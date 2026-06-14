Confira lista com 62 concursos abertos e 14.632 agas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 62 concursos e 14.632 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal há um concurso aberto com 1.197 vagas. Entre os nacionais, há cincos certames abertos para 8.853 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há cinco seleções abertas com 226 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são oito concursos com 78 postos vagos. Há ainda 10 seleções de concursos estaduais com 3.411 vagas. Já para os municipais, há 21 concursos e 4.166 vagas. Nas universidades federais, são 10 processos seletivos e 110 oportunidades. Nos institutos federais há dois certames abertos com 2 vagas.

DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL (SEDES/DF)

inscrições até 13 de julho por meio do site oficial e www.quadrix.org.br. Com 1197 vagas para os cargos: técnico em desenvolvimento e assistência social - agente social (133 + CR); técnico em desenvolvimento e assistência social - cuidador social (32 + CR); técnico em desenvolvimento e assistência social - técnico administrativo (398 + CR); Administração (47 + CR);ciências contábeis(42 + CR); comunicação social(14 + CR); direito e legislação (115 + CR); economia (9 + CR); educador social(32 + CR); estatística(10 + CR); nutrição(41 +CR); pedagogia (121 + CR); psicologia (75 + CR); serviço social (125+CR);sociologia (3 + CR); Salário: R$ 4.320,16 para técnicos e R$ 6.071,09 para especialistas. Taxa: R$ 84



NACIONAIS

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE

inscrições até 1º de julho por meio do site oficial www.ibfc.org.br/. Com 8.238 vagas para os cargos: agente censitário administrativo(ACA 1.110); agente operacional regional(AOR 948); agente censitário regional(ACR 948); agente censitário de informática (ACI 1.089) e agente censitário supervisor (ACS 4.143).Salário: de R$ 2.128 a R$ 4.008 . Taxa: R$ 53

ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA — (EEAR)

Inscrições abertas até 2 de julho pelo site www.ingresso.eear.fab.mil.br/. Concurso com 235 vagas para os cargos de: controle de tráfego aéreo(50); especialidades diversas(185).salário: não informado Taxa: R$ 140

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME) I

Inscrições abertas até 8 de julho pelo site www.ime.eb.mil.br/. Concurso com 70 vagas para a ativa e 30 vagas para a reserva para os cargos de: aluno do curso de formação e graduação de oficiais da ativa do quadro de engenheiros militares (70); aluno do curso de formação e graduação de oficiais da reserva do quadro de engenheiros militares (30). soldo inicial de R$ 1.457. Taxa: R$ 140

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME) II

Inscrições abertas até 8 de julho pelo site www.ime.eb.mil.br/. Concurso com 30 vagas para os cargos de: engenheiro cartógrafo(2); engenheiro de computação(4); engenheiro de comunicações(3); engenheiro eletrônico(2); engenheiro eletricista(3); engenheiro de fortificação e construção-engenharia civil(7); engenheiro de materiais(1); engenheiro mecânico(4); engenheiro químico(1); engenheiro de produção(1); engenheiro aeronáutico(1); engenheiro nuclear(1);. soldo inicial de R$ 9.004. Taxa: R$ 140

ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ESFCEX)

Inscrições até 12 de junho pelo site www.esfcex.eb.mil.br. Concurso com 180 vagas para os cargos administração(4): ciências contábeis (3) comunicação social — jornalismo (1) direito (3); economia (2); enfermagem (12); estatística (1); informática (3); psicologia (1); pedagogia (1); veterinária(1); magistério biologia (2); magistério geografia (3); magistério história (2); magistério inglês (3); magistério matemática (4); magistério português (4); magistério química (4); magistério física (2); magistério italiano (1);padre católico apostólico romano (2);anestesiologia (5); cancerologia/oncologia (2 — nacionais e regionais: Fortaleza, Belém, Juiz de Fora, Recife, Campo Grande, Porto alegre); cardiologia (2 — nacionais e regionais: Alegre, Campo Grande); cardiologia intervencionista (hemodinâmica) (nacional: Rio de janeiro, Porto alegre); cirurgia de cabeça e pescoço (1); cirurgia geral (6); cirurgia de mão (1); cirurgia vascular (2); clínica médica (2); endocrinologia (2); endoscopia digestiva (2 — nacionais e regionais: Recife, Porto Slegre);geriatria (1); ginecologia e obstetrícia (4); hematologia e hemoterapia (2 — nacionais e regionais: Juiz de Fora, Belém); infectologia (2); mastologia (3); medicina da família — saúde da família (10); medicina intensiva (2 — nacionais e regionais: Juiz de Fora, Natal, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Belém); medicina intensiva pediátrica (1); nefrologia (2); neurologia (4); neurocirurgia (nacional e regionais: Rio de Janeiro, São Paulo) neonatologia (nacional: Rio de Janeiro) oftalmologia (4) ortopedia/traumatologia (4 — nacional, e em cirurgias de joelho/ombro nas regiões informadas no edital); otorrinolaringologia (3); patologia (1); pediatria (4); pneumologia (2); proctologia (nacionais e regionais: são paulo, campo grande) ;psiquiatria (2 — nacionais e regionais: Juiz de Fora, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro); radiologia (3 — nacionais e regionais: salvador, porto alegre, São Paulo, recife); reumatologia (1) sem especialidade (22); urologia (3);farmácia (4); farmácia oncológica (4); cirurgia e traumatologia buco—maxilo—facial (3); implantodontia (1); dentística restauradora(1) e odontologia hospitalar (3);. salário:não informado. Taxa: R$ 150.

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE MINAÇU - GO

Inscrições de 6 de julho a 7 de julho pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 90 vagas para os cargos de fiscal de serviços urbanos; fiscal de tributos; fiscal de vigilância sanitária; médico anestesista (1); médico cardiologista (1); médico clínico geral (1); médico dermatologista (1); médico endocrinologista (1); médico ortopedista/traumatologista (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); procurador (1); professor piii - biologia - zona rural (1); professor piii - biologia - zona urbana (1); professor piii - educação física - zona rural (2); professor piii - educação física - zona urbana (2); professor piii - geografia - zona rural (1); professor piii - geografia - zona urbana (1); professor piii - história - zona rural (1); professor piii - história - zona urbana (1); professor piii - letras português/inglês - zona rural (2); professor piii - letras português/inglês - zona urbana (2); professor piii - matemática - zona rural (1); professor piii - matemática - zona urbana (1); professor piii - pedagogia - zona rural (25); professor piii - pedagogia - zona urbana (40). Salário: R$ 4.050,00 a R$ 21.783,92. Taxa: R$ 150.

PREFEITURA DE MINAÇU — GO

Inscrições até 24 de junho pelo site https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2026/concurso—prefeitura—minacu/. Concurso com 90 vagas para os cargos de fiscal de serviços urbanos; fiscal de tributos; fiscal de vigilância sanitária; médico anestesista; médico cardiologista; médico clínico geral; médico dermatologista; médico endocrinologista; médico ortopedista/traumatologista; médico pediatra; médico psiquiatra; procurador; professor – biologia – zona rural; professor – biologia – zona urbana; professor – educação física – zona rural; professor – educação física – zona urbana; professor – geografia – zona rural; professor – geografia – zona urbana; professor – história – zona rural; professor – história – zona urbana; professor – letras – português/inglês – zona rural; professor – letras – português/inglês – zona urbana; professor – matemática – zona rural; professor – matemática – zona urbana; professor – pedagogia – zona rural e professor – pedagogia – zona urbana. Salário: R$ 4.050 a R$ 21.783,92. Taxa: R$ 150.

PREFEITURA DE CONQUISTA D'OESTE - MT

Inscrições até 25 de junho pelo site selecon.org.br. Concurso com 19 vagas para os cargos de auditor fiscal (cr); farmacêutico/bioquímico (1); médico veterinário (1); ouvidor municipal (cr); professor de educação básica (cr); professor de educação física (1); professor de inglês (1); técnico em análises clínicas (1); técnico em edificações (1); técnico em enfermagem (1); técnico em higiene dental (thd) (1); técnico em radiologia (cr); técnico em segurança do trabalho (cr); assistente administrativo (2); assistente de desenvolvimento educacional (3); motorista (5); operador de máquinas (1). Salário: R$ 2.385,66 a R$ 8.828,96. Taxa: R$ 80 (nível fundamental); R$ 95 (nível médio/técnico) e R$ 130 (nível superior).

PREFEITURA DE CAMPOS DE JÚLIO

Inscrições até 21 de junho pelo site institutoatame.org.br. Concurso com 15 vagas para os cargos de Processo Seletivo Simplificado: ae assistente educacional (1 + cr); assistente social (cr); assistente social escolar cr); auxiliar de saúde bucal (cr); bioquímico (cr); cozinheiro de nutrição escolar (1 + cr); cozinheiro de nutrição hospitalar (2 + cr); enfermeiro (cr); farmacêutico (1 + cr); fonoaudiólogo (1 + cr); médico clínico geral (cr); monitor de transporte escolar (1 + cr); motorista de ambulância (cr); motorista de veículo especial (1 + cr); nutricionista (1 + cr); nutricionista escolar (cr); odontólogo (cr); professor de ciências (cr); professor de educação física (1 + cr); professor de geografia (cr); professor de história (cr); professor de língua inglesa ( 1 + cr); professor de língua portuguesa (1 + cr); professor de matemática (cr); professor de pedagogia (2 + cr); profissional de educação física do sus (cr); psicólogo (cr); psicólogo escolar (cr); psicopedagogo (cr); secretário escolar da educação básica (cr); técnico em análises clínicas (cr); técnico em enfermagem (cr); técnico em higiene dental (cr); técnico em radiologia (cr). Processo Seletivo Público: agente comunitário de saúde governador dante de oliveira (cr); agente comunitário de saúde (cr); agente comunitário de saúde (1 + cr); agente de combate às endemias (cr). Salário: R$ 2.083,91 a R$ 22.883,35.Taxa: R$ 50 a R$ 90.

CÂMARA DE JARDIM - MS

Inscrições até 13 de julho pelo site https://portal.ian.org.br/. Concurso com 12 vagas para os cargos de motorista oficial (1 + cr); recepcionista (1 + cr); serviços gerais (1 + cr); assistente administrativo (4 + cr); advogado (1 vaga imediata + cr); assessor de comunicação social (1+ cr); contador (1 + cr); controlador interno (1 + cr); técnico legislativo (1 + cr). Salário: R$ 1.680 a R$ 10.000. Taxa: R$ 70 (nível fundamental); R$ 90 (nível médio) e R$ 130 (nível superior).

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CRT-SP)

Inscrições até 6 de julho pelo site www.quadrix.org.br. Concurso com 20 vagas para os cargos de técnico administrativo - são paulo (6 ac + 1 pcd, 3 +pn); técnico administrativo - baixada santista; técnico administrativo - bauru; técnico administrativo - campinas; técnico administrativo - vale do paraíba; fiscal - são paulo (3 ac + 1 pcd + 1 pn); fiscal - baixada santista; fiscal - bauru; fiscal - campinas; fiscal - vale do paraíba; advogado - são paulo; analista administrativo - são paulo (3 ac + 1 pcd +1 pn). Salário: R$ 4.275,60 a R$ 10.600,01. Taxa R$ 60,00 (nível médio e técnico) e R$ 70 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 5ª REGIÃO (CRQ-V)

Inscrições até 6 de julho pelo site www.quadrix.org.br. Concurso com 14 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (3); limpeza (1); manutenção (1); técnico de informática; zeladoria (1); advogado (1); analista de informática (1); contador (1); agente fiscal - farroupilha; agente fiscal - lajeado (1); agente fiscal - passo fundo (1); agente fiscal - pelotas (1); agente fiscal - porto alegre (1); jornalista (1). Salário: R$ 2.100 a R$ 7.600. Taxa R$ 70 a R$ 74.



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA (CONTER)

Inscrições até 22 de junho pelo site www.quadrix.org.br. Concurso com 7 vagas para os cargos de assistente operacional e administrativo geral (2); assistente operacional técnico em contabilidade, contábil e financeiro; analista técnico advogado (1); analista técnico gestão de pessoas; analista técnico supervisão de fiscalização (1); analista técnico comunicação (1); analista técnico contador, contabilidade e financeiro (1); analista técnico contador e controle interno (1). Salário: R$ 4.646,08 a R$ 7.520,56. Taxa R$ 60 a R$ 65.



CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 23ª REGIÃO DE RONDÔNIA (CRESS/RO)

Inscrições até 24 de junho pelo site https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 3 vagas para os cargos de agente fiscal (1 + cr); técnico administrativo-financeiro (1 + cr); agente administrativo (1 + cr). Salário: R$ 4.798,75 Taxa R$ 71



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS (CRA-MG)

Inscrições até 16 de junho pelo site https://www.fumarc.com.br/. Concurso com 9 vagas para os cargos de administrador (1); advogado (cr); analista de desenvolvimento de sistemas (1); tecnólogo de infraestrutura de ti (1); jornalista (cr); técnico em administração (4); técnico em informática (1); tecnólogo em gestão financeira (cr); tecnólogo em gestão de recursos humanos (1); tecnólogo em mídias sociais digitais (cr). Salário: R$ 3.108,34 a R$ 5.015,57. Taxa R$ 70 para nível técnico, R$ 90 para nível tecnólogo e R$ 125.



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA (CONTER)

Inscrições até 22 de junho pelo site www.ibade.org.br. Concurso com 7 vagas para os cargos de assistente operacional e administrativo geral (1 ac, 1 pn); assistente operacional técnico em contabilidade, contábil e financeiro; analista técnico advogado (1); analista técnico gestão de pessoas; analista técnico supervisão de fiscalização (1); analista técnico comunicação (1); analista técnico contador, contabilidade e financeiro (1); analista técnico contador e controle interno (1). Salário: R$ 4.646,08 a R$ 7.520,56. Taxa R$ 60 para nível médio e técnico e de R$ 65 para nível superior.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 21ª REGIÃO – CREF-21/MA

Inscrições até 5 de agosto pelo site https://www.quadrix.org.br/informacoes/3060/. Processo com vagas para os cargos de nível médio Técnico Administrativo em Caixas (1), Técnico Administrativo em Imperatriz (1) e Técnico Administrativo em São Luiz (30 CR). Para nível superior: Advogado (1), Agente de Orientação e Fiscalização (1) e Contador (1). Cadastro Reserva: Agente de Orientação e Fiscalização em Caixas (30), Agente de Orientação e Fiscalização em São Luiz (30). Analista de Recursos Humanos em São Luiz (30). Salário: R$ 3.184,76 a R$ 4.077,14 . Taxa R$ 60 para nível médio e de R$ 63 para nível superior.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia (CREA-RO)

Inscrições até 20 de julho pelo site https://www.quadrix.org.br/informacoes/3045/. Processo com vagas para os cargos de nível médio: Assistente Administrativo em Guajará Mirim (1), Assistente Administrativo em Jaru (1), Assistente Administrativo em Ji-Paraná (1), Assistente Administrativo em Porto Velho (3), Assistente Administrativo em Porto Velho (3), Assistente Administrativo em Rolim de Moura (1), Assistente Administrativo em Vilhena (1). Nível Técnico Agente Fiscal em Porto Velho (1), Agente Fiscal em Rolim de Moura (1). Salário: R$ 1.621,00 a R$ 2.221,71. Taxa R$ 60 para nível médio e de R$ 62 para nível técnico.

