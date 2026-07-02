Gorverno autoriza 110 vagas para cargos de nível superior

Correio Braziliense

O concurso da CGU oferecerá 60 vagas para o cargo de auditor federal de finanças e controle - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou novos concursos públicos para a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD). A partir da publicação do ato, os órgãos têm até seis meses para lançar os editais de abertura.

O concurso da CGU oferecerá 60 vagas para o cargo de auditor federal de finanças e controle. A distribuição das vagas prevê 39 para ampla concorrência, 15 para pessoas negras, três para pessoas com deficiência, duas para indígenas e uma para quilombolas.

Para a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), foi autorizado o preenchimento de 50 vagas no cargo de especialista em regulação de proteção de dados. Do total, 31 oportunidades serão destinadas à ampla concorrência, 13 reservadas para pessoas negras, três para pessoas com deficiência, duas para indígenas e uma para quilombolas.

Conforme as portarias, haverá um intervalo mínimo de dois meses entre a abertura do edital e a primeira prova. A convocação dos aprovados e a posse subsequente ficarão atreladas à homologação final do certame e ao limite orçamentário do órgão.