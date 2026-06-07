Cursinho oferece vagas gratuitas para quem quiser estudar para concurso

Correio Braziliense

Inscrições devem ser feitas pelo site do Capacita DF - (crédito: Divulgação)

O Capacita DF está com vagas disponíveis na modalidade on-line do curso preparatório gratuito voltado ao concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF). As inscrições permanecem abertas e podem ser realizadas por qualquer interessado.

Promovido pelo Instituto Reciclando o Futuro, o projeto oferece aulas presenciais e on-line aos domingos, além de materiais de apoio, simulados e acompanhamento dos alunos. O conteúdo abrange disciplinas básicas e específicas previstas no edital, com foco na preparação para as diferentes etapas do certame.

Segundo o professor Orlando Sales de Oliveira Junior, o curso foi estruturado para oferecer uma preparação completa e direcionada.

“O que eu falo para os alunos é que passar em concurso é uma jornada, e uma jornada que exige constância. As pessoas se inscrevem por ser gratuito, mas às vezes não têm essa garra, essa vontade de vir, de estar aqui. Em concurso não passa gênio, passa quem tem força de vontade e quem persevera até o fim”, destacou.

Entre os participantes está Adriana Ribeiro, de 51 anos, moradora de Águas Claras, que iniciou neste domingo sua trajetória no preparatório.

“Eu estudo para concursos há dez anos, mas sempre por conta própria. Quando conheci o projeto, senti que era a oportunidade que faltava para eu pegar firme nos estudos. Ter professores, cronograma e acompanhamento faz muita diferença para quem sonha com a aprovação”, disse o estudante.

A ação do Instituto Reciclando o Futuro tem objetivo de ampliar o acesso a cursos preparatórios para concursos públicos. A proposta oferece formação gratuita e suporte especializado a candidatos que não têm condições de investir em cursos particulares.

“O Capacita DF é um cursinho de resultado, com centenas de aprovações comprovadas em concursos. Não se trata apenas de estudar, mas de ter a estratégia certa ao seu lado”, afirmou a fundadora do Instituto Reciclando o Futuro e idealizadora da iniciativa, Renata Daguiar.

De acordo com edital, o concurso da Sedes-DF prevê cerca de 4 mil vagas para cargos de níveis médio e superior, com provas marcadas para setembro e salários que chegam aos R$ 9 mil. As inscrições para o curso on-line podem ser feitas pelo site oficial: capacitadf.com.br.