Confira lista com 62 concursos abertos e 22.249 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 62 concursos e 22.249 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal há um concurso aberto com 1197 vagas. Entre os nacionais, há sete certames abertos para 10.417 oportunidades. Para o Centro — Oeste, há sete seleções abertas com 227 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são 10 concursos com 369 postos vagos. Há ainda oito seleções de concursos estaduais com 3.340 vagas. Já para os municipais, há 19 concursos e 6.597 vagas. Nas universidades federais, são sete processos seletivos e 92 oportunidades. Nos institutos federais há três certames abertos com 10 vagas.

DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL (SEDES/DF)

Inscrições até 13 de julho pelo do site oficial e www.quadrix.org.br. Com 1197 vagas para os cargos: técnico em desenvolvimento e assistência social - agente social (133 + CR); técnico em desenvolvimento e assistência social - cuidador social (32 + CR); técnico em desenvolvimento e assistência social - técnico administrativo (398 + CR); Administração (47 + CR);ciências contábeis(42 + CR); comunicação social(14 + CR); direito e legislação (115 + CR); economia (9 + CR); educador social(32 + CR); estatística(10 + CR); nutrição(41 +CR); pedagogia (121 + CR); psicologia (75 + CR); serviço social (125+CR);sociologia (3 + CR); Salário: R$ 4.320,16 para técnicos e R$ 6.071,09 para especialistas. Taxa:R$ 84



NACIONAIS

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE

Inscrições até 15 de julho pelo do site https://www.avalia.org.br/. Com 1.414 vagas para os cargos agente censitário de qualidade (acq): (394); analista censitário (1.020); agronomia (56); assistência social (48); biblioteconomia e documentação (5); cartografia e geodésia (4); ciência de dados (5); ciências contábeis (6) ciências sociais/antropologia (54); design educacional (8) desenvolvimento de tecnologia da informação (39); economia (3); engenharia de produção (6); estatística (4); geografia (9); geoprocessamento (254) gestão e infraestrutura (312); infraestrutura e suporte de tecnologia da informação (13); jornalismo (32); letras: (3); métodos quantitativos (51); planejamento, orçamento e gestão administrativa (16); produção audiovisual e publicidade e propaganda (7) ; redes e telecomunicações (8); tecnologia da informação (39); veterinária/zootecnia (27); webdesign e produção gráfica (11). Salário: de R$ 2.932 a R$ 5.225. Taxa: R$ 41,76 (nível médio) e R$ 37,50 (nível superior).

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE

Inscrições até 1º de julho pelo do site oficial www.ibfc.org.br/. Com 8.238 vagas para os cargos de agente censitário administrativo(ACA 1.110); agente operacional regional(AOR 948); agente censitário regional(ACR 948); agente censitário de informática (ACI 1.089) e agente censitário supervisor (ACS 4.143).Salário de R$ 2.128 a R$ 4.008. Taxa: R$ 53

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA (SSPM)

Inscrições prorrogadas até 12 de julho pelo site concursos.marinha.mil.br/. Concurso com 200 vagas para os cargos de Quadro Auxiliar Técnico de Praças (QATP); Quadro Técnico Industrial de Praças (QTIP) salário: Não informado Taxa: R$ 75.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA — (ITA)

Inscrições até 12 de julho pelo site www.vestibular.ita.br. Concurso com 200 vagas para os cargos de aluno do curso de graduação em engenharia do ITA. Salário: R$ 1.780 Taxa:R$ 195.

ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA — (EEAR)

Inscrições até 2 de julho pelo site www.ingresso.eear.fab.mil.br/. Concurso com 235 vagas para os cargos de: controle de tráfego aéreo(50); especialidades diversas(185). Salário: não informado Taxa: R$ 140

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME) I

Inscrições até 8 de julho pelo site www.ime.eb.mil.br/. Concurso com 70 vagas para a ativa e 30 vagas para a reserva para os cargos de: aluno do curso de formação e graduação de oficiais da ativa do quadro de engenheiros militares (70); aluno do curso de formação e graduação de oficiais da reserva do quadro de engenheiros militares (30). Soldo inicial de R$ 1.457. Taxa: R$ 140

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME) II

Inscrições abertas até 8 de julho pelo site www.ime.eb.mil.br/. Concurso com 30 vagas para os cargos de: engenheiro cartógrafo(2); engenheiro de computação(4); engenheiro de comunicações(3); engenheiro eletrônico(2); engenheiro eletricista(3); engenheiro de fortificação e construção - engenharia civil(7); engenheiro de materiais(1); engenheiro mecânico(4); engenheiro químico(1); engenheiro de produção(1); engenheiro aeronáutico(1); engenheiro nuclear(1). Soldo inicial de R$ 9.004.Taxa: R$ 140

CENTRO—OESTE .

PREFEITURA DE PALMELO - GO

Inscrições até 13 de julho presencialmente na Prefeitura Municipal, Avenida Emmanuel, nº 435, Centro, Palmelo/GO. Concurso com 24 vagas para os cargos de auditor de professor p1 - educação infantil (creche e pré-escola) e 1º ao 5º ano do ensino fundamental (9); monitor de educação infantil e escolar (15). Salário: R$ 3.847,97 (professor P1) e R$ 2.200 (monitor da educação infantil). Taxa: Não há.

PREFEITURA DE DIORAMA - GO

Inscrições até 10 de julho presencialmente na sede da Prefeitura Municipal de Diorama, Avenida Deputado José de Assis, s/n, Centro, Diorama-GO. Concurso com 77 vagas para os cargos de nutricionista (4); psicólogo (4); fonoaudiólogo (4); profissional de apoio à inclusão escolar - nível de competência (17); educador físico (4); psicólogo (4); motorista (4); auxiliar de serviços gerais (12); agente de limpeza urbana e jardinagem (12); pedreiro (4); analista ambiental (4); auxiliar de serviços gerais (4). Salário: R$ 1.624,64 a R$ 3.650. Taxa: Não há.