LOCAIS — ESTADUAIS

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PM-SP)

Inscrições de 15 de junho a 21 de agosto pelo site https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 2.000 vagas para os cargos de aluno-soldado pm do quadro de praças (2.000). Salário: R$ 5.482,51. Taxa: R$ 100.

BRIGADA MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL (BMRS)

Inscrições até 2 de julho pelo site www.fundatec.org.br Concurso com 620 vagas paras os cargos de 2º Sargento Temporário de Saúde — Nível Superior I (MTS): assistente social (6)nutricionista (7)fisioterapeuta (26)fisioterapeuta (especialista em fisioterapia cardiorrespiratória ou terapia intensiva) (5)psicopedagogo (5)psicólogo (28)psicólogo (especialista em avaliação psicológica) (3)psicólogo (especialista em psicologia hospitalar)(1)fonoaudiólogo (3)terapeuta ocupacional (2). 2º Sargento Técnico Temporário (MTT) - Nível Superior: administrador (11) analista de sistemas (1) arquiteto e urbanista (2) arquivista (3) bibliotecário (8) contador (10) economista (1) bacharel em ciências jurídicas e sociais (11) bacharel em ciências jurídicas e sociais (especialista em licitações e contratos) (3vagas) designer de moda (1) engenheiro civil (12) engenheiro eletricista (4) engenheiro de telecomunicações (1) engenheiro mecânico (2) engenheiro mecânico (com especialização automotiva) (2) profissional de educação física (6) estatístico (3) jornalista (2) bacharel em letras (4) cientista da computação (8) engenheiro de software (8) museólogo (1) pedagogo (13) publicitário (1) tecnólogo em redes de computadores e telecomunicações (4) tecnólogo em redes de computadores (2) tecnólogo em logística (6) tecnólogo em sistemas de armas (2) curso superior de tecnologia em banco de dados (5). Militares Temporários de Saúde (Nível Médio): técnico de enfermagem (175) técnico em segurança do trabalho (2) técnico em saúde bucal (20) técnico em farmácia (21) técnico em saúde animal (2). 1º Tenente de Saúde Temporário (MTS) - Nível Superior II: dentista (endodontista) (2) dentista (odontopediatra) (2) dentista (periodontista) (2) dentista (cirurgião clínico) (16) enfermeiro (42) farmacêutico (12) veterinário (6). 1º Tenente de Saúde Temporário (MTS) - Nível Superior III: médico clínico geral (33) médico especialista em cirurgia geral (6) médico especialista em infectologia (2) médico especialista em clínica médica (8) médico especialista em cardiologia (3) médico especialista em cardiologia hemodinamicista (1) médico especialista em psiquiatria (12) médico especialista em oftalmologia (3) médico especialista em pediatria (8) médico especialista em neurocirurgia (1) médico especialista em ortopedia (4)médico especialista em cirurgia vascular (1) médico especialista em endocrinologia (1) médico especialista em reumatologia (1) médico especialista em neurologia clínica (1) médico especialista em gastroenterologia (2) médico especialista em pneumologia (1) médico especialista em cirurgia torácica (1) médico especialista em otorrinolaringologia (2) médico especialista em ginecologia (3) médico especialista em anestesiologia (1). Salário: De R$ 6.182,64 a R$ R$ 17.285,06. Taxa:de R$ 124,02 a R$ 282,79.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPE-RJ)

Inscrições até 7 de julho pelo site conhecimento.fgv.br. Concurso com 35 vagas para os cargos de defensor público substituto (35). Salário: Não informado. Taxa: R$ 300.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS (CBM-MG)

Inscrições até 17 de junho pelo site idecan.org.br/ . Concurso com 342 vagas para os cargos de soldado combatente (321) e oficial combatente (21). Salário: R$ 4.562,30 a R$ 11.547,07. Taxa: R$ 106 a R$ 230.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS (CBMAL)

Inscrições até 21 de julho pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/cbm_al_26/. Concurso com 172 vagas para os cargos de Oficial de Estado-Maior (18 AC + 4 vagas PPIQ); Praça Bombeiro Militar Combatente (QPBM/1) (84 AC + 21 vagas PPIQ); Praça Bombeiro Militar de Motomecanização (QPBM/2) (36 AC + 9 PPIQ). Salário: R$ 2.354,67 a R$ 11.563,77 Taxa: R$ 150.

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO (PM-SP)

Inscrições até 15 de julho pelo site vunesp.com.br/ . Concurso com 200 vagas para os cargos de cadete e aluno-oficial. Salário: R$ 5.460,65. Taxa: R$ 200.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - ARSAL

Inscrições até 15 de junho pelo site https://arsal.al.gov.br/. Concurso com 16 vagas para o cargo de analista de regulação. Salário: R$ 5.767,15. Taxa: R$ 150.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS - FAPEAL

Inscrições até 19 de junho pelo site https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com 26 vagas para o cargo de gestor especializado em ciência e tecnologia. Salário: R$ 5.767,15. Taxa: R$ 150.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE CAJAZEIRAS - PB

Inscrições até 28 de junho pelo site www.educapb.com.br. Concurso com 32 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde ac (30); agente comunitário de saúde pcd (2). Salários: R$ 3.242 Taxa: R$ 90.

PREFEITURA DE TAPEROÁ - PB

Inscrições até 10 de julho pelo site www.apiceconsultoria.com. Concurso com 35 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde - zona urbana (1); agente comunitário de saúde - zona rural (1); guarda municipal (feminino) (1); guarda municipal (masculino) (1); agente administrativo (2); assistente social (2); biomédico (1); psicólogo (2); técnico em laboratório (1); professor a - zona urbana (10); professor a - zona rural (5); professor b - matemática (1); professor b - português (2); professor b - artes (1); professor b - educação física (1); professor b - ciências (1); professor b - inglês (1); professor b - espanhol (1). Salários: R$ 1.621 até R$ 4.563,31. Taxa: R$ 60 (nível médio/técnico) e R$ 75,00 (nível superior).

