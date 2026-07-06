Inscrições abertas para concurso da ABGF

Correio Braziliense

As inscrições devem ser realizadas pelo site da Fundação Carlos Chagas - (crédito: Reprodução)

Por Gabriela Sousa*

Estão abertas, até 6 de agosto, as inscrições do concurso da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF). O edital foi publicado com 49 vagas para cargos de ensino superior.As chances estão distribuídas entre as funções de Advogado, Atuário, Contador, Analista e Especialista em diferentes áreas de atuação.



O certame será aplicado no Distrito Federal e São Paulo, em 27 de setembro. Os salários oferecidos variam entre R$8.000 e R$15.000. As inscrições devem ser realizadas pelo site da Fundação Carlos Chagas www.concursosfcc.com.br/concursos/abgfg126/index.html.



Os candidatos serão avaliados inicialmente por prova objetiva e os aprovados seguirão para a discursiva. No caso dos cargos para advogado, atuário, contador e especialista, os candidatos deverão realizar um estudo de caso para a avaliação discursiva. Para as vagas de analista de TI e analista administrativo, o edital prevê duas questões discursivas e redação.

Estagiária sob a supervisão de Marília Milhomen*