PREFEITURA DE MINAÇU - GO

Inscrições de 6 de julho a 27 de julho pelo site www.institutoverbena.ufg.br. Concurso com 90 vagas para os cargos de fiscal de serviços urbanos; fiscal de tributos; fiscal de vigilância sanitária; médico anestesista (1); médico cardiologista (1); médico clínico geral (1); médico dermatologista (1); médico endocrinologista (1); médico ortopedista/traumatologista (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); procurador (1); professor piii - biologia - zona rural (1); professor piii - biologia - zona urbana (1); professor piii - educação física - zona rural (2); professor piii - educação física - zona urbana (2); professor piii - geografia - zona rural (1); professor piii - geografia - zona urbana (1); professor piii - história - zona rural (1); professor piii - história - zona urbana (1); professor piii - letras português/inglês - zona rural (2); professor piii - letras português/inglês - zona urbana (2); professor piii - matemática - zona rural (1); professor piii - matemática - zona urbana (1); professor piii - pedagogia - zona rural (25); professor piii - pedagogia - zona urbana (40). Salário: R$ 4.050,00 a R$ 21.783,92. Taxa: R$ 150.

PREFEITURA DE PEDRO GOMES - MS

Inscrições até 13 de julho pelo site https://portal.ian.org.br/. Concurso com 17 vagas para os cargos de auditor de controle interno (2 + cr); contador (1 + cr); professor de artes (2 + cr); professor de educação física (2 + cr); professor de ensino fundamental (6 + cr); professor de inglês (1 + cr); agente de fiscalização de obras e posturas (1 + cr); agente de fiscalização tributária (2 + cr). Salário: R$ 2.186,36 a R$ 4.859,40. Taxa: R$ 120 (nível superior) e R$ 100 (nível médio).

CÂMARA DE JARDIM - MS

Inscrições até 13 de julho pelo site https://portal.ian.org.br/. Concurso com 12 vagas para os cargos de motorista oficial (1 + cr); recepcionista (1 + cr); serviços gerais (1 + cr); assistente administrativo (4 + cr); advogado (1 vaga imediata + cr); assessor de comunicação social (1+ cr); contador (1 + cr); controlador interno (1 + cr); técnico legislativo (1 + cr). Salário: R$ 1.680 a R$ 10.000. Taxa: R$ 70 (nível fundamental); R$ 90 (nível médio) e R$ 130 (nível superior).

PREFEITURA DE LAMBARI D'OESTE - MT

Inscrições até 3 de julho presencialmente na Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim— Rua Cachoeira da Fumaça, nº 77, Jardim das Palmeiras. Concurso com 4 vagas para os cargos de diretor escolar — escola municipal expedito barbosa da silva (1); diretor escolar - escola municipal fernão dias paes (1); diretor escolar — escola municipal de educação infantil emma dellaparte vitorazzi (1); diretor escolar — escola municipal professor luiz carlos alves da cruz (1). Salário: Não informado. Taxa: Não há.

PREFEITURA DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT

Inscrições até 13 de julho presencialmente, na Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim— Rua Cachoeira da Fumaça, nº 77, Jardim das Palmeiras. Concurso com 3 vagas para os cargos de assistente social (1 + cr); enfermeiro (1 + cr); nutricionista (1 + cr). Salário: R$ 4.688,29 a R$ 4.688,32. Taxa: Não há.

CONSELHOS

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA (CONTER)

Inscrições prorrogadas até 7 de julho pelo site www.quadrix.org.br. Concurso com 9 vagas para os cargos de assistente operacional e administrativo geral (1 vaga ac, 1 vaga pn); assistente operacional — técnico em contabilidade, contábil e financeiro; analista técnico — advogado (1 vaga); analista técnico — gestão de pessoas; analista técnico — supervisão de fiscalização (1 vaga); analista técnico — comunicação (1 vaga); analista técnico - contador, contabilidade e financeiro (1 vaga); analista técnico — contador e controle interno (1 vaga). Salário: R$ 4.646,08 a R$ 7.520,56 Taxa R$ 60 e R$ 65

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL (CRA - RS)

Inscrições até 10 de julho pelo site www.fundatec.org.br. Concurso com 14 vagas para os cargos de administrador (cr); advogado (2 + cr); agente de contratação (1 + cr); analista de tecnologia da informação e comunicação (1 + cr); contador (2 vagas + cadastro de reserva); fiscal (cr); tecnólogo em recursos humanos (cr); auxiliar administrativo (cr) Salário: R$ 3.041,77 a R$ 6.404,80. Taxa R$ 100 a R$ 120.



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ (CRA - PR)

Inscrições até 23 de julho pelo site www.institutoconsulplan.org.br. Concurso com 252 vagas para os cargos de administrador (1 + 50 cr); advogado (25 cr); analista de sistemas (25 cr); analista jurídico (1 vaga + 25 cr); contador (1 vaga + 25 cr); agente administrativo (1 vaga + 50 cr); auxiliar de serviços gerais (25 cr); motorista (25 cr) Salário: R$ 2.100 a R$ 7.600. Taxa R$ 70 a R$ 74.



CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CRT-SP)

Inscrições até 6 de julho pelo site www.quadrix.org.br. Concurso com 28 vagas para os cargos de técnico administrativo - são paulo (6 ac + 1 pcd, 3 +pn); técnico administrativo - baixada santista; técnico administrativo - bauru; técnico administrativo - campinas; técnico administrativo - vale do paraíba; fiscal - são paulo (3 ac + 1 pcd + 1 pn); fiscal - baixada santista; fiscal - bauru; fiscal - campinas; fiscal - vale do paraíba; advogado - são paulo; analista administrativo - são paulo (3 ac + 1 pcd +1 pn). Salário: R$ 4.275,60 a R$ 10.600,01. Taxa R$ 60 (nível médio e técnico) e R$ 70 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 5ª REGIÃO (CRQ-V)

Inscrições até 6 de julho pelo site www.quadrix.org.br. Concurso com 16 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (3); limpeza (1); manutenção (1); técnico de informática; zeladoria (1); advogado (1); analista de informática (1); contador (1); agente fiscal - farroupilha; agente fiscal - lajeado (1); agente fiscal - passo fundo (1); agente fiscal - pelotas (1); agente fiscal - Porto Alegre (1); jornalista (1). Salário: R$ 2.100 a R$ 7.600. Taxa R$ 70 a R$ 74.