PREFEITURA DE IPATINGA - MG

Inscrições de 17 de junho a 17 de julho pelo site imamconcursos.org.br. Concurso com 406 vagas para os cargos de assistente da educação especial (120); assistente de biblioteca escolar (2); auxiliar de saúde bucal esf (11); fiscal de urbanismo e sanitário (1); professor da educação básica (cr); assistente administrativo financeiro (3); técnico de enfermagem esf (111); técnico de segurança no trabalho (2); técnico em análises clínicas (2); técnico em farmácia (2); técnico em radiologia (2); administrador (2); analista educacional (2); arquiteto (2); assistente social (2); assistente social educacional (3); biólogo (3); biomédico (1); bioquímico (3); enfermeiro (3); enfermeiro esf (25); estatístico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico anestesista (1); médico cardiologista infantil (2); médico cirurgião geral (2); médico cirurgião pediátrico (2); médico cirurgião vascular (1); médico de família e comunidade - esf (14); médico gastroenterologista (2); médico ginecologista (5); médico infectologista (1); médico nefrologista (1); médico neurologista infantil (2); médico obstetra (2); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1);; médico psiquiatra adulto (1); médico psiquiatra infantil (1); médico reumatologista (2); médico de ultrassonografia (1); nutricionista (2); odontólogo (4); odontólogo bucomaxilofacial (2); odontólogo esf (11); odontólogo periodontista (1); professor da educação infantil e ensino fundamental (10); professor de ciências (cr); professor de educação física (1); professor de ensino religioso (1); professor de geografia (cr); professor de história (cr); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); professor intérprete de libras (10); psicólogo (2); psicólogo educacional (10); terapeuta ocupacional (2)e Salários: R$ 1.642,75 a R$ 7.500. Taxa: R$ 65,30 a R$ 114.

PREFEITURA DE ITAJAÍ - SC

Inscrições até 13 de julho pelo site 2026cpadmitajai.fepese.org.br (edital nº 001/2026), 2026gmitajai.fepese.org.br (edital nº 002/2026) e 2026cpjuritajai.fepese.org.br (edital nº 003/2026). Concurso com 42 vagas para os cargos de analista ambiental área: engenharia ambiental (1 + cr); analista ambiental área: engenharia civil (1 + cr); analista ambiental área: geologia/engenharia geológica (1 + cr); analista ambiental área: biologia/engenharia florestal (1 + cr); analista ambiental área: medicina veterinária (1 + cr) ; arquiteto (1 + cr); assistente social (1 + cr); contador (1 + cr); engenheiro civil (1 + cr); fiscal de relação de consumo (1 + cr); psicólogo (1 + cr); procurador do município (2); assistente jurídico (5); agente em atividades administrativas (1 + cr); assistente técnico ambiental (1 + cr); técnico em contabilidade (1 + cr); técnico em atividade de engenharia - área: topógrafo (1 + cr); guarda municipal (20 + cr). Salários: R$ 4.142,83 a R$ 25.061,65. Taxa: R$ 120 a R$ 200.

PREFEITURA DE CÂNDIDO GODÓI - RS

Inscrições de 26 de junho pelo site www.institutolegalle.org.br. Concurso com 30 vagas para os cargos de auxiliar de aagente de controle interno (1 + cr); agente de combate a endemias (1 + cr); agente de saúde (5 + cr); assistente social (1 vaga + cr); auxiliar de serviços gerais (4 + cr); eletricista (1 + cr); enfermeira (cr); engenheiro civil (cr); fiscal lotador e tributário (1 + cr); fiscal sanitário (cr); fisioterapeuta (cr); mecânico (cr); médico esf (1 + cr); monitor escolar (cr); motorista i (2 + cr); nutricionista (cr); operador de máquina (3 + cr); operário (4 + cr); pedreiro (4 + cr); pintor (1 + cr); professor iii - educação digital (1 + cr); terapeuta ocupacional (cr). Salários: R$ 1.314,00 a R$ 14.015,75. Taxa: R$ 70,70 (nível fundamental); R$ 106,05 (nível médio) e R$ 141,40 (nível superior).

CÂMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB

Inscrições de 29 de junho pelo site www.funvapi.com.br. Concurso com 9 vagas para os cargos de auxiliar de agente de comunicação (2); analista legislativo (1); controlador interno (cr); copeiro(a) (2); recepcionista (1); técnico legislativo (1); vigia (2). Salários: R$ 1.621,00 a R$ 3.000. Taxa: R$ 42,60 (nível fundamental) e R$ 72,60 (nível superior).

PREFEITURA DE CAJAZEIRAS - PB

Inscrições de 28 de junho pelo site www.educapb.com.br. Concurso com 32 vagas para os cargos de auxiliar de agente comunitário de saúde ac (30); agente comunitário de saúde pcd (2). Salários: R$ 3.242. Taxa: R$ 90.

PREFEITURA DE LAGOA DA PRATA - MG

Inscrições de 24 de junho até 24 de junho pelo site www.ibgpconcursos.com.br . Concurso com 67 vagas para os cargos de auxiliar de serviços administrativos (11); agente de serviços administrativos (9); assistente administrativo (4); auxiliar em saúde bucal (3); oficial de serviços administrativos (4); técnico em enfermagem (20); arquiteto (2); enfermeiro ubs (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (1); médico de ubs (2); odontólogo (4); psicólogo (3); veterinário (1). Salários: R$ 1.621,09 a R$ 21.489,70 Taxa: R$ 60 (fundamental); R$ 80 (médio/técnico) e R$ 100(superior)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO -MG

Inscrições de 16 de junho a 20 de julho pelo site www.abconcursospublicos.org. Concurso com 346 vagas para os cargos de auxiliar de serviços internos e externos (12); gari (4); servente escolar (33); vigia (1); zelador escolar (2); coveiro (2); auxiliar de serviços gerais (6); coletor de resíduos sólidos (5); motorista (44); calceteiro (1); operador de máquinas (3); auxiliar administrativo (15); auxiliar de saúde bucal (4); monitor de apoio (83); fiscal de rendas (1); fiscal de obras e posturas (2); técnico de enfermagem (4); técnico de enfermagem do esf (5); operador de raio x (1); assistente social (2); bioquímico/biomédico (1); dentista (1); dentista do esf (5); enfermeiro (9); farmacêutico (3); fonoaudiólogo (2); fisioterapeuta (5); psicólogo (4); psicopedagogo (3); educador físico (1); nutricionista (1); engenheiro civil (2); advogado (1); professor de educação física (1); professor (52); supervisor escolar (1); enfermeiro do esf (5); médico do esf (5); agente comunitário de saúde do esf área: 05 - centro de saúde bom repouso / equipe nossa senhora da saúde (3); agente comunitário de saúde do esf área: 04 - ubs bom repouso / equipe nossa senhora do rosário (2); agente comunitário de saúde do esf área: 03 - posto de saúde boa vereda / equipe nossa senhora aparecida (1); agente comunitário de saúde do esf área: 02 - posto de saúde campo alegre / equipe nossa senhora das graças (2); agente comunitário de saúde do esf área: 01 - unidade básica de saúde prefeito antônio francisco de melo / equipe são sebastião e são roque (2); agente de combate às endemias do esf (4). Salários: R$ 4.795,81 a R$ 9.067,19. Taxa: R$ 74,60 (nível fundamental); R$ 94,60 (nível médio/técnico) e R$ 114,60 ( nível superior)

