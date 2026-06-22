IBGE tira dúvidas sobre os dois processos seletivos abertos em live nesta terça-feira

JP João Pedro de Lara Resende

Pesquisa do IBGE mostra que ainda há concentração do PIB no país - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O IBGE promove nesta terça-feira (23), às 10 horas, uma live no You Tube e em seu site oficial , para esclarecer dúvidas sobre os dois processos seletivos que, somados, oferecem 9.652 vagas temporárias em todo o país. A transmissão terá a participação do presidente do Instituto, Marcio Pochmann, do coordenador de Recursos Humanos, Bruno Malheiros, e do coordenador-geral de operações censitárias, Fernando Damasco.

As vagas estão divididas em duas seleções distintas. A primeira, para o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, oferta 8.238 vagas para candidatos de nível médio, com salários de R$ 2.128 a R$ 4.008. A segunda, para o Censo da População em Situação de Rua (inédito), disponibiliza 1.414 vagas para níveis médio e superior, com remuneração que pode chegar a R$ 5.255,40. Em ambos os casos, os contratos são temporários de até 12 meses, prorrogáveis.

Além dos salários, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais. As inscrições para o Censo Agropecuário vão até 1º de julho (pelo IBFC, taxa de R$ 53,00), com prova em 27 de setembro. Já para o Censo de Rua, o prazo vai até 15 de julho (pelo Instituto Avalia, taxa entre R$ 37,50 e R$ 41,76), com prova em 30 de agosto.

A live desta terça é a principal oportunidade para os candidatos entenderem os critérios de classificação e as etapas de cada seleção. Quem não puder acompanhar ao vivo poderá acessar a gravação posteriormente no canal oficial do IBGE.

Anote

Live IBGE

· Data: Terça-feira, 23 de junho de 2026

· Horário: 10h (horário de Brasília)

· Onde: YouTube (youtube.com/ibgeoficial) e site IBGE Digital (www.ibge.gov.br)

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá