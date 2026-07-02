Gorverno autoriza 110 vagas para cargos de nível superior

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou novos concursos públicos para a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD). A partir da publicação do ato, os órgãos têm até seis meses para lançar os editais de abertura.
O concurso da CGU oferecerá 60 vagas para o cargo de auditor federal de finanças e controle. A distribuição das vagas prevê 39 para ampla concorrência, 15 para pessoas negras, três para pessoas com deficiência, duas para indígenas e uma para quilombolas.
Conforme as portarias, haverá um intervalo mínimo de dois meses entre a abertura do edital e a primeira prova. A convocação dos aprovados e a posse subsequente ficarão atreladas à homologação final do certame e ao limite orçamentário do órgão.