PREFEITURA DE ARAÇÁS - BA

Inscrições até 13 de julho pelo site selecon.org.br. Concurso com 114 vagas para os cargos de técnico municipal de controle interno (1); agente de almoxarifado (1); agente de patrimônio (1); assistente administrativo - contabilidade e finanças (1); auditor tributário (1); assistente social (1); auxiliar de classe (5); bibliotecário (1); coordenador pedagógico (2); fonoaudiólogo (1); intérprete de libras (1); merendeira (5); nutricionista i (1); professor da educação infantil e do ensino fundamental - anos iniciais (18); professor de artes (1 vaga); professor de ciências (2); professor de educação especial (2); professor de educação física (1); professor de geografia (2); professor de história (2); professor de língua inglesa (2); professor de língua portuguesa (3); professor de matemática (2); professor de música (2 vagas); psicólogo - secretaria de educação (1); secretário escolar i (7); técnico de nutrição (1 vaga); auxiliar de serviços gerais (12); assistente administrativo - saúde (1); técnico de enfermagem (5); técnico em saúde bucal (2); fiscal sanitário (1); psicólogo - secretaria de saúde (1); assistente administrativo - assistência social (1); psicólogo - secretaria de assistência social (1); médico veterinário (1); técnico agrícola/agropecuária (1); fiscal ambiental (1); engenheiro agrônomo (1); arquiteto i (1); assistente administrativo - obras e serviços de engenharia (2); fiscal de obras i (1); carpinteiro i (1); encanador i (1); topógrafo (1); pedreiro (1); coveiro (1); eletricista i (1); assistente administrativo - setor de esportes, cultura e lazer (1); motorista - categoria "d" (2); mecânico i (1); operador de máquina patrol (1); operador de retroescavadeira (1); operador de trator (1); agente de trânsito (1). Salários: R$ 1.621 a R$ 3.100. Taxa: R$ 70 (nível fundamental); R$ 85 (nível médio/técnico) e R$ 120 (nível superior).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MG

Inscrições de 15 de junho a 15 de julho pelo site www.ibgpconcursos.com.br . Concurso com 272 vagas para os cargos de auxiliar de serviços de educação (10); cantineiro (cr); pedreiro (20); vigia (66); auxiliar de serviços gerais (5); bombeiro hidráulico (cr); eletricista (cr); eletricista de máquinas e veículos (cr); mecânico de veículos e máquinas pesadas (1); mecânico de veículos leves (cr); motorista de ambulância (cr); motorista de veículos leves (cr); motorista de veículos pesados (20); operador de máquinas leves (cr); operador de máquinas pesadas (cr); padioleiro (cr); pintor (cr); soldador (1); almoxarife (cr); auxiliar administrativo (18); auxiliar de consultório dentário (cr); auxiliar de secretaria (cr); oficial administrativo (cr); tradutor e intérprete de libras (cr); técnico em análises clínicas (cr); técnico em contabilidade (cr); técnico em enfermagem (cr); técnico em radiologia (cr); técnico em higiene dental (cr); administrador (cr); advogado (cr); arquiteto (cr); arquivista (cr); assistente social (cr); bibliotecário (cr); educador de creche (cr); enfermeiro (cr); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (cr); engenheiro eletricista (cr); farmacêutico (cr); fiscal da saúde (cr); fisioterapeuta (cr); historiador (cr); professor de ensino básico i - peb i (cr); professor de ensino básico ii - peb ii - artes (35); professor de ensino básico ii - peb ii - ensino religioso (5); psicólogo (2); supervisor pedagógico (cr); médico - cirurgia geral (8); médico - medicina intensiva (6); médico - clínica médica (4); médico - medicina de emergência (4); médico - cardiologia (4); médico - cirurgia vascular (4); médico - endocrinologia (1); médico - hematologia (2); médico - neonatologia (6); médico - neurocirurgia (2); médico - neurologia (2); médico - obstetrícia (6); médico - ortopedia (4); médico - pediatria (20); médico - pneumologia (1); médico - psiquiatria (10); médico - urologia (2); odontólogo - cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial (1); odontólogo - odontologia hospitalar (1). Salários: R$ 1.721,44 a R$ 6.580,95. Taxa: R$ 70 (nível fundamental) R$ 90,00 (nível médio/técnico) R$ 110 (nível superior)

PREFEITURA DE TRIUNFO - PB

Inscrições até 30 de junho pelo site www.educapb.com.br. Concurso com 102 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (5); coveiro (1); motorista (5); operador de máquinas pesadas (2); vigia (5); agente comunitário de saúde - microárea 11 (1); agente comunitário de saúde - microárea 24 (1); agente administrativo (5); de consultório dentário - esf (2); monitor (6); técnico em enfermagem (5); técnico em laboratório (1); técnico em informática (1); técnico em radiologia (1); arquiteto (1); assistente social (2); auditor (1); biomédico (1); enfermeiro (3); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico (3); médico veterinário (1); nutricionista (2); odontólogo esf (3); profissional de educação física (3); psicólogo (2); professor da educação infantil (10); professor da educação básica i (10); professor da educação básica ii - ciências (2); professor da educação básica ii - educação física (1); professor da educação básica ii - geografia (2); professor da educação básica ii - história (2); professor da educação básica ii - inglês (2); professor da educação básica ii - língua portuguesa (2); professor da educação básica ii - matemática (2). Salários: R$ 1.621 até R$ 7.000 Taxa: R$ 70 a R$ 110.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA - MG

Inscrições até 26 de junho pelo site portal.imeso.com.br. Concurso com 78 vagas para os cargos de assessoria jurídica do departamento de licitações (1); assistente social (2); cirurgião dentista esf (2); enfermeiro - coordenador (1); enfermeiro esf (2); especialista em educação básica (2); farmacêutico/bioquímico (1); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta (1); nutricionista educacional (1); nutricionista da sec. de saúde (1); psicólogo (1); psicólogo educacional (1); professor da educação básica (5 + 5 cr); professor de geografia - anos finais do ensino fundamental (1); professor de história - anos finais do ensino fundamental (1 cr); professor de ciências - anos finais do ensino fundamental (1 cr); professor de educação física - anos finais do ensino fundamental (1 cr); terapeuta ocupacional (1); agente de contratação (2); assistente técnico educacional (3); auxiliar de serviços da educação básica (5); monitor de transporte escolar (8); monitor de creche (2); técnico de informática da sec. de administração (1); técnico em saúde bucal/tdh/thb - esf (2); técnico em higiene bucal (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em enfermagem (2); técnico em enfermagem esf (2); técnico de informática da sec. de educação (1); agente administrativo da sec. de saúde (3); agente administrativo da sec. de administração (1); agente administrativo da sec. de cultura (1); auxiliar de serviços gerais da sec. de assistência social (1); auxiliar de serviços gerais da sec. de saúde (3); auxiliar de serviços gerais da sec. de administração (1); auxiliar de serviços gerais da sec. de cultura (1); coletor de lixo (2); oficial de serviço público da sec. de obras e urbanismo - eletricista automotivo (1); oficial de serviço público da sec. de obras e urbanismo - eletricista predial (1); operador de caminhão de lixo + cnh "c" (1); motorista da sec. de transporte, obras e urbanismo + cnh "d" (4); oficial de serviço público da sec. de obras e urbanismo - pedreiro (1). Salários: R$ 1.621,00 a R$ 4.404,65. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE

Inscrições até 23 de junho pelo site fundacaolasalle.org.br/concursos. Concurso com 13 vagas para os cargos de administrador (1); assistente social (1); cirurgião-dentista (1); fonoaudiólogo (1); psicólogo (1); residente jurídico (8). Salários: R$ 4.795,81 a R$ 9.067,19. Taxa: R$ 102,69 a R$ 211,44.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