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 20ª REGIÃO (CRQ 20ª REGIÃO)

Inscrições até 6 de julho pelo site www.quadrix.org.br. Concurso com 2 vagas para os cargos de assistente administrativo (1 vaga); fiscal (1 vaga). Salário: R$ R$ 2.112,00. Taxa R$ 60

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 21ª REGIÃO – CREF-21/MA

Inscrições até 5 de agosto pelo site www.quadrix.org.br. Processo com 9 vagas para os cargos de nível médio. Para técnico administrativo em caixas (1), técnico administrativo em imperatriz (1) e técnico administrativo em são luiz (30 cr). Para nível superior: advogado (1), agente de orientação e fiscalização (1) e contador (1). cadastro reserva: agente de orientação e fiscalização em caixas (30), agente de orientação e fiscalização em são luiz (30). analista de recursos humanos em são luiz (30). Salário: R$ 3.184,76 a R$ 4.077,14 . Taxa R$ 60 (nível médio) e de R$ 63 (nível superior).

CREF-21/MA CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 15ª REGIÃO (CREF-15/PI)

Inscrições até 5 de agosto pelo site www.quadrix.org.br. Processo com 6 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (teresina/pi) (1 vaga ac, 1 vaga pn); agente de fiscalização (picos/pi) (1 vaga ac, 1 vaga pn); advogado (teresina/pi) (1 vaga); contador (teresina/pi) (1 vaga). Salário: R$ 2.315,25 a R$ 6.674,43. Taxa R$ 75 (nível médio) e R$ 79 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RONDÔNIA (CREA-RO)

Inscrições até 20 de julho pelo site https://www.quadrix.org.br/informacoes/3045/. Processo com 27 vagas para os cargos de nível médio: assistente administrativo em guajará mirim (1), assistente administrativo em jaru (1), assistente administrativo em ji-paraná (1), assistente administrativo em porto velho (3), assistente administrativo em porto velho (3), assistente administrativo em rolim de moura (1), assistente administrativo em vilhena (1). nível técnico agente fiscal em porto velho (1), agente fiscal em rolim de moura (1). Salário: R$ 1.621,00 a R$ 2.221,71. Taxa R$ 60 (nível médio) e de R$ 62 (nível técnico).

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 23ª REGIÃO DE RONDÔNIA (CRESS/RO)

Inscrições prorrogadas até 30 de junho pelo site www.institutoconsulplan.org.br. Processo com 6 vagas para os cargos de agente fiscal (1 vaga + cr); técnico administrativo-financeiro (1 vaga + cr); agente administrativo (1 vaga + cr). salário: R$ 1.518,00 a R$ 3.007,98. Taxa R$ 108,50 para nível médio e de R$ 109 para nível superior.

LOCAIS — ESTADUAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (TJPE)

Inscrições até 21 de agosto pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjpe26. Concurso com 30 vagas para o cargo de juiz substituto. Salário: R$ 35.877,28.. Taxa: R$ 358,77.

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (SP-PREVCOM)

Inscrições até 10 de julho pelo site www.vunesp.com.br. Concurso com 56 vagas para os cargos de analista contábil (4 vagas); analista de comunicação e relacionamento (11 vagas); analista de gestão (23 vagas); analista de investimentos (6 vagas); analista de tecnologia (8 vagas); analista jurídico (4 vagas). Salário: R$ 7.454 a R$ 10.656. Taxa: R$ 115.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PM-SP)

Inscrições até 21 de agosto pelo site https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 2.000 vagas para os cargos de aluno-soldado PM do quadro de praças (2.000). Salário: R$ 5.482,51. Taxa: R$ 100.

BRIGADA MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL (BMRS)

Inscrições até 2 de julho pelo site www.fundatec.org.br Concurso com 620 vagas paras os cargos de 2º Sargento Temporário de Saúde — Nível Superior I (MTS): assistente social (6)nutricionista (7)fisioterapeuta (26)fisioterapeuta (especialista em fisioterapia cardiorrespiratória ou terapia intensiva) (5)psicopedagogo (5)psicólogo (28)psicólogo (especialista em avaliação psicológica) (3)psicólogo (especialista em psicologia hospitalar)(1)fonoaudiólogo (3)terapeuta ocupacional (2). 2º Sargento Técnico Temporário (MTT) - Nível Superior: administrador (11) analista de sistemas (1) arquiteto e urbanista (2) arquivista (3) bibliotecário (8) contador (10) economista (1) bacharel em ciências jurídicas e sociais (11) bacharel em ciências jurídicas e sociais (especialista em licitações e contratos) (3vagas) designer de moda (1) engenheiro civil (12) engenheiro eletricista (4) engenheiro de telecomunicações (1) engenheiro mecânico (2) engenheiro mecânico (com especialização automotiva) (2) profissional de educação física (6) estatístico (3) jornalista (2) bacharel em letras (4) cientista da computação (8) engenheiro de software (8) museólogo (1) pedagogo (13) publicitário (1) tecnólogo em redes de computadores e telecomunicações (4) tecnólogo em redes de computadores (2) tecnólogo em logística (6) tecnólogo em sistemas de armas (2) curso superior de tecnologia em banco de dados (5). Militares Temporários de Saúde (Nível Médio): técnico de enfermagem (175) técnico em segurança do trabalho (2) técnico em saúde bucal (20) técnico em farmácia (21) técnico em saúde animal (2). 1º Tenente de Saúde Temporário (MTS) - Nível Superior II: dentista (endodontista) (2) dentista (odontopediatra) (2) dentista (periodontista) (2) dentista (cirurgião clínico) (16) enfermeiro (42) farmacêutico (12) veterinário (6). 1º Tenente de Saúde Temporário (MTS) - Nível Superior III: médico clínico geral (33) médico especialista em cirurgia geral (6) médico especialista em infectologia (2) médico especialista em clínica médica (8) médico especialista em cardiologia (3) médico especialista em cardiologia hemodinamicista (1) médico especialista em psiquiatria (12) médico especialista em oftalmologia (3) médico especialista em pediatria (8) médico especialista em neurocirurgia (1) médico especialista em ortopedia (4)médico especialista em cirurgia vascular (1) médico especialista em endocrinologia (1) médico especialista em reumatologia (1) médico especialista em neurologia clínica (1) médico especialista em gastroenterologia (2) médico especialista em pneumologia (1) médico especialista em cirurgia torácica (1) médico especialista em otorrinolaringologia (2) médico especialista em ginecologia (3) médico especialista em anestesiologia (1). Salário: De R$ 6.182,64 a R$ 17.285,06. Taxa:de R$ 124,02 a R$ 282,79.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPE-RJ)

