - campo grande (1); professor substituto - ciências sociais aplicadas / arquitetura e urbanismo - campo grande (1); professor substituto - engenharias / engenharia civil - campo grande (1); professor substituto - ciências agrárias / medicina veterinária / inspeção de produtos de origem animal - campo grande (1); professor substituto - ciências agrárias / zootecnia / produção animal - campo grande (1); professor substituto - ciências da saúde / odontologia / odontologia social e preventiva - campo grande (1); professor substituto - ciências biológicas / bioquímica - campo grande (1); professor substituto - ciências agrárias / agronomia - chapadão do sul (1); professor substituto - ciências sociais aplicadas / administração - chapadão do sul (1); professor substituto - ciências exatas e da terra / ciência da computação / metodologia e técnicas da computação - corumbá (1); professor substituto - ciências humanas / psicologia - corumbá (1); professor substituto - ciências sociais aplicadas / administração / ciências contábeis - corumbá (1); professor substituto - ciências sociais aplicadas / economia / teoria econômica - corumbá (1); professor substituto - ciências da saúde / enfermagem / enfermagem de saúde pública - coxim (1); professor substituto - ciências exatas e da terra / ciência da computação - coxim (1); professor substituto - ciências humanas / educação - naviraí (1); professor substituto - engenharias / engenharia de produção - nova andradina (1); professor substituto - ciências da saúde / medicina / cirurgia - três lagoas (1); professor substituto - ciências da saúde / medicina / cirurgia - três lagoas (1); professor substituto - ciências da saúde / medicina / clínica médica - três lagoas (3); professor substituto - ciências humanas / geografia / geografia agrária - três lagoas (1). Salário: R$ 3.399,47 a R$ 8.058,29. Taxa: Não há.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB)

Inscrições até o dia 12 de julho pelo site sistemas.cpcon.uepb.edu.br. Concurso com 8 vagas para auxiliar de laboratório de fotografia (2); técnico em agropecuária (1); técnico em prótese dentária (1); técnico em laboratório de física (1); técnico em radiologia (3). Salário: R$ 2.104,23 a R$ 3.768,36. Taxa: R$ 75 a R$ 95.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (UNIFAP)

Inscrições até o dia 12 de junho pelo site https://depsec.unifap.br/. Concurso com 51 vagas para técnico em contabilidade (3); técnico em enfermagem (8); técnico de laboratório –- área: análises clínicas (1); técnico de laboratório — área: química (1); técnico de laboratório –- área: ciência da computação (1); técnico de laboratório — área: audiovisual (1); técnico de laboratório –- área: biologia (1); assistente em administração (8); administrador (2); arquivista (1); assistente social (1); analista em tecnologia da informação (1); auditor (1); economista (1); enfermeiro (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); estatístico (1); nutricionista (1); farmacêutico (1); técnico em assuntos educacionais (13); médico veterinário (1 vaga). Salário: R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39. Taxa: R$ 100 a R$ 150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)

Inscrições até o dia 16 de junho pelo site www.sigrh.ufrn.br/. Concurso com 26 vagas para professor do magistério superior — nutrição em saúde coletiva (1); professor do magistério superior –- doenças do sistema genitourinário (1); professor do magistério superior –- endocrinologia e metabologia (1); professor do magistério superior — prótese dentária, oclusão, anatomia e escultura (1); professor do magistério superior — otoneurologia / dispositivos eletrônicos de amplificação sonora (1); professor do magistério superior — paisagismo (1); professor do magistério superior — sistemas fortemente correlacionados - tecnologia do pó (1); professor do magistério superior –- análise e matemática aplicada (1); professor do magistério superior –- mapeamento estrutural de terrenos sedimentares (1); professor do magistério superior –- análise matemática (1); professor do magistério superior –- educação e tecnologia (1); professor do magistério superior –- administração e gestão de tecnologia da informação (1); professor do magistério superior — didática e ensino de física (1); professor do magistério superior –- didática e organização do trabalho pedagógico (1); professor do magistério superior –- fundamentos da educação (1); professor do magistério superior — gestão da informação (1); professor do magistério superior — serviço social e formação sócio-histórica da sociedade brasileira (1); professor do magistério superior –- artes / artes visuais / imagem, mídias e práticas pedagógicas (1); professor do magistério superior –- paleografia, arquivística e patrimônio (1); professor do magistério superior –- português língua estrangeira (ple) (1); professor do magistério superior — fotografia publicitária, comunicação visual, imagem, tecnologia e mercado (1); professor do magistério superior — literatura inglesa e língua inglesa (1); professor do magistério superior –- pesquisa operacional e engenharia econômica (1); professor do magistério superior –- trompete (1); professor do magistério superior –- enfermagem na saúde da mulher na área hospitalar e clínica especializada (1); professor do magistério superior –- políticas públicas e desenvolvimento urbano e regional (1). Salário:R$ 4.114,45 a R$ 14.945,96. Taxa: R$ 150 a R$ 220.





UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB)

Inscrições até o dia 12 de julho pelo site https://sistemas.cpcon.uepb.edu.br/. Concurso com 8 vagas para auxiliar de laboratório de fotografia (2); técnico em agropecuária (1); técnico em prótese dentária (1); técnico em laboratório de física (1); técnico em radiologia –- ccbs/campus i (1); técnico em radiologia — ccts/campus viii (2). Salário: R$ 2.104,23 a R$ 3.768,36. Taxa: R$ 75 a R$ 95.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até o dia 1 de julho pelo site https://uspdigital.usp.br/. Concurso com 5 vagas para professor doutor nas áreas de clínicas médicas/diagnóstico e terapêutica/urgência e emergência (2); professor doutor nas áreas de saúde coletiva/atenção primária/clínicas médicas/clínicas cirúrgicas/saúde da mulher e da criança/urgência e emergência (2); professor doutor na área de pediatria (1). Salário: R$ 7.195,43. Taxa: Não há.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS)

Inscrições gratuitas até 7 de junho pelo site https://forms.gle/eERxXJHFBUZztFDW7. Concurso com 4 vagas para o cargo de professor visitante - viticultura e enologia (1 ac + 1 ppp); professor visitante - educação matemática (1 ac + 1 ppp). Salário: R$ 7.792,28 a R$ 14.513,12. Taxa: R$ Não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL (IFMS)

Inscrições gratuitas até 8 de junho pelo site www.ifms.edu.br/centraldeselecao. Concurso com 5 vagas para o cargo de professor substituto de artes (1); professor substituto de ciências agrárias/agronomia (1); professor substituto de geografia (1); professor substituto de informática/redes de computadores (1); professor substituto de matemática (1). Salário: R$ 5.670,03 a R$ 9.532,33. Taxa: R$ 50.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO (IFSERTÃOPE)

Inscrições gratuitas até 7 de junho pelo site concurso.ifsertaope.edu.br/copese Concurso com 2 vagas para o cargo de professor substituto engenharia civil (1); professor substituto logística (1). Salário: R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29. Taxa: R$ 60.

INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (IFUSP)

Inscrições até 7 de julho pelo site https://uspdigital.usp.br/admissaodocente. Concurso com 1 vaga para o cargo de professor doutor na área de física de sistemas complexos com aplicações e problemas biológicos (1). Salário: R$ 16.353,01. Taxa: Não informado.

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS (AESGA)

Inscrições até 8 de junho pelo site https://aesga.edu.br/. Concurso com 10 vagas para os cargos professor de ensino superior –- reumatologia (1); professor de ensino superior –- patologia clínica ii (1); professor de ensino superior –- nefrologia (1); professor de ensino superior –- pediatria (1); professor de ensino superior –- hematologia (1); professor de ensino superior - pneumologia (1); professor de ensino superior — ginecologia (1); professor de ensino superior — epidemiologia analítica e descritiva (1); professor de ensino superior — saúde mental i (1); professor de ensino superior - e16 - intervenção em gestão da saúde (1). Salário: R$ 28,35 a R$ 39,44 por hora-aula. Taxa: R$ 250.