Inscrições até 20 de junho pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 110 vagas para os cargos de auxiliar de serviços administrativos e gerais (2); auxiliar de serviços gerais (2); auxiliar de transporte escolar (4); motorista (d) (4); oficial de serviço público - eletricista (1); oficial de serviço público - pedreiro (3) operador de máquinas (4); operário (4); servente escolar (4); auxiliar administrativo (4); auxiliar em saúde bucal esf (2); digitador de programa de informações de saúde pública (1); fiscal de posturas (2); fiscal sanitário e de eventos (1); profissional de regulação (1); técnico agrícola (1); técnico de enfermagem (2); técnico de enfermagem esf (3); técnico em tecnologia da informação (2); advogado (2); assistente social esf (1); assistente técnico-administrativo (4); cirurgião-dentista esf (4 vagas); dentista (1); educador físico esf (1); enfermeiro esf (4); enfermeiro rt (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (4); fonoaudiólogo (1); gestor ambiental (1); médico clínico geral 12h (3); médico clínico geral 20h (1); médico de saúde da família esf (4); ,médico veternário 40h (1); nutricionista - saúde (1); orientador pedagógico (1); professor de educação física (2); professor i (4); professor ii - inglês (3); psicólogo (1); psicólogo escolar (1); supervisor pedagógico (2); técnico de referência - assistente social (1); técnico de referência - psicólogo (1); médico cardiologista (1); médico dermatologista (1); médico endocrinologista (1); médico ginecologista (2); médico neurologista (2); médico pediatra (2). Salários: R$ 1.621,00 a R$ 12.250,96. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ (SP)

Inscrições até 13 de julho pelo site www.igecs.org.br/. Concurso com 13 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (cr); analista jurídico (cr); coordenador de compras (1); coordenador de contratos (1); coordenador de licitação (1); fotógrafo legislativo (cr); jornalista legislativo (cr); técnico em informática (cr); técnico legislativo de compras (cr); técnico legislativo de contratos (cr); técnico legislativo de licitação (1); técnico legislativo de mídias sociais (1); web designer legislativo (cr) Salários: R$ 4.842,84 a R$ 15.659,70. Taxa: R$ 70 (nível médio) e R$ 95 (nível superior)

PREFEITURA DE ÁGUA DOCE DO NORTE — ES

Inscrições até 26 de junho pelo site https://idesg.org.br/. Concurso com 310 vagas para o cargo de auxiliar de mecânico (1 + cr); auxiliar de serviços gerais (44 + cr); calceteiro (1 + cr); carpinteiro (1 + cr); coveiro (3 + cr); encanador/bombeiro (1 + cr); mecânico i - automóvel (1 + cr); mecânico ii - veículos pesados (1 + cr); mecânico iii - máquinas pesadas (1 + cr); merendeira escolar/cozinheira escolar (12 + cr); motorista (15 + cr); operador de máquinas pesadas (7 + cr); pedreiro (2 + cr); vigilante (13 + cr); agente de serviços gerais (5 + cr); auxiliar de cuidador (16 + cr); eletricista (1 + cr); eletricista automotivo (1 + cr); mestre de obras (1 + cr); soldador (1 + cr); auxiliar de almoxarifado (1 + cr); agente ambiental (1 + cr); agente de arrecadação (1 + cr); agente fiscal (1 + cr); assistente administrativo (5 + cr); auxiliar administrativo (5 + cr); auxiliar de farmácia (1 + cr); auxiliar de laboratório (1 + cr); auxiliar de saúde bucal (4 + cr); cuidador (6 + cr); fiscal ambiental (1 + cr); fiscal de obras e postura (1 + cr); fiscal de serviços (1 + cr); fiscal sanitarista (1 + cr); guarda civil municipal (5 + cr); oficial administrativo (2 + cr); secretário escolar (2 + cr); auxiliar de enfermagem (2 + cr); técnico agrícola (1 + cr); técnico em eletrônica e telecomunicações (1 + cr); técnico em agrimensura (1 + cr); técnico em alimentos (1 + cr); técnico em contabilidade (1 + cr); técnico em edificações (1 + cr); técnico em enfermagem (2 + cr); técnico em informática (1 + cr); técnico em radiologia (1 + cr); técnico em segurança do trabalho (1 + cr); analista administrativo (cr); analista de sistemas (cr); analista programador (cr); arquiteto (1 + cr); assistente de controle interno (1 + cr); assistente de procuradoria (1 + cr); assistente social (1 + cr); auditor de controle interno (1 + cr); auditor fiscal (1 + cr); bibliotecário (cr); contador (1 + cr); desenhista projetista civil (1 + cr); enfermeiro (2 + cr); engenheiro agrônomo (1 + cr); engenheiro ambiental (1 + cr); engenheiro civil (1 + cr); engenheiro eletricista (1 + cr); engenheiro em segurança do trabalho (1 + cr); engenheiro sanitarista (1 + cr); farmacêutico (1 + cr); farmacêutico/bioquímico (cr); fisioterapeuta (1 + cr); fonoaudiólogo (1 + cr); médico cardiologista (1 + cr); médico clínico geral (1 + cr); médico clínico - emergência (1 + cr); médico dermatologista (1 + cr); médico diarista i (1 + cr); médico diarista ii (1 + cr); médico do trabalho (1 + cr); médico endocrinologista (1 + cr); médico gastroenterologista (1 + cr); médico geriatra (1 + cr); médico ginecologista (1 + cr); médico hematologista (1 + cr); médico infectologista (1 + cr); médico mastologista (1 + cr); médico neurologista (1 + cr); médico obstetra (1 + cr); médico oftalmologista (1 + cr); médico oncologista (1 + cr); médico ortopedista (1 + cr); médico pediatra (1 + cr); médico perito (1 + cr); médico plantonista i (1 + cr); médico plantonista ii (1 + cr); médico pneumologista (1 + cr); médico psiquiatra (1 + cr); médico radiologista (1 + cr); médico reumatologista (1 + cr); médico urologista (1 + cr); médico veterinário (1 + cr); nutricionista (1 + cr); odontólogo (1 + cr); procurador municipal (1 + cr); psicólogo (1 + cr); supervisor de ações em saúde (cr); técnico de esportes (1 + cr); terapeuta ocupacional (1 + cr); professor mapa - educação infantil (13 + cr); professor mapa - ensino fundamental 1º ao 5º ano (23 + cr); professor para atendimento educacional especializado - deficiência visual (2 + cr); professor para atendimento educacional especializado - deficiência auditiva (2 + cr); professor para atendimento educacional especializado - sala de recursos multifuncionais (7 + cr); professor mapb arte (5 + cr); professor mapb educação física (5 + cr); professor mapb ciências (2 + cr); professor mapb língua portuguesa (3 + cr); professor mapb matemática (3 + cr); professor mapb geografia (2 + cr); professor mapb história (2 + cr); professor mapb inglês (2 + cr); professor de suporte pedagógico à docência - pedagogo (5 + cr). Salário: R$ 1.621 a R$ 5.190,46. Taxa: R$ 70 a R$ 130.



PREFEITURA DE ALTOS — PI

Inscrições até 13 de julho pelo site https://igeduc.selecao.net.br/informacoes/143/. Concurso Público com 843 vagas para cargos de auxiliar de serviços diversos (74); copeira (2); lavadeira (2); vigia (74); agente administrativo (60); agente de combate às endemias classe a (cr); atendente de consultório (5); atendente de farmácia (1); profissional de apoio escolar (100); guarda municipal (10); intérprete de libras (3); maqueiro (1); motorista (10); operador de máquinas (2); agente comunitário de saúde classe a - ubs bacurizeiro i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs bacurizeiro ii (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs barrinha (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs boa fé (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs boca de barro i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs boca de barro ii (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs bom gosto (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs bom passar (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs estrela do norte (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs maravilha i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs maria carmelita (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs prata (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs quilombo (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs são josé (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs são luís i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs são luís ii (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs tranqueira i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs tranqueira ii (cr); técnico em análises clínicas (1); técnico em enfermagem (15); técnico em enfermagem psf (10); técnico em raio x (2); atendente de consultório dentário (1); assistente social (4); auditor fiscal (2); biomédico (1); cardiologista (cr); cirurgião dentista psf (3); controlador (2); dermatologista (cr); enfermeiro (12); enfermeiro obstetra (2); enfermeiro psf (5); enfermeiro samu (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (2); fiscal de meio ambiente (2); fiscal de postura (2); fisioterapeuta (2); ginecologista (cr); médico (3); médico do psf (4); médico plantonista (4); médico samu (2); neuropediatra (1); nutricionista (2); psicólogo (1); psiquiatra (1); psiquiatra infantil (1); professor de arte (6); professor de ciências (20); professor de computação (5); professor de aee (15); professor de educação física (15); professor de educação infantil / anos iniciais (250); professor de geografia (10); professor de história (10); professor de língua inglesa (5); professor de língua portuguesa (30); professor de matemática (32); professor de música (1); psicopedagogo (10). Salário: R$ 1.621 a R$ 6.120,83. Taxa: R$ 90 a R$ 150.

PREFEITURA DE MATHIAS LOBATO — MG

Inscrições até 25 de junho pelo site https://www.institutoideap.org.br/. Concurso com 123 vagas para cargos de serviços gerais (15); assistente social (2); auxiliar de academia da saúde (1); auxiliar administrativo (10); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de saúde bucal (2); coveiro (1); educador físico (2); enfermeiro (2); especialista em educação (2); fiscal da vigilância sanitária (1); fisioterapeuta (2); gari (8); monitores em diversas áreas (9); motoristas de veículos leves e pesados (14); nutricionista (1); odontólogo (2); operador de máquinas (2); operário (10); pedreiro (5); porteiro (1); professores em diversas disciplinas (15); psicólogos (2); recepcionista (2); técnico de saúde bucal (1); técnico em informática (1); técnico em enfermagem (3); vigia (5). Salário: R$ 1.621 a R$ 4 mil ou R$ 27,05 por hora-aula para professores. Taxa: R$ 50 a R$ 80.

PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE — PB

Inscrições até 15 de junho pelo site https://www.idecan.org.br/. Concurso com 1.000 vagas para os cargos de administrador (4); agente administrativo (80 ac, 8 pcd); analista de planejamento e orçamento (2); assistente social (15 ac, 1 pcd); contador (2); economista (1); enfermeiro do trabalho (2); engenheiro de segurança do trabalho (2); fiscal de obras (2); fiscal de serviços urbanos (5); intérprete de libras (2); músico (10 ac, 1 pcd); psicólogo (3); técnico em agropecuária (3); técnico de educação e controle ambiental (2); técnico em turismo (2); técnico de segurança do trabalho (3); técnico de enfermagem do trabalho (3); zootecnista (2); professor de educação infantil (40h) (200 ac, 20 pcd); professor básico 2 - anos iniciais (30h) (200 ac, 20 pcd); professor básico 3 - língua portuguesa (20 ac, 2 pcd); professor básico 3 - matemática (20 ac, 2 pcd); professor básico 3 - história (5); professor básico 3 - geografia (5); professor básico 3 - ciências (5); professor básico 3 - inglês (6); professor básico 3 - filosofia (5); professor básico 3 - arte (5); professor básico 3 - educação física (10 ac, 1 pcd); supervisor educacional (25 ac, 2 pcd); psicólogo educacional (15 ac, 1 pcd); assistente social educacional (25 ac, 2 pcd); inspetor escolar (1); auditor fiscal da receita municipal (4); engenheiro civil projetista (6); engenheiro civil orçamentista (4); engenheiro civil analista de drenagem urbana (2); engenheiro eletricista - projetista (3); topógrafo / técnico em topografia (4); técnico em edificações - fiscalização de obras (6); assistente social em saúde (5); auditor em saúde (5); condutor de veículo de urgência (socorrista) (5); enfermeiro i (30 ac, 3 pcd); enfermeiro ii (20 ac, 2 pcd); enfermeiro ii obstetrícia (10 ac, 1 pcd); enfermeiro ii intensivista (10 ac, 1 pcd); enfermeiro ii neonatologista (10 ac, 1 pcd); farmacêutico (5); fonoaudiólogo (8); inspetor sanitário farmacêutico (2); inspetor sanitário dentista (cd) (2); inspetor sanitário enfermeiro (2); inspetor sanitário eng. de produção (1); inspetor sanitário eng. de alimentos (1); inspetor sanitário médico veterinário (1); inspetor sanitário arquiteto (1); médico (demais especialidades psf/upa) (20 ac, 2 pcd); nutricionista (2); psicólogo clínico (1); psicólogo clínico infantil (3); técnico de enfermagem (50 ac, 5 pcd); técnico em radiologia (5); terapeuta ocupacional (5). Salário: R$ 1.621 a R$ 8.816,66. Taxa: R$ 110,00 para cargos de nível médio e técnico e R$ 150,00 para cargos de nível superior.

PREFEITURA DE PORTO CALVO — AL

Inscrições até 25 de junho pelo site https://igeduc.selecao.net.br/informacoes/105/. Concurso com 189 vagas para os cargos de professor da educação infantil ao 5º ano (35); professor do 6º ao 9º ano de ciências (2); professor do 6º ao 9º ano de educação física (2); professor do 6º ao 9º ano de geografia (2); professor do 6º ao 9º ano de história (2); professor do 6º ao 9º ano de língua inglesa (2); professor do 6º ao 9º ano de língua portuguesa (3); professor do 6º ao 9º ano de matemática (3); assistente social (1); auditor de tributos (2); contador (1); enfermeiro (2); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro florestal (1); farmacêutico (1); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de tributos (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); médico (3); médico perito clínico geral (1); nutricionista da secretaria de educação (1); nutricionista da secretaria de saúde (1); odontólogo (2); profissional de educação física (1); psicólogo da secretaria de saúde (1); psicólogo educacional (1); agente administrativo (10); agente administrativo educacional (5); agente de combate às endemias (6); agente de trânsito (5); auxiliar em saúde bucal (3); condutor de ambulância (2); fiscal de vigilância sanitária (1); guarda civil municipal (25); motorista cnh b (1); motorista cnh d (5); agente comunitário de saúde abelardo prado área: 5 (2); agente comunitário de saúde antártica área: 6 (2); agente comunitário de saúde caxangá área: 10 (1); agente comunitário de saúde eraldo pedrosa área: 11 (2); agente comunitário de saúde joel francisco área: 4 (2); agente comunitário de saúde maciape área: 9 (1); agente comunitário de saúde mangazala área: 7 (2); agente comunitário de saúde maria da penha área: 3 (2); agente comunitário de saúde usina santa maria área: 8 (1); agente comunitário de saúde varadouro 1 área: 1 (3); agente comunitário de saúde varadouro 2 área: 2 (2); técnico de enfermagem (1); auxiliar de serviços gerais (10); coveiro (1); gari (5); merendeira (10). Salário: R$ 1.621 a R$ 8.000. Taxa: R$ 81,00 para nível fundamental, R$ 104,33 para nível médio e técnico, R$ 109,20 para Guarda Municipal e R$ 121,00 para nível superior.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)