Inscrições até 7 de julho pelo site conhecimento.fgv.br. Concurso com 35 vagas para os cargos de defensor público substituto (35). Salário: Não informado. Taxa: R$ 300.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS (CBMAL)

Inscrições até 21 de julho pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/cbm_al_26/. Concurso com 172 vagas para os cargos de oficial de estado-maior (18 ac + 4 vagas ppiq); praça bombeiro militar combatente (qpbm/1) (84 ac + 21 vagas ppiq); praça bombeiro militar de motomecanização (qpbm/2) (36 ac + 9 ppiq). Salário: R$ 2.354,67 a R$ 11.563,77 Taxa: R$ 150.

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO (PM-SP)

Inscrições até 15 de julho pelo site vunesp.com.br/. Concurso com 200 vagas para os cargos de cadete e aluno-oficial. Salário: R$ 5.460,65. Taxa: R$ 200.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ (ALECE)

Inscrições prorrogadas até 13 de julho pelo site www.idecan.org.br. Concurso com 227 vagas para os cargos de análise de dados (10 vagas + cr); arquitetura e urbanismo (1 vaga + cr); arquivologia (2 vagas + cr); audiovisual (4 vagas + cr); biblioteconomia (2 vagas + cr); ciências atuariais (2 vagas + cr); ciências contábeis (7 vagas + cr); ciências sociais (7 vagas + cr); consultoria técnica legislativa (4 vagas + cr); controle interno (9 vagas + cr); desenvolvedor de software (2 vagas + cr); design gráfico (4 vagas + cr); direito (20 vagas + cr); engenharia ambiental (1 vaga + cr); engenharia civil (2 vagas + cr); engenharia elétrica (2 vagas + cr); engenharia mecânica (1 vaga + cr); estatística (2 vagas + cr); gestão e desenvolvimento de pessoas (3 vagas + cr); gestão e governança (38 vagas + cr); jornalismo (13 vagas + cr); língua portuguesa - gramática normativa e revisão ortográfica (9 vagas + cr); marketing (2 vagas + cr); museologia (1 vaga + cr); pedagogia (4 vagas + cr); pesquisa histórica e sociocultural (2 vagas + cr); planejamento e orçamento (6 vagas + cr); serviço social (8 vagas + cr); sistemas e mídias digitais (2 vagas + cr); técnico legislativo (30 vagas + cr). Salário: R$ 6.126,48 para analista legislativo (nível superior) e de r$ 3.059,47 para técnico legislativo (nível médio). Taxa: R$ 137 (nível superior) e R$ 97 (nível médio).

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE SAQUAREMA - RJ

Inscrições até 21 de julho pelo site www.ibam-concursos.org.br. Concurso com 1268 vagas para os cargos de professor docente-2 - ciências (20 + cr); professor docente-2 - estudos turísticos (20 + cr); professor docente-1 (488 + cr); professor de atendimento educacional especializado - aee (20 + cr); auxiliar de educação infantil (120 + cr); profissional de apoio ao estudante com deficiência (600 + cr) Salário: R$ 1.690,05 a R$ 4.603,34. Taxa: R$ 94 a R$ 123.

PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE - PB

Inscrições prorrogadas até 13 de julho pelo site www.idecan.org.br. Concurso com 501 vagas para os cargos de administrador (4); agente administrativo (80); analista de planejamento e orçamento (2); assistente social (15); contador (2); economista (1); enfermeiro do trabalho (2); engenheiro de segurança do trabalho (2); fiscal de obras (2); fiscal de serviços urbanos (5); intérprete de libras (2); músico - clarinete - si b (3); músico - flauta transversal - c (1); músico - saxofone alto - mi b (1); músico - saxofone tenor - si b (1); músico - trombone baixo - c (1); músico - trombone tenor - c (1); músico - trompete - si b (1); músico - tuba si b (1); psicólogo (3); técnico em agropecuária (3); técnico de educação e controle ambiental (2); técnico em turismo (2); técnico de segurança do trabalho (3); técnico de enfermagem do trabalho (3); zootecnista (2); professor de educação infantil (200); professor básico 2 - anos iniciais 200); professor básico 3 - língua portuguesa (20); professor básico 3 - matemática (20); professor básico 3 - história (5); professor básico 3 - geografia (5); professor básico 3 - ciências (5); professor básico 3 - inglês (6); professor básico 3 - filosofia (5); professor básico 3 - arte (5); professor básico 3 - educação física (10); supervisor educacional (25); psicólogo educacional (15); assistente social educacional (25); inspetor escolar (1); auditor fiscal da receita municipal (4); engenheiro civil projetista (6); engenheiro civil orçamentista (4); engenheiro civil analista de drenagem urbana (2); engenheiro eletricista - projetista (3); topógrafo / técnico em topografia (4); assistente social em saúde (5); assistente social em saúde (cerest) (1); auditor em saúde - enfermeiro (2); auditor em saúde - médico (3); condutor de veículo de urgência ii (5); enfermeiro do trabalho (cerest) (2); enfermeiro i (40); enfermeiro ii intensivista (20); enfermeiro ii neonatologista (10); enfermeiro ii obstetrícia (10); engenheiro de segurança do trabalho (cerest) (2); farmacêutico (5); fisioterapeuta do trabalho (cerest) (3); fonoaudiólogo (8); inspetor sanitário hab. arquiteto (1); inspetor sanitário hab. dentista (cd) (2); inspetor sanitário hab. enfermeiro (2); inspetor sanitário hab. eng. de alimentos (1); inspetor sanitário hab. eng. de produção (1); inspetor sanitário hab. farmacêutico (2); inspetor sanitário hab. médico veterinário (1); médico psf (20); médico do trabalho (cerest) (3); nutricionista (2); psicólogo (organizacional) (cerest) (1); psicólogo clínico (1); psicólogo clínico infantil (3); técnico de segurança do trabalho (cerest) (3); técnico em enfermagem (50); técnico em enfermagem do trabalho (cerest) (1); técnico em radiologia (5); terapeuta ocupacional (5). Salário: R$ 1.621,00 a R$ 8.816,66. Taxa: R$ 95 (nível fundamental), R$ 110 (nível médio e técnico) e R$ 150 (nível superior).

PREFEITURA DE UBATUBA - SP

Inscrições até 20 de julho pelo site www.avancasp.org.br. Concurso com 501 vagas para os cargos de agente educacional (380 + cr); fonoaudiólogo (2 + cr); professor da educação básica i (95 + cr); professor da educação básica ii - arte (14 + cr); professor da educação básica ii - ciências (cr); professor da educação básica ii - educação física (10 + cr); professor da educação básica ii - geografia (cr); professor da educação básica ii - história (cr); professor da educação básica ii - inglês (cr); professor da educação básica ii - matemática (cr); professor da educação básica ii - português (cr). Salário: R$ 2.027,53 (agente educacional) e R$ 4.100,42 (fonoaudiólogo). Taxa: R$ 74 (nível médio) e R$ 91 (nível superior).

PREFEITURA DE PORTO VELHO - RO

Inscrições até 27 de julho pelo site www.idecan.org.br. Concurso com 50 vagas para os cargos de guarda municipal (50 + cr). Salário: R$ 6.312,50. Taxa: R$ 140.

PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE - AL

Inscrições até 3 de agosto pelo site igeduc.selecao.net.br. Concurso com 208 vagas para os cargos professor de arte (5); professor de ciências (16); professor de educação física (13); professor de geografia (5); professor de história (11); professor de língua inglesa (11); professor de língua portuguesa (33); professor de matemática (27); professor de educação infantil e ensino fundamental i (77); professor de educação especial inclusiva (11); agente de controle interno (1); auditor fiscal de tributos municipais (1); contador (1); agente fiscal de tributos (1); assistente administrativo educacional (11). Salário: R$ 1.621,00 a R$ 3.885,92. R$ Taxa: R$ 135 (nível médio) e R$ 160 (nível superior).

PREFEITURA DE CLÁUDIO (MG)

Inscrições até 14 de dezembro pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Concurso com 35 vagas para os cargos pedagogo (5 vagas); professor da educação básica da fase introdutória à fase iv do ensino fundamental - pi (15 vagas); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - arte (1 vaga); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - educação física (1 vaga); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - ensino religioso (1 vaga); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - geografia (3 vagas); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - língua inglesa (5 vagas); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - língua portuguesa (1 vaga); professor da educação básica do ensino fundamental do 6º ao 9º ano - pii - matemática (3 vagas) Salário: R$ 3.324,28 a 4.748,99. Taxa: R$ 65.

PREFEITURA DE GOIOERÊ - PR

Inscrições até 13 de julho pelo site www.fundacaofafipa.org.br. Concurso com 41 vagas para os cargos de auxiliar em saúde bucal (1 + cr); educador social (2 + cr); instrutor de artesanato (1 + cr); professor de educação infantil (2 + cr); técnico em informática (1 + cr); técnico em saúde bucal (1 + cr); técnico em tributos municipais (3 + cr); assistente social (2 + cr); auditor fiscal da receita municipal (1 + cr); cirurgião-dentista endodontista (1 + cr); contador (1 + cr); dentista (4 + cr); engenheiro ambiental (1 + cr); engenheiro civil (1 + cr); farmacêutico (1 + cr); fonoaudiólogo (1 + cr); médico auditor (1 + cr); médico com especialização em saúde mental (1 + cr); médico do sad 20h (1 + cr); médico generalista (5 + cr, 1 pcd, 1 afro); pedagogo social (1 + cr);professor de inglês (2 + cr); psicólogo (2 + cr); psicopedagogo (1 + cr); terapeuta ocupacional (1 + cr). Salário: R$ 2.101,43 e R$ 19.542,67. Taxa: R$ 60 (nível médio/técnico) e R$ 100 (nível superior).

PREFEITURA DE VOLTA REDONDA - RJ

Inscrições de 29 de junho a 27 de julho pelo site www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. Concurso com 355 vagas para os cargos de enfermeiro (140 ac, 20 pcd, 40 cn); técnico em enfermagem (108 ac, 16 pcd, 31 cn). Salários: R$ 1.621. Taxa: R$ 100 (enfermeiro) e R$ 80 (técnico em enfermagem).

PREFEITURA DE TRIUNFO - PB

Inscrições até 30 de junho pelo site www.educapb.com.br. Concurso com 102 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (5); coveiro (1); motorista (5); operador de máquinas pesadas (2); vigia (5); agente comunitário de saúde - microárea 11 (1); agente comunitário de saúde - microárea 24 (1); agente administrativo (5); de consultório dentário - esf (2); monitor (6); técnico em enfermagem (5); técnico em laboratório (1); técnico em informática (1); técnico em radiologia (1); arquiteto (1); assistente social (2); auditor (1); biomédico (1); enfermeiro (3); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico (3); médico veterinário (1); nutricionista (2); odontólogo esf (3); profissional de educação física (3); psicólogo (2); professor da educação infantil (10); professor da educação básica i (10); professor da educação básica ii - ciências (2); professor da educação básica ii - educação física (1); professor da educação básica ii - geografia (2); professor da educação básica ii - história (2); professor da educação básica ii - inglês (2); professor da educação básica ii - língua portuguesa (2); professor da educação básica ii - matemática (2). Salários: R$ 1.621 até R$ 7.000 Taxa: R$ 70 a R$ 110.