Inscrições até 30 de junho pelo site www.concursos.ufv.br. Concurso com 1 vaga para o cargo de médico veterinário (1). Salário: Não informado. Taxa: R$ 130.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS)

Inscrições até 24 de junho pelo site www.ufrgs.br.. Concurso com 15 vagas para os cargos de professor do magistério superior - artes visuais, subárea ensino de artes visuais (1); professor do magistério superior - ciência do solo, subárea química do solo (1); professor do magistério superior - cinética, catálise e cálculo de reatores químicos (1); professor do magistério superior - educação, subárea ensino de alfabetização (1); professor do magistério superior - estratigrafia sedimentar (1); professor do magistério superior - estruturas, subárea estruturas mistas de aço e concreto (1); professor do magistério superior - estruturas, subárea pontes (1); professor do magistério superior - farmácia, subárea análises clínicas: citologia e controle de qualidade (1); professor do magistério superior - fonoaudiologia, subárea linguagem (1); professor do magistério superior - forrageiras, subárea produção e tecnologia de sementes (1); professor do magistério superior - história, subárea história da américa portuguesa, do brasil império e história indígena (1); professor do magistério superior - materiais para a engenharia química (1); professor do magistério superior - medicina veterinária, subárea clínica de suínos, exceto produção e reprodução de suínos (1); professor do magistério superior - psicologia social e institucional, subárea psicologia social do trabalho (1); professor do magistério superior - química inorgânica medicinal (1). Salário: R$ 13.753,96. Taxa: R$ 262.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU)

Inscrições de até 24 de junho pelo site www.portalselecao.ufu.br. Concurso com 6 vagas para os cargos de professor do magistério superior - engenharia elétrica/telecomunicações (1); professor do magistério superior - medicina/endocrinologia (1); professor do magistério superior - clínica médica/gastroenterologia (1); professor do magistério superior - medicina/pneumologia (1); professor do magistério superior - medicina/psiquiatria (1); professor do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico - ciências da natureza (1). Salário: R$ 4.478,03 a R$ 13.753,95. Taxa: R$ 320.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS - UFR

Inscrições até 30 de junho pelo site https://sgc.ufr.edu.br/edital/visualizarz340/ . Concurso com 38 vagas para os cargos de assistente legislativo (19); auxiliar de segurança legislativa (8); técnico em informática (2); consultor legislativo (5); procurador legislativo (2) e contador legislativo (2). Salário: R$ 2.180 a R$5.713. Taxa: R$ 95 a R$ 120.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

Inscrições até 23 de junho pelo site solicita.dados.unicamp.br. Concurso com 2 vagas para os cargo de pesquisador nível c, na área de história, linguagem e cultura afro-brasileiras, do núcleo de estudos afro-brasileiros (1); pesquisador nível c, na área de análise de dados aplicada à população negra, do núcleo de estudos afro-brasileiros (1). Salário: R$ 6.978,63 a R$ 13.957,27. Taxa: Não informada.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até o dia 10 de julho pelo site uspdigital.usp.br. Concurso com 1 vaga para professor doutor na área de arte e educação em museus (1). Salário: R$ 16.353,01. Taxa: Não informada.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB)

Inscrições até o dia 12 de julho pelo site sistemas.cpcon.uepb.edu.br. Concurso com 8 vagas para auxiliar de laboratório de fotografia (2); técnico em agropecuária (1); técnico em prótese dentária (1); técnico em laboratório de física (1); técnico em radiologia (3). Salário: R$ 2.104,23 a R$ 3.768,36. Taxa: R$ 75 a R$ 95.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)

Inscrições até o dia 16 de junho pelo site www.sigrh.ufrn.br/. Concurso com 26 vagas para professor do magistério superior — nutrição em saúde coletiva (1); professor do magistério superior –- doenças do sistema genitourinário (1); professor do magistério superior –- endocrinologia e metabologia (1); professor do magistério superior — prótese dentária, oclusão, anatomia e escultura (1); professor do magistério superior — otoneurologia / dispositivos eletrônicos de amplificação sonora (1); professor do magistério superior — paisagismo (1); professor do magistério superior — sistemas fortemente correlacionados - tecnologia do pó (1); professor do magistério superior –- análise e matemática aplicada (1); professor do magistério superior –- mapeamento estrutural de terrenos sedimentares (1); professor do magistério superior –- análise matemática (1); professor do magistério superior –- educação e tecnologia (1); professor do magistério superior –- administração e gestão de tecnologia da informação (1); professor do magistério superior — didática e ensino de física (1); professor do magistério superior –- didática e organização do trabalho pedagógico (1); professor do magistério superior –- fundamentos da educação (1); professor do magistério superior — gestão da informação (1); professor do magistério superior — serviço social e formação sócio-histórica da sociedade brasileira (1); professor do magistério superior –- artes / artes visuais / imagem, mídias e práticas pedagógicas (1); professor do magistério superior –- paleografia, arquivística e patrimônio (1); professor do magistério superior –- português língua estrangeira (ple) (1); professor do magistério superior — fotografia publicitária, comunicação visual, imagem, tecnologia e mercado (1); professor do magistério superior — literatura inglesa e língua inglesa (1); professor do magistério superior –- pesquisa operacional e engenharia econômica (1); professor do magistério superior –- trompete (1); professor do magistério superior –- enfermagem na saúde da mulher na área hospitalar e clínica especializada (1); professor do magistério superior –- políticas públicas e desenvolvimento urbano e regional (1). Salário:R$ 4.114,45 a R$ 14.945,96. Taxa: R$ 150 a R$ 220.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB)

Inscrições até o dia 12 de julho pelo site https://sistemas.cpcon.uepb.edu.br/. Concurso com 8 vagas para auxiliar de laboratório de fotografia (2); técnico em agropecuária (1); técnico em prótese dentária (1); técnico em laboratório de física (1); técnico em radiologia –- ccbs/campus i (1); técnico em radiologia — ccts/campus viii (2). Salário: R$ 2.104,23 a R$ 3.768,36. Taxa: R$ 75 a R$ 95.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até o dia 1 de julho pelo site https://uspdigital.usp.br/. Concurso com 5 vagas para professor doutor nas áreas de clínicas médicas/diagnóstico e terapêutica/urgência e emergência (2); professor doutor nas áreas de saúde coletiva/atenção primária/clínicas médicas/clínicas cirúrgicas/saúde da mulher e da criança/urgência e emergência (2); professor doutor na área de pediatria (1). Salário: R$ 7.195,43. Taxa: Não há.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE)

Inscrições até terça-feira (16/9) pelo site www.qselecao.ifce.edu.br. Concurso com 1 vaga para o cargo de professor substituto de engenharia de Produção na subárea de gerência de produção . Salário: R$ R$ 4.478,03. Taxa: Não informado.

INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (IFUSP)

Inscrições até 7 de julho pelo site https://uspdigital.usp.br/admissaodocente. Concurso com 1 vaga para o cargo de professor doutor na área de física de sistemas complexos com aplicações e problemas biológicos (1). Salário: R$ 16.353,01. Taxa: Não informado.