PREFEITURA DE ARAGUAÍNA - TO

Inscrições até 6 de julho pelo site https://idib.org.br/. Concurso com 1456 vagas para os cargos de assistente técnico administrativo (454); auditor fiscal (5); fiscal ambiental (2); fiscal de edificações e posturas (cr); fiscal sanitário (cr); professor (507); professor de educação física (16); técnico em enfermagem (83); técnico em segurança e higiene no trabalho (3); técnico i - analista administrativo (58); técnico i - assistente social (20); técnico i - biblioteconomista (1); técnico i - cirurgião-dentista (44); técnico i - contador (6); técnico i - economista (1); técnico i - enfermeiro (97); técnico i - farmacêutico (15); técnico i - fisioterapeuta (13); técnico i - fonoaudiólogo (6); técnico i - jurídico (3); técnico i - nutricionista (3); técnico i - pedagogo (11); técnico i - psicólogo (29); técnico i - tecnologia da informação (6); técnico i - terapeuta ocupacional (3); técnico ii - analista de sistemas (5); técnico ii - arquiteto (3); técnico ii - engenheiro agrônomo (1); técnico ii - engenheiro ambiental (3); técnico ii - engenheiro civil (6); técnico ii - engenheiro eletricista (1); técnico ii - engenheiro em segurança no trabalho (2); técnico ii - engenheiro florestal (1); técnico ii - médico (15); técnico ii - médico em saúde e segurança do trabalho (2); técnico ii - médico psiquiatra (2); técnico ii - médico veterinário (5); agente de transporte e trânsito (9); procurador municipal (1); assistente administrativo (4); analista administrativo (5); analista contador (1); analista controlador (1); analista jurídico (1); analista de tecnologia da informação (1); analista previdenciário (1). Salários: R$ 2.349,90 a R$ 16.458,70. Taxa: R$ 115 a R$ 180.

PREFEITURA DE TAPEROÁ - PB

Inscrições até 10 de julho pelo site www.apiceconsultoria.com. Concurso com 35 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde - zona urbana (1); agente comunitário de saúde - zona rural (1); guarda municipal (feminino) (1); guarda municipal (masculino) (1); agente administrativo (2); assistente social (2); biomédico (1); psicólogo (2); técnico em laboratório (1); professor a - zona urbana (10); professor a - zona rural (5); professor b - matemática (1); professor b - português (2); professor b - artes (1); professor b - educação física (1); professor b - ciências (1); professor b - inglês (1); professor b - espanhol (1). Salários: R$ 1.621 até R$ 4.563,31. Taxa: R$ 60 (nível médio/técnico) e R$ 75,00 (nível superior).

PREFEITURA DE IPATINGA - MG

Inscrições até 17 de julho pelo site imamconcursos.org.br. Concurso com 406 vagas para os cargos de assistente da educação especial (120); assistente de biblioteca escolar (2); auxiliar de saúde bucal esf (11); fiscal de urbanismo e sanitário (1); professor da educação básica (cr); assistente administrativo financeiro (3); técnico de enfermagem esf (111); técnico de segurança no trabalho (2); técnico em análises clínicas (2); técnico em farmácia (2); técnico em radiologia (2); administrador (2); analista educacional (2); arquiteto (2); assistente social (2); assistente social educacional (3); biólogo (3); biomédico (1); bioquímico (3); enfermeiro (3); enfermeiro esf (25); estatístico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico anestesista (1); médico cardiologista infantil (2); médico cirurgião geral (2); médico cirurgião pediátrico (2); médico cirurgião vascular (1); médico de família e comunidade - esf (14); médico gastroenterologista (2); médico ginecologista (5); médico infectologista (1); médico nefrologista (1); médico neurologista infantil (2); médico obstetra (2); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1);; médico psiquiatra adulto (1); médico psiquiatra infantil (1); médico reumatologista (2); médico de ultrassonografia (1); nutricionista (2); odontólogo (4); odontólogo bucomaxilofacial (2); odontólogo esf (11); odontólogo periodontista (1); professor da educação infantil e ensino fundamental (10); professor de ciências (cr); professor de educação física (1); professor de ensino religioso (1); professor de geografia (cr); professor de história (cr); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); professor intérprete de libras (10); psicólogo (2); psicólogo educacional (10); terapeuta ocupacional (2)e Salários: R$ 1.642,75 a R$ 7.500. Taxa: R$ 65,30 a R$ 114.

PREFEITURA DE ITAJAÍ - SC

Inscrições até 13 de julho pelo site 2026cpadmitajai.fepese.org.br (edital nº 001/2026), 2026gmitajai.fepese.org.br (edital nº 002/2026) e 2026cpjuritajai.fepese.org.br (edital nº 003/2026). Concurso com 42 vagas para os cargos de analista ambiental área: engenharia ambiental (1 + cr); analista ambiental área: engenharia civil (1 + cr); analista ambiental área: geologia/engenharia geológica (1 + cr); analista ambiental área: biologia/engenharia florestal (1 + cr); analista ambiental área: medicina veterinária (1 + cr) ; arquiteto (1 + cr); assistente social (1 + cr); contador (1 + cr); engenheiro civil (1 + cr); fiscal de relação de consumo (1 + cr); psicólogo (1 + cr); procurador do município (2); assistente jurídico (5); agente em atividades administrativas (1 + cr); assistente técnico ambiental (1 + cr); técnico em contabilidade (1 + cr); técnico em atividade de engenharia - área: topógrafo (1 + cr); guarda municipal (20 + cr). Salários: R$ 4.142,83 a R$ 25.061,65. Taxa: R$ 120 a R$ 200.

CÂMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB

Inscrições de 29 de junho pelo site www.funvapi.com.br. Concurso com 9 vagas para os cargos de auxiliar de agente de comunicação (2); analista legislativo (1); controlador interno (cr); copeiro(a) (2); recepcionista (1); técnico legislativo (1); vigia (2). Salários: R$ 1.621,00 a R$ 3.000. Taxa: R$ 42,60 (nível fundamental) e R$ 72,60 (nível superior).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO -MG

Inscrições até 20 de julho pelo site www.abconcursospublicos.org. Concurso com 346 vagas para os cargos de auxiliar de serviços internos e externos (12); gari (4); servente escolar (33); vigia (1); zelador escolar (2); coveiro (2); auxiliar de serviços gerais (6); coletor de resíduos sólidos (5); motorista (44); calceteiro (1); operador de máquinas (3); auxiliar administrativo (15); auxiliar de saúde bucal (4); monitor de apoio (83); fiscal de rendas (1); fiscal de obras e posturas (2); técnico de enfermagem (4); técnico de enfermagem do esf (5); operador de raio x (1); assistente social (2); bioquímico/biomédico (1); dentista (1); dentista do esf (5); enfermeiro (9); farmacêutico (3); fonoaudiólogo (2); fisioterapeuta (5); psicólogo (4); psicopedagogo (3); educador físico (1); nutricionista (1); engenheiro civil (2); advogado (1); professor de educação física (1); professor (52); supervisor escolar (1); enfermeiro do esf (5); médico do esf (5); agente comunitário de saúde do esf área: 05 - centro de saúde bom repouso / equipe nossa senhora da saúde (3); agente comunitário de saúde do esf área: 04 - ubs bom repouso / equipe nossa senhora do rosário (2); agente comunitário de saúde do esf área: 03 - posto de saúde boa vereda / equipe nossa senhora aparecida (1); agente comunitário de saúde do esf área: 02 - posto de saúde campo alegre / equipe nossa senhora das graças (2); agente comunitário de saúde do esf área: 01 - unidade básica de saúde prefeito antônio francisco de melo / equipe são sebastião e são roque (2); agente de combate às endemias do esf (4). Salários: R$ 4.795,81 a R$ 9.067,19. Taxa: R$ 74,60 (nível fundamental); R$ 94,60 (nível médio/técnico) e R$ 114,60 ( nível superior)

PREFEITURA DE ARAÇÁS - BA

Inscrições até 13 de julho pelo site selecon.org.br. Concurso com 114 vagas para os cargos de técnico municipal de controle interno (1); agente de almoxarifado (1); agente de patrimônio (1); assistente administrativo - contabilidade e finanças (1); auditor tributário (1); assistente social (1); auxiliar de classe (5); bibliotecário (1); coordenador pedagógico (2); fonoaudiólogo (1); intérprete de libras (1); merendeira (5); nutricionista i (1); professor da educação infantil e do ensino fundamental - anos iniciais (18); professor de artes (1 vaga); professor de ciências (2); professor de educação especial (2); professor de educação física (1); professor de geografia (2); professor de história (2); professor de língua inglesa (2); professor de língua portuguesa (3); professor de matemática (2); professor de música (2 vagas); psicólogo - secretaria de educação (1); secretário escolar i (7); técnico de nutrição (1 vaga); auxiliar de serviços gerais (12); assistente administrativo - saúde (1); técnico de enfermagem (5); técnico em saúde bucal (2); fiscal sanitário (1); psicólogo - secretaria de saúde (1); assistente administrativo - assistência social (1); psicólogo - secretaria de assistência social (1); médico veterinário (1); técnico agrícola/agropecuária (1); fiscal ambiental (1); engenheiro agrônomo (1); arquiteto i (1); assistente administrativo - obras e serviços de engenharia (2); fiscal de obras i (1); carpinteiro i (1); encanador i (1); topógrafo (1); pedreiro (1); coveiro (1); eletricista i (1); assistente administrativo - setor de esportes, cultura e lazer (1); motorista - categoria "d" (2); mecânico i (1); operador de máquina patrol (1); operador de retroescavadeira (1); operador de trator (1); agente de trânsito (1). Salários: R$ 1.621 a R$ 3.100. Taxa: R$ 70 (nível fundamental); R$ 85 (nível médio/técnico) e R$ 120 (nível superior).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MG

Inscrições até 15 de julho pelo site www.ibgpconcursos.com.br . Concurso com 272 vagas para os cargos de auxiliar de serviços de educação (10); cantineiro (cr); pedreiro (20); vigia (66); auxiliar de serviços gerais (5); bombeiro hidráulico (cr); eletricista (cr); eletricista de máquinas e veículos (cr); mecânico de veículos e máquinas pesadas (1); mecânico de veículos leves (cr); motorista de ambulância (cr); motorista de veículos leves (cr); motorista de veículos pesados (20); operador de máquinas leves (cr); operador de máquinas pesadas (cr); padioleiro (cr); pintor (cr); soldador (1); almoxarife (cr); auxiliar administrativo (18); auxiliar de consultório dentário (cr); auxiliar de secretaria (cr); oficial administrativo (cr); tradutor e intérprete de libras (cr); técnico em análises clínicas (cr); técnico em contabilidade (cr); técnico em enfermagem (cr); técnico em radiologia (cr); técnico em higiene dental (cr); administrador (cr); advogado (cr); arquiteto (cr); arquivista (cr); assistente social (cr); bibliotecário (cr); educador de creche (cr); enfermeiro (cr); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (cr); engenheiro eletricista (cr); farmacêutico (cr); fiscal da saúde (cr); fisioterapeuta (cr); historiador (cr); professor de ensino básico i - peb i (cr); professor de ensino básico ii - peb ii - artes (35); professor de ensino básico ii - peb ii - ensino religioso (5); psicólogo (2); supervisor pedagógico (cr); médico - cirurgia geral (8); médico - medicina intensiva (6); médico - clínica médica (4); médico - medicina de emergência (4); médico - cardiologia (4); médico - cirurgia vascular (4); médico - endocrinologia (1); médico - hematologia (2); médico - neonatologia (6); médico - neurocirurgia (2); médico - neurologia (2); médico - obstetrícia (6); médico - ortopedia (4); médico - pediatria (20); médico - pneumologia (1); médico - psiquiatria (10); médico - urologia (2); odontólogo - cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial (1); odontólogo - odontologia hospitalar (1). Salários: R$ 1.721,44 a R$ 6.580,95. Taxa: R$ 70 (nível fundamental) R$ 90,00 (nível médio/técnico) R$ 110 (nível superior)

CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ (SP)

Inscrições até 13 de julho pelo site www.igecs.org.br/. Concurso com 13 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (cr); analista jurídico (cr); coordenador de compras (1); coordenador de contratos (1); coordenador de licitação (1); fotógrafo legislativo (cr); jornalista legislativo (cr); técnico em informática (cr); técnico legislativo de compras (cr); técnico legislativo de contratos (cr); técnico legislativo de licitação (1); técnico legislativo de mídias sociais (1); web designer legislativo (cr) Salários: R$ 4.842,84 a R$ 15.659,70. Taxa: R$ 70 (nível médio) e R$ 95 (nível superior)

PREFEITURA DE ALTOS — PI

Inscrições até 13 de julho pelo site https://igeduc.selecao.net.br/informacoes/143/. Concurso Público com 843 vagas para cargos de auxiliar de serviços diversos (74); copeira (2); lavadeira (2); vigia (74); agente administrativo (60); agente de combate às endemias classe a (cr); atendente de consultório (5); atendente de farmácia (1); profissional de apoio escolar (100); guarda municipal (10); intérprete de libras (3); maqueiro (1); motorista (10); operador de máquinas (2); agente comunitário de saúde classe a - ubs bacurizeiro i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs bacurizeiro ii (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs barrinha (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs boa fé (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs boca de barro i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs boca de barro ii (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs bom gosto (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs bom passar (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs estrela do norte (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs maravilha i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs maria carmelita (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs prata (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs quilombo (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs são josé (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs são luís i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs são luís ii (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs tranqueira i (cr); agente comunitário de saúde classe a - ubs tranqueira ii (cr); técnico em análises clínicas (1); técnico em enfermagem (15); técnico em enfermagem psf (10); técnico em raio x (2); atendente de consultório dentário (1); assistente social (4); auditor fiscal (2); biomédico (1); cardiologista (cr); cirurgião dentista psf (3); controlador (2); dermatologista (cr); enfermeiro (12); enfermeiro obstetra (2); enfermeiro psf (5); enfermeiro samu (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (2); fiscal de meio ambiente (2); fiscal de postura (2); fisioterapeuta (2); ginecologista (cr); médico (3); médico do psf (4); médico plantonista (4); médico samu (2); neuropediatra (1); nutricionista (2); psicólogo (1); psiquiatra (1); psiquiatra infantil (1); professor de arte (6); professor de ciências (20); professor de computação (5); professor de aee (15); professor de educação física (15); professor de educação infantil / anos iniciais (250); professor de geografia (10); professor de história (10); professor de língua inglesa (5); professor de língua portuguesa (30); professor de matemática (32); professor de música (1); psicopedagogo (10). Salário: R$ 1.621 a R$ 6.120,83. Taxa: R$ 90 a R$ 150.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES)

Inscrições até 29 de setembro pelo site https://inscricaoconcurso.unimontes.br. Concurso com 31 vagas para os cargos de professor de ciências exatas e da terra/ciência da computação; ciências sociais aplicadas/economia. Salário: Não informado. Taxa: R$ 130.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)

Inscrições até 30 de junho pelo site www.concursos.ufv.br. Concurso com 1 vaga para o cargo de médico veterinário (1). Salário: Não informado. Taxa: R$ 130.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS - UFR

Inscrições até 30 de junho pelo site https://sgc.ufr.edu.br/edital/visualizarz340/ . Concurso com 38 vagas para os cargos de assistente legislativo (19); auxiliar de segurança legislativa (8); técnico em informática (2); consultor legislativo (5); procurador legislativo (2) e contador legislativo (2). Salário: R$ 2.180 a R$5.713. Taxa: R$ 95 a R$ 120.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até o 10 de julho pelo site uspdigital.usp.br. Concurso com 1 vaga para professor doutor na área de arte e educação em museus (1). Salário: R$ 16.353,01. Taxa: Não informada.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB)

Inscrições até o 12 de julho pelo site sistemas.cpcon.uepb.edu.br. Concurso com 8 vagas para auxiliar de laboratório de fotografia (2); técnico em agropecuária (1); técnico em prótese dentária (1); técnico em laboratório de física (1); técnico em radiologia (3). Salário: R$ 2.104,23 a R$ 3.768,36. Taxa: R$ 75 a R$ 95.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB)

Inscrições até 12 de julho pelo site https://sistemas.cpcon.uepb.edu.br/. Concurso com 8 vagas para auxiliar de laboratório de fotografia (2); técnico em agropecuária (1); técnico em prótese dentária (1); técnico em laboratório de física (1); técnico em radiologia –- ccbs/campus i (1); técnico em radiologia — ccts/campus viii (2). Salário: R$ 2.104,23 a R$ 3.768,36. Taxa: R$ 75 a R$ 95.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 1 de julho pelo site https://uspdigital.usp.br/. Concurso com 5 vagas para professor doutor nas áreas de clínicas médicas/diagnóstico e terapêutica/urgência e emergência (2); professor doutor nas áreas de saúde coletiva/atenção primária/clínicas médicas/clínicas cirúrgicas/saúde da mulher e da criança/urgência e emergência (2); professor doutor na área de pediatria (1). Salário: R$ 7.195,43. Taxa: Não há.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ (IFPR)

Inscrições até 26 de junho pelo e-mail pss.paranavai@ifpr.edu.br. Concurso com 3 vaga para os cargos de: professor visitante - arte (1) professor visitante - educação física (1) professor visitante - gestão de negócios/administração (1). Salário: de R$ 4.478,03 a R$ 8.340,33. Taxa: R$ 67,17.

INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (IFUSP)

Inscrições até 7 de julho pelo site https://uspdigital.usp.br/admissaodocente. Concurso com 1 vaga para o cargo de professor doutor na área de física de sistemas complexos com aplicações e problemas biológicos (1). Salário: R$ 16.353,01. Taxa: Não informado.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS (IFTO)

inscrições até 7 de julho pelo site https://forms.gle/ddC7eDg4FhZpYviw9. Concurso com 6 vaga para o cargo de professor substituto de letras (português/inglês). Salário: de R$ 5.130,63 a R$ 8.992,93 Taxa: Não há.